Báo Tiền Phong số 40

TRỞ LẠI LÀNG BÃO THỨ HAI 9/2/2026 Số 40 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 8-9 TRANG 2 TRANG 6 TRANG 2 Chơi hoa thủy tiên thời mạng xã hội Tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Thí sinh cần chuẩn bị thế nào? Khi âm nhạc trở thành ngôn ngữ của hữu nghị và văn minh TRANG 15 PHÁO HOA TẾT LOẠN GIÁ, HÓA ĐƠN MẬP MỜ TÌNH BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN PHẢI CÓ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC, LUÔN ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC TRANG 4 TRANG 3 Chủ tịch nước và Phu nhân thực hiện nghi thức thả cá chép tại Hồ Hoàn Kiếm ẢNH: NHƯ Ý Một góc làng biển Bình Minh hôm nay Hướng về nguồn cội XUÂN QUÊ HƯƠNG 2026: CHUYỆN HÔM NAY Tết đoàn viên XEM TIẾP TRANG 3 n KHÁNH AN Mỗi độ Tết đến, Xuân về, dòng người lại tìm đường trở về quê hương. Không chỉ là những chuyến xe xuôi ngược trong nước, mà còn là những hành trình dài nửa vòng trái đất của kiều bào từ khắp nơi trên thế giới. Ông Nguyễn Xuân mất hai người con trong bão Chanchu ẢNH: TRÚC LY Bài 1: Vượt nghịch cảnh

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 9/2/2026 Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, nêu rõ cách đây 80 năm, ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các tổ chức công an trong cả nước, thành lập “Việt Nam công an vụ”, quy định các nhiệm vụ của công an. Trong đó, công tác tình báo được xác định là nhiệm vụ đầu tiên: “Tìm kiếm và tập trung các tin tức, tài liệu có liên quan đến sự an toàn quốc gia hoặc bề trong hoặc bề ngoài”. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Lực lượng Tình báo Công an nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với không gian phát triển mới, tạo ra thời cơ, vận hội mới song cũng đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức. Lực lượng Tình báo Công an nhân dân sẽ tiếp tục đổi mới, không ngừng nỗ lực, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt và chủ động nâng cao hơn nữa chất lượng từng mặt công tác để xứng đáng với vai trò là lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy, là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước; tiếp tục tiên phong, gương mẫu, giữ vững bản lĩnh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, chiến công, đóng góp to lớn, truyền thống vẻ vang của các thế hệ Tình báo Công an nhân dân trong 80 năm qua. Tổng Bí thư khẳng định 80 năm qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ chiến sỹ Tình báo luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng, mưu trí, dũng cảm, luôn khắc ghi, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và 4 đức tính của người cán bộ Tình báo; luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, dám vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tổng Bí thư nêu rõ đất nước ta đang bước vào giai đoạn lịch sử quan trọng, kỷ nguyên mới và vận hội mới. Hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930-2030), 100 năm thành lập nước (19452045), Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Là “thanh kiếm”, “lá chắn” bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, vai trò, đóng góp của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Lực lượng Tình báo nói riêng hết sức quan trọng. Bối cảnh thế giới hiện nay và yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới đòi hỏi Tình báo Công an nhân dân phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, có bước phát triển đột phá về tổ chức công tác và xây dựng lực lượng, phải có tầm nhìn chiến lược, luôn đi trước một bước. Tổng Bí thư tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tiếp nối và phát huy truyền thống anh hùng 80 năm qua, cùng với bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực và quyết tâm chính trị cao, Lực lượng Tình báo Công an nhân dân sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần đắc lực, hiệu quả vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Lực lượng Tình báo Công an nhân dân và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu thuộc Lực lượng Tình báo Công an nhân dân. PV (theo TTXVN) Sáng 8/2, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Tình báo Công an nhân dân và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Lực lượng Tình báo Công an nhân dân trong 80 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng: 2 Huân chương Sao vàng, 4 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tại nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hi sinh, đóng góp to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đề nghị các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, nêu gương sáng, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận, đánh giá cao năng lực của Đảng bộ, chính quyền phường Đức Phổ sau sáp nhập. Với tâm thế mới, sức bật mới, Đảng bộ, chính quyền phường thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của nhân dân; kịp thời tham mưu tỉnh, Trung ương giải quyết. Việc thực hiện tốt hơn 1.600 nhiệm vụ được phân quyền đã cho thấy bản lĩnh, sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, phường Đức Phổ cần phát huy thế mạnh, nội lực, đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, văn hóa, du lịch để phát triển bền vững. Phường cũng cần phải “Lo cho dân có cơm ăn, áo mặc”, xem đó là điều quan trọng, cốt lõi và là trách nhiệm lớn lao của thế hệ cán bộ đương nhiệm. Để chăm lo Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tại khu vực phía Tây tỉnh. Tổng số quà trao tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn lên tới 1.000 suất, do lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ cho địa phương; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo và tổ chức Công đoàn đối với đời sống đoàn viên, người lao động. Thông qua chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi mong muốn các công đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”. PV Tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn phường Đức Phổ, Quảng Ngãi Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên, trao tặng 200 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Hướng về nguồn cội 3 n Thứ Hai n Ngày 9/2/2026 THỜI SỰ CHUYỆN HÔM NAY Trong nhịp trở về ấy, Tết không đơn thuần là thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, mà là điểm hẹn của cội nguồn, của ký ức và của sợi dây gắn kết dân tộc chưa bao giờ đứt đoạn. Lịch sử Việt Nam là lịch sử của đoàn kết. Từ buổi dựng nước đến hành trình giữ nước và phát triển đất nước hôm nay, sức mạnh lớn nhất không nằm ở tài nguyên hay địa lý, mà nằm ở con người Việt Nam – ở tinh thần “đồng bào”, cùng chung một bọc trăm trứng. Trong tổng thể ấy, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt, không tách rời, dù sinh sống ở đâu, làm nghề gì hay mang quốc tịch nào. Chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước luôn nhất quán ở một điểm cốt lõi: mọi người Việt Nam đều có chỗ đứng trong tương lai chung của đất nước. Không phân biệt trong hay ngoài nước, quá khứ hay hiện tại, điều quan trọng nhất là cùng hướng về Tổ quốc, cùng chia sẻ trách nhiệm xây dựng một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và bền vững. Những năm gần đây, tư duy ấy không chỉ dừng ở lời kêu gọi, mà được cụ thể hóa bằng chính sách, bằng hành động và bằng sự hiện diện đầy trân trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với kiều bào mỗi dịp Xuân về. Tết với người Việt xa quê mang ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là lúc người ta muốn được thắp một nén hương cho tổ tiên, bước chậm lại giữa phố phường quen thuộc, nghe tiếng nói quê nhà và tìm lại mình trong những giá trị tưởng chừng giản dị: mâm cơm ngày Tết, câu chúc đầu năm, hay khoảnh khắc đứng trước hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, Tượng đài vua Lý Thái Tổ – nơi kết tinh lịch sử và hồn cốt Thăng Long ngàn năm. Những nghi lễ ấy không chỉ mang tính tâm linh, mà còn là sự khẳng định bản sắc, nhắc nhở mỗi người Việt dù đi xa đến đâu cũng có một điểm tựa tinh thần mang tên quê hương. Nhưng sự trở về của kiều bào không chỉ là nỗi nhớ. Đó còn là khát vọng đóng góp. Từ tri thức, kinh nghiệm quản trị, khoa học – công nghệ đến nguồn lực tài chính, mạng lưới quan hệ quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang và sẽ tiếp tục là một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước. Điều đáng nói là khát vọng ấy chỉ có thể được khơi dậy trọn vẹn khi kiều bào cảm nhận được sự trân trọng, lắng nghe và đồng hành thực sự từ Tổ quốc. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, sau những dấu mốc quan trọng về chính trị và chiến lược, tinh thần đại đoàn kết càng mang ý nghĩa then chốt. Đoàn kết để vượt qua thách thức, đoàn kết để tận dụng thời cơ, và đoàn kết để không ai bị bỏ lại phía sau. Tết, vì thế, không chỉ là câu chuyện của đoàn viên gia đình, mà là biểu tượng sinh động của sự đoàn viên dân tộc. Khi những chuyến bay đưa kiều bào trở về quê mẹ, khi những cái bắt tay, lời chúc Xuân vang lên giữa lòng Thủ đô, có thể thấy rõ một thông điệp bền bỉ: mạch nguồn Việt Nam vẫn đang chảy, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Và chính từ mạch nguồn ấy, sức mạnh đại đoàn kết sẽ tiếp tục nâng bước đất nước trên con đường phát triển dài phía trước. K.A Tết đoàn viên TIẾP THEO TRANG 1 Sáng 8/2 (tức ngày 20 tháng chạp), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và 100 đại biểu kiều bào tiêu biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Xuân Quê hương 2026”, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức thường niên, góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, luôn đồng hành cùng Tổ quốc; đồng thời tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội, khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc; lan tỏa niềm tin và khơi dậy khát vọng cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Chủ tịch nước và Phu nhân cùng các đại biểu, kiều bào đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn của đức Lý Thái Tổ và các vị tiên hiền, tiên liệt, các vị liệt tổ, liệt tông đã xây dựng và bảo vệ Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến, gìn giữ non sông gấm vóc Việt Nam anh hùng, bồi đắp những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống vô cùng quý giá cho Thủ đô và đất nước mãi trường tồn; đồng thời, bày tỏ lòng thành kính cầu cho quốc thái dân an, đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thành công đột phá hơn nữa vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; cũng như cẩn cáo với các bậc tiền nhân sự trở về quê mẹ của bà con Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới. Tiếp đó, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng các đại biểu kiều bào đã tham gia hoạt động thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện diễn ra khi chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày 23 tháng Chạp mà theo truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam là ngày tiễn ông Công ông Táo chầu trời, với ngụ ý “cá chép vượt Vũ môn hóa rồng”, biểu tượng cho sự kiên trì và bền bỉ để hướng tới sự phát triển và thành công. Trong không khí thân tình, hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân mới, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chia sẻ với bà con kiều bào về tình hình công việc, cuộc sống; cảm ơn cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đã luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước; chúc cho tất cả bà con một năm mới an khang, thịnh vượng, thành công. Trước đó, đoàn kiều bào tiêu biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Theo chương trình vào tối cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chúc Tết kiều bào, đánh trống hội khai Xuân trong Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia dành cho toàn thể kiều bào về dự. Chương trình Xuân Quê hương 2026 có chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng,” diễn ra từ ngày 6-9/2 (tức ngày 19-22 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Hà Nội và kết nối Ninh Bình với sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào. Đây là một sự kiện văn hóa-chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và luôn được bà con kiều bào chờ đón mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Chương trình diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên của đất nước. PV (Theo TTXVN) Chiều 8/2/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn kiều bào dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn, thể hiện tình đoàn kết và hướng về cội nguồn trong dịp Xuân Quê hương 2026. Chiều 8/2/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026 ẢNH: NHƯ Ý Sáng 8/2, trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2026, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và đoàn kiều bào tiêu biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh kiều bào tiêu biểu Sáng 8/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt, vinh danh 100 tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025, đại diện cho cộng đồng khoảng 6,5 triệu kiều bào trên toàn thế giới. Trong năm qua, kiều bào tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động; đóng góp hơn 45 tỉ đồng và 15 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10, 11; đồng thời đóng góp trên 2.300 ý kiến tâm huyết vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những đóng góp thiết thực của kiều bào, kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc trong giai đoạn phát triển mới. Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi bà con - những đại diện tiêu biểu của cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới, và thông qua bà con tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc, cùng nhau xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc ngay từ chặng đường đầu tiên trên con đường của kỷ nguyên mới. XUÂN QUÊ HƯƠNG 2026: Chủ tịch nước và Phu nhân thực hiện nghi thức thả cá chép tại Hồ Hoàn Kiếm ẢNH: NHƯ Ý

4 n Thứ Hai n Ngày 9/2/2026 XÃ HỘI Trở lại làng bão KÍ ỨC ĐAU THƯƠNG Tháng 5/2006, siêu bão Chanchu quét qua Biển Đông khiến gần 230 ngư dân miền Trung gặp nạn, trong đó riêng làng biển Bình Minh có tới 86 người, hầu hết là những trai tráng, trụ cột gia đình. Thảm nạn xảy ra tròn 20 năm, nỗi đau vẫn buốt nhói với mỗi người mẹ, người chị, người con chịu mất mát. Mất đi hai đứa con trong một cơn bão, rồi người vợ đau buồn mất không lâu sau đó khiến ông Nguyễn Xuân (68 tuổi, ở thôn Bình Tịnh, xã Thăng An) mang nỗi đau không lời nào tả xiết. Trong khoảng lặng dài của đời mình, ông từng có lúc tưởng chừng không còn đủ sức đứng dậy trước thực tại nghiệt ngã. “Đau thương mất mát dồn dập có lúc tưởng như muốn gục ngã, nhưng rồi nghĩ lại vì tương lai của các con nên gắng gượng bước tiếp. Tôi tiếp tục ra khơi bám biển nuôi các con ăn học”, ông nói. Giờ đây, ba người con gái của ông Xuân đã lập gia đình, cuộc sống dần ổn định. Hai người con trai vẫn theo nghề biển, nối tiếp nghiệp cha. Ông Xuân cũng chưa thể rời xa mặt nước, nhưng chỉ còn đánh bắt gần bờ. Những ký ức cũ vẫn còn ám ảnh, sức khỏe không còn như trước, nhưng ông vẫn bám nghề như một cách giữ lại ý nghĩa cho cuộc đời mình. Suốt 20 năm nay, bà Nguyễn Thị Lâu (51 tuổi, thôn Bình Tịnh), gồng gánh nuôi 5 người con sau khi chồng mất. Lúc chồng mất, bà mang thai đứa con gái út được 8 tháng, sau này sinh ra bà đặt tên con là Võ Thị Tuyết Thương như gửi gắm tình yêu thương luôn hiện hữu với người chồng không trở về. Giờ đây những đứa con của bà đều đã lớn. Chẳng ai ngờ người phụ nữ nhỏ thó làng biển lại kiên trì mạnh mẽ đến vậy sau cú sốc lớn. Người gầy nhom vì vừa trải qua đợt điều trị bệnh thận, bà Lâu mỗi ngày bền bỉ với công việc tách, phơi từng con cá cơm để kiếm thêm thu nhập. “Từ khi ba mất, suốt 20 năm nay mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi 5 anh chị em. Hành trình ấy không dễ dàng gì nên tụi em luôn tự hào về mẹ”, anh Võ Văn Ngộ, 30 tuổi, con trai bà Lâu chia sẻ. Ba mất trong cơn bão Chanchu khi cậu bé Ngộ mới 10 tuổi. Trong trí nhớ non nớt của mình và qua lời kể của mẹ, Ngộ vẫn luôn mang trong mình hình ảnh về người cha rắn rỏi kiên cường. Ngộ chia sẻ, kinh tế gia đình nay đã ổn hơn. Sau nhiều năm chật vật, các anh em đã đi làm, người xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, người buôn bán, người làm công ty, cùng nhau lo cho mẹ có cuộc sống đỡ vất vả. Em gái út đang học đại học, giấc mơ mà ngày xưa gia đình từng nghĩ là quá xa. VAI GẦY THÀNH TRỤ CỘT Bà Trương Thị Chiến (66 tuổi, thôn Bình Tịnh) thả ánh mắt xa xăm về hướng biển khi nhớ về ký ức 20 năm về trước. Đó là một ngày giữa tháng 5/2006, tin dữ ập về làng, bão Chanchu càn quét trên biển khiến nhiều tàu bị chìm, hàng chục người ra đi, trong đó có chồng bà. Người phụ nữ chông chênh chạy về phía biển rồi khuỵu chân dưới chân sóng, xung quanh là tiếng gào khóc lẫn với tiếng sóng vỗ. Câu nói “có chồng đi biển hồn treo cột buồm” nay vận vào số phận bà và những người vợ làng chài nhỏ này. Những tưởng người phụ nữ nhỏ thó ấy ngã quỵ sau tin dữ, nhưng còn 6 đứa con biết trông cậy vào ai. Người mẹ ấy không cho phép mình gục ngã, gạt nước mắt vào trong cố bươn chải mưu sinh nuôi các con. Hằng ngày bà đi làm xưởng cá, buôn bán chắt chiu từng đồng để nuôi con ăn học. Chị Nguyễn Thị Dung (45 tuổi, con gái bà Chiến), luôn nể phục tình yêu, sự kiên trì, kiên cường của mẹ. Ba mất khi chị 25 tuổi, giọt nước mắt vẫn trực trào khi nhắc lại. “Lúc nghe tin ba mất gia đình gần như sụp đổ. Cảnh tượng tang thương kinh hoàng phủ lên cả ngôi làng. Mẹ tôi lúc đó rất suy sụp, con cái nheo nhóc chỉ biết khóc”, chị nhớ lại. Mất đi trụ cột chính, gia đình lâm vào cảnh khó khăn, bà Chiến đi làm thuê cho cơ sở chế biến cá đông lạnh, một ngày thu nhập từ 80 đến 100 nghìn đồng để có chút tiền trang trải. Chị Dung là người chị cả phải tha hương vào TP. Hồ Chí Minh để làm công nhân kiếm thêm thu nhập lo cho các em. Hai đứa con trai của bà Chiến khi lớn lên vẫn bám nghiệp cha đi biển xa bờ. “Hai đứa nó vẫn xin đi biển, nối tiếp nghề của cha. Biển thì có khi trúng khi không, giờ các con đã lớn đỡ đần được, xung quanh bà con xóm giềng xúm giúp”, bà nói. Sự ra đi của người chồng là mất mát lớn đối với cuộc sống của bà và các con, nhưng sự kiên cường của người phụ nữ làng chài, tương lai của các con là nguồn động lực để bà Chiến tiếp tục cuộc sống. Bà Trần Thị Điểu - Trưởng thôn Bình Tịnh nhớ lại, thời điểm sau bão là giai đoạn khó khăn nhất đối với người dân. Mất mát quá lớn khiến ngôi làng nghèo chìm trong tang tóc, đau thương. Phải mất nhiều năm sau, với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và sự đùm bọc của bà con xóm giềng, các gia đình nạn nhân mới dần ổn định trở lại. Nhiều gia đình kinh tế khá giả hơn, nhà cửa khang trang, con cái ăn học đến nơi đến chốn. “Trong quá trình hồi phục ấy, vai trò của người ở lại, đặc biệt là người vợ, người mẹ, có sự thay đổi rõ rệt, trở thành trụ cột của gia đình, gánh vác cả trách nhiệm kinh tế lẫn việc nuôi con. Những người phụ nữ từ nghịch cảnh đau thương vì các con, gia đình mà đứng dậy, xóm làng đùm bọc nhau, chính quyền quan tâm, nhiều mạnh thường quân chung tay san sẻ…tất cả tạo nên sức mạnh qua cơn hoạn nạn”, bà Điểu nói thêm. MỸ LY - TRÚC LY Hai mươi năm sau cơn bão lịch sử, làng biển dần hồi sinh với một diện mạo khác. Kinh tế các hộ gia đình đã ổn định hơn, con cái trưởng thành, có việc làm và chỗ đứng riêng trong cuộc sống. Từ những căn nhà cấp bốn tạm bợ ngày nào, nay nhiều gia đình đã dựng lên những ngôi nhà cao tầng kiên cố, vừa để ở, vừa để chống chọi với những mùa giông gió còn tiếp diễn. “Đau thương mất mát dồn dập có lúc tưởng như muốn gục ngã, nhưng rồi nghĩ lại vì tương lai của các con nên gắng gượng bước tiếp. Tôi tiếp tục ra khơi bám biển nuôi các con ăn học”. Ông NGUYỄN XUÂN (68 tuổi, thôn Bình Tịnh, xã Thăng An) “Chính quyền, cộng đồng bằng nhiều cách đã chung tay hỗ trợ bà con, thân nhân người gặp nạn trong bão Chanchu. Nhưng điều quyết định vẫn là ý chí kiên cường, tinh thần thép, vượt lên của những người con làng biển Bình Minh mới có thể thực sự vượt qua những khó khăn, mất mát lớn lao đó. Đó chính là những phẩm chất cực kỳ đáng quý của ngư dân làng chài”. Ông NGUYỄN THANH PHONG, Chủ tịch UBND xã Thăng An Làng biển Bình Minh ở xã Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam cũ), nay là xã Thăng An, TP Đà Nẵng, từng trải qua nhiều biến cố. Chẳng ai có thể quên tròn 20 năm trước, cơn bão Chanchu năm 2006 đã cướp đi 86 trụ cột gia đình của làng biển. Nhưng từ trong bão lại bừng lên đức tính kiên cường của ngư dân kiên trì bám biển và lấp lánh tình người dìu nhau qua giông bão. Bài 1: Vượt nghịch cảnh Bà Trương Thị Chiến một mình tần tảo nuôi 6 người con sau khi chồng mất ẢNH: TRÚC LY Ông Nguyễn Xuân mất hai người con trong bão Chanchu ẢNH: TRÚC LY Một góc làng biển Bình Minh hôm nay

Chốt lời gia tăng, dòng tiền suy yếu? 5 n Thứ Hai n Ngày 9/2/2026 KINH TẾ KHÓ TẠO CÚ NGƯỢC DÒNG TRƯỚC KỲ NGHỈ TẾT Sau hai tuần giảm điểm, VNIndex tuần qua từng thời điểm hồi phục trở lại vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Tuy nhiên, xu hướng này không duy trì được lâu, diễn biến thị trường sau đó trở nên tiêu cực, từ giữa tuần, VN-Index giảm điểm 3 phiên liên tiếp, trong đó áp lực bán mạnh dồn vào phiên cuối tuần. Kết tuần, VN-Index giảm 4,02%, xuống còn 1.755 điểm - đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp kể từ khi tạo đỉnh quanh vùng 1.920 điểm. Áp lực bán lan tỏa tại nhiều nhóm ngành như bất động sản, công nghệ, viễn thông, bán lẻ, ngân hàng, chứng khoán, điện… với dấu hiệu phân phối ngắn hạn ở nhiều cổ phiếu. Ngược lại, chỉ một số ít mã duy trì được đà tăng thuộc nhóm dầu khí, bảo hiểm, cảng biển, phân bón. Thanh khoản thị trường tăng so với tuần trước, với khối lượng giao dịch bình quân gần 900 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 7,6%. Tuy nhiên, dòng tiền thể hiện rõ tính chất luân chuyển đầu cơ và chốt lời sau khi thị trường tạo đỉnh. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh tuần thứ tư liên tiếp trên HoSE, với giá trị lên tới 6.230 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích, Chứng khoán Pinetree - cho rằng thị trường chịu áp lực lớn khi nhóm cổ phiếu vốn nhà nước bắt đầu suy yếu, trong khi đà giảm sâu của nhóm Vingroup tiếp tục kéo chỉ số đi xuống. Bên cạnh đó, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh lên mức bình quân 9-10%, thậm chí có thời điểm chạm 18%, cho thấy thanh khoản hệ thống đang căng thẳng trong giai đoạn cận Tết. Dù Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng khoảng 160.000 tỷ đồng qua kênh OMO và mở lại kênh hoán đổi USD/VNĐ quy mô khoảng 1 tỷ USD, nhưng bài toán vẫn chưa thể giải quyết. Bên cạnh đó, biến động tiêu cực của thị trường tài chính quốc tế, lo ngại bong bóng AI và đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn chủ tịch Fed mới theo trường phái “diều hâu” hơn. Không chỉ riêng thị trường chứng khoán, mà cả vàng bạc và crypto (tiền số) cũng đều bị bán tháo mạnh trong tuần giao dịch vừa qua. VN-Index đã trải qua 3 tuần giảm điểm liên tiếp và với đà bán mạnh ở ngay 15 phút cuối phiên giao dịch ngày thứ 6, nhiều khả năng xu hướng tiêu cực vẫn sẽ tiếp diễn sang đầu tuần sau, ít nhất là trong phiên sáng thứ 2 tới. “Về mặt kỹ thuật, VN-Index đang tiệm cận lại hỗ trợ khá cứng là MA20 tuần ở mức 1.72x điểm, nên nhiều khả năng sẽ có 1 cú hồi kỹ thuật cho thị trường vào giữa tuần sau. Tuy nhiên, trong bối cảnh vĩ mô trong nước không quá tốt kết hợp với tình hình biến động của thế giới, nhà đầu tư nên tận dụng nhịp hồi để cơ cấu lại danh mục, nhất là khi chỉ còn 1 tuần nữa là nghỉ Tết Âm lịch”, ông Phong khuyến nghị. Nhóm phân tích của Chứng khoán VNDirect cho rằng, áp lực chốt lời gia tăng cùng với việc tâm lý nhà đầu tư chuyển sang trạng thái thận trọng đã khiến VN-Index điều chỉnh trong nửa cuối tháng 1. Sự thận trọng này chủ yếu xuất phát từ việc lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh trở lại, do áp lực thanh khoản trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán, cùng với nhịp điều chỉnh của nhóm cổ phiếu Vingroup dưới tác động của hoạt động chốt lời và cơ cấu danh mục của một số quỹ đầu tư lớn. VNDirect dự báo, VNIndex nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn khi hoạt động chốt lời gia tăng và dòng tiền có dấu hiệu suy yếu ở các phiên cận kỳ nghỉ Tết. Theo đó, chỉ số có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.766 điểm (dao động 10 điểm) để hấp thụ phần cung giá thấp còn lại, trước khi từng bước hồi phục và hướng trở lại vùng kháng cự 1.940 điểm sau Tết Nguyên đán. KỲ VỌNG “KÍCH HOẠT” DÒNG VỐN NGOẠI Một điểm sáng đáng chú ý trong tuần là việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2026/ TT-BTC, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn cho nhà đầu tư nước ngoài, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường vào tháng 9. Theo đó, thông tư cho phép nhà đầu tư nước ngoài giao dịch thông qua các tổ chức môi giới toàn cầu (Global Broker), mà không cần mở tài khoản trực tiếp tại công ty chứng khoán trong nước - một tiêu chí quan trọng theo yêu cầu của FTSE Russell. Lãnh đạo FTSE đánh giá đây là điều kiện then chốt phục vụ kỳ rà soát tháng 3 và công bố kết quả vào tháng 4. Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Yuanta Việt Nam - nhận định, Thông tư 08 giúp thị trường Việt Nam đáp ứng tiêu chí “Global Broker” trong kỳ đánh giá tháng 3, qua đó gia tăng khả năng đạt kết quả tích cực và củng cố triển vọng nâng hạng vào tháng 9 năm nay. Theo ông Minh, dòng vốn từ các quỹ chủ động thường có xu hướng vào trước các quỹ thụ động, do đó kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ tích cực hơn trong thời gian tới, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường sau giai đoạn điều chỉnh. VIỆT LINH Thị trường chứng khoán trong nước chỉ còn 1 tuần giao dịch trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Giới phân tích cho rằng, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn khi hoạt động chốt lời gia tăng, dòng tiền có dấu hiệu suy yếu ở các phiên cận kỳ nghỉ Tết. VN-Index có tuần giảm thứ ba liên tiếp điều chỉnh Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 1 năm nay, xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 874 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này cho thấy đơn hàng đầu năm được các doanh nghiệp nỗ lực duy trì, dù thương mại thủy sản toàn cầu tiếp tục chịu sức ép từ các rào cản kỹ thuật và yếu tố thuế quan tại một số thị trường lớn. Về thị trường, tăng trưởng tháng đầu năm chủ yếu đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, và các nước ASEAN. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của thủy sản Việt Nam trong tháng 1 với kim ngạch gần 250 triệu USD, tăng gần 29% so cùng kỳ. Động lực chính đến từ nhu cầu nhập khẩu tôm phục vụ Tết Nguyên đán. Nhật Bản cũng tiếp tục là thị trường ổn định với nhu cầu tốt đối với tôm chế biến, cá tra phi lê đông lạnh và mực, bạch tuộc. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường này tháng 1 đạt gần 146 triệu USD, tăng hơn 21% so cùng kỳ. Cũng tăng trưởng mạnh hai con số, xuất khẩu thủy sản sang ASEAN tháng 1 năm nay đạt khoảng 69 triệu USD, tăng hơn 32% so cùng kỳ, phản ánh xu hướng gia tăng thương mại nội khối và nhu cầu cao tại các thị trường như Thái Lan, Philippines, Singapore. Trong khi đó, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ tháng 1 chỉ đạt hơn 96 triệu USD, giảm gần 10% so cùng kỳ. Nguyên nhân chính là tác động từ quy định MMPA (Đạo luật Bảo vệ động vật có vú biển). Bên cạnh đó, việc thực thi Thông tư 74/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên quan đến cấp COA (Giấy chứng nhận phân tích) đang phát sinh nhiều bất cập, khiến quá trình xác nhận hồ sơ bị đình trệ, làm gián đoạn đáng kể hoạt động xuất khẩu cá ngừ và các hải sản khác sang Mỹ ngay từ đầu năm. Về cơ cấu sản phẩm thủy sản xuất khẩu, tôm tiếp tục là mặt hàng chủ lực với kim ngạch 331 triệu USD, tăng 6,4%, chiếm gần 38% tổng xuất khẩu thủy sản. Sự tăng trưởng đến từ Trung Quốc và Nhật Bản, trong khi Mỹ có xu hướng chững lại do yếu tố thuế chống bán phá giá sắp công bố. Cá tra là điểm sáng nổi bật khi tiếp đà tăng trưởng của năm 2025. Tháng 1, xuất khẩu cá tra mang về hơn 177 triệu USD, tăng tới hơn 33% so cùng kỳ. Nhu cầu tốt từ Trung Quốc, ASEAN và Nhật Bản đã giúp mặt hàng này tăng trưởng cao nhất trong tháng. Trước đó, xuất khẩu cá tra năm 2025 đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2024, cho thấy mặt hàng này duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường quốc tế nhiều biến động. CẢNH KỲ Tiếp đà tăng trưởng của năm 2025, cá tra là điểm sáng nổi bật của xuất khẩu thủy sản Việt Nam tháng 1 vừa qua, khi tăng tới hơn 33% so với cùng kỳ, nhờ nhu cầu tốt từ Trung Quốc, các nước ASEAN và Nhật Bản. Trong khi đó, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ tháng 1 giảm gần 10% so với cùng kỳ. Trong giai đoạn này, VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư chủ động tái cấu trúc danh mục, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và hưởng lợi từ sự thay đổi chính sách nhằm đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới; cần chú trọng quản trị rủi ro, kiểm soát margin ở mức an toàn và cơ cấu lại các vị thế kém hiệu quả. Xuất khẩu cá tra tăng trưởng cao nhất trong nhóm thủy sản Xuất khẩu cá tra tăng mạnh Xuất khẩu cá tra Việt Nam được dự báo vẫn chịu nhiều sức ép, đặc biệt từ thuế đối ứng của Mỹ. Việc đẩy mạnh mở rộng sang các thị trường khác như CPTPP, ASEAN và Trung Đông được xem là hướng đi cần thiết. Sự tăng trưởng mạnh từ thị trường Brazil cũng là tín hiệu tích cực. CHỨNG KHOÁN TRƯỚC KỲ NGHỈ TẾT:

6 n Thứ Hai n Ngày 9/2/2026 KHOA GIÁO Thí sinh cần chuẩn bị thế nào? RÀO CẢN KÉP Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, một thập kỉ qua, phương thức xét tuyển học bạ luôn chiếm khoảng 40% tổng số thí sinh trúng tuyển đại học. Từ năm 2025, Bộ yêu cầu các trường phải xét đủ 6 học kì THPT thay vì chỉ 5 học kì hoặc 2 học kì lớp 12 như trước. Đến dự thảo quy chế năm 2026, phương thức này tiếp tục được bổ sung điều kiện cần: thí sinh phải đạt tối thiểu 16 điểm cho tổ hợp 3 môn xét tuyển. Lí giải cho quy định mới, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) khẳng định, yêu cầu này nhằm tránh tình trạng học sinh lơ là năm học cuối - giai đoạn then chốt trong cấu trúc chương trình THPT. Theo thiết kế chương trình, kiến thức lớp 12 đóng vai trò nền tảng, kết nối trực tiếp với khối kiến thức cơ bản ở bậc đại học. Việc đặt ngưỡng 16 điểm không chỉ buộc học sinh học tập nghiêm túc hơn mà còn giúp các em có hành trang vững vàng khi bước vào giảng đường. Theo GS. Thảo, mức điểm này phù hợp với mặt bằng chung của thí sinh có thái độ học tập nghiêm túc trong kì thi tốt nghiệp, góp phần bảo đảm chất lượng nguồn tuyển và hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực theo lộ trình đến năm 2030. Tuy nhiên, thực tế tuyển sinh những năm gần đây lại cho thấy một nghịch lí. Năm 2025, không ít trường đại học lấy điểm chuẩn theo phương thức thi tốt nghiệp THPT ở mức 14-15/30 điểm. Trường Đại học Nguyễn Trãi, với bốn phương thức xét tuyển, có điểm chuẩn dao động từ 15 đến 21,24 điểm. Tại Đại học Huế, hàng loạt ngành ở Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm, Khoa Quốc tế và Phân hiệu Quảng Trị cũng lấy mức tương tự. Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TPHCM xét tuyển 11 tổ hợp cho 41 ngành, trong đó chỉ duy nhất tổ hợp C01 lấy 16 điểm, còn lại đều ở mức 15 điểm. Sự chênh lệch này đặt ra câu hỏi về nguyên tắc công bằng giữa các phương thức xét tuyển. Khi cùng một chương trình đào tạo, cùng chuẩn đầu ra, nhưng thí sinh xét học bạ phải vượt qua “rào cản kép” so với thí sinh xét điểm thi tốt nghiệp, liệu chính sách có đang vô tình tạo ra bất bình đẳng giữa các con đường vào đại học? RỦI RO VỚI NGƯỜI HỌC Trong bối cảnh đó, nhiều trường đã nhanh chóng điều chỉnh phương án tuyển sinh, mở rộng các phương thức xét tuyển kết hợp - tức muốn trúng tuyển phải đáp ứng từ hai điều kiện trở lên. Giải pháp này giúp các trường không phụ thuộc quá nhiều vào một chỉ báo duy nhất, đồng thời đánh giá tổng hợp hơn năng lực người học. Thực chất, đây là hệ quả tất yếu của việc kì thi tốt nghiệp THPT đã chuyển mạnh sang mục tiêu xét tốt nghiệp là chính. Đề thi vì thế giảm độ khó, khả năng phân loại thí sinh khá - giỏi - xuất sắc bị thu hẹp, điểm số dồn vào một dải hẹp. Với các trường tốp trên, sử dụng duy nhất điểm thi THPT không còn đủ công cụ tuyển chọn. Xét tuyển kết hợp, từ học bạ, các kì thi riêng đến chứng chỉ quốc tế, trở thành giải pháp kĩ thuật để “bù phân hóa”. Luật Giáo dục đại học trao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường, nhưng quyền này đi kèm áp lực lớn về chất lượng đầu vào. Không trường nào muốn đặt toàn bộ rủi ro vào một kì thi do bên khác tổ chức. Xét tuyển kết hợp giúp họ phân tán rủi ro, chủ động hơn trong việc lựa chọn thí sinh phù hợp với triết lí đào tạo. Đồng thời, trong bối cảnh quy mô thí sinh không tăng tương ứng với quy mô đào tạo, nhiều trường đối mặt nguy cơ thiếu nguồn tuyển ổn định, còn thí sinh giỏi lại tập trung vào nhóm trường tốp đầu. Mở rộng “cửa vào” vì thế cũng là cách để các trường giữ chân thí sinh sớm. Tuy nhiên, nếu nhìn ở tầm chính sách, xét tuyển kết hợp hiện nay mang dáng dấp của một giải pháp tình thế. Khi mỗi trường tự xây dựng công thức riêng, khi thiếu một chuẩn đầu vào đủ tin cậy cho toàn hệ thống và khi vai trò điều phối của Bộ GD&ĐT chưa đủ mạnh, xét tuyển kết hợp vừa là lời giải trước mắt, vừa là biểu hiện của sự phân mảnh. Và trong cấu trúc đó, rủi ro lớn nhất đang được đẩy về phía thí sinh. PGS.TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Kinh tế TPHCM cho biết, năm nay, lần đầu tiên nhà trường thực hiện xét tuyển kết hợp thay vì nhiều phương thức độc lập như trước đây. Việc điều chỉnh phương thức xét tuyển theo một công thức chung, cho phép đánh giá năng lực thí sinh toàn diện, công bằng và sát với yêu cầu đào tạo hiện đại. TS. Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc ĐH Duy Tân nhận định, điểm thay đổi căn bản của tuyển sinh năm nay là kết quả thi tốt nghiệp THPT gần như xuất hiện trong mọi phương thức xét tuyển. Vì vậy, thí sinh cần tập trung chọn hai môn tự chọn là thế mạnh để tối ưu điểm thi, đầu tư nghiêm túc cho kì thi tốt nghiệp, tham khảo đề thi các năm trước để xây dựng phương pháp học tập phù hợp. Khi chọn ngành, chọn trường, thí sinh phải đọc kĩ đề án tuyển sinh để nắm rõ phương thức, tổ hợp và các điều kiện phụ. Ông khuyến nghị thí sinh nên đăng kí nguyện vọng ở nhiều trường khác nhau trong cùng một ngành nhằm gia tăng cơ hội trúng tuyển. Thực tế cho thấy, khi các trường mở rộng xét tuyển kết hợp, thí sinh buộc phải trở thành “người quản trị chiến lược tuyển sinh” cho chính mình. Trong một hệ thống còn thiếu chuẩn hóa và hỗ trợ đầy đủ, người chịu rủi ro lớn nhất không phải là nhà trường, mà chính là người học. NGHIÊM HUÊ Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT đưa ra hàng loạt điều chỉnh đáng chú ý so với năm 2025. Tuy nhiên, những thay đổi này đã làm lộ rõ các vấn đề về công bằng giữa các phương thức xét tuyển và vai trò điều phối của cơ quan quản lí nhà nước. Ngày 8/2, bà Lê Thị Lệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tôn (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đã báo cáo sơ bộ lên UBND xã về trường hợp em T.V.T (học sinh lớp 1) bị thương vùng mắt. Theo thông tin ban đầu, sự việc được phát hiện vào tối 4/2 khi gia đình em T. liên lạc với giáo viên chủ nhiệm. Chị M.H (25 tuổi, mẹ em T.) cho biết con trai bị bạn cùng lớp dùng tay chọc trúng mắt dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, phía nhà trường cho biết qua kiểm tra hệ thống camera giám sát trong lớp và ngoài sân trường, đơn vị chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. “Cuối giờ chiều ngày xảy ra sự việc, em T. vẫn đọc bài bình thường và không báo cáo đau mắt với giáo viên. Qua tìm hiểu từ các học sinh khác, được biết trong giờ ra chơi em T. và một bạn nam có đùa giỡn qua lại nhưng không xảy ra té ngã”, bà Lệ thông tin thêm. Do vết thương nặng, rách giác mạc, em T. đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện mắt Phú Yên và Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Trước diễn biến xấu và nguy cơ hỏng một mắt, gia đình hiện đang làm thủ tục chuyển viện vào TP.HCM để duy trì hy vọng cứu chữa. Được biết, hoàn cảnh gia đình em T. thuộc diện đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo nhà trường khẳng định sẽ sớm hoàn tất báo cáo xác minh gửi UBND xã vào ngày 9/2 để có hướng xử lý và hỗ trợ kịp thời cho học sinh. HỒ NAM Bất kì điều chỉnh nào liên quan đến tuyển sinh đều có tác động lớn tới thí sinh ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Về nguyên tắc, đa dạng phương thức là cần thiết. Nhưng nếu thiếu một chuẩn đầu vào đủ tin cậy và một cơ chế điều phối thống nhất, sự đa dạng này sẽ chuyển hóa thành rủi ro cho thí sinh - nhóm yếu thế nhất trong chuỗi tuyển sinh. Thí sinh buộc phải chạy theo nhiều mốc thời gian, nhiều bộ điều kiện, nhiều cách tính điểm, trong khi sai sót nhỏ cũng có thể khiến mất cơ hội trúng tuyển. Xác minh vụ học lớp 1 bị bạn chọc trúng mắt Lãnh đạo Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tôn (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang khẩn trương xác minh nguyên nhân một học sinh lớp 1 bị thương nặng, nguy cơ hỏng một mắt sau giờ lên lớp. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Trường Đại học Kinh Bắc thu hồi 160 bằng đại học Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Trường Đại học Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) vừa ban hành kế hoạch rà soát, thu hồi, hủy bỏ và cấp lại 160 bằng tốt nghiệp đại học do ký, cấp không đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT). Cụ thể, theo Kế hoạch số 115 ngày 3/2/2026, việc rà soát được thực hiện căn cứ Thông báo kết quả kiểm tra số 2491 ngày 31/12/2025 của Bộ GD&ĐT về công tác tổ chức, quản lý đào tạo và cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại Trường Đại học Kinh Bắc. Kết luận kiểm tra nêu rõ, ngày 18/10/2024, bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng thay mặt Hội đồng trường ban hành Nghị quyết số 116 về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Trúc giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng là không có giá trị pháp lý. Do đó, các văn bằng giáo dục đại học do ông Phạm Ngọc Trúc ký, cấp trong năm 2024 không đúng thẩm quyền, không đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Thông tư số 21/2019 của Bộ GD&ĐT. Theo kế hoạch, đối tượng bị thu hồi bằng là 160 sinh viên được công nhận tốt nghiệp đại học năm 2024 (đợt 2) theo Quyết định số 1205 ngày 23/10/2024 do ông Phạm Ngọc Trúc ký, cấp không đúng thẩm quyền. Danh sách cụ thể các sinh viên liên quan được lập kèm theo kế hoạch. MINH ĐỨC

