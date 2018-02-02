Báo Tiền Phong số 37

THỨ SÁU 6/2/2026 Số 37

Lương tăng, thưởng Tết cao nhất 1,8 tỷ đồng Diễn biến mới sau khi "Táo quân" ngưng sóng Cảng Cát Lái (TPHCM) có tới 1.200 container hàng hóa ùn ứ do vướng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm ẢNH: U.P Doanh nghiệp làm thủ tục tại cảng Cát Lái Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, sáng 5/2 tại Thủ đô Vientiane Ả NH: TTXVN BẢO ĐẢM MỌI NGƯỜI ĐƯỢC VUI XUÂN, ĐÓN TẾT Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra hiện tượng chèn ép giá Biểu trưng Đại hội Đoàn XIII có gì đặc biệt? THỞ PHÀO TẠM NGƯNG HIỆU LỰC NGHỊ ĐỊNH 46 Doanh nghiệp Tôn trọng nguyên tắc thị trường, đề cao trách nhiệm cá nhân Lộ khoảng trống điều khoản chuyển tiếp Doanh nghiệp ngành hóa chất vẫn vướng TRANG 8-9 CHUYỆN HÔM NAY Cầu thị và mẫn cảm XEM TIẾP TRANG 5 n ĐẠI DƯƠNG Những ngày qua, cộng đồng doanh nghiệp đứng ngồi không yên khi Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/1/2026 của Chính phủ về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm (gọi tắt là Nghị định 46) ra đời.

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 6/2/2026 Ngay sau lễ đón chính thức trọng thị, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; cùng dự hội đàm có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. THÔNG ĐIỆP CHÍNH TRỊ MẠNH MẼ, THỂ HIỆN MỨC ĐỘ TIN CẬY CAO NHẤT Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao việc đồng chí Tô Lâm lựa chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, đồng thời khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước khi tham gia đoàn có cả Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đây là thông điệp chính trị mạnh mẽ, thể hiện mức độ tin cậy cao nhất giữa hai Đảng, hai nước, tình đoàn kết đặc biệt, hiếm có giữa hai nước, cũng như sự coi trọng cao độ của Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đối với mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ tin tưởng rằ ng, sự thành công tốt đẹp của chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử sẽ góp phần tiếp tục củng cố và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao những thành tựu quan trọng, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã giành được sau 40 năm Đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; một lần nữa nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm. Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, khẳng định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong 40 năm kiên định thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, có nguyên tắc và có tính kế thừa; từng bước xây dựng và phát triển nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại, qua đó nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi những thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào là niềm vui chung; luôn tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng và phát triển của Lào anh em. Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cùng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá, là quy luật phát triển, là nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước hôm nay và mai sau. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào thời gian qua; nhấn mạnh những kết quả đạt được không chỉ góp phần trực tiếp vào sự phát triển của mỗi nước, mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. SỚM HIỆN THỰC HÓA MỤC TIÊU GẮN KẾT CHIẾN LƯỢC GIỮA HAI NƯỚC Hai nhà lãnh đạo đạt thống nhất rất cao trên nền tảng nhận thức chung của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, trong đó tiếp tục dành ưu tiên cao, triển khai hiệu quả các nội dung của Thỏa thuận cấp cao, Tuyên bố chung giữa hai nước, đạt được trong tháng 12/2025, cũng như các kết quả của chuyến thăm cấp Nhà nước của đồng chí Thongloun Sisoulith tới Việt Nam vừa qua; đánh giá rất cao việc nhiều nội dung trong các thỏa thuận này đã được các cơ quan hai bên khẩn trương cụ thể hóa và triển khai bằng những hành động thiết thực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trên cơ sở các thỏa thuận và cơ chế hợp tác hiện có, hai bên tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng ngày càng thực chất; gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược và hành động cụ thể, đồng thời tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai Đảng, hai nước. Trên cơ sở những định hướng lớn mang tầm nhìn dài hạn, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất các trọng tâm cần tập trung triển khai ngay trong nhiệm kỳ này nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu gắn kết chiến lược giữa hai nước, trong bối cảnh mỗi Đảng đang triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng. Cùng với đó, đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế, ưu tiên tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ và triển khai quyết liệt các dự án chiến lược, tạo động lực mới cho gắn kết kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển vùng, phấn đấu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới; nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, cần tiếp tục được xác định là lĩnh vực hợp tác chiến lược, lâu dài giữa hai nước. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thông tin, truyền thông nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần củng cố sự hiểu biết, nền tảng văn hóa tinh thần giữa nhân dân hai nước. Hai bên cũng cần thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát cấp chính phủ để kiểm tra, đánh giá kết quả hợp tác và kịp thời tháo gỡ khó khăn để các dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng thỏa thuận. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới, khu vực và nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn, phối hợp trên các diễn đàn đa phương, tăng cường đoàn kết ASEAN, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Nhân dịp Năm mới Bính Ngọ, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thoonglun Sisoulith gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam lời chúc mừng nồng ấm, thắm tình anh em, chúc đất nước và nhân dân Việt Nam giành thêm nhiều thắng lợi mới. BÌNH GIANG Hộ i đà m sá ng 5/2 tạ i Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí rằng, hai bên tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng ngày càng thực chất. Sáng 5/2/2026, sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gặp hẹp ẢNH: TTXVN Việ t - Là o đẩ y mạ nh hợ p tá c theo hướ ng ngà y cà ng thự c chấ t Trao các văn kiện hợp tác Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan của hai nước trên các lĩnh vực giáo dục, tư pháp và hợp tác giữa các địa phương; tiếp tục tạo nền tảng pháp lý và động lực mới, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bảo đảm mọi người được vui Xuân, đón Tết 3 n Thứ Sáu n Ngày 6/2/2026 THỜI SỰ Nhân dịp đầu năm mới 2026 và trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương tới thăm, động viên và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ. Chủ tịch nước đánh giá, năm 2025, năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ đã đạt được kết quả toàn diện, ấn tượng: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,52%, xếp thứ 4 cả nước, dẫn đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc; quy mô nền kinh tế trong nhóm 6 địa phương có tiềm lực kinh tế lớn nhất toàn quốc. Đáng chú ý, công tác chuẩn bị và chăm lo Tết cho đồng bào, các tầng lớp nhân dân được tập trung thực hiện tốt, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình tri ân và an sinh xã hội quy mô lớn, bài bản và rất trách nhiệm; hàng chục nghìn người có công, thân nhân liệt sĩ được thăm hỏi, tặng quà tận nơi. Chủ tịch nước lưu ý, cần đặc biệt quan tâm, chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, công nhân, người lao động khó khăn, người nghèo; thực hiện tốt chính sách với lực lượng vũ trang và hậu phương của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; tổ chức động viên thăm hỏi các lực lượng trực Tết... Chủ tịch nước cho rằng, với khát vọng và quyết tâm phát triển, Phú Thọ không chỉ là cội nguồn văn hóa dân tộc, mà phải vươn lên trở thành trung tâm phát triển năng động của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Một Phú Thọ hiện đại hơn trong hạ tầng và công nghiệp; xanh hơn trong phát triển bền vững; nhân văn hơn trong chính sách xã hội; phát triển nhanh nhưng phải bao trùm; tăng trưởng mạnh nhưng không ai bị bỏ lại phía sau; hiện đại hóa nhưng vẫn giữ vững hồn cốt, giá trị văn hóa của đất Tổ. Nhân dịp này, Chủ tịch nước trao những món quà Tết ý nghĩa tặng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và tặng 500 suất quà tặng hộ nghèo, 500 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. PV (theo Chinhphu.vn) Chủ tịch nước Lương Cườ ng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống nhân dân, tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Chủ tịch nước Lương Cường và Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long trao quà của Chủ tịch nước cho các hộ nghèo của tỉnh Phú Thọ Bộ Công Thương ngày 5/2 cho biết, bên lề Vòng đàm phán thứ 6 Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam - Mỹ , chiều 2/2, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam, có buổi làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Jacob Helberg. Tại cuộc làm việc, hai bên trao đổi sâu về các định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ đang đẩy mạnh triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và bước vào giai đoạn then chốt của tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng. Hai bên nhất trí cho rằng việc mở rộng các trụ cột hợp tác mới, có chiều sâu và giá trị gia tăng cao, góp phần củng cố nền tảng lâu dài cho quan hệ kinh tế Việt Nam - Mỹ . Trao đổi với quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Jacob Helberg nhấn mạnh sự quan tâm của Mỹ đối với việc tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt như AI, công nghệ số, năng lượng, chuỗi cung ứng và các mô hình hợp tác kinh tế mới. Phía Mỹ bày tỏ quan tâm và đề nghị Việt Nam hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao thời gian tới. Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao các đề xuất hợp tác mang tính đổi mới từ phía Mỹ ; trong đó, có ý tưởng về hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao. Việt Nam coi hợp tác chuỗi cung ứng với Mỹ là trụ cột chiến lược trong quá trình nâng cấp vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu; mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất hơn trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất, năng lượng, hàng không - vũ trụ và kinh tế xanh. Việt Nam sẵn sàng tăng cường nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao từ Mỹ , qua đó góp phần hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững và cùng có lợi. Liên quan tiến trình đàm phán thương mại song phương, quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam kiên trì cách tiếp cận đối thoại, hợp tác và đã thể hiện mức độ mở cửa rất hấp dẫn đối với hàng hóa xuất khẩu của Mỹ . Trên cơ sở đó, ông đề nghị phía Mỹ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo không gian đàm phán phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, tạo khung khổ ổn định, dự báo được cho doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước. PV (theo TTXVN) Thứ trưởng Ngoạ i giao Mỹ nhấn mạnh sự quan tâm của Mỹ đối với việc tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, năng lượng, chuỗi cung ứng và các mô hình hợp tác kinh tế mới. Sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác tới thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ. Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ, Chủ tịch nước trao tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ. Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra hiện tượng chèn ép giá Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, hạn chế thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, đơn vị tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là vận tải hành khách công cộng. Thủ tướng lưu ý, tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển; không để xảy ra hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân năm 2026. Bộ Công an chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc, đường giao thông địa phương, các phương tiện vận tải hành khách như xe ô tô khách có giường nằm hai tầng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý tình trạng vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định... kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Ngành Xây dựng có trách nhiệm tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, bố trí đầy đủ phương tiện vận tải, có kế hoạch tăng cường phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trước, trong và sau dịp Tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo. Đồng thời, có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông trên các tuyến trục chính ra vào Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến kết nối đến nhà ga, sân bay, bến cảng… LUÂN DŨNG Thủ tướng lưu ý, tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển; không để xảy ra hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định dịp Tết Nguyên đán. Không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển (Ảnh minh họa) Việ t-Mỹ mở rộng hợp tác công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường phối hợp ở cả cấp chính sách và kỹ thuật, qua đó thúc đẩy các hướng hợp tác mới mang tính chiến lược, thực chất và hiệu quả.

