Báo Tiền Phong số 26

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 26/1/2026 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa kết thúc rất thành công là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Đại hội là sự tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kết tinh trí tuệ và khát vọng vươn lên của dân tộc. Phương châm của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” không chỉ là khẩu hiệu, mà thực sự là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử, khẳng định niềm tin tất thắng vào con đường Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Với quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học và tiếp thu rộng rãi ý kiến đóng góp trong toàn Đảng, toàn dân, văn kiện Đại hội XIV được thông qua thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao nhất. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết - một bước đột phá nhằm bảo đảm Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Từ chủ trương đến kế hoạch và tổ chức thực hiện đều được xác định rõ ràng ai làm, làm khi nào, cần nguồn lực gì và mục tiêu cuối cùng ra sao. Nhờ vậy, Nghị quyết Đại hội XIV thực sự trở thành một cẩm nang hành động của Đảng và cả hệ thống chính trị, là “ngọn đuốc soi đường” trên con đường phát triển mới. Nghị quyết Đại hội XIV đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến 2045 hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển đất nước nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Quan trọng hơn, Văn kiện Đại hội XIV đã cụ thể hóa ngay tinh thần hành động quyết liệt. Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” đối với mọi nhiệm vụ. Mỗi quyết sách lớn của Đại hội đều được xây dựng thành kế hoạch triển khai thực tế, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiêu chí đánh giá. Tư tưởng “Dân là gốc” được quán triệt xuyên suốt: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc phát triển, mọi chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đồng thời đề cao việc tôn trọng, lắng nghe và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân. Nhờ thế, Nghị quyết Đại hội XIV không dừng ở tầm nhìn và định hướng, mà đã mang trong mình hơi thở của cuộc sống, khơi dậy khát vọng phát triển và động lực hành động mạnh mẽ, sẵn sàng đi vào thực tiễn ngay sau Đại hội. TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG Nghị quyết đã có, Chương trình đã rõ, vấn đề còn lại là hành động. Đại hội yêu cầu tất cả các cấp ủy đảng khẩn trương quán triệt, học tập, cụ thể hóa Nghị quyết thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với địa phương, đơn vị mình, nhanh chóng đưa Nghị quyết và Chương trình hành động vào cuộc sống. Tinh thần chung là phải chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động. Văn kiện Đại hội đã chỉ rõ, cần kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”, chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức. Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc biến quyết sách thành hiện thực. Từ nay, “nói đi đôi với làm” phải trở thành nguyên tắc hành động; mọi chủ trương, nhiệm vụ đề ra đều phải xác định rõ mục tiêu, giải pháp, gắn trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững và kỷ luật thực thi phải gắn với sự hài lòng của Nhân dân. Chuyển sang giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần trong thực tiễn; quyết tâm chính trị phải ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất - đó là mệnh lệnh xuất phát từ ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc. Từ Trung ương đến địa phương, từ các cơ quan Đảng, Nhà nước đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tất cả phải đồng loạt vào cuộc với khí thế mới; trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phải gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, đặt kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc. GIAI ĐOẠN 5 - 10 NĂM TỚI Khoảng thời gian 5 - 10 năm tới chính là giai đoạn bản lề có ý nghĩa quyết định đối với hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Trong khoảng thời gian không dài này, chúng ta vừa phải hoàn thành các mục tiêu của chặng đường 5 năm 2026 - 2030, vừa tạo nền tảng vững chắc để vươn tới các mốc phát triển cao hơn vào năm 2045. Mục tiêu đến năm 2030 là đưa nước ta trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Điều đó đòi hỏi nền kinh tế liên tục trong nhiều năm phải tăng trưởng bình quân 10%/năm hoặc cao hơn - một tốc độ đột phá chưa từng có, nhưng là mục tiêu hoàn toàn có cơ sở khi chúng ta biết phát huy tối đa các nguồn lực. Đến năm 2045, chúng ta phải thực hiện cho bằng được mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao, ngang tầm thế giới. Chính vì thời gian ngắn, nhiệm vụ nặng nề và mang tính quyết định như vậy, Đại hội XIV đã đề ra những chủ trương, giải pháp có tính cách mạng và đột phá nhằm tranh thủ từng cơ hội, vượt qua mọi thách thức. Trong 5 năm tới, chúng ta phải tăng tốc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực then chốt: kinh tế phải bứt phá để đạt mức tăng trưởng cao liên tục; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được thúc đẩy mạnh mẽ để làm động lực cho phát triển; cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phải tiến hành quyết liệt, thông thoáng để giải phóng mọi nguồn lực xã hội. Đồng thời, các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa cần được quan tâm đầu tư ngang tầm với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đặt ra yêu cầu rất cao, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ - những người “thật sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”. Nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng là giai đoạn cực kỳ quan trọng để toàn Đảng, toàn dân lập thành tích cao nhất chào mừng 100 năm Ngày thành lập Đảng (2030). Từ bây giờ, tư duy “5 năm với tầm nhìn 20 năm” phải được quán triệt trong chỉ đạo điều hành. Nghĩa là thực hiện thắng lợi mục tiêu 5 năm trước mắt cũng đồng thời là đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu nhiều năm tiếp theo. Những quyết sách đúng đắn và đột phá hôm nay không chỉ đem lại kết quả tức thì cho giai đoạn 2026 - 2030, mà còn tạo đà cho bước phát triển nhảy vọt trong những thập niên tới. Nếu chúng ta tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức của 5 - 10 năm bản lề này, chắc chắn đất nước sẽ cất cánh mạnh mẽ, hiện thực hóa được hoài bão trở thành một Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ 21. Ngược lại, nếu để lỡ thời cơ hoặc chậm trễ, sai sót trong giai đoạn bản lề, cái giá phải trả sẽ rất đắt - có thể đánh mất cơ hội của cả dân tộc, tụt hậu xa hơn trong một thế giới biến động nhanh chóng. Nhận thức rõ điều đó, toàn Đảng và toàn dân ta càng quyết tâm hành động thần tốc, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, không để “một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ”. VƯỢT LÊN THÁCH THỨC Nhìn về phía trước, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài thành công. Đại hội XIV đã thắp lên ngọn lửa niềm tin tất thắng, đặt lên vai toàn Đảng, toàn dân ta một trọng trách lịch sử vô cùng nặng nề nhưng cũng rất đỗi vẻ vang. Trước mắt là rất nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng ta không cho phép bất cứ sự chùn bước hay thất bại nào trên con đường đã chọn. Cùng với Đảng là niềm tin yêu và kỳ vọng của hơn 100 triệu đồng bào, và trước mắt chúng ta là vận mệnh của cả dân tộc trong thế kỷ 21. Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng đề ra không chỉ là khát vọng mà còn là lời hứa danh dự trước Nhân dân. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt những người “đứng mũi chịu sào”, phải tự nhắc mình phải vươn lên, phải vượt lên chính mình. Chúng ta không được phép trì hoãn đổi mới, không được phép chậm trễ trong hành động, càng không được phép tự thỏa mãn hay ngủ quên trên vòng nguyệt quế. 3 n Thứ Hai n Ngày 26/1/2026 THỜI SỰ Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị nêu rõ, Đại hội XIV đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã thông qua nghị quyết và các văn kiện Đại hội. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; có giá trị định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội, góp phần hiện thực hóa niềm tin và khát vọng của cả dân tộc vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Để Nghị quyết Đại hội XIV được triển khai ngay, đồng bộ, hiệu quả, thực chất, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nội dung. Cụ thể, cần xác định việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học. Chỉ thị 01 nhấn mạnh đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận của nhân dân, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV gồm một số nội dung: Nghị quyết Đại hội XIV; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Bộ Chính trị giao các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả nhiệm kỳ. Kịp thời cập nhật và bổ sung Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ ở từng cấp gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, đổi mới sáng tạo, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. “Kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ. Thời gian hoàn thành chương trình hành động trong quý I/2026”, Chỉ thị 01 nhấn mạnh. Bộ Chính trị yêu cầu việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV phải được tiến hành ngay, đồng bộ, thường xuyên, phong phú, sinh động, kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng” trong từng bước triển khai. Nội dung tuyên truyền tập trung về thành công của Đại hội, những nội dung cốt lõi, đổi mới của Nghị quyết Đại hội XIV; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới; định hướng dư luận xã hội gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị nêu rõ Ban Bí thư chủ trì tổ chức hội nghị toàn quốc “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến cấp ủy cơ sở; thời gian hoàn thành trong quý I/2026. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được giao phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 01 định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV cho từng đối tượng cụ thể, từ tỉnh ủy, thành ủy tới cơ sở. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. TRƯỜNG PHONG Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Chỉ thị số 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV). Thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng thù hay khó khăn nào. Từ những ngày đầu dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã hun đúc nên truyền thống kiên cường, bất khuất, càng gian nan thử thách thì càng đoàn kết, đồng lòng để chiến thắng. Trong thế kỷ 20, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên những chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ở thời đại mới, trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta càng phải phát huy tinh thần “không lùi bước, không chùn bước, chỉ có tiến lên, tiến lên không ngừng”. Đảng và Nhân dân ta quyết giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bởi mỗi bước đi chậm trễ, mỗi mục tiêu không đạt được đều ảnh hưởng đến tương lai của cả dân tộc. “Thành công, nhất định thành công!” - đó là tâm thế, là quyết tâm chính trị mà chúng ta khắc cốt ghi tâm khi bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, chưa bao giờ thời cơ và thách thức lại đan xen phức tạp như hiện nay. Vận mệnh đất nước phụ thuộc vào khả năng nắm bắt thời cơ và vượt qua thách thức của chúng ta. Hội nhập quốc tế sâu rộng đồng nghĩa với việc Việt Nam đứng trước nhiều sức ép cạnh tranh, song cũng mở ra cánh cửa tiếp thu tri thức, công nghệ tiên tiến và nguồn lực phát triển từ bên ngoài. Toàn cầu hóa kinh tế mang lại thị trường lớn cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, nhưng cũng đòi hỏi chúng ta phải không ngừng nâng cao năng lực nội sinh để vươn lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Những biến động địa - chính trị trên thế giới có thể ảnh hưởng đến môi trường hòa bình, ổn định - điều kiện tiên quyết cho phát triển - vì vậy, nhiệm vụ giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình càng trở nên quan trọng. Bối cảnh mới đòi hỏi tư duy và tầm nhìn mới: chúng ta phải chủ động chiến lược, luôn tỉnh táo, nhạy bén trong phân tích tình hình, linh hoạt, sáng tạo trong đối sách, kiên định nguyên tắc nhưng không giáo điều, cứng nhắc. Với bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam, sự tin yêu, đồng lòng nhất trí của Nhân dân, chúng ta có thể khẳng định thuận lợi sẽ nhiều hơn thách thức. Thế và lực của đất nước sau hơn nửa thế kỷ thống nhất đã lớn mạnh hơn bao giờ hết, tạo tiền đề để chúng ta tự tin vươn lên. Uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao là điều kiện thuận lợi để tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế. Điều cốt yếu là chúng ta phải phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, biến sức mạnh tổng hợp ấy thành động lực phát triển đất nước. Chủ động thích ứng, tích cực đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để Việt Nam vượt qua sóng gió, vững vàng tiến bước trong thời đại đầy biến động. NHẤT ĐỊNH THẮNG LỢI Trong thời khắc đặc biệt này, hơn bao giờ hết, lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vẫn vang vọng: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”. Lời hiệu triệu của Bác năm xưa đã trở thành niềm tin tất thắng, cổ vũ cả dân tộc ta vùng lên giành độc lập, tự do. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lời hiệu triệu ấy vẫn sục sôi khí thế, thôi thúc chúng ta quyết tâm, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với bạn bè năm châu. Gần 6 triệu đảng viên cùng trên 100 triệu đồng bào đang mang trong tim mình một ngọn lửa khát vọng Việt Nam hùng cường. Đại hội XIV đã trao cho chúng ta ngọn cờ quyết thắng. Giờ là lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng siết chặt đội ngũ, chung sức đồng lòng, ra sức thi đua lao động, học tập, công tác và chiến đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Giờ là lúc biến tất cả chủ trương, nghị quyết thành hành động, thành kết quả cụ thể. Tương lai, vận mệnh của đất nước thúc giục chúng ta phải hành động, hành động quyết liệt hơn nữa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng hành động với tinh thần “mỗi người làm việc bằng hai” với tri thức mới, với sự hỗ trợ của khoa học, công nghệ, dưới ánh sáng soi đường của Đảng; chúng ta hành động với ý chí kiên cường, tiến bước trên mọi mặt trận kinh tế, văn hóa, xã hội như những “chiến sĩ thời bình” thì hiệu quả sẽ gấp mười, gấp trăm lần. Từ niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của Nhân dân, chúng ta cùng đồng thanh: “Dưới cờ Đảng vinh quang, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, tiến lên, nhất định thắng”. Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta! 4 n Thứ Hai n Ngày 26/1/2026 XÃ HỘI QUẢNG CÁO NHƯ “RÓT MẬT VÀO TAI” Có bệnh liên quan đến dạ dày, anh Đức (44 tuổi, ngụ phường Gò Vấp, TPHCM) thường lướt TikTok tìm mua các loại trà hỗ trợ giải quyết chứng trào ngược dạ dày. Mới đây, anh Đức đặt mua combo 4 hộp trà dây (mua 1 tặng 1) với giá gần 500.000 đồng của một người bán hàng giới thiệu sản phẩm được canh tác hữu cơ tận Tây Bắc. “Đây là sản phẩm khắc tinh của viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày, vi khuẩn HP… Uống thường xuyên sẽ hết bệnh lúc nào không biết. Các bác mua dịp Tết từ 4 hộp trở lên, shop em còn tặng thêm táo đỏ, đông trùng hạ thảo” - người bán chào mời. Sau gần một tuần chờ đợi, anh Đức nhận được những gói trà bọc trong túi lọc. Bên trong là nhiều loại cây cỏ khô đã được xay nhuyễn; bên ngoài có thông tin sản phẩm sơ sài như thành phần gồm trà dây, hoa cúc, bạc hà, hoa lài và cỏ ngọt; pha nước nóng và có thể uống thay nước thường hằng ngày. Khi có khách hàng đề cập đến giấy tờ chứng nhận liên quan sản phẩm, người bán nói rằng, đây là sản phẩm thủ công gia truyền của gia đình, rất nhiều người sử dụng và hết bệnh nên người mua cứ yên tâm. Có nhu cầu mua thực phẩm bổ sung giúp tăng chiều cao cho con gái 10 tuổi, chị Hoa (ngụ phường Bình Tân, TPHCM) đã mua đủ các sản phẩm rao bán trên mạng, từ kẹo dinh dưỡng giúp tăng chiều cao, siro ăn ngon, nước uống bổ sung can-xi, thậm chí dùng cả cao khỉ pha nước cho con uống mỗi ngày. “Trên mạng có rất nhiều sản phẩm trong nước và nhập khẩu với đủ mọi loại giá. Nhiều người nổi tiếng cũng cho con dùng các sản phẩm này và các bé đều cao vượt trội nên tôi rất yên tâm. Tùy theo khả năng để mình chọn sản phẩm phù hợp. Tôi cho con dùng hơn một năm qua, tuy chưa thấy cải thiện chiều cao nhưng người bán tư vấn, dùng lâu dài mới có tác dụng” - chị Hoa nói với vẻ đầy tin tưởng. Dạo một vòng quanh các tài khoản rao bán quà tặng sức khỏe dịp Tết, người mua dễ dàng lạc vào “mê trận” thực phẩm chức năng (TPCN) làm từ đông trùng hạ thảo, tổ yến, nhụy hoa nghệ tây… Đặc biệt, những sản phẩm này được thổi phồng với những lời lẽ “có cánh” như đây là dược liệu quý, là món quà “vàng” cho sức khỏe hay có tác dụng trường thọ. Người bán thường tư vấn rằng sản phẩm được hái trên núi cao, làm sạch bằng công nghệ hiện đại nhằm giữ trọn tinh hoa núi rừng, giúp người già bồi bổ lục phủ ngũ tạng, giúp trẻ em tăng sức đề kháng, còn phụ nữ thì làm chậm lão hóa và đẹp da. Chính những lời mời chào đầy sức thuyết phục này đã đánh trúng tâm lý lo cho sức khỏe của nhiều gia đình. THỦ ĐOẠN LÁCH LUẬT TINH VI Thị trường TPCN trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) hay các trang mạng xã hội cá nhân như Facebook, Zalo, Tiktok cũng rơi vào tình trạng “vàng thau lẫn lộn” khi hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn được bày bán công khai với giá rẻ hơn hàng bán tại showroom rất nhiều. Người tiêu dùng chỉ cần vài cú nhấp chuột sẽ gặp hàng loạt sản phẩm được quảng cáo “hiệu quả thần tốc” như giảm cân cấp tốc hay cải thiện sinh lý nhưng lại thiếu giấy công bố sản phẩm, không mã vạch và mập mờ về đơn vị phân phối. Người bán còn giới thiệu sản phẩm gắn mác “nội địa Nhật” hay “chính hãng Mỹ” để lợi dụng tâm lý chuộng hàng ngoại của nhiều người dân. Thủ đoạn của các đối tượng buôn bán hàng giả trên cũng ngày càng tinh vi để lách các bộ lọc kiểm duyệt. Hàng giả chủ yếu được đưa vào thành phố, tập kết tại kho ở ngoại thành hoặc căn hộ cao cấp, sau đó giao qua trung gian để tránh bị phát hiện. Một chiêu trò nguy hiểm là trộn thuốc thật với thuốc giả khi bán ra, nhằm tạo lòng tin cho người mua và qua mặt lực lượng kiểm tra. Một số trường hợp tự đặt tên thuốc, công ty sản xuất ảo đặt ở nước ngoài như Malaysia, Singapore, sau đó quảng cáo là “hàng xách tay” trên mạng xã hội, giới thiệu dưới danh nghĩa nhân viên hoặc dược sĩ của công ty dược. Ngoài ra, còn có tình trạng ghi nhãn không đúng. Nhiều sản phẩm dù được quảng cáo là sữa hoặc thuốc nhưng thực chất tên gọi theo công bố và ghi nhãn sản phẩm lại là “thực phẩm bảo vệ sức khỏe”, “thực phẩm bổ sung”, “sản phẩm dinh dưỡng công thức”, hoặc “thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt”. Việc này gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm để sử dụng. Điều khiến việc truy vết khó hơn chính là đặc tính “đổi hình” của nội dung số. Tài khoản có thể ẩn danh, đổi tên liên tục; kho hàng tách rời khỏi “mặt tiền” livestream; đường link sản phẩm biến mất sau vài giờ; nhóm kín mở rồi đóng; người bán dùng KOL/KOC/nhân vật “đóng vai người dùng” để tạo tin cậy. Thậm chí, nhiều shop chỉ chốt đơn qua tin nhắn riêng hoặc livestream trong các hội nhóm kín để tránh sự truy vết của các cơ quan chức năng. Chị Minh Trang (28 tuổi, ngụ xã Hưng Long, TPHCM) từng gặp cảnh dở khóc dở cười khi mua sữa bột nhập khẩu nhưng nhận về hàng có mùi vị khác lạ. Khi chị phản ánh thì chủ shop lập tức khóa tài khoản và biến mất. HỆ LỤY KHÔN LƯỜNG Sau gần một năm cho con sử dụng thực phẩm giúp tăng chiều cao, chị Hoa thấy con thường xuyên mệt mỏi, ăn kém, mất tập trung và đau khớp gối dữ dội. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhi bị viêm gan cấp và viêm khớp do lạm dụng TPCN. Tương tự, chị Hạnh tại phường Vườn Lài, TPHCM cũng đã chi hơn 10 triệu đồng mua collagen theo lời quảng cáo trên TikTok với hy vọng da dẻ tươi trẻ. Thời gian đầu, sản phẩm dường như có hiệu quả, nhưng sau đó chị đi khám phát hiện có dấu hiệu suy thận. May mắn sau khi ngưng sử dụng 3 tháng, các chỉ số xét nghiệm mới trở lại bình thường. Chị L.B (ngụ tỉnh Tây Ninh) đang điều trị glocom (cườm nước trong mắt) nhiều năm, đã nghe theo lời một người tự xưng là bác sĩ trên livestream để mua thuốc nhỏ mắt đặc trị bào chế từ gừng và nghệ. Dù khi nhỏ thuốc thấy đau rát dữ dội, chị vẫn tiếp tục dùng vì tin lời giải thích rằng đó là do tác dụng của gừng. Chỉ 4 ngày sau, mắt chị đau dữ dội và gần như không còn nhìn thấy gì. Tại Bệnh viện Mắt TPHCM, các bác sĩ xác định chị bị tổn thương giác mạc và tăng nhãn áp cấp tính, có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn nếu không can thiệp kịp thời. Bệnh viện Quân y 175 cho biết, từng tiếp nhận bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, nổi ban đỏ toàn thân và tổn thương da nặng sau khi sử dụng các sản phẩm “giảm mỡ bụng” và “collagen làm đẹp” không rõ nguồn gốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị rối loạn sinh hóa, suy thận và phản ứng viêm mạnh. UYÊN PHƯƠNG Những lời quảng cáo “có cánh” về các loại thần dược làm đẹp, chữa bách bệnh trên không gian mạng đã khiến không ít người rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”. Nhiều sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng bán trên sàn thương mại điện tử được giới thiệu "hàng xách tay", "hàng nội địa nhập khẩu" và không có bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ ẢNH: U.P Dù việc mua sắm qua sàn thương mại điện tử và mạng xã hội mang lại sự tiện lợi lớn, nhưng người tiêu dùng đang phải đối mặt một thị trường hàng hóa “vàng thau lẫn lộn”. Thị trường online những ngày cận Tết đang nóng lên từng giờ, cũng là lúc hàng giả, hàng nhái chờ “đục nước thả câu”. Đây không chỉ là nỗi lo mất doanh thu của các doanh nghiệp nội địa mà còn là cái bẫy trực diện bủa vây người tiêu dùng. Dù đã có nhiều biện pháp mạnh tay, song bài toán ngăn chặn gian lận thương mại vào mùa cao điểm chưa bao giờ là dễ dàng. Sập bẫy “thần dược” NHỨC NHỐI HÀNG GIẢ, Kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng qua mạng thu lợi “khủng” nên nhiều đối tượng bất chấp Cơ quan chức năng khởi tố vụ án liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

5 n Thứ Hai n Ngày 26/1/2026 XÃ HỘI Lấp lỗ hổng quản lý, nhiều công cụ để chế tài HÀNG NHÁI ONLINE LỘ DIỆN ĐƯỜNG DÂY HÀNG GIẢ TRĂM TỶ Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC03) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Hiển (64 tuổi), Ngô Mỹ Hoành (53 tuổi) và Võ Văn Nghề (33 tuổi, cùng ngụ TPHCM) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Theo điều tra, các đối tượng tổ chức sản xuất nhiều loại “thuốc Đông y” chưa được cấp phép, tự đặt tên thuốc, dựng tên doanh nghiệp (DN) và địa chỉ sản xuất tại Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc)… để in trên bao bì, tạo cảm giác là hàng nhập khẩu, gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn gốc. Đáng chú ý, các sản phẩm này còn chứa hoạt chất betamethasone - một chất kháng viêm thuộc nhóm tân dược, không được phép sử dụng trong thuốc Đông y. Cũng tại TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Ngân điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop. Hàng hóa được gia công tại Hà Nội, sau đó đưa vào kho tại TPHCM, tiêu thụ qua Facebook, TikTok và đường dây nóng. Theo dữ liệu từ đơn vị giao hàng, doanh thu trong giai đoạn 2023-2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã bắt Lê Văn Hải - chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”, thành viên sáng lập Công ty TNHH Hải Bé về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Từ năm 2024, DN này bán hàng qua TikTok Shop, Facebook, Shopee với hơn 800.000 sản phẩm; riêng “Siro ăn ngon Hải Bé” đã tiêu thụ hơn 100.000 hộp. DOANH NGHIỆP CHÂN CHÍNH ĐIÊU ĐỨNG Theo ông Nguyễn Phương Sơn, Giám đốc Đối ngoại Amway Việt Nam, DN chỉ phân phối sản phẩm thông qua hệ thống trung tâm chính thức và một website duy nhất, không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay đại lý nào bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, hàng nghìn sản phẩm mang thương hiệu Amway vẫn xuất hiện công khai trên các nền tảng trực tuyến. “Trong năm qua, dù đã nỗ lực gỡ bỏ hàng trăm link vi phạm nhưng con số này không thấm vào đâu so với gần 8.000 sản phẩm vi phạm mà DN tự rà soát được. Quy trình báo cáo thủ công hiện nay khiến DN hụt hơi trong cuộc đuổi bắt với các đối tượng gian lận”, ông Sơn nói. Theo ông Sơn, việc mua bán qua các sàn trung gian không có hóa đơn chính thức khiến người tiêu dùng bị tước bỏ các quyền lợi bảo vệ cơ bản. Đồng thời, việc sử dụng trái phép nhãn hiệu đã được bảo hộ toàn cầu để quảng bá sai sự thật còn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm quy định về quảng cáo. Ông Nguyễn Thuận Đạt, Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC - thành viên Tập đoàn IPPG), cho rằng, gian lận thương mại online đang trở thành thách thức lớn đối với DN, đặc biệt ở các ngành hàng giá trị cao. Hàng giả, hàng nhái và hàng xách tay không được kiểm soát có thể khiến doanh thu của DN chân chính giảm ở mức hai chữ số. LẤP “LỖ HỔNG” QUẢN LÝ Thượng tá Hồ Thọ Hải (Phòng PA05, Công an TPHCM) nhận định, TPHCM là địa phương dẫn đầu về quy mô thương mại điện tử, đồng thời cũng là địa bàn bị lợi dụng để sản xuất, kinh doanh hàng giả, thực phẩm kém chất lượng trên không gian mạng. Theo Thượng tá Hải, pháp luật không có vùng cấm, không có ngoại lệ; mọi cá nhân vi phạm, kể cả người nổi tiếng hay KOL tham gia quảng cáo, kinh doanh thực phẩm sai quy định đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các nền tảng số cũng cần chủ động rà soát, gỡ bỏ nội dung vi phạm và phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Từ góc độ quản lý nhà nước, bà Lê Thị Hà, Trưởng Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, cho biết, chỉ trong một năm đã phát hiện 47.800 sản phẩm có dấu hiệu hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hơn 13.700 gian hàng vi phạm bị yêu cầu gỡ bỏ. Tuy nhiên, bà Tạ Dịu Thương, Trưởng ban Pháp chế - Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam, cho rằng, việc gỡ bỏ một vài đường link vi phạm chỉ như “muối bỏ bể”, bởi khi một đường link bị xóa đi, các đối tượng gian lận có thể ngay lập tức khởi tạo hàng chục, hàng trăm đường link khác để tiếp tục đẩy hàng lên sàn. Tốc độ sinh sôi của các gian hàng vi phạm nhanh đến mức các phương pháp hậu kiểm thủ công không bao giờ có thể đuổi kịp. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp bách về việc phải thay đổi hoàn toàn cách thức quản lý từ hậu kiểm sang kiểm soát ngay tại cửa ngõ của sàn. Ở góc độ quản lý an toàn thực phẩm, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, đánh giá, thị trường thực phẩm chức năng trên không gian mạng đang trở nên “náo loạn” với tình trạng quảng cáo thổi phồng công dụng, mạo danh người nổi tiếng và lãnh đạo ngành y tế. Khi bị phát hiện, nhiều chủ nhãn hàng nhanh chóng xóa dấu vết hoặc né tránh trách nhiệm. Theo Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, công tác quản lý thương mại điện tử hiện gặp nhiều khó khăn do môi trường mạng luôn biến động, thông tin ẩn hiện, khó thu thập chứng cứ. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa ngành Y tế (quản lý nhãn hàng) và ngành Công Thương (quản lý sàn thương mại điện tử) đôi khi chưa thật sự đồng bộ, trong khi chế tài xử phạt hiện hành vẫn chưa đủ sức răn đe so với mức lợi nhuận “khủng” từ hoạt động vi phạm. Luật sư Nguyễn Thanh Hải lưu ý, pháp luật đã có quy định về trách nhiệm của sàn thương mại điện tử. Trường hợp sàn không kiểm soát người bán, không có cơ chế phát hiện và gỡ bỏ hàng vi phạm, hoặc hưởng lợi bất chính, có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, vào thời điểm cuối năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, quy mô lớn hơn, phạm vi rộng hơn và thủ đoạn tinh vi hơn, đặc biệt là trên các nền tảng thương mại điện tử và không gian mạng. Trong bối cảnh đó, việc Quốc hội thông qua Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7 được xem là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường quản lý hoạt động mua bán trực tuyến, phòng chống gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. NHIỀU CÔNG CỤ ĐỂ CHẾ TÀI Ở góc độ sàn thương mại điện tử, Lazada cho biết, khi phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, nền tảng sẽ ngừng kích hoạt sản phẩm, khóa gian hàng của nhà bán vi phạm. Lazada còn triển khai chương trình Bảo vệ Sở hữu trí tuệ cho phép chủ thương hiệu báo cáo để gỡ bỏ nhanh các sản phẩm nghi vấn. Người tiêu dùng có thể phản ánh qua hotline, chat hỗ trợ hoặc gửi khiếu nại; đồng thời được bảo vệ bằng các chính sách đồng kiểm, hoàn trả dễ dàng. Với TikTok Shop, khi nghi ngờ hàng giả, hàng nhái, nền tảng có quyền cung cấp thông tin tài khoản, hành vi của nhà bán cho cơ quan chức năng. Các biện pháp xử lý gồm gỡ bỏ sản phẩm, nội dung vi phạm; chấm dứt tài khoản; tịch thu tiền đặt cọc của nhà bán. Trong khi đó, Shopee triển khai chức năng “Tố cáo sản phẩm vi phạm” để người tiêu dùng báo cáo. Chủ thương hiệu cũng có thể chủ động phản ánh qua Cổng thông tin Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ bản quyền và duy trì môi trường kinh doanh minh bạch. PHƯƠNG VY Việc Quốc hội thông qua Luật Thương mại điện tử 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026) được xem là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường quản lý hoạt động mua bán trực tuyến, phòng chống gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Từ thuốc chữa bệnh, thuốc đông y đến thực phẩm chức năng, hàng giả đang len lỏi, bủa vây các sàn thương mại điện tử với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Dù lực lượng chức năng liên tục khởi tố, bắt giữ, doanh nghiệp chân chính vẫn “đuối sức” trong cuộc rượt đuổi với các gian hàng vi phạm, còn người tiêu dùng vẫn đối mặt nguy cơ mất an toàn. Lực lượng quản lý thị trường TPHCM kiểm tra một kho hàng mũ bảo hiểm chuyên kinh doanh qua mạng Mỹ phẩm Mailisa dù đã bị cơ quan chức năng thu hồi vẫn được bày bán công khai trên mạng ẢNH: U.P

6 n Thứ Hai n Ngày 26/1/2026 KHOA GIÁO Sở GD&ĐT Cao Bằng vừa thông báo phương án thi tuyển lớp 10 năm học tới cho học sinh, phụ huynh, giáo viên các trường. Theo đó, địa phương này tổ chức 3 môn thi để tuyển sinh gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Đối với học sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên, ngoài 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, thí sinh còn phải dự thi thêm môn chuyên theo quy định. Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đã chốt môn thi thứ ba Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn, THPT Dân tộc nội trú, THPT công lập năm học 20262027 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, môn thi thứ ba Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Dân tộc nội trú, THPT công lập năm học 20262027 là môn Tiếng Anh. Năm ngoái, địa phương này cũng chọn môn thi thứ ba là ngoại ngữ. Đối với việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lam Sơn năm học 2026-2027, học sinh sẽ thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 môn thi chuyên. Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang năm nay chọn môn thi thứ ba là môn Khoa học tự nhiên. Về hình thức thi, môn Khoa học tự nhiên được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút. Đề thi được xây dựng với nhiều mã đề trong cùng một phòng thi, bảo đảm nguyên tắc hai thí sinh liền kề không trùng mã đề. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm và kết quả được chấm bằng phần mềm chấm thi. Sở GD&ĐT Tuyên Quang cũng thông báo, nội dung đề thi, các câu hỏi được xây dựng phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi tuân thủ khung cấu trúc, ma trận đề thi đã được Sở ban hành, bảo đảm đánh giá đúng năng lực học sinh, đồng thời phù hợp với định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông hiện nay. Trước đó, TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An là những địa phương công bố môn thi thứ ba kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Các địa phương này đều lựa chọn ngoại ngữ là môn thi bên cạnh 2 môn Ngữ văn và Toán. Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cũng đã thông báo cho các cơ sở giáo dục về môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 là môn ngoại ngữ. Thí sinh có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để dự thi. Về thời gian tổ chức thi, phương thức tổ chức sẽ được công bố sau. Được biết, địa phương này đang lấy ý kiến các trường về việc kế hoạch tuyển sinh với dự kiến sẽ chỉ thi tuyển đối với trường THPT chuyên, trường nội trú và xét tuyển ở các trường thuộc vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa. Như vậy, đến nay đã có 8 các tỉnh, thành phố quyết định môn thi thứ ba vào lớp 10 gồm: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hoá, Nghệ An. HỌC SINH HÀ NỘI VẪN PHẢI CHỜ Tại Hà Nội, thời điểm này, học sinh, phụ huynh rất nóng lòng ngóng chờ môn thi thứ ba đồng thời lo lắng về việc lùi thời gian tổ chức kỳ thi. Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến năm nay kỳ thi sẽ tổ chức vào cuối tháng 6 thay vì đầu tháng 6 như những năm trước. Lý do là vì Bộ GD&ĐT đẩy lịch thi Tốt nghiệp THPT 2026 sớm hơn năm ngoái 2 tuần (11-12/6). Sở sẽ phải huy động đội ngũ, cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp từ khâu chuẩn bị thi, tổ chức thi đến chấm thi. Sau khi hoàn tất mới có thể tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Về phương án thi, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau khi xây dựng phương án sẽ trình xin ý kiến của UBND TP. Về xây dựng phương án thi, môn thi thứ ba năm nay, địa phương cũng căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó có việc lắng nghe ý kiến của các nhà trường. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sẽ công bố sớm nhất có thể để học sinh, phụ huynh yên tâm. Năm ngoái, Hà Nội tổ chức kỳ thi chung để tuyển sinh với 3 môn: Toán, Văn, ngoại ngữ. Kỳ thi năm 2025-2026 có hơn 102.000 thí sinh tham dự, trong đó trúng tuyển vào lớp 10 khoảng 64%. Năm nay, có gần 140.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Ngoài số học sinh đăng ký học nghề, xét tuyển THPT bằng học bạ, các em sẽ đăng ký dự thi để lấy điểm xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập, tư thục… Bộ GD&ĐT cho phép các địa phương xây dựng quyết định thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển để tuyển sinh lớp 10. Nếu thi tuyển, địa phương tự quyết định môn thi, bài thi thứ ba, thời gian tổ chức kỳ thi. Tuy nhiên môn thi, bài thi thứ ba sẽ phải được công bố trước ngày 31/3 hằng năm. Trong đó, một số địa phương sớm đưa ra phương án thi nhằm để học sinh ổn định tâm lý thi cử. Một số địa phương chờ sát hạn chót mới công bố với lý do nhằm đảm bảo học sinh không bỏ bê môn không thi, dẫn đến học lệch, học tủ. HÀ LINH​ Đã có gần chục địa phương công bố phương án tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 20262027, trong đó có việc công bố môn thi thứ ba. Chỉ có một địa phương thi bài thi tổ hợp, còn lại chọn ngoại ngữ. Không khí trong một phòng thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội Nhiều địa phương công bố môn thi thứ ba Đến nay đã có 8 các tỉnh, thành phố quyết định môn thi thứ ba vào lớp 10 gồm: TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hoá, Nghệ An. Tại Hà Nội, dù phụ huynh, học sinh rất nóng lòng ngóng chờ môn thi thứ ba, nhưng Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sẽ công bố sớm nhất có thể. Những ngày qua, phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu Học L.T.V. (phường Bến Cát, TPHCM) hoang mang, lo lắng sau khi xem được hình ảnh số lượng lớn thịt heo đã chuyển màu, đưa vào trường. Vụ việc xuất phát khi Hội Cha mẹ học sinh phát hiện thịt đưa vào trường có màu sắc khác lạ, nghi thực phẩm bẩn, không đảm bảo vệ sinh, nên chụp hình lại. Hình ảnh sau đó được đưa lên nhóm kín của phụ huynh trong trường. Nhiều phụ huynh khi nhìn thấy thịt heo chuyển màu, cảm thấy bất an, lo lắng cho sức khỏe của con em mình và đề nghị Ban giám hiệu nhà trường có văn bản thông báo, phản hồi chính thức đến toàn thể phụ huynh học sinh về sự việc. Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc khởi nguồn từ ngày 15/1, khi đại diện Hội Cha mẹ học sinh của trường tiến hành kiểm tra khâu nhập nguyên liệu chế biến thức ăn bán trú cho học sinh tại ngôi trường kể trên. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện 90 kg thịt sườn heo đông lạnh, trong đó một số phần thịt đã chuyển sang màu vàng, xanh. Phụ huynh cho rằng, việc đưa thực phẩm không đảm bảo chất lượng vào trường là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, thể hiện sự xem thường tính mạng và sức khỏe của học sinh. Nếu sự việc không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, hậu quả có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Liên quan đến vụ việc này, đại diện UBND phường Bến Cát đã thông tin cụ thể đến phóng viên báo Tiền Phong. Theo vị này, do phụ huynh chỉ được nhìn thấy từ hình ảnh, chưa nắm đầy đủ thông tin, dẫn tới hoang mang, lo lắng kèm sự bức xúc. “Không riêng gì ngôi trường kể trên, tất cả các trường học trên toàn phường đều được thành lập đoàn giám sát, trong đó có Hội Cha mẹ học sinh. Đoàn có chức năng, nhiệm vụ giám sát mọi hoạt động trong trường, bao gồm việc kiểm tra nguồn thực phẩm. Đối với việc xảy ra tại trường Tiểu học L.T.V., nằm trong tầm kiểm soát, khi nhận và kiểm tra thực phẩm, đoàn thấy thịt đổi màu nên lập tức làm việc với nhà cung cấp, sau đó trả lại toàn bộ, ngay tại thời điểm tiếp nhận”- đại diện UBND phường cho biết. Phía nhà trường và UBND phường Bến Cát cho biết thêm, đã đề nghị doanh nghiệp cam kết cung cấp nguồn thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhà trường sẽ giám sát chặt chẽ đầu vào, nếu nhận thấy chưa hài lòng sẽ chấm dứt hợp đồng, tìm đơn vị cung cấp khác. UBND phường Bến Cát đề nghị các trường học trên địa bàn giám sát chặt chẽ nguồn thực phẩm đưa vào trường, đảm bảo an toàn cho học sinh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. HƯƠNG CHI Thực hư thịt “bẩn” tuồn vào trường học TPHCM Hình ảnh thịt heo chuyển màu vàng, xanh, đưa vào một trường học ở TPHCM khiến phụ huynh bất an, lo lắng cho sức khỏe của con em mình. Phía cơ quan chức năng cho biết, số thịt heo kể trên đã được kịp thời phát hiện ngay khi xe chở đến trường, đã trả lại toàn bộ cho nhà cung cấp. Khi kiểm tra, Hội Cha mẹ học sinh phát hiện sườn heo đã chuyển màu nên chuyển trả lại nhà cung cấp TUYỂN SINH LỚP 10:

