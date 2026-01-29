Báo Tiền Phong số 29

Ông Trump kích thích xu hướng "xoay trục" sang Trung Quốc HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ CỦA NỮ GOLFER SỐ 1 VIỆT NAM Đề án di dân phố cổ để tái thiết đô thị từ năm 1998 nhưng đến nay mới thực hiện được một phần DỨT KHOÁT THOÁT KHỎI LỐI TƯ DUY CŨ HÀNH ĐỘNG BẰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC THIẾT THỰC Thí sinh "mắc kẹt" giữa các quy định THỰC HIỆN "5 HÓA" PHÚ QUỐC Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng Cần giải bài toán 29/1/2026 Số 29 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Đình Bắc sánh vai cùng Li Hao HÀ NỘ I SẼ DI DỜ I HÀ NG TRĂM NGHÌN DÂN NỘI ĐÔ: TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Con ngựa đắt giá nhất Việt Nam, được coi là quốc bảo

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 29/1/2026 LÀM RÕ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN PHÙ HỢP VỚI MỘT TỈNH MIỀN NÚI Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo nhấn mạnh, Cao Bằng là mảnh đất biên cương của Tổ quốc, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh và đối ngoại; đồng thời là cái nôi của cách mạng Việt Nam, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn làm điểm tựa đầu tiên khi trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng và mở ra những quyết định mang tính bước ngoặt đối với vận mệnh dân tộc. Từ Cao Bằng, con đường cách mạng Việt Nam được xác lập, bản lĩnh chiến lược của Đảng được tôi luyện, khát vọng độc lập, tự cường của dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ và bền bỉ. Lịch sử đã trao cho Cao Bằng một vị thế rất đặc biệt: vừa là phên giậu vững chắc nơi địa đầu Tổ quốc, vừa là nơi khởi nguồn của tư duy chiến lược và tinh thần tự lực, tự cường làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ truyền thống và vị thế đó, Cao Bằng hôm nay không chỉ mang niềm tự hào lịch sử mà còn gánh vác trách nhiệm lớn trong việc giữ vững ổn định biên giới, củng cố quốc phòng - an ninh và tìm ra con đường phát triển phù hợp cho một tỉnh biên giới trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư nêu rõ, buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng nhằm quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng, làm rõ con đường phát triển phù hợp với một tỉnh miền núi, biên giới, giàu truyền thống cách mạng và cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Trung ương thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. Cao Bằng là tỉnh biên giới, miền núi, xuất phát điểm phát triển thấp, điều kiện tự nhiên khó khăn, hạ tầng còn hạn chế, chi phí kết nối và tổ chức sản xuất cao đã tạo ra những thách thức lớn. Tổng Bí thư chỉ rõ, Cao Bằng không thể phát triển theo tư duy dàn trải, cũng không thể sao chép máy móc mô hình của các địa phương có điều kiện thuận lợi hơn. Mỗi quyết sách phát triển phải xuất phát từ những điều kiện rất đặc thù ấy, biết biến khó khăn thành động lực, biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược và biến giá trị văn hóa - lịch sử thành nguồn lực phát triển. Ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy Cao Bằng đã rất nỗ lực trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Tổng Bí thư cho rằng, cách làm, tư duy từng phù hợp trong giai đoạn trước nay không còn đủ để đưa Cao Bằng đi lên nhanh hơn và rút ngắn khoảng cách với mặt bằng chung cả nước. Vì vậy, việc đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh, đổi mới phong cách lãnh đạo, sâu sát thực tiễn sẽ có ý nghĩa quyết định trong giai đoạn phát triển mới. PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG “HIỆU QUẢ - NĂNG SUẤT - HẠNH PHÚC” Tổng Bí thư lưu ý, mục tiêu càng cao thì tư duy phát triển càng phải đúng, lựa chọn đột phá càng phải trúng và kỷ luật công vụ càng phải nghiêm; phải thấm nhuần yêu cầu của Đại hội XIV về nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, kỷ luật công vụ và trách nhiệm gắn với kết quả. Tỉnh thực hiện tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng “hiệu quả - năng suất - hạnh phúc”, dứt khoát thoát khỏi lối tư duy cũ. Cao Bằng đã xác định đúng một chuyển hướng căn bản: “chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn và lao động sang mô hình lấy hiệu quả, năng suất, TFP, thu nhập và chất lượng sống của nhân dân làm thước đo trung tâm của năng lực lãnh đạo và chất lượng phát triển”. Đây là lựa chọn đúng và cần được kiên trì theo đuổi, cần thể chế hóa thành hệ thống chỉ tiêu cụ thể, gắn với cơ chế phân công, phối hợp và trách nhiệm rõ ràng. Thống nhất với định hướng của tỉnh, lợi thế cửa khẩu không thể dừng ở khâu thủ tục thông quan mà phải chuyển sang khai thác giá trị gia tăng, dịch vụ hỗ trợ thương mại, tiêu chuẩn hóa, truy xuất nguồn gốc và số hóa quy trình, Tổng Bí thư đề nghị cần đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển du lịch phải dựa trên tư duy sản phẩm, tư duy điểm đến và chuỗi dịch vụ, kiên quyết tránh phát triển nóng, thương mại hóa thô làm tổn hại tài nguyên và hình ảnh địa phương. Cho rằng Cao Bằng đã lựa chọn đúng khi lấy chỉ số hạnh phúc làm trục tư duy chính sách, gắn tăng trưởng với bảo đảm an sinh, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và bảo đảm dịch vụ thiết yếu cho vùng sâu, vùng biên, Tổng Bí thư gợi mở, tỉnh cần cụ thể hóa rõ nội dung này thành các chương trình có chuẩn đầu ra và cơ chế giám sát chặt chẽ, bám sát tinh thần các nghị quyết Trung ương về giáo dục và y tế, văn hóa. Đối với Cao Bằng, đây không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nền tảng của ổn định chính trị - xã hội, của “thế trận lòng dân” và là một cấu phần trực tiếp của quốc phòng - an ninh trong bối cảnh mới. Cao Bằng đã thành lập Ban Chỉ đạo và xác định rõ yêu cầu đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh, vấn đề then chốt là đo hiệu quả chuyển đổi số bằng khả năng giảm chi phí giao dịch và nâng cao năng lực điều hành, tập trung trước hết vào các điểm nghẽn như thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng; điều hành dự án trọng điểm; và quản lý cửa khẩu, du lịch, dịch vụ công. Năm 2026 phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ. Tổng Bí thư yêu cầu, phát triển nguồn nhân lực gắn chặt với mô hình tăng trưởng mới và các ngành lợi thế của tỉnh; không thể phát triển bằng các chương trình chung chung gây lãng phí mà phải gắn trực tiếp với đầu ra việc làm của những lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên như logistics và thương mại biên giới, du lịch chất lượng, nông nghiệp đặc sắc gắn chế biến, dịch vụ và năng lực quản trị số ở cơ sở. Trên cơ sở các hợp tác đào tạo đã được mở ra, tỉnh cần áp dụng sáng tạo mô hình đào tạo theo cơ chế “đặt hàng”, gắn chặt với chuẩn nghề, với doanh nghiệp và với nhu cầu thực tế của cửa khẩu, điểm đến du lịch và hệ thống dịch vụ công. Tỉnh phải tổ chức bộ máy chính quyền sau tinh gọn theo hướng hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm và một nền hành chính “kiến tạo - kỷ luật - hiệu quả”, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt. Cán bộ phải gần dân, sát cơ sở, hỗ trợ tận tình. Mỗi nhiệm vụ phải được giao rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và chịu trách nhiệm đến cùng; chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy; phải rất coi trọng tính hiệu quả, tính kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh cần bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại và quản lý biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; tuyệt đối không được để bị động, bất ngờ; phải giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đối ngoại và kinh tế cửa khẩu phải được tổ chức như một không gian phát triển có kiểm soát: mở cửa để phát triển nhưng không buông lỏng quản lý; thúc đẩy giao thương nhưng đi đôi với nâng cao chuẩn mực an ninh, an toàn và kỷ cương, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường hợp tác nhưng kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm, phải coi xây dựng Đảng là điều kiện bảo đảm cho mọi đột phá: giữ vững đoàn kết, thống nhất; nâng chất sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; và quan trọng nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tinh thần này phải được cụ thể hóa bằng cơ chế đánh giá cán bộ theo sản phẩm, theo kết quả, theo mức độ hài lòng và niềm tin của nhân dân; vì niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của năng lực lãnh đạo. PV (TTXVN) “Tỉnh thực hiện tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng ‘hiệu quả - năng suất - hạnh phúc’, dứt khoát thoát khỏi lối tư duy cũ”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, ngày 28/1. Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, diện tích trên 6.700 km2, dân số trên 57 vạn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 96%. 21 DỰ ÁN HẠ TẦNG PHỤC VỤ APEC 2027 Theo đó, dự án Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái núi Ông Quán khi hoàn thành sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ, và hệ thống thương mại, cảnh quan. Các dự án góp phần đáp ứng yêu cầu về lưu trú, dịch vụ phục vụ APEC 2027, tái định hình không gian đô thị, du lịch của Phú Quốc. Cả 2 dự án do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ có quy mô hơn 88ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng, phát triển dọc trục Đại lộ APEC. Dự án có tổ hợp tháp cao 40 tầng, khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại và quảng trường ven biển. Dự án như một “thành phố khách sạn” giữa lòng đảo. Khu đô thị Bãi Đất Đỏ nằm liền kề Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, nhà biểu diễn đa năng và công viên APEC, kết nối thuận lợi tới sân bay Phú Quốc. Quy hoạch dự án dành phần lớn diện tích cho cảnh quan và không gian công cộng, tạo nền tảng phát triển Phú Quốc hậu APEC 2027 với vai trò trung tâm dịch vụ, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái núi Ông Quán có tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỷ đồng, quy mô hơn 21ha, trên sườn đồi, liền kề Bãi Đất Đỏ và khu thị trấn Hoàng Hôn. Khi hoàn thiện, dự án dự kiến cung cấp khoảng 5.200 căn hộ dịch vụ, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt cơ sở lưu trú, nâng cao năng lực phục vụ APEC 2027. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc đăng cai APEC 2027 tại Phú Quốc là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng. Để tổ chức thành công sự kiện, cần hệ thống hạ tầng chiến lược đang được khẩn trương triển khai, với 21 dự án hạ tầng phục vụ sự kiện này. Thủ tướng cho rằng, từ nay đến Hội nghị APEC 2027 còn gần 2 năm, nhiều dự án mới sẽ tiếp tục được xúc tiến phục vụ APEC và tạo động lực phát triển lâu dài cho Phú Quốc, tỉnh An Giang và cả nước. Đây là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quán triệt thực hiện “5 hóa” Phú Quốc, gồm: Xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; thông minh hóa quản lý, quản trị; hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Cùng với phương châm “4 không”: Không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm. Đồng thời quán triệt “3 có”: Có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp và có sự đóng góp của nhân dân. KHÔNG ĐỂ LÃNG PHÍ MỘT GIỜ Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2027, các tiểu ban liên quan và lãnh đạo tỉnh An Giang đã đến kiểm tra tiến độ dự án mở rộng sân bay Phú Quốc, dự án đường tỉnh 975. Các công trình này phục vụ trực tiếp cho sự kiện APEC 2027, góp phần hoàn thiện hạ tầng lâu dài cho Phú Quốc. Dự án đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc do Sun Group làm chủ đầu tư, có tổng vốn 21.998 tỷ đồng. Đến nay, nhà ga T2 đã hoàn thành toàn bộ phần thô và 80% kết cấu thép; nhà ga VIP hoàn thành phần thô và kết cấu thép. Hạng mục đường cất, hạ cánh đạt khoảng 30% khối lượng, tổng giá trị thực hiện đạt 2.370 tỷ đồng. Dự án đường tỉnh 975 có tổng mức đầu tư 2.499 tỷ đồng. Nhà thầu đã bố trí 8 mũi thi công để triển khai 19km đường và 4 cây cầu. Qua kiểm tra thực tế, Thủ tướng biểu dương tinh thần nỗ lực của chủ đầu tư, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân trên công trường. Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, tranh thủ tối đa điều kiện thuận lợi để hoàn thành các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng cao nhất. Thủ tướng nhấn mạnh, đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không xem nhẹ chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ nghiêm các quy trình kỹ thuật theo quy định pháp luật. “Không để lãng phí một giờ, không chậm một tuần, không để mất cơ hội trong một tháng”, Thủ tướng lưu ý. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu địa phương chỉ đạo quyết liệt, làm nhanh và phải có tầm nhìn dài hạn, vì khi dự án hoàn thành, giá trị đất đai gia tăng sẽ kéo theo chi phí bồi thường cao hơn nếu chậm trễ. Về nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án, Thủ tướng yêu cầu địa phương, các nhà thầu chủ động phương án cung ứng, tính toán đầy đủ yếu tố thời tiết, đặc biệt trong mùa mưa, để tránh bị động, gián đoạn thi công. NHẬT HUY Đó là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công 2 công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, ngày 28/1. Thực hiện “5 hóa” Phú Quốc 3 n Thứ Năm n Ngày 29/1/2026 THỜI SỰ Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên công nhân trên công trường Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc đã chủ động, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án. Thủ tướng yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu thi công khẩn trương, quyết tâm hoàn thành các công trình đúng tiến độ đề ra. HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV: Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 01 về Tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Theo dự kiến chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này. Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì, chỉ đạo, dự kiến tổ chức ngày 7/2/2026. Điểm cầu chính hội nghị tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP Hà Nội. Hội nghị sẽ được truyền trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi đủ điều kiện. Hội nghị cũng được phát trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 1 ngày làm việc, với nhiều nội dung. Hội nghị sẽ nghe 8 chuyên đề quan trọng. Theo chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này. T.PHONG Sáng 28/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 01/2026 về Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn quốc. Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà trình bày chuyên đề Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trao đổi cụ thể một số kết quả Đại hội XIV của Đảng, bà Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới; là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, hiện nay, Báo cáo chính trị Đại hội XIV đang được biên tập lại. Các cơ quan chuyên môn sẽ hiệu đính lại trên cơ sở các ý kiến góp ý tại Đại hội và sẽ sớm gửi bản chính thức cuối cùng để các Đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên nghiên cứu. Riêng về nội dung đề xuất bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng, theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Đại hội thống nhất giao cho Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV hướng dẫn để tổ chức thực hiện. Chia sẻ về công tác nhân sự Đại hội XIV, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Đại hội bầu một lần đủ số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cả chính thức và dự khuyết, với kết quả rất tập trung, rất cao. “Ban Chấp hành Trung ương đã họp phiên đầu tiên, bầu một lần đủ số lượng ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đồng chí Tổng Bí thư được tín nhiệm tuyệt đối bầu tái đắc cử. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng được tín nhiệm tuyệt đối giới thiệu tiếp tục giữ chức Thường trực Ban Bí thư”, bà Hà thông tin, đồng thời nhấn mạnh rằng, qua đó, thể hiện “sự tập trung ủng hộ và tin tưởng rất cao đối với đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư”. TRƯỜNG PHONG Đại hội XIV thành công rất tốt đẹp về nhiều phương diện “Có sự quan tâm của dư luận quốc tế, sự tin tưởng của nhân dân cả nước hướng về Đại hội. Một Đại hội được đánh giá là rất thành công, về tất cả mọi mặt”, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà thông tin.

4 n Thứ Năm n Ngày 29/1/2026 XÃ HỘI BƯỚC ĐỘT PHÁ VỀ QUY MÔ VÀ TẦM NHÌN KHÔNG GIAN Tại kỳ họp thứ 31 được tổ chức ngày 27/1, HĐND TP. Hà Nội ban hành Nghị quyết Thông qua các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Hà Nội dự kiến di dờ i hơn 860.000 người dân từ Vành đai 3 trở vào. TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng, so với cách tiếp cận trước đây, đây là một bước đột phá về quy mô và tầm nhìn không gian. Việc đưa ra 9 trung tâm lớn là một “định hướng quy hoạch có tầm vóc rộng hơn nhiều so với trước đây”, gắn với bối cảnh phát triển dài hạn chứ không chỉ là kế hoạch theo nhiệm kỳ lãnh đạo hay mục tiêu ngắn hạn… Những định hướng như mở rộng trục phát triển sông Hồng trở thành xương sống không gian đô thị, hay phát huy vai trò các cực phát triển ở khu vực ngoại vi như Nội Bài, Hòa Lạc… cho thấy nỗ lực tái định hình bản đồ phát triển của Thủ đô theo hướng đa cực - đa trung tâm với cấu trúc không gian được tổ chức lại một cách đồng bộ và có chiều sâu. Đối với việc di dân tại các khu di sản như phố cổ, ông Nghiêm cho biết, việc này đã được đề cập trước đây trong Đề án di dân phố cổ để tái thiết đô thị từ năm 1998 nhưng đến nay không thực hiện được bao nhiêu. Vị chuyên gia khẳng định, việc di dân ở trong đô thị trung tâm thành phố, nhất là những khu di sản đặc thù, như khu Ba Đình, khu phố cổ, khu vực hồ Gươm đặt ra thách thức lớn. Bài toán đặt ra phải nghiên cứu giải quyết cuộc sống cho người dân như thế nào. Tái định cư nơi khác hay tái định cư tại chỗ? Tiếp theo là giải quyết chất lượng sống cho một số đối tượng không thích hợp ở trong khu đô thị trung tâm. 2 MỤC TIÊU LỚN QUY HOẠCH CẦN THỰC HIỆN Định hướng mới của Thủ đô thay đổi rất rõ ràng. Thay vì hình thành các khu đô thị vệ tinh phụ thuộc vào trung tâm, định hướng mới là phát triển các khu đô thị độc lập, có tính chất đa trung tâm. TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm giải thích, khu đô thị ở mỗi khu vực phát triển như thế là một trung tâm, đồng bộ tất cả, chứ không phải chỉ gọi là vệ tinh nữa. Do đó, mỗi khu đô thị này sẽ trở thành một cực phát triển. Cuối cùng, vị chuyên gia nhấn mạnh về 2 mục tiêu lớn mà quy hoạch cần thực hiện. Đầu tiên là nguồn lực thực hiện, thứ hai là việc phân kỳ để thực hiện quy hoạch nhằm bảo đảm hoàn thành quy hoạch, hài hòa không gian đô thị, chứ không phải để kéo dài các dự án. KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiế n trú c sư Việt Nam, nhận định, chủ trương di dời dân cư ra khỏi vùng lõi đô thị của Hà Nội là một quyết sách đúng đắn và cần thiết để tái thiết đô thị. Ông Tùng lưu ý, khi di dân, cần tính toán kỹ càng cho an sinh xã hội, bệnh viện, trường học... để đảm bảo cuộc sống an sinh lâu dài cho người dân. “Chỗ tái định cư phải như thế nào để người dân không thiệt thòi, bởi những người dân đang sống từ Vành đai 3 trở vào, họ đã sống ở đó rất lâu năm. Họ đã gắn liền với mảnh đất đó, gắn liền với an sinh xã hội, trường học, bệnh viện, có gia đình sống ở đây vài thế hệ”, ông Tùng nói. TRẦ N HOÀ NG Hà Nội sẽ tái cấu trúc đô thị, di dờ i hàng trăm nghìn dân trong khu vực Vành đai 3. Các chuyên gia cho rằng, cần giải bài toán an sinh lâu dài cho người dân. Hà Nội định hướng di dời hơn 860.000 người dân trong khu vực Vành đai 3 để tái cấu trúc không gian đô thị ẢNH: LỘC LIÊN Theo UBND TP Hà Nội, Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đến nay không còn phù hợp, cần rà soát điều chỉnh để thống nhất với điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia. Cần giải bài toán an sinh HÀ NỘ I SẼ DI DỜ I HÀ NG TRĂM NGHÌN BẮC KINH VÀ CHIẾN LƯỢC “TÁCH CHỨC NĂNG KHỎI ĐÔ THỊ LÕI” Theo Xinhua, khác với nhiều thành phố chỉ cải tạo trong nội đô, Bắc Kinh lựa chọn chiến lược tái cấu trúc ở quy mô vùng đô thị. Trọng tâm của chiến lược này là việc hình thành Tân khu Hùng An, cách trung tâm Bắc Kinh hơn 100 km, vào ngày 1/4/2017, được xác định là “thành phố tương lai” để chia sẻ gánh nặng dân số, hành chính và kinh tế cho thủ đô củ a Trung Quốc. Kế hoạch xây dựng Tân khu Hùng An được cho là giải pháp nhằm giúp giảm tải cho 22 triệu dân ở Bắc Kinh. Việc di dời các trường học, viện nghiên cứu, chợ, bệnh viện khỏi Bắc Kinh sẽ phần nào giúp giảm tải dân số và giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông, ô nhiễm trong nội thành. Tân khu Hùng An không đơn thuần là khu đô thị vệ tinh, mà được quy hoạch để tiếp nhận hàng loạt chức năng vốn tập trung tại Bắc Kinh, từ cơ quan hành chính, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ cao đến các trường đại học, viện nghiên cứu. Mục tiêu là tạo ra một cực phát triển mới đủ mạnh, thay vì chỉ di dời dân cư ra vùng ven nhưng vẫn phải quay lại trung tâm để làm việc. Song song với đó, Bắc Kinh triển khai các chương trình cải tạo khu dân cư cũ, “làng trong phố”, nhà ở tự phát tại nội đô. Nhiều khu vực có mật độ dân cư cao, điều kiện sống kém được giải tỏa để mở rộng hạ tầng, bổ sung không gian công cộng, đồng thời từng bước chuyển dân ra các khu vực vệ tinh và các thành phố lân cận. Ở góc độ quy hoạch, đây được xem là mô hình “giãn dân gắn với tái phân bố chức năng đô thị”, thay vì chỉ là giải pháp giảm mật độ cơ học. Việc kết nối giao thông cao tốc, đường sắt cao tốc giữa Bắc Kinh và Hùng An giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tạo điều kiện để dòng dịch chuyển dân cư và lao động diễn ra thực chất. Tuy nhiên, chiến lược này cũng đối mặt không ít thách thức. Quá trình di dời dân cư và doanh nghiệp khỏi trung tâm không diễn ra nhanh như kỳ vọng, bởi sức hút về việc làm, dịch vụ và mạng lưới xã hội của Bắc Kinh vẫn rất lớn. Chi phí đầu tư cho hạ tầng tại Hùng An cực kỳ tốn kém, trong khi hiệu quả kinh tế cần thời gian dài để kiểm chứng. Ngoài ra, việc di dời người thu nhập thấp ra xa trung tâm cũng đặt ra bài toán về công bằng xã hội và tiếp cận dịch vụ công. SEOUL CẢI TẠO CÁC KHU DÂN CƯ CŨ Seoul (Hà n Quốc) tập trung tái cấu trúc ngay trong lòng thành phố. Dự án phục hồi suối Cheonggyecheon - dỡ bỏ đường cao tốc để tạo không gian xanh và công cộng - từng được coi là biểu tượng của tư duy quy hoạch vì con người, giúp cải thiện môi trường và chất lượng sống ở khu trung tâm. Seoul còn triển khai hàng loạt chương trình thành phố mới, tái phát triển các khu dân cư cũ, xây dựng lại thành các khu chung cư hiện đại. Nhiều khu ổ chuột, trong đó có Guryong Village, được đưa vào kế hoạch di dời và tái định cư. Tuy nhiên, mặt trái của quá trình tái phát triển là hiện tượng đô thị hóa chuyển đổi - khu vực sau cải tạo trở nên đắt đỏ, khiến chính những cư dân cũ khó có khả năng quay lại sinh sống. Cải tạo đô thị nếu thiếu cơ chế bảo vệ người yếu thế sẽ dễ dẫn tới tái cấu trúc không gian theo hướng loại trừ, trong đó lợi ích phát triển tập trung vào nhóm có khả năng chi trả cao hơn. TOKYO COI TRỌNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG Thay vì các chiến dịch di dời quy mô lớn trong thời gian ngắn, Tokyo (Nhậ t Bả n) phát triển theo mô hình đa trung tâm trong nhiều thập kỷ. Các khu vực xung quanh các nhà ga lớn được quy hoạch thành trung tâm phụ, nơi tập trung việc làm, thương mại, giáo dục và dịch vụ. Nhờ hệ thống giao thông công cộng cực kỳ hiệu quả, người dân có thể sinh sống ở các khu vực xa trung tâm mà vẫn tiếp cận thuận lợi với nơi làm việc. Việc giãn dân vì thế diễn ra một cách tự nhiên, thông qua sự phân bố lại chức năng đô thị, thay vì các chiến dịch di dời hành chính. Dù vẫn tồn tại những tranh cãi về việc mất đi các khu phố truyền thống trong quá trình hiện đại hóa, Tokyo nhìn chung duy trì được sự ổn định xã hội nhờ tính liên tục của chính sách quy hoạch và khả năng kết nối hạ tầng vượt trội. Điểm cốt lõi trong mô hình Tokyo là giãn dân không tách rời phát triển giao thông và kinh tế đô thị, mà được đặt trong một chiến lược tổng thể kéo dài nhiều thập kỷ. LỘ C LIÊN Kinh nghiệm từ Bắc Kinh, Seoul, Tokyo Tân khu Hùng An được cho là giải pháp nhằm giúp giảm tải cho 22 triệu dân ở Bắc Kinh ẢNH: XINHUA Kinh nghiệm từ Bắc Kinh với Tân khu Hùng An, cùng những thành công và vấp váp của Seoul, Tokyo cho thấy giãn dân chỉ hiệu quả khi đi kèm tái phân bố chức năng và bảo đảm sinh kế cho người dân.

5 n Thứ Năm n Ngày 29/1/2026 XÃ HỘI DÂN NỘ I ĐÔ ĐỂ TÁ I CẤ U TRÚ C ĐÔ THỊ Tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Theo quy hoạch, thành phố sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm giải quyết các tồn tại, điểm nghẽn của Thủ đô. GIẢI QUYẾT TẬN GỐC CÁC ĐIỂM NGHẼN HẠ TẦNG Theo UBND TP. Hà Nội, để giải quyết bài toán phát triển mà không phá vỡ cấu trúc di sản hay lấn chiếm không gian mặt nước, không gian xanh, quy hoạch cần chuyển sang khai thác "tài nguyên không gian" theo chiều thẳng đứng (đa tầng). Bên cạnh đó, thành phố sẽ thực hiện tái cấu trúc đô thị nhằm tạo ra một cuộc cách mạng về kiến trúc cảnh quan đô thị, cách mạng về nhà ở, cách mạng về di sản, bảo tồn. Từ đó, tạo ra một cấu trúc quy hoạch mới, giải quyết tận gốc các điểm nghẽn hạ tầng, hướng tới một đô thị phát triển, xanh, thông minh và bền vững. Tái cấu trúc đô thị sẽ được thực hiện trong phạm vi từ vành đai 3 trở vào, trong đó ưu tiên thực hiện đối với khu vực trong Vành đai 1, Vành đai 2. Quá trình thực hiện tái cấu trúc sẽ kết hợp bảo tồn, tôn tạo đối với các khu vực, công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc trưng, gồm: Khu vực trung tâm Chính trị - Hành chính Ba Đình (khoảng 134,5 ha); khu vực Hồ Gươm và phụ cận; Khu phố cổ (khu vực 36 phố phường); khu phố cũ (khu vực kiến trúc Pháp có giá trị); Khu vực hồ Tây và vùng phụ cận; Khu vực hai bên sông Hồng và các khu vực, công trình đặc thù khác. Trong các giải pháp triển khai, thành phố cho rằng, tái cấu trúc đô thị cần dựa trên nền tảng quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng khung hiện đại. Về tái cấu trúc hạ tầng, sẽ triển khai giao thông đa tầng, phát triển giao thông công cộng (TOD), đầu tư hạ tầng ngầm kết hợp bể chứa nước lớn nhằm chống ngập úng. Về tái cấu trúc sử dụng đất và không gian, cảnh quan: Quỹ đất trung tâm sau khi tái thiết được ưu tiên để xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ có giá trị như trung tâm tài chính, khu văn phòng cao cấp; thực hiện mô hình "Nén - Xanh", tức phát triển công trình theo chiều thẳng đứng để giải phóng diện tích mặt đất. Quỹ đất dôi dư từ việc giảm mật độ xây dựng được ưu tiên mở rộng không gian công viên, cây xanh, mặt nước và các tiện ích công cộng. NHỮNG KHU VỰC DÂN CƯ SẼ PHẢI DI DỜI Trong giải pháp quy hoạch, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện tái cấu trúc dân cư, giãn dân để giảm tải áp lực cho nội đô. Theo lộ trình, giai đoạn 2026 - 2035, Hà Nội sẽ di dời 200.000 người ở sông Hồng; 200.000 người ở hồ Tây và phụ cận; 42.000 người ở một số tuyến phố trong phạm vi Vành đai 3. Giai đoạn 2036 - 2045, Hà Nội di dời 26.730 người ở khu phố cổ, 23.000 người ở khu phố cũ, 370.000 người ở các khu vực còn lại trong Vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị. Như vậy, trong giai đoạn 2026 - 2045, thành phố đề xuất di dời hơn 860.000 để phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị. Đối với Khu vực trung tâm Chính trị - Hành chính Ba Đình; Khu vực Hồ Gươm và phụ cận: Quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị và bảo tồn và phục dựng các giá trị của các công trình kiến trúc và các trục không gian đô thị có giá trị như khu vực Hoàng Thành Thăng Long, trục văn hóa biểu diễn Tràng Tiền - Nhà hát Lớn. Thành phố sẽ mở rộng các quảng trường, bổ sung vườn hoa cây xanh mặt nước đồng thời tái thiết, xây dựng một số công trình cơ quan, công cộng, dịch vụ đô thị nhằm hình thành trung tâm chính trị - kinh tế - tài chính - thương mại của Thủ đô. Đố i vớ i Khu phố Cổ: Bảo tồn, phục dựng giá trị kiến trúc và giá trị văn hóa, truyền thống, xây dựng khu vực phố cổ như một biểu tượng du lịch cộng đồng mới của Hà Nội; Khai thác nền kinh tế vỉa hè, nền kinh tế đêm, phát triển văn hóa ẩm thực của Hà Nội; Tạo dựng các không gian đi bộ, không gian sáng tạo. Đối với Khu phố Cũ: Bảo tồn hình thái không gian và kiến trúc đô thị đặc trưng thời kỳ Pháp thuộc; Bảo tồn, cải tạo, các công trình giá trị kiến trúc có giá trị kết hợp tái thiết các công trình xây dựng mới đảm bảo hài hòa với không gian và kiến trúc khu vực. Đối với Khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận, trục cảnh quan Sông Hồng: Đề xuất bảo tồn các công trình, khu vực giá trị về văn hóa - lịch sử, tái cấu trúc toàn diện đối với khu vực dân cư hiện hữu. Đối với các khu vực còn lại: Tái cấu trúc đô thị toàn diện, thực hiện giải tỏa quy mô lớn (theo đơn vị ô phố để quy hoạch lại hệ thống hạ tầng và không gian); bảo tồn các công trình di tích lịch sử, kiến trúc đô thị và phát triển các trung tâm mới. Trao đổi với phó ng viên Tiền Phong, Kiến trúc sư Trần Huy Ánh (Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội) cho rằng, chủ trương giãn dân nội đô không phải là vấn đề mới mà Hà Nội đã đặt ra từ lâu. Chủ trương này là phù hợp, giúp mở rộng không gian đô thị, giảm áp lực cho vùng lõi. Tuy nhiên, khi thực hiện di dân nội đô với số lượng lớn thì cần phải tính toán kỹ. Trong đó, nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết là việc làm, giáo dục, y tế và các vấn đề dân sinh khác... Ông Ánh cho rằng, việc giãn dân nội đô vẫn chỉ là định hướng. Thành phố cần thảo luận, có lộ trình, khu vực cụ thể và sớm thông tin để người dân được biết. THANH HIẾ U Ồ ạt phân lô bán nền, “thổi giá” đất vùng ven Chi tiết các khu vực sẽ di dân Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân nội đô để thực hiện tái cấu trúc đô thị, giải quyết điểm nghẽn. Tuy nhiên, nếu triển khai cần tính toán kỹ, bởi có nhiều vấn đề phải giải quyết như việc làm, giáo dục, y tế và các vấn đề dân sinh khác. Quá trình tái cấu trúc đô thị Hà Nộ i sẽ kết hợp bảo tồn, tôn tạo đối với các khu vực, công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc trưng Ả NH: TTXVN Với vấn đề văn minh trật tự đô thị, phát triển đô thị, Hà Nộ i sẽ thực hiện tái cấu trúc mô hình phát triển Thủ đô theo hướng đô thị đa cực – đa trung tâm, gắn với cấu trúc đô thị đa tầng – đa lớp nhằm phân bố hợp lý dân cư, không gian sản xuất, dịch vụ và hạ tầng, giảm áp lực cho khu vực đô thị lõi. Tại các xã Thạch Thất, Phú Cát, Hòa Lạc…, hàng loạt môi giới đồng loạt chào bán đất nền phân lô với giá từ 3-4 tỷ đồng/lô diện tích khoảng 80-100m2 với thông điệp “ăn theo quy hoạch”, “đón đầu hạ tầng”. Anh Mạnh Quân - một môi giới đất nền khu vực Hòa Lạc - cho biết, cuối tháng 12/2025, Hà Nội chính thức khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc), Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua đang thổi bùng kỳ vọng về một làn sóng dịch chuyển dân cư quy mô lớn ra các đô thị mới, đô thị vệ tinh. Theo anh Quân, thời gian gần đây lượng khách hỏi mua đất nền khu Hòa Lạc tăng mạnh, chủ yếu là nhà đầu tư từ nội đô đi "săn đất". Nhiều lô đất trước đây giao dịch chậm, nay được hỏi liên tục. Có nơi giá chào tăng 10-20% so với cuối năm ngoái, dù thực tế hạ tầng chưa thay đổi nhiều. "Hiện bên em cũng mới ra quỹ hàng chục căn đất nền tại Phú Cát, Hoà Lạc, anh đầu tư sớm không lỡ cơ hội”, nhà môi giới này mời chào. CHUYÊN GIA CẢNH BÁO RỦI RO “SỐT ẢO” Thực tế cho thấy, mỗi lần Hà Nội công bố thông tin quy hoạch lớn, thị trường đất vùng ven lại dậy sóng. Tuy nhiên, bài học từ các đợt sốt đất trước đây vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh quy hoạch 100 năm mới chỉ là bước khởi đầu, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần tỉnh táo, nhìn vào tiến độ thực tế của hạ tầng và khả năng khai thác sử dụng, thay vì chạy theo tâm lý đám đông. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Quê - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - nó i rằ ng, trước hết, cần nhấn mạnh rằng đây mới là chủ trương ở tầm định hướng, chưa có thông tin cụ thể về khu vực nào sẽ di dời, di dời ra đâu. Thứ hai, lộ trình thực hiện kéo dài từ năm 2026 đến 2045, chứ không phải câu chuyện một sớm một chiều. Vì vậy, đây là tầm nhìn dài hạn, người dân và thị trường không nên phản ứng thái quá. “Cá nhân tôi ủng hộ chủ trương giãn dân, phát triển các đô thị vệ tinh, chuyển từ tư duy cải tạo, chỉnh trang sang tái thiết đô thị một cách bài bản. Tuy nhiên, quá trình này cần được triển khai hết sức thận trọng, bởi nó liên quan tới rất nhiều yếu tố, không chỉ là kinh tế mà còn là an sinh xã hội, văn hóa, đời sống, thậm chí yếu tố tâm linh của người dân”, ông nó i. Theo ông Quê, rủi ro lớn nhất hiện nay là tình trạng bán nơi không dính quy hoạch, rồi lại mua vào nơi có nguy cơ dính quy hoạch. Thực tế, thời gian qua, nhiều môi giới đã “đánh sóng” đất vùng xa, trong khi tỷ lệ rủi ro pháp lý và quy hoạch ở những khu vực này rất cao. ĐÌNH PHONG Trước thông tin Hà Nội dự kiến phát triển 5 khu đô thị mới hơn 4 triệu tỷ đồng cùng với kỳ vọng về làn sóng dịch chuyển dân cư quy mô lớn ra khỏi nội đô, đất nền vùng ven khu vực phía Tây - đặc biệt Hoà Lạc đang được môi giới chào bán rầm rộ, đẩy giá ăn theo thông tin quy hoạch và hạ tầng.

6 n Thứ Năm n Ngày 29/1/2026 KHOA GIÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM Một trong những điểm mới đáng chú ý là từ năm 2026, Bộ GD&ĐT quy định trong các tổ hợp xét tuyển, những môn chung giữa các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét tuyển. Mục tiêu của quy định nhằm chấm dứt tình trạng các trường ĐH mở rộng tổ hợp một cách cơ học, xét tuyển thí sinh bằng những tổ hợp không thực sự liên quan đến ngành đào tạo. Trên thực tế, đây không chỉ là điều chỉnh mang tính kĩ thuật, mà tạo ra sự dịch chuyển đáng kể trong cách tính điểm của các trường và trong chiến lược dự tuyển của thí sinh. Quy định mới buộc các cơ sở đào tạo phải thu hẹp quyền “tùy biến” trong việc nhân hệ số môn học. Với thí sinh, điều này đồng nghĩa với việc lợi thế bứt phá nhờ một môn học vượt trội bị thu hẹp; thay vào đó, các em buộc phải duy trì mặt bằng kết quả tương đối đồng đều. Tuy nhiên, tác động của chính sách không dừng lại ở mặt tích cực. Với những thí sinh có năng lực nổi trội ở một môn học gắn chặt với ngành đào tạo, quy định mới có thể làm suy giảm lợi thế cạnh tranh. Chẳng hạn, thí sinh rất mạnh Toán khi xét tuyển vào các ngành kĩ thuật, hoặc vượt trội ngoại ngữ với các ngành quốc tế, sẽ khó được “định giá” đúng mức nếu điểm các môn còn lại chỉ ở mức trung bình. Khi đó, điểm xét tuyển phản ánh nhiều hơn sự cân bằng học tập, nhưng chưa chắc phản ánh đầy đủ tiềm năng chuyên sâu, yếu tố mà không ít ngành đào tạo vốn cần ưu tiên ở bậc ĐH. Ở góc độ chiến lược, từ năm 2026, thí sinh buộc phải thay đổi cách chuẩn bị hồ sơ xét tuyển. Việc dồn toàn bộ nguồn lực cho một môn mũi nhọn không còn là lựa chọn an toàn. Thay vào đó, thí sinh cần duy trì kết quả ổn định ở các môn nền tảng chung. Điều này góp phần hạn chế tình trạng học lệch, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng áp lực học tập trên diện rộng, nhất là với học sinh có năng lực không đồng đều giữa các môn. Ở tầm chính sách, quy định trọng số 50% cho thấy nỗ lực của Bộ GD&ĐT trong việc kiểm soát sự phân mảnh và thiếu thống nhất trong cách tính điểm xét tuyển giữa các trường. Giải pháp này sẽ hạn chế tình trạng tuyển sinh bằng mọi giá, với mọi tổ hợp để đủ chỉ tiêu như thời gian vừa qua. Tuy nhiên, hiệu quả của chính sách phụ thuộc rất lớn vào khâu thực thi. Đến nay, Bộ GD&ĐT vẫn chưa ban hành quy chế tuyển sinh đại học năm 2026. Một trong những băn khoăn lớn của các trường là liệu Bộ có tiếp tục yêu cầu quy đổi điểm xét tuyển của các phương thức, các cơ sở đào tạo về một thang điểm chung như năm trước hay không. Khi mỗi trường áp dụng một công thức riêng, thí sinh dễ rơi vào “ma trận” xét tuyển như năm trước, không ít trường hợp tưởng trúng tuyển nguyện vọng này nhưng sau quá trình lọc ảo lại trúng tuyển nguyện vọng khác mà không hiểu rõ nguyên nhân. KHÔNG ĐƯỢC ĐẨY RỦI RO VỀ PHÍA THÍ SINH TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT cho rằng, tuyển sinh ĐH không thể trở thành “cuộc chơi thay đổi luật liên tục”. Theo ông, các chính sách tuyển sinh cần được ổn định tối thiểu trong 3 năm để học sinh có đủ thời gian chuẩn bị. Nếu muốn tạo ra thay đổi căn bản, quy chế ban hành trong năm nay nên được áp dụng từ năm 2029, khi các học sinh năm nay thi tuyển vào lớp 10 bước vào giai đoạn xét tuyển ĐH. Trong giai đoạn chuyển tiếp, chỉ nên cho phép những điều chỉnh mang tính kĩ thuật, tránh gây xáo trộn lớn. Thực tế cho thấy, nhiều trường ĐH điều chỉnh thông tin then chốt về tổ hợp, cách tính điểm, trọng số môn học ngay vào học kì II hằng năm đã đẩy rủi ro về phía thí sinh, nhóm yếu thế nhất trong chuỗi chính sách. Hệ quả không chỉ là sự hoang mang của người học, mà còn tạo áp lực xã hội kéo dài, lan sang gia đình và nhà trường. Theo TS Lê Trường Tùng, với quy định mới về trọng số môn học, Bộ GD&ĐT không thể chỉ dừng ở việc ban hành nguyên tắc chung. Khi công bố đề án tuyển sinh, các trường ĐH cần xác định rõ môn chung, môn riêng giữa các tổ hợp, đồng thời công khai công thức tính điểm xét tuyển. Nếu thiếu minh bạch, quy định 50% rất dễ trở thành “bài toán mù”, khiến thí sinh lúng túng trong việc lựa chọn tổ hợp và sắp xếp nguyện vọng. Thực tế cho thấy, khi các môn chung buộc phải chiếm ít nhất 50% trọng số, khoảng cách điểm giữa các thí sinh có năng lực đơn môn vượt trội sẽ bị thu hẹp đáng kể. Điều này không làm thay đổi tổng điểm tuyệt đối, nhưng làm thay đổi trật tự cạnh tranh trong tuyển sinh. Điểm xét tuyển phản ánh sự cân bằng nhiều hơn, song đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu năng lực chuyên sâu - yếu tố cốt lõi của nhiều ngành đào tạo - có đang bị làm mờ trong quá trình đổi mới chính sách hay không. NGHIÊM HUÊ Các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) lần lượt công bố đề án tuyển sinh năm 2026 với nhiều điều chỉnh mới. Trong bối cảnh đó, thí sinh phải đọc kĩ quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT cũng như đề án tuyển sinh của từng trường để tránh đánh mất cơ hội vào ĐH. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Ngày hội tuyển sinh ngành khoa học công nghệ do báo Tiền Phong tổ chức năm 2025 Thí sinh “mắc kẹt” giữa các quy định Quy định từ năm 2026 buộc các môn chung giữa các tổ hợp xét tuyển phải chiếm ít nhất 50% trọng số đang được kì vọng như một “van điều tiết” nhằm hạn chế sự tùy biến quá mức trong cách tính điểm của các trường ĐH. Điều này giúp tăng tính công bằng hình thức, nhưng lại đặt ra câu hỏi về khả năng nhận diện năng lực chuyên sâu, yếu tố then chốt với nhiều ngành kĩ thuật, công nghệ… Đáng lưu ý, hiệu quả của quy định 50% không nằm ở con số, mà ở cách triển khai. Nếu Bộ GD&ĐT chỉ dừng ở nguyên tắc chung, để các trường tự diễn giải, nguy cơ phát sinh những công thức tính điểm phức tạp, khó hiểu là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, chính sách hướng tới minh bạch lại vô tình đẩy thí sinh vào một “ma trận” mới. Sở yêu cầu các đơn vị chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình bệnh do vi rút Nipah trên thế giới; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ngay tại các cửa khẩu, cơ sở y tế, cơ quan, đơn vị và tại cộng đồng; giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh như Ấn Độ và các vùng lân cận, nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và xử lý ngay tại cửa khẩu. Riêng nhân viên y tế và người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân Trung tâm kiểm soát bệnh tật tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu. Chú trọng quan sát, phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ (sốt, ho, khó thở, mệt mỏi bất thường), đặc biệt đối với hành khách đến từ hoặc có hành trình liên quan đến Ấn Độ thông qua TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hoặc quá cảnh qua nước thứ ba. Phối hợp chặt chẽ với cảng vụ hàng không, hãng hàng không, công an cửa khẩu… trong việc cung cấp thông tin hành trình của hành khách, hỗ trợ kiểm soát và xử lý tình huống y tế phát sinh. Khi phát hiện hành khách có dấu hiệu nghi ngờ, chủ động khai thác lịch sử đi lại, quá cảnh và tiếp xúc trong thời gian gần đây để đánh giá nguy cơ, không áp dụng đại trà khi chưa có yêu cầu của Bộ Y tế. Sẵn sàng phương án xử lý trường hợp nghi ngờ. Rà soát, chuẩn bị khu vực cách ly tạm thời tại sân bay; tổ chức xử lý ban đầu, thông báo và phối hợp với cơ sở y tế theo đúng quy trình khi phát hiện trường hợp nghi ngờ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường sàng lọc, chủ động phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tại các khu vực tiếp đón, đăng ký khám bệnh, các phòng khám ngoại trú, điều trị nội trú. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ cần tập trung khai thác yếu tố dịch tễ (tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, đi/ đến/trở về từ vùng dịch) để khẩn trương thực hiện các hoạt động can thiệp y tế, cách ly tạm thời (không gây hoang mang, không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn của đơn vị), phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế khu vực để triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh phù hợp theo quy định. THANH HIỀN Đà Nẵng phòng chống dịch bệnh do vi rút Nipah Ngày 28/1, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, các bệnh viện của bộ, ngành trên địa bàn thành phố cũng như các cơ sở y tế tư nhân về việc chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh do vi rút Nipah. Đà Nẵng là điểm đến yêu thích của du khách Ấn Độ ẢNH: THANH HIỀN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026:

