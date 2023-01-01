Báo Tiền Phong số 61

THỨ HAI 2/3/2026 Số 61 0977.456.112 TRANG 6-7 TRANG 12-13 TRANG 3 TRANG 2 TRANG 4 TRANG 8-9 TRANG 14 FUTSAL NỮ VIỆT NAM LỠ HẸN CHUNG KẾT Lãnh đạo Chính phủ và T.Ư Đoàn khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ ẢNH: N.T Hội chứng sợ nhạc AI Hai phép thử với quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT NĂM BÀI HỌC SÂU SẮC TỪ CỐ THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG Lãnh đạo MTTQ Việt Nam nêu 5 hành động khi tiếp xúc cử tri SIẾT TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI Ô TÔ: Chủ xe cần làm gì để không bị “đánh trượt”? THANH NIÊN 10 chỉ tiêu thi đua trọng tâm trong Tháng Thanh niên năm 2026 “Áo xanh gọi tương lai” trở thành ca khúc của Đại hội Đoàn XIII TRANG 16 KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN, PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY phải tiên phong trong đổi mới sáng tạo CIA THÂM NHẬP TỪ LÂU TRƯỚC KHI ÁM SÁT LÃNH TỤ TỐI CAO IRAN NGƯỜI VIỆT Ở TRUNG ĐÔNG: Tâm trạng bất an, đêm không dám ngủ CHUYỆN HÔM NAY Hiệu triệu tuổi trẻ xung kích XEM TIẾP TRANG 7 n LƯU TRINH Thanh niên Việt Nam có một điều rất đặc biệt – một dấu ấn mà không phải tuổi trẻ ở quốc gia nào cũng có được: Đảng, Nhà nước dành riêng tháng Ba hằng năm là Tháng Thanh niên.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc, nổi bật thuộc 10 lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật và Quản lý Hành chính Nhà nước. Năm 2025, Ban Tổ chức đã nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Về cơ cấu, có 108 nam, 37 nữ; dân tộc Kinh 137, dân tộc thiểu số 8. Công giáo 1. Học hàm có 13 Tiến sĩ; 7 Thạc sĩ. Đề cử nhiều tuổi nhất là 38 tuổi; ít tuổi nhất là 10 tuổi. Trong đó, lĩnh vực Học tập và Lao động sản xuất có nhiều đề cử nhất (30 hồ sơ); lĩnh vực Quản lý Hành chính Nhà nước ít đề cử nhất (2 hồ sơ). Ngày 26/2, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 họp lần 1, tại trụ sở Trung ương Đoàn. Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng; nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Căn cứ hồ sơ và công tác thẩm định, phân tích, đánh giá, Thường trực Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025 đề xuất danh sách 31 đề cử tiêu biểu thuộc 9 lĩnh vực để Hội đồng xét chọn tại cuộc họp Hội đồng lần 1 (không lựa chọn ở lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước vì lĩnh vực này không có đề cử thực sự xuất sắc). Tại phiên họp lần I, Hội đồng xét tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam” năm 2025 đã bỏ phiếu bằng phần mềm chọn ra 19 đề cử tiêu biểu nhất vào vòng bình chọn trực tuyến. CHÂU LINH 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 2/3/2026 Sáng 1/3, tại xã Khoen On, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lai Châu chủ trì tổ chức hội nghị với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lai Châu, gồm: Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Quốc Khánh - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu; ông Nguyễn Công Thiếp - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu; bà Sừng Mì Ché - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu. GIỮ MỐI QUAN HỆ CHẶT CHẼ, MẬT THIẾT VỚI NHÂN DÂN Tại hội nghị, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri, tập trung vào việc huy động nguồn lực đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án hạ tầng, đồng thời chú trọng chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - nhấn mạnh 5 hành động thiết thực để hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Thứ nhất, thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; định kỳ tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; báo cáo với Đảng, Quốc hội, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri. Thứ hai, sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế; tổng hợp mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó tham gia kiến nghị Quốc hội ban hành luật, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân. Thứ ba, quan tâm, theo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm cầu nối giữa địa phương với Trung ương trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn của tỉnh trong giai đoạn tới. Thứ tư, bà Hà Thị Nga cam kết tiếp tục rèn luyện, nghiên cứu, học hỏi để hoàn thiện bản thân; tham gia hiệu quả các hoạt động của Quốc hội; chịu sự giám sát trực tiếp, định kỳ báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của mình và của Quốc hội. Thứ năm, với trách nhiệm là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Hà Thị Nga khẳng định sẽ nỗ lực đồng hành cùng tỉnh, kiến nghị các cơ quan Trung ương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển trên địa bàn; đặc biệt là thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. ĐỒNG HÀNH THÁO GỠ “NÚT THẮT” VÙNG CAO Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời đề nghị, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, HĐND luôn lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền. Cử tri cũng đề nghị các đại biểu phát huy vai trò giám sát, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Các cử tri kiến nghị các vấn đề dân sinh, phát triển hạ tầng và điều kiện sản xuất, sinh hoạt tại địa phương. Phản hồi các kiến nghị này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh các hành động thiết thực, đồng hành tháo gỡ “nút thắt” vùng cao nhằm góp phần nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và thông tin truyền thông tại địa phương, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. THÀNH ĐẠT - A LÙ Trước đông đảo cử tri xã đặc biệt khó khăn Khoen On (tỉnh Lai Châu), bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - nhấn mạnh 5 hành động cụ thể, trong đó đặt trọng tâm vào lắng nghe dân, kiến nghị chính sách sát thực tiễn và thúc đẩy đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hôm nay (2/3), tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức họp báo công bố danh sách 19 đề cử xuất sắc lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Lãnh đạo MTTQ Việt Nam nêu 5 hành động khi tiếp xúc cử tri Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - trao đổi, làm rõ các nội dung cử tri quan tâm Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định sẽ nỗ lực đồng hành cùng tỉnh, kiến nghị các cơ quan Trung ương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển trên địa bàn; đặc biệt là thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI Tại Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần 2) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chia thành 2 đợt: đợt 1 (1 ngày: ngày 2/3); đợt 2 (2 ngày: ngày 16-17/3) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với: báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2026; báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025. PV Công bố 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 Phiên họp Hội đồng xét chọn lần 1 diễn ra dưới sự chủ trì của chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam

Năm bài học sâu sắc từ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng Thủ tướng thị sát dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 3 n Thứ Hai n Ngày 2/3/2026 THỜI SỰ Sáng 1/3, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026). Cùng tham dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và bà con quê hương xã Mộ Đức. Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lẵng hoa kính dâng lên anh linh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đồng chí Phạm Văn Đồng thuộc lớp lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trưởng thành từ thực tiễn đấu tranh cách mạng; hơn ai hết, đồng chí là người thấm thía sâu sắc nhất giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất của đất nước; cũng như kiên định theo đuổi đến cùng mục tiêu đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng chí Phạm Văn Đồng sớm hòa mình vào phong trào yêu nước của thanh niên trí thức; dưới sự dìu dắt trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tinh thần dân tộc tự phát của người thanh niên yêu nước đã chuyển biến thành sự giác ngộ lý tưởng cách mạng. Những năm tháng hoạt động bí mật, bị giam cầm tại ngục tù Côn Đảo càng tôi luyện bản lĩnh, khí tiết và sự kiên định son sắt của đồng chí vào con đường cách mạng đã lựa chọn. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng; đặc biệt giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ trong hơn ba thập kỷ (19551987). Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, đồng chí cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước điều hành, chèo lái đất nước vượt qua những giai đoạn đặc biệt khó khăn; xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, vừa khôi phục, phát triển đất nước sau ngày thống nhất. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đồng chí Phạm Văn Đồng là một trong những nhà lãnh đạo trực tiếp đặt nền móng cho sự nghiệp Đổi mới của toàn dân tộc trong thế kỷ XX; là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng: tận trung với Đảng, với nước, tận hiếu với nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, suốt 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách: 41 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Phạm Văn Đồng đã mang hết nhiệt tình, tài năng và trí tuệ phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. KIÊN ĐỊNH LÝ TƯỞNG, VỮNG VÀNG TRƯỚC MỌI KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Văn Đồng. Một là, kiên định lý tưởng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Suốt đời trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dù trong hoàn cảnh nào, đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và niềm tin vào con đường đã lựa chọn. Đây là bài học sâu sắc. Bài học ấy nhắc nhở chúng ta hôm nay phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững định hướng phát triển trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và nhiều biến động phức tạp. Hai là, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; lấy nhân dân làm trung tâm. Thấm nhuần tư tưởng của Hồ Chí Minh, đồng chí luôn quan tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chăm lo đời sống nhân dân, kiên quyết chống quan liêu, xa rời nhân dân, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là yêu cầu cốt lõi trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay: mọi chủ trương, chính sách phải thực sự vì dân, dựa vào dân và chịu trách nhiệm trước dân. Ba là, đề cao trí tuệ, tư duy đổi mới, phát triển giáo dục và văn hóa; coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, văn hóa là nền tảng tinh thần và động lực của phát triển. Trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế tri thức, bài học ấy càng có ý nghĩa: muốn phát triển nhanh và bền vững phải chú trọng đầu tư cho con người, cho khoa học, cho tri thức, cho đổi mới sáng tạo đi đôi với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa kiên định nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược. Trong lãnh đạo và hoạt động đối ngoại, đồng chí luôn vững vàng về lập trường nhưng mềm dẻo, sáng tạo trong phương pháp. Đây là kinh nghiệm quý trong hội nhập quốc tế hiện nay: giữ vững độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực mở rộng hợp tác vì lợi ích quốc gia-dân tộc. Năm là, đề cao trách nhiệm nêu gương, đạo đức, trách nhiệm và tinh thần tự phê bình và phê bình; giản dị, liêm khiết, tận tụy và dám nhận trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, việc nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với việc củng cố niềm tin của nhân dân. Bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm trân trọng kế thừa và phát huy những giá trị, di sản to lớn mà đồng chí Phạm Văn Đồng để lại cho hôm nay và mai sau, cho sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. NGUYỄN NGỌC - ANH VŨ Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/19061/3/2026), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm bài học kinh nghiệm sâu sắc từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dâng hương tại buổi lễ Tại công trường, Thủ tướng đã kiểm tra thực tế một số hạng mục quan trọng trên tuyến như nút giao cao tốc với quốc lộ 24, hầm số 1 và hầm số 2. Đây là những điểm có ý nghĩa then chốt trong tổ chức giao thông, bảo đảm kết nối liên vùng và an toàn khai thác khi dự án đưa vào vận hành. Sau khi nghe báo cáo tiến độ, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng, các đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như tổ chức thi công, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ. Tại hiện trường, Thủ tướng lưu ý các đơn vị chức năng phải sớm hoàn thiện phương án tổ chức, vận hành cao tốc bảo đảm an toàn, nhất là phương án ứng phó sự cố giao thông, cứu hộ cứu nạn. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo lưu thông an toàn, thuận tiện cho người dân, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư công và thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế. Lãnh đạo Chính phủ thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang thi công trên công trường; mong muốn các nhà thầu tiếp tục duy trì khí thế thi công với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm an toàn lao động, quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trước tháng 9/2026 theo hợp đồng đã ký kết. Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km), với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công. NGUYỄN NGỌC Sáng 1/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Một đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Xây dựng Quảng Ngãi giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình Sáng 1/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dâng hương và trồng cây tại khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Tại đây, ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, thực hiện di huấn của đồng chí Phạm Văn Đồng, Đảng bộ và chính quyền Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, ý chí tự lực, tự cường; xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

4 n Thứ Hai n Ngày 2/3/2026 THỜI SỰ NÂNG MỨC TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI Chiều 28/2 và sáng 1/3, tại một gara ô tô thuộc phường Cầu Giấy (Hà Nội), anh Hoàng Tùng (45 tuổi) tất bật yêu cầu thợ máy vệ sinh buồng đốt và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống ống xả chiếc ô tô mua năm 2020 của gia đình. “Nghe tin từ ngày 1/3 nhà nước bắt đầu siết tiêu chuẩn khí thải, tôi phải mang xe đi kiểm tra ngay. Thà tốn chút tiền bảo dưỡng trước còn hơn tới trung tâm đăng kiểm bị đánh trượt, vừa mất thời gian lại rước bực vào người”, anh Tùng chia sẻ. Thực tế, tâm lý lo lắng của anh Tùng cũng là tình trạng chung của nhiều tài xế khi Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ngày 28/11/2025 chính thức có hiệu lực. Theo lộ trình mới, từ ngày 1/3, tiêu chuẩn khí thải ô tô sẽ được áp dụng dựa trên từng nhóm tuổi xe. Cụ thể, xe sản xuất trước năm 1999 áp dụng mức 1; xe sản xuất từ 1999 - 2016 áp dụng mức 2; xe từ 2017 - 2021 áp dụng mức 3. Đối với ô tô sản xuất từ năm 2022, tiêu chuẩn ngay khi quy định có hiệu lực là mức 4 và sẽ nâng lên mức 5 từ năm 2032. Đặc biệt, nhằm giảm phát thải nội đô, hai siêu đô thị là Hà Nội và TPHCM sẽ áp dụng những tiêu chuẩn khắt khe hơn. Tại hai thành phố này, xe đời 2017 - 2021 sẽ phải đạt mức 4 từ năm 2027; xe từ 2022 phải đạt mức 5 từ năm 2028. Đáng chú ý, từ năm 2029, mọi ô tô lưu thông tại đây bắt buộc phải đáp ứng tiêu chuẩn từ mức 2 trở lên. Khi quy trình đo được áp dụng nghiêm ngặt, máy móc sẽ “bắt” rất rõ những xe bảo dưỡng kém. Động cơ đốt trong nếu không được chăm sóc đúng chu kỳ sẽ đốt nhiên liệu không hiệu quả, sinh nhiều khí CO và HC hơn. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, lộ trình mới tập trung vào việc siết tiêu chuẩn khí thải và chia nhóm phương tiện rõ ràng hơn thay vì mở rộng thêm đối tượng quản lý. Nếu như trước đây xe chỉ được đánh giá ở hai trạng thái “đạt” hoặc “không đạt”, thì hệ thống mới buộc phải phân định theo nhiều lớp khác nhau, từ năm sản xuất, vùng áp dụng đến mức độ phù hợp kỹ thuật của từng loại xe. Theo đó, những mẫu ô tô cũ sản xuất trước 1999 vẫn được áp dụng mức tiêu chuẩn thấp như trước, còn xe đời mới phải đáp ứng mức cao hơn. Cách phân định theo “đẳng cấp kỹ thuật” giúp cơ quan quản lý tránh tình trạng đánh đồng giữa xe mới và xe cũ, đồng thời tạo điều kiện để các đô thị lớn như Hà Nội hay TPHCM đưa ra yêu cầu khắt khe hơn, nhằm giảm phát thải trong khu vực nội đô. Sự phân nhóm phức tạp cũng kéo theo yêu cầu thay đổi toàn bộ hệ thống cung cấp thông tin. Các trung tâm đăng kiểm nay phải thể hiện nhiều cấp độ đạt chuẩn, thay vì chỉ đóng dấu một kết quả duy nhất. Tem kiểm định khí thải cũng cần thể hiện rõ mức độ phù hợp của phương tiện theo từng nhóm được phân loại. Trong khi năng lực kiểm định cơ bản đã sẵn có, chuyên gia đăng kiểm cho rằng, việc triển khai Quyết định 43/2025/QĐ-TTg vẫn đòi hỏi nhiều điều chỉnh, đặc biệt là ở khung pháp lý và hạ tầng quản trị dữ liệu. Các văn bản hướng dẫn thi hành cần sớm được ban hành để thống nhất quy trình kiểm tra, còn phần mềm quản lý buộc phải được nâng cấp để xử lý dữ liệu đa chiều thay cho cơ chế kiểm tra “một chiều” trước đây. Với chủ xe, câu chuyện trở nên đơn giản hơn khi nếu phương tiện không đạt chuẩn, việc khắc phục là bắt buộc. Chuyên gia đăng kiểm nhấn mạnh, việc bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ sẽ đóng vai trò then chốt, giúp xe duy trì trạng thái vận hành tốt theo tiêu chuẩn tương ứng khi được sản xuất. Việc bảo dưỡng phải chặt chẽ hơn để không bị đánh trượt khi quy định trở nên nghiêm ngặt. BẢO DƯỠNG LÀ THEN CHỐT Đối với "cửa ải" sau ngày 1/3, câu hỏi lớn nhất là làm thế nào để xe không bị đánh trượt, và ông Trần Quốc Hoan - Giám đốc Chi nhánh đăng kiểm 2903V (phường Láng, Hà Nội) - cho rằng nhiều xe cũ vẫn có thể đạt chuẩn nếu được chăm sóc đúng cách. “Bản chất không phải phát sinh thêm gánh nặng, mà là buộc chủ xe quay lại với quy trình bảo dưỡng chuẩn mực”, ông Hoan nói. Những hạng mục như thay dầu, thay nhớt, kiểm tra nước làm mát, vệ sinh kim phun, buồng đốt, kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác hay cảm biến oxy vốn đã nằm trong khuyến cáo của nhà sản xuất. Tuy nhiên, thực tế nhiều chủ xe bỏ qua hoặc thực hiện qua loa, đặc biệt với xe dịch vụ chạy cường độ cao. Đại diện các trung tâm đăng kiểm khuyến cáo, để tăng khả năng đạt kiểm định khí thải, chủ xe nên thực hiện một số bước cơ bản: Kiểm tra chất lượng dầu động cơ và nước làm mát; Thay lọc gió nếu bẩn; Vệ sinh hệ thống cung cấp nhiên liệu, kim phun; Làm sạch ống xả và hệ thống khí thải... Nếu chủ quan bỏ qua các bước này, nguy cơ không đạt tiêu chuẩn khí thải sẽ tăng cao. Và khi trượt, xe buộc phải sửa chữa, sau đó quay lại kiểm định, vừa mất thời gian, vừa tốn thêm chi phí. Một kỹ sư đăng kiểm tại trung tâm 29.03V phân tích, trong bối cảnh tiêu chuẩn được “phân tầng”, xe tải và xe khách - vốn hoạt động liên tục và thường ít được chăm sóc kỹ - sẽ chịu áp lực lớn hơn. “Xe con trong nội đô tỷ lệ đạt thường cao. Nhưng ở khu vực vành đai, nơi tập trung nhiều xe tải, xe khách, tỷ lệ trượt khí thải cao hơn hẳn”, kỹ sư đăng kiểm nói. 74 TRIỆU XE MÁY CŨNG TRONG LỘ TRÌNH Lộ trình kiểm soát khí thải không dừng ở ô tô. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện có hơn 74,3 triệu xe máy và 6,3 triệu ô tô (tính đến cuối năm 2023) - nguồn phát thải lớn gây ô nhiễm không khí đô thị. Hiện tiêu chuẩn khí thải mô tô ở mức Euro 3, xe gắn máy ở mức Euro 2, trong khi ô tô đã áp dụng Euro 5. Từ ngày 1/7/2026, tiêu chuẩn khí thải đối với xe máy mới sẽ nâng lên mức Euro 4. Theo đề xuất, xe máy tại Hà Nội và TPHCM sẽ phải kiểm định khí thải từ tháng 7/2027; đến năm 2028 phải đạt mức 2, với khí CO không vượt 4,5% và HC (động cơ bốn kỳ) không vượt 1.200 ppm. Các đô thị lớn như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế sẽ triển khai muộn hơn từ tháng 7/2028. Điều này đồng nghĩa, trong vài năm tới, việc kiểm định khí thải có thể trở thành thủ tục quen thuộc với cả người đi ô tô lẫn xe máy tại đô thị lớn. Theo các chuyên gia, chính sách nâng chuẩn khí thải không chỉ nhằm “siết” đăng kiểm, mà hướng đến thay đổi hành vi sử dụng phương tiện. Khi tiêu chuẩn cao hơn, chủ xe buộc quan tâm nhiều hơn đến bảo dưỡng, chất lượng nhiên liệu và hệ thống xử lý khí thải. Ở góc độ môi trường, việc phân vùng áp dụng tiêu chuẩn cao tại Hà Nội và TPHCM cho thấy định hướng tập trung vào khu vực có mật độ phương tiện lớn và mức độ ô nhiễm cao. Từ năm 2029, mọi ô tô lưu thông tại hai đô thị này phải đạt tối thiểu mức 2 - một bước đi được xem là tiền đề cho các chính sách mạnh hơn trong tương lai. Trong bối cảnh “giờ G” đã cận kề, các trung tâm đăng kiểm khuyến nghị chủ phương tiện chủ động kiểm tra, sửa chữa xe trước khi đưa đi kiểm định. Việc sử dụng nhiên liệu đảm bảo chất lượng, bảo dưỡng định kỳ và duy trì hệ thống xử lý khí thải không chỉ giúp xe đạt chuẩn, mà còn kéo dài tuổi thọ động cơ, giảm tiêu hao nhiên liệu. Với hơn 6,3 triệu ô tô và hàng chục triệu xe máy đang lưu hành, lộ trình nâng chuẩn khí thải không đơn thuần là một thay đổi kỹ thuật. Đó là phép thử về sự thích ứng của người dân, doanh nghiệp và hệ thống quản lý - khi yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng gắn chặt với từng vòng quay bánh xe trên đường phố. LỘC LIÊN Quy định mới về phân hạng và siết chặt tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3. Nhiều chủ xe đang hối hả đưa phương tiện đi bảo dưỡng để đảm bảo “qua ải” đăng kiểm. Chủ xe cần làm gì để không bị “đánh trượt”? Đại diện các trung tâm đăng kiểm khuyến cáo, để tăng khả năng đạt kiểm định khí thải, chủ xe nên thực hiện một số bước cơ bản: Kiểm tra chất lượng dầu động cơ và nước làm mát; Thay lọc gió nếu bẩn; Vệ sinh hệ thống cung cấp nhiên liệu, kim phun; Làm sạch ống xả và hệ thống khí thải. SIẾT TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI Ô TÔ: Đăng kiểm viên chuẩn bị đo khí thải ô tô tại Hà Nội ẢNH: LỘC LIÊN Ông Trần Quốc Hoan - Giám đốc Chi nhánh đăng kiểm 2903V (phường Láng, Hà Nội) ẢNH: LỘC LIÊN Hình ảnh màn hình thiết bị đo khí thải tại các trung tâm đăng kiểm ẢNH: LỘC LIÊN

Bất động sản chuyển dịch từ đầu cơ sang giá trị thực Cách nào người thu nhập thấp mua nhà khi lãi suất tăng cao? 5 n Thứ Hai n Ngày 2/3/2026 KINH TẾ NÂNG CHUẨN BẤT ĐỘNG SẢN Từ ngày 1/3, quy định cấp mã định danh cho từng bất động sản sẽ chính thức có hiệu lực. Mỗi bất động sản tại Việt Nam sẽ được gắn một mã định danh duy nhất và kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống dữ liệu bất động sản trên cả nước. Trong khi đó, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu tại địa phương mình. Trong bối cảnh Luật Đất đai mới bắt đầu được triển khai và tiến trình chuyển đổi số được đẩy mạnh, nền tảng dữ liệu tập trung được kỳ vọng sẽ không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần định hình lại cách thức vận hành của thị trường theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn. Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho rằng, dữ liệu đóng vai trò trung tâm trong việc nâng chuẩn môi trường bất động sản. Việc đồng bộ hóa dữ liệu trên phạm vi toàn quốc sẽ cải thiện đáng kể khả năng quản lý của cơ quan chức năng đối với quyền sử dụng đất, phê duyệt dự án, hồ sơ sở hữu và các hoạt động giao dịch. Trong nhiều năm qua, ngay cả các đơn vị tư vấn quốc tế cũng gặp thách thức trong việc duy trì hệ thống dữ liệu nhất quán giữa các địa phương. Do đó, một cơ sở dữ liệu quốc gia tập trung, bao gồm thông tin về thửa đất, căn hộ, giá giao dịch và lịch sử sở hữu, sẽ tạo ra nền tảng thống nhất, giúp thu hẹp khoảng cách thông tin giữa cấp trung ương và địa phương, đồng thời tăng cường khả năng theo dõi thị trường theo thời gian thực. Ông Powell nhấn mạnh rằng, hệ thống dữ liệu này không chỉ mang ý nghĩa quản trị hành chính mà còn là nền tảng kỹ thuật quan trọng để triển khai hiệu quả Luật Đất đai mới, đặc biệt trong các lĩnh vực định giá đất, quản lý thuế và giám sát giao dịch. Khi mọi giao dịch được đăng ký và ghi nhận đầy đủ, cơ quan chức năng có thể theo dõi sát hơn giá trị chuyển nhượng thực tế, từ đó hạn chế tình trạng kê khai giá thấp và cải thiện hiệu quả thu ngân sách. Tuy nhiên, tác động của minh bạch hóa dữ liệu không dừng lại ở khía cạnh quản lý thuế. Theo chuyên gia của Savills, một hệ thống dữ liệu chuẩn hóa còn có thể góp phần định hướng lại hành vi thị trường theo hướng dài hạn hơn. “Trong bối cảnh thông tin chưa đồng bộ, bất cân xứng dữ liệu thường tạo điều kiện cho các đợt tăng giá mang tính tâm lý và đầu cơ ngắn hạn. Khi lịch sử giao dịch, tình trạng pháp lý và dữ liệu quy hoạch được chuẩn hóa và dễ tiếp cận hơn, người mua và nhà đầu tư có thêm cơ sở để đối chiếu, đánh giá giá trị tài sản dựa trên nền tảng thực tế thay vì phụ thuộc vào thông tin truyền miệng”, ông Powell nói. THỊ TRƯỜNG DỊCH CHUYỂN Ở góc độ phát triển đô thị, ông Powell cho rằng, dữ liệu minh bạch còn giúp dòng vốn có xu hướng dịch chuyển về những khu vực có quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn thiện và tiềm năng khai thác thực tế rõ ràng. Điều này góp phần củng cố vị thế của các dự án được phát triển theo chuẩn mực pháp lý và kỹ thuật chặt chẽ, thay vì các khu vực tăng giá mang tính cục bộ do kỳ vọng ngắn hạn. Bên cạnh đó, việc xây dựng mã định danh riêng cho từng bất động sản có thể được xem như việc thiết lập “hồ sơ điện tử” cho mỗi tài sản. Trong dài hạn, cơ chế này giúp tăng tính minh bạch cho thị trường thứ cấp, đặc biệt trong phân khúc nhà ở đô thị, khi thông tin về lịch sử sở hữu, giao dịch và tình trạng pháp lý được lưu trữ và truy xuất một cách nhất quán. Theo ông Powell, đối với các tổ chức tài chính và nhà đầu tư chuyên nghiệp, một hệ thống dữ liệu xác thực và có khả năng liên thông sẽ giúp cải thiện quá trình thẩm định (due diligence), định giá rủi ro và xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn. Khi mức độ tin cậy của dữ liệu được nâng cao, chi phí giao dịch có thể giảm và niềm tin thị trường được củng cố. “Bất động sản không chỉ là một kênh đầu tư mà còn đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động, sinh viên và các hộ gia đình. Do đó, một thị trường minh bạch và dựa trên dữ liệu không chỉ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư mà còn góp phần bảo đảm tính ổn định và công bằng cho toàn bộ hệ sinh thái”, ông Powell nói. Trong dài hạn, việc tích hợp dữ liệu và xây dựng mã định danh tài sản được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch từ đầu cơ ngắn hạn sang các quyết định đầu tư dựa trên giá trị thực, từ thị trường vận hành theo tin đồn sang thị trường vận hành theo dữ liệu. DUY QUANG Việc tích hợp dữ liệu và xây dựng mã định danh tài sản được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch từ đầu cơ ngắn hạn sang các quyết định đầu tư dựa trên giá trị thực, từ thị trường vận hành theo tin đồn sang thị trường vận hành theo dữ liệu. Dữ liệu minh bạch sẽ giúp dòng vốn có xu hướng dịch chuyển về những khu vực có quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn thiện và tiềm năng khai thác thực tế rõ ràng Từ ngày 1/3, từng bất động sản có mã định danh Nghị định số 357/2025 của Chính phủ quy định về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có hiệu lực chính thức từ 1/3. Theo nghị định này, hệ thống được xây dựng, quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Bộ Xây dựng là đơn vị xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống trên toàn quốc. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được cấp quyền truy cập để khởi tạo, chia sẻ, cập nhật, cung cấp thông tin, dữ liệu và thực hiện tra cứu, quản lý theo phân quyền của cơ quan quản lý nhà nước. Cơ sở dữ liệu được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật thông tin cá nhân. Cũng theo nghị định mới này, mỗi căn nhà (chung cư hoặc riêng lẻ) và bất động sản trong công trình xây dựng sẽ được cấp mã định danh điện tử riêng. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến các bộ, ngành địa phương về cơ chế thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp cho người có thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/tháng trở lên. Cơ chế dự kiến sẽ được Chính phủ ban hành trong thời gian tới và có hiệu lực đến hết ngày 28/2/2027. Góp ý với chủ trương này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho rằng, nhà giá rẻ hiện bao gồm hai loại là nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù hợp. Trong đó, nhà ở xã hội có giá thấp hơn khoảng 15 - 20% so với nhà ở thương mại cùng loại nhờ được miễn tiền sử dụng đất, giảm thuế và hưởng ưu đãi tín dụng, lợi nhuận định mức không quá 10%. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy giai đoạn 2021 - 2025 cả nước chỉ hoàn thành 196 dự án với 170.129 căn nhà ở xã hội, đạt 17% mục tiêu 1 triệu căn đến năm 2030. Dù riêng năm 2025 đã tăng tốc mạnh mẽ với hơn 102.000 căn hoàn thành, HoREA nhận định con số này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của hàng chục triệu người dân đô thị. Thực tế, không chỉ thiếu nguồn cung, người thu nhập thấp còn phải đáp ứng nhiều điều kiện về tiêu chí nhà ở và thu nhập mới được mua nhà ở xã hội. Trong khi đó, nhóm thu nhập trung bình - có mức thu nhập khoảng 21 - 30 triệu đồng/tháng (cá nhân) hoặc 41 - 50 triệu đồng/tháng (hộ gia đình) - lại không thuộc diện được mua nhà ở xã hội nhưng cũng không đủ khả năng tiếp cận căn hộ thương mại giá cao. Chủ tịch HoREA cho rằng, việc Chính phủ ban hành cơ chế thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp sẽ đáp ứng nhu cầu của đông đảo người có thu nhập trung bình. Đây là những đối tượng không thuộc diện được mua, thuê mua nhà ở xã hội nhưng cũng không đủ khả năng tài chính để mua nhà ở thương mại giá quá cao hiện nay. D.QUANG Thị trường bất động sản đang thiếu trầm trọng loại căn hộ 1 - 2 phòng ngủ, diện tích 50 - 70m2, đơn giá 30 - 70 triệu đồng/m2, tương đương 2 - 5 tỷ đồng/căn. Thị trường đang thiếu trầm trọng loại căn hộ 1 - 2 phòng ngủ, diện tích 50 - 70m2, đơn giá 30 - 70 triệu đồng/m2 HoREA hoan nghênh việc đưa nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở 2023 vào Chương trình xây dựng luật năm 2026, đồng thời đề xuất bổ sung cơ chế cho phép người thu nhập trung bình, thu nhập thấp đô thị được vay tín dụng thương mại với lãi suất hợp lý 6 - 7%/năm trong thời hạn 10 - 12 năm để mua, thuê mua nhà ở giá phù hợp.

