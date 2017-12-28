Báo Tiền Phong số 16

THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: ASEAN CẦN THÚC ĐẨY KẾT NỐI SỐ, ĐÀO TẠO NHÂN LỰC SỐ TRANG 3 TRANG 4-5-6-7-8 TRANG 12 TRANG 14 TRANG 2 TRANG 3 TPHCM động thổ, khởi công 4 dự án trọng điểm Tổng thống Mỹ nghi ngờ khả năng của thái tử lưu vong Iran TRANG 16 ĐỐI THỦ CỦA U23 VIỆT NAM Ở TỨ KẾT MẠNH CỠ NÀO? XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ Tăng lương, bung đãi ngộ để hút lao động đầu năm CHUYỆN HÔM NAY Trải thảm lao động XEM TIẾP TRANG 15 n QUỲNH NGA Thị trường lao động sau một thời gian trầm lắng đang nóng trở lại, khi làn sóng tuyển dụng lan rộng. Doanh nghiệp tuyển dụng sẵn sàng "mở cửa" từ hồ sơ, độ tuổi đến phúc lợi. Người lao động được trải thảm đón chào. Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã hoàn thiện các hạng mục khánh tiết, hậu cần, trang trí, bảo đảm công tác an ninh... sẵn sàng cho Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, từ ngày 19 đến 25/1/2026 ẢNH: MINH CHÂU đủ điều kiện để bứt phá HỘI TỤ Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai dân tộc Tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Kỳ vọng "Sinh viên 5 tốt"

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 16/1/2026 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận của Ban Bí thư về xử lý các trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ. Theo kết luận, ngày 31/12/2025, Ban Bí thư đã nghe Ban Tổ chức Trung ương báo cáo kết quả rà soát các trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ. Ban Bí thư kết luận, thời gian qua, việc rà soát, xử lý, khắc phục các trường hợp sai phạm trong công tác cán bộ đã cơ bản được các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, có xem xét, cân nhắc đến hoàn cảnh lịch sử cụ thể, bảo đảm đúng quy trình, tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu quyết liệt, có biểu hiện né tránh, chưa tập trung rà soát, thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu tại các kết luận của Ban Bí thư, dẫn đến vẫn còn một số sai phạm tồn đọng, kéo dài chưa được xử lý, khắc phục dứt điểm, ảnh hưởng đến việc sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua xem xét, Ban Bí thư đồng ý cho tiếp tục hoàn thiện theo các kết luận của Ban Bí thư đối với: 234 trường hợp đã rà soát trước đây nhưng do lỗi của cơ quan, tổ chức không phát hiện ra; 364 trường hợp sai phạm xảy ra trước thời điểm ngày 28/12/2017, đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng chưa được xử lý, khắc phục theo các kết luận của Ban Bí thư; 3 trường hợp đã được xử lý, khắc phục theo các kết luận của Ban Bí thư nhưng thời gian hoàn thành quy trình xử lý, khắc phục bị chậm theo quy định. “Việc xử lý, khắc phục các tồn tại bảo đảm đúng chủ trương, kết luận của Ban Bí thư, hoàn thành trước ngày 31/3/2026”, Ban Bí thư yêu cầu. Ban Bí thư yêu cầu hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan đối với: 57 trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng xảy ra sau thời điểm ngày 24/3/2020; 166 trường hợp thuộc diện phải thi tuyển nhưng không thi tuyển theo quy định. Về 396 trường hợp không có quyết định tuyển dụng hoặc hồ sơ tuyển dụng không đầy đủ theo quy định, Ban Bí thư kết luận: Trường hợp xảy ra trước thời điểm ngày 28/12/2017: Giao các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc rà soát, đánh giá toàn diện, nếu xác định trường hợp đã được tuyển dụng theo quy định nhưng hồ sơ bị thất lạc do lỗi của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì xem xét không thu hồi các quyết định có liên quan; nếu xác định chưa được tuyển dụng theo quy định thì hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan. Trường hợp xảy ra sau thời điểm ngày 28/12/2017 thì hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan. Ban Bí thư yêu cầu không thu hồi quyết định tuyển dụng và các quyết định có liên quan, cho nghỉ theo quy định đối với các trường hợp sai phạm trong tuyển dụng đã có quyết định cho nghỉ trước tuổi của cơ quan có thẩm quyền (có 15 trường hợp). Ban Bí thư nhấn mạnh, phải thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cụ thể hoá các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ, bảo đảm chặt chẽ; tập trung xử lý, khắc phục dứt điểm các sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ và công tác tuyển dụng tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trước ngày 31/3/2026, theo đúng chủ trương, kết luận của Ban Bí thư. Sau thời hạn trên, không xem xét xử lý sai phạm tồn đọng; đồng thời chấm dứt trả lương đối với các trường hợp phải hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan. TRƯỜNG PHONG Ban Bí thư yêu cầu tập trung xử lý, khắc phục dứt điểm các sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ và công tác tuyển dụng tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trước ngày 31/3/2026, theo đúng chủ trương, kết luận. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Ngày 15/1, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố Phát triển Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM với sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn Becamex, đơn vị kiến tạo mô hình cho biết, Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM là một hệ sinh thái lớn, được quy hoạch và tiếp tục nâng cấp từ các công trình đã được đầu tư hiện hữu. Trọng tâm của đô thị là cụm công viên sinh thái và khoa học bao gồm: Công viên Khoa học Sinh thái; Trung tâm Khoa học TPHCM, Tòa nhà Đa chức năng khoa học công nghệ, chuyển đổi từ Trung tâm Hành chính Bình Dương cũ; Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Dịch vụ gắn với nhà ga Metro, khu văn phòng dịch vụ WTC, Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC EXPO... Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM với khả năng mở rộng cho sản xuất công nghệ cao hàng loạt, trở thành một khu vực trụ cột cho TPHCM trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đô thị khoa học công nghệ, kết hợp với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, Đô thị Kinh tế Biển tạo thành một kiềng 3 chân, kiến tạo một TPHCM phát triển “năng động - hài hòa - cân bằng - bền vững”. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho biết, Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TPHCM có vị trí chiến lược đặc biệt trong tổng thể phát triển không gian của Thành phố và Vùng Đông Nam Bộ. Khu vực này giữ vai trò cửa ngõ logistics và trung tâm cung ứng năng lượng sạch cho toàn vùng với hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, hạ tầng giao thông liên vùng và nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn. “Đề án được triển khai trong bối cảnh TPHCM đang được Trung ương trao những cơ chế, chính sách đặc thù quan trọng. Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260 của Quốc hội đã quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển, cho phép Thành phố chủ động hơn trong quản lý đầu tư, tài chính, phân cấp phân quyền và thử nghiệm các mô hình phát triển mới. Đây là nền tảng thể chế quan trọng để Thành phố triển khai Đô thị Khoa học Công nghệ theo tư duy đột phá, linh hoạt và tiệm cận với chuẩn mực quốc tế”- Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh. HƯƠNG CHI Đô thị khoa học công nghệ tận dụng tối đa cơ chế đặc thù Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TPHCM có vị trí chiến lược đặc biệt trong tổng thể phát triển không gian của thành phố và Vùng Đông Nam Bộ. TPHCM tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm mô hình. Xử lý dứt điểm các sai phạm trong công tác cán bộ “Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc chưa thực hiện rà soát hoặc đã rà soát trước đây nhưng không phát hiện ra sai phạm (mới phát hiện sai phạm) hoặc để tồn tại những sai phạm chưa được xử lý, khắc phục theo các kết luận của Ban Bí thư; xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan còn để xảy ra sai phạm trong công tác tuyển dụng sau ngày 28/12/2017”, Ban Bí thư yêu cầu. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: PV TPHCM kiên quyết xử lý “chuồng cọp” Chiều 15/1, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP cho biết, TPHCM sẽ tổng rà soát nhà ở, kiên quyết xử lý “chuồng cọp”. Theo Thượng tá Trần Xuân Phương, trong năm 2025, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 157 vụ cháy nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, làm 15 người tử vong. Một trong những yếu tố làm gia tăng mức độ nguy hiểm của các vụ cháy là tình trạng người dân tự ý che chắn, bịt kín ban công, lối thoát hiểm bằng “chuồng cọp”, bảng quảng cáo, khung sắt cố định khiến nhà ở trở thành không gian kín hoàn toàn. “Khi xảy ra cháy, khí độc và nhiệt lượng không thoát ra được, nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, làm người bên trong mất khả năng hô hấp và không còn đường thoát. Trong khi đó, lực lượng cứu nạn, cứu hộ cũng gặp rất nhiều khó khăn trong tiếp cận và cứu người”, Thượng tá Phương cho biết. Trước thực trạng nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, Công an TPHCM đã tham mưu UBND TPHCM triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó, thành phố tập trung triển khai bốn giải pháp cấp bách, gồm: tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, có thể qua ban công sang nhà bên cạnh hoặc sang khu vực an toàn; ngăn cháy, cách ly khu vực để xe và khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với không gian sinh hoạt; trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp; hạn chế tối đa nguồn nhiệt, nguồn lửa phát sinh trong nhà ở. VÂN SƠN- ANH NHÀN Lãnh đạo UBND TPHCM khẳng định, Thành phố sẽ đồng hành và hỗ trợ mạnh mẽ trong suốt quá trình triển khai mô hình, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các tổ chức trong nước và quốc tế tham gia phát triển Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM.

Ở cửa ngõ phía Đông TPHCM là lễ động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Theo UBND TPHCM, dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được định hướng trở thành trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, đủ điều kiện tổ chức các giải thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế như SEA Games, ASIAD và các giải quốc tế khác. Đồng thời là nơi phục vụ việc huấn luyện, đào tạo vận động viên, rèn luyện thể dục thể thao của cộng đồng… Theo quy hoạch, Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có tổng diện tích hơn 186 ha. Trong đó, sân vận động trung tâm là hạng mục then chốt, có quy mô 24 ha, tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng, sức chứa 70.000 chỗ ngồi. Cũng trong sáng 15/1, UBND TPHCM tổ chức lễ khởi công, động thổ hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm gồm cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ. Sự kiện do UBND TPHCM chủ trì, Công ty CP Tập đoàn Masterise (Masterise Group) - nhà đầu tư hai dự án đồng chủ trì. Cả hai dự án này được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với nhà đầu tư là Masterise Group phối hợp cùng các tổng thầu uy tín. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 - 2029, trong đó giai đoạn thi công xây dựng từ năm 2026 - 2029. Cùng ngày, UBND TPHCM tổ chức khởi công cầu Phú Mỹ 2. Công trình có chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 23.186 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (khu Nam TPHCM), điểm cuối tại xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai), kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Khi hoàn thành, công trình sẽ giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, quốc lộ 1A, Quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, hình thành trục giao thông liên vùng mới, rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển đô thị - công nghiệp khu Đông TPHCM và khu vực Biên Hòa - Đồng Nai theo hướng bền vững. DUY QUANG 3 n Thứ Sáu n Ngày 16/1/2026 THỜI SỰ Sáng 15/1 tại Hà Nội diễn ra Lễ Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 do Việt Nam đăng cai tổ chức với chủ đề “ASEAN Thích ứng: Từ kết nối hạ tầng sang kết nối trí tuệ”. BƯỚC CHUYỂN MANG TÍNH THỜI ĐẠI Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, chủ đề Hội nghị năm nay nêu bật một bước chuyển mang tính thời đại trong tư duy phát triển số của ASEAN, từ ưu tiên mở rộng hạ tầng kết nối sang khai thác trí tuệ, dữ liệu và giá trị gia tăng được tạo ra từ chính các kết nối đó. Ông cho rằng sự chuyển đổi này không chỉ là một lựa chọn mà là một bước phát triển tất yếu của thời đại số. Phát biểu tại Lễ Khai mạc, ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN khẳng định cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác số toàn diện, thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia thành viên, đồng thời xây dựng một không gian số an toàn, tin cậy và bao trùm. Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu dự Hội nghị. Thủ tướng đánh giá, ASEAN và thế giới đang trải qua những chuyển đổi mang tính căn bản, toàn diện, xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, trong đó chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trở thành động lực tăng trưởng mới và dần khẳng định vị trí là trụ cột phát triển bền vững của thế giới nói chung, từng quốc gia nói riêng. Thủ tướng đánh giá cao chủ đề của Hội nghị năm nay “ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ” - không chỉ phản ánh tầm nhìn chiến lược, mà còn khẳng định khát vọng kiến tạo một cộng đồng ASEAN số thông minh, liên kết sâu rộng, năng động, sáng tạo và có trách nhiệm trong kỷ nguyên số. Nhìn lại gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển của ASEAN, Thủ tướng đánh giá ASEAN đã vươn mình mạnh mẽ trở thành một trong những khu vực phát triển năng động nhất thế giới, tâm điểm tăng trưởng; là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới với tổng quy mô GDP khoảng 3,7 nghìn tỷ USD; là thị trường nhiều tiềm năng với gần 700 triệu dân, trong đó hơn 60% là người trẻ, yêu thích công nghệ và sẵn sàng đổi mới sáng tạo. Trong chuyển đổi số, ASEAN đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành Kế hoạch Tổng thể số ASEAN 2025 với nhiều bước tiến quan trọng. Kinh tế số năm 2025 có quy mô gần 300 tỷ USD, gấp đôi so với năm 2020. Tỉ lệ người dân sử dụng Internet trên 75%; thanh toán số tăng trưởng hơn 50%/năm; thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ. Theo Thủ tướng, mặc dù đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung đang phải đối diện với nhiều thách thức lớn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra cơ hội phát triển chưa từng có, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tụt hậu. Cạnh tranh chiến lược về công nghệ, dữ liệu và không gian số ngày càng gay gắt giữa các quốc gia, đặt ra những thách thức lớn đối với môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Khoảng cách số giữa các quốc gia, giữa các vùng miền, giữa thành thị và nông thôn ngày càng gia tăng, một bộ phận không nhỏ người dân chưa tiếp cận được các dịch vụ số thiết yếu. Thể chế số chưa theo kịp thực tiễn, hạ tầng số thiếu đồng bộ, chưa hiện đại, thiếu hụt nhân lực số chất lượng cao đang trở thành rào cản lớn đối với quá trình chuyển đổi số. Nguy cơ về an ninh mạng, lừa đảo trực tuyến, tội phạm mạng ngày càng gia tăng về quy mô và mức độ tinh vi, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ, phản ứng nhanh và xử lý đồng bộ. BA ĐỊNH HƯỚNG LỚN Để hiện thực hóa tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 phát triển năng động, tự cường và gắn kết, Thủ tướng nêu ba định hướng lớn, mang tính gợi mở để các bộ trưởng cùng thảo luận và cụ thể hóa trong các chương trình hợp tác. Thứ nhất, tăng cường niềm tin số và xây dựng thể chế thích ứng. ASEAN cần thúc đẩy xây dựng một hệ sinh thái số nhân văn, lấy con người làm trung tâm, được dẫn dắt bởi các chuẩn mực đạo đức và bảo vệ lợi ích hài hòa của mọi chủ thể. Triển khai thực chất Hướng dẫn của ASEAN về quản trị và đạo đức trí tuệ nhân tạo, từng bước vận hành hiệu quả Mạng lưới an toàn trí tuệ nhân tạo khu vực. Đồng thời, ASEAN cần đẩy mạnh hoàn thiện khung khổ pháp lý và cơ chế phối hợp về dữ liệu dùng chung, thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo theo hướng minh bạch, linh hoạt và có trách nhiệm. Thứ hai, phát triển hạ tầng số hiện đại, thúc đẩy kết nối số thông minh, đồng bộ, bền vững và tăng khả năng chống chịu, nhất là hệ thống cáp quang (biển và đất liền) và trung tâm dữ liệu. ASEAN cần sớm xúc tiến, hợp tác nghiên cứu và phát triển vệ tinh để phục vụ giám sát thiên tai, quản lý tài nguyên, cung cấp Internet cho vùng sâu, vùng xa, hải đảo… Đồng thời, sớm nghiên cứu xây dựng lưới điện ASEAN xanh, sạch và an toàn, đảm bảo nguồn năng lượng bền vững phục vụ cho hạ tầng số và kết nối số. ASEAN cần đẩy mạnh kết nối xuyên biên giới nơi dòng chảy dữ liệu chung và giao dịch số được lưu thông thông suốt, liền mạch như thanh toán số, thương mại điện tử, chữ ký số, định danh số. Thứ ba, bảo đảm an ninh mạng và phát triển nhân lực số. ASEAN cần nâng cao hiệu quả chia sẻ thông tin, tăng cường diễn tập chung và củng cố lòng tin để ứng phó kịp thời, hiệu quả các cuộc tấn công mạng; đẩy mạnh hợp tác phòng chống lừa đảo trực tuyến, tội phạm mạng. Tăng cường phát triển nhân lực số chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây... Đồng thời, đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số toàn dân như “Phong trào bình dân học vụ số” của Việt Nam với phương châm “lấy con người làm trung tâm” và “không ai bị bỏ lại phía sau”. NGUYỄN HOÀI Tại Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 do Việt Nam đăng cai tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất các định hướng lớn trong hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số khu vực như: thúc đẩy kết nối số, đào tạo nhân lực số, phát triển hạ tầng số, đảm bảo an ninh mạng. Sáng 15/1, tại TPHCM đồng loạt diễn ra lễ động thổ, khởi công 4 dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm gồm: Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. ASEAN cần thúc đẩy kết nối số, đào tạo nhân lực số TPHCM động thổ, khởi công 4 dự án trọng điểm Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác toàn diện với các nước trên cơ sở minh bạch, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, cùng kiến tạo một Cộng đồng số ASEAN đoàn kết, tự cường và thịnh vượng, sẵn sàng hợp tác với các nước, khu vực trên thế giới để có hợp tác đa tầng, đa lớp, bao trùm, toàn diện, mang lại hiệu quả thiết thực. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc Phối cảnh dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH:

4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 16/1/2026 BA KHÂU ĐỘT PHÁ Sau hợp nhất, Khánh Hòa đứng trước “thời kỳ vàng” với nhiều tiềm năng và cơ hội nổi trội. Thưa ông, đâu là những định hướng chiến lược để tỉnh tận dụng tối đa cơ hội này? Tỉnh Khánh Hòa mới hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mở ra không gian phát triển to lớn. Tỉnh còn được Trung ương ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù, đầu tư nguồn lực lớn vào cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Trên nền tảng đó, tỉnh xác định mục tiêu “thập niên nâng tầm phát triển” và phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 11 - 12%/năm. Đồng thời, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng sống của người dân, với chỉ số phát triển con người (HDI) khoảng 0,78 và tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 70%. Để hoàn thành những mục tiêu đó, tỉnh tập trung triển khai một số định hướng lớn sau: Một là, quản trị phát triển theo quy hoạch, tổ chức lại không gian phát triển theo các tiểu vùng chức năng, chuyên môn hóa rõ ràng, bảo đảm sử dụng hiệu quả đất đai, hạ tầng và định hướng thu hút đầu tư đúng lĩnh vực, đúng phân khúc. Hai là, tập trung phát triển 4 trụ cột động lực tăng trưởng, gồm: công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ và đô thị - xây dựng. Ba là, khơi thông các điểm nghẽn then chốt, trọng tâm là hạ tầng chiến lược, chất lượng nguồn nhân lực và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài. Bốn là, chuyển mạnh sang tư duy phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả; phấn đấu đưa Khánh Hòa vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Năm là, tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra và giám sát; triển khai đề án vị trí việc làm, đánh giá theo kết quả và sản phẩm công việc (KPI), lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Thưa ông, Đại hội XIV của Đảng là cột mốc mở ra “kỷ nguyên mới” cho đất nước. Với Khánh Hòa, mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào trước năm 2030 không chỉ là thay đổi tên gọi hành chính, mà đây là bước chuyển mình toàn diện về tầm vóc, vị thế. Xin ông cho biết những tư duy đột phá nào sẽ được Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo để tỉnh không lỡ nhịp với kỷ nguyên phát triển này? Hòa nhịp cùng đất nước, toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân Khánh Hòa nêu cao ý chí, quyết tâm vững bước tiến vào “thập niên nâng tầm phát triển”, hiện thực hóa khát vọng phát triển, đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030: Hoàn thiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế, chính sách đặc thù để khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, nhất là nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; Tập trung nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là kết cấu hạ tầng số, hạ tầng giao thông và hạ tầng khu công nghiệp. Khánh Hòa được định vị là “trung tâm kinh tế biển hiện đại” và là cực tăng trưởng của khu vực. Với lợi thế sở hữu những vịnh biển đẹp nhất như: Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong, Vĩnh Hy và định hướng công nghiệp công nghệ cao, tỉnh sẽ có những đột phá gì trong chính sách để thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào kinh tế biển, nhằm tạo ra sự bứt phá tương xứng với tiềm năng “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của địa phương, thưa ông? Tỉnh có lợi thế nổi trội về cảng biển nước sâu, với tổ hợp kinh tế biển chiến lược hình thành từ Vân Phong - Nha Trang - Cam Ranh và mở rộng xuống khu vực phía Nam. Kinh tế biển là một trong những nền tảng và động lực chủ yếu để tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Trên cơ sở đó, tỉnh tập trung các đột phá có tính chiến lược. Đó là tổ chức không gian kinh tế biển theo định hướng quy hoạch tích hợp, hình thành các cực động lực phát triển rõ ràng. Phát triển kinh tế biển dựa trên chuỗi các vịnh chiến lược Vân Phong - Nha Trang - Cam Ranh - Cà Ná, gắn với chuyên môn hóa chức năng: Vân Phong là động lực kinh tế biển tổng hợp, trung tâm cảng trung chuyển quốc tế và công nghiệp ven biển; Nha Trang là trung tâm dịch vụ, du lịch biển chất lượng cao; Cam Ranh - Cam Lâm phát triển đô thị sân bay, logistics và du lịch cao cấp; Cà Ná là cực năng lượng - công nghiệp - logistics chuyên dùng, đóng vai trò đầu mối năng lượng và hậu cần công nghiệp của toàn trục ven biển. Đó là lấy kinh tế biển gắn với công nghiệp - logistics - dịch vụ chất lượng cao làm động lực tăng trưởng hai con số. Tỉnh ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực: Cảng biển - logistics quốc tế, dịch vụ hàng hải, công nghiệp năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và các dịch vụ đô thị biển hiện đại. Đó là đột phá về hạ tầng khung và logistics đa phương thức phục vụ kinh tế biển. Đó là đột phá về chuẩn bị dự án và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh. Khánh Hòa chủ động tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện quy hoạch phân khu, chuẩn bị sẵn danh mục dự án kinh tế biển. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo nguyên tắc “một đầu mối - một quy trình - một thời hạn”, lấy sự hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo. PHẤN ĐẤU THÀNH CỰC TĂNG TRƯỞNG QUỐC GIA Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xem là “đòn bẩy” quyết định sự bứt phá. Vậy thưa ông, tỉnh đã có cơ chế, chính sách gì để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ giữa “ba nhà” (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp), nhằm tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ? Bước vào giai đoạn phát triển “vươn mình” của đất nước, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết 48-NQ/TU, ngày 20/2/2025 về triển khai Nghị quyết 57-NQ/ TU của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh tập trung ưu tiên các trọng tâm vào 4 lĩnh vực then chốt, gồm: Công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ, xây dựng và phát triển đô thị trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được đề ra tại Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 14/07/2025 của Tỉnh ủy. Nội dung các nghị quyết đã xác định rõ trọng tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nhân tố quan trọng, then chốt cho phát triển nhanh và bền vững. Với mục tiêu gắn kết chặt chẽ và hiệu quả 3 nhà (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp), tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách nhằm tập trung vào hiệu quả thực chất và khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Ngay đầu năm 2026, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại”. Mục tiêu hội thảo đưa ra những công thức cụ thể để kết hợp sức mạnh của khoa học, công nghệ với đổi mới sáng tạo trên mảnh đất Khánh Hòa. Tỉnh ưu tiên các nhiệm vụ khoa học, công nghệ có sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp ngay từ khâu nghiên cứu, triển khai đến sản xuất thử nghiệm. Tỉnh đang tích cực hoàn thiện Chương trình tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ trọng tâm, chiến lược giai đoạn 2026 - 2030. Trong năm 2026, xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh, với mục tiêu tạo không gian và cơ chế hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp. Tỉnh định hướng xây dựng và tổ chức các diễn đàn thường niên quy mô quốc tế về công nghệ đại “Khánh Hòa tự tin thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng cao, người dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển đất nước”, đó là chia sẻ của ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trong cuộc trao đổi với báo Tiền Phong. Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (bên phải) trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ dịp tháng 11/2025 ẢNH: C.H Phấn đấu người dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) là một trong những vịnh đẹp trên thế giới ẢNH: C.H

dương tại Khánh Hòa. Tỉnh xây dựng Mạng lưới đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa, huy động sự tham gia của các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài tỉnh. Tỉnh đang từng bước hoàn thiện hạ tầng hỗ trợ đổi mới sáng tạo, các không gian hỗ trợ khởi nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo để đóng vai trò là điểm kết nối mở giữa doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà quản lý. Quốc hội và Chính phủ đã dành cho Khánh Hòa nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cùng các dự án trọng điểm về năng lượng. Thưa ông, tỉnh sẽ làm gì để tận dụng tối đa các cơ chế này, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng công nghiệp - dịch vụ năng lượng, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đạt công suất 26.000 MW vào năm 2035? Trước hết, đây là cơ hội lịch sử để Khánh Hòa bứt phá, nhất là với Nghị quyết 55/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và các văn bản quy định cơ chế đặc thù được Quốc hội, Chính phủ ban hành thời gian qua. Các dự án trọng điểm về năng lượng, truyền tải điện là điều kiện vô cùng thuận lợi để tỉnh phát triển trở thành trung tâm năng lượng mới của khu vực và cả nước. Để biến cơ hội thành hiện thực, Tỉnh ủy xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Một là hoàn thiện cơ chế và tổ chức điều hành. Tiếp tục hiện thực hóa chủ trương, chính sách đặc thù vào hiệu quả thực tế. Hai là chuẩn bị đầy đủ mặt bằng và quỹ đất dài hạn. Khánh Hòa ưu tiên đi trước trong công tác thu hồi đất, bồi thường và tái định cư theo đúng thẩm quyền để bảo đảm sẵn “mặt bằng sạch” cho các dự án trọng điểm. Ba là đột phá về hệ thống truyền tải và giải tỏa công suất. Tỉnh phối hợp với các bộ, ngành và EVN triển khai đồng bộ các tuyến đường dây 500 kV và trạm biến áp lớn như: Bác Ái - Ninh Sơn, Vân Phong - Bình Định, Ninh Sơn - Chơn Thành… bảo đảm phù hợp Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh. Bốn là thu hút đầu tư tư nhân và FDI vào năng lượng. Ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, LNG, hydrogen xanh, lưu trữ năng lượng và công nghiệp sản xuất thiết bị năng lượng. Năm là phát triển hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ năng lượng. Tỉnh đang xây dựng đề án Trung tâm công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, phát huy vai trò Khu kinh tế Vân Phong là đầu mối logistics, vận hành, bảo trì, đào tạo và nghiên cứu về năng lượng. Với quyết tâm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Khánh Hòa tự tin thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng cao, người dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển đất nước. Trân trọng cảm ơn ông. CÔNG HOAN (thực hiện) 5 n Thứ Sáu n Ngày 16/1/2026 “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, gắn với tiếp tục triển khai hiệu quả 7 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính; cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế”. Ông NGHIÊM XUÂN THÀNH, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa THỜI SỰ TỪ NGHÈO NÀN LẠC HẬU, ĐẾN ĐIỂM SÁNG VỀ PHÁT TRIỂN Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trò chuyện với Tiền Phong về kết quả và bài học qua 40 năm đổi mới, ông Vũ Văn Phúc cho rằng, sau 40 năm đổi mới, thế và lực của đất nước, đã có sự phát triển vượt bậc. Từ nghèo nàn lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành một đất nước có nền kinh tế được đánh giá là điểm sáng của thế giới; chính trị - xã hội ổn định, môi trường đầu tư hấp dẫn, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tiềm lực trên tất cả các lĩnh vực của đất nước không ngừng nâng cao và có sự phát triển vượt bậc sau 40 năm đổi mới. Tăng trưởng dựa nhiều hơn vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt trên 510 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt trên 5.000USD. “Từ một nước bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành nước hội nhập sâu, rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, phát huy vai trò tích cực, có trách nhiệm trong nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương quan trọng. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; lợi ích quốc gia, dân tộc được bảo đảm”, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nói. Qua 40 năm đổi mới, theo ông Phúc, ba trụ cột cốt lõi của CNXH Việt Nam là kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN và nền dân chủ XHCN, phát triển ngày càng vững chắc, trở thành trụ đỡ vững vàng cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc. Ba trụ cột này có mối quan hệ biện chứng, tác động ảnh hưởng, chi phối lẫn nhau. Nền tảng của ba trụ cột là Nhân dân, “dân là gốc”, “dân là chủ”, “dân là trung tâm”, dân vừa là mục tiêu vừa là động lực, nguồn lực cho sự phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. THỜI ĐIỂM BẢN LỀ MỞ RA KỶ NGUYÊN PHÁT TRIỂN MỚI Theo ông Phúc, những thành quả vĩ đại sau 40 năm đổi mới đã tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, xây dựng một đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cũng dẫn điều mà Tổng Bí thư Tô Lâm nói: “Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới, đây cũng là thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập Nước…”. Từ đó, ông khẳng định, những thành tựu và bài học sau 40 năm đổi mới mở ra cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế mới, tầm nhìn mới cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. “Hiện nay, khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu đang hội tụ đầy đủ thời cơ và điều kiện. Đây chính là thời điểm bản lề, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ bước vào một kỷ nguyên vươn mình mới của dân tộc, tiếp nối kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới”, ông Vũ Văn Phúc nhấn mạnh. Theo ông Phúc, lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh: khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi tinh thần “thần tốc, táo bạo” được phát huy, đất nước luôn làm nên những kỳ tích lớn. VĂN KIÊN Hội tụ đủ điều kiện để bứt phá “Khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu đang hội tụ đầy đủ thời cơ và điều kiện. Đây chính là thời điểm bản lề, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ bước vào một kỷ nguyên vươn mình mới của dân tộc”, ông Vũ Văn Phúc, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đủ thế và lực để bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng hai con số ẢNH: NHƯ Ý Theo ông Vũ Văn Phúc, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh: khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi tinh thần “thần tốc, táo bạo” được phát huy, đất nước luôn làm nên những kỳ tích lớn.

6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 16/1/2026 KHOẢNG CÁCH LỚN Trước đó, nhiều nghị quyết quan trọng của Trung ương đã chỉ rõ, Việt Nam muốn phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy kinh tế - xã hội và vươn lên cùng thế giới thì không có con đường nào khác ngoài việc xây dựng được đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Bài toán chiến lược này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với toàn bộ hệ thống giáo dục, trong đó các cơ sở giáo dục đại học giữ vai trò then chốt. Theo Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam được xác định dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong ba đột phá chiến lược, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, “phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” được đặt ở vị trí đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là một mục tiêu, mà là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia “Đột phá chiến lược về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Vũ Thanh Mai nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước cả cơ hội lớn lẫn thách thức chưa từng có. Trên bình diện toàn cầu, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, kinh tế tri thức, kinh tế xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, quản trị và cạnh tranh. Các quốc gia phát triển không chỉ đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, đào tạo mà còn gia tăng thu hút nhân tài, coi đây là yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ở trong nước, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đặt ra đòi hỏi ngày càng cấp bách về nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây được xem là yếu tố chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khoảng cách giữa yêu cầu phát triển và năng lực đáp ứng của nguồn nhân lực Việt Nam vẫn còn rất lớn. Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ hiện mới đạt 28,1%. Năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 59,6% của Thái Lan, 52,8% của Malaysia và chưa tới 20% so với Singapore. Tình trạng thiếu hụt nhân lực trình độ cao diễn ra nghiêm trọng ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, y tế thông minh, công nghiệp bán dẫn… Nếu không có các giải pháp mang tính đột phá, đồng bộ và kịp thời, Việt Nam sẽ khó tận dụng được các cơ hội phát triển mới, thậm chí đứng trước nguy cơ tụt hậu xa hơn. Theo ông Vũ Thanh Mai, nguồn nhân lực chất lượng cao chính là động lực của mọi động lực. Không có đội ngũ nhân lực đủ mạnh, mọi chiến lược về chuyển đổi số, công nghiệp hóa hay khát vọng phát triển đất nước đều khó có thể trở thành hiện thực. NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG TÍCH CỰC Trong bối cảnh đó, giai đoạn 2020-2025 ghi dấu chặng đường đổi mới mạnh mẽ của ngành Giáo dục và Đào tạo, với những chuyển biến rõ nét ở cả giáo dục phổ thông và giáo dục đại học. Những kết quả này gắn chặt với nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, trong đó nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trên cơ sở tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng giáo dục, đào tạo. Ở giáo dục phổ thông, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục được cải thiện. Thành tích của học sinh Việt Nam tại các kì thi Olympic quốc tế và khu vực là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quá trình đổi mới chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Năm 2025, 7 đoàn với 37 lượt học sinh Việt Nam tham dự các kì thi Olympic quốc tế và khu vực đều giành giải, với 13 huy chương Vàng, 16 huy chương Bạc và 8 huy chương Đồng. Đặc biệt, lần đầu tiên tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế, cả 8 thành viên đội tuyển Việt Nam đều đoạt giải, đưa Việt Nam xếp thứ 4/60 quốc gia tham dự. Những kết quả này không chỉ khẳng định năng lực, trí tuệ của học sinh Việt Nam, mà còn cho thấy các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn 2020-2025 đã phát huy hiệu quả thực chất, tạo nền tảng quan trọng cho việc hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. Giáo dục đại học cũng ghi nhận những bước tiến đáng chú ý. Lần đầu tiên, 16 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Năm 2025, số thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 vào các ngành STEM tăng 10,5% so với năm trước, cho thấy sự gia tăng rõ rệt về nhu cầu học tập trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số. Chất lượng nghiên cứu khoa học tại các trường đại học có bước cải thiện đáng kể. Nhiều cơ sở đào tạo và nhóm ngành được xếp hạng cao trong khu vực và thế giới; 6 trường đại học Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng QS thế giới năm 2025 và 6 trường thuộc nhóm đại học châu Á tốt nhất năm 2024. Những con số này phản ánh sự nâng cao năng lực nghiên cứu, sáng tạo tri thức và phát triển học thuật, đồng thời cho thấy giáo dục đại học đang dần khẳng định vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, những thành tựu đạt được trong giai đoạn 2020-2025 thể hiện sự kiên trì, nỗ lực bền bỉ của toàn ngành trong việc quán triệt và triển khai các chủ trương lớn của Đảng về đổi mới giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Một bước đi quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương phát triển nhân lực chất lượng cao là việc Chính phủ ban hành Nghị định số 353, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số. Lần đầu tiên, hệ thống tiêu chí xác định nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao được thiết lập, tạo cơ sở pháp lý cho các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực then chốt này. Nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao được xác định theo 5 nhóm đối tượng, trong đó có hai nhóm gắn trực tiếp với các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu là sinh viên tốt nghiệp và giảng viên, nhà khoa học. Sinh viên tốt nghiệp được xác định là nhân lực chất lượng cao khi tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc các ngành công nghệ số, công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục đại học uy tín trong nước hoặc thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Đối với giảng viên, nhà khoa học, yêu cầu đặt ra là có trình độ tiến sĩ trở lên, giữ vai trò quản lý học thuật hoặc có kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc tốp 500 thế giới. Thực tiễn cho thấy, muốn phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam không thể thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Và để có được đội ngũ nhân lực này, các trường đại học phải thực sự trở thành trung tâm nghiên cứu, sáng tạo và lan tỏa tri thức, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo thuần túy. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vì thế không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục, mà là chiến lược tổng thể của quốc gia, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Trong chiến lược ấy, giáo dục đại học giữ vai trò “đầu tàu”, quyết định khả năng Việt Nam nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức và hiện thực hóa khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. NGHIÊM HUÊ Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu mang tính sống còn đối với tiến trình phát triển đất nước. Tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục đại học không thể chỉ dừng ở đủ chuẩn đầu ra, mà phải hướng tới năng lực làm việc trong môi trường thực, có khả năng thích ứng nhanh với thay đổi công nghệ. Năng lực tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo, thay vì học thuộc - làm theo. Phẩm chất nghề nghiệp, đạo đức, trách nhiệm xã hội, yếu tố quyết định tính bền vững của nguồn nhân lực. Những yêu cầu này sẽ tác động tới yêu cầu tuyển sinh, xây dựng chương trình đào tạo, yêu cầu năng lực đội ngũ, năng lực quản trị của mỗi trường đại học. Nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học ẢNH: HOA BAN Đội tuyển Olympic Tin học Quốc tế 2025 của Việt Nam

