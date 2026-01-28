Báo Tiền Phong số 28

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 28/1/2026 Sáng 27/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành than tại Quảng Ninh. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai vào ngày 30/3/1959, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thăm, động viên cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Cọc Sáu (Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm đã trò chuyện và tặng quà các công nhân trực tiếp sản xuất trên khai trường. MUỐN CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI ĐI VÀO CUỘC SỐNG, PHẢI BẮT ĐẦU TỪ THỰC TIỄN Vùng than Quảng Ninh, điểm đến đầu tiên của Tổng Bí thư và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện sự tri ân và tình cảm sâu nặng của Đảng với cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, của phong trào Cách mạng Việt Nam, nơi ươm mầm những đảng viên Cộng sản Đảng Cộng sản Việt Nam, là sự tin tưởng của Đảng vào giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên xây dựng một nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tại buổi gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành than, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và phấn khởi khi đến thăm, nói chuyện với anh chị em công nhân mỏ than. Tổng Bí thư chia sẻ, sau Đại hội XIV, việc đến với anh chị em công nhân mỏ than Quảng Ninh không phải là một hoạt động mang tính nghi lễ, mà xuất phát từ bản chất, cội nguồn và phương pháp lãnh đạo của Đảng ta. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ mối liên hệ máu thịt với giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Trong lịch sử cách mạng, đã có những giai đoạn cán bộ, đảng viên phải đi sâu vào cơ sở, đi vào nhà máy, hầm mỏ, công trường; phải sống, làm việc, lao động cùng công nhân - đó là những giai đoạn “đi thực tế vào công nhân", “vô sản hóa", là những “thời kỳ đỏ-thực tế đỏ” của Đảng. Tổng Bí thư nêu rõ trong bối cảnh mới, tinh thần đó vẫn còn nguyên giá trị. Muốn triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, muốn đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, thì phải bắt đầu từ thực tiễn sản xuất, từ công trường, hầm lò, từ đời sống hằng ngày của công nhân. Chọn về với vùng mỏ Quảng Ninh - nơi làm ra nguồn năng lượng quan trọng cho đất nước, chính là để khẳng định và làm sâu sắc hơn bản chất giai cấp công nhân của Đảng; để lắng nghe, chia sẻ và cùng hành động với những người trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội. Tổng Bí thư cho biết tinh thần xuyên suốt của Đại hội XIV là phục vụ nhân dân, vì nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, của người lao động; tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững; lấy con người làm trung tâm, lấy năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả làm thước đo chủ yếu. CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN Tổng Bí thư đề nghị đối với giai cấp công nhân và ngành thankhoáng sản, toàn ngành cần tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số trong điều hành, quản trị mỏ. Tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” phải được cụ thể hóa thành kỷ luật công nghệ, kỷ luật an toàn, kỷ luật lao động; coi đây là yêu cầu bắt buộc trong tổ chức sản xuất, nhằm giảm tổn thất tài nguyên, giảm thời gian chết, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị và sức lao động. Toàn ngành phải gắn tăng năng suất với tăng thu nhập và cải thiện đời sống công nhân; nâng cao đời sống công nhân phải gắn chặt với nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Thu nhập, tiền lương, tiền thưởng của công nhân phải phản ánh đúng giá trị lao động, trình độ tay nghề và mức độ đóng góp; đồng thời có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ những tập thể, cá nhân lao động giỏi, sáng tạo, kỷ luật tốt. Tổng Bí thư yêu cầu, cùng với thu nhập, cần đặc biệt quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, nhà ở, y tế, giáo dục, văn hóa cho công nhân và gia đình công nhân. Đây là trách nhiệm chung của doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và chính quyền địa phương; xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, gắn bó sẽ giúp công nhân yên tâm làm việc lâu dài, gắn bó với mỏ, với ngành. Tổng Bí thư lưu ý, bảo đảm an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp - đây là mệnh lệnh chính trị, là giới hạn đạo đức trong tổ chức sản xuất; tuyệt đối không được đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng; cần tăng cường giám sát hiện trường, ứng dụng công nghệ cảnh báo sớm rủi ro, nâng cao ý thức chấp hành quy trình, kỷ luật an toàn của từng công nhân và từng tổ đội; chăm lo sức khỏe nghề nghiệp, phòng chống bệnh nghề nghiệp chính là đầu tư cho nguồn nhân lực bền vững của ngành. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, mỗi công nhân cần được tạo điều kiện học tập, đào tạo lại, nâng bậc tay nghề, làm chủ thiết bị và công nghệ mới. Xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có tác phong công nghiệp, kỷ luật cao, chính là xây dựng lực lượng nòng cốt để thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh phát huy vai trò của tổ chức Đảng, Công đoàn trong doanh nghiệp; xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp vững mạnh là yếu tố quyết định để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh, chăm lo đời sống công nhân và giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Công đoàn phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của công nhân; tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Cùng với đó, toàn ngành cần đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất. Đây là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giữ vững và làm sâu sắc hơn bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong điều kiện mới. Phát triển Đảng trong công nhân không chỉ là tăng về số lượng, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng: chú trọng bồi dưỡng, kết nạp những công nhân ưu tú, có tay nghề, có kỷ luật, có uy tín trong tập thể lao động; qua đó tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ngay từ công trường, phân xưởng, hầm lò. Với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân mỏ Quảng Ninh là niềm tự hào chung của Đảng và dân tộc, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư khẳng định, Đảng đặt niềm tin lớn lao vào giai cấp công nhân nói chung, công nhân mỏ Quảng Ninh nói riêng - lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, giữ vai trò nòng cốt trong nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Tổng Bí thư tin tưởng, anh chị em công nhân mỏ sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm", biến truyền thống vẻ vang thành hành động cụ thể trong lao động sản xuất, trong giữ gìn an toàn, trong nâng cao tay nghề và kỷ luật công nghiệp, qua đó đóng góp ngày càng xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, lắng nghe và đồng hành cùng giai cấp công nhân; mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế xã hội của người lao động. PV (theo TTXVN) Tổng Bí thư đề nghị toàn ngành cần tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, ứng dụng khoa họccông nghệ và chuyển đổi số trong điều hành, quản trị mỏ. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc anh chị em công nhân và gia đình một năm mới mạnh khỏe, an toàn, hạnh phúc; chúc mỗi ca sản xuất đều bảo đảm an toàn, mỗi gia đình đều có một cái Tết sum vầy, trọn vẹn. Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết, tặng quà cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Cọc Sáu, tỉnh Quảng Ninh ẢNH: TTXVN Gắn tăng năng suất với tăng thu nhập cho công nhân TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM:

Chương trình Xuân Quê hương 2026 có chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng”, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9/2 (tức ngày 18 đến ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ), với sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào và thân nhân đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiếp nối tinh thần Xuân Quê hương 2025 với chủ đề “Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới”, chủ đề Xuân Quê hương 2026 thể hiện tầm nhìn và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. “Khát vọng” phản ánh tinh thần vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam; “Hòa bình” là giá trị cốt lõi, nền tảng cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; “Thịnh vượng” thể hiện mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, nơi mọi người dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đều được tạo điều kiện phát huy năng lực, trí tuệ và khát vọng cống hiến. Xuân Quê hương 2026 là chương trình có thời gian tổ chức dài nhất trong những năm gần đây, diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên của đất nước. Chương trình góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, luôn đồng hành cùng Tổ quốc. Đặc biệt, năm 2026, chương trình lần đầu tiên kết nối với tỉnh Ninh Bình sau khi hoàn tất việc sáp nhập, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa kiều bào với quê hương; đồng thời tạo điều kiện để Ninh Bình giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển và các giá trị văn hóa đặc sắc ra thế giới thông qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh các hoạt động do Chủ tịch nước chủ trì, Bộ Ngoại giao và thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động dành cho Đoàn 100 kiều bào tiêu biểu, gồm: thăm và kết nối địa phương tại Ninh Bình; viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt, vinh danh Đoàn kiều bào tiêu biểu... MINH HẠNH 3 n Thứ Tư n Ngày 28/1/2026 ĐƯA GIA LAI TRỞ THÀNH TỈNH KHÁ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới, với cơ đồ, tiềm lực và vị thế quốc tế được nâng cao rõ rệt. Đây là Đại hội mang tính bước ngoặt lịch sử, mở ra tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước). Đại hội lần này đã có những quyết sách chiến lược, tạo đột phá về thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhân lực chất lượng cao và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó quan tâm phát triển văn hóa, con người, xác định rõ, đây là nền tảng tinh thần và là nguồn lực, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước. Nhờ đó tạo điều kiện giúp các địa phương, trong đó có Gia Lai với lợi thế về đất đai, tài nguyên, khí hậu, văn hóa, con người để tăng trưởng nhanh và bền vững, cùng cả nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Đại hội XIV của Đảng đã đề ra những định hướng lớn về phát triển đất nước nhanh, bền vững. Trong đó, nhấn mạnh xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng - an ninh và huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Tinh thần đó là cơ sở quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong nhiệm kỳ 2025-2030. “Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai xác định rõ mục tiêu xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI). Từ đây, Gia Lai trở thành tỉnh khá và cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh. Để làm được điều này, Gia Lai xác định rõ, đồng thời sẽ triển khai đồng bộ 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá chiến lược được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, nhằm tạo động lực và nền tảng bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là những yếu tố cốt lõi giúp tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác tối đa tiềm năng đất đai, tài nguyên và con người. TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN MẠNH MẼ ĐẾN TỪNG NGƯỜI DÂN Về hạ tầng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, sẽ tập trung hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối, hạ tầng logistics, năng lượng và hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông để tăng cường liên kết vùng, kết nối nội tỉnh và với các thị trường lớn hơn. Đây là điều kiện then chốt để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao. Để làm được điều này cần môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi tiếp tục được cải thiện nhằm thu hút nguồn lực cả trong và ngoài nước. Ông Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, tỉnh xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững. Bởi vậy, địa phương chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho lực lượng lao động, đặc biệt là trong các ngành công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, cùng với các chương trình giáo dục - đào tạo gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp… “Tôi tin rằng với tinh thần đổi mới, đoàn kết và quyết tâm cao độ, cùng sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, vượt qua thách thức để hiện thực hóa khát vọng phát triển”, ông Thái Đại Ngọc chia sẻ. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh, khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quyết định để Gia Lai có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đặt ra. Vì điều này không chỉ là quan điểm lãnh đạo xuyên suốt mà còn là nguồn lực tinh thần và thực tiễn để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng hướng về một mục tiêu chung thì mọi khó khăn, thách thức đều có thể vượt qua. Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định phải tiếp tục thực hiện nghiêm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, chú trọng củng cố sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác chính trị - tư tưởng, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội; coi trọng việc kết nối, lan tỏa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận mạnh mẽ từ cơ sở đến tỉnh, từ cán bộ đến từng người dân. TIỀN LÊ Không chỉ đơn thuần mở rộng về diện tích, tỉnh Gia Lai mới có nhiều giá trị với rừng - biển. Trao đổi với báo chí, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc nêu rõ các giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới. Xuân Quê hương 2026 là chương trình có thời gian tổ chức dài nhất trong những năm gần đây, diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên của đất nước. THỜI SỰ “Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai xác định rõ mục tiêu xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI). Từ đây, Gia Lai trở thành tỉnh khá và cùng cả nước, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới”. Bí thư Tỉnh ủy THÁI ĐẠI NGỌC Gia Lai với đa dạng cảnh quan, tiềm năng lớn về du lịch rừng - biển Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí về chương trình Xuân Quê hương 2026 Gia Lai triển khai 4 khâu đột phá chiến lược 1.500 kiều bào và thân nhân dự Xuân Quê hương 2026

4 n Thứ Tư n Ngày 28/1/2026 XÃ HỘI Những ngày cận Tết, không khí tại các bến xe khách liên tỉnh ở TPHCM bắt đầu sôi động, các đơn vị đã sẵn sàng phục vụ người dân. Đại diện bến xe Miền Tây (phường An Lạc) cho biết, với đặc thù khai thác các tuyến chặng ngắn về các tỉnh, thành Miền Tây Nam Bộ, do đó lượng hành khách thường tăng mạnh vào những ngày cao điểm cuối năm, đặc biệt từ ngày 26 đến 28 tháng Chạp. Từ tình hình phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và nhu cầu đi lại hiện nay, bến xe Miền Tây dự báo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lượng xe ra vào bến tăng hơn 2%, lượng hành khách tăng trên 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong 10 ngày cao điểm trước Tết, dự kiến có khoảng 508.500 lượt hành khách qua bến. Ngày cao điểm nhất rơi vào 26 tháng Chạp (13/2/2026) với khoảng 68.500 lượt khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, từ ngày 13 đến 15/2/2026 (26 đến 28 tháng Chạp), Bến xe Miền Tây tổ chức bán vé phục vụ hành khách với thời gian linh hoạt. Cụ thể, các đơn vị ủy thác bán vé hoạt động từ 5h đến 21h hằng ngày; các đơn vị tự bán vé phục vụ 24/24 giờ. Hành khách có thể mua vé trực tiếp tại bến xe, gọi tổng đài hoặc tra cứu thông tin qua website của bến xe. Về giá vé Tết, trường hợp các đơn vị vận tải có điều chỉnh tăng giá vé để đảm bảo đủ chi phí chạy rỗng (không có khách chiều về) để giải tỏa hành khách, phải thực hiện kê khai theo quy định. Với các tuyến đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mức điều chỉnh tăng không quá 40% so với ngày thường, thời gian tăng giá chủ yếu trong 6 ngày, từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết. Các tuyến đi Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc áp dụng mức tăng và thời gian tăng giá theo kế hoạch phục vụ Tết của Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Đông mới. Trong khi đó, Bến xe Miền Đông cũ (phường Bình Thạnh) dự báo trong 10 ngày cao điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ có gần 160.000 lượt hành khách qua bến, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm 2025. Về giá vé Tết, Bến xe Miền Đông cũ đề nghị các đơn vị vận tải thực hiện kê khai đúng quy định, đồng thời khuyến khích không điều chỉnh tăng giá cước trong suốt thời gian phục vụ Tết. Trường hợp buộc phải tăng giá để bù chi phí xe chạy rỗng chiều về, bến xe đề nghị áp dụng mức phụ thu theo từng tuyến, từng giai đoạn cụ thể. Cụ thể, với các tuyến đi Gia Lai, Quảng Ngãi, mức tăng không quá 40% từ ngày 16 đến 18 tháng Chạp (3/2 đến 5/2) và không quá 60% từ ngày 19 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết (6/2 đến 19/2). Các tuyến đi Lâm Đồng, Đắk Lắk được phép tăng không quá 40% từ ngày 19 đến 22 tháng Chạp (6/2 đến 9/2), và không quá 60% từ ngày 23 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết (10/2 đến 20/2). Riêng các tuyến đi Đồng Nai, mức điều chỉnh giá cước không quá 40% từ ngày 25 tháng Chạp đến hết mùng 7 Tết (12/2 đến 23/2). Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình) dự báo có gần 152.000 hành khách qua bến trong thời gian cao điểm 10 ngày trước Tết, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ. Đơn vị khuyến khích các đơn Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Với số ngày nghỉ dài, nhu cầu đi lại của người dân được dự báo sẽ tăng cao. Bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TPHCM) trước cao điểm Tết ẢNH: HỮU HUY Đại diện các bến xe Miền Tây, Miền Đông, Miền Đông mới (TPHCM) cho biết, nhiều đơn vị vận tải đã kê khai tăng giá vé Tết, mức tăng từ 40-60% so với ngày thường. Các bến xe liên tục rà soát việc kê khai, niêm yết giá và khuyến nghị hành khách mua vé tại quầy, các nhà xe trong bến để đảm bảo quyền lợi, tránh xe dù, bến cóc không an toàn. Giá vé xe khách tăng 40 - 60% TÀU, XE, SÂN BAY SẴN SÀNG Tàu hỏa kín chỗ ngày cao điểm l Theo ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, đến nay ngành đường sắt đã bán khoảng 227.000 vé Tết trên tổng số 384.000 chỗ. Hiện vẫn còn vé ở nhiều ngày và tuyến, nhất là các ngày trước Tết không trùng cao điểm và các ngày sau Tết. Riêng các chuyến tàu tuyến phía Nam trong cao điểm trước Tết (TPHCM đi Hà Nội từ 7 đến 14/2, tức 20 - 27 tháng Chạp) và cao điểm sau Tết (Hà Nội đi TPHCM từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng) đã bán hết vé. Tuy nhiên, các ngày trước 7/2, các ngày 15 và 16/2 (28 - 29 tháng Chạp) vẫn còn vé đi tất cả các ga. Đặc biệt, từ ngày 10 đến 14/2 (23 - 27 tháng Chạp) còn nhiều vé đi Phan Thiết và Nha Trang. Sau Tết, chiều Hà Nội - TPHCM từ ngày 24/2 đến 8/3 (mùng 6 - 20 tháng Giêng) còn nhiều vé, hành khách dễ dàng lựa chọn. lVề giá vé: năm nay tăng bình quân khoảng 5 - 10% so với Tết 2025, do chi phí nhiên liệu tăng và ngành đường sắt đầu tư thêm hơn 160 toa xe mới để nâng cao chất lượng phục vụ. Các toa xe du lịch cao cấp SE61/62 tiếp tục được khai thác trong dịp Tết. Từ 14/2 đến 22/2 (27 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng), ngành đường sắt sẽ chạy thêm các tàu khu đoạn trên các tuyến như TPHCM - Nha Trang, TPHCM - Tam Kỳ, Sài Gòn - Đà Nẵng, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đà Nẵng…, bổ sung hơn 10.000 chỗ phục vụ nhu cầu du xuân. Ngày 27/1, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, Tết Nguyên đán là dịp hành khách có nhu cầu đi lại cao nhất tại bến xe. Với dịp Tết Bính Ngọ năm nay, do các dịp Tết Dương lịch và âm lịch cách nhau hơn một tháng, hơn nữa người lao động được nghỉ đến 9 ngày nên lượng khách có nhu cầu ra bến xe để đi lại sẽ tăng cao, dự báo sẽ tăng đến 400% so với ngày thường. Từ thực tế trên, ông Tùng cho biết, bến xe đã được công ty chủ quản bố trí tăng cường hơn 1.100 xe để giải tỏa hành khách dịp cao điểm Tết Bính Ngọ. Đề cập đến giá cước vận tải xe khách trong dịp Tết Nguyên đán, ông Tùng cho biết, nhiều khả năng sẽ có một số nhà xe, doanh nghiệp vận tải chạy tuyến đường dài vào phía Nam tăng giá vé. Giải thích lý do, ông Tùng cho biết, do hành trình của họ chạy trên 500 km trở lên nhưng hành khách chỉ có một chiều ra hoặc vào có khách, nên để bù chi phí chiều bị chạy rỗng, các nhà xe phải tăng giá để bù chi phí nhiên liệu. Đề cập đến kế hoạch phục vụ hành khách tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm dịp cao điểm Tết Nguyên đán, ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm 2026 lượng khách đến bến xe sẽ tăng từ 300 đến 400%. Cụ thể, tại bến Giáp Bát, lượng đến bến khách vào các ngày cao điểm khoảng 16.000 lượt/ngày, tăng 400% so với ngày thường; lượt xe dự kiến cần từ 850 đến 900 lượt xe/ngày; tại bến Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 17.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 950 lượt xe/ngày; tại bến Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 4.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 350% so với ngày Hà Nội không để khách lỡ chuyến Các bến xe tại Hà Nội sẽ tăng chuyến phục vụ Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ hành khách ra các bến xe Hà Nội được dự báo tăng đến 400% nên các bến xe Hà Nội đã có kế hoạch tăng cường hàng nghìn xe. Với tàu hỏa, ngành đường sắt cho biết đã bán hết vé dịp cao điểm Tết. Hết vé tàu những ngày cao điểm Tết Ngành đường sắt cho biết, do nhiều chuyến tàu Tết Bính Ngọ 2026, trong đó có tàu Thống Nhất (tuyến Bắc Nam) đã kín chỗ, bán gần như hết vé. Do vậy trong các ngày cao điểm phục vụ Tết từ ngày 14 đến 22/2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ), ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách trên các tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Vinh và Hà Nội - Lào Cai.

5 n Thứ Tư n Ngày 28/1/2026 XÃ HỘI vị vận tải giữ ổn định giá vé trong thời gian phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trường hợp phải điều chỉnh giá để bù đắp chi phí xe chạy rỗng khi tăng cường phương tiện giải tỏa hành khách, mức tăng được đề xuất từ 40-60%. Trong đó, với các tuyến từ Quảng Ngãi trở ra các tỉnh miền Bắc, giá cước được điều chỉnh tăng không quá 40% từ ngày 15 đến hết ngày 18 tháng Chạp (từ 2 đến 5/2), và không quá 60% từ ngày 19 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết (từ 6 đến 20/2). Đối với các tuyến đi Gia Lai và Đắk Lắk, mức tăng không quá 40% áp dụng từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng Chạp (3 đến 5/2), và không quá 60% từ ngày 19 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết (6 đến 20/2). Các tuyến đi Khánh Hòa và Lâm Đồng được phép tăng giá không quá 40% từ ngày 19 đến hết ngày 22 tháng Chạp (6 đến 9/2), và không quá 60% từ ngày 23 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết (10 đến 21/2). Riêng các tuyến đi Đồng Nai, Tây Ninh, các tỉnh miền Tây và các tuyến nội tỉnh TPHCM, mức điều chỉnh giá cước không quá 40% từ ngày 25 tháng Chạp đến hết mùng 7 Tết (12 đến 23/2). PHẢI KÊ KHAI ĐẦY ĐỦ Trước phản ánh một nhà xe chạy tuyến TPHCM - Quảng Ngãi ở bến xe Miền Đông mới bán vé Tết với giá cao, cơ quan chức năng đã vào cuộc chấn chỉnh. Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, các đơn vị vận tải được phép phụ thu giá vé dịp Tết khoảng 40 - 60% để bù chi phí xe chạy rỗng chiều về, nhưng phải kê khai, được chấp thuận và niêm yết công khai theo quy định. Qua rà soát, nhà xe B.T tại Bến xe Miền Đông mới chưa thực hiện kê khai trước khi bán vé. Vì vậy, Bến xe Miền Đông mới đã xử lý vi phạm hợp đồng đối với nhân viên bán vé của nhà xe B.T, yêu cầu cam kết không tái phạm, đồng thời đề nghị doanh nghiệp chấn chỉnh nội bộ và hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng. “Trong cao điểm Tết, nếu phát hiện cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải cố tình vi phạm như tranh giành, cưỡng ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn hoặc không kê khai và niêm yết giá vé đúng quy định thì hành khách có thể phản ánh qua Cổng thông tin 1022 TPHCM bằng nhiều phương thức như gọi tổng đài, ứng dụng điện tử, email hoặc fanpage để được xử lý kịp thời”- ông Hợp khuyến cáo. HỮU HUY PHỤC VỤ TẾT BÍNH NGỌ CHUYỆN HÔM NAY Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần. Một lần nữa, câu chuyện về tàu xe đi lại tiếp tục gây bất an. ​Dù hạ tầng giao thông gần đây đã có nhiều cải thiện nhưng tình trạng xe khách nhồi nhét vẫn là căn bệnh kinh niên chưa có thuốc đặc trị. Với không ít nhà xe thiếu đạo đức, hành khách trong dịp Tết được xem như là những món hàng đem lại lợi nhuận béo bở. ​Những chiếc xe vốn chỉ thiết kế cho 40 người bị nhồi nhét hết mức có thể. Lối đi giữa các hàng ghế, thậm chí là khoang chứa hàng được tận dụng để chứa người. Người già, trẻ nhỏ san sát nhau trong bầu không khí đặc quánh mùi mồ hôi, mùi dầu xe. Không những thế, tuy đã có quy định về giá vé, về tỷ lệ phụ thu nhưng việc xe khách nâng giá tùy tiện trong những ngày cao điểm Tết vẫn diễn ra khá phổ biến – nhất là với xe chạy “dù” đã đẩy không ít những gia đình lao động nghèo vào thế “thắt lưng buộc bụng” để có được một tấm giấy thông hành về quê. ​ Thế nhưng, bất an lớn nhất không nằm ở sự chặt chém và sự chật chội đến ngộp thở mà đến từ những “bác tài” xem thường tính mạng hành khách. Vì áp lực quay đầu xe để tăng chuyến, không ít tài xế xe khách đường dài đã bất chấp sự an nguy của hàng chục con người trên xe, ra sức phóng nhanh, vượt ẩu. Những chiếc xe khách biến thành những “cỗ quan tài bay” lao vun vút trong đêm. ​Những cú nhấn ga cháy đường, những pha tạt đầu táo tợn trên cao tốc, quốc lộ trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều hành khách. ​Điều đáng nói, khi xe chở quá tải trọng quy định, hệ thống phanh và cân bằng bị ảnh hưởng, khiến xe dễ mất kiểm soát và dẫn đến tai nạn. Đó là chưa nói nhiều tài xế tăng ca, cầm lái liên tục nhiều giờ liền trong tình trạng thiếu ngủ biến mỗi chuyến hành trình về quê trở thành một canh bạc may rủi. ​Chưa hết. Trắc trở trên đường hồi hương đối với những người lao động ​xa quê không chỉ trên những chuyến xe khách. Đó còn là những dòng người chạy xe máy ròng rã hàng trăm cây số dưới cái nắng cháy da của miền Nam hay cái rét cắt thịt của miền Bắc. Cả gia đình chồng chất trên những chiếc xe máy cà tàng, lỉnh kỉnh hành lý; những đứa trẻ ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ hoặc sau tay lái của cha, được quấn bằng những lớp áo mưa để chắn gió lùa, len lỏi giữa dòng xe tải luôn là một trong những bức tranh ám ảnh nhất của những ngày giáp Tết khiến những người có lương tri thắt lòng. Bởi lẽ, chỉ một chút sơ sẩy, một chút lơ là của chính họ và những người cùng tham gia giao thông vì mệt mỏi thì niềm vui sum họp có thể biến thành nỗi đau, sự tiếc nuối trọn đời. ​Sau những năm tháng bôn ba, vất vả mưu sinh nơi đất khách, mỗi công nhân lao động và gia đình, đặc biệt là những đứa trẻ xứng đáng có được một chuyến xuân vận bình an bởi trước mặt họ là quê hương và cả một mùa xuân của sự đoàn tụ. Để hành trình về quê của người lao động bớt nhọc nhằn, không chỉ cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng mà cả sự tử tế của những người cùng tham gia giao thông trên mỗi dặm đường, đặc biệt là từ các tài xế, nhà xe, đơn vị vận tải. Đừng để nỗi lo làm mờ đi ý nghĩa của sự đoàn viên bởi đường về nhà - dù xa, vẫn luôn là con đường đẹp nhất. H.T Xuân vận TIẾP THEO TRANG 1 Được giảm tải, sân bay Tân Sơn Nhất “dễ thở” hơn Những ngày giáp tết, có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách nhận thấy các nhà ga thông thoáng hơn nhiều so với mọi khi. Sau khi nhà ga quốc nội T3 mới được khánh thành và đi vào hoạt động khai thác ổn định, hiện nay Vietjet là hãng hàng không khai thác hoạt động tại nhà ga T1, các hãng còn lại đã chuyển sang khai thác tại nhà ga T3 mới. Sự điều chỉnh này góp phần giảm mạnh áp lực lên nhà ga T1 vốn đã quá tải trầm trọng tại sân bay quốc tế đông nhất Việt Nam này. Theo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nhà ga T3 có công suất 20 triệu lượt hành khách/năm, nâng tổng công suất của cả cảng lên 50 triệu lượt hành khách/năm, đáp ứng được lượng hành khách tăng cao, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. "Cảng luôn cập nhật thông tin hệ thống FIDS, hiển thị tất cả các chuyến bay tại nhà ga T1 và T3 nhằm đảm bảo đầy đủ thông tin cho hành khách, đặc biệt trường hợp hành khách đi nhầm nhà ga, số dòng hiển thị thông tin trên bảng điện tử cũng được xem xét để hành khách quan sát nhanh, xem thông tin kịp thời. Ngoài ra, cảng sẽ đảm bảo quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành khai thác linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại các nhà ga hành khách T1, T2 và T3"- Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông tin. Hành khách tại cảng HKQT Tân Sơn Nhất ẢNH: TIA Chặng “bay vàng” TPHCM - Hà Nội trong giai đoạn nghỉ Tết từ 14 đến 22/2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), giá vé khứ hồi hạng phổ thông của Vietnam Airlines dao động quanh mức 7,5 triệu đồng/vé, trong khi vé hạng thương gia có thể lên tới gần 19,6 triệu đồng/vé. Cùng chặng bay này, Vietjet ghi nhận vé phổ thông khứ hồi khoảng 7,1 triệu đồng, còn vé hạng thương gia xấp xỉ 16,4 triệu đồng/vé. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, các hãng hàng không trong nước dự kiến thực hiện hơn 36.900 chuyến bay từ 15 tháng Chạp đến hết 15 tháng Giêng âm lịch, tăng 27% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025 và cao hơn 22% so với lịch bay bình thường. Trong đó, số chuyến bay nội địa ước đạt khoảng 27.200 chuyến, tăng 31% so với cùng kỳ và 32% so với lịch thường lệ; các chuyến bay quốc tế đạt khoảng 9.700 chuyến, tăng 17% so với cùng kỳ và nhích nhẹ 1% so với lịch bay quốc tế thông thường. Tổng số ghế cung ứng trên toàn mạng bay dịp Tết đạt khoảng 7,8 triệu chỗ, tăng 28% so với mùa Tết năm trước và cao hơn 21% so với lịch bay thường ngày. Riêng thị trường nội địa cung ứng hơn 5,6 triệu ghế, còn quốc tế gần 2,2 triệu ghế. LỘC LIÊN thường, lượt xe dự kiến là 400 lượt xe/ngày. Nhằm giúp các bến xe chủ động và kịp thời giải tỏa hành khách vào những ngày cao điểm, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội huy động 2.450 xe khách tăng cường cho các bến, gồm: Bến xe Giáp Bát tăng cường khoảng 1.110 xe, chủ yếu cho các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá… Bến xe Mỹ Đình tăng cường khoảng 1.020 xe, chủ yếu cho các tuyến: Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng,… Bến xe Gia Lâm tăng cường khoảng 320 xe, chủ yếu cho các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang… TRỌNG ĐẢNG Giá vé máy bay tăng mạnh 23 đến 28 tháng Chạp (10 - 15/2), dòng khách tập trung mạnh trên các đường bay từ TPHCM đi miền Trung và miền Bắc. Tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều chặng đã vượt 80%, trong đó hàng loạt đường bay đạt mức 90 - 100%, thậm chí kín tải vào các ngày cao điểm như: TPHCM - Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai và Đồng Hới. Sân bay Nội Bài trong dịp Tết Dương lịch 2026 ẢNH: LỘC LIÊN

6 n Thứ Tư n Ngày 28/1/2026 KHOA GIÁO ĐẶT HỌC SINH VÀO THẾ BỊ ĐỘNG Em N.T.A.T, học sinh chuyên Văn, Trường THPT Lê Hồng Phong (Ninh Bình) cho biết, năm nay, nhiều ngành “nóng”, có điểm chuẩn cao của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) không xét tuyển tổ hợp C00. Dù thông tin này đã được dự báo từ năm trước, A.T vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Theo A.T, với học sinh chuyên Văn, trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các em thường lựa chọn các môn khoa học xã hội như Lịch sử, Địa lí. “Dù có một năm để chuẩn bị, nhưng với những môn đã học liên tục suốt hai năm, việc xoay chuyển sang tổ hợp khác gần như là bất khả thi”, A.T chia sẻ. Cùng chung tâm trạng, N.T.H, học sinh một trường THPT tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (cũ) cho hay, do mong muốn theo học tại một trường quân sự, em đã lựa chọn tổ hợp A00 ngay từ lớp 10. Tuy nhiên, mới đây, trường quân sự em đăng kí nguyện vọng thông báo không xét tuyển tổ hợp A00 khiến T.H gần như mất cơ hội vào học. Tại các ngày hội tuyển sinh năm 2026 được tổ chức thời gian qua, những trường ĐH không còn sử dụng tổ hợp A00 hoặc C00 đã nhận được rất nhiều câu hỏi, thắc mắc từ thí sinh. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, việc điều chỉnh tổ hợp xét tuyển xuất phát từ yêu cầu của thị trường lao động và bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Theo ông Sơn, các ngành truyền thống trong khối khoa học xã hội và nhân văn hiện nay được đào tạo tại nhiều cơ sở giáo dục ĐH, do đó buộc phải có sự thay đổi để thích ứng với nhu cầu nhân lực. “Tinh thần chung là giảm dần số lượng tổ hợp C00, tăng các tổ hợp có sử dụng ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh”, ông Sơn nói. PGS.TS Đặng Hồng Sơn cũng khẳng định, tổ hợp C00 không bị loại bỏ hoàn toàn như nhiều thí sinh lo ngại. Cụ thể, trong 28 ngành đào tạo của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, vẫn có khoảng 50% số ngành, chủ yếu là các ngành khoa học cơ bản, tiếp tục sử dụng tổ hợp C00 trong xét tuyển. Theo đề án tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026, Học viện Báo chí và Tuyên truyền không xét tuyển tổ hợp C00, đồng thời dự kiến tiếp tục sử dụng 16 tổ hợp xét tuyển, trong đó đa số có môn tiếng Anh hoặc cho phép thay thế bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Đặc biệt, với phương thức xét tuyển kết hợp, thí sinh bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Trước những thay đổi này, không ít thí sinh đã chủ động chuyển hướng lựa chọn tổ hợp khác để ôn tập chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT, dù điều này đồng nghĩa với việc phải chịu thêm áp lực trong giai đoạn nước rút. KHÔNG ĐƯỢC PHÁ VỠ TÍNH KẾ THỪA Từ góc độ quản lí, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ đang lấy ý kiến để điều chỉnh quy chế tuyển sinh năm 2026 với ba điểm mới đáng chú ý. Thứ nhất, Bộ lắng nghe ý kiến của chuyên gia và thí sinh về số lượng nguyện vọng đăng kí xét tuyển ĐH. Thứ hai, liên quan đến việc điều chỉnh thông tin tuyển sinh đối với học sinh học trước và sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh. Thứ ba, Bộ rà soát các điều chỉnh về tổ hợp xét tuyển của các trường ĐH trong bối cảnh nhiều cơ sở đã công bố đề án tuyển sinh dự kiến. Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, khi điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, các trường ĐH đều phải cân nhắc kĩ lưỡng, bảo đảm tính phù hợp và kế thừa. “Tổ hợp xét tuyển cần có các môn nền tảng như Toán hoặc Ngữ văn, kết hợp với một môn phù hợp với đặc thù đào tạo của ngành, ví dụ ngành Bán dẫn gắn với Vật lí, ngành Khảo cổ liên quan đến Lịch sử, Địa lí…”, ông Thảo phân tích. Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường công bố chính thức những tổ hợp mang tính kế thừa, tránh để xảy ra tình trạng học sinh có năng lực, sở trường và nguyện vọng học tập nhưng không có cơ hội chỉ vì thay đổi tổ hợp xét tuyển. Đây cũng là một trong những yêu cầu chủ đạo của quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026, dự kiến được Bộ công bố trong tháng 2 nhằm giúp các trường và thí sinh sớm ổn định phương án tuyển sinh. Đánh giá về việc “xóa sổ” các tổ hợp truyền thống, GS Nguyễn Tiến Thảo cho rằng, nếu thí sinh đã lựa chọn các môn học thuộc tổ hợp C00 mà trường điều chỉnh sang các tổ hợp như Ngữ văn-Lịch sử-tiếng Anh hoặc Toán-Ngữ vănLịch sử thì đây có thể là cánh cửa mới, thậm chí rộng mở hơn so với tổ hợp cũ. Ông nhấn mạnh, quy chế tuyển sinh không quy định, không giới hạn các trường phải sử dụng hay loại bỏ tổ hợp cụ thể, bởi đó là quyền tự chủ tuyển sinh. Tuy nhiên, tổ hợp được lựa chọn phải bảo đảm giúp thí sinh có thể theo học và hoàn thành tốt chương trình đào tạo. NGHIÊM HUÊ Trước thông tin một số trường đại học (ĐH) không sử dụng các tổ hợp môn truyền thống như A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) hay C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) trong xét tuyển, nhiều học sinh không khỏi lo lắng. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Thí sinh lúng túng khi tổ hợp truyền thống bị “xóa sổ” Việc một số trường đại học điều chỉnh, thậm chí không còn sử dụng các tổ hợp xét tuyển truyền thống như A00 hay C00 phản ánh xu hướng đổi mới tất yếu trong bối cảnh hội nhập và yêu cầu cao hơn của thị trường lao động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những điều chỉnh này đang khiến không ít học sinh rơi vào thế bị động. Thí sinh Nguyễn Văn Khánh (Hà Nội) dành ba buổi tối mỗi tuần đến trung tâm văn hóa để học thêm ba môn dự kiến thi tốt nghiệp THPT gồm Toán, Vật lí và Ngữ văn. Khánh vừa tham gia kì thi đánh giá tư duy do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức và khẳng định đã đạt mức điểm sàn để đăng kí phương thức xét tuyển tài năng của trường này. Trước đó, Khánh đã đạt IELTS 6.5, đủ điều kiện được miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ. “Kì thi nào cũng khiến em lo lắng, căng thẳng. Nhưng để tăng cơ hội trúng tuyển, em bắt buộc phải tham gia ít nhất một kì thi nữa ngoài thi tốt nghiệp THPT”, Khánh chia sẻ. Theo Khánh, năm nay ĐH Bách khoa Hà Nội duy trì ba phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng, xét kết quả kì thi tốt nghiệp THPT và xét kết quả kì thi đánh giá tư duy. Để đủ điều kiện phương thức xét tuyển tài năng (hồ sơ đánh giá năng lực và phỏng vấn), thí sinh bắt buộc phải tham gia kì thi đánh giá tư duy. Những năm trước, thí sinh chỉ cần có kết quả học bạ THPT. Như vậy, đánh giá tư duy đang trở thành một “rào cản mềm” đối với phần lớn thí sinh có nguyện vọng xét tuyển theo phương thức riêng vào ĐH Bách khoa Hà Nội. Trần Thị Khánh Ly (Ninh Bình) cho biết, em dự kiến tham gia hai kì thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức. Với học sinh ngoại tỉnh, việc tiếp cận đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm ôn luyện các kì thi riêng gặp nhiều khó khăn. Ly phải tự phân bổ thời gian vừa hoàn thành bài tập trên lớp, vừa tự ôn luyện, đồng thời tìm hiểu thêm kinh nghiệm từ anh chị khóa trên. “Em vừa chịu áp lực ôn tập kiến thức do cấu trúc đề và yêu cầu của mỗi kì thi rất khác nhau, vừa lo không đăng kí được ca thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội như mong muốn. Tình trạng nghẽn mạng, hết chỗ thi tại địa phương năm nào cũng xảy ra. Năm trước, có anh chị trường em phải lên Thái Nguyên để dự thi”, Ly nói. Ghi nhận cho thấy, không ít thí sinh có kế hoạch tham gia 4-5 kì thi nhằm gia tăng cơ hội trúng tuyển, như thi IELTS, thi đánh giá tư duy, thi đánh giá năng lực, thi học sinh giỏi các cấp, thi khoa học kĩ thuật… Các kì thi diễn ra dồn dập trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 đang tạo áp lực không nhỏ đối với thí sinh và phụ huynh. Nhà giáo Trần Cao Cường (Nghệ An) bày tỏ mong muốn các cơ sở giáo dục ĐH khi tổ chức kỳ thi riêng cần bảo đảm đủ chỗ thi cho học sinh ngoại tỉnh. Thực tế cho thấy, dù được tổ chức tại địa phương, số lượng thí sinh đăng kí dự thi thường vượt quá năng lực phục vụ của các trường. Vì vậy, nhiều học sinh buộc phải di chuyển ra Hà Nội để dự thi, gây tốn kém thời gian và chi phí. HOA BAN Căng mình với các kì thi Không chỉ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhằm tăng cơ hội trúng tuyển vào trường đại học (ĐH) mong muốn, nhiều thí sinh buộc phải tham gia thêm ít nhất 1- 2 kì thi riêng. Thậm chí, có thí sinh đăng kí dự thi tới 4 - 5 kì thi khác nhau. Thí sinh thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026 ẢNH: KHÁNH DUY TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026:

