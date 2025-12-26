Báo Tiền Phong số 63

Sáng 3/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, cho ý kiến hoàn thiện Đề án Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Tại cuộc họp, ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, Tổ trưởng Tổ biên tập trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về Đề án tại buổi làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Nội chính Trung ương ngày 2/3. Sau khi nghe các đại biểu góp ý vào dự thảo Đề án, phát biểu kết luận cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để hoàn thiện Đề án, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo quy định. Thường trực Ban Bí thư đề nghị, ngay sau cuộc họp, Ban Nội chính Trung ương khẩn trương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý xác đáng của các cơ quan, đặc biệt là cụ thể hóa đầy đủ 4 yêu cầu, 5 định hướng theo kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để hoàn thiện các tài liệu Đề án, kịp thời hạn trình Bộ Chính trị. Về 8 vấn đề còn ý kiến khác nhau đã được Tổng Bí thư định hướng thành 6 nội dung, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, cần được thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo, tiếp tục nghiên cứu, giải trình thật chặt chẽ, thuyết phục, có đầy đủ cơ sở lý luận, chính trị, thực tiễn, bảo đảm phù hợp các chủ trương, quan điểm mới của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, xây dựng ngay kế hoạch (chương trình hành động) của Bộ Chính trị về thực hiện nghị quyết, trong đó xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành các công việc cụ thể để khi trình Trung ương dự thảo Nghị quyết thì đồng thời kèm theo dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 4/3/2026 Sáng 3/3, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI - Đơn vị bầu cử số 12 - TPHCM, tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9. Đơn vị bầu cử số 12 gồm: ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội khóa XV; ông Phạm Đình Dũng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM; ông Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; bà Nguyễn Thị Kông Trà (Nguyễn Ngọc Hương), Giám đốc điều hành Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt; ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank. Nêu ý kiến với các ứng cử viên ĐBQH, cử tri Huỳnh Công Vinh (xã An Nhơn Tây) bày tỏ sự trân trọng đến Quốc hội vì thời gian qua Quốc hội đã thông qua nhiều chính sách chăm lo mạnh mẽ về an sinh xã hội. Ông Vinh đồng thời bày tỏ mong muốn khi trúng cử, các đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm đến sự phát triển của địa phương, đầu tư thêm cho giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội... TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐỂ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI Thay mặt các ứng cử viên, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Trên tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm là phải tháo gỡ các điểm nghẽn để kinh tế đất nước phát triển, xã hội phát triển, thực hiện phân cấp phân quyền mạnh để địa phương biết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, hòa trong tốc độ tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 là 8,02% thì GRDP của TPHCM đạt 8,03%. TPHCM là địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước, đóng góp tích cực cho cả nước. “Với chủ trương sáp nhập tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM, TPHCM có dư địa phát triển hơn nữa”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững, trước hết thể chế phải thông suốt, minh bạch, khả thi, cùng với đó là nâng cao hiểu biết và thực thi pháp luật đối với người dân. Quốc hội ban hành luật phải đảm bảo tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển, “khó đâu tháo đó, tắc đâu thông đó”, đảm bảo kỷ cương kỷ luật trong thực thi; rà soát loại bỏ những quy định chồng chéo không còn phù hợp; chuyển từ quản lý sang kiến tạo, phát triển, minh bạch và hiệu quả. Để phát triển cơ chế đặc thù TPHCM, ông Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện chính sách về tài chính, đầu tư minh bạch, nhất là quy hoạch. “Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM đã khởi động. Chúng ta hy vọng thu hút nhiều nhà đầu tư tài chính về TPHCM nói riêng và đất nước nói chung, phục vụ cho sự phát triển”, người đứng đầu Quốc hội nói và cho biết sẽ tăng quyền chủ động cho TPHCM trong quản lý đất đai, hạ tầng, chuyển đổi số, đồng thời tạo hành lang pháp lý để huy động nguồn lực xã hội. Trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), nhấn mạnh định hướng tham gia xây dựng chính sách theo hướng thực chất, lấy hiệu quả phát triển và chất lượng sống của người dân làm trung tâm. Ông Tùng cho biết sẽ chủ động tham gia công tác lập pháp, góp phần hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng, chuyển đổi số và phát triển bền vững; thúc đẩy môi trường đầu tư minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Về phát triển nông nghiệp và đời sống nông dân, Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận đất đai Củ Chi màu mỡ, khí hậu, thiên nhiên ưu đãi bốn mùa. Ở đây cần thể hiện là nơi “tấc đất tấc vàng”, quy hoạch “trồng con gì, nuôi con gì” để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, đồng thời có nhiều sản phẩm OCOP vươn ra trong và ngoài nước. Cùng với đó, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát huy mạnh mẽ khoa học công nghệ, ứng dụng ưu đãi bảo hiểm nông nghiệp, ổn định đầu ra; quy hoạch đất đai ổn định; đào tạo nghề, đảm bảo an sinh xã hội... Sẽ có nghị quyết mới về phòng chống tham nhũng, lãng phí Bà Lê Thị Thủy giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Hội LHPN Việt Nam Chiều 3/3, T.Ư Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; điều động, phân công, chỉ định bà tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định bà Lê Thị Thủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Hội LHPN Việt Nam. Bà Lê Thị Thủy sẽ được giới thiệu để bầu tham gia Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và bầu giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao quyết định cho bà Lê Thị Thủy. Tân Bí thư Đảng ủy T.Ư Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy sinh năm 1964; quê quán tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật học, cử nhân Luật. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, XIV. *Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025- 2030. Theo quyết định của Bộ Chính trị, bà Nguyễn Thị Tuyến thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. l Ngày 3/3, tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông báo Bộ Chính trị có chủ trương để ông Đặng Xuân Phong thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Trên cơ sở đó, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phong giữ chức Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ. TRƯỜNG PHONG Tăng quyền chủ động cho TPHCM trong quản lý đất đai, hạ tầng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các cử tri ngày 3/3 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN:

Khẩn trương triển khai đường sắt kết nối Long Thành 3 n Thứ Tư n Ngày 4/3/2026 THỜI SỰ Sáng 3/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo. ĐA DẠNG HÓA NGUỒN VỐN Thông tin tại phiên họp cho thấy, các bộ, ngành đang tích cực triển khai Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam; khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp đường sắt. Đối với Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cùng với triển khai giải phóng mặt bằng, các bộ, ngành, cơ quan đang thúc đẩy phía Trung Quốc khởi động đàm phán các hiệp định và công việc liên quan dự án. Với các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ, tập trung triển khai nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao. Về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đến nay đã phê duyệt nhiệm vụ lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, đánh giá tác động môi trường. Đặc biệt, các bộ, ngành, cơ quan đang xây dựng để trình Chính phủ ban hành Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 265/2025 của Quốc hội về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn thống nhất dùng chung, liên thông trong phạm vi toàn quốc về lĩnh vực đường sắt và đường sắt đô thị, để bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, nâng cao hiệu quả của hệ thống. Thủ tướng cũng lưu ý phải đa dạng hóa các nguồn vốn, gồm vốn Nhà nước (đầu tư công, tăng thu, tiết kiệm chi, phát hành trái phiếu), vốn tư nhân (BOT, BT, TOD…), vốn vay nước ngoài; nguồn lực đóng góp của người dân trong giải phóng mặt bằng… KHẨN TRƯƠNG BAN HÀNH QUY CHUẨN CHUNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ Về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thành lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xong trong tháng 3/2026; tổ chức lựa chọn tư vấn trong quý II/2026; Trong đó, phải bảo đảm lựa chọn được đối tác tư vấn có kinh nghiệm, năng lực trong lập Báo cáo dự án; tối ưu hóa hiệu quả, lựa chọn công nghệ trên tinh thần vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 265/2025 của Quốc hội, trình Chính phủ trước 15/3. Về dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hợp tác Việt - Trung, yêu cầu tiến độ, chất lượng rất cao; các bộ, ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung cao độ để thực hiện. Về các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu 2 thành phố khẩn trương rà soát, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chung về đường sắt đô thị để bảo đảm tính liên thông, đồng bộ. Với tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, tiếp tục rà soát kỹ các cơ chế, chính sách để thúc đẩy triển khai theo tinh thần Nghị quyết 57 và 68 của Bộ Chính trị. TPHCM rà soát, xử lý dứt điểm việc quyết toán Dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đồng Nai phối hợp với TPHCM khẩn trương triển khai tuyến đường sắt kết nối TPHCM với cảng hàng không quốc tế Long Thành để góp phần giải quyết vấn đề kết nối giao thông thông suốt, kịp thời, chất lượng. Lãnh đạo Chính phủ đồng ý nguyên tắc triển khai dự án này theo lệnh khẩn cấp, bảo đảm quy định, quy trình chặt chẽ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, kém hiệu quả. LUÂN DŨNG Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh Đồng Nai phối hợp với TPHCM khẩn trương triển khai tuyến đường sắt kết nối TPHCM với cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng ý nguyên tắc triển khai dự án này theo lệnh khẩn cấp, bảo đảm quy định, quy trình chặt chẽ. Theo báo cáo, trục đường sắt đô thị kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Thủ Thiêm - sân bay Long Thành đang được triển khai theo nhiều đoạn. Trong đó, đoạn metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã khởi công xây dựng ngày 15/1/2026, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030. Với đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, TPHCM đã giao Tập đoàn Trường Hải (Thaco) tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án tuyến metro số 2 theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Dự kiến công trình sẽ khởi công trước ngày 30/4/2026 và hoàn thành vào năm 2030. Đối với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, UBND TPHCM đang xem xét giao Thaco nghiên cứu triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT. Thành phố đặt mục tiêu khởi công trước ngày 30/6/2026, phấn đấu hoàn thành vào năm 2030. Bên cạnh đó, trục kết nối tuyến đường sắt đô thị số 6 - tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) - kéo dài đường sắt đô thị số 1 TPHCM về trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành cũng đang được xúc tiến mạnh mẽ. Cụ thể, dự án tuyến đường sắt đô thị số 6 được xác định ưu tiên đầu tư giai đoạn 1, đoạn từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu nhằm tăng cường kết nối với sân bay Long Thành trong tương lai. Thành phố đặt mục tiêu khởi công và hoàn thành dự án trong giai đoạn 2026 - 2030. Song song đó, dự án kéo dài tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) qua tỉnh Đồng Nai cũng đang được đẩy nhanh. UBND tỉnh Đồng Nai đã giao liên danh DonaCoop và VinaCapital lập hồ sơ đề xuất dự án nối dài tuyến metro số 1 từ sau ga S0 đến Trung tâm hành chính mới của tỉnh và đến sân bay Long Thành, với tổng chiều dài khoảng 38,5 km, theo hình thức đối tác công tư (PPP). Về mặt pháp lý, HĐND TPHCM đã thống nhất bổ sung dự án kéo dài tuyến metro số 1 qua tỉnh Đồng Nai vào danh mục dự án thuộc Nghị quyết 188 của Quốc hội tại Nghị quyết số 510 ngày 26/12/2025. Đồng thời, HĐND TPHCM và HĐND tỉnh Đồng Nai thống nhất giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành. ĐẢM BẢO ĐỒNG BỘ CÔNG NGHỆ GIỮA CÁC TUYẾN METRO Theo định hướng được Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt trên địa bàn TPHCM thống nhất, thành phố sẽ sử dụng hệ quy chuẩn, tiêu chuẩn công nghệ - kỹ thuật của tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương) để làm nền tảng xây dựng bộ tiêu chuẩn chung cho đường sắt đô thị. Nguyên tắc đặt ra là bộ tiêu chuẩn phải có tính phổ quát, ưu tiên công nghệ hiện đại, tiên tiến, phù hợp xu thế phát triển khoa học - công nghệ; đồng thời bảo đảm khả năng mở rộng, nâng cấp, kết nối và vận hành an toàn, ổn định toàn mạng lưới. Thành phố cũng yêu cầu tránh sử dụng công nghệ lạc hậu hoặc các giải pháp làm hạn chế sự tham gia của doanh nghiệp; bảo đảm tương thích kỹ thuật giữa các tuyến trong cùng cụm; từng bước hình thành ngành công nghiệp đường sắt trong nước. Trước mắt, TPHCM sẽ tham khảo các chỉ tiêu quy hoạch đường sắt đô thị của một số đô thị hiện đại trên thế giới và các tiêu chuẩn quốc tế về thời gian di chuyển, dải tốc độ (metro thông thường, metro nhanh 120-200 km/h, metro tốc độ cao trên 200 km/h), mức độ tiện nghi hành khách, bố trí tuyến, ga, depot… Hiện thành phố tổ chức rà soát quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị, trong đó có nhiệm vụ đề xuất khung kỹ thuật - công nghệ cho từng tuyến hoặc từng cụm tuyến. HỮU HUY Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp ẢNH: VGP Phối cảnh tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm đi ngầm dưới đường Mai Chí Thọ ẢNH: THACO Sắp khởi công nhiều dự án metro kết nối sân bay Long Thành “5 hóa” triển khai các dự án đường sắt Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu việc triển khai các dự án đường sắt phải theo hướng “5 hóa”, gồm: số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa hiệu quả, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu “4 không”, gồm: không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm. Theo lộ trình, toàn bộ trục kết nối dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị liên vùng và nâng cao khả năng tiếp cận sân bay Long Thành. Báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM gửi Bộ Xây dựng mớ i đây cho biế t, bên cạnh tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, thành phố đang đẩy mạnh triển khai hệ thống đường sắt đô thị kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

