Báo Tiền Phong số 14

THỨ TƯ 14/1/2026 Số 14 0977.456.112 TRANG 5 TRANG 14-15 TRANG 10 TRANG 8-9 TRANG 3 Ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam Hà Nội lên lịch sáng tạo quanh năm CHUYỆN HÔM NAY Vượt qua giới hạn XEM TIẾP TRANG 14 n NGUYÊN PHONG Để chọn ra điểm nhấn ấn tượng nhất trong chiến tích của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 đến thời điểm hiện tại thì đó là khả năng vượt qua giới hạn bản thân, của từng cầu thủ và cả tập thể đội bóng. TRANG 12 TRANG 2 Giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội ÔNG TRUMP TẠM HOÃN HÀNH ĐỘNG QUÂN SỰ ĐỂ CHỜ PHẢN ỨNG CỦA IRAN THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: U23 Việt Nam lần đầu tạo thành tích toàn thắng 3 trận ở vòng bảng U23 châu Á ẢNH: AFC CHIẾN TÍCH LỊCH SỬ TRANG 4 Các nghị quyết chiến lược sẽ đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững GIẢM GIÁ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, CHUNG CƯ XUỐNG MỨC HỢP LÍ VỤ TAI NẠN LÀM NỮ SINH TỬ VONG Ở VĨNH LONG: Phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm U23 VIỆT NAM HLV Kim Sang-sik lập kỉ lục U23 Việt Nam được FIFA ca ngợi Báo chí Saudi Arabia thất vọng

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 14/1/2026 Sáng 13/1, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương. Nhân sự được giới thiệu thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội. Hội nghị đã nghe phổ biến các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; các trường hợp không được ứng cử; danh sách trích ngang 122 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương. Ngoài các tiêu chuẩn được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, người ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện và độ tuổi được quy định tại Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Qua nghiên cứu hồ sơ và đối chiếu các quy định về tiêu chuẩn, các cử tri cho rằng, các nhân sự được giới thiệu ứng cử đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, sức khỏe và mức độ tín nhiệm. Đối với các nhân sự được giới thiệu tái cử, đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự cống hiến qua một hoặc nhiều nhiệm kỳ Quốc hội, đóng góp rất hiệu quả, trách nhiệm, quyết liệt góp phần vào thành công của các nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ. Đối với các trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu, cử tri nhận thấy đều là các lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị tham mưu giúp việc, đã có cống hiến nhiều năm, có đầy đủ hiểu biết, kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội, có đầy đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng các điều kiện đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội. Tại hội nghị, đại diện người được giới thiệu ứng cử bày tỏ nhận thức sâu sắc về những yêu cầu đặt ra đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đòi hỏi mỗi đại biểu phải luôn giữ cho mình tinh thần cầu thị, lắng nghe đa chiều, không né tránh vấn đề khó, đặt lợi ích chung của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách. LUÂN DŨNG Hội nghị đã nhất trí 100% thông qua danh sách gồm 122 nhân sự được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tại Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” sáng 13/1, ông Trần Đình Thiên đánh giá mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam đang dần hình thành với những động lực ngày càng rõ nét, nếu được thực thi hiệu quả sẽ mở ra dư địa tăng trưởng rất lớn trong giai đoạn tới. Mô hình này dựa trên ba trụ cột chính: khu vực tư nhân được nhìn nhận đúng và trao không gian phát triển tương xứng; khoa học - công nghệ lần đầu tiên được xác lập là lực lượng sản xuất nền tảng, vừa là mục tiêu vừa là công cụ phát triển; hạ tầng được đầu tư theo cách tiếp cận hệ thống, có ưu tiên và liên kết chặt chẽ. Tuy nhiên, theo ông Thiên, thách thức lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở năng lực thực thi. Ông Thiên nhấn mạnh, chỉ khi những tư duy, chủ trương và nghị quyết đúng đắn được chuyển hóa thành hành động cụ thể, hiệu quả, nền kinh tế mới có thể đạt được tăng trưởng cao không chỉ về quy mô mà còn về chất lượng, hiệu quả và sử dụng tối ưu các nguồn lực trong giai đoạn 2026-2030. “Với tinh thần của các nghị quyết đã được đưa ra, tôi tin rằng nếu thành công, điều này sẽ đảm bảo đất nước phát triển không chỉ về số lượng mà còn về hiệu quả, về cách sử dụng tối ưu nguồn lực”, ông Thiên kỳ vọng. Từ góc độ tài chính - ngân hàng, ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc Ngân hàng OCB - cho rằng, tư duy “quyết định nhanh - triển khai nhanh - chịu trách nhiệm rõ ràng” đang dần trở thành thông lệ mới trong hệ thống ngân hàng. Việc phân quyền mạnh hơn, áp dụng phương pháp quản trị linh hoạt và phát triển các sản phẩm tín dụng dựa trên dòng tiền đã góp phần cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp. Bên cạnh đó, tín dụng xanh được đánh giá vừa là trách nhiệm xã hội, vừa là cơ hội kinh doanh, giúp ngân hàng tăng trưởng ổn định và kiểm soát rủi ro tốt hơn. Ở góc độ thu hút đầu tư nước ngoài, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc - cho rằng, môi trường đầu tư tại Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực nhờ tiến độ ra quyết định và triển khai dự án được cải thiện. Tuy nhiên, ông Tâm cũng lưu ý sự cần thiết của việc gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao giá trị gia tăng trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn. NGỌC MAI Ba trụ cột mô hình tăng trưởng mới PGS.TS Trần Đình Thiên - thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cho biết, mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam đang dựa trên ba trụ cột chính: Khu vực tư nhân; khoa học - công nghệ; hạ tầng được đầu tư theo cách tiếp cận hệ thống, có ưu tiên và liên kết chặt chẽ. Thông qua danh sách 122 nhân sự ở Trung ương Hội nghị đã biểu quyết, nhất trí 100% thông qua danh sách gồm 122 nhân sự được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương. Giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội Tại hội nghị, các cử tri đã nghe ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; giới thiệu danh sách người dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI, gồm: Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của các nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiều cử tri phát biểu, khẳng định, các nhân sự dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực trong công tác, đảm bảo năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu các ông, bà: Bùi Thị Minh Hoài, Hà Thị Nga, Nguyễn Thái Học tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu các ông, bà: Vũ Văn Tiến, Nguyễn Quỳnh Liên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI. TRƯỜNG PHONG GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH KHÓA XVI: Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách 122 người được giới thiệu ứng cử ẢNH: PHẠM THẮNG Sáng 13/1, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

3 n Thứ Tư n Ngày 14/1/2026 THỜI SỰ ĐẦU TƯ CHO VĂN HÓA LÀ ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết xác định quan điểm: Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hoà, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Tạo lập môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại. Phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự chủ, tự cường dân tộc, đề cao đạo đức, tài năng, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến vì sự phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ văn hoá, doanh nhân đóng vai trò quan trọng, đồng thời đề cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sự nghiệp phát triển văn hoá vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, đồng thời cũng là yêu cầu cấp bách, cần được tiến hành chủ động, tích cực, sáng tạo, kiên trì, thường xuyên và phù hợp với điều kiện thực tế khách quan. Nghị quyết nêu rõ, đầu tư cho văn hoá là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc. Đổi mới căn bản, toàn diện tư duy về huy động mọi nguồn lực để phát triển văn hoá, trong đó nguồn lực nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, nguồn lực xã hội, khu vực tư nhân là động lực quan trọng; thể chế đóng vai trò then chốt, nhất là cơ chế, chính sách đột phá để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho văn hoá, thu hút, trọng dụng nhân tài. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hoá. Phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hoá, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; nhận thức và xử lý hài hoà, hiệu quả các mối quan hệ nội tại của văn hoá: Giữa “xây” và “chống”; truyền thống và hiện đại; dân tộc và quốc tế; bảo tồn và phát triển; đại chúng và bác học; đời sống thực và không gian số; dữ liệu mở và bảo đảm an ninh, chủ quyền văn hoá số. HÌNH THÀNH TỪ 5-10 THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA Trong số các mục tiêu đến năm 2030, nghị quyết xác định phát triển các ngành công nghiệp văn hoá đóng góp 7% GDP; hình thành từ 5 - 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hoá trong các lĩnh vực có tiềm năng, như: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hoá, thiết kế và thời trang,... Xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hoá quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật. Thành lập thêm từ 1 - 3 trung tâm văn hoá Việt Nam tại nước ngoài, ưu tiên các địa bàn đối tác chiến lược toàn diện. Phấn đấu thêm 5 di sản văn hoá được UNESCO công nhận, ghi danh. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của phát triển; các giá trị văn hoá giữ vai trò nền tảng, chuẩn mực và được thẩm thấu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Công nghiệp văn hoá, kinh tế sáng tạo thực sự trở thành trụ cột của phát triển bền vững, phấn đấu đóng góp 9% GDP. Có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hoá tầm vóc quốc tế; phấn đấu thêm khoảng 8 - 10 di sản văn hoá được UNESCO công nhận, ghi danh. Phấn đấu nằm trong Top 3 khu vực ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm (Soft Power Index) của quốc gia và giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp văn hoá. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM Trong số các nhiệm vụ, giải pháp, nghị quyết yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động nhằm phát triển văn hoá trong kỷ nguyên mới. Hoàn thiện thể chế tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hoá. Chú trọng xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hoá nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại. Nghị quyết yêu cầu triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hoá (dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học), hệ giá trị quốc gia (hoà bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc), hệ giá trị gia đình (ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh), chuẩn mực con người Việt Nam (yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo). Kết hợp nhuần nhuyễn giữa giá trị truyền thống với giá trị hiện đại, dân tộc với quốc tế, góp phần quan trọng phát triển toàn diện con người, đạo đức xã hội và phẩm cách quốc gia trong kỷ nguyên mới. Bảo đảm đầy đủ quyền thụ hưởng và sáng tạo văn hoá, tiếp cận bình đẳng văn hoá; phát triển dịch vụ văn hoá, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân. Xây dựng và vận hành Nền tảng văn hoá số toàn dân, cung cấp miễn phí hoặc với chi phí thấp các dịch vụ thư viện số, bảo tàng số, nghệ thuật biểu diễn trực tuyến, lớp học nghệ thuật trực tuyến nhằm thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hoá giữa các vùng, miền, tầng lớp nhân dân. Bảo đảm bình đẳng trong thụ hưởng các giá trị văn hoá đối với các nhóm yếu thế như người khuyết tật, người nghèo, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Nghị quyết cũng nhấn mạnh, tập trung phát triển có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực công nghiệp văn hoá (điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, du lịch văn hoá, thiết kế, thời trang, thủ công truyền thống, trò chơi điện tử, ẩm thực và phần mềm/nội dung số). Triển khai nghiên cứu, xây dựng thí điểm các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong toàn bộ chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp văn hoá từ sáng tạo, sản xuất, phân phối đến tiêu thụ và bảo vệ bản quyền… TRƯỜNG PHONG Nghị quyết của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa. Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương Trong phần tổ chức thực hiện, Nghị quyết nêu rõ, thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt Nam do Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Ban; thành phần gồm lãnh đạo các cơ quan liên quan để chỉ đạo, giám sát thường xuyên, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nội dung của nghị quyết. Trong chuyến công tác tại Singapore, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm Tập đoàn UOB, trao đổi với các lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức cấp cao của Singapore về việc phát triển Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) của Việt Nam. Tại buổi làm việc tại UOB, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thảo luận với các lãnh đạo cấp cao của UOB về kế hoạch phát triển IFC tại TPHCM và Đà Nẵng, đồng thời lắng nghe chia sẻ về quá trình Singapore trở thành IFC. Các nội dung trao đổi tập trung vào tầm nhìn chiến lược của Việt Nam đối với IFC, các ưu tiên chính sách và cơ hội để các định chế tài chính quốc tế tham gia, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái tài chính của Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Wee Ee Cheong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB - khẳng định: “Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong khu vực và chúng tôi luôn tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của quốc gia này. Là ngân hàng Singapore đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm, UOB đã hình thành sự thấu hiểu sâu sắc đối với thị trường địa phương và xây dựng năng lực mạnh mẽ”. Lãnh đạo UOB khẳng định, cam kết dài hạn của UOB được minh chứng qua các khoản đầu tư bền bỉ và đà tăng trưởng không ngừng, bao gồm kế hoạch xây dựng tòa nhà trụ sở UOB tại khu vực Trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM với hơn 1.500 nhân sự. Ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. DUY QUANG “Đại bàng” ngoại đầu tiên sắp làm tổ ở Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM Ngân hàng UOB sẽ sớm khởi công trụ sở tại Trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM, qua đó trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên hiện diện tại đây. Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và ông Wee Ee Cheong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB NGÀY 24/11 HẰNG NĂM LÀ NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM:

4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 14/1/2026 TÍN HIỆU CỦA SỰ TĂNG TỐC, BỨT PHÁ Đại hội XIV của Đảng được xác định là khởi điểm bắt đầu kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc. Ông nhận định gì về thời điểm lịch sử này? Đại hội XIV là một thời điểm có tính lịch sử đối với cả dân tộc Việt Nam. Đại hội của Đảng liên quan đến cả dân tộc, bởi Đảng ta lãnh đạo toàn diện các mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng… Đảng trong sạch vững mạnh, đổi mới phong cách lãnh đạo thì sẽ đem lại được hiệu quả to lớn cho phát triển đất nước. Tuy nhiên, để vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình thì không phải đơn giản, rất khó khăn, nhưng chúng ta tin rằng Việt Nam sẽ vượt qua được. Bởi trong tiến trình cách mạng, chúng ta đã nhiều lần vượt qua gian khó, hiểm nguy. Như năm 1945, nhà nước Việt Nam non trẻ ra đời, đã phải đối mặt với thù trong giặc ngoài, lại thêm nạn đói làm cả triệu người chết, mà vẫn vượt qua được. Sau này, chúng ta có thời gian dài bị bao vây, cấm vận, rồi chúng ta vẫn vượt qua, vẫn phát triển. Hiện nay, thế giới đang có những khó khăn nhất định, xung đột, giao tranh diễn ra ở nhiều nơi; rồi biến đổi khí hậu, thiên tai hoành hành. Tuy nhiên, chúng ta kết thúc năm 2025 với những thành tích nổi bật, thành tựu lớn mà bản thân chúng ta thấy phấn khởi, bạn bè thế giới cũng phải nể phục. Trong những điều kiện như vậy, mà năm 2025 xác lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay của thương mại Việt Nam khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước. Rồi nền kinh tế tăng trưởng hơn 8%... Tất cả những cái đấy là tín hiệu của việc chúng ta đang “trỗi dậy”, đang vươn mình. MỌI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỀU XOAY QUANH TRỤC CON NGƯỜI Thưa ông, để đất nước phát triển, hiện thực được các mục tiêu lớn đề ra, đòi hỏi tăng trưởng kinh tế phải đạt 2 con số. Vậy chúng ta nên dựa vào những động lực nào để tăng trưởng cao và bền vững? Cơ hội thì rõ ràng là rất lớn. Hiện nay, các đối tác trên thế giới rất tin vào Việt Nam - là một đối tác tin cậy, nhân dân thân thiện, hệ thống chính trị ổn định và luôn luôn mở cửa rộng đón các nhà đầu tư. Thuận lợi như thế, nhưng cũng còn rất nhiều khó khăn. Tình hình thế giới vẫn còn nhiều bất ngờ. Sự thay đổi, sự cạnh tranh giữa các nước đều có ảnh hưởng đến Việt Nam. Trong nước, dù có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có những khó khăn. Đầu tiên là vấn đề thời tiết, như năm 2025 bão lụt nhiều nơi, tác hại rất lớn. Thứ hai, lực lượng sản xuất, nguồn nhân lực của mình còn hạn chế, năng suất lao động chưa cao. Mà năng suất lao động chưa cao là bởi vì khoa học công nghệ chưa được áp dụng một cách mạnh mẽ. Dù đã có những tiến bộ, những động thái quyết liệt của Đảng, Nhà nước, xác định rõ đây là yêu cầu của thời đại, thời kỳ vươn mình, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Theo tôi, để tận dụng được thời cơ, hoá giải những thách thức thì dứt khoát là chúng ta phải xây dựng một lực lượng lao động mới, như lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhấn mạnh, là phải chuyển đổi số, phải sử dụng khoa học công nghệ. Chúng ta có thể thấy, thời gian vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành một số nghị quyết chiến lược. Không phải bỗng nhiên có các nghị quyết về khoa học công nghệ, về giáo dục đào tạo, về y tế… Đó là sự chuẩn bị cho nguồn nhân lực. Rồi nghị quyết về kinh tế tư nhân, là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Kinh tế tư nhân, dù có nhỏ, nhưng nhiều cái nhỏ sẽ gộp thành cái lớn. Nhận thức thay đổi, phong cách lãnh đạo thay đổi, như thế, sẽ thúc đẩy phát triển trong thời kỳ mới. Cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, sáp nhập địa giới hành chính, không phải chỉ là mục đích tinh gọn, mà còn định hình quan điểm phục vụ mới của cán bộ, công chức, viên chức. Mọi cán bộ phải nhận thức sâu sắc được trách nhiệm của mình trong thời kỳ, thời điểm lịch sử này, thực hiện đúng như nghị quyết, quan điểm, chủ trương của Đảng ta, là tất cả là vì dân, dân là gốc. Mọi chiến lược phát triển đều xoay quanh trục con người. Nhân dân phải được ấm no hạnh phúc. Bác Hồ xưa đã dạy: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Ở đây cũng thế, vươn mình lên để làm gì. Vươn mình lên để cho nhân dân phải được ấm no, hạnh phúc. Thế mới có câu: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giờ có thêm dân giám sát, và quan trọng nhất là dân thụ hưởng. Làm tất cả những việc đó để cuối cùng đạt được gì, là để nhân dân thụ hưởng. Đây không phải chỉ là khẩu hiệu, không phải là mệnh lệnh mang tính tuyên truyền, mà phải đi sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên. Tất cả phải thấm điều đó. Nếu cán bộ vẫn còn tâm lý gây khó dễ cho dân thì không thể vươn mình được. Tất cả những chỉ đạo, nghị quyết của trung ương, những tư tưởng đổi mới, phong cách lãnh đạo mới phải được thấm nhuần trong cả hệ thống, từ trung ương đến cơ sở, có như thế thì mới bước vào một kỷ nguyên mới một cách mạnh mẽ, tự tin và hiệu quả cao. NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM, LÀM NHANH, LÀM QUYẾT LIỆT Điểm mới trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng lần này là chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Phải chăng trong bối cảnh hiện nay, quan điểm chung là phải hành động nhanh, quyết liệt, bởi như lãnh đạo Đảng, Nhà nước từng nhận định “nếu chúng ta không đi, hoặc đi chậm là lạc hậu, vì thế giới đang đi rất nhanh”, thưa ông? Đó là biểu hiện cụ thể nhất của việc đổi mới phong cách lãnh đạo của Đảng. Suy cho cùng, là nghị quyết phải hướng tới những hành động cụ thể, chứ không phải nghị quyết để cho hay, cho đẹp sau đó bỏ vào ngăn kéo cất đi, nói một đằng, làm một nẻo. Như vậy thì không giải quyết được vấn đề gì cả. Do đó, trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng có kèm theo chương trình hành động. Theo tôi được biết, ngay từ bây giờ, khi Đại hội XIV của Đảng chuẩn bị diễn ra, thì nhiều dự án, công việc trong chương trình hành động đã được triển khai rồi, chứ không phải chờ sau khi tổ chức đại hội xong mới tiến hành. Điều này thể hiện quan điểm nhất quán hiện nay là nói đi đôi với làm, làm nhanh, làm quyết liệt. Để triển khai công việc theo tinh thần này, công tác cán bộ đóng vai trò rất quan trọng. Qua cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính thời gian vừa qua, vẫn còn một bộ phận cán bộ khá bỡ ngỡ với công việc. Điều quan trọng, theo tôi, cán bộ tư tưởng phải thông. Các cụ từng bảo, tư tưởng không thông thì vác bình tông cũng nặng. Tôi không bàn đến các trường hợp suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực. Nếu thế thì hỏng rồi, không bàn. Ở đây, chúng ta bàn về đội ngũ cán bộ nói chung. Nếu tư duy không theo kịp những yêu cầu của thời đại mới, vẫn còn lừng chừng, đủng đỉnh, ỷ lại, không cố gắng làm việc, thì nhất định phải đứng sang một bên để người khác làm. Cảm ơn ông. TRƯỜNG PHONG TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho rằng, các nghị quyết chiến lược được Đảng ban hành thời gian qua, như khoa học công nghệ, về giáo dục đào tạo, về y tế, kinh tế tư nhân... là nền tảng quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong Đại hội XIV của Đảng và các nhiệm kỳ tiếp theo. Các nghị quyết chiến lược sẽ đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững “Tôi rất kỳ vọng và tin tưởng, đại hội sẽ lựa chọn được những cán bộ mang tư duy hành động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, để người dân ngày càng tin tưởng vào Đảng, Đảng ngày càng thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của mình, đưa đất nước sớm bước vào kỷ nguyên vươn mình”. TS NGUYỄN VIẾT CHỨC - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đại hội XIV của Đảng được xác định bắt đầu kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc ẢNH: NHƯ Ý

5 n Thứ Tư n Ngày 14/1/2026 KINH TẾ Sáng 13/1, phát biểu kết luận Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu đề cao trách nhiệm chính trị trước Đảng và nhân dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm, mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể; không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, dẫn dắt sự phát triển, nói ít, làm nhiều, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất. Cùng với đó, cần kiểm soát tín dụng vào các động lực tăng trưởng kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và có chính sách quản lý rủi ro với tín dụng vào bất động sản. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý trong tháng 1/2026. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo. Đáng lưu ý, Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình (trên 20 triệu đồng/tháng); tăng nguồn cung các phân khúc khác nhau. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy nhanh giải ngân các chương trình tín dụng cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định. "Nhà ở là vấn đề an sinh xã hội lớn, là quyền cơ bản của công dân. Chậm trễ trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững là có lỗi với nhân dân, đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện bằng quyết tâm chính trị cao nhất, để người dân ai cũng có khả năng được tiếp cận nhà ở, được "an cư lạc nghiệp", ổn định cuộc sống và đóng góp công sức cho sự phát triển của đất nước. LUÂN DŨNG Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát và cắt tất cả thủ tục rườm rà không cần thiết, tạo phiền hà, sách nhiễu và tăng chi phí tuân thủ. Thủ tướng đề nghị kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư xuống mức hợp lý, phù hợp sự phát triển chung của đất nước. Giảm giá nhà ở thương mại, chung cư xuống mức hợp lí Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ nhu cầu nhà ở trên địa bàn, bao gồm: Nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà ở cho người lao động; trên cơ sở đó chủ động xây dựng chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê năm 2026 và các năm tiếp theo, bảo đảm tính khả thi, bền vững. Giá vàng, bạc tăng cao chưa từng có Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng hôm trước. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mức 162 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC. Giá vàng nhẫn tăng mạnh nhưng thấp hơn vàng miếng từ 1-3 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 158-161 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 157-160 triệu đồng/lượng; vàng SJC 156,5 - 159 triệu đồng/lượng… Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 4.588 USD/ ounce, tăng 47 USD so với đầu giờ sáng 12/1. Ở các thị trường liên quan, trước giờ giao dịch buổi sáng 13/1, bạc thỏi Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu được bán với giá 3,15 - 3,25 triệu đồng/lượng, tương đương 86,7 triệu đồng/kg, tăng hơn 4 triệu đồng/kg so với sáng 12/1; bạc thỏi Ancarat ở mức 86,5 triệu đồng/ kg, tăng hơn 5 triệu đồng/kg… Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng 13/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.129 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng 12/1. Giá USD tại Vietcombank niêm yết 26.086 - 26.386 đồng/USD (mua - bán), trong khi USD trên thị trường tự do giao dịch khoảng 27.100 - 27.250 đồng/USD. NGỌC MAI Quảng Ninh đang triển khai nghiên cứu quy hoạch, định hướng phát triển một số dự án hạ tầng trọng điểm, được xác định có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, đô thị và không gian ven biển của tỉnh trong thời gian tới. Cụ thể, Quảng Ninh đang nghiên cứu quy hoạch Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh tại xã Thống Nhất và định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kết nối tuyến đường sắt Hà Nội, Hạ Long, Móng Cái với đặc khu Vân Đồn, cụm cảng Con Ong, Hòn Nét, khu vực Yên Tử và Tuần Châu. Ở lĩnh vực đường bộ và kết cấu hạ tầng đô thị, tỉnh tiếp tục triển khai nghiên cứu đầu tư mở rộng Quốc lộ 279 tuyến ven vịnh Cửa Lục từ nguồn vốn đầu tư công, xây dựng mới cầu Cửa Lục 2, đồng thời nghiên cứu quy hoạch đường sắt đô thị và tuyến tàu điện ngầm với tầm nhìn 50 năm. Cảng Cái Lân là cảng nước sâu thuộc vịnh Cửa Lục, nằm trên địa bàn phường Bãi Cháy, có độ sâu luồng khoảng âm 10m, hạ tầng đồng bộ, khả năng tiếp nhận tàu từ 1-5 vạn tấn, công suất xếp dỡ ước 5-8 triệu tấn mỗi năm. Hiện cảng Cái Lân có 7 bến, trong đó là các bến của Công ty CP Cảng Quảng Ninh và Cảng Container quốc tế Cái Lân thuộc một liên doanh quốc tế. Hai đơn vị đã đầu tư lớn vào hệ thống cầu cảng, kho bãi, thiết bị cẩu và hạ tầng phục vụ bốc dỡ hàng hóa. Cảng Cái Lân cũng nằm không xa cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, khu bến tàu du lịch tư nhân quy mô lớn đang khai thác tại khu vực vịnh Hạ Long. Theo các định hướng quy hoạch đã công bố, vịnh Cửa Lục được xác định là trung tâm kết nối theo hướng đa cực, hài hòa với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và vùng núi phía Bắc khu vực Hạ Long. Không gian ven vịnh được định hướng mở rộng đô thị về phía Bắc, đồng thời kiểm soát phát triển để tạo cảnh quan chung quanh vịnh. Đáng chú ý, xung quanh vịnh Cửa Lục hiện có nhiều cơ sở công nghiệp nằm trong diện di dời. Trong đó, các nhà máy xi măng Hạ Long và Thăng Long với hệ thống băng tải dài hàng km vươn ra giữa vịnh Cửa Lục được Quảng Ninh chủ trương di dời trước năm 2030. Quy hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu quản lý không gian mặt nước để bố trí luồng đường thủy, khu neo đậu tàu thuyền, khu vui chơi giải trí trên mặt nước, bảo đảm hệ sinh thái dưới nước phát triển, bảo vệ và mở rộng rừng ngập mặn theo hướng hình thành các công viên sinh thái ngập nước. Theo chủ trương mới, Quảng Ninh cũng định hướng chuyển Trung tâm hành chính tỉnh về vị trí ven vịnh Cửa Lục, thuộc xã Thống Nhất, qua đó tạo thêm một cực phát triển mới gắn với trục hạ tầng đang được nghiên cứu đồng bộ. HOÀNG DƯƠNG Tham gia thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước, Hà Nội được giao chỉ tiêu hơn 56.000 căn đến năm 2030 Cảng Cái Lân sẽ thành cảng du lịch Sáng 13/1, giá vàng trong nước tăng cao chưa từng có; giá vàng miếng SJC lên 162 triệu đồng/ lượng, giá vàng nhẫn thấp hơn từ 1 đến 3 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá bạc cũng lên mức kỷ lục mới hơn 86 triệu đồng/kg. Quảng Ninh nghiên cứu chuyển đổi cảng Cái Lân thành cảng du lịch Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương đang định hướng chuyển đổi công năng cảng Cái Lân thành cảng du lịch, trong khi cảng Con Ong, Hòn Nét được định hướng phát triển thành cảng tổng hợp. Thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lí

6 n Thứ Tư n Ngày 14/1/2026 2 - 3 MÔN LÀ ĐỦ Bộ GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo các địa phương về phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT, nhưng không quy định cụ thể môn thi/bài thi thứ ba nào. Đây là quan điểm mở, tạo điều kiện để các địa phương chủ động và đa dạng hóa cách lựa chọn môn thi/ bài thi thứ ba. Hiện nay, sau sáp nhập đơn vị hành chính, số lượng học sinh ở nhiều tỉnh, thành phố tăng lên đáng kể. Điều này đòi hỏi các Sở GD&ĐT cần đổi mới tư duy tuyển sinh, phù hợp với thực tiễn và sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Giáo dục nước ta đang theo đuổi triết lý giáo dục phát triển năng lực người học. Có nghĩa, trên nền tảng kiến thức cơ bản, tối thiểu, nhà trường cần tập trung phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực và tiềm năng sẵn có của mỗi học sinh. Giai đoạn Tiểu học và THCS là giáo dục cơ bản, còn THPT là giai đoạn định hướng nghề nghiệp. Vì vậy, mục tiêu tuyển sinh vào THPT là đánh giá và sàng lọc kiến thức nền tảng, làm cơ sở cho phân luồng và định hướng học tập chuyên sâu cho bậc học phổ thông cuối cùng này. Ở độ tuổi THCS, học sinh chưa ổn định về tâm lý, năng lực và định hướng nghề nghiệp, hứng thú học tập còn biến động. Do đó, chỉ cần số ít môn thi để đánh giá năng lực cốt lõi, năng lực chung là phù hợp. Theo quan điểm của tôi, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chỉ cần 2-3 môn thi là đủ và với cái lý: Môn Toán nhằm đánh giá tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề, nền tảng học tập, đặc biệt là cơ sở cho xây dựng thuật toán, chuyển đổi số và củng cố thời đại AI. Môn Ngữ văn nhằm đánh giá năng lực diễn đạt, giao tiếp, ngôn ngữ và sự hiểu biết về hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại mới. Môn Tiếng Anh (có thể lựa chọn môn thi này) bởi lẽ bối cảnh chúng ta đang hội nhập sâu rộng với quốc tế và chuẩn bị cho lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ học thứ hai trong trường học theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt trong năm 2025. THI NHIỀU MÔN SẼ TẠO ÁP LỰC Nếu tổ chức thi quá nhiều môn, nhà trường, giáo viên và học sinh và xã hội sẽ dễ tập trung vào mục tiêu học làm sao để đạt điểm số kỳ vọng, gây cản trở mục tiêu giáo dục toàn diện. Học sinh và giáo viên sẽ chỉ tập trung “học để thi”, thay vì phát triển năng lực thực chất người học. Thi nhiều môn còn làm gia tăng áp lực xã hội, kéo theo tình trạng học thêm tràn lan, gây tốn kém cho các gia đình, đặc biệt là những hộ còn khó khăn. Đồng thời, điều này tạo ra sự bất bình đẳng giữa các trường trong cùng một tỉnh, thành phố: trường mạnh có lợi thế, trong khi các trường vùng khó khăn - do thiếu giáo viên và điều kiện dạy học - sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Quan điểm quản lý giáo dục kiểu cũ “học gì thi nấy”, lo ngại học sinh học “lệch” nếu không thi, cần được thay đổi. Hoàn toàn có thể kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển, chẳng hạn xét học bạ đối với các môn không thi. Thực tế, nhiều năm qua, một số Sở GD&ĐT đã tổ chức xét tuyển mà không thi tuyển, thể hiện tầm nhìn chiến lược, chuẩn bị cho lộ trình phổ cập THPT. Khi đó, việc tổ chức thi tuyển như hiện nay sẽ không còn phù hợp và sẽ chấm dứt một kỳ thi vốn được coi là căng thẳng và nhiều áp lực nhất của giáo dục Việt Nam. Một số địa phương tổ chức bài thi tổ hợp nhiều môn, thực chất đây vẫn là thi nhiều môn, thậm chí nhiều hơn 2-3 môn. Cách làm này gây ra những hệ lụy đã phân tích ở trên, đồng thời tạo ra một kỳ thi quá tải đối với nhà trường và xã hội. Đáng lo ngại hơn, ở một số nơi còn xuất hiện tình trạng lợi dụng kỳ thi để vụ lợi, như thu phí thi cao và không hợp lý, bán tài liệu ôn thi tràn lan. Càng nhiều môn thi, càng phát sinh nhiều tài liệu và chi phí không cần thiết. Chúng tôi kiến nghị các cấp quản lý giáo dục địa phương, hãy vì chất lượng giáo dục của cả nước, hãy thương dân, thương trò. Nhiều năm qua, giáo dục nước ta đã trải qua không ít khó khăn, xáo trộn và áp lực; nhà trường và xã hội rất cần sự ổn định, nhân văn và bền vững. Tuyển sinh THPT chỉ nên dừng lại ở mức thi 2-3 môn học và nếu tổ chức được xét tuyển càng đảm bảo yếu tố học tập nhẹ nhàng, tiến tới phổ cập THPT. Các nhà trường, thầy cô giáo tăng cường đảm bảo chất lượng từng bộ môn trong học kỳ, năm học thay vì chỉ khi thi mới học. TS ĐẶNG TỰ ÂN Học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La Tuyển sinh lớp 10 nên dừng lại ở 2-3 môn thi Không có quốc gia phát triển nào coi bài thi tổ hợp nhiều môn là giải pháp tối ưu cho tuyển sinh THPT. Xu hướng chung là không thi, nếu buộc phải thi, thì chỉ ít môn mang tính cốt lõi, nền tảng. Năm học 2025-2026, một số địa phương đã công bố phương án thi tuyển lớp 10 bao gồm 3 môn thi: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (TP HCM, Đà Nẵng...). Riêng tỉnh Sơn La dự kiến sẽ tổ chức thi kiến thức 8 môn để tuyển sinh lớp 10 trong đó gồm Toán, Ngữ văn và bài thi tổ hợp, tổng hợp kiến thức 6 phân môn gồm: Địa lý, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh. Đề thi sẽ bao gồm 60 câu hỏi, thực hiện trong thời gian 90 phút. KHOA GIÁO Ngày 13/1, thông tin từ BV ĐHYD cho biết, bệnh nhân là người phụ nữ 64 tuổi, nhập viện trong tình trạng khó thở, đau ngực khi gắng sức. Trên kết quả siêu âm tim, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị hở van động mạch chủ nặng do thoái hóa. Qua khảo sát mạch vành, bác sĩ phát hiện người bệnh bị hẹp 90% lỗ xuất phát động mạch vành bên phải. Qua hội chẩn, các bác sĩ thống nhất với chỉ định người bệnh cần được thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành trong một thì phẫu thuật. Tuy nhiên, với tiền căn xạ trị vùng ngực, việc mở xương ức theo phương pháp phẫu thuật tim hở kinh điển tiềm ẩn nguy cơ dính mô nhiều, khó kiểm soát phẫu trường và tăng biến chứng. Trước thách thức này, ê kíp phẫu thuật đã cân nhắc lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi 3D toàn bộ nhằm giảm xâm lấn, hạn chế sang chấn và hỗ trợ quá trình hồi phục cho người bệnh. Theo TS.BS Phạm Trần Việt Chương, khoa Phẫu thuật Tim mạch của bệnh viện, hệ thống nội soi 3D với camera độ phân giải cao cho phép phẫu thuật viên quan sát rõ ràng cấu trúc gốc động mạch chủ, van tim và hệ thống động mạch vành nhờ khả năng phóng đại và tái hiện chiều sâu không gian. Công nghệ này đặc biệt hữu ích trong các thao tác đòi hỏi độ chính xác cao như khâu van nhân tạo hay tạo miệng nối tĩnh mạch hiển - động mạch vành phải trong không gian hẹp của phẫu thuật nội soi. Trong suốt ca mổ, ê kíp đồng thời thực hiện hai kỹ thuật phức tạp là thay van động mạch chủ sinh học và bắc cầu mạch vành. Thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể và thời gian ngưng tim được kiểm soát ở mức tương đương phẫu thuật mở. Theo đánh giá của ê kíp, thời điểm thả kẹp động mạch chủ, khi tim người bệnh đập lại tự nhiên, van hoạt động ổn định và dòng chảy qua cầu nối thông suốt là dấu mốc quan trọng khẳng định sự thành công và ổn định của ca phẫu thuật. Các bác sĩ cho biết, những kết quả ghi nhận trong trường hợp này phù hợp với xu hướng được công bố trong y văn quốc tế. Nghiên cứu của Gilmanov DS và cộng sự (Innovations, 2023) cho thấy người bệnh thay van động mạch chủ bằng phẫu thuật nội soi có thời gian hồi phục ngắn hơn và mức độ đau sau mổ thấp hơn so với phẫu thuật mở. Tổng quan của Pitsis AA và Visouli AN (Springer, 2023) cũng ghi nhận phẫu thuật nội soi 3D là một hướng tiếp cận ngày càng được áp dụng rộng rãi trong phẫu thuật tim hiện đại. Ba giờ sau mổ, người bệnh được rút nội khí quản, ra khỏi hồi sức trong vòng 24 giờ và không cần truyền máu. Siêu âm tim sau phẫu thuật cho thấy phân suất tống máu đạt khoảng 60%, van hoạt động tốt, không ghi nhận rối loạn vận động vùng. Người bệnh sớm vận động, ít đau, sức khỏe bình phục tốt. 5 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã đủ điều kiện xuất viện. Đánh giá về ca bệnh này, GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc BV ĐHYD cho biết, phẫu thuật nội soi 3D là một trong những lựa chọn điều trị phù hợp cho các trường hợp được chỉ định. Việc áp dụng kỹ thuật ít xâm lấn, khi được cân nhắc đúng chỉ định và thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa có thể góp phần giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh. VÂN SƠN Thay van tim, bắc cầu bằng nội soi 3D Bệnh nhân 64 tuổi vừa được điều trị thành công bằng kỹ thuật phẫu thuật nội soi 3D toàn bộ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD). Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam kĩ thuật này được áp dụng. Êkip mổ phối hợp thực hiện hai nhiệm vụ là thay van động mạch chủ và bắc cầu mạch vành

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==