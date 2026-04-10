Báo Tiền Phong số 100

NHỮNG DOANH NGHIỆP NGHÌN TỶ LIÊN TỤC BÁO LỖ: HÃY COI CHỪNG THỨ SÁU 10/4/2026 Số 100 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 3 TRANG 7 TRANG 6 Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện xung quanh Iran KIÊN QUYẾT THAY THẾ CÁN BỘ YẾU KÉM, THIẾU TRÁCH NHIỆM Xây dựng “bản đồ kết nghĩa” tiếp sức thanh thiếu nhi vùng biên TRANG 15 CHUYỆN HÔM NAY Đo bằng lòng dân XEM TIẾP TRANG 3 n ĐÌNH THẮNG Trước những thách thức tăng trưởng hai con số và các biến động khó lường, Chính phủ mới và các bộ ngành chắc chắn không có thời gian hưởng “trăng mật” (tìm hiểu công việc) như thường thấy. TRANG 4-5 đặt trên vai Chính phủ TRÁCH NHIỆM LỚN Thu hút nhân tài cần được nhìn nhận một cách sòng phẳng TRANG 2-3 TRUNG ƯƠNG YÊU CẦU KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ PHẤN ĐẤU TĂNG TRƯỞNG 10% TRỞ LÊN: Chính phủ xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước, phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 và bình quân 5 năm 2026-2030 từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD, gấp 1,7 lần năm 2025... Phó Thủ tướng NGUYỄN VĂN THẮNG Báo cáo tình hình kinh tế xã hội mà Chính phủ trình Quốc hội, cho thấy một bức tranh tích cực trong năm 2025, đặc biệt trong Quý I năm 2026, dù bối cảnh quốc tế rất phức tạp, nhưng vẫn có đà tăng trưởng cao. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội TRẦN THỊ NHỊ HÀ Tôi cho rằng, mục tiêu đó hoàn toàn khả thi vì có những cơ sở, tiền đề rất thực tiễn và hiện hữu. Các mục tiêu, chiến lược đã được Đảng ta xác định và Quốc hội quyết định, vấn đề bây giờ là việc tổ chức triển khai thực hiện và trách nhiệm lớn đặt trên vai Chính phủ. Đại biểu Quốc hội TRẦN VĂN LÂM ẢNH: NHƯ Ý

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 17-KL/ TW về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI. Kết luận nhấn mạnh, mục tiêu của công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI là tạo lập khung khổ pháp lý thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031, gắn với định hướng phát triển đất nước, nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược được đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Bộ Chính trị nêu rõ, công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI tập trung vào các định hướng lớn: Nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và vận hành tối ưu mô hình chính quyền 3 cấp. Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính. Phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hoá và con người Việt Nam; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. XỬ LÝ NGHIÊM MINH, KỊP THỜI, NHÂN VĂN, THUYẾT PHỤC, KHÔNG CÓ VÙNG CẤM Nghị quyết nêu mục tiêu kiên quyết, kiên trì phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” liên tục trong những năm tới; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, quản trị quốc gia liêm chính, minh bạch, hiện đại. Nghị quyết nhấn mạnh một số quan điểm, trong đó, nêu rõ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự giám sát của Nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, từ cơ sở, chi bộ đảng. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để “không thể, không dám, không muốn, không cần” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Nhân dân lên trên hết và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gắn với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước. Vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh, vừa kiến tạo phát triển, khuyến khích, bảo vệ người đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh phòng ngừa, phòng ngừa từ gốc là căn bản, kiểm soát quyền lực là cốt lõi, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm; kết hợp chặt chẽ phòng ngừa với phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, có trọng tâm, trọng điểm. Chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, xử lý vi phạm từ sớm từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kiểm soát hiệu quả các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. “Xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc để xử lý phù hợp. Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả”, Nghị quyết nêu rõ. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ TÀI SẢN Nghị quyết nêu nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, nhấn mạnh, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hóa liêm chính của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. “Xây dựng, kiên trì thực hành văn hóa liêm chính, lấy liêm chính làm giá trị cốt lõi, chuẩn mực ứng xử, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả giáo dục liêm chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hệ thống giáo dục quốc gia. Quyết tâm xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm: Thể chế liêm chính - nền công vụ liêm chính - đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liêm chính”, Nghị quyết nêu rõ. Nghị quyết cũng nêu về giải pháp hoàn thiện thể chế, pháp luật kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi, bảo đảm nghiêm minh, rõ trách nhiệm. Theo đó, cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh, khắc phục kịp thời những sơ hở, bất cập, tạo môi trường chính trị, pháp lý minh bạch, ổn định, an toàn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển. Sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Đất đai và pháp luật có liên quan, tăng cường công Nghị quyết 04 của Trung ương yêu cầu sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Đất đai và pháp luật có liên quan, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; nghiên cứu xây dựng Luật về đăng ký tài sản. Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: NHƯ Ý Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: TRỌNG TÀI Trung ương yêu cầu kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ Nghị quyết nêu, cần đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; có cơ chế, lộ trình minh bạch tài sản trong toàn xã hội. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình cho từng ngành, lĩnh vực, gắn với mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ, chế độ tiền lương, thu nhập bảo đảm đời sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, liêm chính, công tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013

GIAO MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG TRÊN TỪNG LĨNH VỰC Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, trên cơ sở cập nhật tình hình quý IV/2025, có thể khẳng định các nhận định, kết quả phát triển KTXH năm 2025 đã báo cáo tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV là cơ bản phù hợp, đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu KTXH chủ yếu, trong đó có một số chỉ tiêu tốt hơn. Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết, tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: “Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất” và cần quán triệt sâu sắc 4 nguyên tắc cốt lõi. Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt; yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và đề nghị các Bí thư, Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trên tinh thần “Lựa chọn đúng - Triển khai nhanh - Làm đến nơi, đến chốn - Đo lường bằng kết quả” và trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước, chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước và có giải pháp dự phòng để chủ động ứng phó với biến động. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, trong tháng 4/2026 sẽ hoàn thành rà soát, bổ sung và giao mục tiêu tăng trưởng trên từng lĩnh vực cho các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Cùng với đó, ông nhấn mạnh đến việc tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt. Triệt để tiết kiệm điện, năng lượng, bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào; nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện. Bảo đảm ổn định và lành mạnh hóa các thị trường trọng yếu, nhất là thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tiền tệ... VẬN HÀNH THÔNG SUỐT, HIỆU QUẢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tính chủ động, tự chủ của địa phương. Cùng với đó, rà soát, đánh giá tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền gắn với xử lý triệt để các vướng mắc phát sinh; tiếp tục phân cấp thủ tục hành chính, bảo đảm cấp bộ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, hoàn thành trong quý 11/2026. Thủ tướng cho biết, Chính phủ xác định năm 2026 là “năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”, nhất là về trình độ chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ và ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ. Tận dụng hiệu quả công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có, hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới; rà soát, xử lý triệt để tài sản công dôi dư, không để xuống cấp, lãng phí; bảo đảm trang thiết bị phục vụ công việc, nhất là cho cấp xã. Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG 3 n Thứ Sáu n Ngày 10/4/2026 THỜI SỰ CHUYỆN HÔM NAY Phát pháo lệnh đầu tiên, nhanh chóng khi vừa nhậm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chiều 9/4, ông Phạm Đức Ấn (một người gốc gác ngành ngân hàng) họp với 46 lãnh đạo ngân hàng thương mại tìm cách hạ mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Cam kết từ các ngân hàng với thống đốc sẽ làm giảm nhiệt lãi suất cho vay tăng từ cuối năm ngoái tới hôm nay. Tuy nhiên, có lẽ tân thống đốc sẽ còn nhiều việc phải làm hơn nữa với ngành ngân hàng, ví như cần làm lành mạnh hơn hệ thống (giải quyết vấn đề sở hữu chéo, nợ xấu…), dự trữ ngoại hối, hỗ trợ quản lý thị trường vàng… Ngân hàng là một kênh quan trọng để đồng vốn lưu thông ra thị trường, thay