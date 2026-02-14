Báo Tiền Phong số 56

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 25/2/2026 Sáng 24/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư cho ý kiến về báo cáo một số tình hình nổi bật triển khai thực hiện Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026. Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện Chỉ thị 55 của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ chủ động chỉ đạo sớm việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 và thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện. Các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, chu đáo công tác chuẩn bị và tổ chức cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, với tinh thần bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Nhận định chung, cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm sâu sắc, kịp thời, nhân văn trong công tác chăm lo Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong các hoạt động chăm lo Tết tại địa phương; trước diện mạo đất nước khang trang, xanh - sạch - đẹp, củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, đảm bảo cho nhân dân đón Tết tươi vui, đầm ấm, nghĩa tình, an ninh, an toàn, tạo khí thế tốt đẹp bước vào năm mới. Các cấp ủy, chính quyền phải tổ chức làm việc nghiêm túc ngay từ đầu năm, tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài lơ là nhiệm vụ; không để tâm lý tháng Giêng là tháng ăn chơi tồn tại trong hệ thống chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu gương nói đi đôi với làm, tạo khí thế làm việc khẩn trương, trách nhiệm ngay từ đầu năm và chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng trì trệ, chậm giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Tổng Bí thư đề nghị, trong Quý 1/2026, phải hoàn thành việc quán triệt và triển khai xây dựng, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn Đảng; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15/3 tới; bên cạnh đó, hoàn thành các công việc nội dung để tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và hoàn thiện các nội dung chương trình tổ chức thành công kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông các nguồn lực tăng trưởng, nắm chắc tình hình thị trường lao động, việc làm sau Tết, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, phấn đấu và đạt vượt chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu tháng, đầu quý của năm 2026… TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải tổ chức làm việc nghiêm túc ngay từ đầu năm, tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài lơ là nhiệm vụ; không để tâm lí tháng Giêng là tháng ăn chơi tồn tại trong hệ thống chính trị, siết chặt kỉ luật, kỉ cương hành chính, kỉ luật công vụ. Vì thế, báo chí cách mạng Việt Nam, với vai trò “tiên phong”, “chủ lực” trong công tác thông tin, tuyên truyền cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và thực hiện ngay trong những ngày đầu khi nghị quyết được ban hành. “Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc, toàn diện nội dung các văn kiện; khơi dậy, tạo sự đoàn kết, thống nhất, niềm tin và khí thế quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống để nghị quyết không chỉ là chủ trương của Đảng, mà trở thành “mệnh lệnh trái tim”, là “sợi chỉ đỏ” thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên; là kim chỉ nam trong nhận thức và hành động của mỗi người dân”, ông Thủy nói, đồng thời nêu rõ, không chỉ tuyên truyền, phản ánh, báo chí phải thực sự là diễn đàn tin cậy để người dân trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, kiến giải những giải pháp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Báo chí phải là kênh hữu hiệu để Nhân dân giám sát việc triển khai thực hiện. Ông Phan Xuân Thủy đề nghị báo chí tập trung cao độ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; mở chuyên trang, chuyên mục, tăng dung lượng, thời lượng, nâng cao chất lượng, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức thông tin. Tập trung tuyên truyền công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm trở lên giai đoạn 2026 - 2030; tạo sự đồng lòng, thống nhất, quyết tâm cao trong xã hội về thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước. T.PHONG Sáng 24/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm và giao nhiệm vụ cho một số cơ quan của Quốc hội nhân dịp đầu năm mới. Làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tập trung cao độ cho công tác bầu cử tới đây. Mục tiêu là tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn đủ 500 đại biểu Quốc hội trong tổng số 864 người ứng cử, đồng thời bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu HĐND các cấp theo quy định. Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam để đẩy mạnh tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở cấp xã, cấp tỉnh, nhất là trong bối cảnh nhiều cán bộ mới tham gia công tác bầu cử. Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kịch bản liên quan công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI; thực hiện đúng quy trình nhưng bảo đảm tinh gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh hình thức, kéo dài không cần thiết. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban đề xuất đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử. Theo đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý đại biểu Quốc hội; đồng thời nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy chế nhằm tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong hoạt động của đại biểu tại nghị trường và địa phương. Còn tại cuộc làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý Ủy ban chuẩn bị tốt công tác bầu cử nhiệm kỳ tới. Thường trực Ủy ban có 15 thành viên được giới thiệu tái cử, có 10 người không tiếp tục tham gia ứng cử khóa mới. Ông mong các cán bộ thôi nhiệm vụ khi tiếp tục công tác ở vị trí mới hoặc về địa phương vẫn gắn bó với cơ quan Quốc hội. Với cán bộ ứng cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy bản lĩnh, kỹ năng, nhất là trong tiếp xúc cử tri; nói đúng, nói trúng, nói đi đôi với làm, không hứa hẹn vượt quá khả năng thực hiện. Cùng ngày, tại buổi làm việc với Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Ủy ban theo dõi sát, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước, chủ động dự báo, tham mưu kịp thời. Đặc biệt, cần theo dõi, nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không để bị động bất ngờ, góp phần tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử. LUÂN DŨNG Chuẩn bị kỹ lưỡng phương án, kịch bản về nhân sự Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Công tác đại biểu chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kịch bản liên quan công tác nhân sự tại kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp ẢNH: TTXVN Nhấn mạnh nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cả hệ thống chính trị phải bắt tay ngay vào công việc; khẩn trương đưa mọi hoạt động trở lại với nhịp độ bình thường, không để chậm trễ công việc.

Củng cố sức mạnh nội sinh, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia Người ứng cử “phải chinh phục niềm tin của cử tri” 3 n Thứ Tư n Ngày 25/2/2026 THỜI SỰ Sáng 24/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các nhà khoa học, chuyên gia tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Cùng dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là trung tâm nghiên cứu chiến lược hàng đầu của Đảng và Nhà nước về khoa học xã hội, lực lượng nòng cốt nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước, góp phần quan trọng gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người, trí tuệ Việt Nam. Viện chính là “cơ quan tham mưu chiến lược” của Đảng, Nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn, xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa - nơi kết tinh trí tuệ của nhiều thế hệ nhà khoa học, trung tâm luận giải những vấn đề lớn của đất nước, khơi mở tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết vấn đề thực tiễn. Phân tích yêu cầu về phát triển khoa học xã hội trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng cho biết Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng xác định: “Phát triển đồng bộ, liên ngành, có trọng tâm, trọng điểm khoa học xã hội và nhân văn... đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới”. TRAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CAO HƠN NỮA Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần phát triển đột phá, khẳng định vai trò “cơ quan tham mưu chiến lược” của Đảng, Nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn với phương châm 24 chữ: “Lý luận phát triển - Bản sắc giữ gìn - Truyền thống phát huy - Tinh hoa hấp thụ - Phản biện sắc sảo - Kiến tạo tương lai”. Viện phải tập trung cao độ triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phân công “6 rõ” và bảo đảm nguồn lực thực hiện; nâng cao chất lượng nghiên cứu cơ bản gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới. Viện chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Viện cần tiên phong trong nghiên cứu, luận giải, bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; con đường và mô hình phát triển xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện Việt Nam, về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chủ động đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch… Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Viện tập trung nghiên cứu tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận, con đường và mô hình phát triển xã hội chủ nghĩa; nghiên cứu, phân tích sâu sắc hơn về nội hàm của “kỷ nguyên mới”, “kỷ nguyên vươn mình của đất nước” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra; nghiên cứu các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại trong tổng thể; giải pháp kết hợp, phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu; luôn đặt con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển, phát huy tối đa nguồn lực con người... Chính phủ, các bộ ngành sẽ rà soát cơ chế, chính sách, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn nữa về hoạt động, khai thác nguồn lực và phát triển đội ngũ nhân lực, Thủ tướng nhất trí xem xét giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Viện theo thẩm quyền và đề xuất cấp có thẩm quyền nếu vượt thẩm quyền. L.D (theo TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, đội ngũ những nhà khoa học xã hội chính là lực lượng quan trọng, góp phần cung cấp “phần hồn” cho sự phát triển, phát huy bản sắc, củng cố sức mạnh nội sinh và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan không gian trưng bày về Hán Nôm tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ẢNH: TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định khoa học xã hội và nhân văn có vai trò quan trọng trong việc bồi đắp nền tảng tư tưởng, định hướng hệ giá trị, phát triển văn hóa, tri thức xã hội, tạo sức mạnh, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Sáng 24/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, qua ba vòng hiệp thương dân chủ, minh bạch, chặt chẽ, ngày 14/2/2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI theo từng đơn vị trong cả nước. Tại mỗi tỉnh, thành phố, Ủy ban bầu cử cũng đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, khối MTTQ Việt Nam ở Trung ương có 25 vị và khối địa phương có 7 vị là chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Có 2 vị phó bí thư, chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp tỉnh ứng cử theo cơ cấu Đảng và có 2 trưởng ban của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khối chuyên trách. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm ứng viên của khối Mặt trận trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND các cấp. “Đây là niềm vui lớn đối với mỗi vị ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm lớn của cả hệ thống chính trị nói chung và của MTTQ Việt Nam nói riêng trong kỳ bầu cử lần này”, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nhấn mạnh. Theo ông Hoàng Công Thủy, chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày cử tri và Nhân dân thực hiện quyền dân chủ, lựa chọn những người đại diện xứng đáng thay mặt cử tri quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia và địa phương trong giai đoạn phát triển mới. Căn cứ Điều 64 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, thời gian để các ứng viên thực hiện vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (7h ngày 14/3/2026). Từ người ứng cử trở thành người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, nhất là đối với ứng viên tham gia lần đầu là một thử thách lớn, đòi hỏi mỗi ứng viên phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai, bình đẳng, chinh phục niềm tin của cử tri bằng tài năng, tâm huyết, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để xứng đáng được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. “Mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, trong đó có ứng viên khối MTTQ Việt Nam có thể coi đây là một kỳ sát hạch để trở thành đại biểu Quốc hội, là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng, thiết lập mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào nghị trường. Niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri chính là thước đo cao nhất đối với người đại biểu", Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy khẳng định. TRƯỜNG PHONG Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh, mỗi ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai, bình đẳng, chinh phục niềm tin của cử tri bằng tài năng, tâm huyết, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức… Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại hội nghị ẢNH: PV

Liên quan đến vụ chìm thuyền dân sinh khiến 4 người tử vong trên sông Gianh đoạn qua xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa (Quảng Trị), chính quyền xã Tân Gianh đã trao giấy khen đột xuất cho ông Cao Hữu Tình (48 tuổi, trú thôn Trường Long) và con trai là em Cao Hoàng Ân Đức (15 tuổi, học sinh Trường THPT Lê Trực). Theo quyết định khen thưởng, hai cha con đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người đuối nước, góp phần hạn chế thiệt hại trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng 19/2. Trước đó, khoảng 11 giờ trưa mồ ng 3 Tết, khi đang điều khiển thuyền chở các con sang xã Tuyên Bình chúc Tết người thân, ông Tình phát hiện một phụ nữ chới với giữa dòng nước. Khi tiếp cận, ông mới biết chiếc đò chở 7 người đã bị lật, nhiều người đang kêu cứu. Không chần chừ, ông điều khiển thuyền áp sát hiện trường, còn em Đức lập tức lao xuống dòng nước lạnh để cứu người. Trong điều kiện thời tiết mưa rét, nước sâu và chảy xiết, hai cha con đã đưa được 5 người lên bờ. Đức kể, em liên tục lặn tìm các nạn nhân, kéo từng người vào bãi cát cách bờ khoảng vài mét. “Thấy người gặp nạn thì em nhảy xuống cứu thôi, không kịp nghĩ gì” - nam sinh lớp 10 chia sẻ. Sau khi sơ cứu và bàn giao các nạn nhân cho lực lượng chức năng, hai cha con tiếp tục phối hợp tìm kiếm những người còn mất tích đến cuối ngày. Ông Tình làm nghề chài lưới, gắn bó với sông Gianh nhiều năm. Trước vụ việc này, ông và các con đã nhiều lần tham gia cứu người gặp nạn trên sông, từng cứu sống nhiều trường hợp đuối nước. Dù gia cảnh còn nhiều khó khăn, bản thân ông đang điều trị bệnh ung thư tuyến giáp, vợ và con nhỏ cũng đau ốm, nhưng với ông, cứu người là việc “không thể đứng nhìn”. Ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình, đánh giá, nếu không có sự ứng cứu kịp thời của hai cha con ông Tình, hậu quả vụ lật thuyền có thể còn nghiêm trọng hơn. HOÀ NG NAM 4 n Thứ Tư n Ngày 25/2/2026 XÃ HỘI Sau Tết Nguyên đán, thị trường tín dụng bất động sản ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà tăng mạnh. Từ mức phổ biến 6-8%/năm trước đó, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh lên 12-14%/năm, thậm chí áp dụng ngay trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, song song với xu hướng tăng vẫn có những ngân hàng tung gói vay quảng bá lãi suất thấp khiến không ít người mua nhà kỳ vọng chi phí vốn vẫn đang ở mức thấp. Thực tế, các mức lãi suất hấp dẫn nói trên chủ yếu chỉ áp dụng trong thời gian ưu đãi rất ngắn, thường là 3-6 tháng đầu. Sau đó, khoản vay sẽ chuyển sang lãi suất thả nổi theo thị trường và có thể tăng lên trên 10%/năm, thậm chí cao hơn nếu mặt bằng lãi suất chung tiếp tục đi lên. PVcomBank công bố gói vay mua nhà với lãi suất từ 3,99%/ năm, nhưng mức này chỉ áp dụng trong 3 tháng đầu. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất có thể lên tới khoảng 12%/năm. Khách hàng được vay tối đa 85% giá trị tài sản thế chấp. HSBC ưu đãi 5,5%/năm trong 6 tháng đầu, sau đó thả nổi lên hơn 10%/ năm. GPBank cũng áp dụng mức 6,9%/năm trong 6 tháng đầu rồi điều chỉnh theo thị trường. Ngay cả nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối - vốn được xem là có chi phí vốn thấp nhất thị trường - cũng đã nâng lãi suất cho vay mua nhà lên 9,6 - 14%/ năm trong 1-2 năm đầu. Điều này phản ánh áp lực chi phí vốn gia tăng trong hệ thống ngân hàng, đặc biệt là khi lãi suất huy động có xu hướng nhích lên để giữ chân người gửi tiền. NGƯỜI MUA NHÀ NÊN THẬN TRỌNG Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Đức Toản - Tổng Giám đốc EZ Property - cho rằng, động thái tăng lãi suất và kiểm soát tín dụng hiện nay không đồng nghĩa với việc “đóng cửa” dòng vốn vào bất động sản, mà là bước điều chỉnh cần thiết sau giai đoạn tăng nóng. Thời gian qua, giá nhà đất leo thang nhanh tại nhiều đô thị lớn, trong bối cảnh các chủ đầu tư tung chính sách hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán nhằm kích cầu. Hệ quả là tín dụng bất động sản tăng mạnh, tiệm cận ngưỡng rủi ro, buộc cơ quan điều hành phải sử dụng công cụ lãi suất để kiểm soát dòng tiền và hạn chế nguy cơ bong bóng tài sản. Theo ông Toản, mức lãi suất 3,99-6%/năm chỉ là “mồi” ngắn hạn. Khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất sẽ thả nổi dựa trên lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3-4%/ năm. Trong bối cảnh chi phí vốn của ngân hàng đang cao hơn trước, người vay có thể phải đối mặt với mức lãi suất hai con số trong phần lớn thời gian vay. Thực tế, dòng tiền trên thị trường cũng đang có sự dịch chuyển. Một phần vốn nhàn rỗi chuyển sang các kênh như vàng và kim loại quý, làm giảm tương đối lượng tiền gửi dân cư tại ngân hàng. Điều này tạo áp lực cân đối vốn, buộc các ngân hàng tăng lãi suất huy động, từ đó kéo lãi suất cho vay đi lên, nhằm đảm bảo biên lợi nhuận. “Ở góc độ người mua nhà, rủi ro lớn nhất không nằm ở lãi suất ưu đãi thấp, mà ở việc đánh giá sai nghĩa vụ tài chính dài hạn. Bài học từ năm 2022 cho thấy, nhiều người vay vượt quá khả năng chi trả, đến khi hết thời gian ưu đãi đã rơi vào áp lực trả nợ lớn, thậm chí phải bán tài sản khác để xoay xở”, ông Toản nói. TS Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường Tài chính - Bất động sản Toàn Cầu - đưa ra 5 nguyên tắc quan trọng để tránh rơi vào “bẫy nợ” trong bối cảnh lãi suất tăng cao. Thứ nhất, không vay quá 80% giá trị căn nhà, nhằm giảm thiểu rủi ro khi thị trường điều chỉnh. Thứ hai, tổng tiền trả nợ hằng tháng không vượt quá 50% thu nhập ròng để vẫn đảm bảo chi tiêu và tích lũy. Thứ ba, ưu tiên các gói vay có lãi suất cố định càng lâu càng tốt, tối thiểu 3-5 năm đầu. Thứ tư, duy trì quỹ dự phòng tương đương 6-12 tháng trả nợ để phòng ngừa biến cố. Thứ năm, lập bảng tính chi tiết và mô phỏng nhiều kịch bản lãi suất tăng trước khi quyết định vay, tránh mua nhà theo tâm lý sợ bỏ lỡ. NGỌ C MAI Lãi suất cho vay mua nhà đang tăng mạnh nhưng vẫn có ngân hàng quảng bá cho vay từ 3,99-5%/năm. Thực tế, đây chỉ là lãi suất ưu đãi trong 3-6 tháng đầu, sau đó thả nổi lên đến hơn 10%/năm. Thấy gì từ ưu đãi lãi suất vay mua nhà? Khen thưởng cha con cứu người giữa dòng nước dữ Lãi suất cho vay mua nhà vẫn trong xu hướng tăng Chuyên gia khuyến cáo người mua nhà thận trọng khi sử dụng đòn bẩy tài chính trong bối cảnh lãi suất tăng cao để tránh rơi vào “bẫy nợ”. Lãnh đạo xã Tân Gianh khen thưởng đột xuất đối với ông Cao Hữu Tình và con trai Cao Hoàng Ân Đức UBND xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất cha con ông Cao Hữu Tình vì hành động dũng cảm cứu người trong vụ lật thuyền xảy ra trên sông Gianh sáng mồ ng 3 Tết Nguyên đán (19/2). Giá sầu riêng tăng cao nhất 3 năm qua Sau kỳ nghỉ Tết, thị trường sầu riêng ghi nhận mặt bằng giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, đặc biệt là ở nhóm hàng phục vụ xuất khẩu. Đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi nhu cầu từ thị trường Trung Quốc trong bối cảnh nguồn cung trái vụ còn hạn chế. Ghi nhận ngày 24/2 cho thấy, sầu riêng Monthong đạt chuẩn xuất khẩu được chào mua quanh ngưỡng 155.000 đồng/kg; Ri6 loại A phổ biến 87.000 - 92.000 đồng/kg. Các giống cao cấp như Musang King duy trì mức 115.000 - 120.000 đồng/kg, trong khi nhóm Chuồng Bò, Sáu Hữu loại đẹp dao động 75.000 - 80.000 đồng/kg. Lãnh đạo một doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng tại Bến Tre cho biết, sau Tết, nguồn cung trái vụ chưa vào rộ, trong khi doanh nghiệp phải gom hàng sớm để kịp lịch đóng container, tạo áp lực tăng giá cục bộ. “Nhu cầu thu mua hàng đạt chuẩn tại các kho đang rất lớn, đẩy giá sầu riêng lên cao, đặc biệt với Monthong, chủng loại được đối tác nhập khẩu ưu tiên nhờ kích cỡ trái, tỷ lệ cơm và độ đồng đều dễ đáp ứng tiêu chuẩn. Thị trường Trung Quốc tiếp tục là động lực chính trong giai đoạn này”, vị này chia sẻ. Bà Ngô Thị Thu Hồng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam - cho biết, khoảng cách giá giữa hàng đạt chuẩn xuất khẩu và hàng không đạt chuẩn đang nới rộng khá nhanh, cho thấy thị trường phân hóa ngày càng rõ theo chất lượng. Không chỉ Trung Quốc, các đối tác tại Nhật Bản, Canada và Mỹ đã tăng đơn hàng so với cuối năm trước. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - nhận định, nhu cầu sầu riêng từ Trung Quốc thường tăng mạnh vào đầu năm, nhất là quanh rằm tháng Giêng và các lễ hội sau Tết. Trong khi đó, sản lượng sầu riêng trong nước đang ở mùa nghịch vụ nên giá có xu hướng neo cao. Tuy nhiên, theo ông Nguyên, khi bước vào chính vụ từ tháng 3-4, nguồn cung tăng nhanh có thể khiến giá điều chỉnh. “Thị trường Trung Quốc đang siết chặt yêu cầu truy xuất nguồn gốc, chất lượng và điều kiện nhập khẩu, trong khi mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt”, ông Nguyên nhấn mạnh. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm nay có thể đạ t 4-4,5 tỷ USD, so vớ i 3,86 tỷ USD năm ngoá i. XUÂN PHONG

Lí do không thể đặt vé máy bay tới TPHCM Mâm cúng tạo hình hũ vàng, thỏi vàng cho ngày vía Thần Tài 5 n Thứ Tư n Ngày 25/2/2026 KINH TẾ KHÔNG THỂ ĐẶT VÉ Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, anh Nguyễn Thanh Minh (ở Đà Nẵng) dự định trở lại TPHCM từ sáng 25/2 để kịp lịch làm việc đầu năm. Tuy nhiên, khi truy cập các ứng dụng đặt vé, hành khách này nhận được thông báo hết chỗ trong các ngày 25-26/2. “Tôi kiểm tra nhiều khung giờ khác nhau, kể cả bay đêm nhưng vẫn không còn vé phù hợp. Do vậy, tôi phải xin công ty cho làm việc online thêm vài ngày và lùi lịch bay để đặt được vé. Do chủ quan nên tôi đặt vé khá sát ngày. Năm tới, tôi sẽ đặt vé sớm để không phải bị động như năm nay”, anh Minh bày tỏ. Tình cảnh tương tự xảy ra với chị Trần Thị Ngọc Hương (quê Nghệ An). Chị dự định bay vào TPHCM ngày 26/2 nhưng không còn vé. Sau nhiều lần cân nhắc, để kịp trở lại xử lý công việc gấp, nữ hành khách quyết định “bấm bụng” mua vé hạng thương gia trên chuyến bay ngày 27/2 với giá gần 5 triệu đồng một chiều. Ghi nhận trên các hệ thống đặt vé cho thấy nhiều chặng bay từ các địa phương về TPHCM gần như kín chỗ đến hết ngày 25/2. Cụ thể, các đường bay từ Chu Lai, Đà Nẵng, Hải Phòng, Buôn Ma Thuột đi TPHCM hầu như không còn vé hạng phổ thông trong những ngày cao điểm. Trong trường hợp chấp nhận bay nối chuyến qua Hà Nội hoặc các điểm trung chuyển khác, với giá vé 9-10 triệu đồng mỗi lượt. Những ngày 26-27/2, tình trạng khan hiếm vẫn tiếp diễn, số vé còn lại chủ yếu rơi vào các chuyến bay đêm hoặc rạng sáng. Ở chiều Hà Nội - TPHCM, vé cũng khó mua vào những ngày sau kỳ nghỉ Tết, chủ yếu chỉ còn hạng thương gia. Song song đó, những chặng được nhiều khách du lịch lựa chọn như Côn Đảo, Đồng Hới, Nha Trang về TPHCM cũng gần như kín chỗ đến ngày 26/2. Một số chuyến còn vé chủ yếu thuộc hạng thương gia, giá phổ biến 4-6 triệu đồng mỗi chiều. Ở chiều ngược lại, từ TPHCM đi các địa phương, giá vé lại giảm sâu do nhu cầu thấp. Chặng TPHCM - Hà Nội trong 2 ngày 25-26/2 chỉ còn hơn 1 triệu đồng một lượt. Câu chuyện hành khách từ các tỉnh miền Nam ra Bắc trước Tết và từ miền Bắc vào Nam sau Tết không mua được mua vé máy bay không phải khó hiểu. Lý do là thực trạng bay lệch đầu (hành khách tập trung bay một chiều cùng một thời điểm) khiến tình trạng khan hiếm vé diễn ra. KHÁCH ĐÔNG CHƯA TỪNG CÓ Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh những năm gần đây. Việc này thể hiện rõ tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nơi lượng khách lớn đổ về TPHCM sau mỗi kỳ nghỉ Tết. Trong kỳ nghỉ Tết 2026, số chuyến bay và hành khách đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất vượt dự báo ban đầu, đồng thời được xem là kỷ lục trong hơn 10 năm qua. Riêng ngày 24/2, sân bay dự kiến phục vụ 1.058 chuyến bay với khoảng 169.366 hành khách. Trong đó, khách chiều đến chiếm ưu thế với khoảng 103.491 người (riêng khu vực quốc nội ghi nhận 73.290 hành khách đến), tạo áp lực lớn lên hạ tầng khai thác và khu vực nhà ga. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp sân bay Tân Sơn Nhất khai thác trên 1.000 chuyến bay mỗi ngày. Theo các hãng hàng không, nguyên nhân chính khiến giá vé tăng cao là do sự mất cân đối cung - cầu giữa hai chiều bay. Đặc thù “lệch đầu” sau Tết khiến giá vé nhiều chặng từ miền Trung, miền Bắc vào TPHCM trở nên khan hiếm và neo ở mức cao. Trước Tết, dòng khách chủ yếu di chuyển từ TPHCM ra các tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung để sum họp gia đình, nhưng ngay sau kỳ nghỉ, nhu cầu lại đảo chiều mạnh mẽ về phía Nam để quay lại làm việc, học tập. Sự chênh lệch cung - cầu này buộc nhiều hãng hàng không phải khai thác rỗng một chiều, làm gia tăng chi phí vận hành và đẩy giá vé ở chiều có nhu cầu cao tăng theo. Bên cạnh đó, nhu cầu tập trung trong thời gian ngắn khiến các khung giờ thuận lợi nhanh chóng kín chỗ, đẩy mặt bằng giá tăng cao. Ngày 24/2, theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các sân bay trên cả nước phục vụ khoảng 3,7 triệu lượt hành khách, tăng gần 14% so với Tết năm trước. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 2,3 triệu lượt, còn khách quốc tế khoảng 1,5 triệu lượt. Tổng số chuyến bay cất hạ cánh đạt hơn 24.000 lượt. Ba cảng hàng không quốc tế lớn gồm Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng đón 2,84 triệu lượt hành khách trong dịp này, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Ngày cao điểm nhất rơi vào mồ ng 6 Tết (22/2), khi cả ba sân bay đồng loạt lập kỷ lục mới về lượng khách thông qua. ANH NHÀ N Nhiều chặng bay đến TPHCM rơi vào tình trạng “cháy” vé đến 26/2. Nhu cầu trở lại học tập, làm việc tại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết tăng cao, các hãng hàng không liên tục ghi nhận tỷ lệ lấp đầy gần như tuyệt đối trên nhiều đường bay tớ i thà nh phố này. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên mua vé sớm (vé khứ hồi) để chủ động với kế hoạch đi lại, không bị mua vé giờ chót giá cao... Khác với sự trầm lắng của một số mặt hàng tiêu dùng sau Tết, thị trường đồ cúng ngày vía Thần Tài nhộn nhịp từ sớm. Năm nay, thay vì chỉ tập trung vào việc mua bán vàng nhẫn, vàng miếng, người dân đang có xu hướng săn đón các loại bánh kem, bánh bao tạo hình hũ vàng, thỏi vàng hay mâm tam sên - những món “vàng ăn được”. Theo khảo sát, các mặt hàng này có màu sắc chủ đạo là vàng và đỏ, tượng trưng cho sự giàu có, trù phú. Điểm cộng lớn nhất khiến mặt hàng này “hút” khách chính là mức giá khá bình dân, chỉ từ 10.000-20.000 đồng cho một chiếc bánh bao hũ vàng đơn lẻ. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, chủ một tiệm bánh tại phường Đống Đa, cho biết tiệm đã phải dừng nhận đơn từ ngày 24/2 (mồ ng 8 tháng Giêng) do quá tải: “Khách hàng đa số là những người kinh doanh hoặc các gia đình có ban Thần Tài. Năm nay, mẫu bánh kem tạo hình hũ vàng và bánh bao hũ vàng được đặt nhiều nhất vì vừa đẹp để bày biện, vừa có thể thụ lộc ngay sau khi cúng”. Thay vì xếp hàng chờ đợi và chi số tiền lớn mua vàng giữa thời điểm giá vàng tăng mạnh, chị Nguyễn Thị Thu Hà (phường Đống Đa) cho biết năm nay lựa chọn các sản phẩm “vàng ăn được” để dâng lễ. Chị Hà chia sẻ: “Giá vàng tăng cao, việc mua sắm tại các cửa hàng uy tín cũng rất vất vả. Tôi quyết định chọn bánh nướng thỏi vàng và gạo vàng với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo ý nghĩa tinh thần cho ngày vía Thần Tài”. Song song với phân khúc giá rẻ, thị trường mâm cúng tam sên (truyền thống gồm thịt, trứng, tôm hoặc cua) cũng được nhiều người dân ưa chuộng. Mức giá cho các mâm cúng này có sự phân hóa rõ rệt, từ các mâm 250.000 đồng đến các set lễ “nhà giàu” tiền triệu. Một cơ sở chế biến cỗ tại Hà Nội giới thiệu: “Do là đồ để dâng hương nên chúng tôi cam kết hàng tươi sống lấy trong ngày, từ tôm đến cua Cà Mau đều được tuyển chọn kỹ. Khách đặt mua sẽ được miễn phí giao hàng tận nơi, tuy nhiên do lượng đơn lớn nên phải thanh toán trước 50% giá trị để giữ chỗ”. Thực tế, việc đổ xô đi mua vàng hay săn đón các loại “vàng ăn được” chỉ mang ý nghĩa cầu may về mặt tinh thần. Theo các chuyên gia, người tiêu dùng không nên mù quáng tin rằng những món đồ lễ này có khả năng xoay chuyển tài vận. Việc sắm sửa nên dừng lại ở mức độ thưởng thức và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng riêng của mỗi nhà, tránh sa đà vào mê tín khiến ngày vía Thần Tài mất đi nét đẹp vốn có. PHÙ NG LINH Sát ngày vía Thần Tài (mồ ng 10 tháng Giêng), thị trường đồ lễ tại Hà Nội ghi nhận tình trạng đắt hàng nhiều loại bánh trái tạo hình tài lộc và mâm cúng tam sên sẵn có, với mức giá dao động từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng. Bánh bao hình hũ vàng, bánh tài lộc... được săn lùng để