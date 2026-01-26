Báo Tiền Phong số 35

THỨ TƯ 4/2/2026 Số 35 0977.456.112 TRAO HUY HIỆU 45 NĂM TUỔI ĐẢNG TẶNG TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM TRANG 2-3 TRANG 8-9 TRANG 6 TRANG 4 TRANG 12 TRANG 14 TRANG 5 Không chạy theo thành tích khi sắp xếp trường học Ủy ban của Quốc hội sẽ có ý kiến về Nghị định 46 trở thành xu hướng Việ t Nam - Cuba triể n khai các dự án hợp tác trọng điểm TRANG 16 Bí thư chi bộ phải có tinh thần trách nhiệm cao CẦU THỦ TRẺ VÀ NỖI LO CHẤN THƯƠNG Các không gian Tết xưa, Tết bao cấp đều thu hút đông đảo người quan tâm Hoa Tết xuống phố, giá “mềm” hiếm thấy TIÊN PHONG, SÁNG TẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV TẾT XƯA ẢNH: TTXVN

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 4/2/2026 Tham dự buổi Lễ có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trân trọng trao Huy hiệu 45 tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. THỂ HIỆN RÕ NÉT VAI TRÒ HẠT NHÂN ĐOÀN KẾT Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận chặng đường gần nửa thế kỷ phấn đấu, rèn luyện và cống hiến không mệt mỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước. Trong mọi hoàn cảnh, dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, ý chí, sức chiến đấu, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên. Đặc biệt, kể từ khi đồng chí đảm nhiệm trọng trách đầy lớn lao - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong một giai đoạn chuyển giao có ý nghĩa lịch sử với nhiều biến động và thách thức của đất nước, đồng chí Tô Lâm đã thể hiện rõ nét vai trò “hạt nhân” đoàn kết, quy tụ, cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, lãnh đạo đất nước đạt được những kết quả rất quan trọng. Với tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá và hành động quyết liệt, đồng chí đã chỉ đạo sâu sát tổ chức thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn, tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, từng bước đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Trong mọi phương châm và hành động, đồng chí luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, coi hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất của Đảng. Những chính sách về an sinh xã hội, giáo dục, y tế, chăm lo bảo vệ trẻ em, người yếu thế, người có công, đối tượng chính sách… được đồng chí đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. Với trí tuệ sâu sắc, nhuần nhuyễn cả về lý luận và thực tiễn, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống văn kiện khoa học, đổi mới, xác định rõ lộ trình phát triển đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Công tác nhân sự Đại hội được tiến hành chặt chẽ, công tâm, khách quan, lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và nhân dân. “Tấm huy hiệu 45 năm tuổi Đảng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân và gia đình đồng chí, mà còn là niềm vui chung của toàn Đảng ta”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định. SUỐT ĐỜI PHẤN ĐẤU VÌ HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, được trao tặng Huy hiệu 45 tuổi Đảng - một phần thưởng cao quý, đúng vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân đồng chí và gia đình. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của một đảng viên trong suốt chặng đường dài gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Nhìn lại quãng thời gian 45 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tổng Bí thư xúc động chia sẻ đó là 45 năm luôn mang trong tim lời thề danh dự của người đảng viên: Tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; vì hạnh phúc của nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; luôn ý thức sâu sắc rằng, mọi sự trưởng thành, mọi kết quả công tác và những vinh dự có được hôm nay đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi đường, từ sự dìu dắt, giáo dục, rèn luyện của các tổ chức đảng qua từng giai đoạn và đặc biệt là từ tình đồng chí, đồng đội trong sáng, nghĩa tình. Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, tới các thế hệ lãnh đạo đi trước, tới các đồng chí, đồng bào; cảm ơn các cơ quan, đơn vị nơi đồng chí đã từng công tác; cảm ơn tập thể và từng đồng chí đã luôn tin tưởng, chia sẻ, động viên và thẳng thắn nhắc nhở trong suốt quá trình phấn đấu. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là niềm tự hào, là lời nhắc nhở sâu sắc để tiếp tục tự soi, tự sửa, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; giữ gìn phẩm chất, danh dự của người đảng viên; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và trong thực hiện nhiệm vụ được giao. PV (Theo TTXVN) Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tiếp tục đem hết tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết; sống và làm việc xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, với tình yêu thương của nhân dân và với danh hiệu cao quý của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: TTXVN Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Dự Lễ khởi công có Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Bảo tàng được xây dựng tại khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Hà Nội, với diện tích xây dựng khoảng 10.00012.000 m2, thực hiện theo hình thức đầu tư công. Thời gian hoàn thành dự kiến năm 2029. Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đảng ta trong suốt chặng đường lịch sử 96 năm qua. Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng nêu rõ, công trình Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử vô giá của Đảng, mà còn phải là nơi truyền tải, phản ánh được trung thực, sinh động chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta; là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bảo tàng được định hình là công trình văn hóa, lịch sử, là sự kết tinh giữa các yếu tố truyền thống văn hóa nghìn năm văn hiến của dân tộc với yếu tố hiện đại, uy nghiêm, trang trọng; hòa quyện giữa quá khứ hào hùng, vẻ vang và tương lai khát vọng phát triển. Công trình điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan, không chỉ của Hà Nội mà còn của cả nước, nơi các thế hệ người dân Việt Nam mong muốn ghé thăm; có giá trị bền vững không chỉ cho hôm nay mà còn cho nhiều thế hệ mai sau. PV (Theo TTXVN) Khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 3/2, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự kiến Bảo tàng được đưa vào vận hành trong Quý II /2029 và tổ chức khánh thành, mở cửa đón khách tham quan vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng 3/2/2030.

3 n Thứ Tư n Ngày 4/2/2026 THỜI SỰ Kỉ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp mặt 96 Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026. ĐÒI HỎI BẢN LĨNH, TRÍ TUỆ, UY TÍN 96 Bí thư chi bộ tham dự buổi gặp mặt là những cán bộ tiêu biểu, điển hình được các cấp ủy lựa chọn, giới thiệu; là những Bí thư chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có uy tín, nhiều thành tích, có mô hình hay, cách làm mới, đem lại kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tại buổi gặp mặt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, không chỉ là dịp để biểu dương, tôn vinh những Bí thư chi bộ tiêu biểu, mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở - nơi trực tiếp tổ chức thực hiện và đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, ngay từ khi thành lập, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm coi chi bộ là “gốc, rễ” của Đảng; tổ chức cơ sở đảng là “nền tảng của Đảng”, là “hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Sự lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của Đảng trước hết và trực tiếp được thể hiện qua hiệu quả hoạt động của chi bộ với vai trò, trách nhiệm, sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ Bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ là người đứng đầu tổ chức đảng, thường xuyên, trực tiếp gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và nhân dân; vì vậy đòi hỏi phải có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ và sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung. GIẢI QUYẾT CÁC ĐIỂM NGHẼN NGAY TẠI CƠ SỞ Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các Bí thư chi bộ cùng nghiên cứu, thực hiện và trả lời cho được ba câu hỏi lớn: Làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ? Làm thế nào để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở? Làm thế nào để củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng? Gợi mở những nội dung trọng tâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các Bí thư chi bộ tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ. Cụ thể, trong điều kiện tổ chức và vận hành chính quyền địa phương theo mô hình mới, gắn với phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cơ sở, vai trò của chi bộ và Bí thư chi bộ càng trở nên quan trọng. Bí thư chi bộ không chỉ quán triệt chủ trương, đường lối mà phải trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện cũng như giải quyết các vấn đề mới phát sinh ngay tại cơ sở; chủ động đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo; tham gia, hiến kế giải quyết những điểm nghẽn về thể chế, tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay tại cơ sở. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số. Các Bí thư chi bộ phải là người đi đầu trong chuyển đổi số ở cơ sở; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng loại hình chi bộ; gương mẫu trong số hoá, quản lý công việc, sử dụng sổ tay đảng viên điện tử; phát huy các nền tảng số để tiếp nhận, lắng nghe ý kiến phản ánh của đảng viên và nhân dân một cách kịp thời, dân chủ, minh bạch. Theo Thường trực Ban Bí thư, phải xác định sinh hoạt chi bộ là mệnh lệnh chính trị. Nội dung sinh hoạt phải thực chất, hiệu quả, phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình; bàn đúng việc, giao rõ người, rõ trách nhiệm, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và kiên quyết thực hiện đến cùng. TRƯỜNG PHONG Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Bí thư chi bộ là người đứng đầu tổ chức đảng, thường xuyên, trực tiếp gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và nhân dân; vì vậy đòi hỏi phải có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy và sẵn sàng hi sinh vì lợi ích chung. Bí thư chi bộ phải có tinh thần trách nhiệm cao KỈ NIỆM 96 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2026) Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, tháng 4/1965, ông Lâm Văn Bảng lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Ba năm sau, trong trận chiến ác liệt ngày 8/5/1968, ông bị thương nặng và rơi vào tay địch. Từ nhà lao Biên Hòa, đến tháng 5/1970, ông bị đưa ra nhà tù Phú Quốc. Tại nơi được ví như “địa ngục trần gian” đó, người chiến sĩ trẻ bị tra tấn dã man, chịu nhiều vết thương. Nhưng bạo tàn và xiềng xích không khuất phục được ý chí ông. Trong bóng tối ngục tù, ông giữ vững khí tiết, được đồng đội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, trực tiếp lãnh đạo các phong trào đấu tranh của tù chính trị. Tháng 2/1973, bên dòng sông Thạch Hãn, ông được trao trả tự do, trở về với thân thể không còn nguyên vẹn và lời thề sắt son với những đồng đội đã nằm lại. Trở về đời thường, người thương binh Lâm Văn Bảng mang theo nỗi day dứt về những đồng đội “đã nhận cái chết về mình”. Từ năm 1985, ông bắt đầu hành trình lặng lẽ xuyên Việt, tìm đến các nhà tù, nghĩa trang liệt sĩ để sưu tầm từng kỷ vật của cựu tù binh cách mạng. Khi nguồn lực tài chính cạn kiệt, ông Lâm Văn Bảng đưa ra một quyết định khiến nhiều người sững sờ: bán ngôi nhà và mảnh đất thổ cư, tài sản tích cóp cả đời để xây dựng bảo tàng tại quê nhà. Quyết định ấy vấp phải sự phản đối từ gia đình và không ít hoài nghi. Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày dần hình thành. Trên diện tích hơn 2.000 m2 đất gia đình, bảo tàng hiện lưu giữ hơn 5.000 hiện vật quý, trở thành bảo tàng tư nhân duy nhất trong cả nước về đề tài này. Năm 2011, Chi bộ Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày chính thức được thành lập. Ông Lâm Văn Bảng được tín nhiệm bầu làm Bí thư. Đây là một chi bộ đặc biệt, nơi sinh hoạt Đảng của những người lính từng trải qua nhà tù của địch, nay cùng đứng dưới lá cờ Đảng để thực hiện sứ mệnh giáo dục truyền thống trong thời bình. Bí thư Lâm Văn Bảng tự hào khẳng định đây là một chi bộ “có một không hai” trên toàn quốc, bởi chi bộ có 7 đảng viên (4 đảng viên sinh hoạt chính thức và 3 đảng viên sinh hoạt hai chiều), đều là những chiến sĩ cách mạng từng trực tiếp đối mặt với kẻ thù nơi ngục tối. Trên cương vị Bí thư, ông Bảng luôn quán triệt: “Người đảng viên phải nhiệt huyết tuyệt đối, trung thành vô hạn với Đảng. Chúng ta phải luôn gắn trách nhiệm của mình với vận mệnh của Đảng và đào tạo thế hệ kế cận”. Công tác Đảng tại bảo tàng không khô cứng, mà bám sát thực tiễn. Ông Bảng xây dựng chi bộ thành một tập thể đoàn kết, lấy phương châm “Đoàn kết, đổi mới, nghĩa tình, trách nhiệm” làm kim chỉ nam. Các đảng viên trực tiếp làm thuyết minh viên, biến mỗi người thành một “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa”. Những hiện vật như lá cờ Đảng nhuộm máu, cuốn Điều lệ Đảng chép tay trong tù được gìn giữ như báu vật, trở thành phương tiện giáo dục tư tưởng sinh động cho thế hệ trẻ. Nhờ đó, bảo tàng không chỉ là không gian trưng bày, mà còn là địa chỉ đỏ, nơi thường xuyên diễn ra các buổi kể chuyện truyền thống, lễ kết nạp Đảng viên, Đoàn viên cho thanh niên ưu tú của xã Phú Xuyên. PHÙNG LINH Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự buổi gặp mặt ẢNH: TTXVN Trả nợ đồng đội Ông Lâm Văn Bảng (83 tuổi, xã Phú Xuyên, Hà Nội) đã đặt chân đến khắp các nhà tù, nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước để sưu tầm các kỉ vật cho bảo tàng Được vinh danh là một trong 96 Bí thư Chi bộ tiêu biểu toàn quốc, ông Lâm Văn Bảng chia sẻ: “Chúng tôi chết không sợ, tra tấn không sợ, chỉ sợ nhất là mất niềm tin của Đảng, của đồng đội”. Ở tuổi 83, ông Bảng vẫn lặng lẽ giữ lửa. Không phải bằng những lời hô hào lớn tiếng, mà bằng ký ức, hiện vật và một đời sống mẫu mực để lịch sử không bị lãng quên, và niềm tin không bao giờ tắt. Thương binh Lâm Văn Bảng (83 tuổi, xã Phú Xuyên, Hà Nội) dành phần đời còn lại để đi khắp mọi miền đất nước, gom nhặt từng kỉ vật, dựng nên một bảo tàng của kí ức và lòng tri ân– như một cách lặng lẽ trả món nợ thiêng liêng với những đồng đội đã nằm xuống.

4 n Thứ Tư n Ngày 4/2/2026 THỜI SỰ Ngày 3/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026). Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. BIẾN NGHỊ QUYẾT THÀNH KẾT QUẢ CỤ THỂ Trình bày diễn văn kỷ niệm, anh Bùi Quang Huy -Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp. Đại hội đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của toàn dân tộc tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Ôn lại những trang sử hào hùng, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước giành được độc lập, đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất non sông, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, bảo vệ biên cương, biển đảo và thực hiện thành công công cuộc Đổi mới, đưa đất nước hội nhập, phát triển. Anh Bùi Quang Huy cho biết, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã quyết định rất nhiều vấn đề đặc biệt quan trọng, nhất là tầm nhìn chiến lược và những giải pháp đột phá đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới, để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” của Đại hội; 5 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng lớn; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược chính là kim chỉ nam cho hành động của mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam “Dân là gốc” đặt ra những yêu cầu cao hơn cho chúng ta khi tổ chức thực hiện Nghị quyết. Quan trọng hơn, Văn kiện Đại hội XIV đã cụ thể hóa ngay tinh thần hành động quyết liệt. Chương trình hành động kèm theo nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” đối với mọi nhiệm vụ. "Điều đó đặt yêu cầu rất cao đối với chúng ta để sớm nhất cụ thể hóa và đưa Nghị quyết vào cuộc sống", như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”: “Đại hội XIV đã trao cho chúng ta ngọn cờ quyết thắng. Giờ là lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng siết chặt đội ngũ, chung sức đồng lòng, ra sức thi đua lao động, học tập, công tác và chiến đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Giờ là lúc biến tất cả chủ trương, nghị quyết thành hành động, thành kết quả cụ thể”, anh Bùi Quang Huy dẫn trong phát biểu tại chương trình. Anh Huy nhấn mạnh, tinh thần và tư tưởng chỉ đạo quan trọng của Đại hội XIV và của đồng chí Tổng Bí thư cần được cụ thể hóa ngay trong mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan T.Ư Đoàn. Để thực hiện thắng lợi sứ mệnh, nhiệm vụ quan trọng của tổ chức, anh Bùi Quang Huy đề nghị khẩn trương tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động của Đoàn, của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ T.Ư Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Xây dựng và triển khai Đề án học tập, quán triệt các bài phát biểu, bài viết, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, để tinh thần của Nghị quyết Đại hội, những quan điểm, giải pháp lớn, đột phá của Đảng ta thấm nhuần tới từng cán bộ, đảng viên và được cụ thể hóa trong từng công việc của từng khối, từng đơn vị, từng cá nhân. Tập trung chuẩn bị thật sớm, thật kỹ lưỡng, chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Văn kiện Đại hội và công tác chuẩn bị nội dung Đại hội cần phải được rà soát kỹ lưỡng, thể hiện rõ tinh thần hành động, gần thanh niên, vì thanh niên, lấy thanh niên làm chủ thể của hoạt động Đoàn. THÔNG MINH HƠN, HIỆU QUẢ HƠN, NHANH HƠN Anh Bùi Quang Huy yêu cầu Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên quyết liệt thực hiện đổi mới phương thức, tư duy làm việc trong bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống cán bộ Đoàn chuyên trách ít hơn. Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản trị phong trào, điều phối lực lượng, theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả… “Bộ máy tinh gọn hơn không có nghĩa là làm ít đi, mà đòi hỏi làm thông minh hơn, hiệu quả hơn, nhanh hơn”, anh Huy yêu cầu. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác phải quán triệt và thực hiện theo đúng tinh thần 3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo (dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động); lựa chọn nội dung công việc, hoạt động để triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần thực hiện “nêu gương”, quán triệt và triển khai nghiêm túc Kết luận số 226 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. XUÂN TÙNG Tại chương trình kỉ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định: “Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, với khí thế mới sau Đại hội XIV, chúng ta tin tưởng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước sẽ tiên phong, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả, thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII”. Anh Bùi Quang Huy nhận danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng từ anh Đỗ Văn Bách - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn ẢNH: XUÂN TÙNG Tại chương trình, Đảng ủy T.Ư Đoàn đã tổ chức quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; và Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiên phong, sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Sau một thời gian phát động và triển khai rộng rãi, Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã tiếp nhận tổng cộng 251 tác phẩm dự thi từ 125 tác giả, bao gồm cả các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, sinh viên các trường mỹ thuật và đoàn viên thanh niên từ khắp mọi miền Tổ quốc. Hội đồng Ban Giám khảo, bao gồm những chuyên gia uy tín về mỹ thuật, báo chí và công tác Đoàn, đã làm việc với tinh thần công tâm, nghiêm túc qua nhiều vòng chấm thi khắt khe. Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã chọn trao 1 giải Đặc biệt, 3 giải A và 6 giải B cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Biểu trưng đạt giải Đặc biệt sẽ hiện diện trên mọi phương tiện truyền thông, các ấn phẩm và trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, trở thành hình ảnh đại diện mang tính biểu tượng cho sức trẻ và ý chí của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tiếp nối thành công của cuộc thi sáng tác biểu trưng, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, sinh động và lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của Đại hội đến các tầng lớp nhân dân, Trung ương Đoàn cũng sẽ phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với tinh thần Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 hôm nay chính là mốc son khởi động cho một chiến dịch truyền thông chính trị rộng lớn, nơi nghệ thuật được hòa quyện cùng lý tưởng cách mạng để phục vụ nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn. CHÂU LINH KỈ NIỆM 96 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 – 3/2/2026) Hôm nay, trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn XIII Hôm nay (4/2), tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội đồng Ban Giám khảo Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

5 n Thứ Tư n Ngày 4/2/2026 KINH TẾ Sáng 3/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2026. Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, sau khi báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025 kiến nghị khắc phục những bất cập trong quản lý an toàn thực phẩm và sau vụ việc liên quan đến đồ hộp Hạ Long, Chính phủ cùng các bộ, ngành đã vào cuộc quyết liệt. Nhiều cơ sở, địa điểm sản xuất thực phẩm vi phạm an toàn thực phẩm đã bị phát hiện, trong đó có những sản phẩm chứa hóa chất được người dân sử dụng hằng ngày như giá đỗ, ốc bươu… làm xói mòn niềm tin của xã hội đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Trước thực tiễn đó, bà Hải tán thành việc Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2026 của Chính phủ và việc dự kiến trình Quốc hội dự án Luật An toàn vệ sinh thực phẩm (sửa đổi) trong năm 2026. Tuy nhiên, từ thực tế triển khai, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường lưu ý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nông sản, thực phẩm chế biến có thời hạn bảo quản ngắn mang tính đặc thù, trong khi Nghị định số 46 chưa có quy định chuyển tiếp phù hợp về kiểm định chất lượng. Từ thực tiễn này, bà Hải cho rằng, không chỉ riêng Nghị định số 46 mà với nhiều luật, nghị định khác vừa được ban hành, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường giám sát việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Điều này góp phần bảo đảm đúng tinh thần của luật, đúng thẩm quyền, không hướng dẫn tràn lan và đặc biệt phải đánh giá đầy đủ tác động, có quy định chuyển tiếp đối với những lĩnh vực biến động nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. “Theo tinh thần đổi mới tư duy lập pháp, các luật tập trung quy định những vấn đề cốt lõi, mang tính khung, còn các nội dung chi tiết do Chính phủ và các cơ quan thực thi tổ chức triển khai. Vì vậy, trách nhiệm giám sát của các cơ quan của Quốc hội càng trở nên quan trọng”, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nêu rõ. Nhấn mạnh yêu cầu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khẳng định, Ủy ban đã giao bộ phận chuyên môn rà soát, soạn thảo văn bản và sẽ có ý kiến gửi cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định số 46/2026, nhằm kịp thời điều chỉnh, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. RÚT KINH NGHIỆM BAN HÀNH Trình bày báo cáo trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó, sớm ban hành văn bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu để bảo đảm việc triển khai Nghị định số 46/2026 của Chính phủ được thống nhất, hiệu quả. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá sâu hơn tác động của việc ban hành Nghị định số 46/2026, theo dõi, rút kinh nghiệm trong việc ban hành nghị định, thông tư thi hành luật, chú trọng các quy định về áp dụng pháp luật, điều khoản chuyển tiếp và thời điểm có hiệu lực. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngay từ giai đoạn chuẩn bị. LUÂN DŨ NG Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, đã giao bộ phận chuyên môn rà soát, soạn thảo văn bản và sẽ có ý kiến gửi cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định số 46/2026, nhằm kịp thời điều chỉnh, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Nghị định quy định chi tiế t thi hà nh mộ t số điề u và biệ n phá p để tổ chứ c, hướ ng dẫ n thi hà nh Luậ t An toà n thự c phẩ m (Nghị định 46/2026) có hiệ u lự c thi hà nh từ ngà y 26/1/2026. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải Ủy ban của Quốc hội sẽ có ý kiến về Nghị định 46 Theo khảo sát của PV Tiền Phong, tại cửa khẩu Kim Thành, số lượng xe container ở các bến bãi vẫn đông đúc, không khí giao nhận hàng vẫn diễn ra tấp nập. Tuy nhiên, các ngành hàng liên quan đến thực phẩm có phần trầm lắng hơn. Ông Trần Anh Tú, Đội trưởng Đội Hải quan cửa khẩu Lào Cai, Chi cục Hải quan Khu vực VII, cho biết, ngày 26/1, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2026/NĐCP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm. Nghị định này được xem là bước siết quản lý theo hướng quản lý rủi ro, tăng cường bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tiệm cận thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai đồng loạt việc kiểm tra thực phẩm nhập khẩu tại cửa khẩu đã phát sinh nhiều vướng mắc. “Do vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị định mới, đơn vị kiểm dịch chưa thể cấp giấy tờ kiểm dịch cho hàng hóa. Sau khi có chỉ đạo khẩn từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Y tế, đơn vị kiểm dịch đã cấp giấy phép, phía Hải quan thực hiện thông quan cho doanh nghiệp”, ông Tú cho biết. Theo đó, đến chiều 31/1, Đội Hải quan Cửa khẩu Lào Cai đã cơ bản giải quyết được việc ách tắc hàng nông sản tại Cửa khẩu Quốc tế Kim Thành. Theo ông Tú, quy định chuyển tiếp đối với các lô hàng đã nhập khẩu hoặc đang làm thủ tục trước thời điểm nghị định có hiệu lực chưa được làm rõ, gây khó khăn cho hoạt động thông quan. Bên cạnh đó, việc áp dụng phương thức kiểm tra mới với thời gian trả kết quả từ 5-7 ngày tạo áp lực lớn cho cơ quan kiểm tra, hệ thống kiểm nghiệm và doanh nghiệp, đặc biệt với nhóm hàng tươi sống, dễ hư hỏng, chi phí lưu bãi cao. “Hàng hóa bị ùn ứ chủ yếu là nông sản tươi, sản phẩm sơ chế có nguồn gốc thực vật như rau, củ, quả, gạo, lúa, sắn; ngoài ra còn có một số mặt hàng nông sản đã qua chế biến, đóng gói sẵn. Nguyên nhân chính là Nghị định 46 có hiệu lực ngay, trong khi chưa kịp ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về phương thức kiểm tra, trình tự lấy mẫu và thời gian kiểm nghiệm”, ông Tú nói. Anh T., đại diện một doanh nghiệp có hai xe chở nho nhập khẩu bị ùn ứ tại cửa khẩu Kim Thành ngày 30/1, nói rằ ng, Nghị định 46 mới ban hành yêu cầu bổ sung một số giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn trong nước, trong khi doanh nghiệp chưa kịp chuẩn bị. “Hai container hàng đã đưa vào khu vực cửa khẩu, chúng tôi không thể bổ sung kịp các giấy tờ, thủ tục từ phía đối tác Trung Quốc”, anh T. nói. Theo anh T., đến chiều 31/1, hai container đã được thông quan. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn lúng túng trong việc thực hiện nghị định mới nên chưa dám nhập thêm hàng. “Chúng tôi đang rà soát lại toàn bộ hồ sơ để xem còn thiếu, cần bổ sung những gì. Mỗi xe trị giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, nên doanh nghiệp phải chờ hướng dẫn cụ thể từ cơ quan chức năng để thực hiện, tránh rủi ro”, anh T. chia sẻ. THÀ NH ĐẠ T-TUẤ N TÚ CỬA KHẨU KIM THÀNH: Hàng thực phẩm vật vờ chờ quy định Các xe container hàng ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai Những ngày qua có hơn 1.300 container, ghe thuyền chở nông sản tươi sống, thực phẩm tại nhiều cửa khẩu trên cả nước bị ách tắc do vướng quy định mới về kiểm tra an toàn thực phẩm. Riêng tại cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) có khoảng 300 xe chở nông sản tươi sống, rau củ quả và bánh kẹo chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm để thông quan, bị ùn ứ. Theo ghi nhận, một số doanh nghiệp nhập khẩu cũng hoạt động ở mức cầm chừng, chờ đợi hướng dẫn từ lực lượng chức năng. Các doanh nghiệp cho rằng, đây là cao điểm kinh doanh dịp Tết nên rất muốn vấn đề được nhanh chóng giải quyết.

6 n Thứ Tư n Ngày 4/2/2026 KHOA GIÁO Không chạy theo thành tích khi sắp xếp trường học Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, tất cả các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc rà soát, xây dựng phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập và báo cáo kết quả về trung ương trong tháng 12. Việc rà soát phải làm rõ thực trạng quy mô, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, hiệu quả hoạt động của từng cơ sở; đối với những cơ sở có quy mô quá lớn, quá nhỏ, hoặc không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn thì phải được xem xét, đánh giá một cách nghiêm túc, có căn cứ khoa học. Trong đó, không tổ chức sắp xếp lại trường học một cách máy móc. Mỗi địa phương có đặc thù khác nhau về điều kiện kinh tế - xã hội, mật độ dân cư, địa hình, giao thông đi lại. Do đó việc sắp xếp phải căn cứ vào thực tiễn cụ thể, bảo đảm phù hợp và hiệu quả. Trong số các yêu cầu cần thực hiện xuyên suốt quá trình sắp xếp, Bộ GD&ĐT lưu ý các địa phương, việc sắp xếp không được làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học đang diễn ra, không để học sinh phải nghỉ học kéo dài, không làm gián đoạn chương trình, kế hoạch năm học. Bộ trưởng nhấn mạnh việc triển khai các văn bản chỉ đạo của T.Ư và Bộ GD&ĐT phải bám sát thực tiễn, không áp dụng máy móc. Mỗi địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội, mật độ dân cư, giao thông và đặc thù vùng miền khác nhau; do đó, việc sắp xếp phải căn cứ cụ thể vào từng địa bàn, không rập khuôn giữa đô thị, đồng bằng, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Mục tiêu của sắp xếp là tổ chức dạy học và quản lý tốt hơn, thuận lợi hơn, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. Nếu việc sắp xếp khiến quy mô quá nhỏ, kém hiệu quả hoặc làm giảm chất lượng thì kiên quyết không thực hiện. “Không đặt ra các chỉ tiêu mang tính gượng ép, không chạy theo thành tích, không áp đặt máy móc các con số như mỗi xã chỉ còn một trường hay giảm theo tỷ lệ cứng nhắc. Có địa phương cần giảm, nhưng cũng có địa phương phải giữ nguyên hoặc tăng thêm, nhất là ở khu vực đô thị, khu công nghiệp, nơi dân cư tập trung đông và trường lớp đang quá tải”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định. Cũng theo người đứng đầu ngành Giáo dục, quá trình sắp xếp trường học, các địa phương không lấy tiêu chí tự chủ tài chính làm căn cứ sắp xếp cơ sở giáo dục. Giáo dục phải được đặt trên nguyên tắc chuyên môn và chất lượng. Không sử dụng các tiêu chí “phi giáo dục” để quyết định vấn đề giáo dục, đúng với tinh thần các Nghị quyết của Trung ương. GIẢI THỂ CƠ SỞ KHÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu, đối với các cơ sở giáo dục trong cùng một xã, đặc biệt là các trường, điểm trường gần nhau, quy mô quá nhỏ hoặc siêu nhỏ, cần sắp xếp lại. Trường hợp không bảo đảm an toàn, cơ sở vật chất, chất lượng nuôi dạy thì kiên quyết cho dừng hoạt động hoặc giải thể, nhất là các nhóm trẻ, trường mầm non tư thục không đủ điều kiện. Không vì giảm đầu mối mà nhập mầm non với tiểu học; không sáp nhập trường mầm non vào trường phổ thông; không nhập tiểu học, THCS, THPT thành một, trừ các mô hình liên cấp tư thục đã hình thành ổn định. Đối với giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu, không chuyển đổi đồng loạt, máy móc sang mô hình trung học nghề. Việc chuyển đổi phải chờ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, có lộ trình, chương trình, đội ngũ và điều kiện bảo đảm. Đối với các trường cao đẳng, có thể xem xét sáp nhập các trường đơn ngành thành đa ngành, nhưng tránh quy mô quá lớn, vượt quá năng lực quản trị. Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa lớn trong việc thực hiện các nghị quyết của T.Ư. Đề nghị các địa phương nắm chắc tinh thần chỉ đạo, hiểu đúng, làm đúng, triển khai thận trọng nhưng quyết liệt, bảo đảm hiệu quả, ổn định và phát triển bền vững giáo dục trên địa bàn. HÀ LINH Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, quá trình sắp xếp lại trường lớp ở các địa phương không được máy móc, chạy theo thành tích. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ẢNH: QH Tháng 12/2025, Bộ GD&ĐT đánh giá, một số địa phương “có dấu hiệu nóng vội, thiếu thận trọng”. Việc thực hiện sắp xếp, giảm số lượng trường theo hướng cơ học, làm mất cân đối quy mô lớp, điểm trường. Có phường, xã sáp nhập 3-4 trường thành 1 dẫn đến có tới 9 phó hiệu trưởng, vượt quá quy định của Bộ GD&ĐT về số lớp/ trường học. Đơn cử như, tại Quảng Ninh sau tinh giản, sắp xếp trường lớp đã giảm gần 50% số trường phổ thông. Cụ thể, toàn tỉnh chỉ còn 280/570 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập. Ngày 3/2, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhi L.T.D. (15 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh cũ) trong tình trạng sốt cao, khó thở, tím môi và đầu chi, SpO2 giảm nặng dù đã hỗ trợ oxy. Trước đó, trẻ có biểu hiện sốt và dùng thuốc hạ sốt tại nhà. Khi bị bệnh, trẻ vẫn cố gắng đi học. Tại trường, trẻ bất ngờ choáng váng, không thể di chuyển trong lớp. TS.BS Huỳnh Quang Đại, phụ trách Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của bệnh viện cho biết, qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh không ghi nhận tổn thương phổi. Các biểu hiện của bệnh nhân gợi ý tình trạng giảm oxy không xuất phát từ nguyên nhân hô hấp. Kết quả khí máu động mạch cho thấy Methemoglobin tăng cao 15-20%, trong khi giá trị bình thường dưới 1%, khiến hemoglobin mất khả năng vận chuyển oxy. Đồng thời, xét nghiệm xác định trẻ dương tính với virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết kèm thiếu máu tiến triển, vàng da và nước tiểu sẫm màu. Định lượng men G6PD (loại men có tác dụng bảo vệ màng tế bào hồng cầu khỏi bị tổn thương bởi các tác nhân oxy hóa, giúp hồng cầu bền vững và hoạt động bình thường) cho kết quả rất thấp, xác định bệnh nhi thiếu men G6PD mức độ nặng. BS.CK1 Đào Thị Huyên, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết sốt xuất huyết Dengue chính là yếu tố khởi phát tình trạng tan huyết nội mạch cấp, làm thiếu máu nặng khiến bệnh nhi rơi vào nguy kịch dù được thở oxy nồng độ cao. Ê kíp hồi sức đã điều trị tích cực bằng truyền máu, hỗ trợ hô hấp, theo dõi sát chức năng gan thận và tuyệt đối tránh các yếu tố gây tan huyết. Sau 1 tuần điều trị, sức khỏe của bệnh nhi đã bình phục tốt, đủ điều kiện xuất viện. TS.BS Huỳnh Quang Đại cảnh báo sốt xuất huyết trên nền thiếu men G6PD là tình huống đặc biệt nguy hiểm, dễ bị bỏ sót nếu không khai thác kỹ tiền sử. Khoảng một tháng trước, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tiếp nhận trẻ N.Đ.N.Đ. (15 tuổi, ngụ TPHCM) trong tình trạng sốc sốt xuất huyết Dengue nặng. BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc bệnh viện cho biết, theo bệnh sử, trẻ sốt cao liên tục nhiều ngày, không đáp ứng hạ sốt, sau đó ói dịch nâu, tay chân lạnh, nhập viện địa phương với mạch không bắt được, huyết áp không đo được, phải chuyển tuyến khẩn cấp. Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, trẻ được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, diễn tiến nhanh sang suy đa cơ quan, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp. Đặc biệt, trẻ tổn thương gan, thận và tụy rất nặng. Đây là biến chứng hiếm gặp trong y văn thế giới. Bệnh nhi phải thở máy, truyền máu, huyết tương, lọc máu liên tục nhiều đợt và điều trị hỗ trợ gan, tụy. Sau gần 4 tuần hồi sức tích cực, chức năng các cơ quan dần hồi phục, trẻ được cai máy thở, tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi. BS Nguyễn Minh Tiến cho biết, tổn thương tụy trong sốt xuất huyết rất hiếm, cơ chế bệnh sinh chưa hoàn toàn rõ ràng nhưng liên quan đến tổn thương vi mạch, phản ứng miễn dịch quá mức và rối loạn đông máu. Từ thực tế điều trị, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan khi trẻ sốt cao trên 2 ngày, đặc biệt nếu kèm đau bụng, li bì, tay chân lạnh, chảy máu bất thường hoặc nôn ói. Trẻ cần được đưa đến bệnh viện sớm để theo dõi và xử trí kịp thời. Việc diệt muỗi, lăng quăng, ngủ mùng và chủ động phòng bệnh vẫn là biện pháp quan trọng trong bối cảnh dịch có xu hướng “trái mùa”. VÂN SƠN Nhiều trẻ nguy kịch vì sốt xuất huyết Dù đang ngoài cao điểm mùa mưa, các bệnh viện tại TPHCM vẫn liên tục tiếp nhận những ca sốt xuất huyết Dengue diễn tiến nặng, biến chứng hiếm gặp, đe dọa tính mạng người bệnh. Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, trong tuần thứ 4 của năm 2026 (từ 19/1 đến 25/1), thành phố ghi nhận 1.289 ca sốt xuất huyết, giảm 29% so với trung bình 4 tuần trước. Tuy nhiên, tổng số ca tích lũy từ đầu năm đến nay vẫn ở mức cao với 6.542 trường hợp.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==