Báo Tiền Phong số 57

Những điểm đáng chú ý trong Thông điệp Liên bang của ông Trump TRANG 12 THỨ NĂM 0977.456.112 TRANG 8-9 TRANG 10 Cửa hàng tấp nập khách đến mua vàng cầu may ẢNH: U.P TRANG 4-5 16 TỶ USD LÀM SÂN BAY LONG THÀNH VÀ NHỮNG CÂU HỎI "NÓNG" CỦA TỔNG BÍ THƯ TRANG 2-3 THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: CHUYỂN TỪ LÀM NHIỀU SANG LÀM ĐÚNG, LÀM TRÚNG Thấp thỏm 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội THU PHÍ 5 TUYẾN CAO TỐC BẮC - NAM TỪ NGÀY 1/3: Mức cao nhất bao nhiêu? ẢNH: NHƯ Ý CHUYỆN HÔM NAY Ngày vía Thần Tài, xét dưới góc độ thị trường sẽ thấy đây là một hiện tượng thị trường điển hình - nơi tâm lý đám đông được chuyển hóa thành doanh thu. XEM TIẾ P TRANG 15 Minh bạch hóa thị trường vàng n NGỌC MAI "soán ngôi" ngày vía Thần Tài 26/2/2026 Số 57 TRANG 6 TRANG 6 Bản sắc vùng cao lên xu hướng mạng xã hội VÀNG MINI Vàng mini 0,1 chỉ đắt hàng ngày vía Thần Tài ĐỘI BÓNG LIÊN TỤC ĐÁNH BẠI CÁC "ÔNG LỚN" CHÂU ÂU TRANG 16 Doanh nghiệp chuyển hướng bán sản phẩm Không nên chạy theo tâm lý đám đông

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 26/2/2026 Sáng 25/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/ TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. CHIẾM LĨNH NHỮNG CAO ĐIỂM CHIẾN LƯỢC CHỈ HUY CỦA NỀN KINH TẾ Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, bên cạnh những nghị quyết đã ban hành trước đó, hai nghị quyết 79, 80 là sự bổ sung thêm những quyết sách lớn của Đảng, được hình thành trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn và phát triển tư duy lý luận trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới nhằm đồng thời giải quyết hai yêu cầu có tính nền tảng là: tăng cường nội lực vật chất và củng cố nội lực tinh thần; khẳng định quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hiệu quả gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Về Nghị quyết 79, Tổng Bí thư nêu rõ, kinh tế nhà nước phải thực sự chiếm lĩnh những cao điểm chiến lược chỉ huy của nền kinh tế, giữ vai trò chủ đạo và trở thành điểm tựa quốc gia trong kỷ nguyên mới. Để thực sự chiếm lĩnh “những cao điểm chiến lược chỉ huy” của nền kinh tế, theo Tổng Bí thư, khu vực kinh tế nhà nước phải được cơ cấu lại mạnh mẽ, tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt, địa bàn trọng yếu, có tính chiến lược và sức lan tỏa cao. Vai trò chủ đạo phải được chứng minh bằng năng lực dẫn dắt, bằng hiệu quả, bằng đóng góp thực chất cho ổn định vĩ mô, cho an ninh kinh tế và cho phát triển trung và dài hạn. “Lĩnh vực nào nhà nước cần nắm giữ để bảo đảm chủ quyền và ổn định thì phải nắm cho chắc, làm cho tinh, cho mạnh. Lĩnh vực nào Nhà nước chỉ nên giữ vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng, mở đường thì phải thiết kế cơ chế để khu vực tư nhân cùng tham gia, cùng cạnh tranh và cùng phát triển. Lĩnh vực nào Nhà nước không cần thiết làm hoặc làm không hiệu quả thì phải kiên quyết sắp xếp lại theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, chống “lợi ích nhóm”, chống “sân sau”, chống “thao túng”, chống “trục lợi” chính sách”, Tổng Bí thư nói. Nhấn mạnh kinh tế nhà nước phải có những đóng góp mang tính đột phá vào năng lực tự chủ quốc gia, bảo đảm duy trì ổn định và can thiệp kịp thời khi xuất hiện rủi ro mang tính hệ thống, Tổng Bí thư nêu trong giai đoạn mới, kinh tế nhà nước phải được cụ thể hoá thành 5 điểm tựa lớn. Trước hết, là điểm tựa về an ninh và chủ quyền kinh tế. Theo Tổng Bí thư, kinh tế nhà nước phải nắm giữ và làm chủ các huyết mạch và xương sống quốc gia từ năng lượng, hạ tầng chiến lược, tài chính, tín dụng, logistics then chốt, dữ liệu và nền tảng số thiết yếu. Nắm giữ không phải để độc quyền mà để bảo đảm chủ quyền, tránh lệ thuộc, chủ động trước những biến động và bảo vệ lợi ích quốc gia trong mọi tình huống và có sức lan toả trong cả nền kinh tế. Thứ hai, điểm tựa về điều tiết ổn định và sức chống chịu. Tổng Bí thư nêu, trong thời kỳ có nhiều cú sốc đan xen như đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động lãi suất, tỷ giá, chiến tranh thương mại, thiên tai, dịch bệnh, kinh tế nhà nước đóng vai trò ổn định thị trường thiết yếu, đảm bảo cung ứng dịch vụ công thiết yếu, duy trì năng lực dự phòng để ứng phó với rủi ro cả hệ thống. “Nếu kinh tế nhà nước không làm thì không ai làm được việc này. Đây là điểm tựa rất quan trọng. Chỗ nào lệch lạc là đất nước sẽ nguy hiểm ngay. Muốn giữ được vai trò này thì tính hiệu quả, tính dẫn dắt rất quan trọng, không thể buông nhẹ được”, Tổng Bí thư nêu rõ. LẬP LẠI TRẬT TỰ VỀ “HẠCH TOÁN KINH TẾ” Nhấn mạnh, trong phần trình bày của Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị có nói về tồn tại, hạn chế của kinh tế nhà nước, trong đó có tính hiệu quả không cao, theo Tổng Bí thư, điều này đã làm cho vị thế của kinh tế nhà nước “rất yếu, rất hạn chế, cần nhìn vào để sửa đổi”. Tổng Bí thư nêu rõ, có 3 vấn đề Nhà nước đang tập trung giải quyết, gồm vấn đề về quy hoạch, tiêu chuẩn, chất lượng và hạch toán kinh tế. Theo Tổng Bí thư, phải có quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, lĩnh vực, địa phương, trên cơ sở đó để triển khai, xác định cái gì làm trước, cái gì làm sau, cái gì mang tính dẫn dắt, tránh làm dàn trải. Về tiêu chuẩn và chất lượng, Tổng Bí thư nêu rõ, phải có tiêu chuẩn, quy hoạch cụ thể, tránh xảy ra tình trạng doanh nghiệp vào xin dự án, ví dụ như cấp phép xây nhà chỉ hướng tới mục tiêu bán thu tiền mà không lo đến môi trường, hạ tầng xã hội, thoát nước; hay như hạ tầng giao thông, phải có tiêu chuẩn, chất lượng để tránh việc “nhập khẩu” những công nghệ đã lạc hậu. “3 tuyến đường sắt trên cao của Hà Nội không kết nối được với nhau vì mỗi tuyến một tiêu chuẩn”, Tổng Bí thư ví dụ thêm. Đặc biệt, Tổng Bí thư nêu vấn đề về hạch toán kinh tế. Tổng Bí thư nêu, dường như các doanh nghiệp nhà nước lâu rồi không quan tâm vấn đề này, mà chỉ quan tâm đến việc giải ngân xong là hoàn thành nhiệm vụ. “Chúng tôi hỏi, doanh nghiệp này nhận 10.000 tỷ đồng thì bao lâu sẽ hoàn lại vốn cho nhà nước? Nếu 10 năm chưa xây dựng thì vốn đó đã hết rồi, không còn ý nghĩa nữa. Đó chính là lãng phí”, Tổng Bí thư phân tích. Tổng Bí thư cũng ví dụ, như công trình sân bay Long Thành, vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD, nếu nhìn sang các nước ở Đông Nam Á, thì vốn đó là lớn hơn nhiều. “Thấy công bố con số của mình người ta rất ngại. Quy mô 16 tỷ USD thì kinh khủng. Tôi hỏi đã vượt trội hơn so với Malaysia, Singapore chưa thì không chứng minh được. Tôi hỏi bao lâu thu hồi được 16 tỷ USD trả lại cho nhà nước thì cũng không trả lời được. Tôi hỏi sân bay Long Thành mỗi năm đóng góp cho tăng trưởng kinh tế quốc gia là bao nhiêu cũng không tính toán được. Thành ra nảy sinh ra lãng phí, tiêu cực, thậm chí thất thoát nếu không có hạch toán”, Tổng Bí thư nói. Theo Tổng Bí thư, mọi công trình, dự án; một con đường, một sân bay... đều phải có hạch toán. Phải lập lại trật tự về việc này. "Tư nhân người ta hạch toán rất nhanh. Có người nói, cùng xây 2 khách sạn, của nhà nước 5 năm chưa xong, trong khi tư nhân họ làm 1 năm đã xong, có 4 năm để thu hồi vốn. Lúc đó, công trình của nhà nước đã đội vốn gấp đôi rồi", Tổng Bí thư nêu rõ. Thứ ba là điểm tựa dẫn dắt cho khu vực tư nhân. Tổng Bí thư nêu, kinh tế nhà nước mạnh không phải để lấn át mà trở thành bệ đỡ, mở đường tiếp sức để doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, phát triển công nghệ hỗ trợ, nâng tỷ lệ nội địa hoá, hình thành những cụm liên kết ngành với những đầu tàu đủ sức mạnh khu vực và toàn cầu. n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM 16 tỷ USD làm sân bay Long Thành và những câu hỏi "nóng" của Tổng Bí thư

3 n Thứ Năm n Ngày 26/2/2026 THỜI SỰ “Năm “điểm tựa” trên phải được chuyển hóa thành chương trình hành động cụ thể, có mục tiêu, có thước đo, có thời hạn, có cơ chế kiểm tra và có chế tài rõ ràng. Nếu không, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước sẽ chỉ dừng ở khẩu hiệu, còn đất nước thì phải trả giá bằng lãng phí nguồn lực, bằng suy giảm sức cạnh tranh và bằng sự xói mòn niềm tin xã hội”. Tổng Bí thư TÔ LÂM những đầu tàu đủ sức mạnh khu vực và toàn cầu. Thứ tư, là điểm tựa về dẫn dắt đổi mới sáng tạo và công nghệ lõi. Nếu kinh tế nhà nước chỉ mạnh về vốn, mạnh về tài sản mà yếu về công nghệ, quản trị và nhân lực, thì không thể giữ vai trò chủ đạo trong kỷ nguyên mới. Vai trò chủ đạo hôm nay không chỉ đo bằng quy mô, mà phải được đo bằng khả năng làm chủ công nghệ, chuẩn hóa theo chuẩn mực quốc tế, vận hành dữ liệu như một nguồn lực chiến lược, bảo đảm an ninh mạng và quản trị rủi ro hiện đại. Tổng Bí thư đặt vấn đề, một số doanh nghiệp nhà nước hiện chưa ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ bằng doanh nghiệp tư nhân. Như một số doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư sản xuất về robot, có nhà máy sản xuất, và doanh nghiệp nhà nước phải đặt câu hỏi tại sao người ta dám làm như vậy. Tổng Bí thư phân tích, doanh nghiệp nhà nước được cấp đất, được cấp tiền, cấp vốn… trong khi doanh nghiệp tư nhân phải tự xoay xở nhiều thứ, nhưng tại sao họ vẫn làm được những cái “vượt trội”. Thứ năm, điểm tựa về chuẩn mực quản trị và liêm chính công vụ trong kinh tế. Theo Tổng Bí thư, doanh nghiệp nhà nước phải là nơi kỷ luật, minh bạch, cùng trách nhiệm giải trình cao nhất. Doanh nghiệp nhà nước phải là nơi của chuẩn mực quản trị quốc gia, tạo ra đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực cạnh tranh và tinh thần phụng sự. Không thể để tồn tại tình trạng “lợi ích nhóm”, “sân sau”, đầu tư theo nhiệm kỳ, thua lỗ kéo dài nhưng không rõ trách nhiệm. “Năm “điểm tựa” trên phải được chuyển hóa thành chương trình hành động cụ thể, có mục tiêu, có thước đo, có thời hạn, có cơ chế kiểm tra và có chế tài rõ ràng. Nếu không, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước sẽ chỉ dừng ở khẩu hiệu, còn đất nước thì phải trả giá bằng lãng phí nguồn lực, bằng suy giảm sức cạnh tranh và bằng sự xói mòn niềm tin xã hội”, Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm. VĂN HOÁ QUYẾT ĐỊNH KHẢ NĂNG ĐI XA Về Nghị quyết 80, Tổng Bí thư nêu rõ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời dạy ấy đến hôm nay càng cho thấy văn hóa không chỉ đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở “vị trí dẫn đường”, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia. Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì “văn hóa quyết định khả năng đi xa”. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua thử thách và vươn lên. Theo Tổng Bí thư, thách thức lớn nhất đối với văn hóa hôm nay không chỉ là thiếu nguồn lực, mà là nguy cơ xói mòn hệ giá trị, lệch chuẩn hành vi, thực dụng hóa, bạo lực ngôn từ, tin giả, tin thất thiệt và sự tấn công của những yếu tố độc hại trong không gian mạng. Nếu không kịp thời chấn hưng văn hóa, chúng ta có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhưng sẽ thiếu điểm tựa dài hạn. Con người có thể giàu lên nhưng nghèo đi về chuẩn mực, về lòng tự trọng, về trách nhiệm công dân và về khát vọng cống hiến. Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần triển khai đồng bộ 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, trước hết, phải xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. “Một đất nước muốn đi xa phải có “la bàn” về giá trị. Giá trị ấy phải kết tinh được truyền thống và khát vọng hiện đại, đủ mạnh để dẫn dắt hành vi xã hội, đủ rõ để phân biệt đúng - sai; tốt - xấu; thật - giả và đủ bền để chống lại sự lệch chuẩn, lai căng và sự thao túng trong môi trường số. Trong đó, cần nhấn mạnh những phẩm chất cốt lõi: yêu nước, thuần phong mỹ tục, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Quan trọng hơn, hệ giá trị không thể chỉ “viết trong văn bản”, mà phải được cụ thể hóa thành chương trình giáo dục, thành chuẩn mực công vụ, thành tiêu chí đánh giá văn minh cộng đồng và thành thước đo chất lượng phát triển”, Tổng Bí thư nêu. Thứ hai, theo Tổng Bí thư, phải coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Môi trường văn hóa phải thực sự là tổng hòa những chuẩn mực ứng xử, thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng lao động và sự cống hiến. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, môi trường văn hóa mở rộng sang không gian mạng, nơi thông tin lan truyền nhanh, cảm xúc bị kích động dễ dàng và độc hại có thể “đầu độc”, tạo mơ hồ trong nhận thức nếu thiếu sức đề kháng. Vì vậy, cần nâng cao năng lực “miễn dịch xã hội” trước tin giả, thông tin xấu độc và xây dựng văn hóa tranh luận văn minh, văn hóa ứng xử có trách nhiệm. Kiên quyết bài trừ bạo lực ngôn từ, xúc phạm nhân phẩm, gieo rắc hằn thù, chia rẽ và suy đồi. Thứ ba, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần đặt trọng tâm vào giáo dục và phát triển con người, coi đây là trục xuyên suốt của chấn hưng văn hóa. Nhà trường không chỉ dạy chữ, mà phải dạy làm người, dạy trách nhiệm công dân, dạy kỷ luật và năng lực sống. Gia đình không chỉ là nơi nuôi dưỡng vật chất, mà là nơi hình thành nhân cách, nền nếp và lòng tự trọng. Cộng đồng không chỉ tạo ra không gian sinh hoạt, mà phải tạo ra môi trường tôn vinh điều tốt, khuyến khích lao động, khuyến khích học tập và khuyến khích cống hiến. Chấn hưng văn hóa phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất: tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác, trung thực, tử tế, trách nhiệm và tinh thần phụng sự cộng đồng, “mình vì mọi người”. Mọi người đều phải có trách nhiệm với xã hội. Thứ tư, Tổng Bí thư lưu ý, cần phát triển công nghiệp văn hóa để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là sức mạnh mềm của quốc gia. Thứ năm, xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và coi đây là gốc của niềm tin xã hội. Văn hóa trong Đảng, trong bộ máy công quyền phải là văn hóa gương mẫu, nói đi đôi với làm, trọng danh dự, trọng kỷ luật và tận tụy phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một hạt nhân lan tỏa văn hóa liêm chính, chuẩn mực trong ứng xử, nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ, không né tránh, không đùn đẩy, không vô cảm. Không thể xây dựng văn hóa xã hội trong khi văn hóa công vụ còn hình thức, quan liêu, thiếu trách nhiệm. Càng không thể nói về kỷ cương xã hội khi kỷ luật thực thi ở một số nơi còn lỏng lẻo, hình thức. Niềm tin của nhân dân được tạo ra trước hết từ thái độ phục vụ, từ kỷ luật hành động và từ sự nêu gương của đội ngũ cán bộ. “Tôi đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định rõ thực trạng văn hóa của mình để tập trung giải quyết. Tránh làm dàn trải, tránh hình thức, tránh “làm cho có, làm cho xong”. Đặc biệt, phải coi nêu gương là phương thức lãnh đạo có sức thuyết phục cao nhất trong xây dựng văn hóa. Nêu gương không phải nói cho hay, mà là làm cho đúng. Nêu gương không phải vận động chung chung, mà là kỷ luật bản thân, kỷ luật tổ chức, kỷ luật thực thi. Ở đâu cán bộ gương mẫu, ở đó kỷ cương mạnh. Ở đâu kỷ cương mạnh, ở đó niềm tin xã hội được củng cố. Khi đó, mọi nhiệm vụ phát triển đều có nền tảng để bứt phá, vươn lên”, Tổng Bí thư nói. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị ẢNH: NHƯ Ý Hơn 2 triệu đại biểu tham dự Sáng 25/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết hợp với hình thức trực tuyến tới hơn 27 nghìn điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, tổ chức đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp, với trên 2 triệu đại biểu tham dự. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1; phát thanh trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 và VOV Giao thông và trên các nền tảng số. Hội nghị nghe 2 chuyên đề, gồm: Chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 79 - NQ/TW, ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước” do Trưởng Ban Chính sách và chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày và chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80 - NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam” do Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày. Hội nghị cũng nghe Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80.

NGƯỜI DÂN MUA VÀNG BẤT CHẤP GIÁ CAO Sáng ngày 25/2, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều lên mức 185,3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với ngày hôm trước. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới nới rộng lên gần 24 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh giá vàng tăng cao, dù trời mưa phùn tại Hà Nội, nhiều người dân vẫn đến các cửa hàng vàng từ sáng sớm. Tại một số hệ thống lớn, lượng vàng bán ra tiếp tục bị hạn chế, mỗi khách hàng chỉ được mua một sản phẩm trong mỗi lần giao dịch. Sau kỳ nghỉ Tết, chị Thu Hà (Phường Hà Đông, Hà Nội) gom tiền mừng tuổi của con được khoảng 8 triệu đồng. Muốn mua vàng để dành cho con mà không cần bù thêm tiền, chị quyết định mua vàng có trọng lượng 0,1 chỉ/ sản phẩm. “Tôi mua được tới 4 sản phẩm. Hiện giá vàng cao quá nên các sản phẩm vàng mini khá phù hợp với tài chính của mình”, chị Hà nói. Tại Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải không bán trực tiếp tại cửa hàng mà chỉ mở bán online, với số lượng 1.000 sản phẩm/ngày. Khách hàng thanh toán online và nhận vàng tại cửa hàng sau 4 ngày kể từ ngày đặt mua. Đáng chú ý, với kênh online, mở bán lúc 9 giờ, chỉ khoảng 30 - 40 phút sau, nhiều người vào mua đã thấy thông báo hết hàng. Bà Bích Thu (68 tuổi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) có mặt tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên “phố vàng” Trần Nhân Tông từ 7h sáng để mua vàng. “Tôi cứ nghĩ mua vàng trước ngày vía Thần Tài sẽ đỡ đông hơn nhưng đến nơi đông quá, mọi người xếp hàng tràn vỉa hè. Năm nào tôi cũng mua vàng dịp này nhưng chỉ mua 1 chỉ lấy may. Tuy nhiên, năm nay giá vàng tăng cao nên tôi mua 0,5 chỉ thôi”, bà Thu nói. XU HƯỚNG KHÁCH HÀNG Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Hoàng Thị Thúy Vân, Phó trưởng phòng Kinh doanh vàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, những ngày cận vía Thần Tài, lượng khách tăng rõ rệt so với ngày thường. Năm nay doanh nghiệp chuẩn bị nhiều dòng sản phẩm bản vị nhỏ, từ 0,5 phân đến 1 - 2 chỉ, bên cạnh các sản phẩm truyền thống như nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long 4 số 9 (0,5 - 10 chỉ...) nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều nhóm khách hàng. Ngoài chuẩn bị sản phẩm, doanh nghiệp còn mở rộng thêm cơ sở tại số 4 Mai Hắc Đế, tăng gấp đôi diện tích mặt bằng tại 139 Cầu Giấy. Thời gian phục vụ được kéo dài từ 6 giờ sáng đến 23 giờ, thậm chí muộn hơn tùy lượng khách. Bên cạnh đó, máy bán vàng tự động được đưa vào vận hành để rút ngắn thời gian thanh toán, giảm áp lực cho quầy giao dịch. Ông Trương Quang Đạt, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Bảo Tín Mạnh Hải cho hay, doanh nghiệp đã chuẩn bị cho ngày vía Thần Tài từ khoảng 3 tháng trước nên nguồn cung cơ bản được đảm bảo, bố trí đầy đủ nhân sự để phục vụ nhu cầu mua hàng tăng cao. Theo ông Đạt, năm nay xu hướng khách hàng tập trung vào các sản phẩm bản vị nhỏ, đặc biệt từ 0,1 chỉ trở lên, nên đã ra mắt bộ sản phẩm vàng 999.9 Tùng - Cúc - Trúc - Mai. “Chúng tôi nhận thấy lượng khách đông nhưng chủ yếu mua sản phẩm trọng lượng thấp. Đây vừa là nhu cầu tích lũy, vừa mang ý nghĩa văn hóa đầu năm”, ông Đạt nói. Ông Đạt chia sẻ thêm, xét về 4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 26/2/2026 Dù chưa đến ngày chính thức vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) nhưng cả tuần nay, người dân Hà Nội ngày nào cũng xếp hàng dài trước các cửa hàng vàng để mua lấy may bất chấp giá đang ở mức cao. Tuy nhiên, năm nay, người dân có xu hướng mua dòng sản phẩm vàng nhỏ có giá trị vừa phải. Người dân xếp hàng trước cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) sáng 25/2 ẢNH: ĐỨC NGUYỄN Bà Phan Thị Hồng Điệp, Chủ tịch VietinBank Gold & Jewellery cho biết, hành vi mua sắm đã thay đổi rõ rệt ngày vía Thần Tài, khách mua với mục đích cầu may là chính, số lượng nhỏ hơn nhiều so với giai đoạn giá thấp và tâm lý tích trữ không còn mạnh như trước. Doanh nghiệp chuyển hướng bán sản phẩm MUA VÀNG NGÀY VÍA THẦN TÀI: Bà Hoàng Thị Thúy Vân, Phó trưởng Phòng Kinh doanh vàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, doanh nghiệp không khuyến khích người dân mua theo phong trào. “Điều quan trọng nhất lúc này là giữ tâm lý bình tĩnh, không nên chạy theo đám đông. Khách hàng cần cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế và khả năng tài chính trước khi quyết định mua vàng”, bà Vân nhấn mạnh. Bà Vân cho rằng nếu mua vàng để cầu may đầu năm, người dân chỉ nên chọn sản phẩm có giá trị vừa phải, phù hợp ngân sách cá nhân. Ý nghĩa tâm linh nằm ở sự thành tâm chứ không nằm ở số lượng vàng nhiều hay ít. Việc dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để mua vàng trong một thời điểm giá cao có thể tiềm ẩn rủi ro nếu thị trường điều chỉnh sau đó. Tương tự, ông Trương Quang Đạt, đại diện thương hiệu vàng Bảo Tín Mạnh Hải - cho biết giá vàng năm nay đang ở vùng cao và biên độ dao động lớn. Vì vậy, khách hàng cần đặc biệt thận trọng. Theo ông Đạt, không nên mua vàng vì lo ngại “cháy hàng” hoặc vì thấy người khác xếp hàng đông. Vía Thần Tài là một nét đẹp văn hóa đầu năm, song việc chi tiêu vẫn phải đặt trong khả năng tài chính của mỗi cá nhân. Ông Đạt khuyến nghị khách hàng cần xác định rõ mục đích mua vàng: Tích trữ dài hạn, đầu tư sinh lời hay đơn thuần cầu may? Với mỗi mục tiêu sẽ có cách lựa chọn sản phẩm và số lượng khác nhau. Đặc biệt, ông nhấn mạnh không nên vay mượn hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính để mua vàng khi giá đang neo cao. Thị trường vàng chịu tác động mạnh từ các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu như lãi suất, lạm phát, biến động địa chính trị, nên có thể thay đổi khó lường. CHUYÊN GIA KHUYÊN CHỐT LỜI Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi nhận định, mùa vía Thần Tài năm nay diễn ra khi giá vàng SJC và nhẫn đang ở mức cao. Sự cộng hưởng giữa yếu tố văn hóa và tâm lý thị trường khiến quyết định mua hay bán không chỉ là hành động mang tính thời điểm, mà còn liên quan đến chiến lược tài chính dài hạn. Theo ông Huy, trước ngày lễ, nhu cầu thường tăng dần theo hiệu ứng kỳ vọng. Lượng tiền nhàn rỗi sau Tết quay trở lại thị trường, trong khi thông tin về giá vàng xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Điều này khiến giá trong Không nên chạy theo tâm lý đám đông Giá vàng trong nước tăng mạnh trước ngày vía Thần Tài. Trong bối cảnh giá biến động lớn, các doanh nghiệp kinh doanh vàng cùng chuyên gia tài chính đồng loạt đưa ra khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tránh mua theo tâm lý đám đông. Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, người dân cần cân nhắc kỹ trước khi mua vàng dịp này. Với những người mua nhằm mục đích cầu may, có thể lựa chọn số lượng nhỏ mang tính tượng trưng. Ngược lại, nếu mục tiêu là đầu tư hoặc tích trữ khối lượng lớn, cần tính toán thời điểm và rủi ro biến động giá sau khi cao điểm nhu cầu kết thúc. Mất nửa tiếng xếp hàng, nhiều khách hàng mua được vàng lấy may dịp vía Thần Tài ẢNH: ĐỨC NGUYỄN

5 n Thứ Năm n Ngày 26/2/2026 THỜI SỰ VÀNG NHỎ ĐẮT KHÁCH Ngày 25/2 (mùng 9 tháng Giêng), trước cửa hàng PNJ trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định), dòng người ra vào liên tục. Bên trong, các quầy vàng mini, vàng nhẫn và trang sức vàng 24K kích thước nhỏ đông kín khách, nhân viên phải liên tục tư vấn và lấy hàng giao cho khách. Năm nay, PNJ giới thiệu nhiều mẫu vàng 99,99% (loại 0,1 - 0,3 chỉ) với thiết kế trẻ trung, hiện đại như đồng vàng kỷ niệm hình nhân vật hoạt hình Hello Kitty, Doraemon hay Kuromi với giá bán phổ biến khoảng 2,488 triệu đồng/ sản phẩm, cao hơn vàng cùng hàm lượng nhưng sức mua vẫn ổn định nhờ thiết kế bắt mắt và yếu tố bản quyền. Bên cạnh đó, các sản phẩm dạng “túi mù” - người mua không biết trước mẫu mình nhận. Mỗi miếng vàng tượng trưng cho một lời chúc như tài lộc, sức khỏe, công danh hay tình duyên. Chị Thiên Trang (ngụ phường Thủ Đức) tranh thủ giờ nghỉ trưa cùng đồng nghiệp đến mua vàng lấy may. “Tôi không mua vàng lượng vì giá cao quá. Năm nay, tôi chọn vàng mini cho vui đầu năm, vừa túi tiền mà vẫn có ý nghĩa” - chị Trang nói, tay cầm túi vàng nhỏ vừa thanh toán xong. Nhiều thương hiệu khác như Phú Quý, Huy Thanh Jewelry, Bảo Tín Mạnh Hải, Ancarat… cũng tung ra loạt sản phẩm vàng tích lũy khối lượng nhỏ từ 0,05 - 2 chỉ. Những sản phẩm này không chỉ dùng để tích trữ mà còn được thiết kế như vật phẩm may mắn hoặc quà tặng đầu năm. Nhân viên một tiệm vàng trên đường Hậu Giang (phường Bình Phú) cho biết, lượng khách tăng mạnh từ khi tiệm mới mở cửa và tập trung nhiều vào các sản phẩm nhỏ nói trên. Theo nhiều tiệm vàng, xu hướng mua vàng mini, vàng giá trị nhỏ đã xuất hiện vài năm gần đây song năm nay tăng mạnh nhất do giá vàng đang duy trì ở mức cao. Với vài triệu đồng, người mua vẫn có thể sở hữu vàng lấy may, thay vì phải chi hàng chục triệu đồng như trước. “Nhiều khách không hỏi giá trước mà hỏi mẫu trước. Thấy đẹp là “chốt đơn”. Nhóm khách trẻ thường chọn vàng mini vì vừa túi tiền, lại có thể giữ làm kỷ niệm” - chủ một tiệm vàng tại chợ Hòa Bình nói. MUA LÀ CÓ Dù sức mua vàng ngày Thần Tài tại TPHCM tăng nhưng thay vì chen chúc chầu chực đợi đến lượt như những năm trước, khách chọn sản phẩm, thanh toán và nhận vàng khá nhanh chóng. Ghi nhận tại các doanh nghiệp vàng lớn như SJC, PNJ, Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải… nguồn cung năm nay được chuẩn bị từ sớm nên thị trường không xảy ra tình trạng khan hiếm diện rộng. Tại nhiều cửa hàng, khách đến mua là có sản phẩm ngay và không hạn chế số lượng. Đại diện SJC thông tin, nhiều chi nhánh mở cửa từ 6h30 ngày vía Thần Tài để phục vụ nhu cầu tăng cao. Việc thanh toán linh hoạt bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, giúp giao dịch diễn ra nhanh hơn. PNJ cho biết sẽ mở cửa từ 6h và chỉ đóng cửa đến khi không còn khách. Khách hàng có thể đặt vàng PNJ qua mạng, nhận tại nhà hoặc hẹn giờ đến nhận trực tiếp tại cửa hàng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng triển khai hệ thống đặt hàng trực tuyến. Khách có thể chọn sản phẩm từ xa, thanh toán trước rồi đến nhận tại quầy ưu tiên hoặc đăng ký giao tận nơi. Theo doanh nghiệp, cách làm này giúp giảm áp lực xếp hàng trực tiếp và giúp khách chủ động thời gian. Theo giới kinh doanh, lượng khách trẻ tăng đáng kể so với các năm trước. Nhóm này thường ưu tiên thiết kế, ý nghĩa sản phẩm và mức giá phù hợp hơn là trọng lượng vàng. Điều này khiến doanh nghiệp phải đa dạng mẫu mã, đặc biệt ở phân khúc mini. Theo ông Nguyễn Văn Dưng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn TPHCM, giá vàng tăng cao khiến doanh nghiệp thay đổi chiến lược sản xuất. Thay vì tập trung vào các sản phẩm trọng lượng lớn, nhiều đơn vị đẩy mạnh sản xuất các loại sản phẩm từ 1 đến 3 phân. “Khi chia nhỏ một chỉ vàng thành nhiều sản phẩm, doanh nghiệp có thể phục vụ nhiều khách hàng hơn. Một chỉ vàng chia ra 10 sản phẩm bán cho 10 người, thay vì bán số lượng lớn cho một người. Điều này vừa phù hợp túi tiền khách hàng, vừa đáp ứng tâm lý muốn sở hữu vàng may mắn đầu năm của không ít người dân” - ông Dưng nói. UYÊN PHƯƠNG Vàng mini “soán ngôi” Không khí mua vàng dịp vía Thần Tài tại TPHCM năm nay sôi động từ sớm nhưng thay vì đổ xô mua vàng lượng lớn, người dân - đặc biệt là giới trẻ lại săn lùng vàng mini loại 0,05-0,3 chỉ. Giá mềm, mẫu mã đa dạng, dễ mua và vẫn mang ý nghĩa cầu tài lộc. Dòng sản phẩm nhỏ đang trở thành tâm điểm mua sắm vàng năm 2026. Cửa hàng tấp nập khách đến mua vàng cầu may ẢNH: U.P Các chuyên gia khuyến nghị người dân nên mua vàng tại các thương hiệu uy tín, giữ hóa đơn đầy đủ và xác định rõ mục đích mua - giữa cầu may và tích trữ để tránh rủi ro khi giá biến động sau ngày cao điểm. Ngày 25/2, không khí mua sắm tại TP. Cần Thơ sôi động từ sớm. Các cửa hàng vàng bạc, quán cá lóc nướng đều tấp nập khách. Một số điểm bán “cháy hàng”, nhưng giá vẫn giữ ổn định. Chị Lê Minh Thy Thơ - chủ tiệm vàng Minh Vũ (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) cho biết, sức mua dịp vía Thần Tài năm nay nhìn chung tương đương năm trước, chỉ tăng nhẹ so với thời điểm trước Tết, nhưng không đáng kể. “Năm nay cửa hàng tập trung các sản phẩm vàng từ 1 - 2 phân, thậm chí vàng theo từng ly để có giá thấp, phục vụ nhu cầu mua lấy lộc đầu năm. Nhìn chung, người dân không còn mua vàng số lượng lớn như những năm giá vàng ổn định, mà chủ yếu mua tượng trưng để lấy vía”, chị Thơ nói. Đại diện PNJ tại Cần Thơ cho biết, doanh nghiệp đã chuẩn bị danh mục sản phẩm phong phú, phục vụ từ nhu cầu tích lũy, quà tặng đến sử dụng hằng ngày. Nổi bật là vàng 24K thiết kế thanh mảnh, dòng MiniGold, sản phẩm “blindbox” linh vật ngựa Bính Ngọ, charm vàng đa năng và vàng kỷ niệm 999.9. Khách hàng có thể mua trực tiếp hoặc đặt online. Không chỉ vàng, với người dân khu vực miền Tây, cá lóc nướng thường được chọn để cúng Thần Tài, nên khá đắt khách. Chị Nguyễn Vũ Bảo Tuyết, quản lý một quán cá lóc nướng trên đường Trần Văn Hoài (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) cho biết, quán đã chủ động chuẩn bị cá từ sớm. “Năm nay, quán dự kiến bán khoảng 500 con cá lóc nướng trong ngày vía Thần Tài. Đến thời điểm này, khách đã đặt trước gần 200 con. Dù nhu cầu tăng cao, giá vẫn giữ ổn định từ 200.000 - 260.000 đồng/con như ngày thường”, chị Tuyết nói. NHẬT HUY - CẢNH KỲ tổng khối lượng, mức tiêu thụ có thể không tăng quá mạnh so với năm trước do xu hướng dịch chuyển sang bản vị nhỏ. Điều này đồng nghĩa giá trị giao dịch có thể được phân bổ rộng hơn thay vì tập trung vào các sản phẩm lớn. Đại diện Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cho biết, để phục vụ nhu cầu ngày vía Thần Tài, doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các sản phẩm từ 0,5 chỉ như nhẫn tròn trơn. Bên cạnh đó, một số sản phẩm mới như đồng vàng hình con ngựa, in hình Thần Tài theo phong cách tranh dân gian Đông Hồ được sản xuất ở trọng lượng 1 chỉ nhằm tạo điểm nhấn cho mùa cao điểm. Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Phan Thị Hồng Điệp, Chủ tịch VietinBank Gold & Jewellery cho hay, thị trường năm nay chịu áp lực lớn từ giá vàng nguyên liệu tăng cao và nguồn cung hạn chế. Do thiếu nguyên liệu, doanh nghiệp gần như chỉ tập trung vào hai dòng sản phẩm chính là đồng Thần Tài và đồng linh vật ngựa còn nhẫn trơn tạm thời không sản xuất. Theo bà Điệp, hoạt động bán hàng năm nay được kiểm soát chặt chẽ. Phần lớn sản phẩm được phân phối qua ứng dụng, mỗi khách hàng bị giới hạn số lượng - phổ biến chỉ 1 chỉ/người. Hình thức bán trực tiếp chủ yếu dành cho khách đã đăng ký online. NGỌC MAI CẦU MAY HAY HIỆU ỨNG ĐÁM ĐÔNG? nước có xu hướng nhích lên theo tâm lý đám đông. Chênh lệch mua - bán thường được các doanh nghiệp điều chỉnh rộng hơn trong giai đoạn cao điểm, làm gia tăng chi phí giao dịch. Sau khi yếu tố mùa vụ qua đi, thị trường sẽ quay lại với các yếu tố nền tảng như giá vàng thế giới, tỷ giá và chính sách tiền tệ. Theo quan sát nhiều năm, khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau cao điểm vía Thần Tài là điều không hiếm gặp khi lực cầu hạ nhiệt. Vì vậy, nhà đầu tư cần tính toán kỹ thay vì đặt toàn bộ kỳ vọng vào một ngày giao dịch duy nhất. Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, người dân cần cân nhắc kỹ trước khi mua vàng dịp này. Với những người mua nhằm mục đích cầu may, có thể lựa chọn số lượng nhỏ mang tính tượng trưng. Ngược lại, nếu mục tiêu là đầu tư hoặc tích trữ khối lượng lớn, cần tính toán thời điểm và rủi ro biến động giá sau khi cao điểm nhu cầu kết thúc. Ở chiều bán ra, theo ông Hiếu, những nhà đầu tư đã mua vàng từ vùng giá thấp có thể cân nhắc chốt lời trong dịp này nếu đạt mức sinh lời hợp lý, chẳng hạn khoảng 30% so với giá vốn ban đầu. Việc bán từng phần thay vì bán toàn bộ cũng giúp hạn chế rủi ro “bắt sai đỉnh”. NGỌC PHÚC Một thương hiệu vàng năm nay bán trên máy tự động để giảm thời gian khách chờ đợi ẢNH: NHƯ Ý Vàng mini 0,1 chỉ đắt hàng ngày Thần Tài ẢNH: U.P Vàng, cá lóc nướng hút khách ở miền Tây

6 n Thứ Năm n Ngày 26/2/2026 KHOA GIÁO GIỮ CHỖ NGOÀI CÔNG LẬP Nhiều trường THCS tại Hà Nội đã chủ động hỗ trợ phụ huynh hoàn thiện hồ sơ để đăng kí xét tuyển sớm vào các trường THPT ngoài công lập. Tâm lí “giữ chỗ” xuất hiện rõ nét khi phương án phân tuyến lớp 10 năm học 2026-2027 chưa được công bố. Bà Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (phường Cửa Nam, Hà Nội) cho biết, nhiều phụ huynh đề nghị nhà trường photo học bạ để nộp hồ sơ xét tuyển vào trường ngoài công lập. Giáo viên chủ nhiệm tập hợp, chuyển lên hiệu trưởng kí xác nhận rồi trả lại cho phụ huynh. Hoạt động này diễn ra thường niên, song năm nay nhu cầu có phần tăng hơn do yếu tố địa giới hành chính thay đổi. Anh Nguyễn Văn Hùng có con học lớp 9 tại Trường THCS Nguyễn Du chia sẻ, gia đình được giáo viên thông báo trên nhóm Zalo về việc nhà trường hỗ trợ hồ sơ xét tuyển sớm. Anh dự kiến đăng kí cho con vào Trường THPT Tạ Quang Bửu (ĐH Bách khoa Hà Nội). Gia đình thấy rằng đây là phương án phù hợp với năng lực học tập của con và điều kiện tài chính. Nhiều trường THPT ngoài công lập đã thông báo tuyển sinh từ cuối năm 2025. Trong bối cảnh phương án phân tuyến công lập chưa rõ ràng, lựa chọn ngoài công lập trở thành một “điểm tựa an toàn” để phụ huynh tại Thủ đô giảm áp lực. Tuy nhiên, điều khiến không ít gia đình băn khoăn là việc đăng kí nguyện vọng vào trường công lập năm nay sẽ được tổ chức ra sao khi không còn cấp quận/huyện như trước. Chị Trần Thị Hồng Nhung, phường Hồng Hà (Hà Nội) đặt vấn đề: Nếu không còn ranh giới hành chính cũ, tuyến tuyển sinh có thay đổi? Nhu cầu học “trái tuyến” liệu còn được đáp ứng như các năm trước và con chị sẽ đăng kí nguyện vọng ở đâu khi xét theo phân tuyến cũ, gia đình chị thuộc quận Tây Hồ và tuyến tuyển sinh của con thuộc các trường THPT của quận Tây Hồ, Ba Đình. Nhưng phường Hồng Hà hiện nay gồm các phường cũ của 5 quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Long Biên. CHỜ HƯỚNG DẪN Việc sắp xếp lại địa giới hành chính không đơn thuần là tinh gọn bộ máy. Trong quản trị công, mỗi thay đổi về cấu trúc quản lí đều có thể kéo theo điều chỉnh về chính sách. Giáo dục, với tính chất nhạy cảm và tác động xã hội rộng lớn, càng chịu ảnh hưởng rõ rệt. Mô hình 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội trước đây được thiết kế dựa trên ranh giới quận, huyện. Đây không chỉ là cách chia địa lí, mà còn là công cụ điều tiết chỉ tiêu, phân bổ học sinh, giảm áp lực dồn vào các trường trung tâm. Khi cấu trúc hành chính thay đổi, việc duy trì cơ học mô hình phân tuyến cũ đặt ra câu hỏi về tính hợp lí và cập nhật của chính sách. Nếu nền tảng địa giới không còn nguyên vẹn, cơ sở kĩ thuật của cách chia 12 khu vực cũng cần được rà soát. Tuy vậy, không thể mặc định rằng cứ thay đổi địa giới thì tuyển sinh sẽ tự động thay đổi theo. Phân tuyến lớp 10 thực chất là công cụ điều tiết cơ hội tiếp cận giáo dục công lập, gắn với bài toán quy hoạch mạng lưới trường lớp, mật độ dân cư và chênh lệch chất lượng giữa các trường. Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết chưa có hướng dẫn tuyển sinh cụ thể. Các thông tin về phân tuyến phải chờ sau khi UBND TP Hà Nội phê duyệt chính thức mới được công bố. Như vậy, đến thời điểm này, chưa có văn bản chính thức nào từ Sở GD&ĐT Hà Nội hay UBND TP Hà Nội về việc thay thế 12 khu vực tuyển sinh bằng phương án mới dựa trên GIS hay địa điểm cư trú. Điều đó đồng nghĩa mọi thông tin đang lưu hành mới dừng ở mức lấy ý kiến, dự kiến hoặc trao đổi nội bộ, chưa phải quy định chính thức. Trong khi phương án phân tuyến chưa được công bố, cấu trúc môn thi của kì tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 đã dần rõ ràng trên phạm vi cả nước. Khoảng 2/3 số tỉnh, thành phố đã công bố môn thi thứ ba; phần lớn lựa chọn ngoại ngữ. Việc công bố sớm giúp học sinh chủ động kế hoạch ôn tập ngay từ học kì 2 thay vì chờ sát thời điểm thi. Một số địa phương như Lâm Đồng, Vĩnh Long tổ chức xét tuyển với lớp 10 đại trà, song thí sinh muốn vào trường chuyên vẫn phải thi ba môn: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Riêng Tuyên Quang chọn môn Khoa học tự nhiên. Với Hà Nội, địa phương có quy mô giáo dục lớn, mỗi năm hơn 100.000 thí sinh dự thi lớp 10 THPT công lập, quyết định môn thi thứ ba luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trên cơ sở nhiều căn cứ khoa học và thực tiễn, thành phố đã quyết định chọn ngoại ngữ là môn thi thứ ba đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Như vậy, thí sinh sẽ làm ba bài thi gồm Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ. Những năm trước, kì thi lớp 10 của Hà Nội thường diễn ra vào đầu tháng 6. Hiện thời gian tổ chức kì thi năm học 2026-2027 vẫn chưa được công bố. Trong bối cảnh đó, câu hỏi về mô hình phân tuyến vẫn để ngỏ. Việc sắp xếp lại địa giới hành chính tạo ra tiền đề để rà soát chính sách, song thay đổi - nếu có - cần dựa trên tính toán tổng thể về quy hoạch trường lớp, phân bố dân cư và bảo đảm công bằng tiếp cận giáo dục. NGHIÊM HUÊ Sáp nhập địa giới hành chính khiến mô hình 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội không còn nguyên trạng. Trong khi Hà Nội chưa công bố phương án phân tuyến mới, thí sinh và phụ huynh thấp thỏm trước khi thời gian đăng kí nguyện vọng bắt đầu. Thấp thỏm 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội Thí sinh tại Hà Nội thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 ẢNH: NHƯ Ý Ổn định chính sách, công bố kịp thời và minh bạch lộ trình điều chỉnh sẽ là yếu tố then chốt để bảo đảm niềm tin của phụ huynh, học sinh trong một kì thi vốn đã nhiều áp lực. Chiều 25/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 - chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phiên họp có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là "hành động đột phá, lan tỏa kết quả". Theo Thủ tướng, cách làm phải thực chất hơn, lấy mục tiêu làm định hướng, lấy sản phẩm làm thước đo; chuyển từ tư duy nhiệm vụ sang tư duy kết quả, từ "làm nhiều" sang "làm đúng, làm trúng", làm đến nơi đến chốn, làm đến cùng; từ có hoạt động sang có sản phẩm cụ thể, đong đo cân đếm được, lượng hóa được và có KPI để đánh giá. Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, chúng ta đang khởi đầu một giai đoạn rất quan trọng trong phát triển khoa học và công nghệ theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đặc biệt, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, chúng ta phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng, dựa vào những trụ cột mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo… Cũng theo Thủ tướng, năm 2025, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở; được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, vẫn còn không ít tồn tại, khoảng cách giữa "hoàn thành đầu việc" và "hiệu quả thực chất" (có những đầu việc hoàn thành nhưng hiệu quả chưa tốt); tổ chức thực hiện ở một số nơi còn lúng túng; nhiều điểm nghẽn về nhân lực, hạ tầng số, dữ liệu và an ninh mạng chưa được tháo gỡ kịp thời. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề, trước hết là công tác quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, những nội dung cần chú trọng. Cùng với đó, đánh giá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia đã thực sự trở thành một động lực tăng trưởng chưa; những giải pháp mang tính đột phá nào để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, nhân lực số; xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cả năm 2026, đâu là điểm đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thủ tướng đề nghị đánh giá những nhiệm vụ quá hạn đặt ra từ phiên họp trước, làm rõ trách nhiệm với địa chỉ cụ thể; đồng thời, một số bộ ngành cần phải nỗ lực hơn nữa trong vấn đề xây dựng dữ liệu và kết nối dữ liệu… LUÂN DŨNG THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Chuyển từ làm nhiều sang làm đúng, làm trúng Thủ tướng lưu ý, cách làm phải thực chất hơn, lấy mục tiêu làm định hướng, lấy sản phẩm làm thước đo; chuyển từ tư duy nhiệm vụ sang tư duy kết quả, từ "làm nhiều" sang "làm đúng, làm trúng", làm đến nơi đến chốn, làm đến cùng.

