Báo Tiền Phong số 331

các chung cư cũ THỨ SÁU 27/11/2026 Số 331 0977.456.112 TRANG 2 TRANG 3 TRANG 7 TRANG 8-9 TRANG 6 TRANG 14-15 THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI VỚI MỸ: Việt Nam đưa ra cam kết chưa từng có Nhà khoa học trẻ thay đổi góc nhìn tín ngưỡng thờ Mẫu Biến ký ức khán giả thành tài sản văn hóa Thắt chặt tình hữu nghị thế hệ trẻ Việt Nam – Nga CÚ ĐÚP HUY CHƯƠNG VÀNG CHO ĐOÀN HÀ NỘI BÁO ĐỘNG ĐỎ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031 ẢNH: TTXVN CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG AN NINH TỪ CƠ SỞ TRANG 2 TRANG 4-5 CHUYỆN HÔM NAY Sinh kế níu chân XEM TIẾP TRANG 3 n HUY THỊNH Những ngày cuối tháng 11/2026, các cơ quan chức năng TPHCM và phường Bình Qưới phải căng mình giải quyết vấn đề di dời hàng trăm hộ dân tại các chung cư lô số, cư xá Thanh Đa. Tại khu tập thể Thành Công (Hà Nội), khu vực mặt tiền tầng 1 tập trung hàng chục cửa hàng ăn uống. Các quán chế biến thực phẩm tại chỗ, sử dụng cả bếp điện và bếp gas ẢNH: PHÙNG LINH

Sáng 26/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Hội đồng. Tại Phiên họp, các thành viên Hội đồng thảo luận cho ý kiến về các nhóm nội dung: Nhận diện cục diện chiến lược mới, dự báo tác động đối với môi trường hòa bình, ổn định của Việt Nam; đánh giá hoạt động của các cơ chế hợp tác đa phương thời gian qua, dự báo những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam và kiến nghị định hướng chính sách thời gian tới. Phát biểu tại Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chúng ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với những mục tiêu phát triển rất cao. Trước những thay đổi của cục diện thế giới, cần giữ vững độc lập, tự chủ và môi trường hòa bình cho phát triển. Trên cơ sở nhận định đúng những thay đổi của cục diện chiến lược, Việt Nam cần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh từ cơ sở; bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng biên giới hòa bình; nâng cao hiệu quả tham gia và đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế đa phương. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân tinh gọn, mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân thành một khối thống nhất; gắn đầu tư cho quốc phòng, an ninh với phát triển khoa học, công nghệ và năng lực phòng thủ dân sự. BỒI ĐẮP LÒNG TIN CỦA NHÂN DÂN Với trách nhiệm chủ nhà APEC 2027, Việt Nam có điều kiện cùng các nền kinh tế thành viên định hình chương trình hợp tác của Diễn đàn; cần tập trung vào những ưu tiên Việt Nam đã đề xuất về nâng cao năng suất, thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực, tăng sức chống chịu của các nền kinh tế và nâng chất lượng sống của người dân. Thành công của Năm chủ nhà APEC 2027 ở chỗ các thành viên tìm được lợi ích chung và có những sáng kiến tiếp tục được thực hiện sau hội nghị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sức mạnh để đất nước đứng vững trước mọi biến động bắt nguồn từ lòng tin của nhân dân. Lòng tin của nhân dân được bồi đắp từ cách chính quyền lắng nghe, giải quyết những kiến nghị chính đáng và nhận trách nhiệm khi có sai sót. Củng cố lòng tin từ chất lượng chính sách và trách nhiệm với nhân dân; tôn trọng góp ý, kiến nghị của công dân. Thanh niên là lực lượng xây dựng và bảo vệ đất nước, khi xây dựng chính sách việc làm, dạy nghề, lắng nghe thanh niên. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt coi trọng khả năng giải quyết công việc ngay từ cơ sở. Người đứng đầu phải làm rõ, bao giờ giải quyết xong và trực tiếp kiểm tra kết quả. Nơi nào có cán bộ nhũng nhiễu, vụ lợi thì xử lý nghiêm. Nếu nhiều địa phương cùng vướng một quy định, bộ quản lý ngành xem xét và kiến nghị sửa đổi. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần giám sát việc thực hiện các cam kết của chính quyền với người dân. PV (theo TTXVN) 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 27/11/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. 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Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập, các bộ phận giúp việc tập trung trí tuệ, thời gian, làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm để sớm trình Bộ Chính trị dự thảo Nghị quyết. Ban Chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ lớn, đặc biệt là huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư toàn xã hội có quy mô rất lớn; đồng thời phát huy tối đa các nguồn lực khác. Theo Thủ tướng, để tăng trưởng nhanh, bền vững, chúng ta không thể chỉ dựa vào các động lực truyền thống mà phải tiến hành những bước đi mạnh mẽ để đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực tiễn cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít nguồn lực chưa được huy động, khai thác đầy đủ hoặc đang bị ách tắc, lãng phí. Nhiều dự án đầu tư chậm triển khai, kéo dài thời gian thực hiện; hiệu quả sử dụng vốn chưa cao; thị trường vốn dài hạn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu; chất lượng nguồn nhân lực chưa theo kịp quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trong khi đó, nhiều nguồn lực có giá trị lớn như dữ liệu, tài sản trí tuệ, các giá trị văn hóa, thương hiệu