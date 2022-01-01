Báo Tiền Phong số 13

MỸ BÀN PHƯƠNG ÁN CAN THIỆP VÀO IRAN TRANG 11 Báo động ứng xử lệch chuẩn của sao VỤ BÊ BỐI THỰC PHẨM BẨN TẠI CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG: Làm rõ trách nhiệm đầu mối quản lý Nhà nước THỨ BA 13/1/2026 Số 13 TRANG 12 TRANG 3 TRANG 6 TRANG 8-9 TRANG 4-5 Nữ bệnh nhân bị tai biến nghiêm trọng sau khi tiêm filler làm đẹp đến Bệnh viện JW điều trị ẢNH: VÂN SƠN TRANG 14-15 Ma trận quảng cáo Chọn mặt gửi vàng CHUẨN HÓA CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA TRANG 2 ĐỔI MỚI THỰC THI CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu ẢNH: TTXVN làm đẹp cấp tốc ẨN HỌA CHUYỆN HÔM NAY Cuối năm, khi gió lạnh đã dịu và phố phường bắt đầu khoác lên mình sắc Tết, con người cũng tự nhiên muốn làm mới bản thân. XEM TIẾ P TRANG 15 "Đánh cược" với sắc đẹp n NGUYỄN TUẤN Phải là tấm gương sáng để dân mến thương, tôn trọng Lo chọn nhầm ngành hot ảo

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 13/1/2026 Chiều 12/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, với vai trò điều phối liên ngành trong việc hiện thực hóa chủ trương, chính sách về dữ liệu, tạo động lực phát triển kinh tế dữ liệu, kinh tế số, xã hội số thực chất, bền vững góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, Ban Chỉ đạo họp phiên đầu tiên nhằm thống nhất nhận thức, tầm nhìn, nội dung để tổ chức hành động, phát triển cơ sở dữ liệu Việt Nam đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên trong thời gian tới, không thể chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống vốn đang dần tới hạn, mà cần phải nhanh chóng khơi thông và khai thác triệt để, hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... đặc biệt là dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kinh tế dữ liệu. Theo Thủ tướng, thế giới đang chứng kiến sự phát triển như vũ bão, chưa từng có của dữ liệu với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 25%/năm, biến dữ liệu thành nguồn tài nguyên mới có giá trị cao trong kỷ nguyên số. Thời gian qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển dữ liệu, cùng với bước đột phá về chuyển đổi số và làn sóng trí tuệ nhân tạo đang lan tỏa sâu rộng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng bên cạnh kết quả tích cực, Việt Nam vẫn đối mặt với điểm nghẽn về thể chế và hành lang pháp lý chưa theo kịp thực tiễn; dữ liệu thiếu kết nối, chia sẻ thực chất giữa các bộ, ngành, địa phương trong khi chất lượng dữ liệu còn thấp và thiếu chuẩn hóa. Bên cạnh đó, hạ tầng trung tâm dữ liệu chưa đáp ứng được yêu cầu cho phát triển dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, cộng với sự thiếu hụt trầm trọng nhân lực chất lượng cao và nguy cơ mất an toàn an ninh mạng, đang là những rào cản lớn kìm hãm sự hình thành thị trường dữ liệu và năng lực trí tuệ nhân tạo tự chủ quốc gia. Do đó, Thủ tướng yêu cầu tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích có giải pháp giải quyết hiệu quả, triệt để bài toán dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" ngay từ nguồn; phá bỏ tư duy "cát cứ dữ liệu" và thực hiện kết nối, chia sẻ thực chất, hiệu quả; cân bằng giữa mở dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời, Chính phủ cần tích cực hoàn thiện hồ sơ các dự án, trình đúng thời hạn theo quy định. Liên quan đến công tác chuẩn bị chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, dự kiến tổ chức vào tháng 4, Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc bố trí, sắp xếp nội dung, đặc biệt là công tác nhân sự tại kỳ họp, cần được tính toán kỹ lưỡng, khoa học để bảo đảm thời gian hợp lý. Lãnh đạo Quốc hội lưu ý, Ủy ban Công tác đại biểu cùng các cơ quan liên quan chủ động xây dựng, chuẩn bị các phương án phù hợp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm sẽ chuyển sang công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đối với công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán, Văn phòng Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan để tổ chức chu đáo, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia khẩn trương tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử Quốc gia; đồng thời chuẩn bị tốt cho cuộc họp lần thứ năm của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, dự kiến tổ chức trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hội đồng Bầu cử Quốc gia cần sớm có văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai công tác bầu cử trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán; quy định rõ các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt từ cơ sở đến cấp tỉnh, không để xảy ra tình trạng lơ là, gián đoạn công tác chuẩn bị bầu cử do nghỉ Tết. TĂNG SỐ LƯỢNG KIỂM SÁT VIÊN CAO CẤP Sáng 12/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét thông qua Nghị quyết về số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) và Viện Kiểm sát quân sự; Nghị quyết về chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo VKSND các cấp, kiểm sát viên, kiểm tra viên, cán bộ điều tra và giấy chứng minh kiểm sát viên. Đối với ngạch kiểm sát viên cao cấp, điều chỉnh số lượng từ 329 người lên 970 (chiếm tỷ lệ 8,6% tổng số lượng kiểm sát viên được giao là 11.285) bố trí ở cả 3 cấp kiểm sát. Trong đó, đối với VKSND tối cao sẽ giữ nguyên số lượng kiểm sát viên cao cấp (264 người). Đối với VKSND cấp tỉnh, số lượng kiểm sát viên cao cấp của 34 VKSND tỉnh cần điều chỉnh là 320 người (gồm 65 kiểm sát viên cao cấp được giao trước đây và 255 kiểm sát viên cao cấp được đề nghị bổ sung). Đối với VKSND khu vực, cơ quan trình đề nghị bố trí ngạch kiểm sát viên cao cấp cho lãnh đạo ở các VKSND khu vực nhiều án gồm: 355 viện trưởng VKSND khu vực và 25 phó viện trưởng ở 25 VKSND khu vực số lượng án lớn, trung bình trên 3.000 vụ/năm. Theo đó, số lượng kiểm sát viên cao cấp cần bố trí cho VKSND khu vực là 380 người… Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, cơ quan này cơ bản tán thành các nội dung của dự thảo nghị quyết. Về số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên công tác tại VKSND tối cao, đa số ý kiến cơ bản tán thành với dự thảo nhằm đáp ứng khối lượng công việc tăng nhiều và liên tục trong các năm qua. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở của việc đề xuất giữ lại VKSND tối cao 102/124 kiểm sát viên cao cấp đã được giao cho VKSND cấp cao, 151 kiểm sát viên sơ cấp và 223 kiểm sát viên trung cấp đã được giao cho VKSND tối cao và VKSND cấp cao, cũng như việc đề xuất tăng gần gấp 3 lần số lượng kiểm sát viên cao cấp (từ 329 lên 970). Sau khi thảo luận tại phiên họp, 100% ủy viên có mặt đã tán thành thông qua 2 nghị quyết trên. LUÂN DŨNG Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa mới sẽ xem xét 13 nội dung Dự kiến nội dung trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất tăng từ 10 lên 13 nội dung. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan rà soát kỹ lưỡng, tập trung vào những vấn đề thực sự cấp bách, cần thiết; đồng thời chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa đối với các nội dung sẽ được trình tại Kỳ họp. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu ẢNH: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp ẢNH: PHẠM THẮNG Chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu quốc gia Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, đây là thời điểm vàng để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực dữ liệu, nếu quản trị dữ liệu hiệu quả kết hợp với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực này có thể tạo ra doanh thu 80 tỷ USD vào năm 2030. Điều này khẳng định, dữ liệu đã thực sự là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, một động lực tăng trưởng mới.

3 n Thứ Ba n Ngày 13/1/2026 THỜI SỰ Sáng 12/1, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương có vai trò quan trọng, với tính chất đa dạng và đặc thù, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi quy tụ, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, cá nhân tiêu biểu và người Việt Nam ở nước ngoài. Nhắc về sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư với Đảng bộ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, Đảng bộ cần tổ chức nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là 3 quan điểm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: - Lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động, mục đích cuối cùng phải bảo đảm lợi ích thiết thực cho người dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể… - Kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội song song với thượng tôn pháp luật. - Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, ưu tiên các mô hình tiêu biểu, hiệu quả, chất lượng, triển khai kịp thời, chi phí hợp lý, tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. MẶT TRẬN PHẢI LÀ HẠT NHÂN TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Thường trực Ban Bí thư lưu ý, năm 2026, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội... Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư. Đảng bộ phải tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung; thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt giữa 25 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, phải trên tinh thần “tất cả vì cái chung”, phải nhất quán thực hiện: một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả; không được “tư duy bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều cán bộ”, bởi như thế “rất lãng phí, tốn kém”. Một vấn đề nữa, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu khắc phục triệt để việc hành chính hoá trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; luôn kiên định, giữ vững các nguyên tắc hoạt động của Đảng, của các tổ chức. “Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức, nhận diện các âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc, chống phá quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh. PHẢI TRỞ THÀNH NHỮNG TẤM GƯƠNG SÁNG Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sâu sát địa bàn cơ sở, dân chủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư. Đảng viên công tác trong hệ thống mặt trận và các đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ 3 gần: Gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; 5 phải: phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả; 4 không: không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng. “Tập trung nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể thật sự tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì công việc, không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì sự phát triển chung của đất nước; đặc biệt là đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp phải thật sự say mê với công việc, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết về các mặt, thường xuyên nêu gương, phải trở thành những tấm gương sáng để dân mến, dân thương, dân tôn trọng và nhân dân được nhờ”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ. TRƯỜNG PHONG Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp phải thật sự say mê với công việc, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết về các mặt, thường xuyên nêu gương, phải trở thành những tấm gương sáng để dân mến, dân thương, dân tôn trọng và nhân dân được nhờ. Phải là tấm gương sáng để dân mến thương, tôn trọng “Tập hợp, phát huy tối đa vai trò, sự đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia, các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước” Thường trực Ban Bí thư TRẦN CẨM TÚ Sáng 12/1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông và xây dựng. Đối với hạ tầng giao thông, tỉnh kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ để bảo đảm tiến độ dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt. Theo Bí thư Tỉnh ủy, tuyến đường có ý nghĩa chiến lược trong kết nối vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa miền núi và ven biển xuống còn hơn một giờ. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo động lực thu hút du lịch, thúc đẩy logistics và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời được kỳ vọng trở thành một trong những tuyến cao tốc đẹp nhất Việt Nam, nằm trong mạng lưới hơn 5.000km cao tốc toàn quốc. Về dự án Cảng hàng không Vân Phong, tổng vốn đầu tư khoảng 9.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương chiếm khoảng 23%, phần còn lại do nhà đầu tư huy động. Cảng dự kiến phục vụ 5-7 triệu lượt khách mỗi năm và là sân bay trên biển đầu tiên của Việt Nam. Tỉnh đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, kiến nghị Bộ Xây dựng sớm báo cáo Chính phủ bổ sung dự án vào quy hoạch mạng lưới cảng hàng không quốc gia. Với dự án Cảng hàng không Vân Phong, Bộ trưởng đề nghị trong tháng 1/2026 hoàn tất toàn bộ hồ sơ để trình Chính phủ phê duyệt bổ sung vào mạng lưới cảng hàng không quốc gia, đồng thời nghiên cứu nâng cấp hệ thống cảng biển nhằm phục vụ du lịch, vận tải hàng hóa và thu hút thêm nhà đầu tư. Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Khánh Hòa trong công tác quy hoạch đô thị, tạo nền tảng để địa phương sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. PHÙNG QUANG Sắp xây cao tốc Nha Trang-Đà Lạt Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu hai tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng sớm thống nhất chủ quản dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt và hoàn thiện thủ tục để kịp khởi công vào 19/5/2026. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị Các đại biểu dự hội nghị ẢNH: NHƯ Ý Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị ẢNH: NHƯ Ý

4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 13/1/2026 CHÍNH SÁCH CÓ, THỰC THI KHÓ Luật Bảo vệ Môi trường có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 đề ra một chính sách rất quan trọng quy định các địa phương phải thực hiện phân loại rác tại nguồn từ ngày 1/1/2025. Giới chuyên gia đánh giá đây là một chủ trương cực kỳ cần thiết, là lời giải cho bài toán quản lý chất thải rắn sinh hoạt nhức nhối nhiều năm qua. Tuy nhiên, sau hơn một năm quy định có hiệu lực và ba năm chuẩn bị trước đó, theo Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc thực hiện phân loại rác tại nguồn vẫn dừng ở quy mô thí điểm nhỏ lẻ với rất nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai nhân rộng. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực tế này như nhận thức và thói quen của người dân chưa đồng đều, hệ thống hạ tầng và khâu thu gom, vận chuyển rác chưa đồng bộ. Ở nhiều nơi, dù người dân đã thực hiện phân loại nhưng khi thu gom lại bị trộn lẫn, làm giảm niềm tin và động lực tham gia. Việc thiếu thùng rác phân loại, phương tiện thu gom riêng biệt cũng là rào cản lớn, đặc biệt là thiếu công nghệ xử lý theo phân loại rác. Nguồn lực đầu tư còn hạn chế, các cơ chế đấu thầu, đặt hàng, đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật chưa phù hợp, chưa khuyến khích được doanh nghiệp đầu tư. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất chính là việc thiếu sự quyết tâm, sự vào cuộc đồng bộ để tháo gỡ những vướng mắc này khi thực thi. Tương tự như câu chuyện phân loại rác là câu chuyện về ô nhiễm không khí, cứ mỗi mùa đông, Hà Nội và nhiều tỉnh/thành phía Bắc lại hứng chịu các đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng kéo dài. Các chính sách, giải pháp đã được đề cập suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc triển khai các giải pháp trong thực tế gặp nhiều khó khăn dẫn đến kết quả chưa được như kỳ vọng. Theo ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên, hơn một thập kỷ qua, Việt Nam ban hành nhiều chiến lược, luật và chương trình hành động nhằm giải quyết những vấn đề môi trường lớn nhưng kết quả đạt được trên thực tế lại khiêm tốn so với kỳ vọng. Nguyên nhân được chuyên gia này lý giải là do nhiều chính sách môi trường được xây dựng theo tư duy tuyến tính trong khi vấn đề môi trường mang tính hệ thống. Phân loại rác tại nguồn là ví dụ điển hình. “Chính sách thường tập trung vào hành vi của hộ gia đình, trong khi chuỗi giá trị phía sau như thu gom, trung chuyển, xử lý, thị trường tái chế lại chưa sẵn sàng hoặc thiếu đồng bộ. Tương tự như vậy, cải thiện chất lượng không khí không thể chỉ dựa vào kiểm soát một vài nguồn phát thải, nếu các chính sách giao thông, quy hoạch đô thị, năng lượng và phát triển công nghiệp vẫn vận hành theo những logic khác nhau”, ông Nguyên nói. ĐỔI MỚI CÁCH THỨC THỰC THI Theo chuyên gia Trịnh Lê Nguyên, một nguyên nhân khác khiến các chính sách khó đi vào cuộc sống là nhiều địa phương được giao trách nhiệm lớn trong bảo vệ môi trường nhưng thiếu ngân sách ổn định, nhân lực chuyên môn, dữ liệu nền và công cụ giám sát. Trong bối cảnh đó, chính sách dễ bị hình thức hóa có kế hoạch, có báo cáo, nhưng thiếu khả năng kiểm soát đến cùng. Với các vấn đề như ô nhiễm không khí hay ô nhiễm sông hồ đòi hỏi theo dõi dài hạn, dữ liệu liên tục và can thiệp đa ngành thì sự thiếu hụt này càng bộc lộ rõ. Một nguyên nhân khác là xung đột giữa mục tiêu bảo vệ môi trường và mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn vẫn chưa được xử lý thỏa đáng trong cơ chế ra quyết định. Ở nhiều đô thị, áp lực thu hút đầu tư, mở rộng hạ tầng, gia tăng mật độ xây dựng thường được ưu tiên hơn các lợi ích môi trường dài hạn. Trong khi đó, lợi ích môi trường trong dài hạn vốn khó đo lường ngay bằng chỉ tiêu kinh tế. Theo các chuyên gia, Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong xây dựng thể chế, chính sách quản lý về môi trường. Tuy nhiên, việc thực thi gặp nhiều rào cản, vướng mắc khiến các vấn đề môi trường trở nên rất nan giải trong những năm qua. Vì vậy, cần sớm đổi mới cách tiếp cận thực thi trong giai đoạn mới. Đổi mới thực thi chính sách môi trường Ô nhiễm rác thải nhựa đang là thách thức môi trường ở nhiều địa phương ẢNH: NGUYỄN NGỌC Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố lân cận thường xuyên hứng chịu ô nhiễm không khí nghiêm trọng vào mùa Đông ẢNH: PHÙNG LINH Theo chuyên gia Trịnh Lê Nguyên, một nguyên nhân khác khiến các chính sách khó đi vào cuộc sống là nhiều địa phương được giao trách nhiệm lớn trong bảo vệ môi trường nhưng thiếu ngân sách ổn định, nhân lực chuyên môn, dữ liệu nền và công cụ giám sát. Đâu là giải pháp? NHỮNG “VẾT CẮN” CỦA HÀ BÁ Tại tỉnh Đồng Tháp, trong tháng 10/2025, bờ kè Thường Thới Tiền (đoạn sông Tiền qua xã Thường Phước) xảy ra sạt lở nghiêm trọng đã nuốt trọn 58m mái ta-luy và 34m vỉa hè, tạo thành những hàm ếch khoét sâu vào lòng đường nhựa. Đáng lo ngại hơn, đoạn sông này có dòng chảy rất xiết, nước lũ và triều cường liên tục tạo áp lực khiến vết lở thêm hằn sâu. Đến nay, bờ kè này ghi nhận 7 vị trí sạt lở, sụt lún, với tổng chiều dài gần 500m. Địa phương phải cấm đường đoạn sạt lở, cử lực lượng canh chừng suốt ngày đêm vì nguy cơ sạt lở tiếp vẫn còn nguyên. Từ đầu nguồn sông Tiền, xuôi về hạ lưu cũng đã xảy ra sạt lở bờ sông qua ấp Tân Quới, xã Tân Long (Đồng Tháp) với chiều dài khoảng 30m, ăn sâu vào bờ khoảng 20m, làm sập 1 căn nhà dân và ảnh hưởng 11 hộ dân kế cận. Tiếp đến, cũng trên dòng sông Tiền đoạn qua phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) xảy ra 2 vụ sạt lở dài khoảng 500m, ăn sâu vào bờ khoảng 30 - 70m, kéo theo nhà, đất của 35 hộ dân. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Năm (khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh) vừa tân gia được ít hôm tai họa đã ập đến. Căn nhà cùng toàn bộ vật dụng - gia tài vợ chồng ông dành dụm, vay mượn để có được sau 1 đêm đã trôi theo dòng nước. Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Bé Tý (cùng khóm) vẫn chưa hết bàng hoàng khi hơn 300m2 đất và căn nhà của gia đình đã biến mất chỉ sau một đêm. Tại Vĩnh Long, thời gian gần đây, tuyến đê bao cồn Thanh Long (xã Quới Thiện) cũng thường xuyên xảy ra sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái của người dân. Trong 2 đợt triều cường trong tháng 10/2025 đã làm vỡ tuyến đê bao cồn Thanh Long dài 15m. Để đảm bảo an toàn cho người dân trong dài hạn, địa phương đã lên phương án di dời toàn bộ các hộ dân trên cồn về bờ. Cà Mau là tỉnh duy nhất của Việt Nam có 3 mặt giáp biển, có chiều dài đường bờ biển hơn 300km. Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tình trạng sạt lở ven biển, đặc biệt bờ biển Đông ngày càng nghiêm trọng, người dân mất nhà, mất đất sản xuất. Thống kê giai đoạn 1990 - 2023, biển đã lấn sâu vào đất liền hơn 800m, lấy đi hơn 8.800ha đất sản xuất. Những vùng đất vốn được mệnh danh là “biết nở” nay lại đang bị thu hẹp diện tích mỗi năm từ 20-40m do nước biển dâng và sóng lớn. Ông Nguyễn Việt Khái, Trưởng ấp Chợ Thủ B, xã Tân Ân (tỉnh Cà Mau), dẫn chúng tôi ra cửa biển Bồ Đề - một trong những nơi sạt lở đặc biệt nguy hiểm của địa phương, nằm phía bờ biển Đông. Đứng mép biển, ông Khái chỉ về Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang oằn mình trong vòng vây sạt lở khốc liệt từ sông ra biển. Những ngôi nhà, mảnh vườn cứ thế bị dòng nước nuốt chửng, phơi bày thực trạng tổn thương sâu sắc của vùng đất này trước tác động kép của biến đổi khí hậu và các hoạt động khai thác thiếu bền vững. Sạt lở tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ĐBSCL TRONG VÒNG VÂY SẠT LỞ:

5 n Thứ Ba n Ngày 13/1/2026 THỜI SỰ Bên cạnh đó, theo chuyên gia Trịnh Lê Nguyên, cơ chế khuyến khích và chế tài chưa đủ mạnh để thay đổi hành vi của các tác nhân chính. Trong nhiều trường hợp, chi phí vi phạm môi trường vẫn thấp hơn chi phí tuân thủ, nhất là đối với doanh nghiệp hoặc các hoạt động gây ô nhiễm. Ngoài ra, chủ trương xã hội hóa chưa được triển khai một cách thực chất. “Trong nhiều văn bản và phát biểu chính sách, việc huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng, khu vực tư nhân và người dân thường được nhấn mạnh như một giải pháp then chốt. Tuy nhiên, trên thực tế, các cơ chế cụ thể để hiện thực hóa chủ trương này vẫn còn thiếu hoặc chưa đủ hấp dẫn”, ông Nguyên nêu. Đặc biệt, sự thiếu vắng một tầm nhìn dài hạn, nhất quán và có sức dẫn dắt cho môi trường và thiên nhiên Việt Nam cũng là một nguyên nhân nền tảng. Quản trị môi trường cũng đang thiếu tính tham gia đầy đủ và có ý nghĩa của nhiều bên liên quan. Nhiều chính sách được ban hành theo cách từ trên xuống, trong khi việc thực thi lại phụ thuộc rất lớn vào cộng đồng, chính quyền cơ sở và khu vực tư nhân. “Khi người dân không thấy mình là một phần của giải pháp, còn doanh nghiệp chưa được đặt vào vai trò vừa chịu trách nhiệm vừa có cơ hội hưởng lợi từ chuyển đổi xanh, chính sách khó tạo ra sự thay đổi bền vững”, ông Nguyên nói. Nhìn một cách công bằng, theo ông Trịnh Lê Nguyên, những khó khăn trong thực thi chính sách môi trường ở Việt Nam không phải là ngoại lệ mà là thách thức phổ biến của nhiều quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, chính từ những “điểm nghẽn” kéo dài này, yêu cầu đặt ra cho giai đoạn tới không chỉ là ban hành thêm chính sách mới, mà là đổi mới cách tiếp cận thực thi chính sách, coi môi trường là một bài toán quản trị hệ thống, đầu tư nghiêm túc cho năng lực thực thi, đồng thời xử lý xung đột lợi ích một cách minh bạch. TUỆ MINH Bước chuyển tư duy chiến lược phía xa và kể, nơi đó chỉ vài năm trước là rừng, vuông tôm của người dân, nay đã nằm trọn trong lòng biển cách bờ khoảng 1km. Trước nay, nghĩ tới Cà Mau, mọi người đều hình dung ra vùng đất này mỗi năm bồi lắng thêm vài trăm mét tiến về phía biển, nên gọi đất biết nở, rừng biết đi. Tuy nhiên, giờ cũng bắt đầu bị biển xâm thực, mất đất, mất rừng. “Bà con ở đây chủ yếu nuôi tôm, nhưng 3 - 4 năm gần đây, nước biển dâng cao, sóng lớn vào mỗi mùa mưa, đất và rừng cứ bị sóng biển cuốn đi dần. Những hộ còn trẻ, không còn đất sản xuất đành chọn đi thành phố làm công nhân, hộ cố bám trụ cũng chủ yếu làm nghề mò cua, bắt ốc, nhặt cây đổ ven biển đem về đốt làm than bán”, ông Khái nói. CẦN GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH, LÂU DÀI Trước mắt, với ngân sách có hạn, sạt lở nhiều nơi, nên các địa phương vẫn chủ yếu áp dụng biện pháp lở đâu chống đó, các điểm sạt lở được đầu tư công trình kè chống khẩn cấp, di dời người dân vào các vùng an toàn hơn. Tại Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thành Diệu mới đây chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai ngay biện pháp khắc phục sạt lở 2 khu vực ở phường Cao Lãnh theo diện cấp bách. Ông Diệu cũng giao Sở NN&MT Đồng Tháp tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo các tình huống khẩn cấp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng hoạt động sản xuất, đời sống của người dân trong khu vực sạt lở. Tại Vĩnh Long, để ứng phó tình hình triều cường, sạt lở diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, xã phường kiểm tra, chủ động gia cố, khắc phục các điểm sạt lở nhỏ trên địa bàn quản lý. Các địa phương còn được giao rà soát, đánh giá lại toàn bộ các công trình thủy lợi, các tuyến đê bao, báo cáo Sở NN&MT để có kế hoạch đầu tư, bảo vệ. Trong những năm qua, tỉnh Cà Mau đã đầu tư được hơn 93km bờ kè biển, với tổng kinh phí hơn 3.590 tỷ đồng. Các đoạn có bờ kè bước đầu đã gây bồi, tạo bãi, khôi phục gần 1.000ha rừng phòng hộ. Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông đến năm 2030 và định hướng đến 2050 trên địa bàn tỉnh. Tổng nhu cầu vốn thực hiện các giải pháp công trình phòng, chống sạt lở theo kế hoạch dự kiến khoảng 26.800 tỷ đồng, với chiều dài đê kè dự kiến đầu tư hơn 300km. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết, hiện tượng sạt lở bờ biển Đông qua tỉnh ngày càng nhanh, do biến đổi khí hậu làm nước biển dâng, triều cường và sóng lớn xuất hiện thường xuyên hơn, gây sạt lở ngày càng nhanh và mạnh. Bên cạnh đó, lượng phù sa từ sông Mê Kông về đồng bằng ngày càng giảm, khai thác cát làm tăng xói lở thay vì bồi lắng thêm như trước. HÒA HỘI - TÂN LỘC Sạt lở đê Biển Đông đã cuốn trôi nhiều diện tích vuông tôm của người dân tại Cà Mau NHỮNG "CẢNH BÁO ĐỎ" TỪ THỰC TIỄN Môi trường đang chịu sức ép lớn từ cả tự nhiên lẫn con người. Mưa lớn bất thường gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều đô thị lớn, lũ quét, sạt lở đất liên tiếp xảy ra ở miền núi. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận ngập lụt không chỉ do mưa. Nguyên nhân sâu xa nằm ở sự "lỗi nhịp" giữa tốc độ đô thị hóa và hạ tầng tiêu thoát. Tình trạng bê tông hóa tràn lan đã xóa sổ các vùng trũng tự nhiên, khiến nước không còn đường thấm, không còn chỗ chứa. Nguồn nước và vận hành hồ chứa, các dòng sông ngày càng bị thu hẹp, ô nhiễm, thậm chí “chết lâm sàng”. Đáng chú ý, việc vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi vẫn còn nhiều bất cập. Mâu thuẫn giữa mục tiêu phát điện (tích nước) và phòng chống lũ (xả nước) càng trở nên gay gắt trong bối cảnh thời tiết dị thường. Quy trình vận hành cũ đang tỏ ra lạc hậu trước diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, khiến người dân hạ du phải gánh chịu rủi ro kép vừa thiên tai, vừa nhân tai. Bên cạnh đó ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TPHCM nhiều thời điểm vượt ngưỡng. Những hiện tượng đó cho thấy, môi trường đã trở thành yếu tố quyết định đến chất lượng tăng trưởng và an ninh con người, chứ không còn là "hệ quả phụ" cần khắc phục sau. Việc dự thảo văn kiện Đại hội XIV xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm mang nhiều tầng ý nghĩa. Thứ nhất, khẳng định dứt khoát rằng phát triển kinh tế không thể đánh đổi bằng môi trường. Môi trường phải song hành, thậm chí dẫn dắt định hướng phát triển. Mọi quyết sách kinh tế - xã hội cần được soi chiếu nghiêm túc dưới "lăng kính" môi trường. Thứ hai quan điểm này phù hợp với xu thế quốc tế, chuyển từ mô hình "nâu" sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đây là cam kết trách nhiệm toàn cầu và là cách bảo vệ lợi ích lâu dài của quốc gia. Thứ ba, định hướng này đáp ứng yêu cầu nội tại của người dân. Khi mức sống tăng lên, thước đo của hạnh phúc không chỉ là thu nhập mà là không gian xanh, không khí sạch và nguồn nước an toàn. GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ: TƯ DUY "THUẬN THIÊN" VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG MINH Xác định đúng vấn đề mới chỉ là bước khởi đầu. Để hiện thực hóa chủ trương, cần những giải pháp đủ mạnh, mang tính kỹ trị và khoa học. Đầu tiên là chuyển đổi tư duy trị thủy và quy hoạch đô thị. Thay vì chỉ tập trung vào các giải pháp công trình cứng nhắc (cống, đê bao), cần áp dụng các giải pháp "Thuận thiên" (Nature-based Solutions). Đối với đô thị, cần hướng tới mô hình "Thành phố bọt biển" (Sponge City) - khôi phục không gian cho nước thông qua việc giữ gìn ao hồ, mảng xanh và vật liệu thấm. Việc kiểm soát lấn chiếm sông ngòi phải đi đôi với việc quy hoạch hành lang thoát lũ bền vững. Bên cạnh đó, cần hiện đại hóa vận hành liên hồ chứa thông qua việc rà soát toàn diện quy trình vận hành hồ chứa theo hướng thời gian thực. Cần ứng dụng công nghệ dự báo hiện đại, AI để đưa ra quyết định xả lũ hay tích nước chính xác, đảm bảo an toàn cho hạ du là ưu tiên số một. Không thể để lợi ích kinh tế ngắn hạn của doanh nghiệp chi phối sinh mệnh của cộng đồng. Ngoài ra, cần sử dụng công cụ kinh tế để quản lý môi trường. Bên cạnh các biện pháp hành chính đối với nguồn thải giao thông, công nghiệp, cần thúc đẩy cơ chế "Lượng giá tài nguyên". Môi trường phải được xem là một loại vốn. Người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý tương xứng; người bảo vệ môi trường (như giữ rừng, giữ nước) phải được thụ hưởng từ dịch vụ hệ sinh thái. Đầu tư cho năng lượng sạch và giao thông công cộng phải được xem là đầu tư cho hạ tầng chiến lược. Đưa bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ trung tâm là một bước tiến tư duy chiến lược. Tuy nhiên, chủ trương này chỉ có giá trị khi được cụ thể hóa bằng hành động nhất quán. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khốc liệt và tài nguyên hữu hạn, lựa chọn phát triển hài hòa với môi trường không chỉ là vấn đề đạo đức, mà là điều kiện sinh tồn để đất nước phát triển bền vững. Bảo vệ môi trường cần trở thành ý thức thường trực của toàn xã hội, từ cơ quan quản lý đến cộng đồng, việc đặt môi trường vào trung tâm chính là đặt con người vào trung tâm của mọi quyết sách phát triển. TS. TÔ VĂN TRƯỜNG (Chuyên gia độc lập về môi trường, tài nguyên nước) Trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV lần đầu tiên xác định phát triển kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường là những nhiệm vụ trung tâm, gắn bó chặt chẽ với nhau. Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển từ tăng trưởng đơn thuần sang phát triển bền vững, hài hòa, dài hạn. Trong bối cảnh thiên tai cực đoan gia tăng và hệ sinh thái suy thoái, đây là lựa chọn "đúng, trúng và cấp thiết". Miền Trung vừa trải qua một mùa mưa lũ lịch sử với thiệt hại vô cùng nặng nề ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Chính phủ đã giao Bộ NN&MT xây dựng Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đề án nhằm hướng tới các giải pháp tổng thể, liên tỉnh, liên vùng để giải quyết cơ bản tình trạng sụt lún đất tại các trọng điểm đến năm 2030; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sạt lở bờ sông, bờ biển; đến năm 2030 cơ bản hoàn thành xử lý sạt lở bờ biển Tây và các khu vực trọng điểm về sạt lở bờ Biển Đông, bờ sông thuộc các tuyến sông chính; đến năm 2035 cơ bản hoàn thành xử lý sạt lở bờ Biển Đông, bờ sông thuộc các tuyến sông chính. TS. Tô Văn Trường

6 n Thứ Ba n Ngày 13/1/2026 Ngày hội có sự tham gia của các thầy cô, chuyên gia đến đến từ hơn 20 trường đại học tư vấn, giải đáp băn khoăn, thắc mắc trực tiếp cho học sinh, phụ huynh trước mùa tuyển sinh 2026. Nhiều học sinh đặt câu hỏi quan tâm đến phương thức tuyển sinh; quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ; chính sách điểm cộng ưu tiên học sinh giỏi tuyển sinh đầu vào cũng như chính sách cấp học bổng của các trường ĐH trong quá trình đào tạo... NẮM CHẮC KIẾN THỨC SÁCH GIÁO KHOA Chia sẻ với gần 2.000 học sinh, TS Hà Mạnh Tuấn, Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định, năm nay các phương thức tuyển sinh cơ bản không có nhiều thay đổi so với năm ngoái. Ngoại trừ xét tuyển tài năng năm nay bỏ điểm học bạ. Về phương án xét tuyển, Đại học Bách khoa vẫn duy trì 3 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển tài năng, Xét theo điểm thi đánh giá tư duy, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm khác là công thức tính điểm với những thí sinh đăng ký xét bằng hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn thay đổi so với năm trước, cụ thể điểm học bạ sẽ được thay bằng điểm tư duy. Ngoài 9 tổ hợp truyền thống, năm nay đơn vị có thêm tổ hợp K01 (Toán, Ngữ văn và một trong 4 môn Vật lý, Sinh học, Hoá học, Tin học). Trong đó điểm Ngữ văn tính hệ số 1, Toán hệ số 3, các môn còn lại hệ số 2. Thí sinh yêu thích lĩnh vực nào, chỉ cần đặt nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, hệ thống sẽ tự động lấy tổ hợp phù hợp. Trả lời câu hỏi về bí quyết ôn luyện đạt điểm cao kỳ thi Đánh giá tư duy của học sinh, TS Tuấn nói rằng: cấu trúc bài thi gồm 3 phần: Toán học, Đọc hiểu và Khoa học. “Trong đó, phần câu hỏi về Toán tổng hợp kiến thức đã học, có cả câu hỏi ở bậc THCS. Không có bí quyết gì khác ngoài việc các em cần nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, chắc chắn sẽ làm tốt bài”, TS Tuấn nói. Phần đọc hiểu, có thể ngữ liệu sẽ có chủ đề văn học, thời sự, chính trị... nhằm kiểm tra năng lực đọc hiểu và trả lời các câu hỏi liên quan. Ở phần Khoa học, câu hỏi tổng hợp kiến thức có thể khiến thí sinh nghĩ là bộ môn Sinh học, Hoá học, Vật lý nhưng thực tế dữ liệu đã được xử lý để đánh giá năng lực tư duy. Trong các lần thi thử, học sinh thủ khoa thường rơi vào khối D. Do đó, học sinh phải học chắc kiến thức và nắm được bản chất của vấn đề để vận dụng các câu hỏi tư duy. “Bài thi có giá trị 2 năm nên học sinh lớp 11 cũng đã có thể tham gia. Mỗi năm có 3 đợt thi, như vậy mỗi thí sinh có 6 cơ hội dự thi và hiện có hơn 50 trường ĐH lấy kết quả đánh giá tư duy để xét tuyển”, TS Tuấn chia sẻ. Về vấn đề sinh viên lo lắng, Đại học Bách khoa sẽ chuyển sang tỉnh Hưng Yên, TS Tuấn cho biết, đơn vị vừa được Hưng Yên cấp phép xây dựng khuôn viên 2. Khi hoàn thành, đào tạo sinh viên đại học có thể ở đó, vị trí hiện tại sẽ dành cho nghiên cứu. “Tuy nhiên, hiện tại đơn vị mới chỉ lập dự án. Trong vòng 5 năm tới, sinh viên vẫn theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội như hiện nay”, ông Tuấn nói. LO BÙNG NỔ XU THẾ ẢO Một học sinh lớp 12 đặt câu hỏi với đại diện các trường đại học về lo ngại các xu thế ngành học ảo. Em ví dụ, Công nghệ bán dẫn hiện nay bùng nổ nhưng liệu theo học thì những năm tới có còn “hot” và khi tốt nghiệp liệu có còn cơ hội việc làm hay bị cạnh tranh? TS Nguyễn Thanh Bình, ĐH Khoa học Tự Nhiên (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, Công nghệ bán dẫn không sốt ảo mà cùng với sự phát triển của khoa học đã trở thành xu thế. Những năm tới ngành này sẽ ngày càng phát triển do đó học sinh thật sự yêu thích và có năng lực nên tham gia. ĐH Khoa học Tự nhiên là một trong 18 trường được đầu tư phòng thí nghiệm với các thiết bị hiện đại để người học thực hành đồng thời có chương trình liên kết với các doanh nghiệp tạo môi trường học tập gắn liền ứng dụng thực tiễn. TS Bình cho biết, năm 2026, phương thức tuyển sinh của trường tương tự năm ngoái và dành số lượng chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT khá cao, một phần để xét tuyển theo điểm bài thi đánh giá năng lực. Đại diện các trường ĐH cũng cung cấp thông tin giá trị về các ngành nghề, xu hướng học sinh chọn ngành nghề, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm... nhằm giúp học sinh, phụ huynh hiểu rõ hơn về các ngành nghề, đầu ra. HÀ LINH Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 6 ngày trước khi nhập viện, anh H. xuất hiện các biểu hiện đau thượng vị, đau dạ dày, sau đó đau họng và sốt cao. Trong nhiều ngày liền, bệnh nhân tự điều trị tại nhà bằng kháng sinh, thuốc hạ sốt, giảm ho và bôi thuốc ngoài da lên các nốt phỏng nghi thủy đậu, song tình trạng không cải thiện. Các nốt mụn nước nhanh chóng lan từ da đầu xuống mặt rồi phủ khắp cơ thể. Khi sốt liên tục, có thời điểm lên tới 39-40oC, gia đình đã truyền dịch tại nhà nhưng bệnh không thuyên giảm. Do xuất hiện suy hô hấp tiến triển, anh H. được đưa đến cơ sở y tế và nhanh chóng chuyển tuyến khẩn cấp lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng, tổn thương phổi lan tỏa, phải an thần và thở máy với thông số ô xy 100%. Ngoài ra, người bệnh còn có rối loạn đông máu và hội chứng nhiễm trùng nặng. Trên da xuất hiện nhiều mụn nước, mụn mủ kích thước không đồng đều. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số CRP tăng rất cao, lên tới 340,3 mg/L. Điểm SOFA ban đầu là 4 điểm, sau 48 giờ điều trị tích cực giảm còn 3 điểm. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS - biến chứng nặng do thủy đậu gây ra. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp đặc biệt, bởi bệnh nhân còn trẻ, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý nền, chưa từng mắc thủy đậu và cũng chưa tiêm vắc xin phòng bệnh. Tuy nhiên, khi nhiễm virus, bệnh diễn tiến rất nhanh, gây biến chứng nặng ở phổi, buộc phải điều trị hồi sức tích cực và thở máy. Trường hợp này cũng cho thấy nguy cơ lây lan thủy đậu cao trong gia đình khi có tiếp xúc gần. Sau 9 ngày điều trị, tình trạng hô hấp của bệnh nhân đã có dấu hiệu cải thiện, nhu cầu ô xy giảm dần, rối loạn đông máu được kiểm soát, các tổn thương da bắt đầu khô. Dù vậy, tổn thương phổi vẫn còn nặng, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực. Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus Varicella zoster gây ra, thường biểu hiện bằng sốt, mệt mỏi, đau đầu, chán ăn và các nốt mụn nước trên da. Bệnh hay gặp ở trẻ em, song người lớn chưa từng mắc và chưa được tiêm vắc xin vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh và dễ gặp biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai. Bác sĩ Phạm Văn Phúc khuyến cáo, vắc xin phòng thủy đậu hiện đã được triển khai rộng rãi, tiêm phòng đầy đủ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các biến chứng nặng. Những người có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch hoặc chưa từng mắc thủy đậu nên chủ động tiêm vắc xin. Khi tiếp xúc với người đang mắc bệnh, cần thực hiện các biện pháp phòng hộ để hạn chế lây nhiễm. Người lớn nếu có biểu hiện nghi ngờ thủy đậu không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí kịp thời. HÀ MINH Người cha nguy kịch vì lây thuỷ đậu từ con gái Học sinh tìm hiểu thông tin về tuyển sinh tại Trường THPT Cao Bá Quát TUYỂN SINH ĐH 2026: Lo chọn nhầm ngành hot ảo Tại chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp ở Trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm (Hà Nội) sáng 11/1, học sinh đặt nhiều câu hỏi liên quan đến phương án thi, tuyển sinh, chọn ngành nghề... Tại chương trình, ông Hoàng Đức Thuận, Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát- Gia Lâm cho biết, năm 2026 là một dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với các em học sinh, khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng được triển khai theo tinh thần đổi mới toàn diện, phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi không chỉ đánh giá kiến thức đơn thuần mà chú trọng hơn tới năng lực vận dụng, tư duy, khả năng lựa chọn môn học và định hướng nghề nghiệp của mỗi học sinh. KHOA GIÁO Bị lây thủy đậu từ con gái trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, anh B.V.H (36 tuổi, trú tại Hưng Yên) đã rơi vào tình trạng nguy kịch do biến chứng viêm phổi ARDS, phải điều trị hồi sức tích cực và thở máy tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân thở máy do biến chứng bệnh thủy đậu

