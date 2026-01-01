Báo Tiền Phong số 27

"HÀNG XÁCH TAY" TRÀN LAN CỬA KHẨU PHÍA SAU LÙM XÙM “ĐẠO” VĂN CHƯƠNG THỨ BA 27/1/2026 Số 27 0977.456.112 TRANG 15 TRANG 3 TRANG 7 TRANG 2 TRANG 8-9 TRANG 3 TRANG 4-5 Bi hài chuyện tìm cán bộ phường để nộp thuế Ngày Thanh niên cùng hành động Ngưỡng doanh thu tính thuế tiềm ẩn bất công TĂNG CƯỜNG GẮN BÓ VIỆT NAM - LÀO CÓ Ý NGHĨA ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG TRANG 2 SỚM VẬN HÀNH SÀN GIAO DỊCH VÀNG Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trước cuộc hội đàm tại Hà Nội ngày 26/1 ẢNH: NHƯ Ý Vì sao người dân, DN VẪN “MỆT MỎI”? CHUYỆN HÔM NAY Nhiều quy định mới lĩnh vực thuế có hiệu lực nhưng thực thi còn vênh khiến người nộp thuế sợ làm sai, sợ bị phạt. XEM TIẾ P TRANG 7 Vượt qua nỗi sợ n QUỲNH NGA Củng cố quan hệ giữa hai cơ quan Mặt trận Việt Nam-Campuchia Tuổi trẻ Việt Nam tại Nga lan tỏa tinh thần Đại hội Đảng Tiền Phong Xuân Bính Ngọ 2026 - Sức vươn Phù Đổng CẢI CÁCH THUẾ: Cán bộ thuế hướng dẫn chính sách kê khai thuế tới hộ kinh doanh tại chợ Hà Đông (Hà Nội) ẢNH: P.MAI

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 27/1/2026 Sáng 26/1, ngay sau lễ đón chính thức trọng thể, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về chủ trương, chính sách lớn trong Nghị quyết Đại hội mỗi Đảng, tình hình mỗi nước, tình hình thế giới và khu vực; và phương hướng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới. GẮN KẾT CHIẾN LƯỢC Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith có ý nghĩa và dấu mốc lịch sử, thể hiện sâu sắc sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân đồng chí Thongloun Sisoulith với mối quan hệ Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao những thành quả to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là những thành tựu nổi bật đạt được sau 40 năm đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong việc xác định đường lối và nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đặc biệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Đảng tín nhiệm tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIV, thể hiện sự tin tưởng cao độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đồng chí Thongloun Sisoulith bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm. Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, khẳng định thành công của Đại hội đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Lào, khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, sự kiên định đường lối đổi mới toàn diện, có nguyên tắc, có kế thừa, vì mục tiêu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là niềm tự hào của nhân dân Lào và cũng là niềm vui chung của Việt Nam; góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Hai nhà lãnh đạo khẳng định việc bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” vào khuôn khổ quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt NamLào” trong năm 2025 là bước phát triển mới, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; góp phần vào ổn định chính trị, thực hiện mục tiêu phát triển và nâng cao vị thế của mỗi nước. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, trong bối cảnh hai Đảng vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới, mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược lâu dài, việc tiếp tục tăng cường gắn kết chiến lược, làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết. TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN THIẾT THỰC, THEN CHỐT Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí sự cần thiết phải phát huy thế mạnh của mỗi nước, tập trung triển khai các dự án đáp ứng đúng nhu cầu thiết thực của nhân dân hai nước, mang dấu ấn và tính biểu tượng cao cho quan hệ song phương, ưu tiên các lĩnh vực then chốt như quốc phòng-an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển bền vững lâu dài. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, kết nối giao thông vận tải với những dự án lớn như cao tốc Hà Nội-Vientiane, đường sắt Vientiane-Vũng Áng. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khả năng áp dụng các mô hình đào tạo mới, đẩy mạnh tuyên truyền về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; nhất trí nỗ lực thúc đẩy tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, khoa học-kỹ thuật trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ của mỗi nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, chính phủ điện tử và chuyển đổi số. Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì hiệu quả trao đổi thông tin, đánh giá tình hình quốc tế; tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trong các vấn đề quốc tế, khu vực và hoạt động tại các diễn đàn đa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm sớm thăm lại Lào. Tổng Bí thư Tô Lâm vui vẻ nhận lời. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, mang theo hơi thở rạo rực của một mùa xuân mới - mùa xuân của khát vọng, của hành động và của niềm tin vào con đường phía trước. Trong thời khắc đất trời giao hòa ấy, Tiền Phong Xuân Bính Ngọ đến với bạn đọc như một ấn phẩm đặc biệt, kết tinh tinh thần thời đại, chiều sâu lịch sử và khát vọng của dân tộc trong Kỷ nguyên phát triển mới - đánh dấu bằng Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp! Chủ đề số báo là “Sức vươn Phù Đổng”, như một lời hiệu triệu đầu năm, gợi nhắc hào khí nghìn năm dựng nước và giữ nước, đồng thời soi chiếu vào hành trình phát triển hôm nay của Việt Nam - mạnh mẽ, bền bỉ và không ngừng bứt phá. Trên nền cảm hứng ấy, Tiền Phong Xuân Bính Ngọ dành dung lượng trang trọng để khắc họa hình ảnh Bác Hồ - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, với bài viết “Vó ngựa Bác Hồ vọng núi sông”, gợi lại những quyết định lịch sử làm nên vận mệnh đất nước. Báo Xuân Bính Ngọ cũng mang đến cho bạn đọc nhiều bài viết chính luận sâu sắc, giàu tính thời sự: Đoàn kết một lòng, hành động đến cùng, “Đồng hồ lịch sử” điểm giờ hành động, Tư thế và tâm thế mới, Từ định vị chiến lược đến đóng góp toàn cầu, Chính phủ hành động vì dân, Quốc hội tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới, Tuổi trẻ Việt Nam: Sắt son với Đảng, xung kích phát triển đất nước, Tầm nhìn chiến lược và dân tộc hành động, Điểm tựa cho kỷ nguyên phát triển mới, Kinh tế trước thời cơ bứt tốc…; Ấn phẩm có nhiều bài phân tích về chiến lược, quốc phòng - an ninh, biển đảo, kinh tế và vị thế Việt Nam trong thế giới đầy biến động. Xen giữa những trang viết chính luận là những bài tản văn, ký sự, phóng sự đậm chất nhân văn, những câu chuyện đời thường ấm áp, lắng đọng; chuyện về ngựa - văn hoá và nghệ thuật về ngựa thú vị trong những ngày đầu năm. Không chỉ là một giai phẩm báo chí, Tiền Phong Xuân Bính Ngọ còn là món quà tinh thần đầu năm - để đọc chậm, để ngẫm sâu, để cùng nhau nuôi dưỡng niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Một mùa xuân mới đang về. Tiền Phong trân trọng đồng hành cùng bạn đọc, từ mùa xuân này đến những mùa xuân lớn của đất nước. Tiền phong Xuân Bính Ngọ, phát hành trên toàn quốc từ ngày 31/1/2026; giá bán 99.000 đồng. TIỀN PHONG Tiền Phong Xuân Bính Ngọ 2026 - Sức vươn Phù Đổng Trưa 26/1 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý Tăng cường gắn bó Việt Nam - Lào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Vui mừng được gặp lại Samdech Men Sam An - người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao, chân thành cảm ơn Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) anh em đã cử Samdech Men Sam An sang chúc mừng nhân dịp tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng và hai nước. SẼ KÝ BẢN GHI NHỚ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC Bà Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng những thành tựu phát triển của Campuchia thời gian qua; tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và đường lối lãnh đạo đúng đắn của CPP do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu, đất nước Campuchia anh em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện hơn nữa, thực hiện được các mục tiêu đề ra, vai trò và vị thế của Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới. Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan Mặt trận ngày càng được củng cố, phát triển gắn bó, đoàn kết, nhân dịp này, bà Bùi Thị Minh Hoài trân trọng mời Samdech Men Sam An và đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sang thăm Việt Nam trong năm 2026, nếu được thì ngay trong tháng 3 để hai bên ký Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa hai Mặt trận giai đoạn 2026-2031, làm cơ sở để hai bên phối hợp triển khai các hoạt động trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị hai bên phối hợp tổ chức Hội nghị lần thứ 7 tại Campuchia trong thời gian tới. Khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò cá nhân của Samdech Men Sam An dù ở cương vị công tác nào cũng luôn hết lòng đóng góp quan trọng vào việc vun đắp cho mối quan hệ gắn bó Việt Nam-Campuchia, bà Bùi Thị Minh Hoài mong rằng với những tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước, nhân dân Việt Nam, Samdech Men Sam An sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung, giữa hai Mặt trận nói riêng. LUÔN GHI NHỚ, BIẾT ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CHÍ TÌNH, KỊP THỜI CỦA VIỆT NAM Cảm ơn lời mời của bà Bùi Thị Minh Hoài về việc ký kết kế hoạch ghi nhớ hợp tác, Samdech Men Sam An đề nghị hai cơ quan Mặt trận sẽ giao nhiệm vụ cho các ban chuyên môn để lên kế hoạch thực hiện. Samdech Men Sam An bày tỏ, Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia luôn ghi nhớ, biết ơn sự giúp đỡ chí tình, kịp thời của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng vào ngày 7/1/1979. Vì vậy, sẽ tiếp tục giáo dục, tuyên truyền để người dân Campuchia nhận thức, thêm hiểu về mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; đồng thời đóng góp tích cực vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. P.V 3 n Thứ Ba n Ngày 27/1/2026 Sáng 26/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô (Ban chỉ đạo) - chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, các ngành triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ và Nghị quyết Đại hội của các Đảng bộ nhiệm kỳ 2026-2030. Thủ tướng lưu ý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính với tinh thần “nói đi đôi với làm”; làm thật, hiệu quả thật, nhân dân hưởng thụ thành quả thật; tránh hình thức, màu mè. Chỉ rõ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ sự phát triển, đặc biệt là thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, trong điều hành chính sách tiền tệ, cần sử dụng tối đa các công cụ để kiểm soát lãi suất phù hợp tình hình và đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. SÀN GIAO DỊCH VÀNG, TÀI SẢN MÃ HÓA Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý đổi mới, sáng tạo trong huy động nguồn lực một cách công khai, minh bạch, giảm chi phí; xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, nhà ở, thị trường tài sản mã hóa, thị trường vàng… an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, trong tháng 2/2026, khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng quản lý phát triển thị trường nhà ở với chính sách phù hợp cho cả 3 phân khúc: Nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập trung bình; tinh thần là tăng nguồn cung, cắt giảm các thủ tục theo hướng đơn giản, giảm chi phí, phát triển thị trường lành mạnh, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách; giải quyết các dự án tồn đọng theo Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan giá FIT cho các dự án năng lượng tái tạo theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Cùng với đó, lãnh đạo Chính phủ lưu ý việc rà soát, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao nhất. LUÂN DŨNG Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, trong tháng 2/2026, khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Trưa 26/1 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thân mật tiếp Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia. THỜI SỰ Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp ẢNH: VGP Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia ẢNH: TTXVN Sớm vận hành sàn giao dịch vàng Củng cố quan hệ giữa hai cơ quan Mặt trận Việt Nam-Campuchia Giá vàng lập kỷ lục mới Lúc 9h sáng 26/1, các doanh nghiệp tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên 176,5 triệu đồng/lượng; giá bạc tăng lên 112 triệu đồng/kg. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 174,5 - 176,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Đây tiếp tục là mốc kỷ lục mới của vàng miếng SJC. Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương tự. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý, Doji cùng niêm yết 173 - 176 triệu đồng/lượng; nhẫn SJC niêm yết 173 - 175,5 triệu đồng/lượng. Giá bạc miếng, bạc thỏi cũng ghi nhận mức cao chưa từng có. Bạc Phú Quý niêm yết 4,07 - 4,2 triệu đồng/ lượng, tương đương 112 triệu đồng/ kg, tăng 6 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng. Bạc Ancarat niêm yết 110 triệu đồng/kg… NGỌC MAI Năm 2027 là dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2027), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị hai bên Việt Nam-Campuchia phối hợp xây dựng các kế hoạch thiết thực để tăng cường giáo dục, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, cũng như thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam-Campuchia.

4 n Thứ Ba n Ngày 27/1/2026 KINH TẾ “ĐI TÌM CHỊ HỒNG…” Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xôn xao thông tin việc nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng N.T.T.H lên mạng xã hội Facebook viết câu chuyện của chính mình đi tìm cán bộ phường Giảng Võ (Hà Nội), tên Hồng để nộp thuế đất phi nông nghiệp. Kể lại câu chuyện trên Facebook có tựa đề "Đi tìm chị Hồng", bà H cho biết, khi làm thủ tục nộp thuế đất phi nông nghiệp, các cán bộ khác của phường đều hướng dẫn tìm người tên "chị Hồng" để thực hiện. Tuy nhiên, người dân gọi điện và chờ đợi mãi, vị cán bộ này không nghe máy, hay xuất hiện tại cơ quan công quyền. Cực chẳng đã, nhà văn H đành “cầu cứu” trên mạng xã hội. May thay, khi bài viết trên mạng lan truyền, ông Cồ Như Dũng - Chủ tịch UBND phường Giảng Võ trực tiếp xử lý sự việc. Theo bà H, nhiều người cũng bị rơi vào tình cảnh như bà, nhưng tuổi già, không biết dùng mạng xã hội để kêu nên đành chấp nhận đi lại vất vả miễn xong