4 n Thứ Sáu n Ngày 6/2/2026 XÃ HỘI TẠM NGƯNG HIỆU LỰC NGHỊ ĐỊNH 46 Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13 của Chính phủ cho đến hết ngày 15/4/2026; các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4/2026. Dừng áp dụng đến hết ngày 15/4 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026 về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026 ngày 26/1, quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026 ngày 27/1, quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13 của Chính phủ cho đến hết ngày 15/4/2026; các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4/2026. Chính phủ nêu rõ, trong thời gian tạm ngưng hiệu lực như nêu trên, Nghị định 15/2018 ngày 2/2/2018 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Nghị định này tiếp tục có hiệu lực. Các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan, UBND các cấp chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết thực hiện Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/2/2026. Trước đó, ngày 3/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 08/CĐTTg về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46 về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu; khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 vào chiều 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương xây dựng và ban hành ngay Nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc hiện nay liên quan đến Nghị định số 46, dứt khoát không để kéo dài tình trạng này. Đồng thời, Thủ tướng một lần nữa nhắc nhở các bộ ngành, cơ quan cần hết sức lưu ý yêu cầu điều hành không giật cục, khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần quy định điều khoản chuyển tiếp cụ thể. LUÂN DŨNG Sau 10 ngày triển khai, do gặp nhiều vướng mắc, gây ách tắc hàng hóa tại một số cửa khẩu, ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, ngày 5/2, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết về việc tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15/4/2026. Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân dẫn đến vướng mắc là do Nghị định số 46 có hiệu lực ngay khi ban hành, trong khi chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về phương thức kiểm tra, trình tự lấy mẫu, thời gian kiểm nghiệm; đồng thời chưa quy định rõ cơ chế chuyển tiếp đối với các lô hàng đã nhập khẩu hoặc đang làm thủ tục trước thời điểm nghị định có hiệu lực. Điều này khiến doanh nghiệp lúng túng, không kịp xoay xở trước các yêu cầu mới. Trao đổi với Tiền Phong, luật sư Nguyễn Văn Chiến - nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV cho biết: Điều khoản chuyển tiếp là những quy định nhằm hướng dẫn việc áp dụng pháp luật trong giai đoạn chuyển đổi giữa quy định cũ và quy định mới. Đây là công cụ pháp lý quan trọng để xử lý các quan hệ pháp luật đang tồn tại, tránh gián đoạn trong thực thi và bảo đảm sự ổn định, công bằng. Theo luật sư, điều khoản chuyển tiếp thường được thiết kế trong các văn bản pháp luật có tác động lớn như luật, nghị định, thông tư, đặc biệt khi có thay đổi căn bản về chính sách quản lý. Những quy định này giúp các hợp đồng, giao dịch, hoạt động sản xuất - kinh doanh không bị “đứt gãy” hoặc rơi vào khoảng trống pháp lý khi văn bản mới có hiệu lực. Về Nghị định 46, luật sư Nguyễn Văn Chiến cho rằng việc nghị định có hiệu lực ngay là chưa thật sự hợp lý. Thông thường, cần có thời gian chuyển tiếp tối thiểu từ 3045 ngày để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan nghiên cứu quy định mới, chờ thông tư hướng dẫn, NHƯ TRÚT ĐƯỢC GÁNH NẶNG Ngay khi nhận được thông tin Chính phủ đồng ý tạm dừng áp dụng Nghị định 46 đến giữa tháng 4, ông Nguyễn Minh - đại diện một DN nhập khẩu thực phẩm tại TPHCM cho biết cảm giác như “trút được gánh nặng”. Theo ông Minh, DN đang có một container bánh kẹo, mứt, nước giải khát… nhập khẩu từ nước ngoài trị giá gần 2 tỷ đồng để phục vụ thị trường Tết 2026. Tuy nhiên, dù hàng đã về cảng Cát Lái, DN vẫn không thể lấy do vướng các quy định của Nghị định 46. “Đơn hàng đã ký với khách để bán Tết, nếu không giao kịp sẽ phải bồi thường hợp đồng, nguy cơ đứt dòng tiền rất cao. Gần một tuần qua, mỗi ngày DN phải chi thêm khoảng 2-3 triệu đồng tiền lưu bãi và tiền cắm điện”, ông Minh nói. Là DN chuyên nhập khẩu hải sản cung ứng cho các nhà hàng, khách sạn lớn tại TPHCM, ông V. (chủ DN) cho biết, một container hải sản trị giá khoảng 3 tỷ đồng của DN đã nằm lại ở cảng Cát Lái nhiều ngày nay. Mỗi ngày trôi qua là thêm áp lực, bởi phần lớn vốn nhập hàng là vốn vay ngân hàng, trong khi hải sản là mặt hàng tươi sống, dễ giảm chất lượng. “Hôm 25/1 còn được thông báo hàng thông quan bình thường, đến ngày 27/1 thì lại không thể lấy hàng vì chưa đáp ứng quy định của Nghị định 46. Khi có thông báo chính thức tạm ngưng áp dụng nghị định này, tôi lập tức ra cảng làm thủ tục để lấy hàng sớm nhất”, ông V. cho biết. Theo một DN hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại TPHCM, phần lớn các vụ việc thực phẩm giả, kém chất lượng bị phát hiện thời gian qua có nguồn gốc từ khâu sản xuất và lưu thông trong nước. Nguyên nhân chính là công tác hậu kiểm chưa hiệu quả. Trong khi đó, các quy định mới của Nghị định 46 lại tập trung siết chặt tiền kiểm đối với thực phẩm nhập khẩu. “Việc siết an toàn hàng hóa là cần thiết, nhưng nếu phân bổ nguồn lực quản lý chưa hợp lý, chưa đúng trọng tâm thì khó giải quyết tận gốc vấn đề. Cần tính toán lại để tăng cường hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra”, đại diện DN nói. TĂNG CƯỜNG HẬU KIỂM Theo bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, một trong những điểm nghẽn lớn của Nghị định 46 nằm ở các quy định liên quan đến Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026 về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15/4. Các sở, ngành cho biết sẽ nhanh chóng phối hợp giải quyết hàng hóa cho doanh nghiệp (DN), hạn chế tình trạng ùn ứ tại cảng. Container hàng hóa tại cảng Cát Lái ẢNH: U.P Luật sư Nguyễn Văn Chiến, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Doanh nghiệp làm thủ tục tại cảng Cát Lái ẢNH: U.P Doanh nghiệp thở phào “Quản lý an toàn thực phẩm không phải là làm thủ tục cấp phép khó hơn. Làm như vậy chỉ dễ phát sinh tiêu cực. Điều quan trọng là phải tăng cường hậu kiểm nghiêm túc, có nguồn lực, phân công rõ ràng và thanh tra hiệu quả”. Bà PHẠM KHÁNH PHONG LAN – Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Lộ khoảng trống điều khoản chuyển tiếp "Nghị định 46 không có điều khoản chuyển tiếp rõ ràng, đầy đủ thì ngay cả cán bộ thực thi cũng gặp khó. Họ không dám áp dụng quy định cũ, cũng chưa đủ cơ sở để áp dụng quy định mới. Nếu có rủi ro phát sinh, trách nhiệm pháp lý sẽ đè nặng lên người thực hiện”, Luật sư Nguyễn Văn Chiến, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV phân tích. Tình trạng ùn tắc hàng hóa tại một số cửa khẩu cơ bản đã được tháo gỡ ẢNH: NNMT

điều kiện an toàn thực phẩm. Theo đó, DN vẫn phải thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan quản lý trong nước cấp, làm phát sinh thêm chi phí và kéo dài thời gian xử lý hồ sơ. Bà Hạnh cho rằng, việc chưa thừa nhận đầy đủ các chứng nhận quốc tế do bên thứ ba cấp cần được xem xét lại trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng. Trên thực tế, các tiêu chuẩn như ISO, HACCP, BRC… đang được thừa nhận rộng rãi trên thế giới và là điều kiện để hàng hóa xuất khẩu vào nhiều thị trường khó tính. Một bất cập khác là quy định phiếu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm phải theo mẫu riêng của Việt Nam, vô hình trung thu hẹp phạm vi chấp nhận đối với các phòng kiểm nghiệm quốc tế đang hoạt động hợp pháp. Theo bà Hạnh, việc rà soát, điều chỉnh Nghị định 46 theo hướng hài hòa với thông lệ quốc tế sẽ giúp giảm chi phí tuân thủ và tháo gỡ ách tắc cho DN. Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, Nghị định 46 có hiệu lực ngay, không có thời gian chuyển tiếp, đã khiến nhiều DN nhập khẩu lúng túng, hàng hóa ùn ứ, đối mặt nguy cơ hư hỏng. Trước tình hình này, Sở An toàn thực phẩm đã báo cáo và được UBND TPHCM thống nhất chủ trương tạm thời chưa áp dụng Nghị định 46, cho phép DN tiếp tục thực hiện thủ tục theo Nghị định 15 như trước đây. Theo bà Lan, quản lý an toàn thực phẩm không nên chỉ dừng ở việc siết chặt thủ tục cấp phép, bởi cách làm này dễ phát sinh tiêu cực. Điều quan trọng là tăng cường hậu kiểm, có nguồn lực và tổ chức thanh tra, kiểm tra hiệu quả, tập trung vào đúng nhóm sản phẩm có nguy cơ cao. Trước đó, tối 