quốc gia và những không gian phát triển mới chưa được nhận diện, đánh giá đầy đủ và khai thác tương xứng với tiềm năng. Về phạm vi, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Đề án sẽ tập trung đánh giá 9 nhóm nguồn lực. Trong đó có 4 nguồn lực theo Nghị quyết số 39-NQ/ TW: Nguồn nhân lực; nguồn lực tài nguyên thiên nhiên; nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội; nguồn tài lực. Thủ tướng nhấn mạnh, phải nhận diện rất rõ, đánh giá đúng, đủ, khách quan, sát thực tiễn các nguồn lực phát triển của đất nước, bảo đảm không trùng lặp, không bỏ sót; phải có cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và cơ quan phối hợp với từng nguồn lực. Thủ tướng khẳng định, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, chúng ta đã xác định thể chế là đột phá chiến lược, trong đó đề cao hiệu quả công tác tổ chức thực thi. Cùng với đó, việc sắp xếp địa giới hành chính với 34 tỉnh, thành phố, không tổ chức cấp huyện đã giúp hình thành không gian phát triển mới, tạo thêm dư địa phát triển của các địa phương, thúc đẩy kết nối, liên kết vùng, các cực tăng trưởng. Đề cập đến các nguồn lực truyền thống, Thủ tướng nói rằng, nguyên vật liệu xây dựng là tài nguyên của đất nước nhưng trước đây địa phương giao hết cho doanh nghiệp. Đến khi thực hiện các dự án của Nhà nước, chi phí nguyên vật liệu lại rất cao; điều này rất vô lý. Đây là một ví dụ về việc sử dụng nguồn lực chưa hiệu quả, đòi hỏi phải rà soát, thay đổi các quy định của pháp luật. Vừa qua, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành đánh giá lại nguồn tài nguyên này để phân bổ hiệu quả, với chi phí hợp lý. LUÂN DŨNG Thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, để tăng trưởng nhanh, bền vững, chúng ta không thể chỉ dựa vào các động lực truyền thống mà phải tiến hành những bước đi mạnh mẽ để đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu, trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính chủ động tổ chức nghiên cứu, khảo sát, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học để làm rõ những vấn đề cần nghiên cứu sâu và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

3 n Thứ Sáu n Ngày 27/11/2026 THỜI SỰ Tại họp báo chiều 26/11, Bộ Công Thương thông tin về kết luận sơ bộ của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) trong cuộc điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974, liên quan tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Kết luận sơ bộ được đưa ra đối với 14 trong số 16 nền kinh tế thuộc phạm vi điều tra, trong đó có Việt Nam. ĐÀM PHÁN GIẢM MỨC THUẾ Ông Chu Thắng Trung - quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương - cho biết USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35%. Song mức này có thể giảm còn 20% nếu hai nước đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Mức thuế cũng có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế hiện hành áp dụng theo Mục 301 và Mục 232. Theo ông Trung, đây mới là đề xuất, chưa có hiệu lực và chưa được áp dụng chính thức. Phía Mỹ sẽ tiếp tục lấy ý kiến, tham vấn các bên trước khi quyết định mức thuế, cơ chế áp dụng và phạm vi hàng hóa được miễn trừ. Trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong về những vấn đề còn phải giải quyết trong đàm phán và khả năng đạt thỏa thuận để giảm thuế, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, vừa rồi qua hội nghị Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), qua trao đổi, nhiều nước đều không đồng tình với việc phía Mỹ cho rằng, có tình trạng dư thừa công suất để từ đó đề xuất áp thuế. Theo ông Thái, Việt Nam đang triển khai đồng thời hai kênh: tham gia quy trình điều tra của Mỹ và đàm phán hiệp định thương mại song phương. Ở kênh đàm phán, Việt Nam đã chủ động đưa ra các cam kết ở mức tương đương, thậm chí có những nội dung cao hơn các hiệp định thương mại tự do đã tham gia. “Việt Nam đã đưa ra những nội dung cam kết ở mức cao nhất có thể, thể hiện nỗ lực tối đa trong quá trình đàm phán, trong đó có những cam kết chưa từng có tiền lệ. Đây là cơ sở để hai bên thúc đẩy việc sớm kết thúc đàm phán. Tuy nhiên, để đi đến thỏa thuận, hai phía vẫn cần tiếp tục xem xét, trao đổi và thống nhất. Bộ Công Thương kỳ vọng những nỗ lực này sẽ giúp hai nước sớm đạt được thống nhất để ký kết hiệp định”, ông Thái cho hay. Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, USTR dự kiến mở phiên điều trần công khai từ ngày 25/1/2027. Quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra sớm nhất vào tháng 2/2027 và muộn nhất là ngày 11/3/2027. Mức thuế cuối cùng có thể thấp hơn mức tối đa được đề xuất nếu phía Mỹ xác định có tiến triển đáng kể hoặc giải pháp thỏa đáng đối với những vấn đề được điều tra, thông qua kết quả đàm phán các thỏa thuận song phương. RÀ SOÁT TỪNG MẶT HÀNG Đề cập những nội dung Việt Nam sẽ tập trung phản biện và khuyến nghị đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, Việt Nam đã cung cấp nhiều thông tin trong quá trình điều tra và sẽ tiếp tục bổ sung, tham gia góp ý, trao đổi với phía Mỹ. Theo ông Thái, Bộ Công Thương đang chuẩn bị ý kiến để tham dự phiên điều trần công khai, đồng thời phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, đặc biệt là doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, khách quan cho cơ quan điều tra. Bộ sẽ xây dựng, nộp các bản bình luận phản biện đối với kết luận sơ bộ và những ý kiến, cáo buộc chưa chính xác của các bên liên quan; tiếp tục tham vấn với các cơ quan Mỹ để có kết luận phù hợp. Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030. “Cùng với kết quả đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, đây sẽ là những căn cứ quan trọng để Mỹ cân nhắc, áp dụng một mức thuế thấp hơn so với mức tối đa được đề xuất trong kết luận sơ bộ”, ông Thái nói. Đối với doanh nghiệp, ông Thái nói rằng, cần chủ động quản trị rủi ro, chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau. Rủi ro của từng ngành hàng, lĩnh vực và doanh nghiệp không giống nhau, nên cần rà soát cụ thể sản phẩm đang kinh doanh, thay vì chỉ nhìn vào mức thuế tối đa được đề xuất. Trong kết luận sơ bộ, USTR đề xuất danh mục miễn trừ khỏi biện pháp thuế theo Mục 301 gồm 2.121 mặt hàng. Nếu sản phẩm thuộc danh mục được đề xuất miễn trừ, cách đánh giá và chuẩn bị phương án ứng phó sẽ khác với những sản phẩm nằm ngoài danh mục. Theo ông Thái, cùng với việc theo sát diễn biến chính sách, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch đa dạng hóa thị trường; đồng thời quản trị rủi ro phải là công việc thường xuyên khi thương mại quốc tế ngày càng khó lường. DƯƠNG HƯNG Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, Việt Nam đã đưa ra những cam kết ở mức cao nhất có thể, trong đó có nội dung chưa từng có tiền lệ, nhằm thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại với Mỹ. Với đề xuất thuế bổ sung tối đa 35%, Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp thông tin, phản biện và tham gia đầy đủ quy trình điều tra. Việt Nam đưa ra cam kết chưa từng có Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp cần tăng cường quản trị rủi ro ẢNH: NDT Hướng tới hoàn tất quá trình đàm phán Chiều 26/11, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Mỹ, đồng thời chủ động triển khai nhiều biện pháp cải cách quan trọng để giải quyết những vấn đề quan tâm của Mỹ, bao gồm vấn đề liên quan đến cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974. Hai bên cơ bản đã hoàn tất gần như toàn bộ các nội dung đàm phán, chỉ còn một số ít vấn đề cần trao đổi, làm rõ thêm về kỹ thuật, hướng tới hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán. “Một lần nữa, chúng tôi đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong các lĩnh vực này. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Mỹ trên tinh thần thiện chí, đồng thời sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam để xử lý thỏa đáng những khác biệt”, bà Hằng nói. DUY KHÁNH - BÌNH GIANG Dù đã nỗ lực tuyên truyền, vận động trong thời gian dài, cuối cùng, chính quyền địa phương buộc phải thực hiện biện pháp cưỡng chế di dời đối với hơn 200 hộ còn bám trụ để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án xây chung cư mới. Vì sao nhiều hộ dân ở đây luôn sống trong bất an, nơm nớp lo âu khi phải ở trong những chung cư cũ “rụng răng”, không còn đảm bảo an toàn nhưng lại quyết bám trụ đến cùng? Nhiều bà con chia sẻ: với họ, căn hộ cũ không đơn thuần là chỗ che mưa nắng mà còn là sinh kế của người dân. Không ít căn hộ tầng trệt là tiệm tạp hóa, quán ăn hay mặt bằng kinh doanh nuôi sống cả gia đình. Khi phương án di dời chưa làm rõ quyền lợi, nơi tạm cư, bố trí tái định cư hoặc cách bù đắp thu nhập nếu chuyển lên tầng cao hay phải di dời đi xa hệ sinh thái cũ vốn là “miếng cơm” của nhiều gia đình, sự chần chừ của người dân là điều dễ hiểu. Sự khó khăn trong việc di dời là một trong những lực cản làm chậm công tác cải tạo chung cư cũ, xuống cấp – một trong các chương trình đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiều nhiệm kỳ. Giữa lòng TPHCM và nhiều đô thị lớn, hàng trăm chung cư cũ xây dựng từ trước năm 1975 đang bước vào giai đoạn báo động về an toàn kết cấu và phòng cháy chữa cháy. Riêng TPHCM có 474 chung cư cũ, trong đó có 16 công trình đang ở cấp D - mức nguy hiểm cao nhất. Tuy nhiên, tiến độ di dời, tháo dỡ các chung cư cũ có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào vẫn rất chậm, kéo dài trong nhiều năm. Tính mạng của hàng nghìn cư dân phó mặc cho sự may rủi. Từ thực tế đã và đang diễn ra tại cụm lô số, cư xá Thanh Đa hay các chung cư Phạm Thế Hiển, 155–157 Bùi Viện, 137 Lý Thường Kiệt, Vĩnh Hội (TPHCM)…, và tại nhiều đô thị lớn, cho thấy bài toán di dời cư dân tại chung cư cũ cần phải được giải quyết một cách căn cơ: vừa phải đảm bảo an toàn, tính mạng người dân, vừa xem xét thấu tình, đạt lý lợi ích thực tế của từng gia đình. Những cư dân buộc phải di dời, bàn giao căn hộ phải có đủ cơ sở để tin trong tương lai, họ có đủ khả năng mua căn hộ mới. Nếu được tái định cư tại chỗ hoặc bố trí ở nơi khác thì cuộc sống phải bằng, hoặc tốt hơn. Thế nhưng, những ràng buộc về quy hoạch, mật độ xây dựng, chiều cao công trình, chi phí bồi thường… khiến các doanh nghiệp muốn tham gia xây mới chung cư cũ khó cân đối bài toán đầu tư để đáp ứng đầy đủ nguyện vọng của cư dân. Các "nút