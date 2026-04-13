Báo Tiền Phong số 103

THỨ HAI 13/4/2026 Số 103 0977.456.112 CỦNG CỐ LÒNG TIN, MỞ RỘNG KHÔNG GIAN HỢP TÁC TRANG 2 TRANG 4-5 TRANG 3 TRANG 8-9 TRANG 7 TRANG 15 TRANG 12 Công nghệ cho phép “xuyên không” vào di sản Được truyền cảm hứng yêu nước từ địa chỉ đỏ CHUYỆN HÔM NAY Đi trước mở đường XEM TIẾP TRANG 4 n NGUYỄN TUẤN Khác với những lần trước, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này đặt Hà Nội vào một vị thế mới: được chủ động hơn trong việc định hình chính sách. ARSENAL TỰ DÂNG CƠ HỘI CHO MAN CITY Hà Nội đang hướng đến tầm nhìn quy hoạch 100 năm Bộ Công Thương nói về giá xăng E10 khi triển khai toàn quốc Mỹ và Iran có đi vào ngõ cụt? XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU 1 TINH NHUỆ, HIỆN ĐẠI HIỆN THỰC Từ thực thi sang thiết kế chính sách Khơi thông nguồn lực nghìn tỷ Sớm di dời cơ sở sản xuất, nhà máy ra khỏi nội đô TRANG 16 Tổng Bí thư Tô Lâm đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam tháng 4/2025 ẢNH: NHƯ Ý LUẬT THỦ ĐÔ SỬA ĐỔI: tầm nhìn trăm năm

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 13/4/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14-17/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. KẾ THỪA TRUYỀN THỐNG Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Văn Chiều, Trưởng Khoa Chính trị và Quốc tế học, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội, nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước và sau thành công của Đại hội Đảng XIV. Theo ông Chiều, chuyến thăm không chỉ góp phần củng cố quan hệ hợp tác truyền thống Việt Nam - Trung Quốc, mà còn tăng cường sự tin cậy chiến lược, duy trì đối thoại cấp cao, định hướng phát triển quan hệ hai nước ổn định, lâu dài. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ gắn bó truyền thống, núi liền núi, sông liền sông. Việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Trung Quốc là một lựa chọn chiến lược, một ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam. Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc hiện nay được đánh giá là đang ở giai đoạn “vàng”, thể hiện qua sự toàn diện và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, quốc phòng - an ninh… Các cơ chế trao đổi, tiếp xúc được duy trì thường xuyên ở cả cấp trung ương và địa phương, nhất là các tỉnh biên giới giữa hai nước; trên các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, qua đó góp phần củng cố và phát huy truyền thống hữu nghị, tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước. PGS.TS Nguyễn Văn Chiều cho rằng nền tảng quan hệ song phương được định hình qua các dấu mốc quan trọng. Năm 1999, hai bên xác định phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Năm 2005, Việt Nam và Trung Quốc xác định tinh thần 4 tốt: “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008, và nâng tầm quan hệ lên quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược từ năm 2023. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, duy trì tiếp xúc thường xuyên, trao đổi chiến lược nhằm tăng cường hiểu biết và định hướng phát triển quan hệ ổn định, lâu dài, thể hiện sự tin cậy chính trị. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới theo tiêu chí quốc gia. Hợp tác đầu tư, hạ tầng và kết nối kinh tế ngày càng được mở rộng, thể hiện chất lượng hợp tác phát triển kinh tế. Các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch giữa hai nước diễn ra sôi động, góp phần tăng cường sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau. Trong chuyến thăm sắp tới, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ cùng gặp gỡ và phát biểu với đại diện thế hệ trẻ hai nước tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên” do chính hai nhà lãnh đạo khởi xướng từ tháng 4/2025. Theo PGS.TS Nguyễn Văn Chiều, những hoạt động như vậy không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về lịch sử mà còn thể hiện sự kế thừa truyền thống hữu nghị giữa hai nước, qua đó củng cố nền tảng chính trị, tình cảm tốt đẹp, mối quan hệ gắn bó và gửi đi thông điệp về quyết tâm tiếp tục phát triển quan hệ Việt - Trung ổn định, bền vững trong giai đoạn mới. NHIỀU DƯ ĐỊA VỀ KẾT NỐI, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO PGS.TS Nguyễn Văn Chiều cho rằng hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt còn dư địa rất lớn, bởi nhu cầu kết nối logistics, xuất nhập khẩu và phát triển chuỗi cung ứng ngày càng tăng. Hiện nay, hệ thống đường sắt liên vận giữa hai nước vẫn còn hạn chế về hạ tầng, khổ ray, năng lực vận chuyển và kết nối nội địa. Do đó việc nâng cấp, hiện đại hóa và mở rộng các tuyến đường sắt xuyên biên giới sẽ tạo bước đột phá trong lưu thông hàng hóa, đặc biệt là nông sản và hàng công nghiệp. Hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này sẽ giúp giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường Trung Quốc và quốc tế. Đồng thời, đây còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên, kết nối các hành lang kinh tế, thu hút đầu tư và hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. “Nhìn về trung và dài hạn, phát triển đường sắt không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững, mà còn phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng chiến lược, kinh tế xanh và hội nhập sâu rộng mà Việt Nam đặt ra trong các kế hoạch 5 năm và tầm nhìn dài hạn”, ông nói. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự kiến sẽ khảo sát, tìm hiểu mô hình thí điểm khu đô thị mới, hệ thống hạ tầng và công nghiệp đường sắt, cơ sở nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo ở thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Các chuyến khảo sát thực tế sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước, qua đó từng bước cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, các thỏa thuận đã ký kết thành các dự án và chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước và cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. THU LOAN - NGHIÊM HUÊ Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược, làm sâu sắc hơn quan hệ chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hai bên còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, như phát triển đường sắt, kết nối logistics và chuỗi cung ứng. Tổng Bí thư Tô Lâm đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam tháng 4/2025 ẢNH: NHƯ Ý Củng cố lòng tin, mở rộng không gian hợp tác Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua tổng thể duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ đầu năm 2026 đến nay, hai bên tiếp tục trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt. Ngày 26/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm sau khi Đại hội XIV của Đảng ta thành công tốt đẹp. Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch nhìn chung đạt kết quả tích cực. Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới theo tiêu chí quốc gia, với kim ngạch thương mại song phương đạt 256,4 tỷ USD. QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC:

3 n Thứ Hai n Ngày 13/4/2026 THỜI SỰ Sáng 12/4, tại tỉnh Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và trao danh hiệu cao quý tặng Quân khu 1. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Báo cáo thành tích của LLVT Quân khu, Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Tư lệnh Quân khu 1, nêu rõ: Từ cái nôi cách mạng Việt Bắc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp lãnh đạo cách mạng, nơi ra đời những đơn vị vũ trang đầu tiên của cách mạng Việt Nam, LLVT Quân khu 1 đã trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hun đúc nên truyền thống vẻ vang “Trung hiếu - Tiên phong - Đoàn kết - Chiến thắng”. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, quân và dân trên địa bàn Quân khu đã chiến đấu anh dũng, lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Bước vào thời kỳ đổi mới, LLVT Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là Quân khu 1 đã tham mưu có hiệu quả với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn chiến lược biên giới phía Bắc. Cùng với đó, Quân khu tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc; xây dựng, củng cố các công trình phòng thủ trọng điểm, chốt chiến đấu, đường tuần tra biên giới; chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, rộng khắp. Công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; 100% đơn vị qua kiểm tra đều đạt khá, giỏi. LLVT Quân khu cũng luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, khoa học quân sự, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kết hợp kinh tế với quốc phòng và đối ngoại quốc phòng. Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong hơn 80 năm qua, LLVT Quân khu 1 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó có 370 tập thể, 297 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 1 trong hơn 80 năm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, phần thưởng cao quý mà LLVT Quân khu 1 đón nhận hôm nay là niềm vui, niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ Quân khu, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đồng thời là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với một lực lượng đã có nhiều cống hiến đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Bắc - Quân khu 1 là vùng đất địa linh, phên dậu chiến lược phía Đông Bắc của Tổ quốc, căn cứ địa cách mạng, Thủ đô kháng chiến, cái nôi của LLVT cách mạng Việt Nam. Từ thực tiễn chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLVT Quân khu 1 đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang “Trung hiếu - Tiên phong - Đoàn kết - Chiến thắng”, được kết tinh bằng mồ hôi, xương máu và sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Việt Bắc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, trong thời gian tới, LLVT Quân khu 1 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc địa bàn, dự báo đúng tình hình, tham mưu kịp thời, không để bị động, bất ngờ; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững chủ quyền, biên giới, giữ yên địa bàn, giữ chắc lòng dân từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Cùng với đó, Quân khu phải chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị; xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; củng cố vững chắc thế trận lòng dân; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính, thông tin, trang bị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng Đảng bộ Quân khu thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. NGUYỄN MINH Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 1 tinh nhuệ, hiện đại Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quân khu phải chăm lo xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết: “Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là một siêu dự án mang theo nhiều kỳ vọng, thể hiện năng lực và cam kết lớn của nhà đầu tư, là minh chứng rõ nét cho sự tham gia ngày càng sâu của khu vực kinh tế tư nhân vào các lĩnh vực hạ tầng then chốt của quốc gia”. Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup - chia sẻ, lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh khẳng định quyết tâm của Vingroup đóng góp mạnh mẽ vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, từng bước kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam. Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Tuyến đường sắt đi qua 4 địa phương: Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh với chiều dài hơn 120 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120km/h. Dự án dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành. Ông Michael Peter - Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn Siemens Mobility - thông tin, nền tảng của dòng tàu trên tuyến Hà Nội - Quảng Ninh là Velaro - tạo ra hơn 500 đoàn tàu bàn giao cho 10 quốc gia. Tàu Velaro Novo hiện là tàu cao tốc thế hệ mới nhất, an toàn nhất; mỗi đoàn tàu được phát triển hoàn toàn số hóa, tạo ra hiệu quả năng lượng tối đa. Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội; điểm cuối tại ga Hạ Long, Khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh. Tuyến đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và chính thức đi vào vận hành, khai thác thương mại trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh xuống 5-7 lần, từ hơn 2 tiếng chỉ còn khoảng hơn 20 phút. LỘC LIÊN - HOÀNG DƯƠNG Khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh Trung tướng La Công Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng LLVTND là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 1 tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Quân khu ngày càng vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1 Sáng 12/4, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed thuộc Tập đoàn Vingroup, cùng các địa phương đã chính thức khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện có sự hiện diện của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Nền tảng của dòng tàu trên tuyến Hà Nội - Quảng Ninh là Velaro Novo - tàu cao tốc thế hệ mới nhất ẢNH: SIEMENS

4 n Thứ Hai n Ngày 13/4/2026 THỜI SỰ TỪ THỰC THI SANG THIẾT KẾ CHÍNH SÁCH Một trong những điểm đột phá nhất của dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi lần này là sự thay đổi căn bản về tư duy quản trị đô thị. Thay vì vai trò thụ động "thực thi chính sách" như trước đây, Hà Nội sẽ chuyển mình mạnh mẽ sang vai trò chủ động "thiết kế chính sách". Điều này được cụ thể hóa bằng việc giao cho HĐND và UBND Thành phố thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thi hành các nội dung đặc thù, vượt qua khung pháp lý chung. Theo các chuyên gia, dự thảo Luật đã được xây dựng theo cách tiếp cận mới, thể hiện qua các quy định khung có tính nguyên tắc thay vì quy định chi tiết về trình tự, thủ tục. Việc này tạo ra dư địa pháp lý đủ lớn để Thành phố chủ động kiến tạo các cơ chế phát triển ưu việt. Cụ thể, có tới 192 thẩm quyền được phân quyền toàn diện và triệt để cho Thủ đô. Về tổ chức bộ máy, Thành phố không bị bó buộc bởi các quy định cứng về số lượng cơ quan hay biên chế, mà được trao thẩm quyền khung để linh hoạt điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Chia sẻ tại tọa đàm “Sửa đổi Luật Thủ đô: Động lực thể chế cho Hà Nội bứt phá”, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: “Đây là lần thứ 3 sửa đổi Luật Thủ đô, Hà Nội đặt kỳ vọng rất lớn vào việc thay đổi căn bản tư duy quản trị đô thị. Luật lần này mở ra một công cụ, một mô hình phát triển mới, tổ chức lại không gian đô thị và phát triển đô thị mới”. Dưới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế, sự bứt phá của Hà Nội cần những "không gian pháp lý" đột phá. Nhiều ý kiến đề nghị thí điểm xây dựng Hà Nội thành một trung tâm tài chính chiến lược cấp quốc gia. Đồng thời, các chuyên gia đề xuất trao quyền cho Thành phố ban hành các sắc thuế, phí và lệ phí đặc thù - những công cụ tài chính vượt khung để tạo nguồn lực đầu tư phát triển tương xứng với một đô thị quy mô lớn. Đặc biệt, dự thảo cho phép Thành phố lựa chọn áp dụng các chính sách ưu đãi thuận lợi hơn từ các văn bản pháp luật ban hành sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực, giúp đảm bảo tính linh hoạt và hạn chế việc phải sửa đổi Luật thường xuyên. KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC NGHÌN TỶ Nền tảng quan trọng thứ hai để Hà Nội bứt phá chính là các công cụ tài chính đô thị hiện đại, mà trọng tâm là phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD). Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng thông tin: Theo quy hoạch mới, Hà Nội dự kiến sẽ có 19 tuyến đường sắt đô thị với tổng quy mô gần 900km, đòi hỏi nguồn vốn lên tới 86 tỷ USD. Để giải bài toán kinh phí khổng lồ này, Luật Thủ đô cho phép Hà Nội khai thác nguồn lực từ chính các khu vực TOD. Dự kiến, Thành phố sẽ có 5 TOD quốc gia (mỗi khu khoảng 100 ha), 23 TOD cấp vùng (khoảng 50 ha) và 134 khu TOD khác, tổng diện tích khai thác lên tới khoảng 5.000 ha. "Chúng ta không phải vay tiền để làm Metro, mà chính Metro tạo ra nguồn lực để phát triển cho lõi đô thị", lãnh đạo Thành phố khẳng định. Ngoài ra, Thành phố cũng được hưởng phần lớn giá trị gia tăng từ đất đai do đầu tư hạ tầng mang lại để tái đầu tư. Song song với nguồn lực tài chính, mô hình tăng trưởng của Thủ đô sẽ xác lập sự chuyển dịch từ dựa vào vốn và lao động sang dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được coi là động lực then chốt để Hà Nội hướng tới mục tiêu bứt phá tăng trưởng ở mức 2 con số (từ 10% trở lên). Dự thảo Luật cho phép Thành phố chủ động phê duyệt các đề án thí điểm cơ chế chưa có trong luật Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ dừng lại ở những định hướng vĩ mô mà đã cụ thể hóa bằng các cơ chế mạnh mẽ, vượt trội. Với tinh thần "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm", đây được coi là bộ công cụ pháp lý cần thiết để xây dựng một đô thị đáng sống, hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm. Theo Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng, để hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm, Hà Nội không chờ đợi Luật được ban hành mới bắt tay vào làm. Ngay trong quá trình thiết kế Luật, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo 15 sở, ngành xây dựng khung chi tiết cho khoảng 150 văn bản quy phạm pháp luật để triển khai ngay khi Luật có hiệu lực. Thành phố cũng đã sẵn sàng một kế hoạch hành động chi tiết, coi mỗi nhiệm vụ là một dự án cụ thể với mốc tiến độ rõ ràng, có người đôn đốc và kiểm soát chặt chẽ. Luật Thủ đô sửa đổi tạo cú hích và dư địa phát triển cho Hà Nội Hiện thực tầm nhìn trăm năm LUẬT THỦ ĐÔ SỬA ĐỔI: CHUYỆN HÔM NAY Nhưng khi đã được trao quyền, Thủ đô cũng không thể đứng ngoài trách nhiệm với chính những lựa chọn của mình. Lâu nay, điểm nghẽn của các đô thị lớn không phải thiếu ý tưởng, mà thiếu không gian pháp lý để biến ý tưởng thành hành động. Hà Nội cũng không ngoại lệ. Những bài toán như giao thông, ô nhiễm, quá tải hạ tầng hay phát triển đô thị mới đều đã được nhận diện từ nhiều năm trước. Nhưng giữa “biết” và “làm được” luôn có một khoảng cách – và khoảng cách ấy chính là thể chế. Dự thảo Luật lần này đang cố gắng lấp khoảng trống đó bằng một tư duy khác: trao quyền nhiều hơn cho chính quyền thành phố. Khi Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được chủ động hơn trong ban hành các quy định đặc thù, Hà Nội không còn phải chờ từng “cái gật đầu” từ cơ chế chung, mà có thể tự thiết kế con đường phát triển phù hợp với chính mình. Nhưng trao quyền chưa bao giờ là câu chuyện một chiều. Quyền lực, nếu không đi kèm năng lực và kỷ luật thực thi, rất dễ biến thành gánh nặng. Một đô thị được phép linh hoạt hơn về tổ chức bộ máy, tài chính hay chính sách, cũng đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước những quyết định của mình. Khi đó, mọi thành công hay thất bại sẽ không còn có thể “chia sẻ” cho cơ chế chung. Điểm đáng chú ý khác của dự thảo là cách Hà Nội tiếp cận nguồn lực. Thay vì chỉ trông chờ ngân sách, thành phố đang hướng tới việc “tự nuôi mình” bằng chính quá trình phát triển. Mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng, nếu được triển khai đúng, không chỉ giải quyết bài toán đi lại mà còn mở ra một chuỗi giá trị mới từ đất đai, không gian và dịch vụ. Nhưng để biến tiềm năng ấy thành hiện thực, điều kiện tiên quyết vẫn là kỷ luật quy hoạch và sự minh bạch – những thứ không thể có nếu chỉ dựa vào khẩu hiệu. Song song với đó là một lựa chọn mang tính chiến lược: chuyển động lực tăng trưởng từ vốn và lao động sang khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây không phải con đường dễ, nhưng là con đường gần như bắt buộc nếu Hà Nội muốn bước ra khỏi cái bóng của một đô thị phát triển theo chiều rộng. Khi các cơ chế thử nghiệm chính sách được cho phép, Thủ đô sẽ có cơ hội trở thành nơi thử lửa cho những mô hình mới trước khi nhân rộng ra cả nước. Nhìn rộng hơn, Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ dành riêng cho Hà Nội. Nó là một cách tiếp cận mới về quản trị quốc gia: chấp nhận trao quyền nhiều hơn cho những địa phương đủ năng lực, để tạo ra các cực tăng trưởng Đi trước mở đường TIẾP THEO TRANG 1

5 n Thứ Hai n Ngày 13/4/2026 THỜI SỰ Đại biểu Hòa chỉ rõ, nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan, nhưng yếu tố con người là rất rõ. Hà Nội hiện có mật độ dân số rất cao, tập trung nhiều nhà cao tầng, cơ sở sản xuất, bệnh viện, trường học và các cơ quan trung ương. Vì thế, áp lực lên môi trường ngày càng lớn. Để giải quyết căn cơ vấn đề này, ông Hòa đề nghị có các giải pháp mạnh mẽ hơn, trong đó có việc giãn dân, di dời dân cư khỏi khu vực nội đô; đồng thời rà soát, xử lý các chung cư cũ, xuống cấp theo hướng không chỉ sửa chữa mà cần di dời, tái thiết. “Muốn làm được điều này, phải phát triển mạnh nhà ở xã hội để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống”, đại biểu cho hay. Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng đề nghị tiếp tục đẩy nhanh việc di dời các cơ sở sản xuất, nhà máy ra khỏi nội đô. Thực tế cho thấy, chủ trương này đã được đặt ra từ lâu nhưng tiến độ còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Việc sử dụng nhiên liệu trong sinh hoạt và sản xuất cũng là nguyên nhân lớn gây ô nhiễm, cần được kiểm soát chặt chẽ hơn. “Tôi cho rằng, Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này cần quan tâm giải quyết các vấn đề cốt lõi nêu trên, để Hà Nội thực sự có môi trường sống trong lành, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, nơi người dân cả nước có thể tự hào khi đến sinh sống và làm việc”, ông Hòa nêu. MỞ RỘNG HƠN DIỆN THU HỒI ĐẤT Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, nêu, dự thảo đã quy định về việc thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Cụ thể, trường hợp thu hồi đất vùng phụ cận đường bộ, đường sắt đô thị, thu hồi đất để đầu tư xây dựng mới trục đường bộ, đường sắt đô thị hoặc mở rộng trục đường bộ hiện có theo quy hoạch. Đại biểu Nguyễn Trường Giang cho rằng, dự thảo chưa thể chế hóa đầy đủ theo đúng tinh thần Nghị quyết 02/NQTW của Bộ Chính trị vừa ban hành. Trong đó nêu rất rõ nghiên cứu mở rộng thu hồi đất vùng phụ cận nhà ga, các tuyến giao thông mới để tạo nguồn tái đầu tư hạ tầng trọng tâm là đường sắt đô thị. “Như vậy, dự thảo luật đã mở rộng hơn, tức là thu hồi đất đối với việc mở rộng trục đường bộ hiện có theo quy hoạch”, Đại biểu chỉ rõ và đề nghị với quy định này, cần báo cáo lại cấp có thẩm quyền để báo cáo Quốc hội xem xét quyết định. KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI CẮT ĐIỆN, NƯỚC Tại phiên thảo luận, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) cơ bản đồng tình với việc trao các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Thủ đô đã được dự thảo đề cập. Tuy nhiên, ông Hòa còn băn khoăn với việc giao HĐND thành phố quy định các trường hợp cụ thể về cắt điện, nước. Cụ thể, để đảm bảo an ninh, trật tự, theo dự thảo, HĐND thành phố quy định việc ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với công trình xây dựng sai quy hoạch; không có giấy phép; xây dựng sai, xây dựng trên đất bị lấn chiếm; chưa đảm bảo về phòng cháy chữa cháy. Quy định này cũng áp dụng với các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy; cơ sở vi phạm trong lĩnh vực môi trường mà không thực hiện yêu cầu về việc dừng hành vi vi phạm, hoặc không khắc phục hậu quả... Ông Hòa nhớ lại, trước đây khi Quốc hội thảo luận về Luật Thủ đô và các nghị quyết đặc thù, nội dung này đã từng được nhiều đại biểu nêu ý kiến. “Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo và thành phố Hà Nội có báo cáo, giải trình rõ: Trong quá trình thực hiện trước đây, việc không áp dụng biện pháp cắt điện, nước có phát sinh vướng mắc gì hay không”, ông Hòa nêu rõ. Vẫn theo đại biểu, hiện nay chúng ta đã có nhiều công cụ, chế tài đủ mạnh để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, không nhất thiết phải áp dụng biện pháp cắt điện, nước. “Việc này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp mà còn tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực, do đó cần hết sức cân nhắc”, đại biểu lưu ý. Giải trình sau đó về quy định cắt điện, nước, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho hay, nội dung này đã được thảo luận nhiều khi sửa đổi Luật Thủ đô vào năm 2012, khi đó Quốc hội không đồng ý quy định nội dung này. Đến lần sửa đổi Luật Thủ đô năm 2024, cũng có nhiều đại biểu quan tâm, song vấn đề này đã được Quốc hội đồng ý đưa vào luật. Vì vậy, lần sửa đổi này là kế thừa quy định của Luật Thủ đô hiện hành chứ không phải nội dung mới. LUÂN DŨNG - VĂN KIÊN Thảo luận về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Đại biểu Phạm Văn Hòa đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, nhất là chất lượng không khí của Hà Nội. Trong nhiều năm gần đây, theo các báo cáo quan trắc, chất lượng không khí ở Hà Nội thường xuyên ở mức thấp hoặc trung bình, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân. Hà Nội đang hướng đến tầm nhìn quy hoạch 100 năm "Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo và thành phố Hà Nội có báo cáo, giải trình rõ: Trong quá trình thực hiện trước đây, việc không áp dụng biện pháp cắt điện, nước có phát sinh vướng mắc gì hay không" Đại biểu Quốc hội PHẠM VĂN HÒA Sớm di dời cơ sở sản xuất, nhà máy ra khỏi nội đô Ngay trong quá trình thiết kế Luật, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo 15 sở, ngành xây dựng khung chi tiết cho khoảng 150 văn bản quy phạm pháp luật để triển khai ngay khi Luật có hiệu lực. Thành phố cũng đã sẵn sàng một kế hoạch hành động chi tiết, coi mỗi nhiệm vụ là một dự án cụ thể với mốc tiến độ rõ ràng, có người đôn đốc và kiểm soát chặt chẽ. Sự đầu tư bài bản cho nguồn nhân lực, mời gọi các trường đại học hàng đầu thế giới đặt cơ sở tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc là bước đi cụ thể để Hà Nội trở thành địa phương tiên phong về KHCN. Khi các mô hình này thành công, Hà Nội sẽ "đóng gói" để bàn giao cho Trung ương nhân rộng ra cả nước. Với tất cả những nỗ lực và cơ chế mới, Luật Thủ đô (sửa đổi) chính là bệ phóng để Hà Nội trở thành đầu tàu kinh tế, sáng tạo của khu vực. TRẦN HOÀNG thực sự. Nếu thành công, Hà Nội không chỉ phát triển cho chính mình, mà còn trở thành nơi "đi trước mở đường". Nhưng luật, dù tốt đến đâu, cũng chỉ là điểm khởi đầu. Điều quyết định vẫn nằm ở cách vận hành nó trong thực tế – ở con người, ở sự minh bạch, và ở bản lĩnh dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thủ đô đã có cơ hội. Câu hỏi còn lại là: có đủ quyết tâm để biến cơ hội ấy thành một bước ngoặt hay không. N.T Đại biểu Nguyễn Trường Giang cho rằng, dự thảo chưa thể chế hóa đầy đủ theo đúng tinh thần Nghị quyết 02/ NQ-TW của Bộ Chính trị vừa ban hành. Trong đó nêu rất rõ nghiên cứu mở rộng thu hồi đất vùng phụ cận nhà ga, các tuyến giao thông mới để tạo nguồn tái đầu tư hạ tầng trọng tâm là đường sắt đô thị. Đại biểu Phạm Văn Hòa ẢNH: NHƯ Ý Đại biểu Nguyễn Trường Giang ẢNH: NHƯ Ý

6 n Thứ Hai n Ngày 13/4/2026 GIỚI TRẺ THEO DẤU CHÂN NGƯỜI Giữa dòng chảy ấm nồng của tình hữu nghị, tôi có dịp cùng đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Hành trình đỏ năm 2025. Với chủ đề “Kế thừa gen đỏ, sáng tạo tương lai”, lịch trình 8 ngày của đoàn đầy ắp hoạt động tại Bắc Kinh và Thiểm Tây mang đến nhiều cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hoá, đất nước và con người Trung Quốc, nhất là về những giá trị cách mạng, về tinh thần và bản lĩnh của thế hệ đi trước; đặc biệt tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc được các thế hệ lãnh đạo cách mạng hai nước dày công vun đắp. Điểm chạm cảm xúc đầu tiên của những đại biểu trẻ đất Việt trên đất nước bạn là ôn lại những dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc. Trong đó, có dấu mốc 11/11/1924, Người xuất phát từ Moscow đến Quảng Châu với tư cách là phiên dịch kiêm thư ký cho cố vấn Liên Xô Borodin. Từ đây, tại Quảng Châu, Người đã chuẩn bị mọi mặt về công tác tổ chức và đào tạo cán bộ, công tác lý luận, tuyên truyền, tạo cơ sở cho việc thành lập chính Đảng ở Việt Nam. Cũng nơi này, Người đã tích cực tham gia các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xây dựng nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Hành trình cũng đã đưa chúng tôi đến với di tích Trường Chế tạo Máy móc Bắc Kinh, nay là Trường ĐH Công nghệ thông tin Bắc Kinh. Không khí của buổi sáng 4/7/1955 như ùa về khi chúng tôi được xem lại bức ảnh tư liệu quý giá và qua lời giới thiệu của lãnh đạo nhà trường. Ngày ấy, đông đảo học viên Việt Nam và Trung Quốc hân hoan vây quanh và dành những tràng pháo tay giòn giã đón chào Bác đến thăm trường. Hình ảnh, bài viết trang báo cũ vẫn còn lưu giữ khoảnh khắc Bác Hồ vỗ tay, mỉm cười giữa những người trẻ khao khát khoa học kỹ thuật. Cảm xúc tự hào khi nghe người trẻ Trung Quốc chia sẻ về dấu ấn của Bác đến nay vẫn còn vẹn nguyên với thành viên đoàn Hành trình đỏ chúng tôi. Anh Lê Quang Trạng, một nhà văn trẻ trong đoàn, cho hay, qua những câu chuyện về hành trình hoạt động của Bác ở Trung Quốc, và thực tế thăm những nơi Bác từng sống và làm việc, anh được hiểu sâu sắc hơn về hành trình của Bác. “Trước đây, tôi chỉ được biết về hành trình của Bác qua sách, báo đài. Nay trực tiếp đến thăm, nhìn thấy những kỷ vật, nghe những câu chuyện từ chính người bạn Trung Quốc, tôi càng thấu cảm nghị lực phi thường của Người. Đêm nằm trên tàu hỏa di chuyển qua các địa phương trong hành trình, tôi cứ hình dung về những năm tháng Bác băng rừng lội suối để tìm đường cứu nước. Đó là bài học về ý chí mà thế hệ chúng tôi phải học tập suốt đời”, anh Trạng nói. “XUYÊN KHÔNG” Ở DIÊN AN Diên An (tỉnh Thiểm Tây) là “cái nôi” - nơi ngọn lửa cách mạng Trung Quốc bùng cháy rực rỡ nhất. Đến với Diên An, đoàn thanh niên Việt Nam không khỏi ngỡ ngàng trước sự phát triển vượt bậc của một đô thị hiện đại nhưng vẫn bảo tồn vẹn nguyên những giá trị lịch sử. Sự xúc động dâng trào khi chúng tôi có mặt tại Nhà hát lớn Đông Phương Hồng để theo dõi vở diễn thực cảnh mang tên “Diên An, Diên An”. Đây không chỉ là một vở kịch, mà là một trải nghiệm “xuyên không” thực thụ. Bằng sự kết hợp tài tình giữa âm thanh, ánh sáng hiện đại và công nghệ điện tử, khán giả thanh niên Việt Nam cũng như khán giả nhiều độ tuổi ở Trung Quốc, như được hòa mình vào cuộc Vạn lý trường chinh cam go, oai hùng. Những dãy núi tuyết trắng xóa, những thảo nguyên mênh mông hiện ra ngay trước mắt. Chúng tôi nín thở theo dõi từng bước chân của những chiến sĩ trẻ, cảm nhận rõ rệt sự trưởng thành và hy sinh của thanh niên cách mạng Trung Quốc năm xưa. Từ nhà hát, chúng tôi cũng đã có dịp hoà mình vào không gian di tích Dương Gia Lĩnh, Táo Viên… để hiểu vì sao Diên An lại trở thành biểu tượng của tinh thần tự lực cánh sinh, kiên cường bất khuất. Ấn tượng về Diên An - cái nôi cách mạng Trung Quốc và cách nghệ thuật tái hiện sinh động ấy đã theo chúng tôi trong suốt hành trình và đến nay, mỗi khi nhớ lại chuyến đi. Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, ca sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, đại biểu tham gia hành trình, xúc động: “Là một nghệ sĩ, tôi thực sự bị chinh phục bởi cách bạn làm nghệ thuật để giáo dục lịch sử. Âm nhạc và công nghệ đã xóa nhòa rào cản ngôn ngữ. Khoảnh khắc chúng tôi cùng hát vang những giai điệu quen thuộc về tình hữu nghị, tôi hiểu rằng nghệ thuật chính là sợi dây kết nối tâm hồn bền chặt nhất”. BÀI HỌC TỪ NHỮNG VIÊN GẠCH TRƯỜNG THÀNH Trong hành trình này, một trải nghiệm không thể quên là khi đoàn đứng trên đỉnh Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ. Nhìn những viên gạch xếp chồng lên nhau, trải dài tít tắp, nhà văn trẻ Lê Quang Trạng đã có một liên tưởng đầy ý nghĩa về sự kết nối. “Tôi hình dung mỗi viên gạch như một người lính. Dù thấp hay cao, mỗi người một nhiệm vụ, nhưng chính sự gắn kết khăng khít đã giúp trường thành bền bỉ qua hàng ngàn năm chiến tranh và bão táp. Đó là bài học về sự đoàn kết. Tôi đang ấp ủ một truyện dài về những viên gạch ấy - những viên gạch của lòng dân và sự đoàn kết dân tộc”, anh Trạng nói. Sự kết nối ấy không chỉ nằm ở lịch sử, mà còn hiện hữu trong cách các bạn Trung Quốc bảo tồn di sản. Từ Bảo tàng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng đến các khu di tích cách mạng, tất cả đều được số hóa, tái hiện trực quan sinh động. Những người trẻ làm trong ngành văn hóa - nghệ thuật của Việt Nam trong đoàn chúng tôi, như nhà văn Lê Quang Trạng, nghệ nhân tranh Đông Hồ Nguyễn Đăng Hiếu… và những người sáng tạo nội dung số đều thầm hứa sẽ mang những kinh nghiệm này về áp dụng tại quê hương, để lịch sử và truyền thống văn hoá - nghệ thuật không chỉ nằm trong sách vở mà phải sống động trong tim mỗi bạn trẻ. MANG VỀ NIỀM TIN VÀ KHÁT VỌNG “GEN ĐỎ” Khép lại hành trình 8 ngày đầy ắp kỷ niệm, điều quý giá nhất chúng tôi mang về chính là “gen đỏ” - một khái niệm đầy hình tượng mà Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn hai nước đã nhấn mạnh tại Diễn đàn “Thanh niên Việt - Trung kế thừa gen đỏ” trong khuôn khổ Hành trình đỏ 2025. Anh A Đông, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, đã kêu gọi tuổi trẻ hai nước: “Hãy để "gen đỏ" trở thành gen của niềm tin, của sự kiên định vào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và tình hữu nghị láng giềng đời đời bền vững”. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khẳng định: “Gen đỏ không chỉ nằm trong ký ức lịch sử, mà phải sống trong mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, mỗi sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay. Kế thừa gen đỏ là phải dấn thân, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hành trình đỏ của chúng tôi đã khép lại, nhưng những xúc cảm, nhiệt huyết từ các “địa chỉ đỏ” và những câu chuyện về Bác Hồ trên đất bạn vẫn đang cháy rực trong lòng mỗi đại biểu. Những doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ Đoàn, sinh viên trong đoàn ôn lại hành trình của mình, cũng như theo dõi hoạt động của các đoàn Hành trình đỏ tiếp theo, với niềm tin bản hùng ca hữu nghị Việt - Trung sẽ được viết tiếp bởi những đôi tay và khối óc của thế hệ trẻ hôm nay: “Bản lĩnh - Trí tuệ - Hữu nghị - Cùng kiến tạo tương lai”. XUÂN TÙNG Đi qua những “địa chỉ đỏ” ghi dấu chân hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chạm tay vào những viên gạch thời gian của Vạn Lý Trường Thành hay “xuyên không” về những năm tháng Vạn lý trường chinh tại Diên An…, mỗi bước chân của thanh niên Việt Nam trong “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên” không chỉ là chuyến đi tìm về lịch sử, mà còn là hành trình kết nối những nhịp đập của tuổi trẻ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi. “Hành trình giúp những người trẻ thấm thía hơn giá trị của hòa bình, thêm trân trọng lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, đồng thời hiểu sâu sắc và trân quý hơn tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Từ những trải nghiệm ý nghĩa đó, tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân và sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo để đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”. Chị TẠ DIỄM MY – Biên tập viên NXB Kim Đồng Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Hành trình đỏ năm 2025 ẢNH: XUÂN TÙNG Tìm về nguồn cội hữu nghị Anh Lê Quang Trạng (thứ 2 từ trái sang) cùng các đại biểu tham quan trong Hành trình ẢNH: NVCC Chị Tạ Diễm My tham quan địa chỉ đỏ tại Trung Quốc trong Hành trình ẢNH: NVCC

Made with FlippingBook

