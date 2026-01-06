Báo Tiền Phong số 33

THỨ HAI 2/2/2026 Số 33

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 2/2/2026 Sáng 1/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cùng Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại TP. Cần Thơ. Bà Mã Thị Tươi - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Cần Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử Thành phố cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn được triển khai đúng tiến độ, quy định. Cần Thơ đã ban hành đầy đủ kế hoạch, thành lập Ủy ban Bầu cử thành phố với 22 thành viên; 103 Ủy ban Bầu cử cấp xã, 665 Ban bầu cử và 2.614 Tổ bầu cử. Sau hiệp thương lần thứ nhất, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu của TP. Cần Thơ là 18 đại biểu, trong đó có 8 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 10 đại biểu do địa phương giới thiệu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã nhất trí dự kiến số người được giới thiệu ứng cử ĐBQH là 25 người. Tổng số người được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu để bầu đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 là 150 người; số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 4.356. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, công tác chuẩn bị bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm mới, đặc biệt sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Với quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, lực lượng cử tri biến động mạnh, Cần Thơ cần đặc biệt chú trọng công tác tổ chức, tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc lập và chốt danh sách cử tri, nhất là cử tri tạm trú, cử tri di biến động, đang đặt ra nhiều khó khăn, đòi hỏi địa phương phải rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ quyền bầu cử của công dân. Đồng thời, cần quan tâm cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, bảo đảm tỷ lệ hợp lý đối với nữ, người dân tộc thiểu số... Đối với các trường hợp người ứng cử do Trung ương giới thiệu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, TP. Cần Thơ chủ động phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thực hiện nghiêm túc quy trình. Địa phương cũng được lưu ý không để sai sót như in phiếu bầu không đúng quy cách, ghi sai thông tin người ứng cử, đóng dấu nhầm hoặc thiếu. Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận TP. Cần Thơ đã chủ động, nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử; các tài liệu, phương án cơ bản được xây dựng đầy đủ, đúng quy định. Tuy nhiên, địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động xây dựng các phương án xử lý tình huống phát sinh, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, đông dân cư. Sáng 1/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn giám sát, kiểm tra đã khảo sát thực tế khu vực bỏ phiếu số 26 tại phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. NHẬ T HUY Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP. n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn giám sát, kiểm tra đã khảo sát thực tế khu vực bỏ phiếu số 26 tại phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Chủ tịch Quốc hội giám sát chuẩn bị bầu cử tại Cần Thơ Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Chỉ thị số 03/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường. Để ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn ngành giáo dục và đào tạo, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, bao gồ m phối hợp xử lý ngay từ khi học sinh có biểu hiện hoặc có nguy cơ bị bạo lực học đường; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực ngoài trường học; kịp thời ngăn chặn, bóc gỡ, xóa bỏ các thông tin xấu, độc, tác động tiêu cực đến học sinh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giám sát học sinh để đưa ra các giải pháp hỗ trợ, giáo dục kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường; tăng cường phối hợp liên ngành để xử lý ngay từ khi học sinh có biểu hiện hoặc có nguy cơ bị bạo lực học đường. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo công an các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục hướng dẫn tập huấn, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân và phòng, chống vi phạm pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hướng dẫn thực hiện chính sách, các chương trình về bảo vệ trẻ em; tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan trong việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; quản lý, vận hành hiệu quả Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em nhằm tiếp nhận, tư vấn phát hiện sớm và điều phối can thiệp kịp thời đối với các trường hợp trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình; phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo trong công tác phòng, chống bạo lực học đường. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường, bảo vệ bản thân và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh; tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa hành vi, nội dung bạo lực học đường… P.V (theo TTXVN) Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường Tổng Bí thư Tô Lâm sắ p thăm Là o, Campuchia Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào vào ngày 5/2, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Bộ Ngoại giao thông báo. Chuyến thăm diễn ra trong bầu không khí phấn khởi sau thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân Naly Sisoulith vừa có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 26 - 27/1. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Việt Nam mang ý nghĩa lớn, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo hai nước trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Tổ ng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; và đồng chủ trì Cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tại Campuchia vào ngày 6/2. Bộ Ngoại giao cho biết, chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ổn định, đa dạng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ chính trị tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, hợp tác kênh Đảng tiếp tục định hướng tổng thể quan hệ giữa hai nước, nhất là từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Hun Sen đồng chủ trì Cuộc gặp hai Đảng tại TPHCM. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất, đặc biệt là công tác phối hợp đảm bảo an ninh chung trên toàn biên giới và hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia. Hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch đang là điểm sáng và tăng trưởng ổn định… BÌNH GIANG

TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI, BẢO VỆ NGƯỜI DÁM NGHĨ, DÁM LÀM Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, gắn yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín với đòi hỏi “ngang tầm nhiệm vụ” trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Thông điệp cốt lõi mà Đại hội XIV đặt ra đối với công tác cán bộ hiện nay là gì, thưa ông? Có thể khái quát thông điệp cốt lõi mà Đại hội XIV đặt ra đối với công tác cán bộ là yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự “đủ tâm - đủ tầm - đủ uy tín - dám chịu trách nhiệm”, đủ năng lực dẫn dắt đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao tính tự chủ chiến lược ngày càng rõ nét, Đại hội XIV nhấn mạnh rằng, công tác cán bộ không thể chỉ dừng lại ở việc đúng quy trình, đủ tiêu chuẩn, mà phải hướng tới chất lượng thực chất, năng lực hành động và hiệu quả công việc. Việc lựa chọn, sử dụng cán bộ phải dựa trên phẩm chất, năng lực và kết quả cụ thể; gắn chặt quyền hạn với trách nhiệm; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết sàng lọc những người thiếu năng lực, thiếu uy tín. Nói cách khác, Đại hội XIV đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ “ngang tầm nhiệm vụ lịch sử mới”, đủ bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức và khát vọng cống hiến để biến chủ trương, nghị quyết của Đảng thành những kết quả cụ thể trong thực tiễn. Theo ông, đâu là những điều kiện tiên quyết để chuyển mạnh từ “đúng quy trình” sang “đúng người, đúng việc”? Để làm tốt điều này, theo tôi, cần hội đủ một số điều kiện tiên quyết. Trước hết là hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ theo hướng thực chất, minh bạch, trong đó quy trình phải thực sự là công cụ sàng lọc, lựa chọn người có năng lực và uy tín, tránh hình thức, nặng thủ tục mà nhẹ chất lượng. Cùng với đó, cần đổi mới mạnh mẽ tiêu chí đánh giá cán bộ, gắn chặt với kết quả và sản phẩm cụ thể; không chỉ dựa vào hồ sơ, bằng cấp hay quá trình công tác, mà dựa vào hiệu quả điều hành, khả năng giải quyết vấn đề và mức độ tín nhiệm trong thực tiễn. Một yêu cầu quan trọng khác là gắn phân công, phân quyền với trách nhiệm cá nhân, mỗi vị trí đều phải có yêu cầu rõ ràng, đo lường được; người được giao quyền phải chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả. Đồng thời, phải thiết lập cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời, có đủ dũng khí chính trị để điều chuyển, miễn nhiệm cán bộ yếu kém, thiếu uy tín, song song với việc tạo điều kiện cho cán bộ có năng lực được thử thách, rèn luyện và phát huy. Đặc biệt, cần xây dựng văn hóa trọng dụng nhân tài và bảo vệ người dám nghĩ, dám làm. Khi môi trường làm việc khuyến khích đổi mới, sáng tạo, liêm chính và cống hiến, thì “đúng người, đúng việc” mới trở thành thực chất, chứ không chỉ là khẩu hiệu. Có thể nói, chuyển từ “đúng quy trình” sang “đúng người, đúng việc” chính là chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy hành động và phát triển, lấy hiệu quả và sự phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất của công tác cán bộ. ĐẢNG MẠNH VÌ CÓ KỶ LUẬT NGHIÊM Văn kiện Đại hội XIV quán triệt nguyên lý xuyên suốt: “Đảng mạnh là vì có kỷ luật nghiêm”, gắn chặt kỷ luật với đạo đức cách mạng và tinh thần phụng sự nhân dân. Ông đánh giá thế nào về vai trò của kỷ luật Đảng trong việc củng cố niềm tin xã hội, đồng thời làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ? Trong bối cảnh hiện nay, kỷ luật Đảng không chỉ là công cụ quản lý nội bộ, mà còn là nền tảng đạo đức cách mạng và sức mạnh chính trị của Đảng cầm quyền, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc củng cố niềm tin xã hội và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trước hết, kỷ luật nghiêm minh, công bằng và nhất quán là thước đo bản lĩnh cầm quyền của Đảng. Việc kiên quyết xử lý vi phạm, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, đã gửi đi thông điệp rõ ràng rằng, Đảng đặt lợi ích của nhân dân, kỷ cương và phép nước lên trên hết. Điều đó trực tiếp củng cố niềm tin của xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng và tính nghiêm minh của hệ thống chính trị. Kỷ luật Đảng gắn với đạo đức cách mạng còn là “bộ lọc” quan trọng để làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Kỷ luật không chỉ nhằm xử lý sai phạm, mà còn có ý nghĩa cảnh tỉnh, răn đe và phòng ngừa, góp phần sàng lọc những cán bộ suy thoái, thiếu trách nhiệm, thiếu uy tín; đồng thời bảo vệ, khích lệ những cán bộ liêm chính, tận tụy, dám dấn thân vì lợi ích chung. Quan trọng hơn, kỷ luật Đảng tạo nền tảng cho tinh thần phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Khi kỷ luật được thực thi nghiêm túc, cán bộ, đảng viên buộc phải tự soi, tự sửa, giữ gìn chuẩn mực đạo đức, nâng cao trách nhiệm công vụ, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhấn mạnh tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm nhanh, làm đúng, làm đến nơi đến chốn”. Theo ông, tinh thần này đặt ra những đòi hỏi gì đối với phương thức lãnh đạo, quản lý và giám sát quyền lực trong giai đoạn tới? Tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm nhanh, làm đúng, làm đến nơi đến chốn” mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh không chỉ là yêu cầu về tác phong công tác, mà thực sự là một tuyên ngôn hành động mới của hệ thống chính trị, đặt ra những đòi hỏi rất rõ ràng đối với phương thức lãnh đạo, quản lý và giám sát quyền lực trong giai đoạn tới. Tinh thần này đòi hỏi đổi mới toàn diện cách thức vận hành quyền lực, theo hướng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Đối với phương thức lãnh đạo, cần chuyển mạnh từ chỉ đạo bằng nghị quyết, khẩu hiệu sang lãnh đạo bằng kết quả và sản phẩm cụ thể; mỗi chủ trương đều phải đi kèm mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng. Trong quản lý nhà nước, yêu cầu đặt ra là đề cao kỷ luật hành chính, tinh gọn quy trình, rút ngắn thời gian ra quyết định và tổ chức thực hiện, nhưng đồng thời phải bảo đảm làm nhanh nhưng không làm ẩu, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải đủ năng lực, bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm và dám hành động vì lợi ích chung. Về giám sát và kiểm soát quyền lực, tinh thần “làm đến nơi đến chốn” yêu cầu giám sát phải đi vào thực chất, theo dõi đến cùng kết quả cuối cùng, không dừng ở kiểm tra hình thức hay báo cáo trên giấy. Cơ chế giám sát của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân cần được vận hành đồng bộ, minh bạch, gắn chặt trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực thi. Đại hội XIV đã bầu đủ 200 Ủy viên Trung ương, đánh dấu bước chuyển quan trọng về nhân sự lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Từ góc nhìn của một đại biểu Quốc hội, ông kỳ vọng đội ngũ Trung ương khóa mới sẽ thể hiện rõ nét nhất ở những phương diện nào? Không chỉ cá nhân tôi, mà cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân cả nước đều kỳ vọng Trung ương khóa mới sẽ là một tập thể đoàn kết, bản lĩnh, hành động hiệu quả, đủ tầm dẫn dắt đất nước phát triển nhanh nhưng bền vững trong nhiệm kỳ mới. Kỳ vọng đó thể hiện rõ nhất ở ba phương diện cốt lõi. Thứ nhất là bản lĩnh chính trị và tầm nhìn chiến lược, đủ khả năng hoạch định và dẫn dắt những quyết sách lớn, lâu dài vì lợi ích quốc gia - dân tộc. Thứ hai là năng lực tổ chức thực tiễn và tinh thần hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, biến chủ trương đúng thành kết quả cụ thể. Thứ ba là đạo đức công vụ, kỷ luật và tinh thần phụng sự nhân dân, coi đây là giá trị cốt lõi, xuyên suốt trong mọi quyết định và hành động. Cảm ơn ông. LUÂN DŨNG (thực hiện) “Tinh thần ‘nói ít, làm nhiều, làm nhanh, làm đúng, làm đến nơi đến chốn’ mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh không chỉ là yêu cầu về tác phong công tác, mà thực sự là một tuyên ngôn hành động mới của hệ thống chính trị, đặt ra những đòi hỏi rất rõ ràng đối với phương thức lãnh đạo, quản lý và giám sát quyền lực trong giai đoạn tới”, đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chia sẻ với Tiền Phong nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 n Thứ Hai n Ngày 2/2/2026 THỜI SỰ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội, ngày 23/1 ẢNH: TTXVN KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 – 3/2/2026): “Không chỉ cá nhân tôi, mà cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân cả nước đều kỳ vọng Trung ương khóa mới sẽ là một tập thể đoàn kết, bản lĩnh, hành động hiệu quả, đủ tầm dẫn dắt đất nước phát triển nhanh nhưng bền vững trong nhiệm kỳ mới”. Đại biểu Quốc hội TẠ VĂN HẠ Tuyên ngôn hành động mới của hệ thống chính trị

