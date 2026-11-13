Báo Tiền Phong số 330

THỨ NĂM 26/11/2026 Số 330 0977.456.112 TRANG 3 BÃI BỎ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH VÀ THU NHẬP ĐẶC THÙ NGÀNH THUẾ, HẢI QUAN, KHO BẠC TRANG 16 NHẤT LONG TĂNG TỐC, CHÚC AN NỚI RỘNG CÁCH BIỆT CHUYỆN HÔM NAY Chỉ trong vòng hơn 10 ngày, hai vụ nổ khí gas liên tiếp ở TPHCM và Hà Nội đã lấy đi sinh mạng của 10 người và làm nhiều người khác bị thương, làm dấy lên nỗi lo về an toàn ở các cơ sở kinh doanh gas trong các khu dân cư. Thấp thỏm bên cửa hàng gas XEM TIẾ P TRANG 7 n NGỌC LÂM TRANG 6 TRANG 7 TRANG 12 TRANG 8-9 Mỹ sắp tăng thuế với Trung Quốc và nhiều nước khác KIỂM SOÁT LẠM PHÁT ĐỂ BẢO VỆ THU NHẬP THỰC CỦA NGƯỜI DÂN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI ẢNH: NHƯ Ý TRANG 2 Dùng AI viết Văn, lo học sinh mất hết cảm xúc Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện với trẻ em từ gas trôi nổi HIỂM HỌA Theo Chánh Văn phòng UBND phường Tân Thuận (TPHCM), vụ nổ gas tại 81 đường Bùi Văn Ba làm 2 người tử vong tại hiện trường, một nạn nhân khác tử vong tại bệnh viện lúc 7h22 ngày 19/11 Sáng tạo cùng di sản TRANG 4-5

Sáng 25/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 (TP Hà Nội) tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. VỚI GIA ĐÌNH SỐNG BẰNG ĐỒNG LƯƠNG, GIÁ CẢ LÀ CHUYỆN PHẢI TÍNH TỪNG NGÀY Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, năm 2027, tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất mới tạo ra thêm việc làm. Khi đó, người lao động có việc làm, giá cả ổn định thì thu nhập tăng thêm mới thực sự cải thiện được cuộc sống. “Trong điều hành phải rất chú trọng đến những việc này”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, với một gia đình sống bằng đồng lương, giá cả là chuyện phải tính từng ngày, từng bữa ăn, việc lo học cho con cái… Vì thế, trong điều hành chính sách phải làm sao để tăng trưởng không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, kiểm soát chắc về lạm phát để đời sống, thu nhập thực của bà con phải được bảo vệ, cải thiện và nâng cao. Về phản ánh của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước liên quan vấn đề cán bộ cơ sở còn thiếu, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ ở 126 xã, phường, để tăng cường cán bộ cho những nơi còn thiếu. Tại cuộc làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với lãnh đạo thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã đề nghị khi giao thêm việc về cơ sở thì phải giao đủ thẩm quyền, bảo đảm các điều kiện để làm việc. “Điều này cũng được thành phố rất quan tâm và đang triển khai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hoạt động của chính quyền cơ sở đã tốt hơn rất nhiều, qua tổng kết, đánh giá, việc cải cách, sắp xếp là rất đúng hướng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, vừa qua, trong các chuyến công tác ra nước ngoài, nhiều nước cũng hỏi kinh nghiệm của chúng ta trong việc giảm khâu trung gian, giảm tầng nấc. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chính sách và cuộc sống phải gắn liền với nhau, nếu quá nhiều tầng nấc thì “rất vất vả”. “Tất nhiên, so với yêu cầu thì vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục làm nữa, chứ không có việc gì làm một lần, một lượt là xong ngay được. Chúng ta sẽ tiếp tục”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. TẠO THUẬN LỢI CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP Theo báo cáo của thành phố, 92,4% thủ tục hành chính đã được tiếp nhận trực tuyến, tuy nhiên, bà con nêu ý kiến vẫn phải khai báo thông tin nhiều lần; cán bộ phường cũng phải nhập lại thông tin trên nhiều hệ thống. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các bộ, thành phố cũng cần kết nối dữ liệu, dùng lại thông tin đã xác thực và bảo vệ thông tin cá nhân. Những giấy tờ còn hạn (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác), cơ quan giải quyết không được yêu cầu bà con đổi lại chỉ vì lý do sắp xếp bộ máy. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, người dân cần làm các thủ tục qua một đầu mối và phải được hướng dẫn nếu chưa quen với công nghệ. Kết quả phải đo được bằng số lần đi lại và thời gian, để người dân biết có thực sự tiết kiệm được không. Trước ý kiến cử tri về việc người dân phải dùng nhiều phần mềm, ứng dụng trong giải quyết thủ tục hành chính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính là “con đường chúng ta phải đi”, nhưng chuyển đổi từ làm thủ tục bằng tay sang thủ tục hành chính bằng công nghệ phải có thời gian. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, điều quan trọng là Nhà nước phải đảm bảo quản trị được xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, phải đảm bảo không có quá nhiều ứng dụng, cổng dịch vụ. “Cổng dịch vụ công quốc gia thì một cổng thôi. Mỗi bộ, ngành lại một cổng nữa thì sao làm được. Vừa qua, Chính phủ cũng đã thống nhất là chỉ một cổng thôi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, và nhấn mạnh rằng, phải đảm bảo an toàn về dữ liệu, về thông tin cá nhân người dùng. NƠI TÁI ĐỊNH CƯ PHẢI CÓ ĐIỀU KIỆN SỐNG BẰNG HOẶC TỐT HƠN NƠI CŨ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý, mỗi bước phát triển của Thủ đô phải nâng cao chất lượng sống của người dân, giữ gìn những giá trị làm nên truyền thống của Hà Nội. Ngay từ khi duyệt quy hoạch khu dân cư mới, phải dành đất cho trường học, trạm y tế và sân chơi. Người dân ngoại thành cũng cần những dịch vụ thiết yếu có chất lượng ngay ở nơi mình sống. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải nâng cao đời sống người dân bằng những việc làm cụ thể, những vấn đề thiết yếu của đời sống. Nơi tái định cư phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi cũ. Một gia đình có nhiều thế hệ ở phố cổ cần chỗ ở rộng rãi, an toàn hơn, nhưng cũng sống nhờ những cửa hàng nhỏ ở tầng dưới. Thành phố phải hiểu cả hai điều này để bàn với người dân khi chỉnh trang lại khu phố cũ. Với nhà ở xã hội, người dân cũng cần được biết đến tiêu chí xét chọn, khả năng thuê hoặc thuê mua phù hợp với thu nhập của mình. Quãng đường từ nơi ở mới đến chỗ làm và trường học của con cái, bệnh viện cho người già…, khi tính toán phải phù hợp, đầy đủ cho người dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu về thiết chế văn hóa, trường học ở khu phố cổ, nhấn mạnh, phường Hoàn Kiếm phải bố trí trường học cấp phổ thông cho học sinh trên địa bàn phường. “Cử tri rất mong muốn điều này, làm sao các cháu được học ở ngay phường mình, khu phố của mình, để bố mẹ đỡ phải đưa đón. Chúng ta phải làm những việc đó, chăm lo đến từng việc như vậy”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng nhấn mạnh, thành phố phải tổ chức thu gom và xử lý nước thải dọc tất cả các dòng sông để các dòng sông sạch trở lại. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 26/11/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với một gia đình sống bằng đồng lương, giá cả là chuyện phải tính từng ngày, từng bữa ăn, việc lo học cho con cái… Vì thế, trong điều hành chính sách phải làm sao để tăng trưởng không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, kiểm soát chắc về lạm phát để đời sống, thu nhập thực của bà con phải được bảo vệ, cải thiện và nâng cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI ẢNH: NHƯ Ý Kiểm soát lạm phát để bảo vệ thu nhập thực của người dân Về trụ sở công dôi dư sau sắp xếp bộ máy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố Hà Nội công khai phương án sử dụng, xem xét nhu cầu về trường học, nơi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, các thiết chế văn hóa, những nơi sinh hoạt cộng đồng. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM:

Trong đó, phát triển hệ thống đường sắt đô thị, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục được xác định là những lĩnh vực ưu tiên. Sáng 25/11, Thống đốc Alexander Dmitrievich Beglov và Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Saint Petersburg chào xã giao Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là quy hoạch, xây dựng, quản lý và vận hành đường sắt đô thị; đồng thời mở rộng hợp tác trong khoa học công nghệ, y tế, giáo dục và văn hóa. Thống đốc Alexander Dmitrievich Beglov nhấn mạnh mong muốn đưa quan hệ hợp tác giữa hai thành phố phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực có khả năng triển khai các dự án cụ thể. Về phát triển hạ tầng đô thị, Saint Petersburg đề xuất nghiên cứu dự án thí điểm hỗ trợ Hà Nội lập hồ sơ thiết kế, thẩm định và hỗ trợ kỹ thuật thi công một đoạn tuyến metro. Với những nét tương đồng về điều kiện địa chất ven sông Neva và sông Hồng, Saint Petersburg mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, năng lực chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, vận hành hệ thống tàu điện ngầm với Thủ đô Hà Nội. Theo Thống đốc thành phố Saint Petersburg, hai địa phương còn có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp đóng tàu, công nghệ cao, dược phẩm, công nghiệp thực phẩm và logistics; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý hạ tầng đô thị, giao thông, dịch vụ công ích, bảo đảm an ninh, an toàn. Saint Petersburg sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với Hà Nội về chỉnh trang đô thị, bảo tồn di sản lịch sử và bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Saint Petersburg đề xuất thúc đẩy các dự án hợp tác về trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, chuyển đổi số và năng lượng sạch. Về giáo dục, đào tạo, hai bên có thể phát huy hiệu quả Mạng lưới tri thức Nga - Việt, tăng cường trao đổi học sinh giữa các trường phổ thông… SỚM NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG METRO Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, với kinh nghiệm và tiềm lực của Saint Petersburg, hai thành phố có nhiều điều kiện để tăng cường trao đổi, học hỏi, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Đối với lĩnh vực đường sắt đô thị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị lãnh đạo Saint Petersburg phát huy kinh nghiệm trong xây dựng, vận hành hệ thống metro; khuyến khích các doanh nghiệp của thành phố nghiên cứu, tham gia các dự án đường sắt đô thị của Hà Nội, từ đầu tư, cung cấp thiết bị, công nghệ đến các khâu liên quan. Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên sớm triển khai những dự án hợp tác cụ thể. Bí thư Thành ủy đề nghị hai thành phố đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kết nối các cơ sở giáo dục, nghiên cứu mô hình đào tạo song ngữ giữa trường phổ thông của Hà Nội và Saint Petersburg. Hà Nội hoan nghênh doanh nghiệp Saint Petersburg nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh như sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế, xây dựng nhà máy và trung tâm nghiên cứu tại các khu công nghiệp của Thủ đô… Tiếp đó, tại buổi hội đàm với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, hai bên tiếp tục trao đổi, thống nhất nhiều định hướng hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng việc ký kết Thỏa thuận hợp tác về đường sắt đô thị tạo cơ sở quan trọng để hai bên xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, tập trung vào tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thiết kế, chế tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Hai thành phố cần sớm nghiên cứu cơ chế thí điểm xây dựng một đoạn tuyến tàu điện ngầm với sự phối hợp của các kỹ sư hai bên; đồng thời khai thác kinh nghiệm, năng lực công nghệ và khả năng sản xuất của các doanh nghiệp Saint Petersburg và Liên bang Nga. Trong lĩnh vực y tế, Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác chuyên sâu, thiết lập kết nối trực tiếp giữa các cơ sở y tế hai thành phố, nhất là trong chuyên ngành ung thư, ung bướu; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Về giáo dục, đào tạo và giao lưu thế hệ trẻ, Hà Nội đề xuất thiết lập quan hệ kết nghĩa, hợp tác trực tiếp giữa Trường Trung học cơ sở Trưng Vương và Trường Phổ thông số 488 của Saint Petersburg. Hai bên thống nhất thúc đẩy trao đổi học sinh, sinh viên tham dự Diễn đàn Thanh niên Nga - Việt năm 2027 và các chương trình giao lưu do Saint Petersburg tổ chức. Hà Nội cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Đại học Sư phạm Quốc gia Nga trong đào tạo tiếng Nga tại Hà Nội, tiếng Việt tại Saint Petersburg và các lĩnh vực công nghệ. Trong lĩnh vực văn hóa, hai thành phố thống nhất đẩy mạnh giao lưu, tổ chức luân phiên các ngày văn hóa, tuần lễ văn hóa, triển lãm chuyên đề; tăng cường trao đổi các loại hình nghệ thuật, hoạt động giữa hệ thống bảo tàng, nhà hát của hai địa phương. Hai bên cũng mong muốn tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga, phát huy vai trò kết nối và lan tỏa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đối với đề xuất đặt tên đường phố Leningrad - Saint Petersburg tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng đây là sáng kiến có ý nghĩa lịch sử, phù hợp với tình cảm hữu nghị giữa hai địa phương. Leningrad là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hai lần đặt chân đến, đồng thời là thành phố anh hùng có vị trí đặc biệt trong tình cảm của nhân dân Việt Nam. Hà Nội sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi tiếp tục trao đổi với phía Saint Petersburg… Dịp này, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô” cho Thống đốc Alexander Dmitrievich Beglov, ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố. BÌNH GIANG 3 n Thứ Năm n Ngày 26/11/2026 THỜI SỰ Sáng 25/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước. Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày nêu rõ, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước gồm 3 điều. Dự thảo Nghị quyết quy định bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 1094 về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; Văn bản số 485 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước từ năm 2014. Việc bãi bỏ được thực hiện kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành. Về xử lý chuyển tiếp, trong năm 2026, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tiếp tục sử dụng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 đã được cơ quan, người có thẩm quyền giao để thực hiện các khoản chi phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù. Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù, đồng thời nhất trí với việc xử lý chuyển tiếp đối với các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước. Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị việc xử lý chuyển tiếp phải tuân thủ các yêu cầu: không bổ sung nhiệm vụ chi mới; không làm tăng tổng mức dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 đã được cấp có thẩm quyền giao; không sử dụng kinh phí để bổ sung thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động; không hình thành quỹ hoặc nguồn tài chính riêng của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước. Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước. LUÂN DŨNG Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước. Bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù ngành thuế, hải quan, kho bạc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp ẢNH: QH Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng hoa Thống đốc thành phố Saint Petersburg Aleksander Dmitrievich Beglov ẢNH: VIẾT THÀNH Hà Nội - Saint Petersburg ký kết Thỏa thuận hợp tác về đường sắt đô thị Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 23-27/11, ngày 25/11, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Saint Petersburg (Nga), do Thống đốc Alexander Dmitrievich Beglov dẫn đầu, có các cuộc hội đàm, làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội, ký kết Thỏa thuận hợp tác về đường sắt đô thị và thống nhất nhiều định hướng hợp tác trong thời gian tới.

NẠN NHÂN CHƯA HẾT BÀNG HOÀNG Sau vụ nổ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, nhiều người dân sống gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng. Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, anh Anh Ngọc Bình, trú tại căn nhà số 79A đường Bùi Văn Ba, cho biết thời điểm xảy ra vụ nổ, anh đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Vụ việc khiến anh Bình bị trầy xước da, vợ anh cũng bị thương nhẹ. Cùng thuê trọ trên đường Bùi Văn Ba, chị Liễu, ở căn nhà số 85, trải qua những giây phút kinh hoàng khi bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Chị kể, lúc xảy ra vụ nổ, chị đang ngồi trong phòng xem phim bằng điện thoại. Bất ngờ, tiếng nổ lớn vang lên khiến chị không kịp phản ứng. Căn nhà đổ sập, đất đá và vật liệu xây dựng vùi lấp người chị. “Đang ngồi xem điện thoại, tôi bất ngờ nghe một tiếng nổ rất lớn. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy người cứng đờ, xung quanh tối om. Sau đó, đất đá, vật liệu từ căn nhà đổ xuống vùi lấp. Tôi cố gắng cử động, nhặt những gì có thể để tìm cách thoát ra ngoài”, chị Liễu nhớ lại. Bị mắc kẹt giữa đống đổ nát, chị liên tục kêu cứu nhưng không nghe thấy ai đáp lại. Bụi đất tràn vào miệng khiến chị khó thở. Một lúc sau, hai người phát hiện, dìu chị ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu. “Ra được bên ngoài, mọi người hỏi có sao không, tôi nói bị đau chân, không thể tự đi được. Sau đó, tôi được đưa ra xe để đi cấp cứu”, chị Liễu kể. Một nạn nhân khác là anh Đức Phúc cho biết sức ép từ vụ nổ đã hất văng anh khoảng 1m. Anh bị trầy xước nhiều nơi trên cơ thể và gần như mất nhận thức sau tiếng nổ. “Tôi nghe tiếng nổ rồi bị văng ra khoảng 1m. Lúc đó, tôi choáng váng, không còn biết gì nữa. Người tôi bị trầy xước nhiều chỗ. Sau tiếng nổ, tôi gần như mất nhận thức. Đến khi lực lượng cứu hộ đến, tôi mới biết mình còn sống”, anh Phúc kể. TRUY TÌM CÁC ĐIỂM SANG CHIẾT GAS TRÁI PHÉP Sau vụ nổ, Công an TPHCM đã tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành tổng rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo này, Công an TPHCM ban hành kế hoạch, giao Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) chủ trì, phối hợp với công an cấp xã tổ chức kiểm tra đồng loạt hơn 1.600 cơ sở kinh doanh LPG. Theo Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng Phòng PC07, đợt kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm trong hoạt động kinh doanh LPG, đồng thời nhận diện, loại trừ nguy cơ mất an toàn trong quá trình kinh doanh, bảo quản và sử dụng gas. Đặc biệt, lực lượng chức năng tập trung rà soát, không bỏ lọt các cơ sở sang chiết gas trái phép. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm; nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ đề xuất xử lý hình sự. Trung tá Châu cũng lưu ý các tiệm tạp hóa, cửa hàng bán lẻ bình gas mini cần tìm hiểu kỹ tiêu chuẩn, quy chuẩn và điều 4 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 26/11/2026 Sau vụ nổ nghi do khí gas tại phường Tân Thuận khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương, Công an TPHCM triển khai tổng rà soát các cơ sở kinh doanh LPG, tập trung truy tìm những điểm sang chiết trái phép. Trong khi đó, những người sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Theo Chánh Văn phòng UBND phường Tân Thuận, vụ nổ gas tại 81 đường Bùi Văn Ba làm 2 người tử vong tại hiện trường, một nạn nhân khác tử vong tại bệnh viện lúc 7h22 ngày 19/11 Siết điểm sang chiết gas trái phép HIỂM HỌA TỪ GAS Vụ nổ còn khiến 9 người bị thương. Đến nay, 7 người đã xuất viện, 2 người tiếp tục điều trị tại bệnh viện Chiều 24/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TPHCM phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, sử dụng gas tại các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội và Vĩnh Hội. BÌNH GAS HOEN GỈ ĐƯỢC SƠN LẠI ĐỂ BÁN Qua kiểm tra một quán ăn, tổ công tác phát hiện 2 bình gas mini. Từ thông tin thu thập được, lực lượng chức năng lần theo nguồn cung và tiếp tục kiểm tra một tiệm tạp hóa trên đường Tôn Đản, phường Khánh Hội. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 82 bình gas mini không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu đã qua sử dụng nhiều lần. Nhiều vỏ bình còn bám dầu mỡ, thức ăn, một số bình bị hoen gỉ nhưng đã được sơn lại. Chủ tiệm tạp hóa cho biết số bình gas trên do một người giao đến bán với giá 12.000 đồng/ bình. Do có khách hỏi mua nên cơ sở nhập về kinh doanh. Lực lượng chức năng yêu cầu chủ cơ sở liên hệ người cung cấp để làm rõ nguồn gốc, truy tìm đầu mối sang chiết, phân phối. Toàn bộ 82 bình gas được bàn giao cho Công an phường xử lý theo thẩm quyền. Trung tá Phạm Minh Tráng, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4, cho biết bình gas mini loại dùng một lần tuyệt đối không được sang chiết, nạp lại. Việc sang chiết thủ công, không bảo đảm điều kiện kỹ thuật và thiếu thiết bị kiểm soát tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ, cháy nổ. Đặc biệt, bình gas được nạp nhiều lần có thể bị biến dạng, suy giảm khả năng chịu áp lực. Khi xảy ra cháy tại nơi tập trung nhiều bình gas mini, các bình có thể phát nổ liên tiếp, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Theo Trung tá Tráng, gas mini được sử dụng phổ biến tại các quán ăn