Báo Tiền Phong số 101-102

Số 101-102 | 11-12/4/2026 PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG VÀ CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG Trang 5 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Trang 6-7 Trang 2 Gần 1,6 triệu thanh niên (từ 15-24 tuổi) đang rơi vào tình trạng “3 không”: Không học tập, không việc làm, không tham gia đào tạo nghề. Là con số thống kê mới đây của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) về tình hình lao động việc làm cả nước quý I/2026. Triệu góc khuất CHUYỆN CUỐI TUẦN NHỮNG “ĐẠI SỨ THANH NIÊN” LAN TỎA TÌNH HỮU NGHỊ CHẠM VÀO LỊCH SỬ, MỞ RA TƯƠNG LAI Trang 13 từ tận cùng mất mát

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quân khu 3 đứng chân trên địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng, an ninh; là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cái nôi của nền văn minh Sông Hồng; “cánh đồng, vựa lúa” của cả nước; “chiến địa” của cha ông đánh giặc ngoại xâm với những chiến công hiển hách như Vạn Kiếp, Lục Đầu Giang, Bạch Đằng Giang. Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự thương yêu, đùm bọc của Nhân dân; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 luôn trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; đoàn kết gắn bó, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Qua đó, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”; không ngừng tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, giữ vững phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. “CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI” Chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của LLVT Quân khu 3 trong hơn 80 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Quân khu 3 cần quán triệt sâu sắc các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII…; các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp “đúng”, “trúng”, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần xây dựng Quảng Ninh - Hải Phòng thành cực tăng trưởng kinh tế chính vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng; Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh là cực tăng trưởng chính của miền Bắc và cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quân khu tổ chức xây dựng lực lượng, điều chỉnh tổ chức biên chế “tinh, gọn, mạnh” cả đơn vị chủ lực và cơ quan quân sự địa phương 2 cấp, xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. “Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, tác chiến độc lập, liên tục dài ngày, tác chiến trong hình thái chiến tranh công nghệ cao”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu. Cùng với đó, Quân khu cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; thực hiện tốt chức SÁNG 10/4, TẠI HẢI PHÒNG, ĐẢNG ỦY, BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 3, BỘ QUỐC PHÒNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM, BÍ THƯ QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG, DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU 3 VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN NGUYỄN MINH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Quân khu 3 CHUYỆN CUỐI TUẦN Thực ra đến hẹn lại lên, khái niệm "thanh niên 3 không" mấy năm gần đây đã trở nên quen thuộc. Con số này có lúc giảm nhẹ, nhưng xu hướng tăng vẫn nhiều hơn. Theo Cục Thống kê, quý I/2025 có 1,35 triệu thanh niên "3 không", quý III/2025 hơn 1,6 triệu, và từ đầu năm 2026 đến nay gần 1,6 triệu người. Nhìn rộng hơn, thì “thanh niên 3 không” cũng là một hiện tượng xã hội toàn cầu rơi vào lứa tuổi 1524, được gọi bằng thuật ngữ NEET (Not in Education, Employment or Training) xuất hiện ở châu Âu từ cuối những năm 1990. Sau 3 thập kỷ từ đó đến nay, thế giới đã hoàn toàn đổi khác, từ hiện thực đến tâm sinh lý, từ định nghĩa kinh điển về công việc, mục tiêu phấn đấu, về thành công và thất bại… Theo Tổ chức Lao động quốc tế của Liên Hợp Quốc, đến thời điểm này có khoảng 262 triệu thanh niên độ tuổi trên được xếp vào nhóm NEET, chủ yếu ở các quốc gia thu nhập thấp. Dù đã là một hiện tượng xã hội, nhưng mỗi lần nghe nhắc tới hàng triệu người trẻ đang âm thầm chìm sâu vào khoảng đứt gãy và ít dưỡng khí nhất giữa nhịp sống xã hội, vẫn thấy chết lặng. 1,6 triệu người, bằng dân số cả tỉnh Hà Tĩnh, cao hơn dân số Quảng Ninh, Huế; gấp đôi Lạng Sơn, gấp 3 lần dân số Cao Bằng, Lai Châu… 1,6 triệu người là hơn toàn bộ thí sinh của một kỳ thi đại học (năm 2025 là 1,16 triệu thí sinh); gần bằng toàn bộ sinh viên ĐH, CĐ cả nước (năm học 2024-2025 gần 2,1 triệu sinh viên). 1,6 triệu người trẻ ấy cũng đang là con em của hàng triệu gia đình, mang theo hàng triệu nỗi đau đáu muộn phiền, âu lo thường trực. Tại sao? Có phải do họ lười biếng hay hư hỏng? Không hẳn. Ngàn vạn năm qua kể từ khi xã hội loài người hình thành, vẫn luôn có một bộ phận bị đẩy dạt ra bên lề. Quy luật của cạnh tranh, của số phận, hiện ra dưới những hạn chế về năng lực, về điều kiện học hành, về khả năng thích nghi, hòa nhập,… Có thể bề nổi dễ thấy là lứa thanh thiếu niên bỏ học từ cấp 2, ở nhà tụ tập chơi bời, quậy phá. Nhưng đông đảo hơn, vẫn là những người đang khuất lặng đâu đó với những niềm hy vọng mà có lẽ chỉ có họ mới tự biết. Lứa tuổi 15 đến 24 giao thoa giữa gen Alpha và gen Z, là giai đoạn thu nạp kiến thức, kỹ năng quan trọng nhất của một đời người. Giai đoạn cơ bản định hình và định hướng, nếu bỏ bẵng sẽ bị đứt gãy, mất nhịp, bơ vơ. Trước một thế giới ngày càng xa lạ, thị trường lao động biến động mạnh, bấp bênh hơn, cạnh tranh khốc liệt Triệu góc khuất (Tiếp theo trang 1)

Quân khu 3 (tiền thân là Chiến khu 2 và Chiến khu 3) được thành lập ngày 31/10/1945. Sau nhiều lần chia tách, sáp nhập, Quân khu 3 hiện nay gồm 4 tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình), với 401 xã, phường, đặc khu; là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, cả về quân sự, chính trị, kinh tế và văn hóa, xã hội của cả nước, được khẳng định bằng những đóng góp to lớn trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Với những thành tích xuất sắc đạt được, LLVT Quân khu và hàng vạn tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, được Bác Hồ nhiều lần đến thăm. TRƯỜNG PHONG 11-12/4/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 05 – NQ/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. “KHÔNG CÓ VÙNG CẤM, KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ” Về quan điểm chỉ đạo, nghị quyết nêu rõ, kiểm tra, giám sát phải là một trong những phương thức, chức năng lãnh đạo quan trọng nhất, là cơ chế để Đảng tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền; là công cụ để kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; là yếu tố bảo đảm đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thực tiễn; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp mà trực tiếp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải được tiến hành chủ động, kịp thời, toàn diện, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác đảng. Tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát ngay từ đầu góp phần bảo đảm triển khai thực hiện các chủ trương, quyết sách... Kiểm tra, giám sát phải góp phần kiến tạo, thúc đẩy phát triển, phát hiện và bảo vệ những nhân tố mới tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mọi tổ chức đảng và đảng viên phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, tự kiểm tra, giám sát và chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, bảo đảm phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Đề cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của Nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát. Về mục tiêu, nghị quyết nhấn mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với kiểm soát quyền lực; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, năng lực quản lý, quản trị quốc gia vì sự phát triển của đất nước. TẬP TRUNG KIỂM TRA CÁC LĨNH VỰC TRỌNG YẾU Nghị quyết nêu ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, nhấn mạnh rằng, cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Nghị quyết yêu cầu nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát ngay từ cấp cơ sở. Đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn và phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là người đứng đầu phải coi kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên, gương mẫu, quyết liệt, thể hiện trách nhiệm cao trong tổ chức thực hiện. Mỗi đảng viên phải coi tự kiểm tra là trách nhiệm chính trị trước Đảng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, giáo dục, răn đe, đẩy lùi các hành vi vi phạm. Nghị quyết cũng yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; hoàn thiện hệ thống quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Một nhiệm vụ nữa, theo nghị quyết, cần đổi mới tư duy, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, gắn kiểm tra, giám sát với các phương thức kiểm soát quyền lực bảo đảm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Cụ thể, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và tình hình thực tiễn, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cấp ủy, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp mình; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương. Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của tổ chức đảng, đảng viên; chủ động và phát huy vai trò của chi bộ; trách nhiệm của đảng viên trong giám sát tổ chức đảng trên tinh thần “toàn Đảng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát”. Nghị quyết cũng nêu, cần xây dựng cơ chế giám sát thường xuyên, coi đây là khâu đột phá để ủy ban kiểm tra các cấp có đủ thẩm quyền và điều kiện tiếp cận đầy đủ, toàn diện thông tin, hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát ngay từ đầu, góp phần bảo đảm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Đảng; kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục, ngăn ngừa vi phạm, không để vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng hơn, phức tạp hơn. Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra các vấn đề cấp bách theo yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đặt ra; các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các nhiệm vụ, thẩm quyền mới như kiểm soát tài sản, thu nhập và thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật. BẢO VỆ, KHUYẾN KHÍCH CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN DÁM NGHĨ, DÁM LÀM Cùng với đó, cần đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, chuyển trọng tâm sang công tác phòng ngừa, cảnh báo vi phạm để phát hiện các nguy cơ có thể dẫn đến sai phạm. Mở rộng, tăng cường giám sát, chuyển từ thụ động sang chủ động, nắm chắc tình hình thông qua giám sát thường xuyên, giám sát trên dữ liệu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm ngay từ khi mới manh nha, cùng với việc phát hiện các nhân tố mới tích cực, mang tính đột phá, hiệu quả để nhân rộng, hình thành và lan tỏa văn hóa chính trị trách nhiệm trong Đảng. Nghị quyết cũng nêu giải pháp về chuyển đổi số toàn diện trong ngành Kiểm tra Đảng; đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, trang thiết bị, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chuyển đổi số toàn diện, thực chất, hiệu quả; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, khai thác dữ liệu, liên thông thông tin giữa cơ quan ủy ban kiểm tra và các cơ quan có liên quan; kiểm tra, giám sát trên dữ liệu để bảo đảm khách quan, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả; từng bước kiểm soát đúng, đầy đủ tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ diện cấp ủy quản lý. Hoàn thiện các hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công tác kiểm tra, giám sát; phân quyền khai thác, tra cứu thông tin, thống nhất thực hiện giám sát thường xuyên và kiểm tra trên dữ liệu. n Kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên TRUNG ƯƠNG YÊU CẦU ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG KIỂM TRA, GIÁM SÁT, LIÊN THÔNG DỮ LIỆU GIỮA CÁC CƠ QUAN ĐỂ NÂNG CAO TÍNH KHÁCH QUAN, RÚT NGẮN THỜI GIAN VÀ KIỂM SOÁT ĐẦY ĐỦ TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV năng đội quân công tác, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý Quân khu thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đặc biệt là đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến của lực lượng vũ trang Quân khu. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” và nội dung “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững”. n hơn, thì những công dân NEET lại càng lạc lõng thu mình vào những góc khuất. Từ một hiện tượng xã hội đang dần biến thành một hội chứng, những người trẻ “3 không” đang ngày càng đối mặt với nguy cơ đáng sợ về sức khỏe tâm thần, ngoài vấn đề về kinh tế, việc làm. Các quốc gia, các chuyên gia đã và đang đưa ra nhiều chính sách, chương trình để thu hẹp cộng đồng “3 không”, giúp người trẻ có thêm động lực và niềm tin để mạnh mẽ hòa nhập cộng đồng. Nhưng trên hết, sự quan tâm và thấu hiểu - đồng cảm và đồng hành vẫn là phương pháp đơn giản và bền vững nhất, mà mỗi chúng ta đều có thể dành cho những người trẻ lạc lối. TRÍ QUÂN

Phát biểu thảo luận tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh mục tiêu nhiệm kỳ này là tăng trưởng hai con số. Quốc hội đang thảo luận và sẽ ban hành nghị quyết để Chính phủ tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm mục tiêu này. SẼ ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG Trong kết luận của Trung ương cũng như báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội, điểm quan trọng nhất là thống nhất về nhận thức, tư duy và hành động, từ đó phấn đấu, nỗ lực để đạt được mục tiêu đề ra. “Thách thức rất lớn nhưng yêu cầu đặt ra là phải quyết tâm”, nhấn mạnh điều này, song Thủ tướng tin tưởng, nếu có sự đồng hành của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng phấn đấu, quyết tâm, thì có thể đạt được mục tiêu và điều này là “có cơ sở”. Tờ trình của Chính phủ đã đặt ra kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2026 và cả giai đoạn 5 năm, cùng với các mục tiêu cụ thể theo từng nhóm ngành, lĩnh vực, địa phương. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đạt được các mục tiêu đó. Theo Thủ tướng, ba đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIII và XIV của Đảng đã nêu rất rõ. Trước hết, theo người đứng đầu Chính phủ, thể chế được ví như con đường tạo hành lang thông thoáng cho cỗ xe kinh tế Việt Nam vận hành, phát triển. Bộ Chính trị đang giao Ban Chính sách chiến lược Trung ương nghiên cứu, trình Nghị quyết về đổi mới mô hình tăng trưởng tại Hội nghị Trung ương 3. Trong khi chờ nghị quyết này, chúng ta vẫn phải tiếp tục nỗ lực để duy trì đà phát triển của nền kinh tế. “Vẫn chiếc xe đó, nhưng nếu thể chế đồng bộ như con đường được nâng cấp, chất lượng cao, chúng ta có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn”, Thủ tướng khẳng định, đồng thời nhấn mạnh thể chế vẫn là yếu tố then chốt, quyết định. Theo Thủ tướng, trong năm 2026, một loạt vấn đề về thể chế cần được xử lý dứt điểm. Trong đó có việc tổng rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam, xây dựng chiến lược hệ thống pháp luật trong kỷ nguyên mới. “Trong quý II/2026, Chính phủ sẽ xử lý các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp để bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả”, Thủ tướng nêu rõ. Ông cũng nhấn mạnh, năm 2026 được xác định là năm hướng về cơ sở, lấy mục tiêu tăng cường, củng cố chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở làm phương châm hành động. Liên quan đến các dự án năng lượng tái tạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Bộ Công Thương đang chỉ đạo và thời gian tới sẽ giao các doanh nghiệp liên quan, như Tập đoàn Điện lực, phối hợp tháo gỡ để đưa các dự án vào hoạt động bình thường. Trước khi nói đến nguồn lực, động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng nhấn mạnh một nguồn lực rất lớn đang nằm ở các dự án tồn đọng. “Hàng nghìn dự án đất đai và nguồn vốn đã đầu tư, nếu được khơi thông sẽ trở lại, đó chính là một trong những nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng”, Thủ tướng nói. Thủ tướng ví von, mỗi địa phương giống như một người mặc áo với kích cỡ khác nhau. Không thể có một quy định pháp luật phù hợp cho tất cả các địa phương. Quy định phù hợp với Hà Nội và TPHCM chưa chắc áp dụng được cho các tỉnh miền núi. “Vì vậy, cần có khung pháp lý linh hoạt, địa phương nào đáp ứng điều kiện thì áp dụng quy định như vậy, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật”, ông nói. CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH Đi kèm với thể chế, theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, là cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, nâng cao chất lượng thực thi. Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp các bộ, ngành tổng rà soát toàn bộ thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, kiên quyết cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ, dự kiến trình phương án trước ngày 15/4. “Đây là giải pháp có thể triển khai ngay, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, tạo lòng tin vào chính sách, giảm chi phí của nền kinh tế và thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh”, Thủ tướng nói. Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chính phủ đã có phương án dự trữ quốc gia với một số mặt hàng thiết yếu, không phải chỉ có xăng, dầu. Phải tiếp tục xây dựng nhà máy điện, áp dụng công nghệ mới đảm bảo đầu tư chuẩn về môi trường. Đột phá khác, theo người đứng đầu Chính phủ, là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng Bộ Khoa học và Công nghệ được giao xây dựng chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thông qua sự phối hợp với các viện, trường và doanh nghiệp. Cuối cùng, Thủ tướng nhấn mạnh tăng trưởng phải đi đôi với ổn định vĩ mô. Theo ông, nền móng ngôi nhà có vững chắc thì mới tiếp tục sửa được. Muốn nâng tầm phải gia cố móng nhà. “Chính phủ ý thức sâu sắc vấn đề này và thực hiện các biện pháp để ổn định vĩ mô”, ông nói. n www.tienphong.vn THỜI SỰ 4 11-12/4/2026 SÁNG 10/4, QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CÙNG NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC. THEO THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG, CHÍNH PHỦ ĐÃ CÓ PHƯƠNG ÁN DỰ TRỮ QUỐC GIA VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THIẾT YẾU, KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ XĂNG, DẦU. Có phương án dự trữ quốc gia với mặt hàng thiết yếu LUÂN DŨNG Sáng 10/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì phiên thảo luận tại tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và một số nội dung quan trọng khác trong khuôn khổ kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Thảo luận tại tổ, đại biểu Hoàng Minh Sơn – Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tập trung góp ý vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030), nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao. “Hạ tầng dành cho khoa học công nghệ, phương tiện nghiên cứu, trung tâm dữ liệu có thể đầu tư nhanh, nhưng nhân lực mới là yếu tố quyết định. Nếu không có con người tốt thì tiền đầu tư vào không hiệu quả, không tạo ra giá trị, có kết quả nhưng không mang lại giá trị trong thực tiễn”, ông Sơn nói. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nói rằng, muốn có nhân lực chất lượng cao ở đại học và nghề nghiệp, cái gốc vẫn là giáo dục phổ thông. Việc phổ cập giáo dục phổ thông và cấp học tương đương là yêu cầu hết sức cấp thiết. Đầu tư cho giáo dục không chỉ là chính sách xã hội mà là đầu tư cho phát triển. Trong thời gian tới, phải làm sao để đảm bảo mọi người dân có nhu cầu học tập phải được học, ít nhất là hết phổ thông và tương đương. Đây là điều hết sức quan trọng, tạo lực lượng lao động có trình độ và nâng năng suất lao động. Ông Sơn nhấn mạnh, phải đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên cho giáo dục phổ thông và tương đương. Về nâng cao chất lượng đào tạo, ông Sơn cho biết, đầu tiên, phấn đấu lo đủ trường, đủ lớp, sau đó, sẽ tiếp tục tăng cường các điều kiện để có các phòng học đầy đủ chức năng, để phát triển con người một cách toàn diện: có sân tập thể thao, có văn nghệ, nghệ thuật… Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, nguồn nhân tài nhanh nhất, hiệu quả lớn nhất là “các chuyên gia, nhà khoa học từ nước ngoài về, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài”. Nguồn nhân tài thứ hai, theo ông Sơn, là đào tạo và phát triển ở trong nước để thu hút những người giỏi trong các lĩnh vực khác nhau về làm nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học. “Bộ đã tham mưu xây dựng đề án về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao”, ông thông tin. Ông cho biết, sẽ có nghị định về học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh trong các ngành này với nhiều đột phá để thu hút người giỏi vào học, hướng tới có đội ngũ nghiên cứu sinh, tiến sĩ toàn thời gian, đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn công nghệ lớn khi vào Việt Nam, và tiến tới có nguồn lực chất lượng cao để phát triển khoa học công nghệ, phát triển công nghệ lõi trong nhiều lĩnh vực để đảm bảo tự chủ chiến lược. Theo ông Sơn, cần tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao. Trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, yêu cầu về vị trí việc làm thay đổi, nhu cầu đào tạo chuyển đổi, đào tạo bổ sung để có lực lượng lao động có kỹ năng nghề cao là yêu cầu rất cấp thiết. Đây là giải pháp đột phá quan trọng để tạo ra tăng trưởng hai con số. TRƯỜNG PHONG-NHƯ Ý Muốn có nhân lực chất lượng cao, “gốc” phải từ giáo dục phổ thông NHẤN MẠNH “CÁI GỐC” CỦA NGUỒN NHÂN LỰC LÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, BỘ TRƯỞNG GD&ĐT HOÀNG MINH SƠN CHO BIẾT SẼ ƯU TIÊN BẢO ĐẢM ĐỦ TRƯỜNG LỚP, ĐỒNG THỜI ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHÒNG CHỨC NĂNG, THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT NHẰM PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN HỌC SINH. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ẢNH: NHƯ Ý “Chính phủ thường xuyên chỉ đạo các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công Thương trong việc phối hợp xử lý điều tiết thị trường xăng dầu, tiền tệ để kiểm soát được các diễn biến từ bên ngoài, giảm bớt những tác động mạnh trong nước. Năm 2026 là năm bản lề rất quan trọng để chúng ta có thể đạt được nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo”. Thủ tướng LÊ MINH HƯNG Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận tổ, sáng 10/4 ẢNH: NHƯ Ý

Theo Quyết định, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; theo dõi, chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Ngoại giao. Thủ tướng cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành Chiến lược quốc phòng, an ninh quốc gia và đối ngoại; Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; Chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; định hướng sử dụng ngân sách nhà nước. Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành về ngoại giao và quan hệ đối ngoại; công tác cán bộ; tổ chức bộ máy; cải cách hành chính; địa giới hành chính; những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng… Thủ tướng sẽ làm nhiệm vụ: Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án trọng điểm quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Chủ tịch một số Hội đồng, Ủy ban quốc gia và Trưởng các Ban Chỉ đạo quan trọng khác. ÔNG PHẠM GIA TÚC LÀM PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ sẽ làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng Thường trực. Đồng thời, ông Túc được phân công theo dõi, chỉ đạo: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ; một số lĩnh vực của Bộ Công an theo phân công của Thủ tướng Chính phủ. Ông Phạm Gia Túc sẽ thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công: Công nghiệp; thương mại - xuất nhập khẩu; dự trữ và cung ứng xăng dầu, dịch vụ logistics; bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giao thông vận tải; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xây dựng. Cùng với đó là các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh… PHÓ THỦ TƯỚNG PHAN VĂN GIANG KIÊM BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG Phó Thủ tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; theo dõi, chỉ đạo: Bộ Quốc phòng; một số lĩnh vực của Bộ Ngoại giao theo phân công của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Phan Văn Giang thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - Hải đảo; viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực. Cùng với đó là các lĩnh vực công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam; các vấn đề về nhân quyền; chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công… PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM THỊ THANH TRÀ Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ: Theo dõi, chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bà Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo những vấn đề thường xuyên về thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính; lao động, việc làm, người có công, bình đẳng giới; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; các lĩnh vực y tế, dân số, gia đình và trẻ em; các vấn đề xã hội; công tác quản lý về cai nghiện ma túy; văn hóa; du lịch; thể dục, thể thao; truyền thông, báo chí, xuất bản...; các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. PHÓ THỦ TƯỚNG HỒ QUỐC DŨNG Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ theo dõi, chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ông Hồ Quốc Dũng thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2030; các nội dung liên quan đến công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN VĂN THẮNG Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ theo dõi, chỉ đạo: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi. Ông Nguyễn Văn Thắng thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực kế hoạch đầu tư; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước… PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ TIẾN CHÂU Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ theo dõi, chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ. Ông Lê Tiến Châu thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế; cải cách tư pháp; giáo dục, đào tạo; giáo dục nghề nghiệp...n Trong 2 ngày 9 và 10/4, Quốc hội dành thời gian thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng một số nội dung quan trọng khác. Tại phiên thảo luận, đại biểu Vũ Văn Tiến (đoàn Hải Phòng) nhìn nhận, báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã chỉ ra một số địa phương, bộ, ngành triển khai chương trình này chưa nghiêm túc. Bên cạnh đó, một số nơi chưa tuân thủ quy định về thời gian ban hành chương trình, hoặc chậm, chưa báo cáo kết quả, mà không được chấn chỉnh, khắc phục. Điều đó cho thấy, nhiều nơi, người đứng đầu chưa thực sự coi trọng công tác này. Theo đại biểu Tiến, đặc thù của lãng phí là “không phải của nhà ai, không phải của gia đình nào”, thế nhưng khi chúng ta ra ngoài đường, nhìn thấy công trình lãng phí thì “ruột ai cũng đau như cắt”. Ông Tiến nêu ví dụ, trên địa bàn Hà Nội, đi qua trụ sở Bộ Ngoại giao hiện nay, mới có một nửa đơn nguyên đưa vào hoạt động, còn một nửa đơn nguyên bỏ hoang. Đi qua trụ sở điều hành của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam trên đường Phạm Hùng, vụ việc đã khởi tố rồi, đến nay vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Nói đến Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 ở Ninh Bình, vẫn theo đại biểu, vụ án cũng đã được khởi tố; năm 2025, báo chí đưa sắp đưa 2 bệnh viện này vào hoạt động, sẽ khai trương vào tháng 12/2025… “Thế nhưng, sáng nay tôi đã trực tiếp trao đổi với các bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, thì đến ngày hôm nay, 2 bệnh viện này vẫn chưa đưa vào hoạt động. Thử hỏi đến bao giờ 2 bệnh viện ở Ninh Bình này mới đi vào hoạt động?”, đại biểu nói. Theo ông, điều này khiến hàng triệu cử tri trăn trở, mong đợi Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ chỉ đạo quyết liệt, để phòng chống lãng phí hiệu quả hơn. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn Hà Nội) nêu thực tế, qua thanh tra 563 dự án khó khăn vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, cơ quan chức năng đã phát hiện, kiến nghị xử lý về kinh tế hàng nghìn tỷ đồng, hàng trăm héc-ta đất, thậm chí kiến nghị chuyển cơ quan điều tra và Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý hình sự tại 3 dự án. Theo ông Hà, điển hình cho sự lãng phí nghiêm trọng là Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Chỉ trong 36 ngày thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm và lãng phí với số tiền lên tới 1.200 tỷ đồng. Vụ việc sau đó đã khởi tố các bị can liên quan, trong đó có tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát, lãng phí”. Ông Hà cho hay, tính chung trong năm 2025, ngành Công an đã khởi tố 22 vụ án liên quan lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Theo ông, nguyên nhân sâu xa cho thấy việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật tài chính ở một số nơi chưa nghiêm và ý thức chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn hạn chế. LUÂN DŨNGTRƯỜNG PHONG 11-12/4/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 5 LUÂN DŨNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH HƯNG NGÀY 9/4 KÝ QUYẾT ĐỊNH SỐ 666 PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG VÀ CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG. ĐẾN NAY, 2 BỆNH VIỆN BẠCH MAI VÀ VIỆT ĐỨC CƠ SỞ 2 VẪN CHƯA HOẠT ĐỘNG; KHÔNG BIẾT KHI NÀO 2 BỆNH VIỆN NÀY MỚI VẬN HÀNH, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VŨ VĂN TIẾN PHÁT BIỂU SÁNG 10/4. Bao giờ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 mới hoạt động? Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc Phó Thủ tướng Phan Văn Giang kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG VÀ CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG

www.tienphong.vn GIỚI TRẺ 6 11-12/4/2026 Ngày 10/4, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn Đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam tham dự chương trình “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc. HÀNH TRÌNH ĐẶC BIỆT Ý NGHĨA Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, chúc mừng các đại biểu đã được lựa chọn tham gia một hành trình “đặc biệt ý nghĩa và giàu giá trị”. Theo anh Lâm, các thành viên trong đoàn không chỉ là những gương mặt tiêu biểu đến từ nhiều lĩnh vực mà còn là những người may mắn khi có cơ hội tham gia một chương trình mang tầm vóc đối ngoại quan trọng. Chương trình Hành trình đỏ do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hai nước Việt Nam - Trung Quốc phát động. Vì thế, chương trình không đơn thuần là hoạt động giao lưu hay tham quan, mà là hoạt động chính trị quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, Hành trình đỏ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước, qua đó khẳng định vị thế trong “bản đồ đối ngoại nhân dân”. Theo kế hoạch, đoàn sẽ tham gia hoạt động tại hai địa bàn chính là Quảng Châu và Bắc Kinh, với rất nhiều nội dung phong phú. Các đại biểu chia thành 4 nhóm chuyên biệt gồm cán bộ Đoàn, sinh viên; thiếu nhi; truyền thông; văn hóa - nghệ thuật, nhằm bảo đảm hiệu quả trong quá trình học tập, nghiên cứu. Đáng chú ý, hành trình lần này có ý nghĩa đặc biệt khi đoàn đại biểu sẽ được tham dự hoạt động có sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Mỗi đại biểu vì thế được kỳ vọng đóng vai trò như một “đại sứ thanh niên”, đại diện cho hình ảnh, trí tuệ và bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam trước bạn bè Trung Quốc. Thông qua hành trình, các bạn trẻ có điều kiện trực tiếp quan sát sự phát triển của một quốc gia, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần hội nhập và ý thức trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước. Đoàn sẽ tham gia nhiều chương trình quan trọng, thiết thực như tham quan các “địa chỉ đỏ” gắn với lịch sử cách mạng hai nước và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc; khảo sát các mô hình phát triển khoa học - công nghệ, doanh nghiệp và đô thị hiện đại; tham dự các diễn đàn, tọa đàm đối thoại thanh niên Việt - Trung với chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ”. Để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị các đại biểu cần nghiêm túc tham gia tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức đối ngoại, đồng thời xác định rõ vai trò “đại sứ thanh niên”. Cùng với đó là nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và chấp hành nghiêm sự phân công của ban tổ chức. Anh Lâm nhấn mạnh tinh thần chủ động học tập, khuyến khích các đại biểu tích cực quan sát, lắng nghe để mở rộng tư duy. Từ trải nghiệm thực tế về sự phát triển của Trung Quốc, anh Lâm mong muốn các bạn trẻ sẽ có thêm động lực và ý tưởng đóng góp cho sự phát triển của đất nước sau khi trở về. Mỗi đại biểu cần thể hiện tinh thần hội nhập, tham gia đối thoại với thái độ cầu thị, tự tin, qua đó lan tỏa hình ảnh thanh niên Việt Nam năng động, trách nhiệm. Đối với các em thiếu nhi, sự hồn nhiên, thân thiện và mạnh dạn, tinh thần đoàn kết chính là cầu nối góp phần vun đắp tình đoàn kết. VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN HỮU NGHỊ TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc”, diễn ra từ ngày 11/418/4, với sự tham gia của 192 đại biểu thanh thiếu nhi. Chương trình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức. Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn làm trưởng đoàn. 192 đại biểu thanh thiếu nhi được chia làm 4 nhóm. Cụ thể, nhóm truyền thông và sáng tạo nội dung tập trung nghiên cứu, triển khai các hoạt động liên quan đến công tác truyền thông; nhóm cán bộ Đoàn và sinh viên chú trọng trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên và đời sống sinh viên; nhóm văn hóa - nghệ thuật đẩy mạnh giao lưu học thuật, tìm hiểu các giá trị văn hóa, nghệ thuật; trong khi đó, nhóm thiếu nhi tổ chức các hoạt động học tập phù hợp với lứa tuổi, góp phần nâng cao kỹ năng và nhận thức cho các em. Chương trình được triển khai với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn lao dành cho thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp nối sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Là đại biểu sinh viên nhỏ tuổi nhất tham gia Hành trình đỏ năm nay, Đặng Đình An (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) vừa cảm thấy vinh dự tự hào, vừa trách nhiệm lớn lao. “Đối với tôi, đây không chỉ một chuyến đi trải nghiệm, mà còn là sứ mệnh của người trẻ trong việc tiếp bước cha anh, góp phần nhỏ bé của mình vào việc gìn giữ và viết tiếp câu chuyện hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân và thanh niên hai nước Việt - Trung”, Đình An nói. Để xứng đáng với vai trò đại sứ thanh niên, Đình An đã chuẩn bị hành trang toàn diện về tri thức, văn hóa và tinh thần. Về tri thức, nam sinh ôn lại lịch sử cách mạng, vận dụng kiến thức pháp luật, quan hệ quốc tế để hiểu sâu hơn về ngoại giao nhân dân. An dành thời gian tìm hiểu phong tục nước bạn, trau dồi giao tiếp tiếng Trung để tương tác tự nhiên. “Quan trọng nhất với mình là tinh thần nhiệt huyết, cởi mở và năng lượng tích cực. Tôi mong muốn giới thiệu hình ảnh sinh viên Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, trân trọng lịch sử và khát khao hội nhập”, Đình An chia sẻ. n Chị Bùi Thị Thu Phương, Tỉnh Đoàn Sơn La, nhìn nhận chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên năm 2026” tại Trung Quốc là một hành trình ý nghĩa, kết nối lịch sử, hun đúc niềm tin và mở rộng tầm nhìn cho thế hệ trẻ hôm nay. Chị Phương tin tưởng rằng, qua hành trình này, thanh niên hai nước sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, lấy tri thức làm nền tảng, lấy bản lĩnh làm điểm tựa, lấy hợp tác làm cầu nối, qua đó trở thành lực lượng nòng cốt góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin và không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ngày càng bền chặt, thực chất và hiệu quả. THEO ANH NGUYỄN TƯỜNG LÂM, BÍ THƯ T.Ư ĐOÀN, CHỦ TỊCH T.Ư HỘI LHTN VIỆT NAM, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH ĐỎ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NĂM 2026 TẠI TRUNG QUỐC LÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ QUAN TRỌNG, GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG HIỂU BIẾT, BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, THẮT CHẶT TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA TUỔI TRẺ HAI NƯỚC VIỆT NAM - TRUNG QUỐC. Các đại biểu tập huấn trước khi lên đường tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc” ẢNH: LƯU TRINH NHỮNG “ĐẠI SỨ THANH NIÊN" LAN TỎA TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT - TRUNG LƯU TRINH Các đại biểu thiếu nhi tiêu biểu tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc” ẢNH: LƯU TRINH

