Báo Tiền Phong số 328

THỨ BA 24/11/2026 Số 328 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 7 TRANG 12 ĐỂ TPHCM TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ TOÀN CẦU HẤP DẪN 100 nhà sáng tạo nội dung số lan tỏa điều tích cực Iran tiết kiệm điện, Tổng thống Trump tính chuyện không kích Bức thư gửi “cô giáo” sau hơn 20 năm lầm lạc Concert "Muôn sắc Việt Nam" sẽ diễn ra tối 24/11 tại sân vận động Mỹ Đình (Trong ảnh: Đêm tổng duyệt) TRANG 16 TRANG 6 TRỢ GIÚP KHÔNG CHỈ LÀ BÙ ĐẮP THIẾU THỐN TRƯỚC MẮT Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai) ẢNH: MINH CHÂU TRANG 2 BIẾN ĐAM MÊ VĂN HÓA THÀNH NGUỒN LỰC TRANG 4-5 Nghệ nhân dạy vuốt gốm, làm nón, nặn tò he… bên Hồ Gươm KHỞI TRANH GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA 2026: CHỜ CỘT MỐC LỊCH SỬ CHUYỆN HÔM NAY Nuôi dưỡng giá trị tốt đẹp n TOAN TOAN Lần đầu tiên, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 trở thành ngày nghỉ làm hưởng nguyên lương của người lao động. Hàng trăm hoạt động lớn nhỏ rộn ràng khắp cả nước, từ phố thị tới thôn, bản. Hơn 400 hoạt động được công bố cho thấy không khí náo nức của ngày hội đầu tiên. XEM TIẾP TRANG 5

Sáng 23/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai). Nhiệm kỳ 2022 - 2026, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. MỞ RA CƠ HỘI, BỒI ĐẮP NĂNG LỰC VÀ NIỀM TIN ĐỂ NGƯỜI DÂN TỰ XÂY DỰNG TƯƠNG LAI Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu của những người giàu lòng nhân ái, tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã tận tụy cống hiến, có người đã hy sinh vì sự nghiệp nhân đạo cao cả; trân trọng cảm ơn Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ, các Hội Chữ thập đỏ, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ các quốc gia, cùng các tổ chức và bạn bè quốc tế đã luôn đồng hành với nhân dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, trong xây dựng, phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu, sức sống của một tổ chức nhân đạo nằm ở những giá trị được hiện thực hóa bằng hành động. Chúng ta trân trọng hàng triệu tấm lòng nhân ái của các cá nhân, gia đình, tập thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tự nguyện vận động, cổ vũ, góp công sức, trí tuệ, vật chất và kinh nghiệm để người gặp khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù là đóng góp lớn lao hay sẻ chia bình dị, tất cả đều đáng quý bởi lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi người, mỗi tổ chức có cách đóng góp riêng nhưng đều chung tình yêu thương, không thờ ơ trước nỗi đau đồng loại. Những người trực tiếp dấn thân cùng hàng triệu tấm lòng tự nguyện cống hiến đã làm nên sức mạnh của phong trào nhân đạo, bồi đắp chiều sâu và sức sống trường tồn của truyền thống nhân ái Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn những tấm gương ấy không chỉ được tri ân, tôn vinh hôm nay mà còn truyền cảm hứng để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, gia đình, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, tinh thần “thương người như thể thương thân”, chủ động sẻ chia, biến tình yêu thương thành hành động thiết thực vì cộng đồng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số, nghèo đói, bất bình đẳng và các tình huống khẩn cấp đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo, cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, chuyển từ cứu trợ khi khó khăn xảy ra sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó từ sớm, từ xa, đồng hành với người dân khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự bảo vệ và tự vươn lên. Trong kỷ nguyên mới, hoạt động nhân đạo cần gắn với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, hướng tới bảo vệ phẩm giá và nâng cao khả năng tự chủ. Trợ giúp không chỉ là bù đắp thiếu thốn trước mắt, mà còn mở ra cơ hội, bồi đắp năng lực và niềm tin để người dân tự xây dựng tương lai. Hội cần kết nối chính sách với nhu cầu thực tiễn, huy động, điều phối nguồn lực xã hội, phát huy mạng lưới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các lực lượng tham gia để trợ giúp đúng người, kịp thời, hiệu quả. THẤM NHUẦN 3 YÊU CẦU Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cần tiếp tục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhân đạo, tận tụy chăm sóc, bảo vệ con người trong mọi hoàn cảnh, thấm nhuần ba yêu cầu. Thứ nhất, nhân đạo vô tư - cứu người không phân biệt, trợ giúp theo nhu cầu và mức độ dễ bị tổn thương. Thứ hai, dũng cảm dấn thân - đến những nơi hiểm nguy, gian khó, nơi cần giúp đỡ nhất, với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp và điều kiện an toàn. Thứ ba, hành động vì hòa bình - bảo vệ sự sống, phẩm giá, hàn gắn tổn thương, vun đắp sự cảm thông, lòng tin và đoàn kết trong nước, quốc tế. Dịp này, 80 Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc đã được tôn vinh. Đây là những cá nhân đã và đang góp phần lan tỏa lòng tốt, kết nối yêu thương, làm đẹp thêm truyền thống nhân ái của dân tộc. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 24/11/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu, trợ giúp không chỉ là bù đắp thiếu thốn trước mắt, mà còn mở ra cơ hội, bồi đắp năng lực và niềm tin để người dân tự xây dựng tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai) ẢNH: MINH CHÂU Trợ giúp không chỉ là bù đắp thiếu thốn trước mắt Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, Hội ra đời từ truyền thống nhân ái của dân tộc và yêu cầu cấp thiết sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, với sự quan tâm, định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 23/11/1946, Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại đình làng Thanh Ấm (nay thuộc xã Vân Đình, TP. Hà Nội), chính thức thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh được suy tôn làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của hội. Năm 1957, Hội Hồng thập tự Việt Nam trở thành thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Năm 1965, Hội chính thức đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Ngày 23/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến tới các xã, phường, đặc khu tại thành phố. Ghi nhận kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Thủ tướng lưu ý một số nội dung trọng tâm và đề nghị Hải Phòng có giải pháp thúc đẩy hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra với chỉ tiêu về GRDP quý IV như: xuất khẩu, thu ngân sách, đầu tư công, phát triển doanh nghiệp… Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các lĩnh vực, doanh nghiệp, dự án có đóng góp lớn... Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tập trung phát triển hạ tầng liên vùng, tạo kết nối thuận tiện hệ thống cảng biển, sân bay, nâng cao năng lực logistics. Nâng giá trị tạo ra trong nước từ công nghiệp và FDI. Phát triển nhà cung ứng nội địa trong ngành điện tử, cơ khí chính xác, dịch vụ kỹ thuật cảng. Có giải pháp thúc đẩy khu vực tư nhân, hỗ trợ thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh. Quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê. Với 10 kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền đảm bảo tiến độ, rõ kết quả và báo cáo cử tri thông qua Đoàn ĐBQH thành phố. Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác dự Lễ khởi công dự án bến cảng 9-10-11-12 và Cảng container quốc tế Hải Phòng - Xuân Cầu PSA. Dự án gồm 4 bến cảng container nước sâu tại khu bến Lạch Huyện với chiều dài 1.800m, công suất đạt 4,7 triệu TEU/năm, có khả năng tiếp nhận tàu cỡ lớn 24.000 TEU. Dự án sẽ kết nối trực tiếp hàng hóa xuất nhập khẩu miền Bắc với các tuyến hàng hải quốc tế trọng yếu, củng cố vị thế cửa ngõ chiến lược của Việt Nam trong dòng chảy thương mại quốc tế. Sự kết hợp của 4 bến cảng container mới cùng với cơ sở hạ tầng hiện hữu tại cảng Lạch Huyện và các cảng cạn các vùng lân cận sẽ tạo nên tổ hợp Thương mại tự do - Cảng biển và Khu công nghiệp Lạch Huyện quy mô gần 1.600ha. Khi hoàn thành, tổ hợp này sẽ tạo nên một hệ sinh thái logistics đa phương thức khép kín từ cảng nước sâu đến các trung tâm hàng hóa nội địa và khu công nghiệp. NGUYỄN HOÀN Thủ tướng chỉ đạo Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo thành phố Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tập trung phát triển hạ tầng liên vùng, tạo kết nối thuận tiện hệ thống cảng biển, sân bay, nâng cao năng lực logistics…

Tại hội nghị, cử tri xã Vân Sơn đánh giá cao kết quả kỳ họp và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn với đời sống và định hướng phát triển địa phương. Trong đó, cử tri đề nghị ưu tiên nguồn vốn nâng cấp tuyến ĐT.440 kết nối Quốc lộ 6 với xã Vân Sơn và các tuyến giao thông liên vùng Vân Sơn - Cổ Lũng (Thanh Hóa) - Mai Châu. Đồng thời, xem xét đầu tư hồ chứa nước đa mục tiêu phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch. Đáng chú ý, cử tri kiến nghị rà soát, đưa Dự án Thủy điện Suối Hưng ra khỏi quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; có quy định chặt chẽ đối với việc đầu tư thủy điện nhỏ tại những khu vực có tiềm năng du lịch, danh lam thắng cảnh. Để khai thác lợi thế địa phương, cử tri đề nghị có cơ chế, chính sách và nguồn lực hỗ trợ Vân Sơn phát triển du lịch. Cùng với đó, bố trí kinh phí xây dựng khu tái định cư, di dời các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, xem xét nâng cấp Trường THPT Lũng Vân thành trường phổ thông dân tộc nội trú. Cử tri cũng đề xuất điều chỉnh tiêu chí giao biên chế cấp xã vùng cao, nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn và có chính sách hỗ trợ người hoạt động chuyên trách tại các hội cấp xã. Tại hội nghị, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, phát biểu, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. VIẾT HÀ 3 n Thứ Ba n Ngày 24/11/2026 THỜI SỰ Sáng 23/11, tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM (phường An Khánh), UBND TPHCM tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Đến dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho TPHCM mà còn là xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam bộ, Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Bản quy hoạch đã cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09 ngày 19/5/2026 - xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, TPHCM trở thành khu đô thị dịch vụ công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và tầm nhìn đến năm 2050 để trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn, bền vững, ngang tầm với các đô thị trên thế giới. Để bản đồ quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đến khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công. Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay đất nước có ba điểm nghẽn: thể chế, hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, điểm nghẽn thể chế trong vài năm qua đã được tích cực tháo gỡ. THẢO GỠ CÁC ĐIỂM NGHẼN VỀ HẠ TẦNG Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ, chính quyền TPHCM, các cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, phải phổ biến, tuyên truyền nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để thống nhất cao về nhận thức và hành động; phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, HĐND TPHCM và các xã, phường cùng sự giám sát của người dân. Cùng với đó, thu hút tối đa nguồn lực tham gia đầu tư phát triển; khẩn trương rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch thành phố và quy hoạch vùng Đông Nam bộ. Thứ hai, thành phố cần vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết số 98 của Quốc hội và hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị mới được Quốc hội ban hành có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Từ đó, tạo đột phá trong huy động nguồn lực, nhất là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao đổi mới, sáng tạo. Quan trọng hơn hết là phải phát triển các khu đô thị mới - sáng - xanh - sạch - đẹp; nhà ở cho người dân. Đây là yếu tố quyết định của thành phố hơn 10 triệu dân. Thứ ba, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng, chủ động có giải pháp căn cơ ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập úng, ô nhiễm môi trường, phát triển kinh tế, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Làm rõ quan điểm này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của thành phố. Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thứ năm, xây dựng Đảng bộ thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh và trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh, rõ trách nhiệm trong quyết định; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực về đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm, quản lý tài sản công. 5 CỰC ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN Trong quy hoạch mới, TPHCM phát triển theo mô hình “siêu đô thị đa cực, đa trung tâm”, chuyển từ cấu trúc cộng gộp sang mạng lưới đô thị thống nhất, liên kết và chuyên môn hóa theo lợi thế. Để quản trị hiệu quả trên địa bàn rộng lớn, quy hoạch chia TPHCM thành 5 cực động lực phát triển, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển dựa trên đặc thù và mật độ dân số. Cực lõi trung tâm tập trung tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm, là trung tâm tài chính quốc tế, quản trị, thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa, công viên chuyên đề tầm cỡ quốc tế và kinh tế sáng tạo; ưu tiên tái thiết, bảo tồn di sản. Cực đổi mới sáng tạo phía Đông, Đông Bắc sẽ kết nối Thủ Đức, Dĩ An, Thuận An, Bình Dương, Tân Uyên với sân bay Long Thành, tập trung công nghệ cao, AI, bán dẫn và giáo dục đại học. Cực công nghiệp - logistics phía Bắc phát triển tại Bến Cát, Bàu Bàng và vùng phụ cận, chuyển các khu công nghiệp (KCN) đơn chức năng thành hệ sinh thái công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ thế hệ mới. Cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam kết nối Châu Đức, Long Sơn, Phú Mỹ, Vũng Tàu và Cần Giờ, phát huy thế mạnh cảng biển, logistics, hàng hải, thương mại tự do và năng lượng sạch. Cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây sẽ phát triển các khu đô thị đồng bộ, trung tâm đào tạo và y tế chuyên sâu, triển lãm và dịch vụ cao cấp, giảm áp lực hạ tầng cho khu vực lõi TPHCM. NGÔ TÙNG Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, TPHCM cần vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết số 98 của Quốc hội và Luật Phát triển đô thị để tạo đột phá trong huy động nguồn lực, nhất là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao đổi mới, sáng tạo, tiến tới trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn. Chiều 23/11, tại xã Vân Sơn, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự hội nghị. Để TPHCM trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri tại xã vùng cao Phú Thọ “Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời hoàn thiện thể chế pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi để TPHCM bứt phá, phát triển vươn lên xứng tầm” Chủ tịch Quốc hội TRẦN THANH MẪN Vùng lõi đô thị - tài chính - quản trị - di sản TPHCM có diện tích khoảng 17.000 - 17.500 ha, tập trung tại khu trung tâm đô thị lịch sử hiện hữu Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tại hội nghị ẢNH: LÊ HUỆ