Ngày 28/2, tại Khu tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng (xã Việt Tiến, tỉnh Hà Tĩnh), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên, phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; các Bí thư T.Ư Đoàn: Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. TẠO KHÍ THẾ MỚI, HIỆU QUẢ THIẾT THỰC Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Tháng 3 - Tháng Thanh niên, tháng của mùa xuân và tuổi trẻ. Trải qua 22 năm kể từ khi Đảng và Nhà nước quyết định chọn tháng Ba hằng năm là Tháng Thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã chủ động, kiên trì tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với nội dung, hình thức ngày càng phong phú, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thu hút hàng trăm triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng. “Kế thừa và phát huy những giá trị đã được bồi đắp trong hơn hai thập kỷ qua, Tháng Thanh niên năm nay tiếp tục được triển khai với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn. Các hoạt động tập trung hưởng ứng mạnh mẽ 2 phong trào thi đua do Chính phủ phát động: “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; qua đó khẳng định vai trò của thanh niên là lực lượng tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị, để Tháng Thanh niên thực sự tạo khí thế mới, lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai nghiêm túc, sáng tạo 2 nhóm nội dung trọng tâm trong kế hoạch Tháng Thanh niên mà Trung ương Đoàn đã ban hành phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Cụ thể năm 2026 là năm các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai các công trình phần việc chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các hoạt động hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Do đó, các cấp bộ đoàn cần xác định đây là dịp để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát chủ đề công tác năm “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”. Tập trung đề xuất những giải pháp đột phá để đổi mới mô hình tổ chức và các hoạt động Đoàn đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh tình hình mới. Trong công tác tuyên truyền, cần đổi mới công tác truyền thông, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của Đảng, của Đoàn; gắn hoạt động Tháng Thanh niên với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. Cao điểm là tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các hoạt động hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc, coi đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong tuổi trẻ. Cùng với đó các cấp bộ Đoàn cần tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện và an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt là 248 xã biên giới; lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng, bảo đảm tính bền vững của các công trình, phần việc thanh niên. Huy động các nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên. Quá trình triển khai cần thực hiện tốt chủ trương “ba liên kết”: liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng, qua đó thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia. Ngoài ra trong phương thức tổ chức và triển khai Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành, tập hợp thanh niên, phân bổ và điều phối nguồn lực. Phát huy hiệu quả các nền tảng số của Đoàn; đổi mới cách thức tổ chức các đội hình thanh niên; qua đó, tạo điều kiện để tinh thần sáng tạo, chủ động của thanh niên được phát huy mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên thiên nhiên, anh Bùi Quang Huy cũng kêu gọi, mỗi bạn đoàn viên, thanh niên, tùy theo điều kiện và khả năng của mình, tích cực tham gia trồng mới gắn với chăm sóc và bảo vệ cây xanh; chung tay thực hiện thắng lợi chỉ tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh trong. MỖI BẠN TRẺ CẦN NUÔI DƯỠNG KHÁT VỌNG LỚN Phát biểu tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ lớn, song cũng đối diện không ít thách thức. Cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số toàn cầu và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đặt ra những đòi hỏi ngày 6 GIỚI TRẺ n Thứ Hai n Ngày 2/3/2026 Phát biểu tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, thanh niên phải thực sự tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ. Lãnh đạo Chính phủ và T.Ư Đoàn khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ ẢNH: N.T Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng; trồng đi đôi với chăm sóc, bảo vệ và phát triển bền vững, gắn với nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường. Thanh niên phải tiên phong trong đổi mới KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN, Trong khuôn khổ Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ, Ban tổ chức đã trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và công bố ca khúc chính thức của Đại hội. Phát động từ tháng 9/2025, cuộc thi thu hút 93 tác phẩm của 80 tác giả cả nước. Sân chơi quy tụ từ các nhạc sĩ gạo cội (Nguyễn Văn Hiên, Quỳnh Lệ, Xuân Trí...) đến những nghệ sĩ Gen Z (Bùi Tuấn Ngọc, Hồ Lê Ngân Hà...). Đặc biệt, nhiều tác giả tâm huyết gửi chùm ca khúc dự thi (Lương Đình Khoa 8 bài, Lê Văn Thuận 3 bài). Nhìn chung, các tác phẩm đều mang âm hưởng hiện đại, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Trải qua hai vòng chấm điểm do Nhạc sĩ Đức Trịnh (Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam) làm Chủ tịch Hội đồng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã quyết định trao 1 Giải Đặc biệt, 2 Giải A và 14 Giải B. Xuất sắc giành Giải Đặc biệt, “Áo xanh gọi tương lai” của tác giả trẻ Bùi Tuấn Ngọc (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) chính thức trở thành ca khúc của Đại hội. Tác phẩm gây ấn tượng bởi nhịp điệu hành khúc tươi trẻ, lồng ghép khéo léo khẩu hiệu thành lời ca hiệu triệu. Đặc biệt, những điệp khúc hô - đáp hào hùng (“Dân tộc Việt Nam - Đại đoàn kết!”; “Nơi đâu cần - Thanh niên có...”) hứa hẹn tạo nên những màn đồng ca tự hào, thể hiện lời thề sẵn sàng “chinh phục ước mơ” và “căng buồm ra biển lớn” của thanh niên Việt Nam. Tại chuỗi hoạt động khởi động “Áo xanh gọi tương lai” trở thành ca khúc của Đại hội Đoàn XIII “Áo xanh gọi tương lai” của tác giả trẻ Bùi Tuấn Ngọc (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) chính thức trở thành ca khúc tuyên truyền của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy Ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao giải Đặc biệt cho tác giả Bùi Tuấn Ngọc (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội)

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==