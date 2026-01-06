Báo Tiền Phong số 6

ĐIỀU GÌ CHỜ ĐỢI ÔNG MADURO TẠI TÒA ÁN MỸ? TRANG 10 Nghề vượt ngàn chông gai Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo kiểm soát ô nhiễm không khí Hà Nội THỨ BA 6/1/2026 Số 6 TRANG 12-13 TRANG 6-7 TRANG 7 TRANG 8-9 TRANG 3 Năm 2025 ghi dấu mốc lịch sử, quy mô GDP Việt Nam chính thức vượt ngưỡng 500 tỷ USD ĐỒ HỌA: KIỀU TÚ TRANG 4-5 Khơi thông nguồn lực GDP tăng 8,02% Sẵn sàng tiếp sức các công bố khoa học quốc tế LÀM TỐT VAI TRÒ "GÁC GÔN" CHO ĐẢNG LĨNH VỰC NỘI CHÍNH TRANG 2 MỌI QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC THUỘC VỀ NHÂN DÂN Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ngành Nội chính Đảng ẢNH: CTTĐCS Quy mô nền kinh tế VƯỢT MỐC 514 tỷ USD CHUYỆN HÔM NAY Năm 2025 khép lại với con số tăng trưởng GDP 8,02%, một kết quả đủ để tạo niềm tin, động lực bước vào kỷ nguyên mới. XEM TIẾ P TRANG 5 Giai đoạn tăng trưởng mới n DƯƠNG HƯNG "BẦU SÔ" CA NHẠC: 80 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (6/1/1946 - 6/1/2026): TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ năm 2026 Tuyển sinh đầu cấp bước vào cuộc đua

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 6/1/2026 Sáng 5/1, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2026). LÀM CÔNG TÁC NỘI CHÍNH KHÔNG CHỈ ĐÚNG, MÀ PHẢI TRÚNG Tổng Bí thư nhấn mạnh, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, dù với những tên gọi khác nhau, dù được hợp nhất hay tái lập cho phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, ngành Nội chính Đảng trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn quan trọng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, dù trong điều kiện khó khăn, phức tạp, các thế hệ cán bộ ngành Nội chính Đảng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên định nguyên tắc, vững vàng bản lĩnh; tận tụy, liêm chính, dũng cảm đấu tranh bảo vệ cái đúng, kiên quyết chống lại cái sai. Chính từ những con người “thép” ấy, ngành Nội chính Đảng đã hình thành nên bản sắc riêng: vững về nguyên tắc, sắc về tham mưu, bền bỉ trong đấu tranh và trong sáng về đạo đức công vụ, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Đặc biệt, từ khi được tái lập đến nay, ngành Nội chính Đảng đã ngày càng phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Vị thế, vai trò và uy tín của ngành Nội chính Đảng không ngừng được củng cố và nâng cao. Tổng Bí thư nêu rõ, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tạo lập môi trường an toàn, lành mạnh cho đất nước phát triển nhanh và bền vững đang đặt ra những nhiệm vụ rất nặng nề đối với ngành Nội chính Đảng. Những yêu cầu nêu trên là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm lịch sử của ngành Nội chính Đảng trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới. Tổng Bí thư yêu cầu, trong kỷ nguyên phát triển mới, ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm qua; không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm; nâng tầm tham mưu chiến lược; vững vàng làm tốt vai trò “gác gôn” cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tổng Bí thư đề nghị ngành Nội chính Đảng quán triệt sâu sắc tinh thần: làm công tác nội chính không chỉ đúng, mà phải trúng; không chỉ kịp thời, mà phải đi trước; không chỉ nghiêm minh, mà còn phải nhân văn. LUÔN GIỮ VAI TRÒ THEN CHỐT TRONG BẢO VỆ KỶ CƯƠNG CỦA ĐẢNG Tổng Bí thư nêu rõ, cần tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Phải nhận thức sâu sắc mục tiêu của công tác nội chính là giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ cho “trong ấm, ngoài êm”, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chủ động phát hiện, nghiên cứu, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề lớn, mới, khó; tập trung tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; xác định đúng và trúng các khâu trọng tâm, điểm đột phá để hiện thực hóa hiệu quả phương châm “bốn không” trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời, cần tham mưu đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, phải tiến hành kiên trì, thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ; tuyệt đối không làm theo kiểu phong trào. Ngành Nội chính Đảng phải là hiện thân cho quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”, là biểu tượng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ... Tổng Bí thư yêu cầu, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ. Chú trọng các vấn đề an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh “điểm nóng”. Tổng Bí thư nhấn mạnh, ngành Nội chính Đảng phải luôn giữ vai trò then chốt trong bảo vệ kỷ cương của Đảng; kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng, ban hành và thi hành pháp luật; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát cơ sở, vì Nhân dân phục vụ... TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, trong kỷ nguyên phát triển mới, ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm qua; không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm; nâng tầm tham mưu chiến lược; vững vàng làm tốt vai trò “gác gôn” cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự liêm chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư; có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai... ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt hoàn thành việc lựa chọn tư vấn quốc tế chậm nhất trong tháng 1, khẩn trương thuê tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1. Việc lựa chọn công nghệ cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được yêu cầu thực hiện trên cơ sở rà soát toàn diện các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế, kinh nghiệm triển khai của các quốc gia đi trước, cũng như điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan, với sự hỗ trợ của chuyên gia và tư vấn, để lựa chọn công nghệ phù hợp nhất trong các phương án như đường sắt chạy trên ray, đường sắt từ trường hoặc đường sắt ống từ trường. Quá trình lựa chọn phải cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố kinh tế - kỹ thuật, chính trị - ngoại giao, khả năng tự chủ và chuyển giao công nghệ,... Trường hợp cần bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù cho từng phương thức đầu tư, các đề xuất phải được đánh giá đầy đủ, công khai, minh bạch và báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 10/1/2026. LỘC LIÊN Chọn công nghệ tối ưu làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai các tuyến đường sắt và hệ thống quy định, quy chuẩn liên quan đến các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia. Theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài khoảng 1.541 km, đi từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) đến ga Thủ Thiêm (TPHCM), qua 15 tỉnh, thành phố, với 23 nhà ga. Tuyến được thiết kế khai thác với tốc độ trên 300 km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,71 triệu tỷ đồng, tương đương 67,3 tỷ USD, phấn đấu khởi công trong năm nay và cơ bản hoàn thành vào năm 2035.

