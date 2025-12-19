Báo Tiền Phong số 12

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 12/1/2026 QUY MÔ NỀN KINH TẾ XẾP THỨ 32 THẾ GIỚI Sáng 11/1, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ, là một năm đặc biệt đối với Đảng bộ Chính phủ, lần đầu tiên Đảng bộ Chính phủ được thành lập, kiện toàn, đi vào hoạt động. Việc thành lập Đảng bộ Chính phủ là một chủ trương lớn của Trung ương, là bước đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ; tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác quản lý, điều hành của Chính phủ. Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu dự hội nghị, trên cơ sở kinh nghiệm và kết quả của các Đảng ủy trực thuộc, đánh giá, bổ sung những nội dung làm tốt, những việc chưa làm tốt, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan và đặc biệt là các bài học kinh nghiệm. Theo báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, chưa có tiền lệ, đạt được những kết quả toàn diện, trên tất cả các mặt. Đặc biệt, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu; tăng trưởng GDP đạt 8,02% (thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới); quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD xếp thứ 32 thế giới; bình quân đầu người ước đạt khoảng 5.026 USD, thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình cao (hoàn thành một trong những cột mốc lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra). PHẤN ĐẤU TĂNG TRƯỞNG GDP NĂM 2026 ĐẠT 10% TRỞ LÊN Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh, sẽ thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD. Cùng với đó, năm 2026 sẽ xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa xã hội, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đảng ủy Chính phủ cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp… Nhiệm vụ quan trọng khác cũng được Đảng ủy Chính phủ đề ra là nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Ghi sổ lưu niệm tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi: “Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Phát biểu tại buổi thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, hoạt động lần này mang ý nghĩa đền ơn đáp nghĩa sâu sắc, đồng thời là dịp thăm hỏi, động viên các lực lượng vũ trang địa phương trong không khí cả nước bước vào năm mới 2026, thời điểm chỉ còn ít ngày nữa Đại hội XIV của Đảng sẽ diễn ra. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, với sự lãnh đạo của Trung ương và nỗ lực của địa phương, An Giang đã góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam. An Giang là địa phương đoàn kết, giàu trí tuệ, có khát vọng đổi mới, đủ điều kiện vươn lên trở thành tỉnh phát triển hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Quân ủy Trung ương đã có nhiều chỉ đạo mới, yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội và lực lượng vũ trang. Trong đó, An Giang cần tiếp tục củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; triển khai hiệu quả nội dung “2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và 5 giữ vững” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Dịp này, đoàn công tác đã trao quà cho 16 tập thể, gồm lãnh đạo tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang và tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời tặng quà cho 78 cá nhân là người có công với cách mạng, thân nhân người có công và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. NHẬT HUY - PHƯƠNG VŨ Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà tại An Giang Sáng 11/1, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại tỉnh An Giang; dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy phát biểu ẢNH: VGP Năm 2026, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người 5.500 USD Đảng ủy Chính phủ quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; có 2.991 dự án tồn tại vướng mắc, đến nay đã hoàn thành xử lý 926 dự án; xây dựng phương án xử lý 4 ngân hàng yếu kém, 12/12 dự án tồn đọng, chậm tiến độ…

3 n Thứ Hai n Ngày 12/1/2026 THỜI SỰ TS Nguyễn Như Quỳnh cho biết: Thời gian qua, hiệu quả hoạt động của KTNN còn chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ và yêu cầu phát triển. Nhằm hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao, KTNN cần được phát triển theo tư duy mới, với các giải pháp đột phá. Bối cảnh quốc tế có nhiều biến động cũng đòi hỏi KTNN phải trở thành lực lượng tiên phong, dẫn dắt đổi mới, đóng vai trò “đầu tàu” trong các ngành, lĩnh vực nền tảng, công nghệ chiến lược. NHIỀU ĐỘT PHÁ MỚI Theo ông, điểm mới có tính đột phá lớn nhất của Nghị quyết 79 so với các nghị quyết trước đây về KTNN là gì? KTNN luôn được khẳng định giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, thể hiện tại Hiến pháp và các Văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương, từ Đại hội Đảng VIII tới Đại hội XIII. Theo đó, KTNN là nền tảng ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, dẫn dắt các khu vực kinh tế khác và là yếu tố cốt lõi của nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc ban hành Nghị quyết về phát triển KTNN được kỳ vọng khơi thông các điểm nghẽn để sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực của nhà nước; tạo lập thể chế và động lực để KTNN phát huy vai trò chủ đạo, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 79 thể hiện niềm tin về sự năng động, hiệu quả của khu vực KTNN. Với Nghị quyết này, lần đầu tiên nội hàm về KTNN được xác định cụ thể, bao hàm toàn diện hơn các nền tảng vật chất quan trọng của Nhà nước, gồm tổ chức kinh tế và nguồn lực do Nhà nước nắm giữ, quản lý và chi phối. Một trong những quan điểm lớn được Nghị quyết nhấn mạnh là yêu cầu nguồn lực của KTNN phải được hạch toán đầy đủ theo nguyên tắc thị trường, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đánh giá tác động và phân tích lợi ích - chi phí xã hội của đầu tư nguồn lực vật chất của Nhà nước theo thông lệ quốc tế. Đồng thời, Nghị quyết số 79 xác định một số nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể KTNN và hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của KTNN. Điển hình như: Mở rộng chức năng về tham gia điều tiết thị trường của dự trữ quốc gia; Không hình thành mới quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trừ các trường hợp cấp bách, cấp thiết theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tập trung đầu tư, phát triển một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) mạnh, có quy mô lớn đóng vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược của nền kinh tế; Tạo cơ sở ban hành cơ chế để doanh nghiệp cổ phần được chủ động hình thành quỹ cổ phiếu thưởng nhằm thu hút, giữ chân người lao động có trình độ cao về chuyên môn, quản lý, có đóng góp lớn cho sự phát triển của doanh nghiệp; thí điểm cơ chế đặc thù về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc tại một số DNNN; Thiết lập cơ sở hình thành Quỹ đầu tư quốc gia; Xây dựng cơ chế, chính sách chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập trong những ngành, lĩnh vực phù hợp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ… DNNN TẬP TRUNG LĨNH VỰC NÀO? Nghị quyết đặt mục tiêu đến 2030 có từ 1-3 DNNN lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Chúng ta làm gì để trợ lực cho các “sếu đầu đàn”? Nghị quyết xác định giải pháp then chốt đối với DNNN là cần tiếp tục củng cố, phát triển, bảo đảm DNNN thực sự là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, trong đó, tập trung đầu tư, phát triển một số tập đoàn kinh tế, DNNN mạnh, có quy mô lớn đóng vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược của nền kinh tế. Những lĩnh vực trọng tâm như: Quốc phòng, an ninh; năng lượng; vận tải, logistics; tài chính - ngân hàng; khoa học - công nghệ, điện tử - viễn thông, hạ tầng số; khai thác, chế biến khoáng sản chiến lược; hoá chất;... Nghị quyết xác định mục tiêu đến 2030 có từ 1-3 DNNN thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Đây là mục tiêu được đánh giá kỹ lưỡng thực trạng các DNNN hiện nay, đồng thời, việc đặt mục tiêu cao để tạo động lực thực thi mạnh mẽ. Để đạt mục tiêu này, nhiều giải pháp đã được thiết kế, từ giải pháp tăng vốn đến các giải pháp về quản trị, cơ cấu lại doanh nghiệp,… Những giải pháp này là trợ lực cho các DNNN lớn có khả năng tiệm cận với các tiêu chí theo xếp hạng thế giới. Trong đó, quy định về việc cho phép DNNN giữ lại nhiều hơn nguồn lực từ cổ phần hóa, thoái vốn và lợi nhuận sau thuế sẽ được cụ thể hoá trong Chương trình hành động của Chính phủ và được thể chế hoá tại văn bản quy phạm pháp luật. Theo ông, sẽ có bao nhiêu văn bản cần sửa đổi để thực sự tạo ra hiệu quả mới cho Nghị quyết 79? Để thực thi Nghị quyết 79, các quan điểm, định hướng và giải pháp cần được thể chế hóa thông qua việc ban hành mới một số văn bản pháp luật và sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. Trong quá trình xây dựng Nghị quyết, các bộ, ngành đã có kế hoạch sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật để triển khai kịp thời, hiệu quả và những văn bản pháp luật này sẽ được cụ thể hóa tại Chương trình hành động của Quốc hội và của Chính phủ. Có thể khẳng định, yêu cầu đặt ra là chất lượng văn bản và lộ trình ban hành cần được chú trọng để bảo đảm hiệu quả, hiệu lực thực thi. Đồng thời, công tác rà soát quy định, chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng cần được xác định là hoạt động thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển KTNN. VIỆT LINH - MINH TUẤN (thực hiện) Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Nguyễn Như Quỳnh (ảnh), Viện trưởng Viện chiến lược và Chính sách kinh tế, Bộ Tài chính khẳng định, Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước thực sự là bước đột phá về thể chế, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế nhà nước (KTNN). Làm gì để trợ lực cho “sếu đầu đàn”? Soi chiếu qua bức tranh thực tế của khu vực DNNN, tại báo cáo Chính phủ gửi Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2024 cho thấy, khu vực này nắm giữ tài sản hơn 4,3 triệu tỷ đồng. 843 doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước,Trong đó, 476 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 197 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50%; còn lại 142 doanh nghiệp tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước từ 50% trở xuống. Hiệu quả sinh lời được cải thiện so với năm trước. Tỷ suất lãi trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 13%, tăng so với mức 12% của năm 2023. Tỷ suất lãi trước thuế trên tổng tài sản bình quân duy trì ở mức 6%. Đáng chú ý, đóng góp của các doanh nghiệp không đồng đều, tập trung vào một số doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)… Trong khi đó, bức tranh tài chính cũng tồn tại không ít gam màu tối. Có 70/815 doanh nghiệp báo lỗ trong năm, chiếm khoảng 9% tổng số doanh nghiệp, với tổng số lỗ phát sinh 2.667 tỷ đồng. Đáng chú ý, 164 doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế, tổng giá trị lên tới 106 nghìn tỷ đồng. Áp lực nợ và chất lượng tài sản cũng cần lưu ý. Tổng nợ phải trả đạt 2,35 triệu tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm 2024; trong đó nợ ngắn hạn chiếm khoảng 60%. Các khoản phải thu tăng 17%, lên 718 nghìn tỷ đồng; nợ phải thu khó đòi chiếm khoảng 10%, dù đã được trích lập dự phòng hơn 58.000 tỷ đồng. Chính phủ đánh giá, DNNN, trọng tâm là các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước tiếp tục đóng vai trò chi phối, chủ đạo trong những ngành, lĩnh vực có tính chất chiến lược, thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. VIỆT LINH 815 DNNN nắm giữ tài sản 4,3 triệu tỷ đồng Các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nắm giữ tài sản hơn 4,3 triệu tỷ đồng, tạo ra lợi nhuận trước thuế 256,2 nghìn tỷ đồng, và nộp ngân sách nhà nước hơn 439 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của nhóm này được đánh giá chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ. Các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ tài sản hơn 4,3 triệu tỷ đồng (ảnh minh họa)

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Có mức tăng tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 157,3 - 159,8 triệu đồng/lượng; hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 158,3 - 159,8 triệu đồng/lượng… Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 156,5 - 159,5 triệu đồng/ lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 155 - 158 triệu đồng/ lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng… Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.510 USD/ounce, tăng 40 USD so với sáng qua. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng, kinh doanh mua bán vàng miếng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/2/2026, thay thế quy định tại Thông tư 38/2012. Theo thông tư mới, trạng thái vàng của tổ chức tín dụng được xác định tại thời điểm cuối ngày làm việc, trên cơ sở khối lượng vàng miếng sản xuất, vàng nguyên liệu sử dụng để sản xuất (kể cả hao hụt), doanh số mua - bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay và hoạt động xuất nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu. Tổ chức tín dụng không được duy trì trạng thái vàng âm. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước phân loại giới hạn trạng thái vàng theo phạm vi hoạt động. Cụ thể, tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng không được duy trì trạng thái vàng cuối ngày vượt quá 5% vốn tự có; tổ chức tín dụng chỉ được kinh doanh mua, bán vàng miếng áp dụng mức trần 2% vốn tự có. Vốn tự có để tính giới hạn là vốn của tháng liền kề trước kỳ báo cáo, theo quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn. Trường hợp cần thiết, tổ chức tín dụng có thể duy trì trạng thái vàng ngoài giới hạn khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện có 8 ngân hàng thương mại đủ điều kiện về vốn điều lệ theo Nghị định 24, gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, MB, VPBank và ACB. Giả định các ngân hàng này đều được cấp phép sản xuất và xuất nhập khẩu vàng, thì 5% vốn tự có tương đương khoảng 2,56 tỷ USD, xấp xỉ 20 tấn vàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc giới hạn trạng thái vàng ở mức 5% vốn tự có sẽ cho phép các ngân hàng cung ứng lượng vàng đáng kể ra thị trường khi hoạt động kinh doanh vàng được mở rộng, góp phần thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống ngân hàng. NGỌC MAI 4 n Thứ Hai n Ngày 12/1/2026 BIẾN RÀO CẢN THÀNH LỢI THẾ Những ngày đầu năm 2026, nhìn những đại công trường đang rộn ràng từ Hoàng Liên Sơn đến cao nguyên Mộc Châu, có thể thấy rõ một điều: địa hình không còn là rào cản, mà đang dần trở thành lợi thế. Những đường hầm xuyên núi, tuyến cao tốc vượt đèo, đường ray khổ lớn và hệ thống sân bay đang thu hẹp khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược. Theo nhiều chuyên gia, đây chính là thời điểm Tây Bắc bước qua “ngưỡng cửa lịch sử”, nơi hạ tầng không chỉ mở đường, mà mở cả không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội vùng cao. Trước đây, nhắc đến Tây Bắc là nhắc đến đèo dốc, chia cắt và những cung đường độc đạo. Mỗi lần mưa lũ, sạt trượt, cả vùng như bị “cô lập tạm thời”. Địa hình hiểm trở từng là rào cản lớn nhất, khiến tiềm năng đất đai, tài nguyên, du lịch và con người chưa thể chuyển hóa thành động lực phát triển. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Tây Bắc bước vào giai đoạn đột phá với hệ thống giao thông được đầu tư mạnh mẽ, bài bản. Trong các phiên họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm ngành GTVT, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nhấn mạnh phát triển hạ tầng là một trong những đột phá chiến lược hàng đầu, cần ưu tiên cho các hành lang liên vùng như Tây Bắc để xóa bỏ điểm nghẽn địa lý kéo dài hàng chục năm. Trao đổi với phóng viên, chuyên gia giao thông, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy nhận định, làn sóng đầu tư hạ tầng hiện nay không đơn thuần là làm đường, mà là “đòn bẩy” để Tây Bắc thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội. Theo ông, các dự án cao tốc, sân bay, đường sắt đang triển khai chính là chìa khóa “đánh thức” tiềm năng của vùng đất giàu tài nguyên, khoáng sản, nông nghiệp và du lịch, đồng thời phá vỡ thế độc đạo, rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng, tạo dòng chảy hàng hóa thông suốt hơn cho cả vùng. Trong bức tranh hạ tầng Tây Bắc, cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn giữ vai trò trục xương sống. Sau hơn một thập kỷ khai thác, tuyến đường này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội lên Phú Thọ, Lào Cai mà còn hình thành một hành lang phát triển mới, nơi công nghiệp, logistics, du lịch và đô thị cùng phát triển. Để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, tháng 10/2025, Bộ Xây dựng đã khởi công nâng cấp đoạn từ phường Yên Bái đến phường Lào Cai (thuộc tỉnh Lào Cai mới) từ 2 làn lên 4 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng. Nếu cao tốc Nội Bài - Lào Cai là trục dọc, thì tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đóng vai trò trục ngang quan trọng, kết nối Tây Bắc với vùng Thủ đô. Tuyến đường vận hành ổn định đã rút ngắn thời gian từ Tuyên Quang về Hà Nội xuống còn khoảng 2 giờ, tạo cú hích rõ rệt cho thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến. Trên nền tảng đó, tuyến cao tốc nối Tuyên Quang lên Hà Giang (cũ) đang được đẩy nhanh, từng bước xóa thế độc đạo của Quốc lộ 2, mở rộng không gian phát triển gắn với các trung tâm logistics vùng trung du và đồng bằng. Cùng với đó, đề xuất kết nối trực tiếp từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai sang Hòa Bình đang dần hình thành trục dọc liên hoàn, giúp các địa phương Tây Bắc không còn phải “vòng về Hà Nội” mà vẫn kết nối thông suốt. Một điểm nhấn quan trọng khác là tuyến kết nối trung tâm tỉnh Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hướng QL279, QL32 và các đoạn mở mới. Khi hoàn thành đầu năm 2026, thời gian từ Hà Nội lên Lai Châu chỉ còn 3,5 - 4 giờ, thay cho những chuyến đi dài qua nhiều đèo dốc. Đặc biệt, việc khởi công hầm đường bộ Hoàng Liên xuyên dãy Hoàng Liên Sơn ngày 19/12 vừa qua không chỉ thay thế cung đèo Ô Quy Hồ hiểm trở, mà còn chấm dứt nỗi lo chia cắt do thời tiết, đưa Sa Pa và Tam Đường lại gần nhau chỉ trong chưa đầy 10 phút di chuyển. Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La), một trong những tuyến khó nhất cả nước với địa chất phức tạp, nhiều cầu lớn, hầm dài, được khởi công từ tháng 9/2024 và dự kiến hoàn thành năm 2028. Tuyến đường dài khoảng 34 km, tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, không chỉ giảm tải Quốc lộ 6 mà còn mở ra không gian phát triển mới cho Sơn La, đặc biệt là khu du lịch quốc gia Mộc Châu và vùng nông nghiệp công nghệ cao. ĐƯỜNG SẮT, SÂN BAY - CÚ HÍCH CHIẾN LƯỢC Ở góc nhìn dài hạn, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, để hạ tầng thực sự trở thành mũi nhọn đột phá, Tây Bắc cần phát triển cân đối, không chỉ dựa vào đường bộ mà phải kết hợp hiệu quả với đường sắt và hàng không nhằm tối ưu chi phí vận tải, nâng sức cạnh tranh cho hàng hóa vùng cao. Tư duy phát triển cũng cần chuyển từ “vùng sâu, vùng xa” sang “trục tăng trưởng”, gắn với vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế, đặc biệt là kết nối với Trung Quốc và Lào. Điều này thể hiện rõ qua việc khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng ngày 19/12/2025, với khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế tới 160 km/h. Đây không chỉ là dự án giao thông quy mô lớn mà còn là hành lang kinh tế quốc tế, nối thẳng từ cửa khẩu Lào Cai đến cảng Lạch Huyện, mở ra không gian thương mại mới cho Tây Bắc. Cùng với đó, các dự án sân bay như Sa Pa, Lai Châu đang được chuẩn bị, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức cho vùng. Khi cao tốc, đường sắt khổ lớn và sân bay cùng xuất hiện trong quy hoạch và thi công, Tây Bắc đang thực sự bước vào một giai đoạn phát triển mới. Trong đó, Lào Cai nổi lên như một cực tăng trưởng với hệ thống giao thông liên hoàn, cửa khẩu quốc tế và trung tâm logistics. Phú Thọ, Tuyên Quang trở thành hậu phương logistics, còn Sơn La, Điện Biên, Lai Châu dần được “đánh thức” tiềm năng. Hạ tầng lúc này không chỉ mở đường, mà mở sinh kế, mở cơ hội và mở tương lai cho hàng triệu người dân vùng cao. ĐỨC ANH Cao tốc Nội Bài – Lào Cai Giá vàng miếng SJC tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng Đột phá hạ tầng Tây Bắc Giá vàng đồng loạt tăng mạnh Hệ thống giao thông hiện đại sẽ giúp Tây Bắc phát triển nhanh hơn, đưa những khu vực khuất nẻo, tiềm năng chưa được khai phá đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước. Sáng 11/1, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều tiến sát mốc 160 triệu đồng/ lượng. Ngân hàng Nhà nước quy định tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng không được duy trì trạng thái vàng cuối ngày vượt quá 5% vốn tự có. THỜI SỰ “Đầu tư hạ tầng không đơn thuần là làm đường, mà là “đòn bẩy” để Tây Bắc thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội”. Tiến sĩ NGUYỄN XUÂN THỦY

Sáng 11/1, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK), Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Thành Đoàn - Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi động Chuỗi cuộc thi Thách thức Đổi mới sáng tạo - VNUK Innovation Challenge 2026. Được khởi xướng từ năm 2018, VNUK Innovation Challenge là chuỗi cuộc thi thường niên uy tín nhằm tạo dựng sân chơi học thuật, sáng tạo dành cho học sinh THPT và sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên khắp cả nước. Suốt gần một thập kỷ qua, chương trình đã trở thành điểm đến tin cậy để các tài năng trẻ phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và hun đúc tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thực chiến. Hành trình năm 2026 là sự hợp nhất của 3 sân chơi uy tín, gồm: Design Thinking for Human Challenges tập trung vào giải quyết bài toán xã hội bằng tư duy thiết kế và thử nghiệm nguyên mẫu thực tế; VNUK SV.STARTUP tìm kiếm các ý tưởng có khả năng thương mại hóa cao để dự thi cuộc thi khởi nghiệp cấp Quốc gia và U-Invent 8 - sân chơi công nghệ cho học sinh THPT với chủ đề “Giải pháp sáng tạo vì tương lai bền vững”. Theo TS Trần Thế Vũ - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, đây là sân chơi khoa học công nghệ thường niên và uy tín, được tạo ra nhằm khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên trên cả nước. Tại đây, các bạn trẻ được tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện đại, được kết nối với những người cùng chung khát vọng và được truyền cảm hứng, kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn từ đội ngũ cố vấn, chuyên gia đa lĩnh vực. “Quan trọng hơn, VNUK Innovation Challenge 2026 không tìm kiếm những ý tưởng chỉ dừng lại trên giấy. Chúng tôi tìm kiếm những ý tưởng bắt nguồn từ thực tiễn, giải quyết những vấn đề thật của xã hội và có khả năng phát triển bền vững. Cuộc thi được thiết kế như một hành trình ươm tạo, nơi các ý tưởng được thử thách, hoàn thiện và từng bước chuyển hóa thành sản phẩm, giải pháp, mô hình có thể triển khai trong đời sống, đồng thời mở ra cơ hội để các bạn vươn tới những sân chơi lớn hơn ở cấp quốc gia và quốc tế”, TS Vũ nói. Cũng trong dịp này, Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo VNUK chính thức được ra mắt. Đây sẽ là “vườn ươm” các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên, tạo môi trường để các đoàn viên, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học và hiện thực hóa các ý tưởng. Tại sự kiện, các bạn trẻ cũng được các chuyên gia khởi nghiệp chia sẻ về tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương, tập huấn về tư duy và phương pháp sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới vào hành trình khởi nghiệp… GIANG THANH 5 n Thứ Hai n Ngày 12/1/2026 Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan, năm 2025, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt hơn 8,06 triệu tấn, thu về trên 4,1 tỷ USD, giảm 10,8% về khối lượng và giảm 27,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh rõ tác động của xu hướng giảm giá gạo trên thị trường thế giới năm qua. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tuần qua được chào bán ở mức từ 360-365 USD/ tấn. Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động mua bán đang chậm lại do nhu cầu bên ngoài yếu. Nhà giao dịch này dự báo, nhu cầu sẽ tiếp tục yếu khi Philippines và Indonesia có thể hạn chế mua vào trong khi nguồn cung từ Ấn Độ dự kiến sẽ tăng mạnh. Tại thị trường trong nước, giá lúa gạo tuần qua ở Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động trước nhu cầu vẫn yếu từ thị trường. Theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, tại Cần Thơ, tuần qua lúa Jasmine vẫn có giá là 8.400 đồng/kg, tương đương so với tuần trước; lúa IR 5451 là 6.200 đồng/kg; ST25 là 9.400 đồng/kg; OM 18 là 6.600 đồng/kg. Tại Đồng Tháp, lúa IR 50404 có giá 6.900 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; OM 18 là 6.900 đồng/kg, cũng tăng 100 đồng/kg. Còn tại Vĩnh Long, lúa OM 5451 vẫn có giá 6.600 đồng/kg và OM 4900 là 7.100 đồng/kg. Tại An Giang, giá các loại lúa tươi hầu hết vẫn giữ vững so với tuần trước, OM 18 ở mức 6.500-6.700 đồng/ kg; Đài Thơm 8 từ 6.5006.700 đồng/kg; OM 5451 từ 5.800-6.000 đồng/kg; riêng IR 50404 được thu mua 5.500-5.600 đồng/kg. Tính đến ngày 31/12, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 921.000 ha, tương đương 73,8% trong tổng kế hoạch 1,266 triệu ha. Một số diện tích gieo cấy sớm đã bắt đầu cho thu hoạch. Trên thị trường bán lẻ An Giang, giá gạo ổn định: gạo thường 11.500-12.000 đồng/kg; gạo thơm thái 20.000-22.000 đồng/kg; Jasmine 16.000-18.000 đồng/kg; gạo trắng 16.000 đồng/kg, Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg, Sóc thường 17.000 đồng/kg, Sóc Thái 20.000 đồng/kg, gạo Nhật 22.000 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu IR 50404 vẫn ở mức từ 7.600-7.750 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 từ 9.500-9.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 từ 7.200-7.300 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800-9.000 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 7.600-11.000 đồng/kg; giá cám khô ở mức 10.00011.000 đồng/kg. Tương tự như Việt Nam, trên thị trường gạo châu Á, giá gạo Ấn Độ cũng đi ngang, trong khi giá gạo Thái Lan giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần do nhu cầu yếu. Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đi ngang ở mức từ 355-360 USD/tấn. Giá gạo trắng 5% tấm cũng ổn định ở mức từ 350-355 USD/ tấn. Mặc dù giá đang ở gần mức cao nhất ba tháng, nhu cầu lại khá yếu. Một nhà xuất khẩu tại Kolkata cho biết người mua đang muốn giá thấp hơn, nhưng người bán không thể giảm giá do đồng rupee đang mạnh lên. P.V - TTXVN Xuất khẩu gạo ẢNH: TTXVN Việt Nam xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo Khởi động chuỗi thách thức đổi mới sáng tạo cho bạn trẻ Đà Nẵng Năm 2025, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt hơn 8,06 triệu tấn, thu về trên 4,1 tỷ USD, giảm 10,8% về khối lượng và giảm 27,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giữa lòng đô thị nhộn nhịp, khu vực chợ Thủ Dầu Một, TPHCM, Nhà truyền thống được trang trí không gian Tết cổ truyền Việt Nam, thu hút đông đảo người dân, du khách tới đây tham quan, “check in”. Chuỗi cuộc thi thách thức đổi mới sáng tạo VNUK Innovation Challenge 2026 tạo sân chơi cho các bạn trẻ Đà Nẵng ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn, ươm mầm khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên. XÃ HỘI Ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo VNUK Nhiều thanh niên đến Nhà truyền thống Thủ Dầu Một tham quan, chụp ảnh Nhà truyền thống Thủ Dầu Một (phường Thủ Dầu Một, TPHCM) mang dấu ấn lịch sử, văn hóa được phục dựng, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử địa phương. Với dáng vẻ cổ xưa, được trang trí không gian Tết cổ truyền, Nhà truyền thống Thủ Dầu Một thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Nhà truyền thống Thủ Dầu Một được phục dựng theo kiểu dáng Nhà việc Phú Cường, trung tâm tỉnh lỵ Thủ Dầu Một lúc bấy giờ. Bên cạnh việc được phục dựng dựa trên kiến trúc cũ, công trình còn tạo điểm nhấn trong kiến trúc đặc trưng của Thủ Dầu Một xưa và nay. Bên trong Nhà truyền thống Thủ Dầu Một là không gian trưng bày giới thiệu về lịch sử tự nhiên, lịch sử xã hội và nhân văn, truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Thủ Dầu Một, những nghề thủ công truyền thống hình thành và phát triển trên đất Thủ Dầu Một. Nhà truyền thống trở thành nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ rất lý tưởng của nhân dân nơi đây. Hằng tháng, chính quyền địa phương tổ chức giao lưu đờn ca tài tử thu hút đông đảo du khách, người dân và giới mộ điệu gần xa đến thưởng thức. Nhà truyền thống Thủ Dầu Một nằm trong khu vực chợ Thủ Dầu Một. Đây là ngôi chợ cổ gần 200 năm tuổi. HƯƠNG CHI Không gian Tết tại Nhà truyền thống Thủ Dầu Một hút người trẻ Tính đến ngày 31/12, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 921.000 ha, tương đương 73,8% trong tổng kế hoạch 1,266 triệu ha. Một số diện tích gieo cấy sớm đã bắt đầu cho thu hoạch.

6 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 12/1/2026 VUN ĐẮP NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP Ngày 11/1, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Lễ phát động Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 diễn ra tiếp nối hành trình lan tỏa thông điệp xuyên suốt gần 2 thập kỉ: “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”. Tham dự chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; TS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; ông Nguyễn Nho Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh - Sinh viên, Bộ GD&ĐT; bà Phạm Thị Quyên - Phó Trưởng ban Ban Chăm sóc sức khỏe Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, cùng các đại biểu, đông đảo sinh viên đã lan tỏa thông điệp nhân ái, của nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Ủy viên T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên Ban Thư kí T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ chia sẻ: “Với hành trình hơn 70 năm đồng hành cùng đất nước, báo Tiền Phong luôn tâm niệm, báo chí không chỉ phản ánh đời sống, mà còn có trách nhiệm vun đắp những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Bên cạnh sứ mệnh truyền thông, báo Tiền Phong kiên trì xây dựng và gìn giữ nhiều hoạt động mang đậm tinh thần phụng sự cộng đồng, từ những hoạt động thể thao, văn hóa, giáo dục đến các chương trình an sinh xã hội giàu tính nhân văn”. Suốt 17 năm qua, Chủ Nhật Đỏ đã trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, kết nối hàng triệu tấm lòng thiện nguyện trên khắp mọi miền đất nước, đóng góp hàng trăm nghìn đơn vị máu quý giá cho ngành y tế. Nhưng hơn cả những con số, điều đáng trân trọng nhất chính là tinh thần sẻ chia đã thấm sâu vào cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ - những người sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi nhận lại. “Bước sang năm thứ 18, Chủ Nhật Đỏ mang theo khát vọng làm sâu sắc hơn nhận thức của xã hội về hiến máu tình nguyện, rằng hiến máu không phải việc làm nhất thời, mà là một trách nhiệm công dân, biểu hiện cụ thể của tình yêu thương con người”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Cộng hưởng thông điệp ý nghĩa hành động hiến máu và chương trình Chủ Nhật Đỏ, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nêu rõ, hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm chia sẻ vì cộng đồng của dân tộc Việt Nam. Giọt máu để cứu người, để chữa bệnh, giọt máu để đem lại hạnh phúc cho cộng đồng, giọt máu để thắp sáng niềm tin, lòng nhân ái trong con người. Vì vậy, bên cạnh kiến thức, trí tuệ, sinh viên ĐH Bách khoa, cùng sinh viên các trường trên địa bàn Hà Nội luôn ý thức trau dồi những hoạt động xã hội, rèn luyện ý thức trách nhiệm vì cộng đồng. “Mỗi giọt máu cứu chữa được người bệnh cũng chính là niềm hạnh phúc của thầy cô và của các bạn sinh viên”, PGS.TS Chính bày tỏ. HẠNH PHÚC ĐƯỢC SẺ CHIA Giữa guồng quay bận rộn của kì thực tập cuối khóa, Trần Thị Thảo Vân - sinh viên năm 4 Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội vẫn dành một buổi sáng đặc biệt để đến với ngày hội hiến máu. Cô gái trẻ chủ động báo với trưởng nhóm sẽ đến muộn hai tiếng vì đi hiến máu, và nhận lại sự ủng hộ ấm áp: “Anh trưởng nhóm rất hoan nghênh, trả lời ngay là sẵn lòng”, Vân nói. Chính sự đồng cảm ấy đã tiếp thêm động lực để Vân bền bỉ trên hành trình nhân ái của mình. Đây đã là lần hiến máu thứ 8 của Vân, và là lần thứ hai cô đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ. Ban đầu, động lực của cô thật giản dị: là sinh viên, chưa có điều kiện giúp đỡ cộng đồng về vật chất, thì góp sức bằng những gì mình có - sức trẻ và giọt máu sẻ chia cho những bệnh nhân đang cần được tiếp thêm sự sống. Từ cảm giác bỡ ngỡ, hơi run khi nhìn kim tiêm lớn, việc hiến máu với Vân giờ đây đã trở nên nhẹ nhàng, bình thản như một thói quen đẹp. Không chỉ dừng lại ở các ngày hội, Vân từng nhận cuộc gọi khẩn cấp và lập tức phóng xe máy đến Bệnh viện Quân y 103 để kịp thời hiến máu cứu người. Tại Chủ Nhật Đỏ, cô để lại số điện thoại cho các bác sĩ, sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào khi có ca cấp cứu cần đúng nhóm máu. “Được gặp gỡ sinh viên đến từ nhiều trường, nhiều ngành khác nhau, tôi cảm thấy phấn chấn và tự hào khi mình là một phần của thế hệ trẻ năng động, trách nhiệm với cộng đồng; cùng nhau lan tỏa thông điệp Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, Vân chia sẻ. Cùng chung nhịp đập yêu thương ấy, Đỗ Quỳnh Phương - sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng đã đi gần chục cây số bằng xe buýt để tham gia chương trình, đánh dấu lần hiến máu thứ hai của mình. Biết đến Chủ Có những giá trị được nhận diện qua sự bền bỉ của hành động và chiều sâu của trách nhiệm xã hội. Trên hành trình đồng hành cùng đất nước, tinh thần của Chủ Nhật Đỏ được lan tỏa như một cam kết lâu dài với sự sống con người, khi mỗi giọt máu trao đi là một minh chứng sinh động của lòng nhân ái, của những con người chung tay kiến tạo giá trị tốt đẹp cho xã hội. “Chúng tôi luôn trân trọng và tự hào về lực lượng sinh viên - những người trẻ mang trong mình nhiệt huyết, lí tưởng và trái tim đầy nhân ái. Chính các bạn đã và đang là nguồn năng lượng bền bỉ, là nhịp đập trẻ trung nuôi dưỡng sức sống của Chủ Nhật Đỏ suốt gần hai thập kỷ qua. Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng lòng ấy, Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 sẽ tiếp tục thắp lên hi vọng, tiếp thêm sự sống cho hàng nghìn người bệnh, và gieo vào xã hội những hạt mầm tốt đẹp của lòng nhân ái”. Nhà báo PHÙNG CÔNG SƯỞNG, Tổng Biên tập báo Tiền Phong CHỦ NHẬT ĐỎ LẦN THỨ XVIII - NĂM 2026: Hành trình sẻ chia sự sống Anh Nguyễn Tường Lâm và các đại biểu thăm hỏi, động viên người tham gia hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ ẢNH: NHƯ Ý Theo thống kê, trong 2 ngày 10 và 11/1, Chủ Nhật Đỏ đã tiếp nhận 1.332 đơn vị máu. Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Gelex, chia sẻ: Một ngày Chủ Nhật Đỏ trở nên đặc biệt không phải vì màu sắc của nó, mà vì những giá trị tốt đẹp được lan tỏa từ những con người sẵn sàng cho đi. “Triết lí phát triển của Tập đoàn GELEX luôn nhất quán, doanh nghiệp chỉ có thể trường tồn khi song hành cùng thịnh vượng của xã hội và hạnh phúc cộng đồng. Nhân ái không phải là lựa chọn, mà là một phần của trách nhiệm. Chính từ triết lí đó, chúng tôi luôn coi việc đồng hành cùng các chương trình vì cộng đồng như Chủ Nhật Đỏ là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn”, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Gelex nhấn mạnh.