việc. Được biết, “chị Hồng” đã gửi 2 tờ giấy khai thuế với thời gian chỉ 15-30 phút kê khai, nhưng trước đó, bà H chờ đợi và tìm người này mất 20 ngày. “Hôm nay tôi đã được đóng thuế. Tôi mong sau sự việc này, trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ, máy móc công nghệ sẽ thay dần con người, cán bộ đã được làm ở các phường nên biết quý trọng công việc. Còn ai chán việc thì dũng cảm xin nghỉ, chứ đừng giữ chỗ mà vô trách nhiệm! Hãy đặt mình, ông bà, bố mẹ mình vào vị trí người dân để hiểu cảm giác bị hành hạ vô lý sẽ gây tức giận, tổn thương thế nào”, bà H viết. Trao đổi qua điện thoại với PV Tiền Phong, ông Cồ Như Dũng - Chủ tịch UBND phường Giảng Võ (Hà Nội) cho biết, sau khi nhận thông tin vụ việc, ngay lập tức, lãnh đạo phường đã ký quyết định điều chuyển “chị Hồng” về đơn vị sự nghiệp. Mặc dù đã có nhiều cải cách, song từ thuế VAT, thuế đất phi nông nghiệp, hóa đơn điện tử đến quản lý hộ kinh doanh vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Nhiều luật có hiệu lực nhưng chậm ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn khiến người nộp thuế “đứng ngồi không yên”. Bài 1: Bi hài chuyện tìm cán bộ phường để nộp thuế Thủ tục nộp thuế đất phi nông nghiệp chỉ vài chục phút nhưng người dân phải mất gần 20 ngày “đi tìm” cán bộ phường và chỉ được giải quyết sau bài viết trên mạng xã hội. Đây chỉ là một trong hàng trăm vướng mắc của người dân, doanh nghiệp phản ánh trong quá trình nộp thuế. GIĂNG MẮC Hàng triệu hộ kinh doanh vừa sang trang mới khi chia tay thuế khoán, chuyển sang kê khai theo doanh thu. Dù mang lại nhiều lợi ích nhưng hộ kinh doanh vẫn băn khoăn, lo lắng trước cách làm mới. Hàng loạt câu hỏi của hộ kinh doanh gửi tới cơ quan thuế cho thấy, bất cứ ngành nghề nào cũng gặp vướng mắc. Từ vận tải, phân phối thẻ cào, bán lẻ truyền thống, kinh doanh nông sản, thủy sản đến bán hàng đa kênh (trực tiếp- trực tuyến) đều gặp trắc trở. Hộ kinh doanh Phạm Hữu Đạt (Hải Phòng) cho biết, vừa cho thuê xe tải theo hình thức thuê tài sản, vừa trực tiếp lái xe và hưởng lương từ doanh nghiệp thuê xe. Giai đoạn 2024-2025, doanh thu cho thuê xe trên 100 triệu đồng/năm, ông Đạt đã kê khai và nộp thuế đầy đủ. “Việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực, phát sinh nhiều tình huống. Doanh thu cho thuê tài sản sẽ kê khai thế nào? Thu nhập từ tiền lương có được giảm trừ gia cảnh hay không? Khi quyết toán thuế, có được tách riêng hai nguồn thu nhập hay phải gộp chung? Có thể ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán phần tiền lương hay không”, ông Đạt băn khoăn. Cùng nỗi lo, hộ kinh doanh Phạm Thị Liên (Thanh Hóa) cho biết, bán buôn ngao, trong đó một phần tự nuôi, một phần mua lại từ các hộ khác để bán tiếp. Với doanh thu khoảng 20 tỷ đồng/ năm, chị Liên không biết kê khai thuế sao cho đúng. “Ngao tự nuôi, chưa qua chế biến, thuộc đối tượng không chịu thuế VAT. Phần ngao mua lại để bán tiếp, tôi có cần kê khai, nộp thuế hay không”, chị Liên đặt câu hỏi. Nhiều hộ kinh doanh bán hàng trực tiếp và bán hàng online (trực tuyến) trên trang thương mại điện tử bối rối, không biết kê khai ra sao. Bà Trần Hoài Nhu (TPHCM) vừa bán hàng trực tiếp vừa bán online với doanh thu trên 1 tỷ đồng. Bà Nhu băn khoăn, năm 2026 sẽ kê khai thuế như thế nào, doanh thu gộp chung hay tách riêng và việc xuất hóa đơn cho khách hàng cách nào hợp lý, không vi phạm. Ở lĩnh vực phân phối thẻ nạp điện thoại, thẻ game, bà Hương Quỳnh (Hà Đông, Hà Nội) phản ánh, nhà cung cấp xuất hóa đơn cho từng giao dịch, khiến khối lượng hóa đơn mỗi ngày rất lớn, gây áp lực trong việc kiểm tra và lưu trữ. Băn khoăn của hộ kinh doanh đến từ nỗi lo không hiểu đúng, làm sai và bị xử phạt. Theo kết quả khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), khi chuyển sang kê khai, 49% hộ kinh doanh cho rằng chi phí và thời gian quản lý hóa đơn, chứng từ sẽ tăng lên đáng kể. Hộ kinh doanh lo lắng trong việc tuân thủ quy định về hóa đơn điện tử và thiết bị tính tiền, xuất phát từ hạn chế về năng lực công nghệ số, thói quen ghi chép thủ công, chi phí đầu tư ban đầu và thủ tục còn phức tạp. HỘ KINH DOANH, CƠ QUAN QUẢN LÝ CHỜ HƯỚNG DẪN Bộ Tài chính cho biết, đang xây dựng dự thảo nghị định quy định về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Theo dự thảo này, hộ, cá nhân kinh doanh có thời gian hoạt động từ 1 năm trở lên tự xác định có mức doanh thu hàng năm từ 500 triệu đồng trở xuống, thông báo cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 1 hàng năm. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định có mức doanh thu hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 500 triệu đồng trở xuống nhưng năm tính thuế có doanh thu vượt mức này sẽ khai thuế (từ tháng liền kề sau tháng phát sinh doanh thu vượt mức). CẢI CÁCH THUẾ: Cán bộ Thuế TP Hà Nội hỗ trợ người dân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 ẢNH: THUẾ TP HÀ NỘI Hộ kinh doanh: Đụng đâu vướng đó Hộ kinh doanh nhận hướng dẫn của cơ quan thuế khi chuyển sang thuế khoán Hộ kinh doanh chính thức bỏ thuế khoán chuyển sang kê khai nhưng đủ ngành nghề, từ vận tải, phân phối thẻ cào, bán lẻ truyền thống, kinh doanh thủy sản đến bán hàng đa kênh đều gặp trắc trở. Trong khi đó, cả cơ quan quản lý và người nộp thuế vẫn chờ nghị định, thông tư hướng dẫn. Ban Nghiệp vụ thuế, Cục Thuế cho biết, năm 2025 đã tiếp nhận hơn 18.000 hồ sơ hoàn thuế với giá trị hoàn gần 170.000 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã giải quyết 87% số hồ sơ tiếp nhận. Vì sao người dân, DN vẫn

