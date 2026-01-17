Báo Tiền Phong số 20

THỨ BA 20/1/2026 Số 20 0977.456.112 TRANG 4 TRANG 5 TRANG 6 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Xây dựng Huế thành Đô thị Di sản đặc trưng và đặc sắc Chủ thể kiến tạo kỷ nguyên mới Đại sứ các nước gửi lời chúc mừng Đại hội XIV của Đảng vì một Việt Nam thịnh vượng TRANG 2-3 HÀNH ĐỘNG Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng ẢNH: NHƯ Ý CHUYỆN HÔM NAY Đại hội XIV của Đảng không chỉ đề ra những quyết sách chiến lược, có ý nghĩa lịch sử, mà còn mang dấu ấn của đại hội hành động – nơi các chủ trương, quyết sách đổi mới trong văn kiện được cụ thể hóa ngay bằng chương trình hành động “rõ việc, rõ người, rõ nguồn lực” để thực hiện. XEM TIẾ P TRANG 5 Niềm tin và kỳ vọng n VĂN KIÊN

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 20/1/2026 BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH GỒM 16 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ Trước đó, sáng 19/1, Đại hội đã họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Toàn thể Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội. SẴN SÀNG VÀ TIÊN PHONG Nhân dịp Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời phỏng vấn báo chí về những thành tựu nổi bật của Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định trách nhiệm chính trị tiên phong của Thủ đô trong việc quán triệt và cụ thể hóa tầm nhìn, định hướng chiến lược của Trung ương. "Với vị thế là "trái tim" của cả nước, Hà Nội phải là nơi hội tụ rõ nét nhất, sớm nhất tinh thần, tầm nhìn và yêu cầu đổi mới mà Đại hội XIV của Đảng xác lập”, ông Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ. Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, tâm thế chung của toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô được gói gọn trong hai từ: Sẵn sàng và tiên phong. "Sẵn sàng" về mọi mặt để tham gia phục vụ tổ chức Đại hội an toàn, chu đáo, trang trọng; đồng thời "Tiên phong" trong việc cụ thể hóa, đưa các quyết sách của Đại hội vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Trên tinh thần đó, ngay từ những tuần đầu, tháng đầu của năm 2026, thành phố đã chủ động triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chính trị; chủ động cụ thể hóa các tư tưởng chỉ đạo của Trung ương vào chương trình hành động của thành phố. “Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng", tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và toàn bộ hệ thống chính trị Thủ đô khẳng định quyết tâm chính trị cao độ, phát huy tinh thần chủ động, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đi đầu trong việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng, biến khát vọng hùng cường của dân tộc thành những kết quả thực tế để nhân dân Thủ đô và cả nước có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng”, ông Ngọc nhấn mạnh. THỂ CHẾ ĐI TRƯỚC ĐỂ "MỞ ĐƯỜNG" SÁNG TẠO Chia sẻ về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc trở thành động lực trung tâm cho phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, mô hình tăng trưởng mới mà Đại hội XIV nhấn mạnh đặt khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của tăng trưởng kinh tế - xã hội, chuyển từ vai trò chuyên ngành sang động lực xuyên suốt của phát triển đất nước. Để mô hình tăng trưởng mới hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà vẫn bền vững, theo ông Hùng, KHCN, đổi mới sáng tạo cần phải chuyển các mục tiêu vĩ mô thành năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. Về nhóm giải pháp, theo Bộ trưởng Bộ KH&CN, cần tiếp tục Hôm nay (20/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước với tinh thần đổi mới và hành động, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc. Hành động vì một Việt Nam ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ÔNG KSOR PHƯỚC, NGUYÊN BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC CỦA CHÍNH PHỦ: Nâng tầm các chính sách về công tác dân tộc Từ thực tiễn gắn bó lâu dài với vùng Tây Nguyên, ông Ksor Phước, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ cho rằng, những thành tựu đạt được trong công tác dân tộc thời gian qua là minh chứng rõ nét cho sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng. Theo ông Ksor Phước, các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, triển khai. Đặc biệt, những năm gần đây, các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đã tạo chuyển biến tích cực, giúp đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng dần được thu hẹp. Từ những kết quả đó, ông Ksor Phước kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng tầm các chính sách về công tác dân tộc; đồng thời khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo tồn bản sắc và giữ vững quốc phòng - an ninh. NGUYÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI: Cần những quyết sách đột phá cho Tây Nguyên Bà Rơ Châm H’Yéo, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho rằng, nhờ sự lãnh đạo, quan tâm của Đảng, diện mạo các buôn làng Tây Nguyên đã có nhiều đổi thay rõ nét. Điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ; sản xuất nông nghiệp phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Theo bà H’Yéo, Đại hội XIV cần tiếp tục có những quyết sách đột phá nhằm giúp đồng bào thoát nghèo bền vững, đồng thời chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, xây dựng vùng Tây Nguyên giàu về kinh tế, mạnh về tri thức trong giai đoạn phát triển mới. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu chụp hình lưu niệm sau phiên trù bị ẢNH: TTXVN “Đi liền với báo cáo chính trị trung tâm Đại hội XIV của Đảng, có chương trình hành động rất cụ thể, thực hiện tất cả các nội dung mới trong báo cáo chính trị, theo quan điểm: rõ người, rõ cơ quan đơn vị, rõ công việc, rõ nguồn lực, rõ thời gian thực hiện. Hiện, chúng ta đã và đang thực hiện, chứ không phải chờ sau Đại hội. Đây là điều chưa từng có”. Ông NGUYỄN XUÂN THẮNG Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

hoàn thiện thể chế, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý vượt trội cho kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế tầm thấp… Đặc biệt, phải quyết liệt triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát theo đúng tinh thần thể chế phải đi trước để "mở đường" sáng tạo. Cùng với đó, làm chủ công nghệ chiến lược và các ngành công nghiệp mới nổi. Việt Nam phải kiên định con đường tự lực, tự cường, nắm chắc quyền kiểm soát các công nghệ cốt lõi. Ưu tiên dồn lực vào công nghiệp chip bán dẫn, AI, UAV, vật liệu tiên tiến, năng lượng mới… Đồng thời, từng bước xây dựng công nghiệp không gian vũ trụ và công nghiệp lượng tử. Đây chính là những "cực tăng trưởng" mới có nhiều cơ hội, bắt kịp ngang tầm khu vực và toàn cầu. Một giải pháp nữa được ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh là cải cách căn bản mô hình quản lý các chương trình KHCN quốc gia và cơ chế tài chính - lấy kết quả làm thước đo, tái cấu trúc các chương trình KHCN quốc gia; xây dựng nền tảng quản lý KHCN thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước; đồng thời hoàn thiện thể chế về tài chính, chuyển mạnh từ "chi cho nghiên cứu" sang "đặt hàng và mua kết quả nghiên cứu"… TINH THẦN HÀNH ĐỘNG “RÕ NGƯỜI, RÕ VIỆC, RÕ KẾT QUẢ” Tại họp báo trước thềm Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, dự thảo Văn kiện Đại hội lần này mang tính thông điệp rất mạnh, tính hành động rất cao, đột phá rõ ràng và rõ việc để triển khai, tổ chức thực hiện. “Đi liền với báo cáo chính trị trung tâm có chương trình hành động rất cụ thể, thực hiện tất cả các nội dung mới trong báo cáo chính trị, theo quan điểm: rõ người, rõ cơ quan đơn vị, rõ công việc, rõ nguồn lực, rõ thời gian thực hiện”, ông Thắng nói, và cho biết, hiện nay, các cơ quan, đơn vị đã và đang thực hiện các nhiệm vụ này, chứ không phải chờ sau Đại hội. Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra những nhiệm vụ, đề án, công trình, dự án quan trọng, có tính chiến lược trong giai đoạn 2026 - 2030, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ nguồn lực, tiến độ và các điều kiện cần thiết để thực hiện, làm căn cứ quan trọng để các cấp, các ngành thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV đề ra. Chương trình hành động yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng phải nghiêm túc quán triệt sâu sắc phương châm: Phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá. Văn phòng Trung ương Đảng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, các ban đảng theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo định kỳ hằng năm. Xây dựng nền tảng số tổng hợp để theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện Chương trình hành động theo thời gian thực; tích hợp dữ liệu liên ngành, cơ chế cảnh báo sớm các nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc thiếu nguồn lực. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG 3 n Thứ Ba n Ngày 20/1/2026 THỜI SỰ Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng ẢNH: NHƯ Ý thịnh vượng LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG ÔNG Y KHÚT NIÊ, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII, XIV: Lựa chọn lãnh đạo dám hành động vì lợi ích chung Từ góc nhìn của một đại biểu Quốc hội nhiều nhiệm kỳ, ông Y Khút Niê, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho hay, Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi những quyết sách được thông qua sẽ tác động trực tiếp đến vận mệnh phát triển của đất nước trong nhiều năm tới. Theo ông Y Khút Niê, trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết mang tính nền tảng, tạo đà để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Các nghị quyết này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau, tạo thành một chỉnh thể thống nhất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong đó, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số được xác định là nền tảng cho mọi lĩnh vực phát triển, từ nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế số. Ông Y Khút Niê kỳ vọng Đại hội sẽ lựa chọn được những người lãnh đạo có bản lĩnh, trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung, để các quyết sách lớn thực sự trở thành động lực đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. LÊ TIỀN - HUỲNH THUỶ (ghi) ĐỒ HỌA: THU TRANG

HÌNH ẢNH HUẾ NGÀY CÀNG TẠO DẤU ẤN SÂU SẮC Thưa ông, Thành phố Huế vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vậy Huế sẽ vẫn kiên định với con đường phát triển mang bản sắc riêng của mình? Với lịch sử hơn bảy thế kỷ hình thành và phát triển, Huế là nơi hội tụ những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc; là địa phương duy nhất của cả nước sở hữu 8 di sản văn hóa được UNESCO vinh danh. Giữa xu thế công nghiệp hóa, thương mại hóa, Huế kiên định con đường riêng - lấy văn hóa và di sản làm trung tâm, làm nền tảng và động lực cho mô hình phát triển đô thị di sản xanh, thông minh và bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế quyết tâm xây dựng Huế là một đô thị văn hóa - di sản điển hình, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa trong nhịp sống đương đại. Trong thời gian qua, Huế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và sáng tạo: đẩy mạnh trùng tu di sản; khôi phục các giá trị văn hóa phi vật thể; Không gian văn hóa cung đình được kết nối hài hòa với văn hóa dân gian và văn hóa đương đại, hình thành nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng. Các thương hiệu văn hóa - du lịch của Huế tiếp tục được khẳng định như: “Thành phố Festival Việt Nam”, “Thành phố Văn hóa ASEAN”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực”- góp phần nâng cao vị thế của ẩm thực Huế, trở thành nguồn lực văn hóa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội nói chung, phát triển du lịch của Huế nói riêng; “Huế - Kinh đô Áo dài”… từng bước được khôi phục và trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, không chỉ mang lại giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị loại hình trang phục này trong đời sống. Phong trào Mai vàng trước ngõ, xây dựng Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam…, là những hành động thiết thực giữ gìn nét đẹp của không gian văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và vẻ đẹp của con người Huế. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch được chú trọng. Những kết quả này đã đưa hình ảnh Huế ngày càng lan tỏa rộng rãi, tạo dấu ấn sâu sắc trong bạn bè quốc tế. Huế làm gì để phát huy giá trị và thế mạnh của các di sản, cũng như khắc phục những trở ngại, thưa ông? Phát huy thế mạnh di sản gắn với xây dựng, gìn giữ, phát triển văn hóa Huế, con người Huế được Đảng bộ thành phố Huế luôn quan tâm, chú trọng. Để bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, thành phố đã tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác quy hoạch, trùng tu di tích văn hoá, lịch sử, cách mạng tiêu biểu. Di chuyển các nhà máy, xí nghiệp, công sở ra khỏi khu vực Kinh thành; di dời dân cư sinh sống trên Thượng Thành thuộc Kinh thành Huế. Đầu tư hạ tầng phát triển du lịch di sản; tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương trong nước và quốc tế gắn với xây dựng môi trường văn hóa, thân thiện mến khách. Nghiên cứu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của Huế về giá trị văn hóa, di sản; xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực văn hóa… Huế cũng là một trong những địa phương đang lưu giữ các đô thị cổ có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, thương mại như: phố cổ Bao Vinh, phố cổ Gia Hội - Chợ Dinh. Để phát huy di sản “thành phố vườn”, với hàng trăm ngôi nhà vườn, phủ đệ gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, Huế đã và đang thực hiện các chính sách hỗ trợ để trùng tu, bảo vệ và phát huy giá trị của nhà vườn Huế từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn huy động xã hội hóa. Có thể khẳng định, Huế đang mang trong mình diện mạo của một đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh”; đã và đang khẳng định vị thế của trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam, phát triển theo hướng xanh và bền vững. Bên cạnh những thành tựu rất đáng trân trọng, Huế vẫn đang đối diện với nhiều tồn tại và thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc tầm quốc tế. Quá trình đô thị hóa và áp lực phát triển kinh tế - xã hội đặt ra những yêu cầu rất lớn đối với công tác bảo tồn. Nhiều di tích đang xuống cấp nghiêm trọng, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Công tác quản lý di sản trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan gây ảnh hưởng lớn đến di tích và cảnh quan. Tiến độ số hóa di sản còn chậm; chất lượng sản phẩm du lịch chưa cao; nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa - du lịch còn thiếu… Tuy vậy, với sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế, những khó khăn trên là động lực để Huế đổi mới tư duy phát triển, phát huy mạnh mẽ tiềm năng di sản, gắn bảo tồn với phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng. QUYẾT TÂM THỰC HIỆN 5 GIẢI PHÁP Những định hướng chiến lược trong việc xây dựng Đô thị Di sản đặc trưng và đặc sắc mà thành phố Huế sẽ thực hiện là gì, thưa ông? Thành phố Huế xác định mục tiêu đến năm 2030 là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam; một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Đây là định hướng chiến lược, là khát vọng lớn và hoàn toàn phù hợp với tinh thần Đại hội XIV của Đảng. Trên cơ sở phân tích những cơ hội và thách thức nêu trên, bám sát tinh thần Nghị quyết số 80NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, với quan điểm chỉ đạo: Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước; coi văn hóa là sức mạnh cạnh tranh của quốc gia, là nền tảng của sức mạnh mềm và là nguồn lực để bứt phá trong kỷ nguyên số. Để bước vào kỷ nguyên mới một cách bền vững, thành phố Huế xác định việc xây dựng một chiến lược phát triển mới, mang tính bền vững và đột phá; trong đó, tập trung triển khai một số nhiệm vụ với ba trụ cột quan trọng: Bảo tồn di sản gắn với phát triển kinh tế di sản; xây dựng hệ sinh thái du lịch kết nối con đường di sản miền Trung, phát triển công nghiệp văn hóa hiện đại; phát huy yếu tố con người và bản sắc Huế trong quá trình hội nhập. Đây là định hướng chiến lược cần có những giải pháp đồng bộ và phù hợp. Trong thời gian tới, với sự quan tâm, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Huế quyết tâm thực hiện các giải pháp sau đây: Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về vai trò của văn hóa và di sản trong phát triển. Bảo tồn phải đi đôi với phát triển; phát triển bền vững phải dựa trên nền tảng văn hóa và bản sắc Huế; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của di sản văn hóa, tránh làm ảnh hưởng đến di sản. Thứ hai, xây dựng Huế trở thành điểm đến văn hóa - du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra các sản phẩm du lịch mới, thu hút đầu tư vào du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển; phát triển kinh tế đêm; đẩy mạnh liên kết vùng nhất là với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị, tăng cường quảng bá Huế bằng công nghệ số, hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh. Thứ ba, tiếp tục huy động nguồn lực để trùng tu, phục hồi các công trình di tích cấp thiết; bảo tồn tổng thể nhà rường, làng cổ, phố cổ. Hỗ trợ phát triển hệ thống bảo tàng ngoài công lập; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên đặc thù như sông Hương, núi Ngự, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vịnh Lăng Cô…; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản. Thứ tư, phát triển mạnh công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo; hình thành các không gian sáng tạo, các trung tâm biểu diễn nghệ thuật, bảo tàng số, thư viện mở. Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia sáng tạo sản phẩm văn hóa có giá trị cao, góp phần tạo việc làm, phát triển kinh tế đi đôi với gìn giữ bản sắc. Thứ năm, bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống Huế; đồng thời thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật đương đại mang bản sắc Huế. Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phối hợp với các cơ sở đào tạo, các tổ chức quốc tế để đào tạo chuyên sâu lĩnh vực bảo tồn, công nghiệp văn hóa, du lịch, nghệ thuật sáng tạo; tạo điều kiện để văn hóa Huế lan tỏa trong đời sống xã hội và hội nhập mạnh mẽ với thế giới. Xin trân trọng cảm ơn ông! VIỆT HƯƠNG - NGỌC VĂN (thực hiện) 4 n Thứ Ba n Ngày 20/1/2026 THỜI SỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC Xây dựng Huế thành Đô thị Di sản đặc trưng và đặc sắc Giữa không khí tưng bừng của những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Huế có cuộc trao đổi với báo Tiền Phong về định hướng xây dựng Huế thành Đô thị Di sản – Trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc tầm cỡ quốc tế. “Điều làm nên sức sống bền bỉ của Huế không chỉ là những công trình, những di tích hay các lễ hội, mà chính là con người Huế - sâu sắc, thanh lịch, nghĩa tình, trí tuệ và sáng tạo. Trong dòng chảy của nền văn hóa đa dạng mà thống nhất của dân tộc Việt Nam, Nhân dân thành phố Huế vinh dự và tự hào đã có nhiều đóng góp, bảo vệ, gìn giữ và phát triển di sản văn hóa Huế, con người Huế để tiếp tục làm phong phú bản sắc văn hóa Việt Nam”. Ông NGUYỄN ĐÌNH TRUNG - Bí thư Thành ủy Huế Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung kiểm tra tại Dự án xây dựng bến tổng hợp - container số 4, 5 cảng Chân Mây ẢNH: THANH HOÀNG

TƯ DUY TOÀN CẦU NHƯNG CẦN HÀNH ĐỘNG TỪ THỰC TIỄN VIỆT NAM Thanh niên hôm nay là thế hệ sinh ra và lớn lên trong kỷ nguyên số, có tư duy mở, khả năng tiếp cận công nghệ nhanh nhạy và khát vọng vươn tầm quốc tế mạnh mẽ. Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm, tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển. Sứ mệnh của thế hệ thanh niên giai đoạn tới không chỉ là kế thừa, mà phải là lực lượng xung kích, dẫn dắt trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế; phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chúng ta cần thế hệ thanh niên có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam- là những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này đòi hỏi, mỗi người trẻ cần xây dựng tinh thần tự học và học tập suốt đời; đổi mới sáng tạo trong lao động, sản xuất; dấn thân vào những lĩnh vực mới, khó. Với tâm thế là “thanh niên kiến tạo” trong thời kỳ mới, anh Nguyễn Xuân Lục - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023, Phó Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam là một trong những điển hình trên mặt trận kinh tế. Anh Lục đã đưa Công ty CP Công nghệ WATATECH trở thành đối tác sản xuất và gia công phần mềm uy tín với khách hàng quốc tế tại Bắc Mỹ, Singapore, Nhật Bản…, đóng góp vào sự phát triển kinh tế Việt Nam. Anh Lục cũng là người đồng hành, dẫn dắt người trẻ lập thân, khởi nghiệp làm giàu chính đáng. “Việc chia sẻ, dẫn dắt cho sinh viên và startup giúp tôi luôn cập nhật tư duy mới. Thông qua mentoring, tư vấn mô hình kinh doanh, công nghệ và kết nối nguồn lực, tôi mong muốn giúp các bạn trẻ khởi nghiệp bài bản, làm giàu chính đáng và bền vững”, anh Lục chia sẻ. Theo anh Lục, đất nước bước vào giai đoạn nước rút để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược 100 năm, thanh niên là nguồn lực quyết định về trí tuệ, sáng tạo và năng lực làm chủ công nghệ. Thanh niên hôm nay cần mang trong mình khát vọng lớn, tư duy toàn cầu nhưng hành động từ thực tiễn Việt Nam. “Nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên mới không chỉ được đo bằng bằng cấp mà bằng năng lực học tập suốt đời, khả năng thích ứng nhanh và tư duy giải quyết vấn đề. Thanh niên cần xây dựng nền tảng tư duy vững chắc, làm chủ công nghệ và giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tinh thần phụng sự xã hội”, anh Lục nói thêm. GIẢI BÀI TOÁN CỤ THỂ CỦA ĐẤT NƯỚC Nhà sáng chế trẻ Hồ Xuân Vinh - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, là đại diện tiêu biểu cho thế hệ thanh niên nghị lực vượt khó và đổi mới sáng tạo, thành công trên mảnh đất quê hương. Anh Vinh đã gây dựng thương hiệu Hồ Hoàn Cầu từ một xưởng cơ khí nhỏ và phát triển Abaca Việt Nam thành doanh nghiệp khoa học công nghệ. Mới đây, anh cùng cộng sự giành 5 giải thưởng quốc tế (2 huy chương vàng, 2 huy chương đồng và 1 giải đặc biệt) đối với 3 công trình theo hướng phát triển công nghệ xanh, tại Hội chợ Sáng chế quốc tế Seoul 2025. Anh Vinh bày tỏ, kỷ nguyên mới càng đòi hỏi người trẻ phát huy thế mạnh, tự tin lĩnh ấn tiên phong, dấn thân giải những bài toán của đất nước, từ sản xuất, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao đến chuyển đổi số, kinh tế tri thức. Năng lực của người trẻ được khẳng định trong việc tạo ra giá trị thực tiễn, giải quyết vấn đề cụ thể của kinh tế - xã hội. Theo anh Vinh, thanh niên phải chuyển từ tư duy “người sử dụng công nghệ” sang tư duy “người kiến tạo và phát triển công nghệ”; đi sâu nghiên cứu, làm chủ các lĩnh vực như tự động hóa, AI, dữ liệu lớn, vật liệu mới, công nghệ chế tạo và các nền tảng số. Anh Vinh cho rằng, phát triển công nghệ phải được gắn với những bài toán thực tiễn của đất nước. Khi thanh niên vừa hiểu công nghệ, vừa hiểu thực tiễn sản xuất, chuyển đổi số mới thực sự trở thành động lực phát triển bền vững. “Muốn làm chủ công nghệ thì bản thân phải đi vào thực tiễn nghiên cứu, chế tạo và thương mại hóa. Tôi trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện các sáng chế, đồng thời không ngừng cập nhật tri thức mới”, anh Vinh nói và khẳng định “chỉ khi công nghệ đi ra khỏi phòng thí nghiệm và bước vào sản xuất, tri thức mới thực sự tạo ra giá trị cho xã hội”. XUÂN TÙNG Theo anh Hồ Xuân Vinh, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, để trở thành nhân lực chất lượng cao, thanh niên cần tập trung vào 4 trụ cột. Cụ thể, nền tảng tri thức vững chắc, đặc biệt là khoa học – công nghệ, kỹ thuật, quản trị và kinh tế số. Năng lực làm chủ công nghệ, không dừng ở sử dụng mà tiến tới nghiên cứu, cải tiến và sáng tạo công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam. Kỷ luật lao động, tinh thần học tập suốt đời và khả năng thích ứng nhanh trước sự thay đổi của khoa học – công nghệ. Bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến, bởi nhân lực chất lượng cao phải gắn với trách nhiệm xã hội và lợi ích quốc gia. 5 n Thứ Ba n Ngày 20/1/2026 THỜI SỰ LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Chủ thể kiến tạo kỷ nguyên mới Trước vận hội lớn trong kỷ nguyên mới, thanh niên được xác định là chủ thể, là lực lượng xung kích và là nguồn nhân lực chất lượng cao quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thanh niên Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới cùng đất nước ẢNH: XUÂN TÙNG Anh Hồ Xuân Vinh, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, đã gây dựng thương hiệu Hồ Hoàn Cầu từ một xưởng cơ khí nhỏ CHUYỆN HÔM NAY Đây là bước đột phá trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phản ánh yêu cầu cấp thiết của thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tinh thần đó cũng thể hiện thông điệp xuyên suốt được lãnh đạo Đảng và Nhà nước nêu ra thời gian qua: không bỏ lỡ thời cơ phát triển, «nói đi đôi với làm», «đã nói là làm»; hành động nhanh, quyết liệt và hiệu quả, vì mục tiêu hùng cường, thịnh vượng của dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm, khi phát biểu tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa XIII) từng nhấn mạnh: “Khí thế cách mạng dâng cao không đến từ lời nói, từ cảm nhận mà phải đến từ kết quả cụ thể, đến từ “mâm cơm của mỗi gia đình”, đến từ hành động “sữa để em thơ, lụa tặng già”. Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới. Trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng thành hiện thực, biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống”. Thực tiễn những nhiệm kỳ gần đây cho thấy, các chủ trương, đường lối, chính sách được Đảng ban hành đều rất đúng, trúng nhưng khâu thực thi cụ thể hóa vẫn còn những hạn chế nhất định, dẫn đến nhiều quyết sách lớn chậm đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, với tinh thần mới, mục tiêu phát triển mới, thời gian qua, ngoài đổi mới về tư duy, con đường phát triển, Đảng còn đặt ra yêu cầu mới về hành động theo hướng, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy là minh chứng rõ nét cho thấy, dù vô cùng khó khăn, phức tạp, song nếu có tinh thần cách mạng, quyết tâm “vừa chạy vừa xếp hàng” thì khó mấy cũng có thể làm được. Hay như các nghị quyết chiến lược được Đảng ban hành thời gian qua, không chỉ là những đột phá về chủ trương, chính sách mà còn đột phá về phương thức hành động, để các nghị quyết sau khi ban hành sẽ đi ngay, đi thẳng vào đời sống, giúp người dân, doanh nghiệp hưởng thụ ngay những thành quả đổi mới. Tương tự, nhiều nơi, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sau sắp xếp, cả bộ máy đã làm việc ngày, đêm để giải quyết các điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển. Đơn cử như tại Hà Nội, những tháng gần đây, với tinh thần “đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, cả hệ thống chính trị thành phố đã vào cuộc, cùng hành động, đưa hàng loạt các dự án giao thông bị đình trệ, “đứng bánh” nhiều năm, trở lại quỹ đạo triển khai, thi công, tạo diện mạo mới… Để hiện thực mục tiêu hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới, đòi hỏi tinh thần hành động «nói đi đôi với làm», «đã nói là làm» phải thấm sâu vào toàn hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước. Kỷ nguyên mới, không chấp nhận tinh thần làm việc chần chừ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm mất cơ hội phát triển. Vì vậy, cùng với việc thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, cần kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ nhũng nhiễu, sợ trách nhiệm, thay thế bằng những người có khát vọng, bản lĩnh; có thành tích, kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả; có đủ sức để đáp ứng yêu cầu công việc với cường độ cao, liên tục, kéo dài, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Trong kỷ nguyên phát triển mới, đổi mới không chỉ được đo bằng lời hứa hay văn bản ban hành, mà còn bằng hành động cụ thể và kết quả đo đếm được đến với người dân. Và đó chính là mệnh lệnh, là tinh thần hành động của Đại hội XIV mà người dân đang chờ đợi. V.K Niềm tin và kỳ vọng TIẾP THEO TRANG 1

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhận định, Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh nỗ lực cải cách kinh tế và hành chính. Năm 2025, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều luật quan trọng liên quan đến đầu tư, quản trị kinh tế và chính sách công, nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả điều hành và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo Đại sứ Pháp, những nỗ lực cải cách đó đang được cộng đồng đầu tư quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp Pháp và châu Âu, quan tâm rất sát sao. Điều mà doanh nghiệp Pháp kỳ vọng từ kết quả Đại hội XIV của Đảng là một khuôn khổ chính sách rõ ràng, ổn định và dễ dự đoán, đặc biệt về thủ tục hành chính, thuế, cấp phép và tài chính. Trong bối cảnh tình hình thế giới xuất hiện những chia rẽ và bất ổn ngày càng rõ nét, Đại sứ Olivier Brochet khẳng định Pháp và Việt Nam cùng chia sẻ những cam kết căn bản: Tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, bảo vệ chủ quyền quốc gia, và duy trì chủ nghĩa đa phương để tìm kiếm giải pháp tập thể cho những vấn đề sống còn của thế giới. Ông khẳng định, Pháp đánh giá cao vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế, từ việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đến đăng cai lễ ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng - dấu mốc cho thấy Việt Nam có khả năng tham gia định hình các chuẩn mực quốc tế. Pháp cũng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội nghị rà soát Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Cam kết quốc tế của Việt Nam còn được thể hiện qua việc phê chuẩn Hiệp định Biển cả về quản lý đại dương, có hiệu lực từ ngày 17/1/2026, một bước đi được Pháp đánh giá cao trong nỗ lực bảo vệ các tài sản chung toàn cầu. Đại sứ Pháp đánh giá, Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu phát triển rất rõ ràng cho các mốc vào năm 2030 và 2045, gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế số. Với tư cách là Đối tác Chiến lược toàn diện, Pháp chủ trương hỗ trợ Việt Nam bằng những cách tiếp cận cụ thể và dài hạn: Đồng hành trong cải cách, tài trợ các dự án mang tính cơ cấu, và xây dựng quan hệ đối tác bền vững trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, Pháp ủng hộ mạnh mẽ các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ JETP (Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng), với khoản đóng góp 500 triệu euro thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Hai dự án đầu tiên do AFD tài trợ đã được triển khai trong năm 2025, gồm 67 triệu euro cho mạng lưới truyền tải điện và 76 triệu euro cho dự án thủy điện tích năng Bác Ái - một dự án then chốt để tích hợp năng lượng tái tạo và tiến tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Trong lĩnh vực giao thông và cơ sở hạ tầng, Pháp mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các dự án quy mô lớn như đường sắt, kết nối đô thị và hàng không dân dụng. Đặc biệt, về đường sắt cao tốc, Pháp bày tỏ mong muốn tham gia sâu vào quá trình phát triển dự án. Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Pháp (SNCF) đang tăng cường hợp tác, trong khi một liên danh Pháp - Tây Ban Nha đã được lựa chọn để tư vấn cho phía Việt Nam trong dự án quan trọng này. Trong lĩnh vực quốc phòng, một ý định thư giữa Bộ Quốc phòng hai nước đã được ký kết, thể hiện cam kết chung trong việc tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định khu vực và sự tự chủ chiến lược của Việt Nam. T.LOAN 6 n Thứ Ba n Ngày 20/1/2026 THỜI SỰ Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh cho rằng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đánh dấu một cột mốc mới trong thời kỳ phát triển của Việt Nam sau 40 năm kể từ thời kỳ Đổi mới, là một sự kiện chính trị quan trọng đối với Việt Nam và với bạn bè quốc tế, các nước láng giềng, các đối tác chiến lược của Việt Nam. Đại sứ Khamphao Earthavanh đánh giá những thành tựu Việt Nam đạt được ngày càng khẳng định mạnh mẽ hơn khả năng lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đoàn kết, gắn kết của toàn thể dân tộc Việt Nam. Đại sứ bày tỏ, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo và phát triển, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ đưa ra những định hướng toàn diện, là nền tảng cho Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới bền vững hơn, thành công hơn, quan hệ Việt Nam - Lào sẽ liên tục được tăng cường, vì lợi ích của người dân hai nước và vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes chuyển lời chúc của Đảng Cộng sản và Nhân dân Cuba gửi tới Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam, chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công và đạt được những kết quả tốt đẹp. “Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định con đường phát triển của mình: Xây dựng một xã hội lấy con người làm trung tâm, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hài hòa với môi trường, hòa bình và tích cực hội nhập với cộng đồng quốc tế”, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nói trong thông điệp bằng video. Đại sứ Cuba nhấn mạnh, những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong những năm qua là minh chứng rõ ràng cho thấy rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sự đồng lòng của nhân dân, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một xã hội phát triển, ổn định và tiến bộ. “Từ nền tảng đó, chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam không chỉ tiếp tục củng cố những thành quả đã đạt được, mà sẽ thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đề ra cho giai đoạn phát triển sắp tới. Nhân dân Cuba trân trọng gửi lời chúc mừng, lời chúc tốt đẹp và thành công nhất tới Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV”, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh. Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama - Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa rất đặc biệt. Là người sống và làm việc nhiều năm ở Việt Nam, Đại sứ Saadi Salama cho biết ông đã có dịp tham dự 5 kỳ Đại hội Đảng của Việt Nam, và Đại hội XIV là lần thứ 6 ông tham dự. Đại sứ Saadi Salama nhận thấy rằng trong mỗi giai đoạn, Việt Nam luôn tìm cho mình con đường đi phù hợp để thực hiện nguyện vọng của cả dân tộc, để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước phát triển hùng cường. Đại sứ cho rằng Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có nhiều thách thức, vì thế không chỉ được người Việt Nam mà nhiều người nước ngoài rất quan tâm. “Tôi tin chắc chắn rằng, Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những nghị quyết đúng đắn phục vụ lợi ích của nhân dân Việt Nam, vì sự hợp tác, phát triển và hòa bình trên thế giới”, Đại sứ Palestine nói. Ông đánh giá Việt Nam là một thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế, tích cực thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế và ngăn chặn sử dụng bạo lực để giải quyết những tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia. THU LOAN Làm sâu sắc hơn hợp tác Pháp - Việt Nam Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại sứ các nước tại Việt Nam đã gửi lời chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong chặng đường 40 năm đổi mới và bày tỏ tin tưởng các mục tiêu chiến lược mà Việt Nam đề ra cho giai đoạn tới. Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh ẢNH: NHƯ Ý Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nói rằng, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức xác lập các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, qua đó giúp Pháp và các đối tác châu Âu điều chỉnh trọng tâm hợp tác. Năm 2026, mục tiêu chung là làm sâu sắc hơn hợp tác năng lượng, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, giảm phát thải carbon, y tế, giáo dục và kinh tế số. Đại sứ các nước gửi lời chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet ẢNH: THU LOAN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM vừa có báo cáo kết quả khảo sát về cơ sở vật chất, công tác giáo dục - đào tạo và quy hoạch mạng lưới trường lớp tại một số phường trên địa bàn. Kết quả cho thấy áp lực trường lớp tại nhiều địa bàn đang ở mức rất cao, đặc biệt ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Tại phường Hiệp Bình, tổng số học sinh từ mầm non đến THCS gần 20.000 em, nhưng toàn phường còn thiếu tới 242 phòng học. Trường THCS Hiệp Bình hiện phải tổ chức dạy học với sĩ số thấp nhất cũng lên đến 47 học sinh/lớp, không đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiều phòng học không đạt chuẩn, học sinh phải sinh hoạt thể chất tại hành lang. Tại phường Bình Hòa, nhu cầu học tập tăng nhanh nhưng toàn phường mới có 205 phòng học công lập. Các trường từng đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí cũ hiện không đủ điều kiện tái công nhận do vượt định mức lớp học, sĩ số cao và thiếu phòng chức năng. Riêng phường Long Bình, dù có đủ các cấp học từ mầm non đến THPT, song nhiều trường được xây dựng từ 15-20 năm trước đã xuống cấp. Một số trường phải sử dụng phòng thí nghiệm làm phòng học tạm. “Tình trạng vừa thi công vừa dạy học tại các dự án cải tạo gây mất an toàn cho học sinh và ảnh hưởng chất lượng dạy học”, báo cáo nêu rõ. Báo cáo cũng chỉ rõ những bất cập trong công tác quy hoạch và đầu tư công, đặc biệt là dự án Trường THCS Hiệp Bình Phước khởi công từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn bỏ hoang do phải điều chỉnh quy hoạch 3 lần và nhà thầu mất năng lực. Việc dự án bị kéo dài đến giai đoạn trung hạn 2026-2030 mới tái khởi công là quá chậm trễ so với nhu cầu. Đồng thời, công tác dự báo dân số và quy hoạch mạng lưới trường lớp chưa theo kịp tốc độ gia tăng dân số cơ học và việc sắp xếp đơn vị hành chính. Trên cơ sở khảo sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM kiến nghị UBND TPHCM rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp thực tế; ưu tiên quỹ đất giáo dục; đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học trọng điểm; đồng thời bảo đảm đầu tư đồng bộ giữa xây dựng cơ bản và trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Ban cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, có lộ trình cụ thể nhằm giảm sĩ số học sinh/lớp, bảo đảm quyền được học tập trong điều kiện an toàn, đạt chuẩn cho học sinh trên địa bàn TPHCM. ANH NHÀN CẦN THIẾT SỬA QUY CHẾ TUYỂN SINH THPT Đây là giải pháp trước mắt, nhằm giảm số lượng học sinh phải tham gia thi tuyển vào lớp 10. Thông tư tuyển sinh số 30/2024 đã có nhiều điểm tiến bộ, góp phần làm cho kỳ thi vào lớp 10 nhẹ nhàng hơn, giảm áp lực cho học sinh và xã hội. Tuy nhiên, dư luận trong các nhà trường cho rằng Bộ GDĐT cần tiếp tục điều chỉnh Thông tư 30/2024 thêm một lần nữa. Cụ thể, về môn thi cần giữ nguyên hai môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn; bỏ bài thi tổ hợp, chỉ giữ lại môn thi thứ ba và giao cho các địa phương lựa chọn, công bố hằng năm. Nếu tổ chức bài thi tổ hợp, đồng nghĩa với việc lựa chọn nhiều môn học là môn thi, làm tăng đáng kể số môn phải ôn tập (có thể nhiều hơn 3 môn học). Quy định này sẽ tạo thêm gánh nặng cho học sinh, làm phát sinh tình trạng ôn thi tràn lan, dạy thêm - học thêm tiêu cực có nguy cơ quay trở lại. Thực tế cho thấy, ở một số địa phương, cán bộ quản lý giáo dục vẫn chưa từ bỏ được những quan điểm cũ và không còn phù hợp như: “Có thi mới học” hay “Học môn gì thì thi môn ấy”. Về phương thức tuyển sinh, nên giữ lại hai phương thức tuyển sinh bao gồm: Xét tuyển và kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Trong nhiều năm qua, một số tỉnh đã áp dụng phương thức xét tuyển và đạt được những kết quả tích cực. Các địa phương khác cần nghiên cứu, tham khảo để có thể áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của mình. Phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển có thể áp dụng rộng rãi cho tất cả các tỉnh, thành phố. Theo đó, một bộ phận học sinh được tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, số còn lại tham gia thi tuyển. Cách làm này sẽ giúp giảm đáng kể số lượng học sinh phải dự thi, từ đó kỳ thi vào lớp 10 trở nên nhẹ nhàng hơn và công tác tổ chức cũng đơn giản hóa. Khi áp dụng phương thức xét tuyển, cần sử dụng nhiều minh chứng để đánh giá thí sinh, trong đó học bạ là hình thức phổ biến và dễ triển khai nhất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều trường e ngại xét tuyển vì học bạ lớp 9 và cả cấp THCS ở một số nơi “quá đẹp”. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ công tác quản lý, giám sát chưa chặt chẽ. Có thể khắc phục tình trạng này bằng cách đó là các trường THPT tổ chức một bài kiểm tra khảo sát (2 môn) đầu năm học cho toàn bộ học sinh trúng tuyển. Kết quả kiểm tra được đối chiếu với điểm học bạ; nếu có sự chênh lệch quá lớn thì thông báo nội bộ cho giáo viên các trường THCS liên quan, để từ đó rút kinh nghiệm. TẠO THÊM “LỐI THOÁT” CHO HỌC SINH SAU THCS Đây là giải pháp mang tính chiến lược, thể hiện bước phát triển mới của giáo dục Việt Nam và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Nghị quyết số 71/2025 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: đến năm 2030, giáo dục bắt buộc hết THCS, ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành cấp THPT và tương đương. Luật Giáo dục hiện hành quy định cấp THPT gồm các lớp 10, 11, 12. Điều này được hiểu rằng, nếu phổ cập THPT thì phải đảm bảo 100% học sinh sau lớp 9 đều được vào học lớp 10 và tốt nghiệp lớp 12 sau 3 năm. Tôi cho rằng, cách hiểu này là chưa phù hợp và trên thực tế, nhiều quốc gia cũng không triển khai theo hướng đó. Tiểu học và THCS là giai đoạn giáo dục cơ bản, bắt buộc, nhằm giáo dục toàn diện và tạo nền tảng cho sự phát triển con người. Mục tiêu của phổ cập ở giai đoạn này là đạt chuẩn về văn hóa, phẩm chất và năng lực. Chuyển sang cấp THPT là giai đoạn định hướng nghề nghiệp và phân luồng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, phổ cập giáo dục cho lứa tuổi 14-15 (sau lớp 9) thường hướng tới hai mục tiêu song song, tương đương và bình đẳng: phổ cập kiến thức văn hóa và phổ cập kỹ năng nghề. Từ đó, việc phân công nguồn nhân lực lao động được thực hiện rõ ràng qua hai con đường: Con đường nghề nghiệp: đào tạo kỹ năng, tay nghề, đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội. Con đường học thuật: chuẩn bị cho học sinh có năng lực học tập cao tiếp tục học lên đại học. Từ quan điểm này, Điều 28, điểm c của Luật Giáo dục hiện hành, cần được sửa đổi theo hướng: cấp THPT được chia thành hai bậc học gồm: Trung học phổ thông (hướng học thuật); Trung học nghề (hướng đào tạo lao động có kỹ thuật, tay nghề). Như vậy, việc triển khai phổ cập THPT truyền thống sẽ tiến hành đồng thời phổ cập bậc THPT và bậc trung học nghề. Để triển khai quan điểm phổ cập sau THCS theo Luật Giáo dục sửa đổi, cần thay đổi nhận thức của học sinh và xã hội. Đó là bậc trung học nghề không phải là “thấp kém”, mà là sự phân công lao động tự nhiên, phù hợp với năng lực, sở thích của người học. Đây là mô hình tích hợp giáo dục văn hóa phổ thông với đào tạo nghề chuyên sâu, đồng thời cho phép liên thông lên các bậc học cao hơn. Cách làm này sẽ góp phần giải quyết tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” hay “tốt nghiệp đại học nhưng không có việc làm”. Bộ GD&ĐT cần sớm ban hành chuẩn chương trình cho bậc trung học nghề và điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho phù hợp với từng bậc học của THPT. Đặc biệt, đầu tư cơ sở vật chất cho bậc trung học nghề. Có thể thấy, thay vì để 100% học sinh cùng dồn vào cuộc đua căng thẳng vào lớp 10 như hiện nay, một bộ phận không nhỏ học sinh sẽ lựa chọn học bậc trung học nghề - mô hình đã phổ biến ở nhiều quốc gia phát triển. Và tác động tất yếu là giảm áp lực thi cử vào lớp 10, tạo thêm nhiều “lối thoát” và con đường phát triển phù hợp, tự nhiên hơn cho học sinh, đồng thời bảo đảm quyền lựa chọn của người học. TS. ĐẶNG TỰ ÂN Nhiều phường ở TPHCM quá tải trường lớp Theo chuyên gia, để giảm áp lực cho học sinh THCS trong kỳ thi vượt cấp, Bộ GD&ĐT cần thiết sửa quy chế tuyển sinh THPT, trong đó giữ nguyên 2 môn thi Toán và Ngữ văn nhưng nên bỏ quy định có thể tổ chức bài thi tổ hợp. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 luôn căng thẳng và áp lực cho thí sinh Khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM cho thấy nhiều phường ở TPHCM đang rơi vào tình trạng quá tải trường lớp nghiêm trọng. Sĩ số học sinh vượt chuẩn, thiếu hàng trăm phòng học. GIẢM ÁP LỰC THI VÀO LỚP 10: Cần sửa quy chế tuyển sinh và phân luồng sau THCS Phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển có thể áp dụng rộng rãi cho tất cả các tỉnh, thành phố. Theo đó, một bộ phận học sinh được tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, số còn lại tham gia thi tuyển. Cách làm này sẽ giúp giảm đáng kể số lượng học sinh phải dự thi, từ đó kỳ thi vào lớp 10 trở nên nhẹ nhàng hơn và công tác tổ chức cũng đơn giản hóa. Học sinh TPHCM trong một buổi học 7 n Thứ Ba n Ngày 20/1/2026 KHOA GIÁO

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==