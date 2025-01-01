Báo Tiền Phong số 17-18

Số 17-18 | 17-18/1/2026 KHỞI CÔNG NHÀ MÁY CHẾ TẠO CHIP BÁN DẪN ĐẦU TIÊN Trang 2 Trang 4 Trang 20 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã sát giờ khai mạc. Những ngày này, khắp nơi trên cả nước tưng bừng không khí chào đón sự kiện chính trị trọng đại nhất của đất nước. Nhìn lại, mỗi kỳ Đại hội Đảng đều gánh vác một sứ mệnh lớn lao, và đều cắm mốc vào trang sử của dân tộc một ngọn cờ chói sáng. CHUYỆN CUỐI TUẦN Ngọn cờ kỷ nguyên mới Xem tiếp trang 7 Văn nghệ sĩ cho sáng tạo cất cánh CHỜ "ĐƯỜNG BĂNG" BÍ MẬT HÀNH TRÌNH Không sở hữu những cầu thủ đặc biệt như lứa đàn anh Nguyễn Quang Hải ở Thường Châu năm nào, nhưng U23 Việt Nam hiện nay lại có sự bứt phá về nền tảng thể lực, thể hình. Đây có thể xem là một trong những yếu tố cốt lõi đem lại thành công cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. VƯƠN TẦM CHÂU LỤC Sự thành công của các đại concert gần đây góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam Ảnh: thanhuyhanoi.vn

Dự Lễ khởi công có Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế. Nhà máy đặt tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Hà Nội, có quy mô 27ha, dự kiến đến hết năm 2027 hoàn thành đầu tư xây dựng, nhận chuyển giao công nghệ và bắt đầu sản xuất thử nghiệm. Nhà máy được định hướng trở thành hạ tầng quốc gia phục vụ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất chip bán dẫn. Khi đi vào hoạt động, nhà máy có thể đáp ứng cho các ngành công nghiệp quốc gia như: hàng không vũ trụ, viễn thông, Internet vạn vật (IoT), sản xuất ô tô, thiết bị y tế, tự động hóa... Theo Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, ngay sau Lễ khởi công, Tập đoàn sẽ bắt tay ngay vào triển khai dự án với mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2027 hoàn thành đầu tư xây dựng, nhận chuyển giao công nghệ và bắt đầu sản xuất thử nghiệm. Giai đoạn từ năm 2028 đến 2030 sẽ hoàn thiện, tối ưu quy trình, nâng cao hiệu suất dây chuyền theo các tiêu chuẩn của ngành, từ đó làm cơ sở để nghiên cứu công nghệ chế tạo chip ở tiến trình hiện đại hơn. Chế tạo chip bán dẫn là một trong những quy trình công nghệ tinh vi và đòi hỏi kỷ luật cao nhất hiện nay. Từ một tấm wafer silic có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, chip được hình thành thông qua 1.000 bước công nghệ liên tiếp, kéo dài trong 3 tháng. Chỉ một sai lệch nhỏ ở bất kỳ công đoạn nào cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền, đòi hỏi năng lực tổ chức, quản trị và làm chủ công nghệ ở trình độ rất cao. Một sản phẩm chip bán dẫn hoàn chỉnh phải trải qua sáu công đoạn chính gồm: định nghĩa sản phẩm, thiết kế hệ thống, thiết kế chi tiết, chế tạo chip, đóng gói - đo kiểm và tích hợp - thử nghiệm. ĐƯỢC KỲ VỌNG TRỞ THÀNH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỰC HÀNH Thời gian qua, Việt Nam đã từng bước tham gia vào năm công đoạn; riêng công đoạn chế tạo chip - khâu phức tạp và then chốt nhất - hiện chưa thể thực hiện trong nước. Việc xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn sẽ giúp hoàn thiện và khép kín toàn bộ quy trình sản xuất chip bán dẫn ngay tại Việt Nam. Nhà máy cũng được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo thực hành cho nguồn nhân lực bán dẫn, gắn đào tạo với môi trường sản xuất thực tế. Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư thiết kế chip trong Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, hướng tới quy mô nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đạt trên 100.000 người trong Chiến lược bán dẫn quốc gia đến năm 2040. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2030, với lộ trình từ xây dựng nhà máy, tiếp nhận công nghệ đến hoàn thiện quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành. Về dài hạn, nhà máy chip bán dẫn tại Hòa Lạc được quy hoạch để có thể mở rộng quy mô, tạo nền tảng cho Việt Nam từng bước tiếp cận các công nghệ bán dẫn tiên tiến hơn. n SÁNG 16/1, TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) CHÍNH THỨC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ TẠO CHIP BÁN DẪN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM, ĐÁNH DẤU NĂNG LỰC CỦA NƯỚC TA TRONG CHẾ TẠO CHIP, TẠO NỀN TẢNG CHO MỤC TIÊU TỪNG BƯỚC LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ LÕI VÀ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI BÁN DẪN TRONG NƯỚC. Khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên Tổng Bí thư Tô Lâm thăm khu trưng bày tại lễ khởi công Nhà máy chế tạo chip bán dẫn ẢNH: TTXVN NGUYỄN HOÀI Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các hộ dân bị mất nhà, hư hỏng nhà trong đợt thảm họa thiên tai tại miền Trung ruột thịt vừa qua, mà đã hòa vào thành niềm vui chung của đất nước, của dân tộc ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đặc biệt ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chính quyền của 8 địa phương (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng), lực lượng quân đội, công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, doanh nghiệp, nhân dân đã chung sức đồng lòng, chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị bão, lũ. Theo Thủ tướng, chứng kiến niềm vui, niềm xúc động từ trong ánh mắt, nụ cười của người dân được sống trong những mái nhà mới kiên cố, vững chãi, có thể khẳng định những ý nghĩa rất quan trọng, nhân văn, sâu sắc của “Chiến dịch Quang Trung”. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đơn thuần mà là nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành với nhân dân vùng thiên tai; vừa là “mệnh lệnh hành chính” vừa là “mệnh lệnh từ trái tim”, lương tri, trách nhiệm với cộng đồng của các cấp lãnh đạo, của đồng bào, đồng chí. Đây cũng là minh chứng sống động khẳng định bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta, «tình dân tộc, nghĩa đồng bào», tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình làng nghĩa xóm, nghĩa tình quândân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng đề nghị các địa phương hoàn thành bàn giao nhà cho các hộ dân một cách hoàn chỉnh, chậm nhất trong ngày 18/1 trước thềm khai mạc Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục quan tâm xử lý vấn đề môi trường, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục. Các địa phương cần quan tâm hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đặc biệt hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp từ nhiều nguồn lực khác nhau. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Hôm nay, cuộc sống bình yên đã trở lại với những xóm làng từng tan hoang do thiên tai; hàng chục nghìn gia đình đang tận hưởng niềm vui trong những ngôi nhà mới. “Chiến dịch thần tốc không phải để tạo thành tích, mà là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ mang lại sự ấm áp cho nhân dân trong những bữa cơm Tết sum vầy, niềm vui, hạnh phúc khi an cư, lạc nghiệp, đem lại tiếng cười, niềm vui cho trẻ nhỏ dưới những mái ấm kiên cố”, Thủ tướng phát biểu. LUÂN DŨNG “Chiến dịch Quang Trung” mang lại sự ấm áp cho Nhân dân KHỞI CÔNG DỰ ÁN KHU CÔNG VIÊN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ HỖN HỢP Sáng 16/1, UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn FPT công bố khởi công Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp quy mô gần 200ha tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Chiến dịch Quang Trung” ẢNH: VGP “CHIẾN DỊCH QUANG TRUNG” LÀ CUỘC CHẠY ĐUA TỪNG NGÀY, TỪNG GIỜ MANG LẠI SỰ ẤM ÁP CHO NHÂN DÂN KHI AN CƯ LẠC NGHIỆP, THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH PHÁT BIỂU SÁNG 16/1 TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH THẦN TỐC XÂY DỰNG LẠI, SỬA CHỮA NHÀ Ở CHO CÁC HỘ DÂN CÓ NHÀ Ở BỊ SẬP ĐỔ, TRÔI, HƯ HỎNG NẶNG DO BÃO, LŨ VỪA QUA.

PGS.TS Lê Quốc Lý cho biết: Sau 40 năm đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ khóa XIII, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Từ một nền kinh tế lạc hậu, công cuộc đổi mới đã đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động, phát triển nhanh chóng của khu vực, thế giới. VƯỢT “NHỮNG CƠN GIÓ NGƯỢC” Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, theo ông, đâu là những kết quả nổi bật, mang tính nền tảng, tạo đà phát triển đất nước thời gian tới? Nhiệm kỳ Đại hội XIII được đánh giá là “nhiệm kỳ khó khăn nhất”, nhưng cũng ghi dấu những thành tựu đáng nhớ khi Việt Nam đã vượt qua “những cơn gió ngược”: đại dịch bệnh COVID-19, thiên tai cho đến cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến động tài chính tiền tệ, căng thẳng thương mại… Nhờ đó, kinh tế nhanh chóng phục hồi sau đại dịch, đạt được con số tăng trưởng ấn tượng, nhất là 2 năm cuối nhiệm kỳ. Đặc biệt, năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,02% (thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới). Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên khoảng 514 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.026 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao. Một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ là triển khai quyết liệt và hiệu quả 3 đột phá chiến lược gồm cả về hạ tầng kinh tế, hạ tầng giao thông và hạ tầng số. Nhiều “siêu dự án” quy mô lớn được triển khai, thực hiện và hoàn thành. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động lần đầu tiên trong lịch sử vượt con số 1 triệu. Trong nhiệm kỳ này, chúng ta tiếp tục ghi dấu ấn về xây dựng và hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật. Đây là một trong ba đột phá chiến lược tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết chiến lược, tạo cơ chế, chính sách đột phá cho các ngành lĩnh vực phát triển, đặc biệt là về phát triển kinh tế tư nhân, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế nhà nước và phát triển văn hóa. Nhiệm kỳ khóa XIII cũng đánh dấu cuộc “cách mạng” sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, từ các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt, là việc sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước: từ 63 còn 34 tỉnh, thành; không tổ chức cấp huyện; sắp xếp còn 3.321 đơn vị cấp xã. Cùng với phát triển kinh tế, việc chăm lo đời sống người dân, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ XIII cũng được Đảng rất được quan tâm. Chúng ta cũng đang triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho người dân bị bão lụt, phấn đấu hoàn thành trước Tết âm lịch Bính Ngọ 2026, là dấu ấn rõ nét đặc biệt về Đảng, Nhà nước chăm lo cuộc sống cho người dân. Các chính sách miễn học phí và từ 2026 sẽ tiếp tục triển khai khám sức khỏe miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản cũng tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trong khi đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục có bước tiến mạnh mẽ hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Đảng ta xác định, công tác xây dựng Đảng về cán bộ là khâu then chốt, với nhiều đổi mới mang tính đột phá. Lần đầu tiên, chúng ta bố trí 100% bí thư tỉnh, thành ủy không phải là người địa phương; rồi tiếp tục mở rộng sang một số chức danh khác như chủ tịch UBND, chủ nhiệm UBKT, chánh thanh tra… Đây là bước đi bài bản và mạnh mẽ vì sự liêm chính của bộ máy, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong công tác cán bộ. Chủ trương này giúp tăng cường tính khách quan và liêm chính của cán bộ, tạo điều kiện cho họ có cơ hội được rèn luyện và cống hiến tốt hơn; cổ vũ, động viên họ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá trong bối cảnh mới. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Điều này khẳng định phương châm Đảng “nói đi đôi với làm”, tạo bước chuyển rõ rệt từ Trung ương đến địa phương, qua đó củng cố mạnh mẽ niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT, DỨT KHOÁT, DÁM ĐỘT PHÁ, SÁNG TẠO Như ông đã nói, với những tiền đề nêu trên, Đại hội XIV sẽ mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước? Ông kỳ vọng gì vào Đại hội lần này? Tôi cho rằng, Đại hội XIV phải tạo ra những đột phá thực sự, trước hết là đột phá về thể chế, về tư duy và phương thức hành động. Trong đó, Đại hội phải nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng đúng với bản chất cốt lõi vì nhân dân mà hành động, vì sự giàu mạnh của dân tộc. Bởi thước đo cuối cùng của sự phát triển không phải là báo cáo hay con số trên giấy mà là hiệu quả thực tiễn, là đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, đất nước càng ngày càng giàu có và văn minh, hiện đại. Đại hội XIV phải tiếp tục thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, bởi đây là nhiệm kỳ bản lề trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh. Trong 5 năm tới, nếu không tạo được những bước đột phá mạnh mẽ, đất nước sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển. Do vậy, phải loại bỏ tư tưởng ngại khó, ngại khổ, chần chừ, không dám nghĩ, không dám làm, không dám đổi mới, sáng tạo. Dứt khoát không thể để chủ nghĩa cá nhân, lợi ích cục bộ, tư duy bảo thủ cản trở bước tiến chung của dân tộc. Một điểm rất quan trọng là Đảng đã xác định chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất và đổi mới sáng tạo. Do vậy, giai đoạn tới phải đặt vấn đề nâng cao năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào trung tâm chiến lược phát triển, coi đây là điều kiện then chốt để vượt bẫy thu nhập trung bình và duy trì tăng trưởng cao, bền vững. Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh, số, tuần hoàn; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới… Nếu không có tiềm lực tài chính, khoa học - công nghệ và trí tuệ, thì chúng ta không thể bứt phá. Đã đến lúc phải từ bỏ lối tư duy lạc quan hình thức, mà thay bằng hành động thực chất. Yêu cầu quan trọng nhất của Đại hội XIV phải xác định bằng được tư duy phát triển mới của đất nước. Tức là phải trả lời được các câu hỏi là Việt Nam sẽ phát triển bằng con đường nào, dựa vào động lực nào để phát triển nhanh và bền vững hơn trong bối cảnh mới. Không thể tiếp tục duy trì tư duy an toàn, làm ít sai ít, không làm không sai. Chúng ta phải có bản lĩnh lựa chọn, dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt, dứt khoát, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích của đất nước, của dân tộc. LỰA CHỌN CÁN BỘ DỰA TRÊN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC THỰC TIỄN Trong những điều kiện cần thiết để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, công tác cán bộ cấp chiến lược có ý nghĩa như thế nào, thưa ông? Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là nhiệm vụ, công việc đặc biệt hệ trọng. Việc lựa chọn nhân sự ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ rất cao, rất quyết liệt, rất khẩn trương để phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải thật kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định. Do vậy, Đại hội XIV có ý nghĩa rất lớn trong công tác cán bộ. Đại hội phải gửi đi thông điệp rất rõ ràng là lựa chọn cán bộ không chỉ dựa vào bằng cấp hay hồ sơ đẹp, mà quan trọng nhất là phẩm chất, năng lực thực tiễn, tinh thần dấn thân vì lợi ích chung. Cán bộ cấp chiến lược phải là những người có đủ “Đức – Sức – Tài”. Trong đó, Đức là yếu tố gốc của người cách mạng. Sức không chỉ là sức khỏe mà là năng lượng đổi mới, bản lĩnh chính trị, sự kiên trung, khả năng chịu đựng cường độ, áp lực công việc ngày càng cao, phức tạp. Còn Tài là tri thức và năng lực hành động. Nói cách khác, cán bộ cấp chiến lược được chọn phải là những người có tầm nhìn dài hạn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cảm ơn ông! 17-18/1/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 TRƯỜNG PHONG (thực hiện) Tôi tin rằng, với định hướng đúng đắn của Trung ương và chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác lựa chọn cán bộ chiến lược sẽ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Phải chấm dứt tình trạng “an phận”, “giữ ghế”, làm việc cầm chừng và ai không theo kịp yêu cầu phát triển phải mạnh dạn thay thế, đứng sang một bên. TRAO ĐỔI VỚI PHÓNG VIÊN TIỀN PHONG, PGS.TS LÊ QUỐC LÝ – NGUYÊN PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NHẤN MẠNH: NHỮNG KẾT QUẢ TOÀN DIỆN, ĐỘT PHÁ TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII LÀ TIỀN ĐỀ QUAN TRỌNG ĐỂ BƯỚC VÀO ĐẠI HỘI XIV, MỞ RA CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN MỚI – KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA ĐẤT NƯỚC. Mở ra chặng đường phát triển mới ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG: Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Lễ khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam, ngày 16/1 ẢNH: PV PGS.TS Lê Quốc Lý – nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ẢNH: PV

VĂN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ SÁNG TẠO Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam, đặt kỳ vọng vào tính cập nhật và khả năng liên kết phát triển của dự thảo văn kiện. Với phần phương hướng, nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo chính trị, ông cho rằng cần cân nhắc, bổ sung việc xây dựng phát triển văn hóa gắn chặt chẽ hơn nữa với kinh tế, đặc biệt là kinh tế sáng tạo, kinh tế số, du lịch văn hóa, di sản, công nghiệp văn hóa. Đó là con đường mà nhiều nước, đặc biệt là những quốc gia châu Á có điều kiện và hoàn cảnh gần gũi với Việt Nam đã đi và thành công như Nhật Bản, Hàn Quốc. Hơn nữa, từ thực tế phát triển văn hóa thời gian gần đây, sự thành công trên quy mô rộng của các đại concert đã phần nào khẳng định được tính khả thi của lựa chọn này. Ông Quân đồng thời kỳ vọng dự thảo sẽ cụ thể hóa nhiệm vụ đổi mới chương trình giáo dục, đào tạo kỹ năng văn hóa và kỹ năng số; triển khai giáo dục văn hóa trong nhà trường, gia đình và cộng đồng để tăng tính kết nối giữa văn hóa và giáo dục trong bối cảnh xã hội bước vào môi trường số. Đồng tình với ý kiến của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, một số văn nghệ sĩ trong lĩnh vực biểu diễn cho rằng, cần có một cách tiếp cận thực chất hơn đối với môi trường sáng tạo. Theo họ, nếu văn kiện đã xác định khuyến khích các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, thì phần việc quan trọng là thiết kế cơ chế để nuôi tác phẩm, thay vì chỉ dừng ở các cuộc thi, hội diễn. Bên cạnh đó, nhiều người mong muốn việc phát triển văn hóa gắn với kinh tế sáng tạo cần đi kèm các giải pháp về bản quyền, đầu tư, phân phối, nhằm hình thành thị trường minh bạch và khuyến khích cạnh tranh lành mạnh. NSƯT Văn Hải, nghệ sĩ gắn bó nhiều năm với những vai diễn Chủ tịch Hồ Chí Minh trên sân khấu kịch, đồng thời là người góp phần sáng lập Sân khấu Lệ Ngọc, mô hình sân khấu kịch tư nhân đầu tiên ở miền Bắc cho rằng, điểm đáng chú ý của Nghị quyết là tinh thần khuyến khích xã hội hóa, coi nguồn lực tư nhân như một đối tác phát triển, thay vì chỉ là lực lượng tự bơi trong cơ chế chồng chéo. Từ trải nghiệm thực tế, NSƯT Văn Hải nhắc lại giai đoạn đầu đi tiên phong của Sân khấu Lệ Ngọc gặp không ít khó khăn, từ mặt bằng biểu diễn, kinh phí dàn dựng đến thủ tục, cơ chế tiếp cận chính sách. Vì vậy, ông kỳ vọng Nghị quyết 80 sẽ được cụ thể hóa bằng các giải pháp khả thi, như cơ chế đặt hàng minh bạch, ưu đãi thuế, hỗ trợ không gian biểu diễn, quỹ phát triển tác phẩm, bảo vệ bản quyền, để các đơn vị tư nhân có điều kiện đầu tư dài hạn và tạo ra tác phẩm có giá trị. Trong lĩnh vực di sản, kiến trúc sư Nguyễn Thị Thanh Tâm kỳ vọng Nghị quyết 80 sẽ giải quyết đồng thời hai việc, tu bổ, tôn tạo di tích, bảo vệ di sản phi vật thể có nguy cơ mai một, và đưa di sản trở lại đời sống bằng cơ chế phát huy bền vững. Nghị quyết đặt chỉ tiêu số hóa 100% di sản đã xếp hạng cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt vào năm 2026, mở hướng làm việc mới, nhưng người làm nghề mong đi kèm chuẩn hóa dữ liệu, nền tảng dùng chung, bảo đảm an ninh và chủ quyền văn hóa số, để số hóa không dừng ở phong trào. Nghị quyết cũng nói tới “di sản dẫn dắt phát triển kinh tế”, “đô thị di sản”, “kinh tế di sản”, lồng ghép với sinh kế cộng đồng, vì vậy kỳ vọng là các dự án bảo tồn sẽ có cơ chế chia sẻ lợi ích rõ ràng cho cộng đồng tại chỗ, đồng thời kiểm soát khuynh hướng thương mại hóa, không đánh đổi giá trị di sản lấy lợi ích ngắn hạn. TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NGHỆ SĨ VÀ LỚP KẾ CẬN NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhấn mạnh sự tâm đắc với tinh thần của văn kiện khi coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước. Bà Thúy Mùi cho rằng, dự thảo cần nhấn mạnh rõ hơn vai trò của nghệ thuật biểu diễn trong việc hình thành nhân cách, bồi đắp đời sống tinh thần con người Việt Nam hiện đại; đồng thời đưa ra các định hướng và giải pháp cụ thể để phát huy vai trò của sân khấu trong bối cảnh mới, gồm xây dựng chiến lược phát triển, phục vụ đời sống cộng đồng, chính sách đào tạo, bồi dưỡng và tôn vinh. NSND Trịnh Thúy Mùi kỳ vọng về một tư duy quản lý mở, khuyến khích sáng tạo và tạo điều kiện cho nghệ sĩ tham gia thực chất vào đời sống xã hội. Theo bà, việc tổ chức hội diễn, giải thưởng cần được đặt đúng vị trí; định hướng quan trọng hơn là xây dựng tác phẩm có tầm tư tưởng, có chiều sâu nhân văn và sức lan tỏa. Bà Thúy Mùi kiến nghị dự thảo làm r õ cơ chế nhằm phát huy vai trò các lực lượng sáng tạo, bổ sung và xây dựng lại cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh những văn nghệ sĩ có tài năng thực chất; thiết kế cơ chế chính sách để văn nghệ sĩ có điều kiện tham gia sáng tạo, phản biện và đồng hành với những vấn đề của xã hội. Trong đó, người dân là đối tượng thụ hưởng, còn văn nghệ sĩ là chủ thể tham gia. NSND Thanh Hoài, nghệ nhân chèo kỳ cựu, mong muốn Nhà nước sẽ quan tâm sâu hơn tới chính sách hỗ trợ những người đang giữ lửa của bản sắc Việt, nhất là ở khu vực văn hóa dân gian và văn hóa cơ sở, phải mở đường cho lớp trẻ. Không thể chỉ kêu gọi “yêu truyền thống” rồi để các em tự bơi. Bà Hoài kỳ vọng có chương trình học nghề tử tế, có thầy dạy, có nơi diễn, có hỗ trợ để các em theo nổi, sống nổi với nghề. Nếu nghệ sĩ già được nâng đỡ mà lớp trẻ không có đường vào, chèo vẫn sẽ đứt đoạn. Bà Hoài nói thêm, nhiều bạn trẻ có năng khiếu nhưng bỏ ngang vì học xong không biết bám vào đâu, đi diễn thì bữa đực bữa cái, thu nhập chắp vá. Muốn giữ nghề, phải có “đường ra” cho người học: câu lạc bộ hoạt động đều, sân khấu có suất diễn ổn định, chương trình đưa chèo về trường học, về địa phương, để các em vừa có cơ hội rèn nghề vừa có khán giả. Khi nghề có chỗ đứng, người trẻ mới dám gắn bó lâu dài. n ĐẠT NHI www.tienphong.vn THỜI SỰ 4 17-18/1/2026 TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV, GIỚI VĂN NGHỆ SĨ BÀY TỎ MONG MỎI NGHỊ QUYẾT 80 ĐI XA HƠN TINH THẦN KHUYẾN KHÍCH BẰNG NHỮNG CƠ CHẾ CỤ THỂ ĐỂ NUÔI DƯỠNG SÁNG TẠO. CÁC Ý KIẾN TẬP TRUNG VÀO VIỆC CHĂM LO ĐỘI NGŨ SÁNG TẠO, MỞ RỘNG CHÍNH SÁCH CHO VĂN HÓA CƠ SỞ VÀ TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÌNH THÀNH NHỮNG TÁC PHẨM CÓ GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG, NGHỆ THUẬT. NSND Thanh Hoài (thứ 2 từ trái sang) VĂN NGHỆ SĨ CHỜ “ĐƯỜNG BĂNG” CHO SÁNG TẠO CẤT CÁNH Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

ĐỒNG BỘ, KHÔNG ĐỂ “ĐIỂM NGHẼN” KÉO DÀI Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Ngay sau khi có chủ trương tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện. Tỉnh cũng thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành, thường xuyên rà soát tiến độ công việc liên quan, bảo đảm mọi công tác chuẩn bị cho APEC diễn ra khẩn trương, đúng yêu cầu, thời hạn. Theo ông Mừng, các nhiệm vụ phục vụ APEC 2027 hiện đang được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Hạ tầng kỹ thuật, đô thị và giao thông được rà soát, điều chỉnh và đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu tổ chức sự kiện quốc tế. Các công trình phục vụ hội nghị, hậu cần, dịch vụ đang được lập, thẩm định và triển khai thi công theo kế hoạch đã phê duyệt. Đáng chú ý, công tác quy hoạch, thiết kế và thủ tục đầu tư được đẩy nhanh tối đa. Hồ sơ dự án được xử lý theo cơ chế rút gọn, bảo đảm đúng pháp luật nhưng rút ngắn thời gian. Hạ tầng viễn thông, ngầm hóa kỹ thuật, môi trường và cảnh quan đô thị được triển khai theo tiêu chuẩn của một đô thị du lịch, hội nghị quốc tế. Tỉnh đã hoàn thành kiểm kê, rà soát và triển khai thu hồi đất tại các khu vực phục vụ thi công hạ tầng, đồng thời bố trí tái định cư, giải quyết chính sách đúng, đủ cho người dân bị ảnh hưởng. “Khối lượng công việc rất lớn, nhưng tỉnh xác định phải làm bài bản, công khai, minh bạch, bảo đảm ổn định đời sống người dân”, ông Mừng nhấn mạnh. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá, APEC 2027 không chỉ là nhiệm vụ chính trị, còn là cơ hội để Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển bứt phá. Trước khi sáp nhập, Phú Quốc từng đóng góp tới một nửa ngân sách của tỉnh, cho thấy tiềm lực kinh tế, du lịch và hạ tầng rất lớn. Để khai thác hiệu quả các công trình sau APEC, tỉnh đang triển khai đồng bộ ba nhóm chương trình trọng tâm. Trước tiên, tận dụng hạ tầng APEC để hình thành “không gian phát triển mới” của Phú Quốc. Các công trình giao thông, đô thị, trung tâm hội nghị, cảnh quan sẽ được tích hợp thành nền tảng phát triển lâu dài, hướng tới xây dựng Phú Quốc thành trung tâm hội nghị, sự kiện quốc tế (MICE) của Việt Nam và khu vực. TRAO CƠ CHẾ VƯỢT TRỘI ĐỂ BỨT PHÁ Ông Hồ Văn Mừng nhìn nhận, hạ tầng chỉ là điều kiện cần, thể chế vượt trội mới là điều kiện đủ để Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ hạng sang, du lịch hội nghị, điểm đến của những sự kiện đặc biệt. Tỉnh An Giang đang tích cực phối hợp với các bộ ngành đề xuất cơ chế ưu đãi đặc biệt về đầu tư, thuế, thủ tục hành chính cho đặc khu Phú Quốc. Kết hợp với mở rộng quyền tự chủ (phân cấp) cho chính quyền đặc khu Phú Quốc trong quy hoạch, cấp phép, đất đai và quản lý tài sản công. Đồng thời, tỉnh rà soát toàn bộ quy hoạch, sắp xếp lại quỹ đất chiến lược, hình thành các khu chức năng đặc biệt trên đảo, như khu hội nghị quốc tế, khu du lịch hạng sang, trung tâm tổ chức sự kiện, bến du thuyền cao cấp. Song song với xây dựng bộ tiêu chuẩn dịch vụ, hạ tầng đẳng cấp APEC, chuẩn hóa nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý đô thị du lịch thông minh, xanh và bền vững. Về nhiệm vụ xây dựng Đề án tổ chức bộ máy chính quyền đặc khu Phú Quốc - Kiên Hải - Thổ Châu theo yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho hay, đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nền tảng, được triển khai rất quyết liệt và bài bản. Ngay sau chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, xây dựng và thông qua các dự thảo Đề án để trình Bộ Nội vụ và Chính phủ xem xét. Điểm đột phá của Đề án không chỉ sắp xếp lại bộ máy, còn hướng tới mô hình quản trị đặc khu hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của từng đặc khu. Trong đó, Phú Quốc và Kiên Hải theo mô hình chính quyền đô thị biển đảo linh hoạt, tăng phân cấp, phân quyền, rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục. Với Thổ Châu, tỉnh chú trọng ổn định dân cư, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và năng lực quản lý nhà nước, bảo đảm vai trò đảo tiền tiêu. n TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY AN GIANG MỚI ĐÂY, TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM YÊU CẦU TỈNH ỦY AN GIANG TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN MẠNH KINH TẾ BIỂN, DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HIỆN ĐẠI, LẤY ĐẶC KHU PHÚ QUỐC LÀM CỰC TĂNG TRƯỞNG ĐỘT PHÁ MANG TẦM VÓC QUỐC TẾ; PHỐI HỢP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CẤP CAO APEC 2027 TẠI PHÚ QUỐC. TỈNH AN GIANG ĐANG NỖ LỰC TỪNG NGÀY ĐỂ HIỆN THỰC HÓA CÁC CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ. 17-18/1/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 5 Tỉnh An Giang cũng xây dựng kế hoạch thu hút nhà đầu tư chiến lược giai đoạn “hậu APEC”. Tỉnh đang hoàn thiện bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dẫn dắt trong các lĩnh vực nghỉ dưỡng siêu sang, tổ chức sự kiện, du thuyền, giải trí quốc tế. ĐẶC KHU PHÚ QUỐC: Cực tăng trưởng đột phá NHẬT HUY Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, kiểm tra công trường dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc ẢNH: N.HUY Cuối tháng 11/2025, thăm và làm việc tại Thổ Châu, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, với tinh thần “Mũi tàu hướng ra biển lớn; giữ biển, giữ dân, giữ bình yên Tổ quốc”, quyết tâm đưa Đặc khu Thổ Châu trở thành vùng biển đảo bền vững, trụ cột, phát triển của Việt Nam. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Thời gian qua tỉnh An Giang đã và đang tập trung củng cố toàn diện các lĩnh trên đảo Thổ Châu, như hạ tầng, y tế, giáo dục, điện, nước, văn hóa, đời sống và tiếp tục được ưu tiên đầu tư thời gian tới. Về giáo dục, trẻ em trên đảo đến tuổi đều được đến lớp, có trường mẫu giáo tới hết THCS trên đảo. Về y tế, trạm y tế trên đặc khu và lực lượng quân y của Trung đoàn 152 cũng đáp ứng cơ bản về khám và điều trị các bệnh thông thường cho người dân trên đảo. Hiện, đặc khu chỉ còn 1 hộ nghèo, không còn nhà tạm, dột nát. Các hoạt động văn hóa – thể thao, chăm lo thiếu nhi, người có công được duy trì thường xuyên. Hiện, khu dân cư Bãi Ngự và một số điểm dân cư trên đảo Thổ Châu đã được rà soát quỹ đất, từng bước sắp xếp lại theo hướng tập trung, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tỉnh đang phối hợp Quân khu 9 hoàn tất các thủ tục bàn giao đất trên đảo để triển khai các dự án dân sinh. Tỉnh chuẩn bị đầu tư nâng cấp toàn tuyến đường quanh đảo, khai thác hiệu quả cảng Thổ Châu mới để đón tàu lớn hơn. Đặc biệt, dự án hồ chứa nước ngọt trên đảo có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng đã hoàn tất thủ tục, đang chọn nhà thầu xây dựng. Về điện và viễn thông, tỉnh đang phối hợp các đơn vị chức năng nghiên cứu phương án kéo đường dây từ Phú Quốc ra đảo, đang đánh giá kỹ thuật, chi phí, phương án đầu tư, và nghiên cứu đầu tư năng lượng tái tạo. Trong giai đoạn tới, tỉnh An Giang tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực cho đầu tư vào đảo Thổ Châu, để người dân yên tâm gắn bó lâu dài với đảo. Tỉnh đang duy trì khai thác tuyến tàu Thổ Châu – Phú Quốc tần suất 3 ngày 1 chuyến, tàu có sức chở 120 khách. Tuy nhiên, tuyến tàu này bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt khi thời tiết xấu. Do đó, tỉnh đã mời gọi doanh nghiệp đầu tư khai thác tuyến tàu tới Thổ Châu. Đến nay, 2 doanh nghiệp đã đăng ký chạy tàu cao tốc Phú Quốc – Thổ Châu, trước mắt tần suất 1-3 chuyến/ tuần, mỗi chuyến 275 khách, chạy từ tháng 12/2025 và tháng 1/2026. Tàu đi vào hoạt động sẽ tạo nền tảng quan trọng để Thổ Châu khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, đảm bảo điều kiện phát triển bền vững cho cộng đồng dân cư trên đảo. Tỉnh chỉ đạo đặc khu và sở ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển đặc khu Thổ Châu, gắn với các chiến lược kinh tế biển, du lịch sinh thái và an ninh quốc phòng. Các sở, ngành đang rà soát toàn bộ không gian đảo, xác định rõ chức năng từng khu vực để phát triển đúng định hướng, không phá vỡ hệ sinh thái đặc hữu. Những yếu tố then chốt để mở cửa Thổ Châu ra với cả nước là phát triển kinh tế biển hiện đại, hạ tầng hoàn chỉnh, có không gian du lịch, có điện, viễn thông ổn định, kết nối với bờ thuận lợi. Trong sự phát triển đó, nhiệm vụ bảo vệ môi trường, bảo tồn biển phải được quan tâm hàng đầu. Về lâu dài, Thổ Châu sẽ được đưa vào mô hình quản trị đặc khu, trong đó có phân cấp mạnh về quản lý đầu tư, đất đai, hạ tầng xã hội; được áp dụng cơ chế đặc thù mạnh để thu hút đầu tư vào du lịch, dịch vụ biển, bảo tồn văn hóa biển đảo. Tỉnh An Giang quyết tâm xây dựng Thổ Châu trở thành một trong những biểu tượng về biển đảo xanh – kinh tế mạnh – quốc phòng vững chắc. NHẬT HUY Xây dựng Thổ Châu thành điểm tựa vững chắc ĐẶC KHU THỔ CHÂU (AN GIANG) LÀ ĐIỂM ĐẢO XA NHẤT THUỘC VÙNG BIỂN TÂY NAM TỔ QUỐC, NƠI ĐẶT CỘT MỐC A1 TRÊN ĐƯỜNG CƠ SỞ. Đặc khu Thổ Châu hướng tới xây dựng các khu dân cư ổn định tạo điểm tựa bảo vệ vùng biển, trời Tây Nam ẢNH: P.VŨ

Ông đánh giá như thế nào về kết quả tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025? Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, nghiêm túc trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; các chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Tỉnh đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, là một trong những địa phương hoàn thành sớm so với quy định của Trung ương. Về phát triển kinh tế, Quảng Ngãi duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,30%/năm, xếp hạng 10/34 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 2,5% so với nhiệm kỳ trước; quy mô nền kinh tế tăng khá, xếp hạng 23/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 70% GRDP. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng; Khu kinh tế Dung Quất và các khu, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư, thu hút nhiều dự án, tạo việc làm cho người lao động. Nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; một số sản phẩm chủ lực, nhất là sâm Ngọc Linh và dược liệu từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện, nhiều dự án, công trình quan trọng được đầu tư và đưa vào sử dụng, tạo nền tảng và động lực cho phát triển trong thời gian đến. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm toàn diện. Tỉnh đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với gần 9.100 nhà, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,17%/năm (miền núi giảm 4,64%), đến cuối năm 2025 giảm còn 1,86%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền ngày càng được nâng cao. Quảng Ngãi xác định mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên. Đây được xem là “phép thử” với bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của Tỉnh ủy, ông có chia sẻ gì về “phép thử” này? Quảng Ngãi sau hợp nhất có vị trí địa kinh tế - chính trị đặc biệt quan trọng, nằm ở điểm kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải miền Trung, là cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông - Tây, có cửa khẩu quốc tế Bờ Y, cảng nước sâu Dung Quất và giữ vai trò xung yếu về quốc phòng, an ninh. Những lợi thế đó vừa mở ra dư địa phát triển rất lớn, vừa đặt ra yêu cầu cao trong việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng môi trường đầu tư an toàn, thông thoáng. Trong bối cảnh đó, việc tỉnh xác định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên là một thách thức lớn, nhưng cũng là sự lựa chọn có tính chủ động và bản lĩnh. Chúng tôi xác định đây chính là “phép thử” đối với năng lực lãnh đạo, sức điều hành và khả năng tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị. Nếu không dám đặt mục tiêu cao, không tạo áp lực tích cực cho đổi mới và hành động quyết liệt, Quảng Ngãi sẽ khó bứt phá và không khai thác hết tiềm năng, lợi thế sẵn có. Để vượt qua “phép thử” này, cùng với các nhiệm vụ và khâu đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tỉnh ủy sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Đồng thời, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo quan trọng. Cùng với đó, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Vượt qua “phép thử” tăng trưởng không chỉ để đạt được con số, mà quan trọng hơn là khẳng định bản lĩnh, uy tín và năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tiếp theo. Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông cũng như BCH Đảng bộ khóa mới có những chỉ đạo như thế nào để đưa Quảng Ngãi bứt phá hơn nữa? Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới tập trung cao độ vào việc sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch hành động trọng tâm, khả thi, có lộ trình rõ ràng, phân công “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”. Tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy sau hợp nhất, bảo đảm sự thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành ở tất cả các cấp. Về định hướng xuyên suốt, Tỉnh ủy xác định phát triển nhanh nhưng phải bền vững; lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Trên tinh thần đó, Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ lớn, mang tính đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ. Một là, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Hai là, tập trung khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của tỉnh; rà soát, tích hợp, cập nhật quy hoạch tỉnh bảo đảm đồng bộ với quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia, gắn với không gian phát triển liên kết vùng, nhất là trục hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung và các nước trong khu vực. Trên cơ sở đó, ưu tiên nguồn lực thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá đã được Nghị quyết Đại hội xác định. Cùng với đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông mang tính chiến lược, liên kết vùng và quốc tế; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, sân bay Măng Đen, các tuyến giao thông kết nối Tây Nguyên - duyên hải miền Trung; đồng thời nâng cấp hệ thống cửa khẩu, mở rộng không gian hợp tác, giao thương và hội nhập quốc tế. Ba là, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, liêm chính, hành động, kỷ cương, hiệu quả. Tỉnh ủy đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu; đề cao tinh thần nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển. Với tinh thần đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 quyết tâm đưa Quảng Ngãi bứt phá mạnh mẽ, sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên như Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Với vai trò là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, ông có những thông điệp gì muốn gửi gắm tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để cùng thực hiện thắng lợi các Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra? Thông điệp tôi muốn gửi tới toàn thể Đảng bộ, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh là: “Đoàn kết - kỷ cương - hành động - khát vọng vươn lên”. Mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, trước hết là người đứng đầu phải thực sự nêu gương về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Đây chính là yếu tố then chốt để đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả. Tôi tin tưởng rằng, với sự nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, cùng tinh thần đồng thuận, chung sức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Xin trân trọng cảm ơn ông! www.tienphong.vn THỜI SỰ 6 17-18/1/2026 VIỆT HƯƠNG TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG, ÔNG HỒ VĂN NIÊN - ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII, BÍ THƯ TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI TRẢ LỜI BÁO TIỀN PHONG VỀ KẾT QUẢ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 – 2030. Tăng trưởng không chỉ để đạt được con số, mà quan trọng hơn là khẳng định bản lĩnh, uy tín và năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tiếp theo. Muốn bứt phá, phải đặt mục tiêu cao BÍ THƯ TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI HỒ VĂN NIÊN: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên thăm hỏi, sẻ chia với bà con nhân dân xã Tây Trà

