Báo Tiền Phong số 55

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 24/2/2026 Sáng 23/2, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức gặp mặt “Mừng Đảng - Mừng Xuân”, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi gặp mặt. Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. Cuộc gặp mặt được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, vừa khép lại một năm có rất nhiều sự kiện trọng đại, khối lượng công việc lớn, nhiều việc mới, việc khó, có việc chưa có tiền lệ; đồng thời chính thức bước vào giai đoạn triển khai mạnh mẽ các quyết sách lớn mà Đại hội Đảng XIV đã đề ra. Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng vẫn trực tiếp tham gia phục vụ các hoạt động quan trọng, trong đó có chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Mỹ, góp phần quan trọng vào thành công của chuyến đi. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Trung ương Đảng trong các hoạt động đối nội, đối ngoại cấp cao. Tổng Bí thư lưu ý, năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026-2030 với yêu cầu và mục tiêu rất cao, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường, không để chậm trễ, không để gián đoạn; bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong công việc. Tổng Bí thư đề nghị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng đều phải luôn suy nghĩ xem đóng góp việc gì để hoàn thành được các chỉ tiêu, các nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời luôn luôn xác định tâm thế làm việc để đóng góp thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội ngũ cán bộ tham mưu, phục vụ tin cậy của Trung ương Đảng trong giai đoạn mới. TRƯỜ NG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường, không để chậm trễ, không để gián đoạn; bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong công việc. Bắt tay ngay vào công việc, không để gián đoạn Thủ tướ ng Phạ m Minh Chính nêu rõ, năm 2026, chúng ta phải tiếp tục đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát tốt bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân… Sáng 23/2, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng dự cuộc gặp mặt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm mới của Văn phòng Chính phủ (VPCP). Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, việc tổ chức Tết năm nay có nhiều điểm hơn so với năm trước; cả nước đã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình; thu nhập bình quân đầu người cao hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục cải thiện; độc lập, chủ quyền được giữ vững, vị thế và uy tín đất nước lên cao. Thủ tướng nêu rõ, VPCP phải triển khai ngay các công việc ngay từ ngày đầu tiên, nhất là những nội dung Thường trực Chính phủ đã họp trong ngày 22/2. Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện tinh thần “1 mục tiêu”, “2 bảo đảm”, “3 có”, “4 không”, “5 hóa”, “6 rõ” trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ của VPCP. Trong đó, “1 mục tiêu” xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. “2 bảo đảm” là bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân. “3 có” là có sự tham gia của Nhà nước; có sự tham gia của người dân; có sự tham gia của doanh nghiệp. “4 không” là không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm. “5 hóa” là số hóa; xanh hóa; tối ưu hóa hiệu quả; thông minh hóa quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. “6 rõ” là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. LUÂN DŨ NG Bày tỏ vui mừng về dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ, Chủ tịch nước Lương Cườ ng cho rằng sự kiện này càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức tại tỉnh Lào Cai - nơi đầu nguồn con sông Hồng chảy vào đất Việt, mảnh đất biên cương giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng, có vị trí chiến lược trọng yếu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Tổ quốc. Cùng với thành tựu chung của cả nước, tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương đi đầu về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, giữ gìn và bảo vệ nguồn nước; là địa phương đứng thứ hai cả nước về kết quả trồng cây xanh với hơn 100 triệu cây trong thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”; lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã thực sự trở thành ngành kinh tế chủ lực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh nơi biên cương Tổ quốc. Chủ tịch nước biểu dương những kết quả mà tỉnh Lào Cai nói riêng và của cả nước nói chung đã đạt được trong năm 2025; ghi nhận và đánh giá cao các bộ, ngành Trung ương, đơn vị lực lượng vũ trang, nhân dân và các địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay, thiết thực trong thực hiện phong trào “Tết trồng cây”, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án trồng 1 tỷ cây xanh thời gian qua. Chỉ rõ những kết quả đã đạt được trong thời gian qua là rất quan trọng, nhưng trước thách thức và tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, đòi hỏi không được chủ quan mà cần làm tốt hơn nữa, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục đưa phong trào trồng cây đi vào chiều sâu, thực chất; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, ý nghĩa của “Tết trồng cây” theo tư tưởng của Bác Hồ kính yêu, gắn với tăng cường sinh kế, chăm lo đời sống người dân và xây dựng cảnh quan sinh thái; quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định đây chính là khoản đầu tư chiến lược, mang lại hiệu quả to lớn, lâu dài; không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn là nguồn sinh kế bền vững cho mỗi người dân, nhất là đồng bào ta ở miền núi. Chủ tịch nước lưu ý phải thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị xanh toàn cầu, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 bằng nhiều việc làm, hoạt động hiệu quả; đi đôi với việc bảo vệ, phát triển rừng, cần tập trung mở rộng không gian xanh ở cả đô thị và nông thôn, tăng cường các giải pháp tự nhiên bền vững để hấp thụ khí các-bon, cải thiện môi trường sống cho hôm nay và cho mai sau. Sau khi đánh trống khai lễ phát động Tết trồng cây, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu, đại diện tổ chức chính trị xã hội và đồng bào địa phương tham gia trồng cây tại khu vực thực hiện dự án Công viên văn hóa Lào Cai thuộc phường Cam Đường. PV (theo TTXVN) TỔNG BÍ THƯ: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Chủ tịch nước dự lễ phát động Tết trồng cây Sáng 23/2, Chủ tịch nước Lương Cường tới dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại Lào Cai.

