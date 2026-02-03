Báo Tiền Phong số 34

THỨ BA 3/2/2026 Số 34 0977.456.112 KỈ NIỆM 96 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930-3/2/2026) TRANG 6 Bộ GD&ĐT siết chất lượng đầu vào TRANG 14 Tuyệt đối không để ách tắc hàng hóa qua các cửa khẩu TRANG 8-9 Sân khấu vinh danh và phép thử bản lĩnh nghệ sĩ TRANG 15 Nếm trái đắng khi “đu đỉnh” giá vàng, bạc CHUYỆN HÔM NAY Tinh thần hành động mới XEM TIẾP TRANG 15 n VĂN KIÊN Một tuần sau bế mạc Đại hội XIV của Đảng, tinh thần hành động “không để một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ” đang dần lan tỏa ra toàn hệ thống chính trị. TRANG 2-3-4-5 Hà Nội đang triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là quy hoạch Thủ đô (trong ảnh là phối cảnh dự kiến Trục cảnh quan sông Hồng) HÀNH ĐỘNG VÌ DÂN, “không để một ngày lãng phí” Vững bước dưới cờ Đảng

2 n Thứ Ba n Ngày 3/2/2026 THỜI SỰ Ngay sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) với một tinh thần hân hoan đặc biệt. Dấu mốc 96 năm của Đảng càng có ý nghĩa, khi chúng ta bước vào năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới - năm khởi đầu có vai trò quyết định trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa các mục tiêu chiến lược thành hiện thực. Niềm tự hào về chặng đường vẻ vang 96 năm dưới cờ Đảng quang vinh đang tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy khí thế mới, niềm tin mới để chúng ta vững tin tiến bước. Trải qua 96 mùa Xuân kể từ ngày ra đời, đặc biệt là hơn 80 năm Đảng cầm quyền, Đảng ta đã chứng tỏ một sức sống bền bỉ, bản lĩnh kiên cường và đường lối lãnh đạo đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ khi có Đảng, dân tộc ta, với truyền thống ngàn năm văn hiến, đã viết tiếp những trang sử hào hùng: lãnh đạo Nhân dân tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; lãnh đạo toàn dân chiến thắng thực dân, đế quốc trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, thu non sông về một mối và đưa cả nước tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mỗi bước thăng trầm của lịch sử đều là thử thách tôi luyện Đảng ta ngày càng trưởng thành, vững mạnh hơn trên con đường phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Chặng đường 96 năm qua đã khẳng định: không có lực lượng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam đủ uy tín, năng lực và bản lĩnh lãnh đạo cách mạng với mục tiêu vì Nhân dân. Vai trò cầm quyền và lãnh đạo toàn diện của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều làm nên sức mạnh, uy tín của Đảng không chỉ ở những chiến công hiển hách, mà còn ở tinh thần cầu thị, dám nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa. Nhờ đó, Đảng ta luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hành trình 96 năm của Đảng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Trước hết, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội phải luôn được kiên định nắm vững - đó là hai mục tiêu chiến lược, gắn bó chặt chẽ với nhau trong suốt tiến trình cách mạng. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa xã hội là nền tảng vững chắc bảo đảm nền độc lập chân chính, lâu bền cho dân tộc. Thấm nhuần chân lý đó, Đảng ta luôn luôn kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn: vừa kiên quyết bảo vệ bằng được độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, vừa bền bỉ xây dựng chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của Nhân dân. Bài học sâu sắc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhân dân vừa là người làm nên những thắng lợi lịch sử, vừa là nguồn sức mạnh vô tận để Đảng tồn tại và phát triển. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đảng ta được Nhân dân tin tưởng giao phó sứ mệnh và Đảng không có lợi ích nào khác ngoài phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Lời dạy của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở rằng Đảng phải luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, lấy dân làm gốc và lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Thực tiễn cũng cho thấy, một khi quan liêu, tham nhũng, xa rời Nhân dân, thì đó sẽ là nguy cơ khôn lường cho vận mệnh đất nước và chính sự tồn vong của Đảng. Do đó, giữ gìn mối quan hệ máu thịt với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng luôn là nguyên tắc sinh tử. Sự ủng hộ, tin yêu của Nhân dân chính là thước đo uy tín, nguồn sức mạnh và “bí quyết” thắng lợi của Đảng ta trong mọi giai đoạn cách mạng. Bên cạnh đó, Đảng ta luôn coi trọng và không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết -Thành công, thành công, đại thành công” - lời hiệu triệu của Bác Hồ đã kết tinh chân lý: đoàn kết là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn nhất của cách mạng Việt Nam. Đảng phải biết phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đây vừa là bài học, vừa là phương châm hành động để Đảng lãnh đạo Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, đưa đất nước vươn lên tầm cao mới trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Bài học lớn bao trùm lên tất cả là: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lịch sử 96 năm qua khẳng định vai trò tiên phong, “đội quân dẫn đường” của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Đảng muốn lãnh đạo lâu dài thì phải luôn tự hoàn thiện, tự làm mới, giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong. Đảng ta phải không ngừng học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức thực tiễn để đủ sức giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn cách mạng đặt ra. Đồng thời, Đảng phải thường xuyên cảnh giác, đấu tranh phòng chống những nguy cơ lớn đối với mình, nhất là sai lầm về đường lối, chệch hướng, tụt hậu về kinh tế, bệnh quan liêu, tham nhũng và sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ tiếp tục là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Ở mỗi bước ngoặt lịch sử, Đảng đều kịp thời đề ra chủ trương đúng đắn và nghiêm khắc sửa chữa sai lầm, khuyết điểm nếu có. Sự dũng cảm “tự soi, tự sửa” giúp Đảng tránh rơi vào giáo điều, trì trệ, không ngừng lớn mạnh để đáp ứng yêu cầu của cách mạng qua từng giai đoạn. Từ những bài học lịch sử, Đảng ta luôn chủ động đưa ra những quyết sách kịp thời; tiêu biểu là công cuộc Đổi mới từ thập niên 1980 đã đưa đất nước thoát khủng hoảng và phát triển mạnh mẽ. Gần đây, trước nạn tham nhũng, suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận và quyết tâm thực hiện để chấn chỉnh, đẩy mạnh đấu tranh với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”. Hôm nay, nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ qua, chúng ta tự hào nhận thấy: dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ một dân tộc nô lệ, đói nghèo, Việt Nam đã vươn lên thành một quốc gia độc lập, thống nhất, tự chủ, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế; từ một đất nước kiệt quệ sau các cuộc chiến tranh, chúng ta đã tiến hành công cuộc Đổi mới 1986, đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao. Nhìn ra thế giới, có thể khẳng định: cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam đang ngày một nâng cao. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng” của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dịp kỉ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/19303/2/2026). Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng ẢNH: TTXVN Vững bước dưới cờ Đảng QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM KỈ NIỆM 96 NĂM NGÀY THÀNH LẬP nTỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

3 n Thứ Ba n Ngày 3/2/2026 THỜI SỰ Cùng tham dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Lễ khởi công dự án là hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là minh chứng sống động cho tinh thần bứt phá của đất nước trong kỷ nguyên mới. Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City được triển khai là bước cụ thể hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm của Thủ đô, góp phần thực hiện chủ trương giãn hơn 860.000 cư dân khỏi khu vực Vành đai 3 trở vào. Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City, thực hiện bởi Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Tập đoàn Sunshine) - Công ty Cổ phần Thái Nam Land (Tập đoàn Thái Nam), được đánh giá là dự án chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc không gian phát triển Thủ đô theo định hướng đa cực, đa trung tâm. Có quy mô gần 700 ha, dự án không chỉ xác lập vị thế của một đô thị kiểu mẫu về hạ tầng tiên tiến, đồng bộ mà còn đóng vai trò then chốt trong việc nâng cấp tiêu chuẩn sống, gia tăng nguồn cung và bình ổn thị trường nhà ở trong trung và dài hạn. Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô khoảng 699,35 ha, tọa lạc tại các xã Phúc Thịnh - Thiên Lộc - Mê Linh, ngay cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, nơi đang được định hình là trục phát triển đô thị mới mang tầm chiến lược của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới. Dự án nằm giữa hai hành lang giao thông huyết mạch gồm Vành đai 3 (kết nối trực tiếp cầu Thăng Long) và Vành đai 3,5 (kết nối cầu Thượng Cát), đồng thời thuộc vùng ảnh hưởng của Vành đai 4, trục động lực quốc gia đang từng bước hoàn thiện. Từ vị trí này, dự án thụ hưởng hệ kết nối đa lớp hiếm có, bao gồm mạng lưới đường bộ liên vùng, các cây cầu huyết mạch vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị Metro số 4, 7 và 9 theo quy hoạch, cùng lợi thế tiếp cận nhanh sân bay quốc tế Nội Bài. Dự án có khả năng kết nối thuận lợi với trung tâm Hà Nội và các địa phương trong Vùng Thủ đô mở rộng như Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Nguyên, cũng như các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Với quy mô đủ lớn để đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 240.000 người dân, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City tạo điều kiện lý tưởng để triển khai một mô hình quy hoạch đồng bộ, bài bản và dài hạn, khắc phục triệt để tình trạng phát triển manh mún, chắp vá, vốn là rào cản khiến nhiều khu đô thị trước đây chưa phát huy được hiệu quả tổng thể. TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý Thủ tướng đặt ra 3 kì vọng lớn với Hội chợ Mùa Xuân Tổng Bí thư dự khởi công Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Sáng 2/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City - dự án chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc không gian phát triển Thủ đô theo định hướng đa cực, đa trung tâm. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đến dự Lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City ẢNH: NHƯ Ý Sáng 2/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính thức khai mạc. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây không chỉ là một sự kiện thương mại - tiêu dùng đơn thuần, mà còn là “bước chạy đà” quan trọng để tạo xung lực mới cho nền kinh tế ngay từ những ngày đầu năm. Thủ tướng cho rằng, sự kiện này tiếp nối thành công của Hội chợ Mùa Thu 2025 và các hoạt động triển lãm lớn trước đó, từng bước hình thành không gian xúc tiến thương mại, đầu tư chuyên nghiệp, quy mô quốc gia, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm của khu vực và quốc tế. Với quy mô hơn 3.000 gian hàng, được tổ chức theo nhiều phân khu chuyên đề, Thủ tướng nhấn mạnh Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết, mà còn mang đến một “hành trình du xuân” giàu bản sắc, nơi hội tụ văn hóa, ẩm thực, sản phẩm đặc trưng vùng miền và các hoạt động trải nghiệm dành cho người dân. Theo Thủ tướng, điểm cốt lõi của hội chợ là hướng về nhân dân, lấy người tiêu dùng làm trung tâm, tạo không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường. Thủ tướng nhấn mạnh định hướng xây dựng hội chợ trở thành nơi hội tụ tinh hoa hàng hóa Việt Nam theo tiêu chí “6 nhất”: Tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất. “Đây không chỉ là cam kết về chất lượng sản phẩm, mà còn là thông điệp mạnh mẽ nhằm củng cố niềm tin của người tiêu dùng, lan tỏa sâu rộng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đồng thời thể hiện thái độ kiên quyết trong việc đấu tranh với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ”, Thủ tướng nhấn mạnh. Từ góc độ phát triển dài hạn, Thủ tướng đặt ra 3 kỳ vọng lớn đối với Hội chợ Mùa Xuân 2026: Hội chợ phải trở thành điểm hẹn giao thương vươn tầm quốc tế, không chỉ đo đếm bằng doanh thu mà còn bằng giá trị hội tụ của sản phẩm, thị trường, đối tác và cơ hội hợp tác. Đây phải là không gian “thổi hồn” vào sản phẩm Việt Nam, nơi mỗi hàng hóa trở thành một “đại sứ” quảng bá thương hiệu, văn hóa và hình ảnh quốc gia. Cùng với đó, hội chợ cần góp phần khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, tạo đà cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tới. DƯƠNG HƯNG Bạn bè năm châu biết đến Việt Nam như một dân tộc anh hùng trong đấu tranh giành độc lập, đồng thời là một đối tác tin cậy, một quốc gia yêu chuộng hòa bình và đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đó khẳng định chân lý: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là “ngọn cờ tập hợp sức mạnh toàn dân tộc” trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội XIV của Đảng đã đề ra những định hướng, mục tiêu chiến lược quan trọng cho giai đoạn sắp tới, đặc biệt là quyết tâm thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Trách nhiệm lịch sử đặt lên vai toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải hiện thực hóa những mục tiêu, khát vọng đó thành hiện thực sinh động. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên - nhất là người đứng đầu - cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Toàn Đảng phải tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách quyết liệt, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; củng cố mối quan hệ máu thịt với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để kiểm soát quyền lực và chỉnh đốn đội ngũ. Đồng thời, toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, phát huy hiệu quả để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người dân Việt Nam. Gần một thế kỷ ra đời, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta đã thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân. Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm của Đảng cầm quyền, với truyền thống anh hùng và tinh thần đoàn kết của cả dân tộc, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại, tranh thủ thời cơ, tiếp tục giành những thắng lợi to lớn hơn nữa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục chung sức đồng lòng, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời đại mới. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, chúng ta vững bước tiến lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, quyết tâm xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đem hết tâm huyết, trí tuệ và bản lĩnh để kiến tạo một nước Việt Nam hùng cường, để Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại, để chúng ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu trong kỷ nguyên mới. Mùa xuân của đất nước sẽ mãi tươi đẹp, bền vững khi mỗi người Việt Nam - dù ở cương vị nào - đều nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, chung tay xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Để mai sau nhìn lại, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam có thể tự hào đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cao cả của dân tộc, đã sống và cống hiến xứng đáng cho Tổ quốc, cho Nhân dân. q Cùng ngày, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh phục vụ Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, đây là các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược tái thiết và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững. Dự án sẽ góp phần hình thành quỹ nhà ở đủ lớn, phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ. Hội chợ mùa Xuân năm 2026 được tổ chức trong không gian lên tới 130.000 m2 tại Trung tâm Triển lãm số 1 Đông Nam Á, với 3.000 gian hàng, thu hút khoảng 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, dự kiến đón hàng triệu lượt khách tham quan; diễn ra đến hết ngày 13/2. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930-3/2/2026) Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Hội chợ mùa Xuân phải trở thành điểm hẹn giao thương vươn tầm quốc tế, không chỉ đo đếm bằng doanh thu mà còn bằng giá trị hội tụ của sản phẩm, thị trường, đối tác và cơ hội hợp tác.

