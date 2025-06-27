Báo Tiền Phong số 43

Bộ trưởng Thương mại Mỹ bị phát hiện nói dối trong vụ bê bối Epstein TRANG 12 THỨ NĂM 0977.456.112 TRANG 8-9 TRANG 7 TRANG 8-9 Khu vực trung tâm TPHCM, nơi đặt trụ sở Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM ẢNH: QUỐC HOÀNG TRANG 4-5 BỒI ĐẮP NGUỒN NHÂN LỰC, TỪNG BƯỚC NÂNG CAO DÂN TRÍ TRANG 2 Tấm vé nối dài khoảnh khắc đoàn viên TÌNH CA VIỆT: Nhiều hoài niệm, thiếu tươi mới 217 NGƯỜI CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG ỨNG CỬ ĐBQH Kết quả công việc sẽ quyết định thu nhập Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk) CHUYỆN HÔM NAY Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) không phải là mô hình mới trên thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam lựa chọn triển khai mô hình này với một tư duy hoàn toàn khác biệt, XEM TIẾ P TRANG 4 Nội lực của IFC n DUY QUANG dòng vốn quốc tế hàng tỉ USD 12/2/2026 Số 43 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: TRANG 3 TRANG 3 "Chiến binh" bên chiến mã… CHỜ ĐÓN BÀI TEST QUÝ GIÁ CHO TUYỂN NỮ VIỆT NAM TRANG 16 RA MẮT TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI TPHCM

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 12/2/2026 Sáng 11/2, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk). Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công. Phát biểu tại Lễ khởi công, Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Ea Rốk là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học còn thiếu thốn. Vì vậy, việc xây dựng một ngôi trường nội trú liên cấp, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt và rèn luyện cho học sinh là cần thiết, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu phát triển của địa phương. Dự án được xây dựng trên diện tích gần 6 ha tại thôn 8, xã Ea Rốk, quy mô đầu tư gồm 18 lớp (10 lớp cấp Tiểu học, 8 lớp cấp Trung học cơ sở), với đầy đủ các khối phòng học, thư viện, nhà đa năng và khu nội trú hiện đại. Tổng mức đầu tư là 150 tỷ đồng. Đây là món quà đặc biệt mà Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng dành tặng riêng cho nhân dân, thầy cô và học sinh các dân tộc xã Ea Rốk. CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp giáo dục, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Cùng với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, Trung ương đã xác định rõ yêu cầu mở rộng phạm vi chăm lo giáo dục, hướng mạnh về những địa bàn khó khăn, nơi rất cần sự đầu tư căn cơ, lâu dài để tạo chuyển biến thực chất. Đây là cách tiếp cận phát triển lấy con người làm trung tâm, coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững của đất nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh, công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk không chỉ là một dự án xây dựng trường học, mà còn là một công trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng còn nhiều khó khăn. Công trình này sẽ góp phần tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển giáo dục ở địa phương, bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, từng bước nâng cao dân trí, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Ghi nhận Bộ Quốc phòng đã chủ động huy động nguồn lực, trực tiếp tổ chức đầu tư xây dựng công trình, Tổng Bí thư đánh giá cao đây là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và đồng hành của Quân đội đối với các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, vì sự phát triển bền vững của đất nước và củng cố quốc phòng, an ninh. Để công trình sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và an toàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan trong quá trình triển khai. Tỉnh Đắk Lắk, ngành Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, chương trình, nội dung dạy học; quản lý, vận hành và sử dụng hiệu quả công trình sau khi hoàn thành; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng và tinh thần vượt khó vươn lên cho các học sinh. Nhà trường cần thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của các cháu, để các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình. PV (theo TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, THCS xã Ea Rốk sẽ góp phần phát triển giáo dục ở địa phương, bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, từng bước nâng cao dân trí. Cần tiếp tục bám dân, hiểu dân, giúp dân phát triển kinh tế Sáng 11/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ea H’Leo (tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ea H’Leo quán triệt, nhận thức sâu sắc việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia phải được đặt lên hàng đầu, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ tình huống nào. Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, chiến sỹ không chỉ là người lính canh giữ biên cương, mà còn là những cán bộ dân vận, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Bồi đắp nguồn nhân lực, từng bước nâng cao dân trí Sáng 11/2, Đoàn công tác của Trung ương do Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, làm Trưởng đoàn thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng Lê Thành Long; ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Nhấn mạnh nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương; làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, sáng suốt lựa chọn những đại biểu thực sự đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời lưu ý, việc rà soát, niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đầy đủ, chính xác; tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bầu cử; tập huấn kỹ lưỡng cho các tổ bầu cử; chủ động phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; nắm chắc tình hình cơ sở, đặc biệt là khu vực biên giới; bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh. Sáng cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng Đoàn công tác đã trao 1.100 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Tuyên Quang; trong đó có 500 suất cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của phường Minh Xuân. Binh đoàn 20 (Bộ Quốc phòng) trao tặng 500 suất quà, trị giá 1 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của phường Minh Xuân. PV (theo TTXVN) Chăm lo đời sống nhân dân các dân tộc Đó là yêu cầu của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khi đến thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Đại tướng Trịnh Văn Quyết tặng quà Tết cho công nhân lao động phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang ẢNH: TTXVN

217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương ứng cử ĐBQH 3 n Thứ Năm n Ngày 12/2/2026 THỜI SỰ Ngày 11/2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của các cơ quan Trung ương theo quy định. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 11 điểm cầu ở các địa phương có Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công tác và sinh sống. Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, ngày 2/2/2026, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thảo luận, cho ý kiến và lập danh sách sơ bộ 217 người thuộc khối cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI. Đến hết ngày 8/2/2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã hoàn thành việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Tiếp thu ý kiến của Đoàn Chủ tịch tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã rà soát, cập nhật thông tin và sớm chuyển danh sách 217 người thuộc các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tới Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để phục vụ công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. PHẢI XỨNG ĐÁNG LÀ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC NHÂN DÂN TIN TƯỞNG Trình bày Báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, hội nghị cử tri nơi công tác được tiến hành dân chủ, thành phần số lượng cử tri tham dự đúng quy định. Kết quả tổng hợp có 217/217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu. Qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, chưa có ý kiến nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh. Cụ thể, đối với các cơ quan Đảng: 10/10 người được cử tri tín nhiệm 100%. Đối với cơ quan Chủ tịch nước: 2/2 người được cử tri tín nhiệm 100%. Đối với các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): 145/145 người được cử tri tín nhiệm 100%. Đối với Chính phủ, Cơ quan thuộc Chính phủ: 15/15 người được cử tri tín nhiệm 100%. Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng): 14/14 người được cử tri tín nhiệm 100%. Bộ Công an: 3/3 người được cử tri tín nhiệm 100%. Đối với Tòa án nhân dân Tối cao: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%. Đối với Viện kiểm sát nhân dân Tối cao: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%. Đối với Kiểm toán Nhà nước: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%. Đối với MTTQ Việt Nam: 25/25 người được cử tri tín nhiệm 100%. Tại hội nghị, sau khi thảo luận và cho ý kiến vào danh sách tổng hợp kết quả tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Quốc hội rà soát kỹ danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội để đảm bảo tính chính xác và kỹ lưỡng đối với các thông tin của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và mong muốn người ứng cử, nhất là những người ứng cử ở các cương vị lãnh đạo khi trở thành đại biểu Quốc hội phải xứng đáng là đại biểu được nhân dân tin tưởng và được MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu. TRƯỜNG PHONG 100% đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định. Hội nghị thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ẢNH: HOÀI NAM 1.041 người vào danh sách ứng cử ĐBQH khóa XVI Ngày 10/2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có báo cáo Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, tính chung ở cả Trung ương và địa phương, tổng số người được đưa vào danh sách sơ bộ là 1.041 người (gồm 217 người ở Trung ương và 824 người ở địa phương), đạt tỉ lệ 2,08 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu, đảm bảo số dư theo quy định của Luật Bầu cử, đảm bảo đúng định hướng về cơ cấu, thành phần. Cơ cấu kết hợp chung của cả nước như sau: Người ứng cử là phụ nữ: 471 người, tỉ lệ 45,24%; Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 228 người, tỉ lệ 21,90%; Người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 229 người, tỉ lệ 21,99%; Người ứng cử là người ngoài Đảng: 95 người, tỉ lệ 9,12%; Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử: 145 người, tỉ lệ 29%; Luật Cán bộ, công chức năm 2025 nêu rõ, việc đánh giá công chức được thực hiện trên cơ sở theo dõi thường xuyên, liên tục, đa chiều và định lượng bằng các tiêu chí cụ thể. Kết quả đánh giá không chỉ để xếp loại chất lượng công chức mà còn được sử dụng làm căn cứ thực hiện khen thưởng, chi trả thu nhập tăng thêm, tiền thưởng, bố trí vị trí việc làm phù hợp hoặc xem xét cho thôi việc đối với trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vừa qua, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Nghị định 335/2025 của Chính phủ, quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức. Nghị định 335 là chính sách mới, thay đổi căn bản phương pháp đánh giá công chức theo hướng thường xuyên, liên tục, đa chiều, thông qua sản phẩm cụ thể. Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, hoàn thành trước ngày 1/7. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Trong đó, cần quan tâm tới việc xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá công chức và kết nối, liên thông với phần mềm điều hành, quản lý văn bản và giao nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bộ Nội vụ lưu ý, việc xây dựng phần mềm được thực hiện trên cơ sở xây dựng và ban hành tiêu chí chung và tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, gồm: Danh mục sản phẩm/công việc; đơn vị sản phẩm/công việc chuẩn và danh mục sản phẩm/ công việc quy đổi của cơ quan. Cơ quan này cũng đã soạn thảo sổ tay hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, nhằm thống nhất cách thức xây dựng danh mục nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và làm cơ sở thiết kế phần mềm đánh giá theo quy định mới. Sổ tay tập trung vào việc hướng dẫn xây dựng tiêu chí đánh giá đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ; người lao động làm công tác hỗ trợ, phục vụ; công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; hướng dẫn giao việc, theo dõi, chấm điểm… LUÂN DŨNG Kết quả công việc sẽ quyết định thu nhập Kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức sẽ làm căn cứ để chi thưởng, tăng thu nhập, bố trí vị trí việc làm và sàng lọc người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc đánh giá công chức được thực hiện trên cơ sở theo dõi thường xuyên, liên tục, đa chiều

4 TRỤ CỘT CHIẾN LƯỢC Ngày 11/2, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM chính thức ra mắt tại Tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn). Trung tâm được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6/2025, với mô hình “một trung tâm - hai điểm đến”, đặt tại TPHCM và Đà Nẵng. Ngày 18/12/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 323 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo quy hoạch, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM có quy mô khoảng 898 ha, trải rộng trên địa bàn các phường Sài Gòn, Bến Thành và Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Không gian phát triển được thiết kế theo mô hình vành đai bao quanh sông Sài Gòn, hình thành một quần thể tài chính - dịch vụ tập trung, kết nối chặt chẽ giữa khu trung tâm hiện hữu và khu đô thị mới phía Đông. Tại buổi lễ, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM công bố mô hình phát triển dựa trên các trụ cột chiến lược, gồm trung tâm tài chính hàng không, trung tâm tài chính hàng hải, sở giao dịch hàng hóa, trung tâm lưu ký - thanh toán bù trừ công nghệ cao. Các trụ cột khác gồm hệ sinh thái fintech và ngân hàng số, chuỗi giá trị tài chính xanh, tài chính bền vững và tài chính chuyển đổi, hạ tầng thị trường tài chính hiện đại, hướng tới các sàn giao dịch quốc tế và các sản phẩm tài chính có chiều sâu. Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM có 7 thành viên sáng lập gồm: Tập đoàn Sovico, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Sơn Kim Capital, VinaCapital, Nasdaq. Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM có các thành viên chiến lược là: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank), Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM, Đại học Kinh tế TPHCM, Liên minh kinh tế On-chain Economy, Gemadept, TikTok. Đây là những định chế, tập đoàn, tổ chức tiên phong, tham gia ngay từ giai đoạn đầu, giữ vai trò nòng cốt trong việc kiến tạo cấu trúc thị trường, hệ sinh thái sản phẩm, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuẩn mực vận hành và uy tín quốc tế của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Điểm đặc biệt của mô hình thành viên Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM là các thành viên sáng lập và chiến lược không chỉ tham gia với tư cách pháp nhân độc lập mà còn mang theo toàn bộ hệ sinh thái của mình, bao gồm mạng lưới khách hàng toàn cầu, hệ thống đối tác tài chính - công nghệ, kinh nghiệm vận hành tại các trung tâm tài chính lớn, năng lực tài chính và quản trị rủi ro. Chính các hệ sinh thái này tạo ra hiệu ứng lan tỏa, giúp trung tâm nhanh chóng hình thành thị trường có chiều sâu và sức cạnh tranh trong khu vực. Thực tế cho thấy, dù mới đi vào hoạt động hơn 1 tháng, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM đã hình thành Trung tâm tài chính hàng không với 6,1 tỷ USD vốn cam kết, phát triển 4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 12/2/2026 Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM không phải là dự án đơn lẻ mà là nhiệm vụ trọng tâm mang tầm chiến lược dài hạn của TPHCM, gắn với khát vọng nâng tầm vị thế TPHCM trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu. Tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn) Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cho biết, sự thành công của một trung tâm tài chính không chỉ đến từ quy mô thị trường, khả năng tìm tòi và đáp ứng các nhu cầu vốn, mức độ đa dạng về sản phẩm, mà quan trọng hơn là niềm tin thể chế, chất lượng hạ tầng và sự đồng hành dài hạn của các định chế tài chính. “MB rất mong được đầu tư dài hạn và đồng hành cùng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, tích cực kết nối hệ sinh thái tài chính - công nghệ trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng môi trường tài chính minh bạch, an toàn, đổi mới và có tính cạnh tranh toàn cầu cũng như tìm kiếm và thúc đẩy ra mắt các sản phẩm tài chính chất lượng và tìm kiếm các đối tác quan tâm”, ông Thái nói. CHUYỆN HÔM NAY khi chủ động học hỏi và đồng phát triển cùng những “gã tài chính khổng lồ” để rút ngắn quá trình tích lũy kinh nghiệm, từng bước chuyển hóa hội nhập thành năng lực nội sinh của nền kinh tế. Cụ thể, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM (IFC-HCM) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Liên danh VinaCapital và Liên minh Kinh tế On-Chain toàn cầu để nghiên cứu, phát triển và vận hành Quỹ Đầu tư Tài sản số TPHCM. Quỹ này được định hướng trở thành nguồn vốn kiến tạo thị trường - với mục tiêu quy mô 1 tỷ USD - ngoài đầu tư vốn còn giữ vai trò kiến tạo hạ tầng cho toàn bộ hệ sinh thái. Thực tế trong thời gian qua, TPHCM còn thiết lập hợp tác với các đối tác quốc tế quan trọng như Nasdaq, Binance, TikTok, New York Institute of Finance... Những đối tác này được xác định là những điểm neo chiến lược giúp IFC-HCM nhanh chóng hình thành chuẩn mực vận hành, tiếp cận công nghệ lõi và xây dựng hệ sinh thái ban đầu. Thông qua những hợp tác này, IFC-HCM có điều kiện tiếp cận trực tiếp các chuẩn mực quốc tế về quản trị thị trường, vận hành hạ tầng giao dịch - thanh toán - bù trừ, cơ chế giám sát và các mô hình sandbox tài chính đã được kiểm chứng. Đây là nền tảng để IFC-HCM vừa “đúng chuẩn” ngay từ đầu, vừa đủ linh hoạt để thích ứng với các xu hướng mới như tài chính số, tài sản mã hóa, tài chính xanh và tài chính bền vững. Đó cũng chính là những “đường ray” ban đầu giúp IFC-HCM vận hành thực chất, thay vì chỉ tồn tại trên giấy. Nhìn sâu vào IFC, cơ chế chính sách của Việt Nam sẽ mở hơn những trung tâm tài chính truyền thống tại Singapore, Hồng Kông, Thượng Hải hay Dubai. Những chính sách quan trọng như Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về IFC tại Việt Nam và 8 nghị định vừa được Chính phủ ban hành liên quan đến IFC đã mở ra nhiều cơ chế thông thoáng. Trong đó, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát tại IFC-HCM cũng thoáng hơn so với nhiều IFC truyền thống hiện nay, cho phép dòng tiền được tự do luân chuyển. Ngoài ra, các quy định mở hiện hành cho phép cơ quan điều hành triển khai cơ chế thử nghiệm nhưng có kiểm soát sẽ còn tạo ra một “phòng thí nghiệm”, nơi các start-up có thể nghiên cứu và phát triển sản phẩm tài chính mới. Đây là điểm mới để thu hút không chỉ các “đại bàng” về làm tổ, mà cả những doanh nghiệp SME cùng tham gia xây dựng và phát triển IFC-HCM. Rõ ràng, Việt Nam công bố thành lập IFC đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng hệ thống văn bản pháp lý đi kèm, cụ thể hóa quyết tâm này bằng hàng loạt chính sách đặc thù. Những cơ chế này có tính khác biệt, thậm chí vượt trội so với một số trung tâm tài chính hiện hữu trong khu vực, tạo nền tảng thể chế cho một mô hình phát triển mang tính đột phá. TPHCM là đầu tàu kinh tế của cả nước. Do đó, IFC-HCM được đặt trong logic hội nhập quốc tế sâu rộng, coi liên kết và hợp tác toàn cầu không chỉ là yếu tố hỗ trợ mà còn là trụ cột quyết định khả năng hình thành, vận hành và định vị dài hạn. DQ Nội lực của IFC TIẾP THEO TRANG 1 Chờ đón dòng vốn quốc tế hàng tỉ USD RA MẮT TRUNG TÂM TÀI CHÍNH

5 n Thứ Năm n Ngày 12/2/2026 THỜI SỰ QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI TPHCM Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ: Chúng ta đang chứng kiến một thế giới đang đổi thay nhanh chóng với cạnh tranh chiến lược gay gắt, kinh tế toàn cầu phân mảnh, dòng vốn dịch chuyển mạnh mẽ. Hướng tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, Việt Nam phải lách qua cơn gió ngược, tìm điểm sáng. Chúng ta xác định phải tiếp tục xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và ngoài nước. Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, bước đi thiết thực của Việt Nam trong việc hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp xu thế. Qua đó, tạo dựng hạ tầng chiến lược, công nghiệp nền tảng, logistics, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Đồng thời cung cấp công cụ tài chính hiện đại cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu; nâng vị thế quốc gia từ tiếp nhận vốn sang đồng “kiến tạo” thị trường tài chính khu vực và quốc tế. Muốn làm được những nhiệm vụ khó khăn trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng dứt khoát phải có 3 yếu tố: Thể chế, cơ chế phải vượt trội so với các Trung tâm tài chính khác trên thế giới; mô hình phải độc đáo, khác biệt để bứt phá; điều hành phải thật sự linh hoạt, hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh”. Đồng thời, niềm tin là rất quan trọng trong thu hút các đối tác, nhà đầu tư, với tinh thần “đoàn kết để tạo lập sức mạnh; hợp tác để tạo lập nguồn lực; đối thoại để tạo lập lòng tin”, cùng với sự cạnh tranh lành mạnh. Thủ tướng cho biết, trên cơ sở Nghị quyết số 222 của Quốc hội và Nghị định số 323 của Chính phủ, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế, chúng ta đã đạt kết quả ban đầu như: Trung tâm Tài chính hàng không huy động 6,1 tỷ USD; Trung tâm Tài chính hàng hải đang hình thành gắn với vị thế logistics Việt Nam; Trung tâm Fintech và đổi mới sáng tạo thu hút mô hình tài chính số tiên tiến. Thủ tướng khẳng định đây là nền tảng cơ bản, cần thiết để phát triển lâu dài, bền vững, minh bạch, an toàn pháp lý, giải quyết tranh chấp theo chuẩn mực toàn cầu và tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư. Thủ tướng nêu rõ những kết quả này đã khẳng định: Khi đã quyết tâm, lại được tổ chức thực hiện khoa học, bài bản, biết xây dựng thể chế vượt trội, biết huy động nguồn lực, mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực, trên tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể”. TPHCM VÀ ĐÀ NẴNG DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, LÀM ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN Để đảm bảo mục tiêu, đích đến cuối cùng là sự thành công của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, Thủ tướng chỉ rõ, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương phải hành động quyết liệt, chịu trách nhiệm trực tiếp, kiểm tra giám sát thường xuyên, giải quyết, tháo gỡ khó khăn dứt điểm, hiệu quả. Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao để đảm bảo hệ thống giải quyết tranh chấp hoạt động hiệu quả ngay từ khi bắt đầu hoạt động. Chính phủ cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, cạnh tranh cao để các bên tham gia cùng thấu hiểu, chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng lợi ích chung, cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu UBND TPHCM và TP Đà Nẵng triển khai ngay các công việc với tinh thần tiên phong, chủ động, đi đầu, dám nghĩ, dám làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả, làm phải hiệu quả. Theo đó, đầu tư xây dựng ngay trụ sở Trung tâm Tài chính với hạ tầng thiết yếu, hiện đại, thuận lợi, phù hợp, từ đó tạo nguồn lực trực tiếp. Hai thành phố cũng cần triển khai ngay cơ chế sandbox cho sản phẩm tài chính mới; đề xuất chính sách ưu đãi đột phá để thu hút đầu tư của ít nhất 50 tổ chức tài chính quốc tế trong 3 năm đầu; số hóa 100% thủ tục với chi phí cạnh tranh cho nhà đầu tư, đưa Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng trở thành nhân tố chủ lực đóng góp mạnh mẽ, thực chất cho sự phát triển của đất nước và hai địa phương. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các tập đoàn lớn, các ngân hàng phải cạnh tranh lành mạnh, tiên phong, dẫn dắt trở thành thành viên sáng lập, sử dụng dịch vụ Trung tâm để huy động vốn quốc tế, phát hành trái phiếu, quản lý rủi ro hiệu quả, tiên phong xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích. Dịp này, các thiết chế cốt lõi của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM gồm Cơ quan điều hành, Tòa án chuyên biệt, Trung tâm Trọng tài quốc tế đã ra mắt. NGÔ TÙNG Khác biệt để bứt phá Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, dứt khoát phải có 3 yếu tố: Thể chế, cơ chế phải vượt trội so với các Trung tâm tài chính khác trên thế giới; mô hình phải độc đáo, khác biệt để bứt phá; điều hành phải thật sự linh hoạt, hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM ẢNH: VGP Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu UBND TPHCM và TP Đà Nẵng triển khai ngay các công việc với tinh thần tiên phong, chủ động, đi đầu, dám nghĩ, dám làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả, làm phải hiệu quả. Theo đó, đầu tư xây dựng ngay trụ sở Trung tâm Tài chính với hạ tầng thiết yếu, hiện đại, thuận lợi, phù hợp, từ đó tạo nguồn lực trực tiếp. Trung tâm tài chính hàng hải phục vụ thương mại và logistics, huy động 2 tỷ USD cho hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh, lập quỹ 1 tỷ USD cho kinh tế on-chain (blockchain, token hóa tài sản, tài chính số)… HỆ SINH THÁI MỞ Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM không phải là một dự án đơn lẻ, mà là nhiệm vụ trọng tâm mang tầm chiến lược dài hạn của TPHCM, gắn với khát vọng nâng tầm vị thế TPHCM trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu. TPHCM xác định rõ rằng để tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp ngày càng lớn hơn cho tăng trưởng quốc gia, cần có những động lực phát triển mới, trong đó tài chính - thị trường vốn - dịch vụ tài chính hiện đại giữ vai trò đặc biệt quan trọng. “Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái mở, gắn chặt với nền kinh tế thực, phục vụ trực tiếp cho các nhu cầu vốn của hạ tầng, công nghiệp, logistics, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh của TPHCM và cả nước. Mục tiêu là xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM trở thành trung tâm tài chính hàng đầu trong khu vực, kỳ vọng là điểm trung chuyển dòng vốn, dịch vụ tài chính trong khu vực thông qua hình thành các thị trường, sản phẩm dịch vụ chuyên sâu, hướng đến là cực tăng trưởng kiểu mới tại khu vực, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam nói chung”, ông Được khẳng định. Phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico cho rằng, yếu tố cốt lõi của một trung tâm tài chính không chỉ là quy mô vốn mà còn là niềm tin. Khi niềm tin được xây dựng, dòng vốn sẽ không chỉ đến, mà sẽ ở lại, đồng hành lâu dài cùng nền kinh tế. Bà Thảo cam kết sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển mạnh mẽ của TPHCM. “Tập đoàn Sovico cam kết tiếp tục kết nối dòng vốn quốc tế, triển khai các mô hình tài chính mới, đầu tư vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm và phát triển nguồn nhân lực tài chính - công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam”, bà Thảo nói. DUY QUANG Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TPHCM hội tụ thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ

6 n Thứ Năm n Ngày 12/2/2026 KHOA GIÁO Cần tháo gỡ điểm “nghẽn” Các tranh luận chủ yếu xoay quanh ba vấn đề. Thứ nhất, các tiến sĩ chuyên nghiên cứu cơ bản, hàn lâm thì ra doanh nghiệp để làm gì? Thứ hai, trong bối cảnh doanh nghiệp không có hoặc chưa có nhu cầu nghiên cứu - phát triển (R&D), việc đưa tiến sĩ về doanh nghiệp có thực sự khả thi. Thứ ba, nếu sau mỗi chu kì 5 năm, có những tiến sĩ không thể ra doanh nghiệp làm việc khoảng một năm thì sẽ xử lí ra sao. Một tiến sĩ có hơn 20 năm giảng dạy tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH QGTPHCM) cho biết, từ nhiều năm nay, không ít tiến sĩ của ĐHQG TPHCM đã chủ động đi tu nghiệp nước ngoài hoặc tham gia làm việc với doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, các hoạt động này phần lớn mang tính cá nhân, thiếu hành lang pháp lí rõ ràng. Những giảng viên tự xin đi tu nghiệp thường phải chấp nhận thiệt thòi về thu nhập phụ cấp, đồng thời gặp bất lợi trong xét thi đua, khen thưởng hoặc nâng lương do đứt quãng thời gian công tác. Trong khi đó, các tiến sĩ hợp tác với doanh nghiệp lại vướng vào những khoảng trống về quy chế làm việc, quyền sở hữu trí tuệ và cơ chế phối hợp chưa chính danh từ phía nhà trường. Chính vì vậy, việc ĐHQG TPHCM xây dựng cơ chế chính thức cho hoạt động tu nghiệp và làm việc tại doanh nghiệp được xem là cần thiết. Chính sách này không nhằm tạo thêm gánh nặng hay ràng buộc hành chính, mà để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho giảng viên, giúp họ yên tâm tham gia các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn hoặc chuyển giao tri thức mà không phải đánh đổi bằng thiệt thòi cá nhân. Cần nhìn nhận một thực tế: các nhà khoa học, giảng viên của ĐHQG TPHCM hiện vẫn còn hạn chế cơ hội gắn kết với doanh nghiệp và địa phương trong việc giải quyết các bài toán lớn của thực tiễn phát triển. Hoạt động nghiên cứu vẫn chủ yếu thiên về hàn lâm, tập trung vào công bố khoa học hoặc các đề tài đơn lẻ, trong khi khâu kết quả, tác động sau chuyển giao và giá trị lan tỏa của sản phẩm nghiên cứu chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Đây là một điểm “nghẽn” cần được thẳng thắn nhìn nhận nếu muốn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ĐH. Câu hỏi đặt ra là: Với những tiến sĩ không thể đi tu nghiệp hoặc không thể ra doanh nghiệp làm việc sau mỗi chu kì 5 năm, ĐHQG TPHCM sẽ xử lí như thế nào? Trên thực tế, những tiến sĩ không tham gia chính sách này vẫn tiếp tục làm việc và hưởng chế độ như hiện hành. Tuy nhiên, các giảng viên chủ động tham gia tu nghiệp hoặc hợp tác doanh nghiệp trong khuôn khổ chính sách mới sẽ có thêm quyền lợi chính danh: không bị gián đoạn thu nhập phụ cấp, không mất tính liên tục khi xét thi đua, nâng lương; không còn rủi ro vi phạm quy chế khi làm việc với doanh nghiệp; có thể được ưu tiên hơn trong xét duyệt các đề tài, dự án nghiên cứu lớn của ĐH này. Tiến sĩ đi tu nghiệp nước ngoài có thể sẽ không bị mất nhiều khoản thu nhập phụ cấp đáng kể, cũng như không mất tính liên tục về thời gian khi xét thi đua khen thưởng hoặc xét lên lương. Tuy nhiên, quá trình triển khai sẽ còn cần nhiều bước tiếp theo. TS. Thanh Mai cho rằng, nếu được thiết kế và thực thi thận trọng, chính sách này không những không làm mất quyền lợi của giảng viên, mà còn mở ra thêm không gian phát triển cho những nhà khoa học có năng lực, tạo điều kiện để họ cống hiến nhiều hơn và được ghi nhận xứng đáng trong hệ sinh thái ĐH đổi mới sáng tạo. CẦN TÍNH ĐẾN ĐẶC THÙ TS. Phạm Hiệp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục và Chuyển giao tri thức, Trường ĐH Thành Đô cho rằng, mục tiêu cốt lõi của ĐH Quốc gia TPHCM là xây dựng đội ngũ giảng viên vừa có tính quốc tế hóa, vừa được “nhúng” vào hơi thở của thị trường và đời sống xã hội. Tuy nhiên, TS. Phạm Hiệp lưu ý, không phải mọi lĩnh vực đào tạo đều có thể gắn trực tiếp với doanh nghiệp. Một số ngành khoa học cơ bản hoặc khoa học xã hội như lịch sử, nhân học… rất khó, thậm chí không thể, tham gia làm việc tại doanh nghiệp theo nghĩa thông thường. Với những lĩnh vực này, con đường phù hợp là tu nghiệp ở nước ngoài thông