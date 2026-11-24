Báo Tiền Phong số 329

THỨ TƯ 25/11/2026 Số 329 0977.456.112 Phía sau cú lội ngược dòng của tỷ phú Jensen Huang SÔI ĐỘNG NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẦU TIÊN TRANG 16 TRANG 6 TRANG 8-9 THỦ TƯỚNG YÊU CẦU KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ, ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN TRANG 11 Nữ thủ khoa đầu ra chia sẻ bí quyết học ngành công nghệ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VĂN HÓA GIÀU MẠNH VỀ KINH TẾ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN TRANG 2-3 Lê Chúc An chiếm đỉnh bảng nữ sau vòng đầu KỊCH TÍNH NGÀY KHỞI TRANH TRANG 14-15 VỤ NỔ TẠI HÀ NỘI KHIẾN 16 NGƯỜI THƯƠNG VONG: GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA 2026 - CÚP VINFAST CHUYỆN HÔM NAY Huy chương và phép thử XEM TIẾP TRANG 5 n TRỌNG ĐẠT Lần đầu tiên, Giải Vô địch Golf Quốc gia nằm trong chương trình tranh huy chương của Đại hội Thể thao toàn quốc. Ngay trong ngày đầu tranh tài ở nội dung cá nhân, các golfer đã nỗ lực tạo khoảng cách trong cuộc đua danh giá tới danh hiệu kép: Vô địch Quốc gia và Huy chương Vàng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Văn hóa xa dân thì khô héo, vì dân thì trường tồn

Sáng 24/11, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). CHĂM LO VĂN HÓA LÀ QUY TỤ LÒNG NGƯỜI Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu, kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất để nhìn lại chặng đường phát triển văn hóa Việt Nam trong gần một thế kỷ và tiếp nối tinh thần hội nghị cho hôm nay và mai sau. Nhắc về Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Người lấy hạnh phúc của Nhân dân làm nền tảng cho văn hóa mới, đề cao ý thức tự chủ, nhắc chúng ta học hỏi điều tốt đẹp của thế giới, sửa những thói xấu trong xã hội và chăm lo thế hệ trẻ. Theo Người, nước nhà độc lập thì người dân phải được tự do, học hành và làm chủ cuộc sống. Văn hóa mới phải góp phần bồi dưỡng phẩm chất người làm chủ, giúp mỗi người biết trọng lẽ phải, có ý chí vươn lên, sống nghĩa tình và có trách nhiệm với đồng bào, đất nước. “Để giữ vững độc lập, dân tộc ta cần tri thức, lòng tin, ý thức làm chủ và bản lĩnh vượt qua thử thách. Đặt văn hóa trong công cuộc bảo vệ và kiến thiết quốc gia giữa muôn vàn khó khăn thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chăm lo văn hóa là quy tụ lòng người, biến tình yêu nước của mỗi người thành sức mạnh hành động thống nhất của cả dân tộc. Bài học ấy vẫn nguyên giá trị cho đến hôm nay”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu, nhấn mạnh, trong 80 năm qua, tinh thần Hội nghị năm 1946 đã gắn bó với từng chặng đường cách mạng của dân tộc. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta không ngừng phát triển nhận thức về văn hóa và con người, kiên trì xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. “Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần khơi dậy quyết tâm chấn hưng, phát triển văn hóa. Văn hóa còn thì dân tộc trường tồn. Đó cũng là trách nhiệm của Đảng với nền tảng tinh thần và tương lai dân tộc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi người Việt Nam có phẩm chất, tri thức và năng lực sáng tạo tương xứng. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách học tập, giao tiếp, tiếp nhận và sáng tạo văn hóa. Giao lưu càng rộng mở, mỗi người càng cần hiểu văn hóa dân tộc để tiếp thu cái mới có chọn lọc. Phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong phát triển văn hóa. Ứng xử thiếu văn hóa và sự xuống cấp đạo đức ở một bộ phận xã hội còn gây lo ngại. Điều kiện tiếp cận và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, các nhóm dân cư còn chênh lệch... “Khi văn hóa chưa được coi trọng đúng mức, việc chăm lo con người và bồi đắp những giá trị lâu dài cũng dễ bị hạn chế. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026 của Quốc hội đã xác định chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa. Cả hệ thống chính trị có trách nhiệm đưa những quyết sách của Đảng về văn hóa vào cuộc sống, khơi dậy sức sáng tạo và chăm lo đời sống tinh thần của Nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu. GIỮ LỜI HỨA VỚI DÂN VÀ TẬN TÂM GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 5 định hướng lớn. Thứ nhất, phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành quả phát triển đất nước phải thể hiện ở chất lượng cuộc sống, nhân cách con người và những quan hệ xã hội tốt đẹp. Văn hóa phải định hướng từ lựa chọn mục tiêu, ban hành quyết sách đến tổ chức thực hiện. Mỗi quyết sách cần tính đến tác động đối với con người, môi trường sống, di sản và lợi ích lâu dài của Nhân dân. Tăng trưởng kinh tế phải đi cùng tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau. “Trước hết, cần xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước. Sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự Nhân dân phải thể hiện qua thực thi quyền lực, giữ lời hứa với dân và tận tâm giải quyết công việc. Cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn. Trong kinh tế, phải coi trọng đạo đức kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và đất nước. Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng lẫn nhau cần được bồi đắp hằng ngày. Khi người dân tin tưởng, cùng gánh vác việc chung, chúng ta có thêm sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu. Thứ hai, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và quyết định sức sống của văn hóa. Phải tôn trọng sáng kiến, tạo điều kiện để người dân phát huy tài năng, tham gia bàn bạc, tổ chức, giám sát hoạt động văn hóa cộng đồng. Quyền sáng tạo, tiếp cận, thụ hưởng văn hóa phải được bảo đảm bằng điều kiện cụ thể, nhất là đồng bào ở vùng khó khăn, công nhân, trẻ em và người yếu thế. Phát triển văn hóa phải giúp mỗi người sống tốt đẹp hơn, làm chủ cuộc sống. Cần bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, tính trung thực, tự trọng và ý thức thượng tôn pháp luật, đồng thời phát triển trí tuệ, thể lực, năng lực thẩm mỹ và tư duy độc lập. Mỗi người cần được khích lệ học hỏi, hợp tác, sáng tạo, biết trân trọng lao động, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam cần thể hiện trong giáo dục và ứng xử hằng ngày. Gia đình, nhà trường, cộng đồng cùng nuôi dưỡng nhân cách, bảo vệ trẻ em và giúp người trẻ lựa chọn thông tin, ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật cần mở mang tri thức, bồi đắp tâm hồn, hướng con người tới điều tốt đẹp. Thứ ba, phải gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 25/11/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “80 năm sau hội nghị lịch sử ấy, lời căn dặn của Bác về văn hóa soi đường vẫn nhắc chúng ta về trách nhiệm với tương lai dân tộc: Trao lại cho con cháu một đất nước giàu mạnh về kinh tế, đậm đà bản sắc văn hóa, vững vàng trước mọi thử thách, nơi người dân có đời sống tinh thần phong phú và sống với nhau nhân ái, nghĩa tình”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm ẢNH: NHƯ Ý Giàu mạnh về kinh tế, đậm đà bản sắc

3 n Thứ Tư n Ngày 25/11/2026 THỜI SỰ văn hóa Trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu bật ý nghĩa lịch sử của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946. Tại diễn đàn lịch sử ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn chuyện giữ vững nền độc lập, bảo vệ thành quả cách mạng, mà còn bàn chuyện dựng tâm hồn, giữ hồn cốt dân tộc, dựng xây nền văn hoá của một đất nước vừa giành được độc lập, tự do. “Đó là tầm nhìn của bậc đại trí: Người đã vạch ra những định hướng lớn cho nền văn hóa mới. Văn hóa phải thấm vào sâu trong tâm lý của quốc dân, phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa phải làm cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng. Văn hóa phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do; phải làm cho mỗi người dân Việt Nam, từ già đến trẻ, cả đàn ông và đàn bà, ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình và biết hưởng hạnh phúc mà mình gây dựng nên”, ông Quyết nêu rõ. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh: “Người để lại cho muôn đời sau một chân lý: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời căn dặn ấy là tuyên ngôn văn hóa của nước Việt Nam mới: Soi đường mở lối, dẫn dắt quốc dân trở thành hành động, thành sức mạnh đưa cả dân tộc tiến lên”. Nhận thức lý luận của Đảng về văn hóa ngày càng sâu sắc, hoàn chỉnh: từ ngọn đuốc soi đường năm 1946 đến nền tảng tinh thần của xã hội; từ sức mạnh nội sinh đến trụ cột và hệ điều tiết của phát triển theo Nghị quyết số 80. Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội đã xác lập ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. CÁI ĐẸP ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG CHÍNH LÀ SỨC ĐỀ KHÁNG MẠNH NHẤT CỦA XÃ HỘI TRƯỚC CÁI XẤU Tại lễ kỷ niệm, ông Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng và tin tưởng khi thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối mạch nguồn ấy bằng ngôn ngữ của thời đại mới. Những người trẻ đưa làn điệu dân ca vào âm nhạc đương đại, phục dựng cổ phục, kể chuyện lịch sử bằng điện ảnh, hoạt hình và nền tảng số. “Khi hơn 8 triệu lượt khán giả, trong đó có đông đảo thanh niên, đến rạp xem bộ phim ‘Mưa đỏ’ về những người lính Thành cổ Quảng Trị năm xưa, khi những ca khúc mang hồn cốt dân gian vang lên trên các sân khấu quốc tế, chúng ta hiểu rằng tình yêu văn hóa dân tộc không hề phai nhạt, mà đang được khơi dậy, được tiếp sức, được bồi đắp và lan tỏa”, ông Quyết nói. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nêu, 80 năm xây dựng và phát triển nền văn hóa cách mạng để lại những bài học có giá trị bền vững. Văn hóa phải đi trước, mở đường. Ở đâu văn hóa được đặt đúng vị trí, ở đó sự phát triển có hướng đi, có chiều sâu và bền vững; ở đâu văn hóa bị xem nhẹ, ở đó sự phát triển dễ lệch hướng và phải trả giá đắt. Nhân dân là cội nguồn và chủ thể của văn hóa. Văn hóa sinh ra từ đời sống Nhân dân, phải trở về phục vụ Nhân dân, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo. Văn hóa xa dân thì khô héo, văn hóa vì dân thì trường tồn. Giữ nguồn cội mà không khép kín, hội nhập mà không hòa tan. Dân tộc ta tiếp nhận tinh hoa của nhiều nền văn minh mà vẫn giữ được bản sắc Việt Nam; đó là bản lĩnh đã được thử thách qua bao thế kỷ. Theo ông Quyết, sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với tôn trọng, tin tưởng và tạo môi trường dân chủ cho sáng tạo. Mỗi khi trí thức, văn nghệ sĩ được đặt niềm tin, được tiếp sức thì văn hóa lại có những mùa gặt lớn. Và văn hóa cách mạng phải lấy xây là chính, chống là cấp bách. Bồi đắp chân, thiện, mỹ là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; cái đẹp được nuôi dưỡng chính là sức đề kháng mạnh nhất của xã hội trước cái xấu, cái ác và những biểu hiện xuyên tạc, phủ nhận giá trị văn hóa dân tộc. TỔ QUỐC ĐANG CHỜ ĐỢI NHỮNG TÁC PHẨM LỚN, XỨNG TẦM Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới hai mốc son lịch sử. Thế giới biến chuyển từng ngày; trí tuệ nhân tạo và không gian số đang làm thay đổi cách con người học tập, lao động, giao tiếp và cảm nhận cái đẹp. Trong một thế giới như thế, ông Quyết cho rằng, câu hỏi về bản sắc, về giá trị, về sức mạnh tinh thần của một dân tộc càng trở nên hệ trọng. Một quốc gia có thể tiếp nhận tri thức, công nghệ và nguồn lực từ bên ngoài, nhưng không thể thay thế bản sắc, bản lĩnh và khát vọng của chính mình. Những thứ ấy chỉ có thể được hun đúc từ truyền thống văn hóa. “Ngọn đuốc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thắp lên tại Nhà hát Lớn 80 năm trước đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Hôm nay, ngọn đuốc ấy được trao cho chúng ta và truyền cho thế hệ trẻ, những người sẽ đưa đất nước đến các mốc son năm 2030, năm 2045 và những năm tiếp theo. Giữ cho ngọn đuốc ấy cháy sáng là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam, ở bất cứ cương vị nào và ở bất cứ nơi đâu”, ông Quyết nói. Theo ông Quyết, ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm sẽ là dịp nhắc nhở mỗi người Việt Nam: mình đã làm gì để giữ gìn tiếng Việt trong sáng, để nếp nhà thêm ấm, để quê hương thêm đẹp; mình đã sống tử tế, trung thực, trách nhiệm hơn hay chưa; mình đã góp gì để văn hóa Việt Nam đến được với thế giới, nhất là trên không gian số và trên trường quốc tế. Văn hóa không ở đâu xa; văn hóa ở trong mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi hoạt động văn hoá và mỗi tác phẩm sáng tạo của Nhân dân. “Tổ quốc đang chờ đợi những tác phẩm lớn, xứng tầm với hiện thực vĩ đại của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Nhân dân đang chờ đợi những không gian văn hóa gần gũi, những sản phẩm văn hóa đặc sắc, những con người làm văn hóa tận tâm. Bạn bè quốc tế đang chờ đợi một Việt Nam không chỉ năng động về kinh tế, mà còn hấp dẫn bởi chiều sâu văn hiến và sức sáng tạo văn hóa. Đáp lại sự chờ đợi ấy là trách nhiệm, cũng là vinh dự của thế hệ hôm nay”, ông Quyết nhấn mạnh. TRƯỜNG PHONG hóa dân tộc. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ những giá trị được trao truyền và đóng góp giá trị mới. Cần trân trọng tiếng Việt, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc, giữ gìn giá trị gốc của di sản, bảo vệ môi trường sống và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Di sản có sức sống lâu bền khi cộng đồng còn hiểu, còn thực hành, còn thiết tha truyền lại cho con cháu và được hưởng lợi chính đáng từ công sức của mình. Đất nước cần những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật và sức lay động, phản ánh chân thực lịch sử, cuộc sống, khát vọng của Nhân dân. Phải tin tưởng, trân trọng người sáng tạo, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, bảo đảm tự do sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Tạo môi trường dân chủ, cởi mở để người sáng tạo tìm tòi, trao đổi, tranh luận nghề nghiệp có căn cứ, tôn trọng lẫn nhau. “Tôi mong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân gắn bó với Nhân dân, đấu tranh với cái xấu, cái ác; tiếp thu tinh hoa thế giới, làm giàu văn hóa Việt Nam. Những sáng tạo có giá trị sẽ là hành trang tinh thần cho các thế hệ mai sau”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Thứ tư, cần nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất và đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế. Gắn kết người sáng tạo, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa có bản sắc, chất lượng, sức cạnh tranh. Cùng với phát triển thị trường, phải gìn giữ, bồi đắp những giá trị lâu dài và chăm lo những nhu cầu văn hóa mà thị trường chưa đáp ứng đầy đủ. Trên không gian số, cần nâng cao năng lực sáng tạo nội dung, làm chủ công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Dữ liệu tin cậy về tiếng Việt, lịch sử, di sản là nền tảng phát triển sản phẩm văn hóa mới. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sáng tạo, giúp người dân tiếp cận văn hóa thuận lợi hơn. Khi ứng dụng công nghệ, phải bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan và lợi ích hợp pháp của người sáng tạo. Cùng với ngăn chặn hành vi xuyên tạc lịch sử, xâm hại những giá trị văn hóa tốt đẹp, cần tác phẩm hấp dẫn, giàu tri thức để công chúng, nhất là người trẻ, hiểu và yêu văn hóa dân tộc. Mở rộng giao lưu để học hỏi và đóng góp cho đời sống văn hóa thế giới. Phát huy vai trò cầu nối của đồng bào ở nước ngoài, đưa tài năng, tác phẩm Việt Nam đến với công chúng quốc tế, vun đắp sự hiểu biết, lòng tin và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Thứ năm, cần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa; coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu vấn đề mới, kịp thời đề ra chủ trương phù hợp và kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Phát huy dân chủ, lắng nghe Nhân dân, đối thoại với trí thức, văn nghệ sĩ và những người trực tiếp hoạt động văn hóa.... Phải bảo đảm và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho văn hóa theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước... “Chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia đời sống văn hóa. Tôi mong các thế hệ gặp gỡ, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc trong dịp này. Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui ngày hội. Các hoạt động cần thiết thực, tiết kiệm, để người dân tự nguyện tham gia theo nhu cầu. Từ ngày hội hôm nay, hãy vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. TRƯỜNG PHONG “Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước. Hãy để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối trong mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM Văn hóa xa dân thì khô héo, vì dân thì trường tồn Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết ẢNH: NHƯ Ý Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, văn hóa xa dân thì khô héo, văn hóa vì dân thì trường tồn. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ: “Nhìn lại 80 năm, chúng ta tự hào khẳng định: Bản sắc dân tộc được bồi đắp qua các cuộc kháng chiến trường kỳ và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập; những truyền thống tốt đẹp như nhân nghĩa, cố kết cộng đồng, cần cù, hiếu học, sáng tạo được hun đúc; nếp nhà Việt Nam với đạo hiếu, lòng thủy chung được gìn giữ; văn hóa thấm vào chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, làm nên những hình mẫu cao đẹp: người cán bộ liêm chính, người chiến sĩ trung kiên, người doanh nhân tử tế, người nghệ sĩ tâm huyết, học sinh, sinh viên hiếu học, người lao động cần cù, sáng tạo; một nền văn hóa mới, kết tinh sắc màu của 54 dân tộc anh em, đã định hình và ngày càng tỏa sáng”.

