Báo Tiền Phong số 54

THỨ HAI 23/2/2026 Số 54 TRỒNG, CHĂM SÓC CÂY XANH LÀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Thí sinh lo đầu ra sau tốt nghiệp CHUYỆN HÔM NAY Đừng để niềm tin tắc đường Sáng sớm mùng 6 Tết, sương còn đọng trên mặt nước bến Yến, những con thuyền đã nối đuôi nhau thành một dòng chảy ken đặc. TẾT CỦA NGƯỜI HÙNG LÝ SƠN VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỂ Chen chân tại chùa Đồng, Yên Tử ẢNH: QUỐC NAM Nữ chiến binh Karate 3 lần được vinh danh Tổng thống Mỹ nâng mức thuế quan toàn cầu lên 15% QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐƯỜNG SẮT VỚI TẦM NHÌN TRÊN 100 NĂM SỨC ÉP Du khách đi thuyền trên suối Yến vào chùa Hương ẢNH: ĐỨC NGUYỄN Thay đổi không mất hồn lễ hội Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham gia trồng cây tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026 ẢNH: TTXVN Cùng bạn đọc Quý bạn đọc thân mến, Sau những ngày xuân sum vầy, báo Tiền Phong trân trọng trở lại cùng bạn đọc từ số báo hôm nay - số báo Tân niên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày. KHAI HỘI BÍNH NGỌ 2026:

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 23/2/2026 Trong không khí phấn khởi, tràn đầy sức sống của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, sáng 22/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức tại khuôn viên của Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (Hà Nội). Lễ phát động được tổ chức đồng loạt ở 126 xã, phường trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến 4 điểm cầu: điểm cầu chính khuôn viên của Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; Trung đoàn bộ binh 692 thuộc Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô (xã Đoài Phương); Trụ sở Công an phường Hà Đông; xã Đông Anh, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Cùng dự Lễ phát động tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan. Sáng mùng 1 Tết năm Canh Tý (11/1/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trồng cây Đa tại công viên Thống nhất (Hà Nội), chính thức phát động “Tết trồng cây” với mong muốn: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và “việc này ít tốn kém mà lợi ích rất nhiều”. Từ đó Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là một hoạt động thường niên mỗi độ xuân về, mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa, một việc làm có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Phát biểu chỉ đạo và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, 66 năm thực hiện Tết trồng cây theo lời Bác dạy, đất nước ta đã đổi thay rõ rệt. Nhiều đồi núi trọc được phủ xanh, nhiều cánh rừng được phục hồi, làng quê, đô thị có thêm bóng mát. Tỷ lệ che phủ rừng tăng lên, ý thức bảo vệ môi trường dần trở thành việc làm quen thuộc của mỗi người dân. Tết trồng cây đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, một phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước. Tết trồng cây đã trở thành “phong tục” đẹp mỗi độ xuân về ở mọi miền đất nước. Trồng thêm một cây là gửi thêm niềm tin vào tương lai. Tổng Bí thư lưu ý, biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiên tai phức tạp, rừng ở nhiều nơi vẫn bị xâm hại. Vì vậy, trồng cây vẫn phải tiếp tục với qui mô rộng hơn, nhiều hơn; trồng cây phải đi đôi với chăm cây, bảo vệ rừng. Mỗi địa phương cần chọn đúng cây, trồng đúng chỗ, quản lý chặt chẽ và bền bỉ lâu dài; phải nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ. Tổng Bí thư nêu rõ, quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường, phát triển kinh tế phải gắn với giữ gìn môi trường; xây dựng đô thị hiện đại nhưng phải giữ gìn được lá phổi xanh cho nhân dân. Nhấn mạnh, Lễ phát động càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam - nơi lưu giữ những trang sử vẻ vang của Đảng ta, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải chuyển đổi mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động thực chất; tuyệt đối không tổ chức phát động phô trương, hình thức, lãng phí, với tinh thần “trồng cây nào, sống tốt cây đó”. Mỗi cây xanh được trồng xuống phải được chăm sóc, bảo vệ, sinh trưởng và phát triển. Việc trồng cây phải đi đôi với quy hoạch, gắn liền với phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh và hiện đại; kiên quyết chống tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước và nhân dân. Hà Nội phải là địa phương đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh trên đầu người, về không gian công cộng xanh, đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân. Các cấp ủy, chính quyền phải coi việc phát triển hệ thống cây xanh, mặt nước là nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch xây dựng Thủ đô; kiên quyết không hy sinh không gian xanh cho các dự án thương mại thiếu bền vững; phấn đấu để Hà Nội thực sự là “Thành phố trong rừng, rừng trong Thành phố”. Để lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, Tổng Bí thư mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy coi việc trồng và chăm sóc cây xanh là hành động thiết thực học tập và làm theo Bác; là thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ mai sau; khẳng định trồng cây hôm nay là gieo mầm hạnh phúc cho tương lai, góp phần hiện thực hóa cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải ròng và ứng phó với biến đổi khí hậu. PV (theo TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy coi việc trồng và chăm sóc cây xanh là hành động thiết thực học tập và làm theo Bác. Phong trào trồng cây xanh của Hà Nội cần nhanh chóng lan tỏa ra cả nước, để đất nước ta có màu xanh bất tận của cây, của hoa, của sự sống. Trồng, chăm sóc cây xanh là học tập và làm theo Bác Thành phố quyết tâm kiến tạo môi trường xanh, “Rừng trong phố-phố trong rừng”, với tầm nhìn 100 năm và xa hơn. Hà Nội sẽ tập trung phủ xanh các tuyến phố, cửa ngõ, khu đô thị mới và vùng nông thôn; hình thành các vành đai sinh thái; từng bước nâng cao diện tích cây xanh bình quân đầu người; phấn đấu để mỗi người dân Thủ đô được thụ hưởng một môi trường sống trong lành, an toàn và đáng sống hơn. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn để lan tỏa phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; gắn xây dựng đô thị xanh với thế trận quốc phòng-an ninh vững chắc. Sự chung tay của các lực lượng là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân-dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi người dân Thủ đô sẽ là một “đại sứ xanh” bằng những hành động cụ thể hằng ngày, để màu xanh hôm nay trở thành tài sản bền vững cho thế hệ mai sau, đúng như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu. Dự kiến, trong đợt đầu tiên ra quân trồng cây đầu Xuân năm 2026, đến cuối tháng 3/2026, toàn thành phố sẽ phấn đấu trồng 80.000-100.000 cây xanh các loại và trong năm 2026 sẽ trồng khoảng 400.000 cây. Trong đợt ra quân này, Bộ Quốc phòng sẽ trồng khoảng 1,2 triệu cây, Bộ Công an sẽ trồng trên 3 triệu cây các loại. P.V Hà Nội kiến tạo “Rừng trong phố, phố trong rừng” Phát biểu hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Hà Nội xác định “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; trồng cây phải gắn với quy hoạch, bảo vệ và chăm sóc; đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đô thị xanh, tăng trưởng xanh và cải thiện chất lượng không khí.

Quy hoạch phát triển ngành đường sắt với tầm nhìn trên 100 năm 3 n Thứ Hai n Ngày 23/2/2026 THỜI SỰ Sáng 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra, thăm động viên lực lượng đang thi công và chỉ đạo thúc đẩy triển khai dự án đường sắt đô thị Hà Nội. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội. KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội có tổng chiều dài tuyến chính 12,5km, trong đó đoạn đi trên cao dài 8,5km, đoạn đi ngầm khoảng 4,0km. Tuyến đường sắt đô thị này là đường sắt khổ đôi 1.435mm, tiêu chuẩn châu Âu, có 8 ga trên cao, 4 ga ngầm. Phương tiện vận tải trên tuyến là đầu máy toa xe kích thước trung bình, với đoàn tàu 4-5 toa. Dự án có tổng mức đầu tư 34.826 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2009 đến năm 2027. Đến nay, đoạn trên cao từ Nhổn-Cầu Giấy đã hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác từ ngày 8/8/2024 theo đúng tiến độ điều chỉnh; đảm bảo chất lượng và an toàn, được người dân đón nhận tích cực. Phần ngầm đang được triển khai thi công đồng loạt, đạt 76,3% khối lượng thi công, cơ bản đáp ứng tiến độ. Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã di chuyển bằng xe goòng từ hầm B3, Ga đường sắt đô thị S9 (Kim Mã) tới hầm B2, Ga S11 (Văn Miếu) và Ga S12 (Trần Hưng Đạo) của tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội thăm, chúc Tết các lực lượng đang thi công trên công trường. Thủ tướng Chính phủ vui mừng, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của thành phố Hà Nội, các bộ, ban, ngành, đang ngày đêm làm việc trên công trường, đặc biệt là các cán bộ, kỹ sư, công nhân đã hy sinh thời gian riêng tư của những ngày nghỉ Tết, bám trụ trên công trình để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đưa các tuyến đường sắt đô thị sớm đi vào vận hành, khai thác đồng bộ, hiệu quả, theo kịp yêu cầu phát triển của Thủ đô. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nhổn-Ga Hà Nội có thời gian thực hiện kéo dài, do đó phải thay đổi tư duy, thay đổi phương pháp, thay đổi cách tiếp cận để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng tốt hơn, giữ được an toàn, đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường... Thăm hỏi đời sống, thu nhập, công việc của kỹ sư, công nhân trên công trường, Thủ tướng mong muốn kỹ sư, công nhân, ngoài tinh thần yêu nước, làm việc xuyên ngày Tết, xuyên ngày nghỉ, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ,” “làm việc 3 ca, 4 kíp,” “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương,” “chỉ bàn làm, không bàn lùi,” tiếp tục đổi mới tư duy, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao tay nghề, nâng cao trí tuệ để đưa đất nước tiến nhanh, tiến bền vững. Nói chuyện với nhân dân vùng dự án, Thủ tướng bày tỏ sự cảm ơn đối với nhân dân Thủ đô đã đồng hành, chia sẻ và ủng hộ dự án trong quá trình triển khai; đồng thời mong muốn nhân dân tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất. Dự án hoàn thành sớm ngày nào thì hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch phát triển ngày đó, qua đó tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương và vùng Thủ đô. Sau khi đi kiểm tra thực địa triển khai dự án, động viên các lực lượng đang thi công trên công trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, chủ đầu tư, các nhà thầu thiết kế, thi công để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy dự án. Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá, tuy đạt kết quả tích cực, song trong quá trình thực hiện dự án có một số khó khăn, vướng mắc liên quan quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị; tính liên thông của hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật; phương án huy động vốn chưa đa dạng về nguồn và hình thức, phương thức đầu tư; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di chuyển hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công, nhất là ở tuyến hầm và nhà ga ngầm còn chậm; thể chế, chính sách chưa vượt trội; việc đàm phán với phía nhà thầu nước ngoài về cung cấp các gói thầu thiết bị để hoàn thành các công việc còn lại của phần ngầm chậm... Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao các kết quả đáng khích lệ trong triển khai dự án; cho rằng, về tổng thể, đến thời điểm hiện tại, dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội đã và đang triển khai quyết liệt, đảm bảo chất lượng. Trong đó, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thi công; đưa vào vận hành đoạn trên cao Nhổn-Cầu Giấy; hoạt động thi công các phần còn lại được đẩy mạnh trên tất cả các công trường; nhiều hạng mục đã hoàn thành, hướng tới mục tiêu đưa vào khai thác toàn tuyến trong năm 2027. Từ thực tiễn dự án này, cũng như qua 17 năm Hà Nội mới làm được 21km đường sắt đô thị, trong khi mục tiêu tới năm 2045 Hà Nội có hơn 600km đường sắt đô thị thì tốc độ phải gấp hàng chục lần, Thủ tướng nêu rõ, phải thay đổi tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận, cách làm, cách tổ chức thực hiện và phải vượt lên chính bản thân mình để phát triển ngành đường sắt nói riêng, và phát triển đất nước nhanh, bền vững, đưa đất nước trở thành nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. ĐA DẠNG HÓA NGUỒN VỐN VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ Trên cơ sở kiểm tra thực địa, nghe các báo cáo, đề xuất; để dự án được triển khai thuận lợi, đáp ứng yêu cầu đề ra, cũng như phát triển ngành đường sắt và đường sắt đô thị Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan và thành phố Hà Nội trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thúc đẩy dự án đường sắt đô thị Hà Nội và định hướng phát triển ngành đường sắt Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sớm hoàn thiện, ban hành quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đường sắt đô thị. Khẩn trương hoàn thành quy hoạch phát triển ngành đường sắt, bao gồm đường sắt đô thị với tầm nhìn trên 100 năm, tinh thần là phải “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, “đi sâu vào lòng đất, bay cao lên trời, vươn xa ra biển lớn”, không lãng phí thời gian, không lãng phí công sức, không lãng phí nguồn vốn, không lãng phí đất đai, giữ môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Thủ tướng chỉ rõ phải phát triển ngành đường sắt với công nghệ thống nhất, dùng chung, hiện đại, tối ưu hóa đầu tư, gắn với chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó phải phát triển công nghiệp phụ trợ, hệ sinh thái ngành công nghiệp đường sắt nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu thực tế; thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực đường sắt mọi mặt từ tư vấn, thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành, phấn đấu 90% nhân lực trong lĩnh vực này là người Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng lưu ý cần thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn phát triển đường sắt, huy động vốn đầu tư công, hợp tác công tư, phát hành trái phiếu, vốn vay, vốn huy động từ nhân dân. Xây dựng hệ thống điều hành đường sắt theo hướng nội địa hóa, với sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Tổ chức quản lý phải hiện đại, thông minh theo hướng số hóa, xanh hóa, Việt Nam hóa, tham khảo kinh nghiệm các nước phù hợp với điều kiện Việt Nam. Yêu cầu các bộ, ngành Trung ương phải hợp đồng tác chiến, phối hợp hiệu quả, chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong triển khai các dự án, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngành đường sắt tập trung chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 145 năm ngành Đường sắt Việt Nam, trong đó rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển và xây dựng đường sắt, đường sắt đô thị với tầm nhìn trên 100 năm, dựa vào nguồn lực bên trong là chiến lược, lâu dài, quyết định; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; tiết giảm chi phí, cải thiện môi trường, hạ giá thành dịch vụ, tăng tính cạnh tranh dịch vụ của ngành đường sắt, để người dân được hưởng thụ thành quả. PV (Theo TTXVN) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thành quy hoạch phát triển ngành đường sắt, bao gồm đường sắt đô thị với tầm nhìn trên 100 năm. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội ẢNH: TTXVN Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao các kết quả đáng khích lệ trong triển khai dự án; cho rằng, về tổng thể, đến thời điểm hiện tại, dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn NhổnGa Hà Nội đã và đang triển khai quyết liệt, đảm bảo chất lượng. Thủ tướng yêu cầu thực hiện tinh thần "1 mục tiêu", "2 bảo đảm", "3 có", "4 không", "5 hóa", "6 rõ" trong triển khai dự án. Trong đó: "1 mục tiêu" xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. "2 bảo đảm" là bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân. "3 có" là có sự tham gia của Nhà nước; có sự tham gia của người dân; có sự tham gia của doanh nghiệp. "4 không" là không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm. "5 hóa" là số hóa; xanh hóa; tối ưu hóa hiệu quả; thông minh hóa quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. "6 rõ" là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

4 n Thứ Hai n Ngày 23/2/2026 THỜI SỰ Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu ở Thác Bà Ngay trong đêm 21/2 (mùng 5 Tết), nhận được lệnh của cấp trên về việc cơ động lực lượng đi tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân) đã khẩn trương làm công tác chuẩn bị, điều động lực lượng, phương tiện đi tìm kiếm cứu nạn. Lữ đoàn 126 đã điều động 20 chiến sĩ đặc công, “người nhái” có kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều loại trang thiết bị cứu nạn khác, từ Hải Phòng cơ động đến hồ Thác Bà (Lào Cai) để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến 3h30 ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lực lượng cứu nạn của Lữ đoàn 126 đã đến hiện trường và cơ động ra vị trí tìm kiếm. Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm của đơn vị cho biết, khu vực hồ Thác Bà sương mù dày đặc, có mưa nhỏ. Hồ có độ sâu lớn nhất khoảng 17m. Đến 6h45, các tổ người nhái của Lữ đoàn 126 đã tiến hành lặn kiểm tra trong thân tàu bị lật và tìm kiếm các nạn nhân ở các khu vực xung quanh. Ít phút sau đó, tổ người nhái đã tìm thấy, vớt được thi thể một nạn nhân là Hoàng Đức Mạnh (SN 2015, trú ở xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai). Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2 (mùng 5 Tết), tàu chở khách mang biển kiểm soát YB-0876H va chạm với tàu chở đá mang biển kiểm soát YB-0919, khiến tàu chở khách bị lật chìm, làm 6 người mất tích. Thời điểm xảy ra sự việc, tàu chở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Tàu chở khách do ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái) làm chủ. Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên). Sáng 22/2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) cho biết, toàn bộ 22 hành khách cùng 1 lái tàu trong vụ tai nạn chìm tàu trên hồ Thác Bà đều là người trú tại xã. Theo ông Long, tất cả 22 hành khách đều sinh sống tại thôn Ngòi Song của xã Cảm Nhân. Các nạn nhân có quan hệ anh em ruột thịt, họ hàng gần với nhau. Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Cảm Nhân, thời điểm xảy ra sự việc, các nạn nhân đang trên đường đi chúc Tết từ khu vực TP Yên Bái (cũ) trở về địa phương. Khi tàu chở khách di chuyển trên hồ Thác Bà, đến khu vực thuộc địa phận xã Bảo Ái thì xảy ra tai nạn. KHẨN TRƯƠNG ĐIỀU TRA VỤ TAI NẠN Ngày 22/2, UBND tỉnh Lào Cai có văn bản hỏa tốc chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giữa tàu chở khách và tàu chở đá trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái, làm 1 người chết, 5 người mất tích. Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ khắc phục ngay hậu quả vụ tai nạn. Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải đường thủy; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, nồng độ cồn, chở quá số người quy định... UBND các xã Bảo Ái và Cảm Nhân khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân còn mất tích và khắc phục hậu quả vụ tai nạn, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó tham gia xác minh, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định đối với những vi phạm, sai phạm có liên quan theo thẩm quyền (nếu có). UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để cấp cứu, điều trị kịp thời cho các nạn nhân bị thương, được cứu và bảo đảm chăm sóc y tế tốt nhất, hạn chế thấp nhất tổn thất về người. THÀNH ĐẠT Đến 17h20 ngày 22/2, lực lượng người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã phát hiện và đưa lên bờ thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà. Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 huy động 20 người nhái xuyên đêm tới hồ Thác Bà triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân Đến 17h20 ngày 22/2, lực lượng người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã phát hiện và đưa lên bờ thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà. Như vậy, toàn bộ 6 người mất tích đã được tìm thấy trong ngày. Danh tính 6 nạn nhân gồm: Hoàng Thị Tuyết (SN 1966), Hoàng Thị Hoa (SN 1970), Triệu Thị Huân (SN 1978), Hoàng Văn Thuận (SN 1984), Hoàng Đức Mạnh (SN 2015) và Hoàng Thị Thanh Thúy (SN 2012). Đến cuối chiều 22/2, toàn bộ 6 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Công tác tìm kiếm, cứu nạn chính thức hoàn tất. THÀNH ĐẠT - A LÙ Anh Nguyễn Văn Lạc (40 tuổi, quê Phú Thọ), Đội trưởng Đội cứu hộ Đoan Hùng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà, anh cùng 9 thành viên trong đội đã di chuyển từ Phú Thọ lên Lào Cai để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Theo anh Lạc, khi lặn xuống đáy hồ ở độ sâu khoảng 17m, anh phát hiện tàu chở khách nằm nghiêng, phần thân chìm dưới lớp bùn. Nước dưới đáy hồ khá trong, có thể quan sát tương đối rõ khu vực xung quanh xác tàu. “Khi tôi lặn xuống, xung quanh khu vực tàu chìm không có nạn nhân. Tôi đã tìm kiếm cả bên trong lẫn xung quanh tàu nhưng không phát hiện thi thể nào. Theo phán đoán của tôi, khi tàu chìm, phản xạ của người gặp nạn là tìm cách lao ra ngoài”, anh Lạc kể. Anh Lạc cho biết, hiện đội đã chuẩn bị nhiều thiết bị chuyên dụng như bình khí, dây neo, móc rà để hỗ trợ công tác tìm kiếm trong điều kiện lòng hồ sâu và địa hình phức tạp. Theo anh Lạc, khó khăn cho việc khoanh vùng tìm kiếm vì đội tìm kiếm không trực tiếp chứng kiến thời điểm va chạm giữa hai phương tiện nên chưa thể xác định chính xác vị trí các nạn nhân rơi xuống nước so với vị trí tàu chìm. Ngay sau khi nhận tin báo vụ lật tàu, Câu lạc bộ Thể thao nước hồ Thác Bà đã huy động 5 tàu cùng khoảng 20 người tham gia tìm kiếm cứu nạn. Anh Nguyễn Thành Phúc, đại diện câu lạc bộ cho hay, việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do mực nước hồ sâu, nhiệt độ ban đêm xuống thấp, trời tối và có sương mù. Trong đêm 21 và rạng sáng 22/2, đội thợ lặn của câu lạc bộ gồm 5 người đã liên tục lặn tìm kiếm dưới sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội và các đơn vị chức năng. Trước khi xuống nước, các thợ lặn đều sử dụng thiết bị cung cấp oxy để bảo đảm an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ. Tại hiện trường, Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126, trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm của đơn vị cho biết, trong sáng 22/2, thời tiết khu vực tìm kiếm không mưa nhưng có sương mù, độ sâu trung bình khoảng 1215m. “Lực lượng thợ lặn của đơn vị đã lặn vào bên trong tàu bị chìm nhưng chưa phát hiện thêm thi thể nạn nhân. Hiện đơn vị đang mở rộng khu vực tìm kiếm”, Thượng tá Tuấn Anh thông tin. Trên bờ, ông Hoàng Văn Hòa (SN 1968, trú xã Xuân Long, tỉnh Lào Cai) đứng lặng, mắt đỏ hoe. Gia đình ông Hoà xuống khu vực thành phố Yên Bái (cũ) thăm người thân. Chiều 21/2, một số thành viên thuê tàu di chuyển thì xảy ra sự cố. Thời điểm tai nạn, ông Hoà không đi cùng chuyến tàu. Khi nhận tin, ông mới biết phương tiện gặp nạn gần Làng Cạn. Những người được đưa lên bờ đã xác định danh tính. Tuy nhiên, 6 người mất tích ban đầu đều là người thân của ông, gồm hai chị dâu, một chị gái, một em trai và hai cháu nhỏ. T. ĐẠT Phút lặn sâu 17m giữa đêm lạnh Anh Nguyễn Văn Lạc kể lại việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn trên hồ Thác Bà ẢNH: HOÀNG HỮU “Khi tôi lặn xuống độ sâu khoảng 17m, con tàu nằm nghiêng, phần thân chìm trong lớp bùn, nhưng tìm cả bên trong lẫn xung quanh vẫn không thấy nạn nhân nào”, anh Nguyễn Văn Lạc, Đội trưởng Đội cứu hộ Đoan Hùng kể lại sau nhiều giờ ngụp lặn giữa đêm lạnh tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu chở khách ở hồ Thác Bà. “Người nhái” của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 lặn nhiều giờ để tìm kiếm người mất tích

5 n Thứ Hai n Ngày 23/2/2026 XÃ HỘI Trong tổng số các vụ tai nạn, đường bộ chiếm phần lớn với 378 vụ, khiến 224 người thiệt mạng và 274 người bị thương; giảm 152 vụ (28,7%), giảm 76 người chết (25,3%) và giảm 117 người bị thương (29,9%) so với cùng kỳ năm trước. Đường sắt ghi nhận 1 vụ tai nạn làm 1 người tử vong, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và giảm 1 người bị thương so với Tết 2025. Đường thủy xảy ra 2 vụ tai nạ n, làm 5 người chết và 5 người mất tích. So với cùng kỳ, số người chết tăng 4 và số người mất tích tăng 5, trong khi số vụ và số người bị thương không thay đổi. Đáng chú ý, vụ tai nạn đường thủy trên sông Gianh (đoạn qua xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) khiến 4 người thiệt mạng; vụ va chạm trên hồ Thác Bà (Lào Cai) làm 6 người chế t. Trong dịp nghỉ Tết, tổng lưu lượng phương tiện từ đường địa phương vào các tuyến cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông quản lý đạt hơn 5,26 triệu lượt, tăng gần 749.600 lượt so với Tết 2025. Ở chiều ngược lại, có gần 5,4 triệu lượt phương tiện từ cao tốc ra các tuyến địa phương, tăng 777.400 lượt. Bình quân mỗi ngày có hơn 585.000 lượt xe vào cao tốc (tăng 16,6%) và khoảng 597.600 lượt xe rời cao tốc (tăng 16,9%). Một số tuyến có lưu lượng tăng mạnh như Nội BàiLào Cai với lượt xe vào tăng 206.713 lượt (39%) và lượt ra tăng 197.370 lượt (36,5%). Tuyến Pháp Vân-Cao Bồ-Mai Sơn- Quốc lộ 45-Nghi Sơn có lượt vào tăng 22.646 (14,3%) và lượt ra tăng 216.382 lượt (13,4%). Tuyến Nghi SơnDiễn Châu-Bãi Vọt-Hàm Nghi-Bùng-Vũng Áng-Cam Lộ ghi nhận lượt vào tăng 76.715 (38,7%) và lượt ra tăng 76.722 lượt (38,7%). Dù lưu lượng phương tiện tăng cao vào 2 ngày đầu, 2 ngày cuối kỳ nghỉ và các ngày mồ ng 2, sáng mồ ng 3 Tết do nhu cầu đi lại, thăm thân, du xuân, lễ hội của người dân tại Hà Nội, TPHCM và các địa phương khá c, song không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài. Trong 9 ngày nghỉ, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp; trừ điểm 16.095 giấy phép lái xe; tạm giữ 747 ô tô, 26.742 mô tô và 1.062 phương tiện khác. Đáng chú ý, có 26.337 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 53,5% so với Tết 2025), 15.728 trường hợp vi phạm tốc độ (tăng 18,3%), 34 trường hợp lái xe dương tính với ma túy và 64 phương tiện vi phạm quá khổ, quá tải. THÁ I AN Khoảng 12h trưa, lực lượng chức năng phát hiện một flycam trái phép ở khu vực đường cất cánh phía Bắc sân bay Đà Nẵng. Để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, cơ quan quản lý không lưu đã tạm ngưng khai thác đường băng trong khoảng 30 phút. Tình huống này khiến khoảng 15 chuyến bay bị ảnh hưởng. Nhiều chuyến bay quốc tế từ Nhật Bản, Hồng Kông - Trung Quốc, Singapore khi đến Đà Nẵng phải bay nhiều vòng trên bầu trời. Đến gần 13h, các chuyến bay mới bay hạ cánh lại sân bay Đà Nẵng. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho hay, ngày cuối nghỉ Tết, có 168 chuyến bay đến và 168 chuyến bay cất cánh tại sân bay Đà Nẵng. Từ ngày 8-22/2, Cảng đã phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý 4 sự vụ, vụ việc liên quan đến an toàn hàng không và các hoạt động khai thác tại sân bay Đà Nẵng. Trước đó, vào tháng 11/2025, một chiếc flycam ở khu vực đường Phạm Hùng bay cao hơn 400m, cách đường cất - hạ cánh của sân bay Đà Nẵng khoảng 60-70m. Cơ quan quản lý không lưu buộc phải tạm dừng khai thác đường băng trong khoảng 2 giờ, làm ảnh hưởng đến 18 chuyến bay. THANH HIỀ N Ngày 22/2 (mồng 6 Tết), để chủ động điều tiết giao thông và giảm áp lực cho Quốc lộ 1, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai các chốt chặn tại các nút giao trọng điểm. Đáng chú ý, thay vì chỉ dùng gậy ra hiệu lệnh truyền thống, các chiến sĩ đã linh hoạt sử dụng loa di động (thường gọi là loa kẹo kéo) để truyền tin đến người đi đường. Tại địa phận phường Mỹ Trà (TP. Cao Lãnh), ngay khi nhận tin báo qua bộ đàm về tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 1, một chiến sĩ CSGT đã liên tục phát thông báo: “Bà con chú ý, hiện tại Quốc lộ 1 đang kẹt xe nghiêm trọng, chúng ta nên rẽ vào đường N2 để hành trình thông thoáng hơn”. Tiếng loa vang vọng giữa trưa nắng không chỉ hướng dẫn lộ trình thay thế như Quốc lộ 30, Quốc lộ N2B mà còn liên tục nhắc nhở người dân “Giữ khoảng cách an toàn”, “Chạy chậm lại để đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân”. CHÚ C TRÍ Chiều 22/2, Cục Cảnh sát giao thông cho biế t, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm 230 người tử vong và 274 người bị thương. So với kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, số vụ tai nạn giảm 154 vụ (28,8%), số người chết giảm 73 người (23,2%) và số người bị thương giảm 118 người (30,1%). Cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Ninh Bình lú c 15h chiều 22/2 Ả NH: ANH TRỌ NG Lý do sân bay Đà Nẵng phải “đóng cửa” 30 phút Ngà y 22/2, tức mồ ng 6 Tết, nhiều chuyến bay tại sân bay Đà Nẵng bị ảnh hưởng do một flycam bay trái phép gần khu vực sân bay. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng ẢNH: THANH HIỀN CSGT dùng loa kẹo kéo phân luồng, hướng dẫn người dân nhằm giảm kẹt xe CSGT Đồng Tháp dù ng loa kẹo kéo phân luồng tránh kẹt xe Từ lán chăn nuôi cách hiện trường khoảng 400m, ông Hà Ngọc Sơn (SN 1979, ở thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) nghe tiếng va chạm lớn nên vộ i lao thuyền ra hồ . Trong làn nước lạnh và hỗn loạn giữ a đêm tố i, ông lần lượt kéo được 6 người lên bờ an toàn. Tối 21/2, tàu chở 22 hành khách cùng 1 lái tàu đang di chuyển trên hồ Thác Bà thì va chạm với một tàu chở đá. Sau cú va chạm, tàu chở khách chìm. Thời điểm đó, ông Hà Ngọc Sơn đang nấu thức ăn cho đàn gia súc trên đảo. Sau khi nghe một tiếng “ầm” rất lớn, tiếng máy tàu nhỏ dần rồi tắt hẳn, ông Sơn cả m thấy có chuyện chẳng lành. Không kịp gọi ai, ông cầm đèn pin, nổ máy thuyền chạy về phía phát ra âm thanh. Trời tối, từ trên đảo không thể quan sát rõ. Khi đến gần khu vực va chạm, ông thấy chiếc tàu chở đá đã lùi ra cách khoảng 50m. Trên mặt nước là cảnh tượng hỗn loạn: Người nổi, người chìm, áo phao và đồ đạc trôi lẫn vào nhau. Tiếng kêu cứu vang lên giữa khoảng nước rộng và lạnh. Dưới ánh đèn pin, ông nhìn thấy một phụ nữ ôm chặt hai đứa trẻ trong nách, cả ba đã đuối sức. Cách đó không xa là một bé gái đang chới với, hai tay vùng vẫy yếu dần. Một người đàn ông khác ôm con, cố giữ thăng bằng giữa dòng nước. “Lúc ấy tôi không nghĩ được gì nhiều. Ai gần thì kéo lên trước”, ông Sơn kể lại. Chiếc thuyền nhỏ tròng trành vì nước tràn vào. Ông phải vừa giữ thăng bằng, vừa kéo từng người lên. Mỗi lần thêm một người, thuyền lại nghiêng thêm. Ông hiểu nếu cố chở quá tải, thuyền có thể lật, tất cả sẽ gặ p nguy hiểm. Sau nhiều lượt tiếp cận, ông đưa được 6 người lên thuyền rồi chở vào bờ. Ngay sau đó, ông liên hệ chính quyền địa phương, đề nghị báo công an xã và thả neo đánh dấu vị trí tàu chìm để lực lượng cứu hộ xác định hiện trường. Khoảng hơn một giờ sau, người dân và lực lượng chức năng mới tiếp cận được khu vực để triển khai tìm kiếm. Đến nay, ông Sơn nói vẫn còn tiếc vì không thể cứu thêm người. Khi được hỏi về khoảnh khắc nguy hiểm nhất, ông chỉ nói ngắn gọn: “Thuyền nghiêng lắm, nước đã vào rồi. Nếu tham chở thêm, có khi cả mình cũng chìm”. Ông Sơn không làm nghề vận tải hay du lịch. Cuộc sống của ông gắn với những lán trại chăn nuôi giữa lòng hồ. Sự quen thuộc với mặt nước, luồng lạch và hướng gió giúp ông định hướng trong đêm tối và tiếp cận đúng vị trí chỉ trong ít phút. Sau vụ việc, khi dọn lại thuyền, ông nhặt được một khoản tiền của nạn nhân. Ông giữ cẩn thận để trả lại. “Của ai thì phải trả lại cho người ta”, ông Sơn nói. Ông chia sẻ, ông không nhận mình là người hùng, chỉ làm điều ông cho là cần làm trong khoảnh khắc không có thời gian để do dự. THÀ NH ĐẠ T-A LU “Người hùng” kể giây phút lao thuyền cứ u ngườ i Ông Hà Ngọc Sơn đã dũng cảm cứu 6 người thoát nạn trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà tối 21/2 ẢNH: TRẦN THANH Khoảng 19h15 ngày 21/2, tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái xảy ra va chạm giữa tàu chở đá và phương tiện thủy chở khách khiến tàu chở khách bị chìm. Đến cuối chiều 22/2, thi thể tấ t cả 6 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình. 9 NGÀ Y TẾ T: 230 người tử vong vì tai nạn giao thông

6 n Thứ Hai n Ngày 23/2/2026 KHOA GIÁO Thí sinh lo đầu ra sau tốt nghiệp KHÔNG CÒN CHẠY THEO ĐIỂM CHUẨN Lê Nguyên Vũ, Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa đang học lớp 11 nhưng đã có kế hoạch tương lai. Em đăng kí thi đánh giá tư duy (TSA) của ĐH Bách khoa Hà Nội đợt 3 (tổ chức tháng 5), xác định ngành Công nghệ thông tin là mục tiêu dài hạn. Sinh ra trong gia đình hai đời theo ngành sư phạm, Vũ không chịu áp lực nối nghiệp. Bố mẹ chọn cách tôn trọng lựa chọn của con. Theo phản ánh của các giảng viên, chuyên viên tham gia tư vấn của Đại học Bách khoa Hà Nội vừa qua, thí sinh tìm đến gian hàng các trường đại học không còn những câu hỏi quen thuộc: “Năm nay điểm chuẩn bao nhiêu?”, “có dễ đỗ không?”. Thay vào đó là hàng loạt vấn đề đi thẳng vào bản chất của con đường học tập và nghề nghiệp. Cũng theo các chuyên gia, nhiều nữ sinh tìm đến xin tham vấn các thầy cô không đặt câu hỏi “Con gái có học được kĩ thuật không?”, mà tập trung vào lộ trình học, tổ hợp xét tuyển, cách chuẩn bị năng lực từ bây giờ. Sự tự tin ấy phản ánh môi trường phổ thông đang thay đổi: học sinh được khuyến khích theo đuổi năng lực cá nhân thay vì tự đặt giới hạn. Các em tìm hiểu thông tin và được biết về áp lực và cường độ đào tạo tại đại học. Chính điều đó lại tạo sức hút. Nhiều câu hỏi mang tầm tương lai xa nhưng thiết thực như kĩ sư ra trường làm việc ở đâu? Ngành nào có nhu cầu nhân lực rõ rệt? Chương trình học có gắn với dự án, doanh nghiệp, sản xuất thực tế không? Thậm chí có em đặt vấn đề “Ngành Khoa học máy tính rất “hot” nhưng kĩ năng nào giúp sinh viên bứt phá sau này?”. Trong mỗi buổi tư vấn, cô Dương Quỳnh Nga, giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội luôn mang theo một cuốn sổ tay nhỏ. Trong đó là những câu hỏi gần như nguyên văn của học sinh: “Học ngoại ngữ có dễ xin việc không?”, “ai cũng học tiếng Anh, còn lợi thế không?”. Một học sinh nam chia sẻ: “Em rất thích học ngoại ngữ, bố mẹ em bảo đừng học theo “mốt”, quan trọng là học xong có việc làm”. Theo PGS. Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, học sinh ngày nay không chỉ tìm cách vào đại học mà tìm cách sống trọn vẹn con đường học thuật và nghề nghiệp. Đại học không còn là “đích đến”, mà đang định hình một thế hệ thí sinh “thực chiến”: chọn ngành bằng hiểu biết, theo đuổi mục tiêu bằng quyết tâm dài hạn và đặt câu hỏi thẳng vào tương lai của chính mình. HỌC BẠ KHÔNG CÒN LÀ “TẤM VÉ” ĐỘC LẬP Những điều chỉnh trong Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT đang tạo ra tác động trực tiếp và sâu rộng tới chiến lược tuyển sinh của nhiều cơ sở đào tạo, buộc các trường đại học phải điều chỉnh phương thức xét tuyển, diện tuyển thẳng cũng như điều kiện kèm theo. Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) quyết định dừng phương thức xét tuyển kết hợp giữa học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT với các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, HSK, JLPT… Đồng thời, số tổ hợp xét tuyển được rút gọn còn 24, giảm 18 tổ hợp so với năm 2025. Đây được xem là bước điều chỉnh theo hướng tinh giản, tăng tính chuẩn hóa trong tuyển sinh. Trường Đại học Ngoại thương cũng không còn áp dụng diện tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải tại cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc gia và quốc tế. Thay vào đó, nhóm thí sinh này sẽ được cộng điểm ưu tiên, mức cộng dao động từ 0,5 đến 3 điểm tùy theo giải thưởng. Tương tự, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dừng tuyển thẳng diện giải Khoa học kĩ thuật, chỉ tuyển thẳng thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba quốc gia, quốc tế ở các môn văn hóa như Toán, Lí, Hóa, Tin, Sinh, tùy theo ngành đào tạo cụ thể. Theo quy chế mới, với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ), tổ hợp xét tuyển phải sử dụng điểm trung bình chung của 6 học kì (lớp 10, 11 và 12) của tối thiểu 3 môn. Đáng chú ý, trong tổ hợp bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn; hai môn này phải chiếm tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét tuyển. Đặc biệt, thí sinh dù xét học bạ vẫn phải bảo đảm tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn tương ứng tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm mới đủ điều kiện được xét tuyển đại học. Chẳng hạn, nếu đăng kí xét học bạ theo tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa), thí sinh vẫn phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp của 3 môn này từ 15 điểm trở lên. Quy định này đồng nghĩa với việc học bạ không còn là “tấm vé độc lập”, mà trở thành một cấu phần trong đánh giá tổng thể, gắn chặt với kết quả kì thi tốt nghiệp THPT. Sự thay đổi khiến không ít thí sinh và phụ huynh băn khoăn, đặc biệt với những học sinh vốn coi xét học bạ là phương án “an toàn” trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Theo các chuyên gia, đây cũng là cơ hội để người học nhìn nhận lại chiến lược lựa chọn ngành, trường và lộ trình học tập một cách thực chất, dài hạn hơn. Những điều chỉnh mới cho thấy xu hướng siết chặt điều kiện đầu vào, tăng tính liên thông giữa các phương thức xét tuyển, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về sự chuẩn bị kĩ lưỡng và chiến lược đăng kí phù hợp của thí sinh trong kì tuyển sinh năm 2026. NGHIÊM HUÊ Tại các buổi tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026, nhiều thí sinh đặt vấn đề thẳng thắn: Ra trường làm gì, cần chuẩn bị năng lực và học thế nào để không tụt lại phía sau? Thí sinh thi đánh giá tư duy đợt 1 Các chuyên gia khuyên thí sinh cần tính toán kĩ tổ hợp xét tuyển, phân bổ nguyện vọng hợp lí và chuẩn bị song song cho kì thi tốt nghiệp THPT cùng các bài thi đánh giá riêng, tránh tâm lí phụ thuộc vào một phương án duy nhất. Bác sĩ Phùng Thị Thúy Hằng, Phó trưởng khoa Mắt cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng tổn thương rất nặng như rách giác mạc, thủng nhãn cầu, vỡ nhãn cầu, xuất huyết nội nhãn, dị vật kim loại cắm sâu trong mắt, bỏng nhiệt và bỏng hóa chất vùng mặt. Đây đều là các tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, có thể để lại di chứng lâu dài, thậm chí không thể phục hồi. Một trường hợp điển hình là bệnh nhân nữ 48 tuổi (Hà Tĩnh) bị pháo bắn trúng mắt khi đi chúc Tết. Tai nạn khiến bệnh nhân mất toàn bộ nhãn cầu, tổn thương nghiêm trọng mi mắt trên và dưới, nhiều dị vật trong hốc mắt và xoang kèm chấn thương sọ não, vỡ thành xương. Thị lực không thể cứu vãn. Người bệnh đã được hội chẩn toàn viện và phẫu thuật với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa mắt, tai mũi họng và phẫu thuật thần kinh. Một bệnh nhân nam 45 tuổi (Hải Phòng) trong lúc đốt pháo bị tổn thương cả hai mắt với dị vật giác mạc, củng mạc sâu, kèm chấn thương sọ não, xuất huyết dưới màng cứng. Bệnh nhân được xử trí cấp cứu chấn thương sọ não và lấy dị vật, song thị lực suy giảm nghiêm trọng. Đáng chú ý, một bệnh nhi 10 tuổi (Hà Nội) nhặt pháo còn sót lại ngoài sân, giấu gia đình để đốt thử và bị pháo bắn vào mắt gây xuất huyết nội nhãn, ảnh hưởng nặng nề đến thị lực. Sau hai ngày điều trị, các bệnh nhân bước đầu ổn định nhưng tiên lượng về thị lực còn dè dặt. Các chuyên gia cho biết, khi phát nổ, pháo tạo ra áp lực cực lớn, mảnh vỡ kim loại tốc độ cao cùng tia lửa và nhiệt độ cao. Chỉ trong tích tắc, nhãn cầu - với cấu trúc mỏng manh và hầu như không có khả năng tự bảo vệ - có thể bị xuyên thủng. Trẻ em là nhóm nguy cơ cao do tính tò mò, thích xem hoặc nghịch pháo nhưng thiếu kỹ năng nhận diện nguy hiểm. Nhiều trẻ không biết lựa chọn vị trí an toàn khi xem đốt pháo. Chỉ một chút lơ là của người lớn, cộng với sự hiếu kỳ của trẻ nhỏ, có thể dẫn tới hậu quả nặng nề. Bên cạnh đó, tâm lý chủ quan vẫn tồn tại ở không ít người khi cho rằng pháo nhỏ, pháo tự chế không nguy hiểm; cho trẻ tự châm pháo; nhặt pháo chưa nổ hết để kiểm tra; đốt pháo trong không gian hẹp hoặc gần khu dân cư. “Mọi loại pháo đều tiềm ẩn nguy cơ sát thương cao, đặc biệt với mắt”, các bác sĩ nhấn mạnh. Bác sĩ Hằng khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn do pháo nổ gây chấn thương mắt, nạn nhân tuyệt đối không dụi mắt, không tự ý lấy dị vật, không nhỏ thuốc tùy tiện. Cần che nhẹ mắt bằng gạc sạch và nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt gần nhất. “Thời gian vàng trong xử trí chấn thương nhãn cầu chỉ tính bằng giờ. Can thiệp càng sớm, cơ hội bảo tồn thị lực càng cao”, bác sĩ Hằng lưu ý. HÀ MINH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Báo động tình trạng chấn thương mắt do pháo nổ Bác sĩ khám cho bệnh nhân bị chấn thương mắt do pháo nổ Chỉ trong 3 ngày đầu năm 2026, Khoa Mắt – Bệnh viện Bạch Mai liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ.