Triển khai các quy trình bầu cử tố t hơn nữ a Phát huy tinh thần tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo và nêu gương 3 n Thứ Ba n Ngày 24/2/2026 THỜI SỰ Sáng 23/2, tại Hà Nội, nhân ngày làm việc đầu tiên của Năm mới Bính Ngọ 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc Tết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội trân trọng ghi nhận và cảm ơn Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bên, góp phần để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện thắng lợi khối lượng công việc vô cùng lớn, với nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ. Đặc biệt, năm 2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chỉ đạo sát sao, đóng góp hết sức tích cực trong việc triển khai các nhiệm vụ bầu cử, nhất là tổ chức thành công các hội nghị hiệp thương bảo đảm tiến độ, chất lượng. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ ba sớm, phù hợp với tình hình thực tế nghỉ Tết Nguyên đán. Trên cơ sở đó, ngay trước thềm Tết Bính Ngọ, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá rất cao sự phối hợp giữa hai cơ quan trong việc tổ chức sớm hội nghị hiệp thương lần thứ ba và ban hành sớm nghị quyết này. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 3 Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trầ n Thanh Mẫ n đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hướng dẫn kịp thời cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong triển khai các quy trình bầu cử trên tinh thần “đã làm tốt rồi thì tới đây phải làm tốt hơn nữa”. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục nắm bắt và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; quan tâm hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để mọi cử tri đều hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó chủ động và tích cực tham gia bỏ phiếu lựa chọn người xứng đáng nhất tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc biệt quan tâm công tác tập huấn công tác bầu cử cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở 3.321 xã, phường, đặc khu trong cả nước để bảo đảm không xảy ra bất cứ sai sót nào về quy trình, góp phần bảo đảm thành công của cuộc bầu cử. Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ trong thời gian tới. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cảm ơn Hội đồng Bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã phối hợp rất chặt chẽ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc triển khai các nhiệm vụ bầu cử, nhất là công tác hiệp thương đã diễn ra hết sức tốt đẹp, đúng quy định của pháp luật. Qua 3 vòng hiệp thương đã lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng nhất vừa bảo đảm về cơ cấu, thành phần vừa bảo đảm về chất lượng, năng lực, trình độ, phẩm chất để lập danh sách chính thức người ứng cử. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng cho biết, tới đây, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp. PV Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trầ n Thanh Mẫ n đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hướng dẫn kịp thời cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong triển khai các quy trình bầu cử trên tinh thần “đã làm tốt rồi thì tới đây phải làm tốt hơn nữa”. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu ẢNH: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất đến Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng toàn thể Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 23/2, tại Hà Nội, cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức gặp mặt cán bộ, công nhân viên Xuân Bính Ngọ 2026. Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. Tại buổi gặp mặt đầu Xuân, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các ban phong trào, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã đạt được trong năm qua. Bước sang năm Bính Ngọ 2026, anh Bùi Quang Huy mong muốn và tin tưởng các cán bộ, công nhân viên cơ quan T.Ư Đoàn tiếp tục phát huy cao hơn nữa tinh thần lao động, làm việc và cống hiến đã được thể hiện trong năm qua. Anh Huy nêu rõ, năm 2026 là năm diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Tập thể cán bộ T.Ư Đoàn cần tập trung cao độ, duy trì tinh thần làm việc tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh và sáng tạo. Đặc biệt, phát huy tinh thần nêu gương. Anh Huy nhấn mạnh, tính nêu gương trong công tác cán bộ đã được quy định rõ trong văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc XII và cần phải được cụ thể hóa bằng hành động tự giác hằ ng ngày. “Cán bộ cấp trên phải làm gương cho cán bộ cấp dưới, cán bộ Đoàn phải làm gương cho đoàn viên, đoàn viên phải làm gương cho thanh niên, và từ đoàn viên phải làm gương cho thiếu niên, nhi đồng”, anh Huy nói. Anh Huy cũng nêu rõ, với tư cách là những cán bộ thuộc cơ quan chuyên trách cấp cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mỗi cá nhân tại T.Ư Đoàn có trách nhiệm trở thành những tấm gương mẫu mực cho cán bộ Đoàn cả nước học tập. Sự nêu gương này không chỉ thể hiện ở kết quả công tác mà còn ở tinh thần lao động cần cù, sự đoàn kết nội bộ và tư duy sáng tạo không ngừng. XUÂN TÙ NG - TRỌ NG QUÂN Anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn đề nghị đội ngũ cán bộ, công nhân viên cơ quan T.Ư Đoàn trong năm mới Bính Ngọ 2026 phát huy hơn nữa tinh thần tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh và sáng tạo; đặc biệt đề cao tính nêu gương hướng tới kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG BÍ THƯ THỨ NHẤT T.Ư ĐOÀN: Sáng 23/2, T.Ư Đoàn tổ chức gặp mặt đầu xuân các đơn vị của Trung ương Đoàn ở phía Nam và khởi động năm mới với tinh thần đổi mới, chuyển đổi số, hành động đột phá. Tham dự buổi gặp mặt có chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư... NGUYỄN DŨNG

BỐN GIA ĐÌNH CÙNG CHỊU TANG Ngày 23/2, bốn ngôi nhà liền kề ở thôn Ngòi Song, xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) cùng phủ bạt trắng, quây kín. Không khí tang tóc bao trùm cả khu, những tiếng khóc nghẹn xen lẫn tiếng gọi tên người đã khuất. Bàn thờ tạm được lập trong từng ngôi nhà, khói hương nghi ngút. Người già lặng lẽ ngồi, mắt đỏ hoe. Người trẻ tất tả lo hậu sự, nhưng gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. 6 người thân trong cùng dòng họ đã ra đi sau vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà tối 21/2 (tức mồng 5 Tết). Họ đều là anh em, họ hàng ruột thịt. Từ chuyến đi chúc Tết đầu xuân, dự định đông đủ sum vầy, nay bốn gia đình cùng lúc chịu cảnh mất mát. Trong số những người được cứu sống sau vụ lật tàu trên hồ, anh Hoàng Văn Hùng (SN 1975) vẫn chưa hết đau xót. Tai nạn xảy ra chỉ trong vài phút nhưng đã cướp đi cậu con trai Hoàng Đức Mạnh (SN 2015) và em trai Hoàng Văn Thuận (SN 1984, bị câm bẩm sinh), cô em dâu, cháu gái và thím. Ngồi lặng bên quan tài của con trai và em trai đặt trên sàn gỗ, người đàn ông ngoài 50 tuổi kể lại từng khoảnh khắc với giọng trầm buồn. Anh nói, chuyến đi được các anh em trong gia đình thống nhất từ mồng 2 Tết. Bốn gia đình anh em ruột rủ nhau xuống hồ du xuân, tổng cộng hơn 20 người, là người thân và con cháu trong gia đình. “Vài năm rồi, anh em mới đi chúc Tết đông đủ như thế. Nghĩ đơn giản ngày Tết gặp nhau cho vui, không ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện”, anh Hùng nói. Gia đình anh đi 5 người, gồm vợ chồng anh, hai con và một người em trai đang ở cùng. Con tàu được thuê trọn gói cả lượt đi và về. Việc liên hệ thuê tàu do một người em trai đứng ra thực hiện. Khoảng 6h30 sáng 21/2, cả đoàn ra bến, đi tàu cắt qua hồ Thác Bà để xuống TP. Yên Bái cũ chúc Tết họ hàng. Buổi chiều cùng ngày, sau khi tham quan, ăn uống xong, mọi người lên tàu trở về. Theo anh Hùng, thời điểm tàu rời bến chiều vào khoảng gần 17h. “Hôm đó anh em có uống rượu. Nghĩ đi tàu chứ không đi xe máy nên cũng thoải mái”, anh Hùng chia sẻ. Khoảng gần 19h, khi trời đã tối hẳn, anh Hùng ngồi giữa khoang thì thấy ánh đèn pha từ tàu chở đá chiếu thẳng vào, chói lóa. Lái tàu đánh lái để tránh. “Không phải đâm trực diện, hai tàu quệt vào nhau. Tàu đá lớn, nặng hàng trăm tấn, còn tàu chở khách nhỏ. Sau cú va đầu tiên, tàu chao mạnh rồi va thêm lần nữa là lật”, anh Hùng kể. Khi đó, trời tối, nước hồ lạnh buốt, quần áo ngấm nước nặng trĩu. Hành khách trên tàu hoảng loạn khi nước tràn vào khoang. “Nước dâng đến ngang ngực, tôi chỉ kịp lao đi tìm con. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi túm được mũ áo của con trai, cố đẩy con lên phía đầu tàu, nhưng không biết cháu mắc kẹt vào đâu. Tôi không còn đủ sức, rồi cũng ngất đi”, anh Hùng nói. Anh nắm được tay con nhưng cháu bị kẹt đâu đó dưới thân tàu. Một tay anh cố giữ con, tay kia có người kéo anh lên. Lúc đó anh đã uống nhiều nước, gần như không còn sức nên cũng ngất đi. Anh Hùng cho biết không nhớ rõ ai đã cứu mình. Sau khi được đưa lên bờ, anh rơi vào trạng thái bất tỉnh và chỉ tỉnh lại sau đó khoảng gần một giờ. Anh Hùng kể thêm, chẳng bao giờ, hai cha con anh ăn sáng cùng nhau. Anh thường dậy sớm, nấu bát cơm chan canh cá chua cho qua bữa rồi ai đi việc nấy. Thế mà sáng hôm đó, con trai anh lại đến ăn cùng. Cậu con trai xúc cơm đầy cả bát, anh còn buột miệng trách yêu: “Lấy đầy thế thì chan sao được canh”. Nói rồi, anh tự tay gạt bớt cơm sang một bên, chan canh cá chua còn nóng, đẩy bát lại cho con. “Cháu ăn xong còn bảo “ngon lắm bố ạ”. Tôi cũng chỉ cười… Ai ngờ đó là bữa cơm cuối cùng hai cha con ngồi cạnh nhau”, anh Hùng nói. PHÓ THÁC CHO CHỦ TÀU Theo anh Hùng, tàu bị chìm là loại tự chế, phía đuôi gắn động cơ, khoang giữa bố trí chỗ ngồi cho hành khách. Trên tàu có mái che, hai bên là các ô thoáng để ngắm cảnh, phía trên khoang có cửa lên xuống. “Thời điểm đó, cửa kính đóng, mọi người ngồi trong khoang, áo phao có sẵn trên tàu. Tôi không nhớ lái tàu có nhắc mặc áo phao hay không, nhưng người lớn thì không ai mặc, con trai tôi cũng vậy. Nghĩ mình nhiều lần đi sông nước câu cá với bạn nên chủ quan”, anh Hùng nói. Sau tai nạn, anh Hùng mới nghe thông tin tàu đăng kiểm chỉ được phép chở 12 người nhưng thực tế chở hơn 20 người. “Lúc thuê tàu, mình chỉ nghe nói họ đồng ý đi được từng ấy người. Mình không nhìn giấy tờ, cũng 4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 24/2/2026 Chuyến đi chúc Tết, vui chơi trên hồ Thác Bà là dịp sum vầy đầu năm, nhưng không ngờ, đó là thảm kịch khi 6 người thân trong cùng dòng họ tử vong. Đây cũng là bài học đắt giá cho công tác đảm bảo an toàn sông hồ khi Tết đến Xuân về. Lực lượng thợ lặn tìm kiếm nạn nhân mất tích Anh Hoàng Văn Hùng mất đi con trai và em trai ở cùng nhà Chiều 23/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm hỏi và động viên các gia đình nạn nhân. CHUYỆN HÔM NAY Nhiều góc độ của vụ tai nạn này đã và sẽ phải xem xét như: Phương tiện và người lái có đủ điều kiện tham gia giao thông hay không, các điều kiện đó có được duy trì khi tai nạn xảy ra, có sai phạm nào trong việc tuân thủ luồng lạch, tàu có đảm bảo đèn và tín hiệu giao thông hay không… Tuy nhiên, một số những lỗ hổng lớn đã dần lộ diện: Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, tàu khách YB-0876H bị chìm trong vụ đâm va này chỉ được phép chở tối đa 12 người, nhưng lúc gặp nạn đã được nhồi nhét lên tới 23 người. Tàu khách này được xác định xuất phát từ một bến cóc – nơi không có sự kiểm soát an toàn khi xuất phát. Chiếc tàu chở đá YB-0919H trong vụ việc cũng đã được xác định là xuất phát từ một bến thuỷ không phép. Lật lại các vụ đắm đò, chìm thuyền thương tâm trước đây, oái oăm thay, phần lớn xảy ra dịp Tết - khi mà người ta quây quần và cùng hy vọng về tương lai. Trên sông Gianh (Quảng Trị), vào mùng 4 Tết nguyên đán vừa qua, một chuyến đi chúc Tết hoá đại tang khi 4 trong số 7 người trong một gia đình đi trên một chiếc thuyền bị lật. Xa hơn, vào chiều 30 Tết, năm 2009, cũng trên đoạn sông Gianh thuộc địa phận xã Quảng Hải, Quảng Trạch, Quảng Bình (cũ) xảy ra vụ việc thảm khốc khi chiếc đò chở 80 người đi sắm Tết về lật úp và 42 người cùng tử nạn. Xâu chuỗi các vụ việc trên cho đến vụ việc ở hồ Thác Bà mới đây cho thấy, hàng chục năm trôi qua, kịch bản “Chở quá tải, bến lậu và không mặc áo phao” vẫn tái diễn. Tôi đã đi trên hồ Thác Bà nhiều lần. Việc đặt thuyền rồi xuất phát từ mỏm đất, gốc cây nào đó là rất phổ biến. Tạm bỏ qua yếu tố đó thì với hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ, mặt nước tĩnh lặng, ít sóng lớn, nếu hành khách du ngoạn trên hồ Thác Bà mặc áo phao, khả năng sống sót khi tai nạn là rất cao. Thế nhưng, quy định “100% người trên tàu phải mặc áo phao khi rời bến” đã bị phớt lờ. Thực tế, rất ít người đi trên con tàu khách bị đâm chìm trong vụ việc vừa rồi được mặc áo phao. Quan sát của phóng viên cho thấy, cả 6 người chết đuối trong vụ việc được vớt lên đều không có áo phao trên người. Về trách nhiệm, theo Điều 272, Bộ luật Hình sự 2015, tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Tuy nhiên, trách nhiệm không chỉ dừng lại ở chủ tàu. Trong công điện sau vụ việc, ngoài yêu cầu chấn chỉnh công tác an toàn, đặc biệt là việc mặc áo phao, Thủ tướng yêu cầu xem xét trách nhiệm của tất cả các bên, trong đó có cả các cơ quan quản lý. Theo tinh thần đó, các bộ, ngành địa phương sẽ phải xem xét Lỗ hổng lớn TIẾP THEO TRANG 1 Chuyến tàu chúc Tết hóa đại tang VỤ CHÌM TÀU TRÊN HỒ THÁC BÀ:

5 n Thứ Ba n Ngày 24/2/2026 THỜI SỰ Đám tang nạn nhân vụ chìm tàu Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gửi lời thăm hỏi tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết tổ chức tìm kiếm, cứu nạn; bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường thủy; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở hàng, chở khách trên đường thủy nội địa, siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá tải, quá số người quy định. Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai và các Sở Xây dựng các địa phương kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; đặc biệt xem xét trách nhiệm của lái tàu, chủ tàu, đơn vị quản lý, khai thác bến đối với vụ tai nạn nêu trên. Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn. LUÂN DŨNG Điều tra, xử lý nghiêm vi phạm Chở quá tải, bến không phép Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai khiến 6 người tử vong đang làm lộ rõ nhiều vi phạm an toàn, khi tàu chở khách xuất phát từ bến không phép và chở quá gần gấp đôi số người được cấp phép. Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu Tối 23/2, đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú tại xã Cảm Nhân) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy". Triệu Văn Nội là người điều khiển tàu chở khách trong vụ tai nạn đường thủy xảy ra tối 21/2 trên hồ Thác Bà, khiến 6 người tử vong. Theo tài liệu điều tra, ngày 21/2, Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy biển kiểm soát YB0876H chở 22 người di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Khi phương tiện di chuyển đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển kiểm soát YB-0919H do Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú tại xã Cảm Nhân) điều khiển, đang đi theo hướng từ Lục Yên về Yên Bình. Hậu quả, tàu chở khách bị chìm, làm 6 người trên tàu tử vong. Kết quả xác minh ban đầu xác định, Triệu Văn Nội điều khiển phương tiện chở quá số người được phép (22/12 người theo quy định), đồng thời không thực hiện việc nhường đường cho phương tiện có động cơ công suất lớn hơn. Những hành vi này vi phạm quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. THÀNH ĐẠT - A LÙ không biết quy định cụ thể. Mình là nông dân, không ai nghĩ đến chuyện đó”, anh Hùng chia sẻ. Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, ông Hà Ngọc Sơn (SN 1979), trú thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái đang nấu thức ăn cho đàn gia súc trên đảo. Sau khi nghe một tiếng “ầm” rất lớn, tiếng máy tàu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Sự im lặng bất thường giữa lòng hồ khiến ông Sơn thấy có chuyện chẳng lành. Không kịp gọi ai, ông cầm đèn pin, nổ máy thuyền chạy về phía phát ra âm thanh. Trời tối, từ trên đảo không thể quan sát rõ. Khi đến gần khu vực va chạm, ông thấy chiếc phà chở đá đã lùi ra cách khoảng 50m. Trên mặt nước là cảnh tượng hỗn loạn: Người nổi, người chìm, áo phao và đồ đạc trôi lẫn vào nhau. Tiếng kêu cứu vang lên giữa khoảng nước rộng và lạnh. Sau nhiều lượt tiếp cận, ông đưa được 6 người lên thuyền rồi chở vào bờ. Ngay sau đó, ông liên hệ chính quyền địa phương, đề nghị báo công an xã và thả neo đánh dấu vị trí tàu chìm để lực lượng cứu hộ xác định hiện trường. Trong đêm, hàng chục thợ lặn thay nhau lặn xuống hồ Thác Bà. Anh Nguyễn Văn Lạc, 40 tuổi, Đội trưởng Đội cứu hộ Đoan Hùng cho biết, tàu chở khách chìm sâu khoảng 17 m, nằm nghiêng dưới đáy hồ. Khi tiếp cận, bên trong không có người. Tới chiều 22/2, tất cả nạn nhân được tìm thấy ở gần vị trí tàu chìm. Điều đáng tiếc là hầu hết những người trên tàu đều không kịp mặc áo phao. Cả 6 người tử nạn cũng không có áo phao trên người. Đại diện lãnh đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực II cho biết, liên quan thông tin phương tiện được đăng kiểm 12 chỗ nhưng thời điểm xảy ra sự cố chở hơn 20 người, đơn vị đã nắm tình hình. Theo vị đại diện, Cảng vụ đang phối hợp với cơ quan điều tra và Cục CSGT để rà soát hồ sơ phương tiện, làm rõ số lượng hành khách thực tế, điều kiện an toàn kỹ thuật cũng như trách nhiệm của các bên liên quan. THÀNH ĐẠT - A LÙ Liên quan vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên hồ Thác Bà khiến 6 người thiệt mạng, theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, sự việc xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 21/2 (mồng 5 Tết), tại khu vực hồ Thác Bà, thuộc thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái. Theo báo cáo ban đầu, thời điểm trên, phương tiện chở đá mang biển kiểm soát YB-0919H do Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984) điều khiển, đang chở đá hộc từ khu vực xã Xuân Long (cũ), nay là xã Cảm Nhân, xuất phát từ vị trí chưa được công bố cấp phép, di chuyển về xã Yên Bình. Trên hành trình, tàu hàng này đã va chạm với tàu chở khách biển số YB-0876H do Triệu Văn Nội (sinh năm 1995) điều khiển, đi theo hướng từ xã Cảm Nhân (xuất phát từ một bến dân sinh không phép) để đưa người thân đi chúc Tết tại Yên Bình. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu chở khách có 23 người, bao gồm cả lái tàu. Cú va chạm khiến tàu chở khách bị chìm, hậu quả làm 6 người tử vong. Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, tàu chở khách YB - 0876H được đóng năm 2019 tại Yên Bái, chủ phương tiện là ông Đặng Ngọc Chiến. Tàu được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm ngày 20/3/2025 tại Phú Thọ, có hiệu lực đến ngày 23/3 năm nay. Đây là phương tiện hoạt động tại vùng nước SII - khu vực đặc thù bao gồm một số vịnh ven biển và hệ thống sông, kênh, rạch, hồ, đầm phá nội địa. Theo hồ sơ kỹ thuật, tàu được phép chở tối đa 12 người, trọng tải toàn phần 1,2 tấn. Phương tiện được trang bị 2 phao tròn, 16 áo phao, kèm nệm gỗ, xô múc nước và vật liệu xảm. Quy định cũng nêu rõ tàu không được phép hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu hoặc tầm nhìn hạn chế; 100% người trên tàu phải mặc áo phao khi rời bến và không được chở quá số người cho phép. Trong khi đó, tàu chở đá YB - 0919H được cấp chứng nhận đăng kiểm ngày 22/1 năm nay tại Phú Thọ, còn hạn kiểm định đến ngày 30/12/2027; thời điểm kiểm định định kỳ tiếp theo là ngày 30/12/2029. Phương tiện này thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Khoáng sản MARBLE Việt Nam, được đóng mới năm 2024 tại Lào Cai, được phép hoạt động tại vùng VR-SII với khối lượng hàng cho phép chở là 538,6 tấn. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như trách nhiệm của các bên liên quan. LỘC LIÊN Cận cảnh tàu chở đá YB - 0919H trong vụ tai nạn ẢNH: CHH&ĐTVN trách nhiệm của những người thực thi công vụ. Trong đó, ngay sau vụ tai nạn, Cục trưởng Cảnh sát giao thông đã yêu cầu kiên quyết xem xét trách nhiệm đối với cán bộ, chỉ huy được giao nhiệm vụ theo dõi địa bàn nhưng buông lỏng quản lý, không phát hiện vi phạm, không đề xuất giải pháp phòng ngừa, để xảy ra tai nạn. Rủi ro, sai số không bao giờ có thể hết, nhưng chúng ta không thể chấp nhận việc các bến lậu mọc lên như nấm, tàu quá tải chạy hiên ngang, người trên tàu không được trang bị đủ áo phao… mà lực lượng chức năng để lọt. Nếu cán bộ địa bàn không phát hiện, xử lý triệt để vi phạm và thậm chí, không biết để tham mưu, phòng ngừa, thì mặt hồ Thác Bà và nhiều sông, hồ khác sẽ còn phải chứng kiến thêm những nỗi đau oan uổng. S.L

