Báo Tiền Phong số 24-25

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV ngày 23/1 thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV ẢNH: TTXVN Số 24-25 0977.456.112 Ra ngày 24-25/1/2026 Trang 4-5-6-7-8-9 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn BẾ MẠC ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG NÊU GƯƠNG CAO NHẤT, KHƠI DẬY KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN

www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 24-25/1/2026 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM NGÀY SINH: 10/7/1957 QUÊ QUÁN: XÃ NGHĨA TRỤ, TỈNH HƯNG YÊN CHỨC VỤ: TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG; BÍ THƯ QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ: CAO CẤP TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN: GIÁO SƯ, TIẾN SĨ LUẬT HỌC; ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị đồng chí chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Hưng Yên đến Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV thành phố Hà Nội Thôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XII, XIII); Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng (nay là Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực); Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (7/2016 - 10/2017); tháng 1/2019 được thăng cấp bậc hàm Đại tướng. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. 4/2016-5/2024 1-3/2016 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; tháng 9/2014 được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; tháng 7/2010 được thăng cấp bậc hàm Trung tướng. Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; tháng 4/2007 được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng. Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Phó Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Phó Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an. Sinh viên trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân). 23/1/2026 22/1/2026 30/10/2024 21/10/2024 3/8/2024 22/5/2024 8/2011 - 1/2016 1/2011 - 7/2011 8/2010 - 1/2011 2/2010 - 7/2010 12/2009 6/2006-12/2009 1997-2006 1993-1997 1990-1993 1988-1990 10/1979-12/1988 1974-1979

BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ KHÓA XIV LƯƠNG TAM QUANG Ngày sinh: 17/10/1965 Quê quán: Hưng Yên Chức vụ: Bộ trưởng Bộ Công an Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, An ninh TRẦN LƯU QUANG Ngày sinh: 30/8/1967 Quê quán: Tây Ninh Chức vụ: Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí LÊ MINH TRÍ Ngày sinh: 1/11/1960 Quê quán: TP Hồ Chí Minh Chức vụ: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh nhân dân, Cử nhân Luật TRẦN ĐỨC THẮNG Ngày sinh: 11/8/1973 Quê quán: Phú Thọ Chức vụ: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường PHẠM GIA TÚC Ngày sinh: 20/5/1965 Quê quán: Ninh Bình Chức vụ: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLHC công, Cử nhân Kinh tế NGUYỄN DUY NGỌC Năm sinh: 1964 Quê quán: Hưng Yên Chức vụ: Bí thư Thành ủy Hà Nội Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Ngày sinh: 6/3/1962 Quê quán: Đồng Tháp Chức vụ: Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân KHXH &NV; Triết học; Quốc tế học TRẦN SỸ THANH Ngày sinh: 16/3/1971 Quê quán: Nghệ An Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế PHẠM THỊ THANH TRÀ Ngày sinh: 21/1/1964 Quê quán: Nghệ An Chức vụ: Phó Thủ tướng Chính phủ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Ngữ văn, Thạc sĩ Quản lý giáo dục NGUYỄN VĂN QUẢNG Ngày sinh: 23/8/1969 Quê quán: TP Hải Phòng Chức vụ: Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật VÕ THỊ ÁNH XUÂN Ngày sinh: 8/1/1970 Quê quán: An Giang Chức vụ: Phó Chủ tịch nước Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công, Cử nhân Khoa học, ngành Sư phạm Hóa học TRỊNH VĂN QUYẾT Ngày sinh: 22/1/1966 Quê quán: TP Hải Phòng Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước NGUYỄN THANH NGHỊ Ngày sinh: 12/8/1976 Quê quán: Cà Mau Chức vụ: Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng TRẦN THANH MẪN Ngày sinh: 12/8/1962 Quê quán: Cần Thơ Chức vụ: Chủ tịch Quốc hội Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế PHAN VĂN GIANG Ngày sinh: 14/10/1960 Quê quán: Ninh Bình Chức vụ: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Quân sự TRẦN CẨM TÚ Ngày sinh: 25/8/1961 Quê quán: Hà Tĩnh Chức vụ: Thường trực Ban Bí thư Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế LÊ MINH HƯNG Ngày sinh: 11/12/1970 Quê quán: Hà Tĩnh Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công ĐỖ VĂN CHIẾN Ngày sinh: 10/11/1962 Quê quán: Tuyên Quang Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp BÙI THỊ MINH HOÀI Ngày sinh: 12/1/1965 Quê quán: Ninh Bình Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật LÊ HOÀI TRUNG Ngày sinh: 27/4/1961 Quê quán: TP Huế Chức vụ: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao ĐOÀN MINH HUẤN Ngày sinh: 3/4/1971 Quê quán: Hà Tĩnh Chức vụ: Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Trình độ chuyên môn: PGS, TS Lịch sử Đảng ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ ỦY VIÊN BAN BÍ THƯ TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM Ngày sinh: 10/7/1957 Quê quán: Hưng Yên Chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bí thư Quân ủy Trung ương Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học; Đại học An ninh nhân dân ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIV 24-25/1/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3

Chiều 23/1, tại phiên bế mạc, Đại hội XIV của Đảng đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về việc bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV đã bầu 19 Ủy viên Bộ Chính trị; bầu 3 Ủy viên Ban Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV. Với số phiếu tuyệt đối, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV gồm 200 ủy viên ra mắt Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu 200 người vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Thay mặt cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự tin tưởng và tín nhiệm mà Đại hội đã dành cho tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. “Đây là vinh dự và trách nhiệm nặng nề của chúng tôi trước Đảng, trước Nhân dân. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, cách mạng, của Nhân dân”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững tự chủ, độc lập, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân”. Tổng Bí thư cũng nêu rõ: “Ban Chấp hành Trung ương sẽ làm việc với tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm; làm tới cùng, làm vì dân; phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt bằng năng lực tổ chức thực hiện; hiệu quả phục vụ Nhân dân là thước đo năng lực, uy tín, danh dự của từng ủy viên Ban Chấp hành khóa XIV”. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống phô trương, hình thức; làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong Nhân dân; trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc; đưa ra khỏi hệ thống người cơ hội, người né trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, kiên quyết chống “chạy chức, chạy quyền”. “Trước Đại hội, trước Đảng, trước Nhân dân, chúng tôi cam kết sẽ đoàn kết một lòng, làm việc nghiêm túc, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng, để xứng đáng với niềm tin của Đại hội, của Đảng, của Nhân dân dành cho chúng tôi; quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. n www.tienphong.vn THỜI SỰ 4 24-25/1/2026 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM NHẤN MẠNH: “BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG SẼ LÀM VIỆC VỚI TINH THẦN NÊU GƯƠNG CAO NHẤT, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM; LÀM TỚI CÙNG, LÀM VÌ DÂN; PHẢI LÀM NHANH, LÀM ĐÚNG, LÀM TỐT BẰNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC HIỆN; HIỆU QUẢ PHỤC VỤ NHÂN DÂN LÀ THƯỚC ĐO NĂNG LỰC, UY TÍN, DANH DỰ CỦA TỪNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH KHÓA XIV”. Tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV đã tặng hoa tri ân những đóng góp của các Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII không tái cử. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG - NHƯ Ý NÊU GƯƠNG CAO NHẤT, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng chiều 23/1 ẢNH: NHƯ Ý Ông Trần Sỹ Thanh được Trung ương khóa mới bầu vào Bộ Chính trị và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. Sáng 23/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới. Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư; nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư. Trung ương cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn báo cáo Đại hội kết quả bầu các nhân sự kể trên. Trong đó, ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - được bầu giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV. Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương với số lượng 23 ủy viên; bầu ông Trần Sỹ Thanh tái cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê Nghệ An, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, cử nhân tài chính; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV. Tháng 5/2011, ông Thanh giữ chức ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đến tháng 6/2012, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ). Ba năm sau, ông Thanh làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Quá trình công tác, ông Thanh kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương (cũ), Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tháng 4/2021, ông Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đến tháng 7/2022, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Tháng 11/2025, ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Tháng 1/2026, tại Đại hội XIV của Đảng, sau khi tái cử Ủy viên Trung ương khóa XIV, ông Trần Sỹ Thanh được bầu vào Bộ Chính trị và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Bộ Chính trị phân công ông Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư khoá XIII - giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV. Chiều 23/1, tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sáng cùng ngày Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đã bầu 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; công bố danh sách các đồng chí được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV. Về chức vụ Thường trực Ban Bí thư khoá XIV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII - được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV. Ông Trần Cẩm Tú sinh ngày 25/8/1961; quê quán tỉnh Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Nông nghiệp, Kỹ sư Lâm nghiệp. Ông Trần Cẩm Tú là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII; XIII; XIV; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV. Ông Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII từ 25/10/2024. Quá trình công tác, ông Trần Cẩm Tú từng kinh qua các chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (cũ); Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 10/2024, ông Trần Cẩm Tú được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (29/10/2024). Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Trần Cẩm Tú tái cử Ban Chấp hành Trung ương, tiếp tục được bầu giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hội nghị đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khoá XIV gồm 13 đồng chí, trong đó có 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ tham gia theo cơ cấu. Hội nghị đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV, gồm: Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước; Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Chánh án Toà án nhân dân Tối cao. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG Ông Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ông Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương BẾ MẠC ĐẠI HỘI XIV

Chiều 23/1, Đại hội XIV tiến hành phiên bế mạc. Trình bày diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đã thống nhất cao và thông qua các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trình. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết, tiêu biểu cho hơn 5,6 triệu đảng viên. "Đây là các đồng chí hội đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng và Nhân dân trong nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Văn kiện được thông qua tại Đại hội XIV thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, tư duy đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung các văn kiện có nhiều điểm mới, đột phá; tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp xác đáng của toàn Đảng và các tầng lớp Nhân dân; thể hiện bản chất dân chủ, sự tâm huyết, cầu thị trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Theo Tổng Bí thư, Văn kiện Đại hội đặt ra những nhiệm vụ to lớn, quan trọng; vừa mang tính cấp bách, vừa có tầm chiến lược lâu dài; thể hiện sự thống nhất ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu cao cả nêu trong Báo cáo chính trị: "Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội". BIẾN Ý CHÍ THÀNH HÀNH ĐỘNG, BIẾN QUYẾT SÁCH THÀNH KẾT QUẢ CỤ THỂ Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách và các phương hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới. Trong đó xác định: Phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên. Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển. Tinh thần "kiên định" chính là bản lĩnh chính trị, là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử và những bài học từ công cuộc đổi mới, là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường tự lực, tự chủ, tự cường, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, đặt ấm no và hạnh phúc của Nhân dân ở vị trí trung tâm. Tinh thần "đổi mới" là yêu cầu mang tính thời đại. Không đổi mới, cải cách thì không thể bứt phá, không thể cạnh tranh, không thể phát triển. Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện, để đường lối đúng trở thành kết quả cụ thể trong cuộc sống. Đại hội một lần nữa khẳng định chân lý: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, hợp quy luật khách quan. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ sức, đủ tài; quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc", giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác của các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị. n TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM NHẤN MẠNH, TINH THẦN XUYÊN SUỐT CỦA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIV LÀ TỰ CHỦ CHIẾN LƯỢC, NẮM CHẮC THỜI CƠ, CHUNG SỨC ĐỒNG LÒNG, VƯỢT QUA MỌI THÁCH THỨC, KHƠI DẬY MẠNH MẼ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN; BIẾN Ý CHÍ THÀNH HÀNH ĐỘNG, BIẾN QUYẾT SÁCH THÀNH KẾT QUẢ CỤ THỂ; NÓI LÀ LÀM, LÀM NGAY, LÀM ĐÚNG, LÀM QUYẾT LIỆT, LÀM ĐẾN CÙNG VÀ LÀM HIỆU QUẢ. 24-25/1/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội ẢNH: TTXVN CHUYỆN CUỐI TUẦN Chiều qua 23/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức bế mạc. Đại hội đã bầu 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết). Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã tiến hành bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư... Đồng chí Tô Lâm đã được Hội nghị thống nhất tuyệt đối bầu tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong số 200 gương mặt tiêu biểu nhất vừa được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, có gần một nửa số ủy viên (87/113) trúng cử lần đầu. Đó là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành của Đảng, Chính phủ, lãnh đạo chủ chốt các địa phương... Một điểm đặc biệt là cùng với vị trí Bí thư tỉnh/thành ủy, thì lần đầu tiên các Chủ tịch UBND các địa phương đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Điều đó cho thấy trọng trách lớn đã được đặt lên vai người đứng đầu bộ máy chính quyền các địa phương. Khi số lượng địa phương dù đã được thu gọn một nửa, nhưng không gian tự nhiên và khối lượng công việc lại tăng gấp đôi, gấp ba lần với những tính chất và yêu cầu cao hơn. Và đặc biệt, khi đất nước đang đứng trước đòi hỏi cấp thiết phải đổi mới mô hình tăng trưởng, với những chiến lược và tư duy phát triển mới mang tính đột phá. Bởi như chính Tổng Bí thư Tô Lâm từng chỉ rõ, đó là các động lực tăng trưởng truyền thống hiện đã suy giảm, những hạn chế về năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh bộc lộ rõ, cách làm cũ không còn đáp ứng yêu cầu mới. Do đó cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bất cập của thể chế để khơi thông nguồn lực đang bị ách tắc; cần chuyển mạnh và thực chất từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”... Nguồn lực cần khơi thông quan trọng bậc nhất hiện tại, không gì khác chính là con người. Trong đó vai trò đặc biệt quan trọng được trao cho những cán bộ đứng đầu các tổ chức, bộ máy, địa phương. Đó phải là những người có khả năng kiến tạo chính sách, thiết kế thể chế và quản trị các mô hình phát triển mới, hòa nhập với xu thế biến đổi rất nhanh của thời đại. Một điểm nghẽn cố hữu dễ thấy lâu nay về nhân tố cán bộ, đó là chủ trương, nghị quyết, biện pháp rất đầy đủ, rõ ràng, nhưng việc tổ chức thực hiện lại là khâu yếu. Điều này đã được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ trong diễn văn bế mạc Đại hội: “Đại hội quán triệt cần tập trung thực hiện Nghị quyết theo hướng hành động, bảo đảm hiệu quả thực chất, khắc phục bằng được tình trạng “tổ chức thực hiện là khâu yếu”. Theo đó cần cụ thể hóa thành giải pháp cụ thể để nghiêm túc thực hiện. Phải “chuyển từ “nhận thức đúng” thành “tổ chức triển khai có hiệu quả”; từ “quyết tâm cao” thành “kết quả rõ”; kết hợp “chỉ đạo, điều hành” với “kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm”...”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Nhân dân cả nước kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo được giao gánh vác trọng trách trước lịch sử, đưa đất nước bước thành công vào kỷ nguyên mới. Như khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Ban Chấp hành Trung ương sẽ làm việc với tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm; làm tới cùng, làm vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện; hiệu quả phục vụ Nhân dân là thước đo năng lực, uy tín, danh dự của từng ủy viên Trung ương khóa XIV”. TRÍ QUÂN Trọng trách lịch sử THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THEO HƯỚNG HÀNH ĐỘNG, BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ THỰC CHẤT Đại hội quán triệt cần tập trung thực hiện Nghị quyết theo hướng hành động, bảo đảm hiệu quả thực chất, khắc phục bằng được tình trạng "tổ chức thực hiện là khâu yếu". Tinh thần hành động cần được cụ thể hoá thành giải pháp cụ thể, thực hiện nghiêm túc trong toàn hệ thống: Mỗi cấp uỷ, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu phải chủ động chuyển từ "nhận thức đúng" thành "tổ chức triển khai có hiệu quả"; từ "quyết tâm cao" thành "kết quả rõ"; kết hợp "chỉ đạo, điều hành" với "kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm". CỦA ĐẢNG TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG - NHƯ Ý KHƠI DẬY MẠNH MẼ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN

Chiều 23/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế. Cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cùng dự buổi họp báo có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh. XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHÙ HỢP Trả lời các câu hỏi của phóng viên về những điểm mới của Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, những điểm mới tại đại hội đều dựa trên sự kế thừa, kết tinh những bài học lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, và gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tiếp tục của quá trình đổi mới mà Đảng đã khởi xướng và thực hiện. Tổng Bí thư nêu rõ, Việt Nam đã tiến hành sự nghiệp đổi mới 40 năm nay và sự nghiệp đổi mới còn được tiếp tục. Sự nghiệp đổi mới là liên tục, nhằm đem lại cuộc sống ấm no cho người dân. Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, điểm mới đầu tiên là tư duy xây dựng Văn kiện. Trong đó, Báo cáo Chính trị được tích hợp từ 3 báo cáo và đây là điểm nhấn của Đại hội. Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội Đảng XIV đặt trong bối cảnh lịch sử quan trọng, đòi hỏi tầm nhìn mới, không chỉ trong nhiệm kỳ Đại hội XIV mà còn vươn tới tầm nhìn đến 2045. Trong đó, đến năm 2031, khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIV, cần tổng kết Cương lĩnh để nghiên cứu xây dựng Cương lĩnh mới, nhằm phù hợp với bối cảnh mới. Điểm mới khác được Tổng Bí thư nêu rõ là nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn này phải nhanh, hiệu quả, tích cực, nên cần xây dựng mô hình phát triển phù hợp. Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia, đóng góp nhiều hơn nữa đối với các vấn đề quốc tế, những vấn đề mang tính toàn cầu. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, tham gia vào nỗ lực xóa đói giảm nghèo trên phạm vi toàn cầu, đảm bảo an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu… “Các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có trách nhiệm chung với vấn đề toàn cầu, xuyên biên giới như thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng, chiến tranh... Không quốc gia đơn lẻ nào, dù hùng cường thế nào cũng không tự mình giải quyết được các vấn đề lớn như vậy, mà cần sự chung tay của quốc tế mới giải quyết được”, Tổng Bí thư nhận định. HỘI NHẬP QUỐC TẾ RẤT QUAN TRỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC Trả lời phóng viên truyền hình Nhật Bản về chủ trương, hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam xác định hội nhập quốc tế là một nội dung rất quan trọng để phát triển đất nước, và điều này cũng đã được khẳng định trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV. Tổng Bí thư nêu rõ, Việt Nam xác định, muốn có hoà bình, muốn phát triển thì phải mở cửa với bên ngoài, phải hội nhập, hợp tác với các nước. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao, an ninh của đất nước cũng gắn kết chặt chẽ với an ninh khu vực và thế giới. Tổng Bí thư tái khẳng định, nếu không hội nhập, không quan hệ quốc tế thì không ổn định, không phát triển được. Đại hội XIV đã xác định đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cấp vị trí, vai trò của hội nhập quốc tế lên cao hơn, không phải xem là một động lực, mà trở thành một phương thức hàng đầu để phát triển đất nước. Tổng Bí thư nêu rõ, dù thế giới đang chứng kiến những thay đổi, có “thế này, thế khác”, nhưng Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy, mở cửa, hội nhập với thế giới. Nếu không hội nhập thì không có thị trường, không tiếp cận được tiến bộ khoa học công nghệ, văn minh của nhân loại, cũng không thể mang những thành tựu phát triển của Việt Nam ra thế giới… CHUYỂN TỪ TIẾP NHẬN SANG ĐÓNG GÓP Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, quan điểm của Việt Nam là đẩy mạnh hội nhập quốc tế, chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp. Tổng Bí thư nêu rõ: Trước đây, trong lúc khó khăn, chúng ta đón nhận là chính, nhưng bây giờ chuyển trạng thái từ tiếp nhận sang đóng góp, từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ, từ quốc gia đi sau trong hội nhập, giờ trở thành quốc gia tiên phong đi đầu trong hội nhập. Tổng Bí thư nêu về các ưu tiên trong hội nhập quốc tế, trong đó, hội nhập kinh tế quốc tế là trung tâm, hội nhập trên các lĩnh vực khác sẽ đóng góp cho hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam cũng sẽ hội nhập trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, đảm bảo tự chủ chiến lược; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống như bão lũ, thiên tai, biến đổi khí hậu; hội nhập trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… n www.tienphong.vn THỜI SỰ 6 24-25/1/2026 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM NÊU RÕ, TRƯỚC ĐÂY, TRONG LÚC KHÓ KHĂN, VIỆT NAM ĐÓN NHẬN LÀ CHÍNH, NHƯNG BÂY GIỜ CHUYỂN TRẠNG THÁI TỪ TIẾP NHẬN SANG ĐÓNG GÓP, TỪ HỘI NHẬP SÂU RỘNG SANG HỘI NHẬP ĐẦY ĐỦ, TỪ QUỐC GIA ĐI SAU TRONG HỘI NHẬP, GIỜ TRỞ THÀNH QUỐC GIA TIÊN PHONG ĐI ĐẦU TRONG HỘI NHẬP. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội XIV thành công rất tốt đẹp. Đây cũng là mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng chảy của dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm văn hiến và anh hùng. DÁM XẢ THÂN VÌ SỰ NGHIỆP CAO CẢ CỦA ĐẢNG, VÌ HẠNH PHÚC, ẤM NO CỦA NHÂN DÂN Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội không chỉ thống nhất về các nội dung văn kiện, mà còn thống nhất rất cao trong việc lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương, gồm 200 ủy viên, trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Ngay sau đó, Trung ương khóa mới bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Tổng Bí thư khẳng định, đây là những đồng chí hội tụ đủ phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng, Nhân dân trong giai đoạn mới. Tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là những người dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân. CẦN TẬP TRUNG VÀO 8 NHÓM VIỆC Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Nghị quyết Đại hội đã xác định rõ các mục tiêu, phương hướng, giải pháp lớn cho nhiệm kỳ tới và các giai đoạn tiếp theo. Điều quan trọng cốt lõi là khâu tổ chức thực hiện. Trong tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cần tập trung vào 8 nhóm việc. Đó là, cụ thể hóa văn kiện thành chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, phân công cụ thể, thời hạn hoàn thành; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và phương thức phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm; tăng cường tính hiệu quả, tính kinh tế, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tập trung tháo gỡ mọi điểm nghẽn, khơi thông tối đa mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để phát triển; thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ và đột xuất, khen thưởng kịp thời người làm tốt, xử lý nghiêm những trường hợp trì trệ, né tránh, đùn đẩy; thực hiện văn hóa liêm chính, công vụ khoa học, tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình; làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận, tạo phong trào thi đua yêu nước thực chất, hiệu quả; Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển, lấy sự hài lòng của Nhân dân là thước đo cao nhất của mọi quyết sách. ĐẨY MẠNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ, CHUYỂN TỪ TIẾP NHẬN SANG ĐÓNG GÓP Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi họp báo ẢNH: NHƯ Ý Đông đảo phóng viên trong và ngoài nước tham dự họp báo ẢNH: PHAN HUYỀN TRƯỜNG PHONG-LUÂN DŨNG BẾ MẠC ĐẠI HỘI XIV

KHẮC PHỤC HẠN CHẾ Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã họp phiên bế mạc. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS. TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cho rằng, yêu cầu quan trọng nhất đặt ra là phải chuyển mạnh từ việc học nghị quyết sang tổ chức thực hiện nghị quyết một cách thực chất, hiệu quả. Muốn nghị quyết đi vào cuộc sống, cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, chi tiết, với yêu cầu rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm và rõ thời gian thực hiện. Theo bà An, trong quá trình triển khai, công tác giám sát, kiểm tra phải được thực hiện xuyên suốt, từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện. Quá trình này cần được minh bạch, có kiểm tra thường xuyên để đánh giá rõ đâu là nội dung làm tốt, đâu là khâu chưa đạt yêu cầu. “Chủ trương trước đây không thiếu, nhưng khâu yếu nhất là thực hiện. Vì vậy, nếu ai không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện đúng trách nhiệm thì cần kiên quyết loại ra khỏi bộ máy”, bà An nêu rõ. Kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, PGS.TS Bùi Thị An nhấn mạnh định hướng phát triển đất nước theo hướng tăng trưởng bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Theo bà, “tăng trưởng bền vững” và “phát triển bao trùm” là những khái niệm có ý nghĩa sâu sắc, phù hợp với kỳ vọng của nhân dân và hoàn toàn khả thi trong thực tiễn. Bà An đồng thời bày tỏ kỳ vọng việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế – đã được khởi động từ cuối nhiệm kỳ XIII – sẽ tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ và triệt để hơn sau Đại hội XIV. Hoàn thiện thể chế được xác định là một trong những khâu đột phá then chốt, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, vị chuyên gia cho rằng đây là động lực trung tâm để hình thành mô hình tăng trưởng mới. Muốn đạt tăng trưởng xanh, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là con đường tất yếu để tạo đột phá và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm. Bà An cho rằng, cách tiếp cận này thể hiện sự thay đổi rõ nét trong tư duy quản trị, chuyển từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang quản trị quốc gia hiện đại, đặt trọng tâm vào tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả thực thi. Theo bà, thước đo cao nhất của quá trình này chính là mức độ hài lòng và lợi ích thực chất của người dân, doanh nghiệp, qua đó tạo nền tảng cho phát triển đất nước bền vững. LẤY KẾT QUẢ THỰC CHẤT LÀM THƯỚC ĐO Nhìn vào Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV, PGS.TS. Nguyễn Văn Phương - Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, điểm nổi bật nhất là thông điệp rất rõ ràng và xuyên suốt: “Phát triển kinh tế vẫn là nhiệm vụ trung tâm, nhưng không thể tiếp tục theo lối cũ; phải đổi mới tư duy, đổi mới cách làm và đặc biệt là siết chặt kỷ luật thực thi”. Theo ông, tám quyết sách chiến lược được nêu trong Báo cáo không chỉ mang tính định hướng dài hạn, mà còn thể hiện yêu cầu hành động rất cụ thể. “Lần này, tinh thần xuyên suốt là chọn đúng việc, làm nhanh, làm đến nơi đến chốn và đo bằng kết quả thực chất. Đây là bước tiến rất quan trọng trong tư duy phát triển kinh tế”, ông Phương nhấn mạnh. Phân tích các quyết sách liên quan trực tiếp đến kinh tế, ông Phương cho rằng yêu cầu hoàn thiện thể chế phát triển và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, lấy thực thi làm thước đo, là quyết sách có ý nghĩa nền tảng. “Thực tế cho thấy, nhiều điểm nghẽn của nền kinh tế không nằm ở thiếu chủ trương, mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Quyết sách đúng mà không đi vào cuộc sống thì gần như không có giá trị,” ông nói. Theo ông Phương, việc Tổng Bí thư nhấn mạnh xoá bỏ cơ chế “xin- cho”, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và siết kỷ luật hành chính là thông điệp rất rõ ràng đối với bộ máy thực thi. “Chỉ khi bộ máy vận hành thông suốt, minh bạch và chịu trách nhiệm đến cùng thì các nguồn lực xã hội mới được khơi thông. Cải cách thể chế phải được đo bằng việc giảm chi phí, giảm thời gian và giảm rủi ro cho người dân, doanh nghiệp”, ông phân tích. Về mô hình tăng trưởng, ông Phương cho rằng quyết sách chuyển sang kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là sự cụ thể hoá rõ nét tư duy phát triển bền vững. “Đây không còn là câu chuyện lựa chọn theo xu thế, mà là yêu cầu sống còn. Khi dư địa tăng trưởng theo chiều rộng đã cạn dần, Việt Nam buộc phải tăng trưởng bằng năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo,” ông nhận định. Tuy nhiên, theo ông, để mô hình tăng trưởng mới đi vào thực tế, điều quan trọng là chính sách phải đồng bộ. “Quy hoạch, đầu tư công, tín dụng, thuế, đất đai nếu không “đi cùng một hướng” thì rất khó tạo ra chuyển biến thực chất. Mục tiêu cuối cùng phải là nâng cao giá trị gia tăng nội địa và năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Phương nói. Đặc biệt, ông đánh giá cao việc Báo cáo xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển kinh tế. “Tinh thần chỉ đạo lần này rất rõ: không phát triển cho đủ, mà phát triển cho trúng và cho hiệu quả,” ông nhấn mạnh. Theo ông, điều này đòi hỏi phải thay đổi căn bản cơ chế tổ chức và tài chính cho khoa học – công nghệ, chuyển từ phân bổ dàn trải sang đặt hàng theo nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế, từ đánh giá hình thức sang đánh giá bằng sản phẩm cụ thể. Về khu vực kinh tế tư nhân, PGS. TS.Nguyễn Văn Phương cho rằng việc khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thể hiện bước tiến lớn trong tư duy phát triển. “Nhưng khẳng định trên giấy là chưa đủ. Điều doanh nghiệp cần là một môi trường kinh doanh thực sự an toàn, minh bạch, bình đẳng; là sự bảo đảm chắc chắn về quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh,” ông nói. Theo ông, tinh thần “lấy kết quả thực chất làm thước đo” trong Báo cáo các văn kiện trình Đại hội XIV cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác tổ chức thực hiện. “Mọi mục tiêu phát triển kinh tế phải được lượng hoá, có thời hạn rõ ràng và gắn với trách nhiệm cá nhân. Không thể tiếp tục tình trạng chủ trương đúng nhưng triển khai chậm, nói nhiều hơn làm”, ông Phương nhấn mạnh.n TRAO ĐỔI VỚI PV TIỀN PHONG, NHIỀU CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CAO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG, ĐẶC BIỆT LÀ TINH THẦN ĐỔI MỚI TƯ DUY, ĐỔI MỚI MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN, MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG. TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN TỚI LÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC QUYẾT SÁCH LỚN MỘT CÁCH QUYẾT LIỆT, CÓ TRÁCH NHIỆM, TẠO CHUYỂN BIẾN THỰC CHẤT. VIỆT LINH – NGỌC MAI 24-25/1/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 7 ĐỔI MỚI TƯ DUY, quyết liệt trong thực thi Trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng tại phiên khai mạc sáng 20/1, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: “Lấy thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng cải cách”. CỦA ĐẢNG Nguồn nhân lực chất lượng cao là một yêu cầu quan trọng để phát triển kinh tế số ở Việt Nam ẢNH: TTXVN

Trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm – Trưởng Tiểu ban Văn kiện – đã nói một câu ngắn, rất thẳng, không né tránh: “Điểm yếu lớn nhất của chúng ta là nhiều chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chưa đạt yêu cầu.” Nhận diện ấy không chỉ là tổng kết nhiệm kỳ, mà là sự tự soi chiếu nghiêm khắc của một Đảng cầm quyền trước yêu cầu phát triển mới. Chính từ thực tiễn đó, Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh một yêu cầu mang tính nguyên tắc hành động: “Nói ít – làm nhiều – làm đến cùng”. Đây không phải một khẩu hiệu chung chung, mà là chuẩn mực để đo năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền trong giai đoạn đất nước bước vào những “khung giờ quyết định” trước mốc 2030 – 100 năm thành lập Đảng ta. “Nói ít” là chấm dứt tình trạng hô hào nhiều, nghị quyết dày, báo cáo đẹp, nhưng hiệu quả ngoài đời sống lại mờ nhạt. “Làm nhiều” là chuyển trọng tâm từ phát biểu sang hành động, từ hội nghị sang công việc cụ thể, từ chỉ đạo chung chung sang kết quả đo đếm được. Và quan trọng nhất, “làm đến cùng” là không bỏ dở giữa chừng, không né tránh trách nhiệm khi vấp phải khó khăn, không đẩy phần khó cho cấp dưới hay nhiệm kỳ sau. Tinh thần ấy được cụ thể hóa rất rõ trong 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức thực hiện mà Văn kiện Đại hội XIV nêu ra. Đây có thể coi là “bản đồ hành động” của toàn bộ hệ thống chính trị trong thời gian tới. Trước hết, mọi chủ trương, nghị quyết phải được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, chỉ tiêu đo lường được, thời hạn cụ thể và phân công trách nhiệm minh bạch. Mỗi việc phải có người chịu trách nhiệm đến cùng. Thứ hai, kiểm tra, giám sát phải trở thành công cụ điều chỉnh hành động, chứ không chỉ là thủ tục hành chính. Trì trệ, né tránh, đùn đẩy phải bị xử lý; người làm tốt phải được ghi nhận, khen thưởng kịp thời. Đặc biệt, Văn kiện nhấn mạnh việc bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung – một điểm then chốt để phá vỡ tâm lý “sợ sai, sợ trách nhiệm” đang tồn tại trong không ít cán bộ. Thứ ba, sử dụng nguồn lực phải hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm. Lãng phí lúc này không chỉ là thất thoát tiền bạc, mà là làm chậm cơ hội phát triển, làm hao mòn niềm tin và năng lượng xã hội. Đầu tư dàn trải, chạy theo phong trào, thiếu tính toán dài hạn sẽ không còn chỗ đứng trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt hiện nay. Thứ tư, xây dựng văn hóa công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, khoa học, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo quan trọng. Đánh giá cán bộ phải dựa trên dữ liệu, kết quả, sản phẩm cụ thể, chứ không dựa trên cảm tính hay hình thức. Minh bạch và trách nhiệm giải trình không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là nền tảng để phòng chống tiêu cực từ gốc. Thứ năm, công tác thông tin, truyền thông phải đi trước một bước, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình cải cách. Cải cách sâu rộng chắc chắn sẽ đụng chạm lợi ích. Vì vậy, công khai, minh bạch, lắng nghe, giải thích thấu đáo và tôn trọng phản biện là điều kiện để chính sách đi vào cuộc sống bền vững, tránh bị xuyên tạc, lợi dụng. SIẾT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Kỷ luật của Đảng phải đi trước. Kỷ cương phép nước phải nghiêm. Mọi quyền lực phải được kiểm soát. Mọi trách nhiệm phải được minh định. Mọi sai phạm phải bị xử lý, và mọi nỗ lực chân chính vì dân, vì nước phải được ghi nhận, bảo vệ”. Đây là cam kết chính trị mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm xây dựng một bộ máy thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực dẫn dắt đất nước của Đảng. Trả lời báo chí tại Đại hội, tân Ủy viên Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị, cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần đổi mới căn bản về tư duy và cách làm, chuyển mạnh từ “bị động xử lý vi phạm” sang “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”. Kiểm tra, giám sát phải được tiến hành ngay từ khi ban hành chủ trương, nghị quyết, thực hiện thường xuyên, liên tục, nhằm phát hiện sớm khuyết điểm để chấn chỉnh kịp thời, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, từ cá nhân lan sang tập thể, từ ít nghiêm trọng thành nghiêm trọng. Thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tập trung kiểm tra các lĩnh vực kinh tế – xã hội trọng yếu, nhất là quản lý đất đai, tài nguyên, công tác cán bộ và việc thực hiện mô hình chính quyền ba cấp. Trọng tâm là việc bố trí, sắp xếp cán bộ, quản lý tài chính, tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhằm chủ động phòng ngừa lãng phí, tiêu cực; đồng thời kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết để kịp thời phát huy mặt tốt, chỉ ra hạn chế và kiến nghị giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. ĐỘT PHÁ TỪ ĐIỂM NGHẼN Đại hội XIV khẳng định: Hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Lấy thực thi làm thước đo. Thể chế là "điểm nghẽn của điểm nghẽn" nhưng cũng là "đột phá của đột phá". Phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới. Kiên quyết xóa bỏ cơ chế "xin - cho", giảm tối đa thủ tục hành chính; đẩy mạnh số hóa toàn diện, toàn trình, liên thông dữ liệu. Lấy thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng cải cách; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Đại hội XIV được xác định là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động. Nhưng niềm tin không đến từ lời hứa, mà từ kết quả cụ thể. Khát vọng chỉ có giá trị khi được chuyển hóa thành chính sách đúng, hành động quyết liệt và thành quả có thể cảm nhận được trong đời sống hằng ngày của nhân dân. Vì thế, thành công của Đại hội XIV không dừng lại ở những ngày họp trọng thể, mà sẽ được kiểm chứng trong từng năm, từng tháng, từng việc làm sau Đại hội. Khi thống nhất cao về tư tưởng, quyết liệt trong hành động, nghiêm minh trong kỷ luật, và khi nhân dân thực sự là trung tâm, thì tinh thần “nói ít – làm nhiều – làm đến cùng” sẽ không chỉ là một thông điệp, mà trở thành phong cách lãnh đạo, phong cách cầm quyền của cả hệ thống. Và khi đó, nhân dân sẽ thấy, sẽ tin, sẽ đồng hành và thụ hưởng – như thước đo công bằng và bền vững nhất cho mọi nghị quyết của Đảng. n www.tienphong.vn THỜI SỰ 8 24-25/1/2026 ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG ĐÃ BẾ MẠC; NGHỊ QUYẾT VÀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG NHẤT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA. ĐẠI HỘI BẦU 200 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM TÁI ĐẮC CỬ NHIỆM KỲ THỨ HAI. TỪ THỜI ĐIỂM NÀY, MỘT GIAI ĐOẠN MỚI, ĐÒI HỎI BẢN LĨNH HƠN THỰC SỰ BẮT ĐẦU: ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG. “Nói ít” là chấm dứt tình trạng hô hào nhiều, nghị quyết dày, báo cáo đẹp, nhưng hiệu quả ngoài đời sống lại mờ nhạt. “Làm nhiều” là chuyển trọng tâm từ phát biểu sang hành động, từ hội nghị sang công việc cụ thể, từ chỉ đạo chung chung sang kết quả đo đếm được. Và quan trọng nhất, “làm đến cùng” là không bỏ dở giữa chừng, không né tránh trách nhiệm khi vấp phải khó khăn, không đẩy phần khó cho cấp dưới hay nhiệm kỳ sau. NGUYỄN TUẤN “NÓI ÍT – LÀM NHIỀU – LÀM ĐẾN CÙNG”: THƯỚC ĐO CỦA NHIỆM KỲ MỚI Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV ẢNH: TTXVN BẾ MẠC ĐẠI HỘI XIV

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==