Báo Tiền Phong số 19

THỨ HAI 19/1/2026 Số 19 0977.456.112 KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CHUYỆN HÔM NAY Khát vọng Việt Nam XEM TIẾP TRANG 3 n NGUYỄN TUẤN Sáng nay, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Kỷ nguyên TRANG 2-3-4-5-6-7-8-9 Tuổi trẻ Việt Nam hướng về Đại hội ẢNH: DƯƠNG TRIỀU - NHƯ Ý VƯƠN MÌNH

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 19/1/2026 Tại cuộc họp báo trước đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Nhân dân rất trông đợi vào Đại hội XIV về những quyết sách chiến lược để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu: 100 năm thành lập Đảng và 100 thành lập nước CHXHCN Việt Nam. Đây chính là thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ước vọng của toàn dân tộc để đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Theo Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện rất rõ thông điệp này, nhấn mạnh sự chung sức, đồng lòng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, phải kiên định tinh thần này, với các mục tiêu, nguyên tắc, đường lối kế thừa và tiếp tục thực hiện trong giai đoạn mới, chúng ta tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển mới. Mục tiêu rất rõ ràng là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. HIỆN THỰC KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC Trò chuyện với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, chia sẻ, cách đây 40 năm, tại Đại hội lần thứ VI của Đảng, để đưa đất nước vượt qua đói nghèo, lạc hậu và khủng hoảng kinh tế - xã hội do hậu quả của chiến tranh, cấm vận và cơ chế quản lý cũ, Đảng đã dũng cảm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, đổi mới tư duy, đề ra đường lối đổi mới, trước hết là đổi mới về kinh tế. Nhờ đó, đất nước không chỉ vượt qua khủng hoảng, xóa đói, giảm nghèo mà còn nhanh chóng vươn lên, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình và mới đây là thu nhập trung bình cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế” như ngày nay. Sau chặng đường 40 năm đổi mới, theo ông Phúc, đất nước đang đứng trước thời khắc lịch sử, chuyển sang kỷ nguyên phát triển mới. “Mặc dù, những thành tựu mà đất nước đạt được 40 năm qua nói chung là rất to lớn, nhưng chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thể chế vẫn còn là điểm nghẽn của phát triển, nền kinh tế chưa thật sự có chất lượng cao và bền vững, vẫn còn nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình, điều kiện sống của người dân ở một số vùng còn rất nhiều thiếu thốn, bất cập. So với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, trình độ phát triển của nước ta vẫn còn khoảng cách”, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc nói. Trong khi đó, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Đặc biệt, những thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0 trong đó có trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang đem đến cơ hội mới và to lớn cho các nước đang phát triển như Việt Nam có thể đi tắt đón đầu, vươn lên vượt bậc. Trong bối cảnh đó, theo ông Nguyễn Văn Phúc, yêu cầu đặt ra là cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và sâu rộng, tiến hành những đột phá có tính cách mạng. “Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1/2026 chính là thời khắc lịch sử đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, hướng tới mục tiêu “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Đây chính là cam kết, là lời thề thiêng liêng, là trách nhiệm chính trị cao nhất của Đảng trước Nhân dân, đồng thời là khát vọng phát triển của cả Dân tộc Việt Nam”, ông Phúc nói và bày tỏ tin tưởng vào thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng. NHÂN SỰ VÀO TRUNG ƯƠNG PHẢI ĐỦ ĐỨC VÀ TÀI TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho rằng, Đại hội XIV là một thời điểm có tính lịch sử đối với cả dân tộc Việt Nam. Đảng trong sạch vững mạnh, đổi mới phong cách lãnh đạo, sẽ đem lại được hiệu quả to lớn cho phát triển đất nước. Ông Chức nhấn mạnh, sau 40 năm đổi mới, chúng ta đã hội tụ đủ thế và lực để phát triển mạnh mẽ hơn. Năm 2025, Việt Nam đạt được những thành tích nổi bật, thành tựu lớn mà bạn bè thế giới cũng phải nể phục, như xác lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay của thương mại Việt Nam khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 930,05 tỷ USD. Rồi nền kinh tế tăng trưởng hơn 8%; nhiều công trình, dự án lớn về kết cấu hạ tầng hoàn thành hoặc đang gấp rút triển khai ... “Tất cả những điều đó là tín hiệu của việc chúng ta đang “trỗi dậy”, đang vươn mình”, ông Chức nói, đồng thời cho rằng, ở thời điểm lịch sử này, mọi cán bộ phải nhận thức sâu Diễn ra từ ngày 19/1/2026, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và sâu rộng, tiến hành những đột phá có tính cách mạng, vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII ẢNH: NHƯ Ý Tuổi trẻ Việt Nam ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Kỷ nguyên vươn mình n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC "Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu". Tổng Bí thư TÔ LÂM ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu”. Tổng Bí thư TÔ LÂM

sắc được trách nhiệm của mình, thực hiện đúng như nghị quyết, quan điểm, chủ trương của Đảng ta, là tất cả là vì dân, dân là gốc. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), cho biết, Việt Nam bước vào đổi mới từ Đại hội VI năm 1986. Theo ông Túc, thời điểm tháng 5 năm 1985, lạm phát ở mức hơn 700%, khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng. “Thời điểm đó, đúng như các đồng chí lãnh đạo nói, không đổi mới thì chết”, ông Túc nhớ lại. Qua 40 năm đổi mới, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Chính do đổi mới, đất nước mới có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nhận định về Đại hội XIV của Đảng, ông Túc khẳng định, công tác chuẩn bị rất bài bản, đặc biệt trong công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị; xây dựng các nghị quyết chiến lược; công bố dự thảo các báo cáo để lấy ý kiến nhân dân… Để bước vào kỷ nguyên vươn mình, Đại hội XIV phải đảm bảo nhân sự vào Trung ương phải thật sự là cán bộ cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, có đủ đức, đủ tài. Thời gian qua, công tác cán bộ đã làm rất tốt, dù vẫn có những trường hợp bị xử lý kỷ luật. “Công tác nhân sự cần làm thận trọng hơn. Chúng ta đã bố trí các bí thư tỉnh ủy không phải là người địa phương, rồi mở rộng ra một số chức danh khác như chủ tịch UBND tỉnh, chánh Thanh tra…”, ông Túc nói, đồng thời nhấn mạnh, rất tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ đạt kết quả tốt. “Chúng ta đặt mục tiêu tiến nhanh, tiến mạnh, nhưng phải tiến vững chắc. Làm kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội là một quá trình, qua từng bước, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vì đây là việc chưa có tiền lệ”. VĂN KIÊN - TRƯỜNG PHONG 3 n Thứ Hai n Ngày 19/1/2026 THỜI SỰ CHUYỆN HÔM NAY Đây không chỉ là một kỳ đại hội, mà là dấu mốc mở ra Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, nơi khát vọng hùng cường được đặt ở vị trí trung tâm của tư duy chiến lược và hành động quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng, từ đây, mọi người dân Việt Nam, trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh”. Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới đang biến động sâu sắc. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, trật tự kinh tế – chính trị toàn cầu tái cấu trúc nhanh chóng, khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi căn bản mô hình phát triển. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam đứng trước những thời cơ lớn song hành với thách thức lớn. Không tiến lên sẽ tụt lại phía sau; chậm đổi mới có thể phải trả giá bằng cả một thế hệ. Đại hội XIV mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, là dấu mốc định hình con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong việc lãnh đạo, cầm quyền, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh và bền vững, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân và vị thế xứng đáng của Việt Nam trên trường quốc tế. Người đứng đầu Đảng ta chỉ rõ: “Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”. Hai mốc thời gian quan trọng – 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; và 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước – không còn là những cột mốc mang tính biểu tượng. Đó là những đích đến cụ thể, đòi hỏi tư duy phát triển mới, quyết sách mạnh mẽ hơn và hành động quyết liệt hơn. Khát vọng hùng cường không thể chỉ nằm trên trang văn kiện, mà phải được đo đếm bằng năng lực quản trị quốc gia hiện đại, bằng chất lượng tăng trưởng thực chất, bằng đời sống ấm no, an toàn và hạnh phúc của mỗi người dân. Khát vọng ấy trước hết là khát vọng của Đảng – một Đảng đã trải qua hơn chín thập kỷ lãnh đạo cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, trưởng thành qua chiến tranh, tôi luyện trong hòa bình, không ngừng tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Nhưng đó cũng là khát vọng của trăm triệu con dân Việt Nam – những con người đã đi qua đói nghèo, mất mát, hôm nay mong mỏi một đất nước phát triển, tự cường, có nội lực mạnh và vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, khát vọng hùng cường hôm nay mang đậm dấu ấn của thế hệ trẻ. Một thế hệ sinh ra trong hòa bình, lớn lên cùng hội nhập, tự tin bước ra thế giới với tri thức, bản lĩnh và tinh thần dấn thân. Người trẻ Việt Nam không chỉ mong một tương lai đủ đầy, mà còn khao khát được góp phần kiến tạo tương lai ấy bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững. Khát vọng của họ cần được khơi dậy, dẫn dắt và bảo vệ bằng những chính sách công bằng, minh bạch và khuyến khích sáng tạo. Trong tổng thể nội dung Đại hội XIV, công tác nhân sự giữ vai trò then chốt. Việc giới thiệu, bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư không chỉ nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, mà còn là sự trao gửi trọng trách lịch sử đối với vận mệnh và tương lai phát triển của đất nước. Kỷ nguyên phát triển mới đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo đủ tầm nhìn chiến lược, đủ bản lĩnh chính trị, đủ trí tuệ và liêm chính để dẫn dắt đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, biến khát vọng thành hiện thực. Bởi suy cho cùng, mọi đường lối đúng đắn chỉ có thể đi vào cuộc sống khi được dẫn dắt bởi những con người đủ đức, đủ tài và đủ dũng khí trước lịch sử. Khát vọng hùng cường là khát vọng tỉnh táo và có trách nhiệm, được xây dựng trên nền tảng độc lập, tự chủ; trên sức mạnh của nội lực dân tộc; trên sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân. Đó là khát vọng biết rõ mình đang ở đâu, cần làm gì và phải đi như thế nào để không lạc hướng giữa những biến động khó lường của thế giới. Đại hội XIV mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước. Chặng đường ấy không bằng phẳng, nhưng đầy triển vọng. Niềm tin đặt vào Đảng, vào những quyết sách của Đại hội và vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chính là nền tảng để Việt Nam vững bước tiến lên. Khát vọng hùng cường hôm nay là lời cam kết danh dự với lịch sử, với các thế hệ cha anh đã hy sinh, và với tương lai con cháu mai sau: Việt Nam quyết tâm phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh và hạnh phúc; kiên định con đường đã lựa chọn; từng bước hiện thực hóa ước nguyện đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. N.T Khát vọng Việt Nam TIẾP THEO TRANG 1 LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đặt ra một số mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026 – 2030: Về kinh tế: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; tỉ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP… Tổng tích luỹ tài sản khoảng 35 - 36% GDP; tỉ trọng tiêu dùng cuối cùng khoảng 61 - 62% GDP. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GDP, trong đó tỉ lệ đầu tư công chiếm 20 - 22%... Về xã hội: Chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,78; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khoẻ mạnh đạt tối thiểu 68 năm; tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống còn dưới 20%; tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%. Về môi trường: Tỉ lệ che phủ rừng duy trì mức 42%; tỉ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt khoảng 65 - 70%; lượng phát thải khí nhà kính giảm 8 - 9%... “Mặc dù, những thành tựu mà đất nước đạt được 40 năm qua nói chung là rất to lớn, nhưng chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thể chế vẫn còn là điểm nghẽn của phát triển, nền kinh tế chưa thật sự có chất lượng cao và bền vững, vẫn còn nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình, điều kiện sống của người dân ở một số vùng còn rất nhiều thiếu thốn, bất cập. So với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, trình độ phát triển của nước ta vẫn còn khoảng cách”. NGUYỄN VĂN PHÚC - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Các chuyên gia khẳng định, qua 40 năm đổi mới, đất nước đã giành được thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đặt nền tảng phát triển cho đất nước ẢNH: NHƯ Ý

“Ba đột phá chiến lược được nêu trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng đều rất quan trọng và gắn kết chặt chẽ với nhau. Từng nội dung, giải pháp đều được thể hiện trong Chương trình hành động rất cụ thể và rõ ràng, trong đó có: Một là, phải đột phá mạnh mẽ về thể chế để hoàn thiện thể chế phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm môi trường pháp lý minh bạch, công bằng, khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đây là yếu tố then chốt để khơi thông, giải phóng và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý, quản trị phát triển giữa Trung ương và địa phương, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương; thúc đẩy đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ, kiến tạo phát triển. Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chính sách “chiêu hiền đãi sĩ” trọng dụng nhân tài, tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cấp cơ sở thực sự tiêu biểu, có tư duy, năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước. Ba là, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng số và hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, sẽ là điều kiện để kết nối, lan toả hiệu quả phát triển. Như vậy, có thể nói thể chế là “chìa khoá mở đường”, nhân lực là “nguồn lực nội sinh”, còn hạ tầng là “bệ đỡ” cho phát triển. Ba yếu tố này cần được triển khai đồng bộ. Trong từng giai đoạn có thể xem xét thứ tự ưu tiên cho phù hợp yêu cầu xây dựng và phát triển”. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG (ghi) 4 n Thứ Hai n Ngày 19/1/2026 THỜI SỰ Tiền Phong trân trọng giới thiệu một phần bài viết - Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật, góp phần xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. “…Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Để cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hiện thực hóa mục tiêu này, hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ bám sát quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nội dung định hướng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV với những giải pháp cụ thể như sau: Thứ nhất, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc giới thiệu, lựa chọn người tiêu biểu, xứng đáng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử để bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, công bằng, đúng pháp luật. Thứ hai, nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động, chính sách để MTTQ và các tổ chức, đoàn thể được tham gia sâu rộng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng, phát huy các mô hình "tự quản - tự chủ - tự giám sát" ở cộng đồng dân cư, gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và Nhân dân, thực hành phát huy dân chủ tại cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện tốt vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Phối hợp tổ chức hiệu quả việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Xây dựng cơ chế để Nhân dân trực tiếp tham gia góp ý, phản ánh với Đảng về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Thứ ba, đẩy mạnh triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, triển khai pháp luật về dân chủ và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong hoạt động giám sát đối với công tác an sinh xã hội, việc thực hiện các công trình, dự án tại cơ sở liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Thứ tư, đa dạng hóa và đổi mới, nâng cao các hình thức, kênh tiếp thu và phản ánh ý kiến nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân; triển khai hiệu quả việc nắm bắt tình hình Nhân dân trên không gian mạng để kịp thời phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, báo cáo tại các kỳ họp Quốc hội và tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân cùng cấp. Thực hiện cơ chế tiếp nhận, phản hồi ý kiến cử tri trên nền tảng “Mặt trận số”, tiếp nhận 24/7 kiến nghị của Nhân dân. Thực hiện “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp, các vùng miền, các đoàn thể, tổ chức trực thuộc Mặt trận. Tiếp tục cụ thể hóa vấn đề nhân dân làm chủ để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Thứ năm, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác theo dõi, giám sát việc tiếp thu ý kiến, kiến nghị và triển khai các hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Thứ sáu, tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội đồng tư vấn của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp; xây dựng chế độ, chính sách nhằm khuyến khích sử dụng chuyên gia, cộng tác viên trong hoạt động của MTTQ Việt Nam; tăng cường tham vấn các nhà khoa học để nghe ý kiến, hiến kế và tập hợp, phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, những chủ trương, chính sách nhiều người dân quan tâm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Xây dựng trình Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện Đề án Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước thời cơ và vận hội mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới phát triển đất nước, đưa đất nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao; là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Với vai trò của mình, hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, sức mạnh của Nhân dân và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ tư duy; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quyết sách chiến lược; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”. BÙI THỊ MINH HOÀI ________ Tít bài do Tiền Phong đặt Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, có bài viết “Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng”. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Văn Nên, trao đổi với báo chí về những quan điểm, chủ trương mới, đột phá trong dự thảo các văn kiện. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ẢNH: NHƯ Ý Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Văn Nên KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC Ưu tiên tập trung nội dung cốt lõi ba đột phá chiến lược Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo chuyên gia James Borton, những năm qua, Việt Nam duy trì “ngoại giao cây tre” - mềm dẻo không gãy và từ năm 2024, lãnh đạo Việt Nam có các chuyến thăm tới Mỹ, Trung Quốc và các đối tác chủ chốt trong ASEAN nhằm định vị mình như một cường quốc tầm trung then chốt trong một khu vực ngày càng phân cực. “Điều đó giúp củng cố ngoại giao Việt Nam trong ngắn hạn bằng cách khiến hoạt động này trở nên nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ hơn và tập trung chiến lược hơn, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội vừa làm sâu sắc thêm quan hệ với Washington vừa quản lý tốt mối quan hệ với Bắc Kinh”, ông nhận định. Theo chuyên gia Mỹ, chính sách đối ngoại cốt lõi của Việt Nam nhiều khả năng sẽ không thay đổi mạnh mẽ sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhưng giọng điệu và cách thức triển khai có thể chuyển biến theo những cách có ý nghĩa. “Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục “ngoại giao cây tre” lâu nay - cân bằng các cường quốc trong khi bảo toàn quyền tự chủ chiến lược - song một sự lãnh đạo được củng cố hơn có thể khiến ngoại giao Việt Nam trở nên tập trung hơn, chủ động hơn và thể hiện rõ nét hơn vai trò dẫn dắt”, ông nói. Theo GS Borton, “một Việt Nam tự tin hơn có thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự gắn kết khu vực trong các vấn đề như Biển Đông, an ninh chuỗi cung ứng và cạnh tranh MỹTrung, qua đó tăng cường trọng lượng ngoại giao của ASEAN”. Ông lưu ý, cách tiếp cận dựa trên đồng thuận của ASEAN vốn dựa vào ngoại giao thầm lặng và sự cân bằng nội khối. Sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, Việt Nam có thể nhấn mạnh các mối quan hệ đảng-đảng với Trung Quốc nhưng chiến lược ngoại giao song phương giữa Việt Nam với các nước như Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… vẫn được xây dựng trên nền tảng cân bằng, chứ không phải lựa chọn giữa các cường quốc, ông Borton nhận định. SỨC MẠNH TỔNG HỢP QUỐC GIA GS Carlyle Thayer, ĐH New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc, cũng nhận định rằng, Việt Nam đã nâng cao vị thế quốc tế của mình thông qua việc gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia và năng lực vận dụng công cụ kinh tế của nhà nước. GS Thayer dẫn Chỉ số Quyền lực châu Á năm 2025 của Viện Lowy (Úc) xếp Việt Nam đứng thứ 12 về sức mạnh quốc gia tổng hợp trong số 27 nước được khảo sát. Trong một thước đo mới là năng lực vận dụng công cụ kinh tế của nhà nước (tức là khả năng của các nhà lãnh đạo quốc gia trong việc đạt được các mục tiêu kinh tế), Viện Lowy xếp Việt Nam đứng thứ tư, sau Trung Quốc, Singapore và Nhật Bản. “Trong một thắng lợi lớn của ngoại giao Việt Nam và sự nâng cao vị thế quốc tế, Việt Nam đã thành công trong việc dẫn dắt các cuộc đàm phán dẫn tới việc 72 quốc gia ký kết Công ước Hà Nội (Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng), trở thành công ước đầu tiên của Liên Hợp Quốc trong hai thập kỷ thiết lập một khuôn khổ toàn cầu nhằm chống tội phạm mạng”, ông Thayer nói. Ông nhận định “Việt Nam hiện đã nổi lên như một cường quốc tầm trung trên toàn cầu, đã và đang trở nên chủ động hơn trong các vấn đề quốc tế”, với vai trò nổi bật của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ trong mở rộng mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo ông Thayer, sau Đại hội XIV của Đảng, “những đường nét và mục tiêu tổng thể của Việt Nam sẽ tiếp tục được giữ vững, bởi chúng là kết quả của một quá trình xây dựng đồng thuận rộng rãi trong Đảng”. “Đại hội XIV tạo cơ hội để thu hút các chuyên gia mới trong các lĩnh vực kinh tế và các hiệp định thương mại tự do, khoa học công nghệ, đổi mới, phát triển nguồn nhân lực, quốc phòng và ngoại giao”, vị chuyên gia Úc nhận định. THÁI AN 5 n Thứ Hai n Ngày 19/1/2026 THỜI SỰ LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI: Việt Nam trở thành cường quốc tầm trung Ông kỳ vọng gì vào những quyết sách mang tính đột phá của Đại hội XIV của Đảng nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045? Sự đồng thuận về định hướng tương lai của Việt Nam đã được hình thành một cách sâu rộng và toàn diện trong cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tôi kỳ vọng ban lãnh đạo mới sẽ triển khai đầy đủ 12 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Chương trình Hành động đi kèm Báo cáo Chính trị (dự thảo). Trong đó, có 6 nhiệm vụ chính được xác định là then chốt: Cải cách và phát triển các thể chế chính trị, pháp lý trọng yếu; Xây dựng Đảng; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phát triển bền vững nguồn lực con người, văn hóa và xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Chương trình Hành động cũng đề ra 4 chuyển đổi (chuyển đổi số; chuyển đổi xanh; chuyển đổi năng lượng; chuyển đổi nguồn nhân lực), 3 đột phá chiến lược (nâng cấp và cải cách hệ thống pháp luật nhằm hỗ trợ chuyển đổi số và mô hình kinh tế mới; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ) và 2 quá trình chuyển tiếp (kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh). Dự thảo Báo cáo Chính trị nêu rõ các vấn đề then chốt như tăng trưởng GDP, xây dựng mô hình tăng trưởng mới, tái cơ cấu nền kinh tế… Liệu có thể coi đây là một “cuộc cải cách lần thứ hai” của Việt Nam hay không? Hoàn toàn có thể. Sự trỗi dậy của Việt Nam trong kỷ nguyên mới có thể được xem như Đổi mới 2.0, bởi mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu dẫn dắt bởi đầu tư nước ngoài không còn phù hợp nếu Việt Nam muốn tránh bẫy thu nhập trung bình. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra một chương trình nghị sự đầy tham vọng, dựa trên 7 nghị quyết then chốt, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau của Bộ Chính trị, bao gồm: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển khu vực kinh tế tư nhân; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; phát triển đột phá giáo dục và đào tạo; các giải pháp đột phá nhằm tăng cường, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phụ lục kèm theo Báo cáo Chính trị là Chương trình Hành động, nêu 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 5 nhiệm vụ được nhấn mạnh là then chốt. Lần đầu tiên, dự thảo Báo cáo Chính trị nhấn mạnh yêu cầu “đạt được sự phát triển đột phá” thay vì chỉ “phát triển” hay “xây dựng” như trong các nghị quyết trước đây về công nghiệp quốc phòng, an ninh. Báo cáo cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy đối ngoại trong kỷ nguyên mới. Ông đánh giá thế nào về cách tiếp cận mới này, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hiện nay? Việt Nam đã theo đuổi chính sách đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ đối ngoại trong nhiều thập kỷ qua. Gần đây nhất, Việt Nam đã mở rộng số lượng đối tác chiến lược toàn diện lên 14 nước, và tất cả các đối tác này đều là các nền kinh tế phát triển. Việt Nam cũng đã mở rộng mạng lưới các đối tác toàn diện và đối tác chiến lược. Công nghệ lưỡng dụng đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi AI (trí tuệ nhân tạo), dữ liệu lớn và điện toán lượng tử, những sản phẩm của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Như cuộc chiến tại Ukraine cho thấy, các công nghệ như UAV (máy bay không người lái), tác chiến điện tử, tên lửa siêu vượt âm… đang phát triển rất nhanh, kéo theo những hệ lụy rõ rệt đối với quốc phòng của Việt Nam. Việt Nam nên phát triển các quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích chung trong cả lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và an ninh. Điều này sẽ bao gồm hợp tác trao đổi trong nghiên cứu và phát triển, sản xuất chung, bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu... Cảm ơn ông. THÁI AN (thực hiện) Việt Nam đang trở thành một cường quốc tầm trung then chốt trong khu vực, xây dựng chiến lược ngoại giao trên nền tảng cân bằng, chứ không phải lựa chọn giữa các cường quốc, GS James Borton, Viện Chính sách đối ngoại SAIS - Đại học Johns Hopkins (Mỹ), nhận định với phóng viên Tiền Phong trước thềm Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer trao Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện (29/10/2025) ẢNH: TTXVN “Việt Nam đã và đang định vị mình như một cường quốc tầm trung then chốt trong khu vực, xây dựng chiến lược ngoại giao trên nền tảng cân bằng, chứ không phải lựa chọn giữa các cường quốc”. GS JAMES BORTON, Viện Chính sách đối ngoại SAIS - Đại học Johns Hopkins (Mỹ) Kỳ vọng những quyết sách đột phá Điểm mới nổi bật nhất của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là lần đầu tiên tích hợp ba báo cáo gồm: Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kinh tếxã hội và Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng thành một Báo cáo Chính trị thống nhất trình Đại hội; đi liền với đó là Chương trình Hành động cụ thể. “Tôi kỳ vọng ban lãnh đạo mới sẽ triển khai đầy đủ 12 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Chương trình Hành động”, GS Carlyle Thayer (ảnh), ĐH New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc, nói.

6 n Thứ Hai n Ngày 19/1/2026 GIỚI TRẺ ANH VÕ NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, ĐỒNG SÁNG LẬP, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ REBO: BIẾN KHÁT VỌNG THÀNH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ Trong không khí cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng, Võ Nguyễn Đình Trí - startup lĩnh vực công nghệ giáo dục bày tỏ háo hức và niềm tin, kỳ vọng lớn lao vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Với anh, từng định hướng lớn được nêu trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIV không chỉ là tầm nhìn chiến lược của Đảng mà còn là lời hiệu triệu hành động, thôi thúc thế hệ trẻ ý thức sâu sắc hơn về sứ mệnh và trách nhiệm của mình trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Theo anh Trí, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh, phát triển hạ tầng số, dữ liệu lớn, thúc đẩy hợp tác công - tư và tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia nghiên cứu, phát triển và triển khai giải pháp. Điều đó đồng thời đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng với các startup công nghệ: không chỉ dừng ở ý tưởng hay sản phẩm mới, mà phải tạo ra giải pháp triển khai, đo lường và tích hợp được vào hệ thống hiện hữu một cách an toàn, bền vững. Xuất phát từ nhận thức đó, Công ty Cổ phần Công nghệ Rebo do anh Trí đồng sáng lập đã lựa chọn con đường “làm đến nơi, đến chốn”. Startup tập trung nghiên cứu và phát triển các công cụ ứng dụng AI nhằm giảm tải công việc cho giáo viên, nâng cao chất lượng bài giảng, tăng mức độ tương tác của học sinh, đồng thời tạo ra dữ liệu cụ thể để nhà trường và cơ quan quản lý nhìn thấy hiệu quả thay vì chỉ nghe mô tả. Năm 2025, Rebo được Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VDTI) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vinh danh tại SEI Awards 2025 ở hạng mục “Ảnh hưởng giáo dục đào tạo của năm”, ghi nhận nỗ lực đưa công nghệ AI vào thực tiễn trường học. Từ thực tiễn khởi nghiệp, anh Trí bày tỏ kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục tạo ra những cơ chế “đi vào vận hành”, giúp thanh niên khởi nghiệp công nghệ có “đường chạy thật” thay vì chỉ dừng ở phong trào. Trước hết là cơ chế thí điểm có kiểm soát rõ ràng trong các lĩnh vực công như giáo dục, y tế, hành chính công, với phạm vi, thời hạn, tiêu chí đánh giá và khung dữ liệu minh bạch để startup được thử nghiệm trên môi trường thật nhưng an toàn. Tiếp đó là cơ chế tạo thị trường cho đổi mới sáng tạo, trong đó Nhà nước và địa phương có thể trở thành “khách hàng đầu tiên” thông qua mua sắm đổi mới, đặt hàng nhiệm vụ hoặc hợp tác công - tư, tạo đòn bẩy cho startup có dòng tiền, có tham chiếu triển khai và khả năng nhân rộng. Cuối cùng là ưu tiên phát triển hạ tầng và tiêu chuẩn dùng chung, từ định danh số, an toàn thông tin đến chuẩn dữ liệu, API cũng như khung pháp lý cho tài sản số, để doanh nghiệp giảm chi phí, tập trung vào đổi mới sản phẩm, chất lượng phục vụ. “Tôi tin rằng, khi những cơ chế này cùng vận hành, thanh niên không chỉ được kỳ vọng là lực lượng xung kích, mà sẽ có điều kiện để biến tri thức, chuyên môn và khát vọng cống hiến thành những thành tựu cụ thể, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội”, anh Trí gửi gắm niềm tin của người trẻ hướng về Đại hội XIV của Đảng. ANH ĐẶNG DƯƠNG MINH HOÀNG, GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2023, CHỦ NHIỆM MẠNG LƯỚI LƯƠNG ĐỊNH CỦA TOÀN QUỐC: ĐÓNG GÓP VÀO MỤC TIÊU NET ZERO ĐẾN NĂM 2050 Theo anh Đặng Dương Minh Hoàng, Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của, Đại hội XIV của Đảng đang khơi dậy niềm tin và sự kỳ vọng lớn trong đội ngũ trí thức trẻ, nhà khoa học và những thanh niên Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc. Anh tin rằng, từ những tiếng nói đủ tâm đủ tầm tại Đại hội, đất nước sẽ có thêm nhiều quyết sách mang tính đột phá, tạo hành lang chính sách đủ mạnh để quy tụ nguồn lực trẻ dấn thân cống hiến cho đất nước trên mọi lĩnh vực. Anh kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ có những chính sách phát triển mạnh mẽ về nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy liên kết chuỗi, ứng dụng khoa học - công nghệ, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam. “Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi mong rằng, Đại hội sẽ đặt nền móng cho các chiến lược dài hạn nhằm phát triển thị trường nông sản theo hướng bền vững và hội nhập, đẩy mạnh kết nối, tiếp nhận và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới để vận dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới tiêu thụ nông sản, ẩm thực Việt ở nước ngoài và thương mại hóa những câu chuyện giá trị về nông sản Việt”, anh nói. Với vai trò là Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc, anh Hoàng cho rằng, người trẻ cần sẵn sàng đồng hành cùng người nông dân, đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số nông nghiệp. Thông qua các diễn đàn, hội nghị quốc tế và hợp tác đa phương, mạng lưới sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, đề xuất các mô hình thực tiễn, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI. Theo anh Hoàng, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nông nghiệp là một xu thế tất yếu nhằm giảm chi phí trung gian, minh bạch hóa sản xuất, kết nối hiệu quả cung - cầu, hướng tới tăng trưởng xanh, phát thải thấp và đóng góp vào mục tiêu Net Zero đến năm 2050. CHỊ PHẠM THỊ ÂN - FOUNDER/ CEO NHÃN HÀNG NẤM GACO: HỖ TRỢ THIẾT THỰC CHO KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những trụ cột, thể hiện một tầm nhìn chiến lược, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt, thanh niên được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo, vừa thể hiện niềm tin rất lớn, vừa đặt ra trách nhiệm không nhỏ đối với thế hệ trẻ. Theo chị Ân, để thực sự phát huy vai trò trong kỷ nguyên mới, thanh niên trước hết cần hình thành tư duy học tập suốt đời, sẵn sàng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học - công nghệ và chủ động tiếp cận chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Song song với đó, thanh niên cần giữ vững bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến, khởi Đại hội XIV của Đảng khai mạc trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi khát vọng dân tộc gặp gỡ ý chí hành động của thế hệ trẻ. Với người trẻ hôm nay, khởi nghiệp, làm giàu bằng tri thức, khoa học – công nghệ không chỉ là con đường lập thân, mà là cách cụ thể nhất để biến niềm tin của Đảng thành động lực sáng tạo, đóng góp trực tiếp cho sự phồn vinh của đất nước. Các tài năng trẻ tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI, năm 2025 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC Thôi thúc người trẻ hành động vì lý tưởng cao đẹp “Là một người trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ giáo dục, tôi thấy mình không chỉ được khuyến khích sáng tạo, mà còn được đặt vào một vai trò rất cụ thể: chuyển hóa các ưu tiên quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành năng lực thật trong đời sống, đặc biệt là trong các lĩnh vực công như giáo dục”. Anh VÕ NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, đồng sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Công nghệ Rebo

