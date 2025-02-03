Báo Tiền Phong số 38-39

ĐỦ MẠNH Số 38-39 | 7-8/2/2026 CAMPUCHIA MONG MUỐN KHÔNG NGỪNG CỦNG CỐ QUAN HỆ VỚI VIỆT NAM Trang 2 Trang 12 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Trang 4-5 Tiết Lập Xuân - khởi đầu mùa Xuân năm nay vừa đến vào rạng sáng 17 tháng Chạp Ất Tỵ (ngày 4/2/2026), đẩy lui những ngày Đại hàn giá lạnh. Lập Xuân sẽ kéo dài tới mùng 1 Tết Bính Ngọ, rồi nhường chỗ cho tiết Vũ thủy tiếp nối. Điều đặc biệt là năm Ất Tỵ này có đến 2 lần lập Xuân, người xưa gọi là “nhị Xuân”, lần trước vào mùng 6 Tết (3/2/2025). CHUYỆN CUỐI TUẦN Vó ngựa thềm Xuân Xem tiếp trang 3 Đừng để lì xì Tết “gánh nặng” thành Hình thành các “đầu tàu” KINH TẾ NHÀ NƯỚC:

Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư và đoàn thể hiện sự coi trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia. Chúc mừng thành công của Đại hội XIV và đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư, Samdech Techo Hun Sen tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, thực hiện thành công các mục tiêu mà Đảng đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới; khẳng định Campuchia luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Việt Nam. Samdech Techo Hun Sen đánh giá cao sự phát triển, đặc biệt về kinh tế - xã hội của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường để gắn kết hai nền kinh tế. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Campuchia tươi đẹp ngay sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Chia sẻ với Samdech Techo Hun Sen về tình hình Việt Nam và Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, những thành tựu của Việt Nam có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng, trong đó có Campuchia; trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Hai bên cũng đã thông báo cho nhau mục tiêu, phương hướng phát triển để mỗi nước và 3 nước Việt Nam, Campuchia và Lào cùng phối hợp và phát triển. Cũng trong sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Hoàng cung. Tổng Bí thư bày tỏ vinh dự được trở lại thăm Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni; trân trọng cảm ơn Hoàng Thái hậu đã dành thời gian tiếp Đoàn; chúc Hoàng Thái hậu mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển phồn vinh của Vương quốc Campuchia và tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Tổng Bí thư khẳng định đối với nhân dân Việt Nam, hình ảnh cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và Quốc vương Norodom Sihamoni luôn là biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Tổng Bí thư chân thành cảm ơn những tình cảm cao quý và sự giúp đỡ quý báu mà Hoàng gia và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử cũng như hiện nay. Hoàng Thái hậu và Tổng Bí thư cùng ôn lại chặng đường lịch sử gần 60 năm quan hệ hai nước, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. n TRONG CUỘC HỘI KIẾN TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM, SAMDECH TECHO HUN SEN KHẲNG ĐỊNH, CAMPUCHIA LUÔN COI TRỌNG VÀ MONG MUỐN KHÔNG NGỪNG CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN QUAN HỆ LÁNG GIỀNG TỐT ĐẸP, HỮU NGHỊ TRUYỀN THỐNG, HỢP TÁC TOÀN DIỆN, BỀN VỮNG LÂU DÀI VỚI VIỆT NAM. Campuchia mong muốn không ngừng củng cố quan hệ với Việt Nam Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen ẢNH: TTXVN BÌNH GIANG Tham gia đoàn, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy. Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, đồng chí Trần Cẩm Tú thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới tốt đẹp tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các bậc lão thành cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Để người dân đón Tết cổ truyền trọn vẹn, ấm áp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đặc biệt quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời nhấn mạnh việc chăm lo này cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, không chỉ trong dịp Tết. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai. THÀNH ĐẠT Thường trực Ban Bí thư chúc Tết tại tỉnh Lào Cai Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk cùng Quốc vương Norodom Sihamoni sang thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian phù hợp. NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ 2026, NGÀY 6/2, ĐỒNG CHÍ TRẦN CẨM TÚ - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, ĐỒNG CHÍ HỒ ĐỨC PHỚC - PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TRUNG ƯƠNG ĐÃ TỚI THĂM, CHÚC TẾT ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH LÀO CAI. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Hao tại xã Quy Mông ẢNH: DUY LINH