4 n Thứ Hai n Ngày 2/2/2026 KINH TẾ XÁC ĐỊNH ĐẦY ĐỦ, TOÀN DIỆN KINH TẾ NHÀ NƯỚC Ngày 1/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết số 79NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Thủ tướ ng Phạm Minh Chính. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đánh giá Nghị quyết 79 là văn kiện đầu tiên xác định nội hàm kinh tế nhà nước một cách cụ thể, toàn diện, qua đó tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để tổ chức, quản lý và phát huy hiệu quả các nguồn lực do Nhà nước nắm giữ. Theo Ban Chỉ đạo, nền tảng kinh tế nhà nước bao gồm 9 thành tố chủ yếu: đất đai và tài nguyên; tài sản kết cấu hạ tầng; ngân sách nhà nước; dự trữ quốc gia; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống; doanh nghiệp nhà nước; tổ chức tín dụng nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập. Việc xác định rõ các thành tố này được xem là bước tiến quan trọng, khắc phục tình trạng nhận thức phân tán, thiếu thống nhất trong quản lý và khai thác nguồn lực nhà nước thời gian qua. Cùng với đó, Nghị quyết 79 đã xác lập 5 quan điểm chỉ đạo lớn đối với phát triển kinh tế nhà nước. Theo đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định vĩ mô và các cân đối lớn; bình đẳng trước pháp luật với các khu vực kinh tế khác; các nguồn lực kinh tế nhà nước phải được rà soát, thống kê, đánh giá và hạch toán đầy đủ; kinh tế nhà nước phải tiên phong kiến tạo phát triển, dẫn dắt, mở đường; đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với khu vực này. TẬP TRUNG GỠ CÁC NÚT THẮT, TẠO CƠ CHẾ THU HÚT NHÂN TÀI Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ để triển khai Nghị quyết 79 phải đáp ứng yêu cầu “5 hóa” nguồn lực nhà nước. Cụ thể, đó là tối ưu hóa nguồn lực; thông minh hóa quản trị; hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp; hài hòa giữa triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước, cũng như hài hòa giữa nguồn lực nhà nước và nguồn lực tư nhân; xanh hóa và số hóa nguồn lực. Thủ tướng yêu cầu Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 79 phải được xây dựng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó. Việc phân công nhiệm vụ phải bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm, đúng thẩm quyền. Đối với nghị quyết trình Quốc hội, Thủ tướng lưu ý phải thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, đặc biệt là 5 quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 79; qua đó sử dụng hiệu quả 9 thành tố của kinh tế nhà nước, nâng cao giá trị gia tăng, tuân thủ quy luật thị trường, giảm can thiệp hành chính và xử lý hài hòa mối quan hệ giữa thị trường, Nhà nước và xã hội. Dự thảo nghị quyết cần tập trung tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn trong tiếp cận nguồn lực nhà nước; tạo cơ chế thu hút và trọng dụng nhân tài thông qua chính sách tiền lương, cán bộ phù hợp, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phân định rõ những nhiệm vụ Nhà nước phải làm và giữ vai trò chủ đạo, gắn với cơ chế, chính sách cụ thể; Nhà nước không làm những việc tư nhân có thể làm và làm tốt hơn, đồng thời mở rộng hợp tác công - tư trên cơ sở nguồn lực nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, định hướng. Việc phân cấp, phân quyền cần được đẩy mạnh hơn, đi đôi với các công cụ kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát kỹ các định hướng chính sách trong Nghị quyết 79 để đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt, khác với quy định hiện hành hoặc chưa được luật hóa, đưa vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội nhằm xử lý các vấn đề cấp bách, có tính thí điểm; đồng thời chuẩn bị lộ trình sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đối với những nội dung đã chín, đã rõ, bảo đảm thống nhất trong tổng thể hệ thống pháp luật. Chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các dự thảo trình Chính phủ, hoàn thành trong tháng 2; đồng thời nghiên cứu đổi mới mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu và tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế, phí, lệ phí. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, đề xuất sửa đổi các luật liên quan, nhất là về đất đai, môi trường và khai thác bền vững tài nguyên. Bộ Xây dựng rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm và chính sách nhà ở. Đối với Bộ Nội vụ, Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ chế thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc trong doanh nghiệp; đồng thời thể chế hóa các giải pháp mới đối với đơn vị sự nghiệp công lập. DƯƠNG HƯNG (Nguồn: chinhphu.vn) Với 9 thành tố cấu thành và yêu cầu “5 hóa” nguồn lực, Thủ tướng Phạ m Minh Chính cho rằng, Nghị quyết 79 là văn kiện đầu tiên xác định nội hàm kinh tế Nhà nước một cách cụ thể, toàn diện. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu mục tiêu sử dụng hiệu quả tài sản, vốn và công cụ nhà nước theo nguyên tắc thị trường, giảm can thiệp hành chính, để kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt và mở đường cho phát triển trong giai đoạn mới. Thủ tướng Phạ m Minh Chính yêu cầu thể chế hóa, triển khai Nghị quyết 79 linh hoạt, chủ động, phù hợp với tình hình thực tế ẢNH: NHẬT BẮC Lần đầu tiên kinh tế nhà nước được xác định đầy đủ, toàn diện ẢNH: NHẬT BẮC Sử dụng hiệu quả 9 thành tố của kinh tế nhà nước Một số doanh nghiệp đã vươn lên đi đầu trong các lĩnh vực về công nghệ mới

5 n Thứ Hai n Ngày 2/2/2026 KINH TẾ NHỮNG MẢNG SÁNG - TỐI ĐAN XEN Theo số liệu từ Bộ Tài chính, năm 2024, cả nước có 671 (473 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 198 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ). Trong đó, 6 tập đoàn kinh tế, 53 tổng công ty và phần lớn hoạt động trong các ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Tổng tài sản của doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 5,6 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 3 triệu tỷ đồng, tổng doanh thu đạt gần 3,3 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 227 ngàn tỷ đồng. Các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm quốc gia. Năm 2024, giá trị đầu tư hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty đạt khoảng 160 nghìn tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch năm và tăng tới 130% so với cùng kỳ. Nhiều dự án lớn được triển khai đúng tiến độ, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay quốc tế từ ADB, WB, JICA, như: Đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhà ga T3 - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất… Năm 2025, loạt doanh nghiệp nhà nước ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, thậm chí báo lãi kỷ lục và vượt kế hoạch đề ra. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) ước đạt doanh thu 13.408 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11.197 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) có năm thứ 4 liên tiếp lập kỷ lục về tổng doanh thu, đồng thời duy trì vị thế là doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận hợp nhất thuộc nhóm cao nhất, đạt 62.700 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, vượt 44% kế hoạch năm. Ở quy mô toàn tập đoàn, tổng doanh thu năm 2025 ước đạt 1,1 triệu tỷ đồng tương đương 9-10% GDP. Lũy kế năm 2025, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt 161 nghìn tỷ đồng, báo lãi 7.660 tỷ đồng, tương đương 225% kế hoạch năm và tăng 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bức tranh này không đồng đều giữa các doanh nghiệp và chưa phản ánh đầy đủ vai trò dẫn dắt của toàn khu vực. Tại báo cáo gửi Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2024, Chính phủ đánh giá, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tương xứng với nguồn lực nắm giữ. Vai trò dẫn dắt, tạo liên kết và hình thành chuỗi giá trị với khu vực tư nhân còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp vẫn hoạt động theo mô hình khép kín, thiếu tính lan tỏa. Thủ tục đầu tư phức tạp, phân cấp chưa rõ ràng khiến doanh nghiệp chậm nắm bắt cơ hội thị trường. Bên cạnh đó, vẫn còn doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, mất an toàn tài chính; tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn chậm; đổi mới quản trị doanh nghiệp chưa tiệm cận thông lệ quốc tế. Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa được thu hút và sử dụng hiệu quả. Dù vậy, không thể phủ nhận, với lợi thế từ nguồn vốn lớn, hệ thống cơ sở hạ tầng, mạng lưới rộng khắp, một số doanh nghiệp đã vươn lên đi đầu trong các lĩnh vực về công nghệ mới. Các doanh nghiệp nhà nước cũng đã triển khai rà soát, đề xuất và cơ bản hoàn thành phương án xử lý các doanh nghiệp trực thuộc, dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả ngành công thương, đưa vào diện giám sát đặc biệt; xử lý tài chính, khắc phục dứt điểm các tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh, rà soát, xử lý công nợ, khắc phục mất an toàn tài chính; rà soát, xây dựng phương án thoái vốn đối với các dự án kém hiệu quả. NGHỊ QUYẾT 79 VÀ CUỘC TÁI ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ngày 6/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. Xuyên suốt Nghị quyết 79 là quan điểm nhất quán, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là công cụ vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng, điều tiết và ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và năng lực cạnh tranh tổng thể của nền kinh tế. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Hồng Phương, Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) nhận định, Nghị quyết số 79 tiếp tục khẳng định quan điểm kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; đồng thời là nguồn lực đặc biệt quan trọng để Nhà nước kịp thời đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách phát sinh. Thực tiễn cho thấy, vai trò của doanh nghiệp nhà nước không thể hiện ở số lượng hay quy mô đơn thuần, mà ở vị trí quan trọng của khu vực này trong nền kinh tế và đời sống xã hội. trong các lĩnh vực then chốt. “Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ dấu ấn của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn vừa qua như: đóng góp lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (EVN, PVN, Petrolimex); giữ vai trò chi phối trong công nghiệp điện tử viễn thông và công nghiệp quốc phòng (Viettel, VNPT, MobiFone); góp phần quan trọng phát triển hạ tầng giao thông, vận tải, logistics quốc gia (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn…)”, ông Phương cho hay. Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch COVID-19 và các đợt thiên tai, lũ lụt, doanh nghiệp nhà nước đã thể hiện rõ vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế thông qua việc cung cấp nền tảng số miễn phí, giảm giá dịch vụ viễn thông, vận chuyển vật tư, thiết bị vào vùng dịch, giảm giá điện, hỗ trợ trang thiết bị y tế và bảo quản vắc-xin. TS Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính, cho rằng, Nghị quyết 79 đánh dấu sự thay đổi rất rõ trong định hướng phát triển khu vực doanh nghiệp nhà nước. Trước đây, chính sách thường đi theo hướng duy trì doanh nghiệp nhà nước trên diện rộng, dàn trải ở nhiều lĩnh vực và nhiều quy mô khác nhau. Điều này dẫn đến tình trạng số lượng doanh nghiệp nhiều nhưng hiệu quả không đồng đều, nguồn lực bị phân tán. Với tư duy mới, Nhà nước không còn đặt mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhà nước theo chiều rộng, mà chuyển sang tập trung nguồn lực cho một số doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt. Trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty hoạt động trong những ngành then chốt, cốt lõi, có tính chiến lược và khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực và toàn cầu. Theo TS Thảo, việc tập trung vốn cho các doanh nghiệp lớn được kỳ vọng tạo ra các “đầu tàu”, từ đó dẫn dắt và thu hút khu vực tư nhân trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Một điểm mới quan trọng khác là cách tiếp cận trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước. Thay vì chỉ nhấn mạnh cổ phần hóa, chính sách hiện nay hướng tới tái cơ cấu các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, trong đó ở cấp trung ương là định hướng hình thành quỹ đầu tư quốc gia, mang tính đầu tư và phân bổ vốn chủ động hơn. Đối với các tập đoàn, tổng công ty được giao thực hiện nhiệm vụ chính trị, công trình trọng điểm hoặc dự án đầu tư ra nước ngoài, Nhà nước cần có cơ chế bảo đảm đủ vốn. Điều này nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp phải gánh nhiệm vụ lớn nhưng nguồn lực bị bó hẹp, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng sản xuất, kinh doanh. Nghị quyết 79 cũng mở ra các cơ chế linh hoạt hơn về quản trị, như thí điểm thuê giám đốc, tổng giám đốc đối với một số doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, việc áp dụng cần có tiêu chí rõ ràng, không triển khai đại trà. “Thách thức lớn nhất trong thời gian tới là khâu cụ thể hóa các chủ trương bằng luật, nghị quyết của Quốc hội và các nghị định của Chính phủ. Các tiêu chí như doanh nghiệp nào được tập trung vốn, mức độ giữ lại lợi nhuận 50%, 70% hay 100% cần được quy định minh bạch, gắn với từng ngành, từng lĩnh vực”, bà Thảo đề xuất. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, hệ thống tiêu chí đánh giá doanh nghiệp nhà nước cũng cần tính đến yếu tố xã hội. Bởi trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp nhà nước không chỉ hoạt động vì lợi nhuận mà còn thực hiện các nhiệm vụ xã hội, an sinh theo yêu cầu của Nhà nước. VIỆT LINH Để kinh tế nhà nước dẫn dắt, mở đường Nắm giữ khối tài sản lớn, đóng vai trò chủ lực trong các ngành then chốt và được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến lược của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, bức tranh thực tế cho thấy hiệu quả hoạt động của khu vực này chưa đồng đều, thậm chí trong nhiều trường hợp chưa theo kịp quy mô nguồn lực nắm giữ. Đây chính là vấn đề cốt lõi mà Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị đang đặt ra: tái định vị vai trò kinh tế nhà nước không chỉ ở quy mô, mà ở hiệu quả, năng lực dẫn dắt và sức lan tỏa. Dù từng được xóa nợ trên 2.000 tỷ đồng, Công ty Cổ phầ n Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc còn khối nợ lớn, lỗ lũy kế hơn 2.000 tỷ đồng Nắm giữ những nguồn lực then chốt của nền kinh tế, kinh tế nhà nước được kỳ vọng không chỉ là trụ cột ổn định mà còn phải đi trước mở đường, dẫn dắt phát triển. Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu tái định vị căn bản vai trò này: hiệu quả, năng lực kiến tạo và sức lan tỏa (chứ không phải quy mô nắm giữ) mới là thước đo chủ đạo. Loạt bài 5 kỳ “Để kinh tế nhà nước dẫn dắt, mở đường” phân tích những điểm nghẽn và đột phá để kinh tế nhà nước thực sự phát huy vai trò chủ lực trong giai đoạn mới. Kỳ 1: Bài toán hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước “Tinh thần của Nghị quyết 79 là thay đổi cách nhìn về doanh nghiệp nhà nước, từ dàn trải sang chọn lọc, từ quản lý hành chính sang đầu tư có định hướng” TS NGUYỄN MINH THẢO - Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế-Tài chính Doanh thu ước tính quy đổi của 20 doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính năm 2025 ước tính là 2,2 triệu tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 10,16%. Trong đó, nhóm các doanh nghiệp về năng lượng (như PVN, EVN, TKV, Petrolimex...) đóng góp lớn vào mức tăng trưởng, cân đối tăng trưởng cho các nhóm ngành có mức tăng trưởng thấp hơn như các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp (lương thực, cà phê, lâm nghiệp...).

6 n Thứ Hai n Ngày 2/2/2026 KHOA GIÁO KHI LƯƠNG ĐẾN MUỘN Câu chuyện chậm lương, chậm thưởng tưởng như chỉ là một trục trặc kỹ thuật trong khâu chi trả ngân sách, nhưng khi đặt trong đời sống cụ thể của giáo viên và trong bối cảnh chuyển đổi cơ chế tài chính giáo dục, vấn đề bộc lộ những điểm nghẽn chính sách cần được nhìn nhận nghiêm túc. Thầy N.V.C dạy tại một trường tiểu học của Hà Nội, cho biết, đến thời điểm hiện tại, giáo viên trong trường vẫn chưa nhận được lương tháng 1. Hai vợ chồng thầy đều là nhà giáo, đang thuê trọ cùng hai con nhỏ, toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình phụ thuộc vào tiền lương. Việc chậm chi trả khiến gia đình thầy buộc phải sử dụng quỹ dự phòng, thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh giá cả sinh hoạt dịp gần Tết tăng cao. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều trường khác. Cô N.T.B, giáo viên THCS tại một trường nội thành Hà Nội cho biết, giáo viên toàn trường chưa được nhận lương tháng 1. Khi phản ánh lên ban giám hiệu, cô được giải thích việc chậm trả có liên quan đến các trường thực hiện mô hình đặt hàng dịch vụ giáo dục, phải chờ hoàn tất việc làm giá giáo dục. Điều đáng nói, không chỉ là câu chuyện chậm vài tuần lương, với nhiều giáo viên, đặc biệt là những người trẻ, thu nhập từ lương là nguồn sống chính và không có tích lũy dài hạn. Mỗi lần chậm lương là một lần đời sống bị xáo trộn. Theo phản ánh của một số giáo viên tại xã Hoàng Su Phì, Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ), đến đúng ngày 30/1 họ mới được nhận lương tháng 1. Việc chậm lương, theo nhiều giáo viên, đã tác động trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày của mỗi gia đình, nhất là với những hộ hoàn toàn trông chờ vào thu nhập từ tiền lương. Trao đổi với phóng viên, hiệu trưởng một trường trên địa bàn cho biết, nguyên nhân một phần xuất phát từ việc năm nay các trường phải kê khai bảng lương theo quy định mới. Trong bối cảnh kế toán nhà trường còn lúng túng, nhiều khâu phải “vừa làm, vừa học”, quy trình chi trả trở nên chậm hơn. Có những công đoạn trước đây thực hiện bằng phần mềm, nay phải ghi chép thủ công, sau đó mới hoàn tất hồ sơ chuyển sang kho bạc. “Với những trường có đông giáo viên, kế toán có khi phải “ngồi lì” ở kho bạc 2-3 ngày mới xử lý xong danh sách lương”, vị hiệu trưởng cho biết. Theo ông, tháng 1 trùng thời điểm bắt đầu năm tài chính mới, việc duyệt chi ngân sách vốn đã chậm hơn thường lệ; khi mỗi khâu đều bị kéo dài thêm một chút, hệ quả cuối cùng là tiền lương của giáo viên bị trễ cả tháng. THÊM MỘT MÙA “NGÓNG ĐỢI” Bên cạnh tiền lương, hơn 200 trường đang thực hiện mô hình đặt hàng dịch vụ giáo dục tại Hà Nội còn đang chờ khoản tiền thưởng theo Nghị định 73. Trong khi giáo viên ở nhiều địa phương khác đã được chi trả khoản thưởng này, giáo viên tại các trường thuộc diện đặt hàng của Hà Nội vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu, cùng thời điểm năm 2025, khi Nghị định 73 lần đầu được áp dụng, các giáo viên của nhiều trường cũng từng phải “kêu cứu”... Một năm sau, cảm giác thấp thỏm lại quay trở lại, đặt ra câu hỏi về tính ổn định và nhất quán của chính sách. Trao đổi với Tiền Phong, bà Hoàng Thị Thu Phương, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, khác với cơ quan nhà nước, việc đánh giá xếp loại viên chức của ngành giáo dục và đào tạo thực hiện sau khi kết thúc năm học (thời điểm ngày 1/7 hàng năm) Theo đó, các trường thực hiện chi khen thưởng (bao gồm cả các trường thuộc diện đặt hàng) sẽ thực hiện sau khi kết thúc năm học (thời điểm ngày 1/7 hàng năm). Năm học 2024-2025, các trường thuộc diện đặt hàng đã được nhận tiền thưởng theo quy định tại Nghị định 73 của Chính phủ. Bà Phương cho hay, từ năm học 2025-2026, kinh phí khen thưởng theo Nghị định 73 sẽ được tính vào giá dịch vụ giáo dục. Hiện Sở GD&ĐT Hà Nội đang xây dựng giá dịch vụ giáo dục trên cơ sở định mức kinh tế kĩ thuật. Theo đó, Nghị quyết giá dịch vụ giáo dục sẽ báo cáo UBND TP, trình HĐND thông qua vào kì họp tháng 5 tới. Khi được thông qua, mức thưởng sẽ được tính toán đầy đủ trong giá dịch vụ. NGHIÊM HUÊ Đã hết tháng 1/2026 