KHÔNG CHỈ LỚN VỀ TÀI SẢN Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2025 về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất nâng ngưỡng tổng tài sản bình quân để phân loại ngân hàng thương mại quy mô lớn. Theo quy định hiện hành, ngân hàng có tổng tài sản bình quân theo quý trong năm xếp hạng trên 300.000 tỷ đồng được xếp vào nhóm quy mô lớn. Tuy nhiên, dự thảo thông tư đề xuất giữ nguyên ngưỡng này trong năm 2026 và nâng lên 500.000 tỷ đồng từ năm 2027. Theo cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh nhằm phù hợp với tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của các ngân hàng thương mại trong thời gian qua. Thực tế, quy mô tài sản ngành ngân hàng đã thay đổi đáng kể. Nhóm ngân hàng nhà nước, và ngân hàng Nhà nước nắm cổ phần chi phối hiện có tổng tài sản riêng lẻ từ 2,6 triệu tỷ đồng đến gần 3,4 triệu tỷ đồng/ ngân hàng. Trong khi đó, 5 ngân hàng tư nhân gồm MB, VPBank, Techcombank, ACB và HDBank đều đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng/ ngân hàng. Theo thống kê trên báo cáo tài chính quý III của 28 ngân hàng niêm yết và đăng ký giao dịch, nếu áp dụng ngưỡng 500.000 tỷ đồng, số ngân hàng thuộc nhóm quy mô lớn sẽ giảm từ 17 xuống còn 13. Bốn ngân hàng có thể chuyển từ nhóm quy mô lớn xuống nhóm quy mô nhỏ gồm Nam A Bank, MSB, SeABank và OCB. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của dự thảo không chỉ nằm ở việc thay đổi ngưỡng phân loại quy mô, mà còn ở cách NHNN đánh giá chất lượng hoạt động và khả năng chống chịu rủi ro của từng ngân hàng. CHUYỂN TRỌNG TÂM SANG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS.TS Ngô Minh Vũ - Khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế TPHCM - đánh giá, việc sửa đổi quy định xếp hạng tổ chức tín dụng là bước đi phù hợp trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ quản lý an toàn hoạt động ngân hàng, đồng thời tạo sự đồng bộ với Thông tư 50/2026. Theo chuyên gia, Thông tư 50 đã quy định phương pháp tính và lộ trình áp dụng hai chỉ tiêu thanh khoản theo chuẩn Basel III, gồm tỷ lệ khả năng chi trả (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR). Theo dự thảo, giai đoạn 20282032, các ngân hàng thực hiện theo lộ trình Thông tư 50 sẽ được đánh giá khả năng thanh khoản dựa trên 4 chỉ tiêu gồm LCR bình quân, NSFR, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) và tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư lớn so với tổng tiền gửi. Từ năm 2033, LDR sẽ không còn được sử dụng để tính điểm đối với các ngân hàng phải đáp ứng ngưỡng tối thiểu 100% cho cả LCR và NSFR. “Việc bổ sung các chỉ tiêu mới giúp đánh giá đầy đủ hơn chất lượng tài sản thanh khoản và tính ổn định của nguồn vốn. Qua đó, tạo động lực để ngân hàng nâng cao năng lực quản trị tài sản, đa dạng hóa nguồn huy động và duy trì cơ cấu vốn an toàn”, ông Vũ nói. NGỌC MAI Sáng 24/11, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng (VIFC-DN) - xác nhận đơn vị đang tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ đặc thù, vượt trội theo cơ chế thị trường đối với nhân sự làm việc tại VIFC-DN. LƯƠNG CHUYÊN VIÊN TỪ 30-60 TRIỆU/THÁNG Theo đó, chế độ tiền lương cho nhân sự trong nước và quốc tế tại VIFC-DN được xây dựng theo cơ chế thị trường. Dự kiến khung tiền lương cho vị trí CEO là từ 450-850 triệu đồng/tháng, giám đốc vận hành (COO) từ 200-400 triệu đồng/tháng, cố vấn cấp cao là chuyên gia quốc tế từ 200-400 triệu đồng/tháng. Dự thảo còn xây dựng chế độ tiền lương, đãi ngộ đặc thù vượt trội theo cơ chế thị trường đối với nhân sự khác làm việc tại VIFC-DN. Cụ thể, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-DN có khung tiền lương từ 140-200 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch từ 100-170 triệu đồng/tháng; Trưởng Ban và tương đương từ 70-140 triệu đồng/tháng; Phó Trưởng Ban và tương đương từ 50-90 triệu đồng/tháng. Đối với chuyên viên (công chức, viên chức, người lao động làm công việc tại vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý), mức lương từ 30-60 triệu đồng/tháng. CƠ CHẾ LƯƠNG TƯƠNG TỰ TPHCM Theo ông Đức, về bản chất, Việt Nam chỉ có một Trung tâm Tài chính với hai địa điểm (TPHCM và Đà Nẵng), vì vậy, cơ chế lương, khung lương và mức lương dành cho chuyên gia, cán bộ đang đề xuất cũng tương tự của TPHCM. “Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, hai địa điểm phải bổ trợ cho nhau và không cạnh tranh nội bộ với nhau, do đó khung lương bắt buộc phải tương đương để tránh tạo ra sự cạnh tranh, thu hút nhân lực của nhau”, ông Đức nói. Hiện nay, VIFC-DN chưa có CEO và COO. Trong khi đó, nhu cầu đặt ra là phải tuyển dụng các chuyên gia quốc tế từng làm việc tại những trung tâm tài chính trên thế giới, có khả năng tham mưu chiến lược, trực tiếp điều hành các lĩnh vực chuyên môn và hỗ trợ ban lãnh đạo triển khai các quyết định. Điều đó đòi hỏi mức lương và chế độ đãi ngộ xứng đáng để thu hút nhân tài. Ông Đức cho hay, điểm khác biệt là VIFC-DN đang đề xuất thêm vị trí chuyên gia cấp cao với mức lương và đãi ngộ cao. Bên cạnh đó, Đà Nẵng có chính sách hỗ trợ nhà ở cho chuyên gia trong nước và quốc tế. Theo đó, chuyên gia làm việc tại VIFCDN được đề xuất hỗ trợ chi phí thuê nhà trên địa bàn với mức hỗ trợ cho cố vấn cao cấp là người nước ngoài tối đa 30 triệu đồng/ tháng; chuyên gia trong nước tối đa 20 triệu đồng/tháng. Dự thảo cũng đề xuất trích quỹ thưởng bằng 10% tổng quỹ lương hằng năm. Khoản thưởng được chi trả căn cứ thành tích công tác thường xuyên hoặc đột xuất, trên cơ sở kết quả đánh giá công việc được giao. Trên cơ sở khung tiền lương được HĐND thành phố thông qua, Cơ quan điều hành VIFC-DN sẽ ban hành hướng dẫn mức lương cụ thể chi tiết cho từng vị trí việc làm nhân sự và quy chế KPI làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chi trả theo vị trí việc làm. Theo dự thảo, tổng kinh phí thực hiện khoảng 64,3 tỷ đồng/ năm. Trong đó, quỹ lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong biên chế khoảng 27,8 tỷ đồng; kinh phí trả lương cho người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ và chuyên gia trong nước, nước ngoài khoảng 29,4 tỷ đồng. Phần còn lại dành cho quỹ thưởng và hỗ trợ chi phí thuê nhà. GIANG THANH 4 n Thứ Tư n Ngày 25/11/2026 KINH TẾ Lương CEO trung tâm tài chính 850 triệu/tháng? Đề xuất mới về xếp hạng ngân hàng Để thu hút chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm quốc tế về làm việc tại Trung tâm Tài chính quốc tế, Đà Nẵng đề xuất cơ chế tiền lương theo thị trường, trong đó mức chi trả cho giám đốc điều hành (CEO) có thể lên đến 850 triệu đồng/tháng. Không chỉ đề xuất nâng ngưỡng tổng tài sản để phân loại ngân hàng quy mô lớn từ 300.000 tỷ đồng lên 500.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước còn đưa các chỉ tiêu thanh khoản theo chuẩn Basel III vào hệ thống xếp hạng, định hướng chuyển từ đánh giá dựa trên quy mô sang chú trọng năng lực quản trị của các nhà băng. Đà Nẵng dự kiến sẽ trả lương theo cơ chế thị trường cho nhân sự cao cấp của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế VIFC-DN có thêm cơ chế hỗ trợ chi phí thuê nhà cho chuyên gia cao cấp trong nước và quốc tế Nhóm Big 4 có tổng tài sản riêng lẻ từ 2,6 triệu tỷ đồng đến gần 3,4 triệu tỷ đồng/ngân hàng ẢNH: SBV Nguồn kinh phí thực hiện trước mắt do ngân sách thành phố bảo đảm. Khi Cơ quan điều hành VIFC-DN phát sinh nguồn thu hợp pháp, kinh phí thực hiện các chế độ tiền lương, đãi ngộ sẽ được cân đối từ nguồn thu này và ngân sách thành phố theo quy định. Theo Luật Các tổ chức tín dụng, ngân hàng bị xếp hạng dưới mức trung bình là một trong những căn cứ để NHNN xem xét áp dụng biện pháp can thiệp sớm.

5 n Thứ Tư n Ngày 25/11/2026 XÃ HỘI KHOẢNG CÁCH VỚI THẾ GIỚI NỚI RỘNG Thị trường vàng trong nước vừa trải qua tuần giao dịch đầy biến động. Đầu tuần trước (16/11), vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tuy nhiên, từ ngày 18/11, giá vàng liên tục đi xuống, đặc biệt trong những phiên cuối tuần. Đến ngày 22/11, giá mua vào vàng miếng SJC chỉ còn 128,5 triệu đồng/lượng, bán ra 133,5 triệu đồng/lượng. So với đầu tuần, giá mua vào giảm 6 triệu đồng/ lượng, giá bán ra giảm 4 triệu đồng/lượng. Chiều 23/11, giá vàng trong nước bất ngờ phục hồi. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới cũng tăng lên quanh mức 3.614 USD/ounce. Tuy nhiên, quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC hơn 22 triệu đồng/lượng. Chỉ trong vòng 1 tháng qua, giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với thế giới lên gần 10 triệu đồng/lượng. Chênh lệch này tiếp tục là một trong những rủi ro lớn đối với người mua vàng trong nước. Không chỉ chênh lệch với thế giới, khoảng cách mua vào - bán ra của vàng SJC hiện cũng ở mức 5-5,5 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa người mua phải chấp nhận khoản lỗ đáng kể nếu bán ra ngay sau khi mua. FED GIỮ LÃI SUẤT CAO, KỲ VỌNG VÀNG PHỤC HỒI Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia tài chính ngân hàng đánh giá, chính sách tiền tệ của Mỹ đang là một trong những yếu tố quan trọng chi phối diễn biến giá vàng. Theo ông Hiếu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì quan điểm cứng rắn nhằm kiểm soát lạm phát. Trong bối cảnh lạm phát Mỹ ở mức 3,4%, cao hơn mục tiêu 2%, cơ quan này chưa sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ và không loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất từ nay đến cuối năm. Chính sách thắt chặt giúp đồng USD duy trì sức mạnh, gây áp lực lên giá vàng. Đối với Việt Nam, ông Hiếu cho rằng USD neo cao tạo ra tác động hai chiều. Tỷ giá USD tăng có thể hỗ trợ xuất khẩu nhưng lại gây bất lợi lớn hơn do Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên vật liệu và vàng. Chi phí nhập khẩu tăng cũng có thể tạo áp lực lan tỏa lên lạm phát trong nước. Dù thị trường đang chịu sức ép, ông Hiếu vẫn dự báo giá vàng trong nước có thể phục hồi lên mức 142-145 triệu đồng/lượng trong thời gian tới. Với những người mua vàng ở vùng đỉnh và đang chịu khoản lỗ trên sổ sách 20-50%, ông Hiếu khuyến nghị không nên hoảng loạn bán tháo nếu sử dụng tiền nhàn rỗi và có khả năng chịu đựng rủi ro. Ngược lại, với những người mua vàng bằng vốn vay hoặc có sức chịu đựng tài chính hạn chế, chuyên gia khuyến nghị chủ động cắt lỗ theo ngưỡng an toàn của bản thân, khoảng 20-30%, nhằm bảo vệ dòng tiền. Đối với người đang có ý định "bắt đáy", ông Hiếu lưu ý không ai có thể xác định chính xác đâu là đáy cuối cùng của giá vàng. Vì vậy, nhà đầu tư không nên dồn toàn bộ vốn vào một kênh mà cần phân bổ sang nhiều tài sản khác nhau. Theo ông Hiếu, danh mục đầu tư nên được đa dạng hóa với sáu kênh cơ bản gồm bất động sản, chứng khoán, vàng, ngoại tệ, tiền gửi ngân hàng hoặc đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp. Việc phân bổ vốn cần căn cứ vào năng lực tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của từng cá nhân. Với diễn biến giá vàng hiện nay, nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng. Nhịp phục hồi ngày 23/11 chưa đủ khẳng định vàng đã bước vào chu kỳ tăng mới. Trong ngắn hạn, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu, nhất là khi đồng USD duy trì sức mạnh và giá vàng quốc tế còn nhiều biến động. NGỌC MAI Những ngày qua, giá vàng miếng SJC có thời điểm giảm về 128,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Ngày 23/11, thị trường bất ngờ phục hồi. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới hơn 22 triệu đồng/lượng. Chuyên gia cảnh báo rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, dù vàng có thể phục hồi lên mốc 145 triệu đồng/lượng trong thời gian tới. Dự báo giá vàng sau cú lao dốc Giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với thế giới khiến nhà đầu tư gặp nhiều rủi ro ẢNH: NY TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng dự báo giá vàng trong nước có thể phục hồi trong thời gian tới ẢNH: TRỌNG QUÂN Cột mốc ấy không chỉ giúp golf được nâng tầm trong hệ thống thể thao thành tích cao, mà còn đặt ra câu hỏi đáng chú ý: sau những tấm huy chương, môn thể thao này sẽ phát triển ra sao ở các địa phương? Đại hội Thể thao toàn quốc thường được nhớ bằng những cuộc đua thành tích và bảng tổng sắp huy chương. Nhưng với golf tại kỳ Đại hội lần thứ X, điều đáng nhìn kỹ hơn có lẽ là câu chuyện phía sau bảng điểm: địa phương nào đang đào tạo được vận động viên, lực lượng mạnh đến đâu và sự đầu tư đã tạo ra kết quả thế nào? Từ ngày 24 đến 28/11, 55 vận động viên thuộc 9 đoàn tranh tài trên sân Vinpearl Golf Léman ở bốn nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Đây là lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia được đưa vào chương trình tranh huy chương chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc. Một giải đấu vốn đã có vị trí riêng trong lịch thi đấu golf nay mang thêm ý nghĩa: kết quả của từng golfer còn góp vào thành tích chung của đoàn mình. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, nhìn nhận giải đấu không đơn thuần nhằm tìm ra những nhà vô địch quốc gia. Trong bối cảnh golf Việt Nam phát triển cả về phong trào lẫn thành tích, đây còn là dịp đánh giá chất lượng chuyên môn, năng lực tổ chức và hiệu quả đầu tư cho môn golf tại các địa phương, ngành, đơn vị. Nhận định ấy gợi ra một cách nhìn rộng hơn về cuộc đua: huy chương là kết quả trước mắt, còn quá trình tạo ra những vận động viên đủ sức cạnh tranh mới là điều cần được quan tâm lâu dài. Bởi golf không phải môn thể thao có thể chuẩn bị trong ngày một ngày hai. Thành tích đòi hỏi kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và tâm lý vững vàng. Nhưng vận động viên còn phải duy trì phong độ qua nhiều vòng đấu và thích ứng với điều kiện sân khác nhau. Vậy nên, một golfer đứng trên bục nhận huy chương cũng phần nào cho thấy phía sau họ là quá trình tuyển chọn, tập luyện và hỗ trợ của cả một đơn vị. Còn ở nội dung đồng đội, chiều sâu lực lượng càng trở nên rõ rệt bởi một cá nhân nổi bật có thể tạo khác biệt, nhưng sức mạnh của cả đội mới quyết định khả năng đi đến cùng. Thể thức năm nay làm rõ sự chuyển tiếp ấy. Ba ngày đầu, các golfer thi đấu cá nhân theo thể thức đấu gậy 54 hố. Kết quả đồng thời được dùng để xếp hạt giống cho nội dung đồng đội, với tám đội dẫn đầu bước vào vòng đấu loại trực tiếp trong hai ngày cuối. Từ cuộc đua tính gậy đến những trận đối kháng, vận động viên phải chứng tỏ cả bản lĩnh cá nhân lẫn khả năng đóng góp cho tập thể. Đó là một cách thử sức toàn diện hơn, đồng thời tạo thêm cơ sở để các đoàn nhìn lại lực lượng của mình. Với báo Tiền Phong, giải đấu còn đi cùng trách nhiệm tổ chức. Một giải đấu cấp quốc gia không chỉ được đánh giá qua những cuộc tranh tài hấp dẫn hay kết quả chuyên môn, mà còn qua tính nghiêm túc, công bằng, an toàn và điều kiện dành cho vận động viên. Đây là phần ít hiện lên trên bảng điểm, nhưng quyết định trải nghiệm của người chơi và niềm tin của các đoàn tham dự. Chất lượng tổ chức, vì thế, cũng là một phần của giá trị giải đấu. Dĩ nhiên, một kỳ Đại hội chưa thể trả lời hết câu hỏi golf đã phát triển đồng đều đến đâu. Số lượng vận động viên và đoàn tham dự cho thấy quy mô cuộc tranh tài năm nay. Nhưng sự phát triển bền vững còn cần nhiều mùa giải, thêm cơ hội cho vận động viên trẻ và quá trình đầu tư liên tục ở địa phương. Đại hội có thể tạo sự chú ý, còn việc biến sự chú ý ấy thành sân chơi thường xuyên và lực lượng kế cận mới là công việc dài hơi. Golf đã có mặt trong cuộc đua huy chương của Đại hội. Đó là cột mốc đáng ghi nhận, đồng thời là cơ hội để các đơn vị nhìn rõ hơn những gì mình đã làm được và phần việc còn phía trước. Sau khi giải khép lại, điều đáng chờ không chỉ là xác định vô địch, mà còn là những bài học về đào tạo, tổ chức và đầu tư có được tiếp nối hay không. Tầm quan trọng của giải, sau cùng, sẽ được đo bằng những giá trị còn lại sau ngày trao huy chương. T. Đ Huy chương và phép thử CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1 TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng dự báo giá vàng trong nước có thể phục hồi lên mức 142-145 triệu đồng/lượng trong thời gian tới. Với những người mua vàng ở vùng đỉnh và đang chịu khoản lỗ trên sổ sách 20-50%, ông Hiếu khuyến nghị không nên hoảng loạn bán tháo nếu sử dụng tiền nhàn rỗi và có khả năng chịu đựng rủi ro.

Đứng trước gần 500 học sinh tại ngôi trường mới do tâm huyết mình dành tặng, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang rưng rưng nói: "Ông xin phép khóc có được không?" Ở tuổi 77, thầy Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Trường Marie Curie, Hà Nội, vượt gần 500 km lên xã Mèo Vạc (Tuyên Quang) để bàn giao ngôi trường do mình tài trợ cho ngành giáo dục nơi đây. Công trình có kinh phí đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, không chỉ mang đến điều kiện học tập, sinh hoạt khang trang cho học sinh vùng cao mà còn hiện thực hóa tâm nguyện nhiều năm của người thầy dành trọn cuộc đời cho giáo dục. Giữa trùng điệp núi đá của cao nguyên Mèo Vạc, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc hiện lên khang trang, nổi bật giữa miền sơn cước. Ngôi trường được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3 ha, với 40 phòng học, 2 phòng thực hành, thư viện, khu kí túc xá, nhà ăn cùng các công trình phục vụ sinh hoạt, rèn luyện thể chất. Theo thiết kế, trường có khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 học sinh. Riêng khu kí túc xá có thể đáp ứng chỗ ở cho khoảng 700 học sinh chia thành 2 khu cho nam và nữ, được trang bị hệ thống nước nóng hiện đại, giúp học sinh có điều kiện sinh hoạt thuận tiện hơn trong những mùa đông khắc nghiệt của vùng cao. Nhà ăn rộng 800 m2, phục vụ cùng lúc 200-300 người. Kiến trúc nhà trường là sự kết hợp giữa văn hóa Hà Nội và bản sắc địa phương. Các công trình được đặt tên theo Thăng Long tứ trấn, gồm cổng Quán Thánh, giảng đường Bạch Mã, sân thể thao Voi Phục và kí túc xá Kim Liên. Những nét đặc trưng trong kiến trúc truyền thống của người H’Mông như cổng gỗ, mái ngói âm dương, hành lang gạch đỏ được đưa vào thiết kế, tạo nên không gian vừa hiện đại, vừa gần gũi với văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, nhà thể chất, sân cỏ, các khu vui chơi trong nhà và ngoài trời được đầu tư để học sinh có thêm không gian vận động, trải nghiệm. Công trình còn có nhà công vụ dành cho giáo viên ở xa về công tác. Toàn bộ kinh phí xây dựng ngôi trường do thầy Nguyễn Xuân Khang tài trợ. Dự án được khởi công vào tháng 3/2025. Tuy nhiên, khi được hỏi về số tiền thực tế dành cho công trình, thầy Khang không đưa ra con số cụ thể. Ông chỉ nói: “Với tôi, ngôi trường này vô giá”. NGHIÊM HUÊ TỪNG NHIỀU LẦN “VỀ NHÌ” Nguyễn Hoàng Yến Như (ngành Khoa học máy tính) xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) với điểm trung bình học tập (GPA) 9,43/10. Trước khi trở thành thủ khoa đầu ra, ít ai biết Yến Như từng nhiều lần hụt hẫng vì chưa đạt được thứ hạng mình mong muốn. Từ năm cuối cấp 2, việc học chung với nhóm bạn có thành tích nổi trội khiến Như sớm hình thành thói quen so sánh điểm số. Dù luôn nằm trong nhóm dẫn đầu lớp, cô chưa từng một lần chạm tới vị trí đứng nhất. Bước ngoặt đến ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10, khi Như trượt nguyện vọng 1 vào trường THPT thuộc nhóm đầu thành phố và phải chuyển sang học tại một ngôi trường có điểm chuẩn thấp. Cú trượt này khiến nữ sinh hụt hẫng suốt một thời gian dài. Ba năm cấp 3 tiếp theo, dù duy trì vị trí trong top 5 toàn trường qua các học kỳ, cô vẫn chưa đạt được thứ hạng như mong muốn. “Có lúc tôi tự hỏi liệu bản thân đã đủ cố gắng hay chưa. Nhưng sau nhiều lần chưa đạt được kết quả như mong đợi, tôi nhận ra việc chạy theo thứ hạng chỉ tạo thêm áp lực. Thay vì vậy, tôi chọn cách đơn giản hơn là dồn hết sức lực và thời gian để hoàn thiện tốt nhất nhiệm vụ trước mắt”, Như chia sẻ. Việc cởi bỏ tâm lý đua tranh giúp Như giữ được sự bền bỉ khi bước vào môi trường đại học, nơi đòi hỏi khả năng tự học và chủ động tiếp cận kiến thức. Không tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, Như dành phần lớn quỹ thời gian cho việc học với mục tiêu hiểu sâu bản chất kiến thức để phục vụ công việc sau này. Với mỗi bài tập hoặc đồ án, cô chủ động phác thảo sớm các bước thực hiện, sau đó trao đổi trực tiếp với giảng viên để điều chỉnh và hoàn thiện. Ngày nhận thông báo trở thành thủ khoa tốt nghiệp toàn diện, cảm xúc lớn nhất của Như là bất ngờ. Trong suốt quá trình học, cô không đặt mục tiêu giành danh hiệu này vì nhận thấy xung quanh có nhiều bạn đồng khóa rất xuất sắc. Với Như, kết quả đạt được còn có sự đóng góp từ quá trình hướng dẫn của các giảng viên và sự đồng hành của nhóm bạn thân thiết. TÌM THẾ MẠNH RIÊNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHỆ Quyết định theo học ngành Khoa học máy tính của Yến Như không xuất phát từ định hướng sớm hay đam mê lập trình sẵn có. Thời điểm chọn nguyện vọng, cô từng phân vân giữa khối ngành Kinh tế và Công nghệ thông tin. Sau nhiều bài trắc nghiệm tính cách vẫn chưa tìm ra câu trả lời rõ ràng, Như quyết định chọn ngành Khoa học máy tính vì nhận thấy lĩnh vực này có độ khó cao hơn, đồng thời cô tò mò trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Những học kỳ đầu tiên tại giảng đường đại học mang lại không ít bỡ ngỡ. Như thừa nhận bản thân từng tự ti khi chứng kiến các bạn nam trong lớp tiếp cận ngôn ngữ lập trình mới rất nhanh, trong khi cô cần nhiều thời gian hơn để nắm bắt. Thay vì cố gắng chạy theo thế mạnh của người khác, nữ sinh xác định rõ vai trò của mình trong các dự án nhóm. “Làm công nghệ không nhất thiết phải giỏi lập trình ở mọi khía cạnh. Một dự án cần nhiều vị trí khác nhau. Mình tập trung rèn luyện khả năng phân tích, tổ chức và giải quyết vấn đề để tạo ra giá trị riêng”, Như nói. Trong chương trình học, môn Tư duy tính toán để lại cho Như nhiều ấn tượng nhất. Đây là học phần không yêu cầu viết code nhưng đòi hỏi khả năng phân tích và giải quyết vấn đề ở mức độ cao. “Thời điểm đó mình gặp khá nhiều khó khăn vì chưa có nhiều trải nghiệm thực tế để hiểu hết ý đồ trong bài giảng của giảng viên. Mình phải trao đổi với thầy rất nhiều lần mới hoàn thiện được đồ án. Qua đó, mình hình thành được tư duy hệ thống - yếu tố có thể áp dụng trực tiếp vào quy trình vận hành tại doanh nghiệp”, nữ thủ khoa cho biết. Từ trải nghiệm này, Như cho rằng trong bối cảnh AI hỗ trợ ngày càng nhiều cho việc viết mã, sinh viên ngành công nghệ cần chú trọng rèn luyện tư duy hệ thống, khả năng thích ứng với công nghệ mới và giải quyết các bài toán thực tế của khách hàng. Đó cũng là những năng lực cô muốn tiếp tục trau dồi khi bước vào môi trường làm việc. Chia sẻ về môi trường học tập có phần lớn sinh viên là nam, Như cho biết cô không gặp phải định kiến giới, ngược lại, luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ giảng viên và bạn bè. Những bỡ ngỡ ban đầu dần được tháo gỡ khi cô tìm được cách học và phát huy thế mạnh của mình. Gửi lời khuyên đến các nữ sinh còn e ngại khi lựa chọn ngành Công nghệ thông tin, Như bày tỏ: “Chương trình học không dễ nhưng cũng không quá sức. Định kiến giới không phải là rào cản quyết định tương lai của bạn, nếu thấy phù hợp thì nên mạnh dạn theo đuổi”. Trong 5 năm tới, Yến Như dự định tích lũy kinh nghiệm tại các doanh nghiệp có yếu tố quốc tế trước khi chuyển hướng sang làm việc tự do. Với nữ thủ khoa, thành công bền vững gắn liền với khả năng làm chủ thời gian, cân bằng giữa sự nghiệp, sức khỏe và gia đình. ANH NHÀN - THY NGÂN 6 n Thứ Tư n Ngày 25/11/2026 KHOA GIÁO Nữ thủ khoa đầu ra chia sẻ bí quyết học ngành công nghệ Khánh thành ngôi trường trăm tỷ cho học sinh Mèo Vạc Từng hụt hẫng vì trượt nguyện vọng 1 và nhiều lần chưa đạt thứ hạng mong muốn, Nguyễn Hoàng Yến Như dần thay đổi cách học, bớt đặt nặng điểm số. Cô trở thành thủ khoa toàn diện Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) với GPA 9,43. Sáng 23/11, lễ khánh thành và bàn giao Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Marie Curie Mèo Vạc diễn ra trong không khí ấm áp và xúc động. Nguyễn Hoàng Yến Như trở thành thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) Lễ khánh thành và bàn giao Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Marie Curie Mèo Vạc Quyết định theo học ngành Khoa học máy tính của Yến Như không xuất phát từ định hướng sớm hay đam mê lập trình sẵn có. Thời điểm chọn nguyện vọng, cô từng phân vân giữa khối ngành Kinh tế và Công nghệ thông tin. Sau nhiều bài trắc nghiệm tính cách vẫn chưa tìm ra câu trả lời rõ ràng, Như quyết định chọn ngành Khoa học máy tính vì nhận thấy lĩnh vực này có độ khó cao hơn, đồng thời cô tò mò trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.

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