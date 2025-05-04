Báo Tiền Phong số 23

THỨ SÁU 23/1/2026 Số 23 0977.456.112 CÔNG BỐ DANH SÁCH 200 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIV TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM tái đắc cử Trung ương khóa XIV TRANG 2-3-4-5

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 23/1/2026 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao NGUYỄN HỒNG DIÊN Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội ĐẶNG VĂN DŨNG Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ĐOÀN ANH DŨNG Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương HOÀNG TRUNG DŨNG Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương HỒ QUỐC DŨNG Phó Thủ tướng Chính phủ NGUYỄN KHẮC ĐỊNH Phó Chủ tịch Quốc hội LƯƠNG QUỐC ĐOÀN Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam ĐÀO TUẤN ANH Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng TRẦN VĂN BẮC Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng ĐỖ THANH BÌNH Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương LÊ HẢI BÌNH Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ĐOÀN XUÂN BƯỜNG Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng ĐỖ VĂN CHIẾN Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội HOÀNG DUY CHINH Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội NGUYỄN TÂN CƯƠNG Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng NGUYỄN QUỐC ĐOÀN Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ NGUYỄN HỮU ĐÔNG Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ĐẶNG HỒNG ĐỨC Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an NGUYỄN QUANG ĐỨC Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương NGUYỄN VĂN GẤU Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng PHAN VĂN GIANG Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng NGUYỄN THỊ THU HÀ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng VŨ HẢI HÀ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội LÊ KHÁNH HẢI Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước LÊ NGỌC HẢI Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng NGÔ ĐÔNG HẢI Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương NGUYỄN LONG HẢI Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương NGUYỄN THANH HẢI Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội NGUYỄN VĂN HIỀN Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng TRẦN THỊ HIỀN Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương NGUYỄN SỸ HIỆP Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ PHAN CHÍ HIẾU Thứ trưởng Bộ Tư pháp BÙI THỊ MINH HOÀI Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam NGUYỄN THỊ HỒNG Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ĐOÀN MINH HUẤN Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh LÊ MẠNH HÙNG Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương LÊ QUỐC HÙNG Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an BÙI QUANG HUY Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương DANH SÁCH 200 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH DƯƠNG QUỐC HUY Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

3 n Thứ Sáu n Ngày 23/1/2026 THỜI SỰ LÊ MINH HƯNG Trưởng Ban Tổ chức Trung ương NGUYỄN ĐỨC HƯNG Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng TRẦN TIẾN HƯNG Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương NGUYỄN ĐÌNH KHANG Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam TRẦN VIỆT KHOA Thượng tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng VŨ TRUNG KIÊN Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng ĐÀO HỒNG LAN Bộ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN THANH LÂM Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam TRẦN THANH LÂM Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương TRỊNH MẠNH LINH Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương NGUYỄN HỒNG LĨNH Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương NGUYỄN PHI LONG Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương NGUYỄN VĂN LONG Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an LÊ VĂN LỢI Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam NGUYỄN THỊ THANH MAI Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN NGỌC LÂM Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an PHAN VĂN MÃI Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội LÊ QUANG MẠNH Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội LÂM VĂN MẪN Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội TRẦN THANH MẪN Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội LÊ QUỐC MINH Tổng Biên tập Báo Nhân Dân TRẦN HỒNG MINH Bộ trưởng Bộ Xây dựng PHẠM HOÀI NAM Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng HÀ THỊ NGA Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TƯ, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam LÊ THỊ NGA Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội NGUYỄN THANH NGHỊ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam BÙI VĂN NGHIÊM Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương TRẦN THANH NGHIÊM Phó Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng NGUYỄN QUANG NGỌC Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Thứ trưởng Bộ Tài chính CHIÊM THỐNG NHẤT Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng NGUYỄN HẢI NINH Bộ trưởng Bộ Tư pháp LA CÔNG PHƯƠNG Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng LÊ HỒNG QUANG Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương LƯƠNG TAM QUANG Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an NGUYỄN VĂN QUẢNG Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao VŨ HẢI QUÂN Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ THÁI THANH QUÝ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương TRỊNH VĂN QUYẾT Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương HOÀNG MINH SƠN Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội NGUYỄN KIM SƠN Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo VŨ HỒNG SƠN Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng ĐỖ TIẾN SỸ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam NGUYỄN THÀNH TÂM Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương LÊ ĐỨC THÁI Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng TRẦN HỒNG THÁI Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam LÂM THỊ PHƯƠNG THANH Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIV

NGUYỄN THỊ THANH Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN SỸ THANH Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ĐINH HỮU THÀNH Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng NGUYỄN VĂN THẮNG Bộ trưởng Bộ Tài chính PHẠM TẤT THẮNG Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương TÀO ĐỨC THẮNG Trung tướng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội TRẦN ĐỨC THẮNG Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường LÊ XUÂN THẾ Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng LÊ XUÂN THUÂN Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng LÊ THỊ THỦY Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ NGUYỄN HUY TIẾN Viện trường Viện KSND tối cao ĐẶNG KHÁNH TOÀN Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng TRƯƠNG THIÊN TÔ Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam LÊ TẤN TỚI Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội PHẠM THỊ THANH TRÀ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ NGUYỄN HẢI TRÂM Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TAND tối cao LÊ MINH TRÍ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương HÀ QUỐC TRỊ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương LÊ HOÀI TRUNG Bộ trưởng Bộ Ngoại giao TRẦN CẨM TÚ Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương NGÔ VĂN TUẤN Tổng Kiểm toán Nhà nước NGUYỄN ANH TUẤN Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương PHẠM GIA TÚC Chánh Văn phòng Trung ương Đảng HOÀNG THANH TÙNG Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội PHẠM THẾ TÙNG Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an ĐỖ XUÂN TỤNG Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam LÊ VĂN TUYẾN Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an NGUYỄN THỊ TUYẾN Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam BÙI THỊ QUỲNH VÂN Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương NGUYỄN ĐẮC VINH Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội NGUYỄN MINH VŨ Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao VÕ THỊ ÁNH XUÂN Phó Chủ tịch nước DƯƠNG TRUNG Ý Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản CAO THỊ HÒA AN Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk PHAN THĂNG AN Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng NGUYỄN DOÃN ANH Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa NGUYỄN HOÀI ANH Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa PHẠM ĐỨC ẤN Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nằng LÊ NGỌC CHÂU Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng LÊ TIẾN CHÂU Bí thư Thành ủy Hải Phòng NGÔ CHÍ CƯỜNG Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp QUẢN MINH CƯỜNG Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh TRẦN TIẾN DŨNG Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên PHẠM ĐẠI DƯƠNG Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội NGUYỄN VĂN ĐƯỢC Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN HOÀNG GIANG Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi NGUYỄN HỒ HẢI Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau NGUYỄN TIẾN HẢI Bí thư Tỉnh ủy An Giang TÔN NGỌC HẠNH Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai NGUYỄN MẠNH HÙNG Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh TRỊNH VIỆT HÙNG Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng HOÀNG QUỐC KHÁNH Bí thư Tỉnh ủy Lạng Son NGUYỄN DUY LÂM Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh DANH SÁCH 200 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH 4

TRẦN VĂN LÂU Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long HẦU A LỀNH Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang NGUYỄN PHƯỚC LỘC Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh VÕ VĂN MINH Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh HỒ VĂN MỪNG Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang NGUYỄN HẢI ANH Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng NGUYỄN TUẤN ANH Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu HỒ VĂN MƯỜI Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng LÊ MINH NGÂN Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu NGUYỄN HỮU NGHĨA Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên HOÀNG VĂN NGHIỆM Bí thư Tỉnh ủy Sơn La NGUYỄN DUY NGỌC Bí thư Thành ủy Hà Nội NGUYỄN MẠNH CUỜNG Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh BÙI QUỐC DŨNG Phó Tổng Kiểm toán nhà nước NGUYỄN HUY DŨNG Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số PHẠM QUANG NGỌC Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên THÁI ĐẠI NGỌC Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai HỒ VĂN NIÊN Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi ĐẶNG XUÂN PHONG Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình LÊ QUỐC PHONG Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN MINH DŨNG Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long BÙI THẾ DUY Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam TRẦN DUY ĐÔNG Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ TRẦN PHONG Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị LÊ NGỌC QUANG Bí thư Thành ủy Đà Nẵng TRẦN LƯU QUANG Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN VĂN QUYẾT Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh VŨ MẠNH HÀ Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế LÊ HẢI HÒA Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng U HUẤN Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi NGUYỄN HỒNG