qua học tập, trao đổi học thuật, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, tham gia giảng dạy hoặc làm việc cùng các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm ở nước ngoài. Đây là đặc điểm bình thường của khoa học, vốn trải dài từ nghiên cứu cơ bản đến nghiên cứu ứng dụng. Theo TS. Phạm Hiệp, việc đặt ra mục tiêu như vậy là đúng hướng, dù mới chỉ là một kế hoạch cho tương lai. Ông cho rằng, ĐH hiện đại cần đáp ứng đồng thời hai yêu cầu then chốt: quốc tế hóa và phục vụ nhu cầu phát triển của xã hội. Đây là hai đặc tính không thể thiếu của các cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu. Đáng chú ý, TS. Phạm Hiệp nhận định, ngay cả khi chưa có chính sách chính thức, thực tế đã có một tỉ lệ đáng kể giảng viên tại các trường ĐH lớn, trong đó có ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM hay ĐH Bách khoa Hà Nội, chủ động tham gia làm việc với doanh nghiệp, thậm chí là thành viên hoặc người sáng lập doanh nghiệp. Song song với đó, nhiều giảng viên cũng thường xuyên tham gia các chương trình học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Tại các ĐH lớn, tỉ lệ giảng viên có sự gắn kết với doanh nghiệp hoặc môi trường quốc tế trước đây dao động khoảng 10-20%. Hiện nay, con số này đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ các mức độ tham gia: từ việc ra doanh nghiệp để trải nghiệm, học hỏi thực tiễn đến việc tham gia sâu, đóng vai trò tư vấn, cải tổ hoặc dẫn dắt đổi mới trong doanh nghiệp. Đây là những “tầng nấc” khác nhau, cần được thảo luận kĩ lưỡng khi xây dựng và đánh giá chính sách. HOA BAN Thông báo số 45 của Ban chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số yêu cầu 4 đại học lớn phải “nhúng” giảng viên vào môi trường thực tế đã tạo ra nhiều ý kiến tranh luận. Đại học Quốc gia TPHCM giới thiệu các sản phẩm khoa học - công nghệ tiêu biểu tại triển lãm nhân Đại hội Đảng bộ TPHCM Khoảng 20 năm trước, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng từng đề xuất chính sách cho phép giảng viên có một học kì không lên lớp sau 3 năm giảng dạy để tập trung nghiên cứu hoặc làm việc với doanh nghiệp. Nhưng đề xuất này không được triển khai do thiếu nguồn lực và cơ chế. Liên quan đến sự việc học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nậm Lầu (tỉnh Sơn La) bị “nhốt” nhiều giờ trong lớp học, ngày 11/2, cô giáo chủ nhiệm đã bị tạm đình chỉ để làm rõ sự việc. Theo báo cáo của Trường tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu (Sơn La), tại lớp 1 E do cô giáo L.T.S, sinh năm 1984 làm giáo viên chủ nhiệm, trong lớp có 19 học sinh. Trong đó, có cháu L.D.P, sinh năm 2019, có hộ khẩu và đang cư trú tại bản Lọng Lầu, xã Nậm Lầu. Vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 10/2, sau khi hết giờ lên lớp cô giáo cho học sinh kê lại bàn ghế theo quy định. Thời điểm đó, do thời tiết lạnh nên các cửa sổ của lớp học đều khóa. Lớp có 2 cửa chính (cửa chính phía cuối lớp bị khóa ngoài) do khóa mới bị hỏng và chỉ mở một cửa chính ở phía bục giảng. Sau khi học sinh ra về, cô S. đứng trên bục giảng quan sát lớp một lượt, thấy không còn học sinh trong lớp nên đã khóa cửa ngoài và ra về. “Quá trình này do sơ suất của bản thân cô S. đã không quan sát kỹ, không di chuyển xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các góc khuất nên không phát hiện ra trong lớp vẫn còn cháu L.D.P chưa ra khỏi lớp, vì vậy đã khóa cửa lớp và ra về”, báo cáo nêu. Cô giáo chủ nhiệm thừa nhận đây là lỗi của mình, bản thân không cố ý để xảy ra sự việc. Ngoài ra, cô khẳng định, không có mâu thuẫn gì với gia đình và học trò. Về phía gia đình học sinh cho biết, do nhà gần trường nên hằng ngày con tự đi học và tự di chuyển về nhà. Đến khoảng 17 giờ, gia đình chưa thấy con đi học về nên bố mẹ đã đi tìm và phát hiện con vẫn còn trong lớp trong tình trạng tắt điện, khóa cửa ngoài. Sau đó, gia đình đã báo nhà trường và được giáo viên phụ trách điểm trường đến mở cửa cho học sinh ra ngoài. Học sinh này sau đó được kiểm tra sơ bộ về tình trạng sức khỏe, tinh thần và kết quả hiện tại bình thường. Ngay sau sự việc xảy ra, Đảng ủy - UBND xã đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình và cháu L.D.P. Đồng thời, UBND xã Nậm Lầu cũng chỉ đạo Trường Tiểu học Nậm Lầu ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác với cô giáo L.T.S để phục vụ làm rõ vụ việc. HÀ LINH TIẾP BÀI “NHÚNG” GIẢNG VIÊN VÀO THỰC TẾ: VỤ HỌC SINH LỚP 1 BỊ “NHỐT” TRONG LỚP NHIỀU GIỜ: Tạm đình chỉ cô giáo chủ nhiệm Học sinh bị bỏ quên trong lớp học