Biến đam mê văn hóa, nghệ thuật thành hoạt động kinh doanh bền vững, vừa tạo sinh kế vừa đóng góp cho cộng đồng không dễ dàng. Tại Tọa đàm “Người trẻ với sứ mệnh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc” do báo Tiền Phong tổ chức mới đây, các diễn giả đã chia sẻ những kinh nghiệm và lưu ý giúp người trẻ khởi nghiệp, khai thác giá trị văn hóa hiệu quả. KHÔNG THỂ CHỈ LÀM VĂN HÓA BẰNG ĐAM MÊ Gần 10 năm theo đuổi con đường nghiên cứu, phục dựng và kinh doanh cổ phục, anh Nguyễn Đức Lộc - nhà thiết kế, nhà nghiên cứu, sáng lập thương hiệu cổ phục Ỷ Vân Hiên cho rằng hành trình biến niềm đam mê văn hóa thành sinh kế không đơn thuần là một trải nghiệm hay cuộc vui, mà cần phải được xác định như một sự nghiệp lâu dài. “Ngay từ những ngày đầu quyết định theo đuổi lĩnh vực này, tôi đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều, đặc biệt là khi quyết định rời bỏ công việc cũ để bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới. Tôi xác định đây không chỉ là sở thích nhất thời mà phải được xác định là sự nghiệp lâu dài. Vì vậy, trước hết, công việc phải nuôi sống được chính nó, sau đó nuôi sống được mình và tạo ra sinh kế cho nhiều người khác”, anh Lộc cho biết. Tại Talkshow “Người trẻ với sứ mệnh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc”, các chuyên gia chia sẻ những kinh nghiệm và lưu ý giúp người trẻ khởi nghiệp, khai thác giá trị văn hóa hiệu quả. Trước đây, khái niệm doanh nghiệp và kinh doanh văn hóa còn mới mẻ tại Việt Nam, thị trường chưa định hình rõ nét. Vì vậy, anh Lộc phải tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia có công nghiệp văn hóa phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… để tìm hướng đi phù hợp trong nước. Từ quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu Ỷ Vân Hiên, anh Lộc cho rằng người trẻ muốn kinh doanh văn hóa phải giải quyết trước hết bài toán cân bằng giữa giá trị văn hóa và nhu cầu thị trường. “Với câu chuyện cổ phục, chúng tôi luôn phải cân bằng được yếu tố lịch sử, văn hóa và thời trang. Cổ phục vừa mang giá trị lịch sử, vừa có yếu tố thời trang. Vì vậy, cần xác định được sự cân bằng phù hợp để sản phẩm vừa giữ được tinh thần văn hóa, vừa có sức hấp dẫn với công chúng”, anh Lộc nói. Bài toán tiếp theo là cân bằng giữa văn hóa và kinh tế. Khi đã bước vào kinh doanh, lợi nhuận là yếu tố quan trọng, nhưng không thể vì mục tiêu kinh tế mà xem nhẹ giá trị văn hóa. Ngược lại, nếu chỉ chạy theo đam mê, quá chú trọng yếu tố văn hóa mà không bảo đảm hiệu quả kinh tế, hoạt động cũng khó duy trì lâu dài. Vì vậy, hai yếu tố này cần song hành, hỗ trợ lẫn nhau. “Khi dấn thân vào kinh doanh văn hóa, bên cạnh việc đào sâu chuyên môn, cần xác định thật rõ lĩnh vực, ngành nghề và thị trường mà mình hướng đến. Văn hóa có rất nhiều lĩnh vực, nhiều ngách với tính ứng dụng khác nhau. Vì vậy, cần xác định sản phẩm của mình thuộc lĩnh vực nào, yếu tố văn hóa chiếm tỷ trọng ra sao và khả năng ứng dụng trên thị trường như thế nào”, anh Lộc nêu. Một vấn đề khác là yêu cầu tuân thủ pháp lý, đặc biệt trong đăng ký kinh doanh, bảo hộ thương hiệu và sở hữu trí tuệ và bảo hộ sản phẩm. “Đây đều là những yếu tố cần được tính toán ngay từ đầu nếu muốn theo đuổi con đường kinh doanh văn hóa lâu dài”, anh Lộc nhận định. ĐỪNG CHỈ QUAN TÂM SẢN PHẨM CÓ BÁN ĐƯỢC HAY KHÔNG Cùng chia sẻ về bài toán kinh doanh các sản phẩm văn hóa, anh Phạm Đức Long - Giám đốc sản xuất dự án Xin Chào Việt Nam, cho rằng những khó khăn trong kinh doanh văn hóa cũng là vấn đề chung của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Anh Long nhận định, nhiều người trẻ quyết định khởi nghiệp vì quá yêu thích một lĩnh vực, đồng thời nhận thấy sản phẩm có tiềm năng tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, sự hào hứng với sản phẩm đôi khi khiến người khởi nghiệp bỏ qua những yếu tố quan trọng như quy mô thị trường, lợi nhuận gộp, tài chính và khả năng vận hành. Bản thân doanh nghiệp của anh từng mất khoảng một năm tập trung xử lý các vấn đề về thuế, giấy tờ và cơ cấu lại tài chính. Đây là những công việc mà nhiều doanh nghiệp ở giai đoạn đầu thường chưa tính toán đầy đủ. “Người khởi nghiệp thường chỉ quan tâm đến sản phẩm, xem sản phẩm có bán được hay không, có đáp ứng được ý tưởng sáng tạo của mình hay không mà chưa tính toán đầy đủ những yếu tố khác”, anh Long nhận định. 4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 24/11/2026 Đam mê là điểm khởi đầu nhưng chưa đủ để xây dựng mô hình kinh doanh văn hóa bền vững. Từ kinh nghiệm thực tiễn, các diễn giả tại Tọa đàm “Người trẻ với sứ mệnh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc” chỉ ra những bài toán người trẻ cần giải quyết, từ phát triển sản phẩm, tìm kiếm thị trường đến quản trị tài chính và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Trang phục của Ỷ Vân Hiên xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn Biến đam mê văn hóa thành nguồn lực Buổi tổng duyệt concert “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 22/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình kết nối những giá trị di sản với sức sáng tạo đương đại, hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo nhân dân và lan tỏa tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Tại buổi tổng duyệt, giữa không gian thư pháp đầy mê hoặc, ca sĩ Tùng Dương khiến sân khấu bùng nổ với giọng hát nội lực và phong cách trình diễn đầy cảm xúc. Một trong những điểm đáng chờ đợi của “Muôn sắc Việt Nam” là các màn kết hợp giữa những tiếng hát đi cùng năm tháng và các nghệ sĩ đương đại. Sự đa dạng về giọng hát và phong cách mở ra không gian giao thoa giữa dân ca, nghệ thuật truyền thống, âm nhạc thính phòng, cổ điển, các ca khúc cách mạng, trữ tình và những sáng tác đương đại. Các tác phẩm được lựa chọn bám sát chủ đề tư tưởng của chương trình, cân bằng giá trị nghệ thuật với sự gần gũi và khả năng lan tỏa tới công chúng. Trong hành trình 120 phút, chương trình được kết nối bằng ba chương nghệ thuật Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Muôn sắc di sản và Bản sắc vươn xa, cùng phần kết Việt Nam bừng sáng năm châu. Di sản không chỉ được thể hiện qua phần trình diễn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp mà còn có sự tham gia của những nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản. Quan điểm xuyên suốt của ê-kíp là để di sản được kể bởi chính những người đang gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa. Sự hiện diện của các nghệ nhân cùng những người trẻ tiếp nối di sản sẽ góp phần tạo nên cuộc gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại. Từ những làn điệu dân ca, âm nhạc truyền thống đến các hình thức nghệ thuật đương đại, chương trình hướng tới khắc họa sức sống của văn hóa Việt Nam trong đời sống hôm nay, đồng thời mở ra những cách tiếp cận mới để di sản tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng. Thay vì bố trí các phần biểu diễn riêng biệt theo từng thế hệ, ê-kíp lựa chọn những màn kết hợp nhằm tạo sự giao thoa giữa ký ức âm nhạc và hơi thở đương đại. NGỌC ÁNH Nghệ sĩ, nghệ nhân cùng khắc họa sức sống văn hóa Việt Chương trình kết nối những giá trị di sản với sức sáng tạo đương đại Nhiều tiết mục nghệ thuật tôn vinh văn hóa truyền thống sẽ được trình diễn trong concert “Muôn sắc Việt Nam” tối 24/11 trên sân khấu 3.000 m2 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Quan điểm xuyên suốt của ê-kíp là để di sản được kể bởi chính những người đang gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa. “Một vấn đề quan trọng tôi muốn nhấn mạnh với các bạn trẻ khi bắt đầu xây dựng doanh nghiệp văn hóa là quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm của mình. Đây cũng là vấn đề mà các bạn cần đặc biệt quan tâm, tìm hiểu kỹ trước khi bắt tay vào sáng tạo và kinh doanh trong những lĩnh vực liên quan đến văn hóa”. Anh PHẠM ĐỨC LONG - Giám đốc sản xuất dự án Xin Chào Việt Nam NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM LẦN ĐẦU TIÊN

5 n Thứ Ba n Ngày 24/11/2026 THỜI SỰ Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Ngày Văn hóa Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, quảng bá tinh hoa nghề truyền thống và lan tỏa sức sống của di sản Hà Nội trong đời sống đương đại. Tại Quảng trường phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, không gian trưng bày và trải nghiệm nghề thủ công đang giới thiệu những sản phẩm đặc trưng như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn, nón Chuông, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre, đan cỏ tế Lưu Thượng Phú Túc và diều Bá Dương Nội. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt ở đây để tham quan, tìm hiểu câu chuyện làng nghề và những kỹ năng, tri thức được trao truyền trong quá trình làm nghề. Nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, đại diện làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ, cho biết đây là lần đầu ông tham gia giới thiệu sản phẩm và kỹ năng nghề tại Ngày Văn hóa Việt Nam với tư cách nghệ nhân đại diện của địa phương. Tại đây, ông có dịp tiếp xúc với nhiều khách tham quan quốc tế đến từ châu Á và châu Âu. Câu hỏi mà ông nhận được nhiều nhất trong buổi sáng là làm sao ghép những mảnh vỏ trai, vỏ ốc nhỏ thành hoa văn tinh xảo đến vậy, lại làm sao để khi vuốt tay lên mặt gỗ, gần như không cảm thấy đường viền của từng mảnh khảm. Trong số những gian hàng đông khách nhất ở Quảng trường phía Đông phải kể đến quầy tò he Xuân La. Vừa thoăn thoắt véo, xoay, vê, nặn hình một ông phỗng, nghệ nhân Đặng Văn Khương vừa ngâm nga: “Tò he cô bán mấy đồng/Tôi mua một cái cho chồng tôi chơi/Chồng tôi đánh vỡ đánh rơi/Tôi mua cái nữa tôi chơi một mình”, khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Vuốt gốm cũng là một trong những hoạt động được đưa ra Quảng trường trong chương trình từ ngày 21-24/11. Ở phần trải nghiệm này, người thợ có thể vừa làm mẫu vừa hướng dẫn người mới thử sức với từng thao tác. Cùng một khối đất, thay đổi lực ở đầu ngón tay sẽ làm thay đổi độ dày của thành gốm, độ mở của miệng gốm. Người học có thể nhìn vào hình dáng món đồ đang thành hình để biết mình cần nắn lại ở đâu. Nghề đan cỏ tế nghe nói đã tồn tại hơn 400 năm. Theo lời kể của nghệ nhân, ngày xưa, bí quyết làm nên sợi cỏ tế bền đẹp được người dân trong làng tuyệt đối giữ bí mật. Ngay cả con gái của làng cũng không được khuyến khích lấy chồng xa vì sợ lộ nghề. Mãi sau này, khi thị trường phát triển, nhu cầu về sản phẩm ngày một cao, nghề làm cỏ tế mới được nhân rộng ra một số địa bàn lân cận. Để đa dạng hóa mẫu mã, người dân Lưu Thượng Phú Túc còn kết hợp cỏ tế với các nguyên liệu khác như mây, bèo tây, cói, bẹ ngô, lá buông…, đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ của thị trường. Đứng giới thiệu câu chuyện của làng nón Chuông, chị Vân, cư dân làng nón, nhận định: “Đây là dịp để các nghệ nhân, cơ sở sản xuất gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, lắng nghe thị hiếu của khách hàng và tìm kiếm cơ hội mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, qua đó góp phần duy trì sức sống của các nghề truyền thống