THÁI Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh ĐỒNG VĂN THANH Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ NGHIÊM XUÂN THÀNH Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa VŨ ĐẠI THẮNG Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội NGUYỄN KHẮC THẬN Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ĐỖ HỮU HUY Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk NGUYỄN HỒNG PHONG Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa BÙI HOÀNG PHƯƠNG Thứ trường Bộ Khoa học và Công nghệ NGUYỄN KHẮC TOÀN Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Huế TRẦN HUY TUẤN Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk VƯƠNG QUỐC TUẤN Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên NGUYỄN ĐÌNH TRUNG Bí thư Thành ủy Huế LÊ QUANG TÙNG Bí thư Thành ủy Cần Thơ TRỊNH XUÂN TRƯỜNG Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên VŨ HỒNG VĂN Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai PHẠM ANH TUẤN Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai HỒ THỊ HOÀNG YẾN Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long TRẦN QUÂN Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính HỒ XUÂN TRƯỜNG Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa TRẦN ĐĂNG QUỲNH Thiếu tướng, Trợ lý Tổng Bí thư BÙI ANH TUẤN Trợ lý Thường trực Ban Bí thư NGUYỄN MINH TRIẾT Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam MÙA A VẢNG Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIV ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT 5

6 n Thứ Sáu n Ngày 23/1/2026 THỜI SỰ BÀ NGUYỄN THỊ MAI HẠNH, TRƯỞNG BAN HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA (CỤC THỐNG KÊ, BỘ TÀI CHÍNH) Nỗ lực vượt bậc cho mục tiêu tăng trưởng cao Tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt kế hoạch là kết quả tích cực, cho thấy nội lực và khả năng thích ứng của nền kinh tế Việt Nam đang dần được củng cố. Đây là điểm tựa tốt cho tăng trưởng kinh tế trong năm 2026 và những năm sau. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn mới 2026-2030, kinh tế đứng trước nhiều thách thức, cơ hội đan xen, việc duy trì và đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong những năm tiếp theo đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của cả nền kinh tế, đồng thời phải hội tụ đồng bộ nhiều điều kiện quan trọng, cả về nền tảng vĩ mô, nguồn lực tăng trưởng, chất lượng phát triển và năng lực điều hành chính sách. Trước hết, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết. Việc kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn nợ công, duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế và điều hành chính sách tài khóa - tiền tệ theo hướng linh hoạt, thận trọng sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng giữ vai trò then chốt. Đầu tư công cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng then chốt, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia, nâng cao hiệu quả phân bổ vốn, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Đồng thời, cần tạo điều kiện thuận lợi để khu vực đầu tư tư nhân phát triển, trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Việc thu hút đầu tư FDI cần được thực hiện theo hướng có chọn lọc, gắn với chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường và tăng cường liên kết với khu vực kinh tế trong nước. Chất lượng và hiệu quả tăng trưởng cũng cần được nâng cao. Tăng trưởng kinh tế cần chuyển dần từ mô hình dựa nhiều vào vốn và lao động sang mô hình dựa trên nâng cao năng suất, hiệu quả phân bổ nguồn lực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững. Bên cạnh đó là đột phá năng suất lao động, cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, qua đó gia tăng giá trị gia tăng và nâng cao chất lượng tăng trưởng; tăng cường đào tạo gắn với nhu cầu thị trường, nhất là khu vực kinh tế tư nhân và các ngành giá trị cao, để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, bảo đảm tính minh bạch, ổn định và nhất quán của chính sách, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách vĩ mô sẽ tạo nền tảng để các động lực tăng trưởng phát huy hiệu quả. Tóm lại, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong những năm tiếp theo, cần bảo đảm đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hoàn thiện thể chế và tăng cường khả năng thích ứng của nền kinh tế, qua đó bảo đảm tăng trưởng cao gắn với ổn định và phát triển bền vững trong trung và dài hạn. GS.TS HOÀNG VĂN CƯỜNG, ỦY VIÊN ỦY BAN KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA QUỐC HỘI Bứt phá trong kỷ nguyên số đòi hỏi đột phá từ tư duy quản lý Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, không quốc gia nào vượt qua bẫy thu nhập trung bình chỉ bằng tăng trưởng trung bình. Muốn bước sang nhóm nước thu nhập cao, cần một giai đoạn bứt phá với tốc độ tăng trưởng hai con số. Việt Nam không phải ngoại lệ. Cơ hội đang mở ra từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nơi khoảng cách công nghệ được rút ngắn và lợi thế con người trở nên đặc biệt quan trọng. Việt Nam đang đứng trước một cơ hội phát triển hiếm có trong lịch sử, khi Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra một “vạch xuất phát mới” cho hầu hết các quốc gia. Trong các lĩnh vực như kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo hay tự động hóa, khoảng cách giữa các nước không còn quá xa. Ai tiếp cận nhanh hơn, lựa chọn đúng trọng tâm hơn, người đó sẽ có khả năng bứt phá. Lợi thế lớn của Việt Nam trong giai đoạn này chính là con người. Nguồn nhân lực Việt Nam có trí tuệ tốt, khả năng thích ứng cao và tinh thần học hỏi mạnh mẽ. Đây là nền tảng quan trọng để đất nước có thể tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp mới. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, Việt Nam không có con đường nào khác ngoài việc phát triển dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vấn đề đặt ra là: rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ, mà nằm ở thể chế và tư duy quản lý. Đổi mới sáng tạo luôn đi kèm với rủi ro. Muốn có cái mới thì phải chấp nhận thử nghiệm, chấp nhận khả năng sai. Nhưng trong thực tế, rủi ro lớn nhất không phải là rủi ro công nghệ, mà là rủi ro của người ra quyết định. Người cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám ký, dám chịu trách nhiệm cho những cách làm mới hiện nay vẫn chưa thực sự được bảo vệ bằng một cơ chế đủ rõ ràng. Song song với cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng vẫn là trụ cột không thể thiếu cho phát triển. Tuy nhiên, hạ tầng ngày nay không chỉ là đường sá, sân bay hay cảng biển, mà còn là hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, trung tâm dữ liệu quốc gia, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin. Muốn phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức, hạ tầng số phải được đầu tư đồng bộ và đi trước một bước. Trong bối cảnh thế giới đa cực hiện nay, Việt Nam chưa thể đóng vai trò dẫn dắt toàn cầu, nhưng hoàn toàn có thể làm chủ cuộc chơi trên sân nhà. Từ nền tảng đó, Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Điều quan trọng là phải có một chiến lược phát triển rõ ràng, xác định được những ngành, lĩnh vực và phân khúc mà Việt Nam có thể làm chủ, thay vì dàn trải nguồn lực và chạy theo xu hướng. Trong một thế giới đầy biến động và bất định, phong cách điều hành không thể là chờ đợi. Điều Việt Nam cần là bản lĩnh, linh hoạt và quyết liệt bứt phá, nhưng trên một nền tảng ổn định. Chỉ khi đó, khát vọng phát triển mới có thể được biến thành hiện thực. TS. NGUYỄN VĂN LỘC, CHUYÊN GIA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Đánh thức động lực kinh tế tư nhân Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử khi bước vào năm 2026 với nền kinh tế quy mô 514 tỷ USD, tăng trưởng GDP 8,02% năm 2025 vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD và tham vọng tăng trưởng hai con số để trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, nhưng việc khai thác hiệu quả nguồn lực hiện hữu vẫn bị kìm hãm bởi các điểm nghẽn lớn, đòi hỏi hành động quyết liệt để biến năm bản lề này thành bước ngoặt phát triển bền vững. Nghị quyết số 68 ban hành ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tư duy phát triển kinh tế dân tộc. Thay vì chỉ dừng lại ở vai trò động cơ quan trọng, Nghị quyết 68 xác lập vị thế của kinh tế tư nhân là chủ thể dẫn dắt sự thay đổi trong kỷ nguyên số và xanh, hướng tới mục tiêu đóng góp 55% GDP quốc gia vào năm 2030. Tư duy cốt lõi của Nghị quyết là giải phóng tối đa, khơi thông mọi điểm nghẽn để tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, nơi niềm tin của doanh nhân được bảo vệ bằng những cam kết pháp lý cao nhất. Khi mùa xuân đến, câu hỏi đặt ra không phải là kinh tế tư nhân “có vai trò hay không”, mà là làm thế nào để đánh thức toàn bộ tiềm năng của khu vực này, để động lực ấy thực sự vận hành trong đời sống kinh tế. Nghị quyết 68 đã trực tiếp nhận diện rào cản lớn nhất kìm hãm sức bật của doanh nghiệp chính là hệ thống tín dụng hiện nay vẫn quá phụ thuộc vào tài sản thế chấp. Nhà nước không chỉ dừng lại ở các gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các dự án xanh và tuần hoàn theo chuẩn ESG, mà còn chỉ đạo thiết lập một hệ thống tài chính đa tầng, lấy hiệu quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng làm thước đo thay cho tài sản vật chất. Điểm đột phá nhất nằm ở tư duy kiến tạo dòng vốn bền vững thông qua chính sách thuế và thẩm định tín dụng hiện đại. Song song đó, Chính phủ đẩy Bước vào giai đoạn phát triển mới 2026–2030, kinh tế Việt Nam đứng trước yêu cầu vừa giữ vững ổn định vĩ mô, vừa tạo bứt phá mạnh mẽ để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao. Từ góc nhìn của các chuyên gia kinh tế và nhà hoạch định chính sách, chìa khóa cho giai đoạn tới nằm ở việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, đột phá thể chế và tư duy quản lý, phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời đánh thức mạnh mẽ động lực của khu vực kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên số và xanh. TPHCM - một cực tăng trưởng quan trọng ẢNH: P.V Động lực mới cho tăng trưởng ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

7 n Thứ Sáu n Ngày 23/1/2026 THỜI SỰ 2 con số Đại hội XIV diễn ra trong một thời điểm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi “đồng hồ lịch sử” đang đếm ngược tới mốc tròn 100 năm Đảng ra đời, chiến đấu, trưởng thành và lãnh đạo đất nước. Lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội XIV như khắc họa rõ khát vọng của dân tộc: “Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay, nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này”. Đó là trạng thái của một quốc gia đang ở ngưỡng chuyển pha phát triển. Đại hội XIV được nhìn nhận như Đại hội mở ra kỷ nguyên phát triển mới khi lần đầu tiên mục tiêu tăng trưởng hai con số được Đảng đặt ra như một mệnh lệnh cải cách kinh tế. Nhìn lại gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đi một chặng đường dài, đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử: từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu vươn lên nhóm thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng, uy tín và vị thế quốc tế không ngừng được nâng cao. Nhưng cũng chính tại nấc thang này, những động lực tăng trưởng cũ như dựa vào mở rộng vốn, lao động và khai thác tài nguyên đã hoàn thành vai trò lịch sử. Một trong những dấu ấn quan trọng của Đại hội XIV là việc xác lập rõ mô hình tăng trưởng mới của nền kinh tế. Đó là mô hình phát triển dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, hướng tới tăng trưởng nhanh nhưng bền vững. Tăng trưởng không còn được đo bằng quy mô đơn thuần, mà được đặt trên nền tảng năng suất, chất lượng, hiệu quả và đổi mới sáng tạo, từng bước giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ. Lịch sử phát triển của châu Á dường như cho thấy, không quốc gia nào “hóa rồng” bằng sự do dự. Nhật Bản duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhiều thập niên sau Thế chiến II nhờ công nghiệp hóa gắn với đổi mới công nghệ. Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) chấp nhận những mục tiêu tăng trưởng đầy thách thức để buộc hệ thống cải cách đủ sâu, đủ kỷ luật, lấy giáo dục, khoa học và doanh nghiệp làm trụ cột. Trung Quốc với quy mô và điều kiện khác biệt, cũng duy trì tăng trưởng cao trong thời gian dài nhờ cải cách thể chế, mở cửa và liên tục nâng cao năng suất. Việt Nam hôm nay có những điều kiện rất riêng và đang đứng trước một ngã rẽ tương tự, đòi hỏi phải thay đổi mạnh mẽ. Đất nước đã có những nền tảng quan trọng khi quy mô nền kinh tế lần đầu vượt mốc 500 tỷ USD; xuất khẩu đến ngưỡng và bước sang giai đoạn nâng chất; doanh nghiệp tư nhân trưởng thành nhanh hơn về năng lực quản trị và công nghệ; kinh tế số mở ra không gian tăng trưởng mới. Điều còn lại mang tính quyết định chính là độ quyết liệt của cải cách; sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của hơn 100 triệu người dân để biến khát vọng thành hành động nhất quán và bền bỉ. Những quyết sách lớn của Bộ Chính trị thời gian qua từ Nghị quyết 57, 68, 69 đến Nghị quyết 79 tuy mới chỉ trong thời gian ngắn triển khai nhưng người dân và doanh nghiệp đã cảm nhận được một luồng sinh khí mới rõ rệt, thủ tục thuận lợi hơn, cơ hội khởi nghiệp rộng mở hơn và việc làm gắn với công nghệ nhiều hơn. Mỗi cá nhân, tổ chức đều như thấy mình cần phải thay đổi trước mệnh lệnh của thời đại. Đặc biệt, những quyết sách còn tạo sức xoay chuyển trong tư duy và hành động phát triển khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; tái định vị khu vực kinh tế Nhà nước theo hướng tập trung vào vai trò chủ đạo trong ổn định vĩ mô và dẫn dắt phát triển… Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang về, niềm tin đất nước vươn mình được Đại hội XIV xác lập không còn dừng ở kỳ vọng, mà hóa thành cam kết phát triển bền bỉ cho các thế hệ tương lai. DƯƠNG HƯNG Chuyển động từ những quyết sách lớn SỔ TAY LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG mạnh thể chế hóa việc sử dụng dữ liệu thuế và lịch sử thanh toán điện tử làm cơ sở thẩm định tín dụng, đồng thời nâng cấp các quỹ bảo lãnh tín dụng để Nhà nước thực sự chia sẻ rủi ro với ngân hàng. Khi rủi ro thể chế được cắt giảm và Nhà nước chấp nhận đồng hành, dòng vốn xã hội sẽ được giải phóng khỏi trạng thái phòng thủ để chảy mạnh vào sản xuất, giúp doanh nghiệp tư nhân chiếm lĩnh vị thế dẫn dắt đầu tư xã hội với tỷ trọng ổn định 58-60%. Nghị quyết 68 đã thực hiện một bước bứt phá lịch sử khi chủ trương mở rộng cánh cửa cho kinh tế tư nhân tham gia vào mọi lĩnh vực, kể cả những nơi trước đây được coi là vùng cấm. Nhà nước áp dụng cơ chế đặt hàng và chỉ định thầu đối với các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch và hạ tầng số cho những tập đoàn tư nhân nội địa đủ năng lực. Cơ chế này không chỉ đơn thuần là giao việc, mà là sự thiết lập một sân chơi công bằng thông qua các hợp đồng dài hạn và cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý giữa Nhà nước và tư nhân. Việc thể chế hóa khát vọng dân tộc vào các chương trình như Go Global hay phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong sẽ giúp doanh nghiệp Việt vươn tầm quốc tế, sòng phẳng cạnh tranh trong những lĩnh vực công nghệ khó như AI và ô tô điện. Đặc biệt, sự cam kết bảo vệ quyền lợi doanh nhân qua việc dân sự hóa các quan hệ kinh tế và áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội sẽ giúp giải tỏa tâm lý lo ngại, khơi dậy tinh thần dấn thân để kinh tế tư nhân vững vàng đóng góp 55% GDP vào năm 2030. TS. NGUYỄN MINH PHONG, ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KINH TẾ, ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM: Phát triển lực lượng sản xuất mới, công nghệ cao Nước ta đã đi qua giai đoạn tăng trưởng nhanh nhờ “mẫu số nhỏ”, tương tự chu kỳ phát triển của nhiều nền kinh tế khác. Khi quy mô kinh tế đã lớn hơn, việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao rõ ràng khó hơn rất nhiều, giống các nền kinh tế lớn như Mỹ gần như không còn tăng trưởng mạnh, trừ những giai đoạn phục hồi đặc biệt sau suy giảm kinh tế. Như vậy, mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030 trở đi là tham vọng lớn, tuy nhiên, có những cơ sở nhất định cho mục tiêu này. Trước hết là nền tảng tăng trưởng tích lũy từ nhiều năm đổi mới đã tạo ra tiền đề quan trọng, từ thể chế, hạ tầng vật chất, pháp luật cho đến tinh thần và định hướng phát triển. Quan trọng hơn, Việt Nam đang từng bước hình thành một bộ phận lực lượng sản xuất mới. Đây không phải lực lượng hoàn toàn mới, mà là sự nâng cấp của lực lượng sản xuất hiện hữu với tỷ trọng ngày càng cao, gắn với trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, internet, robot, vật liệu mới, năng lượng sạch và các phương thức sản xuất tiên tiến. Song song với đó là sự chuyển biến về chất lượng lao động. Lực lượng lao động mới có trình độ cao hơn, tư duy toàn cầu hơn và khả năng thích ứng tốt hơn với chuỗi giá trị quốc tế. Đây chính là yếu tố then chốt quyết định tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt khi xu thế này đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Việc phát triển lực lượng sản xuất mới là cơ hội quan trọng giúp Việt Nam vượt bẫy thu nhập trung bình và hướng tới tăng trưởng hai con số. Thực tế cho thấy, trong nhiều năm liên tiếp, các lĩnh vực kinh tế số, công nghệ cao đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng rất cao, tạo ra “bằng chứng vật chất” cho định hướng này. Việt Nam đang chủ trương đẩy mạnh đầu tư, cả đầu tư công lẫn đầu tư tư nhân. Đầu tư công tăng mạnh, có giai đoạn lên tới 30-40%, tập trung vào hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và cả nhà ở xã hội, qua đó tạo động lực lan tỏa cho toàn nền kinh tế. Ở góc độ bên ngoài, Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội từ quá trình tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, Việt Nam được xem là điểm đến tiềm năng của nhiều tập đoàn lớn, nhờ chính sách dung hòa và hội nhập rộng mở. Khu vực kinh tế tư nhân cũng đóng vai trò quyết định trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nếu tiếp tục tháo gỡ các rào cản, nâng tầm doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như thúc đẩy hàng triệu hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, nền kinh tế sẽ có thêm một động lực tăng trưởng rất lớn. Khi doanh nghiệp tư nhân thực sự muốn lớn và dám lớn, không còn lo ngại bị chèn ép hay rủi ro thể chế, khu vực này sẽ tạo ra sức bật mới cho tăng trưởng. Đây được xem là nhân tố quyết định khả năng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam trong những năm tới. Tuy nhiên, tăng trưởng cao phải đi kèm với ổn định và bền vững. Bài toán đặt ra là làm sao tăng trưởng nhanh nhưng lạm phát vượt mức cho phép, không làm gia tăng nợ xấu, không phát sinh tham nhũng và lãng phí - một thách thức lớn về điều hành. Những định hướng lớn sẽ tiếp tục được làm rõ trong các văn kiện thời gian tới, đặc biệt là sau Đại hội XIV, để thể chế hóa thành luật pháp, chương trình hành động và các biện pháp điều hành cụ thể của Chính phủ. NGỌC MAI - VIỆT LINH Kinh tế vượt gió ngược, tạo nền tảng bứt phá tăng trưởng hai con số giai đoạn tới (ảnh minh họa) ẢNH: P.V

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 23/1/2026 ĐƯỢC TIN TƯỞNG VÀ TRAO CƠ HỘI Năm 2025 là dấu mốc cho thấy vị thế mới của lớp nghệ sĩ trẻ. Không chỉ giữ vai trò thần tượng giới trẻ trên sân khấu, họ trở thành lực lượng tiên phong thúc đẩy công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới. Hai sự kiện lớn nhất trong năm qua chính là A50, A80. Đó là những ngày hội non sông làm người Việt xa quê hương cũng muốn được trở về trẩy hội. Nghệ sĩ trẻ làm cho không khí của ngày hội non sông thêm náo nức, rộn ràng. Rất nhiều Idol của giới trẻ tham gia diễu hành như Đen, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi... Nói đến ca sĩ trẻ được biểu diễn từ đại lễ A50 đến đại lễ A80 không thể không nhắc tới nữ ca sĩ sinh năm 2003 Phương Mỹ Chi. Cô tham gia đồng diễn trong tiết mục Khí phách Việt Nam ở A80. Ở đại lễ A50, Phương Mỹ Chi kết hợp cùng rapper sinh năm 1996 Double2T biểu diễn Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh. Được trao cơ hội biểu diễn ở cả hai sự kiện trọng đại trong năm 2025 còn phải kể đến rapper “người miền núi chất”. Những nghệ sĩ trẻ được biểu diễn ở những sự kiện trọng đại của đất nước chứng tỏ họ được Đảng và Nhà nước tin tưởng và công chúng đón nhận. Khi được trao cơ hội, thần tượng của giới trẻ đã nỗ lực hết mình. Điểm lại những concert quốc gia ghi dấu ấn trong năm 2025 không thể không ghi nhận đóng góp lớn của nghệ sĩ trẻ. Năm nay, một trong những ca khúc phủ sóng rộng nhất chính là Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng, sinh năm 1999. Câu hát “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi, vui lên, mẹ có đứa con anh hùng” gây xúc động. Còn gì đẹp hơn cũng là một trong những ca khúc vang lên nhiều nhất trong chuỗi concert quốc gia 2025. Hòa mình vào nhịp thở của dân tộc trong những sự kiện lớn, trong cội nguồn lịch sử và văn hóa đã giúp nghệ sĩ trẻ tìm được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Chính họ cũng giúp “tiệc tinh thần” của khán giả Việt trong năm qua phong phú hơn. Những ca khúc hút lượt xem, lượt nghe năm 2025 gọi tên không ít bản tình ca đất nước của thời đại mới, chứ không dừng lại ở những bản tình ca lứa đôi như nhiều năm trước. ĐẸP LÊN NHỜ TINH THẦN CỐNG HIẾN Trước khi dừng lại để sang Trung Quốc thi Chị đẹp, Chi Pu tích cực ra MV. Sản phẩm của cô hút lượt xem cùng nhiều bình luận tiêu cực. Họ chê cô hát như… “gà gáy”. Khi Chi Pu tạo dấu ấn trong chương trình giải trí ở xứ người, thiện cảm của khán giả trong nước dành cho cô tăng lên đáng kể. Nhưng gió chỉ thực sự đổi chiều là khi cô tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2025 với tên gọi Khi Tổ quốc gọi tên. Ở concert Sao nhập ngũ 2025, hút hơn 20.000 khán giả, ngoài màn mashup I don’t need photoshop x Đóa hoa hồng, Chi Pu còn trình diễn những ca khúc đi cùng năm tháng như Cô gái mở đường, Mẹ yêu con, Khát vọng tuổi trẻ. Hình ảnh Chi Pu trong màu áo lính phủ sóng mạng xã hội, cô nhận được tiếng vỗ tay, lời động viên ngay từ những khán giả từng chê bai cô. Khán giả có thể bất đồng quan điểm với một sản phẩm ca nhạc, một tiết mục biểu diễn, thậm chí họ có thể tranh cãi quanh trang phục của nghệ sĩ trong một sự kiện, song họ luôn dành sự ủng hộ tích cực đối với những nghệ sĩ lan tỏa thông điệp ý nghĩa, có việc làm, hành động thiết thực với cộng đồng. Trường hợp ca sĩ Hà Anh Tuấn là ví dụ. Dù giọng hát không phải thế mạnh lớn nhất song Hà Anh Tuấn lại có nhiều điểm khác bù vào, giúp live concert của anh dù tổ chức ở trong nước hay nước ngoài đều kín khán giả. Bí quyết của anh là tiết chế xuất hiện, mỗi dự án âm nhạc đều đầu tư mạnh tay, chỉn chu… Quan trọng hơn cả, Hà Anh Tuấn luôn giữ hình ảnh đẹp, từ lời ăn tiếng nói đến hàng loạt hành động vì cộng đồng. Khép lại concert The Rose tại Đà Lạt vừa qua, anh trích 1 tỷ đồng từ doanh thu đêm nhạc để đưa bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu TPHCM về quê đón Tết. Không chỉ khiến hơn 20.000 khán giả có mặt xúc động, anh còn lan tỏa thông điệp “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”… tới cộng đồng. Nam ca sĩ thường xuyên “tặng quà” trong những đêm nhạc của riêng anh hoặc anh góp mặt. Tại V concert: Rạng rỡ Việt Nam đêm 9/8/2025 nam ca sĩ dành tặng 500 triệu đồng cho dự án thiện nguyện Thư viện niềm vui, góp phần giúp học sinh ở những vùng khó khăn có cơ hội tiếp xúc với thế giới sách. Muốn giữ được “tuổi thọ” trong nghề nghiệp dài lâu, nghệ sĩ cần là công dân cống hiến tích cực cho cộng đồng. Những nghệ sĩ trẻ đông fan luôn đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện. Hòa Minzy, Bùi Công Nam là hai nghệ sĩ mở đầu cho chuỗi hoạt động thiện nguyện của nghệ sĩ hướng về người dân tỉnh Đắk Lắk bị thiên tai tàn phá. Thời bùng nổ concert, nghệ sĩ trẻ có cơ hội khoe sự đa năng. Họ có thể sáng tác, chơi nhạc Không chỉ ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường, những nghệ sĩ trẻ đang chứng tỏ vị thế mới trong đời sống xã hội. Họ góp mặt trong những sự kiện trọng đại, giữ vai trò “tuyến đầu”. Họ nhiệt tình tiếp sức, thắp lửa trong những thời điểm đất nước chịu thiên tai, dịch bệnh… Họ còn là những sứ giả lan tỏa thông điệp yêu nước, yêu văn hóa dân tộc. Vị thế mới, định hình giá trị mới ĐƯỜNG HOA NGÀY VÀ ĐÊM Năm nay Đường hoa lần đầu tiên được các nghệ nhân thiết kế với 2 phiên bản song song là phiên bản ban ngày và phiên bản ban đêm. Với phiên bản ban ngày, Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là một kiệt tác sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại. Trong đó điểm nhấn của Đường hoa năm nay là Nhất mã thong dong- Linh vật lớn nhất Đường hoa với chiều cao gần 7m. Được chế tác từ chất liệu tre đan hình học thân thiện với môi trường, chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái, thong dong. Bên cạnh đó Đại cảnh Ngựa chín hồng mao lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, linh vật này được khắc họa với các lớp màu, đạt chiều cao 6,4m, với Chín hồng mao mang ý nghĩa viên mãn - cát tường - trọn vẹn, kết hợp các gam màu nóng - lạnh và hiệu ứng sơn chuyển màu tạo nên hàng trăm màu sắc thay đổi liên tục theo góc nhìn của du khách. Đại cảnh Lý ngựa ô lấy cảm hứng từ bản dân ca cùng tên tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với tạo hình vui nhộn, màu xanh ngả tím thời thượng. Điểm đặc biệt là bề mặt linh vật được hiệu ứng sơn mài với hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo nên sự óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời; Khu vực Rực rỡ miền ký ức có điểm nhấn là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc. Với phiên bản Đường hoa về đêm sẽ là Lễ hội ánh sáng với công nghệ Mapping đột phá. Vào cuối giờ chiều, Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chuyển mình ngoạn mục, trở thành một không gian nghệ thuật huyền ảo nhờ ứng dụng đồng bộ công nghệ ánh sáng và tương tác. Công nghệ Mapping lần đầu xuất hiện tại Đường hoa được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt Linh vật, kể câu chuyện sử thi về hành trình từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển của công nghệ và sự hợp nhất của siêu đô thị. Sự kết hợp giữa Mapping và chuyển động cơ học của Linh vật tạo nên một trải nghiệm sống động như thật. Bên cạnh đó đại cảnh cuối Giang sơn cẩm tú quy tụ chín Xuân về, Đường hoa Nguyễn Huệ lại hiện ra như một tấm gương phản chiếu tâm thế của đô thị lớn nhất cả nước. Nếu những năm trước, Đường hoa là câu chuyện của khát vọng phát triển, của bản sắc phương Nam phóng khoáng, thì Tết Bính Ngọ 2026, không gian trên Đường hoa xuân nơi đây mang một tầng ý nghĩa khác: Dấu ấn của thời sáp nhập, của một thành phố đang mở rộng biên độ địa lý lẫn tầm vóc tư duy. Dấu ấn thời sáp nhập Đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” với hình ảnh các con ngựa đại diện cho 3 địa phương sáp nhập là Bình Dương, TPHCM và Bà Rịa- Vũng Tàu Phương Mỹ Chi và Double2T là hai nghệ sĩ trẻ vinh dự được biểu diễn trong cả hai sự kiện A50, A80 NGHỆ SĨ TRẺ: ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ XUÂN BÍNH NGỌ: Đường Hoa Nguyễn Huệ Xuân Bính Ngọ sẽ mở cửa từ ngày 15/2 đến 22/2 (Nhằm ngày 28 tháng Chạp Ất Tỵ đến mùng 6 Tết Bính Ngọ).

9 n Thứ Sáu n Ngày 23/1/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ ngựa vĩnh cửu phi nước đại, trong đó ba con ngựa chính biểu trưng cho các địa phương đã sáp nhập là TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu tạo thành một TPHCM mới với tạo hình nguyên khối thể hiện sự mạnh mẽ và vững chãi. Sáu ngựa nhỏ biểu trưng cho các khía cạnh của Thành phố được tạo hình với kết cấu nhiều lớp, tạo hiệu ứng lớp lang, chuyển động trên con đường ánh sáng. BẢN GIAO HƯỞNG MÙA XUÂN TRÊN ĐƯỜNG HOA Năm 2026 là năm bản lề của quốc gia, đánh dấu sự hợp nhất để TPHCM trở thành “siêu đô thị quốc tế Đông Nam Á”. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 phản ánh bước chuyển mình này với hình ảnh linh vật Bính Ngọ bay lên trên lũy tre cách điệu như sóng lớn, biểu trưng cho nguồn năng lượng vươn lên mạnh mẽ. Với thông điệp “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, ngay tại cổng chào, Đường hoa đã rực sáng thể hiện sự gắn kết ba địa phương, tạo nên vùng phát triển năng động, tích hợp và đầy nội lực khẳng định tinh thần đoàn kết và quyết tâm bứt phá trong giai đoạn mới. Bản giao hưởng mùa Xuân 2026 được ngân vang, trải dài trên đại lộ Nguyễn Huệ. Du khách thăm Đường hoa sẽ cảm nhận được sự khác biệt của vẻ đẹp của các loài hoa với 3 chương: Xuân hội nhập- Cội nguồn gấm hoa- Tương lai vững bước. Với mỗi chương, Đường hoa với vẻ đẹp của các loài hoa cùng sự sắp đặt để hiện tiến trình tái cấu trúc không gian đô thị và hành chính của TPHCM. Sự sáp nhập, điều chỉnh, liên kết vùng không còn là khái niệm trên giấy mà đã hiện hữu trong đời sống thường nhật. Và Đường hoa Nguyễn Huệ- Điểm đến quen thuộc mỗi mùa Xuân - trở thành nơi kể câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của hoa, của ánh sáng và của ký ức đô thị. Ông Trương Đức Hùng- Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 cho hay: “Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 không chỉ là không gian nghệ thuật độc đáo, mà còn là biểu tượng sống động cho khát vọng vươn lên và kết nối của TPHCM trong thời kỳ mới. Sau 23 năm, lần đầu tiên chúng tôi mang đến hai phong cách trải nghiệm khác biệt trong cùng một không gian để kể câu chuyện về một siêu đô thị trẻ trung, năng động. Đường hoa năm nay sẽ trở thành nơi cảm xúc thăng hoa, nơi lịch sử ngàn năm hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, khẳng định vai trò tiên phong của TPHCM trên bản đồ kinh tế, văn hóa và công nghệ cả nước”. TRỌNG THỊNH Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tầm nhìn mới, kỷ nguyên mới do Thành ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức, phối hợp đồng chủ trì với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng các cơ quan liên quan. Đây là hoạt động văn hóa - chính trị đặc biệt quan trọng, được tổ chức ngay sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bế mạc, nhằm khẳng định thành công rực rỡ của Đại hội. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và những định hướng lớn của Đại hội XIV - sự kiện chính trị trọng đại mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chương trình góp phần tạo không khí phấn khởi, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Không chỉ mang ý nghĩa chào mừng Đại hội, Tầm nhìn mới, kỷ nguyên mới còn hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chương trình tôn vinh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 40 năm Đổi mới (1986-2026), tạo khí thế thi đua sôi nổi đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống. Được dàn dựng với kết cấu ba phần xuyên suốt Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới, chương trình không chỉ là đêm trình diễn nghệ thuật mà còn là bản hòa ca chính luận sâu sắc, khẳng định chân lý lịch sử: mọi kỳ tích của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ tầm nhìn đúng đắn của Đảng. Qua đó, chương trình khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực tinh thần to lớn để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tận dụng không gian rộng lớn của sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chương trình được đầu tư công phu với hơn 3.000 m2 màn hình LED - quy mô lớn nhất từ trước đến nay - cùng hệ thống LED di động nhiều lớp. Các tiết mục nghệ thuật được kết hợp công nghệ 3D Mapping trên mặt sân (floor projection), hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại được lập trình theo thời gian thực, tạo nên những đại cảnh hoành tráng, giàu cảm xúc và tính biểu tượng. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu như NSND Tạ Minh Tâm, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hồng Nhung, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Đức Phúc, Erik… cùng hơn 6.000 diễn viên quần chúng đến từ lực lượng vũ trang và sinh viên, tạo nên các màn đồng diễn quy mô lớn, thể hiện sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn mình của dân tộc. Điểm nhấn khép lại chương trình là màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút do đội vô địch DIFF 2025 thực hiện. Trên nền nhạc những ca khúc giàu cảm xúc như Hello Việt Nam, Những trái tim Việt Nam… bầu trời Mỹ Đình sẽ rực sáng, biểu trưng cho sức mạnh tổng hợp, niềm tin và khát vọng phát triển của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. ĐỖ QUYÊN Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV Mỹ Tâm là một trong số những nghệ sĩ góp mặt tại chương trình nghệ thuật đặc biệt Tầm nhìn mới, kỷ nguyên mới Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tầm nhìn mới, kỷ nguyên mới quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu như NSND Tạ Minh Tâm, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đăng Dương… cùng hơn 6.000 diễn viên quần chúng, tạo nên các màn đồng diễn quy mô lớn, thể hiện sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn mình của dân tộc. Dự kiến chương trình diễn ra lúc 20h10 ngày 23/1, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với sự tham dự trực tiếp của khoảng 20.000 khán giả, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và tiếp sóng trên các kênh truyền hình địa phương cùng các nền tảng số. Một nét mới khác của Tết Bính Ngọ năm nay là sự lan tỏa không khí của mùa Xuân đến khắp khu trung tâm TPHCM khi các điểm đến như chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, ngã Sáu Phù Đổng đồng loạt được chỉnh trang, sơn mới. Ngoài khu vực trung tâm TPHCM, đường hoa còn được tổ chức tại nhiều phường như Bình Dương, Thủ Dầu Một, Bà Rịa, Vũng Tàu và Đặc khu Côn Đảo, góp phần mở rộng không gian vui xuân cho người dân. “Nhất mã thong dong”, linh vật Đường hoa năm nay Hình ảnh con ngựa trong đại cảnh “Lý ngựa ô” cụ, nhảy múa, đu dây, bắn rap, có thể hát dân ca, hát xẩm, ca trù… dẫn khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong số nghệ sĩ trẻ đa năng, Soobin là một những gương mặt nổi bật. Khi đã thành Idol đình đám, Soobin trở lại với niềm đam mê từ thời thơ bé - âm nhạc dân tộc. Nói về hiện tượng Soobin lan tỏa âm nhạc dân tộc, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: “Nam nghệ sĩ trẻ có gốc về văn hóa dân tộc. Anh sinh trưởng trong gia đình có người cha nổi tiếng ở lĩnh vực âm nhạc dân tộc, NSND Huỳnh Tú. Soobin thấm đẫm âm nhạc dân tộc từ nhỏ. Từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Soobin sở hữu lượng fan lớn, anh thừa thắng xông lên, thực hiện các dự án lan tỏa tình yêu với âm nhạc dân tộc”. Sau thành công của Trống cơm, Ngồi tựa mạn thuyền, đưa Mục hạ vô nhân lên sân khấu concert cá nhân và MV, Soobin còn thực hiện dự án cộng đồng Xẩm đến trường. Điểm dừng chân đầu tiên của Xẩm đến trường là Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội. PGS.TS Nguyễn Việt Khôi đánh giá, Xẩm đến trường đặc biệt thu hút sinh viên, các bạn trẻ rất “hóng”. Danh sách sinh viên đăng ký để được tham dự chương trình rất đông. Với sức ảnh hưởng và nỗ lực của Soobin, thời gian qua thảo luận về xẩm trong người trẻ tăng nhiệt. Họ đặt những câu hỏi về xẩm khiến cha Soobin, NSND Huỳnh Tú không khỏi bất ngờ. Vị thế mới của nghệ sĩ không chỉ được đo bằng lượng fan, mà còn được khẳng định ở sự cống hiến, ở những giá trị họ đem lại cho phát triển văn hóa, cho cộng đồng. ĐÀO NGUYÊN Xẩm đến trường của Soobin thu hút đông đảo khán giả trẻ ở Hà Nội Thời bùng nổ concert, nghệ sĩ trẻ có cơ hội khoe sự đa năng. Họ có thể sáng tác, chơi nhạc cụ, nhảy múa, đu dây, bắn rap, có thể hát dân ca, hát xẩm, ca trù… dẫn khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

