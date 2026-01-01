Báo Tiền Phong số 5

2 THỜI SỰ n Thứ Hain Ngày 5/1/2026 BỘ MÁY VÀO GUỒNG, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HƠN Xin ông chia sẻ những kết quả đạt được sau 6 tháng sáp nhập tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp – đã có những thay đổi gì so với trước đây? Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa: Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi đôi với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền là một chủ trương rất đúng, rất trúng, mang tính cách mạng, thể hiện sự đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta để bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là chính quyền địa phương thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Với tỉnh Hưng Yên, sau khi hợp nhất với tỉnh Thái Bình, đến thời điểm này, hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã cơ bản ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả. HĐND, UBND tỉnh cũng đã rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách, quy định, khắc phục sự khác biệt về cơ chế, chính sách giữa hai tỉnh trước đây, tiến tới một mặt bằng chính sách thống nhất áp dụng trong tỉnh Hưng Yên hợp nhất. Tuy nhiên, đây là một mô hình rất mới; ngay cả đội ngũ cán bộ được bố trí cũng phải đảm nhiệm những công việc trước đây chưa từng được phân cấp, phân quyền, nên không tránh khỏi khó khăn, vướng mắc ban đầu. Ví dụ, hiện nay cấp xã phải thực hiện các nội dung như phê duyệt quy hoạch xây dựng, xác định giá đất cụ thể, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… - đây đều là những công việc rất mới, rất khó và phức tạp. Để khắc phục, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn thiết lập hệ thống đường dây nóng, tổ hỗ trợ từ xa và tổ công tác lưu động, trực tiếp xuống địa phương hỗ trợ theo hướng cầm tay chỉ việc, cùng làm ở những nơi còn thiếu kinh nghiệm trong xử lý các nhiệm vụ chuyên môn mới được phân cấp, phân quyền. Nhìn chung, sau 6 tháng vận hành, về cơ bản đội ngũ cán bộ chuyên môn đã bố trí, sắp xếp hợp lý, đúng người, đúng việc và nắm, triển khai khá đồng bộ các nhiệm vụ. Hiện nay, cấp xã đóng vai trò chủ chốt trong tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính, triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh và tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư được tiếp nhận từ huyện, xã làm chủ đầu tư trước đây. Hiện, hạ tầng công nghệ, viễn thông, đường truyền, hạ tầng số, nền tảng số và các ứng dụng cùng các cơ sở dữ liệu và các điều kiện làm việc trên môi trường số được đầu tư nâng cấp; các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã hoạt động ổn định, được người dân đánh giá cao về chất lượng phục vụ, dịch vụ công và mức độ hài lòng; trên 95% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trực tuyến và là một trong những địa phương có tỷ lệ cao trong cả nước. Đến nay, người dân quen dần với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến… Đây có thể xem là một kết quả rất tích cực của Hưng Yên trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. VƯƠN RA BIỂN, LÀM GIÀU TỪ BIỂN Việc sáp nhập Hưng Yên với Thái Bình mở ra không gian phát triển mới gắn với biển. Điều này đã thay đổi tư duy và cách làm ra sao để kinh tế của tỉnh “vươn ra biển”? Một trong những mở rộng không gian phát triển rất rõ nét của tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập là có biển. Do đó, điều quan trọng là phải có tư duy, hướng đi và cách làm mới để phát huy đầy đủ những tiềm năng, lợi thế do sự hợp nhất mang lại. Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ định hướng phát triển hướng ra biển và làm giàu từ biển, coi phát triển kinh tế biển bền vững là chủ lực, một trong năm trụ cột quan trọng để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm đến đầu tư hạ tầng kinh tế biển. Đồng thời, định hướng chuyển đổi khu kinh tế ven biển thành khu kinh tế tự do đa ngành theo chuẩn quốc tế, để trở thành điểm đến hấp dẫn của các dự án đầu tư lớn và các dòng vốn thế hệ mới. Tuy nhiên, trong phát triển kinh tế biển, Hưng Yên xác định không cạnh tranh trực tiếp với Hải Phòng, Quảng Ninh hay Ninh Bình, mà bổ trợ cho nhau trong quy hoạch tổng thể phát triển vùng với quan điểm xuyên suốt là Hưng Yên là một bộ phận không tách rời của vùng, do đó sự liên kết trong cấu trúc kinh tế vùng phải hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau, tránh xung đột, cạnh tranh không cần thiết, cùng hướng tới phát triển chung của mỗi địa phương và cả vùng cũng như nền kinh tế. Phát triển hạ tầng là yếu tố rất quan trọng để kinh tế tăng tốc, bứt phá. Vậy định hướng phát triển hạ tầng của Hưng Yên trong thời gian tới ra sao, thưa ông? Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tỉnh Hưng Yên xác định là một trong ba đột phá chiến lược quan trọng, nhằm tạo ra xung lực mới, động lực mới để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số. Trong đó, tỉnh ưu tiên hai loại hạ tầng đặc biệt quan trọng. Thứ nhất là hạ tầng giao thông, tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy đà đột phá của các nhiệm kỳ trước, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng, kết nối khu vực ven biển với các trung tâm kinh tế, công nghiệp, đô thị gắn với phát triển kinh tế biển. Thứ hai là hạ tầng số, được xác định là lĩnh vực ưu tiên trong nhiệm kỳ này. Việc chú trọng phát triển hạ tầng số xuất phát từ định hướng xây dựng tỉnh công nghiệp hiện đại, dựa nhiều hơn vào kinh tế số. Vì vậy, hạ tầng số được tỉnh quan tâm đầu tư với mức độ quan trọng không kém hạ tầng kinh tế - xã hội truyền thống. Với quy mô phát triển như hiện nay, tổng mức đầu tư dự kiến cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 250.