4 n Thứ Tư n Ngày 4/3/2026 THỜI SỰ Ngày 3/3, tại Bia đài tưởng niệm Liệt sĩ phường Thới Hòa (TPHCM) diễn ra Lễ khai mạc Hội trại tòng quân năm 2026. Đến dự có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em. Tại đây, lãnh đạo T.Ư Đoàn, Thành Đoàn TPHCM, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Phú Lợi, lãnh đạo phường Thới Hòa cùng các tân binh đã dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ngay sau Lễ khai mạc Hội trại tòng quân, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Nguyễn Phạm Duy Trang đến từng phân trại thăm hỏi, động viên các chiến sĩ trẻ là tân binh lên đường nhập ngũ đợt này. Nhân dịp đầu năm mới Bính Ngọ 2026, lãnh đạo T.Ư Đoàn đã lì xì, gửi lời chúc mừng đến các tân binh. Đồng thời, động viên các chiến sĩ trẻ nỗ lực rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội, công an để khi xuất ngũ trở về tự tin phát triển sự nghiệp. Đại diện 44 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường Thới Hòa lên đường nhập ngũ năm 2026, tân binh Đỗ Cao Dương chia sẻ: “Tiếp nối truyền thống của cha anh đi trước, truyền thống của vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng, chúng tôi nguyện hành quân theo lời Bác, lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Cùng ngày, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang dẫn đầu đã tới thăm Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ đóng trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa. Đây là trường mầm non thuộc Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ Bình Dương, mô hình của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm chăm lo cho con em công nhân và người lao động trên địa bàn. Trước đây, khi chị Nguyễn Phạm Duy Trang làm Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương, đã kiêm nhiệm Giám đốc đầu tiên của Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ. Thăm lại ngôi trường mầm non với nhiều kỷ niệm và tâm huyết này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang được các bé thiếu nhi yêu mến, vây quanh. Tại đây, lãnh đạo T.Ư Đoàn đã trao tặng Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ công trình Sân chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng và tặng quà cho các em học sinh. Trong chuỗi các hoạt động tại TPHCM, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang dẫn đầu đã tới nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Giày Đại Lộc (phường Tây Nam) thăm thanh niên công nhân đang làm việc tại đây. Công ty có ký túc xá, thành lập Chi hội Thanh niên công nhân thuộc Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ Bình Dương. Trước đây, chị Nguyễn Phạm Duy Trang trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương, đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương (cũ) đã tạo nhiều dấu ấn như Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân. Nhiều năm làm công tác Đoàn, chị Trang đã có nhiều hoạt động, chỉ đạo, tuyên truyền pháp luật, chăm lo cho công nhân và con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chị Trang trở thành điểm tựa tinh thần cho thanh niên công nhân tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương trước đây, nay là TPHCM. Cùng ngày, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc Tết chùa Tổ Long Hưng (phường Hòa Lợi). HƯƠNG CHI Trước đó, ngày 26/1/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật An toàn thực phẩm. Tiếp đó, ngày 27/1/2026, Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP được ban hành, quy định về công bố, đăng kí sản phẩm thực phẩm. Đây được xem là những văn bản quan trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động quản lí nhà nước cũng như sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, để bảo đảm các địa phương có đủ thời gian chuẩn bị nguồn lực triển khai, ngày 4/2/2026, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQCP, điều chỉnh lộ trình thực thi pháp luật về ATTP. Theo đó, Nghị định 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP được tạm ngưng hiệu lực đến hết ngày 15/4/2026. Việc lùi thời hạn nhằm giúp các địa phương chủ động kiện toàn tổ chức, tránh bị động khi các quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 16/4/2026. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, phân công rõ cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng kiểm tra nhà nước về ATTP trên địa bàn. Đồng thời, các địa phương cần đánh giá, lựa chọn và chỉ định các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đủ năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu quản lí trong giai đoạn mới. Bộ Y tế nhấn mạnh, công tác chuẩn bị phải được thực hiện đồng bộ, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. Các địa phương cần công khai danh sách cơ quan kiểm tra và cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định trên cổng thông tin điện tử để tổ chức, cá nhân thuận tiện tra cứu và thực hiện. Hiện Bộ Y tế đã đăng tải danh sách 6 cơ quan kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và 27 cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định trên cổng thông tin của Bộ. Cùng với đó, việc triển khai phải tuân thủ nguyên tắc “6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Đây được coi là yêu cầu xuyên suốt nhằm nâng cao tính minh bạch, tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm trong quản lí ATTP. Để hạn chế tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm thông quan nhanh chóng, tránh tình trạng hàng hóa xuất nhập khẩu bị ùn ứ tại cửa khẩu. Song song với đó là yêu cầu phân cấp triệt để, chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã hoàn thiện thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng thẩm quyền. Công tác giám sát chuyên môn cũng được đặt ra ở mức chặt chẽ hơn. Các địa phương cần kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lí nhà nước, cơ quan kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, tổ chức thử nghiệm đã đăng kí hoạt động, cũng như các tổ chức đánh giá sự phù hợp và chứng nhận các hệ thống như HACCP, ISO/IEC 17025, IFS, BRC, FSSC hoặc tương đương tại Việt Nam. Hằng năm, kế hoạch kiểm tra định kì phải được xây dựng và triển khai, đồng thời sẵn sàng tổ chức kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn liên quan đến sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lí, các địa phương phải kịp thời báo cáo bằng văn bản về các bộ quản lí chuyên ngành như Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, đồng thời gửi Bộ Y tế với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. HÀ MINH Trong khuôn khổ chuyến công tác tại TPHCM, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em dẫn đầu đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã tới dự khai mạc Hội trại tòng quân, thăm thanh niên công nhân, tặng quà các em học sinh Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ. Cũng nhân dịp này, đoàn đã đến thăm, chúc Tết chùa Tổ Long Hưng. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhân lực, tổ chức bộ máy và cơ sở kĩ thuật để triển khai các quy định mới về an toàn thực phẩm (ATTP), trong bối cảnh Chính phủ quyết định điều chỉnh lộ trình áp dụng đến giữa tháng 4/2026. Đoàn công tác của T.Ư Đoàn, lãnh đạo địa phương và các tân binh dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Bia đài tưởng niệm Liệt sĩ phường Thới Hòa Bộ Y tế đề nghị các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 từ ngày 16/4 Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm tân binh nhập ngũ, thanh niên công nhân Chuẩn bị nguồn lực triển khai Nghị định 46 từ 16/4 Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao công trình Sân chơi thiếu nhi tặng Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ

Xử lý sai phạm liên quan dự án sân golf Đồi Cù 5 n Thứ Tư n Ngày 4/3/2026 XÃ HỘI Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh hiện có 359 dự án còn vướng mắc, có nguồn gần 250.000 tỷ đồng. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án, tỉnh đã thành lập 6 tổ công tác theo từng lĩnh vực cụ thể, do 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc cho 22/359 dự án. Trước những khó khăn, UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Phó Thủ tướng, đoàn công tác xem xét, cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đối với 27 dự án lớn, trong đó có 21 dự án năng lượng gồm điện gió, điện mặt trời, thủy điện; 6 dự án thương mại, du lịch dịch vụ. Đặc biệt là dự án sân golf Đồi Cù ở trung tâm Đà Lạt có tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Hiện dự án này đang gặp vướng mắc trong cơ sở xác định phạm vi khu vực II di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia hồ Xuân Hương. Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, 6 dự án điện gió phía Tây với tổng vốn khoảng 15.000 tỷ đồng đang gặp vướng mắc do chồng lấn quy hoạch thăm dò bauxite. Đầu năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình Thủ tướng đề xuất đưa khu vực này ra khỏi quy hoạch khoáng sản. Tại phía Đông của tỉnh, 13 dự án năng lượng tái tạo (7 điện mặt trời, 6 điện gió) với tổng vốn khoảng 27.000 tỷ đồng cũng đang vướng quy hoạch dự trữ khoáng sản titan và thời hạn thuê đất. “Ngoài nỗ lực của địa phương, Lâm Đồng mong muốn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm, xem xét, chỉ đạo xử lý. Chính phủ sớm có hướng dẫn cụ thể đối với việc triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện”, ông Y Thanh Hà Niê K’đăm - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng nhấn mạnh. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết: Việc các dự án vướng mắc, chậm đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh dẫn đến tình trạng lãng phí, ảnh hưởng đến nguồn lực của doanh nghiệp. Yêu cầu tỉnh giải quyết các dự án tồn đọng theo quy định, quyết liệt đối với những dự án thuộc thẩm quyền. Tỉnh cũng phải báo cáo cụ thể lên Hệ thống 751 (Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng - PV) để Chính phủ nắm bắt và giải quyết theo quy định. Đối với dự án sân golf Đồi Cù, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng lập hồ sơ và xác định lại phạm vi di sản. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Lâm Đồng xem xét, xử lý sai phạm và trường hợp chính quyền sai phải chịu trách nhiệm. “Hàng triệu tỷ đồng và hàng chục nghìn ha đất đang bị “đắp chiếu” tại các dự án là sự lãng phí rất lớn. Nếu tháo gỡ quyết liệt, chúng ta sẽ giải phóng được nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng. Vì vậy, các đồng chí phải nhận thức rõ trách nhiệm chính trị của mình, phải tập trung tháo gỡ quyết liệt, hiệu quả, đi kèm với đó là phải xử lý nghiêm các sai phạm”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh. THÁI LÂM Ngày 3/3, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751). Tòa nhà xây dựng không phép trên Đồi Cù - Đà Lạt Đối với dự án sân golf Đồi Cù, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng lập hồ sơ và xác định lại phạm vi di sản. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Lâm Đồng xem xét, xử lý sai phạm và trường hợp chính quyền sai phải chịu trách nhiệm. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, đầu năm 2026, mức độ quan tâm bất động sản tại TPHCM có sự tăng trưởng, đặc biệt là phân khúc phòng trọ cho thuê với lượng tìm kiếm tăng mạnh. Cụ thể, thị trường bất động sản nói chung bước vào năm 2026 với nhiều tín hiệu khả quan từ nền kinh tế vĩ mô. Trong đó, TPHCM khẳng định vị thế là tâm điểm thị trường khi chiếm tới 50% tổng lượng quan tâm đến bất động sản toàn quốc. Cũng theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, dù có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với tháng 12 trước đó do hiệu ứng cận Tết, mức độ quan tâm bất động sản cho thuê trên toàn quốc vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025. Riêng thị trường TPHCM (địa bàn cũ) trong tháng 1 ghi nhận sự gia tăng về nhu cầu thuê. Mức độ quan tâm đối với bất động sản cho thuê tại đây tăng 60%, trong khi lượng tin đăng cũng tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025. Xu hướng này phản ánh tính chu kỳ của thị trường khi người dùng tích cực tìm kiếm không gian sống mới ngay từ những tuần đầu năm. Tuy nhiên, thay vì tăng trưởng đồng đều, dòng tiền và nhu cầu tìm kiếm đang tập trung chủ yếu vào các phân khúc nhà ở phổ thông phục vụ nhu cầu thực của đại đa số người dân. Phòng trọ cho thuê là phân khúc có sự gia tăng mạnh mẽ tại TPHCM với mức tăng 130% so với tháng 1/2026. Các loại hình khác như chung cư và nhà riêng cho thuê cũng có mức tăng trưởng lần lượt là 52% và 50%. Dù nhu cầu tìm kiếm tăng cao, giá rao cho thuê phổ biến vẫn duy trì trạng thái ít biến động so với các quý trước, tạo điều kiện thuận lợi cho người thuê cân đối ngân sách. Diễn biến này phù hợp với chu kỳ quen thuộc của thị trường khi người lao động và sinh viên quay lại TPHCM ngay sau Tết, kéo theo nhu cầu tìm chỗ ở tăng mạnh. Tuy nhiên, thực tế thị trường cho thấy mặt bằng giá thuê không biến động đáng kể. Thậm chí, tại một số tuyến phố trung tâm, nhiều mặt bằng vẫn chưa có khách thuê dù đã qua cao điểm mua sắm cuối năm. Theo các chuyên gia, có ít nhất ba yếu tố lý giải việc cầu tăng nhưng giá chưa tăng tương ứng. Cụ thể, nguồn cung cho thuê không còn khan hiếm như các giai đoạn sốt cục bộ trước đây. Sau hai năm thị trường điều chỉnh, nhiều chủ nhà và nhà đầu tư chuyển hướng sang khai thác cho thuê để đảm bảo dòng tiền thay vì chờ tăng giá bán. Nguồn cung dồi dào giúp mặt bằng giá duy trì trạng thái cân bằng hơn. Tiếp đó, nhu cầu tăng chủ yếu tập trung ở phân khúc phổ thông, phục vụ ở thực. Phòng trọ, nhà riêng và chung cư tầm trung là những loại hình được tìm kiếm nhiều nhất. Đây là nhóm sản phẩm nhạy cảm với thu nhập người thuê, do đó dư địa tăng giá không lớn. Cuối cùng, bối cảnh kinh tế dù có nhiều tín hiệu tích cực nhưng chưa tạo cú hích đủ mạnh cho một chu kỳ tăng giá diện rộng. Tháng 1/2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9%, số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động tăng 45,6%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21%. Tuy nhiên, lãi suất cho vay mua nhà vẫn ở mức từ 9%/năm trở lên. DUY QUANG Hiện, giá rao cho thuê phổ biến vẫn duy trì trạng thái ít biến động so với các quý trước Vì sao nhu cầu tăng cao nhưng giá nhà cho thuê lại giảm? Phòng trọ cho thuê là phân khúc có sự gia tăng mạnh mẽ tại TPHCM với mức tăng 130% so với tháng 1/2026. Các loại hình khác như chung cư và nhà riêng cho thuê cũng có mức tăng trưởng lần lượt là 52% và 50%. Tuy nhiên, dù nhu cầu tìm kiếm tăng cao, giá rao cho thuê phổ biến vẫn duy trì trạng thái ít biến động. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận buổi làm việc

6 n Thứ Tư n Ngày 4/3/2026 KHOA GIÁO CẨN TRỌNG ĐỂ KHÔNG MẤT CƠ HỘI Theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, trước những thay đổi trong quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026, thí sinh cần thay đổi tư duy đăng kí xét tuyển, tránh tâm lí dàn trải, đăng kí cho có như các năm trước. Việc giới hạn tối đa 15 nguyện vọng đặt ra yêu cầu rất rõ ràng về trách nhiệm và chiến lược của mỗi thí sinh. Ông phân tích, có những ngành được đào tạo ở nhiều trường nhưng mức điểm chuẩn chênh lệch đáng kể. Nếu không cân nhắc kĩ tương quan giữa năng lực bản thân và mặt bằng điểm chuẩn từng trường, nguy cơ trượt tất cả các nguyện vọng hoàn toàn có thể xảy ra. “Thí sinh cần tính toán để vừa trúng tuyển được ngành mong muốn, vừa đảm bảo chắc suất. Đặc biệt, với các ngành nóng tại những trường ĐH lớn, hầu như không xét tuyển bổ sung. Nếu không trúng tuyển đợt 1, cơ hội gần như khép lại”, TS Nhân nhấn mạnh. Ông khuyến nghị, khi sắp xếp thứ tự nguyện vọng, thí sinh nên phân tầng rõ ràng: nhóm nguyện vọng cao hơn năng lực một chút để thử sức; nhóm phù hợp với năng lực; và nhóm an toàn để đảm bảo cơ hội trúng tuyển. Ngoài phương thức xét tuyển thẳng, thí sinh không nên quá bận tâm phương thức xét tuyển nào “có lợi hơn”. Điều quan trọng là cập nhật đầy đủ và chính xác dữ liệu cá nhân. “Thí sinh cần theo dõi sát yêu cầu của từng cơ sở giáo dục ĐH về việc cập nhật chứng chỉ IELTS, kết quả các kì thi riêng (nếu có), cũng như các điều kiện ràng buộc của từng phương thức”, ông Nhân lưu ý. Đáng chú ý, năm 2026, xu hướng xét tuyển độc lập từng thành phần điểm gần như không còn. Hầu hết các trường áp dụng phương thức kết hợp nhiều yếu tố, yêu cầu thí sinh có thành tích tương đối đồng đều thay vì lệch hẳn về một tiêu chí. TS Nguyễn Trung Nhân cho biết, số lượng thí sinh đăng kí xét tuyển bằng học bạ vẫn rất lớn. Tuy nhiên, điều kiện xét tuyển năm nay chặt chẽ hơn khi yêu cầu sử dụng điểm của cả 6 học kì, đồng thời, điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn chiếm 15/30 điểm trong cấu phần xét tuyển. Trong đó, môn Toán hoặc Ngữ văn bắt buộc chiếm trọng số tối thiểu 1/3. Ông Nhân khuyên thí sinh cần dồn lực cho kì thi tốt nghiệp THPT. Đây vẫn là yếu tố then chốt quyết định cơ hội trúng tuyển. Một điểm mới đáng chú ý, chính sách cộng điểm ưu tiên vẫn giữ như năm trước, nhưng được giới hạn chặt chẽ theo từng thành phần điểm ưu tiên, khuyến khích; không còn tình trạng cộng vô tội vạ như các năm trước (Bộ khống chế mỗi thành phần ưu tiên, khuyến khích chỉ được cộng không quá 1,5 điểm). Nếu chứng chỉ ngoại ngữ đã được quy đổi sang thang điểm xét tuyển, thí sinh sẽ không được cộng điểm thêm lần nữa như một số trường đã thực hiện trong năm vừa qua. Chứng chỉ ngoại ngữ mỗi trường có mức quy đổi khác nhau nhưng năm nay, bộ yêu cầu chia thành 5 khung điểm quy đổi, tránh tình trạng bất hợp lí như IELTS 4.5 và 6.5 cùng được quy đổi thành mức điểm tối đa như nhau. Theo quy định mới, ngành sư phạm chỉ được đăng kí trong 5 nguyện vọng đầu tiên. TS Nguyễn Trung Nhân cho rằng, đây là thông điệp mạnh mẽ về việc nâng cao chất lượng đầu vào ngành đào tạo giáo viên. “Sư phạm là ngành tinh hoa. Đất nước cần những người giỏi nhất, tâm huyết nhất để đào tạo nguồn nhân lực tương lai”, ông nói. AI KHÔNG PHẢI “NGÁO ỘP” Bên cạnh câu chuyện tuyển sinh, TS Nguyễn Trung Nhân cũng bày tỏ quan điểm về tâm lí lo lắng trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong giới trẻ. Là người có nền tảng kĩ thuật và đã tiếp cận AI từ khá sớm, ông nhìn nhận AI là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, giúp tăng tốc quá trình lao động, học tập. Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên thổi phồng vai trò của AI đến mức làm suy giảm động lực học tập và phát triển bản thân. “Nếu trước đây một phần mềm cần cả tháng để hoàn thiện thì nay có thể chỉ vài giờ với sự hỗ trợ của AI. Nhưng vài giờ đó vẫn cần con người định hướng, kiểm soát và sáng tạo”, ông phân tích. Theo TS Nhân, con người tồn tại không chỉ để tạo ra sản phẩm vật chất mà còn để lao động, tương tác, chia sẻ, thấu cảm và phát triển cùng nhau. Nếu quá phụ thuộc vào công nghệ, đánh mất động lực và cảm xúc, xã hội sẽ đối diện nhiều hệ lụy. Ông khẳng định, dù chọn ngành thương mại điện tử, marketing, tâm lí học, y khoa hay kĩ thuật, AI đều có thể là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn vai trò của con người. “Đừng vì nghe quá nhiều về AI mà nản chí, nghĩ rằng học gì cũng sẽ bị thay thế. Các em học để tồn tại, để phát triển và để tạo ra giá trị cho xã hội. Công nghệ là công cụ, không phải mục đích cuối cùng”, TS Nguyễn Trung Nhân nhấn mạnh. TS Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp, Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết, năm nay, nhà trường có chỉ tiêu dự kiến sớm với 5.715 chỉ tiêu, tăng khoảng 10% so với năm 2025. Theo ông, việc tăng chỉ tiêu diễn ra trong bối cảnh một số ngành đào tạo giáo viên có sự điều chỉnh đáng kể về quy mô. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở phía cơ sở đào tạo mà còn phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của thí sinh. “Năm vừa qua, tổng số thí sinh đăng kí nguyện vọng vào các ngành sư phạm đạt hơn 70.000 em. Con số tuyệt đối cho thấy sức hút của khối ngành này vẫn rất lớn”, TS Huỳnh Trung Phong phân tích. Trước băn khoăn của nhiều thí sinh về khả năng AI dần thay thế giáo viên ở một số nội dung giảng dạy, TS Huỳnh Trung Phong cho rằng cần nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo. Ở góc độ cá nhân, ông nhận định AI khó có thể thay thế hoàn toàn vai trò của người thầy. Tuy nhiên, công nghệ có thể trở thành trợ thủ đắc lực, giúp giáo viên tối ưu hóa công việc chuyên môn. Theo TS Huỳnh Trung Phong, những năm gần đây, Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã chủ động điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ. Ông Phong khẳng định, sinh viên trúng tuyển vào các ngành sư phạm của trường sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, kĩ năng sư phạm và năng lực ứng dụng công nghệ, đủ khả năng thích ứng với môi trường giáo dục đang thay đổi nhanh chóng. Theo ông, lựa chọn sư phạm không chỉ là chọn một ngành học, mà còn là chọn con đường gắn bó với sự nghiệp trồng người, lĩnh vực đòi hỏi tâm huyết, bản lĩnh và khả năng thích ứng không ngừng trước những biến động của thời đại. NGHIÊM HUÊ Chọn lựa ngành học như thế nào trong bối cảnh quy chế tuyển sinh có nhiều thay đổi, số lượng nguyện vọng không vượt quá 15, nguy cơ trí tuệ nhân tạo chiếm cơ hội việc làm… là những băn khoăn của thí sinh trước mùa thi, tuyển sinh đại học (ĐH) năm nay. Đừng hoang mang trước "cơn bão" AI Trong lưu ý công tác năm học 2026-2027 gửi các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trường chất lượng cao và trường tư thục thực hiện tuyển sinh theo hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, Sở này yêu cầu các nhà trường không được yêu cầu phụ huynh nộp tiền giữ chỗ, đặt cọc hoặc thu các khoản không đúng quy định. Nhiều năm nay, trường tư ở Hà Nội đưa ra mức phí đặt cọc, giữ chỗ từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng đối với học sinh. Sau đó, nếu học sinh nhập học, khoản tiền này sẽ được trừ vào học phí và bị mất nếu không theo học. Đây là vấn đề hằng năm được phụ huynh băn khoăn tuy nhiên theo các nhà trường, nếu không đặt cọc, giữ chỗ số lượng học sinh đăng ký cao nhưng nhập học thấp, thậm chí không đủ chỉ tiêu, gây khó khăn trong công tác tuyển sinh. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý, việc các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao của năm học trước và bị xử lý vi phạm hành chính sẽ là căn cứ để xem xét điều chỉnh, giảm hoặc không giao chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học tiếp theo. Các trường tuyển sinh khi chưa được giao chỉ tiêu hoặc tuyển sinh vượt chỉ tiêu được phê duyệt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuyển sinh sai quy định. Các trường chưa bảo đảm điều kiện pháp lý về địa điểm hoạt động, an toàn phòng cháy, chữa cháy; có tranh chấp, khiếu kiện kéo dài; không bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu; không thực hiện công khai thông tin, không chấp hành đúng quy định của ngành cũng sẽ xem xét không giao chỉ tiêu. Hằng năm, đối với các trường THPT dân lập, tư thục, Sở GD&ĐT thường căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để xác định chỉ tiêu tuyển sinh. HÀ LINH Hà Nội yêu cầu trường tư không thu tiền giữ chỗ Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường tư không được thu tiền giữ chỗ, đặt cọc các khoản không đúng quy định. Phí đặt cọc ở nhiều trường tư cao là vấn đề khiến phụ huynh quan tâm Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026 ẢNH: PHẠM HÀ Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh, trong bối cảnh AI phát triển, sinh viên cần biết thích nghi và làm chủ công nghệ. Muốn làm được điều này, trước hết người học cần có kiến thức và kĩ năng, để có thể đưa ra quyết định chính xác.

