Báo Tiền Phong số 332-333

Nguyễn Đức Sơn dành Huy chương Bạc tặng bố mẹ Chung kết đồng đội nam và nữ: Cuộc đua Hà Nội và TPHCM Hai kỳ tích GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA NĂM 2026 – CÚP VINFAST Trang 8-9 CỦA LÊ CHÚC AN Số 332-333 | 28-29/11/2026 THỦ TƯỚNG THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN THUẾ VỚI MỸ Trang 2 Trang 6-7 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Một buổi sáng đầu đông Hà Nội của ba năm trước, tôi một mình bần thần giữa hành lang nhỏ hẹp u tối nơi tầng ba của khu tập thể ở Phố Huế. Nhìn vào căn phòng rộng chừng dăm sáu mét vuông khóa im ỉm bên trong cũng đựng đầy bóng tối. Nơi hơn bốn thập kỷ trước là tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi thi nhân Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh. CHUYỆN CUỐI TUẦN Nơi ta ở Xem tiếp trang 3 mở lối vào di sản THẾ HỆ REMIX

Theo chương trình, từ 2729/11, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế năm 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 và Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026. Người dân và du khách được chiêm ngưỡng những khinh khí cầu rực rỡ sắc màu trên bầu trời, thưởng thức các màn trình diễn dù lượn động cơ, đồng thời có cơ hội trải nghiệm bay tự do, bay treo khinh khí cầu và ngắm nhìn vùng đất Quảng Trị từ trên cao. Tối 27/11, tại bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn diễn ra đêm hoa đăng tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong hai ngày 28 và 29/11, lễ hội sẽ chuyển đến Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nơi từng chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước suốt hơn hai thập niên. Từ 6h đến 9h ngày 29/11, đại kỳ Tổ quốc sẽ có mặt tại khu vực cầu Hiền Lương, cùng nghi thức thả 260 chim bồ câu mang thông điệp hòa bình, đoàn kết và khát vọng vươn mình của dân tộc. Bên cạnh các hoạt động bay, người dân và du khách còn được thưởng thức chương trình hoa đăng khinh khí cầu kết hợp âm nhạc vào các tối 28 và 29/11. Chương trình tối 28/11 mở cửa miễn phí. HOÀNG NAM Sáng 27/11 tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026). Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng thông tin tới các đại biểu, các nhà đầu tư trong và ngoài nước liên quan đến đàm phán thuế với Mỹ. Việt Nam vừa qua đưa ra cam kết hết sức mạnh mẽ và đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Mỹ. Hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Mỹ vừa công bố. Việc ký kết, thực thi hiệp định dự kiến sẽ tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của cả hai nước và các nhà đầu tư quốc tế. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp mà ngành chứng khoán Việt Nam đã đạt được trong suốt 30 năm qua. Từ phiên giao dịch đầu tiên (năm 2000) chỉ có hai cổ phiếu niêm yết, vốn hóa khoảng 450 tỷ đồng, đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP; hơn 1.500 công ty đại chúng, trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư; giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25.000 tỷ đồng mỗi phiên trong 10 tháng năm nay. Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ và doanh nghiệp đã huy động trên 8,2 triệu tỷ đồng qua thị trường. Đặc biệt, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE Russell hồi tháng 9 là dấu mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của Việt Nam đã củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế, mở ra cơ hội thu hút các dòng vốn có quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn. Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển thị trường chứng khoán phải thực chất, minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững; không đánh đổi chất lượng và sự ổn định lấy tăng trưởng ngắn hạn. Thước đo thành công của thị trường chứng khoán không chỉ là điểm số, vốn hóa hay giá trị giao dịch, mà trước hết là khả năng huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, là sự lớn mạnh của doanh nghiệp và niềm tin bền vững của các nhà đầu tư. BA ĐỊNH HƯỚNG LỚN Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ngành tài chính, ngành chứng khoán cùng các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các thành viên thị trường tập trung vào 3 định hướng lớn. Thứ nhất, tạo đột phá về thể chế, lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, minh bạch, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế; tháo gỡ các rào cản tiếp cận thị trường, hoàn thiện cơ chế giao dịch, thanh toán và công bố thông tin. Thứ hai, thị trường chứng khoán phải trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế. Cụ thể, phấn đấu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng giai đoạn 2026–2030; đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP. Phát triển quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, nâng cao chất lượng hàng hóa và doanh nghiệp niêm yết, bảo đảm minh bạch, giữ vững kỷ cương thị trường. Thứ ba, hiện đại hóa thị trường, nâng cao năng lực vận hành và sức cạnh tranh quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, thanh toán, giám sát thị trường; nâng cao năng lực quản trị rủi ro, thu hút và giữ chân các dòng vốn quốc tế dài hạn. Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhu cầu và yêu cầu về nguồn lực vốn ngày càng lớn. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng thị trường an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững; thực sự trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn quan trọng, đóng góp thiết thực hơn cho tăng trưởng và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Ông Jean-Paul Servais - Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) ghi nhận - những cải cách của Việt Nam cũng phù hợp với các định hướng ưu tiên ngày càng được IOSCO chú trọng, bao gồm xây dựng các giải pháp quản lý thiết thực, triển khai hiệu quả các chuẩn mực quốc tế, phát triển thị trường vốn và nâng cao năng lực quản lý, giám sát. n TRƯỚC VIỆC MỸ ĐỀ XUẤT ÁP THUẾ MỚI 20% VỚI HÀNG HÓA VIỆT NAM, MỨC CỘNG DỒN CÓ THỂ LÊN TỚI 35%, THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG CHO BIẾT HAI BÊN ĐANG HOÀN TẤT CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT ĐỂ KÝ KẾT VÀ MỨC THUẾ ÁP DỤNG SẼ THẤP HƠN NHIỀU SO VỚI MỨC TỐI ĐA DỰ KIẾN MÀ PHÍA MỸ VỪA CÔNG BỐ. SÁNG 27/11, ĐẠI KỲ TỔ QUỐC 2.025 MÉT VUÔNG CÙNG VỚI 34 KHINH KHÍ CẦU, TƯỢNG TRƯNG CHO 34 TỈNH, THÀNH PHỐ CỦA CẢ NƯỚC TUNG BAY TRÊN BẦU TRỜI THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ, TRONG LỄ HỘI KHINH KHÍ CẦU QUỐC TẾ QUẢNG TRỊ NĂM 2026. Nhân dịp này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng cho những thành tích xuất sắc trong triển khai các giải pháp thúc đẩy sự phát triển và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. VIỆT LINH 28-29/11/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0912033213 (Thu Hiền) n Thiết kế: KIỀU TÚ n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban đại diện tại Bắc Trung Bộ: 21 Hồ Xuân Hương, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban đại diện tại ĐBSCL: 103 Trần Văn Hoài, P. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 52 Trần Nhật Duật, P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, ĐT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, đường 2/4, P. Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. SĐT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Bắc Bộ: 64 đường Lý Tự Trọng, P.Yên Bái, tỉnh Lào Cai. ĐT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban đại diện tại Đông Bắc Bộ: Số 18 Lê Thanh Nghị, P.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Tòa soạn: 15 Hồ Xuân Hương, P. Hai Bà Trưng và D29 Phạm Văn Bạch, P. Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 3943 4031 - 38227525 Fax: (024) 39430693 | E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn | ISSN 0866-0827 | Website: www.tienphong.vn n Tổng Biên tập: PHÙNG CÔNG SƯỞNG n Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Tiến, Trần Thị Thu Hà n Giấy phép xuất bản số: 137/GP-BVHTTDL do Bộ VH,TT&DL cấp ngày 2/10/2025 n In tại: Cty TNHH MTV In Quân đội 1, Cty In báo Nhân Dân Đà Nẵng, Cty TNHH MTV In Đăk Lăk, Xưởng in Quân khu IV, Cty TNHH MTV in Quân đội 2, TPHCM PHÁT HÀNH Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham quan triển lãm 30 năm ngành chứng khoán ẢNH: MINH CHÂU Đại kỳ Tổ quốc 2.025 mét vuông THỦ TƯỚNG THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN THUẾ VỚI MỸ Đại kỳ Tổ quốc cùng 34 khinh khí cầu trên bầu trời Thành cổ Quảng Trị

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức họp báo quốc tế, thông tin về các định hướng, ưu tiên hợp tác và tiến độ chuẩn bị cho năm Việt Nam đăng cai diễn đàn. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, cho biết Việt Nam xác định việc đăng cai diễn đàn lần này là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng nhất từ nay đến năm 2030. Đây là lần thứ ba Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà, sau hai lần tổ chức thành công vào năm 2006 và 2017. KHAI MỞ NHỮNG ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI Kế thừa những thành quả của APEC 2026 tại Trung Quốc và hướng tới hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya 2040, Việt Nam lựa chọn chủ đề cho năm đăng cai là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới: Tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”. Sau quá trình tham vấn rộng rãi với các nền kinh tế thành viên, Việt Nam đề xuất ba ưu tiên hợp tác, gồm: Nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân. Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ đang tạo cơ hội để các nền kinh tế APEC nâng cao năng suất lao động thông qua ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chương trình nghị sự về năng suất sẽ gắn kết nhiều lĩnh vực hợp tác, từ hiện đại hóa hải quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng tới giảm chi phí kinh doanh, đầu tư và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Trong lĩnh vực thương mại số, Việt Nam sẽ chú trọng thúc đẩy thương mại phi giấy tờ, mở rộng sử dụng chứng từ điện tử, tăng cường khả năng tương tác giữa các hệ thống thương mại số của các nền kinh tế thành viên. Việt Nam cũng dự kiến tổ chức Tuần lễ số APEC và Hội nghị Bộ trưởng số AI. Một hướng hợp tác đáng chú ý khác là khai thác những động lực tăng trưởng mới từ sự thay đổi cơ cấu dân số và các ngành kinh tế mới nổi. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ dẫn số liệu cho thấy tỷ lệ nhóm dân số trên 65 tuổi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tăng hơn gấp đôi, từ 7% năm 1990 lên 15% năm 2025. Trong bối cảnh đó, Việt Nam sẽ thúc đẩy các nội dung hợp tác về kinh tế bạc và kinh tế chăm sóc. Việt Nam cũng dự kiến tổ chức đối thoại cấp cao về công nghiệp văn hóa và sáng tạo, hướng tới chuyển hóa văn hóa, tri thức và sức sáng tạo thành những nguồn giá trị mới cho xã hội. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, sự gắn kết giữa các nền kinh tế thành viên và cộng đồng doanh nghiệp sẽ là một trong những điểm nhấn của APEC 2027. Việt Nam sẽ chú trọng sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chương trình nghị sự cũng như các hoạt động trong suốt năm APEC. Bên cạnh Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit), Việt Nam dự kiến tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu khu vực. Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp, startup Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác với những doanh nghiệp công nghệ lớn. Tại sự kiện này, Việt Nam cũng dự kiến công bố kết quả cuộc thi về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo APEC 2027. PHÚ QUỐC DỰ KIẾN ĐÓN HƠN 10.000 ĐẠI BIỂU Trong năm APEC 2027, Việt Nam dự kiến tổ chức hơn 200 hoạt động, trong đó có 11 hội nghị cấp bộ trưởng và đối thoại cấp cao, tại 7 tỉnh, thành phố gồm Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Quảng Ninh và An Giang. Trong đó, Tuần lễ Cấp cao APEC dự kiến diễn ra vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang. Lý giải việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, APEC 2006 là dịp để Việt Nam giới thiệu Hà Nội với vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, còn APEC 2017 ghi dấu ấn của một Đà Nẵng năng động, sáng tạo. Lần này, Việt Nam muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế một điểm đến mới đang vươn lên trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và đổi mới sáng tạo. Ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ, cho biết 21 công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc đã được triển khai. Các hạng mục trọng điểm như sân bay quốc tế Phú Quốc, trung tâm hội nghị, tuyến tàu điện đô thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ. Một điểm mới trong công tác hậu cần lần này là việc sử dụng ô tô điện mang thương hiệu Việt Nam để đưa đón đại biểu, thể hiện bước tiến của ngành công nghiệp ô tô trong nước cũng như cam kết chuyển đổi xanh của Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 dự kiến có hơn 10.000 đại biểu và hơn 3.000 phóng viên trong nước, quốc tế tham dự. Công tác bảo đảm an ninh được xác định ở cấp độ cao nhất. Bộ Công an đã chuẩn bị các phương án ứng phó với những nguy cơ, thách thức an ninh mới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài. n 28-29/11/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 VỚI HƠN 200 HOẠT ĐỘNG TẠI 7 TỈNH, THÀNH PHỐ, NĂM APEC 2027 SẼ LÀ DỊP ĐỂ VIỆT NAM THÚC ĐẨY CÁC SÁNG KIẾN HỢP TÁC VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, THƯƠNG MẠI SỐ VÀ TÌM KIẾM NHỮNG ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG. Tại buổi họp báo, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức lễ khai trương Cổng thông tin điện tử về năm APEC Việt Nam 2027. NHỮNG ĐIỂM NHẤN QUAN TRỌNG CỦA NĂM APEC VIỆT NAM 2027 Lễ khai trương Cổng thông tin điện tử về năm APEC Việt Nam 2027 ẢNH: NHƯ Ý DUY KHÁNH - NHƯ Ý CHUYỆN CUỐI TUẦN Tua lại trong đầu thước phim quay chậm những câu thơ ‘Nhà chật’ thời ấy của Vũ: “Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi/ Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo/ Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo/ Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình”. Không xa nơi ấy, khu tập thể nhà máy dệt 8/3 gần sáu mươi năm trước, tôi cũng được sinh ra lớn lên từ căn hộ mười sáu mét vuông chia cho hai gia đình gồm chín người ở chung ngăn cách nhau bằng tấm vải ri đô. Nơi tôi ở nay cách xa cả ngàn cây số, chỉ tuổi thơ vĩnh viễn gửi lại đó rồi. Chợt nghĩ, hàng triệu căn hộ trong thành phố này, nhưng có được mấy nơi ăn chốn ở khiến những kẻ nhiều hoài niệm như mình (đời sống càng xô bồ nhốn nháo càng đông nhưng kẻ này) chùng xuống với những phút giây suy tư nặng chất người nhất, như với căn phòng chật chội rêu mốc ấy? Đó phải chăng là những “điểm tựa hiện sinh”, là nơi “cư ngụ của tinh thần” như lời triết gia về nghệ thuật kiến trúc Christian Norberg Schulz khi bàn về nơi chốn dành cho con người? Hoài niệm và nỗi yêu thương cái đẹp xưa không thể làm no bụng, không thể thay cho cơm áo, thuốc men và vô vàn nhu cầu bức thiết khác của đời sống. Dẫu đó là chất xúc tác, là hạt nhân khiến đời sống giàu nhân tính hơn, cũng là cái đai an toàn giữ ta ở lại với con người. Khi ranh giới giữa người và máy ngày càng bị xóa nhòa. Khi nơi ăn chốn ở ngày càng bị biến thành vật chiếm hữu của một bộ phận không nhỏ, trong cơn khát thèm không điểm dừng. Ba chữ “khu tập thể” vốn tồn tại ở miền Bắc suốt hơn bảy mươi năm nay đã mất dần, thay bằng khái niệm “chung cư”, khu đô thị. Như một chỉ dấu của phát triển, để con người sống tốt hơn, an toàn tiện nghi hơn, riêng tư hơn. Nhưng thực tế tại các đô thị lớn vẫn tồn tại không ít những khu tập thể, là nơi trú ngụ của đa số thị dân nghèo. Những khu nhà tập thể đã quá rệu rã già nua đáng lẽ phải xóa sổ nhưng vì nhiều lý do vẫn phải để cho tồn tại. Kéo dài cảnh tượng xập xệ, vá víu, cùng vô số nguy cơ cháy, nổ, thậm chí đổ sập. Vụ nổ khí gas ở tầng 1 tòa nhà E4 khu tập thể Vĩnh Hồ phường Đống Đa, Hà Nội mới đây không chỉ làm hơn chục người thương vong, mà còn buộc hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp ra khỏi tòa nhà có tuổi đời đã ngót 50 năm này vì nguy cơ đổ sập sau chấn động. Khẳng định chốn ta ở là nơi “cư ngụ của tinh thần”, nhưng Christian Norberg Schulz cũng không quên đòi hỏi cần phải được xây dựng trên nền móng của sự hòa hợp. Một trong những hòa hợp đó, là được quyền sống an toàn. TRÍ QUÂN Nơi ta ở (Tiếp theo trang 1)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII đã xác định rõ nhiệm vụ tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 1 trong 5 nội dung trọng tâm của phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Trong hành trình ấy, thanh niên chính là lực lượng tiên phong, mang trong mình khát vọng chinh phục tri thức và làm chủ tương lai. BA TRỤ CỘT THEN CHỐT LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ LÕI Thạc sĩ Lê Anh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Bot Bán Hàng, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019, chủ nhân Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2015 phân tích sâu về ba cấp độ phát triển công nghệ gồm tiếp cận, kế thừa và làm chủ. Theo anh Tiến, để phát triển những công nghệ mới mang tính đột phá, người trẻ bắt buộc phải tập trung xây dựng nền tảng gốc rễ ngay từ đầu. “Việc sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thương mại chỉ là bước làm chủ công cụ. Để tiến tới làm chủ công nghệ lõi, các bạn sinh viên bắt buộc phải dốc sức nghiên cứu các môn học căn bản như Toán học, Logic và Thuật toán. Bên cạnh đó, người trẻ cần chủ động mở rộng mạng lưới nghiên cứu liên ngành, nâng cao trình độ ngoại ngữ để liên thông, hợp tác với cộng đồng khoa học quốc tế”, anh Tiến nói. Đồng tình với quan điểm trên, PGS. TS Trương Thanh Tùng, Đại học Phenikaa, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, chủ nhân Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2021 cho rằng, hành trình làm chủ khoa học công nghệ chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Theo anh, để một người trẻ tiến xa trên con đường nghiên cứu chuyên sâu, cần phải hội tụ đủ ba yếu tố tiên quyết. Đó là nền tảng tri thức vững vàng; có chí hướng và mục tiêu rõ ràng; tinh thần dấn thân và cần cù, bền bỉ. “Trong nghiên cứu khoa học, thất bại là kết quả tự nhiên và là cơ sở để điều chỉnh hướng đi. Khi kiên trì vượt qua hàng trăm thử nghiệm không thành công, nhà nghiên cứu trẻ sẽ tích lũy được bản lĩnh vững vàng. Từ đó, họ mới có thể tạo nên những công trình mang tầm vóc quốc tế”, PGS. TS Trương Thanh Tùng nhắn nhủ bạn trẻ. Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam Trần Nguyễn Mỹ Anh, sinh viên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Đại học Bách khoa Hà Nội) mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình vượt lên giới hạn bản thân. Mỹ Anh bước vào đại học với xuất phát điểm là một học sinh chuyên Lý, hoàn toàn chưa từng có kinh nghiệm lập trình hay tư duy thuật toán nâng cao. Những ngày đầu tiếp xúc với các dòng mã lệnh và các môn toán/tin cơ bản từng khiến cô nữ sinh rơi vào cảm giác mông lung. Tuy nhiên, thay vì thu mình trước khó khăn, Mỹ Anh đã chủ động tìm kiếm những người bạn cùng chí hướng để thành lập nhóm học tập. Cô từng bước thử sức từ các cuộc thi sáng tạo sinh viên cấp trường, lập đội nghiên cứu liên ngành để đưa các ý tưởng lý thuyết vào mô hình thử nghiệm. Nhờ kiên trì bền bỉ và sự hỗ trợ tài nguyên tính toán từ các phòng lab (nghiên cứu) chuyên sâu của Đại học Bách khoa Hà Nội. Nữ sinh Bách khoa ghi dấu ấn với những công bố khoa học danh giá trên các tạp chí quốc tế Q1 và hội nghị hàng đầu thế giới khi còn ngồi trên ghế giảng đường. “Ai trong chúng ta cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Thời điểm mới khởi đầu, hầu như sinh viên nào cũng cảm thấy mông lung và tự hỏi liệu bản thân có đủ giỏi để làm nghiên cứu khoa học hay không. Nhưng qua từng vấp ngã, khi chúng ta tích lũy đủ tri thức cùng sự kiên trì, thành quả nhất định sẽ tới. Thất bại ban đầu chỉ là phép thử cho độ bền ý chí của người trẻ”, Mỹ Anh nói. “CÔNG NGHỆ VỊ NHÂN SINH” Việc đưa các công trình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thành những sản phẩm thực tế thương mại hóa trên thị trường là hành trình gian nan. Ở góc độ chuyên gia công nghệ thực chiến, anh Lê Anh Tiến nhấn mạnh chìa khóa thành công nằm ở hai yếu tố: Giải quyết đúng “nỗi đau người dùng” và tối ưu hóa chi phí sản xuất. Một sản phẩm dù có chỉ số kỹ thuật rất cao trong phòng lab nhưng nếu chi phí sản xuất quá đắt đỏ thì không thể đưa vào sản xuất đại trà. Nhớ lại thời sinh viên, anh Tiến từng nghiên cứu thành công thiết bị hỗ trợ người khuyết tật điều khiển máy tính bằng ánh mắt. Sản phẩm đặt mục tiêu hàng đầu là giảm tối đa chi phí sản xuất để người nghèo có thể tiếp cận. Nhờ đó, sản phẩm của anh đã được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ để nhân rộng ra cộng đồng. Sau này, khi vận hành hệ thống AI Chatbot cán mốc 10 triệu người dùng, đội ngũ của anh vẫn duy trì tư duy nghiên cứu liên tục để tối ưu hiệu năng và hạ giá thành dịch vụ cho khách hàng. Nữ sinh Mỹ Anh cũng bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với triết lý “Công nghệ vị nhân sinh”. Cô cho rằng một mô hình AI dù đạt điểm số tối ưu trên tập dữ liệu chuẩn trong phòng thí nghiệm cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không ứng dụng được vào thực tế. Nhà nghiên cứu trẻ không chỉ chạy theo các chỉ số lý thuyết mà phải giải quyết được khoảng cách giữa dữ liệu thực nghiệm và thực tế đời sống. MÔ HÌNH LIÊN KẾT “3 NHÀ” NÂNG BƯỚC TÀI NĂNG TRẺ Để những ý tưởng đổi mới sáng tạo của sinh viên không bị đứt gãy giữa chừng, việc xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ đóng vai trò quyết định. PGS. TS Trương Thanh Tùng đề xuất các trường đại học cần cho sinh viên tiếp cận nghiên cứu ngay từ năm nhất, trong đó, mỗi giảng viên đóng vai trò là người cố vấn giàu kinh nghiệm đồng hành. Bên cạnh đó, các trường thành lập các Quỹ ươm mầm sáng tạo riêng chấp nhận rủi ro với ý tưởng mạo hiểm. Anh Lê Anh Tiến nhấn mạnh mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà trường - Doanh nghiệp - Nhà đầu tư). Doanh nghiệp trực tiếp đặt hàng bài toán thực tế; thành lập không gian thử nghiệm (Sandbox) và kết nối Quỹ đầu tư thiên thần để chắp cánh sản phẩm ra thị trường quốc tế. Nữ sinh Mỹ Anh khẳng định tổ chức Đoàn - Hội là “cánh tay nối dài” kết nối sinh viên với doanh nghiệp. Qua việc tổ chức các buổi thảo chuyên đề, cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo và mở đường đưa sinh viên vào làm việc tại các phòng lab chuyên sâu. Mỹ Anh tin tưởng rằng với sự kiên trì, tinh thần dám nghĩ dám làm cùng sự hỗ trợ tích cực từ các nhà trường và xã hội, người trẻ Việt Nam hoàn toàn đủ bản lĩnh để làm chủ tri thức, nâng tầm công nghệ Việt trên bản đồ khoa học thế giới. n 28-29/11/2026 www.tienphong.vn GIỚI TRẺ 4 TẠI TỌA ĐÀM “TIÊN PHONG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NGƯỜI TRẺ LÀM CHỦ TƯƠNG LAI” DO BÁO TIỀN PHONG TỔ CHỨC NGÀY 27/11, CÁC TÀI NĂNG TRẺ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐÃ CÙNG PHÁC HỌA BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ NĂNG LỰC LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ LÕI, BÀI TOÁN THƯƠNG MẠI HÓA NGHIÊN CỨU VÀ KHÁT VỌNG DẤN THÂN CỦA THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM TRONG KỶ NGUYÊN SỐ. NGƯỜI TRẺ TIÊN PHONG LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ LƯU TRINH Các tài năng trẻ khoa học công nghệ chia sẻ tại tọa đàm ẢNH: DUY PHẠM “Bạn trẻ khi dấn thân vào khoa học công nghệ hãy bắt đầu từ một vấn đề thực sự có ý nghĩa đối với xã hội. Hãy học để hiểu, nghiên cứu để làm chủ, sáng tạo để tạo ra giá trị và khởi nghiệp để giải quyết những vấn đề có ý nghĩa. Đó cũng chính là cách mỗi người trẻ có thể góp phần đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ”. Anh LÊ ANH TIẾN Đại biểu trải nghiệm công nghệ hiện đại tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Làm đám cưới CHO NGƯỜI LẠ GIANG THANH CƯỚI NHAU Ở TUỔI THẤT THẬP Trung tuần tháng 11, tại Đà Nẵng, một đám cưới đặc biệt diễn ra trong sự chứng kiến của người thân, bạn bè và những người tham dự. Cô dâu Phạm Thị Sáu (71 tuổi) khoác lên mình chiếc váy cưới, chú rể Phan Văn Cách (74 tuổi) chỉnh tề trong bộ vest. Hai người cùng bước vào lễ đường, thực hiện những nghi thức mà lẽ ra đôi vợ chồng đã ngoài 70 này có thể trải qua từ hơn nửa thế kỷ trước. Trong giây phút cử hành hôn lễ thiêng liêng, thay vì trao nhẫn như những đám cưới thông thường, cô dâu, chú rể cùng nâng chén trà từ bộ ấm được gia đình gìn giữ suốt 53 năm. Đó không phải một đạo cụ được lựa chọn ngẫu nhiên. Bộ ấm trà là kỷ vật gắn với ngày hai người nên duyên. Điểm đặc biệt là đám cưới này được vun vén, thực hiện bởi các thành viên nhóm Đan (đến từ Trường Đại học FPT Đà Nẵng) với dự án Đan Duyên – tổ chức đám cưới cho những cặp vợ chồng đã đồng hành cùng nhau qua hàng chục năm cuộc đời, nuôi dạy con cái nên người, nhưng lại chưa từng có một lễ cưới trọn vẹn vì hoàn cảnh kinh tế và điều kiện sống trước đây. Vợ chồng ông Cách cưới nhau năm 1973, giữa thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Hoàn cảnh khi ấy khó khăn, hai bên gia đình chỉ thưa chuyện rồi để đôi trẻ về chung sống. Không lễ cưới, không ảnh cưới, thậm chí cũng chưa có giấy đăng ký kết hôn. Ông Cách là thương binh, từng tham gia lực lượng du kích và chiến đấu tại xã Điện Ngọc (nay thuộc phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng). Bà Sáu là con của một liệt sĩ. Cả hai đều sớm chịu cảnh mất cha, rồi gặp nhau, xây dựng mái ấm giữa những năm tháng chiến tranh. Những năm ông đi bộ đội, bà tần tảo nuôi dạy 5 người con, cũng chưa từng nghĩ đến một đám cưới. “Thời chiến tranh, mọi người chỉ lo chuyện sống chết, giấy tờ hồi đó cũng chưa rõ ràng nên chẳng ai nghĩ đến chuyện sau này”, ông Cách kể. Vì thế, khi được nhóm sinh viên tìm đến ngỏ lời, vợ chồng ông Cách cũng đôi chút ngần ngại bởi “đã ở cái tuổi này rồi”. Nhưng sự nhiệt tình của nhóm bạn trẻ cùng sự động viên của các con, các cháu khiến ông bà “gật đầu”. Sau đó là những ngày nhóm bạn trẻ gặp gỡ, tìm hiểu về cuộc sống, những kỷ niệm, kỷ vật tình yêu của đôi vợ chồng già. 5 người con của ông Cách, bà Sáu cũng nhiệt tình phối hợp, cùng nhóm chuẩn bị và giữ bí mật về những món quà đặc biệt dành tặng cho bố mẹ trong đám cưới. Đám cưới diễn ra trọn vẹn với sự có mặt của hai bên gia đình, con cái, họ hàng và bạn bè thân thiết. Không như những lễ cưới thông thường, đó còn là hành trình để cả gia đình cùng ôn lại những năm tháng đã qua, để thêm hiểu và gắn kết. ĐAN KÝ ỨC, DỆT YÊU THƯƠNG Ý tưởng về dự án Đan Duyên được nhóm sinh viên ấp ủ với mong muốn giúp những người có hoàn cảnh khó khăn sống lại khoảnh khắc mà linh thiêng nhất trong cuộc đời mà họ từng bỏ lỡ - đám cưới. Theo bạn Phan Nguyễn Thùy Trâm, đại diện nhóm dự án, qua quá trình tìm hiểu, nhóm nhận thấy có nhiều cặp vợ chồng đã chung sống với nhau rất nhiều năm nhưng chưa từng có lễ cưới bởi kinh tế khó khăn, bởi những năm tháng chiến tranh chia cắt. “Bởi vậy, thay vì chỉ kể lại những câu chuyện tình yêu ấy, chúng em mong muốn tạo nên khoảnh khắc đặc biệt đó cho các cặp đôi. Nhóm cũng mong muốn kết nối với những người con để họ cùng chuẩn bị đám cưới dành tặng bố mẹ”, Trâm nói. Trước khi biết đến câu chuyện của vợ chồng ông Cách, các thành viên đã dành khá nhiều thời gian tìm kiếm nhân vật. Nhóm trực tiếp đến từng nhà, gặp gỡ, trò chuyện với nhiều cặp đôi để lắng nghe và tìm hiểu câu chuyện của họ. Tuy nhiên, để tìm được một gia đình phù hợp không đơn giản. Có những người mong muốn được tổ chức lại đám cưới nhưng con cái đi làm xa, bận rộn với công việc nên khó thu xếp thời gian tổ chức. Có nhiều người ngại ngùng khi chia sẻ câu chuyện hay tổ chức đám cưới khi đã lớn tuổi. “Không dễ để các bác “gật đầu” với một dự án mới do sinh viên thực hiện. Bởi đây không đơn thuần là tìm một cặp đôi để tổ chức lễ cưới, mà còn cần tìm được một gia đình có câu chuyện phù hợp, sẵn sàng chia sẻ và tin tưởng để nhóm có thể đồng hành trong một sự kiện mang tính cá nhân như vậy. May mắn, nhóm đã tiếp cận được với câu chuyện xúc động của bác Cách, bác Sáu và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của con cái hai bác”, Trâm cho hay. Với nhóm bạn trẻ, khó khăn không chỉ nằm ở việc tìm kiếm nhân vật mà còn là nguồn lực tổ chức. Phần lớn công việc từ lên ý tưởng, lập kế hoạch, liên hệ gia đình, tìm kiếm nhà tài trợ đến tổ chức chương trình đều do các thành viên tự phân công thực hiện. Trong quá trình tiếp xúc với nhân vật, nhóm sinh viên luôn nhắc nhau phải giữ sự tôn trọng đối với câu chuyện riêng của gia đình. n SAU 53 NĂM CHUNG SỐNG, VỢ CHỒNG ÔNG PHAN VĂN CÁCH, BÀ PHẠM THỊ SÁU (PHƯỜNG AN HẢI, TP. ĐÀ NẴNG) LẦN ĐẦU BƯỚC VÀO LỄ ĐƯỜNG TRONG SỰ CHỨNG KIẾN CỦA CON CHÁU, HỌ HÀNG. ĐÁM CƯỚI ĐẶC BIỆT ẤY LÀ MÓN QUÀ NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐAN DUYÊN DÀNH TẶNG ĐÔI VỢ CHỒNG MÀ HỌ CHƯA TỪNG QUEN BIẾT. Sau đám cưới đầu tiên, nhóm bạn trẻ mong muốn có thể tiếp tục phát triển Đan Duyên nếu có đủ điều kiện, nguồn lực và những người đồng hành phù hợp, để những câu chuyện ý nghĩa như thế này có cơ hội được viết tiếp. 28-29/11/2026 www.tienphong.vn 5 XÃ HỘI KÍNH LĂNG Sự khởi sắc của điện ảnh Việt Nam những năm gần đây được thể hiện rõ qua những con số doanh thu phòng vé. Ngày càng nhiều bộ phim nội địa đạt mốc hàng trăm tỷ đồng, thu hút đông đảo khán giả và tạo nên những hiện tượng truyền thông. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy phim Việt đang dần khẳng định vị thế trên sân nhà, đồng thời mở ra cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng ấy cũng đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm: liệu doanh thu có phải là thước đo đầy đủ cho sự thành công của một bộ phim và sự phát triển của cả nền điện ảnh? Không thể phủ nhận, điện ảnh là một ngành công nghiệp đòi hỏi nguồn vốn lớn, khả năng thu hồi vốn và lợi nhuận để duy trì hoạt động sản xuất. Một bộ phim thành công về thương mại sẽ tạo động lực cho nhà đầu tư, mở ra cơ hội cho những dự án tiếp theo. Nhưng điện ảnh không đơn thuần là phép tính kinh tế. Doanh thu cao phản ánh sức hấp dẫn của bộ phim đối với thị trường, chứ chưa chắc đã đồng nghĩa với giá trị nghệ thuật tương xứng. Một nền điện ảnh không thể chỉ có những bộ phim bom tấn. Bên cạnh các tác phẩm giải trí cần có phim nghệ thuật, phim độc lập, phim thể nghiệm và những bộ phim khai thác các đề tài lịch sử, văn hóa, xã hội. Không phải tác phẩm nào cũng hướng đến hàng triệu lượt khán giả hay những kỷ lục phòng vé. Có những bộ phim doanh thu khiêm tốn nhưng vẫn có giá trị trong việc phản ánh đời sống, lưu giữ ký ức và khơi gợi những suy ngẫm về con người. Ở chiều ngược lại, khán giả ngày nay cũng có nhiều lựa chọn và khả năng thẩm định chất lượng phim tốt hơn. Yêu phim Việt không đồng nghĩa với việc dễ dãi với phim Việt. Sự ủng hộ cần đi cùng những đòi hỏi chính đáng về kịch bản, diễn xuất, chất lượng sản xuất và chiều sâu nội dung. Chính những phản hồi thẳng thắn, có trách nhiệm của công chúng sẽ tạo động lực để người làm phim không ngừng hoàn thiện. Vì vậy, phát triển thị trường phải đi đôi với nâng cao chất lượng nền điện ảnh. Bên cạnh việc khuyến khích đầu tư thương mại, cần có cơ chế tạo điều kiện cho những dự án giàu giá trị nghệ thuật nhưng khó thu hút vốn có cơ hội được thực hiện. Đồng thời, cần chú trọng phát triển đội ngũ sáng tạo, mở rộng thị trường phát hành và nâng cao khả năng đưa phim Việt ra quốc tế. Suy cho cùng, doanh thu là chỉ số quan trọng nhưng không phải tất cả. Một bộ phim có thể thắng lớn ở phòng vé nhưng chưa chắc để lại dấu ấn lâu dài. Ngược lại, có những tác phẩm không đạt doanh thu như kỳ vọng nhưng vẫn được khán giả nhớ đến bởi giá trị nhân văn và sức lay động. Điện ảnh cần thị trường để tồn tại, cần doanh thu để phát triển, nhưng cũng cần nghệ thuật để giữ gìn bản sắc và chiều sâu. Đừng chỉ hỏi một bộ phim thu được bao nhiêu tiền, mà hãy nhìn xem tác phẩm ấy đã mang lại điều gì cho khán giả và cho đời sống văn hóa. Bởi doanh thu có thể làm nên kỷ lục phòng vé, nhưng giá trị tác phẩm mới góp phần làm nên tầm vóc của một nền điện ảnh. AN AN Doanh thu và nghệ thuật Vợ chồng ông Cách, bà Sáu lần đầu nắm tay bước vào lễ đường sau 53 năm chung sống Các thành viên nhóm dự án Đan Duyên đã cùng tạo nên đám cưới đầy kỉ niệm dành tặng vợ chồng ông Cách

MUÔN KIỂU LÀM MỚI Người trẻ có thể kể chuyện phố nghề trong một video hai phút rưỡi, đưa một di tích còn ít người biết lên Google Maps hay dựng mô hình 3D từ những bức ảnh chụp cổ vật. Chất liệu cho những sản phẩm số ấy luôn bắt đầu từ việc đi, nhìn, học hỏi và sáng tạo. Ở Hà Nội, nhóm Hà Nội trải nghiệm mới gần như tuần nào cũng kín khách đăng ký những cuộc đi bộ để khám phá kiến trúc Pháp, khu tập thể cũ và dấu tích vùng ven kinh thành Thăng Long. Nhóm còn đưa hát xẩm lên xe buýt hai tầng trong hành trình khám phá thành phố về đêm. Và sau mỗi hành trình như vậy, hàng chục video được chia sẻ trên Threads, Tiktok, Facebook…, đưa câu chuyện di sản đi xa, trong đó không ít video lọt vào nhóm xu hướng, tạo ra những thảo luận rộng khắp, thu hút sự quan tâm của hàng trăm ngàn người. Theo Vũ An Giang, đại diện Hà Nội trải nghiệm mới, nhóm ra đời đầu năm 2025 từ mong muốn tìm cách kể về Thủ đô cho người cùng thế hệ qua những trải nghiệm đa giác quan. “Khách tham gia chương trình sẽ đều được ‘trải’ – tức là được sờ, chạm, thảo luận, vận dụng tất cả các giác quan... Và phần cuối bao giờ cũng là ‘nghiệm’ – mọi người ngồi lại chia sẻ những gì vừa trải qua. Chúng tôi cố gắng để vừa truyền tải thông điệp văn hóa, vừa có hoạt động chuyên môn và tính giải tỏa. Giải trí ở đây là giúp mọi người giải tỏa stress, kích thích não bộ sản sinh dopamine để cảm thấy hạnh phúc và hứng thú hơn trong cuộc sống”, Giang nói. Một cách tiếp cận di sản khác, có thể coi là vô tiền khoáng hậu, chính khởi phát ở xưởng Gớm Long Bình của Vũ Tuấn Long. Ở đây, Long chuyên chế tác những sản phẩm gốm độc bản, “xấu lạ” nhưng đầy cá tính. Dù chọn cách tạo hình hiện đại và phá cách, nhưng với Long, kỹ thuật cốt lõi của gốm truyền thống vẫn là tiền đề cơ bản cho mọi sáng tạo. “Dù làm kiểu gì nó vẫn phải đủ các bước như nặn, sấy, vẽ, phun men và nung... Càng làm tôi càng thấy phải tôn trọng những cái cổ điển đã có từ trước, bởi đấy là nền móng rất vững chắc, giữ cho mình không bị ‘đi lạc’ khi phát triển cái mới”, Long chia sẻ. Để trả lời cho những câu hỏi kiểu cuối tuần đi đâu, một nhóm người trẻ đã làm ra ứng dụng Vạn Tâm cho phép lọc các đình, đền, chùa, phủ, miếu theo loại hình và khoảng cách. Theo đại diện nhóm, bản đồ đã tập hợp dữ liệu của hơn 20.000 điểm di tích trên cả nước. Người dùng có thể tra đối tượng thờ tự, kiến trúc, lịch hội trước chuyến đi hoặc tìm lời giải đáp ngay khi đang đứng trước một ngôi đình. Chưa hết, Vạn Tâm còn dành một phần cho người đi tự ghi chép. Tính năng Khắc Tâm cho phép lưu dấu cá nhân tại di tích, còn cuộc thi Dấu chân di sản mời người tham gia kể về chuyến thăm bằng ảnh, bài viết hoặc video. Cùng một địa chỉ, phần thông tin về lịch sử ngôi đình và phần ký ức của người ghé thăm có giá trị khác nhau. Điều đó khiến cho những địa danh tưởng đã cũ kỹ có thêm nhiều chiều kích khám phá, từ đó nới rộng biên độ văn hóa của mỗi một nơi chốn mà ta thường ghé qua. TÁC PHẨM TỪ DI SẢN Nhà thiết kế trẻ Bích Huế cho biết, con đường tìm hiểu văn hóa Pà Thẻn của cô bắt đầu từ một đồ án thời trang. Cô bị thu hút bởi sắc đỏ trên trang phục phụ nữ Pà Thẻn, những đường viền, dây thắt và cách người thợ phối hợp kỹ thuật dệt, thêu, ghép vải. Tìm hiểu sâu hơn, Huế gặp cả đời sống tín ngưỡng của cộng đồng, trong đó có tục thờ thần lửa. Cô đặt tên bộ sưu tập là A Piệ, nghĩa là “người con gái” trong tiếng Pà Thẻn. “Tôi hy vọng những thiết kế này có thể trở thành một cách kể chuyện mới về giá trị văn hóa, để chúng luôn được thế hệ trẻ quan tâm hơn, trân trọng và tiếp nối trong đời sống hiện đại”, Huế bày tỏ. Tại Bảo tàng Hà Nội tối 22/11, nghề dệt Vạn Phúc đến với công chúng bằng chính âm thanh của những con thoi mà người thợ sử dụng hằng ngày. Trong chương trình nghe nhìn Trôi, thuộc dự án Hà Nội Sáng Đèn của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo, một nữ nghệ nhân ngồi vào khung dệt mở màn. Khoảng 400 khán giả đứng quanh khu vực biểu diễn, có thể nhìn thấy bàn tay người dệt trước khi nghe âm thanh ấy biến đổi qua nhạc cụ điện tử. Để tăng kịch tính, các nghệ sĩ còn xử lý tiếng chợ, tiếng công trường bằng cách viết mã ngay trong lúc diễn. Khán giả có thể nhìn thấy những dòng lệnh đang trực tiếp làm thay đổi âm thanh mình nghe. Và điều ấy gần như đã tạo thành một “cơn địa chấn” trên các diễn đàn sáng tạo vào sáng hôm sau. “Hóa ra một tác phẩm đương đại có thể được hình thành như thế”; “pờ rồ, oách, điên, đỉnh của chóp”; “di sản cũng hay đấy chứ”…, họ bình luận. Trước đó, trong buổi khai hội Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026, chương trình nghệ thuật Thăng Long Kẻ Nghệ được lấy cảm hứng từ sân khấu thủy đình và các hình thức diễn xướng dân gian đã khiến cho cụm từ này nhanh chóng trở THẾ HỆ REMIX CHUẨN HÓA SẢN PHẨM THỦ CÔNG ĐỂ ĐƯA LÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Chợ Đồng Xuân trở thành sàn diễn thời trang MỘT TIẾNG THOI ĐƯA Ở LÀNG LỤA VẠN PHÚC CÓ THỂ LÀ CẢM HỨNG CHO MỘT ĐÊM TRÌNH DIỄN “ĐỘC LẠ”, CŨNG NHƯ ĐƯỜNG THÊU TRÊN ÁO NGƯỜI PHỤ NỮ PÀ THẺN CÓ THỂ MỞ ĐẦU MỘT BỘ SƯU TẬP THỜI TRANG “CHẤT LỪ”. PHÍA SAU NHỮNG BẢN “REMIX” CÓ MỘT KHÔNG HAI ẤY LUÔN LUÔN LÀ MỘT QUÁ TRÌNH TIẾP CẬN DI SẢN VÔ CÙNG SÁNG TẠO CỦA NHỮNG NGƯỜI TRẺ. www.tienphong.vn VĂN HÓA 6 28-29/11/2026 HẠ ĐAN Người trẻ làng nghề Dư Dụ (Hà Nội) đam mê với nghề điêu khắc tượng gỗ ẢNH: BẢO NGỌC Theo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc phát triển doanh nghiệp và xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa sáng tạo, sản xuất, kinh doanh, quảng bá, tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Chiến lược cũng đặt ra mục tiêu đóng góp 7% GDP. Để thực hiện hóa mục tiêu này, cần quan tâm khơi dậy tiềm năng sáng tạo của thế hệ trẻ, nhất là trong những lĩnh vực có lợi thế về bản sắc văn hóa dân tộc. CÙNG VỚI VIỆC CHUẨN HÓA SẢN PHẨM THỦ CÔNG ĐỂ ĐƯA LÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, DỰ ÁN HƯƠNG SẮC NGHỀ - TINH HOA LÀNG NGHỀ VIỆT SẼ GIỚI THIỆU CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI LÀM NGHỀ VÀ VĂN HÓA TỪNG VÙNG, HƯỚNG TỚI CẢI THIỆN THU NHẬP CHO NGHỆ NHÂN, TẠO THÊM ĐỘNG LỰC ĐỂ NGƯỜI TRẺ NỐI NGHỀ. Sự phát triển của các nền tảng số đang mở rộng cách công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận di sản. Ngày 25/11, Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa ra mắt tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ nhằm kết nối các nhà sáng tạo nội dung, người làm truyền thông, công nghệ với chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản. Đối tượng tham gia Câu lạc bộ khá đa dạng, từ thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, các nhà sáng tạo nội dung đến những người làm truyền thông, công nghệ, chuyên gia, nhà nghiên cứu, người yêu văn hóa di sản Việt Nam... Thông qua các hoạt động giao lưu, tọa đàm, tập huấn, cuộc thi, triển lãm và trải nghiệm thực tế tại địa phương, các thành viên có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn, tìm hiểu sâu hơn về di sản và trao đổi kinh nghiệm sáng tạo. ĐẠT NHI Tháp nước Hàng Đậu (Hà Nội) được người trẻ thổi vào luồng gió mới, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm mở lối vào di sản

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==