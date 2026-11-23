Báo Tiền Phong số 327

THỨ HAI 23/11/2026 Số 327 0977.456.112 TRANG 2 TRANG 12 TRANG 3 TRANG 3 TRANG 7 TRANG 13 Thủ tướng chỉ đạo nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm Giá điện sắp có nhiều thay đổi lớn Những bóng hồng dấn thân vào khoa học công nghệ Kaliningrad đối mặt UAV, nguy cơ xung đột lan tới Baltic QUÀ GIÁNG SINH HẤP DẪN GIỚI TRẺ TRANG 4-5 CUỘC ĐUA KÉP TRÊN SÂN VINPEARL GOLF LÉMAN TRANG 15 Dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ, Đông Anh (Hà Nội) sắp hoàn thiện để bàn giao cho người mua nhà ẢNH: NGỌC MAI CHUYỆN HÔM NAY Chính sách an sinh và quyền tài sản XEM TIẾP TRANG 5 n NGỌC MAI Mua được một căn nhà ở xã hội chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Người có nhu cầu phải đáp ứng hàng loạt điều kiện về đối tượng, thu nhập, nhà ở, hồ sơ và thủ tục xét duyệt. TẠO ĐÀ BỨT PHÁ CHO MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ BĂN KHOĂN giới hạn người mua NHÀ Ở XÃ HỘI SAU 5 NĂM ĐƯỢC BÁN LẠI: Ngày 22/11, hai ngày trước khi các vòng đấu cá nhân khởi tranh, Vinpearl Golf Léman vẫn đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để đón các golfer tham gia tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI bế mạc chiều 21/11 sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao. Tham dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội. Với 491/494 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (đạt 98,4%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, khép lại một kỳ họp với khối lượng công việc lập pháp và quyết sách đặc biệt lớn, vượt mức chương trình đề ra ban đầu. Xuyên suốt 27 ngày làm việc với tinh thần "bối cảnh mới - tư duy mới - cách làm mới", Quốc hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, không chỉ tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn nảy sinh từ thực tiễn mà còn đặt nền móng thể chế đồng bộ, vững chắc cho giai đoạn phát triển bứt phá của đất nước. DẤU ẤN LẬP PHÁP KỶ LỤC Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được khẳng định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt khi Quốc hội dành tới 80% thời gian kỳ họp để xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, bộ luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; trong đó 22 luật, bộ luật quan trọng được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, có tác động sâu rộng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tư pháp, hành chính và bảo vệ môi trường; 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 38 luật hiện hành. Đáng chú ý, 3 trong số 5 nghị quyết quy phạm pháp luật quy định các cơ chế thí điểm, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tạo đột phá về thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch thông tin theo chuẩn quốc tế. Quốc hội cũng cho ý kiến về 5 dự án luật để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện, trình xem xét, thông qua tại Kỳ họp tiếp theo. Đặc biệt, ngày làm việc thứ 27 - ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp ghi nhận mật độ biểu quyết thông qua luật và nghị quyết lớn nhất với hàng loạt đạo luật then chốt được bấm nút thông qua ngay trong ngày bế mạc, thể hiện cường độ làm việc cao độ và sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội. Tư duy đổi mới mạnh mẽ của kỳ họp thể hiện rõ nét ở việc dứt khoát từ bỏ cách làm luật nặng về quản lý hành chính, "không quản được thì cấm" để chuyển sang kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các đạo luật được thông qua đã quán triệt sâu sắc tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về thẩm quyền quản lý, trình tự thủ tục sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và kinh doanh, Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), tạo cơ chế điều hành linh hoạt, chủ động hơn cho phép Chính phủ quyết định sử dụng dự toán chi còn lại của ngân sách trung ương để xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách, đột xuất. Cùng với đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán (mở rộng quyền cho cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, cùng gói luật sửa đổi về Thương mại, Cạnh tranh, Quản lý ngoại thương và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã góp phần cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, xóa bỏ rào cản gia nhập thị trường, khơi thông các nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Ở lĩnh vực cải cách tư pháp và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, việc thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và Luật Luật sư (sửa đổi) đã tạo bước tiến quan trọng trong việc đồng bộ hóa hệ thống pháp luật tư pháp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Các quy định mới đã kịp thời cập nhật, siết chặt chế tài xử lý đối với những phương thức phạm tội tinh vi, phức tạp, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng và tội phạm ma túy. Ngoài ra, các đạo luật và nghị quyết về quản lý nhà nước, phát triển hạ tầng và địa giới hành chính như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, cùng Nghị quyết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính (sáp nhập hơn 40 km2 diện tích tỉnh Phú Thọ về Thành phố Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027) đã trực tiếp tháo gỡ những nút thắt kéo dài từ thực tiễn, khơi dậy tiềm năng đất đai, bảo đảm an ninh năng lượng và mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô cũng như các địa phương. Cùng với đó, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Quốc hội đồng ý bổ sung ngày 27/7 - Ngày Tổ quốc tri ân, Ngày Thương binh, liệt sĩ và ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động. GẮN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỚI AN SINH XÃ HỘI Trên cơ sở đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 với nhiều điểm sáng tích cực, nổi bật là tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt mức 9,01%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát và các cân đối lớn được bảo đảm, Quốc hội đã thông qua 18 nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, phê duyệt chủ trương đầu tư 1 chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia, đồng thời quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Dấu ấn đậm nét nhất về quyết sách kinh tế tại kỳ họp là sự thống nhất ý chí chính trị rất cao trong việc xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên trong năm 2027. Đây là mục tiêu mang tính đột phá, thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ nhằm tạo đà, tạo thế và tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển dịch thực chất sang phát triển theo chiều sâu dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh kết nối, liên thông hạ tầng dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, Quốc hội quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế phải gắn chặt với tiến bộ và công bằng xã hội, lấy năng suất lao động và chất lượng đời sống nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả của mọi chính sách. Các vấn đề về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao phúc lợi cho người lao động và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục được Quốc hội dành sự quan tâm sâu sắc, bố trí nguồn lực thỏa đáng trong dự toán ngân sách năm 2027. PV (theo TTXVN) 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 23/11/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển dịch thực chất sang phát triển theo chiều sâu dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI ẢNH: TTXVN Tạo đà bứt phá cho mục tiêu tăng trưởng hai con số Hoạt động giám sát tối cao tại Kỳ họp thứ 2 tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả, ghi dấu ấn đậm nét với phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Phiên chất vấn tập trung vào hai lĩnh vực trọng tâm, có tác động trực tiếp đến động lực tăng trưởng của đất nước là tài chính và khoa học - công nghệ. Không khí nghị trường diễn ra sôi nổi, thẳng thắn và xây dựng với tinh thần "hỏi nhanh, đáp gọn, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề".

