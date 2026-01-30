Báo Tiền Phong số 30

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 30/1/2026 Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Sỹ Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Đoàn Minh Huấn - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Gia Túc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy Hà Nội… Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong không khí thiêng liêng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác nguyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ghi sổ lưu niệm tại Khu Di tích Kim Liên, Tổng Bí thư bày tỏ niềm xúc động và thành kính sâu sắc khi về thăm quê hương làng Sen - nơi đã hun đúc nên một nhân cách lớn, từ đó tỏa sáng con đường cứu nước, cứu dân, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Với truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia tiên của Người. Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác thể hiện tình cảm thiêng liêng và sự tôn kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh, song thân phụ mẫu, anh chị em ruột và những người thân trong gia tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các tướng lĩnh hy sinh trận mạc cùng hồn thiêng sông núi. Tại Di tích Quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 1942), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong giờ phút thiêng liêng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao và những đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Lê Hồng Phong và các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân. Với 40 tuổi đời, 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi và đầy nhiệt huyết, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng tất cả cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng và cả tính mệnh của mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân 217 liệt sĩ ngã xuống ngày 12/9/1930 tại cuộc biểu tình lịch sử của hàng ngàn nông dân và các liệt sĩ cách mạng tiền bối, trong phong trào đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh. Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, giai đoạn 2026- 2045 vừa được thông qua, Hà Nội sẽ triển khai các chương trình, dự án đầu tư về hạ tầng lớn về hạ tầng giao thông, để tái cấu trúc đô thị, thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết điểm nghẽn về ùn tắc giao thông... Trong giai đoạn này, Hà Nội dự kiến sẽ triển khai 20 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, với hàng loạt tuyến đường được xây dựng, cải tạo hoặc mở rộng, với tổng nguồn vốn gần 3 triệu tỷ đồng. Cụ thể, trong giai đoạn 20262035, Hà Nội sẽ triển khai 14 dự án lớn, tập trung vào hệ thống giao thông khung, gồm đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, trục hướng tâm và các công trình vượt sông. Nổi bật là dự án đường sắt đô thị với 14 tuyến, tổng chiều dài gần 1.000km, tổng mức đầu tư khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, đóng vai trò xương sống cho hệ thống vận tải công cộng. Cùng với đó, thành phố sẽ đầu tư xây dựng các tuyến Vành đai 4.5 dài khoảng 75km và Vành đai 5 dài khoảng 105km, với mặt cắt ngang từ 100m đến 120m, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục cải tạo, mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường huyết mạch. Ví như, Trục đường phía Nam sẽ mở rộng từ 40m lên thành 80m; mở rộng cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ lên đến 130m, từ 6 làn xe lên thành 10-12 làn xe (15.000 tỷ đồng); mở rộng Quốc lộ 1A lên từ 70m - 90m; mở rộng Quốc lộ 21, Quốc lộ 32 lên từ 50- 70m. Thành phố cũng sẽ xây dựng 16 cầu qua sông Hồng, 4 cầu qua sông Đà với quy mô từ 4-8 làn xe. Tổng số vốn đầu tư các dự án giai đoạn này là 2.682.997 tỷ đồng. Giai đoạn 2036-2045, thành phố sẽ triển khai 6 dự án, trong đó, có 3 dự án về sân bay. Cụ thể, thành phố sẽ xây dựng sân bay thứ 2 với tổng mức đầu tư 150.000 tỷ đồng; đồng thời cải tạo, nâng cấp sân bay Hòa Lạc (36.000 tỷ đồng) và sân bay Gia Lâm (10.000 tỷ đồng). Bên cạnh đó, thành phố sẽ xây dựng tuyến cao tốc Chợ Bến- Yên Mỹ với tổng mức đầu tư 16.000 tỷ đồng; Trục Đỗ Xá- Quan Sơn (chiều dài khoảng 15km, rộng 40m) với tổng mức đầu tư 1.140 tỷ đồng)... Số vốn đầu tư giai đoạn này cần khoảng 288.140 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đầu tư các dự án hạ tầng giai đoạn 2026- 2045 là 2.971.137 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện các dự án trên gồm khu vực nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và khu vực FDI. THANH HIẾ U HÀ NỘI: Gần 3 triệu tỷ đồng thực hiện các dự án giao thông chiến lược Dự kiến, từ nay đến năm 2045, Hà Nội sẽ triển khai 20 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, với hàng loạt tuyến đường được xây dựng, cải tạo hoặc mở rộng, với tổng nguồn vốn gần 3 triệu tỷ đồng. Tuyến đường trục phía Nam chuẩn bị hoàn thành