Sáng 6/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự Hội nghị có 1.022 đại biểu, trong đó có hơn 239 đại biểu ở điểm cầu Trung ương tại Hà Nội và 783 đại biểu ở 33 điểm cầu các địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Trong bối cảnh công tác tuyên truyền đặt ra nhiều yêu cầu mới, bà Thanh lưu ý công tác tuyên truyền phải được chuẩn bị sớm, triển khai bài bản, thống nhất về nội dung, linh hoạt về phương thức và chủ động trong định hướng dư luận cũng như đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái. Bà cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần 2, các địa phương đã kịp thời lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với các nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. 217 ĐẠI BIỂU Ở CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG Thông tin về cuộc bầu cử, ông Nguyễn Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Ủy ban Công tác đại biểu, cho biết, theo cơ cấu, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 người (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 người (56,6%). Với 283 đại biểu địa phương, có 179 đại biểu, gồm các trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và đại biểu khối Mặ t trậ n Tổ quố c. Đặc biệt, mỗi tỉnh sẽ có một lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn (bí thư/phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy). Tại 34 địa phương sẽ có tổng số 55 phó trưởng đoàn, vì có địa phương sau sáp nhập sẽ có 2-3 phó trưởng đoàn. 104 đại biểu địa phương còn lại là cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu. Ông Long nhấn mạnh, tới đây, chỉ cần mở ứng dụng VNeID, cử tri sẽ xem được toàn bộ thông tin của ứng cử viên nơi mình sinh sống mà không phải đi tìm xem như trước đây. Việc cập nhật dữ liệu bầu cử, dự kiến được cập nhật 2 tiếng/lần. ƯU TIÊN ĐẠI BIỂU TRẺ Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai cho biết, điểm đổi mới quan trọng lần này là rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; ấn định ngày bầu cử vào ngày 15/3 - sớm hơn khoảng 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước; rút ngắn thời gian từ khi kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử từ 70 còn 42 ngày. Đặc biệt, điểm mới quan trọng là lần đầu tiên có cơ chế cho phép Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ động điều chỉnh thời gian và hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử khi phát sinh tình huống thực tế, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tổ chức bầu cử. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hợp lý số đại biểu công tác tại các cơ quan đảng, lực lượng vũ trang, MTTQ và tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách; ưu tiên hợp lý đại biểu trẻ, nhà tri thức, nhà khoa học… n 7-8/2/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 LUÂN DŨ NG-NHƯ Ý TỔNG SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI LÀ 500 NGƯỜI, TRONG ĐÓ, SỐ ĐẠI BIỂU Ở CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG LÀ 217 NGƯỜI VÀ Ở ĐỊA PHƯƠNG LÀ 283 NGƯỜI. MỖI TỈNH SẼ CÓ MỘT LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT LÀM TRƯỞNG ĐOÀN. 34 lãnh đạo chủ chốt ở địa phương sẽ làm trưởng đoàn ĐBQH Các đại biểu tham dự Hội nghị Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh lưu ý về việc tăng cường tuyên truyền quyền và nghĩa vụ của công dân, khơi dậy tinh thần không khí phấn khởi, tin tưởng, khuyến khích cử tri tích cực tham gia bầu cử, bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu cao... CHUYỆN CUỐI TUẦN Xuân đến hai lần, một hiện tượng hiếm gặp, báo hiệu mùa Xuân sẽ dài hơn, ấm áp hơn. Nhưng 2025 lại chính là một năm đầy những khó khăn, thách thức, đặc biệt thiên tai mưa bão dồn dập và khốc liệt như chưa từng xảy ra. Lại cũng chính là một năm đã đi vào lịch sử dân tộc với những quyết sách đổi mới mạnh mẽ, nhanh chóng, quyết liệt, triệt để và toàn diện. Ngồi trước thềm Xuân, đắc ý với câu thơ của người xưa “Lạp hướng đồ trung tận/ Xuân tòng dạ bán lai” (Tháng Chạp mới đi được nửa đường, Xuân đã về từ lúc nửa đêm). Đúng là tiết Lập Xuân năm nay về vào thời khắc quá nửa đêm, mấy ai thức giấc chứng kiến được vận đổi của khí trời. Cũng “dạ bán lai” (về lúc nửa đêm) là bóng hoa và mây trời trong thơ Bạch Cư Dị, nhưng lại chỉ là “giấc mộng Xuân không níu giữ được bao lâu”, cũng chẳng biết làm sao mà tìm lại. Cuộc đời thi nhân họ Bạch bên Trung Hoa xưa cũng lắm lao đao, lận đận, cũng từng lâm cảnh lao tù như Cao Bá Quát, nhưng thơ của Cao Chu Thần của chúng ta lại thấm đẫm khát vọng đời thực. “Khứ nhật xuân lai phá cựu hàn/ Kim triêu hồng tử đấu thiên ban/ Hà đương thế sự như hoa vụ/ Phong vũ giang san tận cải quan” (Hôm qua xuân đến rét tan/ Sáng nay hồng tía muôn ngàn khoe tươi/ Việc hoa ước giống việc đời/ Qua mưa gió lại sáng ngời núi sông – Huệ Chi dịch). Hôm qua, ra sông Hàn gặp xem linh vật ngựa được hàn nối kim loại, tạo hình từ các khối chữ nghệ thuật của 94 xã, phường và đặc khu Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Người nghệ nhân tạo tác đã đặt tên cho chú ngựa độc lạ này là “Kim mã hợp nhất”. Không chỉ thể hiện sự gắn kết và lưu giữ tên làng tên xã của hai địa phương xứ Quảng sau sáp nhập, mà còn như dựng lên bên thềm sóng một “thiên lý câu” (tuấn mã nghìn dặm) đang băng băng tung vó vượt qua ngàn sâu, núi cao và bão dông suốt 700 năm hành trình mở cõi phương Nam và những cuộc trường chinh giữ nước. Trong kinh điển Phật giáo, ngựa là biểu tượng của các giác quan kéo cỗ xe tinh thần rong ruổi suốt cõi người. Với người này thời gian chỉ là “bóng câu qua cửa”, chớp mắt vô thường, còn với người khác thì đem lại vận khí mới, mang chứa thứ tinh thần vĩnh cửu, biết tĩnh tại để vượt lên. Một dân tộc cũng vậy. Con ngựa Bính Ngọ đang băng mình sải vó về từ lịch sử vượt qua hành trình dông gió ngàn năm. Bóng ngựa cần mẫn thồ gánh những pho sử trầm tích cùng bao nhiêu phù sa ấm lạnh ngàn năm là bấy nhiêu miên tầng văn hóa. Lại nhớ câu thơ của Mai Nham Trần Bích San một danh sĩ thời vua Tự Đức tả lại bóng ngựa trên đỉnh ngọn núi mây Hải Vân xứ Quảng xưa “Hưu đạo Tần quan chinh lộ hiểm/ Mã đầu hoa tận đới yên khai”. Rằng, đừng có nói đường qua ải Tần là hiểm trở. Nơi này, đầu ngựa và hoa đều đội mây mà nở (Ải Tần ai bảo đường đi hiểm?/ Đầu ngựa tơi bời khói cuộn hoa). TRÍ QUÂN Vó ngựa thềm Xuân (Tiếp theo trang 1) Đề xuất nắn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Ninh Bình Theo thông tin từ Ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến Bộ Xây dựng mới đây, cử tri tỉnh Ninh Bình đề nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh hướng tuyến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua phường Trường Thi dịch chuyển về phía Tây khoảng 300m so với thiết kế ban đầu. Việc điều chỉnh vừa không gây ảnh hưởng đến đất tôn giáo của Nhà thờ Giáo xứ Trình Xuyên cũng như đình và chùa thôn Trình Xuyên Thượng, vừa giảm thiểu phạm vi giải tỏa khi chỉ ảnh hưởng đến khoảng 120 hộ dân trên địa bàn. Phản hồi kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình, Bộ Xây dựng cho biết hiện tại Ban Quản lý dự án Thăng Long đang trong quá trình thực hiện các thủ tục lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án. Tiếp thu ý kiến phản ánh từ thực tiễn, Bộ Xây dựng cam kết sau khi lựa chọn được đơn vị tư vấn, Bộ sẽ yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn khảo sát thực địa nghiêm túc. Quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi phải nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình, địa vật tại khu vực dự án đi qua. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo hướng tuyến được tối ưu hóa, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống dân sinh, cũng như bảo tồn các khu di tích lịch sử và công trình tâm linh. LỘ C LIÊN

ĐẦU TƯ CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM Ngày 6/2, Báo Tiền Phong tổ chức toạ đàm “Để kinh tế nhà nước dẫn dắt, mở đường trong kỷ nguyên mới”. Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh, Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị khẳng định kinh tế Nhà nước là động lực chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vai trò bảo đảm ổn định vĩ mô, cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu kinh tế Nhà nước phải trở thành lực lượng kiến tạo, dẫn dắt phát triển, mở đường cho các động lực tăng trưởng mới. Làm rõ điểm đột phá của Nghị quyết 79, TS. Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế (Bộ Tài chính) cho biết, nghị quyết thể hiện cách tiếp cận mới trong việc định vị vai trò của kinh tế nhà nước. Nguồn lực nhà nước được yêu cầu hạch toán đầy đủ, vận hành theo nguyên tắc thị trường, nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đáng chú ý, Nghị quyết 79 xác định tập trung nguồn lực đầu tư phát triển một số tập đoàn, DNNN quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt trong các ngành then chốt, chiến lược; khuyến khích DNNN đầu tư ra nước ngoài ở những lĩnh vực có lợi thế so sánh hoặc nhu cầu thị trường lớn. Cùng với đó là định hướng cơ cấu lại đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, tiến tới hình thành mô hình quỹ đầu tư quốc gia; tập trung phát triển một số đơn vị sự nghiệp công lập quan trọng, có khả năng cạnh tranh quốc tế; đồng thời mở ra các không gian phát triển mới như kinh tế không gian, công nghiệp vũ trụ, các lĩnh vực công nghệ cao mà khu vực tư nhân chưa đủ điều kiện tham gia. Với Nghị quyết 79, vai trò của DNNN đã có sự thay đổi căn bản. Nếu trước đây DNNN được giao thực hiện vai trò chủ đạo trên diện rộng, thì nay được định vị tập trung vào một số ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược và giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt phát triển. Tại tọa đàm, GS, TS Hoàng Văn Cường, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đặt ra câu hỏi lớn: Liệu vai trò dẫn dắt của kinh tế Nhà nước có mâu thuẫn với định hướng coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất theo Nghị quyết 68 hay không. Theo ông Cường, nếu không giải quyết tốt mối quan hệ này, có thể xuất hiện sự cạnh tranh giữa DNNN và doanh nghiệp tư nhân theo hướng tiêu cực. DNNN đã xác định phải hạch toán theo nguyên tắc thị trường, mà đã theo thị trường thì phải có cạnh tranh. Vấn đề là cạnh tranh để cùng phát triển hay cạnh tranh gây tổn hại lẫn nhau. Ông Cường cho rằng mục tiêu và định hướng của Nghị quyết 79 là đúng, nhưng chương trình hành động cần làm rõ “cách đi”. Nhà nước phải đóng vai trò phân định sân chơi, xác định rõ lĩnh vực nào Nhà nước nắm giữ, lĩnh vực nào tư nhân là chủ đạo, và ở những lĩnh vực cả hai cùng tham gia thì vai trò của mỗi bên ra sao. Ví dụ, các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến chủ quyền, an ninh như quản lý hàng không, hàng hải cần Nhà nước nắm giữ. Nhưng ở các lĩnh vực như năng lượng, nơi tư nhân đã và đang tham gia mạnh, cần có cơ chế phân vai rõ ràng để tránh chồng lấn. Đồng thời, ngay trong khu vực Nhà nước cũng phải xác định rõ nhiệm vụ của từng doanh nghiệp, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Nếu nguồn lực bị chia nhỏ cho quá nhiều mục tiêu, sẽ khó hình thành các “đầu tàu” thực sự đủ sức vươn tầm khu vực và thế giới. NHÀ NƯỚC “TIỀN HÔ”, TƯ NHÂN “HẬU ỦNG” Làm rõ thêm nội dung này, bà Phạm Chi Lan cho rằng, với đặc thù của Việt Nam, vai trò của Nhà nước càng trở nên quan trọng hơn khi Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với nhiều tài nguyên lớn của quốc gia, đặc biệt là đất đai và các tài nguyên chung. Do đó, việc quản trị, phân bổ và sử dụng những nguồn lực này không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là vấn đề xã hội nhạy cảm. Theo bà Lan, điểm đáng ghi nhận của Nghị quyết 79 là đã đặt ra yêu cầu quản trị các nguồn lực chung một cách hiệu quả, không chỉ trong khu vực doanh nghiệp Nhà nước mà trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế. Sở hữu toàn dân không có nghĩa là chỉ khu vực Nhà nước được quyền sử dụng, mà phải thiết kế cơ chế để các khu vực khác, kể cả khu vực tư nhân và cộng đồng xã hội, được tiếp cận và khai thác hiệu quả, minh bạch, vì lợi ích chung. Thực tiễn cho thấy, đất đai và tài nguyên là lĩnh vực nhạy cảm nhất, dễ phát sinh xung đột lợi ích nhất, không chỉ giữa doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân mà còn giữa các nhóm lợi ích khác nhau trong xã hội. Khi quyền lợi của người dân chưa được bảo đảm đầy đủ, minh bạch chưa rõ ràng, khiếu kiện kéo dài sẽ phát sinh và cuối cùng cả Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội đều phải trả giá. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải minh bạch hoá trách nhiệm, nâng chuẩn quản trị, giải trình rõ ràng để giảm xung đột, củng cố niềm tin xã hội. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp Nhà nước đều phải cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, buộc phải nâng chuẩn quản trị, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực đổi mới. Muốn doanh nghiệp Nhà nước thực sự “dẫn dắt, mở đường” theo tinh thần Nghị quyết 79, bà Lan cho rằng cần thay đổi căn bản cách đánh giá hiệu quả. Không thể áp đặt tư duy năm nào cũng phải có lãi đối với những dự án mang tính nền tảng, dài hạn, rủi ro cao. Ngay cả doanh nghiệp tư nhân khi đầu tư dài hạn cũng chấp nhận chu kỳ lỗ – lãi. Doanh nghiệp Nhà nước lại càng cần không gian chính sách để chấp nhận độ trễ của đầu tư, đổi mới sáng tạo. Điều này đòi hỏi sự thay đổi không chỉ ở doanh nghiệp, mà cả ở tư duy quản lý của các bộ, ngành. “Vai trò dẫn dắt của kinh tế Nhà nước chỉ có thể phát huy khi doanh nghiệp Nhà nước được trao đủ quyền chủ động để hợp tác, liên kết với khu vực tư nhân trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, trên nền tảng bình đẳng và bổ trợ lẫn nhau. Nội lực trong nước là trụ cột của tự chủ, tự cường kinh tế. Việt Nam đã hình thành những doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, có năng lực công nghệ và tài chính đáng kể. Nếu được thiết kế cơ chế hợp tác phù hợp, khu vực doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân hoàn toàn có thể trở thành đối tác chiến lược của nhau trong các dự án hạ tầng, công nghiệp nền tảng, công nghệ cao”, bà Lan nói. ĐỂ DOANH NGHIỆP VIỆT LỌT TOP THẾ GIỚI Theo ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Phát triển DNNN (Bộ Tài chính), Nghị quyết 79 đặt ra những chỉ tiêu cụ thể và đầy tham vọng. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có khoảng 50 DNNN quy mô lớn nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất khu vực, trong đó có từ 1–3 doanh nghiệp lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Xa hơn, đến năm BÊN CẠNH VAI TRÒ “GIỮ ỔN ĐỊNH VĨ MÔ”, KINH TẾ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH “KIẾN TẠO, DẪN DẮT, MỞ ĐƯỜNG”, TẬP TRUNG NGUỒN LỰC VÀO NHỮNG LĨNH VỰC THEN CHỐT, CHIẾN LƯỢC. www.tienphong.vn XÃ HỘI 4 7-8/2/2026 Tọa đàm “Để kinh tế nhà nước dẫn dắt, mở đường trong kỷ nguyên mới” diễn ra chiều 6/2 tại Hà Nội Hình thành các “đầu tàu” đủ mạnh NHÓM PV KINH TẾ NHÀ NƯỚC: Việc ban hành Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị sẽ mở rộng thêm không gian phát triển cho kinh tế nhà nước Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay, vốn Nhà nước được xác định chỉ tập trung vào các lĩnh vực đặc thù mà tư nhân không thể hoặc không nên tham gia, như quản lý bay, bảo đảm an toàn hàng hải, những lĩnh vực gắn trực tiếp với chủ quyền và an ninh quốc gia. Trong giai đoạn tới, DNNN trong ngành xây dựng được định hướng đóng vai trò “mở đường” trong các lĩnh vực an sinh, như nhà ở xã hội, hạ tầng chiến lược…

XÃ HỘI 5 7-8/2/2026 www.tienphong.vn 2045, mục tiêu là khoảng 60 doanh nghiệp trong nhóm 500 của khu vực và khoảng 5 doanh nghiệp trong nhóm 500 toàn cầu. Đây không chỉ là mục tiêu về quy mô vốn hay doanh thu, mà còn hàm chứa yêu cầu về năng lực công nghệ, quản trị, khả năng làm chủ chuỗi giá trị và sức cạnh tranh quốc tế. Để hiện thực hóa, Nghị quyết đề ra 14 nhóm giải pháp lớn, trong đó nhấn mạnh việc tập trung đầu tư phát triển một số tập đoàn kinh tế, DNNN mạnh, quy mô lớn, có khả năng dẫn dắt các ngành, lĩnh vực then chốt. Các lĩnh vực trọng yếu được xác định khá rõ: quốc phòng – an ninh; năng lượng; vận tải, logistics; tài chính – ngân hàng; khoa học – công nghệ, điện tử – viễn thông, hạ tầng số; khai thác, chế biến khoáng sản chiến lược; hóa chất; xây dựng, vật liệu xây dựng; nông, lâm nghiệp. Đây đều là những “mạch máu” của nền kinh tế, gắn với an ninh quốc gia, an ninh kinh tế và an sinh xã hội. Theo ông Tuấn, việc lựa chọn ngành, lĩnh vực phải dựa trên nguyên tắc: nơi tư nhân chưa muốn tham gia hoặc chưa đủ điều kiện, nhưng lại có ý nghĩa chiến lược với phát triển quốc gia. DNNN sẽ đóng vai trò mở đường, tạo nền tảng ban đầu, từ đó hình thành các ngành công nghiệp cốt lõi, có khả năng cạnh tranh khu vực và toàn cầu. Ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Tập đoàn đang rà soát, xây dựng lại toàn bộ các đề án phát triển nhằm hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, với trọng tâm là bốn đột phá cốt lõi về thể chế, quản trị, nhân lực và công nghệ. Theo đó, EVN tập trung hoàn thiện thể chế quản trị – điều hành theo hướng phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm quy định không chỉ đầy đủ mà được thực thi nghiêm túc. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ đồng bộ, minh bạch theo chuẩn quản trị hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với cơ chế đãi ngộ và môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch được coi là điều kiện then chốt để thu hút, giữ chân chuyên gia giỏi, nhất là ở các lĩnh vực công nghệ cao, điện hạt nhân; chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tiếp tục được xác định là trụ cột phát triển. Lãnh đạo EVN khẳng định chuyển đổi số là động lực then chốt để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 góp mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; hướng tới mô hình “EVN thông minh”, nâng cao năng lực ra quyết định, vận hành hiệu quả và tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Ông Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết, doanh nghiệp nhận thức rất rõ yêu cầu mới đặt ra khi Nghị quyết 79 đặt vấn đề hình thành Quỹ đầu tư quốc gia, tái cơ cấu toàn diện. Trước yêu cầu trên, SCIC phải tự đánh giá lại mình để đáp ứng kỳ vọng rất cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ khi được định vị là nhà đầu tư quốc gia. Theo ông Tuấn, SCIC đang nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều quỹ đầu tư quốc gia trên thế giới như Singapore, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia. Trong đó, mô hình mà SCIC hướng tới là Temasek của Singapore - một quỹ đầu tư quốc gia hoạt động theo nguyên tắc thị trường, đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, tập trung gia tăng giá trị tài sản quốc gia. n Tọa đàm do báo Tiền Phong tổ chức chiều 6/2 tại Đắk Lắk. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TÍNH TOÁN BẰNG AI Ông Nguyễn An Phú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, phát biểu: “Đối với cơ quan quản lý Nhà nước, chúng tôi đã tham mưu các văn bản chỉ đạo gửi Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai về địa phương về phòng chống bão lũ. Nguyên nhân khó khăn, theo tôi, có một số nội dung như năng lực hồ chứa của địa phương còn nhỏ, trong khi lượng mưa lớn và cao tốc Bắc - Nam làm đê chặn dòng chảy. Đặc biệt bất lợi khi trong tháng 11/2025 triều cường diễn ra từ 20-21h khi lượng mưa đang lớn”. Địa phương đề xuất Trung ương sớm nghiên cứu quy trình vận hành hồ chứa, đầu tư hệ thống quan trắc, mô hình tính toán AI để chính xác hơn. Ngoài ra, phải sớm xây dựng chế độ vận hành nghiêm ngặt; sớm kiểm soát, điều hành chặt chẽ vì sông đi qua nhiều tỉnh, thành. Không những vậy, các chủ hồ chứa cần cập nhật tình hình phòng chống thiên tai và phải có chế tài với các chủ hồ chứa. THỦY ĐIỆN LÀ “THỦ PHẠM” GÂY LŨ? GS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, nói rằng, dưới góc độ chuyên môn, thủy điện không phải là "vị cứu tinh" tuyệt đối nhưng chắc chắn không phải là "thủ phạm" gây lũ. Thực tế, hồ chứa là công cụ kỹ thuật chiến lược có khả năng cắt giảm từ 60-90% đỉnh lũ, tạo ra "giờ vàng" quý giá cho hạ du sơ tán. Hiện tượng "lũ chồng lũ" thường bị hiểu lầm, thực chất nó bắt nguồn từ các hình thái thiên tai cực đoan liên tiếp. Khi hồ đã đầy, để bảo vệ an toàn đập, buộc phải vận hành xả lượng nước bằng lượng nước đổ về (Qxả=Qđến). Áp lực này khi cộng hưởng với đỉnh lũ sông nhánh và triều cường trong điều kiện lòng sông thoát lũ hạn chế sẽ khiến nước dâng nhanh. Để tối ưu hóa mặt tích cực, chúng ta cần chuyển dịch sang quản trị thông minh bằng cách minh bạch hóa dữ liệu qua hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) và quản lý rủi ro tổng thể toàn lưu vực thay vì chỉ tập trung vào thân đập. “Để giải bài toán này, cần chuyển từ tư duy mệnh lệnh hành chính sang cơ chế «đối tác chia sẻ rủi ro» dựa trên 3 trụ cột. Thứ nhất, lấy công nghệ làm “trọng tài” qua hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) và bản đồ ngập lụt động để người dân giám sát trực tiếp, xóa bỏ nghi ngờ và chủ động ứng phó”, GS.TS Nguyễn Quốc Dũng nói. Thứ hai, xây dựng thể chế linh hoạt cho doanh nghiệp bằng cách cho phép hạ mực nước hồ đón lũ sớm trước 72 giờ để giảm sốc lũ cho hạ du, đồng thời áp dụng cơ chế “tích nước bù” để đảm bảo kinh tế cho hồ chứa. Thứ ba, Nhà nước cần đóng vai trò điều tiết hạ tầng thông qua việc nạo vét luồng lạch cửa sông và thúc đẩy bảo hiểm rủi ro thiên tai. Sự hài hòa chỉ đạt được khi doanh nghiệp coi cắt lũ là trách nhiệm lâu dài, người dân tin tưởng hồ chứa là “lá chắn” và Nhà nước dùng công nghệ để điều phối công bằng. DỰ BÁO MƯA LŨ CÒN SAI SỐ Ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó trưởng Phòng Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý thiên tai và phòng chống đê điều, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết, trong hai năm liên tiếp, nhiều vùng miền trên cả nước đã phải đối mặt với thiên tai cực đoan, xuất hiện những trận mưa lịch sử dẫn đến lũ lịch sử. Riêng năm 2025, lượng mưa nhiều nơi đo được đạt mức kỷ lục. Tại Gia Lai, Đắk Lắk và nhiều khu vực cũng ghi nhận giá trị mưa lịch sử, khiến lưu lượng nước đổ về các hồ chứa tăng đột biến, vượt xa mức tính toán trong thiết kế. Thực tế này cho thấy tính cực đoan, bất thường và khó lường của thiên tai, với hiện tượng “lũ chồng lũ” trong thời gian ngắn, gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác ứng phó. Trong khi đó, công tác dự báo mưa lũ còn sai số, làm gia tăng thách thức trong vận hành hồ chứa. Thời gian lũ đến nhanh, trong khi năng lực các hồ chứa có hạn, tổng dung tích chỉ chiếm một phần nhỏ so với lưu lượng lũ đổ về. Điển hình như hồ chứa sông Ba Hạ, dung tích hồ không đủ khả năng tích nước khi lũ lớn xảy ra, dẫn đến áp lực rất lớn trong công tác điều tiết. Đối với những trận lũ lớn như năm 2025, chúng ta cần có phương án ứng phó cụ thể, để từ đó chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở phải chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân. Trọng tâm là sơ tán dân kịp thời, xác định rõ các vị trí nhà cao, nhà cộng đồng, trụ sở cơ quan và nghiên cứu xây dựng nhà tránh lũ tại các khu vực xung yếu. BA NHÓM GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cho biết, trên cơ sở các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp, Ban Biên tập báo Tiền Phong sẽ tổng hợp đầy đủ nội dung tọa đàm, đồng thời xây dựng báo cáo gửi tới các cơ quan liên quan làm tài liệu tham khảo trong công tác chỉ đạo, điều hành. “Tôi cho rằng, có 3 nhóm giải pháp trọng tâm mà chuyên gia đưa ra trong toạ đàm gồm: Thứ nhất, nâng cao năng lực dự báo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để xây dựng hệ thống dữ liệu đủ tin cậy, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh biến đổi khí hậu khắc nghiệt. Thứ hai, hoàn thiện thể chế theo hướng linh hoạt, tăng quyền chủ động cho Chủ tịch UBND tỉnh trong xử lý các tình huống thiên tai bất thường. Thứ ba, Nhà nước phát huy vai trò kiến tạo, dẫn dắt, đồng thời làm rõ cơ chế hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nói. Ngoài ra, công tác quy hoạch, vận hành hồ chứa cần phù hợp với đặc thù miền Trung, với địa hình dốc, nhiều thủy điện nhỏ, bảo đảm mục tiêu cao nhất là an toàn công trình và cắt, giảm lũ cho hạ du. n Đề xuất ứng dụng AI trong vận hành hồ chứa, thủy điện “ĐỊA PHƯƠNG ĐỀ XUẤT TRUNG ƯƠNG SỚM NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA, ĐẦU TƯ HỆ THỐNG QUAN TRẮC, MÔ HÌNH TÍNH TOÁN AI ĐỂ CHÍNH XÁC HƠN”, ÔNG NGUYỄN AN PHÚ, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK, NÊU TẠI TỌA ĐÀM: “THỦY ĐIỆN VÀ BÀI TOÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HẬU BÃO LŨ LỊCH SỬ”. NHÓM PV Ông Nguyễn An Phú - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk phát biểu tại tọa đàm “Cần xem xét mua bảo hiểm cho các đập có rủi ro cao, dựa trên đánh giá rủi ro cụ thể. Đây không chỉ là giải pháp chia sẻ áp lực cho chủ đập khi xảy ra sự cố, mà còn là công cụ quản trị rủi ro cần thiết trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan” . GS.TS NGUYỄN QUỐC DŨNG - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐẬP LỚN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NƯỚC VIỆT NAM

DÕI THEO MỌI CHUYỂN ĐỘNG TRÊN SÓNG NƯỚC Những ngày cuối tháng 1/2026, chúng tôi theo chân đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân chúc Tết quân và dân trên đảo Trần (Quảng Ninh). Tàu rời cảng khi trời còn mù sương. Sau gần 2 tiếng vượt sóng, chúng tôi đặt chân tới đảo Trần - hòn đảo tiền tiêu khi chỉ cách đường phân định biên giới Việt Nam - Trung Quốc trên vịnh Bắc bộ chưa đầy 10 hải lý. Rời cầu cảng, men theo con đường bậc thang uốn lượn quanh sườn núi, chúng tôi lên trạm ra đa 480. Vừa leo lên từng bậc thang, Thượng tá Phạm Đăng Cường, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 151 cho biết, toàn bộ vật liệu xây dựng đường bậc thang đều dùng sức người mang vác. Trước đây, khi chưa có hệ thống bể chứa nước mưa, các chiến sĩ thay nhau gùi nước, lương thực, thực phẩm lên trạm. Hệ thống bể chứa nước mưa đã có, song chiến sĩ vẫn phải tiết kiệm. Với vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống ra đa Vùng 1 Hải quân, Trạm ra đa 480 có nhiệm vụ quan sát, quản lý vùng biển phía Bắc, phát hiện sớm mọi tình huống trên không và trên biển, không để bị động, bất ngờ trong mọi hoàn cảnh. Thiếu tá Nguyễn Bá Tô, nhân viên Trạm ra đa 480 chia sẻ, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của trạm luôn duy trì chế độ trực 24/24 giờ, kể cả trong những ngày lễ, Tết. “Tết đến, ai cũng có gia đình, nhưng với chúng tôi, nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân là trên hết. Khi đất liền vui xuân thì nơi đây vẫn sáng đèn ra đa, vẫn có những con người dõi theo từng chuyển động trên biển”, Thiếu tá Bá Tô nói. Thiếu tá Trần Quốc Bảo, nhân viên báo vụ cho biết, khu vực quản lý của trạm trải dài từ cửa sông Bắc Luân đến hướng Đông Nam vịnh Bắc Bộ. Đây là vùng biển có mật độ tàu thuyền hoạt động rất lớn, trong đó có cả tàu cá, tàu vận tải của Việt Nam và các nước trong khu vực, đặc biệt là khu vực có đường phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. “Chúng tôi phải quan sát liên tục 24/24 giờ, theo dõi từng mục tiêu, kịp thời báo cáo về sở chỉ huy và xử lý các tình huống phát sinh trên biển. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, trạm còn tham gia tìm kiếm cứu nạn, theo dõi diễn biến thiên tai, lũ lụt, phối hợp tuần tra chung với nước bạn khi có yêu cầu”, Thiếu tá Trần Quốc Bảo nói. Không ít lần những người lính ra đa đã kịp thời phát hiện tàu cá gặp nạn trong điều kiện thời tiết xấu, biển động mạnh. Từ tín hiệu trên màn hình ra đa, các thông tin nhanh chóng được truyền về sở chỉ huy để tổ chức cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân. Đặc biệt, có những trường hợp tàu cá Trung Quốc gặp nạn trên biển, với tinh thần nhân đạo và trách nhiệm quốc tế, lực lượng ra đa phối hợp cứu nạn, cứu sống nhiều ngư dân Trung Quốc. Theo Thượng tá Phạm Đăng Cường, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 151, Trạm ra đa 480 cho biết, những năm gần đây, đời sống của bộ đội trên đảo đã được cải thiện đáng kể. Từ năm 2023, đảo và các trạm ra đa đã có điện lưới quốc gia, hệ thống nhà ở được đầu tư khang trang. Trạm phát sóng 5G giúp cán bộ, chiến sĩ có thể liên lạc, truyền hình ảnh trực tiếp, thay cho những ngày trước đây phải “treo điện thoại” để bắt sóng 2G. “Nguồn nước - “mạch máu” của lực lượng trên đồi - được khai thác từ tự nhiên, bảo đảm cho sinh hoạt, ăn uống và tăng gia sản xuất. Đơn vị tự bảo đảm khoảng 70% lương thực, thực phẩm, 30% còn lại do đất liền tiếp tế. Có những đợt kéo dài từ 7 đến 15 ngày không thể tiếp tế vì sóng gió, bộ đội hoàn toàn tự túc”, Thượng tá Đăng Cường nói. GÙI GẠO, BĂNG RỪNG, XUYÊN NÚI BÁM TRẠM RA ĐA Là trạm ra đa cao nhất Vịnh Bắc Bộ, trạm 485 đặt trên đỉnh Nàng Tiên (cao 485 m) thuộc đảo Trà Bản. Những cánh sóng ra đa cảnh giới bờ kiểm soát vùng biển và không phận tầng thấp của Việt Nam. Từ chân núi, cán bộ chiến sĩ lên trạm phải đi bộ khoảng 7km đường đồi núi. Đường đảo xuyên qua rừng nguyên sinh. Nhiều đoạn phải luồn dưới tán cây đổ, trèo qua phiến đá trơn trượt. Nhận nhiệm vụ từ năm 2021 tới nay, Thượng úy Nguyễn Ngọc Tú, Phó Trạm trưởng Trạm ra đa 485 cho biết, khó khăn lớn nhất của trạm là địa hình núi cao, thưa dân cư, xung quanh bốn bề là núi rừng và biển cả. “Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải xác định rõ tinh thần vượt khó, vững vàng ý chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ quan sát vùng trời, vùng biển được giao”, Thượng úy Ngọc Tú chia sẻ. Thiếu thốn về giao thông khiến việc tiếp tế cho các trạm ra đa trên đảo và trên núi trở nên vất vả gấp nhiều lần so với đất liền. Chiến sĩ Nguyễn Văn Thành kể rằng trung bình 1-2 ngày mới có một chuyến tiếp phẩm. Lương thực, thực phẩm được chia vào ba lô, mỗi người đeo trên lưng, chia nhau mang vác, vượt đồi dốc để lên trạm. “Có những đợt chúng tôi phải mang cả vật liệu xây dựng, đồ dùng sinh hoạt, đi lên đi xuống cả tuần. Công việc quan sát biển được ví như mắt thần của biển cả, theo dõi phương tiện tàu thuyền, máy bay bay tầm thấp, kịp thời báo cáo về sở chỉ huy”, anh Tú nói. Thiếu tá Lê Văn Phúc có hơn 5 năm công tác tại trạm cho biết, trạm thực hiện chế độ trực luân phiên dịp Tết. “Vất vả nhất vẫn là leo đồi, mang vác lương thực phục vụ các kíp trực. Có thời điểm, cả đơn vị phải cùng nhau vác gạo lên trạm. Chúng tôi tự trồng rau để cải thiện bữa ăn”, anh Phúc chia sẻ. Giữa trùng khơi sóng gió, những người lính ra đa vẫn ngày đêm bám trạm, bám máy, lặng thầm dõi theo từng con sóng, từng mục tiêu trên màn hình. Họ không chỉ là “mắt thần” bảo vệ chủ quyền biển đảo, mà còn là điểm tựa tin cậy cho ngư dân vươn khơi bám biển, cho nhân dân cả nước yên tâm đón những mùa xuân bình yên. n www.tienphong.vn XÃ HỘI 6 7-8/2/2026 GIỮA MÊNH MÔNG BIỂN TRỜI ĐÔNG BẮC, NHỮNG NGƯỜI LÍNH NGÀY ĐÊM LẶNG THẦM CANH GIỮ “MẮT THẦN” TRÊN BIỂN. HỌ LÀ NHỮNG CÁN BỘ, CHIẾN SĨ ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÁC TRẠM RA ĐA THUỘC TRUNG ĐOÀN 151, VÙNG 1 HẢI QUÂN - LỰC LƯỢNG TRỰC TIẾP QUAN SÁT, QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÙNG BIỂN, THỀM LỤC ĐỊA PHÍA BẮC. Ngày 30/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân do Đại tá Hoàng Trung Dũng, Phó Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan chức năng đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trần, đảo Trà Bản. Hoạt động thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm việc trên các tuyến đảo phía Đông Bắc của Tổ quốc là hoạt động thường niên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chuyến thăm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và nhân dân cả nước đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; kịp thời động viên cả về vật chất và tinh thần, tạo động lực để các lực lượng và nhân dân nơi đảo xa vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. NGỌC LINH Những người giữ “mắt thần” biển Bắc Chiến sĩ công tác tại trạm ra đa 480 tại đảo Trần Đường lên trạm ra đa 485 tại đảo Trà Bản nằm ở độ cao 485 m so với mặt nước biển