nhỏ, khu nhà trọ, nơi tập trung đông công nhân, sinh viên. Vì vậy, việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng loại bình gas này có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa cháy, nổ. TỔNG KIỂM TRA HƠN 1.600 CƠ SỞ KINH DOANH GAS Cũng trong đợt kiểm tra, tại một quán ăn trên đường Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội, tổ công tác ghi nhận nhân viên còn lúng túng trong xử lý tình huống rò rỉ khí gas. Dù cơ sở thường xuyên tổ chức huấn luyện PCCC, một nhân viên vẫn cho rằng cần ngắt điện khi phát hiện khí gas rò rỉ. Trung tá Phạm Minh Tráng lưu ý, việc bật, tắt công tắc điện trong môi trường có khí gas có thể phát sinh tia lửa, dẫn đến cháy, nổ. Tổng kiểm tra, xử nghiêm vi phạm Vụ nổ gas ngày 13/11/2026 làm 3 người chết Kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, sử dụng gas tại 3 phường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM phát hiện 82 bình gas mini không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu đã qua sử dụng nhiều lần, được bày bán công khai trên vỉa hè. “Quan điểm của Công an TPHCM là kiểm tra toàn diện, không bỏ lọt cơ sở vi phạm, kể cả những điểm kinh doanh trái phép. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm; nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ đề xuất xử lý hình sự”. Trung tá LÊ TẤN CHÂU - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM

5 n Thứ Năm n Ngày 26/11/2026 XÃ HỘI kiện an toàn, chỉ kinh doanh những sản phẩm được phép lưu hành. Trên thị trường hiện có hai loại bình gas mini: loại chỉ sử dụng một lần và loại được thiết kế để nạp lại. Với loại dùng một lần, tuyệt đối không được sang chiết, tái nạp. Ngay cả bình được phép nạp lại cũng phải được thực hiện tại cơ sở đủ điều kiện kỹ thuật và an toàn theo quy định. Bên cạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh gas, Công an TPHCM sẽ tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu chế xuất và khu công nghiệp, nhất là trong thời điểm cuối năm và mùa khô. Lực lượng chức năng cũng chú trọng đánh giá điều kiện an toàn, khả năng vận hành thực tế của hệ thống PCCC tại các nhà xưởng quy mô lớn. Những cơ sở không bảo đảm an toàn sẽ bị xử lý nghiêm; trường hợp vi phạm đến mức phải đình chỉ sẽ kiên quyết đình chỉ hoạt động. NGUYỄN DŨNG - NGUYỄN TIẾN TRÔI NỔI Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, tình hình cháy, nổ liên quan đến khí gas có chiều hướng gia tăng, trong khi nhiều người dân chưa nắm đầy đủ kiến thức sử dụng gas an toàn. Trước thực trạng này, Công an TPHCM phát đi khuyến cáo phòng ngừa cháy, nổ đối với hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh gas. NHỮNG THÓI QUEN CẦN THAY ĐỔI KHI SỬ DỤNG GAS Theo Công an TPHCM, người dân chỉ nên mua, đổi bình gas tại các cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh; kiểm tra kỹ nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bình. Tuyệt đối không nhận bình gas bị móp méo, gỉ sét nghiêm trọng, rò rỉ hoặc có dấu hiệu bị can thiệp. Bình gas phải được đặt thẳng đứng, tại nơi thông thoáng, dễ tiếp cận van khóa, tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa và ánh nắng trực tiếp. Không đặt bình gas trong hầm, hố hoặc những khu vực thấp, kín gió; không tự ý đấu nối thêm bình. Dây dẫn gas phải là loại chuyên dụng, không bị nứt, gãy, phồng. Van, bộ điều áp và các đầu nối phải phù hợp, được lắp đặt chắc chắn. Việc sửa chữa, thay thế thiết bị nên do người có chuyên môn thực hiện. Sau khi đun nấu, người dân cần khóa van bình gas trước, sau đó mới tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn. Không để bếp hoạt động khi không có người trông coi, không sử dụng bếp gas để sưởi ấm hoặc hong khô đồ đạc. Đối với nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể, cần thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp gas, đường ống, van khóa và thiết bị trước khi vận hành; đồng thời khóa van tổng khi kết thúc hoạt động. Các cơ sở phải trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, hướng dẫn nhân viên kỹ năng báo động, sơ tán, xử lý sự cố ban đầu và duy trì lối thoát nạn thông thoáng. PHÁT HIỆN MÙI GAS: TUYỆT ĐỐI KHÔNG BẬT, TẮT CÔNG TẮC ĐIỆN Công an TPHCM lưu ý, khi phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ có hiện tượng rò rỉ, người dân cần bình tĩnh cảnh báo những người xung quanh, ngừng đun nấu. Đặc biệt, không bật hoặc tắt công tắc điện, cầu dao, quạt và các thiết bị điện; không hút thuốc, bật lửa hay sử dụng điện thoại trong khu vực nghi có khí gas. Người dân chỉ thực hiện thao tác khóa van bình gas nếu có thể tiếp cận mà không đi vào vùng nguy hiểm. Có thể mở cửa để thông thoáng bằng thao tác an toàn, tuyệt đối không sử dụng quạt điện để đẩy khí gas ra ngoài. Cần nhanh chóng sơ tán mọi người đến nơi thoáng khí, cách xa vị trí rò rỉ; cảnh báo những người xung quanh không đi vào khu vực nguy hiểm. Sau khi đến vị trí an toàn, gọi số 114 báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời liên hệ đơn vị cung cấp gas hoặc đơn vị kỹ thuật. Trường hợp gas đã bắt cháy, người dân cần ưu tiên báo động, sơ tán và gọi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Không tự ý dập tắt ngọn lửa tại điểm rò rỉ khi gas vẫn tiếp tục thoát ra, bởi khí gas chưa cháy có thể tích tụ và gây nổ. Chỉ những người được huấn luyện, có phương tiện bảo hộ và bảo đảm điều kiện an toàn mới được thực hiện thao tác khóa nguồn cấp gas. NGUYỄN DŨNG - NGUYỄN TIẾN Vụ nổ khiến 2 căn nhà sập hoàn toàn Khoảng 11h ngày 13/11, vụ nổ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh gas ở địa chỉ 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận. Sức công phá khiến 2 căn nhà sập hoàn toàn, 2 căn khác sập một phần. Một số nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính; nhiều xe máy hư hỏng nặng. 3 người tử vong. Người dân cần nhanh chóng cảnh báo, sơ tán những người xung quanh, chỉ khóa van gas khi bảo đảm an toàn và gọi 114 từ vị trí an toàn để được hỗ trợ. Liên quan đến đợt tổng rà soát sau vụ nổ nghi do khí gas xảy ra tại phường Tân Thuận ngày 13/11, Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, cho biết đơn vị đã tham mưu UBND TPHCM ban hành văn bản khẩn, chỉ đạo các cấp, ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh, bảo quản khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Hiện thành phố có hơn 1.600 cơ sở kinh doanh LPG. Toàn bộ các cơ sở này sẽ được kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, nhận diện và loại trừ nguy cơ mất an toàn. N. DŨNG - N. TIẾN Cảnh báo sai lầm nguy hiểm Khuyến cáo sử dụng gas an toàn Sau liên tiếp các vụ nổ nghi do khí gas tại TPHCM và Hà Nội khiến nhiều người tử vong, bị thương, nhà cửa đổ sập, Công an TPHCM khuyến cáo người dân không bật, tắt thiết bị điện khi phát hiện mùi gas, không tự ý di chuyển bình gas rò rỉ và không cố dập lửa khi chưa bảo đảm an toàn. Công an TPHCM khuyến cáo các gia đình, cơ sở kinh doanh cần hình thành thói quen kiểm tra thiết bị gas trước khi sử dụng, chủ động phòng ngừa sự cố và trang bị kỹ năng ứng phó để bảo vệ tính mạng, tài sản. Sau vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết xảy ra vào sáng 24/11, các hộ dân phải tạm di dời đến Khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng để bảo đảm an toàn. Chính quyền địa phương hỗ trợ thuê xe tải, giúp các gia đình vận chuyển đồ đạc đến nơi ở tạm. Tại khu tập thể E3, E4, các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội cùng lực lượng dân phòng, tổ dân phố trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thu dọn những vật dụng thiết yếu; đồng thời hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và các gia đình gặp khó khăn trong quá trình di chuyển, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong suốt quá trình di dời. Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng liên quan tổ chức di dời, tạm cư cho các hộ dân trong khu vực nguy hiểm xung quanh hiện trường vụ nổ. Vụ nổ xảy ra ở khu vực tập thể cũ, làm kết cấu công trình bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Thành phố sẽ có các phương án hỗ trợ người dân. Chiều 24/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng được yêu cầu chủ trì, phối hợp UBND phường Đống Đa tổ chức di dời các hộ gia đình bị ảnh hưởng của vụ nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân; khẩn trương có phương án bố trí tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN BAN ĐẦU Bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ nổ tại khu tập thể E4 Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) làm 7 người tử vong do rò rỉ khí gas kết hợp với oxy trong không khí gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp. Liên quan vụ nổ tại số nhà 110B - E4, tập thể E4 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Công an TP Hà Nội cho biết, qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra xác định ngôi nhà đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn. Nguyên nhân vụ nổ do rò rỉ khí gas kết hợp với oxy trong không khí gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy nổ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động các lực lượng đến hiện trường phối hợp cấp uỷ, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại bệnh viện. Đến tối 24/11, số nạn nhân tử vong đã lên 7 người. 9 bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện ở Hà Nội. Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. THANH HÀ - PV SAU VỤ NỔ KHÍ GAS TẠI PHỐ NGUYỄN VĂN TUYẾT, HÀ NỘI: Người dân tạm cư tại khu tái định cư Thượng Thanh Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với các sở, ngành liên quan cùng Đảng ủy, UBND hai phường Đống Đa và Việt Hưng tổ chức các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố sập nhà tại số 168 Nguyễn Văn Tuyết sang tạm cư tại khu nhà tái định cư Thượng Thanh, đường Lý Sơn, phường Việt Hưng. Bà Bùi Huyền Mai thăm hỏi người dân tạm cư Trong tối 24/11, bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, cùng Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong và lãnh đạo các Sở Nội vụ, Y tế đã đến khu tái định cư Thượng Thanh kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, đón tiếp người dân đến tạm cư. Tại đây, bà Bùi Huyền Mai đã kiểm tra thực tế cả 4 đơn nguyên, thăm hỏi, động viên các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố được di chuyển đến nơi ở tạm. Bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ nổ tại khu tập thể E4 Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) làm 7 người tử vong do rò rỉ khí gas kết hợp với oxy trong không khí gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp.

Cuộc gặp diễn ra vào chiều tối 24/11, với sự tham gia của ông Hoàng Phồn Hưng - Hiệu trưởng nhà trường, cùng hai phó hiệu trưởng. Ngoài việc xin lỗi, lãnh đạo nhà trường còn gặp gỡ để nắm bắt tâm tư của giáo viên sau sự việc gây phản ứng. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Huế, ngay sau khi báo chí phản ánh, dù đang trong ngày nghỉ lễ, Sở đã yêu cầu hiệu trưởng trực tiếp gặp gỡ giáo viên, chân thành xin lỗi về cách ứng xử chưa phù hợp. Sở đồng thời yêu cầu lãnh đạo nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, ứng xử, tôn trọng và thấu hiểu tâm tư của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trước đó, chị N.T.H. có đơn phản ánh việc nhà trường lập danh sách, đóng dấu và niêm yết tên chị tại bảng thông báo ở phòng Hội đồng sư phạm, với lý do không tham gia tiệc liên hoan sau tọa đàm 20/11. Theo chị H., do bận việc gia đình, chị đã báo trước việc chỉ tham dự tọa đàm, không dự tiệc liên hoan. Tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT TP Huế chiều 24/11, hiệu trưởng Hoàng Phồn Hưng đã tiếp thu, thừa nhận cách ứng xử của nhà trường chưa phù hợp. Việc lãnh đạo trường trực tiếp đến nhà xin lỗi giáo viên là bước tiếp theo trong quá trình xử lý vụ việc. Sự việc đặt ra vấn đề về cách ứng xử và quản lý trong môi trường giáo dục. Minh bạch tài chính là yêu cầu cần thiết, nhưng không đồng nghĩa với việc phải công khai danh tính giáo viên không tham gia một hoạt động giao lưu mang tính tự nguyện, nhất là khi người vắng mặt đã chủ động báo trước lý do. Trong trường hợp này, việc giáo viên không dự liên hoan theo nguyện vọng cá nhân và có báo vắng không ảnh hưởng gì đến vấn đề minh bạch tài chính của nhà trường. NGỌC VĂN BỐI RỐI KHI CON NHỜ AI LÀM VĂN Chị Trần Phương Hà, có con học lớp 8 tại Hà Nội chia sẻ lo lắng khi con sử dụng Chatbot AI để hỗ trợ giải bài tập. Trong lần kiểm tra bài của con, chị Hà bất ngờ khi thấy con đưa đề Ngữ văn vào yêu cầu AI soạn dàn ý và hoàn thiện bài viết hoàn chỉnh. Sau đó, con chỉ việc ngồi chép “cho xong”, nhằm ứng phó với cô giáo. Theo chị Hà, trước đây, con trai học khá môn Ngữ văn nhưng trong bài kiểm tra giữa kỳ gần đây chỉ đạt 6 điểm. “Với mức điểm này, con được cô giáo xếp vào nhóm nhắc nhở, cần cố gắng trong thời gian tới nên tôi vô cùng lo lắng. Có thể sẽ phải thuê thêm gia sư kèm thêm vì năm tới cuối cấp, mà Ngữ văn là môn chắc chắn thi vào lớp 10”, chị Hà nói. Cô Bùi Thị Hương, giáo viên dạy Ngữ Văn, Trường THCS xã Cúc Phương (Ninh Bình) cho rằng, chủ trương số hoá trong giáo dục, Bộ GD&ĐT đã tập huấn và hướng dẫn các nhà trường đưa AI vào dạy học mục đích làm cho tiết học sinh động hấp dẫn hơn. Trong bối cảnh ngày nay, học sinh được tiếp cận khoa học công nghệ là không tránh khỏi. Tuy vậy, cô Hương nói rằng, trong quá trình dạy học, chỉ hướng dẫn các em vào các tác phẩm truyện lấy một đoạn văn để chuyển thể sang video ngắn, hướng so sánh sự khác biệt giữa trải nghiệm thực tế và sử dụng AI. “Khi sử dụng AI, học sinh nhận xét nhân vật không thể hiện được cảm xúc, tình cảm mà tác giả muốn thể hiện cảm xúc của mình”, cô Hương nói. Cũng theo cô giáo, đặc biệt không khuyến khích các em sử dụng triệt để AI vào môn học vì môn Ngữ văn là cảm nhận bằng sự rung động từ cảm xúc, trái tim của người học, biết thể hiện tình cảm yêu, ghét rõ ràng hướng đến lòng vị tha và giá trị nhân văn. Vì vậy trong dạy môn Ngữ văn, cô chỉ rõ mặt tích cực và hạn chế để các em chọn cách học phù hợp, không lạm dụng AI như một công cụ hỗ trợ thường xuyên. “Học sinh sử dụng nhiều AI trong việc hỗ trợ giải quyết bài tập sẽ bị phụ thuộc, thụ động và không có tư duy, không có cảm xúc thật. Ở trường quy định, học sinh phải gửi điện thoại, và chỉ được sử dụng khi giáo viên yêu cầu đưa ra”, cô Hương nói. Tháng 9/2026, Bộ GD&ĐT công bố kết quả khảo sát liên quan học sinh sử dụng AI để học tập trở nên phổ biến. Cụ thể, có tới 94% học sinh dùng chatbot AI để hỗ trợ học tập; 82% dùng AI để nghiên cứu sơ bộ một chủ đề mới; 86% dùng để tóm tắt văn bản và 88% dùng để soạn thảo văn bản cho bài tập. Trong khi đó, khoảng 70% học sinh cho biết đã được học cách