Tạ i buổ i hộ i đà m sá ng 29/1, Chủ tịch nước Lương Cườ ng khẳng định, Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại; nhấn mạnh Việt Nam mong muốn phát triển sâu rộng, toàn diện quan hệ với EU, không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia thành viên EU. Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai nội hàm Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU với 6 định hướng trọng tâm, trong đó có việc tăng cường tin cậy chính trị thông qua các trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, mở rộng các cơ chế hợp tác mới, xác định hợp tác kinh tế tiếp tục là động lực quan trọng cho quan hệ song phương, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành một trụ cột hợp tác song phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Chủ tịch nước đề nghị EU thúc đẩy hợp tác kinh tế biển, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nghề cá bền vững và sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam; khẳng định Việt Nam ủng hộ thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU và sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai bên thực chất hơn nữa, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN - EU vào năm 2027. Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực ASEAN và trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, là đối tác chia sẻ điểm tương đồng với EU về tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ thương mại tự do, tự do hàng hải. Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng hai bên có rất nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, quản trị, an ninh và giao lưu nhân dân; mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như thương mại - đầu tư, nông nghiệp, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng, cơ sở hạ tầng và kết nối giao thông…, tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trở thành hình mẫu hợp tác giữa EU với một quốc gia Đông Nam Á. HÌNH THÀNH TRỤ CỘT HỢP TÁC MỚI Hai nhà lãnh đạo đã chính thức công bố việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên Đối tác chiến lược toàn diện sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời thống nhất phương hướng xây dựng kế hoạch hành động nhằm triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa lĩnh vực này trở thành trụ cột hợp tác mới trong quan hệ song phương, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của châu Âu trong khoa học, chuyển đổi số và kết nối; thúc đẩy triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA) nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cho cả hai bên, nhất là việc thúc đẩy dòng vốn chất lượng cao của EU vào Việt Nam; duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Quốc phòng - An ninh Việt Nam - EU; thúc đẩy hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh biển, an ninh mạng và quản lý khủng hoảng. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, năng lượng sạch... Hai bên cũ ng nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó với các thách thức toàn cầu, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, tự do hàng không và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, trong đó có Biển Đông, cũng như tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. BÌNH GIANG Sau cuộc hội đàm sáng 29/1, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa chủ trì gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm; công bố Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Việt Nam-EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện 3 n Thứ Sáu n Ngày 30/1/2026 THỜI SỰ Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa ẢNH: NHẬT MINH Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2829/1. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Việ t Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm dự án metro số 3 của Hà Nội Trưa 29/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến thăm dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3, một công trình được Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đồng tài trợ. Tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3, với điểm đầu là ga Nhổn và kết thúc là ga Hà Nội, là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và nâng cao chất lượng môi trường đô thị. Phát triển hạ tầng, bao gồm các tuyến metro đô thị, giao thông xanh, đường sắt, cảng biển, sân bay, đường sắt cao tốc, là lĩnh vực mà EU nhận thấy còn nhiều tiềm năng và mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam. Sau chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Cao ủy EU phụ trách hạ tầng dự kiến sắp có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam để trao đổi về hợp tác cụ thể, bao gồm hợp tác với EIB và các dự án song phương với các nước thành viên EU. BÌNH GIANG Sáng 29/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đuaKhen thưởng Trung ương (Hội đồng) chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”; xem xét đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân. Tại phiên họp, Hội đồng đã thảo luận, thống nhất về Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”. Trong đó, tập trung làm rõ nội hàm của phong trào trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết của Bộ Chính trị; các căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn; mục đích, ý nghĩa, nội dung, tiêu chí, hình thức, tiêu chuẩn; giải pháp, thời gian thực hiện phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”. Nhất trí với việc phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua: “Phát triển kinh tế tư nhân và phát huy vai trò của kinh tế Nhà nước”, “Xây dựng xã, phường, đặc khu an toàn, hạnh phúc, không có ma túy, không có tội phạm”... Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc nhở việc phát động và tổ chức phong trào thi đua trong giai đoạn mới phải gắn với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; tạo động lực, truyền cảm hứng toàn dân tộc tham gia thi đua, tích cực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kép - xanh và số. Cùng với đó, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học, trí thức, học sinh, sinh viên và toàn thể nhân dân; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển quốc gia, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị và trong nhân dân, tham gia phát triển đất nước nhanh và bền vững; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt người đứng đầu, cần tiên phong trong nâng cao năng lực số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại địa phương và cơ quan; cũng như chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua. PV (theo TTXVN) Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái Với quan điểm “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái”, Thủ tướng Phạ m Minh Chính chỉ đạo tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua đã phát động trước đây, đồng thời phát động các phong trào thi đua mới phù hợp với bối cảnh mới, thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; các phong trào phải được sự tham gia của toàn dân và mọi người được hưởng thụ… Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nói chuyện với các kỹ sư tại dự án metro số 3 ở khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám ẢNH: NHẬT MINH

4 n Thứ Sáu n Ngày 30/1/2026 XÃ HỘI TRẢI NGHIỆM TRỞ THÀNH “THƯỚC ĐO” MỚI Theo ghi nhận từ nhiều công ty lữ hành, mùa Tết 2026 có một thay đổi lớn so với các năm trước là chất lượng trải nghiệm được đặt lên hàng đầu. Trong bối cảnh giá vé máy bay, khách sạn và tỷ giá đều có biến động, giá tour nước ngoài dịp Tết cũng tăng so với năm trước. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mức tăng này không khiến nhu cầu sụt giảm. Chị Ngô Hương Sen (công ty lữ hành AZTour) cho biết, phần lớn khách hàng năm nay quan tâm nhiều hơn đến giờ bay, vị trí khách sạn, độ hợp lý của lịch trình, chất lượng bữa ăn và thời gian nghỉ ngơi trong hành trình. “Khách chấp nhận giá cao hơn nếu thấy rõ họ được hưởng dịch vụ tốt hơn và thoải mái hơn”, chị Sen khẳng định. Trên thực tế, các tour có giờ bay đẹp, khách sạn trung tâm, lịch trình không quá dày đặc, được ưu tiên đặt chỗ sớm hơn so với những tour giá rẻ nhưng phải bay đêm, đổi khách sạn nhiều lần hoặc di chuyển liên tục. Có vẻ như tư duy tiêu dùng của du khách đã thay đổi, họ bắt đầu thờ ơ với lựa chọn “đi được nhiều nơi nhất với chi phí thấp nhất”, quay sang ưu tiên “đi như thế nào để tận hưởng trọn vẹn nhất”. Ở nhóm khách trẻ, xu hướng này còn thể hiện rõ nét hơn. Anh Thanh Tùng (Công ty Vietravel) chia sẻ: “Thay vì mua tour đại trà, nhiều người lựa chọn các gói du lịch cá nhân hóa, có hướng dẫn viên địa phương, kết hợp hoạt động thủ công, trải nghiệm ẩm thực bản xứ, tham quan làng nghề hoặc tham gia các lễ hội truyền thống. Những tour như vậy thường có giá cao hơn, quy mô nhỏ hơn, nhưng lại được đặt kín từ sớm”. Hướng dẫn viên Trịnh Quân (Alleztour) kể: “Từ khoảng sau dịch COVID-19, đặc biệt là dịp Tết, những tour thiết kế riêng cho nhóm nhỏ bán rất nhanh. Có tour vừa mở bán vài ngày đã đủ khách, dù giá cao hơn tour thông thường từ 20 đến 30%”. Theo anh, nhóm khách trẻ hiện nay không muốn bị gò bó trong lịch trình cứng nhắc, càng không thích cảm giác chạy sô giữa các điểm tham quan. Họ sẵn sàng trả thêm tiền để được tự chọn thời gian nghỉ ngơi, điểm ăn uống, thậm chí là người dẫn đường phù hợp với sở thích cá nhân. Số liệu từ hệ thống chi nhánh Vietravel cho thấy, lượng khách đăng ký tour nước ngoài trong hai tháng cuối năm 2025 tăng gần 30% so với cùng kỳ. Ngay từ tháng 10, nhiều tour Tết 2026 đã đạt tỷ lệ lấp đầy 50%, thậm chí 60-80% ở một số tuyến. Đại diện của MayTrip cho biết, các sản phẩm cao cấp như tour Hokkaido mùa đông, trải nghiệm tuyết, onsen, ẩm thực địa phương tại Nhật Bản hay tour khám phá văn hóa tại Hàn Quốc đều đạt tỷ lệ lấp đầy sớm từ tháng 12/2025. Điểm chung của các sản phẩm này là không chạy theo số lượng điểm tham quan, mà chú trọng chiều sâu trải nghiệm. “Khách ngày càng muốn sống trong điểm đến, muốn hiểu văn hóa, ăn món bản địa, nghe câu chuyện của người địa phương, thay vì chỉ chụp ảnh rồi đi. Đó là lý do những tour thiết kế kỹ lưỡng được ưu tiên. Ngoài ra, với nhiều gia đình, chuyến du lịch đầu năm không chỉ là một kỳ nghỉ, mà còn là dịp gắn kết, tái tạo năng lượng và tạo kỷ niệm chung. Vì thế, họ sẵn sàng đầu tư nhiều hơn để tránh những trải nghiệm mệt mỏi, vội vàng”, anh Thanh Tùng nhận định. Bên cạnh xu hướng du lịch nước ngoài, mùa Tết 2026 cũng ghi nhận sự thay đổi trong cách du khách lựa chọn các điểm đến trong nước. Thay vì tập trung vào những địa danh quen thuộc, đông đúc và dễ check-in, nhiều người bắt đầu tìm đến các vùng có không gian yên tĩnh, gắn với thiên nhiên và đời sống bản địa. Các tuyến Tây Bắc, Tây Nguyên, miền biển Nam Trung Bộ hay vùng nông thôn ven đô Hà Nội, TPHCM được quan tâm nhiều hơn nhờ khả năng mang lại cảm giác thư thái và cân bằng trong những ngày đầu năm. XU HƯỚNG TÌM CÂU CHUYỆN PHÍA SAU ĐIỂM ĐẾN Song song với việc ưu tiên chất lượng dịch vụ, một xu hướng nổi bật khác của du lịch Tết 2026 là sự quan tâm ngày càng lớn đến câu chuyện của điểm đến. Du khách không còn mặn mà với tour 0 đồng, combo siêu rẻ hay hành trình mua Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày đang tạo nên một mùa cao điểm đặc biệt sôi động của thị trường du lịch. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã lên kế hoạch du lịch từ rất sớm, thay vì chờ sát Tết mới săn tour giá rẻ như trước. Xu hướng du lịch Tết năm nay nghiêng về các trải nghiệm văn hóa và khám phá các câu chuyện phía sau điểm đến Năm nay, tâm lý tiêu dùng du lịch đang có sự dịch chuyển rõ rệt: du khách sẵn sàng chi nhiều hơn để đổi lấy những hành trình đáng nhớ, thay vì chỉ chăm chăm so tiền vé hay giá phòng. DU LỊCH TẾT 2026: Không còn chạy theo giá rẻ SA PA - DÀY ĐẶC LỄ HỘI DỊP TẾT Là khu du lịch quốc gia, định hướng phát triển thành Khu du lịch quốc tế, Sa Pa tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam. Ngay trong dịp Tết Dương lịch 2026, phường Sa Pa đã đón hơn 148.000 lượt khách, trong đó lượng khách lưu trú chiếm tỷ lệ cao. Công suất sử dụng phòng đạt từ 95% đến 100%, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng trong các ngày cao điểm. Con số này cho thấy nhu cầu du lịch đến Sa Pa dịp lễ, Tết vẫn duy trì ở mức rất cao, bất chấp thời tiết mùa đông và áp lực hạ tầng. Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND phường Sa Pa cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sa Pa được dự báo tiếp tục là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Với kỳ nghỉ kéo dài, cùng xu hướng du lịch trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và không gian lễ hội đầu xuân, lượng khách đến Sa Pa có thể tăng mạnh so với ngày thường, tập trung cao vào giai đoạn từ mùng 1 Tết đến hết Rằm tháng Giêng. Theo ông Liễn, năm nay, phường Sa Pa không chỉ kỳ vọng vào lượng khách tăng mà còn hướng tới nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và lễ hội truyền thống được xây dựng với mật độ dày, trải đều tại nhiều không gian như khu trung tâm, các khu du lịch trọng điểm và những điểm di sản văn hóa. Từ Lễ hội mùa Xuân, Hội xuân Mở Cổng Trời, Sắc xuân Thác Bạc, Ngày hội núi Hàm Rồng đến các hoạt động thực hành tín ngưỡng, trình diễn văn hóa dân tộc, đều nhằm tạo thêm lựa chọn cho du khách, tránh tập trung quá đông tại một điểm. “Chúng tôi xác định Tết không chỉ là thời điểm cao điểm du lịch mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Sa Pa xanh, bản sắc, thông minh. Vì vậy, công tác chuẩn bị được triển khai sớm, đồng bộ, từ nội dung lễ hội, công tác tuyên truyền, chỉnh trang đô thị đến bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, y tế...”, ông Liễn nói. UBND phường Sa Pa đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể cho từng nhóm hoạt động, đặc biệt là phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn tại các khu vực đông khách. Chính quyền địa phương cũng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp du lịch, hiệp hội nghề nghiệp để vận động niêm yết giá, không tăng giá dịch vụ dịp Tết, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch quy mô phù hợp. MỘT SỐ HOMESTAY Ở MÙ CANG CHẢI “CHÁY” PHÒNG Càng gần Tết Nguyên đán, nhu cầu du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng của du khách đến các xã vùng cao khu vực huyện Mù Cang Chải (Yên Bái cũ), nay thuộc tỉnh Lào Cai, ngày càng tăng. Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, ruộng bậc thang nổi tiếng, bản sắc văn hóa dân tộc Mông đậm đà cùng không khí Tết truyền thống vùng cao, các địa phương như La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Nậm Có đang trở thành điểm đến hấp dẫn trong dịp đầu năm. Theo ghi nhận, lượng khách tìm hiểu thông tin và đặt phòng lưu trú trong dịp Tết tăng mạnh, chủ yếu tập trung tại các homestay, nhà nghỉ cộng đồng. Anh Giàng A Dê, chủ cơ sở lưu trú Hello Mù Cang Chải tại thôn La Pán Tẩn, xã Púng Luông cho biết, ngay từ đầu tháng Chạp đã có nhiều đoàn khách liên hệ đặt phòng, chủ yếu là các gia đình và nhóm bạn trẻ mong muốn trải nghiệm Tết cùng người dân bản địa. “Công suất phòng của gia đình gần như kín chỗ trong những ngày Tết”, anh Dê chia sẻ. Tây Bắc bắt đầu “nóng” Lễ hội giã bánh giầy của người Mông ở Mù Cang Chải ẢNH: A LÙ Nhằm phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán 2026, các địa điểm du lịch nổi tiếng của Tây Bắc như Sa Pa hay Mù Cang Chải đang chuẩn bị nhiều chương trình hấp dẫn. Nhu cầu dự báo tăng cao, một số homestay ở Mù Cang Chải đã báo “cháy” phòng. Theo ông Liễn, mục tiêu xuyên suốt là để du khách đến Sa Pa không chỉ “đi chơi Tết”, mà thực sự cảm nhận được không khí xuân vùng cao, sự hiếu khách của người dân và những giá trị văn hóa đặc trưng.

5 n Thứ Sáu n Ngày 30/1/2026 XÃ HỘI Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 19/1, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang cho biết, lượng khách du lịch đến địa phương dịp Tết năm nay tăng rõ rệt so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế chiếm tỷ lệ cao, khách nội địa cũng tăng mạnh. Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú tại các điểm du lịch trọng điểm đã kín phòng từ rất sớm. Theo ông Huy, sức hút của du lịch An Giang đến từ việc liên tục đưa vào khai thác các sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu trải nghiệm của du khách. Trong cao điểm Tết, dù giá vé máy bay được dự báo tăng so với ngày thường, song việc mở thêm các tuyến bay, tuyến tàu mới cùng sự tham gia của các hãng hàng không mới giúp du khách có thêm lựa chọn, việc di chuyển thuận lợi hơn. “Tuy nhiên, áp lực lớn nhất hiện nay vẫn là dịch vụ lưu trú, nhất là hệ thống khách sạn trong cao điểm Tết, khi nhu cầu tăng nhanh trong thời gian ngắn”, ông Huy nhận định. Ông Đinh Hiền Lựa - Trưởng phòng Kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân Phương Cát (Phú Quốc) cho biết, thị trường du lịch Phú Quốc dịp Tết năm nay ghi nhận lượng khách tăng mạnh, trong đó khách Việt chiếm khoảng 80%, khách quốc tế duy trì mức cao nhờ xu hướng lưu trú dài ngày. “Tình trạng ‘cháy phòng’ xuất hiện rất sớm, nhiều cơ sở lưu trú đã kín phòng từ tháng 10/2025 và dự kiến kéo dài đến hết tháng 3/2026. Không chỉ khu vực trung tâm, nhiều cơ sở lưu trú xa trung tâm cũng rơi vào tình trạng khan hiếm phòng”, ông Lựa nói. Về giá vé máy bay, theo ông Lựa, giá vé Tết tăng so với ngày thường nhưng không đột biến, tương đương hoặc thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, vé khứ hồi TPHCM - Phú Quốc dao động 3 - 4,5 triệu đồng dịp Tết; chặng Hà Nội - Phú Quốc ở mức 5 - 6 triệu đồng/vé khứ hồi. Ở mảng vận chuyển mặt đất, doanh nghiệp của ông Lựa hiện khai thác 45 xe du lịch và đã được đặt kín từ nay đến Tết. Dù nhu cầu tăng cao, giá dịch vụ không tăng đột biến. Theo đại diện doanh nghiệp, mặt bằng giá dịch vụ du lịch Phú Quốc dịp Tết năm nay nhìn chung ổn định, minh bạch, các địa phương và doanh nghiệp đang phối hợp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho du khách trong mùa cao điểm. Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, ngành du lịch đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nhằm bảo đảm hoạt động du lịch diễn ra an toàn, văn minh, giàu bản sắc. Các khu, điểm du lịch và doanh nghiệp dịch vụ được yêu cầu xây dựng phương án đón khách; chỉnh trang cảnh quan; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; bố trí lực lượng hỗ trợ du khách, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh. Đặc biệt, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải niêm yết, công khai giá, tuyệt đối không nâng giá, ép giá hay “chặt chém”. Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ lưu trú, lữ hành, vận chuyển và hoạt động hướng dẫn viên được tăng cường; các vi phạm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương sẽ bị xử lý nghiêm. NHẬT HUY Khánh Hòa tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn PHÚ QUỐC: Nhiều khách sạn kín phòng Mùa du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng khách đến An Giang tăng mạnh, đặc biệt là khách quốc tế. Tại Phú Quốc, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú đã kín phòng từ sớm. Ngành du lịch địa phương đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm phục vụ du khách an toàn, văn minh, không để xảy ra tình trạng “chặt chém”. Khách quốc tế đến Phú Quốc tăng mạnh Ngày 29/1, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết: Ngành du lịch Khánh Hòa chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với mục tiêu đón lượng lớn du khách. Để phục vụ du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa dịp Tết, tỉnh tổ chức hoạt động bắn pháo hoa tại 7 điểm trong đêm Giao thừa. Ngoài ra, còn có các chương trình nghệ thuật sôi động và các hoạt động văn hóa - tâm linh đặc sắc tại Tháp Bà, Chùa Long Sơn cùng các sự kiện như giải đua xe Castrol Superbike Fest hứa hẹn tạo sức hút mạnh mẽ cho du lịch biển đảo. Festival mô tô “Castrol Superbike Fest 2026” quy tụ hơn 2.000 biker, diễn ra trong 3 ngày với màn diễu hành hoành tráng cùng chương trình đại nhạc hội. Các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh cũng tổ chức chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 tại Quảng trường 2 Tháng 4 và Countdown tại Vinpearl Nha Trang (đảo Hòn Tre). Tổ chức tham quan, lễ chùa tại Tháp Bà Ponagar, Chùa Long Sơn và trải nghiệm “Tết xưa” tại Nha Trang Xưa. Trong dịp Tết Dương lịch 2026 vừa qua, Khánh Hòa đón hơn 500.000 lượt khách, doanh thu đạt hơn 648 tỷ đồng. Công suất phòng tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển và Bãi Dài - Cam Ranh đạt trên 90%. Năm 2026, Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 18 triệu lượt khách, trong đó có hơn 6 triệu lượt khách quốc tế. LỮ HỒ sắm dày đặc. Thay vào đó, họ chú ý đến những trải nghiệm mang tính tham gia, như ở nhà dân, học nấu món truyền thống, làm nông nghiệp ngắn ngày, đi chợ phiên, hay dự lễ hội làng,... những hoạt động này giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương và tạo sự gắn kết thực sự với điểm đến. Theo nhận định của một số đơn vị lữ hành, năm nay có sự bùng nổ của các tuyến tour gắn với văn hóa, lịch sử và thiên nhiên. Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu nhờ hệ thống sản phẩm đa dạng, từ lễ hội đầu năm, trải nghiệm tuyết, đến văn hóa ẩm thực và đời sống bản địa. Với nhiều gia đình Việt, đây là những điểm đến an toàn nhưng vẫn đủ mới mẻ để khám phá. Bên cạnh đó, du lịch Trung Quốc cũng phục hồi mạnh mẽ. Theo Danh Nam Travel, nhu cầu đi Trung Quốc dịp Tết tăng khoảng 25-30% so với cùng kỳ. Các tuyến Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Cáp Nhĩ Tân, Phượng Hoàng cổ trấn, Cửu Trại Câu được ưa chuộng nhờ kết hợp tham quan cảnh quan với trải nghiệm văn hóa mùa xuân. Nhiều tour Trung Quốc hiện nay được thiết kế theo hướng chậm hơn, giảm thời lượng mua sắm, tăng thời gian tham quan di sản, phố cổ, làng nghề. Các đơn vị lữ hành cho biết, khách Việt ngày càng quan tâm đến chiều sâu văn hóa, khác với trước đây chỉ thích mua hàng miễn thuế. Ở phân khúc cao cấp, các điểm đến xa như Ai Cập, Bhutan cũng ghi nhận sức hút lớn. Những tour này hướng tới nhóm khách có thu nhập cao, tìm kiếm trải nghiệm khác biệt. Ai Cập hấp dẫn bởi kim tự tháp, sông Nile, lịch sử cổ đại, trong khi Bhutan mang đến không gian tĩnh lặng, thiên nhiên ít bị can thiệp và đậm đặc các yếu tố tâm linh. Đại diện của MayTrip cho biết, các tour Ai Cập và Bhutan dịp Tết thường kín chỗ sớm dù giá cao, bởi khách hàng coi đây là “hành trình để đời”, khó có thể thực hiện trong những kỳ nghỉ ngắn khác trong năm. HẠ ĐAN Không chỉ dịch vụ lưu trú, các hoạt động trải nghiệm như thưởng thức ẩm thực địa phương, tham quan ruộng bậc thang mùa đông, săn mây và đặc biệt là các tour leo núi cũng ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt. Anh Hờ A Chờ, người làm du lịch tại thôn Chế Cu Nha, xã Mù Cang Chải cho biết, năm nay số lượng đoàn khách tham gia chinh phục các đỉnh núi cao tăng hơn so với các năm trước, kéo dài từ trước Tết đến ngay sau kỳ nghỉ nên chúng tôi phải luôn chủ động để đưa đón khách. Cùng chung nhận định, anh Hờ A Hồng, thôn Tu San, xã Nậm Có cho biết, mùa này và sau Tết, nhiều du khách lựa chọn các tour leo núi Lùng Cúng và những đỉnh núi lân cận để săn mây. Do đó, các nhóm hướng dẫn viên địa phương luôn chủ động về nhân lực và thời gian nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. Trước dự báo lượng khách tăng cao, chính quyền các xã Púng Luông, Mù Cang Chải, Nậm Có đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phục vụ du lịch Tết. Các cơ sở lưu trú được yêu cầu chỉnh trang phòng ốc, đảm bảo vệ sinh, chăn ấm, nước nóng và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu. Lãnh đạo các địa phương trên cho biết sẽ tiếp tục hướng dẫn các hộ làm du lịch cộng đồng nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần mang đến cho du khách một mùa du lịch Tết an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa vùng cao. THÀNH ĐẠT - A LÙ Một góc Sa Pa mù sương ẢNH: PHẠM BẰNG Tái hiện không gian lễ hội Tết xưa tại nhà hàng Nha Trang xưa, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: L.H Từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Trung Quốc, Ai Cập, Bhutan, các tuyến tour Tết năm nay đều ghi nhận mức đặt chỗ cao, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp. Theo các doanh nghiệp lữ hành, đây không chỉ là kết quả của kỳ nghỉ dài ngày hiếm có, mà còn phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong cách người Việt nhìn nhận giá trị của một chuyến đi đầu năm. Du khách sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho các tour du lịch dài ngày hơn, chất lượng cao hơn

6 n Thứ Sáu n Ngày 30/1/2026 KHOA GIÁO KHI NIỀM TIN BỊ TỔN THƯƠNG Ngày 14/1, fanpage của nhóm Liêm chính khoa học xuất hiện bài viết nêu nghi vấn một giảng viên sử dụng bằng cấp giả. Người viết bài chỉ đích danh ông Đ.N.N, khoa Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Theo thông tin nhóm này thu thập được, trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, ông Đ.N.N được giới thiệu là nhận bằng tiến sĩ của Đại học Queensland (Úc) năm 2022. Tuy nhiên, khi đối chiếu với các nguồn chính thống của Đại học Queensland, người viết bài cho biết không tìm thấy bất kì thông tin nào về nghiên cứu sinh mang tên Đ.N.N; thư viện nhà trường cũng không lưu trữ luận án tiến sĩ tương ứng. Từ các dữ liệu này, nhóm Liêm chính khoa học đã gửi thư tới Đại học Queensland để xác minh. Phản hồi từ phía trường đại học khẳng định không có người tên Đ.N.N trong danh sách tốt nghiệp năm 2022 như ghi trên bằng. Một chi tiết khác cũng được chỉ ra, trong văn bản được cho là “bằng tiến sĩ” của ông Đ.N.N, người kí tên với chức danh ViceChancellor (Phó hiệu trưởng) là GS. Peter Hoj. Tuy nhiên, GS. Peter Hoj đã thôi giữ chức Phó hiệu trưởng Đại học Queensland từ tháng 8/2020, do đó không thể kí văn bằng vào thời điểm tháng 12/2022. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã yêu cầu ông Đ.N.N cung cấp các tài liệu cần thiết, gồm xác nhận của Đại học Queensland trong thời gian theo học, đường dẫn luận án, văn bằng tiến sĩ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhà trường, sau đó ông N. không trực tiếp làm việc mà nhờ người thân đến và thừa nhận bằng tiến sĩ do Đại học Queensland cấp là không có thật. “Nhận được thông tin này, tôi chết điếng. Vì chúng tôi đã tin tưởng ông N”, PGS. Nguyễn Quang Huy chia sẻ. Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, ông Đ.N.N là cựu sinh viên của trường, sau khi tốt nghiệp được giữ lại làm giảng viên. Sau khi có bằng thạc sĩ, khoảng trước thời điểm dịch COVID-19, ông N. báo cáo với nhà trường rằng nhận được học bổng nghiên cứu sinh tại Đại học Queensland. Sau thời gian xin nghỉ để đi học, ông N. trở lại trường với tấm bằng tiến sĩ được cho là do cơ sở này cấp. PGS. Nguyễn Quang Huy thừa nhận, nhà trường không thể ngờ một người làm việc trong môi trường giáo dục, lại là cựu sinh viên của nhà trường có thể ngang nhiên gian dối về bằng cấp. “Lỗi trước hết thuộc về nhà trường, và tôi, với tư cách hiệu trưởng, phải chịu trách nhiệm”, ông Huy nói. Theo ông, do tin tưởng nên nhà trường đã không tiến hành kiểm tra, đối soát các tài liệu mà ông N. cung cấp, từ công văn liên quan tới học bổng, thư mời sang Úc, cho tới việc không yêu cầu làm thủ tục công nhận văn bằng theo quy định. Về hệ lụy đối với hoạt động đào tạo, PGS. Nguyễn Quang Huy cho biết, điều kiện mở ngành của nhà trường vẫn đảm bảo do khoa hiện còn đủ số tiến sĩ theo quy định. Tuy nhiên, đề án đào tạo liên kết quốc tế với Đại học Plymouth Marjon (Vương quốc Anh) dự kiến phải dừng tuyển sinh do thiếu hụt nhân sự chủ chốt sau khi ông N bị buộc thôi việc. Ngoài ra, còn có một tiến sĩ khác của khoa Tiếng Anh đã nộp đơn xin chuyển công tác. Theo lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, ngay sau khi vụ việc được làm rõ, nhà trường đã báo cáo các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT, đồng thời mời cơ quan công an vào cuộc. Ngày 28/1, Hội đồng kỉ luật nhà trường họp xem xét vụ việc. Sáng 29/1, PGS. Nguyễn Quang Huy kí quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Đ.N.N. LỖ HỔNG QUẢN LÍ VĂN BẰNG Tại lễ vinh quy tân tiến sĩ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa được tổ chức, PGS. Nguyễn Quang Huy thẳng thắn nhìn nhận, học vị tiến sĩ không phải là dấu chấm kết thúc, mà là cột mốc mở ra những trách nhiệm lớn hơn đối với tri thức, giáo dục và xã hội. Theo ông, một người trở thành tiến sĩ không chỉ vì hoàn thành một luận án, mà bởi đã hình thành được tư duy độc lập, hoài nghi có trách nhiệm, trung thực với dữ liệu và kiên nhẫn với con đường khoa học vốn dài và nhiều thách thức. Đó là quá trình hình thành nhân cách khoa học. “Việc xử lí một giảng viên sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp không chỉ là xử lí vi phạm pháp luật, mà còn là xử lí sự vi phạm liêm chính khoa học - nền tảng đạo đức cốt lõi của người làm khoa học”, PGS. Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh. Theo ông, việc xóa tên khỏi bia tiến sĩ là thông điệp rõ ràng về ranh giới đạo đức không thể thỏa hiệp. Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 khẳng định, điều này không nhằm làm lu mờ niềm vui của các tân tiến sĩ mà để nhấn mạnh rằng, học vị tiến sĩ không chỉ là danh xưng, còn là danh dự. Danh dự không thể vay mượn, không thể thay thế và càng không thể đánh đổi. Theo ghi nhận của Tiền Phong, từ vụ việc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc một giảng viên vì sử dụng bằng tiến sĩ giả, có thể thấy những lỗ hổng đáng lo ngại trong công tác quản lí văn bằng giảng viên đại học hiện nay. Thứ nhất, khâu thẩm tra bằng cấp tại nhiều cơ sở còn mang tính hình thức, nặng về hồ sơ giấy tờ. Việc xác minh chủ yếu dựa vào bản sao do cá nhân cung cấp, thiếu đối soát trực tiếp với cơ sở đào tạo cấp bằng hoặc các hệ thống kiểm định quốc tế. Khi niềm tin đặt vào hồ sơ lấn át “kiểm chứng độc lập”, rủi ro gian dối là khó tránh. Thứ hai, Việt Nam hiện chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia liên thông về văn bằng, học hàm. Mỗi trường tự quản, tự kiểm, dẫn tới tình trạng chắp vá, không đồng đều, thậm chí để sai phạm kéo dài nhiều năm mới bị phát hiện. Thứ ba, trách nhiệm giải trình của hội đồng tuyển dụng, bổ nhiệm còn mờ nhạt. Khi xảy ra sai phạm, cá nhân vi phạm thường bị xử lí, nhưng vai trò của các bộ phận thẩm định hồ sơ hiếm khi được xem xét đầy đủ, làm suy yếu kỉ cương học thuật. Cuối cùng, sức ép chạy theo chỉ tiêu tiến sĩ, chuẩn hóa đội ngũ trong bối cảnh tự chủ đại học cũng là nguyên nhân sâu xa. Khi số lượng trở thành áp lực, chất lượng kiểm chứng dễ bị xem nhẹ. NGHIÊM HUÊ Lần đầu tiên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc một giảng viên vì sử dụng bằng tiến sĩ giả. Sự việc không chỉ gây chấn động nội bộ nhà trường, mà còn đặt ra những câu hỏi nghiêm khắc về cách thức quản lí, quản trị đại học liên quan học thuật và liêm chính khoa học. Vườn cây tiến sĩ, nơi có bia tiến sĩ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Bằng tiến sĩ giả và lỗ hổng quản lý Vụ việc không chỉ là câu chuyện một cái tên bị đục bỏ, hay một giảng viên bị buộc thôi việc, mà là lời cảnh báo nghiêm khắc về niềm tin, chuẩn mực và đạo đức học thuật. Siết chặt quản lí bằng cấp giảng viên, vì thế, không thể dừng ở xử lí sự vụ, mà cần cải cách toàn diện hệ thống kiểm chứng theo hướng minh bạch, liên thông và trách nhiệm đến cùng. Chiều 29/1, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM thông tin Sở sẽ có văn bản yêu cầu các trường dừng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food). Đây là đơn vị bị báo chí phản ánh dùng thực phẩm hết hạn, thực phẩm bẩn chế biến suất ăn bán trú cho hàng nghìn học sinh tại TPHCM. Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu Hiệu trưởng các trường cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xây dựng phương án tổ chức cho học sinh ăn bán trú hiệu quả nhất, trên nguyên tắc bảo đảm chế độ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Với các trường học không sử dụng sản phẩm của Sago Food, lãnh đạo các trường cũng cần tăng cường giám sát từng khâu trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú. "Hiện Sở đang tích cực phối hợp làm việc với các đơn vị liên quan về vấn đề này. Hiệu trưởng nhà trường sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra tình trạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường học của mình", ông Minh nói. Ông Minh nói thêm, việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng đã thực sự được đưa vào trường học hay mới nằm ở phạm vi nội bộ công ty sẽ chờ kết luận điều tra chính thức từ cơ quan công an và Sở An toàn thực phẩm TPHCM. Đến trưa 29/1 theo thống kê của Tiền Phong, có ít nhất 8 trường học ở TPHCM tạm dừng tổ chức ăn bán trú hoặc đổi nhà cung cấp suất ăn hoặc thực phẩm với công ty trên, gồm: Trường tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng), Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận), Trường tiểu học Nguyễn Văn Tạo (phường Hiệp Phước), Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu), Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), Trường THCS Khánh Bình (phường Chánh Hưng), Trường THCS Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), Trường mầm non Hoa Hồng (phường Phú Thuận). Theo nguồn tin của Tiền Phong, có ít nhất 15 trường học sử dụng sản phẩm của công ty Sago Food với hàng nghìn học sinh ăn các suất ăn từ đơn vị trên cung cấp hàng ngày. ANH NHÀN TPHCM dừng mọi bữa ăn bán trú do công ty nghi dùng thịt bẩn cung cấp Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường dừng mọi bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food). Hình ảnh thịt được sơ chế trong phóng sự đăng tải trên báo chí