trong đời sống hiện đại”. HẠ ĐAN Nghệ nhân dạy vuốt gốm, làm nón, nặn tò he… bên Hồ Gươm Tại Quảng trường phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, người dân hiếm có dịp được chạm vào nhiều di sản làng nghề cùng lúc như gốm Bát Tràng, tò he Xuân La, chằm nón Chuông, đan cỏ tế Lưu Thượng Phú Túc… Những món đồ thường chỉ gặp sau tủ kính bảo tàng nay hiện diện trực quan, khiến cho câu chuyện khám phá di sản trở nên sống động, thu hút cả du khách trong và ngoài nước. Học làm nón cùng nghệ nhân Theo anh, trong khoảng hai năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh gắn với văn hóa đã có những tín hiệu khả quan hơn, từ chính sách của Nhà nước đến sự quan tâm của doanh nghiệp và đối tác. Với các đơn vị trực tiếp sản xuất, phát triển sản phẩm, lợi thế là có thể chủ động trong quá trình sáng tạo. Thách thức đặt ra là làm thế nào để sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa giữ được giá trị văn hóa. Trong khi đó, những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải đối mặt với bài toán thuyết phục đối tác ứng dụng văn hóa vào sản phẩm, hoạt động kinh doanh và chứng minh hiệu quả kinh tế mà lựa chọn này mang lại. “Chỉ khi thuyết phục được các doanh nghiệp nhìn thấy giá trị đó, thị trường cho những sản phẩm, dịch vụ ứng dụng văn hóa mới có thể mở rộng”, anh Long nói. Theo Giám đốc sản xuất dự án Xin Chào Việt Nam, doanh nghiệp ngày càng chủ động đưa yếu tố văn hóa vào sản phẩm. Anh dẫn chứng, một đối tác của mình trong lĩnh vực giáo dục trẻ em đã đề xuất lấy văn hóa làm điểm khác biệt, thông qua những câu chuyện cổ tích và nghệ thuật múa rối nước để truyền tải giá trị giáo dục. Với anh Long, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy doanh nghiệp đã chủ động nhận diện giá trị của văn hóa và tìm cách ứng dụng vào hoạt động kinh doanh. Những nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng trước đó cũng tạo nền tảng để mở rộng thị trường, không chỉ dừng ở khai thác chất liệu truyền thống mà còn phát triển các sản phẩm ứng dụng văn hóa trong nhiều lĩnh vực. GIA LINH - DUY PHẠM TIẾP THEO TRANG 1 CHUYỆN HÔM NAY Ngày hội được nối dài từ cuối tuần qua bằng chuỗi sự kiện quanh Hồ Hoàn Kiếm. Những cuộc biểu diễn, triển lãm và chính sách miễn phí tham quan di tích, bảo tàng mở thêm cơ hội thưởng thức cho người dân. Chưa kể concert dự kiến đón 50.000 khán giả tại Mỹ Đình tối 24/11 đã gây sốt từ sớm: nào nghệ sĩ biểu diễn, nào hẹn nhau săn vé để “đu đưa”. Sức hút ấy cũng cho thấy tiềm năng của công nghiệp văn hóa. Những sản phẩm sáng tạo không chỉ làm giàu đời sống tinh thần mà còn mở ra thị trường, tạo việc làm và nguồn thu, đặc biệt đưa di sản đến gần hơn với giới trẻ. Đừng nghĩ rằng đất nước với gần 8.000 lễ hội trong năm, thêm một ngày hội cũng không đáng kể xáo động. Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa vượt xa một ngày nghỉ lễ trọn vẹn. Tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất cách đây 80 năm, những quyết sách lớn trong đó có Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, giờ được gửi gắm vào những chương trình gần gũi với cộng đồng. Chủ trương lấy người dân làm trung tâm, chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa đã bắt đầu được cụ thể hóa trong đời sống. Văn hóa rất cần một ngày hội. Là thời gian để gia đình nắm tay nhau vào bảo tàng, những đứa trẻ lần đầu xem một vở diễn, hay chạm vào di sản của cha ông. Niềm vui chung ấy có sức kết nối tự nhiên, sâu sắc mà không phải bài diễn văn nào cũng làm được. Một ngày để người dân nghỉ ngơi, thưởng thức, tự hào về văn hóa dân tộc là điều đáng quý. Nhưng chắc chắn văn hóa không thể như pháo hoa rực sáng phút chốc trong đêm hội. Một ngày hội tưng bừng cũng không thể làm thay phần việc của cả năm, cả nhiệm kỳ. Điều cấp thiết hơn cả là những thay đổi tận gốc rễ, bắt đầu từ chính sách đi vào cuộc sống. Người dân không thể chỉ được thụ hưởng trong một ngày đặc biệt, rồi lại gặp những thiết chế thiếu hoạt động, những chương trình quá xa tầm với. Nghị quyết 80 đặt ra yêu cầu dành tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa. Con số ấy chỉ có ý nghĩa khi nguồn lực được rót đúng nơi. Thư viện vùng xa có sách mới, có người đọc. Một nhà văn hóa sáng đèn đều đặn, thay vì chỉ mở cửa khi họp hành, biểu diễn thưa thớt. Trường học tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc thường xuyên với âm nhạc, mỹ thuật, di sản. Nhà hát, di tích, bảo tàng nên có chính sách phù hợp để gia đình lao động cũng dễ dàng tiếp cận. Và văn hóa đâu chỉ nằm trong bảo tàng, trên sân khấu hay ở những công trình lớn. Nó được bồi đắp từ mâm cơm gia đình, nơi người lớn biết lắng nghe con trẻ; từ công sở, nơi người dân được tiếp đón tử tế, đồng nghiệp biết tôn trọng nhau; từ lời xin lỗi sau một va chạm ngoài đường, sự nhường nhịn nơi công cộng, cách tranh luận mà không làm tổn thương người khác. Những ứng xử đẹp ấy không thể chỉ có được nhờ vào một ngày hội, mà phải được nuôi dưỡng và thực hành mỗi ngày. Ngày Văn hóa Việt Nam còn cần một khoảng lắng. Giữa sự náo nhiệt là lúc mỗi người nhìn lại cách mình sống, ứng xử với người thân, đồng nghiệp và cộng đồng. Các cơ quan quản lý nhìn lại: Chính sách đã thực sự đến được với người dân hay chưa, còn bao nhiêu người đứng ngoài cánh cửa thụ hưởng? Đó mới là câu hỏi cần trả lời sau những ngày cờ hoa lộng lẫy. Sau ngày hội, người người trở lại guồng quay mưu sinh tất bật. Nhà văn hóa có còn sáng đèn, bảo tàng có còn đông khách, công sở có bớt lối ứng xử cửa quyền? Chúng ta có thể dành một ngày trong năm để tôn vinh văn hóa. Nhưng văn hóa phải hiện diện trong những gì người dân được thụ hưởng, trong cách chúng ta sống và đối xử với nhau hằng ngày. Bởi tầm vóc văn hóa của một quốc gia, suy cho cùng, không chỉ ở những di sản đáng tự hào, mà còn ở cách người dân được sống, sáng tạo và thụ hưởng những giá trị văn hóa. T.T Nuôi dưỡng giá trị tốt đẹp ĐƯỢC TỔ CHỨC TS Hà Minh Tuấn, Viện Kinh tế - Văn hóa và Nghệ thuật, cho rằng việc đưa các sản phẩm làng nghề đến không gian văn hóa chung giúp người dân và du khách có cơ hội tiếp cận trực tiếp với những giá trị truyền thống. Từ câu chuyện làm ra một vật dụng quen thuộc, người dân và du khách có thể tìm hiểu rộng hơn về tập quán của làng, về cách thế hệ trước dạy nghề cho lớp sau. Chính nhờ những tương tác ấy mà di sản tiếp tục sống, lan tỏa và bén rễ trong đời sống hôm nay. Với Xin Chào Việt Nam - doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, người đứng đầu cần thuyết phục đối tác về giá trị và hiệu quả kinh tế khi ứng dụng văn hóa vào sản phẩm, hoạt động kinh doanh

Theo đó, cả ba chỉ tiêu hóa lý được kiểm nghiệm gồm Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol đều không phát hiện trong mẫu thử. Tuy nhiên, trao đổi với PV Tiền Phong, PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, ba chỉ tiêu Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol đều thuộc nhóm chất có tác dụng làm tăng tỷ lệ nạc ở vật nuôi, thường được gọi là chất tạo nạc. Việc kiểm soát các chất này có ý nghĩa trong phát hiện hành vi gian lận ở khâu chăn nuôi, khi người nuôi cố tình sử dụng chất không được phép nhằm làm tăng tỷ lệ thịt nạc. PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, đây không phải là những chỉ tiêu có thể dùng để xác định nguyên nhân khiến thịt bị mềm nhũn, bở hoặc rỉ dịch. “Muốn tìm nguyên nhân thịt bị nhũn, bở thì phải kiểm tra vi sinh vật. Thịt hỏng do vi sinh vật khác với việc nhiễm các chất tạo nạc”, chuyên gia phân tích. Theo vị này, với những miếng thịt nhũn, bở, ấn ngón tay tạo thành những vùng lõm là bất thường, nghi ngờ thịt bị hỏng. Do đó, điều cần làm là kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh, kết hợp đánh giá cảm quan như màu sắc, mùi, trạng thái và độ đàn hồi của thịt. Việc phân tích cần được thực hiện bằng phương pháp chuyên môn, thay vì chỉ đưa ra một số chỉ tiêu không trực tiếp giải thích hiện tượng. Trước đó, ngày 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt, phường Phương Liệt (Hà Nội), tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường. Phụ huynh dùng ngón tay ấn vào miếng thịt và thấy lõm từng vùng. Phụ huynh và nhà trường đã yêu cầu công ty cung cấp thực phẩm đổi lô thịt khác, đảm bảo an toàn. Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của phường sau đó lấy 150 gram mẫu thịt gửi kiểm nghiệm. Theo thông tin UBND phường Phương Liệt công bố ngày 18/11, kết quả kiểm nghiệm cho thấy không phát hiện Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol trong mẫu thử. Ngày 6/11, chính quyền phường đã quyết định dừng hợp đồng với Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh và chuyển sang nhà cung cấp mới. HÀ LINH BỨC THƯ ĐẦU TIÊN SAU NỬA NĂM HỌC CHỮ Trước ngày rời Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (Công an tỉnh Nghệ An), anh Lê Văn Tâm (45 tuổi, quê Thanh Chương) cẩn thận viết thư gửi người mà anh trìu mến gọi là “cô giáo Hòa”. Nét chữ chưa đều, câu văn đôi chỗ vụng về, thậm chí còn lỗi chính tả, nhưng từng dòng thư đều chứa đựng tình cảm chân thành. Anh Tâm kể về những ngày đầu đến lớp, những lần lười học, ngủ gật, quên bài và cả những lần được cô giáo nhắc nhở, động viên. Cuối thư, anh gửi lời xin lỗi, cảm ơn và chúc cô giáo mạnh khỏe, hoàn thành tốt công việc. Với người từng không biết đọc, biết viết, để tự tay viết được những dòng ấy là cả một hành trình nỗ lực. Hơn 6 tháng qua, anh kiên trì tập đánh vần, ghép chữ, luyện viết từng nét. Từ những chữ cái đầu tiên, anh dần biết ghép thành từ, viết thành câu và diễn đạt suy nghĩ bằng con chữ. Người nhận bức thư là chị Đặng Thị Hòa, cán bộ Tổ Quản lý người cai nghiện và giáo dục dạy nghề thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Nghệ An, người đã kiên trì hướng dẫn anh những nét chữ đầu tiên. Theo chị Hòa, anh Tâm sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế khá giả nhưng thiếu sự quan tâm, chăm sóc khiến anh sa vào con đường nghiện ma túy. Anh có 3 người con đều học giỏi, song việc bản thân không biết chữ khiến anh gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống. Mặc cảm vì không biết đọc, biết viết, mỗi khi bạn bè đến nhà chơi, anh thường tìm cách né tránh, không muốn người khác biết hạn chế của mình. Được cán bộ hướng dẫn, động viên, anh từng bước vượt qua khó khăn ban đầu để có thể hoàn thành khóa học ở cơ sở cai nghiện. “Khi nhận bức thư, tôi rất vui và xúc động. Những dòng chữ còn vụng về, câu từ chưa tròn trịa nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành của anh. Từ một người chưa biết đọc, biết viết, anh đã có thể tự tay viết thư, bày tỏ tình cảm và nói lên những điều mình muốn gửi gắm. Đó là niềm vui lớn đối với người dạy học như tôi”, chị Hòa chia sẻ. GIEO CON CHỮ TRÊN NHỮNG TRANG ĐỜI DANG DỞ Trong phòng học tại phân khu 2, các học viên cặm cụi bên những trang vở ô ly. Ở đây, việc học bắt đầu từ những điều căn bản nhất. Người học cầm bút, nhận diện mặt chữ, ghép vần rồi đọc thành tiếng. Với những người đã rời xa trường lớp từ lâu hoặc chưa từng có cơ hội học hành đầy đủ, mỗi bài học đều đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm. Ở tuổi 24, Vi Thị Lâm Nhi, dân tộc Thái, quê xã Châu Tiến, bắt đầu làm quen lại với những chữ cái đầu tiên. Sinh ra trong gia đình nghèo ở miền núi, Nhi phải nghỉ học từ lớp 2. Sau những buồn phiền trong cuộc sống gia đình, em tìm đến ma túy và được đưa vào cơ sở cai nghiện từ tháng 4/2026. “Em mong biết chữ để tự tin hơn trong giao tiếp, chủ động tiếp cận thông tin và có thêm kiến thức khi trở về với gia đình”, Nhi tâm sự. Cùng lớp, ông Lê Văn Trung (52 tuổi, quê Nghi Lộc) cũng tìm thấy niềm vui từ những bài học giản dị. Sau thời gian điều trị, cắt cơn và dần ổn định sức khỏe, ông đăng ký học xóa mù chữ. “Biết chữ, tôi thấy hãnh diện với bản thân hơn. Trước đây không biết chữ, tôi mặc cảm, tự ti lắm”, ông Trung chia sẻ. Lớp xóa mù chữ được tổ chức ba buổi mỗi tuần, kéo dài trong 10 tháng. Học viên có độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chưa được học đầy đủ hoặc phải rời xa trường lớp từ sớm. Theo chị Hòa, khả năng tiếp thu của mỗi người không giống nhau. Có người khó nhớ mặt chữ, học trước quên sau; có người mất nhiều thời gian mới ghép được một vần đơn giản. Vì vậy, chị hướng dẫn từ cách cầm bút, viết chữ cái đến đánh vần, đọc và đặt câu, đồng thời thường xuyên động viên học viên. “Có người ban ngày chăm chỉ học, tối về vẫn thức đến 2-3 giờ sáng để luyện chữ, tập đọc. Người này chưa hiểu thì nhờ người khác hướng dẫn, người viết chưa đúng được bạn cùng lớp chỉ lại. Dần dần, mọi người cùng động viên nhau tiến bộ”, chị Hòa kể. MỞ LỐI TRỞ VỀ Công tác giáo dục tại cơ sở cai nghiện không dừng lại ở những bài học đọc, viết. Các hoạt động còn hướng tới việc giúp học viên thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi, nhìn nhận lại bản thân và xây dựng động lực sống tích cực để trở về với gia đình, cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Vân, cán bộ Tổ Tham mưu tổng hợp Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, cho biết các bài giảng chính trị được lồng ghép linh hoạt với trò chơi, hoạt động kỹ năng sống, tạo không khí gần gũi để học viên dễ tiếp nhận. Cách truyền đạt phù hợp giúp người học chủ động tham gia, chia sẻ và suy ngẫm về những điều đã qua cũng như lựa chọn trong tương lai. “Mỗi người đến cơ sở cai nghiện đều mang theo hoàn cảnh và câu chuyện riêng. Vì vậy, bên cạnh việc phổ biến kiến thức, sự lắng nghe, sẻ chia và động viên có ý nghĩa quan trọng. Khi được quan tâm, hướng dẫn phù hợp, học viên có thêm niềm tin và quyết tâm thay đổi”, chị Vân nói. Trung tá Nguyễn Huy Quân, Phó Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, phụ trách phân khu 2 (Công an tỉnh Nghệ An), cho biết phân khu hiện có 78 người cai nghiện. Bên cạnh điều trị cắt cơn, giải độc và các rối loạn tâm thần, bệnh lý khác, đơn vị chú trọng giáo dục, tư vấn, hỗ trợ học viên phục hồi hành vi, nhân cách. Bên cạnh dạy chữ, cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật, các buổi nói chuyện chuyên đề về văn hóa, lịch sử dân tộc và tình cảm gia đình. Qua đó, người cai nghiện được nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời có thêm động lực chấp hành quy trình điều trị, rèn luyện bản thân và chuẩn bị hành trang tái hòa nhập. “Công tác giáo dục cũng được triển khai gắn với việc xây dựng môi trường sinh hoạt tích cực, khuyến khích người cai nghiện chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Từ những giờ học chữ đến các buổi sinh hoạt chuyên đề, mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu giúp người cai nghiện củng cố niềm tin, từng bước thay đổi nhận thức và hành vi”, Trung tá Quân cho hay. THU HIỀN 6 n Thứ Ba n Ngày 24/11/2026 KHOA GIÁO Bức thư gửi “cô giáo” sau hơn 20 năm lầm lạc Không thể lý giải do chất tạo nạc Sau hơn 20 năm chìm trong ma túy, người đàn ông 45 tuổi ở Nghệ An từ chỗ mặc cảm vì không biết chữ đã có thể tự tay viết thư gửi người đã kiên trì dạy mình hơn 6 tháng tại cơ sở cai nghiện. Những dòng chữ còn nguệch ngoạc chứa đựng lời xin lỗi, sự biết ơn và khát vọng làm lại cuộc đời. Liên quan vụ thịt lợn có biểu hiện bất thường tại Trường Mầm non Phương Liệt (Hà Nội), UBND phường Phương Liệt đã công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu thịt do Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia thực hiện. Lớp học xóa mù chữ tại phân khu 2, cơ sở ma túy số 1, Công an tỉnh Nghệ An Bức thư của anh Tâm viết tri ân “cô giáo” Hòa trước ngày rời cơ sở cai nghiện Chị Đặng Thị Hòa chia sẻ: “Khi nhận bức thư, tôi rất vui và xúc động. Những dòng chữ còn vụng về, câu từ chưa tròn trịa nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành của anh Tâm”. VỤ THỊT ĐƯA VÀO BẾP ĂN BÁN TRÚ NHŨN, BỞ VÌ “LỢN STRESS”:

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