4 n Thứ Ba n Ngày 3/2/2026 THỜI SỰ MỆNH LỆNH CỦA THỜI ĐẠI Đại hội XIV của Đảng vừa qua đã phát đi tinh thần hành động rất cao. Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” đã nhấn mạnh yêu cầu “không để một ngày lãng phí, không để một tuần lãng phí”. Vì sao trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu hành động nhanh lại trở thành vấn đề cấp bách, thưa ông? Đại hội XIV của Đảng là một đại hội có nhiều điểm rất đặc biệt, trong đó nổi bật là sự nhấn mạnh tinh thần hành động. Điều này phản ánh đúng yêu cầu của thời đại mới - một thời đại vận động nhanh, biến đổi nhanh, đòi hỏi phản ứng nhanh. Do đó, có thể gọi đây là một “đại hội hành động”, với yêu cầu chuyển từ tư duy nhận thức sang tư duy tổ chức thực hiện một cách quyết liệt. Sự chuyển dịch đó xuất phát từ nhiều lý do. Trước hết, phải khẳng định rằng, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta rất coi trọng vai trò của lý luận. Đường lối, nghị quyết của Đảng về cơ bản là đúng, bởi lý luận có vai trò dẫn dắt, soi đường cho hành động. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, xây dựng và nhận thức lý luận đã khó, nhưng tổ chức thực hiện còn khó hơn rất nhiều. Trong nhiều nhiệm kỳ, khi tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chúng ta thường phải thừa nhận một thực tế là kết quả chưa đạt như kỳ vọng, nguyên nhân chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Đến Đại hội XIV, về mặt lý luận, có thể nói chúng ta đã đạt được sự thống nhất và nhận thức khá rõ ràng. Từ tư duy về kỷ nguyên mới, mục tiêu phát triển, quản trị quốc gia, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, phát triển văn hóa, hiện đại hóa kinh tế, cho đến vai trò của các thành phần kinh tế… đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong các văn kiện. Vấn đề đặt ra lúc này không còn là nhận thức đúng hay chưa, mà là tổ chức thực hiện như thế nào. Trong khi đó, cơ hội phát triển của đất nước không chờ đợi chúng ta. Công nghệ thay đổi từng năm, từng ngày, thậm chí từng giờ. Những thành tựu công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo xuất hiện và tạo ra những bước thay đổi nhảy vọt, hoàn toàn khác trước. Nếu không hành động nhanh, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội và bị đứng ngoài dòng chảy phát triển của thế giới. Lịch sử cho thấy, nếu nắm bắt được cơ hội, nếu chớp đúng thời cơ, thì có thể tạo ra bước ngoặt lớn. Năm 1945, từ thân phận một dân tộc nô lệ, với nguồn lực rất hạn chế, chúng ta đã giành được độc lập dân tộc chính là nhờ biết nắm bắt thời cơ. Trong phát triển kinh tế cũng vậy, thời cơ nếu không được tận dụng thì cơ hội sẽ trôi qua và không trở lại. Một điểm rất quan trọng nữa là trong thực tiễn lãnh đạo, giữa lý luận và hành động luôn tồn tại một khoảng cách. Có những vấn đề nếu chờ lý luận hoàn toàn sáng tỏ thì có thể mất rất nhiều thời gian, thậm chí bỏ lỡ cơ hội. Chính hành động trong thực tiễn sẽ kiểm nghiệm, bổ sung và làm giàu thêm cho lý luận, đồng thời thể hiện rõ bản lĩnh lãnh đạo của Đảng. Tinh thần hành động quyết liệt được nhấn mạnh tại Đại hội XIV phản ánh đúng yêu cầu của thời đại mới - một thời đại vận động nhanh, biến đổi nhanh, đòi hỏi phản ứng nhanh. THỂ CHẾ THÔNG THOÁNG ĐỂ CÁN BỘ DÁM LÀM, DÁM ĐỘT PHÁ Để tinh thần hành động của Đại hội XIV đi vào cuộc sống và tạo ra kết quả thực chất, vai trò của đội ngũ cán bộ trong tổ chức thực hiện có ý nghĩa then chốt như thế nào, thưa ông? Đội ngũ lãnh đạo hiện nay là đội ngũ đã được đào tạo, rèn luyện và thử thách trong thực tiễn 40 năm đổi mới, trải qua nhiều đợt chỉnh đốn Đảng. Về năng lực, phẩm chất đạo đức và tư cách, có thể nói các tiêu chuẩn lần này được đặt ra rất cao, rõ ràng và chặt chẽ. Những cán bộ được lựa chọn đều đã trải qua thử thách cả về lý luận, thực tiễn và đạo đức, tạo cơ sở để đáp ứng yêu cầu hành động trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, có tư duy đúng thôi chưa đủ. Hành động còn phụ thuộc rất lớn vào môi trường hành động, tức là thể chế. Thể chế mà tắc nghẽn thì hành động cũng không thể thông suốt. Người Việt Nam vốn rất sáng tạo, nhưng trong thời kỳ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, muốn sáng tạo cũng không làm được vì thể chế bị nghẽn. Chính vì vậy, để hành động hiệu quả, phải tiếp tục xây dựng một môi trường thể chế thông thoáng. Cùng với đó, Đảng tiếp tục đẩy mạnh khuyến khích và bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nếu ở đâu còn tắc nghẽn, dù ở Trung ương hay địa phương, thì cán bộ phải dám đột phá để tháo gỡ. Bên cạnh tư duy và thể chế, hành động còn cần có động lực. Động lực bao gồm cả vật chất và tinh thần. Về vật chất, thời gian qua Đảng và Nhà nước đã từng bước giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền lương, bảo hiểm, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo và đội ngũ cán bộ, qua đó giảm bớt những khó khăn trong đời sống. Về động lực tinh thần, đó là sự ghi nhận, tôn vinh và đánh giá đúng mức của Đảng đối với những cán bộ làm việc hiệu quả, dám đổi mới, dám hành động. Khi tư duy đúng, thể chế thông thoáng và động lực được bảo đảm, thì sẽ khắc phục được tình trạng trì trệ, thói quen trông chờ, xin - cho, phụ thuộc mệnh lệnh cấp trên. Một yếu tố quan trọng nữa là phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, rõ ràng, gắn quyền hạn với trách nhiệm cá nhân. Ai được giao việc gì thì phải chịu trách nhiệm đến cùng việc đó. Đây là điều kiện quan trọng để tinh thần hành động lan tỏa trong toàn hệ thống. “VECTOR TỔNG HỢP” CHO TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Nhìn lại những chuyển động lớn mà Đảng ta đã thực hiện trong thời gian gần đây, đặc biệt tinh thần hành động sau Đại hội XIV của Đảng, ông dự báo như thế nào về khả năng thực hiện hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra? Để hiện thực được mục tiêu, đến năm 2030 - 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao, gắn với nền công nghiệp hiện đại, và đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước - Việt Nam trở thành nước thu nhập cao, có nền công nghiệp hiện đại ngang tầm các nước phát triển, thì quyết tâm chính trị phải đủ lớn và cách làm đúng. Muốn làm được điều đó, trước hết, về phía Đảng, phải xây dựng cho được một Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự là những chiến sĩ tiên phong, là bộ tham mưu chiến lược đúng nghĩa. Việc chỉnh đốn Đảng phải được tiến hành thường xuyên, quyết liệt, bởi thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Không có đạo đức trong sáng thì không thể có hành động đúng đắn. Yếu tố thứ hai là phải xác định đúng và trúng các động lực phát triển của giai đoạn mới. Đảng ta đã chỉ rõ động lực then chốt là khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ đó huy động được trí tuệ, năng lực của toàn xã hội. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Yếu tố thứ ba là phải phát huy sức mạnh tổng hợp của xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại - một bài học lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Khi chúng ta tháo gỡ được các điểm nghẽn, hành động quyết liệt, phát huy được mọi nguồn lực trong và ngoài nước, thì tất cả các yếu tố đó sẽ tạo thành một “vector tổng hợp” cho tăng trưởng và phát triển. Trên cơ sở đó, tôi cho rằng các mục tiêu 100 năm mà Đảng ta đề ra là hoàn toàn có cơ sở để thực hiện. Xin cảm ơn ông! VĂN KIÊN (thực hiện) Trao đổi với Tiền Phong nhân kỉ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, GS Chính trị học – TSKH Phan Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Hội đồng Lí luận Trung ương cho rằng, tinh thần hành động được nhấn mạnh tại Đại hội XIV chính là yêu cầu tất yếu của thời đại mới – nơi tư duy đúng phải được chuyển hóa thành tổ chức thực hiện quyết liệt, “không để một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ” vì lợi ích của Nhân dân. Theo GS Chính trị học – TSKH Phan Xuân Sơn, Đại hội XIV của Đảng được coi là “đại hội hành động”, với yêu cầu chuyển từ tư duy nhận thức sang tư duy tổ chức thực hiện một cách quyết liệt ẢNH: NHƯ Ý Hành động vì dân, “không để một ngày lãng phí” KỈ NIỆM 96 NĂM NGÀY THÀNH LẬP “Cơ hội phát triển của đất nước không chờ đợi chúng ta. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đang diễn ra với tốc độ rất nhanh. Công nghệ thay đổi từng năm, từng ngày, thậm chí từng giờ. Những thành tựu công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo xuất hiện và tạo ra những bước thay đổi nhảy vọt, hoàn toàn khác trước. Nếu không hành động nhanh, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội và bị đứng ngoài dòng chảy phát triển của thế giới”. GS Chính trị học – TSKH PHAN XUÂN SƠN

5 n Thứ Ba n Ngày 3/2/2026 THỜI SỰ ANH PHẠM QUANG VIỆT HOÀNG, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP HÀ NỘI: Kiến tạo tương lai từ tinh thần “dám nghĩ, dám làm…” Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong thời điểm đặc biệt: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa được tổ chức rất thành công, mở ra giai đoạn phát triển mới. Là một đảng viên trẻ, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời thấy rõ trách nhiệm của thế hệ mình trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chúng tôi đang đứng trước một “thời điểm vàng” của lịch sử. Nghị quyết Đại hội XIV không chỉ là văn kiện định hướng, mà là lời hiệu triệu về khát vọng đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Vai trò của thế hệ trẻ ngày nay không chỉ là lực lượng kế thừa mà phải là lực lượng tiên phong kiến tạo, mang trên vai trọng trách lịch sử là hiện thực hóa “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đó là sự tiên phong trong tư duy đột phá, làm chủ khoa học công nghệ và giữ vững bản lĩnh chính trị trong bối cảnh toàn cầu hóa phức tạp. Đồng hành với phong trào sinh viên của Thủ đô, tôi xác định việc cụ thể hóa Nghị quyết phải bắt đầu từ những hành động thực tiễn, "nói đi đôi với làm". Đầu tiên, chúng ta cần tập trung thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong sinh viên. Không chỉ dừng lại ở kỹ năng sử dụng công nghệ, chúng ta cần định hướng để họ làm chủ công nghệ lõi, ứng dụng AI, dữ liệu lớn vào học tập và khởi nghiệp, biến nguồn nhân lực trẻ trở thành "nguồn tài nguyên số" chất lượng cao cho đất nước. Chúng ta cần xây dựng không gian để khơi dậy khát vọng cống hiến thông qua các mô hình tình nguyện thực chất, giải quyết các vấn đề cụ thể của người dân, của xã hội như môi trường, văn hóa và an sinh. BẠN CHU HOA BẢO TRÂM, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ SINH VIÊN 3 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG: Chủ động học hỏi, thích ứng, dấn thân Là đảng viên trẻ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm thế hệ mình trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Được sống, học tập trong môi trường hòa bình, ổn định và hội nhập sâu rộng, tuổi trẻ hôm nay càng cần phát huy vai trò tiên phong, xung kích trong học tập, lao động, đổi mới sáng tạo, cũng như gìn giữ những giá trị cốt lõi mà Đảng đã dày công vun đắp suốt 96 năm qua. Trước yêu cầu mới của thời đại, mỗi đảng viên trẻ cần chủ động học hỏi, thích ứng, dấn thân và cống hiến bằng trí tuệ, nhiệt huyết và khát vọng của tuổi trẻ. Trong vai trò Phó Bí thư Chi bộ sinh viên, tôi cho rằng việc cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV của Đảng phải bắt đầu từ những hành động hằng ngày. Đó là sự gương mẫu trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng trong sinh viên, chú trọng giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng động cơ phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên ưu tú. Chi bộ phối hợp với tổ chức Đoàn triển khai các hoạt động thiết thực, sáng tạo, gắn với chuyển đổi số và tình nguyện vì cộng đồng, qua đó lan tỏa hình ảnh sinh viên - đảng viên trẻ bản lĩnh, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến. Tôi tin rằng, bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ và chân thành, thế hệ đảng viên trẻ sẽ góp phần đưa tinh thần Đại hội XIV đi vào cuộc sống, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. BẠN TRẦN THỊ KIỀU ANH, SINH VIÊN 5 TỐT TIÊU BIỂU CẤP T.Ư, ỦY VIÊN BAN THƯ KÝ T.Ư HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM KHÓA XI: Học tập suốt đời, đổi mới sáng tạo Đại hội XIV của Đảng với những định hướng lớn trong Văn kiện không chỉ mang ý nghĩa chiến lược, mà còn đặt ra yêu cầu cụ thể đối với thế hệ trẻ - lực lượng trực tiếp tham gia hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Từ góc nhìn của một đảng viên trẻ, tôi cho rằng trách nhiệm của thanh niên trước hết thể hiện ở việc coi học tập là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt. Học tập không chỉ để nâng cao tri thức chuyên môn, mà còn để hình thành bản lĩnh, tư duy độc lập, năng lực thích ứng và khả năng tham gia hiệu quả vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Một điểm mới mang tính đột phá của Đại hội XIV là khẳng định văn hóa, con người vừa là nền tảng, vừa là nguồn lực và động lực của phát triển bền vững. Điều này cho thấy vai trò trung tâm của con người, trong đó thế hệ trẻ giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Những giá trị như tinh thần hiếu học, cần cù, sáng tạo, tự lực, tự cường không chỉ là tài sản tinh thần, mà còn tạo nên sức mạnh mềm và lợi thế cạnh tranh của quốc gia. Từ thực tiễn công tác trong môi trường doanh nghiệp và hoạt động Đoàn, tôi xác định học tập suốt đời, chủ động đổi mới sáng tạo và phát huy bản lĩnh văn hóa chính là cách thiết thực để cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. BẠN NGUYỄN THỊ KHÁNH DIỆU, SINH VIÊN ĐẠI HỌC PHENIKAA, GIẢI THƯỞNG NỮ SINH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2025: Bản lĩnh và trách nhiệm của đảng viên trẻ thời đại công nghệ Với tư cách là một đảng viên trẻ và là sinh viên, tôi nhận thức rõ rằng, trách nhiệm của thế hệ mình không chỉ dừng lại ở nhận thức chính trị, mà phải được thể hiện bằng năng lực hành động cụ thể. Đại hội XIV đã nhấn mạnh vai trò then chốt của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặt ra yêu cầu mỗi người trẻ phải chủ động học tập, làm chủ tri thức, không ngừng rèn luyện chuyên môn và bản lĩnh chính trị để thích ứng với những biến đổi nhanh của thời đại. Trên cương vị Chi ủy viên Chi bộ Sinh viên khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Phenikaa, tôi xác định việc cụ thể hóa tinh thần Đại hội phải bắt đầu từ những việc làm hằng ngày. Đó là sự gương mẫu trong học tập, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, các phong trào sinh viên gắn với thực tiễn; cùng chi ủy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng xây dựng môi trường học tập, trao đổi và sáng tạo lành mạnh, nơi mỗi sinh viên đều có cơ hội phát huy năng lực, khát vọng cống hiến. Theo tôi, đảng viên trẻ không chỉ là người thực hiện, mà còn phải là người lan tỏa. Việc củng cố niềm tin của quần chúng vào Đảng cần được thực hiện thông qua những hành động cụ thể, gần gũi và có sức thuyết phục trong đời sống hằng ngày. BẠN NGUYỄN PHÚC ĐỨC, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, GIẢI THƯỞNG THANH NIÊN SỐNG ĐẸP TOÀN QUỐC 2024: Thế hệ trẻ cùng “tiến lên” Đại hội XIV của Đảng đã xác định những định hướng chiến lược mang tính đột phá, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Điều đó đòi hỏi mỗi đảng viên trẻ không chỉ có nhận thức chính trị đúng đắn, mà quan trọng hơn là phải hành động cụ thể, bền bỉ và có trách nhiệm. Thế hệ trẻ hôm nay cần tiên phong trong học tập, lao động, làm chủ khoa học - công nghệ, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Đảng trong đời sống xã hội. Mỗi đảng viên trẻ phải không ngừng tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, cần phát huy vai trò nêu gương, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão, tuân thủ pháp luật và sẵn sàng cống hiến cho đất nước. Với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi tin rằng khi thế hệ trẻ biến tinh thần Đại hội XIV thành những việc làm thiết thực, sức mạnh của tuổi trẻ sẽ góp phần quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước. Đó chính là tinh thần “tiến lên” như trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” của Tổng Bí thư Tô Lâm, mà mỗi người trẻ hôm nay cần mang theo trên hành trình cống hiến. LƯU TRINH (ghi) Sẵn sàng cống hiến bằng việc làm thiết thực Nhiều đảng viên trẻ tiêu biểu bày tỏ sự quyết tâm trước chặng đường phát triển mới của đất nước, nhân kỉ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng. Không dừng ở niềm tự hào, họ đều mong muốn hành động, sẵn sàng cống hiến bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần đưa đất nước phát triển thịnh vượng. Thế hệ trẻ biến tinh thần Đại hội XIV của Đảng thành những việc làm cụ thể, thiết thực ẢNH: DƯƠNG TRIỀU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930-3/2/2026) “Tôi luôn tin rằng, khi thế hệ trẻ dám chịu trách nhiệm, dám gắn tương lai của mình với vận mệnh của đất nước, thanh niên Việt Nam sẽ góp phần quan trọng, tạo đà và thế để cùng với đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỉ nguyên mới”. Anh PHẠM QUANG VIỆT HOÀNG, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội

6 n Thứ Ba n Ngày 3/2/2026 KHOA GIÁO “PHÁT TÍN HIỆU MẠNH” TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo, Đại học (ĐH) Kinh tế Quốc dân, cho rằng các điều chỉnh trong dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH lần này thể hiện nỗ lực rõ rệt của Bộ GD&ĐT trong việc lập lại tính công bằng và trật tự của toàn hệ thống. Theo ông, việc này được xây dựng trên cơ sở phân tích dữ liệu tuyển sinh nhiều năm, tham vấn ý kiến chuyên gia, cơ sở đào tạo và chính thí sinh. Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc giới hạn mỗi cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Thực tế nhiều năm qua cho thấy, việc các trường “phủ kín” hàng chục phương thức không giúp mở rộng cơ hội thực chất cho thí sinh, mà ngược lại làm gia tăng độ nhiễu thông tin, tạo áp lực lựa chọn và phát sinh tuyển sinh hình thức. Việc tinh gọn phương thức là bước điều chỉnh cần thiết để hệ thống vận hành minh bạch, dễ hiểu hơn. Với đề xuất giới hạn số nguyện vọng tối đa của thí sinh, TS Lê Anh Đức cho rằng cơ sở dữ liệu tuyển sinh cho thấy phần lớn thí sinh trúng tuyển trong nhóm nguyện vọng đầu. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý đây là một thay đổi cần được cân nhắc lộ trình, bởi đặc thù của từng nhóm trường, từng phân khúc tuyển sinh không giống nhau. Đối với xét tuyển học bạ, Bộ GD&ĐT đã lựa chọn phương án dung hòa thay vì loại bỏ hoàn toàn. Học bạ vẫn là căn cứ phổ quát nhất, gắn với mọi thí sinh, song không còn được sử dụng một cách độc lập. Việc bổ sung ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào buộc thí sinh sử dụng học bạ vẫn phải nghiêm túc với kì thi tốt nghiệp THPT, kì thi có độ bao phủ và công bằng cao nhất hiện nay. Một điều chỉnh khác mang tính định hướng rõ ràng là việc giảm mạnh điểm cộng trong xét tuyển, đặc biệt với chứng chỉ ngoại ngữ. Theo TS Lê Anh Đức, trong bối cảnh chứng chỉ tiếng Anh ngày càng phổ biến, việc cộng điểm thưởng quá lớn sẽ tạo ra bất bình đẳng nhất định, khi ngoại ngữ chỉ phản ánh kĩ năng bổ trợ, không phải năng lực học tập cốt lõi. Việc khống chế mức cộng tối đa và chuẩn hóa quy đổi tiếng Anh tương đương một môn xét tuyển là bước đi hợp lí, cần thiết để đảm bảo mặt bằng chung. Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT cũng thể hiện sự cầu thị khi kịp thời điều chỉnh quy định về tỉ trọng môn chung trong tổ hợp xét tuyển. Thay vì áp dụng cứng nhắc mức 50% như dự kiến trước đó, có thể gây xáo trộn lớn cho cả trường và thí sinh, bộ đã điều chỉnh xuống mức tối thiểu 1/3, giảm rủi ro chính sách và tránh gây sốc cho hệ thống. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) khẳng định, việc khống chế cơ sở giáo dục ĐH được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh; bỏ xét tuyển thuần tuý bằng học bạ; áp điểm thưởng 1,5 cho mỗi thành tích và IELTS…, Bộ GD&ĐT đang hướng tới siết chặt để nâng cao chất lượng đầu vào, công bằng trong tuyển sinh. Ông Đức đánh giá, dự thảo nghiêm túc, điều chỉnh có căn cứ và quan trọng là phù hợp với thực tiễn tuyển sinh ĐH mấy năm qua. BAO NHIÊU NGUYỆN VỌNG THÌ HỢP LÝ? Liên quan đề xuất giới hạn số nguyện vọng đăng ký tối đa của thí sinh, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại cho rằng việc Bộ GD&ĐT đưa ra mốc 10 nguyện vọng là có cơ sở dữ liệu và phù hợp với xu hướng quản lý rủi ro tuyển sinh. Thống kê các mùa tuyển sinh trước cho thấy phần lớn thí sinh trúng tuyển trong nhóm nguyện vọng đầu, do đó việc chuyển từ đăng ký không giới hạn sang có trần là hợp lý. Tuy nhiên, theo ông Trung, chính sách này cần được cân nhắc kỹ về tác động hành vi của thí sinh. Khi số nguyện vọng bị thu hẹp, thí sinh buộc phải lựa chọn theo hướng an toàn, hạn chế “đặt cược” vào các ngành, trường tốp cao, dù năng lực và điểm số có thể tiệm cận. Thay vì đăng ký theo đúng mong muốn và năng lực học tập, nhiều em sẽ ưu tiên các phương án thấp hơn để giảm rủi ro trượt, từ đó làm méo mó quyết định lựa chọn ngành nghề. Hệ quả có thể là tình trạng thí sinh không trúng tuyển vào những ngành phù hợp nhất với năng lực thực tế, trong khi một số ngành, trường tốp trên lại thiếu vắng những thí sinh có khả năng đáp ứng (chỉ vì các em không dám phân bổ nguyện vọng cho những lựa chọn mang tính cạnh tranh cao). Ông Trung phân tích thêm, hiện nay, phần lớn trong mỗi ngành của trường ĐH đều có nhiều chương trình đào tạo để đa dạng hơn các hình thức học tập và phù hợp hơn với từng đối tượng thí sinh. Ví dụ ngành Quản trị Kinh doanh của Trường ĐH Thương mại hiện có 3 chương trình đào tạo, với thí sinh yêu thích ngành này, các em đã mất 3 nguyện vọng đăng kí. Từ góc độ đó, ông Trung đề xuất cơ quan quản lí cân nhắc việc gia tăng số nguyện vọng tối đa lên 15, nhằm tạo thêm “biên độ an toàn” cho thí sinh trong quá trình lựa chọn, đồng thời hạn chế những hệ quả ngoài mong muốn của một chính sách vốn được thiết kế với mục tiêu tinh gọn hệ thống. TS Lê Anh Đức cho rằng, Bộ GD&ĐT cần cân nhắc, nghiên cứu kĩ nội dung khống chế 10 nguyện vọng đăng kí. Đây là thay đổi sẽ tác động đến thí sinh, các trường. Về phía thí sinh, cơ hội để các em có thể đa dạng hóa nguyện vọng của mình ở các trường sẽ bị giảm sút so với trước đây. Với các trường (đặc biệt các đơn vị tuyển sinh với nhiều mã), việc giới hạn 10 nguyện vọng sẽ là một thách thức. Thay đổi này tương đối đột ngột, cho nên các trường chưa thể có cách ứng biến hiệu quả nhất. “Cá nhân tôi cho rằng nên nới ra tối đa 15-20 nguyện vọng, phù hợp nhất là 20 nguyện vọng. Giải pháp này đảm bảo việc giảm nhẹ cho nền tảng công nghệ thông tin của hệ thống, đồng thời vẫn đảm bảo thí sinh và các trường có thời gian để thích nghi”, TS Lê Anh Đức nói. NGHIÊM HUÊ Với dự kiến sẽ có 8 điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh đại học, cho thấy Bộ GD&ĐT quyết tâm siết chất lượng đầu vào đối với các cơ sở giáo dục đại học. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Bộ GD&ĐT siết chất lượng đầu vào Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, qua kết quả thống kê hằng năm, có khoảng gần 20 phương thức tuyển sinh được các trường ĐH sử dụng thời gian qua. Tuy nhiên, khoảng 90% thí sinh trúng tuyển bằng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển bằng kết quả học tập cấp THPT hoặc kết hợp đồng thời thi tuyển và xét tuyển học bạ. Theo đó, nhóm 1 gồm 5 trung tâm y tế khu vực 1 chức năng (y tế dự phòng) sẽ chấm dứt hoạt động, chuyển nhiệm vụ về trạm y tế cơ sở, gồm các Trung tâm y tế Cà Mau, Đầm Dơi, Cái Nước, Năm Căn và Trần Văn Thời. Nhóm 2, với 11 trung tâm y tế 2 chức năng (dự phòng, khám chữa bệnh), sẽ sắp xếp lại, chuyển chức năng dự phòng về trạm y tế cấp xã, và tổ chức lại theo mô hình bệnh viện khu vực để thực hiện tiếp chức năng khám chữa bệnh. Các trung tâm y tế này gồm: Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, U Minh, Giá Rai, Đông Hải, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Hồng Dân, Phước Long. Về nhân sự, sau khi giải quyết chế độ chính sách cho người xin nghỉ, toàn bộ viên chức, người lao động tại các trung tâm y tế nhóm 1 (tổng 179 người), và nhân sự liên quan hệ y tế dự phòng tại trung tâm y tế nhóm 2 (240 người) sẽ chuyển về các trạm y tế cấp xã. Cùng với chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, toàn bộ tài chính, tài sản, trang thiết bị của các trung tâm trên cũng chuyển về y tế cơ sở, nhằm tinh gọn bộ máy và cân đối lại nguồn lực. Bên cạnh đó, việc đưa tài sản, trang thiết bị y tế về cho y tế cơ sở cũng giúp các trạm này cải thiện chất lượng hoạt động, khi thực tế đa số trạm y tế cơ sở đang xuống cấp, thiếu trang thiết bị (cả chuyên môn lẫn văn phòng), đặc biệt các thiết bị về chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm... Trước đó, như Tiền Phong thông tin, hiện Cà Mau có 4 trung tâm y tế khu vực nợ lương, phụ cấp của nhân viên, với tổng tiền nợ gần 29 tỷ đồng, gồm Trung tâm Y tế khu vực Phước Long, Giá Rai, Phú Tân, Ngọc Hiển. Trong đó, Trung tâm Y tế khu vực Phước Long nợ lớn nhất, với hơn 16 tỷ đồng, các trung tâm còn lại nợ từ 3,8 - 4,8 tỷ đồng. TÂN LỘC Cà Mau sẽ sắp xếp lại các trung tâm y tế Ngày 2/2, nguồn tin của PV Tiền Phong, Sở Y tế Cà Mau đã xây dựng Dự thảo đề án sắp xếp lại các trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh. Trung tâm y tế khu vực Phước Long (huyện Phước Long cũ), tỉnh Cà Mau TUYỂN SINH ĐH 2026:

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==