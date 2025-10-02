Báo Tiền Phong số 31-32

TRANH NGỰA TƯNG BỪNG ĐUA CHEN TRÊN THỊ TRƯỜNG HỘI HỌA VIỆT. TỪ HỌA SĨ TRẺ, CHƯA CÓ DANH, ĐẾN HỌA SĨ TÊN TUỔI ĐỀU THỬ SỨC VỚI TRANH NGỰA. KHÁN GIẢ VỪA ĐƯỢC THƯỞNG LÃM, VỪA CÓ CƠ HỘI SỞ HỮU NHỮNG TÁC PHẨM HỘI HỌA CHÀO ĐÓN NĂM MỚI VỚI NGẬP TRÀN HY VỌNG. Số 31-32 | 31/1-1/2/2026 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM TIẾP ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH TRUNG QUỐC Trang 2 Trang 5 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Trang 6 “Giòn, dai và bóng đẹp”, là món thịt ốc ngậm hóa chất. Ai ghiền món ốc nóng hổi, thơm phức và cay xè ở các nhà hàng, các “siêu thị ốc” đông nghịt vỉa hè, hãy thử hồi tưởng xem những đĩa ốc mình từng ăn có “mỹ vị” như vậy không? Một lò ốc ngâm hóa chất ở phường Bình Đông, TPHCM vừa bị phát giác. CHUYỆN CUỐI TUẦN Tội ác thực phẩm bẩn Xem tiếp trang 4 RỘN RÀNG TẾT BÍNH NGỌ tranh ngựa CƠN SỐT “trở về quê nội”

ĐT: 3943 4031 - 38227525 Fax: (024) 39430693 | E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn | ISSN 0866-0827 | Website: www.tienphong.vn n Tổng Biên tập: PHÙNG CÔNG SƯỞNG n Giấy phép xuất bản số: 137/GP-BVHTTDL do Bộ VH,TT&DL cấp ngày 2/10/2025 n In tại: Cty TNHH MTV In Quân đội 1, Cty In báo Nhân Dân Đà Nẵng, Cty TNHH MTV In Đăk Lăk, Xưởng in Quân khu IV, Cty TNHH MTV in Quân đội 2, TPHCM PHÁT HÀNH Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ưu tiên, coi trọng cao độ và tình cảm hữu nghị, chân thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, cũng như truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng Cộng sản. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả rất tốt đẹp của cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngay sau thành công của Đại hội XIV, tạo khởi đầu tốt đẹp cho quan hệ hai Đảng, hai nước trong nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam. Chia sẻ với Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình về kết quả quan trọng của Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thành công của Đại hội lần này tạo ra bước ngoặt, dấu mốc đặc biệt quan trọng quyết định tương lai phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới; Đại hội không chỉ nhìn lại chặng đường phát triển 5 năm qua, tổng kết 40 năm Đổi mới, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển lâu dài của đất nước đến giữa thế kỷ XXI. Đại hội khẳng định tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xác định xuyên suốt quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; coi trọng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bổ sung lý luận về đường lối đổi mới; xác lập mô hình tăng trưởng mới, tạo động lực mạnh mẽ để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới. Việt Nam luôn phát huy vai trò tích cực, có trách nhiệm vào việc duy trì cục diện hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, trên thế giới. Đánh giá cao đà phát triển toàn diện của quan hệ hai Đảng, hai nước trên các phương diện thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn dành tình cảm đặc biệt, sự coi trọng sâu sắc và ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ láng giềng gần gũi Việt - Trung; sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, không ngừng vun đắp và củng cố quan hệ hai Đảng, hai nước trong kỷ nguyên mới. Nhấn mạnh năm 2026 và các năm tới đây là thời kỳ cơ hội chiến lược then chốt đối với mỗi nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi chiến lược cấp cao thường xuyên, xây dựng quan hệ tin cậy, chân thành giữa ban lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn, tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa các cơ chế hợp tác kênh Đảng cả ở cấp Trung ương và địa phương. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, ưu tiên thúc đẩy hợp tác đường sắt, nhất là 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, thúc đẩy thương mại nông sản, gắn kết hơn nữa về khoa học - công nghệ; không ngừng củng cố nền tảng xã hội vững chắc của quan hệ hai nước để gìn giữ và vun đắp tình cảm giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị hai bên kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực. TẠO XUNG LỰC MỚI CHO HỢP TÁC THỰC CHẤT Bày tỏ trân trọng và nhất trí cao với những ý kiến chỉ đạo, định hướng quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc luôn coi trọng cao và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng; nhấn mạnh quan hệ Trung - Việt dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, bước vào giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Trên cương vị người đứng đầu cơ quan tham mưu về đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lưu Hải Tinh nhấn mạnh Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam, nỗ lực hết sức để phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước, cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, mới đây nhất là cuộc điện đàm giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, qua đó định hướng, dẫn dắt, tạo xung lực mới cho hợp tác thực chất giữa hai nước trên các lĩnh vực. Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao thường xuyên, linh hoạt; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng, trao đổi lý luận, đào tạo cán bộ; thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, đường sắt, khoa học công nghệ, kinh tế số không ngừng đạt tiến triển mới; tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Trung - Việt trong giai đoạn mới. n SÁNG 30/1, TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM TIẾP ÔNG LƯU HẢI TINH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC ĐỐI NGOẠI TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TRUNG QUỐC TẬP CẬN BÌNH, SANG THĂM VÀ CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Lưu Hải Tinh, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nướ c Trung Quốc Tập Cận Bình Ả NH: NHÂN DÂN BÌNH GIANG Ngày 30/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV. Theo Quyết định số 05-QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định phân công các ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV, gồm: 1. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Quân ủy Trung ương. 2. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. 3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Uỷ viên Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. 6. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. 7. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. 8. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 9. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 10. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Trước đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng làm Bí thư Trung ương Đảng. TRƯỜNG PHONG Phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khóa XIV Ông Lưu Hải Tinh chuyển lời chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; chuyển thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Tô Lâm đã được toàn Đảng và Nhân dân cả nước tín nhiệm, tái đắc cử trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; bày tỏ tin tưởng, Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai “mục tiêu 100 năm” nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước, giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Theo đó, thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở trung ương, từ ngày 1/12/2025 đến ngày 10/12/2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ở Trung ương, ngày 4/12/2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về cơ bản nhất trí với dự kiến cơ cấu, thành phần số lượng nêu tại Nghị quyết số 1897/ NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần của tổ chức chính trị, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI… Căn cứ Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 19/12/2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của khối MTTQ và các tổ chức thành viên Mặt trận ở Trung ương. Ở địa phương, đến hết ngày 10/12/2025, 34 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI. Nhìn chung, việc tổ chức hội nghị hiệp thương diễn ra dân chủ, đúng luật, theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đa số các địa phương nhất trí với dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của địa phương mình được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI. 9 tỉnh, thành phố có đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cơ cấu, thành phần, gồm: Nghệ An, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Hà Nội, Hải Phòng. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổng hợp các ý kiến kiến nghị thay đổi cơ cấu, thành phần để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ở 34 tỉnh, thành phố là: 975 người; đạt tỷ lệ bình quân là 1,95 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu. Về số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc khối MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương, là 25 người. Trong đó có 3 người thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 3 người là cá nhân tiêu biểu và 19 người thuộc các tổ chức thành viên của Mặt trận ở trung ương. Về dự kiến số lượng người tự ứng cử: có 2 tỉnh, thành phố đã dự kiến số lượng cụ thể những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI (TPHCM, Ninh Bình); 32 tỉnh, thành phố còn lại không dự kiến số lượng người tự ứng cử. Về bầu cử đại biểu HĐND, từ ngày 1/12/2025 đến ngày 10/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp ở địa phương đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp. Theo đó, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử là: 5.112 người/trên tổng số đại biểu được bầu theo Luật định là 2.554 đại biểu; đạt tỷ lệ bình quân là 2,04 lần trên số đại biểu được bầu. Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, có 2 địa phương đã dự kiến số lượng người tự ứng cử là TPHCM và Ninh Bình. Các địa phương còn lại không dự kiến hoặc không thể hiện rõ số lượng người tự ứng cử. n Sáng 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT), chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo. Phát biểu ý kiến khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, chúng ta phải triển khai ngay các công việc sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, với tinh thần hành động, chủ trương đúng thì phải triển khai nhanh, phải đạt hiệu quả cao nhất, lấy đó làm thước đo. Thủ tướng nêu rõ, phiên họp nhằm rà soát lại các nhiệm vụ được đặt ra từ Phiên họp thứ 22 đến nay, những nhiệm vụ nào đã được triển khai, nhiệm vụ nào đã hoàn thành, chưa hoàn thành; tiến độ triển khai các dự án thuộc danh mục Ban Chỉ đạo; phương án đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ… Thủ tướng cũng nhấn mạnh, bên cạnh bảo đảm tiến độ các dự án thì phải bảo đảm chất lượng, an toàn, các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường; quan tâm bảo đảm, nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới. Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ đề nghị các đại biểu rà soát việc triển khai các dự án, công trình giao các địa phương thực hiện, những vướng mắc cần tháo gỡ, như cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TPHCM, đường cao tốc Đông - Tây đoạn Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng… Thủ tướng lưu ý, không để tình trạng “1 km đường cao tốc nhưng có tới mười mấy nhà thầu cùng làm” dẫn tới chậm trễ và dễ phát sinh tiêu cực. THANH TRA, KIỂM TOÁN TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI THỰC HIỆN Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, các địa bàn miền núi rất khó khăn như Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang phải chú ý, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông đường bộ cao tốc để phát triển nhanh, làm thay đổi các vùng đất này. Các địa phương cũng phải chủ động, tích cực, nỗ lực theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, không trông chờ, ỷ lại. Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ, cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc ngay từ đầu, rà soát lại các dự án, công trình quan trọng để điều chỉnh kịp thời, hết sức lưu ý, quan tâm, tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thủ tướng cũng lưu ý, có thể thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước, trong và sau khi thực hiện xây dựng công trình, cơ quan thanh tra phải tích cực vào cuộc hơn nữa, không để “khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”; tinh thần là “ai sai thì phải xử lý” nhưng không để ách tắc, chậm trễ công việc, dự án. Thủ tướng nêu rõ, đến năm 2030, chúng ta phải hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc, do đó phải có giải pháp ngay về phân bổ nguồn lực, chuẩn bị dự án, triển khai ngay với tinh thần “không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm”, đề cao trí tuệ, coi trọng thời gian, quyết đoán đúng lúc. n 31/1-1/2/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 LUÂN DŨNG TRƯỜNG PHONG THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH LƯU Ý, CÓ THỂ THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI THỰC HIỆN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, CƠ QUAN THANH TRA PHẢI TÍCH CỰC VÀO CUỘC HƠN NỮA, KHÔNG ĐỂ KHUYẾT ĐIỂM NHỎ TÍCH TỤ THÀNH SAI PHẠM LỚN. ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC (MTTQ) VIỆT NAM VỪA CÓ BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND) CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026-2031. Không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn Thống nhất giới thiệu 975 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp ẢNH: VGP Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, không để tình trạng “1 km đường cao tốc nhưng có tới mười mấy nhà thầu cùng làm” dẫn tới chậm trễ và dễ phát sinh tiêu cực.