thắt" càng khó gỡ nếu không được quan tâm kịp thời. Để phá vỡ vòng luẩn quẩn này, TPHCM và các đô thị lớn nói chung cần đặt lợi ích chính đáng và sinh kế của cư dân làm trọng tâm, minh bạch phương án tạm cư, tái định cư tại chỗ, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, kết hợp thực hiện kỷ cương pháp lý rõ ràng với những hộ chây ì. Cùng với đó, các quy hoạch, chỉ tiêu về mật độ xây dựng, chiều cao công trình…cần đủ linh hoạt để tạo động lực cho doanh nghiệp tham gia. Cải tạo chung cư cũ không thể chậm hơn được nữa. Càng kéo dài, các rủi ro càng hiện hữu, đe dọa và uy hiếp trực tiếp đến tính mạng, cuộc sống người dân. H.T Sinh kế níu chân CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1 ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI VỚI MỸ:

CẢ CƯ DÂN VÀ NGƯỜI KINH DOANH ĐỀU LO NGẠI Hai ngày sau vụ nổ khí gas tại tầng một tòa nhà E4 khu tập thể Vĩnh Hồ (phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa) khiến 16 người thương vong, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai khẩn trương. Do vụ nổ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu chịu lực chung của tòa nhà hơn 50 năm tuổi, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngày 25/11, phường Đống Đa đã di dời khẩn cấp 100% hộ dân tại đây đến tạm cư ở khu nhà tái định cư No06 Thượng Thanh (phường Việt Hưng) và bố trí lực lượng chốt trực 24/24 giờ bảo vệ hiện trường... Vụ nổ ở Vĩnh Hồ không chỉ là câu chuyện của riêng một tòa nhà, tại nhiều khu tập thể cũ khác ở Hà Nội, nguy cơ tương tự vẫn hiện hữu hằng ngày. Hà Nội hiện có 1.579 khu tập thể cũ, phần lớn xây dựng từ năm 1954 đến những năm sau 1980, tập trung tại các phường nội thành. Sau hàng chục năm sử dụng, nhiều công trình đã xuống cấp. Trong thời gian chờ cải tạo, tầng một và khuôn viên chung vẫn được tận dụng làm hàng quán ăn uống trong không gian chật hẹp, nằm ngay bên dưới khu vực sinh hoạt của hàng trăm hộ dân. Ghi nhận thực tế tại khu tập thể Thành Công, mặt tiền tầng một tập trung dày đặc cửa hàng ăn uống chế biến tại chỗ. Nhiều bình gas công nghiệp được đặt sát tường hoặc ngay trên vỉa hè, gần khu vực đun nấu. Đáng chú ý, ngay cạnh chân một tòa nhà đã được đánh giá nguy hiểm cấp D thuộc khu tập thể này, quán ăn vẫn hoạt động hằng ngày với bình gas công nghiệp đặt ngay phía trước. Sau vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết, cả cư dân lẫn người kinh doanh đều bày tỏ sự lo ngại. Bà Nguyễn Thị Nhài, chủ quán bánh đúc tại nhà C4 khu tập thể Trung Tự cho biết, từ khi thành phố cấm bếp than tổ ong, quán chuyển hoàn toàn sang dùng gas. “Nhìn hiện trường vụ nổ, các hàng quán đều rất sợ và phải rút kinh nghiệm. Trước đây đã cẩn thận, nay càng không thể sơ suất vì chỉ cần lơ là là rất nguy hiểm”, bà Nhài nói, đồng thời cho biết luôn thuê thợ kiểm tra dây dẫn hàng tháng và tự tay khóa chặt van gas trước khi đóng cửa. Tại phố Nguyễn Văn Tuyết, chị Nhung, chủ một quán mì gà đang dọn dẹp lại cửa hàng sau vụ nổ cho biết, cơ sở có trang bị bình chữa cháy và thực hiện khóa van gas, ngắt aptomat mỗi khi đóng cửa. “Tôi cũng tính phương án chuyển hẳn sang bếp điện để bảo đảm an toàn, nhưng một số món ăn vẫn cần đun bằng gas và phải có bếp dự phòng lúc mất điện”, chị Nhung nói. CẤP BÁCH SIẾT CHẶT AN TOÀN PCCC Ngay sau vụ nổ tại nhà E4 Vĩnh Hồ, Công an phường Đống Đa đã tổ chức kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại khu tập thể Vĩnh Hồ, phố Nguyễn Văn Tuyết và phố Thái Thịnh. Thống kê cho thấy, riêng khu vực này có hơn 4 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 27/11/2026 Tại nhiều khu chung cư tập thể cũ ở Hà Nội, tầng một và khuôn viên chung được tận dụng mở hàng quán ăn uống, đặt bình gas sát khu vực sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy cho nhiều hộ dân sinh sống xung quanh. Dãy hàng ăn tập trung san sát ở tầng một khu tập thể Thành Công, bình gas và bếp nấu đặt lộ thiên ngay đầu dãy nhà, xen lẫn khu vực để xe ẢNH: PHÙNG LINH Báo động đỏ các chung cư cũ Bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân Liên quan đến công tác xử lý hậu quả vụ nổ khí gas tại tòa nhà E4 khu tập thể Vĩnh Hồ, ông Lê Tuấn Định, Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa yêu cầu chính quyền và các đơn vị xác định bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống người dân là ưu tiên hàng đầu. UBND phường tiếp tục phối hợp rà soát thiệt hại, theo dõi sát sức khỏe các nạn nhân, thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ và bảo đảm điều kiện sinh hoạt thiết yếu tại nơi tạm cư. Địa phương cũng rà soát việc học tập của con em các hộ phải di dời để không bị gián đoạn; đồng thời huy động Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thăm hỏi, hỗ trợ và duy trì lực lượng công an, quân sự ứng trực bảo đảm an ninh trật tự. GIÓNG LÊN HỒI CHUÔNG CẢNH BÁO Ghi nhận của PV Tiền Phong, tại nhiều khu tập thể cũ như Nguyễn Công Trứ, Kim Liên, Thành Công, Trung Tự, Nghĩa Đô, Trương Định… cho thấy, dấu vết xuống cấp hiện rõ trên từng mảng tường, hành lang, cầu thang và ban công. Những lớp tường bong tróc, vết nứt, hệ thống đường ống nước lộ thiên, dây điện mắc nổi chằng chịt... tạo nên cảnh quan