đánh giá nội dung do AI tạo ra. Từ số liệu kể trên, có thể thấy số học sinh sử dụng AI cao hơn nhiều so với số được học cách kiểm tra nội dung do AI tạo ra. Do đó, các chuyên gia cho rằng, câu hỏi quan trọng không còn chỉ là có cho phép học sinh dùng AI hay không. Điều cần thiết hơn là dạy các em biết đặt câu hỏi, kiểm tra thông tin, nhận ra câu trả lời sai hoặc thiếu căn cứ và dùng AI để hỗ trợ việc học, chứ không làm thay việc suy nghĩ, tư duy của con người. GIÁO VIÊN CŨNG PHẢI HỌC CÁCH DẠY Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), ngành giáo dục nói chung và các cơ sở đào tạo giáo viên nói riêng đang đứng trước những yêu cầu, thách thức mới. Việc trang bị năng lực AI cho đội ngũ nhà giáo không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là điều kiện quan trọng để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Trò sử dụng AI, giáo viên cũng được tập huấn, bồi dưỡng cách ra đề kiểm tra, đánh giá. PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho rằng với vai trò đào tạo đội ngũ nhà giáo cho hệ thống giáo dục quốc dân, các trường sư phạm cần chủ động thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Thời gian qua, nhiều giảng viên đã tích cực ứng dụng AI vào hoạt động chuyên môn, đồng thời điều chỉnh chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu mới. Tuy nhiên, theo PGS.TS Sơn, điều quan trọng hiện nay là cần xây dựng một tầm nhìn chung, đồng bộ và thống nhất trong toàn hệ thống các cơ sở đào tạo giáo viên. Tại hội thảo Khung năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) cho giáo viên ứng dụng AI trong dạy học do Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức trong tháng 11, ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, việc đưa AI vào giáo dục phổ thông là yêu cầu tất yếu. Theo ông Sơn, AI mang lại nhiều cơ hội đổi mới cho đội ngũ giáo viên, giúp phân tích dữ liệu học tập, nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của học sinh để xây dựng phương pháp giảng dạy phù hợp, cá nhân hóa lộ trình học tập. Đồng thời, AI hỗ trợ giảm tải công việc hành chính như chấm điểm, quản lý hồ sơ, lập kế hoạch bài giảng, giúp giáo viên có thêm thời gian đầu tư cho hoạt động dạy học. Tuy nhiên, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông cho rằng, việc triển khai giáo dục AI cho học sinh chỉ hiệu quả khi giáo viên được trang bị đầy đủ năng lực về AI. Do đó, việc xây dựng và ban hành Khung năng lực trí tuệ nhân tạo cho giáo viên là bước đi quan trọng, trả lời cho câu hỏi: “Muốn dạy học sinh về AI, trước hết người giáo viên phải hiểu và có năng lực AI”. Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn các nhà trường đưa AI vào dạy học 12 tiết/năm học. Việc dạy AI được thiết kế phù hợp với từng bậc học từ tiểu học, THCS đến THPT. HÀ LINH 6 n Thứ Năm n Ngày 26/11/2026 KHOA GIÁO Dùng AI viết Văn, lo học sinh mất hết cảm xúc Hiệu trưởng xin lỗi giáo viên bị nêu tên do vắng dự tiệc 20/11 Chỉ một cú nháy chuột, AI đã có thể lập dàn ý và viết trọn vẹn bài văn dài nghìn chữ. Thực tế ấy khiến phụ huynh lo, học sinh sẽ dần đánh mất tư duy và cảm xúc khi quá phụ thuộc vào AI. Thông tin từ Sở GD&ĐT TP Huế sáng 25/11 cho biết, Ban Giám hiệu Trường THPT Đặng Huy Trứ đã trực tiếp đến nhà xin lỗi chị N.T.H. - giáo viên bị nhà trường lập danh sách, niêm yết công khai vì không tham gia tiệc liên hoan sau tọa đàm mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Học sinh Hà Nội trong cuộc thi lập trình AI Trường THPT Đặng Huy Trứ, TP Huế Tại hội thảo Khung năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) cho giáo viên ứng dụng AI trong dạy học do Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức trong tháng 11, ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, việc đưa AI vào giáo dục phổ thông là yêu cầu tất yếu. Theo ông Sơn, AI mang lại nhiều cơ hội đổi mới cho đội ngũ giáo viên, giúp phân tích dữ liệu học tập, nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của học sinh để xây dựng phương pháp giảng dạy phù hợp, cá nhân hóa lộ trình học tập.

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