Bộ Nội vụ vừa có thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh năm 2026 và các ngày lễ, tết khác trong năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Sau dịp nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục vừa qua, người lao động sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đợt nghỉ dài nhất trong năm với 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần. Cụ thể, thời gian nghỉ từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp) đến hết Chủ nhật ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng). Đây là thời gian nghỉ áp dụng với công chức, viên chức. Với đối tượng không thuộc công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch 2026 theo hướng: lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ. Sau Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ tiếp theo là Giỗ Tổ Hùng Vương. Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay là ngày Chủ nhật (ngày 26/4/2026), nên cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục do nghỉ bù vào thứ hai. Như vậy, thời gian nghỉ sẽ từ thứ Bảy, ngày 25/4/2026 đến hết thứ Hai ngày 27/4. Cũng trong tháng 4/2026, người lao động còn có thêm kỳ nghỉ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần. Thời gian nghỉ từ thứ Năm ngày 30/4 đến hết Chủ nhật ngày 3/5. Vào dịp Quốc khánh, thời gian nghỉ sẽ kéo dài trong 5 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày được hoán đổi. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ từ thứ Bảy ngày 29/8/2026, đến hết thứ Tư ngày 2/9; hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai (ngày 31/8) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy (ngày 22/8). Với người lao động trong các doanh nghiệp, nghỉ thứ tư ngày 2/9 và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày là thứ Ba ngày 1/9 hoặc thứ Năm ngày 3/9. L.DŨNG 3 n Thứ Ba n Ngày 6/1/2026 THỜI SỰ QUYỀN TỰ QUYẾT THÔNG QUA LÁ PHIẾU DÂN CHỦ Chia sẻ với phóng viên, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội) bày tỏ: nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thấm thía ý nghĩa lịch sử đặc biệt của ngày 6/1/1946 - ngày mà lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, người dân Việt Nam chính thức được cầm lá phiếu để lựa chọn những người đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Khi đó, đất nước vừa giành được độc lập sau Cách mạng Tháng Tám, chính quyền còn non trẻ, thù trong giặc ngoài bủa vây, nền kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân muôn vàn khó khăn. Thế nhưng, thay vì lựa chọn con đường áp đặt hay mệnh lệnh hành chính, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đặt niềm tin trọn vẹn vào nhân dân, trao cho nhân dân quyền tự quyết thông qua lá phiếu dân chủ. Quốc hội khóa I ra đời từ cuộc Tổng tuyển cử lịch sử ấy đã nhanh chóng khẳng định vai trò của mình. Ngày 2/3/1946, Quốc hội khóa I họp kỳ đầu tiên, thông qua nhiều quyết sách hệ trọng, trong đó ban hành Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được đánh giá là một văn bản dân chủ, tiến bộ, đề cao quyền con người, quyền công dân, đặt nền móng cho Nhà nước pháp quyền Việt Nam. “Trong suốt các giai đoạn lịch sử sau này - từ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đến công cuộc thống nhất đất nước, rồi đổi mới và hội nhập quốc tế - Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, xây dựng hệ thống pháp luật, quyết định những vấn đề trọng đại, gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển đất nước. Mỗi kỳ bầu cử Quốc hội đều là một lần nhân dân tiếp tục trao gửi niềm tin, tiếp nối tinh thần của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946”, ông Sơn bày tỏ. Đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, ngày Tổng tuyển cử đầu tiên không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của Nhà nước Việt Nam dân chủ, mà còn khẳng định một giá trị trường tồn: mọi quyền lực Nhà nước đều bắt nguồn từ nhân dân và thuộc về nhân dân. Chính tinh thần ấy đã trở thành nền tảng để Quốc hội Việt Nam không ngừng đổi mới, lớn mạnh, xứng đáng là hiện thân của ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam trong mọi thời kỳ lịch sử. Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn rằng, bầu cử đại biểu Quốc hội không chỉ là một thủ tục pháp lý, mà là một thiết chế nền tảng của chế độ dân chủ, nơi nhân dân trực tiếp thực hiện quyền lực của mình thông qua lá phiếu. Mỗi kỳ bầu cử không chỉ lựa chọn những con người cụ thể, mà còn xác lập niềm tin của xã hội đối với Nhà nước, củng cố sự đồng thuận và đại đoàn kết dân tộc, tạo nên động lực chính trị - xã hội cho sự phát triển đất nước. Theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp), sự phát triển của Quốc hội là một quá trình liên tục từ thực tiễn, gắn với thời kỳ kháng chiến đến thời kỳ thống nhất xây dựng đất nước và thời kỳ đổi mới. Kinh nghiệm thực tiễn của Quốc hội khóa trước luôn là bài học quý giá cho việc kiện toàn, củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động Quốc hội khóa sau. TRUNG TÂM CỦA TƯ DUY CẢI CÁCH Trong bối cảnh mới, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội nhìn nhận, khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời phải đối diện với nhiều biến động khó lường thì vai trò của Quốc hội càng trở nên trọng yếu. “Quốc hội không chỉ làm luật, mà còn thiết kế thể chế phát triển, kiến tạo môi trường pháp lý cho đổi mới sáng tạo, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích quốc gia - dân tộc”, ông Sơn nói. Ngày nay, khi đất nước đặt mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, khi các nhiệm vụ mới đặt ra yêu cầu cao chưa từng có, Quốc hội không chỉ là cơ quan làm luật, mà còn là trung tâm của tư duy cải cách, đột phá thể chế và bảo đảm niềm tin xã hội. Trách nhiệm của cơ quan dân cử vì vậy vừa lớn lao, vừa vinh dự: phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật, đổi mới phương thức giám sát, nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng; đồng thời phải tăng cường đối thoại, lắng nghe, gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Quốc hội Việt Nam tiếp tục mang trên mình sứ mệnh cao cả: là nơi kết tinh trí tuệ dân tộc, là trụ cột của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là biểu tượng của niềm tin nhân dân và là chỗ dựa cho mọi quyết sách quốc gia. “Giữ vững tinh thần của ngày 6/1/1946, mọi quyền lực Nhà nước phải thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân - đó chính là cội nguồn sức mạnh để Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc”, ông Bùi Hoài Sơn bày tỏ. Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, Quốc hội khóa XV là một nhiệm kỳ đặc biệt với những quyết sách chưa từng có tiền lệ, tiếp tục thể hiện bản lĩnh của một Quốc hội hành động, dám nghĩ, dám làm. Trong đại dịch COVID-19, Quốc hội đã linh hoạt chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến, sau đó kết hợp trực tuyến với trực tiếp và thực hiện mạnh mẽ việc chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội điện tử, Quốc hội số. Riêng về công tác lập pháp, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua 34 luật và 14 nghị quyết; đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiếp tục lập dấu mốc lịch sử khi xem xét, thông qua 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết được ban hành của cả nhiệm kỳ. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách. LUÂN DŨNG “Nhìn lại 80 năm, chúng ta có quyền tự hào rằng, Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của Nhà nước Việt Nam dân chủ, mà còn khẳng định một giá trị trường tồn: mọi quyền lực Nhà nước đều bắt nguồn từ Nhân dân và thuộc về Nhân dân”, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội) khẳng định. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ được kéo dài 9 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần. Mọi quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân Lịch nghỉ Tết Nguyên đán và các dịp lễ trong năm 2026 “Là một đại biểu Quốc hội, tôi luôn cảm nhận sâu sắc rằng đằng sau mỗi lá phiếu, mỗi quyết định, mỗi đạo luật là niềm tin và kỳ vọng của hàng triệu cử tri trên khắp mọi miền đất nước. Niềm tin đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Trách nhiệm ấy đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn và tinh thần phụng sự nhân dân”. Đại biểu BÙI HOÀI SƠN (đoàn Hà Nội) Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tại Kỳ họp Quốc hội Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức; đồng thời khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. 80 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (6/1/1946 - 6/1/2026):

4 KINH TẾ n Thứ Ba n Ngày 6/1/2026 TÌM ĐỘNG LỰC GDP tăng 8,02%, vượt 514 tỷ USD Chiều 5/1, Cục Thống kê - Bộ Tài chính họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV và năm 2025. Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, cho biết, GDP năm 2025 đạt tăng trưởng khá, ước tăng 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025. Tăng trưởng đạt mục tiêu của Quốc hội và Chính phủ đề ra. Các chỉ tiêu thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Cung, cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực dịch vụ đóng vai trò lớn nhất khi tăng 8,62%, đóng góp hơn một nửa vào tăng trưởng chung (51%). Đứng thứ hai là khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 8,95%, đóng góp 43,62%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, đóng góp 5,30% vào tăng trưởng chung. Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 12.847 nghìn tỷ đồng, tương đương 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024. GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17,0%; nhập khẩu tăng 19,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,03 tỷ USD. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, du lịch nội địa tăng, đặc biệt trong các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, cùng với sự bứt phá về thu hút khách quốc tế đến Việt Nam đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành thương mại, dịch vụ trong năm 2025. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 9,2% so vớ i năm trướ c, trong đó: doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,6% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 20,2%. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 21,2 triệu lượt người, cao nhất từ trước đến nay. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 27,62 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm qua. Thu ngân sách Nhà nước năm 2025 ước đạt 2,6 triệu tỷ đồng, vượt 34% dự toán. 29 ĐỊA PHƯƠNG TĂNG TRƯỞNG TRÊN 7% Bức tranh tăng trưởng kinh tế của các địa phương năm 2025 tiếp tục xu hướng phục hồi và mở rộng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên, mức độ phục hồi và tăng trưởng giữa các vùng, địa phương vẫn có sự phân hóa rõ nét. Bên cạnh các cực tăng trưởng truyền thống, nhiều địa phương có quy mô kinh tế nhỏ đã tận dụng tốt lợi thế về hạ tầng giao thông kết nối và đầu tư công để vươn lên thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng khá, tiêu biểu như Quảng Ngãi, Lào Cai, Hà Tĩnh, Huế, Lạng Sơn… Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP giữa các vùng vẫn còn có sự khác biệt đáng kể. Trong khi các địa phương ven biển và vùng Đông Nam bộ duy trì nhịp độ tăng trưởng cao, một số địa phương phụ thuộc vào khai khoáng, hoặc xuất khẩu nông sản thô chịu tác động bất lợi từ biến động giá cả hàng hóa thế giới, dẫn đến tăng trưởng chậm lại. Năm 2025, dẫn đầu tăng trưởng cả nước là Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Bắc Ninh, tăng trưởng từ 10,27 - 11,89%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân chung. Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP cả nước. Đây là 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, đóng góp đến 55,4% vào tăng trưởng cả nước. Hà Nội đạt mức tăng trưởng GRDP 8,16%, TPHCM đạt 7,53%, Bên cạnh những địa phương đạt mức tăng trưởng cao, một số địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP thấp hơn mức bình quân chung, gồm Vĩnh Long, Thái Nguyên, Tuyên Quang với mức tăng dao động từ 5,84 - 6,4%. VIỆT LINH Chiều 5/1, Cục Thống kê - Bộ Tài chính công bố GDP năm 2025 tăng 8,02%, một kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn. Trước đó, tại hội nghị tổng kết công tác năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết sản lượng điện thương phẩm toàn hệ thống năm 2025 ước đạt 287,9 tỷ kWh, chỉ tăng 4,9% so với năm 2024. Như vậy, hệ số đàn hồi điện/GDP (tỷ lệ giữa mức tăng trưởng về nhu cầu điện - sản lượng điện thương phẩm và mức tăng trưởng GDP) năm nay đã giảm xuống dưới 1; điều hiếm thấy nếu nhìn theo logic tăng trưởng truyền thống. Lý giải với PV Tiền Phong về hiện tượng này, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, động lực tăng trưởng GDP năm 2025 có sự thay đổi rõ rệt. Đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng lớn như cao tốc, sân bay, cảng biển, đóng góp mạnh vào tăng trưởng, song lại không tiêu thụ nhiều điện như các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hay luyện kim. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp - khu vực chiếm hơn một nửa tổng nhu cầu điện, dù vẫn tăng trưởng nhưng không mở rộng theo chiều rộng như trước, khiến GDP tăng nhanh hơn điện thương phẩm. Đáng chú ý, hiện tượng điện tăng chậm hơn GDP không chỉ diễn ra trong riêng năm 2025, mà nằm trong xu hướng dài hạn. Số liệu thống kê nhiều năm cho thấy hệ số đàn hồi điện/GDP của Việt Nam liên tục giảm: từ mức xấp xỉ 2 trong giai đoạn 2000-2010 xuống khoảng 1,86 giai đoạn 2011-2015, khoảng 1,37 giai đoạn 2016-2020 và chỉ còn khoảng 1,09 giai đoạn 2021-2024. Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghiệp - nhóm tiêu thụ điện lớn nhất, đến nay hệ số đàn hồi đã giảm xuống dưới 1, phản ánh giá trị sản xuất tăng nhanh hơn mức tiêu thụ điện. Xu hướng này cho thấy hiệu quả sử dụng năng lượng đang được cải thiện và cơ cấu kinh tế đang dịch chuyển theo hướng ít “ăn điện” hơn. Ông Long cũng lưu ý vai trò của yếu tố thời tiết trong năm nay. Năm 2025 không xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng - yếu tố thường khiến điện sinh hoạt và điều hòa tăng đột biến. Ngược lại, mưa bão, ngập lụt tại nhiều địa phương đã làm gián đoạn sản xuất và sinh hoạt, kéo giảm nhu cầu tiêu thụ điện ở một số khu vực. Bên cạnh đó là phần điện “không nhìn thấy” trong thống kê. Điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản - tự tiêu đang phát triển nhanh trong khu vực hộ gia đình và doanh nghiệp. Ước tính sản lượng điện tự sản, tự tiêu hiện vào khoảng 10 tỷ kWh mỗi năm, tương đương gần 4% tổng điện thương phẩm. Phần điện này vẫn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và đời sống, nhưng không đi qua hệ thống bán lẻ điện, nên không phản ánh đầy đủ trong số liệu tăng trưởng điện thương phẩm. Từ những phân tích trên, vị chuyên gia cho rằng vấn đề không nằm ở chỗ điện tăng chậm, mà ở cách nhìn nhận và ứng xử chính sách. Đặc biệt, trong thời gian tới khi tăng trưởng GDP đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, ngành điện cần phải tính toán lại, không phải là chạy theo sản lượng bằng mọi giá, mà là nâng cao hiệu quả đầu tư, minh bạch chi phí và bảo đảm hệ thống vận hành an toàn. DƯƠNG HƯNG Tăng trưởng GDP 2025 đạt 8,02%, quy mô nền kinh tế vượt mốc 514 tỷ USD, tiếp tục khẳng định sức chống chịu và nền tảng vĩ mô ổn định. Có 29/34 địa phương tăng trưởng trên 7%. Dây chuyền sản xuất sản phẩm thiết bị đầu cuối của VNPT Technology - đơn vị chủ lực của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất viễn thông công nghệ thông tin, truyền thông và công nghiệp nội dung số ẢNH: TTXVN CPI tăng 3,31% Bình quân năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,31% so với năm 2024, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Yếu tố góp phần kiềm chế tốc độ tăng CPI năm 2025 là chỉ số nhóm giao thông giảm 2,14%, trong đó giá xăng giảm 8,53%. Một chuyên gia về năng lượng cho rằng, việc tăng trưởng của điện năm nay thấp hơn tăng trưởng GDP và thấp hơn mức dự báo 1012% là vấn đề không bình thường, bởi nhu cầu điện suy giảm thường đi kèm với giảm tiêu dùng và đầu tư. Vị này lý giải, thực trạng này có thể xuất phát từ việc nhu cầu sử dụng điện đã tiệm cận ngưỡng bão hòa, đầu tư tăng chậm hoặc tâm lý thắt chặt chi tiêu của doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Vì sao tăng trưởng điện thấp hơn GDP? Tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 chỉ đạt 4,9%, mức thấp trong bối cảnh GDP tăng trưởng cao Tăng trưởng điện từ lâu được coi là “bóng với hình” của tăng trưởng GDP, thậm chí từng được mặc định bằng công thức quen thuộc: GDP tăng 1% thì nhu cầu điện phải tăng khoảng 1,5%. Tuy nhiên, tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 thấp hơn tăng trưởng kinh tế.

5 n Thứ Ba n Ngày 6/1/2026 KINH TẾ CHO TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ GIỮ VỮNG TĂNG TRƯỞNG GIỮA CÚ SỐC THUẾ QUAN Việt Nam dự kiến tăng trưởng GDP năm 2025 vượt 8%, mức cao nhất trong khu vực ASEAN và thuộc nhóm tăng trưởng hàng đầu thế giới. Quy mô GDP ước đạt 510 tỷ USD, xếp thứ 32 toàn cầu và thu nhập bình quân đầu người tiến gần mốc 5.000 USD, tiệm cận quốc gia có thu nhập trung bình cao. Theo ông Vũ Bình Minh, CFA, Giám đốc Kinh doanh vốn và tiền tệ, Khối Thị trường vốn và Dịch vụ Chứng khoán, HSBC Việt Nam, năm 2025, Việt Nam đạt được hầu hết các mục tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng, từ tăng trưởng, kiểm soát lạm phát đến ổn định các cân đối lớn của nền kinh tế. Đáng chú ý, kết quả này đạt được trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều “cơn gió ngược”, nổi bật là cú sốc thuế quan toàn cầu công bố vào tháng 4/2025. Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế vĩ mô đã cho thấy đà tăng trưởng GDP đầy ấn tượng trong quý II, III năm nay, với quý sau cao hơn quý trước. Về thương mại, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tiếp tục bùng nổ với cả xuất khẩu và nhập khẩu đều đạt mức tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu lên 20,53 tỷ USD tính chung 11 tháng đầu năm. Dòng vốn FDI tiếp tục là điểm sáng. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế năm 2025 không hoàn toàn thuận lợi khi thị trường tài chính - tiền tệ trải qua nhiều biến động, áp lực lãi suất, tỷ giá… Bước sang năm 2026, các chuyên gia cho rằng triển vọng tăng trưởng vẫn đan xen giữa cơ hội và thách thức. Theo ông Vũ Bình Minh, một số chỉ báo sớm như PMI (chỉ số nhà quản lý mua hàng) cho thấy tín hiệu tích cực, khi PMI tổng thể duy trì mức mở rộng 53,8 trong tháng 11; đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng trưởng tháng thứ hai liên tiếp. Thời gian qua, Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh đầu tư công, đặc biệt vào cơ sở hạ tầng trọng điểm. Chi tiêu công cho cơ sở hạ tầng chiếm khoảng 6 - 7% GDP, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực. “Đây đã và đang là động lực quan trọng hỗ trợ đà tăng trưởng kinh tế. Khi những bất ổn bên ngoài gia tăng với rủi ro thương mại toàn cầu luôn hiện diện, việc tiếp tục tập trung đẩy mạnh đầu tư công sẽ là một trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng”, ông Minh nói. CẦN “CHIẾC ÁO” TĂNG TRƯỞNG MỚI TS. Phạm Đức Anh, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu và Tư vấn, Viện Nghiên cứu khoa học Ngân hàng (Học viện Ngân hàng), nhận định, động lực then chốt quyết định khả năng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026 chính là khả năng kích hoạt và vận hành hiệu quả đầu tư của khu vực tư nhân, trong bối cảnh Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và dẫn dắt. Với quy mô nền kinh tế hiện nay, tăng trưởng cao không thể chỉ dựa vào mở rộng đầu tư công hay chi tiêu ngân sách, mà phụ thuộc vào việc khu vực tư nhân có mở rộng đầu tư, gia tăng năng lực sản xuất và tạo việc làm hay không. “Năm 2026 là năm bản lề sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, khi các định hướng chiến lược lớn đã tương đối rõ ràng. Vấn đề then chốt nằm ở khả năng tổ chức thực thi để tạo niềm tin và động lực cho doanh nghiệp tư nhân chuyển từ trạng thái thận trọng sang đầu tư dài hạn”, ông Đức Anh nói và cho rằng, khi đầu tư tư nhân được khơi thông và mở rộng ở quy mô đủ lớn, sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sang sản xuất, tiêu dùng, thị trường lao động và năng suất, qua đó đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP. Bên cạnh đó, khả năng kích hoạt đầu tư tư nhân chỉ trở thành động lực thực sự khi gắn với việc triển khai hiệu quả các trụ cột hỗ trợ như đầu tư công dẫn dắt, cải thiện hạ tầng và hoàn thiện khung khổ pháp lý. Chính sự kết hợp giữa năng lực thực thi của Nhà nước, và mức độ sẵn sàng đầu tư của khu vực tư nhân, sẽ quyết định mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026, có thể trở thành hiện thực hay không. Trong bối cảnh nhấn mạnh việc khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện hữu, theo ông Đức Anh, nguồn lực đang bị nghẽn lớn nhất hiện nay là nguồn lực đất đai, tài chính đã sẵn có nhưng chưa được đưa vào sản xuất - kinh doanh. Trên thực tế, quỹ đất dành cho sản xuất, khu công nghiệp, logistics và đô thị đã được quy hoạch ở nhiều địa phương nhưng tỷ lệ đưa vào sử dụng còn thấp hoặc sử dụng chưa đúng mục đích, làm lãng phí một nguồn lực rất lớn của nền kinh tế. Ngoài ra, một lượng vốn không nhỏ trong xã hội - bao gồm vốn của doanh nghiệp, vốn nhàn rỗi trong khu vực dân cư và cả nguồn vốn đầu tư công đã được bố trí - chưa được khai thác hiệu quả do chậm triển khai dự án hoặc thiếu kết nối giữa các khu vực đầu tư. Nguồn lực lao động, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ, đang đứng trước yêu cầu tái phân bổ và nâng cao kỹ năng, nếu không được sử dụng hiệu quả sẽ trở thành rào cản đối với tăng trưởng trong giai đoạn tới. TS. Phạm Đức Anh nhấn mạnh, khơi thông các nguồn lực hiện hữu này không chỉ giúp mở rộng năng lực sản xuất trong ngắn hạn, mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong năm 2026, nhất là khi dư địa huy động thêm nguồn lực mới không còn quá lớn. Đầu tư công vẫn giữ vai trò then chốt, song theo PGS. TS. Lê Xuân Bá, nguyên Viện trưởng CIEM, khả năng hấp thụ vốn đầu tư công của nền kinh tế còn giới hạn, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng và năng lượng. Ông Bá lưu ý, đầu tư công tăng thêm 10% có thể đóng góp khoảng 0,6% vào tăng trưởng GDP. Các chuyên gia đều cho rằng, Việt Nam cần một “chiếc áo” tăng trưởng mới để thoát bẫy thu nhập trung bình và hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) cho rằng, Việt Nam cần một mô hình tăng trưởng mới dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Theo ông Quốc Anh, mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số không chỉ là tham vọng, mà là yêu cầu mang tính sống còn. “Một mục tiêu đầy thách thức, nhưng hoàn toàn khả thi nếu nền kinh tế được chuyển đổi mạnh mẽ dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững”, ông nhấn mạnh. Trong đó, đầu tư công cần được xem là “vốn mồi” chiến lược, dẫn dắt nguồn lực tư nhân vào các lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cao, dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. THÙY DƯƠNG Năm 2025 khép lại với bức tranh kinh tế Việt Nam nhiều gam màu trái chiều, đối mặt cú sốc thuế quan chưa từng có, nhưng vẫn duy trì tăng trưởng cao, ổn định vĩ mô và mở rộng thương mại. Bước sang năm 2026, chuyên gia kinh tế cho rằng thách thức lớn nhất không còn ở mục tiêu, mà ở khả năng khơi thông nguồn lực, kích thích hoạt động mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân. Khơi thông nguồn lực Nghị quyết được Quốc hội thông qua thống nhất tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.4005.500 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%... Tăng trưởng GDP 2 con số được xem là mục tiêu đầy thách thức, nhưng hoàn toàn khả thi ẢNH MINH HỌA: NHƯ Ý CHUYỆN HÔM NAY Nhìn thẳng vào bối cảnh, năm qua rõ ràng không phải là một năm thuận lợi cho tăng trưởng cao. Những “cơn gió ngược” xuất hiện cùng lúc. Ngay từ đầu năm, việc Mỹ công bố áp dụng thuế đối ứng với hơn 100 quốc gia, trong đó Việt Nam thuộc nhóm chịu mức thuế cao, đã tạo thêm sức ép lớn lên hàng hóa xuất khẩu, làm đảo lộn thương mại toàn cầu. Không ít ngành hàng bước vào năm 2025 với tâm thế dè chừng, thậm chí lo ngại nguy cơ mất thị trường, sụt giảm đơn hàng. Thế nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn lập kỷ lục, 930 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang Mỹ đạt mức hơn 150 tỷ USD, lớn nhất từ trước đến nay. Câu chuyện sầu riêng tương tự khi từ đầu năm, khủng hoảng Cadimi xuất hiện đã khiến không ít lo ngại về nguy cơ “gãy trụ cột” xuất khẩu. Nhưng nhờ sự điều chỉnh kịp thời, tâm thế sẵn sàng vượt qua khó khăn của doanh nghiệp, kết quả sầu riêng ngược dòng lập kỷ lục xuất khẩu với mốc hơn 4 tỷ USD theo cách không ngờ tới. Năm nay, thiên tai, mưa lũ kéo dài và xuất hiện dồn dập từ miền Bắc, miền Trung đến Tây Nguyên đã ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế của hàng triệu người dân. Cùng với đó, quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy được triển khai mạnh mẽ không tránh khỏi những xáo trộn nhất định trong vận hành. Những lực cản ấy, trong ngắn hạn dường như đủ khiến nền kinh tế có lý do để chùn bước. Theo số liệu Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 25/12/2025 đạt 635.600 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất nhiều năm trở lại đây, tiếp tục đóng vai trò “neo giữ” nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn. Quan trọng hơn, hàng loạt dự án lớn đã đồng loạt khởi công, tái khởi động hoặc được tháo gỡ vướng mắc sau thời gian dài tồn đọng. Tinh thần “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, làm xuyên nghỉ lễ đã giúp các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2; các tuyến vành đai tại Hà Nội, TPHCM; sân bay Long Thành… băng băng về đích; đưa hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công chảy vào nền kinh tế, tạo ra một luồng sinh khí mới. Ở một chiều khác, tiêu dùng nội địa cho thấy sức bền đáng chú ý. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm nay tăng ở mức cao nhất trong vòng 5 năm, thể hiện đời sống kinh tế không bị “co rút” dù đối mặt nhiều biến động. Từ quán ăn, cửa hàng dịch vụ, vận chuyển nội đô đến du lịch, nhiều hộ kinh doanh nhỏ không chỉ trụ vững qua giai đoạn khó khăn, mà còn từng bước “lên đời” thành doanh nghiệp nhỏ. Chính sức bật âm thầm nhưng thực chất ấy đã giúp khu vực dịch vụ vươn lên giữ vai trò động lực lớn nhất của tăng trưởng năm nay, với mức tăng 8,62%, đóng góp hơn 51% vào tăng trưởng chung. Sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua, một nữ doanh nhân ngành chuối ở Tây Nguyên đã chia sẻ với chúng tôi về việc mất hàng chục tỷ đồng cơ nghiệp gây dựng nhiều năm. Mỗi sáng nhìn hàng trăm héc-ta chuối đổ rạp, lòng chị không khỏi xót xa. Nhưng thay vì buông xuôi, chị sớm gượng dậy, cho công nhân rà soát lại vườn cây, tính toán lại dòng tiền và chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất mới. Không phủ nhận mất mát, nhưng cũng không để mất mát và khó khăn làm tê liệt hành động. Cách ứng xử ấy không chỉ là câu chuyện của một người phụ nữ lập nghiệp nơi vùng đất nhiều rủi ro, mà phản chiếu một tinh thần rộng hơn đang hiện diện trong nền kinh tế của Việt Nam. Đó là bản lĩnh Việt. Đó là nền tảng quan trọng để Việt Nam tích lũy đủ lực bước vào giai đoạn tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. D.H Giai đoạn tăng trưởng mới TIẾP THEO TRANG 1

6 GIỚI TRẺ n Thứ Ba n Ngày 6/1/2026 CÚ HÍCH QUAN TRỌNG Theo PGS. TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và cạnh tranh công nghệ gay gắt, yêu cầu tự chủ và làm chủ công nghệ lõi đặt ra ngày càng cấp bách. “Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026 ra đời được xem là cú hích quan trọng để phát huy vai trò của lực lượng trí thức trẻ đông đảo, năng động và giàu khát vọng sáng tạo của đất nước”, PGS. TS Huỳnh Đăng Chính nói. PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính khẳng định, với vị thế là một trường đại học kỹ thuật hàng đầu, Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết đồng hành một cách chủ động và trách nhiệm cùng T.Ư Hội SVVN và các đơn vị liên quan trong việc triển khai chương trình. Ông Chính cho biết, nhà trường sẵn sàng tham gia tổ chức và đăng cai các hoạt động học thuật, khoa học và công nghệ trọng điểm trong khuôn khổ chương trình, đặc biệt ở những lĩnh vực thế mạnh của Đại học Bách khoa Hà Nội. Cùng với đó, Đại học Bách khoa Hà Nội sở hữu đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và các nhóm nghiên cứu mạnh, sẵn sàng tham gia cố vấn, hướng dẫn và đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình nghiên cứu khoa học, phát triển ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm công nghệ. Nhà trường xác định rõ vai trò của người thầy không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là người dẫn dắt, truyền cảm hứng và mở đường cho sinh viên trên hành trình nghiên cứu và sáng tạo. Bên cạnh nguồn lực con người, hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm, viện nghiên cứu và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của nhà trường sẽ tạo điều kiện để sinh viên tham gia chương trình được tiếp cận môi trường nghiên cứu hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa học tập, nghiên cứu và sáng tạo với các bài toán công nghệ cụ thể. Ngoài ra, mạng lưới hợp tác sâu rộng của nhà trường với doanh nghiệp công nghệ, các tập đoàn lớn và đối tác quốc tế, cùng Trung tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên, sẽ hỗ trợ kết nối các ý tưởng, dự án của sinh viên trong chương trình với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và chuyển giao công nghệ. CẦN MỘT SỰ ĐỒNG HÀNH THỰC CHẤT Hiện, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia cố vấn, đồng hành hỗ trợ từ nhiều chuyên gia, nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước. TS. Lê Bá Vinh, Đại học Bergen (Na Uy), là một trong những nhà khoa học trẻ tài năng đang công tác ở nước ngoài nhận được lời mời tham Các trường đại học hàng đầu, nhà khoa học sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ toàn diện giúp sinh viên đi nhanh hơn và đúng hướng hơn trên con đường công bố khoa học quốc tế. Sẵn sàng tiếp sức các công bố khoa học Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam được xem là cú hích quan trọng để từng bước sinh viên làm chủ công nghệ lõi NHỮNG ĐẶC QUYỀN CHƯA TỪNG CÓ CHO SINH VIÊN Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định nhất quán: phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, động lực then chốt để đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Trên tinh thần đó, T.