6 n Thứ Ba n Ngày 24/2/2026 KHOA GIÁO Nhiều thách thức RÀO CẢN Bộ GD&ĐT đang xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2027-2030”, đồng thời chuẩn bị các điều kiện triển khai. Trao đổi với phóng viên, TS Tôn Quang Cường, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ giáo dục, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), bày tỏ sự ủng hộ và kì vọng kế hoạch sớm được hiện thực hóa, với điều kiện phải chuẩn bị kĩ lưỡng, bài bản. Theo TS Tôn Quang Cường, việc tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT trên máy tính mang lại nhiều lợi ích nổi bật, trước hết ở khía cạnh bảo đảm công bằng và minh bạch. Chấm thi tự động bằng máy tính có thể loại bỏ yếu tố chủ quan của con người, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình chấm điểm. Hệ thống thi kiểu này cũng cho phép tích hợp các công nghệ giám sát như nhận diện khuôn mặt, giám sát hành vi, khóa ứng dụng, xáo trộn đề thi ngẫu nhiên theo từng thí sinh hoặc nhóm thí sinh, qua đó tăng cường khả năng phòng, chống gian lận. Bên cạnh đó, dữ liệu thi được mã hóa và lưu trữ tập trung, góp phần giảm nguy cơ lộ đề, sửa điểm hoặc các hành vi tiêu cực khác. Quy trình đăng kí, tổ chức thi, chấm thi và công bố kết quả được tự động hóa giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, nhân lực và chi phí so với mô hình thi truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào in ấn, vận chuyển, bảo mật và chấm thi thủ công. Một điểm đáng chú ý khác là tính linh hoạt trong tổ chức. Thi trên máy tính cho phép triển khai theo nhiều đợt trong năm, chia ca, giảm áp lực tập trung thí sinh cùng thời điểm. Kết quả có thể công bố gần như ngay sau khi hoàn thành bài thi, giúp thí sinh và gia đình chủ động hơn trong kế hoạch học tập, xét tuyển. Ở góc độ dài hạn, chuyên gia này cho rằng việc thi trên máy tính còn góp phần nâng cao năng lực số cho học sinh, tạo sự tương thích với các kì thi chuẩn hóa quốc tế như TOEFL, IELTS, SAT, GRE vốn đã chuyển mạnh sang nền tảng số. Đồng thời, đây cũng là động lực thúc đẩy đổi mới kiểm tra, đánh giá, khuyến khích các cơ sở giáo dục đầu tư hạ tầng công nghệ và đổi mới phương pháp dạy học. Tuy nhiên, theo TS Tôn Quang Cường, lần đầu tiên tổ chức một kì thi quy mô quốc gia trên máy tính sẽ đối diện nhiều rào cản. Trước hết là hạ tầng. Nhiều địa phương, đặc biệt vùng nông thôn, miền núi, còn thiếu máy tính đạt chuẩn; hệ thống mạng nội bộ chưa ổn định. Việc trang bị đủ thiết bị cho hàng triệu thí sinh là thách thức lớn về ngân sách và tổ chức thực hiện. Nguy cơ mất điện, sự cố đường truyền tại điểm thi có thể gây gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lí thí sinh. Việc phát triển một hệ thống phần mềm thi trực tuyến đủ mạnh, bảo mật cao, chịu tải lớn trong thời gian ngắn là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin chất lượng cao. Hệ thống này cũng trở thành mục tiêu tiềm ẩn của các cuộc tấn công mạng, do đó yêu cầu bảo mật, an ninh mạng phải đặt ở mức cao nhất. Rào cản tiếp theo đến từ con người. Không phải tất cả học sinh đều thành thạo thao tác máy tính trong môi trường thi cử. Đội ngũ cán bộ coi thi, giám thị cũng cần được đào tạo bài bản để vận hành hệ thống, xử lí sự cố kĩ thuật, phát hiện và ngăn chặn gian lận công nghệ cao. Sự thay đổi lớn về hình thức thi có thể gây tâm lí lo ngại cho phụ huynh và học sinh, đặc biệt trong bối cảnh chênh lệch tiếp cận công nghệ giữa các vùng miền còn rõ rệt. CHUẨN BỊ Nếu bắt đầu thí điểm từ năm 2027, TS Tôn Quang Cường đề xuất các giải pháp giải quyết các rào cản như cơ sở hạ tầng công nghệ như phải đầu tư đồng bộ máy tính đạt cấu hình phù hợp, hệ thống mạng nội bộ ổn định, kết nối Internet băng thông rộng, máy chủ đủ mạnh; đồng thời bảo đảm nguồn điện dự phòng bằng bộ lưu điện hoặc máy phát điện. Phần mềm thi chuyên dụng cần được phát triển hoặc lựa chọn kĩ càng, đáp ứng yêu cầu bảo mật, chống gian lận, ghi nhận đầy đủ quá trình làm bài và chấm tự động các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống bảo mật đa lớp, tường lửa, giải pháp phát hiện-ngăn chặn xâm nhập, mã hóa và sao lưu dữ liệu phải được triển khai đồng bộ. Tổ chức tập huấn, thi thử định kì cho học sinh; đào tạo chuyên sâu cho cán bộ coi thi, giám sát và cán bộ kĩ thuật; xây dựng đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin đủ năng lực vận hành, bảo trì hệ thống trên phạm vi toàn quốc. Cần xây dựng ngân hàng câu hỏi đủ lớn, đa dạng, có tính phân hóa, bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới, được chuẩn hóa để có thể chấm tự động và tương thích hoàn toàn với nền tảng số. Theo TS Tôn Quang Cường, trong giai đoạn đầu, việc đưa kì thi tốt nghiệp THPT lên nền tảng công nghệ có thể phát sinh tranh luận về công bằng, nhất là khoảng cách số giữa các vùng. Tuy nhiên, nếu được chuẩn bị nghiêm túc, minh bạch và có lộ trình phù hợp, đây sẽ là cơ hội nâng cao học vụ số, thúc đẩy đầu tư hạ tầng giáo dục, đặc biệt ở khu vực khó khăn. TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học FPT nhận định, tổ chức thi cho một trường hay một nhóm thí sinh ở khu vực thuận lợi khác xa với việc triển khai cho hơn một triệu thí sinh trên toàn quốc, bao gồm cả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Các chuyên gia đề xuất lộ trình thí điểm trước tại các thành phố lớn, nơi có điều kiện hạ tầng tốt rồi mới mở rộng ra các địa phương khác. Thi trên máy tính có thể tổ chức nhiều đợt trong năm, tạo cơ hội cho thí sinh thi lại nếu chưa đạt, giảm áp lực dồn vào một kì thi duy nhất. Tuy nhiên, chính đặc thù này khiến trường phổ thông nên tập trung vào nhiệm vụ giảng dạy, còn việc tổ chức thi giao cho các đơn vị chuyên trách. NGHIÊM HUÊ Chủ trương thi tốt nghiệp THPT trên máy tính được nhiều chuyên gia đánh giá là bước đi tất yếu trong lộ trình chuyển đổi số, song cũng đặt ra hàng loạt yêu cầu khắt khe về hạ tầng, nhân lực và thể chế. Kì thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội được tổ chức trên máy tính GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ sẽ từng bước triển khai thi trên máy tính tại các địa phương đủ điều kiện, tiến tới áp dụng toàn quốc với các môn thi trắc nghiệm khi hạ tầng được đảm bảo đồng bộ. Theo đó, thí sinh thuộc khu vực ưu tiên được cộng từ 0,25 đến 0,75 điểm. Cụ thể, thí sinh ở khu vực 2, được cộng mức điểm ưu tiên thấp nhất là 0,25 điểm; thí sinh ở khu vực 2 nông thôn được cộng 0,5 điểm; thí sinh khu vực 1 được cộng điểm ưu tiên cao nhất là 0,75 điểm. Khu vực tuyển sinh của mỗi thí sinh được xác định theo địa điểm trường mà thí sinh đã học lâu nhất trong thời gian học cấp THPT (hoặc trung cấp, trung học nghề). Nếu thời gian học (dài nhất) tại các khu vực tương đương nhau thì xác định theo khu vực của trường mà thí sinh theo học sau cùng. Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp, trung học nghề) và một năm kế tiếp. Trước đó, theo dự thảo, Bộ GD&ĐT chỉ cộng điểm ưu tiên từ mức 0,25 - 0,5 điểm cho thí sinh có nơi thường trú trong thời gian học THPT từ 3 năm trở lên tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo… đồng thời học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn quận của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2/3 thời gian học THPT. Tuy nhiên, theo Bộ GD&ĐT, nội dung này nhận được nhiều kiến nghị xem xét lại vì sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, việc đối chiếu nơi cư trú của thí sinh với các danh mục khu vực ưu tiên trước đây không còn thuận lợi. Bên cạnh đó, thực tế có tình trạng thí sinh thay đổi nơi thường trú nhưng chưa cập nhật đầy đủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gây lúng túng cho các nhà trường khi xác nhận đối tượng ưu tiên. Do đó, các ý kiến đề nghị xét ưu tiên theo địa điểm trường THPT nơi học sinh theo học thay vì nơi cư trú. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng quy định cộng điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách với mức điểm cộng từ 1 đến 2 điểm. Trong đó, nhóm ưu tiên 1 được cộng 2 điểm gồm: thí sinh người dân tộc thiểu số được hưởng ưu tiên khu vực 1; quân nhân, sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ và được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ… Đối tượng ưu tiên khác được cộng 1 điểm gồm: người khuyết tật nặng có giấy xác nhận, giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên dự tuyển vào các chương trình đào tạo giáo viên, con thương binh, bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%... Thí sinh thuộc nhiều diện đối tượng chính sách chỉ được hưởng một mức điểm ưu tiên cao nhất. HÀ LINH THI TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH: Bộ GD&ĐT sửa quy định về cộng điểm ưu tiên theo khu vực Theo quy định, thí sinh thuộc khu vực ưu tiên được cộng từ 0,25 đến 0,75 điểm (ảnh minh họa) Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, trong đó sửa quy định về chính sách cộng điểm ưu tiên theo khu vực. Thí sinh thuộc các khu vực ưu tiên được cộng mức điểm thấp nhất là 0,25 điểm và cao nhất là 0,75 điểm.

