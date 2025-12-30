Báo Tiền Phong số 365

THỨ TƯ 31/12/2025 Số 365 0977.456.112 ĐỔI MỚI CĂN BẢN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TRANG 2 TRANG 4-5 TRANG 12 TRANG 15 TRANG 8-9 TRANG 7 Nhiều “món ngon” miễn phí Trưởng thành từ môi trường quân ngũ Thành quả nổi bật và triển vọng hợp tác mới Kẻ cười, người khóc TRANG 16 Mùa lễ hội hấp dẫn nhất trong năm TPHCM: Gấp rút đón khách Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ẢNH: TTXVN SAUDI ARABIA THÀNH KINH ĐÔ THỂ THAO TOÀN CẦU DỊP NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2026: Quý bạn đọc thân mến! Những ngày đầu năm mới mang theo nhịp sống tươi trẻ, là dịp để nhìn lại, để nghĩ xa hơn, và để chuẩn bị bước tiếp với tâm thế vững vàng hơn! Trong nhịp chảy ấy, báo Tiền Phong cảm ơn bạn đọc đã đồng hành với chúng tôi trong suốt một năm qua. XEM TRANG 2 Khu du lịch Thung Nham (Ninh Bình) liên tục tung ra nhiều gói trải nghiệm để hấp dẫn du khách dịp Tết Dương lịch Hiệu ứng danh hiệu “làng du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới”, giúp ngôi làng Lô Lô Chải ở cực Bắc luôn trong tình trạng cháy phòng, nhất là vào những dịp lễ, Tết Du khách đón năm mới ở Sa Pa ẢNH: THÀNH ĐẠT DU LỊCH SÔI ĐỘNG Đình Bắc tham gia cuộc đua VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 QUAN HỆ VIỆT-TRUNG: NĂM BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ VÀNG:

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 31/12/2025 Sáng 30/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” là một chân lý đã được kiểm chứng qua suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định, trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn xứng đáng là Trường Đảng Trung ương - nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh chính trị và tinh hoa lý luận của Đảng ta; đồng thời là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu của đất nước, là địa chỉ đặc biệt tin cậy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò nòng cốt, chủ động và tinh thần trách nhiệm rất cao của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương trong việc tham gia chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; nổi bật là việc tham gia thường trực Tổ biên tập Văn kiện và Tổ biên tập Tổng kết 40 năm đổi mới. Đây là những đóng góp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành các dự thảo văn kiện mang tầm vóc lịch sử - nơi kết tinh trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời định hình tư duy chiến lược và đường hướng phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đồng tình cao với những bài học kinh nghiệm đã được đưa ra trong báo cáo tổng kết, Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm một số vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận: Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội phải luôn gắn liền với đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương pháp hành động. Lý luận chỉ thực sự có sức sống khi được nuôi dưỡng từ thực tiễn sinh động và quay trở lại dẫn dắt thực tiễn, coi thực tiễn là nguồn dữ liệu mở để tổng kết, khái quát và dự báo. Đào tạo cán bộ chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi xuất phát từ nhu cầu thực sự của Đảng, của đất nước và của chính người học, lấy hiệu quả thực thi sau đào tạo làm thước đo cao nhất. Bao trùm lên tất cả là việc gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa văn hóa Trường Đảng - nền tảng tinh thần được kết tinh từ kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm và sáng tạo. HƯỚNG TỚI CÁC GIÁ TRỊ CÔNG VÀ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN Bước sang năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Học viện phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai các đề án lớn mà Hội nghị Trung ương lần thứ 15 đã xác định, đó là tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991. Đây là những công trình có tầm vóc đặc biệt, đòi hỏi tư duy lý luận sâu sắc, phương pháp liên ngành và tầm nhìn dài hạn, thực sự trở thành nguồn tri thức chiến lược, có giá trị dẫn dắt nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị trong nhiều thập kỷ tới. Chương trình đào tạo cần có năng lực dự báo, đi trước thực tiễn một bước; chuyển mạnh từ mô hình truyền thụ một chiều sang mô hình giảng viên - học viên cùng đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới; bảo đảm đào tạo không chỉ để “biết” mà để “làm”, hướng tới các giá trị công và lợi ích của nhân dân. Học viện cần đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách bài bản, có chọn lọc; ứng dụng công nghệ không nhằm thay thế trí tuệ con người, mà để nâng cao năng suất, chất lượng, giải phóng năng lực sáng tạo, tăng cường năng lực phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định; đồng thời đổi mới quản trị nội bộ theo hướng minh bạch, hiện đại, hiệu quả. Cùng với đó, phải đặc biệt coi trọng liêm chính học thuật, đề cao tính Đảng, tính khoa học và tính thực tiễn trong mọi sản phẩm. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, tiếp tục đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, hiện đại, gắn chặt với yêu cầu tổ chức thực thi các quyết sách chiến lược của Đảng. Tổng Bí thư yêu cầu, tiếp tục đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, hiện đại, gắn chặt với yêu cầu tổ chức thực thi các quyết sách chiến lược của Đảng. Mục tiêu không chỉ là trang bị kiến thức, mà là hình thành tổ hợp năng lực quản trị hiện đại, từ thiết kế chính sách, điều phối liên ngành, quản trị rủi ro, dẫn dắt chuyển đổi số đến tạo đồng thuận xã hội và huy động nguồn lực. Đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ẢNH: TTXVN QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Sáng 30/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TPHCM, T.Ư Đoàn cùng 500 đại biểu thanh niên. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị Thành Đoàn cần thẳng thắn, nghiêm túc phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố; tập trung phân tích nguyên nhân của những việc làm chưa tốt, xác lập các giải pháp để khắc phục hạn chế trong nhiệm kỳ mới. Anh Bùi Quang Huy cho rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố cần được định vị ở một tầng cao hơn, tư thế cần phải tiên phong và chủ động hơn để góp sức trẻ, xứng đáng vào việc hiện thực hóa khát vọng chung của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Thành Đoàn cần chú trọng đổi mới tư duy và phương pháp chỉ đạo hoạt động. Thành Đoàn cần tiếp tục ứng dụng chuyển đổi số, đặc biệt là trong quản trị công việc, tổ chức phong trào, điều phối lực lượng, theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả. Cùng với đó, cần đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở, coi cơ sở là trung tâm, là nơi trực tiếp tạo ra sản phẩm của phong trào, đoàn viên thanh niên là chủ thể của hoạt động. Anh Bùi Quang Huy đề nghị việc tổ chức thực hiện phải quán triệt phương châm công tác “3 dễ, 3 rõ, 3 đo”, tức là: dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn; đo được đầu vào, đo được đầu ra và đo được tác động. Thành Đoàn cần bám sát các chủ trương công tác quan trọng của Đoàn trong thời gian tới, cụ thể hóa các nội dung công việc phù hợp. Các cấp bộ Đoàn cần chuyển mạnh từ việc phát động phong trào sang tổ chức phong trào theo hướng thực chất, gắn chặt vào những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố như xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số, kinh tế số, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp… NGÔ TÙNG Những ngày đầu năm mới mang theo nhịp sống tươi trẻ, là dịp để nhìn lại, để nghĩ xa hơn, và để chuẩn bị bước tiếp với tâm thế vững vàng hơn! Trong nhịp chảy ấy, Báo Tiền Phong cảm ơn bạn đọc đã đồng hành với chúng tôi trong suốt một năm qua. Sau số báo này, Tiền Phong ra số báo gộp Tết Dương lịch 2026 (số 01 đến 04) - ấn phẩm mở đầu cho một năm nhiều kỳ vọng và chuyển động lớn của đất nước. Năm 2026 mở ra trong bối cảnh đặc biệt: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đang đến gần, một kỷ nguyên phát triển mới đang được định hình với khát vọng lớn, quyết tâm mạnh và vai trò ngày càng rõ nét của thế hệ trẻ. Tiền Phong mong muốn sát cánh cùng bạn đọc trên hành trình ấy - bằng những trang báo chính luận sắc sảo, những câu chuyện đời sống giàu cảm xúc, tinh thần tiên phong của tuổi trẻ! Sau nhịp nghỉ ngắn, chúng tôi sẽ trở lại với số báo mới ra thứ Hai, ngày 5/1/2026, mang theo hơi thở thời sự nóng hổi, những vấn đề lớn của đất nước và nhịp sống sôi động của xã hội trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Cảm ơn bạn đọc đã tin yêu, sẻ chia và tiếp thêm năng lượng để Tiền Phong không ngừng đổi mới, dấn thân và phụng sự. Hẹn gặp lại bạn đọc ở số báo ra ngày 5/1/2026. Trân trọng! BÁO TIỀN PHONG Quý bạn đọc thân mến! Thành Đoàn TPHCM phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn lưu ý Thành Đoàn TPHCM tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt, lan tỏa đối với khu vực phía Nam và cả nước; chủ động điều phối lực lượng, chia sẻ mô hình, chuyển giao kinh nghiệm, đưa trí thức trẻ, lực lượng tình nguyện tham gia hỗ trợ các địa phương khác.

Sáng 30/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Do bão, lũ cuối năm 2025, tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại và 34.759 nhà bị hư hỏng phải sửa chữa. Để mỗi hộ dân đều có nhà đón Tết, Thủ tướng đã phát động "Chiến dịch Quang Trung", mục tiêu đến ngày 31/12/2025 hoàn thành sửa chữa tất cả các nhà cho người dân có nhà phải sửa chữa và đến ngày 31/1/2026 hoàn thành xây mới toàn bộ nhà cho hộ dân phải xây dựng lại. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đánh giá “Chiến dịch Quang Trung” có ý nghĩa nhân văn, được mọi chủ thể tham gia với tất cả tinh thần, trách nhiệm, tình cảm đối với người dân bị thiệt hại do thiên tai. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cam kết tiếp tục thúc đẩy để hoàn thành đạt và vượt toàn bộ mục tiêu của Chiến dịch và kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao để mọi người dân đều có nhà đón Tết cổ truyền của dân tộc. “PHẢI CHIẾN THẮNG VÀ CHIẾN THẮNG GIÒN GIÃ” Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã. Chỉ sau 1 tháng phát động, đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, cơ bản hoàn thành 100% sửa chữa nhà cho người dân; 100% số nhà phải xây mới đã được khởi công và hoàn thành 42% và cam kết sẽ hoàn thành trước 25/1/2026. Thủ tướng biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt là cấp uỷ, chính quyền 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã vào cuộc tích cực, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để “Chiến dịch Quang Trung” đạt mục tiêu ban đầu. Với tinh thần “thừa thắng xông lên”, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai huy động tổng lực, chung tay, góp sức, phấn đấu đến ngày 15/1/2026 hoàn thành toàn bộ “Chiến dịch Quang Trung”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Cùng với thúc đẩy “Chiến dịch Quang Trung”, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân nếu có các khó khăn trong cuộc sống. Các địa phương chủ động, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết. L.DŨNG 3 n Thứ Tư n Ngày 31/12/2025 THỜI SỰ 491 DỰ ÁN CẦN TIẾP TỤC THANH TRA Sáng 30/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phát biểu kết luận về việc tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, Thủ tướng cho biết, sau thời gian triển khai thực hiện Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 của Quốc hội, chúng ta đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhiều vướng mắc đã được xử lý, dự án tiếp tục triển khai mang lại kết quả, giải phóng nguồn lực cho cả nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đến nay đã tháo gỡ và có định hướng tháo gỡ cho 5.203 dự án. Trong đó 3.289 dự án, đất đai với tổng mức đầu tư khoảng 1,67 triệu tỷ đồng, 70 nghìn ha đất đã được đưa vào khai thác. Các địa phương đã tiếp tục rà soát, hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng ghi nhận 2.991 dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài cần tháo gỡ với tổng quy mô hơn 153 nghìn ha, tổng mức đầu tư 2,46 triệu tỷ đồng. Trong đó, Thanh tra Chính phủ xác định 491 dự án cần tiếp tục công tác thanh tra; còn lại khoảng 2.500 dự án không phải thanh tra và tiếp tục thực hiện theo Kết luận 77 và Nghị quyết 170. Thủ tướng khẳng định, việc này góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% và hai con số những năm tiếp theo; tạo không gian, dư địa cho sự phát triển, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên đất đai. VỪA LÀM, VỪA MỞ RỘNG DẦN Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án là vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm; phải “vừa làm, vừa mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội”. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục cập nhật thông tin, dữ liệu; các cơ quan phát huy trách nhiệm cao nhất, giải quyết công việc theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền nếu vượt thẩm quyền; trong đó khuyến khích việc khắc phục hậu quả theo quy định của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình làm, nếu cần thêm cơ chế, chính sách thì đề xuất để đạt hiệu quả cao nhất trong khơi thông, giải phóng, huy động nguồn lực đang tồn đọng để đưa vào nền kinh tế, giải quyết bức xúc của người dân và doanh nghiệp. Đối với những dự án cần thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì tiếp tục làm khẩn trương, không né tránh, tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực, khắc phục khó khăn, vướng mắc và hậu quả để sớm đưa dự án vào khai thác, không để lãng phí, thất thoát. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Thủ tướng giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Trong đó, công bố danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực I, II, III vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026-2030, trong tháng 1/2026. LUÂN DŨNG Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng ghi nhận 2.991 dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài cần tháo gỡ với tổng quy mô hơn 153 nghìn ha, tổng mức đầu tư 2,46 triệu tỷ đồng. Với tinh thần “thừa thắng xông lên”, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố huy động tổng lực, phấn đấu đến ngày 15/1/2026 hoàn thành toàn bộ “Chiến dịch Quang Trung”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Tìm giải pháp tháo gỡ các dự án tồn đọng Hoàn thành toàn bộ Chiến dịch Quang Trung giữa tháng 1/2026 TPHCM xác định phòng ngừa lãng phí là nhiệm vụ cấp bách Sáng 30/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) có thông cáo báo chí về phiên họp thứ 12. Phiên họp do ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì. Theo đó, Ban Chỉ đạo đã đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2025; thảo luận phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Trong đó, TPHCM xác định phòng ngừa lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên phải làm ngay, để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Trước hết, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn thành phố hoàn thành việc rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn và có phương án giải quyết dứt điểm. Rà soát, đưa một số vụ việc, dự án điển hình về thất thoát, lãng phí vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý nhằm răn đe, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với công tác giám định, định giá tài sản, công tác thu hồi tài sản; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang vừa ký quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM. Theo quyết định, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có 5 phó ban và 11 Ủy viên. NGÔ TÙNG Thanh tra Chính phủ xác định 491 dự án cần tiếp tục công tác thanh tra; còn lại khoảng 2.500 dự án không phải thanh tra và tiếp tục thực hiện theo Kết luận 77 và Nghị quyết 170. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ẢNH: VGP Chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 2 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk), xây nhà cho dân ở xã Hòa Thịnh ẢNH: HUỲNH THỦY

4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 31/12/2025 PHÒNG KÍN SỚM, KHÁCH PHẢI ĐỔI PHƯƠNG ÁN LƯU TRÚ Tại Lô Lô Chải, một trong những điểm đến nổi bật nhất vùng cao phía Bắc, làn sóng đặt phòng đã hình thành từ rất sớm. Anh Vũ Xuân Hưng, chủ Lake View Homestay Lô Lô Chải và Lake View Lũng Cú cho biết, hai cơ sở của anh đã kín phòng từ trước kỳ nghỉ khá lâu, nhiều khách gọi hỏi phòng nhưng không còn chỗ. Theo anh Hưng, Lô Lô Chải được săn đón vào dịp Tết Dương lịch vì nó hội tụ nhiều điểm cộng. Thời điểm cuối năm, thời tiết khô ráo, trời lạnh vừa phải, ít mưa, rất phù hợp để di chuyển và chụp ảnh. Cảnh quan cao nguyên đá vào mùa này trong trẻo, buổi sáng có sương, trưa nắng nhẹ, chiều xuống nhanh, tạo cảm giác rõ nét của mùa đông vùng cao. Hoa tam giác mạch cuối vụ, hoa cải, hoa dại nở rải rác trong bản khiến không gian làng trở nên sinh động, hấp dẫn du khách thích trải nghiệm và nghỉ ngơi ngắn ngày. Thực tế, phần lớn các booking được chốt từ khoảng hai tháng trước, thời điểm lịch nghỉ Tết Dương lịch còn chưa được công bố chính thức. Anh Hưng cho biết, đây là xu hướng lặp lại trong vài năm nay, nhất là với các điểm đến có quy mô lưu trú nhỏ, số phòng hạn chế nhưng gây sốt trên mạng xã hội cũng như các bảng xếp hạng du lịch quốc tế. Lượng khách năm nay tại Lô Lô Chải được ước tính tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Một phần quan trọng đến từ hiệu ứng danh hiệu “làng du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới”, giúp ngôi làng nhỏ ở cực Bắc liên tục xuất hiện trên các nền tảng truyền thông du lịch trong và ngoài nước. Giá phòng dịp này dao động từ 500.000 đến hơn 1.000.000 đồng/đêm cho phòng đôi, các ngày nghỉ lễ, cuối tuần có phụ thu khoảng 200.000 đồng so với ngày thường. Nhận việc đặt phòng ở Cao nguyên đá Đồng Văn cho một nhóm bạn nhưng chị Trần Thanh Nga (Hà Nội) không thể hoàn thành nhiệm vụ vì phần lớn cơ sở lưu trú đã cháy từ khoảng hai tuần trước kỳ nghỉ. Cao điểm tập trung vào ba ngày đầu, trùng thời điểm du khách đổ về đón năm mới. Nhóm phải tính lại phương án, hoặc chia nhỏ để ở rải rác tại thị trấn Yên Minh, Mèo Vạc, hoặc chuyển sang ngủ đêm tại Hà Giang rồi sáng sớm di chuyển lên cao nguyên. “Nếu không linh hoạt về lịch trình và địa điểm lưu trú thì rất khó đi đúng dịp này”, chị nói. Không khí du lịch tại Cao Bằng dịp Tết Dương lịch 2026 cũng sớm ấm lên. Theo ghi nhận từ các đơn vị vận tải, lượng hành khách đến và rời địa bàn dự kiến tăng khoảng 10-15% so với ngày thường, cao điểm rơi vào đêm 31/12, ngày 1/1 và cuối kỳ nghỉ. Anh Nguyễn Xuân Chiến (Trung tâm văn hóa và Thông tin du lịch Cao Bằng) cho biết, đến thời điểm hiện tại, Cao Bằng chưa rơi vào tình trạng “cháy phòng” diện rộng, nhưng nhiều homestay tại các điểm như Trùng Khánh, làng đá Khuổi Ky, khu vực gần thác Bản Giốc và đồi cỏ Vinh Quý đã ghi nhận lượng đặt phòng tăng sớm. Tại Sa Pa, thị trường lưu trú cũng chạm ngưỡng cao điểm ở nhiều phân khúc. Theo ông Hà Quốc Trung, Trưởng phòng Quản lý và Phát triển Du lịch, Sở VHTTDL Lào Cai, lượng khách đến Sa Pa dịp Tết Dương lịch 2026 dự kiến tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày và trùng cuối tuần tạo điều kiện cho du khách ở lại lâu hơn, thay vì chỉ nghỉ một đêm như các năm trước. Năm nay, Sa Pa còn tập trung vào chuỗi sự kiện thuộc Lễ hội Mùa đông, bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm 1/1, biểu diễn khèn Mông, lễ hội hoa… khiến điểm đến càng có sức hút, nhất là với nhóm khách trẻ và gia đình. Gần Hà Nội hơn cả là Mộc Châu cũng chớm quá tải vì lượng khách tăng mạnh ngay sau khi lịch nghỉ 4 ngày được công bố. Các vườn hồng chín, hoa mận nở sớm, mai anh đào bung nở cùng những cánh đồng hoa cải vàng trở thành động lực “phải đi” với nhiều người. Theo các đơn vị làm du lịch địa phương, lượng khách hỏi dịch vụ tăng dồn dập, tập trung vào lưu trú, thuê xe và tour chụp ảnh. Đến cuối tháng 12, nhiều homestay, khách sạn ở vị trí đẹp đều đã kín phòng. XU HƯỚNG DU LỊCH GẦN, CHI PHÍ HỢP LÝ Song song với xu hướng “lên núi”, một bộ phận không nhỏ du khách, đặc biệt là các gia đình ở Hà Nội, lại chọn ở lại thành phố hoặc đi những điểm đến trong bán kính khoảng 200 km. Anh Lê Huy Quân, 45 tuổi, phường Đống Đa cho biết, gia đình anh đã hủy kế hoạch đi Đà Nẵng do chi phí vé máy bay khứ hồi cho 4 người lên tới hơn 20 triệu đồng chưa kể tiền khách sạn và ăn uống. Thay vào đó, gia đình anh chọn Quảng Ninh để có thể chủ động di chuyển bằng ô tô cá nhân, tiết kiệm chi phí và vẫn có các hoạt động đón năm mới. Gia đình chị Đỗ Hà An, phường Thanh Xuân, chọn Ninh Bình cho kỳ nghỉ vì sự thuận tiện và chi phí hợp lý. Gia đình chị sẽ dành một ngày ở Khi có thông tin xác nhận lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 chính thức kéo dài 4 ngày, thị trường du lịch trong nước lập tức trở nên sôi động. Không cần chờ sát ngày lễ, nhiều điểm đến đã bước vào cao điểm từ sớm, đặc biệt là các địa bàn vùng cao Đông, Tây Bắc. Theo một nhà tổ chức tour, xu hướng du lịch Tết Dương lịch 2026 tập trung vào những địa điểm gần, có thể di chuyển bằng xe tự lái, ưu tiên trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa. Du lịch sôi động Hiệu ứng danh hiệu “làng du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới”, giúp ngôi làng Lô Lô Chải ở cực Bắc luôn trong tình trạng cháy phòng, nhất là vào những dịp lễ, Tết CÀNG LẠNH, NHIỀU BĂNG GIÁ, CÀNG ĐÔNG KHÁCH Những ngày cuối năm, Sa Pa chìm trong màn sương dày đặc từ sáng sớm. Các con dốc quen thuộc quanh quảng trường trung tâm, nhà thờ đá chỉ hiện ra lờ mờ trong ánh đèn xe. Cái lạnh buốt khiến du khách phải kéo mặc áo ấm dày, kéo cao cổ áo. Nhưng cái lạnh ấy lại khiến người ta xích lại gần nhau hơn, tìm về Sa Pa ngày càng đông. Trong dòng người ấy, anh Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ Hà Nội đứng nép bên lan can quảng trường, vừa chụp vội vài bức ảnh, vừa chờ sương tan bớt. Đây là lần thứ tư anh lên Sa Pa. “Mỗi lần lên là một Sa Pa khác. Có lần nắng trong, có lần mưa, còn lần này thì mù sương, lạnh và rất đông khách”, anh nói. Với anh Hùng, Sa Pa luôn mang đến những trải nghiệm mới mẻ chính là lý do nơi này không chỉ hút khách vào mùa hè. Không chỉ có sương mù, Sa Pa mùa đông níu chân du khách bởi những khoảnh khắc rất riêng. Đó là cái lạnh len qua từng con phố, bếp lửa bập bùng bên nồi thắng cố, lẩu cá hồi, bắp ngô nướng... thơm lừng trong đêm. Và hồi hộp, thấp thỏm hơn cả có lẽ là băng giá và tuyết. Sáng 25/12, đúng ngày chính lễ Giáng sinh, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm xuống còn 1-3 độ C. Băng tuyết phủ kín khu vực cột cờ, bám lên cây cỏ và lối đi. Từ sáng sớm, du khách đã tìm cách tiếp cận “nóc nhà Đông Dương”, người chọn leo núi theo các cung trekking quen thuộc, người lên đỉnh bằng hệ thống cáp treo. Khi mặt trời dần lên cao, ánh nắng đầu ngày hòa cùng lớp băng giá, khiến đỉnh núi bừng sáng, lung linh trong cái lạnh cắt da. Nhiều du khách dừng lại thật lâu, chụp vài tấm hình. “Đó là món quà đặc biệt của Sa Pa trong ngày chính lễ”, một du khách chia sẻ. Đại diện Sun World Fansipan Legend đơn vị vận hành khu du lịch Fansipan cho hay, cảnh tuyết rơi - niềm mong chờ nhất của du khách vẫn còn ở những ngày giá lạnh phía trước. Ở khu vực trung tâm phường Sa Pa, càng về chiều, không khí càng nhộn nhịp. Các chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức liên tục và kéo dài cho đến lễ hội đếm ngược chào năm mới. Khi sương bắt đầu buông dày, hệ thống ánh sáng sân khấu lần lượt bật lên, quảng trường hiện rõ trong sắc màu của đèn trang trí. Nhân viên kỹ thuật tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối, dòng du khách dừng chân ngày một đông, chờ chuỗi các sự kiện chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong cái lạnh đặc trưng của vùng cao. Để phục vụ du khách đợt này, phường Sa Pa còn tổ chức Lễ hội Hoa sen đá, Lễ hội Tuyết Sa Pa (Sapa Snow Festival), bán kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam và chuỗi hoạt động chào năm mới 2026. Địa phương cũng triển khai các chiến dịch cao điểm Khu vực Fansipan phủ dày băng tuyết ẢNH: HOÀNG TRUNG HIẾU Mùa lễ hội hấp dẫn nhất trong năm Sa Pa đang diễn ra mùa du lịch đặc trưng và hấp dẫn nhất trong năm. Sương mù phủ dày thị trấn, băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan và dòng du khách nườm nượp đổ về leo núi, trekking, khám phá văn hóa cộng đồng. SA PA LẠNH GIÁ: DỊP NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2026:

5 n Thứ Tư n Ngày 31/12/2025 THỜI SỰ Vườn quốc gia Cúc Phương, tham gia các hoạt động trải nghiệm rừng, đi bộ nhẹ, sinh hoạt ngoài trời. Đêm giao thừa, cả nhà di chuyển về khu vực Phố cổ Hoa Lư để xem countdown và pháo hoa. “Chúng tôi thích cảm giác vừa có thiên nhiên yên tĩnh, vừa có không khí lễ hội, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, không quá xô bồ”, chị chia sẻ. Cũng có không ít người trẻ quyết định ở lại Hà Nội, tận hưởng không khí thành phố cuối năm. Anh Đặng Công Trung, 25 tuổi cho biết với anh, một kỳ nghỉ trọn vẹn là cà phê ban ngày, gặp gỡ bạn bè và tối xem lễ hội đếm ngược tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Hà Nội dịp này tổ chức bắn pháo hoa tại nhiều khu vực, cùng chương trình đếm ngược với chủ đề “Mở kết nối thật”, tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách. HẠNH ĐỖ Xoay xở thế nào khi nền tảng báo hết phòng? Theo bà Lê Hải Anh (công ty lữ hành Flamingo Redtours), việc nhiều người đặt phòng muộn trong bối cảnh kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày đã khiến cung, cầu mất cân đối, đặc biệt tại các địa bàn có quy mô lưu trú nhỏ. Tuy nhiên, “cháy phòng” không đồng nghĩa với việc hết cơ hội du lịch. Với những khách đặt phòng muộn, việc chủ động đổi hướng điểm đến là lựa chọn thực tế hơn so với việc cố bám vào các “điểm nóng” đã quá tải. “Nếu Sa Pa, Đồng Văn hay Lô Lô Chải đã kín phòng, du khách hoàn toàn có thể chuyển sang Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình hoặc Ninh Bình. Các địa phương này có cảnh quan tương đồng, nhiều trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa, nhưng áp lực lưu trú thấp hơn, khả năng xoay phòng muộn cao hơn”, bà Hải Anh nói. Chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của việc đặt phòng trực tiếp trong giai đoạn “nước rút”. Không ít trường hợp các nền tảng trực tuyến đã báo hết phòng, nhưng khi gọi điện trực tiếp cho homestay hoặc nhắn tin fanpage, du khách vẫn tìm được chỗ ở. Nguyên nhân là nhiều cơ sở giữ phòng cho khách quen, chưa cập nhật kịp tình trạng phòng hoặc có phương án kê thêm đệm, mở phòng phụ trong dịp cao điểm. HẠ ĐAN Khu du lịch văn hóa Suối Tiên đã xây dựng kế hoạch phục vụ khách, với phương án tổ chức chuỗi hoạt động xuyên suốt 4 ngày, từ 1/1 đến hết 4/1/2026. Đơn vị kỳ vọng lượng khách tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Không khí đón năm mới cũng lan tỏa tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn với Tuần lễ Văn hóa Quốc tế - Đón mừng năm mới 2026, diễn ra từ 30/12/2025 đến 4/1/2026. Chương trình mang đến không gian lễ hội đa quốc gia, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên xanh mát và thiết kế hiện đại, hướng đến giới trẻ và du khách quốc tế. Đặc biệt, khách tham quan được miễn phí vé vào khu vực lễ hội từ 17 giờ đến 21 giờ. Ở khối doanh nghiệp lữ hành, việc lịch nghỉ được công bố muộn khiến không ít đơn vị phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược. Chia sẻ về thị trường Tết Dương lịch 2026, bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Vietluxtour, cho biết với kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, xu hướng du lịch của khách Việt năm nay nghiêng rõ rệt về các chuyến đi ngắn ngày, linh hoạt và ưu tiên nghỉ dưỡng. Nếu trước đây khách thường đặt sớm từ vài tháng, thì năm nay lượng đặt dịch vụ tập trung mạnh vào giai đoạn 2-3 tuần trước ngày khởi hành, thậm chí sát ngày đi. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của khách hàng trong bối cảnh lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 được công bố muộn. “Do thời gian chuẩn bị ngắn, các tour trọn gói khó có thể mở bán thêm nhiều sản phẩm mới. Thay vào đó, nhu cầu đặt trọn gói vé máy bay, khách sạn và các dịch vụ từng phần tăng mạnh. Khách hàng sẵn sàng chi trả cao hơn cho khách sạn 4-5 sao, giờ bay đẹp để đảm bảo chất lượng kỳ nghỉ, thay vì chỉ tìm giá rẻ”, bà Thu phân tích. Theo đại diện Vietluxtour, nhóm khách gia đình trẻ, nhóm bạn bè và doanh nghiệp nhỏ chiếm tỷ trọng lớn trong dịp này. Đáng chú ý, xu hướng du lịch kết hợp tất niên (year end party) tiếp tục lên ngôi, với nhiều nhóm khách tổ chức các chuyến nghỉ dưỡng kết hợp gặp mặt, tổng kết cuối năm tại các resort lân cận các đô thị lớn. Ngoài ra, Vietluxtour cũng ghi nhận sự gia tăng của các tour thiết kế theo yêu cầu riêng, đặc biệt với nhóm khách gia đình, khách Việt kiều về nước trong thời gian ngắn. BỔ SUNG DỊCH VỤ, "GIỮ CHỖ" CHO KHÁCH Theo đại diện một doanh nghiệp lữ hành tại TPHCM, việc bổ sung tour trọn gói trong giai đoạn này gặp nhiều rào cản do giá vé máy bay, phòng khách sạn đã bắt đầu biến động, trong khi đối tác dịch vụ tại các điểm đến cũng đã kín lịch cho cao điểm cuối năm. “Giải pháp khả thi nhất là giữ chỗ dịch vụ lẻ tốt, giờ bay đẹp, khách sạn chất lượng, sau đó thiết kế lịch trình linh hoạt theo nhu cầu từng nhóm khách”, vị này cho biết. Theo đại diện CTCP Du lịch quốc tế VinaGroup, với Tết Dương lịch, do lịch nghỉ được công bố muộn, đơn vị chủ yếu tăng cường các dịch vụ linh hoạt như vé máy bay, khách sạn, tour option và hỗ trợ thiết kế hành trình riêng theo nhu cầu từng nhóm khách, thay vì mở rộng mạnh tour trọn gói trong thời gian ngắn. Cùng với đó, các tour độc đáo, trải nghiệm chuyên sâu như tour Nam Cực, mùa di cư Tanzania, tour Nam Mỹ cũng được doanh nghiệp chú trọng để phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp. ANH NHÀN Gấp rút đón khách Việc Chính phủ công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục được đánh giá là “cú hích” cho thị trường du lịch đầu năm. nhằm lập lại trật tự, kỷ cương đô thị; xử lý tình trạng chèo kéo, đeo bám, bán hàng rong… ĐÓN CHỜ LÀN SÓNG TĂNG TRƯỞNG 2026 Theo ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND phường Sa Pa cho hay: “Năm 2025, Sa Pa hoàn thành ‘mục tiêu kép’ vừa ổn định tổ chức, vừa duy trì tăng trưởng du lịch”. Ước tính, năm 2025, Sa Pa đón khoảng 4,3 triệu lượt khách, vượt 116,2% kế hoạch; doanh thu từ dịch vụ, du lịch đạt khoảng 19.000 tỷ đồng, vượt 115,4% chỉ tiêu được giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo phường Sa Pa cũng nhìn nhận một số tiềm năng chưa được khai thác tương xứng, như du lịch cộng đồng theo chuẩn quốc tế, kinh tế đêm và du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Năm 2026, Sa Pa sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển các điểm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa; đẩy mạnh kinh tế đêm, du lịch trải nghiệm, sản phẩm OCOP đặc hữu và du lịch thể thao để gia tăng chi tiêu của du khách; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Địa phương đang tập trung giải quyết “nút thắt” giao thông, vấn đề gây áp lực lớn hiện nay. Các tuyến kết nối với trung tâm tỉnh, cải tạo đường nội thị, bê tông hóa ngõ xóm đang được triển khai; đồng thời xây dựng ba bến xe cửa ngõ và bãi đỗ xe trung tâm. Phương án làm hầm qua núi Rồng cũng đang được nghiên cứu để giảm tải cho khu trung tâm. Sa Pa đang thí điểm xe điện, bổ sung biển báo, yêu cầu doanh nghiệp minh bạch giá vé và đầu tư điểm dừng - điểm đỗ. Công nghệ được ứng dụng mạnh trong quản lý qua hệ thống camera, hướng tới mô hình đô thị du lịch an toàn, văn minh. Bước sang năm 2026, Sa Pa đặt mục tiêu phát triển theo hướng “Xanh - bền vững - thông minh”, phấn đấu đón 5 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 31.350 tỷ đồng. Ông Lại Vũ Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho rằng, bước sang năm 2026, du lịch Sa Pa nói riêng và Lào Cai nói chung hội tụ nhiều lợi thế nổi trội từ tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa bản địa đến hạ tầng và dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Ngành du lịch Lào Cai đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch bốn mùa của cả nước, hướng tới tầm quốc tế, với các sản phẩm gắn với cảnh quan, khí hậu và bản sắc văn hóa các dân tộc. Năm 2026, tỉnh tập trung phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, ưu tiên các loại hình đặc thù như du lịch qua biên giới, băng tuyết, thể thao mạo hiểm và nghỉ dưỡng; đồng thời đầu tư các điểm đến trọng tâm, lấy Khu du lịch quốc gia Sa Pa làm hạt nhân, cùng với Bắc Hà, Y Tý, hồ Thác Bà, Mù Cang Chải, song song với việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú và kết nối liên vùng. THÀNH ĐẠT TPHCM bắn pháo hoa 6 điểm mừng năm mới Trong đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm. Trong đó, có 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu). 