3 n Thứ Hai n Ngày 23/11/2026 THỜI SỰ SẼ ÁP DỤNG KHI ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CHO PHÉP Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, có hiệu lực từ ngày 1/6/2027. Một trong những điểm mới đáng chú ý là luật bổ sung quy định về lộ trình tính giá điện theo giờ đối với hộ gia đình. Cụ thể, Bộ Công Thương được giao trình Thủ tướng Chính phủ quyết định “lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường cho nhóm khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép”. Thời điểm áp dụng đối với hộ gia đình sẽ được xác định trong lộ trình do Thủ tướng quyết định. Hiện tại, hộ gia đình trả tiền điện theo biểu giá 5 bậc áp dụng từ ngày 1/11, căn cứ vào lượng điện tiêu thụ trong kỳ. Giá điện theo ba khung giờ đang áp dụng đối với một số khách hàng sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đủ điều kiện. Cùng với lộ trình tính giá theo giờ, Bộ Công Thương sẽ trình phương án cải tiến biểu giá bán lẻ điện, trong đó có biểu giá gồm ít nhất hai thành phần. Một cách tính có thể gồm tiền điện năng theo số kWh tiêu thụ và tiền công suất (được hiểu là phần tiền tính theo mức công suất cực đại (kW) mà người dùng đăng ký). Đáng chú ý, Luật Điện lực sửa đổi lần này cũng quy định từng bước xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng chưa tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Bộ Công Thương trình Thủ tướng quyết định lộ trình, còn Chính phủ quy định cơ chế tài chính phù hợp với từng bước thực hiện. Theo Bộ Công Thương, mức hỗ trợ tiền điện hiện hành đối với hộ thuộc diện được hưởng tương đương 30 kWh mỗi tháng, tính theo giá điện sinh hoạt bậc 1. CHI PHÍ CHƯA BÙ ĐỦ PHẢI QUA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Một nội dung khác liên quan đến giá điện được thông qua trong Luật Điện lực sửa đổi lần này là bổ sung yêu cầu kiểm soát chi phí khi điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, khoản chi phí chưa được tính hoặc chưa được bù đắp đầy đủ trong mức giá này phải qua kiểm toán độc lập. Giá bán lẻ điện được điều chỉnh theo biến động thực tế của các yếu tố đầu vào, bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ. Trường hợp giá bán điện chưa kịp điều chỉnh để giữ ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, Nhà nước có cơ chế bù đắp chi phí hợp lý. Với doanh nghiệp mua điện trực tiếp, luật làm rõ các khoản phải trả tùy hình thức giao dịch, gồm tiền điện năng, chi phí dịch vụ hệ thống điện, khoản thanh toán chênh lệch và các chi phí liên quan. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, các khoản này phải được phân bổ theo mức độ sử dụng hệ thống, tránh tính trùng hoặc chuyển chi phí bất hợp lý sang những khách hàng không tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp. Ở khâu phát điện, luật bổ sung khái niệm giá công suất, tức khoản thanh toán cho khả năng sẵn sàng phát điện, cung cấp dịch vụ truyền tải hoặc cung cấp công suất từ hệ thống lưu trữ. Với các nguồn điện như nhà máy điện khí sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khoản thanh toán cho khả năng sẵn sàng phát điện tạo cơ sở thu hồi chi phí đầu tư cố định. DƯƠNG HƯNG Hộ gia đình có thể trả tiền điện theo giờ khi đủ điều kiện kỹ thuật. Luật Điện lực sửa đổi cũng quy định lộ trình áp dụng biểu giá bán lẻ điện có ít nhất hai thành phần, từng bước xóa bỏ bù chéo giá điện và yêu cầu kiểm toán độc lập các khoản chi phí chưa được tính hoặc bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân. Giá điện sắp có nhiều thay đổi lớn Cùng với lộ trình tính giá theo giờ, Bộ Công Thương sẽ trình phương án cải tiến biểu giá bán lẻ điện, trong đó có biểu giá gồm ít nhất hai thành phần. Một cách tính có thể gồm tiền điện năng theo số kWh tiêu thụ và tiền công suất (được hiểu là phần tiền tính theo mức công suất cực đại (kW) mà người dùng đăng ký). Có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã bãi bỏ giới hạn 12 tháng đối với giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Thay vào đó, người được nhận lương có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội. Vấn đề trách nhiệm khi chậm nộp hoặc giải quyết hồ sơ hưởng chế độ cũng được quy định rõ trong lần sửa đổi này. Theo đó, người sử dụng lao động nếu nộp hồ sơ giải quyết chế độ BHXH quá thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thụ hưởng thì phải bồi thường theo quy định pháp luật (trừ trường hợp do lỗi của người thụ hưởng). Tương tự với cơ quan BHXH, nếu giải quyết hưởng chế độ BHXH chậm so với thời hạn quy định mà gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thụ hưởng thì phải bồi thường theo quy định. Nội dung quan trọng khác là việc sửa đổi, bổ sung quy định về mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Theo quy định mới, người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng vẫn tiếp tục tham gia BHXH sẽ được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp bằng 2 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho mỗi năm đóng BHXH kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Khi tính mức hưởng trợ cấp một lần trong trường hợp có thời gian đóng BHXH trước và sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu, thời gian đóng trước thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu để tính mức hưởng trợ cấp một lần. Về độ tuổi hưởng trợ cấp, theo quy định hiện hành, người từ đủ 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, với hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ được hưởng từ đủ 70 tuổi. Luật sửa đổi lần này không thay đổi các mốc tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hiện nay. Tuy nhiên, luật giao Bộ Y tế là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về trợ cấp hưu trí xã hội, có trách nhiệm xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này. LUÂN DŨNG Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Chỉ thị ngày 21/11 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027. Chỉ thị nêu rõ, trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thị trường hàng hóa trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực lạm phát từ giá hàng hóa nguyên, nhiên liệu nhập khẩu, áp lực về tín dụng, các chi phí sản xuất, kinh doanh tăng. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương rà soát các yếu tố làm tăng giá, nhất là hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá vào dịp cuối năm. Thủ tướng lưu ý bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các Chương trình phát triển thị trường trong nước, các hoạt động kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa và kích cầu tiêu dùng. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung ứng điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong điều hành giá xăng dầu. Bộ Công Thương phải chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước tập trung, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; điều hành chính sách thuế, phí theo hướng hợp lý, giúp giảm chi phí sinh hoạt và tăng khả năng chi tiêu của hộ gia đình. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. LUÂN DŨNG Đủ tuổi nghỉ hưu vẫn đóng BHXH, mức hưởng trợ cấp thay đổi ra sao? Các dự án luật lớn liên quan đến lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội vừa được Quốc hội thông qua đã ban hành nhiều chính sách mới liên quan đến quyền lợi của người lao động. Nhiều chính sách lớn thay đổi liên quan đến người lao động Sẽ áp dụng giá điện theo giờ đối với hộ sử dụng điện sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép ẢNH: EVNHANOI Thủ tướng chỉ đạo nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm Triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường ẢNH: VGP Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán 2027.

MỞ QUYỀN BÁN, HẸP ĐƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG Sáng 21/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở năm 2026, gồm 13 chương, 129 điều, có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền, bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà nhưng chỉ được chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội. Quy định này được kỳ vọng hạn chế tình trạng đầu cơ, trục lợi chính sách, bảo đảm nhà ở xã hội đến đúng người có nhu cầu. Tuy nhiên, từ thực tế thị trường, nhiều người dân cho rằng, việc giới hạn đối tượng mua lại có thể phát sinh những vướng mắc về giá bán, tính thanh khoản và quyền định đoạt tài sản. Chị Minh Hằng - cư dân nhà ở xã hội Đại Kim, phường Đại Kim, Hà Nội - cho biết gia đình đã mua nhà và sinh sống tại đây được 8 năm. Thời điểm mua, giá căn hộ chỉ hơn 14 triệu đồng/m2, nhưng hiện nay giá giao dịch trên thị trường đã lên khoảng 55 triệu đồng/m2. Theo chị Hằng, nếu quy định mới được áp dụng theo hướng sau 5 năm, người sở hữu nhà ở xã hội chỉ được bán lại cho người thuộc đúng đối tượng được hưởng chính sách thì sẽ phát sinh vấn đề lớn về khả năng chi trả. “Giá nhà đã tăng lên rất nhiều so với thời điểm chúng tôi mua. Tôi băn khoăn, nếu bán lại cho những người thuộc diện được mua nhà ở xã hội thì với mức 55 triệu đồng/m2, liệu họ có đủ khả năng mua hay không? Bản thân những người mua lại nhà ở xã hội đã qua sử dụng cũng phải làm hồ sơ, chứng minh đủ điều kiện như người mua lần đầu. Trong khi đó, họ có thể lựa chọn mua một dự án nhà ở xã hội mới với mức giá thấp hơn, thay vì mua lại căn hộ cũ với giá cao”, chị Hằng nói. Theo chị Hằng, quy định này nếu không có cơ chế phù hợp về giá bán và thủ tục chuyển nhượng có thể khiến việc mua bán nhà ở xã hội sau 5 năm gặp khó khăn. Người bán bị giới hạn đối tượng chuyển nhượng, trong khi người mua lại phải cân nhắc giữa giá căn hộ đã qua sử dụng và cơ hội tiếp cận một căn hộ mới. Anh Ngọc Đăng - cư dân một khu nhà ở xã hội Đặng Xá, xã Thuận An, Hà Nội - cho biết mua lại căn hộ nhà ở xã hội đã qua sử dụng sau khi người mua đầu tiên được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, tuy nhiên trước quy định mới về việc chuyển nhượng phải đúng đối tượng được hưởng chính sách. “Tôi là người đã mua lại nhà ở xã hội sau 5 năm, nếu sau này tôi có nhu cầu bán lại căn hộ thì người mua tiếp theo có bắt buộc phải đáp ứng điều kiện và thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội hay không? Quy định này áp dụng như thế nào đối với những trường hợp đã mua lại nhà ở xã hội trên thị trường thứ cấp?”, anh Đăng nói và cho biết đây không chỉ là câu chuyện của riêng người mua nhà lần đầu mà còn liên quan đến quyền định đoạt tài sản của những người đã nhận chuyển nhượng hợp pháp. CẦN HÀI HÒA MỤC TIÊU AN SINH VÀ QUYỀN LỢI NGƯỜI SỞ HỮU Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - đánh giá cao việc Quốc hội tiếp thu kiến nghị, cho phép người mua nhà ở xã hội được bán lại nhà sau thời hạn 5 năm theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, ông vẫn băn khoăn khi quy định tiếp tục yêu cầu người bán phải chuyển nhượng cho người mua thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Theo ông Châu, nếu người mua lại phải trả giá theo cơ chế thị trường thì cần xem xét liệu 4 KINH TẾ n Thứ Hai n Ngày 23/11/2026 Quy định cho phép bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm nhưng giới hạn người mua trong nhóm đủ điều kiện hưởng chính sách đang đặt ra nhiều vấn đề về giá bán, tính thanh khoản và quyền định đoạt tài sản. Khi giá căn hộ có thể tăng gấp nhiều lần so với thời điểm mua ban đầu, liệu người thuộc diện được hưởng chính sách có đủ khả năng mua lại? Từ 1/7/2027, người dân chỉ được bán nhà ở xã hội sau 5 năm đúng đối tượng (Trong ảnh: Dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ, Đông Anh (Hà Nội) đang hoàn thiện) ẢNH: N.M Băn khoăn giới hạn người mua Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội và công viên cây xanh ở phường An Phú. Chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương. Dự án tọa lạc tại số 400/1 đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, TPHCM. Công trình gồm 1 tầng hầm, 12 tầng nổi và 1 tầng kỹ thuật, với tổng diện tích sàn xây dựng 26.028 m2. Dự án có tổng cộng 216 căn hộ. Trong đó, 144 căn đã bán, còn lại 72 căn dự kiến đưa vào kinh doanh, gồm 28 căn hộ bán và 44 căn hộ cho thuê. Trong 28 căn hộ được đưa ra bán, diện tích mỗi căn từ 61,6 - 69,8 m2. Giá bán bình quân là 14,89 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Đối với 44 căn hộ cho thuê, diện tích mỗi căn từ 61,6 - 69,9m2. Giá thuê tối đa là 282 nghìn đồng/m2/tháng, đã bao gồm VAT. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội từ ngày 20/12 đến 31/1/2027. Người có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ của chủ đầu tư ở số 11 đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TPHCM. Sở Xây dựng TPHCM lưu ý, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai đầy đủ thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội nộp hồ sơ tại địa chỉ tiếp nhận do chủ đầu tư công khai; không nộp hồ sơ thông qua các tổ chức, cá nhân trung gian hoặc sàn giao dịch không được ủy quyền. Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM cũng công khai thông tin chào bán dự án nhà ở xã hội tại phường Long Trường của Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Điền Phúc Sở Xây dựng TPHCM lưu ý, người đăng ký mua nhà ở xã hội phải cam kết chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ và việc đáp ứng đầy đủ đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định hiện hành. TPHCM bán nhà ở xã hội giá gần 15 triệu/m2 Dự án Nhà ở xã hội và công viên cây xanh ở phường An Phú có giá bán bình quân là 14,89 triệu đồng/m2 ẢNH: CĐT Dự án Nhà ở xã hội và công viên cây xanh ở phường An Phú (TPHCM) có giá bán bình quân là 14,89 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Còn giá thuê tối đa là 282 nghìn đồng/m2/tháng, đã bao gồm VAT. NHÀ Ở XÃ HỘI SAU 5 NĂM ĐƯỢC BÁN LẠI: “Sau 5 năm sử dụng, người mua có thể thay đổi nơi làm việc, chuyển địa phương sinh sống hoặc phát sinh nhu cầu tài chính khác. Vì vậy, việc chuyển nhượng cần được thiết kế theo hướng vừa bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, vừa tạo điều kiện để người sở hữu thực hiện các quyền lợi chính đáng của mình”. Chuyên gia kinh tế NGUYỄN QUANG HUY (Trường Đại học Nguyễn Trãi)

5 n Thứ Hai n Ngày 23/11/2026 KINH TẾ CHỈ LÀ GIẢM LỢI NHUẬN Chị Tuyết Ca (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) vừa bán xong lô đất ở xã Xuân Định, TP Đồng Nai và thu về gần 6 tỷ đồng. Chị Ca cho biết, mua lô đất này vào năm 2020 với giá 2,4 tỷ đồng. Đến năm 2022, có người trả gần 8 tỷ đồng nhưng chị không bán. “Môi giới có rao là cắt lỗ 2 tỷ đồng nhưng thực tế tôi vẫn lời hơn 3 tỷ đồng. Do cần tiền để xoay vòng việc kinh doanh của gia đình nên tôi chấp nhận cắt lời, bán rẻ hơn giá thị trường nhưng nếu nói là lỗ thì không”, chị Ca nói. Tương tự, chị Thuý Vân cũng đang rao bán căn hộ tại chung cư Lê Thành (phường An Lạc, TPHCM) với giá 1,4 tỷ đồng cho diện tích 62m2. So với giá năm 2024, giá rao bán hiện tại thấp hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, vào năm 2016 chị Vân mua căn hộ này với giá 740 triệu đồng. “Do đó, nếu nói cắt lỗ so với năm 2024 thì tôi mất 200 triệu nhưng so với lúc mua thì căn hộ này giúp tôi lời gấp đôi”, chị Vân nói. Hiện, trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan thông tin rao bán cắt lỗ nhà phố, đất nền, căn hộ từ 40 - 80%. Tuy nhiên, theo quan sát của PV Tiền Phong, xu hướng bán cắt lỗ nhưng thực chất chỉ là cắt một phần lời đang diễn ra khá phổ biến trên thị trường. Việc thu hẹp phạm vi lợi nhuận dự kiến không khiến nhà đầu tư thua lỗ. Theo chuyên gia tư vấn bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên, cần rất thận trọng với khái niệm “cắt lỗ” trong giai đoạn hiện nay. Không phải cứ bán thấp hơn giá hiện tại là cắt lỗ. Ví dụ, mua 9 tỷ, sau đó tài sản tăng lên 11 tỷ và hiện bán 10 tỷ thì thực chất là cắt một phần lợi nhuận, chứ chưa chắc đã lỗ. “Muốn xác định có thực sự cắt lỗ hay không, phải so sánh với giá giao dịch của chính sản phẩm đó tại thời điểm mua, cuối năm 2024 và cuối năm 2025 chứ không chỉ nhìn vào giá rao bán hiện tại”, ông Kiên nói. Ông Kiên khẳng định, trên thực tế, một số sản phẩm thứ cấp hiện đã thấp hơn khoảng 10 - 15% so với mặt bằng cuối năm 2025, đặc biệt ở những trường hợp chủ sở hữu chịu áp lực đòn bẩy. Tuy nhiên, giảm 15% chưa đồng nghĩa với mua được giá hời. Giá phải rẻ so với giá trị thực và lịch sử giao dịch, chứ không chỉ rẻ hơn giá rao hiện tại. Người mua cần kiểm tra giá của chính bất động sản đó vào cuối năm 2024, cuối năm 2025 và tìm hiểu lý do chủ nhà phải bán. Nếu đi “săn hàng”, cần đặc biệt quan tâm đến người bán đang vay bao nhiêu, lãi suất hiện tại là bao nhiêu, đang ở thời kỳ cố định hay đã chuyển sang lãi thả nổi. Một người đang chịu áp lực trả nợ và cần thu hồi vốn sẽ có khả năng thương lượng hoàn toàn khác với người bán chỉ muốn chốt lời. CẦN LƯU Ý GÌ KHI XUỐNG TIỀN? Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Viết Hùng, Tổng Giám đốc H Holdings khẳng định, thị trường bất động sản xuất hiện nhiều thông tin rao bán tài sản với giá khá hấp dẫn. Tuy nhiên, giá thấp chưa chắc là món hời. Rất nhiều tài sản giá thấp đi kèm với rủi ro pháp lý, quy hoạch treo, hoặc nằm ở vị trí cô lập không có khả năng khai thác thương mại. Trong khi đó, chuyên gia Lê Quốc Kiên cho rằng, để lựa chọn bất động sản trong giai đoạn này, cần chú ý 5 yếu tố. Đầu tiên là mua đúng tài sản. Ưu tiên bất động sản có pháp lý rõ ràng, vị trí tốt, hạ tầng hiện hữu, có nhu cầu sử dụng thực, khả năng cho thuê và dư địa tăng giá trong dài hạn. Đặc biệt trong chu kỳ này, việc mua tài sản để không chờ tăng giá không còn phù hợp. Tiếp đó là mua đúng người bán. Cùng một khu vực, cùng loại tài sản, nhưng người không chịu áp lực tài chính có thể giữ giá nhiều năm, trong khi người đang cần tiền trả nợ ngân hàng hoặc bổ sung vốn kinh doanh có thể chấp nhận giảm giá đáng kể. Điểm đáng chú ý nữa là người mua phải kiểm tra khả năng tạo dòng tiền. Nếu mua để đầu tư, cần xem tài sản thực sự cho thuê được bao nhiêu, có dễ tìm khách hay không. Với căn nhà 6 tỷ đồng, cho thuê 15 triệu mỗi tháng tương đương lợi suất gộp 3%/năm, có thể bắt đầu cân nhắc. Nếu cho thuê được 20 - 25 triệu thì hấp dẫn hơn, nhưng phải kiểm tra tính bền vững của nguồn thu, không chỉ nghe người bán giới thiệu. Cuối cùng là phải đủ sức giữ tài sản lâu dài. Nếu sử dụng vốn vay, cần tính khả năng trả nợ sau khi hết lãi suất ưu đãi, kể cả trường hợp lãi suất tăng hoặc nhà không có khách thuê. Nên có khoản dự phòng ít nhất 6 tháng trả ngân hàng. Bất động sản thường cần thời gian nắm giữ 5 - 10 năm để phát huy giá trị, nên nếu dòng tiền không đủ sức chịu đựng thì dù mua được giá tốt vẫn có nguy cơ phải bán lỗ. “Riêng với bất động sản hình thành trong tương lai, cần kiểm tra thêm năng lực tài chính của chủ đầu tư, tiến độ thi công thực tế, khả năng bàn giao và các ngân hàng tham gia tài trợ dự án”, ông Kiên nói thêm. DUY QUANG Sự thật về rao bán cắt lỗ bất động sản Trên mạng xã hội đang xuất hiện tràn lan thông tin rao bán cắt lỗ nhà phố, đất nền, căn hộ từ 40 - 80%. Tuy nhiên, muốn xác định có thực sự cắt lỗ hay không, phải so sánh với giá giao dịch của chính sản phẩm đó tại thời điểm mua, cuối năm 2024 và cuối năm 2025 chứ không chỉ nhìn vào giá rao bán hiện tại. Xu hướng bán cắt lỗ nhưng thực chất chỉ là cắt một phần lời đang diễn ra khá phổ biến trên thị trường ẢNH: D.Q Thành. Theo đó, dự án này sẽ nhận hồ sơ mua, thuê từ ngày 12/11 - 14/12 với giá bán gần 24,5 triệu đồng/m2. Theo Sở Xây dựng TPHCM, giá bán gần 24,5 triệu