vì bị “chôn” vào bất động sản hay vàng. NHNN phải thúc đẩy để người dân và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay rẻ phát triển kinh doanh. Trong cùng ngày, Bộ Tài chính cũng đã có công bố đang hoàn thiện kịch bản tăng trưởng mới, kịch bản điều chỉnh về tài khóa, tiền tệ triển khai trong các quý tiếp theo. Bộ này cũng phát tín hiệu quyết liệt trong vấn đề giám sát những doanh nghiệp doanh thu từ nghìn tỷ đồng nhưng liên tục báo lỗ hoặc lãi thấp. Từ nhiều năm nay, những hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp lớn, như khu vực FDI là một thách thức với cơ quan chức năng. Nay, việc thống kê hơn 400 doanh nghiệp lớn liên tục báo lỗ, lãi ít càng thể hiện sự minh bạch, đem lại công bằng cho cộng đồng doanh nghiệp, khuyến khích những đơn vị làm ăn tử tế. Chắc chắn các bộ, ngành khác cũng phải nhanh chóng đề ra chương trình hành động, cộng hưởng với Chính phủ để đảm bảo lộ trình đạt mục tiêu tăng trưởng. Được biết trong phiên họp đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ, nhiều vấn đề cấp bách đã được nêu ra và yêu cầu xử lý. Kết quả tăng trưởng quý 1 năm nay không đạt kỳ vọng (chưa đạt 8%) đã đặt ra thách thức tăng trưởng cho các quý tiếp theo. Theo tính toán của cơ quan chức năng, với mục tiêu tăng trưởng cả năm hai con số, tăng trưởng quý 2 phải đạt 10,5%, quý 3 đạt 10,6% và quý 4 phải tăng trưởng 10,44%. Vậy động lực của tăng trưởng là gì? Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc đẩy mạnh đầu tư công là điều cần tiếp tục, đặc biệt với các công trình hạ tầng trọng điểm. Tiếp đến cần thúc đẩy tiêu dùng nội địa qua kích cầu sức mua thị trường. Các chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, hỗ trợ tăng trưởng. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ khai thác tối đa dư địa các ngành công nghiệp xuất khẩu, lợi thế từ các hiệp định tự do thương mại. Kỳ vọng Chính phủ mới với nhiều thành viên đứng đầu bộ ngành trẻ trung, tràn đầy năng lượng sẽ tạo nên nhiều dấu ấn mới với phương châm cốt lõi “lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo” trong nhiệm kỳ này. Đ.T Đo bằng lòng dân Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh như vậy khi trình Quốc hội báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội (KTXH) năm 2025, tình hình triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 2026, chiều 9/4. Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo Quốc hội chiều 9/4 ẢNH: NHƯ Ý “Triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức theo kết quả công việc. Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Thủ tướng LÊ MINH HƯNG Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm chức trong hệ thống chính trị tập trung bảo đảm công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng; kịp thời thể chế hoá đầy đủ, đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, trong đó tập trung hoàn thành việc thể chế hoá ngay trong năm 2026 những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược, trụ cột được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành, đặt trong tổng thể yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng bộ với Đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới" và Đề án "Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới", gắn với cải cách pháp luật, cải cách tư pháp. Cùng với đó, cần tập trung khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý để khơi thông, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong giai đoạn phát triển mới; tạo lập hành lang pháp lý cho các vấn đề mới, như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo… TRƯỜNG PHONG khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Nghiên cứu xây dựng Luật về đăng ký tài sản. “Kịp thời sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và pháp luật có liên quan để thể chế hóa các chủ trương, quan điểm mới của Đảng về chính sách miễn, giảm, loại trừ trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xác định tiêu chí, điều kiện chặt chẽ để loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro, gây thiệt hại do ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vì lợi ích chung; việc giảm trách nhiệm hình sự, hình phạt đối với người phạm tội không có động cơ vụ lợi, chủ động, tự giác nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, phát hiện tội phạm; việc mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền, giảm áp dụng hình phạt tù đối với các tội phạm kinh tế, chức vụ”, Nghị quyết yêu cầu. KỊP THỜI THAY THẾ, CHO TỪ CHỨC ĐỐI VỚI CÁN BỘ YẾU KÉM Nghị quyết cũng nêu, cần ban hành nghị quyết đặc thù của Quốc hội để thể chế hóa kịp thời các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm các chủ trương, quan điểm mới của Đảng nhanh chóng được thực thi. Nghị quyết cũng nêu về giải pháp kiểm soát quyền lực chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nghị quyết nêu rõ, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cấp chiến lược và cấp cơ sở, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá, sử dụng cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, công tâm, khách quan theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí gắn với sản phẩm cụ thể, theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý, giám sát cán bộ gắn với kiểm soát chặt chẽ, thực chất, hiệu quả tài sản, thu nhập của cán bộ. Kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xử lý nghiêm cán bộ chậm trễ, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Theo đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh), tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Nhân sự được Quốc hội bầu và phê chuẩn đều nhận được sự tín nhiệm rất cao của Quốc hội. “Điều đó thể hiện cả một quá trình xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, lựa chọn và giới thiệu những nhân sự để Quốc hội bầu, phê chuẩn, giao nhiệm vụ gánh vác trọng trách mà đất nước, cử tri và nhân dân yêu cầu”, đại biểu cho hay. Theo ông Lâm, nhân sự được lựa chọn sẽ là yếu tố quan trọng, then chốt cho sự thành công của Chính phủ trong nhiệm kỳ này. Đại biểu đoàn Bắc Ninh cho hay, khi phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng với tốc độ cao trong thời gian tới. Theo ông, điều đó thể hiện tinh thần và nỗ lực quyết tâm rất đáng ghi nhận của tân Thủ tướng và của Chính phủ. “Tôi cho rằng, mục tiêu đó hoàn toàn khả thi và có thể đạt được, vì có những cơ sở, tiền đề rất thực tiễn và hiện hữu”, ông Lâm nói và cho rằng, các mục tiêu, chiến lược đã được Đảng ta xác định và Quốc hội quyết định, vấn đề bây giờ là việc tổ chức triển khai thực hiện và trách nhiệm lớn đặt trên vai Chính phủ. “Chính phủ đã và đang thể hiện sự quyết tâm một cách bài bản, khoa học và kịp thời phát hiện ra những điểm nghẽn, vướng mắc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Chúng tôi mong muốn, kỳ vọng Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện tốt được điều này trong thời gian tới”, ĐB Trần Văn Lâm cho hay. Cùng trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (Đoàn Hà Nội) cho rằng, khi đất nước đặt ra các mục tiêu phát triển rất lớn trong giai đoạn tới, thì bộ máy lãnh đạo cũng phải vận hành với chất lượng mới, tốc độ mới và kỷ luật thực thi mới. “Kỳ vọng của tôi là tốc độ cụ thể hóa các quyết sách trong thời gian tới sẽ phải nhanh hơn, mạnh hơn, và nhất là rõ sản phẩm hơn. Người dân không chờ đợi những tuyên bố đẹp; người dân chờ đợi những chuyển biến có thể cảm nhận được trong đời sống hằng ngày: thủ tục hành chính thuận lợi hơn, cơ hội việc làm tốt hơn, thu nhập ổn định hơn, giáo dục và y tế tốt hơn, môi trường sống an toàn hơn, và niềm tin vào bộ máy công quyền được củng cố hơn”, ông Sơn bày tỏ. Để đạt được các mục tiêu này, đại biểu đoàn Hà Nội kỳ vọng, trong toàn bộ nhiệm kỳ khóa XVI, Quốc hội và Chính phủ cùng cả hệ thống chính trị sẽ đẩy nhanh quá trình thể chế hóa các chủ trương lớn thành luật pháp, cơ chế, chính sách và nguồn lực thực thi cụ thể. Theo ông Sơn, giá trị của một quyết sách không nằm ở chỗ được ban hành sớm hay muộn, mà ở chỗ đi vào cuộc sống nhanh đến đâu, đúng đến đâu và mang lại lợi ích thực chất cho nhân dân đến mức nào. “Khi nhân dân thực sự cảm nhận được thành quả phát triển trong từng lĩnh vực của đời sống, đó cũng là lúc niềm tin được bồi đắp bền vững nhất”, ông Sơn nói. KỲ VỌNG RẤT LỚN VÀO BỘ MÁY NHIỆM KỲ MỚI Trò chuyện với phóng viên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) chia sẻ, không chỉ với cá nhân đại biểu mà toàn thể cử tri và nhân dân theo dõi kỳ họp đều đặt sự kỳ vọng rất lớn vào bộ máy của Quốc hội và Chính phủ trong nhiệm kỳ mới. “Người dân và cử tri kỳ vọng, với bộ máy mới đã được tinh gọn, Chính phủ sẽ hoạt động ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả và quyết liệt hơn nữa, góp phần đưa cuộc sống của nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc như mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh khi phát biểu nhậm chức là không để đất nước tụt hậu, không để người dân mất cơ hội phát triển”, 4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 10/4/2026 Chiều 9/4, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ về dự kiến Kế hoạch 5 năm 2026-2030. CHUYỂN MẠNH PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ TỪ “TIỀN KIỂM” SANG “HẬU KIỂM” Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn phát triển đến năm 2030 và năm 2045, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, Chính phủ xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước, phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 và bình quân 5 năm 2026-2030 từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD, gấp 1,7 lần năm 2025... Trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn và với quyết tâm cao, Chính phủ trình Quốc hội 5 quan điểm chỉ đạo, điều hành, 59 chỉ tiêu chủ yếu, 11 nhóm giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030 và 92 nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2026. Trong đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cần tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng, xác lập mô hình tăng trưởng mới; chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Đồng thời, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật; tháo gỡ căn bản các rào cản, điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế, pháp luật để phát triển nền kinh tế số, đầu tư kinh doanh. Cùng với đó, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển các khu vực doanh nghiệp, các mô hình kinh tế mới. Thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, phát triển mạnh các mô hình kinh tế mới, khai thác không gian phát triển mới. Hiện đại hoá nền công nghiệp quốc gia vững mạnh. Phát triển thị trường trong nước trở thành điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng; mở rộng, đa dạng hóa thị trường, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chiến lược của các nước lớn. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, chống khủng hoảng kinh tế; khơi thông và đa dạng hoá các chuỗi cung ứng, kênh dẫn vốn. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, linh hoạt giữa chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Phát triển thị trường vốn thành kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế. Hiện đại hoá hệ thống các tổ chức tín dụng, đẩy mạnh xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, sở hữu chéo, nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng, giữ vững ổn định, an toàn hệ thống. CẮT GIẢM TỐI THIỂU 50% CHI PHÍ, THỜI GIAN TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đồng thời nhấn mạnh đến việc tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hoàn thiện thể chế, pháp luật, tháo gỡ dứt điểm các nút thắt, rào cản trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với kết quả đầu ra và chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Ưu tiên tiếp thu, chuyển giao, ứng dụng, làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ chiến lược, công nghệ số… Chú trọng nghiên cứu cơ bản, nhất là những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, tiềm năng và lợi thế. Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu về nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Hiện đại hoá nền giáo dục quốc dân, nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là trong các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ và phục vụ các chương trình, dự án chiến lược, trọng điểm. “Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hoá và phát triển đô thị, liên kết vùng. Tập trung đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch, các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, các Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chính phủ xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước, phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 và bình quân 5 năm 2026-2030 từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD, gấp 1,7 lần năm 2025. Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn tất công tác nhân sự, bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Các đại biểu Quốc hội đều kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với những hành động mới để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong tình hình mới. Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ về dự kiến Kế hoạch 5 năm 2026-2030 ẢNH: NHƯ Ý Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ ẢNH: QH Phấn đấu tăng trưởng 10% Riêng năm 2026, theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, các nhiệm vụ trọng tâm tập trung nhấn mạnh vào: công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật; cắt giảm tối thiểu 50% chi phí, thời gian tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm 2024; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong các ngành, lĩnh vực; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khai thác các động lực phát triển mới; tháo gỡ các dự án tồn đọng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trách nhiệm lớn đặt trên vai Chính phủ