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, khu vực Tòa tháp Saigon Marina IFC và khu Biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè). Tối 31/12, TPHCM còn tổ chức chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hứa hẹn mang đến không khí lễ hội sôi động, tạo điểm nhấn cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày của người dân và du khách. Du khách chơi Tết Xu hướng bắt tay cùng phát triển du lịch xanh ở Tây Bắc Sa Pa là một trong những ví dụ điển hình của phát triển du lịch tại Tây Bắc. Trong năm 2025, nhiều hội thảo, tọa đàm đã chỉ ra những hạn chế và định hướng phát triển du lịch khu vực Tây Bắc. Trong đó, vào tháng 6/2025, tại tọa đàm trong khuôn khổ hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai năm 2025, các nhà khoa học, nhà quản lý khuyến cáo các tỉnh Tây Bắc cần chú trọng hơn nữa phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng. Tại hội nghị của Nhóm Hợp tác phát triể n du lịch các tỉnh Tây Bắ c mở rộ ng (Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La) và Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại tỉnh Điện Biên đầu tháng 12 vừa qua cũng xác định du lịch Tây Bắc cần tiếp tục mở rộng khâu quảng bá, kết nối nội vùng, liên vùng và kết nối với các tỉnh phía Nam của Trung Quốc; phát triển du lịch gắn với tiêu thụ sản phẩm OCOP của địa phương. Du khách đón năm mới ở Sa Pa Khu du lịch Thung Nham (Ninh Bình) liên tục tung ra nhiều gói trải nghiệm để hấp dẫn du khách dịp Tết Dương lịch TPHCM:

Năm nay, một sự tình cờ, nhiều em mồ côi cha hoặc mẹ, thậm chí cả hai từ rất sớm. Có những em bị khuyết tật bẩm sinh, bị trọng bệnh hoặc bị bỏ rơi, bị ngược đãi. Nhiều em là người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hết sức nghèo khó... Không những thế, nhiều em và gia đình còn bị bão lụt tàn phá khiến con đường đến trường thêm phần chông gai. Hoàn cảnh khác nhau nhưng các em đều có điểm chung là đều không bỏ cuộc và quyết chí vươn lên. ĐỨNG LÊN TRONG NƯỚC MẮT “Em từng nghĩ đến việc nghỉ học nhưng mẹ không đồng ý”. Đó là lời tâm sự đẫm nước mắt của “cô bé bán rau” Nguyễn Võ Nhật Thiện, sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường đại học Phú Yên. Nhật Thiện sinh ra ở Đông Hòa (Phú Yên) và mồ côi cha từ khi mới lên 5. Một mình mẹ tất tưởi bán rau nuôi con ăn học. Khi Nhật Thiện lên 10 thì mẹ lâm trọng bệnh, không thể tiếp tục công việc, cô bé vừa học vừa tảo tần thay mẹ bán rau muống để lo thuốc thang, chăm sóc mẹ và để nuôi chính mình. Một ngày của Nhật Thiện bắt đầu từ 4 giờ sáng, cô bé chở rau ra chợ bán rồi về đi học. Cô chỉ muốn được ở bên mẹ nên cực khổ vẫn chấp nhận. Nhưng rồi mẹ cũng bỏ Nhật Thiện ra đi vào đúng ngày sinh nhật thứ 12 của cô. Bằng tất cả sự nỗ lực và khát vọng, ý chí vươn lên, cô bé mồ côi bán rau muống ngày nào nay đã bước vào ngưỡng cửa đại học. Trong lúc vẫn còn đang vật lộn với khó khăn để đến trường thì cơn lũ lịch sử hồi giữa tháng 11 vừa qua ập đến tàn phá nhà cửa. Mặc dù vậy, Nhật Thiện vẫn không nguôi khát vọng trở thành cô giáo gieo con chữ ở những vùng sâu vùng xa. “Hơn ai hết, em biết cái nghèo đáng sợ ra sao và bản thân sẽ như thế nào nếu không tìm được ánh sáng tri thức”, Nhật Thiện bày tỏ. Không riêng Nhật Thiện, trong số những thủ khoa, á khoa đầu vào các trường đại học được tôn vinh và nhận học bổng Nâng bước thủ khoa 2025 còn nhiều mảnh đời thương tâm và đã đứng lên từ nước mắt và Y Ma Ry cũng vậy. Bố mẹ mất sớm, Y Ma Ry và 3 người em (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) trở thành trẻ mồ côi khi còn rất nhỏ, em nhỏ nhất chỉ vừa 1 tuổi. Năm 2015, Y Ma Ry và một em gái được Trung tâm công tác xã hội Kon Tum tiếp nhận nuôi và cho đi học. Hai em còn lại ở với bà ngoại. “Dù gặp nhiều khó khăn nhưng em không bỏ cuộc và luôn cố gắng hướng tới mục tiêu của mình”, Y Ma Ry tâm sự. Không những thế, người chị cả Y Ma Ry còn luôn dặn các em mình phải luôn cố gắng học tập, vì chỉ như thế mới giúp mở ra được tương lai tốt đẹp. Chính nhờ cố gắng, Y Ma Ry trở thành một trong những sinh viên tốp đầu của Trường đại học TDTT Đà Nẵng. Ý CHÍ LÀ ĐÔI CÁNH Nguyễn Thúy Hằng (ở Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) bị khuyết tật bẩm sinh, phải mang chân giả nên đi lại, sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Hằng chưa bao giờ xem đó là lý do để dừng lại, ngược lại cô còn biến khiếm khuyết thành động lực để vượt khó và qua đó học được cách kiên trì trong cuộc sống. “Cơ thể đã yếu hơn thì ý chí phải mạnh hơn”, Thúy Hằng tâm sự. Cô cũng bày tỏ, dù bản thân không hoàn hảo nhưng cô luôn tin vào giá trị của sự cố gắng. Nhờ thế, Thúy Hằng đã trở thành một trong 10 tân sinh viên có điểm đầu vào cao nhất Trường ĐH Y-Dược Đà Nẵng trong năm học này. Sinh ra ở miền núi (Làng Nú, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai) lại bị khuyết tật vận động và nghe nói ở mức nặng nhưng Lê Thị Bích Huề lại muốn chứng minh rằng ý chí mới là đôi cánh mạnh mẽ nhất. Cô tự viết lên cánh tay của mình như là một cách để thể hiện ý chí: Khuyết tật không bao giờ là giới hạn. Cô cũng đã chứng minh điều đó bằng nhiều năm có kết quả học tập xếp loại giỏi và trở thành học sinh khuyết tật tiêu biểu tại địa phương. Gần đây nhất, cô trở thành thủ khoa đầu vào ngành Công tác xã hội Trường ĐH Lao động-Xã hội (Cơ sở 2 tại TPHCM). Bị khuyết tật khúc xạ bẩm sinh, nhà nghèo, lại mồ côi cha từ bé khiến con đường tìm đến con chữ của Nguyễn Văn Thương (thôn Quảng Xá, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) trở nên vô cùng gian nan. Nhưng Thương chưa bao giờ cho phép mình gục ngã hay đầu hàng số phận. Thương theo đuổi ước mơ của mình một cách quyết liệt. Thương nhớ lại, những năm học cấp 2 em đã phải đạp xe 20 km mỗi ngày và có khi đi về giữa cơn bão lũ để theo đuổi đội tuyển học sinh giỏi Vật lý. Những vòng xe không mệt mỏi ấy đã đưa em đến rồi bước vào cổng trường chuyên của tỉnh. Ở môi trường mới, Thương mặc cảm, tự ti, nhưng em đã tự “lên dây cót” tinh thần rằng dù không chọn được nơi mình sinh ra nhưng hoàn toàn có thể chọn cách mình vươn lên. Từng chút một, Thương đã chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác trong học tập, rèn luyện như học sinh giỏi quốc gia, giải nhất STEM và những tấm huy chương trong các môn thi thể thao. Hiện Thương đang là sinh viên lớp An toàn tài năng, Trường đại học CNTT (ĐH Quốc gia TPHCM) và đang tiếp tục chinh phục những đỉnh cao công nghệ. TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG Không chỉ nỗ lực học tập và rèn luyện để nhận lãnh trách nhiệm với chính bản thân và gia đình, nhiều tân thủ khoa còn nỗ lực phấn đấu vì lý tưởng cách mạng, vì trách nhiệm lớn lao với cộng đồng và đất nước. Cũng nhờ đó, các bạn trẻ này đã sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Dương Cẩm Tú (xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi) là một trong số đó. Cẩm Tú xem việc trở thành đảng viên là cột mốc quan trọng để sống có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng. “Người đảng viên trẻ cần gương mẫu, kiên định lý tưởng và luôn đặt tinh thần tập thể, cống hiến lên hàng đầu”. Khi trở thành Thủ khoa đầu vào ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Cẩm Tú xem đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm để không ngừng nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện. Nhà nghèo, bố thường xuyên bị bệnh nên với Cẩm Tú, học bổng Nâng bước thủ khoa không chỉ giúp trang trải khó khăn mà là nguồn cổ vũ tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh để cô tiếp tục học tập và phấn đấu. Phạm Quyết Thắng (xã Đức Lập Thượng, tỉnh Tây Ninh) đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo sản phẩm khoa học kỹ thuật đầu tiên trong năm lớp 9. Những năm sau đó Thắng tiếp tục các nghiên cứu và là học sinh giỏi cấp tỉnh. Cùng với đó, Thắng còn tích cực tham gia phong trào đoàn, hội và đạt được danh hiệu học sinh 3 tốt cấp tỉnh. “Điều quý giá nhất trong quãng đời học sinh của em là được trở thành đảng viên”, Thắng chia sẻ. Hiện tại Thắng đang theo học Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp thuộc Trường ĐH Bách Khoa TPHCM. Thắng đã đề ra các mục tiêu học tập rõ ràng để đạt được tấm bằng đại học xuất sắc sau 5 năm học. Cùng với đó là hoàn thành những chứng chỉ tiếng Anh và tiếng Pháp vào năm thứ ba và ấp ủ tham gia cuộc thi Olympic Toán học sinh, sinh viên năm 2026. Bên cạnh đó, Thắng đặt các mục tiêu nghiên cứu khoa học để có bài báo khoa học đầu tiên được công bố vào năm thứ hai đại học. Tiếp đến là tiến hành dự án khoa học kỹ thuật về thiết kế và chế tạo bộ giám sát năng lượng thông minh. Mục tiêu xa hơn của Thắng là sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp đại học bằng học bổng toàn phần của Chính phủ Pháp. “Giấc mơ của em là trở thành một kỹ sư có khả năng thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, góp phần vào công cuộc xây dựng và làm cho đất nước Việt Nam trở nên phát triển hơn”, Thắng chia sẻ. ĐẠI DƯƠNG Trong hơn 400 hồ sơ dự tuyển Chương trình Nâng bước thủ khoa 2025, có không ít câu chuyện chất chứa phận đời gian khó, cay cực, thậm chí bi thương… khiến các thành viên trong hội đồng xét chọn hồ sơ phải lặng người. Song, cũng chính những bạn trẻ đó lại khiến mọi người cảm thấy ấm lòng bởi tinh thần lạc quan, với khát vọng và ý chí vươn lên mãnh liệt để cống hiến cho đời. Chương trình Nâng bước thủ khoa thuộc Qũy Tài năng trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn, do báo Tiền Phong làm thường trực Qũy. Chương trình do báo Tiền Phong sáng kiến, ra đời từ năm 2016 và được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, trao học bổng cho những thủ khoa, á khoa đầu vào các trường đại học trong cả nước và những tân sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình Nâng bước thủ khoa lần thứ 10 - năm 2025 diễn ra ngày 8/1/2026 đồng thời tại Hà Nội và TPHCM. Ban tổ chức sẽ trao 120 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng và nhiều món quà giá trị. Khát vọng ngời lên trong gian khó 6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 31/12/2025 Nguyễn Võ Nhật Thiện trong ngôi nhà nhỏ, đồ đạc đổ nát vì lũ lụt CHƯƠNG TRÌNH NÂNG BƯỚC THỦ KHOA 2025: Y Ma Ry (bên trái) cùng em gái trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==