Báo Tiền Phong số 58

THỨ SÁU 27/2/2026 Số 58 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 2 TRANG 3 TRANG 13 TRANG 8-9 Gấp rút hoàn tất chuẩn bị Giải VĐQG Marathon báo Tiền Phong BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ YÊU CẦU CẤP BÁCH Chậm nhất 25/3 công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND TRANG 14 Các bác sĩ luôn nỗ lực chăm sóc và điều trị bệnh nhân ẢNH: PV TRI ÂN những người thầy 71 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955 - 27/02/2026): CHỦ ĐẦU TƯ SÂN BAY LONG THÀNH THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT Xây dựng đội ngũ trí thức y tế tầm vóc khu vực và quốc tế “Thác là thể phách, còn là tinh anh” Mùa Xuân thênh thang sau ca ghép gan của đôi bạn đời CHUYỆN HÔM NAY Hiệu quả đầu tư XEM TIẾP TRANG 15 n NGUYỄN TUẤN Khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc đến con số 16 tỷ USD của Sân bay Long Thành, điều khiến người ta trăn trở không nằm ở sự “khủng” của vốn đầu tư. “Vàng mắt” vì bạc Biến tướng dâng sao giải hạn TRANG 4-5-8

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 27/2/2026 Sáng 26/2, tại trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chủ trì tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội. Hội nghị được truyền trực tiếp đến các điểm cầu thuộc Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, gồm các phường: Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Ô Chợ Dừa, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Giảng Võ, Ba Đình, Ngọc Hà. Tại hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt; chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các cử tri dự hội nghị cũng phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. PHẢI GIẢM TẢI VIỆC THI CỬ Sau khi nghe các ý kiến, các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội: Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, đã có phần trao đổi, trả lời các câu hỏi của cử tri. Trao đổi với các vấn đề cử tri quan tâm, về vấn đề thực hiện Nghị quyết 71 về phát triển giáo dục đào tạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, giáo dục đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, là đột phá chiến lược về con người, quyết định trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực và tương lai phát triển đất nước. Do đó, đây không phải nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục, của nhà trường, của thầy cô giáo mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Theo Tổng Bí thư, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện và thực chất, chấm dứt tình trạng hình thức, làm nửa vời. Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời thể chế, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về chính sách để phát triển giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư cũng nhắc về một loạt chính sách mới, trong đó, có việc xây dựng trường tiểu học, trung học liên cấp nội trú cho các xã biên giới trên đất liền, hỗ trợ các bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, xây dựng các trường học STEM để “học với hành đi liền với nhau”. Đáng chú ý, Tổng Bí thư nêu rõ, vừa qua, chúng ta đã triển khai xây dựng 248 trường nội trú ở biên giới, nhưng chỉ mới đáp ứng được một phần nhu cầu; sắp tới, sẽ tiếp tục triển khai thêm các trường để phục vụ nhu cầu của học sinh. Tổng Bí thư cho biết, cũng sẽ triển khai đầu tư thêm các phòng học STEM, hướng tới “tạo sự bình đẳng trong giáo dục”. Với trách nhiệm là người đứng đầu của Đảng, đồng thời là ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư khẳng định sẽ cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật và cơ chế chính sách để đổi mới giáo dục đồng bộ, ổn định lâu dài. Tổng Bí thư cũng nêu, sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả, không để gánh nặng đổi mới giáo dục lên giáo viên, lên học sinh và phụ huynh học sinh. Một vấn đề nữa, theo Tổng Bí thư, là phải đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên mạnh cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để mọi trẻ em có cơ hội học tập và phát triển. “Trước đây, có nhiều khó khăn lắm, hộ khẩu này, trường này ở phường này, phường kia, rồi số lượng các trường… nên các cháu không thi được vào trường. Phải giảm tải việc thi cử này. Thi là để loại bớt các cháu ra thôi”, Tổng Bí thư nêu rõ, cho rằng, điều này tạo áp lực, gánh nặng cho phụ huynh học sinh. Nhắc về một số chính sách mới đã và đang thực hiện trong lĩnh vực giáo dục, Tổng Bí thư lưu ý, cần phải thực hiện nghiêm, “để cho các cháu không phân biệt nhà giàu, nhà nghèo gì đều phải được đến trường, đều phải được đi học, chứ không phải là do không có tiền học phí mà các cháu phải ở nhà”. Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm, đến trường không phải chỉ học chữ, mà là học làm người. Tổng Bí thư nêu, hướng tới năm 2045, thì ngay từ bây giờ, phải chuẩn bị cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, phải được bồi dưỡng, dinh dưỡng thế nào, thể dục thể thao thế nào,… phải có sức khoẻ, phải có trình độ…”. “Giai đoạn này là chúng ta phải tập trung lo việc này, thì 20 năm sau chúng ta mới có nguồn nhân lực chất lượng tốt… Mục tiêu cuối cùng là phải chất lượng thật, làm sao để thầy cô yên tâm dạy học, học sinh học tốt hơn, gia đình bớt lo lắng hơn, qua đó chuẩn bị nguồn nhân lực đủ năng lực, đạo đức và bản lĩnh để xây dựng đất nước và Thủ đô trong giai đoạn mới”, Tổng Bí thư nói. NƠI NÀO Ô NHIỄM KÉO DÀI, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM Trao đổi với vấn đề cử tri quan tâm về bảo vệ môi trường, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, bảo vệ môi trường là yêu cầu cấp bách, lâu dài, gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng đã xác định, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm, ngang hàng với phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Cách tiếp cận hiện nay là chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang tư duy kiến tạo, phòng ngừa từ sớm từ xa. Tổng Bí thư nêu, trong cuộc thăm, chúc Tết Đảng bộ TP Hà Nội dịp Tết vừa qua, ông cũng đề cập đến vấn đề quy hoạch. Theo Tổng Bí thư, hiện nay, Hà Nội cứ xây đến đâu thì ùn tắc đến đấy, ngập lụt đến đấy. “Vấn đề là về quy hoạch. Chúng ta không giải quyết đồng bộ về quy hoạch, môi trường, nên khắc phục rất vất vả”, Tổng Bí thư nói, đồng thời lưu ý, phải quy hoạch thế nào để 100 năm sau nhìn lại. “Vấn đề môi trường không phải chỉ là khẩu hiệu, mà là yêu cầu bắt buộc trong mọi quyết sách phát triển của đất nước, thành phố”, Tổng Bí thư nêu. Tổng Bí thư nêu rõ, với trách nhiệm người đứng đầu của Đảng và nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ xác định 3 trọng tâm hành động. Thứ nhất, phải tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường theo hướng thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và công khai thông tin để nhân dân tham gia giám sát. Pháp luật phải nghiêm minh, đủ sức răn đe để ngăn chặn ô nhiễm từ gốc chứ không chỉ xử lý khi vi phạm xảy ra. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng khi Hà Nội sẽ có nhiều công viên cây xanh, ngay tại trong nội đô thành phố, trong phố cổ, ngay bờ hồ Gươm. “Chứ không phải chỗ nào có đất ra thì lại là để xây nhà. Dân không còn có chỗ đi lại, không còn có chỗ vui chơi, không còn chỗ cho cây xanh, có không khí để hít thở nữa. Phải làm những việc như vậy”, Tổng Bí thư nêu rõ. Tổng Bí thư cũng cho biết, ngay chiều 26/2, Hà Nội sẽ bàn giải quyết những vấn đề ô nhiễm nguồn nước. Hà Nội cũng cần phải xử lý các vấn đề rác thải, vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường… “Nếu cứ để trên tivi nói Hà Nội ô nhiễm không khí mức cực xấu thì bệnh tật rất nhiều, làm sao xây đủ bệnh viện để giải quyết được bệnh tật”, Tổng Bí thư nói thêm. Vấn đề thứ hai, theo Tổng Bí thư, là phải tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi pháp luật. Nơi nào để xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu. Xử lý nghiêm không có vùng cấm. Đã nói là phải làm, thực hiện đúng như vậy. Tổng Bí thư nêu, vấn đề thứ ba là phải đặt người dân ở trung tâm của chính sách môi trường. Bởi bảo vệ môi trường, trước hết là bảo vệ sức khỏe, đời sống của nhân dân, nhất là những nhóm yếu thế như các cụ già, các cháu thiếu nhi, phụ nữ, rồi những người ốm đau, bệnh tật. “Tôi nhấn mạnh, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân. Khi môi trường được bảo vệ, chất lượng sống được nâng cao thì đó là nền tảng của phát triển bền vững. Bảo vệ môi trường hôm nay là bảo vệ tương lai của con cháu chúng ta mai sau. Đây không chỉ là cam kết chính sách mà là cam kết chính trị trước nhân dân trước cử tri cả nước. Nhiệm vụ này rất quan trọng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi Hà Nội sẽ có nhiều công viên cây xanh, ngay tại trong nội đô thành phố, trong phố cổ, ngay bờ hồ Gươm. Tổng Bí thư nêu rõ, bảo vệ môi trường là yêu cầu cấp bách, lâu dài, gắn trực tiếp với cuộc sống của nhân dân. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Bảo vệ môi trường là yêu cầu cấp bách Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại hội nghị ẢNH: NHƯ Ý Các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương; bà Vũ Lan Phương - Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND phường Cửa Nam; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam; bà Trương Thị Kim Vân - Chuyên viên phòng Văn hóa - xã hội UBND phường Đống Đa. Trao đổi với vấn đề cử tri quan tâm về bảo vệ môi trường, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, bảo vệ môi trường là yêu cầu cấp bách, lâu dài, gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng đã xác định, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm, ngang hàng với phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Cách tiếp cận hiện nay là chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang tư duy kiến tạo, phòng ngừa từ sớm từ xa.

Chậm nhất 25/3 công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND Phát triển nhà ở cho người có thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/tháng 3 n Thứ Sáu n Ngày 27/2/2026 THỜI SỰ ĐÚNG TIẾN ĐỘ, ĐÚNG LUẬT, CHẶT CHẼ Sáng 26/2, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nêu rõ, qua các báo cáo có thể khẳng định, đến thời điểm này công tác chuẩn bị bầu cử rất kịp thời, bài bản, chu đáo. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá rất cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan ở Trung ương hết sức kịp thời, bài bản, đúng quy định. Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác chuẩn bị, triển khai tại các địa phương thời gian qua cũng hết sức bài bản. Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp xã đã làm việc hết sức tích cực, khẩn trương, đảm bảo đồng bộ, xác định rõ trọng tâm, bám sát hướng dẫn, mốc tiến độ, nhiều nội dung được thực hiện rất sớm. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh TPHCM đã chỉ đạo xây dựng phương án bầu cử sớm ở một số địa phương và một số địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang... đã làm tốt, bài bản và báo cáo kịp thời về công tác bầu cử. "Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến giờ này là bài bản, đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Văn bản hướng dẫn đầy đủ, ban hành sớm. Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chủ động chất lượng…”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan Trung ương và địa phương cần quan tâm một số vấn đề đặt ra, như: một số nơi còn lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phần mềm công nghệ thông tin còn chưa ổn định… TỔ CHỨC TỐT CÁC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI Nhìn lại cuộc bầu cử năm 2021 và các năm trước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm để các địa phương lưu ý. Trong đó, cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự tin tưởng đồng thuận của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Đây là yếu tố quyết định đảm bảo cho thành công cuộc bầu cử. Cùng với công tác thông tin tuyên truyền, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, chuẩn bị tốt quy trình nhân sự, từ việc hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định. Thực hiện tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật, rà soát chính xác danh sách cử tri, không để bỏ sót cử tri nào. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan, công bố kết quả bầu cử chậm nhất là ngày 25/3 theo đúng luật định. “Chúng ta càng làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả thì càng tốt. Vì dự kiến ngày 6/4 là Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc. Sau đó là HĐND các địa phương cũng tiến hành kỳ họp thứ Nhất”, ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương giải quyết khiếu nại tố cáo đúng thẩm quyền, hoàn thành việc tổng kết xác nhận tư cách người trúng cử theo đúng quy định. LUÂN DŨNG “Chúng ta càng làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả thì càng tốt, vì dự kiến ngày 6/4 là Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc. Sau đó, HĐND các địa phương cũng tiến hành kỳ họp thứ Nhất”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ẢNH: HỒ LONG Sáng 26/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp nhằm rà soát, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Phiên họp thứ 5, đặc biệt là thảo luận về chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 34 tỉnh, thành phố. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quyền có chỗ ở là quyền cơ bản của công dân; mỗi người dân đều có quyền tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch về nhà ở phù hợp với thu nhập và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Việc phát triển nhà ở cần đa dạng phân khúc, bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, song dù phân khúc nào thì hạ tầng đều phải đầy đủ, đồng bộ, bình đẳng, toàn diện, bao trùm. Thủ tướng cho biết, năm 2025, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, đưa ra những chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội. Theo đó, đã hoàn thành hơn 100 nghìn căn nhà xã hội, hướng tới hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028, sớm hơn dự kiến 2 năm. Tuy vậy, thực tiễn đặt ra yêu cầu mới, đặc biệt là nhu cầu về nhà ở đối với các đối tượng thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/tháng. Do đó, Thủ tướng yêu cầu tại phiên họp lần này, Ban Chỉ đạo Trung ương và các địa phương, các đại biểu cần tập trung thảo luận, thống nhất tư duy, bàn giải pháp về phát triển phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình, tăng nguồn cung về nhà ở cho nhiều đối tượng khác nhau, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận nhà ở của mỗi người dân. Trong đó, cần bàn về các chính sách nhằm tăng cường quỹ đất dành cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân có thu nhập trung bình; đẩy nhanh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, trong đó nghiên cứu ưu tiên bố trí quỹ đất làm nhà ở thương mại có giá phù hợp; Đồng thời, cần tăng cường phát triển đô thị theo định hướng giao thông đô thị TOD nhằm tối ưu hoá việc sử dụng đất, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng sử dụng đất. Cùng với đó, dành nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án nhà ở thương mại có giá trị phù hợp mà người dân có nhu cầu mua nhà. Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, mục đích cuối cùng là tăng nguồn cung bất động sản, phù hợp với nhiều đối tượng, góp phần giảm giá thành bất động sản để các đối tượng có nhu cầu nhà ở được tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch, tránh phiền hà, tiêu cực. L.D Thủ tướng yêu cầu thống nhất tư duy, bàn giải pháp về phát triển phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình, tăng nguồn cung về nhà ở cho nhiều đối tượng khác nhau, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận nhà ở của mỗi người dân. Nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng cao (Ảnh minh họa) "Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến giờ này là bài bản, đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Văn bản hướng dẫn đầy đủ, ban hành sớm. Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chủ động chất lượng…”. Chủ tịch Quốc hội TRẦN THANH MẪN

4 n Thứ Sáu n Ngày 27/2/2026 XÃ HỘI NHỮNG “NGƯỜI THẦY THẦM LẶNG” Trong không gian trang nghiêm, những cánh hạc giấy và đóa sen giấy tinh khôi hiện diện như biểu tượng lặng thầm mà sâu sắc. Từng nếp gấp chậm rãi, tỉ mỉ, như thể lời thì thầm gửi về cõi lặng. Sen và hạc không chỉ nở từ giấy, mà nở từ lòng biết ơn sâu thẳm, trở thành biểu tượng của sự thanh khiết và giác ngộ, được dâng lên những con người đã chọn cách ở lại với thế gian bằng một hình hài khác. Đó không chỉ là vật phẩm nghi lễ, mà là cái cúi đầu biết ơn của người ở lại, là cách y học chạm đến chiều sâu tinh thần của con người, khiến ranh giới giữa khoa học chữa lành và đời sống tâm linh dường như hòa quyện. Những vật phẩm không chỉ để cầu siêu hay tiễn đưa, mà còn để tôn vinh tinh thần “cho đi” đến tận cùng khi sự sống khép lại trong im lặng, vẫn tiếp tục hóa thành ánh sáng, soi rọi từng trang giáo trình, từng bước trưởng thành của những thế hệ thầy thuốc mai sau. Lễ Macchabée - một nghi lễ truyền thống thiêng liêng của sinh viên nhiều trường Đại học Y - Dược được tổ chức trang trọng, là giây phút những người còn sống cúi đầu tri ân những người đã hiến trọn thân xác cho y học. Không tiếng chuông, không nhạc nền, chỉ có sự im lặng đủ sâu để nghe rõ nhịp đập của lòng biết ơn. Khoảnh khắc ấy không dành cho cái chết, mà dành cho sự sống được tiếp nối từ những con người đã ra đi. Thân người đang nằm kia trở thành những “người thầy thầm lặng”, dùng chính thể xác mình làm bài học đầu tiên cho sinh viên y khoa. Nhờ họ, các bác sĩ, giảng viên, sinh viên có thể học tập, nghiên cứu, hoàn thiện kĩ năng, để rồi quay trở lại phục vụ xã hội. Sự cống hiến ấy không ồn ào, nhưng bền bỉ, không rực rỡ, nhưng thấm sâu và mãi trở thành bài học y đức cho những người khoác áo blouse. Đại thi hào Nguyễn Du từng viết: “Thác là thể phách, còn là tinh anh”. Trong không gian ấy, câu thơ như một lời minh triết thấm đẫm nhân văn. Thân xác có thể trở về với cát bụi, nhưng tinh anh - phần cao đẹp nhất của con người ở lại, hóa thân thành ánh sáng soi đường cho sự sống. Họ không để lại tên tuổi, không cần được ghi công, nhưng dấu ấn của họ hiện hữu trong từng giờ học giải phẫu, từng lần sinh viên chạm tay vào cơ thể người với sự dè dặt và kính cẩn. Chính từ sự hiến dâng trọn vẹn ấy, tri thức được hình thành không chỉ bằng lí thuyết, mà bằng sự thấu cảm sâu sắc về thân phận con người, dẫu mong manh, hữu hạn nhưng đầy ý nghĩa. Buổi lễ tri ân vì thế trở thành một điểm dừng cần thiết giữa hành trình học tập miệt mài, để người đang sống học cách cúi đầu trước sự sống đã hóa thân thành tri thức. Ở đó, sinh viên hiểu rằng y học còn bắt đầu từ sự bao dung và lựa chọn cao cả của những con người đã gửi thân mình cho khoa học. Những hi sinh thầm lặng ấy không chỉ giúp kiến thức của mỗi người trẻ được nâng tầm, mà còn nuôi dưỡng lòng từ bi, biết trân trọng từng sinh mệnh và ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình với xã hội, và với chính lương tri nghề nghiệp đã chọn. ĐIỂM CHẠM TINH THẦN Từng có mặt ở những giây phút thiêng liêng đó, tôi nhận ra mỗi khoảng lặng đều mang theo ý nghĩa của sự tri ân, để người đang sống kịp dừng lại, cúi đầu và nhận ra mình đang bước tiếp trên con đường được thắp sáng bởi những hi sinh thầm lặng. Đó không chỉ là một nghi thức tưởng niệm, mà là lời tiễn đưa dịu dàng, đầy kính trọng - một lời chúc phúc âm thầm gửi theo những thân xác đã hóa thành những giá trị bền bỉ của khoa học. Ở nơi ấy, nỗi thương tiếc không mang dáng hình của sự mất mát, mà được nâng đỡ bằng niềm tin sâu lắng rằng sự ra đi này không khép lại, mà mở ra, không tàn lụi, mà chuyển hóa. Mỗi hi sinh, dù lặng lẽ và vô danh vẫn đang bằng cách rất riêng khơi dậy sự sống và hiểu biết, gieo vào lòng người ở lại sự thức tỉnh nhẹ nhàng về giá trị của con người, tri thức và lòng nhân ái. Buổi lễ vì thế trở thành một điểm chạm tinh thần, nơi con người học cách biết ơn, trân trọng và sống tử tế hơn. Buổi lễ còn gửi gắm một khát vọng rất nhân văn về hạnh phúc, công bằng và bình đẳng trong quyền được sống, được cống hiến, dù lúc còn hiện hữu hay khi đã khuất. Trong không gian thiêng liêng ấy, sinh viên không chỉ được nhắc nhớ về lịch sử ngành y, về sự hình thành của giải phẫu học, mà còn được chạm đến tầng sâu nhất của nghề nghiệp mình đang theo đuổi. GIA TÀI VĨNH HẰNG VƯỢT QUA GIỚI HẠN TỬ SINH Tri ân không chỉ là một nghi lễ. Tri ân là cách người ở lại tự nhắc mình phải sống xứng đáng hơn. Có những cuộc đời khép lại trong lặng lẽ, nhưng sự hiện hữu của họ chưa từng mất đi. Họ đã chọn cho đi đến tận cùng, cho đi cả phần hữu hạn cuối cùng của kiếp sống, để sự hiểu biết được lớn lên, để con người được cứu chữa, để y học không chỉ là khoa học lạnh lùng mà là một hành trình thấm đẫm tình thương. Họ đã vượt qua nỗi sợ bản năng và những định kiến lâu đời để trao gửi thân mình cho khoa học. Đó không đơn thuần là một quyết định cá nhân, mà là biểu hiện cao đẹp của lòng từ bi khi yêu thương đồng loại đến mức chấp nhận tan biến cái tôi, để sự sống của người khác được hồi sinh và ánh sáng hiểu biết soi rọi những phần tối tăm nhất của thân phận con người. Trong sự hiến dâng ấy, cái chết không còn là dấu chấm hết, mà trở thành một dấu lặng, từ đó ngân lên những thanh âm bền bỉ của sự sống. Họ ra đi, nhưng để lại cho đời một gia tài không thể đong đếm bằng vật chất. Đó là những bài học về sự khiêm nhường trước thân xác người, về lòng kính trọng đối với từng sinh mệnh. Những giá trị ấy không phai theo thời gian, nó lặng lẽ thấm vào từng thế hệ, nhắc người ở lại rằng tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi được nuôi dưỡng bằng nhân ái, và khoa học chỉ thật sự cao cả khi đặt con người ở vị trí trung tâm. Và rồi, khi tất cả đã trở về với cát bụi, điều còn lưu dấu không phải là tên tuổi, mà là tinh thần cho đi vô điều kiện - vượt lên trên giới hạn của sự sống cá nhân để chạm đến sự trường tồn. Họ không cần được gọi tên, bởi chính sự sống đang tiếp diễn từng ngày đã thay họ lên tiếng. Trong từng nhịp tim được cứu sống, từng đôi tay được chữa lành, từng sinh viên trưởng thành trong nhận thức và y đức, họ vẫn đang hiện diện, lặng lẽ mà vĩnh hằng. Hơn cả, ý nghĩa sâu xa nhất của sự hiến dâng ấy chính là lời nhắc nhở dịu dàng dành cho chúng ta, hãy biết cúi đầu trước sự sống, biết ơn những gì mình được thừa hưởng, và sống sao cho mỗi lựa chọn của mình đều mang theo ánh sáng của lòng nhân ái. Bởi chỉ khi con người biết cho đi, ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng, thì sự ra đi mới vượt lên những giới hạn hữu hạn của đời người, không phải là mất mát mà để lặng lẽ ở lại với cuộc đời bằng những giá trị âm thầm nhưng bền bỉ, mãi mãi… Sau cùng, khi những đài sen giấy được thả trôi trong chiều sâu tâm tưởng, những cánh hạc bay lên trong suy tư của mỗi người đã mang theo ước nguyện an lành, niềm hi vọng về sự tiếp nối của sự sống. Và khi tiếng bước chân rời khỏi lễ đường, điều ở lại không phải là nỗi u buồn của sự chia lìa, mà là một sự thức tỉnh rực rỡ. Những “người thầy thầm lặng” ấy đã thực hiện một cuộc hành trình ngược dòng kì diệu: họ dùng cái chết để định nghĩa lại sự sống, dùng sự tan biến của thể xác để gieo mầm cho sự bất tử của tri thức. Họ dạy cho những người khoác áo blouse tương lai rằng, y học, nếu thiếu đi sự thấu cảm, chỉ là một ngành kĩ thuật lạnh lẽo, nhưng khi được dẫn dắt bởi lòng nhân ái, nó trở thành một tôn giáo của tình người. Chúng ta không cần biết tên họ, bởi tên của họ đã hòa vào nhịp đập trái tim của những bệnh nhân được cứu sống, vào đôi tay vững chãi của người thầy thuốc, và vào ánh sáng nhân văn soi rọi mọi ngóc ngách của đời sống. Sự hiến dâng ấy nhắc nhớ mỗi người rằng, giá trị cuối cùng của một đời người không nằm ở những gì chúng ta nắm giữ khi sống, mà ở những gì ta để lại khi đã trở về với cát bụi. Họ ra đi nhưng không bao giờ rời khỏi cõi nhân gian, bởi sự tử tế vốn dĩ không có biên giới của tử - sinh... THÁI HÀ Họ lặng lẽ đi qua mọi định kiến để tan vào khoa học, chọn hiến dâng thân xác mình cho tri thức được nảy mầm. Từ sự ra đi âm thầm ấy, những bài học giải phẫu đầu tiên được mở ra, những hiểu biết căn bản về cơ thể người được hình thành, và hành trình làm thầy thuốc bắt đầu bằng sự cúi đầu đầy kính trọng. “Thác là thể phách, còn là tinh anh” Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ Macchabeé Sinh viên y khoa tưởng nhớ những người thầy thầm lặng Những đài sen bằng giấy do sinh viên khoa Y dược ĐH Đà Nẵng gấp nhằm tưởng nhớ, ghi ơn “những người thầy thầm lặng” Nguồn gốc của lễ Macchabée bắt nguồn từ phương Tây khoảng đầu thế kỉ XVI. Tên của lễ được đặt theo tên của bác sĩ Judas Macchabée người Pháp, người đã cùng đồng nghiệp và học trò của mình phải lén đào mộ, lấy trộm tử thi mới đem chôn, hoặc đưa những xác chết vô thừa nhận ngoài đường về rồi bí mật giấu trong những hầm rượu để mổ xẻ, tìm hiểu các quy luật vận động... phục vụ y khoa. 71 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955 - 27/02/2026):

Xây dựng đội ngũ trí thức y tế tầm vóc khu vực và quốc tế 5 n Thứ Sáu n Ngày 27/2/2026 XÃ HỘI Đổi mới toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm Nhân kỉ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư chúc mừng và tri ân tới toàn thể đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế trên cả nước. Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, trong đó có Nghị quyết số 72-NQ/TW về các giải pháp đột phá nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Những định hướng chiến lược này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với ngành Y tế trong việc đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng kêu gọi mỗi cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành; giữ gìn y đức, nâng cao trình độ chuyên môn; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm. Các cơ sở y tế cần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, minh bạch; chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. H.M Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản trị ngành y tế cùng toàn thể đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc cả nước. Ông bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng hết sức to lớn của các thế hệ cán bộ ngành y trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhắc lại tư tưởng của Hippocrates - người được xem là “cha đẻ của y học” - cùng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “lương y như từ mẫu”, Thủ tướng khẳng định nghề y là nghề cao quý, kết tinh của lòng nhân ái, trí tuệ và sự hi sinh. Người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh bằng “y lí”, “y thuật” mà còn thắp sáng niềm tin, lan tỏa hi vọng bằng “y đức”, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang là bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân. Đánh giá nhiệm kì vừa qua, Thủ tướng nói rằng ngành y tế đã đạt nhiều kết quả quan trọng: hệ thống y tế tiếp tục được củng cố; năng lực phòng, chống dịch nâng cao; nhiều kĩ thuật chuyên sâu, công nghệ cao được triển khai; chuyển đổi số có bước tiến rõ rệt; chất lượng khám chữa bệnh cải thiện; khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ngày càng tốt hơn. Bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu nâng cao toàn diện thể chất, tinh thần, tầm vóc và tuổi thọ người Việt Nam, Thủ tướng đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh vai trò quyết định của đội ngũ nhà khoa học trong việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao năng lực y tế dự phòng và cơ sở; phát triển công nghiệp dược và y tế; sắp xếp hệ thống tinh gọn, hiệu quả. Thủ tướng cũng yêu cầu huy động nguồn lực theo tinh thần “3 có”: có Nhà nước, có nhân dân, có doanh nghiệp; cùng phương châm “5 không”: không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; không gây phiền hà cho người bệnh; không từ bỏ cơ hội cứu người dù nhỏ nhất. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác công - tư, tạo điều kiện để y tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong chăm sóc sức khỏe. Về định hướng lâu dài, người đứng đầu Chính phủ đề nghị đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa trang thiết bị; tái cấu trúc không gian điều trị, xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh; hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc; phát triển phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và dự báo dịch bệnh. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế đặc thù để thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, xây dựng đội ngũ trí thức có tầm vóc khu vực và quốc tế. Khẳng định đầu tư cho khoa học công nghệ và đội ngũ trí thức ngành y chính là đầu tư cho tương lai sức khỏe dân tộc, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng ngành y tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đột phá, vươn lên chinh phục những đỉnh cao y học thế giới, đóng góp quan trọng vào mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, nhân dân mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc. HÀ MINH Tại cuộc gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu lĩnh vực y tế và giám đốc các bệnh viện Trung ương nhân kỉ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp 20 chữ: “Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật - Nâng tầm y lí - Vượt qua nghịch cảnh - Tất cả vì dân”, đồng thời khẳng định quyết tâm tạo điều kiện tốt nhất để xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu lĩnh vực y tế ẢNH: NHẬT BẮC Đánh giá nhiệm kì vừa qua, Thủ tướng nói rằng ngành y tế đã đạt nhiều kết quả quan trọng: hệ thống y tế tiếp tục được củng cố; năng lực phòng, chống dịch nâng cao; nhiều kĩ thuật chuyên sâu, công nghệ cao được triển khai; chuyển đổi số có bước tiến rõ rệt; chất lượng khám chữa bệnh cải thiện; khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ngày càng tốt hơn. TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI THẦY Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 hằng năm là dịp đặc biệt để xã hội tri ân đội ngũ cán bộ y tế – những người đang ngày đêm lặng thầm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cách đây 71 năm, ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới Hội nghị cán bộ ngành Y tế. Bức thư không chỉ là lời động viên mà còn đặt nền tảng tư tưởng, đạo đức cho sự phát triển của nền y học nước nhà. Ba nội dung cốt lõi trong thư đến nay vẫn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam cho nhiều thế hệ thầy thuốc. Trước hết là tinh thần đoàn kết. Người nhấn mạnh sức mạnh của sự đồng lòng trong toàn ngành, từ lãnh đạo đến bác sĩ, dược sĩ và nhân viên phục vụ. Dù vị trí, nhiệm vụ khác nhau, mỗi cá nhân đều là mắt xích không thể thiếu trong hệ thống y tế, cùng hướng tới mục tiêu chung là phục vụ nhân dân. Thứ hai là y đức và tình thương với người bệnh. Theo lời căn dặn của Bác, người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh bằng chuyên môn mà còn bằng sự tận tâm, coi nỗi đau của người bệnh như chính nỗi đau của mình. Tinh thần “lương y như từ mẫu” được nhấn mạnh như một chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đòi hỏi sự tận tụy, nhân ái và trách nhiệm cao nhất. Nội dung thứ ba là xây dựng nền y học dân tộc trên cơ sở khoa học và phục vụ đại chúng. Trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, Người yêu cầu ngành y tế phát triển theo hướng phù hợp với nhu cầu của nhân dân, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của y học cổ truyền, đồng thời tiếp thu tinh hoa y học hiện đại. Việc kết hợp hài hòa giữa “Đông” và “Tây” được xem là hướng đi cần thiết để mở rộng và nâng cao hiệu quả điều trị. Với ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc từ bức thư năm 1955, ngày 6/2/1985, Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định lấy 27/2 hằng năm là Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đây là dịp để tôn vinh trách nhiệm, trí tuệ và những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Năm 2026 đánh dấu tròn 71 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y, tiếp tục là dịp để toàn xã hội bày tỏ sự trân trọng đối với các y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên và những người lao động trong ngành y tế. Không chỉ mang ý nghĩa kỉ niệm, 27/2 còn là lời nhắc nhở mỗi cán bộ y tế về trách nhiệm nghề nghiệp và sứ mệnh cao cả mà mình đang gánh vác. Trong bối cảnh ngành y ngày càng đối mặt nhiều thách thức, từ quá tải bệnh viện đến dịch bệnh mới nổi, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và khát vọng phát triển nền y học khoa học, dân tộc, đại chúng theo lời Bác dạy vẫn là giá trị bền vững. Khắc ghi lời căn dặn năm xưa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ “chiến sĩ áo trắng” hôm nay tiếp tục nỗ lực rèn luyện chuyên môn, giữ vững y đức, xứng đáng với niềm tin yêu và sự kì vọng của nhân dân. H.MINH Khắc ghi lời Bác dạy SỔ TAY

6 n Thứ Sáu n Ngày 27/2/2026 KHOA GIÁO THIẾU CƠ CHẾ GIÁM SÁT Theo Bộ GD&ĐT, đến tháng 6/2024, cả nước có 62 cơ sở giáo dục ĐH triển khai 369 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài (285 chương trình trình độ ĐH, 74 thạc sĩ, 10 tiến sĩ). Anh dẫn đầu với 120 chương trình, tiếp đến là Úc (40), Mỹ (34), Đức (28), Pháp (26), Hàn Quốc (21), Đài Loan (Trung Quốc) là 14; còn lại 86 chương trình thuộc các quốc gia khác như Áo, Ba Lan, Bỉ, Trung Quốc, Canada, Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Italia, Malaysia, Nhật Bản, New Zealand, Thụy Sĩ… Nhóm ngành kinh doanh, tài chính, kế toán, quản trị, quản lí chiếm khoảng 50%; còn lại thuộc nhóm khoa học và công nghệ, KHXH&NV và một số lĩnh vực như Y khoa, Dược, Luật. Việc nở rộ chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài khẳng định xu hướng quốc tế hóa giáo dục. Nhưng cần thẳng thắn nhìn nhận, có những chương trình liên kết ĐH mới dừng ở mức nhập khẩu giáo trình, trong khi các điều kiện đảm bảo chất lượng chưa theo kịp. Theo Nghị định 86/2018/NĐCP (nay được thay thế bằng Nghị định 86/2022/NĐ-CP), chương trình liên kết đào tạo phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và kiểm định chất lượng; phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; giảng viên đạt chuẩn chuyên môn; điều kiện triển khai tương đương yêu cầu của chương trình gốc. Trên giấy tờ, khung pháp lí tương đối đầy đủ. Nhưng thực tế, không ít chương trình quảng bá sử dụng giáo trình, giảng viên của trường đối tác nước ngoài, song phần lớn môn học do giảng viên trong nước đảm nhiệm mà chưa có cơ chế đánh giá độc lập về mức độ tương thích học thuật. Ở những lĩnh vực đòi hỏi thực hành cao như kĩ thuật, công nghệ, quản trị kinh doanh ứng dụng, việc thiếu phòng thí nghiệm, cơ sở dữ liệu học thuật quốc tế hay môi trường nghiên cứu chuẩn mực có thể khiến chất lượng thực tế không tương xứng với chuẩn quốc tế được quảng bá. Trao đổi với Tiền Phong, tân cử nhân N.T.L.T, vừa tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của một cơ sở giáo dục ĐH lớn tại Hà Nội và một trường ĐH của Anh cho biết, mỗi kì học 4 môn, nhưng chỉ 1-2 môn do giảng viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy, còn lại trách nhiệm của giảng viên trong nước. Bộ GD&ĐT từng tiến hành rà soát, yêu cầu chấn chỉnh, thậm chí dừng tuyển sinh một số chương trình liên kết chưa đủ điều kiện. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở việc thiếu quy định, mà ở khâu thực thi và giám sát. THẢ NỔI CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO? Chuyển giao giáo trình không đồng nghĩa với chuyển giao toàn bộ hệ sinh thái đào tạo. Một chương trình quốc tế đúng nghĩa phải bao gồm chuẩn giảng viên, chuẩn đánh giá, chuẩn nghiên cứu và chuẩn trách nhiệm giải trình. Nếu chỉ dừng ở “nhượng quyền nội dung” mà thiếu kiểm định độc lập, người học có thể phải trả mức học phí cao cho một trải nghiệm học thuật chưa tương xứng. Năm 2022, sau đợt rà soát tổng thể, Bộ GD&ĐT cho biết khi đó có hơn 600 chương trình liên kết quốc tế bậc ĐH, nhưng hơn 60% đối tác không thuộc nhóm đại học nằm trong top 1.000 thế giới; việc tìm kiếm thông tin chính thống, minh bạch về nhiều chương trình rất khó khăn. Sự thiếu minh bạch này khiến phụ huynh, sinh viên gặp khó khi đánh giá chất lượng thực sự và dễ lựa chọn nhầm chương trình hình thức thay vì chất lượng thực tế. Khoảng một thập niên trở lại đây, các trường ĐH lớn như ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân… đều mở rộng hợp tác với các trường tại Anh, Úc, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc. Khối ngoài công lập cũng tham gia mạnh mẽ. Mô hình liên kết cho phép sinh viên học 1-2 năm đầu tại Việt Nam rồi chuyển tiếp ra nước ngoài, hoặc học toàn bộ chương trình trong nước nhưng nhận bằng do đối tác quốc tế cấp. So với du học toàn phần tốn hàng tỉ đồng, đây là phương án tiết kiệm chi phí, giảm rủi ro thích nghi, đồng thời giữ chân nguồn nhân lực. Tuy nhiên, chuẩn đầu vào của nhiều chương trình liên kết hiện không nằm trong khuôn khổ quy chế tuyển sinh ĐH. Trong khi chương trình chính quy yêu cầu thí sinh đạt ngưỡng học lực, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực… thì ở không ít chương trình liên kết, điều kiện chỉ là tốt nghiệp THPT, có IELTS 5.5; một số có thêm vòng phỏng vấn. Năm nay Bộ GD&ĐT yêu cầu thí sinh xét tuyển bằng học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT phải đạt điểm sàn 15 điểm/tổ hợp xét tuyển. GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) đánh giá, các quy định siết chuẩn đầu vào năm nay là “một đòn mạnh” nhằm lập lại kỉ cương trong tuyển sinh. Quy định điểm sàn, xác định chỉ tiêu sẽ phần nào phơi bày góc tối của bức tranh tuyển sinh thời gian qua. Song, theo một chuyên gia trao đổi với Tiền Phong, khi Bộ siết tuyển sinh chính quy, chỉ tiêu có thể được bù sang các chương trình liên kết - vốn không chịu ràng buộc trực tiếp về chuẩn đầu vào và không bị khống chế chỉ tiêu như hệ chính quy. Vị này cho biết, rất ít chương trình liên kết công bố chỉ tiêu; thậm chí có chương trình tuyển sinh nhiều hơn chính quy. Trong bối cảnh học phí giữa chương trình chất lượng cao, tiên tiến và liên kết không chênh lệch lớn, các chương trình liên kết có thể trở thành “nồi cơm” của nhiều trường ĐH trong thời gian tới. NGHIÊM HUÊ Quy chế tuyển sinh ĐH vừa được Bộ GD&ĐT ban hành được xem là bước đi quyết liệt nhằm lập lại kỉ cương, siết chặt chất lượng đầu vào hệ chính quy, hạn chế tình trạng “vơ bèo vạt tép”. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Liệu chỉ tiêu có dịch chuyển sang những hệ đào tạo nằm ngoài vòng kiểm soát trực tiếp của quy chế? TUYỂN SINH ĐH 2026: Siết đầu vào chính quy, có phình liên kết? Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026 ẢNH:NTCC Việc siết chặt chuẩn đầu vào hệ chính quy là bước đi cần thiết để lập lại kỉ cương tuyển sinh và bảo vệ giá trị của tấm bằng ĐH. Tuy nhiên, nếu không đồng thời kiểm soát chặt các chương trình liên kết quốc tế, chính sách này có thể tạo ra hiệu ứng “bình thông nhau” về chỉ tiêu. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cấu trúc đề khảo sát vào lớp 6 của Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa năm nay cơ bản được giữ ổn định như những năm trước. Bài khảo sát có thời gian làm bài 90 phút, gồm hai phần chính: trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi bằng tiếng Anh, thí sinh thực hiện trong 30 phút. Nội dung tập trung vào kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn. Phần tự luận kéo dài 60 phút, đánh giá năng lực toàn diện của học sinh thông qua các nội dung như nghe hiểu, đọc hiểu và viết tiếng Anh, tư duy toán học và logic, đọc hiểu và làm văn bằng tiếng Việt. Đề khảo sát được thiết kế theo hướng kiểm tra năng lực, đòi hỏi học sinh biết vận dụng kiến thức, suy luận và xử lý tình huống thay vì chỉ ghi nhớ máy móc kiến thức trong chương trình tiểu học. Năm ngoái, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa ghi nhận 4.851 hồ sơ đăng ký dự khảo sát vào lớp 6, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh chỉ 350 học sinh. Như vậy, cứ 13,8 thí sinh đăng ký thì chỉ có 1 em trúng tuyển. Ở các năm trước, khi còn là hệ THCS trực thuộc Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, mỗi năm trường thường nhận khoảng 3.500 - 4.000 hồ sơ, với tỷ lệ chọi phổ biến dao động từ 1/7 đến 1/8. ANH NHÀN Những lưu ý khi tham dự khảo sát lớp 6 ở TPHCM Ảnh minh họa Kỳ khảo sát vào lớp 6 của Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (TPHCM) luôn thu hút lượng thí sinh đông đảo với tỷ lệ cạnh tranh cao. Năm nay, cấu trúc đề thi tiếp tục được giữ ổn định, tập trung đánh giá năng lực toàn diện của học sinh.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==