4/2, lãnh đạo 12 hiệp hội ngành hàng thực phẩm đã đồng loạt ký văn bản kiến nghị khẩn cấp, phản ánh những khó khăn, bất cập khi triển khai Nghị định 46. Theo phản ánh, đến trưa 4/2, riêng DN thuộc 4 hiệp hội đã có khoảng 124.400 tấn hàng hóa bị kẹt tại cảng. Ước tính hiện nay, tại cảng Cát Lái đang tồn khoảng 1.200 container với nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó vướng mắc chủ yếu phát sinh do Nghị định 46 chưa có hướng dẫn cụ thể về quy trình kiểm tra và mẫu biểu liên quan. UYÊN PHƯƠNG 5 n Thứ Sáu n Ngày 6/2/2026 XÃ HỘI THỰC PHẨM ĐƯỢC GIẢI TỎA Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, anh Trần Quân, Giám đốc DN nhập khẩu thực phẩm thở phào nhẹ nhõm khi Nghị định 46 được tạm dừng, hoạt động thông quan dần được khơi thông trở lại. Sau nhiều ngày căng thẳng, lo lắng đến mất ăn mất ngủ, lô trái cây của DN này đã được giải phóng. Tuy cứu vãn được phần nào thiệt hại, nhưng anh Quân vẫn đầy trăn trở. Chỉ riêng việc hàng hóa bị ùn ứ trong vài ngày đã khiến DN phát sinh gần 40 triệu đồng chi phí lưu kho lạnh. Để nhanh chóng thu hồi vốn và hạn chế rủi ro hư hỏng, DN buộc phải bán hạ giá, khiến tổng thiệt hại của lô hàng lên tới khoảng 60 triệu đồng. “Con số này không quá lớn nếu nhìn riêng lẻ, nhưng là hệ quả trực tiếp của những ngày đình trệ vừa qua. Thiệt hại lớn hơn nằm ở khoảng thời gian trước đó, khi hoạt động nhập khẩu gần như bị đóng băng. Từ ngày 29/1, nhiều kế hoạch kinh doanh phục vụ thị trường Tết buộc phải dừng lại. DN mất đi nguồn doanh thu lớn trong giai đoạn cao điểm nhất của năm, trong khi chi phí vận hành, lãi vay ngân hàng, tiền lương và thưởng cho người lao động vẫn phải duy trì đầy đủ”, anh Quân nói. Việc Nghị định 46 được tạm dừng đã giúp tháo gỡ áp lực trước mắt cho DN, song theo anh Trần Quân, đây cũng là bài học lớn trong công tác ban hành và triển khai chính sách. Với đặc thù của ngành thực phẩm tươi sống - nơi mỗi giờ chậm trễ đều làm gia tăng rủi ro - DN rất cần những quy định rõ ràng, có lộ trình và thời gian chuẩn bị phù hợp. “Cộng đồng DN hoàn toàn ủng hộ việc quản lý chặt chẽ an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, sự chặt chẽ đó cần đi đôi với tính khả thi, thống nhất trong thực thi, để vừa bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, vừa không làm đứt gãy chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong những thời điểm nhạy cảm như mùa cao điểm Tết”, anh Quân nói. DOANH NGHIỆP NGÀNH HÓA CHẤT “ĐỨNG NGỒI KHÔNG YÊN” Trong khi đó, các DN ngành hóa chất vẫn “đứng ngồi không yên” bởi vướng mắc ở quy trình cấp phép nhập khẩu. Trước đây, DN chỉ xin giấy phép tại Cục Hóa chất (Bộ Công Thương). Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, Luật Hóa chất mới có hiệu lực, phân cấp xuống UBND tỉnh cấp phép khiến hoạt động này bị gián đoạn. Trao đổi với Tiền Phong, đại diện một DN chuyên nhập khẩu hóa chất cho mặt hàng sơn, cho biết, cùng một container hàng, DN phải xin nhiều loại giấy phép. Theo đó, giấy phép nhập khẩu hóa chất nhóm 1 do Cục Hóa chất cấp, giấy phép nhập khẩu hóa chất nhóm 2 do UBND tỉnh cấp. “Thông tư mới có hiệu lực nhưng chưa có hướng dẫn trong thời gian chuyển tiếp khiến DN khốn khổ. Hàng hóa đọng ở cảng, không thông quan được tốn nhiều chi phí như lưu bến bãi. Chúng tôi mong cơ quan chức năng hướng dẫn chi tiết để DN bớt thiệt hại”, vị này kiến nghị. Q.NGA Doanh nghiệp ngành hóa chất vẫn vướng Sau khi có quyết định tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46, DN ngành thực phẩm tạm thở phào. Tuy nhiên, DN ngành hóa chất vẫn đang vướng mắc, mong sớm được “giải cứu”. Cán bộ hải quan tại cửa khẩu kích hoạt chế độ trực 24/7, thông quan nhanh hàng thực phẩm nhập khẩu ẢNH: CỤC HẢI QUAN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Chiều 5/2, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Chi cục Hải quan Khu vực 2 cho biết, sau khi Nghị quyết 09/2026 được ban hành, việc thông quan hàng hóa sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định trước đây tại Nghị định 15. Hải quan đã bố trí cán bộ làm việc 24/7 để xử lý nhanh các bộ hồ sơ đủ điều kiện, sớm giải phóng hàng hóa cho DN. xây dựng lộ trình và điều chỉnh hoạt động sản xuất - kinh doanh. Đáng chú ý, dù Nghị định 46 có quy định chuyển tiếp đối với việc tự công bố, đăng ký bản công bố sản phẩm và cơ quan kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu, nhưng lại thiếu điều khoản chuyển tiếp đối với trình tự kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm - cơ sở để ban hành thông báo xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu. Chính khoảng trống này đã khiến việc áp dụng trên thực tế lúng túng, ách tắc. “Không có điều khoản chuyển tiếp rõ ràng, đầy đủ thì ngay cả cán bộ thực thi cũng gặp khó. Họ không dám áp dụng quy định cũ, cũng chưa đủ cơ sở để áp dụng quy định mới. Nếu có rủi ro phát sinh, trách nhiệm pháp lý sẽ đè nặng lên người thực hiện”, luật sư Chiến nhấn mạnh. Từ Nghị định 46, các chuyên gia cho rằng, với các chính sách có tác động rộng và trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực nhạy cảm như an toàn thực phẩm, yêu cầu về điều khoản chuyển tiếp là hết sức quan trọng, nếu không sẽ gây ách tắc trong thực thi và phát sinh chi phí lớn cho xã hội. THANH HIẾU CHUYỆN HÔM NAY Lý do, Nghị định quy định các điều kiện chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm ở trên mức cần thiết, thậm chí không phù hợp với thông lệ quốc tế. Điều đáng nói là Nghị định có hiệu lực ngay lập tức từ khi ra đời, khiến tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm trở tay không kịp. Hàng nghìn xe hàng bị tắc nghẽn toàn tuyến, từ Bắc chí Nam, các doanh đứng trước nguy cơ bị thiệt hại nặng nề với một chuỗi vấn đề liên hoàn: tăng chi phí logistics-hàng hư hỏng hoặc hết date - vi phạm hợp đồng - vỡ nợ... Không những thế, nó còn khiến cho việc cung ứng hàng hóa phục vụ thị trường Tết gặp trở ngại và giá cả biến động mạnh khi nguồn hàng khan hiếm. Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” của doanh nghiệp, Chính phủ đã kịp nhận thấy những bất cập của Nghị định 46, nên đã quyết định tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng nghị định này. Đó là một quyết định kịp thời và thể hiện sự cầu thị cao. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng ở đó. Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra, điểm nghẽn của điểm nghẽn là thể chế. Trong khi cả hệ thống đang nỗ lực tháo gỡ, phá bỏ các điểm nghẽn này thì đâu đó những hàng rào cơ chế tạo điểm nghẽn lại được dựng lên, hoặc do chủ quan, hoặc do vô tình. Với Nghị định 46, có vẻ như các bộ ngành, cơ quan tham mưu Chính phủ chưa có sự chuẩn bị kỹ, nếu không muốn nói vội vàng. Đó là chưa có quy định chuyển tiếp phù hợp về kiểm định chất lượng đối với hoạt động nhập khẩu nông sản, thực phẩm chế biến có thời hạn bảo quản ngắn mang tính đặc thù. Trong khi đó, chưa có thông tư, văn bản hướng dẫn ngay từ khi chuẩn bị ban hành Nghị định, cho nên đã để xảy ra những xáo trộn, đứt gãy không đáng có. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ đánh giá sâu hơn tác động của việc ban hành Nghị định 46, đồng thời theo dõi, rút kinh nghiệm trong việc ban hành nghị định, thông tư thi hành luật, chú trọng các quy định về áp dụng pháp luật, điều khoản chuyển tiếp và thời điểm có hiệu lực. Ông cũng yêu cầu các cơ quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Ngoài những vấn đề thuộc phạm trù quy phạm pháp luật, còn là sự mẫn cảm của những người ra quyết định chính sách. Chia sẻ với người viết bài này, lãnh đạo một doanh nghiệp lớn tại TPHCM (xin không nêu tên), nói rằng, chính sách ngoài đúng, còn cần có sự “thấu cảm” thời cuộc. Nghĩa là, dù chính sách có đúng thì cũng không nên ban hành ở thời điểm nhạy cảm. Và trường hợp nhạy cảm này là liên quan các mặt hàng thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trong thời điểm các doanh nghiệp đang phải tất bật đảm bảo hàng hóa phục vụ Tết. “Nếu không khéo sẽ gây ra sự xáo trộn lớn, giá cả có thể biến động mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội”, vị doanh nhân nói. Đ.D Cầu thị và mẫn cảm TIẾP THEO TRANG 1 Chiều 5/2, sau khi có Nghị quyết 09 về ngưng hiệu lực của Nghị định 46, Cục Hải quan gửi văn bản hỏa tốc tới chi cục Hải quan khu vực kích hoạt chế độ trực 24/7, thông quan nhanh và ưu tiên thông quan đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu còn tồn đọng. Cục Hải quan nghiêm cấm hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, kéo dài thời gian làm thủ tục.