Ư Hội SVVN xác định Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ là chương trình chủ lực nhằm phát huy lực lượng sinh viên giàu tri thức, nhạy bén và nhiệt huyết, trực tiếp hiện thực hóa Nghị quyết 57. Chương trình hướng tới chuyển hóa mạnh mẽ phong trào từ giảng đường thành những bệ phóng thực tiễn, giúp sinh viên không chỉ tiếp cận mà từng bước làm chủ các công nghệ lõi. Chương trình tập trung hình thành bài báo khoa học, tham luận và ý tưởng đổi mới sáng tạo của sinh viên thông qua các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, các cuộc thi học thuật, hackathon và sân chơi công nghệ. Nội dung trọng tâm xoay quanh các lĩnh vực mũi nhọn như AI, dữ liệu, blockchain, bán dẫn, UAV, y sinh và năng lượng. Từ đó, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 1.000 bài báo khoa học công bố quốc tế của sinh viên; đồng thời lựa chọn tối thiểu 200 dự án, ý tưởng công nghệ tiêu biểu để hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, kết nối chuyên gia và doanh nghiệp, từng bước hình thành nguồn dự án nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo. Chương trình cũng hướng tới giới thiệu, trưng bày ít nhất 150 sản phẩm, mô hình, giải pháp khoa học - công nghệ do sinh viên phát triển. Song song với đó, Hội SVVN sẽ thu hút trên 500 thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tiến sĩ trẻ và nhà khoa học trẻ trong và ngoài nước tham gia cố vấn, đồng hành cùng sinh viên, kết nối với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ chức khoa học. T.Ư Hội SVVN xây dựng Cổng thông tin Sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ tại vietgenius. vn, xác lập những giá trị nền tảng chưa từng có dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam. Đáng chú ý, cung cấp đặc quyền tiếp cận không giới hạn vào kho tàng dữ liệu khổng lồ với hàng ngàn đầu mục học liệu và các bài báo khoa học quốc tế uy tín, tạo tiền đề cho quá trình tự đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu. Cùng đó, thiết lập cơ chế tương tác mở, kết nối trực tiếp sinh viên với mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành; cập nhật liên tục các xu hướng công nghệ chiến lược và tạo môi trường phản biện học thuật chất lượng cao. CẦN BỔ SUNG KHOẢNG 1,3 - 1,5 TRIỆU NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ Anh Lâm Tùng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, Việt Nam hiện có hơn 2 triệu sinh viên đại học. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên theo học các lĩnh vực STEM mới chỉ đạt khoảng 27 - 31%, tương đương khoảng 600.000 sinh viên, còn thấp so với yêu cầu phát triển của nền kinh tế dựa trên khoa học - công nghệ. Trong khi đó, theo dự báo của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ nay đến năm 2030, Việt Nam cần bổ sung khoảng 1,3 - 1,5 triệu nhân lực công nghệ, trong đó 35 - 40% là nhân lực chất lượng cao. Anh Tùng cho biết thêm, theo số liệu của Bộ GD&ĐT, hiện có khoảng 30 - 35% sinh viên đại học tham gia nghiên cứu khoa học, chủ yếu từ năm học thứ ba trở đi; giai đoạn 2021 - 2025, số đề tài và số sinh viên tham gia các giải thưởng, hội thảo khoa học cấp bộ và toàn quốc tăng bình quân trên 35 - 40% mỗi năm. Đáng chú ý, nhiều công trình nghiên cứu của sinh viên đã tiệm cận chuẩn mực quốc tế, được công bố trên các tạp chí uy tín, nhất là trong các lĩnh vực AI, khoa học dữ liệu, công nghệ sinh học và tự động hóa. “Vấn đề đặt ra không phải là sinh viên Việt Nam thiếu năng lực hay khát vọng, mà là chúng ta chưa có một cơ chế đủ mạnh để tổ chức, dẫn dắt và phát huy đúng tầm tiềm năng to lớn ấy, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học - công nghệ trong giai đoạn mới”, anh Tùng nói. LƯU TRINH Để sinh viên làm chủ công nghệ lõi T.Ư Hội sinh viên Việt Nam (SVVN) triển khai Chương trình đồng hành với Sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026, với nhiều mục tiêu táo bạo, trong đó, sẽ hỗ trợ 1.000 bài báo khoa học công bố quốc tế của sinh viên; giúp sinh viên không chỉ tiếp cận mà từng bước làm chủ các công nghệ lõi. Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026 sẽ hỗ trợ 1.000 bài báo khoa học công bố quốc tế ẢNH MINH HỌA: L.T ĐỒNG HÀNH VỚI SINH VIÊN Chương trình xác định tập trung nguồn lực vào nhóm sinh viên đang theo học 11 lĩnh vực then chốt để đưa Việt Nam vững vàng trên bản đồ công nghệ thế giới bao gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số và thực tế ảo/tăng cường; điện toán đám mây, điện toán lượng tử, dữ liệu lớn; blockchain; mạng di động thế hệ sau (5G/6G); robot và tự động hóa; chip bán dẫn; công nghệ y sinh tiên tiến; năng lượng và vật liệu mới; công nghệ đất hiếm, đại dương, lòng đất; an ninh mạng và hàng không vũ trụ.