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này sẽ tiếp tục được rà soát, điều chỉnh trong quá trình triển khai, khi có thêm các nguồn lực mới được bổ sung. NĂM TRỤ CỘT PHÁT TRIỂN Đại hội XIV của Đảng được xác định là khởi điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liền. Để hiện thực mục tiêu đó thì vai trò của các địa phương rất quan trọng. Vậy Hưng Yên sẽ cụ thể hóa chương trình hành động ra sao nhằm tăng tốc, bứt phá, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước? Để đạt được mục tiêu này, các địa phương phải xác định rõ vai trò của mình là những hạt nhân, động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng chung của đất nước. Với tinh thần trách nhiệm đó, tỉnh Hưng Yên xác định rất rõ yêu cầu phải nâng cao hiệu quả các động lực truyền thống, đồng thời tìm kiếm và phát huy những động lực tăng trưởng mới để vừa tạo được đột phá tăng trưởng ngay từ năm 2026, đồng thời xây dựng nền tảng và năng lực sản xuất mới để có thể duy trì tăng trưởng hai chữ số liên tục trong ít nhất 10 năm tới. Trên cơ sở đánh giá toàn diện tiềm năng và lợi thế, tỉnh Hưng Yên xác định 5 trụ cột phát triển quan trọng. Thứ nhất là phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao. Thứ hai là phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, gắn với ứng dụng công nghệ. Thứ ba là phát triển hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bền vững gắn với phát triển kinh tế đô thị, thương mại, dịch vụ, bởi không thể phát triển kinh tế đô thị - dịch vụ nếu không thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đô thị hóa. Thứ tư là xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng mới của vùng. Thứ năm là phát triển kinh tế biển, trong đó xác định rõ phải bám biển và làm giàu từ biển, với hạt nhân là khu kinh tế tự do. Đây là 5 trụ cột để đưa Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững Đại hội lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liền. Từ thực tiễn, sau 6 tháng sáp nhập tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa chia sẻ với Tiền Phong về những động lực, giải pháp đột phá để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số liên tục trong ít nhất 10 năm tới, cũng như định hướng phát triển vươn ra biển, làm giàu từ biển. 3 n Thứ Hai n Ngày 5/1/2026 THỜI SỰ Đến dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng các lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, lãnh đạo Quân khu 7. Công trình Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định được Thành ủy, UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện và khởi công xây dựng vào ngày 3/2/2025 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử hào hùng của lực lượng vũ trang thành phố; giáo dục sâu sắc về truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, nêu rõ: Từ ngày được thành lập, lực lượng Biệt động Sài Gòn từ không đến có, từ nhỏ đến lớn mạnh, đã thể hiện là đội quân đặc biệt, luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; dũng cảm, táo bạo, mưu trí chiến đấu và lập nên những chiến công chói lọi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định được phát triển đến đỉnh cao trong “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968). Những trận đánh của lực lượng biệt động diễn ra chớp nhoáng, “xuất quỷ nhập thần” với hiệu suất rất lớn. Đặc biệt, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng được chuẩn bị tốt về tinh thần, trang bị, vào trận chiến đấu với khát vọng hòa bình, không có gì quý hơn độc lập, tự do. “Năm tháng sẽ qua đi, nhưng với cả nước, với miền Nam thành đồng, với thành phố mang tên Bác, những chiến công vang dội của lực lượng Biệt động Sài Gòn sẽ là tượng đài bất tử - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng; sức mạnh phi thường của lòng yêu nước nồng nàn, của trí tuệ Việt Nam”, Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh và khẳng định công trình Bia tưởng niệm được khánh thành là biểu tượng cao đẹp của lòng tri ân và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN ĐÃ HUN ĐÚC NÊN TRUYỀN THỐNG HÀO HÙNG Ông Nguyễn Quốc Độ - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, bày tỏ niềm xúc động, vui mừng khi tập thể câu lạc bộ cùng những tấm lòng đã thực hiện được lời hứa với anh linh những cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định, đã anh dũng chiến đấu và ngã xuống trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968, góp phần tô đậm trang sử vàng giải phóng đất nước của quân dân miền Nam nói chung, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nói riêng. Ông Độ cho biết, hiện nay, Ban Cán sự Đảng ủy UBND TPHCM đang tập trung làm việc với các bộ, ngành Trung ương để có thể công nhận liệt sĩ cho 49 cán bộ, chiến sĩ của 5 đội Biệt động trực tiếp tiến công vào 5 mục tiêu đầu não của địch vào năm 1968. Qua đó, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con trung hiếu với Tổ quốc, với nhân dân. Ông Phạm Kiều Đa - Trưởng ban Liên lạc đặc công Biệt động thành phố Đà Nẵng, bày tỏ niềm phấn khởi khi công trình tưởng niệm được hoàn thành. "Đây là sự đền ơn, đáp nghĩa, nghĩa tình của các đồng chí, đồng đội", ông Đa chia sẻ. Vị lão thành cách mạng cho biết, thời gian trước đây các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn và Đà Nẵng đã từng gặp nhau, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong công tác huấn luyện, tác chiến biệt động trong đô