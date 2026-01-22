Báo Tiền Phong số 22

THỨ NĂM 22/1/2026 Số 22 0977.456.112 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Mọi quyết sách phải kết tinh của "Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN" Phó Thủ tướng PHẠM THỊ THANH TRÀ Phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng Chủ tịch UBND TPHCM NGUYỄN VĂN ĐƯỢC Không chỉ đi trước mà còn mở đường Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN THỊ THANH Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội NGUYỄN VĂN PHONG Thoát khỏi tư duy phân mảnh, manh mún Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương HÀ THỊ NGA Phát huy sức mạnh đại đoàn kết Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn BÙI QUANG HUY Tuổi trẻ Việt Nam chung sức đồng lòng phát triển đất nước TRANG 2-3-4-5

2 n Thứ Năm n Ngày 22/1/2026 THỜI SỰ Mọi quyết sách phải kết tinh của "Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN" PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN LÀ MỤC TIÊU TỐI THƯỢNG Tham luận tại Đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, trước bối cảnh mới, song hành với những cơ hội chưa từng có là những thách thức lớn, đòi hỏi Chính phủ phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy, phương thức quản trị và năng lực hành động. Trong đó, Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình thực hiện sứ mệnh “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”. Trên tinh thần đó, bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, tiếp tục đột phá xây dựng và hoàn thiện thể chế, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển, coi đây là “đột phá của đột phá”, lợi thế cạnh tranh quốc gia. Theo bà, thể chế phải được thực sự chuyển đổi từ trạng thái quản lý sang kiến tạo phục vụ phát triển, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Nhiệm vụ quan trọng khác được bà Trà nêu rõ là việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính. Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc đổi mới, hiện đại hóa nền quản trị quốc gia, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, đề cao trách nhiệm giải trình. Cũng theo bà Phạm Thị Thanh Trà, Chính phủ sẽ tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là ở cấp cơ sở, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và chiến lược; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, lấy danh dự là điều thiêng liêng nhất, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là giá trị cốt lõi, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Nhấn mạnh “tinh thần của Đại hội là của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, kỷ luật và sáng tạo, đoàn kết và phát triển”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định đây sẽ là động lực mạnh mẽ, giá trị cốt lõi để Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển, lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết và lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng. HOÀN THIỆN TOÀN DIỆN, ĐỒNG BỘ THỂ CHẾ Trình bày tham luận về tính Đảng, tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Quốc hội khóa XV đã tập trung toàn bộ công sức, nỗ lực thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược, đột phá của Đảng để tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, từng bước kiến tạo thể chế phát triển. Trong quy trình lập pháp, Quốc hội đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến nhân dân, lắng nghe phản biện xã hội. “Tinh thần “Quốc hội họp mỗi khi đất nước cần, nhân dân cần”, chuẩn bị từ sớm, từ xa là bước phát triển rõ rệt về tính Đảng, tính nhân dân của Quốc hội khóa XV”, bà Thanh nêu rõ. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, yêu cầu của kỷ nguyên mới đã đặt nhiệm vụ “hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước” là nhiệm vụ trọng tâm số 1, cũng là khâu “đột phá của đột phá”. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao tính Đảng, tính nhân dân vừa là nguyên tắc chính trị nội tại, vừa là đòi hỏi khách quan của thực tiễn, cũng là điều kiện tiên quyết để Quốc hội thực hiện tốt 3 chức năng cơ bản. Theo đó, bà Thanh khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo phát triển; cùng với đó, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. Phấn đấu bầu đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu nhưng phải ưu tiên hàng đầu về chất lượng, lựa chọn, giới thiệu những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực. “Các đại biểu là đảng viên phải thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết; có chuyên môn sâu, kỹ năng hoạt động tốt; có tầm nhìn chiến lược và năng lực phân tích, hoạch định chính sách”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. KHÔNG CHỈ ĐI TRƯỚC MÀ CÒN MỞ ĐƯỜNG Trong khi đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, trong nhiều thập kỷ vừa qua, TPHCM luôn là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của Việt Nam. Tuy nhiên, trước bối cảnh trong nước và quốc tế đang biến đổi nhanh chóng, chính những thành công ấy cũng đã đặt ra cho thành phố một yêu cầu cao hơn. Theo ông, Trung ương đã đặt TPHCM những kỳ vọng rất đặc biệt: không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn tăng trưởng theo cách khác biệt. Không chỉ đi trước mà còn mở đường, và không chỉ thành công cho riêng mình mà phải tạo ra động lực lan tỏa cho sự phát triển chung của cả nước… Để thực hiện các nhiệm vụ đó, TPHCM xác định ba trụ cột tạo nền tảng cho bứt phá thực chất. Trước hết, đột phá về thể chế được coi là điều kiện tiên quyết. “Thể chế hiện vẫn là điểm nghẽn của điểm nghẽn, nhưng cũng là đòn bẩy mạnh mẽ nhất nếu như được tháo gỡ đúng hướng và kịp thời”, ông nói. Cùng với đó, Chủ tịch TPHCM cũng nhấn mạnh, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao phải trở thành động lực phát triển cốt lõi. Nếu như tiếp tục dựa chủ yếu vào vốn, đất đai và lao động giá rẻ thì TPHCM sẽ sớm chạm trần tăng trưởng. Do đó, TPHCM xác định phát triển hạ tầng là một bước đi trước, đi nhanh để đi xa, không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà phải phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài. Hạ tầng TPHCM cần được nhìn nhận như là hạ tầng chiến lược quốc gia, bao gồm hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, kết nối vùng và hạ tầng kinh tế tri thức…“Một thành phố đáng sống không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế mà đo bằng chất lượng cuộc sống, mức độ gắn kết xã hội và niềm tin của người dân. Còn ở việc giữ chân nhân tài, nuôi dưỡng sáng tạo và củng cố niềm tin của xã hội, đó chính là nền tảng của sức mạnh bền và sự phát triển bền vững”, Chủ tịch TPHCM nêu rõ. THOÁT KHỎI TƯ DUY PHÂN MẢNH, MANH MÚN Tham luận về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, đất nước đang đứng trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới. Vì vậy, Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo tư duy đô thị truyền thống, nặng về quản lý hành chính, phân mảnh không gian, manh mún nguồn lực… Thành phố xác định định hướng phát triển dựa trên việc vừa phải khắc phục được các điểm nghẽn, vừa phát triển bứt phá và phải trả lời được câu hỏi chiến lược mà Tổng Bí thư đã đặt ra đối với Thủ đô: Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển như thế nào để vừa giữ hồn Thăng Long, vừa vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu? Theo ông Phong, để trả lời câu hỏi trên, Hà Nội đã đề ra các định hướng chiến lược để phát triển trong thời gian tới. Cụ thể, phải phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu. Thành phố cũng tổ chức lại không gian đô thị, chuyển dịch sang mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, đa lớp, xanh, hài hòa, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Vẫn theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, thành phố lấy văn hóa làm sức mạnh mềm, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hiến ngàn năm, lấy con người Hà Nội làm trung tâm cùng với văn hóa Thăng Long - Hà Nội tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt. Hà Nội hướng tới kết nối toàn cầu, xây dựng thành thành phố quốc tế, nơi hội tụ nhân tài, nguồn vốn và tri thức quốc tế... Để quản trị một siêu đô thị, ông Phong nhấn mạnh, Hà Nội phải chuyển từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh hành chính sang mô hình lãnh đạo hiện đại, đó là: “Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận”, một mô hình lãnh đạo mới, phù hợp với đặc thù Thủ đô và có khả năng lan tỏa. Để hiện thực hóa mô hình này, Đảng bộ Hà Nội tập trung đổi mới toàn diện các trụ cột của phương thức lãnh đạo. Trong đó, nghị quyết ban hành ngắn gọn, trọng tâm, có tính định lượng cao và rõ lộ trình giám sát. Nghị quyết phải là một cam kết hành động của Thành ủy đối với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô... LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Ngày 21/1, thảo luận tại hội trường về các văn kiện đại hội, các đại biểu bày tỏ chung một khát vọng, cùng mục tiêu đổi mới tư duy và hành động, thực hiện sứ mệnh phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là giá trị cốt lõi. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

3 n Thứ Năm n Ngày 22/1/2026 Ngày 21/1, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra phiên thảo luận. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trình bày tham luận tại Đại hội. KHẲNG ĐỊNH SỨ MỆNH THẾ HỆ TRẺ TRONG KỶ NGUYÊN MỚI Anh Bùi Quang Huy khẳng định tuổi trẻ Việt Nam trân trọng cảm ơn sâu sắc sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với thế hệ trẻ, thống nhất rất cao và phấn khởi khi dự thảo Văn kiện tiếp tục khẳng định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ, nhấn mạnh nhiệm vụ bồi dưỡng, phát huy thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, tri thức, năng lực sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Đây là sự ghi nhận của Đảng với thế hệ trẻ, đồng thời cũng đặt lên vai tuổi trẻ sứ mệnh to lớn phải tiếp tục phát huy rõ nét vai trò của mình trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ cách mạng trong kỷ nguyên mới. Theo anh Huy, Việt Nam hiện có khoảng 21,6 triệu thanh niên, chiếm 20,3% dân số. Thế hệ trẻ ngày nay đang kế thừa, thể hiện rõ những phẩm chất yêu nước, cần mẫn, thông minh, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Đây cũng là thế hệ “công dân số” được sinh ra và lớn lên trong hoà bình, được tiếp cận với những thành tựu vượt bậc của khoa học và công nghệ. Họ thông minh, năng động, sáng tạo, mang trong mình hoài bão lớn lao và khát vọng hội nhập mạnh mẽ, và hơn hết, luôn thể hiện một niềm tin sắt son với Đảng; luôn xung kích trên những tuyến đầu thực hiện các nhiệm vụ mà đất nước cần. Tuy nhiên trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ với nhiều thách thức, đòi hỏi cần có những giải pháp quyết liệt, hiệu quả để thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đại hội về công tác giáo dục thế hệ trẻ trong tình hình mới. Anh Huy nhấn mạnh, trước những vận hội và thách thức chưa từng có, vai trò của công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ càng trở nên cấp thiết, như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”: “Xây dựng và nuôi dưỡng một thế hệ thanh niên mạnh mẽ, trí tuệ và văn minh chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam không ngừng vươn lên, trở thành quốc gia phát triển, biểu tượng của khát vọng, sức mạnh và ý chí dân tộc”. “BA THỐNG NHẤT” TRONG NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG Để thanh niên xứng đáng là lực lượng kế cận xuất sắc của Đảng, anh Bùi Quang Huy nêu 5 bài học kinh nghiệm đối với tổ chức Đoàn. Trước hết, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Công tác giáo dục của Đoàn tập trung định hướng, thực hiện “3 thống nhất” trong nhận thức và hành động của thanh niên. Cụ thể, lý tưởng của thanh niên là kiên định với lý tưởng của Đảng. Mục tiêu phấn đấu của thanh niên là phát triển bản thân, chăm lo cho gia đình và cống hiến cho quê hương, đất nước. Hành động của thanh niên là góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. “Muốn vậy, phải kiên định những nội dung mang tính nguyên tắc, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới. Đồng thời điều chỉnh phương thức phù hợp với yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường tương tác đa chiều, tận dụng nhiều phương thức, nhiều lực lượng để giáo dục thanh niên; đưa đoàn viên trở thành “chủ thể” của công tác giáo dục...”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh. Thứ hai, tổ chức Đoàn tiếp tục chú trọng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội thông qua việc kết hợp chặt chẽ nhiều phương thức. Áp dụng dữ liệu lớn để nắm bắt, tổng hợp, xử lý và định hướng thông tin dư luận xã hội. Từ việc hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, chủ động và kịp thời hơn trong cung cấp thông tin, đưa thông tin nhanh, ngắn gọn, chính xác, giúp thanh niên tiếp cận sớm, đủ với những thông tin chính thống, không bị tác động bởi tin xấu, tin giả, tin độc hại. Thứ ba, luôn coi các phong trào hành động cách mạng là môi trường thực tiễn sinh động nhất để giáo dục, rèn luyện và tập hợp thanh niên. Tổ chức vận động thanh niên tham gia các phong trào thiết thực là phương thức giáo dục hiệu quả nhất để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thứ tư, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng”. Củng cố lực lượng nòng cốt. Tăng cường sản xuất các sản phẩm truyền thông lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh trực diện, có tính thuyết phục cao. Nâng cao kỹ năng, phương pháp đấu tranh trên không gian mạng cho cán bộ, đoàn viên. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Cuối cùng, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện, thực sự là hạt nhân chính trị của phong trào thanh niên, là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên. Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội mạnh, nhất là trên địa bàn dân cư, trong trường học, khu công nghiệp; tăng cường tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Thực hiện tốt chủ trương “3 dễ - 3 rõ - 3 đo” (dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động). Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp vững mạnh, tiên phong, sáng tạo, gần thanh niên, hiểu thanh niên, có khả năng truyền cảm hứng, quy tụ thanh niên. Tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị. Tham mưu cơ chế, chính sách để thu hút, phát huy tài năng trẻ trong hệ thống chính trị. XUÂN TÙNG Theo anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, với trách nhiệm trước vận hội lớn lao của đất nước, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ luôn kiên định lý tưởng cách mạng, nuôi dưỡng hoài bão lớn, tiên phong trong học tập, lao động, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, lập thân, kiến quốc, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước. THỜI SỰ “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước bày tỏ niềm tin tuyệt đối, sắt son và nguyện tiếp bước theo con đường vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ, các bậc tiền bối cách mạng, các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân ta đã lựa chọn”. Anh BÙI QUANG HUY Tại lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo T.Ư Đoàn cùng đoàn viên, thanh niên đồng loạt cài đặt bộ hình nền với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam chào mừng Đại hội XIV của Đảng” trên điện thoại di động Tuổi trẻ Việt Nam chung sức đồng lòng phát triển đất nước Theo anh Bùi Quang Huy, gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng, có ý nghĩa cách mạng, chiến lược để đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, đặc biệt là chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các nghị quyết chiến lược để phát triển đất nước. Đó cũng chính là những yêu cầu mới của thực tiễn cách mạng đặt ra và đòi hỏi tổ chức Đoàn phải nghiên cứu, tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thời gian tới với kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và thanh niên. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trình bày tham luận tại Đại hội ẢNH NHƯ Ý LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG

VỮNG VÀNG TRƯỚC NHỮNG BIẾN ĐỘNG Trình bày tham luận: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng và động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” tại Đại hội XIV của Đảng, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng với những cơ hội, thách thức đan xen. Vì thế, việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhân tố mang ý nghĩa chiến lược, là động lực quan trọng để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững. Để phát huy sức mạnh đó, MTTQ Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước tạo bước đột phá toàn diện về nhận thức, về tổ chức và cơ chế chính sách để quan điểm “lấy nhân dân làm trọng tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới” phải được thấm sâu, biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, cần tăng cường cơ chế thực hành dân chủ, minh bạch, bảo đảm nhân dân tham gia ý kiến, giám sát và phản biện xã hội một cách thực chất; đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành, các cấp thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình đối với kiến nghị của nhân dân. “Khi đó, đại đoàn kết toàn dân tộc chắc chắn sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển và vững vàng trước những biến động mang tính toàn cầu”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh. SỢI DÂY KẾT NỐI GIỮA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN Theo bà Hà Thị Nga, MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức và cơ chế hoạt động, lấy các vấn đề dân sinh, dân chủ làm trọng tâm; kiện toàn, vận hành hệ thống tổ chức theo mô hình mới và cơ chế phối hợp theo hướng “một việc - một đầu mối - một thời hạn - một kết quả”. Đẩy mạnh phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục đề xuất thể chế hóa thành quy trình bắt buộc thực hiện phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”... “Tăng cường cơ chế đối thoại trực tiếp, định kỳ hằng năm tổ chức “Tháng nghe dân nói”, triển khai đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để kịp thời lắng nghe, mở rộng kết nối, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của nhân dân thông qua nền tảng Mặt trận số, để MTTQ phải thật sự là nơi người dân gửi gắm niềm tin, nơi mà mọi tiếng nói của Nhân dân đều được lắng nghe và tôn trọng, MTTQ phải thực sự là sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng và kết quả đúng”, bà Hà Thị Nga nêu rõ. Bà Hà Thị Nga cũng lưu ý, MTTQ phải là trung tâm để phát huy, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng dân tộc, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân; tập hợp, thu hút và huy động sức mạnh của các lực lượng công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi, nhân sĩ trí thức, đồng bào dân tộc, các tôn giáo, giới doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài cùng đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước… TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG 4 n Thứ Năm n Ngày 22/1/2026 THỜI SỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC Phát huy sức mạnh đại đoàn kết Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Hà Thị Nga nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng với những cơ hội, thách thức đan xen. Do đó, việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhân tố mang ý nghĩa chiến lược, là động lực quan trọng để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững. “Khi đó, đại đoàn kết toàn dân tộc chắc chắn sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển và vững vàng trước những biến động mang tính toàn cầu”. Bà HÀ THỊ NGA Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Hà Thị Nga CHUYỆN HÔM NAY Trăm triệu người dân Việt Nam là trăm triệu tấm lòng, nhưng cùng chung một khát vọng, một nguyện ước thiêng liêng. Như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng: “Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay...”. Người đứng đầu Đảng ta nhấn mạnh bánh xe “đồng hồ lịch sử đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 – thời khắc Đảng ta tròn 100 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển”. Và khát vọng phát triển Việt Nam đến năm 2045 – tròn 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó Đại hội XIV có “trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính ‘bệ phóng’ để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước”. Đồng thời “Bộ Chính trị đề xuất Đại hội cho chủ trương Tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) với cách mạng Việt Nam, định hướng phát triển đất nước của 100 năm tiếp theo (20302130)”. Từ tầm nhìn xa rộng đó, có thể thấy một ý chí và quan điểm chỉ đạo rất cụ thể và sáng rõ, đó là có khát vọng lớn, nhưng không thể chần chừ, không thể chờ đợi hay chậm trễ. Bởi chúng ta đang ở trong những “khung giờ quyết định”, thời gian và thời đại sẽ không dừng lại để chờ đợi bất kỳ ai! Đồng thời, phấn đấu thực hiện khát vọng nhưng cũng không thể nóng vội, như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, đó là “Khát vọng lớn, nhưng bước đi phải vững chắc”. Nhìn lại mục tiêu tổng quát mà Đại hội XIV đề ra, có thể thấy rõ tầm nhìn và quan điểm chỉ đạo trên. Đó là “đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/ năm”. Các chương trình hành động để hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng trên cũng rất đã chỉ rõ “chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến”. Khát vọng lớn, nhưng khó khăn cũng không hề nhỏ, như lời Tổng Bí thư, đó là “chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này”. Để thấy rằng muốn đạt được khát vọng chung, thì khát vọng ấy phải được nhân lên thành khát vọng của từng địa phương, từng đơn vị tập thể cho đến mỗi người dân. Nhân dân được xác lập vị trí trung tâm với vai trò chủ thể, tạo nên sức mạnh nội sinh của đất nước. Từ hàng loạt các nghị quyết lớn, các cơ chế, chính sách cùng những mô hình chưa có tiền lệ, như Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do, thử nghiệm có kiểm soát phần mềm chuyển đổi tài sản mã hóa, tài sản số, tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù,.. tại các đô thị lớn, có thể thấy việc trao niềm tin, sứ mệnh và trách nhiệm cho các địa phương là hết sức đúng đắn, kịp thời. Hôm qua, phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến sâu sắc từ đại biểu các ban ngành Trung ương, và các địa phương cả nước. Trong tham luận của mình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định “trong nhiều lĩnh vực, văn kiện Đại hội đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia thời gian tới. Đây là sự ghi nhận của Đảng với thế hệ trẻ, đồng thời cũng đặt lên vai tuổi trẻ sứ mệnh to lớn phải tiếp tục phát huy rõ nét vai trò của mình trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ cách mạng trong kỷ nguyên mới”. Trước ngưỡng cửa lịch sử của đất nước và thời đại, những con số trăm năm không phải dấu mốc của sự tròn trịa, dễ dàng, mà là thành quả của biết bao phấn đấu, hy sinh của bao nhiêu thế hệ đi trước. Suốt hành trình ấy, trăm triệu người dân Việt vẫn sát cánh đồng lòng hòa chung một khát vọng, ước vọng ấm no, hạnh phúc. TRÍ QUÂN Trăm triệu tấm lòng, trăm năm lịch sử

5 n Thứ Năm n Ngày 22/1/2026 THỜI SỰ Những công trình mở lối cho TPHCM vươn mình Phú Quốc bước vào "chu kỳ tăng trưởng mới" Thống kê từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, từ ngày 1 - 18/1, sân bay đón tổng cộng 734 chuyến bay quốc tế đến đảo ngọc (cùng kỳ năm 2025, con số này là 521 chuyến, ngày cao nhất chỉ đạt 33 chuyến bay đến). Như vậy, chỉ trong hơn nửa tháng đầu năm, lượng chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc đã tăng trên 40%, cho thấy sức bật đáng kể của thị trường khách quốc tế. Các chuyến bay trong tháng 1/2026 trải rộng trên nhiều thị trường quan trọng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Kazakhstan và các nước Trung Á, Đông Bắc Á. Không chỉ số lượng chuyến tăng, tần suất khai thác trên từng đường bay cũng được nâng lên rõ rệt, với sự tham gia của nhiều hãng hàng không quốc tế. Đầu năm 2026, sân bay Phú Quốc được Sun Group tiếp nhận vận hành, kết hợp với đầu tư mở rộng để nâng công suất phục vụ lên 20 triệu khách/năm trước APEC 2027. Điều này cho thấy nhu cầu đến Phú Quốc là nhu cầu thực, có chiều sâu, thay vì phụ thuộc vào các chiến dịch kích cầu ngắn hạn, hay một vài dịp cao điểm trong năm. Đà tăng trưởng của hàng không đưa khách tới Phú Quốc kéo theo sự “nóng lên” rõ rệt của thị trường lưu trú. Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng khách đến Phú Quốc rất đông, nhiều cơ sở lưu trú có khả năng kín phòng từ sớm. Không chỉ các khu nghỉ dưỡng cao cấp, mà phân khúc khách sạn tầm trung, homestay cũng ghi nhận công suất đặt phòng tăng mạnh. Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang nhận định: “Việc các chuyến bay quốc tế liên tục lập kỷ lục ngay từ đầu năm là tín hiệu rất tích cực đối với ngành du lịch địa phương. Điều này cho thấy Phú Quốc không chỉ phục hồi mà đang tăng trưởng thực chất, nhờ hội tụ đồng thời các yếu tố về hạ tầng, sản phẩm du lịch và chính sách mở cửa thị trường quốc tế”. Việc liên tiếp xác lập các kỷ lục về chuyến bay quốc tế, theo lãnh đạo ngành du lịch An Giang, không chỉ mang ý nghĩa về con số, còn cho thấy Phú Quốc đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến quốc tế mới, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển dài hạn, bền vững hơn trong thời gian tới. NHẬT HUY Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng ước đạt 9,18%, là mức tăng trưởng cao nhất của giai đoạn 2021 - 2025, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trên cả nước và 2/6 thành phố trực thuộc Trung ương. Quy mô GRDP đạt 316.100 tỷ đồng, tăng thêm 35.500 tỷ đồng so với năm 2025 và đóng góp khoảng 2,5% vào cơ cấu GDP của cả nước. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 11% trở lên vào năm 2026, tạo đà vững chắc cho giai đoạn 2026 - 2030, chính quyền thành phố xác định việc triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tạo ra những đột phá trong giai đoạn mới. Tháng 12/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết 259 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/ QH14 về một số chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng. Theo ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nghị quyết 259 không chỉ trao cho địa phương cơ chế mới mà quan trọng là trao niềm tin, sứ mệnh và trách nhiệm mới; đòi hỏi phải có tư duy mới, cách làm mới và ý thức, trách nhiệm về sự phát triển chung của đất nước. Đây vừa là cơ hội, vừa là động lực, đồng thời, cũng đặt ra trách nhiệm rất cao đối với Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới mang tính lịch sử của đất nước. Trong đó, Đà Nẵng với những cơ chế, chính sách đặc thù riêng có cũng đang đứng trước cơ hội phát triển đột phá, trở thành cực tăng trưởng của khu vực, “phòng thí nghiệm” thể chế và công nghệ. GIANG THANH Đà Nẵng - cực tăng trưởng miền Trung Với loạt cơ chế, chính sách đặc thù cùng những mô hình chưa có tiền lệ, Đà Nẵng đang tạo nền tảng cho tăng trưởng đột phá, hướng tới mục tiêu GRDP trên 11% năm 2026, tạo đà phát triển cho giai đoạn 2026 - 2030. Trong giai đoạn mới, Đà Nẵng kỳ vọng đột phá bằng các cơ chế, chính sách đặc thù và những mô hình kinh tế chưa từng có tiền lệ ẢNH: GIANG THANH Sau 5 năm thi công miệt mài, sân bay quốc tế Long Thành đã thành hình, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025 và dự kiến khai thác thương mại ngay trong năm 2026. Từ một vùng đất hoang sơ, Long Thành đang trở thành biểu tượng mới cho khát vọng vươn cao, vươn xa của hàng không Việt Nam và của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng, cũng như nền kinh tế quốc gia nói chung. Cùng với sân bay là sự hình thành của một hệ sinh thái hạ tầng hàng hải - logistics mang tầm chiến lược, trong đó Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ giữ vai trò then chốt, mở ra cánh cửa để Việt Nam vươn mình ra biển lớn. Ở tầm quốc gia, dự án mang ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao vị thế hàng hải Việt Nam, giảm chi phí logistics, tăng hiệu quả xuất nhập khẩu và mở rộng vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu Long Thành là cánh cửa trên không, thì Cần Giờ chính là cánh cửa ra biển, cùng nhau định hình trục phát triển mới, thể hiện khát vọng vươn ra không gian kinh tế rộng lớn của đất nước. Cầu Cát Lái giúp giải tỏa áp lực kết nối giữa TPHCM và Đồng Nai. Cầu Cần Giờ và cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu mở ra trục không gian phát triển hoàn toàn mới hướng ra Biển Đông, kết nối cảng biển, logistics, du lịch và kinh tế biển. Các tuyến metro nội đô TPHCM và liên vùng (kết nối TPHCM - Bình Dương (cũ); TPHCM - Đồng Nai), dự kiến khởi công năm 2026, về đích cuối năm 2030, tạo “xương sống” cho giao thông công cộng hiện đại, giảm áp lực đường bộ, nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của đô thị. Tổng thể những công trình ấy cho thấy một điểm chung: hạ tầng không còn là những mảnh ghép rời rạc, mà đang được đặt trong một chỉnh thể phát triển vùng, phát triển quốc gia. Đây chính là dấu ấn rõ nét của nhiệm kỳ trước và cũng là nền móng vững chắc cho nhiệm kỳ tới. METRO LÀ “XƯƠNG SỐNG” GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI Nếu các công trình liên vùng mở rộng không gian phát triển, thì hệ thống metro chính là lời giải cho bài toán nội đô của TPHCM. Việc các tuyến metro, đặc biệt là tuyến Bến Thành- Suối Tiên đi vào vận hành đánh dấu bước chuyển căn bản trong tư duy tổ chức giao thông đô thị. Trong khi đó, metro số 2 từ Bến Thành - Tham Lương có chiều dài hơn 11,3 km, đi qua 14 phường với 10 ga ngầm, với tổng vốn đầu tư hơn 55 nghìn tỷ đồng cũng đã được khởi công được xem là xương sống của giao thông đô thị trong tương lai. Trong khi hướng Đông và Nam đã được chú trọng nhiều năm, cao tốc TP.HCM- Tây Ninh mở ra không gian phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối thành phố với vùng kinh tế biên giới và tiểu vùng Mekong mở rộng. Tuyến cao tốc này không chỉ thúc đẩy giao thương, công nghiệp, logistics, mà còn góp phần cân bằng phát triển vùng, giảm áp lực dồn nén lên khu vực nội đô và phía Đông thành phố. HỮU HUY - NGỌC LÂM Từ Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đến các dự án hạ tầng logistics mang tính đột phá như “siêu cảng” trung chuyển quốc tế Cần Giờ (TPHCM); từ các công trình kết nối vùng như cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ, cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đến hệ thống metro nội vùng đang dần thành hình, bức tranh hạ tầng phía Nam hiện lên với nhịp chuyển động mạnh mẽ, đồng bộ và có chiều sâu chiến lược. Đó là dấu ấn rõ nét của nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2025), đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới, rộng mở và bền vững trong nhiệm kỳ sắp tới của Đại hội XIV. Phối cảnh tuyến metro số 2 TPHCM ẢNH: MAUR Từ bầu trời Long Thành, ra biển Cần Giờ, nối liền Tây Ninh- Đồng Nai và Vũng Tàu, TPHCM đang vẽ lại bản đồ phát triển của chính mình. Những công trình thế kỷ hôm nay chính là cam kết rõ ràng nhất cho khát vọng vươn lên, đồng hành cùng tương lai của đất nước trong kỷ nguyên mới. LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG

Theo công bố đề án tuyển sinh của các trường, xét tuyển tổng hợp thường là sự kết hợp linh hoạt giữa điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, chứng chỉ quốc tế (IELTS, SAT…), kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, cùng một số tiêu chí phụ như thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa hoặc phỏng vấn. Thí sinh chỉ cần đăng ký một phương thức, hệ thống sẽ tự động tính toán và xếp hạng dựa trên tổ hợp điểm đã được chuẩn hóa. Cụ thể, đề án tuyển sinh dự kiến của Đại học Quốc gia TPHCM ở năm 2026 sẽ đẩy mạnh phương pháp xét tuyển tổng hợp (tích hợp), kết hợp nhiều tiêu chí: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, học bạ, và chứng chỉ quốc tế (SAT, IELTS) để đánh giá thí sinh toàn diện hơn, thay vì chỉ phụ thuộc vào một kỳ thi duy nhất nhằm đảm bảo công bằng, giảm áp lực và nâng cao chất lượng đầu vào. Mỗi trường có trọng số khác nhau nhưng xu hướng chung là tinh gọn phương thức (tối đa 5) và ưu tiên học sinh giỏi trường chuyên, có năng lực ngoại ngữ tốt. Năm 2026, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM dự kiến áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, kết hợp nhiều tiêu chí (thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, học bạ, thành tích), thay vì các phương thức riêng lẻ như các năm trước nhằm đánh giá thí sinh toàn diện hơn. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công Thương TPHCM nói: “Xét tuyển tổng hợp giúp hạn chế việc thí sinh “chạy” nhiều phương thức cùng lúc, đồng thời phản ánh toàn diện hơn năng lực và quá trình học tập của người học thay vì phụ thuộc vào một bài thi duy nhất”. Theo ông Sơn, ở góc độ thí sinh, phương thức xét tuyển tổng hợp được kỳ vọng sẽ giảm áp lực lựa chọn, tránh rối thông tin trong mùa tuyển sinh. NGUYỄN DŨNG 6 n Thứ Năm n Ngày 22/1/2026 KHOA GIÁO LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT CỦA ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã đặt ra một yêu cầu mang tính chiến lược: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ then chốt. Trong cấu trúc thực thi các nghị quyết này, đại học giữ vai trò trung tâm, là nơi trực tiếp đào tạo, nghiên cứu và chuyển hóa tri thức thành năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, một thực tế không thể né tránh là nếu các trường đại học tiếp tục chạy theo mở rộng quy mô, tăng số lượng ngành, tăng chỉ tiêu, thì bài toán chất lượng sẽ còn rất lâu mới tìm được đáp số thuyết phục. Chuyển động chính sách đã rõ, nhưng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nhấn mạnh, yêu cầu mang tính then chốt của giai đoạn hiện nay là chuyển mạnh từ tư duy xây dựng chủ trương sang tổ chức thực hiện thực chất, lấy kết quả đầu ra làm thước đo. Theo ông, triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW không thể dừng ở việc thiết lập các mạng lưới hay mô hình mang tính hình thức, mà phải gắn chặt với các bài toán lớn của thực tiễn phát triển đất nước, của địa phương và doanh nghiệp. Tinh thần xuyên suốt là xác định rõ trách nhiệm đến từng đơn vị, từng cá nhân: rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ tiến độ. Với Đại học Quốc gia Hà Nội, vấn đề cốt lõi không phải là làm nhiều, mà là làm đúng và làm sâu; không phải dàn trải nguồn lực, mà tập trung vào những nhiệm vụ nghiên cứu mũi nhọn, tổ chức vận hành hiệu quả để tạo ra giá trị thực. Chương trình công tác năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội được xây dựng theo hướng triển khai đồng bộ, thực chất các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và vị thế quốc tế. Các mục tiêu cụ thể được lượng hóa rõ ràng, nâng cao chất lượng công bố quốc tế; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc; gia tăng sáng chế, giải pháp hữu ích; thúc đẩy thương mại hóa, chuyển giao công nghệ; hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản trị, đào tạo và nghiên cứu. Một điểm nhấn đáng chú ý là đề xuất chính sách thu hút nghiên cứu sinh xuất sắc, tài năng học tập và nghiên cứu toàn thời gian tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhiều đại biểu thống nhất rằng, nếu muốn xây dựng đại học nghiên cứu đúng nghĩa, không thể coi nghiên cứu sinh chỉ là “người học”, mà phải xác định họ là lực lượng nghiên cứu nòng cốt. Đào tạo tiến sĩ vì thế cần gắn chặt với sản phẩm khoa học cụ thể, với yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng đầu ra. Chính sách thu hút, hỗ trợ phù hợp sẽ tạo điều kiện để nghiên cứu sinh toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu, đồng thời góp phần hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, có khả năng giải quyết các bài toán lớn của thực tiễn. KÌ VỌNG ĐỘT PHÁ TỪ NHÂN LỰC TINH HOA PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, khẳng định, từ nhận thức mới và tư duy phát triển được xác lập tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, giáo dục đại học được đặt vào vị trí trung tâm trong việc hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững và tự chủ của đất nước. Trong hệ thống động lực phát triển mới, giáo dục đại học không chỉ có chức năng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu trước mắt của thị trường lao động, mà còn giữ vai trò dẫn dắt đổi mới, kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, hình thành đội ngũ nhân tài, trí thức và chuyên gia có khả năng làm chủ tri thức, công nghệ và sáng tạo. Giáo dục đại học, vì vậy, không chỉ là lĩnh vực phục vụ phát triển, mà là lĩnh vực trực tiếp dẫn dắt phát triển, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia. Trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045, Đại học Bách khoa Hà Nội xác định rõ định hướng trở thành đại học tinh hoa, xuất sắc, nơi hội tụ con người tinh hoa, tri thức sáng tạo, hợp tác mở, được dẫn dắt bởi tinh thần tự chủ, trí tuệ số và khát vọng phụng sự đất nước. Trên nền tảng triết lí xuất sắc hội tụ, nhà trường xác lập năm trụ cột phát triển chiến lược: xuất sắc về con người; xuất sắc về tri thức, khoa học và công nghệ; xuất sắc về hợp tác; xuất sắc về giá trị; xuất sắc về quản trị, qua đó định hình bản sắc và bảo đảm định hướng phát triển bền vững trong dài hạn. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết 71-NQ/TW trong thời gian tới đặt ra khối lượng công việc rất lớn cho ngành giáo dục. Trước hết và có ý nghĩa nền tảng là đổi mới tư duy, nhận thức về giáo dục và đào tạo. Đổi mới tư duy không chỉ là khẩu hiệu, mà là việc xác lập nhận thức mới về vai trò, vị trí, sứ mệnh của giáo dục; về vai trò chủ đạo của Nhà nước; vị trí nòng cốt của hệ thống giáo dục công lập; cũng như cách thức huy động, đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho giáo dục. Cùng với đó là nhận thức đầy đủ hơn về tự chủ đại học, đi kèm với gia tăng vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là đại học và giáo dục nghề nghiệp. Một trong những điều kiện tiên quyết để các chủ trương đi vào cuộc sống là bảo đảm nguồn lực. Ngành giáo dục đang tích cực triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Chương trình này xác định rõ trọng tâm đầu tư: hiện đại hóa các cơ sở giáo dục đại học và một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm. Việc tăng cường đầu tư từ ngân sách Nhà nước, nâng cao tỉ lệ chi cho giáo dục và nghiên cứu khoa học được kì vọng sẽ tạo ra diện mạo mới cho hệ thống giáo dục, cả về quy mô, chất lượng lẫn vị thế. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng được khuyến khích tham gia đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ, kĩ thuật mới như bán dẫn, năng lượng hạt nhân, trí tuệ nhân tạo…, góp phần đa dạng hóa nguồn cung nhân lực chất lượng cao. NGHIÊM HUÊ Xét tuyển tổng hợp “lên ngôi” trong mùa tuyển sinh đại học 2026 Không còn là lựa chọn, đầu tư cho tinh hoa đã trở thành yêu cầu chiến lược để nâng tầm năng lực quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. Từ tinh thần các nghị quyết của Trung ương và định hướng của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm đặt ra là chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu để có được nguồn nhân lực đủ sức gánh vác các ngành công nghệ mũi nhọn. Giáo dục đại học phải hướng tới đào tạo tinh hoa ẢNH: ĐHQGHN Mùa tuyển sinh năm 2026 ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong cách thức tuyển sinh của nhiều trường đại học. Thay vì triển khai dàn trải 5–6 phương thức như các năm trước, không ít cơ sở đào tạo đã chuyển hướng sang xét tuyển tổng hợp, tích hợp nhiều tiêu chí trong một phương thức duy nhất. Chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu Trong nhiều năm, không ít cơ sở giáo dục đại học vẫn ưu tiên mở rộng quy mô tuyển sinh, tăng số lượng ngành đào tạo, chạy theo chỉ tiêu và xếp hạng hình thức, trong khi nền tảng cốt lõi là chất lượng đào tạo và nghiên cứu chưa theo kịp. Cơ chế quản trị đại học chậm đổi mới cũng là lực cản đáng kể. Muốn tháo gỡ điểm nghẽn này, không còn con đường nào khác ngoài việc chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu: xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực mũi nhọn; coi chất lượng đầu ra và tác động xã hội là thước đo cao nhất. Chỉ khi đại học thay đổi tư duy từ làm nhiều sang “làm tinh”, từ quản lí hành chính sang quản trị theo kết quả, các nghị quyết lớn về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao mới thực sự đi vào cuộc sống. Đầu tư cho nhân lực để nâng tầm năng lực quốc gia

