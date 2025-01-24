Báo Tiền Phong số 15

Tổng Thư ký LHQ cảnh báo có thể đưa Israel ra tòa quốc tế U23 Việt Nam đối đầu UAE ở tứ kết TRANG 12 Cần hệ sinh thái đồng bộ THỨ NĂM 0977.456.112 TRANG 2 TRANG 15 TRANG 8-9 TRANG 2 Nông dân chăm chút từng chậu hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026 TRANG 6-7 Được mùa, được giá quất Hội An Nhà vườn TPHCM “nín thở” chờ sức mua Nhộn nhịp làng hoa, cây cảnh lớn nhất miền Tây Niềm tin và khát vọng của người trẻ Khao khát tái hiện hình ảnh Thường Châu 2018 TỔNG CỤC HẬU CẦN - KỸ THUẬT PHẢI TỰ CHỦ CHIẾN LƯỢC TRANG 3+5 thủ phủ hoa Tết CHUYỆN HÔM NAY Ở Đà Nẵng mấy năm gần đây sáng mùng 1 Tết đi dạo bắt gặp những “phố hoa vô chủ”. Là chợ hoa đêm 30 không bán hết, người bán gần sát giao thừa phải về nhà đã lặng lẽ bỏ lại những chậu hoa được xếp ngay ngắn trên góc phố. XEM TIẾ P TRANG 4 Kinh tế hoa n TRÍ QUÂN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA: SIẾT CỘNG ĐIỂM CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ: Có giảm bất bình đẳng trong tuyển sinh? Bà Hà Thị Nga giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam TRANG 16 HỐI HẢ 15/1/2026 Số 15 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại họp báo thông tin về Đại hội XIV của Đảng ẢNH: NHƯ Ý CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẢM BẢO "KẾ THỪA VÀ ỔN ĐỊNH, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN"

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 15/1/2026 Sáng 14/1, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, tới dự buổi lễ và trao danh hiệu Anh hùng tặng Tổng cục. Theo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT), ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Tổng cục Cung cấp. Ngày 13/1/1955, Tổng cục Cung cấp được đổi tên thành Tổng cục Hậu cần. Ngày 10/9/1974, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định thành lập Tổng cục Kỹ thuật. Ngày 24/1/2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định về việc sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và tổ chức lại thành Tổng cục HC-KT. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, từ năm 1950 đến 2025, Tổng cục Cung cấp, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, nay là Tổng cục HC-KT đã được Đảng, Nhà nước tặng 2 Huân chương Sao vàng, 4 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập, 3 Huân chương Quân công hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong hơn 81 năm qua, những chiến công chói lọi, những thành tích đặc biệt xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, có sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành HC-KT. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành HC-KT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị chiến đấu giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, Tổng cục HC-KT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sáp nhập, tổ chức lại cơ quan, đơn vị HC-KT tinh gọn, đồng bộ, thống nhất từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân. Tổng cục cũng xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều đề án, dự án, chương trình kế hoạch có ý nghĩa chiến lược, củng cố, nâng cao tiềm lực thế trận HC-KT quân sự, nâng cao sức mạnh chiến đấu, góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, chính quy, hiện đại. Tổng cục HC-KT đã góp phần quan trọng cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch COVID-19, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm HC-KT cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước; kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để giúp dân trong thiên tai, bão lũ; tham mưu và trực tiếp tham gia cứu trợ nhân đạo quốc tế… “Ghi nhận những chiến công và những thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng, Nhà nước đã phong tặng cho Tổng cục HC-KT danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng xứng đáng, là niềm tự hào lớn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành HC-KT và Quân đội ta”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói. Tổng Bí thư yêu cầu, trong những năm tới, Tổng cục HC-KT tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị mới ban hành. Tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách về công tác HC-KT cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tổng cục phải xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm HCKT phù hợp với chiến lược xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng - an ninh, nhất là các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Tổng cục HC-KT phải tham mưu, triển khai có hiệu quả các đề án, dự án, các chương trình phối hợp đầu tư sản xuất, mua sắm, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, các trang thiết bị kỹ thuật. “Phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất, vũ khí, trang bị HC-KT cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bệnh dịch”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói. Tổng Bí thư cũng lưu ý Tổng cục HC-KT đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm HC-KT trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, sức khỏe cho bộ đội, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Trong kỷ nguyên mới, ngành HC-KT Quân đội phải đi đầu về đổi mới khoa học công nghệ, về tiếp thu những thành tựu mới nhất, hiện đại nhất của trí tuệ của nhân loại để ứng dụng vào sự phát triển HC-KT quân sự và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. “Sản phẩm của Tổng cục và của ngành HCKT Quân đội phải là những sản phẩm chuyên ngành, những sản phẩm lưỡng dụng được nghiên cứu, phát triển, sản xuất trên tinh thần tự tin, tự lực, tự chủ, tự cường và tự hào dân tộc; và đặc biệt nhấn mạnh về tự chủ chiến lược”, Tổng Bí thư lưu ý. NGUYỄN MINH Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, ngành Hậu cần - Kỹ thuật Quân đội phải có những sản phẩm chuyên ngành, lưỡng dụng được nghiên cứu, phát triển, sản xuất trên tinh thần tự tin, tự lực, tự chủ, tự cường và tự hào dân tộc, đặc biệt là tự chủ chiến lược. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Trước đó, trong buổi sáng, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 6 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhất trí thông qua tờ trình giới thiệu bà Hà Thị Nga để Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tân Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, sinh năm 1969; quê quán tại tỉnh Phú Thọ. Bà Hà Thị Nga là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, có trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn. Bà Hà Thị Nga từng kinh qua nhiều vị trí công tác: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30/6/2025, bà Hà Thị Nga được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đó, bà Hà Thị Nga được giới thiệu và Ủy ban Trung ương MTTQ hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến 31/12/2025, bà Hà Thị Nga được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Ngày 14/1/2026, bà Hà Thị Nga được hiệp thương, cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng. Chiều 14/1, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã hiệp thương, cử bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm nổi bật của ngành Hậu cần - Kỹ thuật Quân đội

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh: Trong thời gian qua, công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm Báo chí được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm đầy đủ, hiện đại với đường truyền Internet tốc độ cao, hơn 150 máy tính xách tay, máy tính để bàn, 10 máy in, 2 máy fax, 10 màn hình ti vi cỡ lớn, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về Đại hội. “Tính đến thời điểm hiện nay, có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước; 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính đăng ký tham dự đưa tin về đại hội”, ông Môn nói. Theo ông Lại Xuân Môn, Trung tâm Báo chí đã phối hợp với cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tham gia tác nghiệp, hoạt động tại đại hội, nhất là các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, thực hiện tốt nhất vai trò là cơ quan báo chí chủ nhà, cung cấp tín hiệu truyền hình, phát thanh sạch, cung cấp ảnh cho báo chí khai thác, lan tỏa thông tin về Đại hội XIV. Xây dựng phương án bố trí, điều tiết phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí và trong Hội trường đại hội để ghi hình, chụp ảnh, ghi âm một cách kịp thời, khoa học, trang trọng, trật tự, bảo đảm thông tin nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời đáp ứng những yêu cầu đề ra. Cùng với đó, Trung tâm bảo đảm chu đáo trong việc cung cấp suất ăn, giải khát giữa giờ cho phóng viên, kỹ thuật viên, các bộ phận phục vụ. Về công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng, theo ông Lại Xuân Môn, thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng trên báo chí đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tích cực trong xã hội về Đại hội XIV của Đảng - Đại hội lịch sử, mang tính bước ngoặt của đất nước. Cụ thể, báo chí đã tập trung nêu bật những kết quả, thành tựu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; kết quả, thành tựu đất nước sau 40 đổi mới; tập trung tuyên truyền 7 nghị quyết của Bộ Chính trị thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn đột phá đối với sự phát triển của đất nước; nêu bật những đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế, truyền thông quốc tế về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 40 năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; phản ánh không khí vui tươi phấn khởi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của dân tộc… TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG 3 n Thứ Năm n Ngày 15/1/2026 THỜI SỰ 1.586 ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI Chiều 14/1, tại Trung tâm Báo chí đã diễn ra Họp báo thông tin về Đại hội XIV của Đảng. Tại họp báo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thông tin về một số thông tin cơ bản về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, với phương châm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 - 25/1/2026. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Chủ đề của Đại hội là: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Cùng với đó là Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Về quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành với một tinh thần đổi mới. HÀI HÒA, HỢP LÝ GIỮA TIÊU CHUẨN VÀ CƠ CẤU Về công tác chuẩn bị Văn kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện một bước cải cách quan trọng, tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng, thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Văn kiện có chương trình hành động kèm theo xác định rõ từng đề án, tiến độ, trách nhiệm thực hiện, đảm bảo nghị quyết có thể thực hiện ngay sau đại hội. “Dự thảo Văn kiện đã được gửi lấy ý kiến nhân dân, thu hút gần 14 triệu ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng dân”, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ. Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, theo Thường trực Ban Bí thư, công tác nhân sự được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch. Đồng thời, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ; đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển. “Trong đó, đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, công tác nhân sự được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch. Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Trung tâm Báo chí Đại hội XIV chính thức khai trương. Đây là một trong những sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội XIV của Đảng. Công tác nhân sự đảm bảo "kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển" Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại họp báo thông tin về Đại hội XIV của Đảng ẢNH: NHƯ Ý Phóng viên đặt câu hỏi tại họp báo ẢNH: BTG Về công tác tổ chức phục vụ đại hội, theo Thường trực Ban Bí thư, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Công tác hậu cần chuẩn bị chu đáo; công tác đảm bảo an ninh, an toàn được triển khai quyết liệt, toàn diện. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai sớm, bài bản, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng ẢNH: NHƯ Ý THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRẦN CẨM TÚ:

4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 15/1/2026 Sáng 14/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đôn đốc, triển khai thỏa thuận, cam kết quốc tế trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, nhiệm kỳ 2021-2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, trong nhiệm kỳ 20212025, Việt Nam và các đối tác đã ký tổng cộng 927 cam kết, thỏa thuận, trong đó riêng năm 2025 ký gần 350 thỏa thuận, cao hơn hẳn so với giai đoạn trước đó. Bên cạnh việc đa dạng hóa về lĩnh vực, nội dung các cam kết, thỏa thuận ngày càng bám sát và gắn kết trực tiếp với những ưu tiên chiến lược của đất nước như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững… cũng như các vấn đề chuyên sâu như thành lập trung tâm tài chính quốc tế, phát triển ngành bán dẫn… Trong đó, Việt Nam đã ký thêm 2 FTA với UAE và Israel, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt kỷ lục 930 tỷ USD, trong khi của năm 2020 là 545 tỷ USD. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, việc ký kết và thực hiện các cam kết quốc tế luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngày 24/12/2025, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 56 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế. KHÔNG ĐỂ LỠ THỜI CƠ Thủ tướng cho rằng, những thỏa thuận, cam kết quốc tế Việt Nam ký kết thành công thời gian qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, là minh chứng sống động, kết quả cụ thể của hoạt động đối ngoại, vừa là công cụ để mở rộng, tăng cường quan hệ với các nước và đối tác, hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước. Thủ tướng cũng thẳng thắn đánh giá, việc triển khai các cam kết, thoả thuận quốc tế vẫn còn hạn chế, vướng mắc cả trong khâu ký kết, triển khai và giám sát thực hiện. Thủ tướng chỉ rõ, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, việc huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước ngày càng mang ý nghĩa quan trọng; không để lỡ mất thời cơ đối với những vấn đề mang lợi ích chiến lược của đất nước. Do đó, việc nâng cao hiệu quả ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế là yêu cầu cấp thiết, vừa nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam; vừa góp phần thiết thực vào các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng cơ chế đo lường cụ thể bằng KPI để đánh giá tình hình ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế; kịp thời có báo cáo giải trình với các cấp có thẩm quyền về tình hình thực hiện các cam kết quốc tế, nhất là trong những trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc; xác định thứ tự ưu tiên và lộ trình triển khai cụ thể để tham mưu lãnh đạo cấp cao quan tâm chỉ đạo, giám sát, bố trí nguồn lực… Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả, đồng bộ các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, hội nhập quốc tế; các quyết sách mang tính đột phá của Bộ Chính trị mới ban hành, đặc biệt là Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chỉ thị số 56 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế. Các bộ, ngành, địa phương quyết liệt rà soát tổng thể các cam kết quốc tế đã ký kết và đang triển khai thực hiện; đánh giá cụ thể những mặt đã làm được, những tồn tại, nguyên nhân; xác định giải pháp khắc phục; rà soát, đánh giá tính tương thích giữa các cam kết và quy định trong nước; xây dựng lộ trình triển khai cụ thể để bảo đảm thực thi hiệu quả… Các chủ thể liên quan phải đẩy mạnh nghiên cứu đối tác, thị trường, xu thế toàn cầu mới nổi để kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương ký kết các thỏa thuận, cam kết mới phù hợp với tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, nhu cầu hợp tác của đôi bên. Thủ tướng yêu cầu chủ động chuẩn bị nguồn lực đối ứng sẵn sàng cho việc ký kết và triển khai các cam kết, thỏa thuận; nhất là phương án bố trí nguồn lực tài chính và nhân lực, không để lỡ thời cơ hợp tác khi các đối tác quốc tế bày tỏ quan tâm. Thủ tướng yêu cầu chủ động, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong khâu triển khai thực hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý kịp thời khó khăn; xây dựng các nền tảng số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ nhận diện các cơ hội hợp tác mới, tối ưu hóa quy trình đàm phán, ký kết, đồng thời quản lý thông tin, tiến độ thực hiện các cam kết, thỏa thuận đã ký kết… BÌNH GIANG Việt Nam và các đối tác ký tổng cộng 927 cam kết và thỏa thuận trong giai đoạn 5 năm qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải xây dựng cơ chế đo lường cụ thể bằng KPI để đánh giá tình hình ký kết và triển khai. Xây dựng KPI để đánh giá tình hình ký kết, triển khai các cam kết quốc tế Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ẢNH: VGP CHUYỆN HÔM NAY Chứ không giận dữ đập phá hoa để “dằn mặt” người mua cố tình ép giá như vẫn thấy ở nhiều nơi. Những chậu hoa “ế” ấy làm đẹp thêm phố phường qua một cái Tết, trước khi được vệ sinh môi trường dọn đi. Đó là hành vi văn hóa đáng trân trọng, nhưng không phải ai cũng đồng tình, nhất là giới kinh doanh hoa Tết. Như mới năm ngoái thôi, “nỗi niềm hoa Tết” tại thị trường lớn bậc nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh vẫn lại tình trạng “thà đập bỏ (hoa) còn hơn bán rẻ mạt!”. Đập phá, hủy hoại hoa nhằm tránh tạo tiền lệ xấu, khi nhiều người mua hoa cứ cố tình cò kè trả giá rồi “thi gan” đợi đến sát giao thừa chủ hoa không kiên nhẫn nổi đành bán rẻ như cho để còn về nhà! Dẫu có phản văn hóa nhưng lại bảo vệ “quy luật thị trường” (!?). Chúng ta có kinh tế biển, kinh tế rừng, kinh tế du lịch, công nghiệp văn hóa,... thì cũng có một nền kinh tế hoa. Đất nước bốn mùa hoa trái tốt tươi, không thể đếm hết những làng hoa, vựa hoa lớn trên khắp các vùng miền. Nhưng con số thống kê (đến tháng 5/2025) cho biết cả nước hiện có 45.000 hec-ta trồng hoa, cây cảnh, với giá trị sản xuất lên tới 45.000 tỷ đồng/năm, tương đương mỗi hec-ta bình quân thu về 1 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đã vượt mốc 100 triệu USD. Tính đến năm 2024, diện tích trồng hoa, cây cảnh đã tăng gấp 8 lần so với năm 2000. Hoa, cây cảnh đang chờ được công nhận là ngành hàng kinh tế chính thức trong cơ cấu trồng trọt quốc gia. Tất nhiên nền kinh tế hoa cũng không chỉ có hoa Tết. Nhưng có thể nói nghề hoa Tết vẫn được xem là “bộ mặt” của nền kinh tế thú vị này. Hiếm có thị trường nào đỏng đảnh và “đau tim” hơn là hoa Tết, khi hầu như vẫn dựa vào may rủi. Phụ thuộc vào thời tiết, vào biến động túi tiền cũng như... cảm hứng của người mua. Có những năm thời tiết thuận lợi, chủ hoa lẫn thương lái cười tươi như...hoa, nhưng phút chót lại khóc hận, vì thị trường trở mặt quá nhanh, nhiều lúc “không hiểu vì lý do gì?!”. Những cuộc “giải cứu hoa Tết” của cộng đồng mạng cũng không phải hiếm. Có nhiều ý kiến, như hoa Tết có phải do người bán hét giá nên mới bị người mua ép giá? Hay như đề nghị về một loại giá niêm yết để thuận mua vừa bán, thì cũng có lập luận ngược lại, rằng mỗi chậu hoa mang mỗi vẻ đẹp và cá tính khác nhau, làm gì có chuyện đồng giá? Có công nghiệp văn hóa là phim ảnh, sân khấu biểu diễn, thì cũng có nông nghiệp văn hóa, là hoa. Tùy bút Nguyễn Tuân kể về chợ hoa Hà Nội sơ tán từ Cống chéo Hàng Lược quen thuộc sang Đường Thành. Chợ hoa Tết Hà Nội thời chống Mỹ “... Hoa đi đến đâu là ở đấy hay ngay lên, tươi ngay lên... Xuân mới, hoa mới, chợ mới, nhưng người quen thì vẫn cũ. Tài thế, cứ ra chợ hoa Tết là gặp lại bằng hết”. Làm cho nền kinh tế hoa giàu hàm lượng văn hóa hơn thực chất cũng là phát huy lợi thế đặc biệt của vẻ đẹp và làn hương trời đất này. Tết đang đến, mong người làng hoa, người kinh doanh hoa mua may bán đắt, không còn những “phố hoa vô chủ” bất đắc dĩ nữa. TQ Kinh tế hoa TIẾP THEO TRANG 1

5 n Thứ Năm n Ngày 15/1/2026 GIỚI TRẺ BỐN NHÓM HÀNH ĐỘNG CỐT LÕI Dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột phát triển. Trong bức tranh ấy, thanh niên được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo, là lực lượng xung kích đưa đất nước phát triển. Vậy, thanh niên cần làm gì để phát huy vai trò tiên phong của mình, đặc biệt trên các lĩnh vực khởi nghiệp, chuyển đổi số và sáng tạo? Theo TS. Phạm Giang Nam (Đại học Phenikaa), đây không chỉ là sự ghi nhận vai trò của thế hệ trẻ, mà quan trọng hơn, là một yêu cầu rất cụ thể về trách nhiệm và hành động. “Khi thanh niên được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, điều đó đồng nghĩa với việc mỗi người trẻ cần tự xác định rõ mình phải làm gì, đóng góp ra sao cho những ưu tiên lớn của đất nước”, anh Nam chia sẻ. Từ góc nhìn của một nhà khoa học trẻ, TS. Nam cho rằng, để phát huy thực chất vai trò xung kích trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên cần tập trung vào bốn nhóm hành động cốt lõi. Trước hết là chủ động trang bị năng lực nền tảng của kỷ nguyên số, đặc biệt là tư duy số, tư duy dữ liệu, năng lực công nghệ và khả năng học tập suốt đời. Trong bối cảnh khoa học - công nghệ thay đổi nhanh chóng, việc chỉ “biết công nghệ” là chưa đủ; người trẻ cần hiểu bản chất, làm chủ công nghệ và biết vận dụng tri thức đó để giải quyết những bài toán thực tiễn của đất nước. Cùng với việc làm chủ tri thức và công nghệ, thanh niên cần mạnh dạn dấn thân vào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp dựa trên nền tảng tri thức, đặc biệt là khởi nghiệp công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với những lĩnh vực ưu tiên của đất nước như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, y tế, giáo dục hay nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, người trẻ làm khoa học cần vượt qua tư duy nghiên cứu thuần túy hàn lâm, tăng cường kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu - ứng dụng - thị trường. Khi kết quả nghiên cứu không chỉ dừng lại trên các công bố khoa học mà được đưa vào thực tiễn, khoa học và công nghệ mới thực sự phát huy vai trò là động lực của tăng trưởng và phát triển bền vững. Cuối cùng, TS. Phạm Giang Nam nhấn mạnh vai trò của bản lĩnh chính trị, đạo đức khoa học và khát vọng cống hiến. Với người làm khoa học, mọi lựa chọn nghề nghiệp và học thuật cần được đặt trên nền tảng lợi ích quốc gia - dân tộc, tránh chạy theo thành tích ngắn hạn hay sự dễ dãi trong nghiên cứu. Đặt mình trong bối cảnh ấy, TS. Phạm Giang Nam xác định ba giá trị then chốt làm kim chỉ nam cho con đường nghiên cứu và cống hiến của bản thân: Trách nhiệm - Bản lĩnh - Phụng sự. Trách nhiệm, bởi tri thức khoa học không chỉ để khẳng định cá nhân, mà phải góp phần giải quyết những vấn đề lớn của đất nước như nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, quản trị thông minh và phát triển bền vững. Bản lĩnh, để dám theo đuổi những hướng nghiên cứu khó, mới, có chiều sâu, không thỏa hiệp với sự dễ dãi. Và phụng sự, là gắn sự nghiệp nghiên cứu cá nhân với khát vọng phát triển quốc gia, với mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 mà Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng đã xác lập. Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong hướng nghiên cứu chuyên môn mà TS Nam đang theo đuổi. Hiện, anh tập trung vào lĩnh vực sàng lọc thuốc và các hoạt chất có hoạt tính sinh học cao dựa trên tri thức dược học dân tộc, hóa học thực vật, dược lý học và các sản phẩm tự nhiên có nguồn gốc từ vi sinh vật, động vật biển. Đây là lĩnh vực then chốt nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên Việt Nam, đóng góp cho kinh tế xanh, y tế cộng đồng, phù hợp với định hướng trong văn kiện Đại hội XIV về khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên biển và phát triển công nghệ cao. Từ hướng nghiên cứu này, anh Nam và cộng sự đã đạt được một số kết quả nổi bật, như phát hiện các hoạt chất từ cây thuốc dân gian Việt Nam có hoạt tính chống ung thư, cũng như các hợp chất từ động vật biển Việt Nam có hoạt tính kháng khuẩn, kháng ký sinh trùng. Bên cạnh đó, anh Nam còn tham gia các dự án nghiên cứu tại châu Âu nhằm phát triển kháng sinh mới từ nguồn tài nguyên vi sinh vật biển. Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Một hướng đi trọng tâm mà anh Nam theo đuổi là tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn nhằm tạo ra những đột phá trong sàng lọc, phát hiện hợp chất tự nhiên phục vụ nghiên cứu dược liệu, phát triển thuốc. Thông qua việc kết hợp các cơ sở dữ liệu lớn về cấu trúc hóa học, hoạt tính sinh học, dữ liệu “omics” và tri thức y - dược truyền thống, các mô hình học máy, học sâu có thể dự đoán nhanh hoạt tính sinh học, độc tính và khả năng tương tác đích của hàng triệu hợp chất. ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GẮN VỚI PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC Cách đây 5 năm, anh Lê Anh Tiến, Tổng Giám đốc CTCP công nghệ Bot bán hàng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với tư cách một đại biểu trẻ. “Khi ấy, đó là niềm vinh dự, tự hào lớn, nhưng cũng là trải nghiệm mang nhiều cảm xúc cho tôi. Hôm nay, khi đất nước đang hướng tới Đại hội XIV của Đảng, cảm xúc ấy được chuyển hoá lớn hơn bằng việc xác định cho mình tinh thần trách nhiệm của một người trẻ trong thời đại mới cần phải làm gì trước ngưỡng cửa lịch sử của đất nước, với mục tiêu phát triển cao và bền vững trong kỷ nguyên mới”, anh Tiến bày tỏ. Theo anh Tiến, bối cảnh đất nước bước vào Đại hội XIV cho thấy một thực tế: Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt phát triển mới. Những mục tiêu được đặt ra cao hơn, dài hạn hơn và đòi hỏi năng lực thực thi mạnh mẽ hơn. Đảng và Nhà nước tin tưởng đặt thanh niên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. “Niềm tin chỉ thực sự có giá trị khi được đáp lại bằng năng lực và hành động cụ thể. Nếu người trẻ không chuyển hóa được niềm tin ấy thành kết quả thực tiễn, thì chính chúng tôi sẽ là người đánh mất cơ hội của thế hệ mình”, anh Tiến nói. Cũng theo anh Tiến, thách thức lớn nhất của người trẻ hiện nay không nằm ở thiếu điều kiện hay cơ hội, mà nằm ở tư duy trách nhiệm. Trách nhiệm thể hiện ở khả năng làm việc đến cùng, theo đuổi mục tiêu dài hạn và chấp nhận áp lực khi đảm nhận vai trò dẫn dắt. “Người trẻ trong kỷ nguyên mới không thể chỉ giỏi thích nghi, mà phải đủ bản lĩnh để kiến tạo; không thể chỉ nhanh nhạy với xu hướng, mà phải tạo ra giá trị có chiều sâu và bền vững cho xã hội”, anh Tiến nói. Anh Tiến cho rằng, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng kinh tế tư nhân vững mạnh, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế hay gìn giữ các giá trị văn hóa, con người Việt Nam - tất cả đều cần sự nhập cuộc thực chất của người trẻ, bằng năng lực chuyên môn, bằng tư duy đổi mới và bằng đạo đức nghề nghiệp. Trong vai trò là một người trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, đang điều hành doanh nghiệp Bot Bán Hàng - nền tảng Chatbot bán hàng số 1 tại Việt Nam với hơn 10 triệu người dùng từ nhiều quốc gia, anh Tiến tự đặt ra một cam kết rõ ràng hơn cho chính mình. Đó là tiếp tục theo đuổi con đường đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu phát triển của đất nước; xây dựng các giá trị kinh doanh và công nghệ không chỉ phục vụ tăng trưởng, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế. Bên cạnh đó, lan tỏa tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và dài hạn tới cộng đồng người trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ đang khởi nghiệp tự tin dấn thân trên con đường làm giàu cho bản thân và đất nước. LƯU TRINH Người trẻ Việt ở trong và ngoài nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin, kỳ vọng và cả quyết tâm hành động để góp sức trẻ hiện thực hóa những mục tiêu lớn đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Người trẻ cần làm chủ công nghệ để giải quyết những bài toán thực tiễn của đất nước ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Niềm tin và khát vọng của người trẻ “Tôi tin rằng, Đại hội XIV của Đảng sẽ là dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới, nơi khát vọng vươn mình của dân tộc được cụ thể hóa bằng những quyết sách mạnh mẽ và tầm nhìn dài hạn. Người trẻ chúng tôi sẽ hành động bằng tinh thần học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất… miệt mài, sáng tạo, đột phá trên từng lĩnh vực để góp sức trẻ đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới”. Anh LÊ ANH TIẾN, Tổng giám đốc CTCP công nghệ Bot bán hàng

6 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 15/1/2026 TẤT BẬT “VỖ” HOA Những ngày này, dọc theo tuyến đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao ở Sa Đéc, làng hoa, cây cảnh lớn nhất miền Tây, không khí lao động trở nên nhộn nhịp. Sau thành công của Festival Hoa - Kiểng lần thứ II, người dân Sa Đéc không nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào việc “vỗ” hoa cho kịp bung sắc phục vụ Tết. Tại các nhà vườn, nông dân miệt mài sửa dáng, tạo thế cho những chậu bonsai, chăm sóc những giàn hoa trên cao cho kịp nở đúng dịp. Làng hoa Sa Đéc có hơn 4.000 hộ sản xuất với diện tích hơn 946ha hoa, kiểng (cây cảnh), gần 2.000 giống hoa các loại. Trong đó, các loại hoa đặc trưng như cúc mâm xôi, cúc tiger, hoa hồng, vạn thọ... đang được người dân tập trung chăm chút để đảm bảo hoa nở vào dịp Tết. Ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa, kiểng Tân An, phường Sa Đéc, cho biết, Tổ hợp tác trồng khoảng 300.000 giỏ hoa các loại để cung ứng cho thị trường Tết năm nay. Các thành viên hỗ trợ, trao đổi kỹ thuật và giúp đỡ nhau về vốn, cây giống, sự hợp tác giúp nhà vườn giảm đáng kể chi phí đầu tư. Năm nay, không chỉ tập trung các giống hoa truyền thống như cúc mâm xôi, cúc đại đóa, vạn thọ, Tổ hợp tác còn chuẩn bị thêm nhiều sản phẩm mới, hướng đến thị trường du lịch và nhu cầu trang trí tiểu cảnh. Tại xã Chợ Lách, thủ phủ cây giống, hoa kiểng của tỉnh Vĩnh Long, các mặt hàng hoa Tết năm nay tiêu thụ tốt hơn năm trước, giá cả cũng khả quan hơn. Nhà vườn đang chuẩn bị vào cao điểm cung ứng cho thị trường Tết trên khắp cả nước. Chị Nguyễn Thị Thiểm (ấp An Hòa, xã Chợ Lách) cho biết, gia đình chị sản xuất nhiều loại hoa kiểng bán Tết, trong đó đa số cúc mâm xôi. Gia đình chị năm nay có 1.700 cặp chậu cúc đạt chuẩn loại 1 đã được đặt cọc thu mua với giá 180.000 đồng/ cặp, bắt đầu giao để chuyển ra Hà Nội. BÁN CHẠY, GIÁ CAO Các loại hoa, cây cảnh của nhà vườn tại Chợ Lách được thị trường ưa chuộng, tới nay đã được đặt mua nhiều như cúc, vạn thọ, mào gà… đạt 95% sản lượng; tắc (quất) cảnh đạt khoảng 90%; mai vàng, hoa giấy khoảng 80%. Nhìn chung các mặt hàng hoa Tết năm nay tiêu thụ tốt hơn năm trước, giá cũng cao hơn. Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, cho biết, sản lượng trái cây, cây giống, hoa kiểng năm nay đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, địa phương cũng đối mặt Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), nơi vừa được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đang bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Festival hoa vừa khép lại, người trồng hoa nơi đây lại hối hả chăm chút cho từng sản phẩm với kỳ vọng một vụ mùa sung túc, mang bản sắc của làng nghề di sản trăm năm. Nhộn nhịp làng hoa, cây cảnh lớn nhất HỐI HẢ THỦ PHỦ Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, các làng hoa truyền thống ở Huế trở nên khẩn trương, tất bật hơn bao giờ hết. Người trồng hoa gấp rút bám vườn, chạy đua từng ngày với thời vụ, mong cứu vãn vụ hoa Tết vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ lịch sử cuối năm 2025. Tại phường Vỹ Dạ, một trong những vùng trồng hoa lớn của thành phố, có khoảng 120 hộ nông dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, nước ngập sâu làm hư hỏng hàng nghìn chậu hoa, nhiều vườn gần như mất trắng, tổng thiệt hại ước tính gần 5 tỷ đồng. Sau mưa lũ, những ngày này, ông Nguyễn Viết Khoa (tổ dân phố Dạ Lê Chánh) vẫn miệt mài bám vườn. Hơn 600 chậu cúc của gia đình dù đã được kê cao nhưng vẫn bị thiệt hại khoảng 30%. Để cứu hoa, ông thường xuyên xử lý kích rễ, trồng dặm, căng lưới, tỉa bỏ nụ phụ để cây dồn dinh dưỡng nuôi nụ chính. Ông Khoa cho biết: “Hai tháng trước, toàn bộ hoa trồng cho thị trường Tết đều bị ngập, nguy cơ thối rễ rất cao, gây mất trắng. Gia đình phải tăng cường chăm sóc, xử lý kỹ thuật để cây hồi phục, hy vọng kịp ra hoa đúng dịp”. Không riêng Vỹ Dạ, phường Dương Nỗ, “thủ phủ” hoa lớn nhất Huế, cũng có hơn 10ha ruộng hoa bị ngập úng, nhiều diện tích buộc phải phá bỏ hoàn toàn. Để không đứt gãy vụ hoa Tết, nông dân nhanh chóng chuyển sang trồng các giống hoa ngắn ngày, đặc biệt là hoa cúc. Ông Nguyễn Dũng, một hộ trồng hoa lâu năm tại Dương Nỗ, cho biết, năm nay gia đình trồng lại khoảng 6-7 loại hoa sau mưa lũ, Tại các nhà vườn trồng quất cảnh ở phường Hội An Tây, quất đang vào độ chín đẹp. Người dân tất bật tỉa cành, chỉnh dáng, chăm sóc từng chậu quất để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Năm nay, quất Hội An được đánh giá trúng mùa, cây sinh trưởng tốt, tán tròn đều, quả sai, màu sắc bắt mắt. Nhờ chất lượng ổn định, sức mua tăng mạnh so với cùng kỳ, nhiều thương lái đã chủ động tìm đến tận vườn đặt cọc từ sớm, tạo tâm lý yên tâm, phấn khởi cho bà con. Chị Nguyễn Thị Sáu, chủ vườn quất tại phường Hội An Tây, cho biết vườn quất với hơn 1.000 chậu của gia đình đã được thương lái đặt mua gần hết. Hiện gia đình chỉ giữ lại một số chậu để trưng bày và bán lẻ cho khách chơi Tết. “So với mọi năm, năm nay giá quất tốt hơn. Vườn quất của gia đình đã tiêu thụ khoảng 80%, số còn lại chủ yếu là quất nhỏ nên bán rất nhanh, nhiều khách đã đặt cọc trước. Giá quất dao động từ 1-3 triệu đồng/chậu, tùy kích cỡ. Quất năm nay quả to, tròn, màu đẹp”, chị Sáu chia sẻ. Chung niềm vui, ông Nguyễn Văn Dũng, trú thôn Cụm Nam, phường Hội An Tây, cho hay gia đình ông trồng khoảng 500 chậu quất cảnh; nhiều thương lái từ Quảng Trị, Gia Lai, Huế và Đà Nẵng đã tìm đến tận vườn để đặt cọc mua với số lượng lớn. Đầu ra thuận lợi, giá cả ổn định giúp người trồng quất thêm yên tâm sản xuất. Theo ông Dũng, để quất chín đều, đẹp đúng dịp Tết, ngoài việc vun xới, tưới nước thường xuyên, người trồng còn phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, linh hoạt điều chỉnh các khâu chăm sóc. Vụ Tết năm nay, phường Hội An Tây có gần 700 hộ dân trồng hơn 200.000 chậu quất cảnh các loại, tăng khoảng 40.000 chậu so với Tết năm ngoái. Sau mỗi vụ Tết, nhiều hộ trồng quất thu về hàng trăm triệu đồng, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Ông Mai Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hội An Tây, cho biết, nhiều năm qua, địa phương luôn đồng hành với bà con thông qua việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc quất, giúp họ yên tâm sản xuất. Thời điểm này, người trồng quất tiếp tục tập trung uốn cành, tạo dáng, hoàn thiện sản phẩm để chuẩn bị đưa ra thị trường Tết. “So với những năm trước, vụ Tết năm nay diện tích và số lượng quất tăng lên. Cây quất đang đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, giúp đời sống người dân ngày càng ổn định hơn”, ông Hùng nói. DUY QUỐC Niềm vui từ danh hiệu Di sản quốc gia Mùa hoa Tết năm nay càng thêm ý nghĩa khi nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc chính thức được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những trăn trở, nỗ lực của cả chính quyền và người nông dân địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Huỳnh Minh Tuấn, khẳng định, danh hiệu này không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với sinh kế bền vững. Sau Festival, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kết nối doanh nghiệp, nhà khoa học để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp hoa Sa Đéc vươn xa hơn nữa. Nông dân chăm chút từng chậu hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026 Được mùa, được giá quất Hội An Nhiều chủ vườn phấn khởi khi khoảng 80% lượng quất tại vườn đã được đặt cọc Những ngày này, không khí tại các làng quất cảnh truyền thống ở Hội An (TP. Đà Nẵng) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Niềm vui được mùa, được giá lan tỏa khắp các nhà vườn. Nông dân Huế “lấy ngắn Sau mưa lũ gây gián đoạn thời vụ, nhiều diện tích hoa Tết ở TP. Huế đứng trước nguy cơ thất bát. Nông dân chuyển sang trồng giống hoa ngắn ngày, tăng cường chăm bón, điều tiết chiếu sáng, chạy đua với thời gian để hoa kịp nở đúng dịp Tết, hy vọng gỡ gạc phần nào.