5 n Thứ Ba n Ngày 27/1/2026 KINH TẾ Ông Dũng cho biết, “chị Hồng” là tên cán bộ của phòng Kinh tế hạ tầng đô thị thuộc phường Giảng Võ. Ông Vũ Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục Thuế, kiêm Trưởng Thuế TP Hà Nội cho biết, đã nắm bắt được sự việc người nộp thuế kêu khó trong quá trình nộp thuế. Theo ông Cường , nhân vật "chị Hồng" bị phản ánh là công chức của phường Giảng Võ, không phải cán bộ ngành thuế. “Chị Hồng này gặp vướng mắc gì đó trong khâu xác định thuế phi nông nghiệp, khoản thuế này cũng do UBND phường xác định. Khi phường chuyển giấy nộp thuế sang, cơ quan thuế đã xử lý ngay lập tức. Cơ quan thuế đã trao đổi với UBND phường và đơn vị này cầu thị, trực tiếp tới nơi xin lỗi người nộp thuế”, ông Cường nói. HƠN 600 VƯỚNG MẮC GỬI TỚI BỘ TÀI CHÍNH Câu chuyện “Đi tìm chị Hồng” để nộp thuế chỉ là một trong hàng trăm vướng mắc của người dân, doanh nghiệp khi nộp thuế. Tại đối thoại của Bộ Tài chính với người nộp thuế vừa diễn ra, đã có hơn 600 câu hỏi của người dân, doanh nghiệp với đủ vướng mắc. Một trong những vướng mắc lớn của doanh nghiệp liên quan tới thuế giá trị gia tăng (VAT) như: khấu trừ, hoàn thuế, áp thuế. Cty TNHH Công nghệ Sheng Shing Việt Nam (Hải Dương) cho biết, do thiếu hụt lao động, phải thuê lại nhân công từ đơn vị cho thuê lao động. Công ty băn khoăn, khoản VAT này có được khấu trừ hoặc hoàn? Chi phí thuê lao động có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Trong khi đó, ông Trần Việt Trung (Ninh Bình) phản ánh, công ty xuất khẩu đủ điều kiện hoàn thuế, nhưng do số dư thuế VAT đầu kỳ quá lớn (29 tỷ đồng); hệ thống kê khai không cho phép hoàn khiến công ty của ông Trung bị “kẹt vốn” hàng chục tỷ đồng. Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội phản ánh, đặc thù ngành du lịch lữ hành là dịch vụ được cung cấp theo tour (lịch trình-PV), kéo dài nhiều ngày, phát sinh chi phí liên tục, xác định chính xác sau khi tour kết thúc và các bên tiến hành đối soát, thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành dịch vụ hoặc thời điểm thu tiền, không phân biệt đã thu đủ hay chưa. “Doanh nghiệp du lịch lâm vào thế khó, nếu xuất hóa đơn sớm, dữ liệu chi phí chưa đầy đủ; nếu chờ đối soát xong mới xuất hóa đơn thì lại đối mặt nguy cơ bị coi là xuất hóa đơn sai thời điểm. Từ thực tế đó, chúng tôi kiến nghị bổ sung ngành du lịch lữ hành vào nhóm ngành được áp dụng cơ chế lập hóa đơn theo phương thức đối soát”, ông Quốc Anh nói. Một băn khoăn được Cty TNHH Dịch vụ HTNY (Phú Quốc) nêu ra, hoạt động vận chuyển khách du lịch thường kết thúc vào 22-23 giờ đêm, phụ thuộc giờ máy bay. Kế toán không trực, tài xế không có quyền xuất hóa đơn, nên việc xuất hóa đơn ngay thời điểm hoàn thành dịch vụ là bất khả thi. Doanh nghiệp lo ngại việc xuất hóa đơn vào ngày hôm sau sẽ bị coi là sai thời điểm và bị xử phạt. Cơ quan thuế khẳng định, doanh nghiệp vẫn phải tổ chức thực hiện xuất hóa đơn đúng thời điểm theo quy định. Không chỉ doanh nghiệp gặp vướng mắc, cơ quan thuế địa phương trong quá trình hoàn thuế VAT cũng gặp khó khăn, đề xuất Cục Thuế tháo gỡ vướng mắc. Thuế tỉnh Tây Ninh cũng phản ánh, một trong những vướng mắc hoàn thuế VAT là ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng kỳ vọng. Hệ thống này vẫn còn hiện tượng quá tải, độ trễ khi đối chiếu dữ liệu hải quan - thuế, hạn chế trong tự động phân tích rủi ro và cảnh báo gian lận. “Việc chia sẻ dữ liệu giữa thuế - hải quan- công an - ngân hàng đôi lúc chưa kịp thời, nhất là vụ việc gian lận. Tình trạng thiếu chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực khiến việc xác minh hồ sơ hoàn thuế bị kéo dài”, Thuế tỉnh Tây Ninh phản ánh. Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị Cục Thuế xác định số điểm rủi ro khác nhau với hồ sơ hoàn thuế sử dụng hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp có số thuế tồn đọng và chưa tồn đọng. Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị Cục Thuế nâng cấp phần mềm đáp ứng việc phân loại hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau để thuận lợi cho hoàn thuế. ĐỨC NAM- N.LINH Tại cuộc họp hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vừa diễn ra, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, nội dung chính của dự thảo Nghị định, gồm: xác định doanh thu, chi phí của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; làm rõ khái niệm “doanh thu” dùng để xác định ngưỡng không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; xử lý chi phí và tài sản “tồn lịch sử” khi chuyển sang cơ chế kê khai; cơ chế sử dụng bảng kê đối với một số giao dịch không có hóa đơn; quy định về chuyển lỗ, chi phí bỏ sót và yêu cầu thanh toán không dùng tiền mặt. “Ban soạn thảo lắng nghe ý kiến về việc điều chỉnh quy định tạm nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hướng bảo đảm quyền lợi người nộp thuế khi chuyển đổi phương pháp tính thuế. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên sàn có chức năng thanh toán, cần có phương án liên quan đến trách nhiệm lập hóa đơn và cơ chế khấu trừ, nộp thuế theo từng giao dịch”, lãnh đạo Cục Thuế cho biết. Bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện các quy định về hóa đơn điện tử để giảm chi phí tuân thủ và rủi ro pháp lý cùng với phân loại xử phạt vi phạm hành chính theo hướng tách bạch rõ lỗi thủ tục và lỗi gây thất thu ngân sách. “Chúng tôi kiến nghị Bộ Tài chính xem xét cho phép một số lĩnh vực ngành nghề được lập hóa đơn đối soát trên cơ sở bảng kê vào thời điểm cuối tháng hoặc khi kết thúc cung cấp dịch vụ. Các trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và khách hàng. Bên cạnh đó, mở rộng phạm vi không phải lập hóa đơn đối với các khoản thanh toán khi đặt cọc đảm bảo thực hiện hợp đồng”, bà Hải nói. NGỌC LINH Năm 2025, cả nước có 4,1 triệu hộ kinh doanh với số thu 32.840 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm 2024. Các địa phương có tỷ lệ tăng trưởng trên 130% gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, TP.HCM và Phú Thọ. Có 18.300 hộ kinh doanh nộp thuế khoán tự nguyện chuyển đổi sang phương pháp kê khai trước thời điểm 1/1/2026, hơn 3.200 hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp. Theo bà Phạm Thị Minh Hiền - Phó trưởng Ban Chính sách (Cục Thuế), doanh thu trên 500 triệu đồng, hộ kinh doanh phải nộp thuế VAT theo tỉ lệ % trên doanh thu, tùy theo ngành nghề (phân phối, cung cấp hàng hóa có tỉ lệ 1%; dịch vụ áp dụng mức 5%...). Đối với thuế TNCN, hộ kinh doanh chia theo nhóm doanh thu. Cụ thể, với doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, hộ kinh doanh lựa chọn 1 trong 2 cách tính: thuế suất theo ngành nghề kinh doanh trên phần doanh thu vượt 500 triệu đồng hoặc thuế suất 15% trên thu nhập tính thuế (doanh thu - chi phí). Nhóm hộ kinh doanh doanh thu từ trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, thuế TNCN được tính theo thuế suất 17% nhân thu nhập tính thuế (doanh thu - chi phí). Trường hợp doanh thu trên 50 tỷ đồng, mức thuế suất 20% nhân thu nhập tính thuế. Ông Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Cty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín cho biết, từ đầu năm 2026, hộ kinh doanh bỏ thuế khoán, kê khai thuế, tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm. Mức doanh thu miễn thuế nhằm công bằng giữa người làm công ăn lương và người kinh doanh. “Nhiều hộ kinh doanh cho rằng, ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng/năm vẫn ở mức thấp so với thực tiễn. Chính sách hướng tới tạo bình đẳng người làm công ăn lương và người làm kinh doanh. Hiện nay, chúng ta chỉ tính thuế ở phần doanh thu vượt 500 triệu đồng, doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống sẽ không chịu thuế”, ông Được nói. Tuy nhiên, ông Được đánh giá, chính sách thuế vẫn tiềm ẩn bất bình đẳng mới. Ông Được dẫn ví dụ, cá nhân làm công ăn lương được giảm trừ gia cảnh, có nhà cho thuê dưới 500 triệu đồng vẫn được hưởng ưu đãi. Trong khi đó, hộ kinh doanh chỉ được hưởng một chính sách ưu đãi. Vì vậy, chính sách thuế cần hướng tới xử lý nguy cơ bất bình đẳng này và có phương án cụ thể. Theo ông Được, cùng doanh thu nhưng mỗi ngành nghề có đặc thù riêng. Hộ kinh doanh thương mại doanh thu cao, lợi nhuận ít. Bán buôn lợi nhuận cao hơn so với bán lẻ. Lấy ngưỡng doanh thu đại diện cho tất cả ngành nghề trong nền kinh tế chưa phù hợp, đơn giản thuận tiện nhưng cào bằng giữa các đối tượng. N.LINH Ngưỡng doanh thu tính thuế tiềm ẩn bất công Hộ kinh doanh phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (VAT) khi doanh thu trên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh cho rằng, ngưỡng doanh thu tính thuế vẫn tiềm ẩn bất công. Cán bộ thuế hướng dẫn chính sách kê khai thuế tới hộ kinh doanh tại chợ Hà Đông (Hà Nội) ẢNH: P.MAI “Việc chia sẻ dữ liệu giữa thuế - hải quan- công an - ngân hàng đôi lúc chưa kịp thời, nhất là vụ việc gian lận. Tình trạng thiếu chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực khiến việc xác minh hồ sơ hoàn thuế bị kéo dài”. Thuế tỉnh Tây Ninh phản ánh “mệt mỏi”?

6 n Thứ Ba n Ngày 27/1/2026 KHOA GIÁO Ngày bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, Dũng không đi một mình. Trên lưng em là người mẹ gầy gò, vừa trải qua những tháng ngày dài điều trị bệnh. Từng bước chân chậm rãi của hai mẹ con trong hội trường trang trọng hôm ấy không chỉ đánh dấu khoảnh khắc tốt nghiệp, mà còn là dấu ấn về một hành trình đầy nước mắt - hành trình của hiếu thảo, của khát vọng học tập và của ý chí không khuất phục trước nghịch cảnh. VƯỢT LÊN NGHỊCH CẢNH Sinh ra trong một gia đình gắn bó với nghề dược, tuổi thơ của Dũng gắn liền với quầy thuốc nhỏ của mẹ ở Gò Công, Đồng Tháp. Những buổi tối mùi thuốc phảng phất, những đơn thuốc được mẹ đọc đi đọc lại với sự cẩn trọng tuyệt đối đã sớm gieo trong cậu bé một sự tôn trọng đặc biệt với nghề. Thế nhưng, con đường đến giảng đường của Dũng không bằng phẳng. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, em nhập ngũ, rời xa sách vở suốt hai năm. Khi trở lại với việc học, Dũng phải bắt đầu lại gần như từ đầu, đối diện với khối kiến thức nặng của ngành Dược và sự chênh lệch so với bạn bè cùng trang lứa. Rồi đại dịch COVID-19 ập đến. Chứng kiến sự mong manh của sinh mệnh con người, Dũng tự nhủ phải tiếp tục học - không chỉ cho bản thân, mà còn để thay mẹ hoàn thành ước mơ còn dang dở: được thấy con trở thành một Dược sĩ đúng nghĩa. Những năm cuối đại học, biến cố liên tiếp xảy ra. Cha Dũng suy giảm trí nhớ nặng, mất dần khả năng tự chăm sóc. Chưa kịp nguôi ngoai, mẹ em được chẩn đoán mắc bệnh nặng, quá trình điều trị kéo dài khiến cơ thể ngày một suy kiệt. Cuộc sống của Dũng bị chia làm hai nửa: một bên là giảng đường, phòng thí nghiệm, những ca thực tập căng thẳng; một bên là bệnh viện, là những đêm thức trắng bên giường mẹ, là những chuyến xe vội vã giữa Gò Công và TPHCM. Có những ngày, sáng Dũng đi thực tập, chiều về lo cơm nước, tối lại bắt xe về quê chăm mẹ. Có những trưa vội vàng, em gọi điện hỏi mẹ: “Mẹ ăn gì chưa?”, để rồi lặng người khi nghe câu trả lời: “Có nước tương với chuối nè con”. Nhưng chính trong nghịch cảnh ấy, kiến thức ngành Dược không còn nằm trên trang sách. Dũng đọc hiểu đơn thuốc cho mẹ, theo dõi tác dụng phụ, biết khi nào cần báo bác sĩ. Học tập, lúc này, không chỉ là trách nhiệm với tương lai, mà còn là cách em bảo vệ gia đình mình. THAY LỜI TRI ÂN Biến cố lớn nhất đến khi chỉ còn đúng một tháng nữa là bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Cha Dũng qua đời sau thời gian dài bệnh nặng. Mất mát quá lớn khiến mọi thứ như sụp đổ, nhưng Dũng hiểu rằng mình không có quyền gục ngã. Nếu em dừng lại, mẹ sẽ không còn điểm tựa. Những ngày ấy, Dũng vừa lo tang cha, vừa chăm sóc mẹ, vừa hoàn thiện khóa luận. Có những đêm, em viết báo cáo bên giường bệnh, chờ từng chai truyền xong để đưa mẹ đi vệ sinh rồi lại quay về với máy tính. Bằng tất cả nghị lực, Dũng bảo vệ khóa luận đúng hạn và tốt nghiệp loại Xuất sắc. Thành quả ấy không chỉ là kết quả của trí tuệ, mà là kết tinh của kỷ luật, sự hy sinh và lòng hiếu thảo đến tận cùng. Ngày tốt nghiệp, Dũng chọn cõng mẹ lên sân khấu. Với em, đó không phải là khoảnh khắc gây chú ý, mà là lời tri ân sâu sắc nhất. Ngày xưa, mẹ bồng con qua những bước đi đầu đời. Hôm nay, người con đủ trưởng thành để trở thành điểm tựa, đưa mẹ đi qua cột mốc quan trọng của cuộc đời mình. Tấm bằng Dược sĩ loại xuất sắc hôm ấy không chỉ mang tên Phạm Trung Trí Dũng. Trong đó có ước mơ của mẹ, có sự hy sinh lặng thầm của cha, có những đêm dài trong bệnh viện, những bữa cơm đạm bạc và những giọt nước mắt giấu sau lưng. NGUYỄN DŨNG Có những tấm bằng tốt nghiệp được trao trong tiếng vỗ tay rộn ràng, nhưng cũng có những tấm bằng được nâng niu bằng nước mắt, bằng nghị lực và cả hành trình đi qua mất mát. Hành trình của tân Dược sĩ Phạm Trung Trí Dũng là một câu chuyện như thế... Hai mẹ con Dũng cùng nhận bằng tốt nghiệp trên sân khấu Nam sinh cõng mẹ cùng lên nhận bằng tốt nghiệp Sáng 26/1, rất đông phụ huynh đã tới Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) đề nghị nhà trường giải thích việc phát hiện thịt chuyển màu đưa vào trường học. Buổi làm việc có sự tham gia của lãnh đạo UBND phường, đơn vị chuyên môn, công an, Ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh có con theo học bán trú. Tại buổi làm việc, phụ huynh đã đề nghị nhà trường nêu rõ quy trình tiếp nhận, chế biến thức ăn cho học sinh tại bếp của trường. Trả lời nội dung này, đại diện Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho biết, hằng ngày từ 5h sáng, tổ giám sát duy trì ít nhất 2 thành viên, trong đó có giáo viên và đại diện Hội Cha mẹ học sinh. Khi xe chở thực phẩm đến trường, hàng hóa được đưa vào khu vực kiểm tra trước khi chuyển vào bếp. Kể lại vụ việc cụ thể vào ngày 15/1, đại diện nhà trường cho biết, hôm đó hơn 5h sáng, khi kiểm tra thực phẩm chuyển từ trên xe xuống, giáo viên (thành viên tổ giám sát) phát hiện sườn không còn tươi, có dấu hiệu chuyển màu nên lập tức gọi điện báo cáo với hiệu trưởng. Lãnh đạo nhà trường sau khi kiểm tra thực tế, nhận thấy sườn không đảm bảo nên tiến hành lập biên bản, có chữ ký của các bên và trả lại toàn bộ số sườn tại thời điểm đó. Cũng tại buổi làm việc, phụ huynh chất vấn, khi phát hiện thực phẩm có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, nhà trường có đề nghị cơ quan chức năng đến kiểm tra, xử lý nhà cung cấp nếu phát hiện thực phẩm “bẩn”?. Đại diện Ban giám hiệu nhà trường cho biết, tại thời điểm kiểm tra, phát hiện thực phẩm không đảm bảo, ngoài việc lập biên bản tại hiện trường, nhà trường đã báo cáo vụ việc đến lãnh đạo UBND phường. “Nhà trường ký kết hợp đồng với công ty, trong đó quy định rõ thực phẩm phải rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhà trường không chủ quan, đã bố trí tổ giám sát hằng ngày để kiểm tra thực phẩm khi tiếp nhận”- đại diện Ban giám hiệu nhà trường nói và cam kết với phụ huynh sẽ theo dõi chặt chẽ, tránh thực phẩm không an toàn lọt vào bếp ăn của học sinh. Trước đó báo Tiền Phong đã phản ánh, những ngày qua, phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh hoang mang, lo lắng sau khi xem được hình ảnh số lượng lớn thịt heo đã chuyển màu, đưa vào trường. Vụ việc khởi nguồn từ ngày 15/1, khi giáo viên và đại diện Hội Cha mẹ học sinh của trường tiến hành kiểm tra khâu nhập nguyên liệu chế biến thức ăn bán trú cho học sinh. Trong quá trình kiểm tra, tổ giám sát đã phát hiện 90 kg thịt sườn heo đông lạnh, trong đó một số phần thịt đã chuyển sang màu vàng, xanh. Nhiều phụ huynh cảm thấy bất an, lo lắng cho sức khỏe của con em mình và đề nghị Ban giám hiệu nhà trường có văn bản thông báo, phản hồi chính thức đến toàn thể phụ huynh học sinh về sự việc. HƯƠNG CHI Làm rõ việc thịt chuyển màu tuồn vào trường học Lãnh đạo UBND phường, các đơn vị chuyên môn, công an, cùng Ban Giám hiệu nhà trường đã có buổi làm việc với phụ huynh liên quan vụ phát hiện thịt chuyển màu đưa vào Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM). Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường trả lời các vấn đề phụ huynh nêu tại buổi làm việc “Dũng không chỉ học giỏi mà còn sống rất có trách nhiệm. Hình ảnh em cõng mẹ lên bục nhận bằng là biểu tượng đẹp của một người trẻ biết đứng vững trong nghịch cảnh và đi đến cùng con đường đã chọn”. Dược sĩ CKII NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU – Trưởng Bộ môn Quản lý Dược, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Dũng rưng rưng nước mắt cõng mẹ lên sân khấu cùng nhận bằng tốt nghiệp