thị. Đặc biệt, cả hai đơn vị đều lấy lòng dân là cơ sở, là gốc để chiến đấu. Quá trình hình thành và phát triển cùng những hoạt động “xuất quỷ nhập thần” trên chiến trường trọng điểm Sài Gòn - Gia Định qua 3 thập niên chiến tranh, Biệt động Sài Gòn đã hun đúc nên truyền thống hào hùng với những phẩm chất, giá trị cao quý. NGÔ TÙNG Đó là khẳng định của Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, sáng 4/1 tại Lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Năm 1967, tại Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang miền Nam lần thứ 2, Đội 5 Biệt động Sài Gòn - Gia Định được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tặng 16 chữ vàng cho lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định: “Đoàn kết một lòng, Mưu trí vô song, Dũng cảm tuyệt vời, Trung kiên bất khuất”. Biểu tượng cao đẹp của lòng tri ân Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp hương tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn và tăng trưởng liên tục 2 chữ số từ năm 2026 trở đi. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, tỉnh đã xác định cần bao nhiêu nguồn lực, ở đâu, bằng cách gì để huy động các nguồn lực. Trong đó tỉnh xác định không thể trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực, sự hỗ trợ từ Trung ương mà phải chủ động khai thác tiềm năng, nguồn lực của chính địa phương và nguồn lực của xã hội, các nhà đầu tư trong, ngoài nước. Một trong những lợi thế lớn của Hưng Yên là quỹ đất, vì thế cần gắn với việc đẩy nhanh đô thị hóa, qua đó gia tăng giá trị đất đai, tạo nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thông qua các dự án đô thị quy mô lớn. Đây là nguồn lực quan trọng để tạo vốn cho đầu tư công, coi đầu tư công là công cụ dẫn dắt, định hướng và thu hút đầu tư tư nhân và FDI, đặc biệt trong phát triển hạ tầng chiến lược, hình thành hệ sinh thái công nghiệp với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật, xã hội hiện đại, đồng bộ, nhất là bảo đảm hạ tầng đô thị, nhà ở, y tế, giáo dục, đào tạo và nguồn cung lao động. Nguồn lực xã hội, nhất là từ khu vực tư nhân và khu vực FDI, được xác định là nguồn lực mang tính quyết định, chiếm khoảng 80% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cần thiết để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để thu hút được nguồn lực này, Hưng Yên đã kiên trì cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị và điều hành, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tôi cho rằng Hưng Yên đã thành công với mô thức huy động nguồn lực phát triển này trong nhiệm kỳ vừa qua. ĐÒI HỎI MỚI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Chủ trương, đường lối, mục tiêu phát triển đã rất rõ, nhưng để hiện thực hóa thì còn phụ thuộc rất lớn vào cái tâm, cái tầm của đội ngũ cán bộ. Tỉnh sẽ có những giải pháp gì để đội ngũ cán bộ trong tỉnh thực sự là những người có tư duy mới, hành động quyết liệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới? Trong đột phá về nguồn nhân lực, tỉnh xác định, không chỉ là lao động chất lượng cao cho khu vực kinh tế tư nhân và FDI, mà còn bao gồm cả đội ngũ cán bộ. Cán bộ trong giai đoạn này phải là những người có đức, có tài, có tâm, có trách nhiệm, ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững của tỉnh hướng tới trở thành tỉnh công nghiệp mạnh và đô thị loại I, thành phố. Đây là yếu tố có tính quyết định trong chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và quản trị toàn bộ quá trình đổi mới, phát triển của tỉnh Hưng Yên theo mục tiêu chiến lược đã đề ra. Vấn đề đặt ra, là làm sao truyền cảm hứng, tạo động lực để đội ngũ cán bộ làm việc với tinh thần dấn thân, cống hiến, nhận thức rõ rằng những sứ mệnh, việc mình làm đang làm có ý nghĩa và đóng góp thiết thực cho sự thịnh vượng, hạnh phúc của Nhân dân ngày hôm nay, đồng thời kiến tạo tương lai phát triển tốt đẹp hơn, vì một Hưng Yên giàu mạnh, hiện đại, văn minh, văn hiến, phồn vinh, hạnh phúc. Tuy nhiên, đi nhanh thì cũng tiềm ẩn rủi ro, nên việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ lãnh đạo, quản lý, hiểu biết pháp luật cho cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm mục tiêu, yêu cầu phát triển của tỉnh là nhiệm vụ vừa cấp bách, thường xuyên, vừa chiến lược lâu dài. Bên cạnh đó, cần đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm, từ xa những tồn tại, hạn chế để kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa, tránh để các vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, gây hậu quả đáng tiếc là điều hết sức quan trọng. Chính vì vậy, tỉnh Hưng Yên xây dựng chương trình đào tạo trong 5 năm tới. Theo đó, tất cả cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp xã đến cấp tỉnh, đều phải tham gia bồi dưỡng định kỳ hằng năm để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, lãnh đạo. Tỉnh đang xây dựng và triển khai từ năm 2026 chương trình đào tạo theo quy trình bậc thang đối với đội ngũ cán bộ. Riêng về chuyển đổi số, tỉnh xác định chỉ đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ, nền tảng số hiện đại là chưa đủ mà cần phải có đội ngũ cán bộ trực tiếp ứng dụng, vận hành nền tảng số. Do đó, Hưng Yên đặc biệt coi trọng đào tạo về công nghệ, trang bị kiến thức số cho cán bộ một cách thực chất gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ sư về công nghệ. Vừa qua, tỉnh đã phối hợp với Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội khai giảng lớp đào tạo văn bằng hai về công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu cho 107 cán bộ từ cấp xã đến sở, ngành; đồng thời tiếp tục mở thêm khoá thứ hai cho khoảng 70 học viên trong 6 tháng đầu năm 2026 để chuẩn bị lực lượng cán bộ có chuyên môn vững và hiểu sâu về công nghệ, chuyển đổi số. Song song với đào tạo, tỉnh cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút, hỗ trợ người có tài năng, nhân lực chất lượng cao lao động về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước của tỉnh với các điều kiện đãi ngộ vượt trội, kể cả về thu nhập và nhà ở, trong đó có đối tượng có thể nhận được sự hỗ trợ bằng tiền lên đến 2 tỷ đồng tiền mặt khi về tỉnh công tác ở một số lĩnh vực then chốt, chiến lược. Tỉnh xác định đầu tư cho cán bộ là đầu tư phát triển và không tiếc nguồn lực cho công tác đào tạo và thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao, bởi đây là vấn đề căn cơ, có ý nghĩa quyết định để Hưng Yên phát triển theo hướng tỉnh công nghiệp hiện đại, dựa nhiều hơn vào kinh tế số trong giai đoạn tới. Xin trân trọng cảm ơn ông! TRỌNG ĐẢNG - VĂN KIÊN (thực hiện)

4 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 5/1/2026 Thời gian qua, bức tranh lao động việc làm tại TPHCM xuất hiện nhiều gam màu xám. Không ít doanh nghiệp (DN) tại TPHCM đối mặt nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu đơn hàng kéo dài. Gần đây nhất, gần 3.000 lao động của Công ty TNHH Panko Vina (KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, TPHCM) điêu đứng do DN ngừng hoạt động. Theo công ty, sau đại dịch COVID-19, DN liên tục thiếu hụt đơn hàng, buộc phải thu hẹp sản xuất và tập trung hoạt động tại nhà máy ở Đà Nẵng. Nhà máy tại KCN Mỹ Phước sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày 1/2/2026. Việc chấm dứt hoạt động ảnh hưởng đến 2.706 lao động, trong đó có 2.285 lao động nữ, gồm 43 người đang mang thai, 70 người nghỉ thai sản. Thông tin DN phải đóng cửa đã ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý người lao động; với họ, nhà máy không chỉ là nơi làm việc mà còn là “ngôi nhà thứ hai” gắn liền với tuổi thanh xuân. Chị H.H.Đ. (38 tuổi, quê An Giang), một trong số hàng nghìn lao động làm việc tại Công ty TNHH Panko Vina, cho biết chị đã gắn bó với nơi đây hơn 16 năm. Ngay khi nhận được thông báo nhà máy sắp ngừng hoạt động, chị Đ. cùng nhiều đồng nghiệp không khỏi lo lắng. “Suốt ngần ấy năm, buồn vui có đủ. Gia đình tôi đang ở trọ, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống. Tới đây mất việc, chắc chắn sẽ rất áp lực khi phải đi tìm công việc mới” - chị Đ. chia sẻ. Chị L.T.L., người có hơn 15 năm làm việc tại Panko Vina, cũng không giấu được nỗi lo khi nhắc đến tương lai gần. “Tôi ở trọ, có hai con nhỏ đang đi học. Mỗi tháng chi phí sinh hoạt khoảng 10 triệu đồng. Trong thời gian tìm việc mới, gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn vì không có tiền tiết kiệm” - chị L. nói. Không chỉ công nhân trực tiếp sản xuất, làn sóng cắt giảm nhân sự còn lan sang cả khối văn phòng. Chị Lâm Thị Thủy (32 tuổi, ngụ xã Hưng Long), nhân viên bộ phận nhân sự của một công ty công nghệ thông tin tại phường Sài Gòn, cho biết, vừa nhận thông báo chấm dứt hợp đồng lao động từ giữa tháng 1 năm nay. “DN tự động hóa một số công đoạn, đồng thời bổ sung các yêu cầu mới đối với nhân sự. Tôi không bất ngờ khi DN cắt giảm nhân sự, nhưng khá bất ngờ khi người phải nghỉ việc lại là mình. Trong bối cảnh hiện nay, những điều từng được xem là lợi thế như tuổi tác, kinh nghiệm, sự gắn bó dường như không còn nhiều giá trị” - chị Thủy chia sẻ. Chị Thủy hiện có hai con nhỏ đang học tiểu học; thu nhập của chồng (viên chức nhà nước) khó đủ để nuôi cả gia đình, trong khi vẫn phải chi trả tiền thuê trọ và gửi tiền về quê cho cha mẹ hằng tháng mua thuốc chữa bệnh. Sản xuất thu hẹp, nhiều doanh nghiệp buộc phải giảm công suất, cho người lao động nghỉ luân phiên hoặc nghỉ chờ việc, thậm chí, đã có những nhà máy phải ngừng hoạt động. Ám ảnh mất việc trước Tết Khi đơn hàng sụt giảm, doanh nghiệp “hụt hơi”, những phận người gắn chặt với nhà máy, dây chuyền sản xuất trở thành đối tượng chịu tác động trực tiếp và nặng nề nhất. Công nhân Công ty Panko Vina thẫn thờ khi nghe tin nhà máy đóng cửa ẢNH: HƯƠNG CHI NỖ LỰC TẠO VIỆC LÀM, Ông Trương Văn Phong, Phó ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM, cho biết, ngay khi Panko Vina thông báo ngừng hoạt động, đơn vị đã chủ động kết nối các DN có nhu cầu tuyển dụng. Hiện có 7 DN đăng ký tiếp nhận toàn bộ công nhân của Panko Vina, gồm Motomotion Việt Nam, Zhigao Furniture Việt Nam, New Wide Việt Nam, Yazaki EDS Việt Nam, Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét (Wanek Furniture), Endo Kondo Việt Nam và Da Nu. Tổng nhu cầu tuyển dụng của các DN này lên tới gần 4.000 lao động. Các DN đều hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nội thất, linh kiện điện-điện tử và cơ khí, có nhà máy tại khu vực phía Bắc TPHCM, thuận tiện cho người lao động đi lại. Ban Quản lý cũng đề nghị các DN đơn giản hóa thủ tục tuyển dụng, trước mắt chỉ yêu cầu căn cước công dân, các hồ sơ khác sẽ bổ sung sau khi người lao động vào làm việc. Đồng thời, DN được khuyến nghị không phân biệt lao động nữ đang mang thai, nghỉ thai sản hoặc sắp sinh, cũng như ưu tiên tiếp nhận lao động lớn tuổi. Là một trong những DN sẵn sàng tiếp nhận công nhân Panko Vina, bà Phan Thị Song Nương, Giám đốc nhân sự Công ty Motomotion Việt Nam, cho biết, công ty đã chủ động đăng ký tuyển dụng 2.000 lao động. “Nhà máy tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 hiện có khoảng 5.000 lao động. Để đáp ứng đơn hàng trong năm mới, công ty dự kiến bổ sung hơn 500 lao động với thu nhập bình quân trên 12 triệu đồng/ tháng” - bà Nương nói. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam, cho biết, nhiều nhà máy trong lĩnh vực dệt may tại TPHCM và các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang tuyển công nhân với mức lương dao động từ 6 - 18 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cũng được đẩy mạnh. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Ngọc Thức, Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương, chia sẻ, nhà trường đã quyết định giảm 50% học phí để hỗ trợ người lao động học nghề, chuyển đổi việc làm. Theo ông Thức, nhiều nghề chỉ cần đào tạo ngắn hạn từ 3 tháng, người lao động có thể vào DN làm việc ngay, như lái xe nâng, hàn, cắt gọt kim loại… Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, cho biết, tổ chức công đoàn xác định vai trò không chỉ chăm lo trước mắt mà còn tham gia định hướng dài hạn cho lực lượng lao động. “Trong bối cảnh tự động hóa, chuyển đổi số diễn ra nhanh, lao động phổ thông đơn thuần sẽ dần ít cơ hội việc làm. Việc nâng cao tay nghề, kỹ năng cho công nhân là yêu cầu tất yếu để giữ việc làm và ổn định cuộc sống” - ông Đạt nói. DUY TRÌ THƯỞNG TẾT Bên cạnh kết nối việc làm, công tác chăm lo Tết cho người lao động cũng được đặc biệt chú trọng. Nhiều DN nỗ lực duy trì thưởng Tết để động viên công nhân, người lao động yên tâm gắn bó. Theo đại diện Công ty CP In số 7 (TPHCM), nếu hoàn thành kế hoạch sản xuất-kinh doanh cuối năm, dự kiến mức thưởng Tết (lương tháng 13) cho người lao động là 3 tháng lương kèm các khoản thưởng và lì xì đầu năm. Tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu, mức thưởng Tết được tính dựa trên thâm niên và hiệu quả công việc, dao động từ 3,5 - 6 triệu đồng/người. Ngoài ra, hàng loạt chương trình như “Xây Tết 2026”, “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” dự kiến hỗ trợ hàng trăm nghìn đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Theo Sở Nội vụ TPHCM, mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đạt khoảng 12,02 triệu đồng/người, tăng 6,8% so với năm trước. Liên đoàn Lao động TPHCM dự kiến chăm lo cho khoảng 350.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người. Ngoài ra, hàng nghìn vé tàu, vé máy bay miễn phí được trao để công nhân có điều kiện về quê sum họp gia đình. Mở lối việc làm Ngay sau khi Công ty TNHH Panko Vina thông báo ngừng hoạt động, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM đã nhanh chóng tìm kiếm, kết nối các DN có nhu cầu tuyển dụng nhằm hỗ trợ người lao động. Công nhân TPHCM được tặng vé xe, vé tàu về quê đón Tết đoàn viên ẢNH: U.P

Chị Hạnh Nhung (41 tuổi), công nhân đang làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận, nói rằng, chị cũng nằm trong danh sách giảm biên chế khi công ty đầu tư dây chuyền tự động hóa, máy móc hiện đại. “Là lao động phổ thông, tuổi tác ngày càng trở thành rào cản lớn. DN chuyển đổi số, công nhân dôi dư nên bị đào thải khỏi thị trường lao động chính thức. Tôi đang tính đến việc chuyển sang làm thời vụ hoặc chạy xe công nghệ để có thêm thu nhập, vì còn phải lo cho cha mẹ già đau ốm” - chị Nhung trầm giọng nói. Ngay cả những công nhân chưa mất việc cũng mang tâm lý nặng nề. Anh Ngọc Dần (39 tuổi, quê Thanh Hóa), công nhân ngành gỗ tại TPHCM, tâm sự, nơi anh làm việc cũng gặp khó khăn về đơn hàng trong vài năm gần đây. “Hai năm qua, công ty không tăng ca nên thu nhập của công nhân giảm. Khi nghe tin có DN đóng cửa, chúng tôi rất lo, không biết khi nào tới lượt công ty mình” - anh Dần cho biết. NỖ LỰC XOAY XỞ Công ty Panko Vina là DN 100% vốn Hàn Quốc, có tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 730 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt. Thời hoàng kim, có thời điểm, DN này có hơn 8.000 lao động. Ông Jung Seung Jun, Giám đốc điều hành Công ty Panko Vina, nói rằng, việc chấm dứt hoạt động là quyết định bất khả kháng. “Trong bối cảnh hiện tại, dù công ty đã nỗ lực hết sức để duy trì sản xuất, nhưng việc tiếp tục kinh doanh là không khả thi. Sau dịch COVID-19, đơn hàng giảm mạnh, không đủ để duy trì cùng lúc hai nhà máy tại TPHCM và Đà Nẵng, nên buộc phải sắp xếp lại” - ông Jung nói. Nhiều DN xuất nhập khẩu cũng đang chịu tác động từ xung đột địa chính trị, việc Mỹ tăng thuế đối với nhiều mặt hàng, những biến động của thị trường toàn cầu... Để tồn tại, không ít DN phải tìm kiếm cơ hội ở thị trường nội địa. Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, cho biết, DN đã trải qua một năm đầy khó khăn, thách thức. “Mỹ, Mexico là những thị trường lớn của Hoa Sen, nhưng với các quy định mới từ nước sở tại, DN đã mất đi những thị trường này. Doanh thu vì thế giảm đáng kể. Để tồn tại, chúng tôi buộc phải cơ cấu lại và khai thác thị trường nội địa, trong đó có những lĩnh vực mới” - ông Vũ chia sẻ. Theo bà Trương Thị Thúy Liên, Tổng Giám đốc Công ty Giày Liên Phát, việc sản xuất cầm chừng kéo dài do thị trường xuất khẩu khó khăn khiến DN gặp nhiều áp lực. “Có những thời điểm, nhà máy phải tạm ngưng sản xuất vì đơn hàng cạn dần. Người lao động thiếu việc, thu nhập thấp, DN càng làm càng lỗ. Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm thêm thị trường để duy trì hoạt động” - bà Liên nói. HƯƠNG CHI-UYÊN PHƯƠNG 5 n Thứ Hai n Ngày 5/1/2026 XÃ HỘI BẮT BUỘC PHẢI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU Đây được xem là những hướng dẫn quan trọng giúp doanh nghiệp xác định rõ phạm vi áp dụng, thời điểm hiệu lực và các yêu cầu chứng nhận bắt buộc khi xuất khẩu thủy sản sang thị trường này từ ngày 1/1/2026. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, không phải toàn bộ thủy sản Việt Nam đều bị cấm hoặc bị siết ngay khi đạo luật này được áp dụng đầy đủ. Tuy nhiên, việc một lô hàng có phải đáp ứng các yêu cầu hay không phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố là quốc gia xuất xứ và mã HS (mã phân loại hàng hóa) được khai báo tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu. Trên cơ sở đó, một số sản phẩm dù không thuộc các nghề cá bị từ chối tương đương theo MMPA vẫn có thể bị yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu sử dụng mã HS nằm trong nhóm có rủi ro cao liên quan đến tương tác với động vật có vú biển. Một nội dung đặc biệt quan trọng được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ nhấn mạnh là yêu cầu về giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu (COA). Đây là tài liệu bắt buộc đối với các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của MMPA, nhằm chứng minh hoạt động khai thác không gây tác động bất lợi đến các loài động vật có vú sống ở biển như cá heo, cá voi, hải cẩu… Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ khẳng định không có bất kỳ loại giấy tờ nào khác được chấp nhận để thay thế COA, kể cả giấy phép khai thác hay xác nhận của thuyền trưởng, nếu sản phẩm thuộc nhóm phải kiểm soát theo MMPA. Về thời điểm áp dụng, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ cho biết, mốc hiệu lực ngày 1/1/2026 được xác định theo ngày hàng hóa đến cảng Mỹ để làm thủ tục hải quan, chứ không căn cứ vào ngày tàu rời cảng xuất khẩu. Điều này đồng nghĩa với việc các lô hàng cập cảng Mỹ sau thời điểm trên, dù đã xuất đi trước đó, vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của MMPA. Quy định này có tác động trực tiếp đến kế hoạch sản xuất, giao hàng và ký kết hợp đồng của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam trong giai đoạn chuyển tiếp. Đối với nguyên liệu nhập khẩu từ nước thứ ba, cơ quan này cho hay nếu nguyên liệu này được đưa vào Việt Nam để chế biến rồi tái xuất sang Mỹ sau ngày 1/1/2026, thì sản phẩm cuối cùng vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định MMPA. Trong trường hợp này, giấy chứng nhận COA có thể do quốc gia khai thác hoặc quốc gia xuất khẩu ký xác nhận, tùy theo chuỗi cung ứng và các thỏa thuận quốc tế liên quan, nhưng bắt buộc phải đảm bảo tính hợp lệ và khả năng truy xuất nguồn gốc. NHIỀU SẢN PHẨM VẪN CÓ THỂ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG MỸ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cũng lưu ý một số loài thủy sản của Việt Nam có tên thương mại hoặc tên tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn với các loài thuộc danh sách kiểm soát, trong khi trên thực tế lại khác biệt về mặt khoa học. Với những trường hợp này, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và chứng nhận để chứng minh loài khai thác không thuộc nhóm bị hạn chế, nhằm tránh rủi ro bị ách tắc hoặc giữ hàng khi thông quan. Ông Lê Trần Nguyên Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho rằng MMPA là một rào cản kỹ thuật đã được Mỹ triển khai theo lộ trình nhiều năm, chứ không phải quy định đột ngột. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, tác động của MMPA đã trở nên rất rõ ràng khi Mỹ chưa công nhận tương đương đối với 12 nhóm nghề khai thác của Việt Nam, kéo theo nguy cơ nhiều mặt hàng thủy sản chủ lực bị cấm nhập khẩu nếu không có giải pháp kịp thời. Theo ông Hùng, các nhóm nghề khai thác chưa được công nhận tương đương chủ yếu sử dụng những phương thức có nguy cơ cao gây tương tác với động vật có vú sống ở biển, như lưới rê, lưới kéo, lưới vây. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt hàng xuất khẩu quan trọng như cá ngừ, cá kiếm, mực, ghẹ, cá thu, những sản phẩm mà thị trường Mỹ hiện chiếm tỷ trọng lớn, thậm chí mang tính quyết định đối với toàn bộ chuỗi sản xuất và xuất khẩu. Tuy vậy, ông Hùng cũng khẳng định MMPA không phải là “bản án treo” đối với toàn bộ thủy sản Việt Nam. Trên thực tế, nhiều sản phẩm vẫn có thể tiếp cận thị trường Mỹ nếu doanh nghiệp chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu không xuất phát từ các nghề khai thác bị từ chối, hoặc đến từ nuôi trồng, hay từ các quốc gia đã được Mỹ công nhận tương đương. “Vấn đề cốt lõi nằm ở năng lực truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch của hồ sơ. Do đó, doanh nghiệp Việt không thể tiếp tục xuất khẩu theo cách làm cũ, mà cần rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu đầu vào, phương thức khai thác, hồ sơ tàu cá, nhật ký khai thác…”, ông Hùng nói. DƯƠNG HƯNG Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) vừa nêu rõ 9 nhóm vấn đề trọng tâm liên quan việc thực thi Đạo luật Bảo vệ động vật có vú biển (MMPA) đối với thủy sản nhập khẩu vào Mỹ, trong đó có các sản phẩm của Việt Nam. Mỹ siết nhập thủy sản, DN Việt lưu ý Các lô hàng thủy sản đang trên đường đến Mỹ bắt buộc phải đáp ứng quy định mới (Ảnh minh họa) GIỮ TẾT ẤM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Năm 2025, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Mỹ gặp không ít khó khăn, song kim ngạch vẫn đạt gần 1,9 tỷ USD, tăng nhẹ 3% so với năm 2024. Liên đoàn Lao động cũng tập trung vào những nhóm lao động yếu thế gồm đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; người đang điều trị bệnh nghề nghiệp; người bị mất việc làm, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động do DN gặp khó khăn. Ngoài ra, các trường hợp bị nợ lương, không có thưởng Tết hoặc không được thưởng cũng là đối tượng được các cấp công đoàn và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, rà soát để kịp thời hỗ trợ. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM khẳng định: “Mục tiêu là để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau”. Để bảo đảm quyền lợi người lao động trong thời điểm nhạy cảm cuối năm, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đề nghị các sở, ngành tăng cường phối hợp, chủ động rà soát tình hình nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, đồng thời dự báo sớm nguy cơ tranh chấp lao động. Theo đó, Bảo hiểm xã hội TPHCM được đề nghị tăng tần suất rà soát, báo cáo tình hình nợ bảo hiểm xã hội, đặc biệt trong giai đoạn cận Tết. Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao chủ động xử lý khi phát sinh vụ việc. Chính quyền cơ sở cũng được yêu cầu lập danh sách các trường hợp khó khăn để kịp thời đề xuất hỗ trợ. Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, công đoàn, DN và các tổ chức xã hội, TPHCM đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chăm lo Tết toàn diện, để người lao động dù còn nhiều lo toan vẫn có thêm điểm tựa, niềm tin và sự an tâm khi bước sang năm mới. HƯƠNG CHI-UYÊN PHƯƠNG Người lao động được vay đến 200 triệu đồng để tạo việc làm từ năm 2026 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 338 quy định chi tiết một số nội dung của Luật Việc làm liên quan đến chính sách hỗ trợ tạo việc làm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Theo đó, người lao động có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì hoặc mở rộng việc làm được vay tối đa 200 triệu đồng. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, hạn mức vay tối đa là 10 tỷ đồng, đồng thời không vượt quá 200 triệu đồng cho mỗi lao động được hỗ trợ tạo, duy trì hoặc mở rộng việc làm. Thời gian vay vốn tối đa 10 năm. DN nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động vay vốn sẽ áp dụng mức lãi suất ưu đãi đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng quy định.

Theo dự thảo Nghị định, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục được đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chuẩn nghề nghiệp của chức danh nhà giáo. Các tiêu chí đánh giá căn cứ theo hướng dẫn thống nhất của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Quy định này nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong toàn hệ thống, khắc phục tình trạng đánh giá mang tính hình thức hoặc mỗi nơi áp dụng một cách khác nhau. Việc tập trung vào năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cũng phù hợp với tinh thần của Luật Nhà giáo, coi chất lượng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục là yếu tố cốt lõi. Một điểm mới nữa là kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp sẽ được sử dụng làm căn cứ để đánh giá nhà giáo. Khi kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp được sử dụng cho các mục đích này, chuẩn nghề nghiệp sẽ tác động trực tiếp đến vị trí việc làm, cơ hội phát triển và quyền lợi của giáo viên. Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ cách thức tổ chức đánh giá đối với từng loại hình cơ sở giáo dục. Đối với cơ sở giáo dục công lập, thời điểm, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại và việc sử dụng kết quả đánh giá nhà giáo thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức. Cơ sở giáo dục ngoài công lập được quyền xây dựng và thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại nhà giáo thuộc quyền quản lí, trên cơ sở điều kiện thực tế của đơn vị và hướng dẫn của Bộ. Dự thảo Nghị định dành một nội dung quan trọng để quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, hiệu trưởng, giám đốc cơ sở giáo dục phải căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị để hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ theo từng chức danh nhà giáo; bố trí, phân công công việc phù hợp với đặc thù, phát huy năng lực, sở trường của từng giáo viên; đồng thời tổ chức đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp làm căn cứ xếp loại chất lượng nhà giáo. HOA BAN CUỘC ĐUA NGÀNH MỚI Năm 2026, Trường ĐH Mở Hà Nội mở ngành Kĩ thuật máy tính kết hợp giữa kiến thức về điện tử và khoa học máy tính để thiết kế, phát triển và xây dựng những hệ thống thông minh. Theo nhiều khảo sát gần đây, ngành Kĩ thuật máy tính là một trong những ngành thiếu nhân lực nhất. Dự báo, 10 năm tới, các công ty nước ngoài trong ngành này sẽ chuyển hướng đầu tư vào nước ta với mục tiêu đưa ngành này thành một trong các ngành chủ lực của kinh tế Việt Nam. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thông báo mở thêm 7 ngành mới, gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI), Khoa học dữ liệu, Quốc tế học, Ngôn ngữ Pháp, Huấn luyện thể thao, Giáo dục học và Địa lí học. ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, đang dự kiến mở thêm một số ngành và chương trình đào tạo mới theo định hướng liên ngành để đáp ứng yêu cầu nhân lực trong thời đại số. Chỉ tiêu của mỗi ngành hoặc chương trình mới có thể tăng khoảng 50 chỉ tiêu nhưng tổng chỉ tiêu toàn trường vẫn giữ dưới 9.000. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng dự kiến bổ sung một số ngành mới như: Tài chính ngân hàng, Thiết kế đồ họa game… ĐH Cần Thơ dự kiến mở thêm 7 ngành, chuyên ngành mới từ năm 2026 gồm: Công nghệ tài chính; Khoa học dữ liệu; chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (thuộc ngành Kĩ thuật máy tính); Kĩ thuật cơ khí (chương trình chất lượng cao); chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao (thuộc ngành Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông); Quản lí xây dựng; Bảo vệ thực vật (chương trình chất lượng cao). Trường ĐH Ngân hàng TPHCM dự kiến mở thêm 3 ngành đào tạo mới định hướng số từ năm 2026, gồm: Kế toán, Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng. Nhà trường khẳng định, việc mở các ngành đào tạo theo định hướng số nhằm đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt, đa dạng của người học, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển nguồn nhân lực trong kỉ nguyên kinh tế số. Việc mở rộng quy mô và lĩnh vực đào tạo mang đến thêm lựa chọn nghề nghiệp cho thí sinh. Trường ĐH Y Dược TPHCM thông báo đã quyết định mở ngành Tâm lí học trình độ ĐH và dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm 2026. Trước xu hướng nhiều trường mở ngành học mới năm nay, TS Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc ĐH Duy Tân (Đà Nẵng), nhận định, về bản chất, công nghệ là phương tiện để nâng cao năng suất làm việc, nên về cơ bản, với các ngành đào tạo hiện nay, trường ĐH đều trang bị kiến thức sử dụng các công cụ công nghệ thông tin chuyên ngành để sinh viên không lạc hậu sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, xu hướng hiện nay có thêm một số ngành mới hoàn toàn trong lĩnh vực công nghệ kĩ thuật nói chung như AI, Big Data (dữ liệu lớn), Bán dẫn...; những ngành mới này yêu cầu sinh viên phải có kiến thức khoa học tự nhiên thật tốt mới học được. Ông Hải dẫn ví dụ của ĐH Bách khoa, ngành Công nghệ thông tin có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng khoá luôn thấp hơn các ngành khác. Vì vậy, công thức cơ bản để chọn ngành học là điểm mạnh-sở thích-cơ hội việc làm/thu nhập. Nếu thí sinh chọn ngành theo sở thích mà bỏ qua các yếu tố còn lại thì đây là cái bẫy của thất bại, bởi nếu thích một ngành nhưng không có khả năng học thì xác suất bị thôi học rất lớn. Ông cũng khuyên thí sinh không nên lấy những tấm gương chỉ là số ít để chọn ngành học. NGUY CƠ CHẠY THEO CHỈ TIÊU, BỎ QUA CHẤT LƯỢNG Năm 2026, Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh theo 6 phương thức, trong đó có phương thức phỏng vấn và đánh giá năng lực. Phương thức xét tuyển phỏng vấn, đánh giá thí sinh áp dụng với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2026 đáp ứng các điều kiện: có bằng tốt nghiệp THPT, có kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm của 3 năm THPT đạt từ Khá trở lên, có điểm trung bình chung 3 năm THPT của 2 môn Toán và Ngữ văn đạt từ 15 điểm trở lên. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, năm 2026, Trường ĐH Việt Nhật đã “xóa sổ” 10 tổ hợp nhưng bổ sung 3 tổ hợp mới là D11, D12, D53. Các trường tiếp tục giảm xét tuyển học bạ. Các trường tốp đầu cũng ít phụ thuộc vào phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT do phần lớn thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển riêng. Tại ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2025, thí sinh trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ chiếm trên 17% tổng chỉ tiêu, trong khi xét tuyển kết hợp chiếm tới gần 80%. Từ những điều chỉnh trong mùa tuyển sinh năm nay, các chuyên gia khuyên thí sinh không nên chỉ chăm chút làm đẹp học bạ hay tập trung thi chứng chỉ để lấy ưu tiên mà bỏ bê kì thi tốt nghiệp THPT. Dù xét tuyển theo phương thức nào, các trường đều dựa trên tổ hợp môn, vì vậy cần tránh học lệch, hướng tới kết quả thi tốt nhất. PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, cho biết, quy chế tuyển sinh ĐH 2025 có nội dung quan trọng áp dụng từ năm 2026: số môn chung trong tổ hợp xét tuyển/ ngành học phải đóng góp 50% trọng số tính điểm xét tuyển. Năm 2025, thí sinh lựa chọn môn Sinh thi tốt nghiệp THPT giảm tới 70% so với năm 2024. Đây là môn học cốt lõi để tuyển sinh của nhóm ngành sức khỏe. Ông Tùng khẳng định, năm nay, số thí sinh lựa chọn môn Sinh tiếp tục giảm, tạo sức ép lên các trường đào tạo nhóm ngành sức khỏe. Để tuyển đủ chỉ tiêu, đáp ứng các yêu cầu quy định của Bộ GD&ĐT, nhiều trường sẽ lựa chọn tổ hợp gồm 4 môn thi và bổ sung nhiều tổ hợp. “Nâng điểm trúng tuyển nhưng chuẩn kiến thức liên quan đến yêu cầu năng lực ở trình độ ĐH bị bỏ rơi, quy định không dựa trên yêu cầu đặc thù của ngành học, cộng với bối cảnh tuyển sinh ngày càng khó khăn sẽ dẫn tới tình trạng các trường thiên về lựa chọn tuyển đủ chỉ tiêu để đảm bảo kinh phí hoạt động thay vì lựa chọn đúng thí sinh”, ông Tùng nói. Ông Tùng cho rằng, Bộ GD&ĐT cần công bố chuẩn chương trình đào tạo tất cả các ngành, trong đó phải xác định được kiến thức cốt lõi của từng ngành, có ràng buộc chặt chẽ tới chuẩn đầu vào. Khi đó, trường ĐH bắt buộc phải lựa chọn thí sinh phù hợp thay vì lựa chọn tuyển cho đủ chỉ tiêu. Bộ GD&ĐT mới ban hành được chuẩn một số ngành đào tạo, trong đó mới nhất là chuẩn chương trình đào tạo ngành Bán dẫn. NGHIÊM HUÊ Tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2026 có nhiều điểm mới, trong đó có xu hướng mở ngành mới tuyển sinh là nhóm ngành công nghệ. Một số cơ sở giáo dục ĐH đã điều chỉnh phương thức tuyển sinh, tổ hợp tuyển sinh. Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo. Trong đó, quy định về đánh giá nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp là nội dung có tác động trực tiếp, lâu dài đến đội ngũ giáo viên, giảng viên trong toàn hệ thống giáo dục. Nở rộ mở ngành mới về công nghệ 6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 5/1/2026 Trải nghiệm một ngày làm sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội năm 2025 Đề xuất quy định mới về đánh giá giáo viên PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, bày tỏ lo lắng về tình trạng tuyển sinh dựa trên những quy định định tính số lượng môn/tổ hợp mà không căn cứ vào năng lực cốt lõi của ngành học như hiện nay. Giáo viên tại Hà Nội trong giờ dạy ẢNH: TRỌNG QUÂN