đồng/m2 đã gồm thuế giá trị gia tăng 5% nhưng chưa tính kinh phí bảo trì. Với mức giá này, căn hộ diện tích 28 m2 có giá khoảng 705 triệu đồng, còn căn 57 m2 khoảng 1,4 tỷ đồng, chưa tính phí bảo trì. Giá thuê nhà ở xã hội mỗi tháng hơn 162 nghìn đồng/m2 diện tích sử dụng, đã gồm thuế giá trị gia tăng 5% và kinh phí bảo trì. Như vậy, căn hộ diện tích 37 m2 có giá thuê khoảng 6 triệu đồng/tháng. DUY QUANG “Đừng lấy giá đỉnh hoặc giá rao bán làm thước đo. Một bất động sản từng tăng từ 3 tỷ lên 4,2 tỷ chỉ trong hai năm nay giảm còn 3,8 tỷ, tức giảm gần 10% nhưng chưa chắc đã rẻ. Nếu những căn tương đồng đã giao dịch ở mức 3,5 tỷ thì mức 3,8 tỷ vẫn chưa hấp dẫn”. Chuyên gia tư vấn bất động sản độc lập LÊ QUỐC KIÊN họ có còn thực sự thuộc nhóm đối tượng cần được hỗ trợ hay không. Đáng chú ý, quy định hiện nay cũng cần làm rõ trường hợp người mua thứ 3 (F3) mua của người mua thứ 2 (F2) có bắt buộc phải thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội hay không. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy (Trường Đại học Nguyễn Trãi) cho rằng, quy định sau 5 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền, người mua, thuê mua nhà ở xã hội chỉ được chuyển nhượng cho người thuộc diện đủ điều kiện hưởng chính sách là bước điều chỉnh có ý nghĩa trong việc bảo đảm mục tiêu an sinh của Nhà nước. Quy định này góp phần hạn chế tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi để đầu cơ, mua nhà giá thấp rồi chuyển nhượng kiếm lời, đồng thời duy trì cơ hội tiếp cận nhà ở cho những người thực sự có nhu cầu. Tuy nhiên, theo ông Huy, nhà ở cũng là tài sản gắn với kế hoạch tài chính dài hạn của mỗi gia đình. Sau 5 năm sử dụng, người mua có thể thay đổi nơi làm việc, chuyển địa phương sinh sống hoặc phát sinh nhu cầu tài chính khác. Vì vậy, việc chuyển nhượng cần được thiết kế theo hướng vừa bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, vừa tạo điều kiện để người sở hữu thực hiện các quyền lợi chính đáng của mình. NGỌC MAI CHUYỆN HÔM NAY Có những dự án, người dân phải xếp hàng từ nửa đêm để nộp hồ sơ, chen chân tìm cơ hội sở hữu một căn hộ. Người nộp được hồ sơ cũng chưa chắc mua được nhà, bởi số lượng căn hộ có hạn trong khi nhu cầu quá lớn, tỷ lệ cạnh tranh, bốc thăm trúng quyền mua luôn là áp lực đối với người đăng ký. Hành trình mua nhà đã gian nan như vậy, nhưng khi trở thành chủ sở hữu, người dân vẫn phải đối mặt với hàng loạt ràng buộc nếu muốn chuyển nhượng. Luật Nhà ở năm 2026 tiếp tục đặt ra những giới hạn đối với việc chuyển nhượng nhà ở xã hội. Trong 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền, người mua chỉ được bán lại cho chủ đầu tư hoặc người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, với giá không vượt quá giá ghi trong hợp đồng mua bán. Sau thời hạn này, người sở hữu được bán theo cơ chế thị trường nhưng vẫn phải chuyển nhượng cho đúng đối tượng được hưởng chính sách. Nhìn ở góc độ quản lý, đây là cách để bảo vệ mục tiêu an sinh, tránh tình trạng có người mua nhà giá ưu đãi rồi bán lại kiếm lời. Nhưng nhìn từ quyền lợi người dân, có thể thấy một nghịch lý: Ưu đãi dành cho người mua nhà ở xã hội còn nhiều giới hạn, trong khi những ràng buộc đối với họ lại không hề ít. Người mua nhà ở xã hội được hưởng một số chính sách ưu đãi về tiền sử dụng đất, lãi suất… Tuy nhiên, không phải mọi ưu đãi đều được chuyển hóa thành lợi ích trực tiếp, đủ lớn cho người mua. Đổi lại, họ phải chấp nhận những giới hạn về đối tượng, điều kiện sở hữu và quyền chuyển nhượng. Ngay cả khi đã thanh toán đủ tiền, sinh sống ổn định nhiều năm, căn nhà vẫn không hoàn toàn được định đoạt như một tài sản thông thường. Đáng nói hơn, quy định bán lại sau 5 năm theo giá thị trường nhưng vẫn phải đúng đối tượng nhà ở xã hội đang đặt ra bài toán khó. Nếu giá căn hộ đã tăng đáng kể, người thuộc diện thu nhập thấp sẽ khó có khả năng mua lại. Nếu người mua không đủ khả năng chi trả, người bán tìm đâu ra khách hàng phù hợp? Quyền được bán khi ấy có nguy cơ trở thành quyền khó thực hiện trên thực tế. Một vấn đề khác cũng cần được làm rõ là quy định này áp dụng thế nào với những người đã mua lại nhà ở xã hội hợp pháp trên thị trường thứ cấp. Người mua tiếp theo có tiếp tục bị giới hạn đối tượng khi chuyển nhượng? Những giao dịch đã hoàn tất trước khi luật mới có hiệu lực sẽ được xử lý ra sao? Đây không phải những tình huống cá biệt mà là vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền tài sản của người dân. Mục tiêu chống đầu cơ không thể chỉ được giải quyết bằng cách siết chặt quyền chuyển nhượng. Chính sách cần phân biệt giữa hành vi lợi dụng nhà ở xã hội để trục lợi với nhu cầu bán nhà chính đáng khi hoàn cảnh gia đình, công việc và nơi sinh sống thay đổi. Những vấn đề này cần được nghiên cứu, làm rõ trong nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2026. Từ điều kiện người mua, cách xác định giá bán, quy trình chuyển nhượng…, tất cả cần minh định, tránh để người dân và cơ quan thực thi lúng túng. Phát triển nhà ở xã hội là cụ thể hóa chính sách an sinh, nhưng người mua nhà cũng là chủ thể có quyền tài sản cần được bảo vệ. Không thể chỉ quan tâm làm sao để người dân mua được nhà mà bỏ qua câu hỏi họ sẽ làm gì với căn nhà ấy khi cuộc sống thay đổi. Suy cho cùng, một chính sách tốt không chỉ mở được cánh cửa cho người thu nhập thấp bước vào căn nhà của mình, mà còn phải bảo đảm họ không bị mắc kẹt trong chính tài sản đã tích cóp cả đời mới mua được. N.M Chính sách an sinh và quyền tài sản TIẾP THEO TRANG 1

Đề tài “Mô hình lượng tử cho chẩn đoán sự cố máy biến áp: Bộ phân loại biến phân hiệu quả với mã hóa đặc trưng theo miền chuyên biệt” của sinh viên Huỳnh Đại (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) giành giải Nhất lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Điểm đáng chú ý của đề tài là đưa học máy lượng tử vào giải quyết bài toán kỹ thuật của ngành điện: chẩn đoán lỗi trong máy biến áp. Đây là thiết bị quan trọng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện, đòi hỏi được theo dõi, kiểm tra thường xuyên để phát hiện những bất thường, tránh phát sinh sự cố nghiêm trọng. Các đề tài giành giải cao khác trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ cũng có tính ứng dụng cao, giải quyết các bài toán thực tiễn. Đó là dự án “RespirAI - Ống nghe thông minh tích hợp AI” của nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (giải Nhì), đề tài nghiên cứu AI trong phát hiện xâm nhập mạng, ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo phân tích hoạt chất trong thuốc đa thành phần (giải Ba). Ở lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, giải Nhất thuộc về nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng với đề tài “Ký ức tập thể và Folklore đương đại: Nghiên cứu trường hợp truyền thuyết hậu chiến tại TP Đà Nẵng”. Không chỉ tôn vinh những công trình nghiên cứu có hàm lượng khoa học và khả năng ứng dụng, Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026 còn tạo cầu nối giữa sinh viên, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Cũng trong dịp này, Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng và Hội đồng cố vấn Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng chính thức ra mắt với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khởi nghiệp, khoa học công nghệ… Thành Đoàn Đà Nẵng và Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng đã ký kết hợp tác để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên, đồng thời, tạo bệ đỡ để các ý tưởng sáng tạo trẻ được hiện thực hóa. GIANG THANH - HOÀI VĂN TĂNG QUYỀN TỰ CHỦ Góp ý dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS), GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), đánh giá cao việc chuyển sang bổ nhiệm theo vị trí việc làm. Theo ông Tuấn, trước đây việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh và bổ nhiệm GS, PGS là hai bước riêng biệt. Có trường dù đã có ứng viên được công nhận từ năm 2025 nhưng vẫn chưa thể bổ nhiệm do hết chỉ tiêu hoặc vướng mắc khác. Với quy định mới, nguồn ứng viên được mở rộng, không chỉ giới hạn trong đội ngũ cơ hữu mà còn có thể đến từ bên ngoài trường. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức trong quá trình xét chọn, đặc biệt khi quyền tự chủ đi cùng trách nhiệm giải trình và trách nhiệm của hiệu trưởng. GS Hoàng Anh Tuấn cho rằng, dù tạo thêm áp lực cho người đứng đầu, cơ chế này sẽ góp phần minh bạch hóa hoạt động bổ nhiệm. GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, việc phân cấp xét, bổ nhiệm GS, PGS là phù hợp với quyền tự chủ ĐH, thông lệ quốc tế. Trong giai đoạn trước mắt, việc giới hạn tỉ lệ GS, PGS theo từng nhóm cơ sở đào tạo là cần thiết, bởi quy định nội bộ của các trường có thể chưa đủ chặt chẽ. Về lâu dài, số lượng GS, PGS phải xuất phát từ nhu cầu thực tế. Đó phải là những người có khả năng dẫn dắt tập thể trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đồng quan điểm, GS.TS Bùi Văn Ga (ĐH Đà Nẵng), nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, đánh giá, dự thảo có nhiều tiến bộ so với các dự thảo trước đây, đặc biệt là định hướng bổ nhiệm GS, PGS theo vị trí việc làm. Ông Ga đề xuất làm rõ quyền nộp hồ sơ tại nhiều cơ sở đào tạo của ứng viên. Khi các trường có nhu cầu tuyển dụng cùng một chuyên ngành, ứng viên cần được quyền đăng ký ở nhiều nơi và lựa chọn cơ sở phù hợp sau khi trúng tuyển. GS Bùi Văn Ga cho hay, cơ chế này sẽ tạo điều kiện dịch chuyển nhân lực trình độ cao từ các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM về các trường địa phương, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch và cạnh tranh. Trao đổi về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định ứng viên trong và ngoài trường được đối xử bình đẳng. Một ứng viên có thể nộp hồ sơ tại nhiều cơ sở đào tạo; quy định có thể được làm rõ thêm để thuận lợi khi triển khai. Về bản chất vị trí việc làm, Bộ trưởng giải thích đây là vị trí chức danh nghề nghiệp của giảng viên, không phải chức vụ quản lí như trưởng khoa hay viện trưởng. LO HẾT CƠ HỘI CỦA TIẾN SĨ TRẺ Bên cạnh thuận lợi, việc thành lập hội đồng đánh giá được nhiều cơ sở đào tạo nhận định là thách thức lớn, nhất là đối với ngành đặc thù. GS Hoàng Anh Tuấn cho biết, dù dự thảo cho phép tính chỉ tiêu theo nhóm ngành và mời chuyên gia nước ngoài tham gia hội đồng, một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn như Dân tộc học, Khảo cổ học vẫn khó tìm đủ chuyên gia đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, ông đánh giá việc mở rộng thành viên hội đồng sang chuyên gia quốc tế là hướng tháo gỡ phù hợp, nhất là khi hợp tác quốc tế ngày càng phát triển. Đại diện ĐH Huế đề nghị quy định cụ thể hơn tiêu chí lựa chọn thành viên hội đồng đánh giá, bởi nếu tiêu chí chưa rõ ràng, các trường sẽ gặp khó khăn khi lựa chọn chuyên gia trong và ngoài cơ sở đào tạo. Trong khi đó, đại diện Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đề nghị xem xét quy định hội đồng đánh giá PGS phải có ít nhất 1/3 thành viên là GS. Vì yêu cầu này có thể gây khó khăn cho cơ sở quy mô nhỏ hoặc ngành đặc thù (nhất là những lĩnh vực khoa học quân sự có rất ít GS am hiểu chuyên môn và thực tiễn quân đội). Đơn vị này cũng kiến nghị quy định linh hoạt tỉ lệ thành viên ngoài trường, đồng thời làm rõ các trường hợp xung đột lợi ích, bảo đảm phù hợp đặc thù đào tạo và yêu cầu bảo mật trong lĩnh vực quốc phòng. Một vấn đề khác được GS Hoàng Anh Tuấn đặc biệt quan tâm: Quy định chuyển tiếp nhằm kiểm soát số lượng GS, PGS được bổ nhiệm trong những năm đầu. Ông cho biết nhiều tiến sĩ trẻ tại trường băn khoăn rằng, nếu các vị trí GS, PGS nhanh chóng được bổ nhiệm hết, họ sẽ không còn cơ hội phát triển. Vì vậy, việc giới hạn tỉ lệ bổ nhiệm trong giai đoạn đầu là cần thiết, vừa tránh bổ nhiệm ồ ạt, vừa giúp hiệu trưởng điều tiết nhân lực và dành dư địa cho đội ngũ kế cận. Ở góc độ khác, GS Bùi Văn Ga đề nghị nghiên cứu lại việc xác định chỉ tiêu GS, PGS dựa trên tỉ lệ tiến sĩ, bởi nhu cầu vị trí việc làm của từng đơn vị có thể khác nhau. KHÔNG PHẢI CHỨC DANH LÀM ĐẸP HỒ SƠ GS Chử Đức Trình thông tin, tại nhiều trường ĐH nghiên cứu hàng đầu thế giới, số lượng GS, PGS trong từng bộ môn được xác định theo nhu cầu vị trí việc làm. Số lượng không quan trọng bằng giá trị đóng góp thực sự của các GS, PGS mang lại cho cơ sở đào tạo, đời sống xã hội. “Một GS phải dẫn dắt nhóm nghiên cứu, tạo ra những kết quả khoa học có vị thế trong cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế; đồng thời có khả năng thu hút nguồn lực, triển khai đề tài nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp”, GS Chử Đức Trình nói. Theo ông, bên cạnh thành tích khoa học đã tích lũy, các trường cần đặt ra những yêu cầu cụ thể về phát triển nhóm nghiên cứu, thu hút đầu tư và hiệu quả hoạt động. GS, PGS cùng nhóm nghiên cứu phải tạo ra nguồn kinh phí khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu hoạt động, chi trả cho các thành viên, thậm chí đóng góp vào chi phí chung của nhà trường. Tuy nhiên, quan trọng hơn là uy tín học thuật, chất lượng đào tạo và tác động của hoạt động nghiên cứu đối với xã hội. Tác động ấy không nhất thiết phải thể hiện ngay bằng sản phẩm thương mại. Thành tích khoa học tích lũy trong quá khứ là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Quan trọng hơn, người được bổ nhiệm có đủ năng lực đảm nhiệm vị trí đó, dẫn dắt nghiên cứu và tạo dựng môi trường khoa học cho cả tập thể hay không. Một nhà khoa học xuất sắc trong chuyên môn chưa đương nhiên đáp ứng đầy đủ yêu cầu của vị trí GS. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Hai n Ngày 23/11/2026 KHOA GIÁO Làm thế nào mới đúng? Tiếp sức người trẻ trên đường đua đổi mới sáng tạo Việc trao quyền bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) được đánh giá là bước tiến trong thực hiện tự chủ. Để thực hiện quyền này, trường ĐH phải thay đổi tư duy, đây là những vị trí việc làm gắn với trách nhiệm dẫn dắt, hiệu quả nghiên cứu và đóng góp thực chất. Sáng 22/11, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và trao giải cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học TP Đà Nẵng năm 2026. Làm nghiên cứu trong phòng Lab tại ĐH quốc gia Hà Nội ẢNH: CTV GS Chử Đức Trình cho rằng, GS, PGS gắn với vị trí việc làm phải đi kèm trách nhiệm cụ thể. Khi không còn đảm nhiệm vị trí đó thì cũng không còn giữ chức danh. Đối với những nhà khoa học có đóng góp lâu dài, bền vững, mang lại giá trị lớn cho cơ sở đào tạo, có thể cân nhắc hình thức GS trọn đời. TỰ CHỦ BỔ NHIỆM GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ:

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