6 n Thứ Sáu n Ngày 6/2/2026 KHOA GIÁO Cần một kì thi quốc gia cho đào tạo y khoa ĐẦU VÀO KHÁC NHAU, BẰNG CẤP GIỐNG NHAU Một trong những điểm nghẽn lớn nhất được chỉ ra là sự thiếu đồng bộ về chuẩn đầu vào và đầu ra giữa các cơ sở đào tạo y. Thống kê cho thấy, có thời điểm, điểm tuyển sinh ngành y giữa các trường chênh lệch rất lớn, có trường điểm chuẩn trên 26/30 điểm nhưng có trường chỉ 11/30 điểm. Tuy nhiên, khi tốt nghiệp, sinh viên lại được cấp những văn bằng có giá trị pháp lí như nhau. Một hệ thống có đầu vào khác biệt sâu sắc thì không thể tạo ra đầu ra đồng nhất, nếu không có cơ chế kiểm soát chất lượng đủ mạnh. Chính thực tế đó buộc cơ quan quản lí (Bộ GD&ĐT) phải đưa ra quy định về điểm sàn đối với nhóm ngành sức khỏe. Song, theo đánh giá, đây mới chỉ là giải pháp tình thế. Vấn đề cốt lõi là Việt Nam vẫn thiếu một chuẩn đào tạo y khoa thống nhất, được dẫn dắt bởi các cơ sở đào tạo có uy tín hàng đầu và được bảo chứng bằng các kì đánh giá độc lập mang tính quốc gia. GS. Lê Ngọc Thành cho hay, từ kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là mô hình của Pháp, Mỹ và Nhật Bản cho thấy, điểm chung của các nền y học tiên tiến là kì thi quốc gia sau tốt nghiệp. Sau một chương trình đào tạo thống nhất, tất cả sinh viên đều phải trải qua một kì thi chung, được xếp hạng công khai để phân bổ vị trí thực tập và đào tạo chuyên sâu. Ở Việt Nam, đào tạo bác sĩ nội trú hiện vẫn thiếu sự công nhận quốc tế, một phần do thời gian đào tạo ngắn, phần khác do chưa theo chuẩn chung. Trong khi đó, việc tổ chức thực hành lâm sàng lại đang bị “thả lỏng” do cơ sở không đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hạ tầng, nhân lực và cơ cấu bệnh tật. Từ góc độ chính sách, GS. Thành cho rằng, cần phân định rõ vai trò quản lí giữa các bộ. Bộ GD&ĐT quản lí văn bằng, nhưng chất lượng thực hành phải do Bộ Y tế thẩm định và chịu trách nhiệm. Việc cho phép tràn lan các cơ sở thực hành, thiếu kiểm soát, là một lỗ hổng lớn cần sớm được khắc phục. CẦN CHÍNH SÁCH TẦM QUỐC GIA Mô hình của Pháp được đánh giá là phù hợp với điều kiện Việt Nam: ba năm đào tạo khoa học cơ bản, ba năm lâm sàng, gắn chặt đào tạo với nghiên cứu khoa học ngay từ bậc ĐH, và đào tạo sau ĐH gắn trực tiếp với hệ thống bệnh viện. Việc cấp và duy trì chứng chỉ hành nghề cần được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Bộ Y tế và các hội nghề nghiệp thông qua cơ chế cập nhật kiến thức bắt buộc hằng năm. GS.TS Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược TPHCM cho biết, nhiều quốc gia châu Âu từng duy trì mô hình đào tạo bác sĩ 6 năm liên tục, song hiện nay đã chuyển sang cấu trúc 3+3 (3 năm đào tạo cơ bản, 3 năm đào tạo lâm sàng). Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục duy trì mô hình 6 năm truyền thống như một giải pháp quá độ kéo dài. Theo GS. Tuấn, trong điều kiện hiện nay, mô hình 6+3+x (6 năm đào tạo cơ bản, 3 năm nội trú hoặc chuyên khoa và giai đoạn đào tạo chuyên sâu tiếp theo) có thể coi là phương án khả thi cho Việt Nam, song chỉ phát huy hiệu quả nếu được quy định rõ trong khung pháp lí quốc gia, thay vì để các cơ sở đào tạo tự diễn giải và triển khai. Đặc biệt, GS. Trần Diệp Tuấn lưu ý sự nhập nhằng giữa vai trò của các hội nghề nghiệp và cơ chế cấp chứng chỉ hành nghề. Ở các quốc gia phát triển, hội nghề nghiệp chỉ đảm nhiệm chức năng phát triển chuyên môn, trong khi việc cấp chứng chỉ hành nghề thuộc về các hội đồng chuyên môn do nhà nước thiết lập. Việc yêu cầu các hội nghề nghiệp hiện nay tham gia cấp chứng chỉ hành nghề là không phù hợp cả về năng lực lẫn chức năng pháp lí. GS. Tuấn chia sẻ, phần lớn các quốc gia đều sử dụng một kì thi chuẩn hóa sau tốt nghiệp để phân loại và phân luồng đào tạo chuyên khoa. Theo GS. Tuấn, nếu tiếp tục để đào tạo y khoa vận hành theo cách phân mảnh, thiếu điều phối, hệ thống sẽ ngày càng suy yếu. Ngược lại, một thiết kế chính sách thống nhất, có tầm nhìn dài hạn và hội nhập quốc tế sẽ tạo ra đòn bẩy cho cả hệ thống giáo dục đào tạo và hệ thống y tế quốc gia. GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế cho rằng, vấn đề của hệ thống đào tạo y khoa hiện nay không phải là mô hình 6 năm hay 3+3 mà chính là giai đoạn chuyển tiếp sau tốt nghiệp. Tại nhiều quốc gia phát triển, kết thúc đào tạo y khoa là kì thi quốc gia mang tính cấp phép, không phải kì thi tuyển nội trú. Trong khi đó, theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Việt Nam tồn tại sự lệch pha giữa nhóm sinh viên “đi thẳng” vào nội trú sau tốt nghiệp và nhóm phải thực hành một năm trước khi dự thi cấp phép hành nghề đa khoa. Sự khác biệt này đặt ra câu hỏi về thời điểm và trách nhiệm pháp lí của bác sĩ nội trú năm thứ nhất. GS. Huy cho rằng, nếu tổ chức kì thi cấp phép hành nghề ngay sau khi tốt nghiệp, hệ thống sẽ được chuẩn hóa và giải quyết căn bản tình trạng lệch pha hiện nay. NGHIÊM HUÊ Đào tạo y khoa (bác sĩ) đang tồn tại nhiều bất cập, bộc lộ sự chồng chéo qua kì thi bác sĩ nội trú, kì thi chứng chỉ hành nghề. Điều này đòi hỏi sự cải cách đồng bộ và chuẩn mực bắt đầu từ một kì thi chuẩn quốc gia. Sinh viên Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội thực hành lâm sàng ẢNH:NTCC Đề xuất về kì thi riêng, thi nội trú hay cấp chứng chỉ hành nghề đều có chung một điểm nghẽn: thiếu một “nhạc trưởng” đủ thẩm quyền. Cải cách đào tạo y khoa vì thế phải được quyết định ở tầm quốc gia, với vai trò chủ trì rõ ràng của cơ quan quản lí nhà nước, thay vì trông chờ vào nỗ lực đơn lẻ của từng trường. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh bão số 13 và các đợt mưa lũ lịch sử trong tháng 11/2025 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Theo thống kê, các đợt bão lũ tháng 11/2025 làm trên 100 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích, tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 13.000 tỷ đồng; nhiều địa phương như Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong bối cảnh thiên tai cực đoan ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu, tọa đàm tập trung bàn luận về thực trạng phát triển nóng của thủy điện, đặc biệt là thủy điện vừa và nhỏ tại Tây Nguyên và Nam Trung bộ; những bất cập trong công tác quản lý, vận hành hồ chứa, hồ đập khi xảy ra mưa lũ dị thường. Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo báo Tiền Phong; đại diện các cơ quan quản lý Trung ương trong lĩnh vực tài nguyên nước, phòng chống thiên tai và khí tượng thủy văn; các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về đập lớn và phát triển nguồn nước; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa; cùng đại diện các doanh nghiệp thủy điện và doanh nghiệp viễn thông, công nghệ. Đặc biệt, tọa đàm có sự tham gia của đại diện người dân sinh sống tại vùng tâm lũ, trực tiếp chia sẻ những ký ức và nỗ lực tham gia cứu hộ cứu nạn trong thời khắc thiên tai ập đến, qua đó phản ánh chân thực sự mất mát, tổn thương và những hệ lụy nặng nề mà bão lũ gây ra đối với đời sống người dân vùng hạ du. Nội dung trọng tâm của tọa đàm là đánh giá khả năng ứng phó của các bộ, ngành, địa phương trước các hình thái thiên tai ngày càng phức tạp; chất lượng công tác dự báo, cảnh báo sớm; cũng như mức độ chủ động phòng tránh của người dân tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ chia sẻ thực trạng, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) trong quản lý, vận hành hồ chứa và dự báo, cảnh báo ngập lụt; từ đó rút ra những bài học thực tiễn phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tọa đàm cũng sẽ thảo luận, đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia; phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất”; đầu tư hạ tầng quan trắc, giám sát hiện đại; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và thúc đẩy số hóa đến từng hộ dân tại các khu vực có nguy cơ cao khi xảy ra mưa lũ dị thường. HUỲNH THỦY Hôm nay, tọa đàm về thực trạng thủy điện 14h hôm nay (6/2), báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm: “Thủy điện và bài toán phát triển bền vững hậu bão lũ lịch sử”, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cuộc tọa đàm diễn ra vào 14h ngày 6/2 Ban Tổ chức kỳ vọng, tọa đàm sẽ góp phần hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý, vận hành hồ chứa, đập thủy điện; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai trên nền tảng hạ tầng số, qua đó bảo đảm an ninh nguồn nước, nguồn điện, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