nhếch nhác, chật chội. Không ít ban công được hô biến thành những “chuồng cọp” bằng sắt; ở nhiều khu nhà, tầng 1 bị bủa vây bởi nhà hàng, quán ăn; trên mái những khu nhà thấp tầng, các bồn chứa nước được đặt dày đặc... tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, trở thành những vấn đề đáng lo ngại trong các công trình đã tồn tại hàng chục năm. Thực tế trên cho thấy, cải tạo chung cư cũ không đơn thuần là câu chuyện chỉnh trang kiến trúc hay nâng cấp hạ tầng đô thị, mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe và điều kiện sống của hàng nghìn hộ dân. Đặc biệt, vụ nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau khu tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội), khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro trong môi trường sống đô thị. KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng câu chuyện cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội đã kéo dài hơn 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết một cách căn cơ. Theo ông Tùng, thành phố đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, triển khai các biện pháp thúc đẩy cải tạo, tái thiết đô thị. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn chậm do nhiều nguyên nhân, từ quy hoạch, cơ chế chính sách, nguồn lực đến cách thức tổ chức triển khai. Sự chậm trễ khiến người dân tiếp tục sống trong những công trình xuống cấp, mất an toàn, để lại hệ lụy đối với diện mạo đô thị. HÀ NỘI CẦN TRẢ LỜI BẰNG NHỮNG DỰ ÁN CỤ THỂ Theo KTS Phạm Thanh Tùng, Hà Nội đang hướng tới tái thiết đô thị, phát triển đô thị nén, gắn với hệ thống giao thông công cộng (TOD). Đây là hướng đi phù hợp, nhất là khi nhiều khu chung cư cũ nằm ở những vị trí có lợi thế về kết nối giao thông, trường học, bệnh viện, công viên và các tiện ích đô thị. Quỹ đất tại những khu vực này có giá trị lớn. Nếu được quy hoạch, tái thiết bài bản, đây có thể là cơ hội để cải thiện chất lượng sống cho người dân, đồng thời bổ sung không gian công cộng, hạ tầng xã hội và những tiện ích thiết yếu. Sống trong chung cư mất an toàn đến bao giờ? Những bồn chứa nước lắp đặt dày đặc trên các khu tập thể cũ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi công trình đã xuống cấp ẢNH: Đ.P Dù câu chuyện cải tạo, xây dựng lại đã được đặt ra suốt hơn 20 năm, đến nay nhiều khu nhà vẫn chưa có chuyển biến đáng kể, khiến hàng nghìn hộ dân tiếp tục sống trong cảnh chật chội, bất an. “Đã hàng chục năm, người dân sống trong các khu chung cư cũ chờ đợi cải tạo, với nhiều kỳ vọng nhưng chưa được đáp ứng. Vì vậy, Hà Nội cần hành động quyết liệt hơn, làm rõ trách nhiệm và có những dự án cụ thể để người dân nhìn thấy sự thay đổi”. KTS PHẠM THANH TÙNG, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam TỪ VỤ NỔ KHÍ GAS Ở KHU TẬP THỂ VĨNH HỒ (HÀ NỘI):

TPHCM có 474 chung cư xây dựng từ trước năm 1975. Từ 10 năm trước, qua kiểm định hơn 460 chung cư, thành phố có tới 16 chung cư cấp D (cấp độ hư hỏng nặng, nguy hiểm), 114 chung cư cấp C, 332 chung cư cấp B. NỖI LÒNG NGƯỜI Ở LẠI Giữa trưa nắng gắt, tiếng búa va đập, tiếng máy mài chạy liên tục gây xáo động tầng 1 lô A chung cư Vĩnh Hội (phường Khánh Hội). Bà Võ Kim Yến quan sát nhóm thợ dọn dẹp khung cửa sắt mà không khỏi chạnh lòng. “Sống gần 60 năm ở đây, tôi thuộc nhóm những người sau cùng rời chung cư. Sở dĩ tôi đi trễ vì không nỡ xa nơi này. Buồn lắm chú ơi!” - bà Yến chia sẻ. Người chồng mất đã hơn 10 năm, con gái lấy chồng xa, bà Yến một mình tự lo cuộc sống. Như nhiều người khác, bà đồng thuận chủ trương của thành phố, mong muốn có chỗ ở mới khang trang, sạch đẹp, an toàn hơn. Tuy nhiên, bà Yến sẽ không đến nơi tạm cư mà tự lo chỗ ở trong khoảng thời gian chờ dự án chung cư mới thay thế chung cư Vĩnh Hội. Ủng hộ chủ trương xây dựng chung cư mới nhưng gia đình bà Huỳnh Thị Lệ (lô A) không dễ dàng rời nơi ở cũ. Căn hộ hơn 30 m2 của gia đình ba thế hệ với hơn 10 nhân khẩu. Cuộc sống, công việc, học hành… của các thành viên trong gia đình đã quen với nơi đây. Bà Lệ lo lắng, sau này không đủ tiền để mua lại căn hộ tái định cư tại chỗ. “Vì nhiều lý do, gia đình mong muốn nhận được tiền đền bù để lo chỗ ở. Trước hết, chúng tôi mong thông tin dự án, việc đi ở của người dân, số phận của người dân tại chung cư… được minh bạch, rõ ràng để sớm có quyết định” - bà Lệ nói. Chia sẻ thêm, bà Huỳnh Thị Đòi (thành viên trong gia đình bà Lệ) cho rằng, dù biết ở lại chung cư là nguy hiểm nhưng bà chấp nhận vì không có lựa chọn khác. “Ngày hôm qua, tôi lên phường để đăng ký nguyện vọng lần 2 và vẫn đăng ký phương án nhận tiền đền bù để lo chỗ ở” - bà Đòi nói và cho rằng chính sách rõ ràng, đền bù thỏa đáng, người dân sẽ sớm di dời. Thông tin về tình hình chung cư cũ trên địa bàn, tại buổi họp báo vừa qua, ông Võ Thanh Dũng, Chủ tịch UBND phường Khánh Hội cho biết, 103/244 hộ tại chung cư Vĩnh Hội đã di dời. Để bảo đảm an toàn cho người dân, thực hiện chỉ đạo của thành phố, UBND phường sẽ tiếp tục triển khai công tác di dời người dân khỏi chung cư, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026. Trong khi đó, dự án xây dựng lại chung cư Vĩnh Hội đang trong giai đoạn phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Song song đó, UBND phường Khánh Hội chủ trì việc lựa chọn nhà đầu tư. Cư dân tại chung cư là người tham gia lựa chọn nhà thầu. Về chung cư Vĩnh Hội, ông Vũ Anh Dũng, Phó trưởng Phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng TPHCM, cho biết đang triển khai di dời và bố trí tạm cư song song với việc lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Bước này là cơ sở để tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư và công bố thông tin để mời gọi nhà đầu tư. Theo phương án được duyệt trước đây, 232 căn hộ thuộc tài sản công được sử dụng để bố trí tạm cư cho người dân tại chung cư Vĩnh Hội. Người dân không phải trả tiền thuê nhà và chi phí quản lý vận hành, chỉ thanh toán tiền điện, nước. NĂM 2030 CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI 64 CHUNG CƯ THUỘC DIỆN PHẢI PHÁ DỠ Ông Vũ Anh Dũng (Sở Xây dựng TPHCM), cho biết 16 chung cư cấp D được kiểm định từ năm 2017, đến nay đã di dời 828/1.194 hộ. Trong đó, 12 chung cư di dời toàn bộ 608 hộ dân; 2 chung cư đang di dời với 220/367 hộ; 2 chung cư chưa di dời (chung cư Tôn Thất Thuyết lô A, B, C và chung cư Hoàng Diệu lô Y). Theo đại diện Sở Xây dựng, kết quả rà soát, kiểm định trong tháng 10/2026 cho thấy TPHCM có 64 chung cư, gồm 106 lô nhà với 8.577 căn hộ, thuộc diện phải di dời, tháo dỡ, nằm trên địa bàn 18 phường. TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 triển khai cải tạo, xây dựng lại 64 chung cư thuộc diện phải phá dỡ. Sở Xây dựng đang nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Theo các chuyên gia đô thị, khó khăn đối với công tác di dời người dân, xây dựng lại chung cư cấp D là chỉ tiêu về quy hoạch - kiến trúc và cơ chế tài chính, chính sách hỗ trợ. Trong đó, công tác tái định cư là bài toán khó, đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ, để bảo đảm sự đồng thuận của người dân. QUỐC ANH 5 n Thứ Sáu n Ngày 27/11/2026 XÃ HỘI 100 hộ cho thuê mặt bằng hoặc trực tiếp kinh doanh tầng một, chủ yếu là dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra, nhiều cơ sở chưa bảo đảm phương án an toàn PCCC, trong khi các căn hộ phía trên phần lớn đã cơi nới, lắp khung sắt kín, gây cản trở lớn đến lối thoát nạn nếu xảy ra cháy nổ. Trung tá Vũ Hải Quỳnh, Phó Trưởng Công an phường Đống Đa phân tích, nguy cơ mất an toàn tại các khu tập thể cũ xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng: hệ thống đường điện đã xuống cấp dễ gây chập cháy, kết hợp với hoạt động kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ sử dụng gas ở tầng một tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ. Hiện lực lượng chức năng đang lập hồ sơ quản lý từng cơ sở, yêu cầu ký cam kết an toàn PCCC và tăng cường tập huấn kỹ năng xử lý sự cố. Song song với việc rà soát các điểm kinh doanh ăn uống, cơ quan chức năng cũng siết chặt quản lý nguồn cung gas. Đại diện Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết đã yêu cầu các đội địa bàn kiểm tra tổng thể hoạt động kinh doanh, sang chiết gas. Trước đó, ngày 6/8, Đội QLTT số 14 phối hợp Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) kiểm tra 5 cơ sở tại các xã Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín, phát hiện chuỗi sang chiết, phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) giả, thu giữ hơn 1.142 kg khí LPG giả cùng hàng nghìn tem chống giả, màng co và đã chuyển cơ quan công an điều tra. Ở góc độ chuyên môn, Đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC cảnh báo, khí gas khi rò rỉ trong không gian kín sẽ kết hợp với oxy tạo thành hỗn hợp nổ và kích nổ ngay lập tức nếu gặp nguồn nhiệt. Những sai sót phổ biến như lắp đặt khớp nối không kín, dây dẫn xuống cấp hoặc để dầu mỡ tích tụ khiến chuột cắn thủng dây gas đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chuyên gia khuyến cáo các hộ dân và cơ sở kinh doanh cần chọn mua gas chính hãng, kiểm tra định kỳ thiết bị và ưu tiên sử dụng bếp có tính năng tự động ngắt gas khi tắt lửa hoặc quá nhiệt. TRẦN HOÀNG - PHÙNG LINH Bếp gas công nghiệp vẫn được sử dụng để chế biến các món xào, rang trong không gian chật hẹp tại tầng 1 ở một khu tập thể cũ Hà Nội ẢNH: PHÙNG LINH Tuy nhiên, theo ông Tùng, phát triển đô thị nén không đồng nghĩa với việc chỉ tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình hay mật độ dân cư. Việc tái thiết phải được đặt trong một quy hoạch đồng bộ, tổ chức không gian hợp lý, tính toán đầy đủ hạ tầng giao thông, trường học. Một trong những vấn đề khó khăn nhất trong cải tạo chung cư cũ là bài toán hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Theo KTS Phạm Thanh Tùng, đây là vấn đề an sinh xã hội, do đó Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, tổ chức quy hoạch, điều phối lợi ích và bảo đảm quyền lợi của người dân. Nguồn lực cải tạo cần được huy động từ Nhà nước, doanh nghiệp và chính người dân, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cả ba bên. Không thể chỉ trông chờ vào doanh nghiệp, bởi việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ không phải lúc nào cũng bảo đảm hiệu quả đầu tư như những dự án phát triển thương mại thông thường. KTS Phạm Thanh Tùng cho rằng, điều quan trọng lúc này là Hà Nội cần trả lời bằng những kết quả cụ thể. Trong nhiệm kỳ này, thành phố sẽ cải tạo được những khu chung cư cũ nào, dự án nào thực sự được triển khai, dự án nào khởi công, dự án nào hoàn thành? Không thể chỉ dừng ở nghị quyết, đề án, quy hoạch hay những kế hoạch được công bố trên giấy. Người dân có quyền đặt câu hỏi tại sao cải tạo chung cư cũ lại kéo dài hàng chục năm, dù đã có nhiều nghị quyết, quyết định và chủ trương? Nếu những khó khăn là có thật, cần chỉ rõ vướng mắc nằm ở đâu, cơ chế nào chưa phù hợp, vấn đề nào cần tháo gỡ, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào? Không thể mãi viện dẫn những nguyên nhân chung chung mà thiếu giải pháp và mốc thời gian cụ thể. ĐÌNH PHONG Cần giải pháp đồng bộ cùng chính sách mới Dù có nhiều nỗ lực, 10 năm qua, TPHCM chưa thể khởi công dự án xây mới chung cư cấp D nào. Thực tiễn đòi hỏi thành phố đưa những giải pháp đồng bộ, cùng chính sách mới. Bà Huỳnh Thị Lệ (ở lô A chung cư Vĩnh Hội, phường Khánh Hội) mong thông tin dự án được minh bạch để sớm có quyết định di dời ẢNH: QUỐC ANH Chờ cơ chế mới TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Theo dự thảo, hệ số bồi thường K bằng 1,1 lần với căn hộ từ tầng 2 trở lên và 1,3 lần với căn hộ tầng trệt. Mức bồi thường này áp dụng khi UBND cấp xã chỉ định nhà đầu tư. Cấp xã chỉ định nhà đầu tư khi hội nghị nhà chung cư tổ chức 2 lần nhưng không đủ 50% đại diện chủ sở hữu tham gia và lấy ý kiến bằng phiếu không thành công. Bên cạnh đó, cấp xã cũng được quyết định cưỡng chế di dời khi trên 75% chủ sở hữu hoặc người sử dụng nhà đã di dời theo phương án được duyệt.

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy hội đàm với Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất Anton Demidov. Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy chào mừng Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất Anton Demidov và đoàn đại biểu thăm, làm việc tại Việt Nam; chúc mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất (16/11). Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay luôn nồng ấm, tin cậy, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, bền bỉ vượt qua những thử thách của thời gian và biến động của lịch sử. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục được củng cố, phát triển thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai nước. Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai bên chú trọng thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực cho thế hệ trẻ hai nước. Trong lĩnh vực thanh niên, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất cùng các cơ quan, tổ chức thanh niên hai nước đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ Việt Nam - Liên bang Nga. Trao đổi tại hội đàm, Chủ tịch Đội cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất Anton Demidov bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực hợp tác giữa hai tổ chức thanh niên, đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, nổi bật là việc ký kết thỏa thuận hợp tác lần này. Nhấn mạnh việc ký kết là một khởi đầu với nhiều kỳ vọng tích cực trên nhiều lĩnh vực, ông Anton Demidov tin tưởng hai bên sẽ đạt được những kết quả thực chất cũng như những thành công mới, tạo nền tảng mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa các thành phố, địa phương cả hai nước. Ông Anton Demidov đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Nga, trong đó có ĐHQG Hà Nội với ĐH Tổng hợp Quốc gia Moskva, các trường đại học kỹ thuật Việt Nam với những cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu của Nga. Đồng thời, mong muốn Thành Đoàn Hà Nội tăng cường kết nối với Chi nhánh Moskva của Đội Cận vệ trẻ, mở rộng giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức thanh niên địa phương. THỎA THUẬN MỞ RA GIAI ĐOẠN HỢP TÁC THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ HƠN Tại chương trình, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất Anton Demidov ký thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức. Thỏa thuận hợp tác được ký kết sẽ tạo khuôn khổ để thúc đẩy giao lưu thanh niên, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách và công tác thanh niên, đào tạo cán bộ trẻ; tăng cường kết nối các cơ sở giáo dục, hợp tác nghiên cứu khoa học và phổ biến ngôn ngữ của nhau. Hai bên chú trọng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời đẩy mạnh giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tình nguyện, giáo dục lòng yêu nước và phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Hai bên tin tưởng việc ký kết Thỏa thuận sẽ mở ra giai đoạn hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa thanh niên và nhân dân hai nước. Để thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác, hai bên cam kết sớm thống nhất kế hoạch triển khai hằng năm, xác định rõ đầu mối phụ trách và các hoạt động ưu tiên. XUÂN TÙNG Ngày 26/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn lần thứ hai năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu cấp tỉnh, thành và 2.053 điểm cầu cấp cơ sở với sự tham gia của hơn 16,8 nghìn cán bộ Đoàn và thành viên câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp. Tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn nhấn mạnh sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều nhiệm vụ trước đây tưởng chừng AI không thể đảm đương nay đã được thực hiện rất tốt. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ Đoàn, báo cáo viên phải chịu khó cập nhật kiến thức, kỹ năng để phát huy tối đa những tính năng của công nghệ, AI để hỗ trợ trong công việc, từ xây dựng kế hoạch, quản trị công việc, công tác tham mưu… và công tác tuyên truyền. Anh Lâm lưu ý, các đối tượng xấu cũng sử dụng AI để tạo thông tin giả, thông tin xấu độc. Muốn đoàn viên, thanh niên nhận diện được thủ đoạn, trước hết cán bộ Đoàn phải có khả năng nhận diện. Việc kiểm chứng thủ công trên các trang thông tin thường rất mất thời gian, do đó cần ứng dụng chính công nghệ để sàng lọc, đánh giá và phục vụ phản biện. NHẬN DIỆN THUẬT TOÁN THAO TÚNG DƯ LUẬN Tại hội nghị, Thiếu tá Phạm Khánh Hòa - Phó Trưởng phòng 3 Cục An ninh mạng (Bộ Công an) trình bày chuyên đề “Nhận diện thủ đoạn phát tán thông tin giả, sai lệch, thao túng dư luận trên không gian mạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng nhận thức cho thanh niên”. Theo Thiếu tá Hòa, các nền tảng mạng xã hội có điểm chung là ưu tiên những tín hiệu tương tác nhằm giữ chân người dùng, trong khi không phải nền tảng nào cũng kiểm tra tính đúng - sai của nội dung trước khi phân phối. Vì vậy, một thông tin gây sốc, kích thích tò mò, phẫn nộ hoặc tranh cãi có thể nhanh chóng được đẩy đến nhiều người. Đáng chú ý, con người vẫn là tác nhân quan trọng khiến tin giả lan nhanh. AI có thể hỗ trợ tạo và phát tán nội dung, nhưng người sử dụng công nghệ vẫn phải chịu trách nhiệm đối với thông tin mình tạo ra hoặc đưa lên mạng. Các thủ đoạn thường được sử dụng gồm tạo “mồi tương tác” bằng những nội dung gây tò mò; kích hoạt tương tác trong “giờ vàng”; tạo “trang trại nội dung” với hàng loạt tài khoản đăng cùng một kịch bản; “bám trend” hoặc sự việc nóng; tối ưu thời lượng xem bằng video ngắn, livestream và tìm cách lách cơ chế kiểm duyệt; mạo danh cơ quan, tổ chức và lập các nhóm kín để dẫn dụ người dùng. Khi người dùng tiếp tục bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc, thông tin lại được thuật toán đánh giá là đang được quan tâm và tiếp tục khuếch đại. Từ thực tế trên, Thiếu tá Phạm Khánh Hòa nhấn mạnh, kỹ năng kiểm chứng thông tin được xác định là bước quan trọng hàng đầu. Người dùng cần hình thành thói quen kiểm tra nguồn, bối cảnh và độ xác thực trước khi tin tưởng, bình luận hoặc chia sẻ một nội dung trên mạng xã hội. Công tác tuyên truyền cần chủ động nắm bắt cơ chế vận hành của thuật toán để “lấy độc trị độc”, tức sử dụng chính những ưu tiên của thuật toán nhằm lan tỏa thông tin đúng, tích cực và có sức hấp dẫn với người dùng. Thay vì những nội dung phản bác dài, khó tiếp nhận, cần xây dựng sản phẩm tuyên truyền ngắn, trực quan, đúng nguồn, có dữ liệu và người chịu trách nhiệm. Đồng thời, chủ động huy động những người có ảnh hưởng, người sáng tạo nội dung và lực lượng thanh niên để tăng sức lan tỏa. Cùng với đó, “lấy công nghệ trị công nghệ”, sử dụng AI, công cụ đo lường dư luận và cảnh báo sớm để phát hiện vấn đề, lấp khoảng trống thông tin và kịp thời cung cấp thông tin chính xác. XUÂN TÙNG 6 n Thứ Sáu n Ngày 27/11/2026 GIỚI TRẺ Chuyên gia chỉ cách “lấy độc trị độc” trên không gian mạng Thắt chặt tình hữu nghị thế hệ trẻ Việt Nam – Nga Không cần thuyết phục từng người dùng, các đối tượng xấu có thể tìm cách đánh lừa thuật toán để thông tin giả, sai lệch được khuếch đại. Trước thực tế đó, công tác tuyên truyền cần thay đổi cách tiếp cận, chủ động tận dụng chính cơ chế lan truyền của nền tảng để đưa thông tin đúng, tích cực đến thanh niên. Trong khuôn khổ chương trình hội đàm cấp cao, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất Anton Demidov ký kết thoả thuận hợp tác giữa hai tổ chức. Thiếu tá Phạm Khánh Hòa (Cục An ninh mạng, Bộ Công an) trình bày tham luận với giải pháp “lấy độc trị độc” trong đấu tranh, phản bác tin giả, thông tin xấu độc ẢNH: XUÂN TÙNG Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất Anton Demidov ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức ẢNH: XUÂN TÙNG Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác thanh niên và quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức còn nhiều dư địa, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị hai tổ chức tiếp tục tăng cường phối hợp, cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những chương trình thường xuyên, thiết thực, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của tuổi trẻ hai nước. Cần “dừng lại” để kiểm chứng Một nguyên tắc được Thiếu tá Phạm Khánh Hòa (Cục An ninh mạng, Bộ Công an) nhấn mạnh: “Mọi tương tác, kể cả tuyên truyền hay phản bác, đều có thể đẩy tin giả đi xa hơn”. Vì vậy, không phải thông tin nào cũng cần lập tức phản bác công khai; quan trọng là xác định đúng thời điểm, phương thức và cách thức can thiệp. Khi tiếp cận một bài viết, hình ảnh hay video, người dùng cần “dừng lại” để kiểm chứng trước khi tiếp tục chia sẻ và lan tỏa.

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