PHÂN HÓA BỨC TRANH TĂNG TRƯỞNG GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Võ Trí Thành phân tích, khi nói đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần hiểu đây là mục tiêu chung của nền kinh tế chứ không phải mục tiêu áp đặt cho từng địa phương. Trong điều kiện phát triển không đồng đều giữa các vùng, kỳ vọng tất cả các tỉnh, thành đều tăng trưởng cao là điều không thực tế. Những năm gần đây, bức tranh tăng trưởng giữa các địa phương đã thể hiện rõ sự phân hóa. Một số địa phương có nền công nghiệp phát triển, xuất khẩu lớn và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao trong thời gian dài. Trong khi đó, nhiều địa phương khác có quy mô kinh tế nhỏ, phụ thuộc vào nông nghiệp hoặc dịch vụ truyền thống sẽ khó có thể đạt được tốc độ tăng trưởng tương tự. Có thể thấy rõ điều này qua các địa phương như Hải Phòng - nơi nhiều năm liên tiếp duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, hay các tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh. Đây là những địa phương đã tận dụng rất tốt làn sóng đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo và xuất khẩu. Ở khu vực miền Trung và phía Nam, một số địa phương như Khánh Hòa (gồm Ninh Thuận nhập vào) cũng đang ghi nhận mức tăng trưởng khá tích cực nhờ sự phát triển của năng lượng tái tạo, công nghiệp và dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Những tỉnh này không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn có tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế rất rõ rệt. Theo ông Thành, chính những địa phương tăng trưởng kinh tế hai con số này đang đóng vai trò như những “đầu tàu tăng trưởng mới”. Họ có lợi thế về hạ tầng, công nghiệp, xuất khẩu và đặc biệt là khả năng thu hút FDI. Nhờ đó, ngay cả trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, các địa phương này vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định. TS. Võ Trí Thành cho rằng, điểm tích cực nhất hiện nay là mô hình tăng trưởng của Việt Nam đang dần hình thành các trung tâm phát triển mới, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một vài địa phương lớn như trước đây. Những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh không chỉ tạo ra giá trị gia tăng lớn cho nền kinh tế mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa sang các địa phương lân cận. Chẳng hạn, khi một tỉnh thu hút được dự án FDI quy mô lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế biến hay năng lượng, không chỉ địa phương đó được hưởng lợi mà các tỉnh xung quanh cũng được hưởng lợi thông qua chuỗi cung ứng, dịch vụ logistics, lao động và các ngành công nghiệp phụ trợ. Điều này giúp hình thành các cụm công nghiệp và vùng kinh tế năng động hơn. “Đây là xu hướng tích cực và cần được tiếp tục thúc đẩy. Việt Nam không cần tất cả các địa phương đều tăng trưởng giống nhau, mà điều quan trọng là phải hình thành được nhiều “đầu tàu tăng trưởng” ở các vùng khác nhau. Khi có nhiều trung tâm tăng trưởng kinh tế cao, nền kinh tế sẽ ổn định và bền vững hơn”, ông Thành nói. HAI TRUNG TÂM LỚN VẪN GIỮ VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH Dù vậy, theo TS. Võ Trí Thành, vai trò quan trọng nhất đối với tăng trưởng kinh tế cả nước vẫn nằm ở hai trung tâm kinh tế lớn nhất là Hà Nội và TPHCM. Đây là hai địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất, đóng góp tỷ trọng cao nhất vào GDP và cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, tổ chức tài chính và hoạt động kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, ông Thành cũng thẳng thắn cho rằng, việc kỳ vọng hai địa phương này tăng trưởng nhanh hơn mức bình quân cả nước là điều không hề dễ dàng. Khi quy mô kinh tế càng lớn, việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao càng khó. Điều này càng rõ hơn trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều rủi ro, nhu cầu tiêu dùng chưa phục hồi mạnh và chi phí vốn vẫn ở mức cao. Theo ông Thành, điều quan trọng hiện nay là phải tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho hai trung tâm này. Không thể chỉ dựa vào các mô hình tăng trưởng cũ, mà cần những cơ chế đặc thù đủ mạnh để giúp các đô thị lớn bứt phá trong giai đoạn tới. “Một trong những giải pháp quan trọng nhất hiện nay là sớm thể chế hóa và hiện thực hóa cơ chế đặc thù dành cho các đô thị lớn. Những mô hình phát triển mới như mở rộng không gian đô thị, xây dựng khu thương mại tự do hay phát triển trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng trong trung và dài hạn”, ông Thành cho hay. Theo đó, Đà Nẵng và TPHCM đang được nhắc đến như những địa phương có thể đi đầu trong việc thử nghiệm các mô hình phát triển mới. Nếu cơ chế đặc thù được triển khai hiệu quả, đây sẽ là động lực rất lớn giúp những đô thị lớn tăng trưởng nhanh hơn trong thời gian tới. Theo ông Thành, khi các trung tâm kinh tế lớn được tiếp thêm động lực, cộng với sự bứt phá của các địa phương tăng trưởng hai con số, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng cao trong trung hạn. TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho biết, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu mang tính sống còn đối với nền kinh tế Việt Nam. Trên thực tế, chỉ một số địa phương có nền tảng công nghiệp mạnh, hạ tầng tốt và khả năng thu hút đầu tư cao mới duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tiếp. TPHCM đóng góp lớn nhất vào GDP Đại biểu Quốc hội BÙI HOÀI SƠN (Đoàn Hà Nội) trở lên Những "đầu tàu" góp phần tăng trưởng hai con số nữ đại biểu đoàn Hải Phòng nói, đồng thời nhấn mạnh, đây chính là mục tiêu cao nhất, tôn chỉ cao nhất cho một Chính phủ hành động, Quốc hội hành động và cũng là mong muốn, kỳ vọng lớn nhất của nhân dân và cử tri trên cả nước. Nhìn lại bức tranh tổng thể, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà cho hay, báo cáo tình hình kinh tế xã hội mà Chính phủ trình Quốc hội, cho thấy một bức tranh tích cực trong năm 2025, đặc biệt trong Quý I năm 2026, dù bối cảnh quốc tế rất phức tạp, nhưng vẫn có đà tăng trưởng cao. Bà Trần Thị Nhị Hà cho rằng, đây là nền móng, nền tảng rất quan trọng để có những định hướng về chất lượng tăng trưởng, và năng lực triển khai chính sách trong các lĩnh vực xã hội. Đề cập đến vấn đề chủ trương khám sức khỏe định kỳ toàn dân, bà Hà nhấn mạnh, đây là tư duy tiến bộ, nhưng cần cách làm và tổ chức thực hiện hiệu quả cho 100 triệu dân. Theo bà Hà, hồ sơ sức khỏe điện tử cần phải được thực hiện đồng bộ; phân loại các nhóm nguy cơ để có lộ trình khả thi. “Chính phủ cần ban hành quy định cụ thể trên một khung thống nhất toàn quốc để đảm bảo tính khả thi”, bà Hà nói. LUÂN DŨNG- TRƯỜNG PHONG cảng hàng không lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị; đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc. Phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao gắn với đảm bảo an ninh năng lượng. Ưu tiên đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng số; phát triển đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu lớn. Quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng”, Phó Thủ tướng nói. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng lưu ý vấn đề quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản quan trọng, nhất là tài nguyên biển, đất hiếm. Xử lý cơ bản ô nhiễm không khí, ngập úng, tắc nghẽn giao thông tại một số đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời với đó, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá. Chú trọng phân tích, đánh giá, dự báo tình hình quốc tế, đề xuất các kịch bản ứng phó kịp thời, chủ động. “Thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động; đổi mới quản trị thực thi, xác định tăng trưởng “2 con số” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải cụ thể hoá trong các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; kiểm tra, giám sát, đánh giá dựa trên tiêu chí kết quả thực hiện. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin, khát vọng phát triển của toàn xã hội”, Phó Thủ tướng nêu. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG TS.Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh ẢNH: DÂN VIỆT Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình của Chính phủ ẢNH: NHƯ Ý

6 n Thứ Sáu n Ngày 10/4/2026 KHOA GIÁO Thế giới đang bước vào một kỉ nguyên mà sự phân ngôi thứ giữa các quốc gia không còn được đo bằng diện tích lãnh thổ hay tài nguyên thiên nhiên, mà được định đoạt bởi năng lực cạnh tranh của con người, đặc biệt là tầng lớp tinh hoa. Giấc mơ về một nền khoa học và kinh tế bứt phá buộc chúng ta phải giải quyết bài toán hóc búa: Làm sao để lôi kéo những tài năng kiệt xuất nhất của người Việt trên toàn cầu trở về, và làm sao để thu hút cả những tinh hoa quốc tế đến với hệ thống học thuật của chúng ta? Tình yêu quê hương, lòng tự tôn dân tộc và khát vọng cống hiến luôn là những giá trị lớn mà chúng ta có thể tận dụng trong việc thu hút nhân tài. Tuy nhiên, những giá trị này chỉ đủ để đưa một nhà khoa học về nước thăm và làm việc ngắn hạn, còn để họ quyết định sẽ ở lại năm năm, 10 năm hay lâu hơn thì cần nhiều hơn thế. Bài toán thu hút nhân tài cần được nhìn nhận một cách sòng phẳng qua bốn điều kiện dưới đây. PHÉP THỬ CỦA SỰ CHÂN THÀNH Định giá tài năng theo hệ quy chiếu toàn cầu là bước đầu tiên để có được tinh hoa là phải chấm dứt tư duy “vùng trũng” trong việc định giá trí tuệ. Tri thức của một nhà khoa học hàng đầu là tài sản phi biên giới: khả năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, và mạng lưới học thuật của họ có khả năng vận hành và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Do đó, việc định giá tài năng cần được đặt theo hệ quy chiếu đó. Chúng ta không thể bước vào một showroom ở Việt Nam và yêu cầu mua một chiếc xe BMW với giá rẻ hơn ở Đức chỉ vì “chi phí sinh hoạt ở đây thấp hơn”. Nhân tài cũng vậy. Việc chi trả mức lương theo tiêu chuẩn cạnh tranh quốc tế không phải là “đặc quyền” mà là tấm vé tối thiểu để hệ thống của chúng ta có đủ năng lực bước vào bàn đàm phán với những tài năng lớn. Cần xem việc một nhà khoa học hàng đầu về nước và nhận mức lương tương đương với quốc tế là sự thành công lớn trong tuyển dụng. Hi vọng một nhà khoa học hàng đầu về nước làm việc mà không đảm bảo mức lương ở mức cạnh tranh quốc tế là một sự thiếu nghiêm túc về mặt thị trường. TỐI ƯU HÓA KHÔNG GIAN LÀM VIỆC Tài sản lớn nhất của một nhà nghiên cứu hàng đầu là thời gian. Không phải máy móc đắt tiền, mà sự tập trung cao độ của tâm trí mới là điểm mấu chốt quyết định khả năng đột phá trong khoa học. Không có nhà khoa học hàng đầu nào chấp nhận việc phải dành một khoảng thời gian lớn cho các việc hành chính như xin chữ ký, gom hóa đơn hay giải trình hàng chục loại giấy tờ. Để thu hút tinh hoa, chúng ta cần một sự cởi trói triệt để. Môi trường làm việc phải được thiết kế xoay quanh nhà khoa học, thay vì bắt nhà khoa học phải gọt gót chân để vừa với chiếc giày hành chính. Nếu các yêu cầu về hành chính là không tránh khỏi, thì hệ thống cần bố trí lực lượng thư ký học thuật và chuyên viên dự án chuyên nghiệp để gánh vác các thủ tục sự vụ. Hãy để những người làm khoa học được dùng toàn bộ năng lượng của họ cho một việc duy nhất: Khoa học, vì đây cũng chính là lý do chính mà hệ thống đã chấp nhận trả một số tiền lớn để có được họ. TIÊU CHUẨN NGHIÊN CỨU HÀNG ĐẦU VÀ HỆ SINH THÁI ĐI KÈM Chúng ta đầu tư lớn không phải để nuôi dưỡng thành công ở mức trung bình. Khi hệ thống đã cung cấp đãi ngộ quốc tế, chúng ta có quyền và bắt buộc phải hướng tới những tiêu chuẩn chất lượng ở mức cao nhất, và cung cấp một hệ sinh thái hoàn chỉnh đi kèm. Trước hết là tự do học thuật. Môi trường “thông thoáng” ở tầng sâu nhất chính là sự trao quyền. Quản trị khoa học hoàn toàn khác với quản trị một nhà máy sản xuất. Ranh giới giữa thành công hay thất bại trong nghiên cứu đỉnh cao là mong manh, ở đó chỉ có nhà khoa học có đủ năng lực quyết định hướng đi của mình và chịu trách nhiệm cho quyết định đó. Sự tự do này bao gồm không chỉ định hướng chuyên môn, mà còn là cách thức phân bổ ngân sách trong quỹ được cấp, và quyền tuyển dụng nhân sự cho nhóm của mình. Việc áp đặt các khung quy định cứng nhắc lên một quá trình vốn đòi hỏi sự sáng tạo phi quy tắc sẽ bóp nghẹt những ý tưởng đột phá. Chỉ khi có tự chủ tuyệt đối, các nhà khoa học mới có đủ tốc độ để rượt đuổi những giới hạn tri thức đang thay đổi từng ngày. Thứ hai là tư duy kiểm định. Các cơ quan quản lý cần chuyển dịch từ tư duy “kiểm soát từng li từng tí” với các KPI cụ thể cho từng bước của quá trình, cho số lượng cụ thể của công bố khoa học, cho chỉ số cứng về đào tạo, sang tư duy “đánh giá bằng kết quả cuối cùng”, có thể do chuyên gia độc lập đảm trách. Thứ ba là nhóm nghiên cứu tinh nhuệ. Các nhà khoa học hàng đầu chỉ có thể duy trì và phát triển năng lực cạnh tranh và mạng lưới học thuật của mình nếu có đủ tiềm lực để xây dựng một nhóm nghiên cứu mạnh. Việc cung cấp hạ tầng không chỉ dừng lại ở việc cấp văn phòng làm việc, thiết bị cơ bản, mà còn là ngân sách đủ lớn để chiêu mộ những nghiên cứu sinh xuất sắc, thu hút các nghiên cứu viên sau tiến sĩ tài năng, đài thọ chi phí mời các học giả có uy tín quốc tế đến trao đổi. THƯỚC ĐO ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG Chúng ta sẽ không bao giờ thu hút được người tài hàng đầu từ bên ngoài nếu bỏ bê những tinh hoa đang có mặt ở bên trong hệ thống. Các nhà khoa học hàng đầu thế giới rất thực dụng và lí trí. Trước khi nhận lời trở về, họ sẽ làm một bước thẩm định đơn giản cho tính ổn định của hệ thống: họ sẽ xem cuộc sống, công việc của những đồng nghiệp xuất sắc đang làm việc tại Việt Nam, để quyết định việc mình có muốn trở thành một phần của bức tranh đó. Không có một “thước đo sinh thiết” nào phản ánh độ lành mạnh của một hệ thống chính xác hơn cách nó đối xử với các thành viên của chính mình. Một nền giáo dục và khoa học không có năng lực tự điều chỉnh cơ chế để giữ chân, tôn vinh và phát huy tối đa tiềm năng của những cá nhân tinh hoa bản địa, thì nó cũng tự tước đi mọi tư cách để đón nhận sự nhập lưu của tinh hoa quốc tế. Đãi ngộ xứng đáng và sòng phẳng với những người đồng nghiệp xuất sắc trong nước chính là bản tuyên ngôn uy tín nhất mà chúng ta có thể gửi đến những tài năng bên ngoài hệ thống. GS.TS PHAN THÀNH NAM, Đại học Ludwig-Maximilians (Đức) Nhân hội thảo “Đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới” do báo Tiền Phong phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức, GS.TS Phan Thành Nam, Đại học Ludwig-Maximilians (Đức) đã có bài viết chia sẻ nhìn nhận, đánh giá xung quanh nội dung thu hút, trọng dụng người tài. Báo Tiền Phong giới thiệu bài viết của GS. Phan Thành Nam. Thu hút nhân tài ở mức tinh hoa là một bài toán không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Chúng ta không thể kỳ vọng những kết quả phi thường nếu vẫn tiếp tục sử dụng những phương pháp tầm thường. Đã đến lúc hệ thống cần gỡ bỏ mọi ảo tưởng, chấp nhận những quy luật của thị trường chất xám toàn cầu, xây dựng chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc ở mức độ cạnh tranh quốc tế. Khi đó những giá trị cốt lõi như “Tình yêu quê hương, lòng tự tôn dân tộc và khát vọng cống hiến” sẽ chính là đòn bẩy quyết định giúp chúng ta giải quyết thành công bài toán này. Thí sinh tìm hiểu ngành học tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh nhóm ngành khoa học công nghệ ẢNH: P.V GS Phan Thành Nam với bài giảng đại chúng tại Việt Nam Thu hút nhân tài cần được nhìn nhận một cách sòng phẳng