TÀU XA BỜ “NO KHOANG” Từ tờ mờ sáng đến chiều muộn, tại các cảng cá Sa Kỳ, Tịnh Hòa (xã Đông Sơn), Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê), Mỹ Á (phường Trà Câu), tàu cá ra vào liên tục. Trên bến, thương lái đã túc trực sẵn, xe tải xếp hàng dài chờ thu mua. Mỗi khi một con tàu vừa cặp mạn, những mẻ cá tươi rói được chuyền tay nhau lên bờ, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cân cá, ghi sổ hòa trong không khí khẩn trương của những ngày cuối năm. Sau gần nửa tháng lênh đênh bám ngư trường Trường Sa, tàu cá QNg 98370 TS của ngư dân Ngô Cường (trú phường Trà Câu) cập cảng Tịnh Hòa trong niềm phấn khởi của 9 thuyền viên. Khoang tàu chật kín hơn 8 tấn cá các loại, trong đó có gần 20 con cá ngừ đại dương, trọng lượng gần 1 tấn. “Với giá bán hiện nay, toàn bộ sản lượng có thể thu về trên 320 triệu đồng. Trừ chi phí nhiên liệu, đá lạnh, lương thực và hậu cần, mỗi thuyền viên cũng được chia khoảng 10 triệu đồng. Chuyến biển cuối năm mà được vậy là mừng lắm. Anh em có tiền lo cho gia đình, sắm sửa Tết. Bán cá xong, tàu lại tiếp nhiên liệu, vươn khơi thêm chuyến nữa rồi khoảng 25 tháng Chạp mới về nghỉ Tết”, ông Cường nói. Tại các cảng cá Tịnh Kỳ, Sa Kỳ, nhiều tàu công suất lớn khác sau những ngày dài lênh đênh ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa cũng lần lượt cập bờ với hàng chục tấn cá, mực các loại. Thương lái túc trực từ sớm, sẵn sàng thu mua ngay khi tàu vừa cặp mạn. Cũng tại cảng cá Tịnh Hòa, tàu của ngư dân Nguyễn Thưởng cập cảng sau gần một tháng đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, mang theo hơn 30 tấn cá ngừ sọc dưa. Theo tính toán, với giá bán khoảng 35.000 đồng/kg, chuyến biển này có thể thu về trên 650 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên được chia trên dưới 12 triệu đồng. “Cuối năm mà trúng đậm vậy, mệt mấy cũng thấy vui. Anh em có thêm động lực cho những chuyến biển tiếp theo”, ông Thưởng chia sẻ. Theo một số thương lái, giá hải sản những ngày cận Tết khá ổn định, thậm chí một số loại tăng nhẹ, hiện cá ngừ đại dương, cá thu có giá khoảng 80.000 đồng/kg, cá mú 100.000 đồng/kg, cá ngừ sọc dưa 35.000 đồng/kg. Được mùa, được giá, nên niềm vui của ngư dân như được nhân đôi. “Tàu ra thì gặp luồng cá, đi hơn 10 ngày mà về mỗi người được chia hơn 10 triệu đồng, có tiền lo cho vợ con sắm Tết, mừng lắm”, ngư dân Phạm Mẹo, thuyền viên tàu QNg 98370 TS, bộc bạch. TÀU GẦN BỜ CŨNG “ĂN NÊN LÀM RA” Không khí rộn ràng cuối năm không chỉ đến từ những con tàu xa bờ. Tại cảng cá Tịnh Kỳ, hàng chục tàu công suất nhỏ đánh bắt gần bờ cũng tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng chuyến. Chỉ sau một đêm ra khơi, nhiều tàu trở về với khoang đầy cá cơm, thu về hàng chục triệu đồng. Theo các ngư dân, tàu đánh bắt cá cơm thường xuất bến vào khoảng 14 giờ hôm trước, đánh bắt xuyên đêm và trở về lúc rạng sáng hôm sau. Khu vực khai thác cách bờ từ 15 - 25 hải lý. Trung bình mỗi chuyến, mỗi tàu thu được từ 5 - 7 tấn cá, giá bán dao động 10.000 – 15.000 đồng/kg, tùy thuộc vào chất lượng cá. Ngư dân Nguyễn Hiệp (xã Đông Sơn) cho biết, sau một đêm ra khơi, tàu của anh cùng 8 thuyền viên khai thác được 6 tấn cá cơm, bán được khoảng 70 triệu đồng. Trừ chi phí, mỗi người được chia gần 3 triệu đồng. “Cá cơm đang vào mùa nên chúng tôi tranh thủ đi liên tục. Làm việc xuyên đêm rất vất vả nhưng thu nhập khá, nên ai cũng phấn khởi”, anh Hiệp nói. Tương tự, ngư dân Nguyễn Duy Linh (xã Tịnh Khê) cho hay, tàu của ông với 5 thuyền viên thu được 8 tấn cá cơm. Với giá bán từ 15.000 – 30.000 đồng/kg, mỗi người được chia từ 3 - 4 triệu đồng sau một đêm. “Cực thì cực thật, nhưng cận Tết có tiền mang về cho gia đình là vui rồi”, ông Linh cười. Cá về nhiều cũng kéo theo nhu cầu lao động thời vụ tăng cao. Tại các cảng cá, đội ngũ bốc xếp, phân loại làm việc liên tục từ sáng sớm đến trưa, thậm chí xuyên đêm. Mỗi lao động có thể kiếm từ 400.000 - 500.000 đồng/ngày trong những ngày cao điểm. “Mấy hôm nay cá về nhiều, tụi tôi làm không kịp nghỉ tay, nhưng có việc, có thu nhập cuối năm nên ai cũng vui”, bà Nguyễn Thị Tâm chia sẻ. Lãnh đạo UBND xã Tịnh Khê cho biết, địa phương hiện có hơn 60 tàu chuyên hành nghề khai thác cá cơm, với khoảng 600 lao động trực tiếp trên biển, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 600 lao động dịch vụ, chế biến trên bờ. Năm 2025, sản lượng cá cơm toàn xã ước đạt khoảng 4.000 tấn, trở thành nguồn sinh kế quan trọng, giúp hàng trăm hộ dân ven biển có thu nhập ổn định. Trên địa bàn hiện có hơn 10 cơ sở chế biến cá cơm khô. Sau khi được phơi, sấy và đóng gói, sản phẩm được tiêu thụ rộng khắp trong nước, một phần được xuất khẩu sang các nước, trong đó có Trung Quốc. Từ khơi xa đến bến gần, từ những con tàu công suất lớn bám biển dài ngày đến những chiếc thuyền nhỏ đánh bắt xuyên đêm, tất cả đang hòa chung nhịp điệu sôi động của mùa biển cuối năm; những khoang cá đầy, những nụ cười rạng rỡ, những đồng tiền công lao động được trao tay… Tất cả tạo nên bức tranh sinh động về một cái Tết ấm no, đầy đủ đối với ngư dân Quảng Ngãi. n www.tienphong.vn XÃ HỘI 4 31/1-1/2/2026 NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ 2026, CÁC TÀU CÁ TỪ KHƠI XA HOÀNG SA, TRƯỜNG SA ĐẾN VÙNG BIỂN GẦN BỜ NỐI NHAU CẬP BẾN CÁC CẢNG QUẢNG NGÃI, VỚI TÔM CÁ ĐẦY KHOANG. NGUYỄN NGỌC Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Bình Châu, xã Đông Sơn, cho hay, các phiên biển cuối năm nay đạt hiệu quả cao hơn so với những năm trước. Sản lượng khai thác tăng, giá hải sản ổn định ở mức khá, trong khi chi phí xăng dầu được bình ổn đã giúp ngư dân giảm bớt gánh nặng, có điều kiện đón Tết đủ đầy. Đây cũng là động lực để bà con yên tâm bám biển, tiếp tục vươn khơi ngay sau Tết. CHUYỆN CUỐI TUẦN Công thức: 150 kg thịt ốc bươu ngâm với 5 kg natri silicate và nước trong vòng 4 giờ đồng hồ rồi xuất bán. Hóa chất mua tại chợ Kim Biên với giá 6.000 đồng/kg. Ước tính có 3.000 tấn thịt ốc bươu, ướp với khoảng 500 tấn hóa chất natri silicate đã được cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn từ năm 2021 đến nay. Loại hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm này còn được gọi là “thủy tinh lỏng” giúp cho thịt ốc bươu trở nên “giòn, dai và bóng đẹp”! Giữa tháng 1/2026, phát hiện ở phường Phú Thạnh cũng tại TP. HCM cơ sở sản xuất mì sợi tươi trộn hóa chất để tạo độ “mềm, dai và màu sắc bắt mắt”. Với sản lượng 600-700 kg mì sợi mỗi ngày, tính riêng 3 năm qua cơ sở này đã tuồn khoảng 800 tấn sản phẩm độc hại vào dạ dày người tiêu dùng. Trước đó, Công an Đắk Lắk phá đường dây ngâm giá đỗ bằng hóa chất, bắt quả tang hơn 20 tấn giá đỗ ngâm hóa chất, cùng 135 lít dung dịch cấm. Số hóa chất kích thích tăng trưởng 6-BAP còn được gọi là “nước kẹo” này đủ để sản xuất 675 tấn giá đỗ. Được biết trong năm 2024, nhóm này đã tiêu thụ khoảng 2.900 tấn giá đỗ ngâm hóa chất, trung bình 8-10 tấn/ngày. Không lâu sau, Công an tỉnh Bắc Giang (cũ) phát hiện đường dây sản xuất 60 tấn giá đỗ cũng bằng cách cho “tắm nước kẹo” 6-BAP, với lợi nhuận khổng lồ lên đến hàng chục tỷ đồng. Những ngày gần đây, chứng kiến sự sụp đổ không thể cứu vãn của một trong những thương hiệu lớn và lâu đời nhất về thực phẩm chế biến, là đồ hộp Hạ Long, mà không khỏi ớn lạnh. Sau khi phát hiện tại kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long chứa hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella. Được thành lập từ năm 1957 tại Hải Phòng, thương hiệu này góp phần đặt nền móng cho ngành chế biến thực phẩm Việt Nam, với gần 70 năm vượt qua bom đạn chiến tranh, và thời kỳ bao cấp khó khăn chất chồng. Bồi hồi ký ức với bao thế hệ. Để rồi Top “50 Thương hiệu mạnh ASEAN 2024” này đã sụp đổ chỉ vì liên quan đến nguyên liệu bẩn. Lý giải thế nào đây? Do áp lực cạnh tranh, giá cả? Hay do mô hình quản trị cũ kém hiệu quả, dẫn đến sự đổ vỡ giữa tham vọng tăng trưởng và năng lực kiểm soát rủi ro. Một trong những nguy cơ lớn nhất là không xây dựng vùng nguyên liệu chăn nuôi khép kín mà phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thịt bên ngoài. Tình trạng thực phẩm bẩn liên tục hú còi báo động suốt những năm qua, mỗi lúc một nguy cấp và khẩn thiết. Thế nhưng cảm giác đây là một thứ “tội ác nhởn nhơ”. “Nhởn nhơ”, một phần có lẽ bởi khung hình phạt chưa tương xứng. Như 4 bị cáo ở Đắk Lắk mỗi ngày sản xuất 8-10 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cũng chỉ bị tuyên phạt từ 1-4 năm tù về tội “vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm”. Mức án nhẹ, trong khi khái niệm “vi phạm” còn chung chung, chưa thể hiện đúng bản chất loại tội ác mang tính cố ý “đầu độc, giết người” này. TRÍ QUÂN Tội ác thực phẩm bẩn Niềm vui với thành quả chuyến biển cuối năm ẢNH: NGUYỄN NGỌC Những con cá “khủng” từ tàu cá QNg 98370 TS của ngư dân Ngô Cường ẢNH: NGUYỄN NGỌC Cá về đầy khoang, ngư dân rộn ràng đón Tết (Tiếp theo trang 1)

GEN Z LAN TRUYỀN TẾT QUÊ Từ vài năm trở lại đây, mạng xã hội Việt Nam chứng kiến sự nổi lên của một dòng nội dung tưởng như rất cũ, nhưng lại chạm đúng tâm lý người trẻ trong thời đại số: ghi lại đời sống quê nhà, đặc biệt là không khí bếp núc, chuẩn bị Tết và sinh hoạt gia đình. Dịp Tết 2026, xu hướng này càng rõ nét hơn khi nhiều kênh cá nhân như Út về vườn, Bếp trên sườn đồi, Quê nội, Người nhà quê, Món ngon mẹ nấu… liên tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bằng những video người thực việc thực, gần như không có yếu tố trình diễn. Trên kênh Bếp bên sườn đồi, Nguyễn Trọng Hiếu, thường được gọi thân mật là Tí, chỉ trong hơn ba phút, đã dẫn người xem đi qua cả một hành trình dài để làm ra những trái mứt khổ qua xanh trong, óng ánh như ngọc. Từ việc vào rừng ngập mặn tìm con sìa, chà sạch, luộc, phơi nắng, nung, giã và lấy nước vôi trong để ngâm trái, đến khâu rửa khổ qua, ngâm đường, tạo màu sâm dứa, tráng gương bằng nước đường sôi, rồi lại đem phơi nắng, tất cả đều được quay chậm rãi, chi tiết. Thành phẩm “ngoại hình như những con sứa biển” ấy đã giúp video đạt hơn 3 triệu lượt xem. Ở một clip hơn 4 triệu lượt xem, chàng trai tiếp tục gây ngạc nhiên với mứt cà pháo trong veo, trải qua hai tháng ngâm muối, thay nước, gọt vỏ, bỏ hột, phơi nắng, nấu rượu, phèn chua, sên đường. Mỗi công đoạn đều thể hiện sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, thứ mà trong nhịp sống hiện đại, nhiều người trẻ tưởng như đã đánh mất. Hai món mứt tưởng đã thất truyền này hóa ra từng hiện diện trong mâm cỗ Tết của nhiều thế hệ người xứ Quảng. Ở một vùng đất khác, Trần Kim Út, chủ kênh Út về vườn với hơn 1,8 triệu người theo dõi, cũng chọn con đường tương tự, đưa người xem trở về ký ức Tết quê miền Tây. Những video làm mứt phật thủ, mứt hoa lá từ rau củ, mứt dừa nước, mứt quýt, bưởi hay món “bát bửu tiến vua” được Út thực hiện với sự chăm chút đến từng chi tiết. Từ khâu gọt vỏ mỏng, ngâm nước vôi qua đêm, luộc, ướp đường, đến việc tỉa đu đủ hình hoa sen, sên từng loại trên lửa nhỏ, giữ nguyên tạo hình, tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn. Út thừa nhận, những món này mất rất nhiều thời gian, phải làm kỹ từng khâu mới ra được mẻ ưng ý. Nhưng chính quá trình ấy khiến cô cảm thấy “háo hức như được sống lại Tết xưa”. Mỗi video của Út thường đạt hàng trăm nghìn lượt xem, kèm hàng nghìn bình luận, chia sẻ, tạo nên một cộng đồng yêu thích bếp núc truyền thống. Trên TikTok, YouTube Shorts dịp cận Tết 2026, chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, người xem đã có thể bắt gặp hàng loạt video mang những tiêu đề rất đời thường như “làm mứt cùng bà”, “về quê học kho thịt”, “gói bánh chưng không cần khuôn”, “dọn mâm cỗ ngày ông Công ông Táo”, “theo mẹ đi chợ Tết”. Phần lớn các clip này không được đầu tư ánh sáng chuyên nghiệp hay kịch bản cầu kỳ, thậm chí quay bằng điện thoại cũ, dựng rất đơn giản. Người xuất hiện trong video cũng không phải KOL hay người nổi tiếng, chỉ là sinh viên, nhân viên văn phòng, lao động tự do tranh thủ về quê ăn Tết. Thế nhưng, nhiều video vẫn đạt hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem, kèm theo hàng nghìn bình luận và chia sẻ. KHOẢNG NGHỈ TÊN LÀ TẾT Từ vài năm nay, nội dung Tết trên mạng xã hội đã vượt khỏi định dạng khoe mâm cỗ, khoe lì xì. Năm ngoái, người ta từng ghi nhận trào lưu lên xe về quê ăn Tết bắt đầu từ rất sớm, rồi trở thành trend được nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Tết vì thế không chỉ diễn ra ở sân nhà, nó còn diễn ra trong vlog, trong n h ữ n g đoạn âm thanh thu tại bếp, trong album ảnh được đặt tên như một cuốn nhật ký. Nhiều kênh YouTube đăng tải vlog “đón Tết ở quê”, “ngày Tết quê em”, “ba ngày Tết của gia đình”, kiểu nội dung đơn giản nhưng hút người xem vì đúng thứ công chúng đang thiếu: cảm giác thân thuộc. “Tôi làm vlog vì sợ một ngày nào đó không còn nhớ rõ cảnh bà ngồi gói bánh bên bếp, tiếng dao thớt lóc cóc trong sân, bàn tay bố dán câu đối ngoài hiên hay tiếng mấy đứa em dạy nhau làm pháo đất. Tôi quay lại tất cả những hình ảnh ấy, rồi ghép thành một video dài gần 10 phút. Không ngờ sau vài ngày, clip có gần 10.000 lượt xem. Nhiều người nhắn tin nói họ xem mà nhớ nhà, nhớ Tết xưa. Từ đó tôi hiểu, mình không chỉ đang lưu giữ ký ức cho riêng mình. Gần đây, tôi còn thử thu lại mấy đoạn trò chuyện trong bếp, làm thành podcast nhỏ, bật nghe lúc đi làm. Với tôi, đó là cách để quay về với nhịp Tết chậm rãi của gia đình”, Nguyễn Trần Đăng Khoa, chủ video Tết ở quê chia sẻ. Nhà văn hóa Nguyễn Khoa (Viện Nghiên cứu và bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc) cho rằng, cơn sốt “trở về quê nội” dịp Tết trước hết xuất phát từ một nhu cầu rất tự nhiên của người trẻ trong bối cảnh đời sống hiện đại bị số hóa mạnh mẽ, đây là một dạng phản ứng văn hóa trước xã hội hiện đại quá nhanh và căng thẳng. “Khi mọi mối quan hệ ngày càng được trung gian hóa qua màn hình, con người càng có xu hướng tìm kiếm những điểm tựa cảm xúc trực tiếp, cụ thể và bền vững hơn. Gia đình và quê hương chính là những điểm tựa như vậy”, ông nhận định. Theo ông, nhiều người trẻ lớn lên trong môi trường đô thị, quen với nhịp sống nhanh, áp lực công việc và sự cạnh tranh liên tục, nên Tết trở thành khoảng thời gian hiếm hoi để họ được tạm dừng, quay về với những giá trị nền tảng. Ông Khoa cho rằng, mạng xã hội đóng vai trò như một chất xúc tác. Những video về bếp lửa, mâm cỗ, món ăn truyền thống hay câu chuyện gia đình lan truyền mạnh đã đánh thức ký ức tập thể, tạo hiệu ứng lan tỏa. “Người xem không chỉ xem người khác về quê, họ nhìn thấy chính mình trong đó, rồi tự hỏi vì sao mình không làm điều tương tự”, ông nói. Từ góc nhìn văn hóa, ông nhấn mạnh, xu hướng này cho thấy người trẻ không quay lưng với truyền thống, mà đang tìm cách tái kết nối với cội nguồn bằng ngôn ngữ và công cụ của thời đại mình. n HÀNG TRIỆU LƯỢT XEM CHO NHỮNG VIDEO LÀM MỨT TRUYỀN THỐNG, HÀNG CHỤC NGHÌN LƯỢT CHIA SẺ CHO CÁC VLOG VỀ TẾT QUÊ ĐÃ TRUYỀN CẢM HỨNG CHO NHIỀU NGƯỜI TRẺ Ở NHÀ LÂU HƠN ĐỂ HỌC NẤU MÓN CỦA BÀ, CỦA MẸ, GHI LẠI KÝ ỨC GIA ĐÌNH VÀ CHIA SẺ LÊN MẠNG. TỪ ĐÓ, MỘT CƠN SỐT ÂM THẦM MANG TÊN “TRỞ VỀ QUÊ NỘI” HÌNH THÀNH. 31/1-1/2/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 5 Càng gần đến Tết, các video hướng dẫn nấu mâm cỗ Tết truyền thống càng đông like và comment TÁI ĐỊNH NGHĨA GIÁ TRỊ SỐ NG Trên thế giới, từ năm 2020, xu hướng Cottagecore (lý tưởng hóa cuộc sống thôn quê giản dị, chậm rãi và gần gũi với thiên nhiên) bắt đầu xuất hiện. Trào lưu này xuất phát từ tâm lý chán nản với nhịp sống đô thị, công việc áp lực, công nghệ dày đặc, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19. Người trẻ bắt đầu mơ về một cuộc sống yên bình, tự trồng rau, nấu ăn, đọc sách, may vá, sống trong những ngôi nhà nhỏ giữa thiên nhiên. Các bộ ảnh về khung cảnh mục đồng, nên thơ, con người sống trong không gian mộc mạc, nhẹ nhàng, bình yên từ trang trại đến bàn ăn vô cùng hút like. Hiện tại, xu hướng rời phố về quê vẫn được nhắc đến như một lựa chọn sống. Làm việc online giúp người trẻ ổn định thu nhập, giảm chi phí, gần gia đình hơn. Chuyên gia tâm lý Vũ Diệu My nhận định, việc về quê làm online là “tái định nghĩa giá trị sống”, khi người trẻ bớt coi cơ hội là thứ gắn chặt với đô thị. CƠN SỐT “trở về quê nội” Nguyễn Trọng Hiếu giới thiệu món mứt Tết cà pháo có nguồn gốc từ Huế, sau lan vào xứ Quảng và hiện gần như đã thất truyền Làm pháo đất, gói bánh chưng không cần khuôn… là những từ khóa đang được tìm kiếm nhiều trên mạ ng HẠ ĐAN

LÀ CON GIÁP ĐẸP, GỢI NHIỀU CẢM HỨNG Ngựa là một trong số ít con giáp gợi cảm hứng dạt dào cho họa sĩ Việt Nam. Có những họa sĩ chọn ngựa làm con đường trong sáng tạo nghệ thuật như Lê Trí Dũng - biệt danh “lão chăn ngựa” trong làng hội họa. Có những người không chuyên chú theo dòng tranh ngựa nhưng vẽ khá nhiều và tạo ấn tượng riêng như họa sĩ Nguyễn Đoan Ninh. Họa sĩ Đỗ Đức lại say mê vẽ ngựa vùng cao bởi ông gắn bó với đề tài miền núi. Nhiều họa sĩ không đợi đến Tết Ngựa mới vẽ. Vì ngựa là con vật gần gũi, thân thương với người Việt không chỉ trong lao động sản xuất. Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, ngựa giúp vận chuyển vũ khí, lương thực, quân nhu ở những địa hình, hoàn cảnh làm khó xe cơ giới. Ngựa cũng xuất hiện rất nhiều và ấn tượng trong phim ảnh, trong văn chương và trong mỹ thuật… Tranh ngựa tưng bừng trên thị trường hội họa Tết Bính Ngọ là điều dễ đoán. Ngay cả những họa sĩ ít vẽ con giống hoặc chưa từng vẽ ngựa, năm nay cũng được đánh thức cảm hứng. Họa sĩ Trần Hồng Đức chia sẻ sẽ vẽ ngựa để chơi Tết này. Họa sĩ Phạm An Hải từng vẽ ngựa ở những năm trước. Chào đón Tết Bính Ngọ, anh xúc cảm vẽ liền vài chục bức. Một trong những tên tuổi ăn khách của dòng trừu tượng nói về tranh ngựa của mình: “Tôi không dùng hình tượng dân gian như nhiều họa sĩ khác. Tôi đưa vào đó mảng miếng theo tinh thần đồ họa nhiều hơn”. Nhưng anh vẫn kế thừa và khai thác vốn văn hóa dân tộc giàu có một cách sáng tạo. Màu sắc trong tranh ngựa của anh được khơi nguồn từ dân gian, ở đó thấp thoáng màu áo tứ thân của chèo, màu sắc của lễ hội, của đình chùa... “Con ngựa là con giáp điển hình và khá đẹp. Nó có tư thế đẹp, trang trí cho nó cũng dễ đẹp mà lại rất gần gũi với con người và Phật giáo”, họa sĩ Phạm An Hải đánh giá. Họa sĩ của dòng trừu tượng đưa văn hóa phương Đông vào tranh ngựa như quy luật tương sinh tương khắc hay thiên can địa chi. Anh tâm sự: “Tôi cảm nhận con ngựa dù là hành hỏa nhưng nó không bị quá nóng, mà mát mẻ hơn. Cho nên có những bức tranh ngựa tôi vẽ trên tinh thần mạng mộc, vì mộc sinh hỏa, để gửi gắm ước nguyện về một năm mới đầy sinh khí”. CON NGỰA CỦA XÚC CẢM Cố nhà văn Kim Lân đặt tên người con thứ 6 của mình là Từ Ninh vì ông “nghiền” Tam quốc, Thủy hử. Từ Ninh là tên một nhân vật trong tác phẩm lớn được xếp vào hàng tứ đại danh tác của Trung Quốc - Thủy hử. Họa sĩ Từ Ninh không phủ nhận ngựa trong tranh anh có bóng dáng ngựa trong những tác phẩm văn học cổ đại lừng danh của Trung Quốc. Nhưng tạo nên phần hồn trong tranh ngựa Từ Ninh chính là tâm trạng của họa sĩ. Anh nói: “Họa sĩ vẽ bất cứ cái gì cũng gửi gắm tâm trạng nhưng với tôi con ngựa dễ gửi gắm tâm trạng hơn, thể hiện cá nhân nghệ sĩ mạnh hơn”. Có người vẽ con ngựa tung vó, thể hiện ý chí, khát vọng nhưng có những người lại thích vẽ những con ngựa bình yên, thong dong. Từ Ninh thuộc trường hợp thứ hai. “Con ngựa tung vó không hợp với tạng của tôi, tôi ưa sự bình lặng, thanh thản”, anh chia sẻ. Anh không vẽ nhiều, chỉ vẽ khoảng dăm, bảy bức tranh ngựa chào đón năm mới và đặt cho nó những cái tên lạ, chẳng hạn Cỏ non. Không dùng chữ “xuân” để đặt tên tranh Tết nhưng người Việt nào chẳng thuộc câu thơ trong truyện Kiều miêu tả cảnh sắc mùa xuân: “Cỏ non xanh rợn chân trời/Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”. Tết Bính Ngọ, họa sĩ Đào Hải Phong cũng cảm hứng vẽ ngựa nhưng anh đi theo lối riêng, khác biệt. Ngựa chỉ là một điểm nhấn trong tranh của Đào Hải Phong. Anh là họa sĩ của nhà, của cây, của bóng trăng, con thuyền… hòa quyện giữa thực và mơ. Họa sĩ bày tỏ: “Tranh phải có sự chủ quan và phong cách của tác giả. Mỗi họa sĩ có cách nhìn đề tài theo phong cách của mình. Tôi không theo đuổi chủ đề con giống thông thường vì cách nghĩ này cố họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm đã mở đường và ảnh hưởng đến các thế hệ họa sĩ sau. Tôi không muốn thêm vào nên chọn góc nhìn khác. Ngựa chỉ là cái cớ để vẽ theo chủ quan của tôi”. Chọn ngựa của họa sĩ Đào Hải Phong nghĩa là khách đã rước một bức tranh phong cảnh về nhà, không chỉ để chơi trong Tết Ngựa. Dĩ nhiên, để sở hữu một tác phẩm như vậy, người chơi phải “chi” một khoản không nhỏ, không giống như tranh con giống thông thường với kích thước nhỏ xinh. Một trong những họa sĩ “đến hẹn lại lên” với tranh con giống chính là Tào Linh. Anh cho biết: “Tôi vẽ ngựa từ tháng 11 dương năm trước. Chẳng dè năm nay Tết Nguyên đán muộn quá nên ngựa ra thị trường sớm”. Họa sĩ yêu thích phong cách tối giản trong hội họa nhận thấy nhiều họa sĩ cùng vẽ ngựa song không sợ sự trùng lặp trong sáng tạo vì mỗi người khai thác một khía cạnh khác nhau. “Người vẽ kiểu thủy mặc, người vẽ như xích thố trong Tam quốc, có người lại vẽ ngựa giấy, người khác lại vẽ ngựa cổng đình… Riêng tôi thì hầu như chỉ vẽ đầu ngựa. Tôi coi như vẽ khuôn mặt người”, anh nói. Tranh con giống của họa sĩ Tào Linh được lòng khách. Cách đây gần hai tháng, đã có những nhà sưu tập khoe tranh ngựa của Tào Linh. Họa sĩ thấy may mắn vì còn có nhiều người đợi tranh con giáp của mình. “Cứ đến cuối năm tôi lại được nhắc vẽ tranh con giống. Đó chính là cảm hứng lớn nhất của tôi”, anh chia sẻ. Mỗi năm họa sĩ Tào Linh vẽ khoảng 40-50 bức con giáp và cứ đến Tết là hết. Năm nay, anh vẽ 45 bức. Một nhà sưu tập hé lộ, chị gõ cửa Tào Linh cách đây vài ngày nhưng không “săn” được bức ngựa nào vì đã hết. Tào Linh bật mí đã đặt thêm toan, chuẩn bị vẽ thêm một đàn ngựa nhỏ phục vụ người chơi, chỉ lo không kịp làm khung. Tranh ngựa của họa sĩ Phạm An Hải cũng gần như đã có chủ, anh không chỉ bán mà còn làm quà tặng người thân, bè bạn. Tranh ngựa của Từ Ninh cũng đã về tay nhà sưu tập và bảo tàng tư nhân… Nhưng tranh ngựa trên thị trường của các tác giả vẫn còn rất sôi động. Tham gia những hội, nhóm online riêng tư của họa sĩ và nhà sưu tập, khách có thể “săn” được những bức tranh ngựa ưng ý và phù hợp túi tiền. Tranh ngựa đa dạng về mức giá. Có những bức cả trăm triệu đồng của những tác giả tên tuổi, có những bức chỉ đôi, ba triệu đồng, thậm chí thấp hơn của những họa sĩ chưa có danh. n www.tienphong.vn VĂN HÓA 6 31/1-1/2/2026 TRANH NGỰA TƯNG BỪNG ĐUA CHEN TRÊN THỊ TRƯỜNG HỘI HỌA VIỆT. TỪ HỌA SĨ TRẺ, CHƯA CÓ DANH, ĐẾN HỌA SĨ TÊN TUỔI ĐỀU THỬ SỨC VỚI TRANH NGỰA. KHÁN GIẢ VỪA ĐƯỢC THƯỞNG LÃM, VỪA CÓ CƠ HỘI SỞ HỮU NHỮNG TÁC PHẨM HỘI HỌA CHÀO ĐÓN NĂM MỚI VỚI NGẬP TRÀN HY VỌNG. NÔNG HỒNG DIỆU NHIỀ U TRIỂ N LÃ M MỸ THUẬ T VỀ NGỰ A Nhiều triển lãm mỹ thuật về ngựa đã và đang diễn ra. Tầng 2 của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nộ i) đang diễn ra triển lãm Mã hóa quy tụ những tác giả gạo cội và trẻ trung: Đào Hải Phong, Trần Hồng Đức, Hoàng Phương Liên, Trần Nhật Thăng, Bình Nhi, Lê Ngọc Thuận, Lê Minh Trí, Nguyễn Minh, Nguyễn Phan Thảo Đan, Lê Thiết Cương… Tầng 1 của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang có triển lãm Ngựa trong nghệ thuật tạo hình. Đáng nói, Mã hóa, Ngựa trong nghệ thuật tạo hình có thời gian triển lãm khá dài, đủ để người xem thong dong thưởng thức. Mã hóa diễn ra từ 29/1-5/2. Ngựa trong nghệ thuật tạo hình diễn ra từ 30/1-1/3. Thánh Mã, triển lãm đặc biệt với số lượng tranh ngựa đồ sộ của người vẽ tranh ngựa nổi tiếng Lê Trí Dũng, đang diễn ra tại 115 Nguyễn Thái Học (Hà Nội). Họa sĩ tiết lộ, đơn vị tổ chức đã lọc ra 108 bức trong 1.000 bức ngựa của “lão chăn ngựa” để làm triển lãm này. Rộn ràng TẾT BÍNH NGỌ tranh ngựa Tranh ngựa của Từ Ninh Tranh ngựa của Tào Linh Tranh ngựa của Phạm An Hải Tranh ngựa của Hoàng Phương Liên

