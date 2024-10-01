Báo Tiền Phong số 210

CHUYỆN HÔM NAY Khoảng trắng y đức XEM TIẾP TRANG 5 n NGUYỄN TUẤN Nghề y sống bằng chuyên môn nhưng được xã hội tôn vinh bởi y đức. Bởi vậy, điều người bệnh cần gặp trong phòng khám là một lương y, chứ không phải một kẻ kinh doanh khoác áo blouse trắng. THỨ TƯ 29/7/2026 Số 210 0977.456.112 HÔM NAY, SƠ KHẢO KHU VỰC PHÍA BẮC HOA HẬU VIỆT NAM 2026: Hội tụ những vẻ đẹp khác biệt TRANG 4 TRANG 8-9 TRANG 3 TRANG 12 Thượng tọa Thích Minh Quang - Phó Trưởng Đoàn công tác thỉnh đại hồng chung, cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Phan Vinh QUỐC HỘI VIỆT NAM - CAMPUCHIA THÚC ĐẨY HỢP TÁC TRANG 8-9 TRANG 16 TIẾNG CHUÔNG CHÙA Ở TRƯỜNG SA TRANG 2 Trung ương ban hành quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm Ông Trump đột ngột thay đổi thái độ với Ukraine CHỦ TỊCH FIFA BỊ PHE DÂN CHỦ HẠ VIỆN MỸ YÊU CẦU GIẢI TRÌNH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: TTXVN MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG PHẢI LÀ MỘT VIỆT NAM NHÂN ÁI Có những công trình được dựng lên bằng bê tông, đá và thép. Nhưng cũng có những công trình được tạc nên từ niềm tin, tâm nguyện và trách nhiệm canh giữ bờ cõi.

Sáng 28/7, Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. THƯỚC ĐO SÂU XA NHẤT CỦA PHÁT TRIỂN LÀ CON NGƯỜI Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn và bày tỏ xúc động khi được đại hội tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sẽ cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt sứ mệnh nhân đạo cao cả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045; đang thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nhưng thước đo sâu xa nhất của phát triển vẫn là con người: người yếu thế có được bảo vệ, người gặp rủi ro có được nâng đỡ và mỗi người dân có cơ hội vươn lên hay không. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái; một xã hội hiện đại phải biết sẻ chia; một quốc gia phát triển phải trân trọng và bảo vệ phẩm giá, sự an toàn của mỗi con người. Vì vậy, công tác nhân đạo không thể chỉ dừng ở cứu trợ khi thiên tai, dịch bệnh, hoạn nạn xảy ra, mà phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, quản trị rủi ro và nâng cao khả năng tự cường của cộng đồng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa; từ cứu trợ sau thiệt hại sang cảnh báo sớm, hành động sớm; từ trao tặng đơn thuần sang hỗ trợ sinh kế, phục hồi năng lực và mở ra cơ hội phát triển; từ các chương trình riêng lẻ sang một hệ sinh thái nhân đạo kết nối Nhà nước, xã hội, doanh nghiệp và người dân. Sự hỗ trợ tốt nhất không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn giúp họ tự vươn lên và ổn định cuộc sống lâu dài. KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ QUÊN VÌ THỦ TỤC HAY HẠN CHẾ CÔNG NGHỆ Cơ bản nhất trí với phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và các chương trình hành động nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói rằng, các cấp hội tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật liên quan người yếu thế. Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo, hỗ trợ phát triển sinh kế, tạo việc làm bền vững và thúc đẩy hòa nhập cộng đồng đối với một số đối tượng yếu thế. Chuyển từ cứu trợ tình thế sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Hội cần tham gia sâu hơn vào quản trị rủi ro dựa vào cộng đồng; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, lực lượng ứng phó tại chỗ, mạng lưới sơ cấp cứu và các mô hình cộng đồng an toàn. Mỗi xã, phường, đặc khu cần từng bước có đội ngũ tình nguyện viên được huấn luyện, có phương án hành động và khả năng hỗ trợ kịp thời các nhóm dễ bị tổn thương, nhất là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, sau cứu trợ ban đầu, hội vẫn phải tiếp tục đồng hành để người dân thực sự ổn định cuộc sống. Cùng với ứng phó thiên tai, cần chuẩn bị tốt hơn trước các rủi ro y tế công cộng, tai nạn và khủng hoảng sức khỏe tinh thần. Mỗi trường học, cơ quan, nhà máy và cộng đồng cần có thêm người được trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, bởi đây là năng lực thiết thực có thể cứu sống con người trong những phút đầu tiên của tai nạn và sự cố. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của hội trong hoạt động nhân đạo. Mọi hoạt động phải lấy con người làm trung tâm, xuất phát từ nhu cầu thực tế và lấy sự thay đổi trong cuộc sống của người được trợ giúp làm thước đo; cần ưu tiên những người cần trợ giúp nhất, không để ai bị bỏ quên vì khoảng cách, thủ tục hay hạn chế công nghệ. Hội phải chủ động phát hiện khoảng trống nhân đạo, tránh trùng lặp, dàn trải và hình thức. Cứu trợ phải nhanh chóng, kịp thời; hỗ trợ phải có mục tiêu, theo dõi và đánh giá kết quả. Mọi hoạt động phải tôn trọng phẩm giá, quyền riêng tư và sự lựa chọn của người được trợ giúp. Trao sự giúp đỡ phải đi cùng sự tôn trọng, bởi nhân đạo trước hết là nhìn nhận mỗi con người trong phẩm giá bình đẳng. MỌI KHOẢN ĐÓNG GÓP PHẢI ĐƯỢC PHÂN BỔ ĐÚNG MỤC ĐÍCH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, đổi mới mạnh mẽ quản trị nhân đạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội. Hội phải đặt công khai, minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình ở vị trí trung tâm. Mọi khoản đóng góp phải được tiếp nhận, quản lý, phân bổ đúng mục đích; người đóng góp có quyền biết nguồn lực được sử dụng ở đâu, cho ai và mang lại kết quả gì; người được trợ giúp có quyền phản hồi về tính phù hợp, công bằng và kịp thời của sự hỗ trợ. Các cấp hội cần xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả, tăng cường kiểm tra, kiểm toán, giám sát xã hội và công bố thông tin rõ ràng, có thể kiểm chứng. Sai sót phải được xử lý kịp thời; phản ánh chính đáng của nhân dân phải được tiếp nhận nghiêm túc; cần đổi mới huy động nguồn lực theo hướng lâu dài, bền vững; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức tài chính, cơ sở y tế, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức xã hội và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu, Hội cần khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu nhân đạo thống nhất, kết nối phù hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống an sinh xã hội; ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bản đồ và nền tảng số để nhận diện nhu cầu, hạn chế trùng lặp, điều phối nguồn lực, cảnh báo sớm, quản lý tình nguyện viên và đánh giá tác động. Cùng với đó, phải xây dựng hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; phát huy sức mạnh của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và mở rộng hợp tác quốc tế. Mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ phải là tấm gương về lòng nhân ái, liêm chính, trách nhiệm và tinh thần phụng sự. Các cấp Hội cần kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, thực chất, hiệu lực, hiệu quả; khắc phục hành chính hóa, hình thức, xa cơ sở. Đội ngũ cán bộ phải gần dân, hiểu dân, có khả năng phát hiện nhu cầu, vận động xã hội, điều phối nguồn lực và ứng phó trong tình huống khẩn cấp; cần xây dựng mạng lưới tình nguyện viên rộng nhưng coi trọng chất lượng, kỹ năng và tính chuyên nghiệp; tuyển chọn, đào tạo, phân công phù hợp, bảo đảm an toàn. Từng bước hình thành các đội tình nguyện viên chuyên môn về sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe, cứu hộ, hỗ trợ tâm lý, hậu cần, công nghệ, truyền thông, quản lý thảm họa. Bộ Y tế, các cơ sở y tế, đội ngũ thầy thuốc và điều dưỡng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cùng lan tỏa sâu rộng “Tinh thần Florence Nightingale” - tinh thần của lòng nhân ái, sự tận tụy, lòng dũng cảm và sự phụng sự con người không mệt mỏi; cần phát hiện, bồi dưỡng, đề cử, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu trong chăm sóc người bệnh, phòng, chống dịch bệnh, ứng phó thiên tai, thảm họa và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 29/7/2026 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái; một xã hội hiện đại phải biết sẻ chia; một quốc gia phát triển phải trân trọng và bảo vệ phẩm giá, sự an toàn của mỗi con người. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ẢNH: NHƯ Ý Một Việt Nam hùng cường phải là một Việt Nam nhân ái “Việt Nam không chỉ tiếp nhận hỗ trợ nhân đạo, mà cần từng bước nâng cao năng lực hỗ trợ các quốc gia khác khi xảy ra thiên tai, thảm họa và khủng hoảng nhân đạo. Hoạt động nhân đạo quốc tế của Hội phải trở thành một kênh đối ngoại nhân dân có chiều sâu, lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, nhân ái, thủy chung và trách nhiệm” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM

3 n Thứ Tư n Ngày 29/7/2026 THỜI SỰ Quy định số 207 gồm 19 điều, bằng với số điều của Quy định số 37, nhưng có bổ sung một số nội dung mới, cũng như thay đổi trong ngôn ngữ thể hiện. Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh, Quy định số 207 không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia - dân tộc. Cụ thể, tại điều 1, Quy định số 207 nêu, đảng viên không được “Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm những việc mà pháp luật không cho phép”. Trong khi đó, Quy định số 37 nêu đảng viên không được “Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép”. Điều 3 của Quy định 207 quy định, đảng viên không được “Phản bác, phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "lợi ích nhóm", cục bộ, "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”. Một số nội dung quy định đảng viên không được làm bao gồm: Điều 4. Cung cấp, làm lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng thông tin, tài liệu, dữ liệu bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị… Điều 5. Viết, nói, đăng bài hoặc cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu cho người khác viết, nói, đăng tải sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. Trực tiếp hoặc cổ xuý cho tổ chức, cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hoá, tác phẩm văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Phát tán bài viết, bài nói, bài phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định. Sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật. Điều 6. Tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt; cùng người khác viết, ký tên trong đơn tố cáo; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Gửi, phát tán đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến nơi không có thẩm quyền giải quyết; kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo… Điều 7. Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phản ánh, góp ý kiến, chất vấn và trả lời chất vấn để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện đối với tổ chức, cá nhân. Điều 8. Tổ chức, tham gia, tài trợ, giúp tổ chức, hội trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia biểu tình, tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Điều 9. Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập có biến động không trung thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp. Chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài, nhập quốc tịch trái quy định. Điều 11. Vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác… Điều 12. Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, xếp ngạch, đánh giá, quy hoạch, chỉ định, điều động, biệt phái, bố trí công việc khác, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, để cử, ứng cử, tái cử, khen thưởng, phong, thăng quân hàm, phong tặng danh hiệu, đi nước ngoài, quan hệ, làm việc với cá nhân, tổ chức nước ngoài, thực hiện trọng dụng nhân tài, hưởng chế độ, chính sách cán bộ trái quy định. Lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực... TRƯỜNG PHONG Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Quy định số 207-QĐ/ TW về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV ẢNH: TTXVN So với Quy định số 37, Quy định số 207 đã bổ sung một số nội dung quy định đảng viên không được làm, như: “Né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao”; “Mua chuộc, đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo, phê bình, góp ý, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; “Lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực”… Trung ương ban hành quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm Chiều 28/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Nêu tờ trình của Chính phủ về định hướng chính sách sửa đổi, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng cho biết, trên cơ sở kết quả sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, kết quả tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2024, Chính phủ đã thông qua 7 nhóm chính sách. Trong đó, Chính phủ nhấn mạnh đến việc đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tích hợp, số hóa, đơn giản hóa hệ thống quy hoạch phù hợp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó là việc hoàn thiện cơ chế giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo hướng công khai, minh bạch; quy định rõ các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; hoàn thiện cơ chế khai thác quỹ đất cơ quan, trụ sở dôi dư và ưu tiên đất cho giáo dục, y tế, nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và các lĩnh vực ưu tiên phát triển. Nhóm chính sách quan trọng khác là hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hướng hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và nhà đầu tư; rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng; bổ sung cơ chế linh hoạt đối với dự án trọng điểm, cấp bách và trường hợp có sự đồng thuận cao của người dân. “Chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”, ông Hùng nêu rõ. Cùng với đó, Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất theo hướng chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển về đất đai. Giá đất do Nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu đầy đủ, công khai, minh bạch; điều tiết địa tô chênh lệch, điều tiết hợp lý giá trị tăng thêm từ đất đai, phòng, chống đầu cơ, thao túng giá. Nhóm chính sách quan trọng khác là hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất theo hướng khơi thông nguồn lực tài nguyên thông qua mở rộng cơ chế sử dụng đất đa mục đích, khai thác không gian đa chiều, không gian trên cao và lấn biển, thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai. Chính phủ cũng hướng đến việc đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai; hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; xử lý các tồn tại lịch sử trong cấp giấy chứng nhận. Nhóm chính sách cuối cùng là đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; khắc phục bằng được tình trạng không sử dụng đất, để đất hoang hóa, ô nhiễm. Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, chính sách về đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai nhưng đối với nhà ở thì nội dung này lại đang được quy định tại Luật Nhà ở. Cơ quan này đề nghị Chính phủ chỉ đạo thống nhất về quan điểm chính sách, phân định rõ phạm vi điều chỉnh của các luật. Thường trực Ủy ban cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế xác định giá đất cho sản xuất, kinh doanh bảo đảm hợp lý. Tách bạch xác định giá đất với cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. LUÂN DŨNG SỬA LUẬT ĐẤT ĐAI: Giá đất, thu hồi đất và tái định cư sẽ thay đổi ra sao? Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng nêu rõ: “Bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” Chính phủ nêu định hướng chuyển mạnh từ tư duy “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang tư duy “tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất”, bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Sáng 28/7, tại Nhà Quốc hội, sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary nhân dịp bà dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7. Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary vui mừng lần thứ hai thăm chính thức Việt Nam; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự gần gũi, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao, nhân dân hai nước, đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch CPP Hun Sen và các lãnh đạo khác của Campuchia tới lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đánh giá cao những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm với vai trò, vị thế ngày càng cao ở khu vực và quốc tế; nhấn mạnh thành công, kinh nghiệm của Việt Nam trong cải cách kinh tế và tinh gọn bộ máy là những bài học quý trong quá trình phát triển của Campuchia. PHẤN ĐẤU SỚM ĐẠT KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI 20 TỶ USD Hai Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước; đồng thời trao đổi thực chất, hiệu quả về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội thời gian tới. Hai bên khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ song phương, trong đó hợp tác Quốc hội là kênh quan trọng; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi đoàn, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics và chuỗi cung ứng; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD, đẩy nhanh công tác phân giới cắm mốc và phối hợp bảo đảm đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (1967-2027), đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ; nhấn mạnh đây là giá trị lịch sử cần được các thế hệ người dân hai nước bảo vệ và gìn giữ. Đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát tối cao; tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trẻ; tăng cường phối hợp giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai bên cùng là thành viên. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt sinh sống ổn định, được bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia, quan hệ hữu nghị giữa hai nước; cũng như phối hợp chặt chẽ trong việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực; tiếp tục củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng Mekong. BÌNH GIANG 4 n Thứ Tư n Ngày 29/7/2026 THỜI SỰ Hội đàm ngày 28/7 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ song phương, trong đó hợp tác Quốc hội là kênh quan trọng; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước. Quốc hội Việt Nam-Campuchia thúc đẩy hợp tác Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam ẢNH: TTXVN UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo yêu cầu các nhà đầu tư của 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nếu không sẽ bị xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định. Danh sách 300 dự án chậm triển khai được Hà Nội công bố có sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp bất động sản và xây dựng lớn. Trong đó có Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco); Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KCN Sông Đà; Tập đoàn Nam Cường; Công ty cổ phần Khai Sơn, Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam (Contrexim holdings); Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường… Theo danh sách, xã Mê Linh là một trong những địa phương có nhiều dự án ngoài ngân sách chậm triển khai với các dự án: Khu nhà ở Làng hoa Tiền Phong (Khu đô thị Làng hoa Tiền Phong) của Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Prime Land; Trường ĐH Tài chính ngân hàng của Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn quản trị Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội; Khu đô thị mới AIC của Công ty Bất động sản AIC; Dự án Khu du lịch 79 Mùa Xuân của Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch An Phát; Khu đô thị mới và sân golf Mê Linh tại xã Văn Khê và xã Mê Linh, huyện Mê Linh (cũ) của Công ty cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (nay đổi tên Công ty cổ phần Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải)… Tại thông báo, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư cần chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án; khẩn trương liên hệ, phối hợp với các sở, ngành, UBND xã, phường để hoàn thành các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng theo quy định. Các chủ đầu tư phải bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo hoàn thành các thủ tục trong thời gian không quá 2 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đặc biệt, thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để triển khai dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. Đối với các dự án đã đủ điều kiện khởi công, khẩn trương tổ chức khởi công trong tháng 8 năm 2026; đối với các dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp với UBND xã, phường và các Sở, ngành thành phố để hoàn thành trong thời hạn không quá 3 tháng đối với các trường hợp đủ điều kiện. Trường hợp nhà đầu tư không liên hệ để thực hiện các thủ tục; không phối hợp trong quá trình giải quyết hồ sơ; không thực hiện đúng tiến độ đã cam kết; không đủ năng lực; không triển khai hoặc tiếp tục chậm triển khai dự án, chậm đưa đất vào sử dụng mà không có lý do khách quan; hoặc đã được gia hạn, điều chỉnh tiến độ nhiều lần nhưng vẫn không khắc phục thì UBND thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định của pháp luật... TRẦN HOÀNG Hà Nội điểm tên 300 dự án chậm triển khai, xem xét thu hồi Sáng 28/7 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Một khu đất dự án tại xã Quang Minh (huyện Mê Linh cũ) Hà Nội thúc tiến độ, yêu cầu nhà đầu tư của 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tiến độ khởi công, nếu không sẽ bị xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định.

5 n Thứ Tư n Ngày 29/7/2026 KINH TẾ THỊ GIÁ GIẢM MẠNH Cổ phiếu DIG của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã mất hơn một nửa thị giá kể từ khi thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cụ thể, tháng 8/2024, ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - qua đời, sau đó ông Nguyễn Hùng Cường - con trai ông Tuấn thay cha làm Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp. Kể từ khi ông Cường làm chủ tịch, cổ phiếu DIG liên tục lao dốc. Tại thời điểm ngày 1/10/2024, DIG có thị giá là 16.800 đồng/cổ phiếu. Khoảng 1 năm trước, DIG giao dịch quanh mức 19.900 đồng/cổ phiếu thì nay có lúc rớt xuống dưới mệnh giá. Ở phiên sáng 28/7, thị giá DIG ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, gần đây gia đình ông Nguyễn Hùng Cường liên tục bị bán giải chấp hàng chục triệu cổ phiếu DIG. Cụ thể, từ ngày 2123/7, gia đình ông Cường bị bán giải chấp tổng cộng hơn 14,3 triệu cổ phiếu DIG. Sau khi bị bán giải chấp, gia đình ông Cường không còn ai là cổ đông lớn tại DIC Corp. Kết quả kinh doanh của DIC Corp cũng không mấy khả quan. Năm 2024 - thời điểm ông Cường tiếp quản ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị, DIG ghi nhận hơn 1.300 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng khoảng 27% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm xuống gần 102 tỷ đồng và DIG chỉ hoàn thành khoảng 16% mục tiêu lợi nhuận trước thuế. Đến năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của DIG đạt gần 4.720 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 606 tỷ đồng. Tuy nhiên, sự phục hồi này được hỗ trợ bởi việc chuyển nhượng dự án Lam Hạ Center Point và bán sỉ các lô đất tại Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước. Quý I năm nay, DIC Corp ghi nhận doanh thu hơn 144 tỷ đồng (giảm gần 6% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế tiếp tục lỗ gần 10 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ hơn 45 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh âm thêm gần 437 tỷ đồng. Tương tự, cổ phiếu CEO của Công ty CP Tập đoàn C.E.O đã giảm hơn 60% trong gần 1 năm qua. Cụ thể, tại thời điểm ngày 17/10/2025, CEO giao dịch ở mức 30.400 đồng/cổ phiếu thì nay đang ở mức 11.300 đồng/ cổ phiếu. Tại thời điểm ngày 13/8/2025, thị giá NLG của Công ty CP Đầu tư Nam Long ở mức 41.900 đồng/ cổ phiếu thì đến phiên sáng 28/7 chỉ còn 20.350 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu PDR vào ngày 13/9/2025 có thị giá 26.300 đồng/cổ phiếu thì nay chỉ còn 11.000 đồng/cổ phiếu. GIẢM HƠN 50% Cổ phiếu SCR của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã giảm gần 60% trong 1 năm qua. Tại thời điểm ngày 15/8/2025, SCR giao dịch ở mức 10.100 đồng/ cổ phiếu thì đến sáng 28/7 chỉ còn 4.440 đồng/cổ phiếu. Quý I năm nay, SCR đạt doanh thu hơn 150 tỷ đồng (tăng gần 37% so với cùng kỳ năm 2025), lãi trước thuế hơn 9 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm hơn 651 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức âm 247 tỷ đồng của cùng kỳ. Tương tự, cổ phiếu DXG của Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP (trước đây là Tập đoàn Đất Xanh) cũng mất gần nửa thị giá trong 1 năm qua. Cụ thể, tại thời điểm ngày 28/7/2025, DXG giao dịch ở mức 18.400 đồng/cổ phiếu. Còn ở phiên sáng 28/7, thị giá DXG là 10.100 đồng/cổ phiếu. Đà giảm của cổ phiếu DXG diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này vừa thay tên đổi họ từ Đất Xanh sang Bluemarq Group. Tuy nhiên, gần đây quỹ ngoại liên tục bán cổ phiếu DXG. Theo đó, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ra 546.200 cổ phiếu DXG để giảm sở hữu từ 5% về 4,96% vốn điều lệ. Như vậy, sau giao dịch, nhóm quỹ Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Bluemarq Group. Trước đó, vào ngày 12/6, nhóm Dragon Capital cũng đã bán ra 2,6 triệu cổ phiếu DXG. Một mã cổ phiếu khác liên quan đến DXG là DXS của Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh cũng rơi mất hơn nửa thị giá trong thời gian qua. Tại thời điểm ngày 3/9/2025, DXS giao dịch ở mức 13.800 đồng/cổ phiếu. Còn ở hiện tại, DXG có giá 5.680 đồng/ cổ phiếu. Tương tự, một số cổ phiếu doanh nghiệp bất động sản khác cũng giảm hơn 40% so với 1 năm trước. Cụ thể, SGR của Tổng Công ty CP Địa ốc Sài Gòn giảm 54%, VNI của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam giảm 47%, SZC của Công ty CP Sonadezi Châu Đức giảm hơn 34%... DUY QUANG Cổ phiếu ngành bất động sản giảm một nửa thị giá trong năm qua Cổ phiếu VHD của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD đã thấp hơn 73% so với đáy, nay chỉ còn 2.500 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VHD lao dốc trong bối cảnh doanh nghiệp khép lại năm 2025 với khoản lỗ gần 112 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp thua lỗ, nâng lỗ lũy kế lên hơn 400 tỷ đồng và khiến vốn chủ sở hữu âm hơn 21 tỷ đồng. Cổ phiếu ITA của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo loanh quanh mức 2.300 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu PTL của Công ty CP Victory Group giao dịch quanh mức 1.790 đồng/cổ phiếu. Trong một năm qua, giá hàng loạt cổ phiếu bất động sản như DIG, CEO, NLG, SCR, DXG, DXS, SGR, VNI, SZC… giảm mạnh, trong đó có nhiều mã cổ phiếu giảm hơn nửa giá trị. CHUYỆN HÔM NAY Vụ việc xảy ra tại một phòng khám ở Nghệ An khiến dư luận phẫn nộ khi cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã dùng sữa đậu nành bơm vào niệu đạo bệnh nhân để tạo dịch mủ giả, rồi kết luận mắc bệnh nặng nhằm buộc người bệnh chi trả những gói điều trị đắt tiền. Trước đó, nhiều phòng khám nha khoa cũng bị phản ánh "vẽ bệnh", niềng răng sai kỹ thuật, cấy ghép implant khi chưa đủ chuyên môn, khiến không ít người phải điều trị lại với chi phí lớn, thậm chí mang di chứng lâu dài. Những vụ việc ấy không còn là sai sót chuyên môn đơn thuần. Đó là biểu hiện đáng báo động của sự xuống cấp về y đức. Nghề y là nghề đặc biệt, bởi đối tượng phục vụ là con người. Người bệnh tìm đến bác sĩ không chỉ để chữa bệnh mà còn gửi gắm niềm tin. Vì thế, y đức luôn là nền tảng của mọi hoạt động khám, chữa bệnh. Khi nỗi đau của bệnh nhân bị biến thành công cụ kiếm tiền, chiếc áo blouse trắng không còn là biểu tượng của sự cứu chữa mà trở thành bình phong cho lòng tham. Điều đáng lo là "y tặc" không chỉ xuất hiện ở một lĩnh vực. Từ nam khoa, phụ khoa, nha khoa đến thẩm mỹ, không ít cơ sở lợi dụng tâm lý lo lắng và sự thiếu hiểu biết của người dân để "vẽ bệnh", dọa bệnh, chỉ định những dịch vụ không cần thiết hoặc sử dụng vật tư kém chất lượng. Điểm chung của những hành vi ấy là biến nỗi sợ thành công cụ bán dịch vụ, còn người bệnh trở thành "con mồi" trong một quy trình được tính toán sẵn. Vì sao những hành vi bất lương ấy vẫn còn đất sống? Trước hết, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp ngày càng tăng, trong khi phần lớn người dân không có đủ kiến thức chuyên môn để tự đánh giá tình trạng bệnh. Khoảng trống thông tin ấy tạo điều kiện cho những lời quảng cáo phóng đại và những chiêu trò "vẽ bệnh" phát huy tác dụng. Bên cạnh đó, công tác hậu kiểm đối với một số cơ sở khám chữa bệnh tư nhân vẫn còn những khoảng trống. Có phòng khám từng bị xử phạt, thậm chí đình chỉ hoạt động nhưng sau khi hoạt động trở lại vẫn tiếp tục tái diễn sai phạm. Khi chế tài chưa đủ sức răn đe và việc giám sát chưa thường xuyên, lợi nhuận bất chính vẫn có thể lớn hơn cái giá phải trả. Một nguyên nhân khác cũng không thể bỏ qua là tâm lý ham rẻ. Nhiều người sẵn sàng lựa chọn dịch vụ chỉ vì những lời quảng cáo "giá sốc", "khuyến mại", "cam kết khỏi bệnh", mà bỏ qua việc kiểm tra giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề hay uy tín của cơ sở khám chữa bệnh. Điều đáng sợ nhất không phải số tiền người bệnh mất đi, mà là sự tổn thương niềm tin. Khi người dân bắt đầu nghi ngờ mọi chỉ định của bác sĩ, mọi kết quả xét nghiệm hay mọi lời tư vấn điều trị, thì chính những thầy thuốc tận tâm cũng phải chịu hệ lụy từ sự hoài nghi ấy. Để chặn đứng "y tặc", không thể chỉ chờ đến khi xảy ra hậu quả mới xử lý. Cần tăng cường hậu kiểm, công khai các cơ sở vi phạm, xử lý nghiêm những hành vi cố ý trục lợi từ sức khỏe người bệnh và buộc bồi thường tương xứng. Quan trọng không kém, mỗi người dân cũng cần trở thành "bệnh nhân thông thái", lựa chọn cơ sở y tế dựa trên năng lực chuyên môn và uy tín thay vì những lời quảng cáo hấp dẫn. N.T Khoảng trắng y đức TIẾP THEO TRANG 1 Giá cổ phiếu bất động sản lao dốc Diễn biến thị giá SCR trong 1 năm qua

SIẾT QUẢN LÝ SINH VIÊN THỰC TẬP Mấy ngày nay, dư luận xôn xao trước 2 video phát ngôn của sinh viên nhóm ngành sức khỏe trên mạng xã hội. Video thứ nhất, hai sinh viên y khoa (bác sĩ đa khoa) thuộc Trường Đại học (ĐH) Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội livestream (phát trực tiếp) trên tiktok với những lời lẽ thiếu chuẩn mực và dọa tiêm thuốc độc với một người đang tương tác. Bối cảnh phát tại khu tiếp đón bệnh nhân bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) và đang trong thời gian thực tập tại bệnh viện. Video thứ hai của sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội dọa trả đũa bệnh nhân nói xấu mình bằng cách sắp giường trong góc và lấy chệch ven 3 lần. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho biết, nữ sinh đăng bài viết gây tranh cãi trên là T.T.T.L., sinh viên năm 2 ngành hộ sinh của trường. Nữ sinh này đang trong thời gian nghỉ hè, không đi thực tập tại viện. Ông cho hay, sinh viên L. đã chủ động báo cáo sự việc với nhà trường. L. xác nhận đã đăng nội dung như trên và đang rất lo lắng. Trường ĐH Y Hà Nội sẽ xem xét kỉ luật nghiêm sinh viên L. Ông Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, thông tin, nhà trường đã giao phòng công tác sinh viên, phòng truyền thông, Đoàn thanh niên của trường và khoa y phối hợp xử lí sự việc. Hội đồng kỉ luật của trường sẽ đưa ra phương án kỉ luật sau khi làm việc. Theo ông Châu, nhà trường dạy sinh viên không chỉ về chuyên môn mà còn về nhân cách, mọi thứ đều phải đúng chuẩn mực. Ông Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang chia sẻ, đơn vị đã làm việc trực tiếp với nhà trường và thực hiện việc trả sinh viên. Phía nhà trường cần có thời gian nhất định để tiến hành các quy trình xem xét, xử lí kỉ luật theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, bệnh viện cũng đang tiếp tục rà soát, siết chặt lại toàn bộ công tác quản lí sinh viên thực tập tại cơ sở. NHÀ TRƯỜNG CHƯA THEO KỊP THỰC TẾ Đánh giá về nguyên nhân sâu xa của những bất cập trong công tác thực tập hiện nay, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang nhận định có khoảng cách giữa yêu cầu thực tế tại các cơ sở y tế với năng lực tiếp cận ban đầu của sinh viên từ một số trường ĐH. Theo ông Tùng, Bệnh viện đa khoa Đức Giang luôn duy trì định hướng phục vụ tận tâm, coi trọng giao tiếp và thái độ ứng xử đối với bệnh nhân. Bệnh viện thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nội bộ hàng tuần cho nhân viên về kĩ năng giao tiếp, thái độ phục vụ và văn hóa ứng xử y tế. Ông Tùng nhấn mạnh, ngay từ khâu tiếp nhận đầu vào, bệnh viện đã có đề nghị phía nhà trường phải tổ chức đào tạo trước cho sinh viên. Tuy nhiên, thực tế chương trình của một số cơ sở đào tạo vẫn chưa theo kịp được yêu cầu của bệnh viện. Nhân viên y tế tại bệnh viện được tập huấn liên tục mỗi tuần về dịch vụ, về cách chào hỏi, ăn nói và ứng xử với người bệnh. Nhưng sinh viên ở nhiều trường khi xuống thực tập lại chưa từng được trải qua các lớp huấn luyện kĩ năng này. Từ thực trạng trên, ông Tùng đưa ra khuyến nghị cốt lõi đối với các nhà trường và cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe. Trước khi đưa sinh viên xuống các bệnh viện thực tập, trường ĐH bắt buộc phải có chương trình, các khóa đào tạo bài bản về kĩ năng mềm, đặc biệt là kĩ năng tiếp xúc, giao tiếp trong môi trường y tế. “Sinh viên bước vào thực tế lâm sàng nếu không được trang bị kĩ năng mềm từ trước sẽ khó đáp ứng được yêu cầu công việc và dễ dẫn đến những sự cố đáng tiếc”, ông Tùng nói. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Tư n Ngày 29/7/2026 KHOA GIÁO Nhóm ngành sức khỏe có nhiều đặc thù. Những phát ngôn không đúng chuẩn mực từ các nhân sự ngành y sẽ dẫn đến những tác động không mong muốn, thậm chí gây hại lớn cho bệnh nhân và người nhà. “Trở thành một bác sĩ là chấp nhận hành trình học tập suốt đời, học cả về chuyên môn lẫn cách làm người bác sĩ có tâm, có tầm,” PGS.TS Phạm Như Hải đúc kết. Ông Tùng nhấn mạnh, ngay từ khâu tiếp nhận đầu vào, bệnh viện đã có đề nghị phía nhà trường phải tổ chức đào tạo trước cho sinh viên. Tuy nhiên, thực tế chương trình của một số cơ sở đào tạo vẫn chưa theo kịp được yêu cầu của bệnh viện. Trường Y dạy y đức thế nào? Học sinh THPT trải nghiệm một ngày làm sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội Ảnh: PHẠM LINH PGS.TS Lê Đình Tùng cho biết, trước đây khái niệm đạo đức y học thường được đề cập như một nội dung mang tính nguyên tắc chung, hiện nay trong chương trình đào tạo y khoa hiện đại, nội dung này đã được đưa vào phạm trù phát triển cá nhân và tính chuyên nghiệp. Lĩnh vực này bao gồm khoảng 12 thuộc tính cốt lõi như lòng vị tha, sự đồng cảm, sự chia sẻ, tính trung thực, liêm chính... Đối với sinh viên y khoa, môi trường bệnh viện là nơi đòi hỏi sự cẩn trọng tối đa. Do đó, trước khi đi lâm sàng, sinh viên bắt buộc phải trải qua các khóa tập huấn kĩ lưỡng về an toàn người bệnh, giao tiếp ứng xử, kiểm soát nhiễm khuẩn, cũng như các kĩ năng xử trí cấp cứu ban đầu (ngừng tuần hoàn, sốc phản vệ...). “Trong an toàn người bệnh, có cả khía cạnh an toàn do giao tiếp mang lại. Nhiều khi người bệnh bị tổn thương không chỉ bởi bệnh tật mà còn bởi cách đáp ứng của thầy thuốc, từ lời nói, ánh mắt, cho đến cử chỉ lắng nghe thiếu chăm chú”, PGS Lê Đình Tùng chia sẻ. Để đạt hiệu quả thực tế, Trường ĐH Y Hà Nội áp dụng phương pháp dạy học đóng vai. Sinh viên được thực hành xử lí tình huống trực tiếp với người đóng vai bệnh nhân. Nhà trường lồng ghép tiêu chí giao tiếp vào các kì thi đánh giá. Trước khi sinh viên đi lâm sàng, nhà trường đều tổ chức tập huấn và có giảng viên hướng dẫn, giám sát trực tiếp tại bệnh viện. PGS.TS Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, nhà trường hiện xây dựng riêng một học phần chính khóa về y đức và kĩ năng giao tiếp. Điểm đặc biệt trong mô hình đào tạo tại Trường ĐH Y Dược là tính ứng dụng và sự nhắc lại liên tục. Từ giai đoạn giữa năm thứ 2 hoặc năm thứ 3, các nguyên tắc về y đức và giao tiếp sẽ được lồng ghép xuyên suốt vào tất cả các môn học cho đến hết năm thứ 6. PGS.TS Phạm Như Hải phân tích, y đức không chỉ là lời nói suông mà nằm trong từng hành động nhỏ nhất của người bác sĩ. Ví dụ, khi khám bệnh là cách chào hỏi, thái độ lắng nghe bệnh nhân. Khi thực hiện thủ thuật là cách giải thích và trấn an khi lấy máu xét nghiệm hay chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Lúc đối mặt với tình huống khó, chính là cách trao đổi tinh tế, thấu cảm với gia đình có người bệnh nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư. “Những điều này ăn sâu vào toàn bộ quá trình đào tạo. Nguyên tắc tối thượng mà chúng tôi luôn truyền dạy cho sinh viên là người làm bác sĩ bắt buộc phải có kiến thức, có trách nhiệm và luôn luôn đặt quyền lợi của bệnh nhân lên trên hết,” PGS.TS Hải khẳng định. Ông cho hay, mỗi khoa phòng trong bệnh viện có đặc thù về mô hình bệnh tật cũng như tâm lí bệnh nhân. Do đó, trước khi sinh viên bắt đầu đợt thực tập lâm sàng, nhà trường và các thầy cô bộ môn đều tổ chức các buổi tập huấn riêng về nội quy và quy tắc ứng xử đặc thù. Ở khoa nội, sinh viên được hướng dẫn chi tiết về giờ giấc, cách thăm khám và tiếp xúc với bệnh nhân. Ở khoa ngoại, tập trung vào các quy tắc riêng trước và sau phẫu thuật, cách trao đổi với người nhà bệnh nhân. Khoa Hồi sức cấp cứu, sinh viên được quán triệt nghiêm ngặt các quy định an toàn, cách tiếp cận bệnh nhân trong tình trạng nguy cấp. NGHIÊM HUÊ Đặt quyền lợi bệnh nhân lên trên hết Xác định giao tiếp và đạo đức nghề nghiệp là “mẫu số chung” xuyên suốt quá trình trưởng thành của mỗi bác sĩ, Trường ĐH Y Hà Nội đã đưa nội dung phát triển cá nhân, tính chuyên nghiệp và kĩ năng ứng xử vào chương trình giảng dạy ngay từ ngày đầu sinh viên nhập trường. PGS Phạm Như Hải cho biết, ngay cả khi đã ra trường và đi làm, các bác sĩ vẫn thường xuyên tham gia các khóa tập huấn do Bộ Y tế tổ chức về kĩ năng giao tiếp và đạo đức hành nghề. Sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội thực tập lâm sàng ẢNH: NTCC

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