cúng Thần Tài Xếp hàng mua vàng Không còn cảnh chầu chực cả ngày hay đặt cọc trước cả tháng, những ngày gần đây, người dân TPHCM dễ dàng “săn” vàng sớm dịp vía Thần Tài. Đặc biệt, các sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ đang “lên ngôi” vì vừa túi tiền và đáp ứng nhu cầu cầu may đầu năm của người dân. Ngày 24/2, tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải ở phường Bàn Cờ, TPHCM không khí mua vàng Thần tài đã nhộn nhịp từ sớm. Khách ra vào liên tục, nhiều người chấp nhận đến từ sáng sớm để lấy số mua vàng. Sản phẩm được săn đón nhiều nhất là vàng Thần Tài loại 0,1 chỉ. Mẫu vàng này được thiết kế theo chủ đề tùng - cúc - trúc - mai, đóng gói niêm phong theo quy chuẩn doanh nghiệp với giá khoảng 1,85 triệu đồng/miếng. Chị Thu Hương (ngụ phường Bình Tân) cho biết giá vàng hiện ở mức cao nên chị chọn mua loại nhỏ: “Tôi không có nhu cầu tích trữ, chỉ mua miếng nhỏ bỏ túi lấy may ngày Thần Tài. Có vàng đầu năm là thấy vui rồi”. UYÊN PHƯƠNG

6 n Thứ Tư n Ngày 25/2/2026 KHOA GIÁO TẠO CƠ HỘI Những ngày gần đây, chị Nguyễn Hoàng Thanh (Định Công, Hà Nội) tất bật tìm hiểu các phương án xét tuyển, kể cả chương trình liên kết của một số trường ĐH. Con trai chị đã đăng kí dự thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội đợt tháng 3 và chuẩn bị thi chứng chỉ IELTS. Dù vậy, gia đình vẫn lo ngại khả năng trúng tuyển hệ chính quy nên muốn “chắc chân” bằng phương án dự phòng. “Cháu chỉ tham gia một kì thi đánh giá năng lực nên cơ hội chưa nhiều”, chị Thanh bày tỏ. So với năm 2025, số lượng kì thi riêng tiếp tục tăng. Điều này mở rộng cơ hội xét tuyển nhưng đồng thời đặt ra nguy cơ quá tải về thời gian, chi phí và áp lực ôn tập nếu thí sinh đăng kí dàn trải, thiếu định hướng rõ ràng. Trên địa bàn Hà Nội, nhiều trường ĐH tổ chức kì thi riêng với quy mô và mục tiêu khác nhau. Điểm chung là nội dung bám sát chương trình giáo dục phổ thông, song cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức và phạm vi sử dụng kết quả có sự khác biệt đáng kể. Kì thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội được tổ chức 6 đợt từ tháng 3 đến tháng 5, thu hút gần 100.000 thí sinh đăng kí. Bài thi trên máy tính gồm ba phần: Toán học và xử lí số liệu; Văn học - ngôn ngữ; phần tự chọn khoa học hoặc tiếng Anh. Hiện khoảng 100 trường ĐH trên cả nước sử dụng kết quả kì thi này để xét tuyển. ĐH Bách khoa Hà Nội tiếp tục tổ chức kì thi đánh giá tư duy với 3 đợt thi. Bài thi kéo dài 150 phút, gồm các phần tư duy toán học, tư duy đọc hiểu và tư duy khoa học hoặc giải quyết vấn đề. Kết quả kì thi được hơn 50 trường ĐH sử dụng trong xét tuyển. Năm nay, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tiếp tục tổ chức kì thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên và một số ngành khoa học giáo dục. Kết quả chủ yếu được sử dụng trong phạm vi tuyển sinh của nhà trường và một số cơ sở giáo dục ĐH khác. Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo kì thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM hay kì thi chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM. CẦN CÓ PHƯƠNG PHÁP Bên cạnh việc mở rộng cơ hội, một số kì thi riêng còn là điều kiện bắt buộc nếu thí sinh muốn xét tuyển vào những nhóm trường đặc thù. Chẳng hạn, để xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vào khối trường công an, quân đội, thí sinh bắt buộc phải tham gia một trong hai kì thi đánh giá do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an tổ chức. Muốn tham gia phương thức tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội (dành cho thí sinh không đạt giải quốc gia, quốc tế), bắt buộc phải dự thi đánh giá tư duy. Năm nay, một số ngành của Trường ĐH Ngoại thương cũng xét kết quả bài thi này, mở thêm cơ hội cho thí sinh đã tham gia. Theo TS Phạm Kim Thư, Hiệu trưởng Trường THPT Mai Hắc Đế (Hoàng Mai, Hà Nội), từ thực tiễn tuyển sinh những năm gần đây, học sinh không nên đăng kí quá nhiều kì thi riêng. Với đa số thí sinh, tham gia từ 1 đến 2 kì thi là phù hợp. Nếu đã xác định rõ nhóm trường mục tiêu và kì thi được nhiều trường chấp nhận (như bài thi đánh giá năng lực của các ĐH quốc gia), thí sinh có thể chỉ cần dự một kì thi. Việc thi thêm chỉ nên đặt ra khi thực sự mở rộng cơ hội vào nhóm trường khác; nếu không, rất dễ lãng phí công sức. Trong bối cảnh chương trình học và ôn thi tốt nghiệp THPT vốn đã dày đặc, TS Phạm Kim Thư khuyên học sinh cần xác định học chính khóa vẫn là nền tảng cốt lõi. Giai đoạn đầu nên dành 70-80% thời gian củng cố kiến thức phổ thông; 20-30% cho rèn kĩ năng tư duy, đọc hiểu, xử lí số liệu theo định dạng kì thi riêng. Càng gần thời điểm thi có thể tăng cường luyện đề, song không được buông lỏng việc học trên lớp. Việc chuẩn bị cho các kì thi đánh giá tư duy, năng lực cần một lộ trình bài bản gồm bốn giai đoạn: củng cố nền tảng; rèn kĩ năng; tăng tốc luyện đề; và “chốt phong độ” trước kì thi từ hai đến ba tuần. Song song đó, thí sinh cần duy trì sinh hoạt điều độ, tránh tâm lí so sánh, coi mỗi kì thi là một cơ hội độc lập. Trao đổi với phóng viên, TS Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lí đào tạo, Trường ĐH Ngoại thương cho biết, năm nay trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển, trong đó có xét tuyển dựa trên kết quả các kì thi đánh giá năng lực trong nước và quốc tế. Mỗi bài thi có cấu trúc, cách tính điểm, phạm vi đánh giá khác nhau; do đó, thí sinh cần tìm hiểu kĩ chương trình mình quan tâm chấp nhận kết quả kì thi nào và yêu cầu ngưỡng điểm tối thiểu ra sao. Đối với các kì thi quốc tế như SAT, ACT hay A-Level, thí sinh phải lưu ý thời hạn hiệu lực chứng chỉ, yêu cầu chuẩn hóa điểm và điều kiện ngoại ngữ kèm theo. Việc theo dõi sát mốc thời gian đăng kí dự thi, đăng kí nguyện vọng và nộp minh chứng là yếu tố then chốt để tránh rủi ro. “Dù theo phương thức nào, mức độ cạnh tranh vẫn rất lớn. Trong “ma trận” kì thi riêng, điều quan trọng nhất không phải là thi nhiều, mà là chọn đúng - dựa trên thế mạnh cá nhân và chiến lược rõ ràng. Khi có lộ trình hợp lí, chuẩn bị nền tảng vững chắc và giữ được tâm lí ổn định, thí sinh hoàn toàn có thể biến áp lực thành cơ hội, tối ưu hóa khả năng trúng tuyển ĐH năm 2026”, TS Phạm Thanh Hà nói. NGHIÊM HUÊ Năm 2026, gần 20 kì thi riêng được tổ chức phục vụ tuyển sinh ĐH, tạo thêm nhiều cơ hội lựa chọn cho thí sinh. Tuy nhiên, sự đa dạng này khiến không ít học sinh và phụ huynh rơi vào tâm thế lo lắng. Lạc lối giữa “ma trận” kì thi riêng Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026 ẢNH: NTCC Các chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo thí sinh chỉ nên tham gia 1-2 kì thi riêng. Hãy ưu tiên kì thi được nhiều trường ĐH sử dụng kết quả hoặc phù hợp trực tiếp với nhóm ngành mục tiêu. Tránh tâm lí “thi cho chắc” dẫn đến quá tải. Trong ngày 23/2, nhiều thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TPHCM liên tục phản ánh hệ thống báo lỗi. Không ít thí sinh cho biết không thể tải ảnh căn cước công dân lên hệ thống dù vẫn đang trong thời hạn đăng ký và đã hoàn tất thanh toán lệ phí. “Em đang rất lo lắng vì hệ thống liên tục báo lỗi. Em đã dành nhiều thời gian ôn tập nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi”, thí sinh K.N. (TP Đà Nẵng) chia sẻ. Trả lời thí sinh tối 23/2, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TPHCM cho biết, nguyên nhân sự cố do lượng thí sinh truy cập vào hệ thống cùng lúc quá lớn, dẫn đến tình trạng quá tải. Trung tâm đề nghị thí sinh đăng xuất và truy cập lại vào ngày hôm sau để hoàn tất thủ tục. Đồng thời, đơn vị này thông báo gia hạn thêm một ngày đăng ký dự thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026, thời hạn đóng lệ phí được kéo dài đến hết ngày 25/2. Ban tổ chức đề nghị thí sinh hoàn tất đăng ký và thanh toán đúng thời gian quy định. Trước đó từ ngày 24/1, cổng đăng ký thi Đánh giá năng lực đợt 1 đã được mở. Kỳ thi chính thức sẽ diễn ra vào ngày 5/4 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố (theo đơn vị hành chính sau sáp nhập), gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17/4. Đợt 2 của kỳ thi năm nay sẽ bắt đầu mở đăng ký từ ngày 18/4 đến hết ngày 25/4. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24/5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6/6. Thí sinh có thể đăng ký dự thi đợt 1, hoặc đợt 2 hoặc cả 2 đợt của kỳ thi. Bài thi Đánh giá năng lực năm 2026 tổ chức theo hình thức thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm ba phần: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học và Tư duy khoa học. Trong đó, phần Sử dụng ngôn ngữ gồm 60 câu (30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh). Phần Toán học gồm 30 câu; phần Tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực tư duy logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học. Năm 2025, kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM thu hút hơn 152.000 thí sinh với hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh, thành phố. Hiện có hơn 110 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào. ANH NHÀN Quá tải cổng thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM Hàng loạt thí sinh đăng ký thi Đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TPHCM không thể hoàn tất thủ tục do hệ thống quá tải. Ban tổ chức phải gia hạn thêm một ngày để thí sinh kịp đăng ký.