nhưng nhiều giáo viên đang giảng dạy tại các trường công lập ở Hà Nội và một số địa phương vẫn chưa nhận được lương. Giáo viên đang hướng dẫn học sinh làm bài tập (Ảnh minh họa) Vì sao hàng nghìn giáo viên chưa nhận được lương tháng 1? Nhiều giáo viên cho biết, điều họ mong mỏi không phải là những khoản thu nhập đột biến, mà là sự ổn định và đúng hạn trong chi trả lương, thưởng. Với đa số nhà giáo, tiền lương là nguồn thu nhập chính, thậm chí duy nhất để trang trải sinh hoạt gia đình, nuôi con ăn học, trả tiền thuê nhà, chi phí y tế. Buổi đối thoại diễn ra sau khi Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) - đơn vị cung cấp suất ăn cho trường và nhiều cơ sở giáo dục khác bị báo chí phản ánh sử dụng thịt hết hạn và thịt trâu đông lạnh chế biến thành thịt bò trong bữa ăn của học sinh. Hội nghị có sự tham dự của khoảng 40 phụ huynh đại diện các lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường và đại diện UBND xã Hiệp Phước. Theo kế hoạch, đại diện Công ty Sago Food sẽ tham dự, tuy nhiên phía công ty thông báo không thể có mặt vì lý do cá nhân. Tại buổi đối thoại, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự bức xúc, đề nghị nhà trường và các cơ quan liên quan sớm công bố kết luận chính thức, đồng thời nhanh chóng có giải pháp để tổ chức lại bữa ăn bán trú cho học sinh. Phụ huynh cũng yêu cầu Công ty An Phước Thắng phải chịu trách nhiệm đối với sức khỏe của các em. Nhiều người không giấu được cảm xúc, rơi nước mắt khi nghĩ đến việc con em mình có thể đã sử dụng những suất ăn được chế biến từ thực phẩm không đảm bảo an toàn. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh (phụ huynh học sinh lớp 3/2) nghẹn ngào chia sẻ bản thân hoàn toàn tin tưởng vào nhà trường, nhưng cảm thấy bàng hoàng khi xem các hình ảnh, video phản ánh quy trình chế biến thực phẩm của Công ty Sago Food được đăng tải trên báo chí. “Con tôi đã ăn những thứ đáng lẽ phải tiêu hủy, thậm chí không dùng được cho gia súc, gia cầm. Bốn ngày qua tôi không ngủ được vì buồn và thương con”, chị Thanh nói trong nước mắt. Vị phụ huynh này cũng bày tỏ sự ân hận khi trước đây từng nghe con phản ánh đồ ăn có mùi vị lạ nhưng cho rằng con kén ăn nên không để tâm. Không chỉ riêng trường hợp trên, nhiều phụ huynh khác cho biết con em họ gặp các vấn đề về tiêu hóa, dạ dày sau thời gian dài ăn bán trú tại trường. Việc đại diện Công ty An Phước Thắng vắng mặt tại buổi đối thoại khiến nhiều phụ huynh càng thêm bức xúc. “Phụ huynh mong muốn được đối thoại trực tiếp với đơn vị cung cấp suất ăn, thay vì trao đổi về một bên không có mặt”, một phụ huynh bức xúc nói. Trước những ý kiến của phụ huynh, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Quy đã trình bày quá trình lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn trong những năm qua. Theo thầy Tuấn, quy trình này được thực hiện nhiều năm, có sự giám sát của phụ huynh. Dù vậy, một số phụ huynh cho rằng quy trình lựa chọn và giám sát đơn vị cung cấp hiện nay vẫn tồn tại nhiều “lỗ hổng”. Một phụ huynh từng tham gia đoàn khảo sát cho biết trong quá trình kiểm tra đã phát hiện nhiều điểm bất cập như sử dụng chất tẩy rửa mạnh, không cho xem gạo, trong kho có bột ngọt dù đã cam kết không sử dụng. Người này cho rằng dù nhiều phụ huynh không đồng tình, kết quả cuối cùng đơn vị vẫn trúng thầu. Phụ huynh không chỉ dừng lại ở việc phản đối mà còn đề nghị khởi kiện đơn vị cung cấp suất ăn, cho rằng nhà trường là pháp nhân ký hợp đồng cần có trách nhiệm pháp lý để bảo vệ quyền lợi học sinh và phụ huynh. Bên cạnh đó, họ kiến nghị tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho học sinh, hoặc mời bác sĩ về trường để tầm soát các dấu hiệu ảnh hưởng sức khỏe. Hiện khoảng 1.100 học sinh bán trú của trường đã tạm dừng ăn tại trường. ANH NHÀN Phụ huynh muốn kiện nhà cung cấp suất ăn Ngày 31/1, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng, TPHCM) tổ chức hội nghị đối thoại giữa nhà trường và cha mẹ học sinh liên quan đến công tác bán trú. Hơn 40 phụ huynh đối thoại với nhà trường, cơ quan chức năng sau vụ nghi thịt bẩn vào hàng loạt trường ẢNH: A.N VỤ NGHI THỊT BẨN TUỒN VÀO TRƯỜNG HỌC:

