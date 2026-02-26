Báo Tiền Phong số 62

BÓNG ĐÁ CHÂU Á ĐÌNH TRỆ VÌ BẤT ỔN TẠI TRUNG ĐÔNG VỤ BỆNH VIỆN BẠCH MAI, VIỆT ĐỨC CƠ SỞ 2: Không còn tồn tại Công ty tư vấn thiết kế Bỉ THỨ BA 3/3/2026 Số 62 0977.456.112 TRANG 16 TRANG 11 TRANG 2 TRANG 4 TRANG 5 TRANG 8-9 TRANG 12-13-14 TRANG 6-7 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC VỚI TƯ DUY, CÁCH LÀM MỚI CHUYỆN HÔM NAY Cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran không phải là một biến cố ngẫu nhiên, càng không phải là một tai nạn chính trị. XEM TIẾ P TRANG 13 Bom đạn không tạo ra tương lai n THÁI AN Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nên triển khai SGK điện tử thế nào? Thi nhân vượt lên “nỗi đời cay cực” Người mua đối mặt rủi ro kép khi giá vàng trụ vững trên đỉnh ẢNH: NHƯ Ý Tình hình người Việt ở Qatar - nơi hứng hàng chục tên lửa Iran Cán cân quyền lực sẽ đổi chiều? Doanh nghiệp xăng dầu họp khẩn bàn ứng phó THẬ N TRỌ NG XUNG ĐỘT LAN RỘNG TRUNG ĐÔNG khi giá vàng tăng vọ t THÀNH TÍCH NỔI TRỘI, VƯƠN TẦM KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI CÔNG BỐ 19 ĐỀ CỬ GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2025

THU HẸP PHẠM VI GIAO DỊCH BẮT BUỘC CÔNG CHỨNG Sáng 2/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng. Một trong những điểm mới quy định trong dự thảo luật là việc sử dụng dữ liệu thay thế văn bản giấy khi giải quyết hồ sơ yêu cầu công chứng. Theo đó, trường hợp đã có dữ liệu về các thông tin trong thành phần hồ sơ yêu cầu công chứng trong các cơ sở dữ liệu, thì người yêu cầu công chứng không phải cung cấp các giấy tờ có chứa các thông tin đó. Tại tờ trình, Chính phủ nêu rõ công chứng viên chỉ được yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ trong trường hợp không khai thác được thông tin trong ngày giải quyết yêu cầu công chứng hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác. Thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban này tán thành một số quy định đơn giản hóa thủ tục công chứng. Cơ quan thẩm tra cũng tán thành xác định rõ việc mở rộng phạm vi các giao dịch về bất động sản được công chứng không phụ thuộc vào địa giới hành chính và giao Chính phủ xây dựng lộ trình thực hiện công chứng giao dịch về bất động sản không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Nêu định hướng thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho hay, khi sửa luật, có nhiều ý kiến cho rằng phải quy định cụ thể trong luật. Nhưng nếu ghi hết vào luật thì quá nhiều và khi xuất hiện việc mới lại phải sửa luật, rất phức tạp. Do đó, ông lưu ý, nên giao Bộ Tư pháp thống kê tất cả các giao dịch cần công chứng theo quy định hiện hành để đưa vào cơ sở dữ liệu của bộ. Sau này, nếu có thay đổi chỉ cần cập nhật trong cơ sở dữ liệu đó. Theo ông Nguyễn Khắc Định, quy định này không sửa đổi, nhưng một số đại biểu đề nghị cũng phải có quy định trong luật để tiến tới thu hẹp phạm vi giao dịch bắt buộc công chứng và mở ra hướng công chứng tự nguyện. "ĐI LÀM THỦ TỤC SANG TÊN ĐỔI CHỦ LẠI BỊ HỎI HỢP ĐỒNG ĐÂU" Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, một xã hội phát triển nên khuyến khích tự nguyện, còn bắt buộc phải rất hạn chế và khi bắt buộc thủ tục cũng phải thay đổi. Ông dẫn chứng, với bất động sản thì hợp đồng bắt buộc phải công chứng, có chữ ký của vợ, chồng và con cái trên 18 tuổi. Thế nhưng khi mua một chiếc xe máy cũ giá 5-7 triệu đồng, thậm chí 3-4 triệu đồng, người ta rất muốn được sang tên đổi chủ. "Đi làm thủ tục sang tên đổi chủ lại bị hỏi hợp đồng đâu, mà hợp đồng phải công chứng, công chứng phải có vợ, chồng cùng ký tên. Đăng ký xe máy mà cũng bắt cả vợ, cả chồng phải ký vào, trong khi đăng ký xe máy tên có một người thôi, vậy có cần phải công chứng không?", Phó Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề. Theo ông, vấn đề này chỉ cần bên mua và bên bán ra cơ quan công an kê khai về việc mua bán xe, công an cấp cho họ đăng ký mới, không cần phải công chứng, trừ trường hợp ô tô có giá trị lớn liên quan đến thuế. "Cái này bỏ được thì tốt. Nếu cần công chứng, tên ai người đó công chứng", ông nêu. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị lần sửa đổi này nên có quy định theo hướng giảm dần mức độ bắt buộc công chứng, thủ tục công chứng cũng phải đơn giản, rõ ràng, rành mạch, thuận lợi. Cùng với đó, khi có hệ thống cơ sở dữ liệu cần theo hướng "công chứng ở đâu cũng được", không nhất thiết phải theo địa giới hành chính. "Việc này giống thông tuyến bảo hiểm y tế. Luật Bảo hiểm y tế vừa rồi quy định về thông tuyến. Công chứng cũng thế, có cơ sở dữ liệu rồi công chứng ở đâu cũng được, sao cứ phải theo địa giới?", ông Định cho hay. LUÂN DŨNG 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 3/3/2026 Ngày 2/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Nội chính Trung ương và một số cơ quan liên quan cho ý kiến về Đề án “Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án một cách công phu, nghiêm túc, bài bản, với nhiều nội dung mới, quan điểm và giải pháp có tính đột phá, toàn diện, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư yêu cầu Ban Nội chính Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện Đề án, bảo đảm chất lượng cao nhất để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định theo quy định. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là chủ trương, đường lối xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. ĐẢM BẢO HÀNH LANG PHÁP LÝ AN TOÀN Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm minh, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kiểm soát được các lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vừa phải đồng hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong những năm tới; tạo môi trường minh bạch, đảm bảo hành lang pháp lý an toàn để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cán bộ, đảng viên mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đồng thời, bảo đảm lợi ích của Nhà nước hài hòa với lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người dân, chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực để phục vụ phát triển; góp phần xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị cũng như hoàn thiện nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. TRƯỜ NG PHONG Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, là “tuyên ngôn” của Đảng về tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” trong giai đoạn tới với tư duy, cách làm mới. “Đăng ký xe máy mà cũng bắt cả vợ, cả chồng phải ký, trong khi đăng ký xe máy tên có một người thôi, vậy có cần phải công chứng không?", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đặt vấn đề. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổ i làm việc với Ban Nội chính Trung ương ngà y 2/3 ẢNH: TTXVN Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tại phiên họp Việc ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới (tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV) là “tuyên ngôn” của Đảng về tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” trong giai đoạn tới với tư duy, cách làm mới. Sang tên, đăng ký xe máy có cần hợp đồng công chứng? TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tư duy, cách làm mới

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sẽ thành công tốt đẹp Hy Lạ p muố n thú c đẩ y hợ p tá c nhiề u mặ t vớ i Việ t Nam 3 n Thứ Ba n Ngày 3/3/2026 THỜI SỰ NHIỀU ĐIỂM SÁNG KINH TẾ - XÃ HỘI Trình bày báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, cử tri, nhân dân cả nước đã đón một cái Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Nhân dân đánh giá cao sự quan tâm sâu sắc, kịp thời, nhân văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chăm lo Tết. Đặc biệt, cử tri bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các quyết sách như Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa. Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhân dân tin tưởng sự kiện chính trị trọng đại này sẽ thành công tốt đẹp, bầu ra những đại biểu có tâm huyết, trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Về tình hình khiếu nại, tố cáo, trong tháng, công dân đến Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương tại Hà Nội và TPHCM để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã giảm nhiều so với tháng 1/2026. Về cơ bản, các công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở đều nghiêm chỉnh tuân thủ đúng quy định pháp luật. Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tiếp 69 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 69 vụ việc. Qua tiếp công dân, đã ban hành văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với 26 vụ việc; hướng dẫn bằng văn bản 16 vụ việc; đã giải thích, hướng dẫn, thuyết phục công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật đối với 27 vụ việc. Các cơ quan của Quốc hội đã tiếp nhận và xử lý được 810 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến. Qua nghiên cứu đơn đủ điều kiện xử lý, đã chuyển 5 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã và đang nghiên cứu 44 đơn và nhận được 2 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc đã chuyển đơn trước đó. VẪN CÒN BĂN KHOĂN Bên cạnh những kết quả tích cực, phát biểu thảo luận các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại, gây băn khoăn trong dư luận. Về đời sống sinh hoạt, bên cạnh ghi nhận kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, số liệu thống kê cho thấy có tới 95% người dân xác nhận thu nhập không bị giảm sút, thậm chí có phần tăng lên. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, áp lực chi tiêu tại các đô thị lớn đang là gánh nặng đối với người lao động, từ giá thuê nhà, bất động sản cho đến nỗi lo tăng giá điện, nước. Đáng chú ý, tuy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, song chi phí học thêm lại có dấu hiệu tăng cao do các lớp học được chuyển ra ngoài trung tâm, kéo theo hàng loạt chi phí phát sinh về thuê địa điểm và đi lại... Về trật tự an toàn xã hội, cử tri đánh giá cao lực lượng cảnh sát giao thông đã làm việc xuyên Tết, xử lý vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, giúp kéo giảm tai nạn giao thông dịp Tết so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, tính chung 2 tháng đầu năm, số vụ tai nạn giao thông vẫn ở mức rất cao với 1.804 người chết và 1.831 người bị thương, có ngày cao điểm đến 65 người chết. Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, tình trạng lừa đảo qua mạng, rò rỉ dữ liệu cá nhân, tai nạn do pháo nổ, mất vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, việc các thiết bị bay không người lái (flycam) hoạt động không phép đang tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng. KIẾN NGHỊ XỬ LÝ DỨT ĐIỂM Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phản ánh sự bất cập trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Tại nhiều nơi sau sáp nhập, việc giải quyết thủ tục hành chính trở nên chậm trễ, người dân phải đi lại xa. Tình trạng lãng phí tài sản công (như trụ sở, hội trường) sau sáp nhập đang diễn ra phổ biến và ngày càng xuống cấp do Chính phủ chưa có hướng dẫn rõ ràng về cơ chế chuyển đổi công năng hay đấu giá. Nhằm giải quyết các vấn đề trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc xử lý tài sản sau sắp xếp. Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung một số kiến nghị đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể là chỉ đạo Văn phòng Chính phủ trả lời 19 kiến nghị gửi trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã quá hạn, nhất là các cơ quan có nhiều ý kiến, kiến nghị cử tri. Chỉ đạo xử lý an toàn giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường không, đặc biệt là tình trạng vi phạm không phận bay, không phận cấm bay. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia tập trung chỉ đạo bầu cử đạt kết quả tốt, nhất là tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc, vận động bầu cử đúng với luật định; tăng cường kiểm tra các điểm bầu cử bảo đảm an ninh, an toàn để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đôn đốc các cơ quan chưa có báo cáo, chưa giải quyết, giải quyết chậm, nếu cần thiết thì cần công khai trên các phương tiện thông tin để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở. PV (theo TTXVN) Ngày 2/3, tiếp tục Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2026. Báo cáo và các ý kiến thảo luận tại phiên họp cho thấy, cử tri, nhân dân cả nước vô cùng phấn khởi trước những điểm sáng của kinh tế - xã hội những tháng đầu năm, đồng thời thể hiện niềm tin vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sắp tới. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu ẢNH: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis ẢNH: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hy Lạp; nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau như kinh tế biển, vận tải biển, logistics, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo... Nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia và hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác nhiều mặt thông qua việc thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, các kênh; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và hợp tác trên các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP)... Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên phát huy hơn nữa trụ cột hợp tác kinh tế, đặc biệt là về hàng hải và nông nghiệp; đề nghị Quốc hội Hy Lạp tích cực hỗ trợ thúc đẩy các nước châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Ioannis Plakiotakis khẳng định Hy Lạp mong muốn thúc đẩy toàn diện hợp tác hai nước trên cả kênh nghị viện và chính quyền, trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc với vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an. Chia sẻ các đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn giữa các ủ y ban chuyên môn, nghị sỹ trẻ của Quốc hội hai nước; phát huy vai trò cầu nối của Nhóm nghị sỹ hữu nghị; nghiên cứu thúc đẩy trụ cột hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực Hy Lạp có thế mạnh như xây dựng, năng lượng, hàng hải... Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ các sáng kiến của nhau trên các diễn đàn đa phương và quốc tế, hợp tác ASEAN-EU, các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới; ủng hộ chủ nghĩa đa phương và đề cao luật pháp quốc tế; nhấn mạnh việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp ngoại giao, hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên các vùng biển của khu vực và thế giới. BÌNH GIANG Chiều 2/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam (28/2-5/3), nhấn mạnh rằ ng, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quốc hội và nhân dân Hy Lạp đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt hai nước. Trướ c đó , Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc áp dụng các quyền ưu đãi, miễn trừ cho Văn phòng Quỹ hợp tác phát triển kinh tế của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc tại Việt Nam theo Tờ trình số 17/TTr-CP của Chính phủ.

4 n Thứ Ba n Ngày 3/3/2026 THỜI SỰ Về khu phố Mỹ Thạnh (phường Bến Cát, TPHCM) vào một ngày đầu tháng 3, chúng tôi tìm đến thăm nhà cựu chiến binh Nguyễn Tiến Bình (68 tuổi). Căn nhà của ông nằm trên đường TC2, trông cũng bình thường song bí ẩn bên trong lại khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Ông dẫn chúng tôi vào một căn phòng mà khi mở cửa ra, ai nhìn cũng những tưởng đó là “bảo tàng” lịch sử. Ở đó có những thứ không ít người chưa từng được nhìn thấy dù chỉ một lần. Trên bốn bức tường của căn phòng được phủ kín các bài báo, tem phiếu, sổ mua lương thực, tiền cổ xưa. Trong bộ sưu tập của ông Bình, một số thứ thu hút chúng tôi nhất lúc này, là những tờ báo, thẻ cử tri của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên năm 1946 của nước ta, sau khi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên năm 1976, sau khi chúng ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chia sẻ với chúng tôi, ông Bình nói, ngay từ khi còn là thanh niên, đã quan tâm đến các loại giấy tờ hành chính và báo in cũ. Khi đó, ông Bình đã ý thức, thẻ cử tri chính là biểu tượng của quyền công dân, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Nhà nước và Nhân dân trong từng giai đoạn. Suốt hàng chục năm, ông kiên trì tìm kiếm, sưu tầm những thứ liên quan đến bầu cử Quốc hội, trong đó có các thẻ cử tri, những bài báo xưa. Chia sẻ về các tờ báo phát hành trước và sau Tổng tuyển cử, ông Bình nói do chất liệu in từ giấy dó nên dù đã ngả màu theo thời gian song không bị rách mục. Trong các tác phẩm báo chí phản ánh trước, trong và ngày bầu cử, có bài viết đăng ngày 5/1/1946 với lời kêu gọi mọi người dân thực hiện quyền dân chủ của mình có tiêu đề: “Ngày mai 6/1/1946”. Ngoài ra, còn có tác phẩm tường thuật diễn biến trong ngày bầu cử: “Đúng 7 giờ 12 phút, ngày 6.1.1946, Hồ Chủ tịch tới bỏ phiếu tại trụ sở UBND phố Hàng Tre thuộc địa bàn phố Hàng Vôi…”. Chúng tôi ngắm nhìn kỹ tờ phiếu đi bầu năm 1946 và thấy rõ từng câu chữ ghi trên đó: “Tổng tuyển cử ngày 23/12/1945 để bầu cử Quốc dân Đại hội”. Thắc mắc về thông tin thời gian ghi trên phiếu bầu, chúng tôi được ông Bình giải thích: “Lúc bấy giờ, Bác Hồ cùng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dự tính bầu cử ngày 23/12/1945 và đã cho các tỉnh in phiếu bầu cử. Sau đó, Chính phủ họp bàn, tăng thời gian để chuẩn bị chu đáo hơn và cho các ứng cử viên có thời gian nộp đơn, vận động nên dời lại ngày 6/1/1946. Tuy nhiên, một số tỉnh vùng xa, người dân đã đi bầu từ ngày 23/12/1945 đúng thời gian in trên phiếu. Chia sẻ với chúng tôi, ông Bình nói rằng, việc sưu tầm lưu giữ các chứng tích lịch sử, góp phần nhắc nhớ về ý nghĩa của lá phiếu, quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân. HƯƠNG CHI Trong căn nhà của mình, ông Nguyễn Tiến Bình ở TPHCM dành một phòng rộng lớn, trang trí như một bảo tàng để gìn giữ ký ức các kỳ bầu cử, dấu ấn quyền làm chủ của Nhân dân qua các thời kỳ. Trong bộ sưu tập của mình, ông nói có vật vô cùng trân trọng và tôn quý, đó là lá phiếu bầu cử đầu tiên, cùng với ba tờ báo phát hành lúc ấy nói về cuộc Tổng tuyển cử 6/1/1946. Thẻ công dân và lá phiếu cử tri của kỳ bầu cử Quốc hội năm 1946 được ông Nguyễ n Tiế n Bình trân trọng, cất giữ như báu vật Ông Nguyễn Tiến Bình cũng lưu giữ danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội năm 1976, khu vực TPHCM. Đây là kỳ bầu cử Quốc hội đặc biệt khi miền Nam vừa hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước Miền Bắc đang trải qua một mùa đông rất ấm. Số liệu thống kê cho thấy, trong tháng 2/2026 (thời gian không khí lạnh thường hoạt động mạnh nhất), miền Bắc chỉ ghi nhận 3 đợt không khí lạnh và chỉ một đợt gây ra rét đậm, rét hại diện rộng, từ ngày 8-12/2. Tuy nhiên, đây là đợt rét đậm diện rộng ngắn ngày và nền nhiệt, xét theo chuỗi giá trị lịch sử, không xuống quá thấp. Tính theo chuỗi giá trị quan trắc nhiều năm, nhiệt độ tháng 2 năm nay trên toàn quốc cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, trong đó Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cao hơn từ 1,52,5 độ, thậm chí một số nơi cao hơn từ 3 - 4 độ, chủ yếu ở khu vực miền Bắc. Đáng lưu ý, tại một số trạm khí tượng đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng kỳ, trong đó trạm Sông Mã (Sơn La) ghi nhận mức nhiệt lên tới 37,8 độ vào ngày 5/2. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong tháng 3, không khí lạnh tiếp tục hoạt động nhưng cường độ ở mức trung bình và yếu, chủ yếu gây ra mưa rào và dông rải rác cho miền Bắc. Từ đêm 2/3 đến ngày 3/3, trời chuyển rét về đêm và sáng, riêng vùng núi rét cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, đây cũng là đợt rét ngắn ngày, dự báo cuối tuần, nền nhiệt tăng dần ở miền Bắc. Nam bộ năm nay, nắng nóng cũng đến sớm; ngày 8 - 9/2, khu vực này đã ghi nhận nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34 - 35 độ. Sau đó , Nam bộ xảy ra mưa trái mùa diện rộng với 8 địa điểm ghi nhận mưa lớn kỷ lục trong tháng 2. Dự báo khoảng cuối tháng 3, nắng nóng có khả năng gia tăng về cường độ và mở rộng về phạm vi. NGUYỄ N HOÀ I Miền Bắc nóng kỷ lục 37,8 độ vào mùa Đông Theo số liệu vừa được công bố, ngày 5/2, thời điểm chính giữa mùa Đông, nhiệt độ tại khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) lên tới 37,8 độ C. Đây là mức nhiệt cao rất hiếm gặp trong cao điểm mùa Đông ở miền Bắc. Kỷ vật về kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên của Việt Nam Ngoài các tài liệu cổ xưa về các kỳ bầu cử Quốc hội, ông Nguyễ n Tiế n Bình còn sưu tầm rất nhiều loại truyền đơn cách mạng, tiền Cụ Hồ thời kháng chiến, báo chí cách mạng thời kỳ đầu, các điều lệ Đảng, Đoàn, Hội... thời kháng chiến. Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979; quê quán: Thanh Hóa. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, XIV. Trong quá trình công tác ông đã trải qua nhiều chức vụ như: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ tháng 7/2022, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh (từ 8/2022). Đến tháng 7/2025, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Sáng 2/3, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có: bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và đại diện các cơ quan, đơn vị. Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc cho ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, để điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Tiếp đó, đại diện Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Bùi Thị Minh Hoài đánh giá ông Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ dám nghĩ, dám làm đã trải qua nhiều vị trí công tác. Bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ tin tưởng, ở vị trí mới, ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ nắm bắt nhanh công việc, đoàn kết thống nhất để Tổng LĐLĐ Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước mắt, tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tham gia tích cực vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. Nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn hứa sẽ đoàn kết, nỗ lực cùng tập thể Tổng LĐLĐ Việt Nam hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. VĂN KIÊN Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn

Nên triển khai SGK điện tử thế nào? Hai nữ sinh lớp 8 bị “bắt” làm vợ đồng ý trở lại trường 5 n Thứ Ba n Ngày 3/3/2026 KHOA GIÁO TRÁNH NGUY CƠ QUÁ TẢI Theo dự thảo, điều kiện tiên quyết của SGK điện tử là phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hiện hành của SGK. Nội dung SGK điện tử phải bảo đảm đúng với nội dung SGK bản in. Định dạng số của SGK điện tử tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật hiện hành, hỗ trợ đa nền tảng như máy tính, điện thoại, máy đọc sách; đồng thời đáp ứng đầy đủ các quy định về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, quy chuẩn bảo mật và lưu chiểu. Dự thảo cũng quy định giao diện SGK điện tử phải hiển thị tối ưu trên các thiết bị khác nhau; phù hợp với sức khỏe, thị giác của học sinh các cấp học về phông chữ, cỡ chữ, màu sắc, hiệu ứng hình ảnh, âm thanh. Định dạng tệp tin phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về xuất bản phẩm điện tử, phù hợp với chuẩn mở quốc tế hoặc các định dạng phổ biến, bảo đảm khả năng tương thích đa nền tảng và hỗ trợ truy cập cho người khuyết tật. Một nội dung thu hút nhiều ý kiến là quy định về thực nghiệm kĩ thuật và đánh giá trải nghiệm người dùng. Ban đầu, dự thảo yêu cầu số tiết thực nghiệm tối thiểu bằng 10% (tổng số tiết của mỗi môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông). Đến nay, dự thảo đã nhận được góp ý của 26/34 sở GD&ĐT cùng đại diện các bộ, ngành liên quan. Có địa phương đề nghị giảm còn 5% để phù hợp thời gian thí điểm; có nơi lại đề xuất nâng lên 15%, tập trung vào các tiết có tính tương tác phức tạp. Một số ý kiến đề nghị linh hoạt theo từng môn học, làm rõ hình thức tổ chức thực nghiệm (trực tuyến, trực tiếp hay kết hợp), đối tượng tham gia và tiêu chí đánh giá cụ thể. Có đề xuất yêu cầu thực nghiệm phải tiến hành trên các nhóm đối tượng đại diện cho các vùng miền, điều kiện KT-XH khác nhau; bổ sung đánh giá trải nghiệm người dùng; quy định dung lượng từng đơn vị bài học nhỏ gọn, thuận tiện cho việc học tập. Tiếp thu ý kiến, ban soạn thảo đã điều chỉnh quy trình thực nghiệm. Theo đó, việc thực nghiệm được phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông, tổ chức đánh giá trên các nhóm học sinh, giáo viên đại diện vùng miền. Báo cáo kết quả thực nghiệm bao gồm các chỉ số về độ trễ, lỗi kĩ thuật và mức độ thuận tiện trong thao tác, tính hiệu quả đối với các dạng bài. Số tiết thực nghiệm được phân tầng như ít nhất 5% tổng số tiết đối với môn học, hoạt động giáo dục có từ 105 tiết/năm học trở lên; ít nhất 10% đối với môn có từ 70 tiết đến dưới 105 tiết/năm học; ít nhất 15% đối với các môn, hoạt động giáo dục còn lại. Liên quan đến tính năng công nghệ, Sở GD&ĐT Cần Thơ kiến nghị bổ sung chức năng theo dõi tiến độ học tập; quy định mức tối thiểu bắt buộc như bài tập tương tác, theo dõi tiến độ, còn tùy chọn AI (trí tuệ nhân tạo), VR (thực tế ảo); đồng thời quy định dung lượng tối ưu và giới hạn dung lượng tối đa. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cho rằng, việc theo dõi tiến độ học tập của tất cả học sinh sử dụng SGK điện tử là tính năng rất khó, thể hiện mức độ cá nhân hóa cao. Việc theo dõi tiến độ nên do giáo viên thực hiện trong quá trình tổ chức dạy học. Về dung lượng, Bộ nhận định nếu quy định cứng sẽ gây khó khăn cho đơn vị chuyển thể, hạn chế cách thể hiện nội dung. Liên quan đến lo ngại về sức khỏe của học sinh khi sử dụng SGK điện tử, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định kĩ thuật cụ thể như: Phải có chế độ hiển thị bảo vệ mắt và tính năng cảnh báo thời gian sử dụng liên tục quá 45 phút. Bổ sung tiêu chuẩn theo khuyến nghị WHO (Tổ chức y tế thế giới) và Bộ Y tế về thời lượng tiếp xúc màn hình. Đề nghị bổ sung yêu cầu tối giản giao diện, giảm hiệu ứng hình ảnh, tránh gây nhiễu thị giác cho học sinh. KHÔNG THỂ THAY THẾ SGK IN Đối với vấn đề hạ tầng và bảo mật, các Sở GD&ĐT như Cần Thơ, Cà Mau, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TPHCM đề xuất quy định rõ hơn việc không thu thập dữ liệu cá nhân của học sinh tiểu học ngoài dữ liệu thống kê chung như số lần truy cập, thời gian học; đồng thời yêu cầu không hiển thị quảng cáo hoặc nội dung không liên quan. Bộ GD&ĐT khẳng định, dự thảo đã quy định tuân thủ đầy đủ Luật Xuất bản, Luật An ninh mạng, Luật Công nghiệp Công nghệ số và các quy định về bảo mật, quyền riêng tư dữ liệu cá nhân. Theo Bộ, số lần truy cập và thời gian học xuất phát từ nhu cầu tổ chức hoạt động học của học sinh và giáo viên; không phát sinh thêm khi học sinh học tập. Trước mắt, SGK điện tử chưa quản lí dữ liệu học tập cá nhân và được coi như một nguồn học liệu. Nhiều sở GD&ĐT đề nghị bổ sung nguyên tắc về đảm bảo tính sư phạm, phù hợp tâm lí học sinh từng cấp học; tránh quá tải về hiệu ứng hình ảnh, âm thanh. Ban soạn thảo của Bộ GD&ĐT đã tiếp thu và chỉnh sửa lại cho rõ nghĩa hơn. Cụ thể, Bộ quy định phông chữ, cỡ chữ, màu sắc, hiệu ứng hình ảnh, âm thanh phù hợp với sức khỏe tâm sinh lí học sinh các cấp học. Hình ảnh, âm thanh, video trong SGK điện tử được thiết kế và sử dụng như giải pháp sư phạm, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tăng tính trải nghiệm trong học tập, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. PGS.TS Bùi Mạnh Hùng, Tổng chủ biên SGK Ngữ văn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, cho rằng SGK điện tử không thể triển khai đại trà để thay thế SGK in theo lối truyền thống. Trở ngại trước hết là thiết bị; tiếp đó là những bất cập khi cho trẻ sử dụng thiết bị công nghệ quá sớm. Ông nhận định, ngay cả ở các nước phát triển cũng chưa có quốc gia nào thay hẳn SGK in bằng SGK điện tử. NGHIÊM HUÊ Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và tổ chức thẩm định sách giáo khoa (SGK) điện tử từ bản in. Đây được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số giáo dục. SGK truyền thống đang sử dụng tại 100% các trường học công lập ở Việt Nam ẢNH: TRỌNG QUÂN Theo PGS.TS Bùi Mạnh Hùng, SGK điện tử có nhiều ưu điểm như tính tương tác cao, thuận tiện tích hợp học liệu đa phương tiện. Tuy nhiên, hạn chế cũng không ít, từ hạ tầng, thiết bị đến nguy cơ lệ thuộc màn hình. Do đó, trong tương lai gần, SGK điện tử khó có thể thay thế hoàn toàn SGK in, mà nên được xem là một cấu phần bổ trợ trong hệ sinh thái học liệu số của giáo dục phổ thông. Chiều 2/3, thầy Nguyễn Tân Phương - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS (PTDTBT THCS) Na Loi (xã Na Loi, Nghệ An), đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, UBND xã và Công an xã Na Loi về vụ việc 2 nữ sinh lớp 8 của trường bị “bắt” làm vợ, không đến trường đi học. Theo nội dung báo cáo, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 23/2 tại Khu bán trú Trường PTDTBT THCS Na Loi. Thời điểm trên, 2 em L.H.A. (lớp 8B, trú bản Huồi Viêng) và L.H.D. (lớp 8A, trú bản Noong Hán) đã tự nguyện rời trường theo 2 nam thanh niên trú tại bản Xám Xúm (xã Mường Lống, Nghệ An). Gia đình của 2 nam thanh niên đã làm phong tục địa phương xác nhận con dâu trong gia đình. Ngay khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã Na Loi. Đồng thời phối hợp Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể và gia đình 2 học sinh để nắm tình hình. Các lực lượng chức năng của xã Na Loi sau đó đã vào cuộc tích cực, triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động, giải thích quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình. Đến sáng 2/3, gia đình 2 học sinh đã thông báo các em sẽ trở lại trường học vào sáng 3/3. Thầy Nguyễn Tân Phương cho biết thêm, trong quá trình học tập, 2 nữ sinh đều ngoan, không có biểu hiện gì khác. Riêng em L.H.A có hoàn cảnh bố mẹ ly hôn nhau. L.H.A phải sống với ông bà ngoại ở bản Huồi Viêng, cách trường học khoảng 8km. Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An Nguyễn Trọng Hoàn cho biết, những năm gần đây, ngành giáo dục đã phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tảo hôn. Tuy nhiên, hiện tượng tảo hôn trong lứa tuổi học sinh vẫn còn và mang tính cá biệt tại một số địa phương. NGỌC TÚ Sau khi được nhà trường, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, 2 nữ sinh L.H.A và L.H.D (trú xã Na Loi, Nghệ An) đã đồng ý trở lại trường tiếp tục đi học. Trường PTDTBT THCS Na Loi nơi 2 nữ sinh bị “bắt” làm vợ đang theo học

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, tại buổi họp báo công bố Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, ngày 2/3. Chủ trì buổi họp báo, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng; anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn; nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng. Cùng dự họp báo có ông Đỗ Công Tuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong; nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong; Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh; Top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương; cùng các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng các thời kỳ. BỨC TRANH ĐA SẮC VỀ DIỆN MẠO CỦA THẾ HỆ TRẺ HÔM NAY Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, năm 2025, Ban Tổ chức tiếp nhận 145 hồ sơ đề cử đến từ 37 đơn vị trên cả nước. Con số ấy có thể chỉ là thống kê, nhưng phía sau đó là 145 hành trình vượt qua giới hạn bản thân, là 145 khát vọng cống hiến cho cộng đồng và đất nước, tạo nên một bức tranh đa sắc về diện mạo thế hệ trẻ hôm nay. Ở lĩnh vực Học tập và Nghiên cứu khoa học, chúng ta thấy những gương mặt trẻ tự tin bước ra thế giới bằng tri thức Việt Nam. Ở lĩnh vực Lao động sản xuất, Kinh doanh khởi nghiệp, chúng ta thấy những mô hình sáng tạo, những doanh nghiệp trẻ dám thử thách trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Với lĩnh vực Quốc phòng, An ninh trật tự, là những chiến công thầm lặng nhưng có ý nghĩa sâu sắc với sự bình yên của Tổ quốc. Trong Văn hóa nghệ thuật, là những người trẻ đưa bản sắc Việt Nam vào dòng chảy đương đại, làm mới truyền thống bằng tư duy sáng tạo hiện đại. Và trong Hoạt động xã hội, là những tấm lòng dấn thân vì cộng đồng, lan tỏa yêu thương một cách bền bỉ… Sau quá trình rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, Hội đồng xét tặng Giải thưởng đã họp phiên thứ nhất với tinh thần trách nhiệm, công tâm và minh bạch, lựa chọn ra top 19 đề cử tiêu biểu bước vào vòng bình chọn toàn quốc. Đây không chỉ là 19 cá nhân xuất sắc nhất của năm, mà là 19 câu chuyện truyền cảm hứng, đại diện cho tinh thần bền ý chí, vững đam mê, không ngừng vượt lên chính mình. Ra đời năm 1996, trải qua gần 30 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 290 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 285 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng trên các lĩnh vực. Sau khi được tôn vinh, các gương mặt trẻ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trưởng thành có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đơn vị, cộng đồng, đất nước. Nhiều Gương mặt trẻ đã trở thành những nhà lãnh đạo uy tín trong hệ thống chính trị, trở thành những doanh nhân thành đạt, công dân tiêu biểu… Điều đó cho thấy việc phát hiện và đồng hành cùng tài năng trẻ không phải là câu chuyện của một buổi lễ, mà là hành trình dài hơi của niềm tin và sự bồi dưỡng. “Chúng tôi mong các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, lan tỏa những câu chuyện phía sau thành tích, để mỗi gương mặt trẻ được tôn vinh hôm nay sẽ trở thành động lực cho hàng triệu 6 GIỚI TRẺ n Thứ Ba n Ngày 3/3/2026 “Chúng tôi tin rằng, từ những gương mặt trẻ hôm nay, đất nước sẽ có thêm những nhà khoa học lớn, những doanh nhân dẫn dắt, những nghệ sĩ tầm vóc, những chiến sĩ kiên trung và những công dân toàn cầu mang trong mình một khát khao chinh phục, ghi dấu ấn về một Việt Nam hùng cường trên bản đồ thế giới”. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang chụp ảnh lưu niệm cùng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng qua các thời kỳ Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại buổi họp báo “Chúng tôi tin rằng, từ những gương mặt trẻ hôm nay, đất nước sẽ có thêm những nhà khoa học lớn, những doanh nhân dẫn dắt, những nghệ sĩ tầm vóc, những chiến sĩ kiên trung và những công dân toàn cầu mang trong mình một khát khao chinh phục, ghi dấu ấn về một Việt Nam hùng cường trên bản đồ thế giới”. Bí thư T.Ư Đoàn NGUYỄN PHẠM DUY TRANG Thành tích nổi trội, vươn tầm khu vực và CÔNG BỐ 19 ĐỀ CỬ GƯƠNG MẶT TRẺ TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Chia sẻ với PV báo Tiền Phong, bác sĩ Đỗ Doãn Bách - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 nhận định, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu không chỉ là một hoạt động phát hiện và tôn vinh thành tích của Trung ương Đoàn, báo Tiền Phong mà còn là một chương trình chiến lược về nguồn lực con người trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Những điển hình tiêu biểu năm nay chính là minh chứng sinh động cho tinh thần dấn thân và năng lực cạnh tranh của trí tuệ Việt Nam. Từ khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, quốc phòng, văn hóa đến khởi nghiệp sáng tạo, mỗi cá nhân được vinh danh đều thể hiện khát vọng vượt giới hạn, làm chủ tri thức và phụng sự cộng đồng. “Tôi tin rằng, nếu chúng ta tiếp tục tạo dựng được môi trường minh bạch, khuyến khích sáng tạo và bảo vệ những người tiên phong, từ những điển hình hôm nay sẽ hình thành một lớp lãnh đạo tương lai đủ bản lĩnh và trí tuệ để đưa Việt Nam bước vững vàng vào kỷ nguyên phát triển mới”, bác sĩ Đỗ Doãn Bách chia sẻ. Với PGS. TS Trương Thanh Tùng - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, danh sách 19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 cho thấy một bức tranh toàn diện, sinh động về thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới. “Điểm nổi bật là chất lượng thành tích ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, với nhiều đề cử đạt huy chương Olympic quốc tế, công bố khoa học trên các tạp chí hàng đầu, đạt giải thưởng chuyên môn quốc tế hoặc tạo ra các sản phẩm, mô hình mang lại giá trị kinh tế - xã hội cao”, PGS. TS Trương Thanh Tùng chia sẻ. Theo PGS. TS Trương Thanh Tùng, ở lĩnh vực Nghiên cứu khoa học, các đề cử có nhiều dấu ấn về chất lượng chuyên môn với thành tích mang tầm quốc tế. Các đề cử đều có thành tích khoa học tốt, với số lượng lớn công bố thuộc danh mục Q1, giữ vai trò tác giả chính, tham gia mạng lưới học thuật quốc tế và từng bước khẳng định vị trí của nhà khoa học trẻ Việt Nam trong cộng đồng khoa học quốc tế. Bên cạnh đó, các hướng nghiên cứu có ý nghĩa lớn khi gắn với các nội dung thực tế, có ích cho sự phát triển của đất nước, như hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, vật liệu y sinh phục vụ chăm sóc sức khỏe, hay công nghệ robot và hệ thống tự hành cho đô thị thông minh. Điều này cho thấy các nhà khoa học trẻ Việt Nam đang chuyển dịch từ mục tiêu nghiên cứu lý thuyết sang tạo ra tri thức mới có ứng dụng thực tiễn, góp phần giải quyết các bài toán lớn về phát triển bền vững, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống. TRUYỀN ĐỘNG LỰC CHO CÁC BẠN TRẺ KHÁC DÁM BẮT ĐẦU Chia sẻ tại họp báo, anh Phùng Quang Trung xúc động khi nhắc lại hành trình một năm sau khi Bệ phóng nguồn nhân lực chất lượng cao Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu các thời kỳ bày tỏ sự ấn tượng về chất lượng các đề cử năm 2025. Họ tin rằng, khi được đặt trong đúng môi trường, lớp trẻ hôm nay sẽ trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới. PGS. TS Trương Thanh Tùng - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 chia sẻ tại họp báo Ca sĩ Hà Myo - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 chia sẻ tại họp báo

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==