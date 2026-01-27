Báo Tiền Phong số 41

HÀ N QUỐ C: BỊ KHAI TRỪ ĐẢ NG VÌ PHÁT BIỂU “NHẬP KHẨU CÔ DÂU VIỆT” THỨ BA 10/2/2026 Số 41 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 7 TRANG 8-9 TRANG 3 TRANG 3 TRANG 6 TRANG 4-5 Camera AI - bảo đảm an ninh trật tự Thủ đô Vĩnh Long rà soát hệ thống báo động TPHCM CẦN TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH RÕ VAI TRÒ ĐẦU TÀU TRANG 2 THI ĐUA KHÔNG KHOA TRƯƠNG, KHÔNG "ĐÁNH TRỐNG BỎ DÙI" Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn TPHCM DỰNG "LÁ CHẮN" CHUYỆN HÔM NAY Những ngày giáp Tết, khi dòng người tất bật về quê đoàn tụ cùng gia đình, có một thực tế không thể né tránh rằng đây cũng chính là thời điểm nhạy cảm về an ninh trật tự, nhất là tại các đô thị lớn. XEM TIẾ P TRANG 14 Bình yên để đón Tết n NGỌ C LÂM Giám sát đặc biệt xe khách giường nằm 2 tầng dịp Tết SIẾT CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐH 2026: Có hết tình trạng "vơ bèo vạt tép"? Chuẩn bị tốt nhất bước vào đợt cao điểm học tập Liệt sĩ "con trai chú Sáu Dân" qua hồi ức nhà thơ Thanh Quế Hệ thống camera tích hợp công nghệ AI được ví “lá chắn công nghệ” đảm bảo an ninh trật tự trên khắp các tuyến đường, con phố ẢNH: T.H phòng tội phạm cuối năm Nhân viên bảo vệ một tiệm vàng trao đổi với lực lượng công an trong buổi tập huấn phòng chống cướp

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 10/2/2026 ĐỘNG LỰC DẪN DẮT TĂNG TRƯỞNG Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các gia đình chính sách, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí TPHCM lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2025 - năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp, với cả thách thức và thời cơ đan xen, thành phố vẫn giữ vững bản lĩnh, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình; cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, sự điều hành chủ động, linh hoạt của chính quyền, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thành phố đã đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TPHCM - tròn 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng (1911-2026). Tổng Bí thư lưu ý, đó không chỉ là những dấu mốc lịch sử thiêng liêng, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm tiếp nối, về khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa của thành phố mang tên Bác trong kỷ nguyên mới. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong 5-10 năm tới có ý nghĩa bản lề, quyết định việc hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và tạo nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập nước, Tổng Bí thư chỉ rõ, trong tiến trình đó, TPHCM cần tiếp tục khẳng định rõ vai trò đầu tàu, đi trước, làm mẫu, là nơi Trung ương có thể yên tâm giao nhiệm vụ mới, việc khó, việc lớn; là động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của cả nước. TẬP TRUNG THÁO GỠ CÁC ĐIỂM NGHẼN LỚN Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ TPHCM tập trung quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng pháp luật. Cùng với đó, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Tổng Bí thư đề nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn của thành phố; đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; từng bước hình thành các trung tâm tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo có tầm khu vực và quốc tế. Đi liền đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; xây dựng Đảng bộ thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh. Thành phố cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; lấy sự hài lòng, ấm no và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, quản lý; chăm lo tốt đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết, để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết an lành, nghĩa tình. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên không ngừng, Tổng Bí thư tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa; phát huy mạnh mẽ vai trò đầu tàu, với tinh thần “Vì cả nước, cùng cả nước”, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà Đảng bộ TPHCM và đại diện các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố. NGÔ TÙNG Sáng 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ năm 2026 và có một số gợi mở phát triển. Cùng dự có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TPHCM. Tổng Bí thư đến thăm nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tại nhà riêng. Từ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đến công tác tổ chức, cán bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phòng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” đều đạt được những kết quả tích cực; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng tiếp tục được củng cố vững chắc. Nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn tới đặt ra yêu cầu rất cao, trách nhiệm rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang cho Đảng ta; đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng; bảo đảm mọi chủ trương đúng đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Tổng Bí thư chia sẻ ngay sau Đại hội XIV của Đảng sẽ triển khai đồng bộ một số trọng tâm công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, lựa chọn đúng người, giao đúng việc, lấy hiệu quả công việc, sự tín nhiệm của nhân dân và kết quả thực tiễn làm thước đo chủ yếu; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; tăng cường chuyển đổi số trong Đảng, phát huy vai trò tiên phong và dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia. Về tình hình đất nước, Tổng Bí thư nêu rõ trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều bất ổn; đất nước ta vẫn giữ vững ổn định chính trị-xã hội, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Về kinh tế, trước mắt mục tiêu tăng trưởng 2 con số đặt ra rất thách thức, nhưng cũng là yêu cầu khách quan, đồng thời là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc; xác định tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Muốn vậy, phải tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng chiến lược và chất lượng nguồn nhân lực; khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội; biến khát vọng thành hành động, biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể; để thực hiện những mục tiêu này, phải bắt tay ngay vào hành động. Đại hội XIV của Đảng đánh giá việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đơn vị hành chính đã đạt được các mục tiêu chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Tuy nhiên, Đại hội Đảng XIV cũng nhận diện đầy đủ và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt những khó khăn, bất cập phát sinh, nhất là ở cấp cơ sở để bộ máy ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi chủ trương, chính sách là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. PV (theo TTXVN) Tổng Bí thư gặp mặt các nguyên Ủy viên T.Ư Đảng phía Nam Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, sáng 9/2, tại TPHCM, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa khu vực phía Nam do điều kiện không tham dự cuộc gặp mặt tại Hà Nội.

Thi đua không khoa trương, không "đánh trống bỏ dùi" 3 n Thứ Ba n Ngày 10/2/2026 THỜI SỰ Sáng 9/2, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh"; "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước". HỒI TRỐNG HỘI VANG LÊN CỔ VŨ KHÁT VỌNG HÀNH ĐỘNG Phát biểu phát động các phong trào thi đua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhanh, mạnh và triển khai đồng bộ việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi ngay vào cuộc sống. Phát huy khí thế “Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua”, mỗi cá nhân chính là một “hạt nhân” chính trị nòng cốt “biến thi đua thành động lực, biến quyết tâm thành hành động, biến cống hiến thành hiệu quả, biến mỗi việc làm hằng ngày thành nguồn lực cho chính mình, cho quê hương, đất nước”, góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, 2 phong trào thi đua được phát động hôm nay chính là một tiếng súng “phát lệnh” đánh thức và khơi nguồn khí thế, một hồi “trống hội” vang lên cổ vũ khát vọng hành động; một luồng “sinh khí mới” được thổi bùng mạnh mẽ ngay từ đầu năm mới, để Nghị quyết không nằm yên trên giấy mà khẩn trương đi nhanh, đi thẳng, đi thực chất vào thực tiễn. “Thi đua luôn là một bản hòa ca, một dòng chảy liên tục trong mạch nguồn vận động của toàn xã hội, của đất nước chúng ta. Mỗi phong trào thi đua hôm nay đều có sức mạnh riêng, có sứ mệnh riêng, nhưng luôn gắn bó hữu cơ, hòa quyện trong một nhịp điệu chung, một đích đến cuối cùng là hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra. Để bản hòa ca thi đua ấy không chỉ "vang lên" bằng ngôn từ, khẩu hiệu mà phải được "ngân dài" bằng những hành động cụ thể, thiết thực, được "bắt nhịp" bằng những nhiệm vụ trọng tâm khả thi và đầy tính lan tỏa”, Thủ tướng bày tỏ. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” tập trung thực hiện 5 trọng tâm. Trong đó, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi “xanh - số” là động lực then chốt của tăng trưởng, là nền tảng nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; thi đua phát triển hạ tầng số, hạ tầng xanh hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, an dân; thi đua đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong mọi hoạt động và trong hợp tác quốc tế… KHÔNG HÌNH THỨC, MÀU MÈ, KHOA TRƯƠNG Với phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, cần theo tinh thần “Doanh nghiệp là trung tâm - Hạ tầng là nền tảng - Thể chế là động lực”. Trong đó, cần đặt trọng tâm thi đua đổi mới tư duy, nhận thức và hành động: từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, quản trị hiện đại và đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; thi đua xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, toàn diện, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch, bình đẳng… Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện "3 đột phá": Đột phá trong tư duy và nhận thức; đột phá trong cải cách và kiến tạo phát triển; đột phá trong thực thi và kết quả hành động; để phong trào thi đua đạt tiêu chí "3 không": Không hình thức, màu mè, khoa trương; không làm nhất thời, dàn trải, manh mún, "đánh trống bỏ dùi", "đầu voi, đuôi chuột"; không để lãng phí nguồn lực, "làm thiếu hiệu quả" và "thiếu sự hưởng ứng tham gia của nhân dân". LUÂN DŨNG Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện “3 đột phá” để phong trào thi đua đạt tiêu chí “3 không”: Không hình thức, màu mè, khoa trương; không làm nhất thời, dàn trải, manh mún, “đánh trống bỏ dùi”, “đầu voi, đuôi chuột”; không để lãng phí nguồn lực. Thủ tướng kiểm tra, động viên, đôn đốc dự án đường dây 500 kV mạch 3, tháng 6/2024 ẢNH: NHẬT BẮC Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động thực hiện “3 tiên phong”: Tiên phong dấn thân, vượt qua giới hạn của chính bản thân mình; tiên phong phát triển chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tiên phong làm giàu chính đáng, đúng pháp luật và nhân văn. Theo công điện của Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, các Sở Xây dựng phải phối hợp với Công an và chính quyền địa phương tổng kiểm soát chất lượng phương tiện dịp Tết. "Kiên quyết không đưa phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn vào kinh doanh vận tải", công điện nêu rõ. Đặc biệt, nhóm xe khách giường nằm 2 tầng và xe vận tải khối lượng lớn sẽ nằm trong diện giám sát đặc biệt. Các bến xe phải kiểm tra gắt gao ngay từ cửa xuất bến, đảm bảo xe chở đúng số người quy định, hành khách được thắt dây an toàn và hàng hóa không xếp lệch trọng tâm. Đối với tài xế, các đơn vị vận tải buộc phải giám sát thời gian lái xe, bố trí lịch dừng nghỉ hợp lý để tránh tai nạn do ngủ gật hay mệt mỏi. Các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ hoặc đón trả khách sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Để hỗ trợ các tài xế lưu thông an toàn, công điện yêu cầu rà soát ngay hệ thống báo hiệu đường bộ như biển báo, gương cầu lồi, vạch kẻ đường... Đặc biệt lưu ý các tuyến đường đèo dốc, khu vực có sương mù và tầm nhìn hạn chế thường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Tại các trục chính ra vào Thủ đô Hà Nội, TPHCM và các đầu mối giao thông (sân bay, nhà ga, bến cảng), lực lượng chức năng phải có phương án phân luồng từ xa. Mục tiêu là giải tỏa nhanh, không để ùn tắc kéo dài khi xảy ra sự cố, nhất là trong các ngày cao điểm trước và sau Tết. Bên cạnh vấn đề an toàn, áp lực về vé tàu xe cũng là nội dung trọng tâm. Bộ trưởng chỉ đạo các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways...) và ngành đường sắt xây dựng kế hoạch tăng chuyến, tăng tải cung ứng. Các hãng bay được yêu cầu bố trí thêm giờ bay đêm phù hợp với hạ tầng để giảm tải cho ban ngày, hạn chế tối đa việc chậm, hủy chuyến. Ngoài ra, tình trạng chèn ép giá, lợi dụng nhu cầu cao để tăng giá vé trái quy định cũng sẽ bị thanh tra, kiểm soát chặt chẽ tại các bến bãi. LỘC LIÊN Kịp thời phát hiện, cảnh báo các luồng dư luận xuyên tạc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành hướng dẫn về Công tác dư luận xã hội năm 2026. Hướng dẫn nhấn mạnh, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý và quản trị xã hội. Đây cũng đồng thời là khâu bắt buộc trong quy trình xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, cuộc vận động có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân. Về nội dung, phương thức nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, hướng dẫn yêu cầu bám sát vào kế hoạch, chương trình làm việc của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, tập trung vào một số nhóm vấn đề lớn như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; các nghị quyết chiến lược, đột phá của Trung ương; tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, làm rõ nguyên nhân và tổng hợp kiến nghị, đề xuất giải pháp cụ thể. “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác nắm bắt dư luận xã hội, sử dụng các nền tảng, công cụ kỹ thuật phù hợp để theo dõi, thu thập, tổng hợp, sàng lọc, đối chiếu và kiểm chứng thông tin; kịp thời phát hiện, phân tích và cảnh báo các luồng dư luận sai lệch, xuyên tạc, thông tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng và trong xã hội”, Hướng dẫn nêu. TRƯỜNG PHONG Giám sát đặc biệt xe khách giường nằm 2 tầng dịp Tết Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu kiên quyết không cho xuất bến phương tiện kém chất lượng, đồng thời kiểm soát chặt thời gian lái xe và tốc độ đối với xe khách giường nằm 2 tầng trong đợt cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Nhóm xe khách giường nằm 2 tầng sẽ nằm trong diện giám sát đặc biệt dịp Tết này ẢNH MINH HỌA: VGP Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người dân sẽ được nghỉ 9 ngày, từ 14-22/2 (tức 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng).

4 n Thứ Ba n Ngày 10/2/2026 XÃ HỘI “BÀI HỌC GIA LAI” - CẢNH BÁO SỚM CỦA THÀNH PHỐ Vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Gia Lai không chỉ là một vụ án hình sự đơn lẻ. Nó cho thấy một thực tế đáng báo động: chỉ cần vài phút, một sơ hở nhỏ trong công tác bảo vệ cũng đủ để tội phạm gây ra hậu quả nghiêm trọng về tài sản, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Điều đáng lo ngại hơn, kịch bản này hoàn toàn có thể lặp lại ở bất kỳ địa phương nào nếu nguy cơ bị xem nhẹ hoặc phòng ngừa bị buông lỏng. Không đợi đến khi xảy ra vụ án trên địa bàn, TPHCM đã coi “bài học Gia Lai” là lời cảnh tỉnh trực tiếp đối với an ninh đô thị - nơi tập trung dày đặc ngân hàng, tiệm vàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc - đá quý. Thay vì phản ứng theo kiểu “mất bò mới lo làm chuồng”, Công an TPHCM đã lựa chọn cách tiếp cận quyết liệt hơn: cảnh báo sớm, siết chặt phòng ngừa và buộc các ngân hàng, tiệm vàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc - đá quý phải chủ động vào cuộc, ngay từ cơ sở - nơi nguy cơ hình thành đầu tiên. Thông báo số 403/TB-CATP (ngày 27/1/2026) về tăng cường phòng ngừa cướp tài sản tại ngân hàng, tiệm vàng do Công an TPHCM phát đến công an các phường, xã vì thế mang ý nghĩa như một mệnh lệnh hành động khẩn cấp. Thực tế điều tra cho thấy, các vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng hiện nay không còn mang tính bột phát. Đối tượng thường chuẩn bị hung khí, nghiên cứu kỹ địa bàn, chọn thời điểm vắng người, nắm rõ quy trình ra vào và đặc biệt tận dụng những sơ hở trong công tác bảo vệ. Thời gian gây án nhiều vụ chỉ tính bằng phút, thậm chí bằng chục giây. Trong bối cảnh đó, việc coi các cơ sở tài chính - vàng bạc tại TPHCM là điểm nóng tiềm ẩn không còn là cảnh báo chung chung. Chỉ cần một mắt xích lỏng lẻo, một phản xạ chậm, hậu quả có thể là tài sản bị cướp, người bị thương, thậm chí đe dọa tính mạng. Điểm đáng chú ý là chỉ đạo này đã nhanh chóng được chuyển hóa thành hành động cụ thể tại cơ sở, điển hình là Công an phường Đông Hưng Thuận và Công an phường Tân Định là những đơn vị triển khai sớm, rõ và quyết liệt. Thay vì làm theo hình thức, các phường đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền chuyên đề, tập trung đúng đối tượng dễ bị tổn thương nhất: ngân hàng, phòng giao dịch, tiệm vàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc - đá quý. Thành phần tham dự không chỉ là lãnh đạo doanh nghiệp, mà còn có lực lượng bảo vệ - những người trực tiếp đối mặt với tình huống nguy hiểm nếu xảy ra cướp. Đáng chú ý, cán bộ hình sự trực tiếp tham gia tuyên truyền không dừng ở việc đọc văn bản hay phổ biến quy định, mà mổ xẻ các vụ án có thật, chỉ rõ từng sơ hở nhỏ có thể bị tội phạm khai thác. Cách làm này cho thấy tư duy điều tra được đưa thẳng vào công tác phòng ngừa. TỪ VỤ ÁN CỤ THỂ NHÌN RA LỖ HỔNG PHÒNG NGỪA Trong các buổi tuyên truyền, vụ cướp giật 3 chỉ vàng 24K xảy ra tại phường Đông Hưng Thuận cuối năm 2025 được Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - cán bộ Đội Hình sự Đặc nhiệm Phòng Cảnh sát Hình sự đưa ra như một ví dụ điển hình. Chỉ với một con dao, đối tượng đã tạo ra tình huống nguy hiểm, gây tâm lý hoang mang cho người dân. “Điều đáng nói là nếu không có sự phản ứng nhanh của Công an phường và sự hỗ trợ của người dân xung quanh, hậu quả hoàn toàn có thể nghiêm trọng hơn. Vụ án được khống chế nhanh, thu hồi tang vật cho thấy hiệu quả của việc phát hiện sớm - xử lý sớm - phối hợp kịp thời. Ngược lại, nó cũng chỉ ra rằng chỉ cần chậm vài phút, cán cân có thể đã nghiêng về phía tội phạm”, Đại úy Thịnh nhấn mạnh. Một thực tế được Đại úy Thịnh nhấn mạnh, trong nhiều vụ cướp, đối tượng để phương tiện sẵn bên ngoài, toàn bộ hành vi bên trong diễn ra rất nhanh. Đây chính là “khoảng thời gian vàng” quyết định việc đối tượng có tẩu thoát hay không. Nếu lực lượng bảo vệ và nhân viên thiếu kỹ năng xử lý tình huống, lúng túng hoặc chủ quan, cơ hội ngăn chặn gần như bằng không. Ngược lại, chỉ cần một thao tác đúng - như kiểm soát lối ra vào, làm chậm quá trình tẩu thoát trong điều kiện an toàn - cũng có thể phá vỡ toàn bộ kế hoạch của đối tượng. Đáng lo ngại là tại một số cơ sở, tâm lý “có công an lo” vẫn Tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng không còn là hành vi bột phát, mà là tính toán kỹ lưỡng, liều lĩnh và khai thác triệt để những sơ hở trong công tác bảo vệ. Trước nguy cơ đó, TPHCM đặt mục tiêu không để sự cố xảy ra mới phản ứng, mà chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở. Vụ cướp tiệm vàng ở TPHCM hồi cuối năm 2025. Trong ảnh, đối tượng áo đen cầm vàng bỏ chạy Dựng "lá chắn" phòng tội phạm cuối năm Nhân viên bảo vệ một tiệm vàng trao đổi với lực lượng công an trong buổi tập huấn phòng chống cướp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, để phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý, đặc biệt dịp Tết đang đến gần, đơn vị đã cử cán bộ đến từng đơn vị tuyên truyền, kiểm tra hệ thống báo động. Theo đó, các đơn vị kinh doanh được tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm, cướp và đề nghị cần nâng cao cảnh giác với tội phạm này. Lực lượng kỹ thuật của công an địa phương cũng kiểm tra, bảo trì hệ thống báo động khẩn cấp có kết nối ngân hàng, tiệm vàng với cơ quan công an nơi gần nhất. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh cũng được vận động đầu tư trang bị camera an ninh, hệ thống báo động khẩn cấp trong việc bảo vệ tài sản. Theo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, qua đợt tiếp xúc, tuyên truyền, phát thư ngỏ, các ngân hàng, tổ chức tín dụng, chủ tiệm vàng, bạc, đá quý bày tỏ sự đồng thuận, hài lòng về việc làm này của lực lượng công an và nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình. Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời gian qua ở Việ t Nam xảy ra nhiều vụ trộm, cướp tài sản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tiệm vàng, bạc, đá quý. Các đối tượng trộm, cướp thường có hành vi công khai, manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm đe dọa tấn công, gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Các đối tượng chuẩn bị sẵn công cụ gây án, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện. Các đối tượng này phần lớn không có nghề nghiệp ổn định, nợ nần, vướng vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện ma túy… Trước khi gây án, các đối tượng thường theo dõi, tìm hiểu thông tin, quy luật hoạt động, sơ hở của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để lên kế hoạch và thực hiện hành vi. Khi gây án, chúng thường mang khẩu trang che kín mặt, mặc áo trùm kín đầu, đeo găng tay, mang theo vật dụng vào ngân hàng, tổ chức tín dụng, tiệm vàng, giả vờ giao dịch, hỏi mua và lợi dụng lúc vắng người qua lại, sơ hở để thực hiện hành vi cướp tài sản. Để phòng ngừa tội phạm nói trên, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tiệm vàng nâng cao cảnh giác, trang bị hệ thống camera an ninh, quan sát, hệ thống báo động chống cướp khẩn cấp có kết nối với cơ quan công an nơi gần nhất. Thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng phòng vệ, kỹ năng sử dụng thành thạo các thiết bị, hệ thống hỗ trợ cho nhân viên. Đặc biệt lưu ý trong mọi trường hợp xảy ra cướp tài sản, phải đặt sự an toàn về tính mạng, sức khỏe lên hàng đầu, có thể chấp nhận giao tài sản, không nên manh động, kích động đối tượng liều lĩnh có sử dụng vũ khí nguy hiểm nếu xử lý không khéo sẽ bị đối tượng tấn công. Trong khi tiếp xúc với đối tượng, cần kín đáo quan sát, ghi nhớ các đặc điểm về trang phục, hình dáng, độ tuổi, các đặc điểm Lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường một vụ cướp giật tài sản tại phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long rà soát hệ thống báo động Lực lượng công an tại Vĩnh Long đến các ngân hàng, tiệm vàng trên địa bàn để tuyên truyền nâng cao cảnh giác, kiểm tra, bảo trì hệ thống báo động khẩn cấp có kết nối với cơ quan công an nơi gần nhất.

tồn tại. Trong khi đó, lực lượng công an không thể có mặt thường trực bên trong từng ngân hàng, từng tiệm vàng. Phòng ngừa chỉ hiệu quả khi chính người tại hiện trường biết phải làm gì và làm đúng lúc. Tại phường Tân Định, một điểm nhấn đáng chú ý là việc triển khai “Bảng cam kết bảo đảm an ninh trật tự” giữa Công an và các cơ sở kinh doanh. Ba nội dung cam kết không mới, nhưng được đặt trong bối cảnh tội phạm manh động nên mang ý nghĩa khác: không ai được đứng ngoài cuộc. Việc ký cam kết không chỉ để “đủ hồ sơ”, mà nhằm xác lập rõ trách nhiệm của từng cơ sở trong bảo vệ tài sản, con người và phối hợp xử lý tình huống. Khi xảy ra sự cố, không còn khoảng trống cho tâm lý đổ lỗi hay trông chờ hoàn toàn vào lực lượng chức năng. Đợt triển khai đồng loạt của Công an phường Đông Hưng Thuận và Tân Định cho thấy một thực tế: phòng ngừa tội phạm không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên trách, mà phải được “cắm chốt” ngay từ cơ sở - nơi nguy cơ phát sinh. Từ “bài học Gia Lai”, TPHCM đã không chờ đến khi xảy ra vụ án trên địa bàn mới giật mình nhìn lại. Việc chủ động dựng “lá chắn phòng ngừa” sớm là lựa chọn mang tính bắt buộc nếu muốn giữ vững an ninh đô thị trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi, liều lĩnh và sẵn sàng trả giá cao. NGUYỄ N DŨ NG 5 n Thứ Ba n Ngày 10/2/2026 XÃ HỘI “BỘ NÃO” GIAO THÔNG VẬN HÀNH 24/24 Tại Trung tâm Điều khiển giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, ngày cũng như đêm, không gian phòng điều hành luôn sáng rực bởi hàng chục màn hình lớn nhỏ. Trên đó, hình ảnh từ hệ thống camera AI phủ khắp các tuyến, nút giao thông trọng điểm liên tục cập nhật theo thời gian thực. Mỗi khung hình là một lát cắt của đời sống đô thị; mỗi tín hiệu bất thường đều có thể là khởi nguồn của ùn tắc, tai nạn nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Ở đây, ban đêm cũng giống như ban ngày - không phải là lúc nghỉ ngơi, mà là một ca trực đòi hỏi sự tỉnh táo và chính xác tuyệt đối. Giữa kíp trực lúc 23h, Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, cùng cán bộ chăm chú theo dõi diễn biến giao thông trên màn hình. Những nút giao lớn - nơi chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể gây ùn tắc kéo dài - luôn nằm trong tầm quan sát. “Giao thông ban đêm tưởng nhẹ hơn ban ngày, nhưng chỉ cần một sự cố là ảnh hưởng ngay đến cả tuyến” - Trung tá Thành chia sẻ, ánh mắt vẫn không rời dòng dữ liệu đang liên tục thay đổi. Trên màn hình điều hành, các biểu đồ về lưu lượng phương tiện, tốc độ di chuyển, mật độ xe hiển thị theo thời gian thực. Dữ liệu từ camera AI, phản ánh của người dân, thông tin từ lực lượng CSGT ngoài đường được tổng hợp để đưa ra quyết định điều hành “điều chỉnh chu kỳ đèn, phân luồng từ xa, hỗ trợ hiện trường kịp thời”. Mỗi quyết định đều tuân thủ quy trình nghiêm ngặt. Chỉ một thao tác chậm vài phút cũng có thể khiến ùn tắc lan rộng. Đó là tinh thần “kỷ luật nhất” trong công tác chỉ huy, điều hành giao thông. Khác với hệ thống camera truyền thống chỉ ghi hình thụ động, camera AI được ví như “bộ não” giao thông. Hệ thống không chỉ nhìn thấy dòng xe, mà còn phân tích, nhận diện, dự báo nguy cơ ùn tắc để chủ động điều chỉnh. NHỮNG CA TRỰC KHÔNG CÓ NGHỈ LỄ, TẾT Công việc diễn ra lặng lẽ nhưng không kém phần áp lực, Trung tá Bùi Thị Thơm cùng các cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đang miệt mài rà soát, trích xuất hình ảnh phục vụ xử lý vi phạm và xác minh các vụ việc giao thông. “Không phải camera ghi nhận là xử lý ngay. Mỗi trường hợp đều phải kiểm tra kỹ, đúng người, đúng hành vi, đúng quy định” - Trung tá Thơm cho biết. Từng đoạn clip được xem lại nhiều lần, đối chiếu biển số, thời gian, địa điểm, bối cảnh giao thông tại thời điểm xảy ra vi phạm. Chỉ khi đủ căn cứ pháp lý, hình ảnh mới được chuyển sang bước thông báo xử lý vi phạm. Công việc tưởng chừng khô khan ấy đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Một sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Bởi vậy, tinh thần “chất lượng nhất - hiệu quả nhất” luôn được đặt lên hàng đầu. Đã 10 mùa Tết gắn bó với ca trực tại Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội, Đại úy Nguyễn Văn Út coi việc đón giao thừa bên những màn hình giám sát là điều quen thuộc. Theo anh, vào dịp lễ, Tết, đơn vị bố trí trực theo đặc thù công việc, mỗi ca kéo dài trọn 24/24 giờ, sẵn sàng ứng trực trước mọi tình huống phát sinh. “Mỗi dịp lễ, Tết, mật độ phương tiện tăng cao, chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể gây ùn tắc kéo dài. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ trực tại Trung tâm phải liên tục cập nhật diễn biến giao thông qua hệ thống camera, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn để kịp thời điều tiết, phân luồng, bảo đảm người dân đi lại thuận tiện, an toàn” - Đại úy Út chia sẻ. Hiệu quả lớn nhất của hệ thống camera và đèn tín hiệu giao thông tích hợp công nghệ AI không chỉ nằm ở xử phạt vi phạm, mà ở khả năng giảm ùn tắc, nâng cao hiệu suất giao thông. Việc thiết lập “làn sóng xanh” cho phép hệ thống chủ động cảnh báo ùn tắc và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, qua đó giảm đáng kể nhu cầu bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết. Vừa qua, hệ thống camera AI cũng đã giúp làm rõ một số vụ tai nạn giao thông, hỗ trợ tìm người dân đi lạc… Dịp Tết, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông thường xuyên phối hợp với đội địa bàn để thông báo từ sớm, từ xa các tuyến, trục xuyên tâm, vành đai, cầu... có lưu lượng phương tiện tăng cao, nguy cơ ùn tắc bảo đảm phối hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để các phương tiện lưu thông thông suốt, an toàn. TỪ CHẤP HÀNH ĐỐI PHÓ SANG CHẤP HÀNH TỰ GIÁC Song song với công nghệ, Công an TP Hà Nội vẫn duy trì lực lượng trực 24/7 tại các Trung tâm chỉ huy và Trung tâm giám sát camera của Công an phường, xã. Khi hệ thống phát hiện dấu hiệu ùn tắc, tai nạn hoặc vi phạm nghiêm trọng, thông tin được chuyển ngay cho lực lượng tại hiện trường để xử lý. Cụ thể, đơn vị đã tổ chức thí điểm 2 Trung tâm giám sát camera tại phường Ô Chợ Dừa và Tây Hồ. Kết quả cho thấy, Trung tâm giám sát camera tại Công an cấp xã bước đầu đã phát huy hiệu quả trong công tác chủ động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trung tá Vũ Minh, Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, đơn vị đã triển khai lắp đặt 183 camera trên khắp các tuyến phố, kết hợp với hệ thống camera AI của Công an TP Hà Nội nhằm bảo đảm an ninh trật tự, xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Sau thời gian triển khai, ý thức của người dân được nâng cao, việc lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, hàng quán đã giảm đáng kể. Ngoài việc xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hệ thống camera còn phát hiện các vi phạm về trật tự giao thông, dừng đỗ sai quy định… Khi phương tiện đã di chuyển khỏi khu vực thì lực lượng Công an sẽ trích xuất dữ liệu camera để xác định được chủ phương tiện và “phạt nguội”. Với đặc điểm giám sát liên tục, không phụ thuộc thời gian hay thời tiết, camera AI góp phần chuyển biến hành vi từ chấp hành đối phó sang chấp hành tự giác - nền tảng của văn hóa giao thông đô thị. THANH HÀ Camera AI - bảo đảm an ninh trật tự Thủ đô Ngày cũng như đêm, hệ thống camera tích hợp công nghệ AI ở Thủ đô Hà Nội luôn cùng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát làm việc miệt mài, không có giây nào ngừng nghỉ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trên khắp các tuyến đường, con phố. Đối với ngân hàng, tiệm vàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc - đá quý, cầ n rà soát toàn bộ hệ thống bảo vệ, camera, lối ra vào; khắc phục ngay các “điểm mù” dễ bị lợi dụng. Tập huấn định kỳ cho lực lượng bảo vệ và nhân viên về kỹ năng xử lý tình huống cướp, bảo đảm an toàn tính mạng là ưu tiên số một. Thiết lập quy trình phản ứng nhanh, phân công rõ vai trò từng vị trí khi xảy ra sự cố. Chủ động phối hợp, trao đổi thông tin thường xuyên với Công an địa phương; không khoán trắng công tác an ninh. Nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời báo tin, tố giác khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Không chỉ giám sát giao thông, hiện nay hệ thống camera AI còn đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự như tự động phát hiện các hành vi gây rối (giơ dao, cầm gậy, giáo mác, tụ tập đông người...) hay giúp truy vết tai nạn giao thông… nhận dạng của đối tượng… để cung cấp cho công an truy bắt theo dấu vết nóng. Tận dụng tối đa sơ hở của đối tượng nhấn nút báo động chống cướp khẩn cấp có kết nối với Công an nơi gần nhất (nếu đã được trang bị) để được hỗ trợ kịp thời. Cơ quan công an cũng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng cướp tài sản đến các cơ sở kinh doanh và người dân có ý thức tự phòng, tự bảo vệ tài sản của mình. CẢNH KỲ Tại Vĩnh Long, thời gian qua xảy ra một số vụ cướp giật tài sản trên đường, chủ yếu do người dân chủ quan, mang, đeo những loại tài sản giá trị khi ra đường, để tài sản bất cẩn, tạo cơ hội để các đối tượng cướp giật ra tay. Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân không đeo, mang tài sản có giá trị lớn khi ra đường, không treo tài sản có giá trị trên xe, hạn chế nghe điện thoại khi đi trên đường... vì vừa mất an toàn giao thông, vừa tạo sơ hở để các đối tượng cướp giật. Cán bộ, chiến sĩ CSGT trực tại Trung tâm Điều khiển giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội Ả NH: THANH HÀ

6 n Thứ Ba n Ngày 10/2/2026 KHOA GIÁO Có hết tình trạng "vơ bèo vạt tép"? KHÓ TĂNG QUY MÔ TUYỂN SINH Một trong những điểm đáng chú ý nhất của dự thảo là việc lấy giảng viên trình độ tiến sĩ làm chuẩn trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh, thay vì lấy thạc sĩ như quy định hiện hành. Theo đó, giảng viên có trình độ tiến sĩ được quy đổi với hệ số 1; hệ số của giảng viên thạc sĩ giảm từ 1,0 xuống còn 0,5; giảng viên trình độ ĐH từ 0,3 xuống 0,2. Thay đổi này đồng nghĩa với việc nếu muốn giữ nguyên hoặc tăng quy mô tuyển sinh, các trường buộc phải gia tăng tỉ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ. Nếu quy định này được thông qua, tác động sẽ không nhỏ. Nhiều trường ĐH, đặc biệt là các cơ sở đào tạo địa phương, trường ngoài công lập hoặc các trường có sứ mệnh đào tạo ứng dụng, rất có thể phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu ngay trong mùa tuyển sinh 2026. Việc siết chỉ tiêu thông qua chuẩn giảng viên, trên lí thuyết, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Nhưng trên thực tế, trong bối cảnh nguồn nhân lực tiến sĩ còn hạn chế, việc áp chuẩn cứng có thể dẫn tới những hệ lụy khó lường như tình trạng “thuê, mượn” giảng viên. Dự thảo cũng thay đổi căn bản cách thức xác định chỉ tiêu. Thay vì chủ yếu xác định theo lĩnh vực đào tạo như hiện hành, Bộ GD&ĐT đề xuất chuyển sang xác định theo nhóm ngành, thậm chí xác định theo từng ngành đối với các lĩnh vực đặc thù như đào tạo giáo viên, sức khỏe, pháp luật và các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Đây được xem là bước chuyển mạnh về phương thức quản lí, hướng tới kiểm soát sát hơn chất lượng theo đặc thù từng ngành nghề. Ở góc độ quản lí nhà nước, việc xác định chỉ tiêu theo ngành có thể giúp phản ánh đúng hơn năng lực đào tạo và yêu cầu nhân lực của từng lĩnh vực. Tuy nhiên, với các trường đa ngành, đa lĩnh vực, đặc biệt là các cơ sở có quy mô lớn, sự thay đổi này đồng nghĩa với việc gia tăng gánh nặng quản trị, chi phí tuân thủ và nguy cơ vỡ cấu trúc chỉ tiêu đã được xây dựng trong nhiều năm. Một điểm mới khác là quy định xác định chỉ tiêu riêng cho trụ sở chính và từng phân hiệu. Bộ GD&ĐT cho rằng, quy định này nhằm phản ánh đúng năng lực bảo đảm chất lượng tại mỗi địa điểm đào tạo, tránh tình trạng dồn chỉ tiêu về những nơi không đủ điều kiện. Đây là bước đi hợp lí về mặt quản lí chất lượng, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ tại các phân hiệu, vốn là bài toán không dễ với nhiều trường. Đáng chú ý, dự thảo thông tư vẫn giữ nguyên định mức diện tích sàn đào tạo tối thiểu 2,8m2/ người học quy đổi, nhưng thay đổi hoàn toàn cách tính “mẫu số”. Như trước đây, diện tích sàn chủ yếu được tính trên số sinh viên chính quy trình độ ĐH, cao đẳng, theo dự thảo mới, tổng số người học trực tiếp quy đổi sẽ bao gồm cả học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ, với hệ số quy đổi cao hơn (thạc sĩ 1,5; tiến sĩ 2). Điều này khiến yêu cầu về diện tích sàn trên thực tế trở nên khắt khe hơn rất nhiều. Điều này đồng nghĩa, các trường phải dành qũy đất và diện tích cho khối sau ĐH với hệ số cao. Với những cơ sở đào tạo nằm ở đô thị lớn, nơi quĩ đất hạn hẹp và chi phí đầu tư cao, đây có thể trở thành rào cản lớn nếu muốn duy trì hoặc mở rộng quy mô tuyển sinh. Dự thảo cũng bổ sung các điều kiện cứng liên quan đến chất lượng đào tạo và hiệu quả đầu ra. Các cơ sở đào tạo sẽ không được tăng chỉ tiêu nếu tỉ lệ thôi học năm đầu vượt quá 15% hoặc tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm dưới 70%. So với quy định hiện hành - vốn áp dụng tỉ lệ việc làm chung 80% cho cả lĩnh vực, cách tiếp cận mới được cho là sát thực tế hơn, nhưng cũng đòi hỏi hệ thống dữ liệu việc làm phải minh bạch, đáng tin cậy. Bộ GD&ĐT khẳng định các quy định mới nhằm chuyển trọng tâm quản lí từ kiểm soát hình thức sang nâng cao chất lượng đào tạo thực chất. Việc lấy giảng viên trình độ tiến sĩ làm chuẩn được kì vọng sẽ khuyến khích các trường đầu tư cho đội ngũ, nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra: liệu việc “chuẩn hóa” bằng học vị có thực sự đồng nghĩa với nâng cao chất lượng? CÓ CÔNG BẰNG VỚI TRƯỜNG TƯ ? Trao đổi với phóng viên, TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT cho rằng, nếu nhìn tích cực, dự thảo có thể nâng mặt bằng chung trình độ giảng viên ĐH. Nhưng nếu không kiểm soát tốt, rất dễ xuất hiện một phong trào chạy đua bằng cấp, nơi bằng tiến sĩ trở thành điều kiện hình thức, trong khi năng lực giảng dạy, nghiên cứu và đóng góp thực chất lại không tương xứng. Một điểm gây tranh luận khác là việc cho phép tính giảng viên đồng cơ hữu vào xác định chỉ tiêu. Theo luật Giáo dục ĐH sửa đổi, giảng viên đồng cơ hữu chủ yếu áp dụng với viên chức nhà nước phục vụ trường công lập. Việc mở rộng cách tính này, theo TS Lê Trường Tùng, vô hình trung tạo thêm bất bình đẳng với hệ thống trường tư thục, vốn không có khái niệm viên chức nhà nước để đồng cơ hữu. TS Lê Trường Tùng cho rằng, quy định cho phép tuyển vượt chỉ tiêu (tối đa 5% với ĐH) là thiếu tính khả thi nếu không đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật khác. Hiện theo Nghị định 04/2021/ NĐ-CP, các trường tuyển sinh vượt từ 3% trở lên đã có thể bị xử phạt hành chính. Trong hệ thống pháp luật, nghị định có hiệu lực cao hơn thông tư, do đó nếu nghị định không được sửa đổi, quy định nới trong thông tư sẽ khó có giá trị thực thi. PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay, chủ trương lấy tiến sĩ làm chuẩn phù hợp với định hướng phát triển giáo dục ĐH. Với tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trên 80%, trong đó 25% có chức danh giáo sư, phó giáo sư, trường này hầu như không bị ảnh hưởng bởi quy định mới. Theo ông Sơn, dự thảo còn gắn với chiến lược dài hạn là sắp xếp lại hệ thống giáo dục ĐH, khắc phục tình trạng manh mún, phân tán. NGHIÊM HUÊ Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến với dự thảo thông tư quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong giáo dục đại học (ĐH). Với hàng loạt thay đổi mang tính kĩ thuật cao, dự thảo cho thấy xu hướng gắn chặt quy mô tuyển sinh với các tiêu chí bảo đảm chất lượng, đặc biệt là đội ngũ giảng viên và điều kiện cơ sở vật chất. Sở Y tế Cà Mau vừa báo cáo UBND tỉnh về vụ học sinh lớp 5 bị chị họ dùng dao rọc giấy rạch nhiều nhát lên tay, xảy ra tại xã Đá Bạc (Cà Mau). Do người thực hiện hành vi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (12 tuổi), Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với nhà trường xử lý theo thẩm quyền, giao gia đình quản lý, giáo dục. Sở Y tế Cà Mau đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo công an xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo đúng quy định (nếu có dấu hiệu liên quan). UBND xã Đá Bạc cập nhật kịp thời diễn biến của vụ việc, báo cáo tiến độ xử lý về UBND tỉnh (qua Sở Y tế); tiếp tục thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trường hợp trẻ em bị bạo lực theo quy định. Trước đó, như báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 21/1, giáo viên Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc (xã Đá Bạc, Cà Mau) phát hiện trên người em T.T.N. (12 tuổi, học sinh lớp 5) có nhiều vết thương nên báo gia đình. Qua xác minh, do cha mẹ đi làm ăn xa, nên em N. ở nhà bà ngoại cùng chị họ là T.T.V. (12 tuổi). Thời gian sống chung, em N. nhiều lần quậy phá làm ảnh hưởng đến việc học của V. Từ đó, V. đã nhiều lần dùng móng tay, dao rọc giấy rạch vào người gây thương tích cho N. Sợ người thân biết sẽ bị la mắng nên em N. thường mặc áo dài tay để che các vết rạch. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Đá Bạc đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ổn định tâm lý cho cháu N. và chỉ đạo công an xã củng cố hồ sơ, tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định. Về phía gia đình, do người gây ra là chị họ, nên gia đình không yêu cầu truy cứu trách nhiệm. Em N. cũng được gia đình bên nội đón về chăm sóc. TÂN LỘC Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Nhìn tổng thể, dự thảo thông tư về xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho thấy nỗ lực rõ ràng của Bộ GD&ĐT trong việc siết chất lượng đầu vào và đầu ra của giáo dục ĐH. Tuy nhiên, để các quy định này thực sự phát huy hiệu quả, cần tránh tư duy quản lí thuần túy dựa trên chỉ số, bằng cấp và rào cản kĩ thuật. VỤ NỮ SINH LỚP 5 Ở CÀ MAU BỊ RẠCH TAY: Sở Y tế đề xuất biện pháp xử lý Sau khi phát hiện một nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau có nhiều vết thương trên cơ thể, Sở Y tế Cà Mau đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan xác minh, xử lý đảm bảo quyền và sự an toàn cho trẻ em. SIẾT CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐH 2026: Vết thương trên cơ thể em N

