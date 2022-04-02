Báo Tiền Phong số 364

PEP GUARDIOLA MÊ MẨN LỐI CHƠI CỦA RAYAN CHERKI TRANG 14 TRANG 12 Khát vọng cống hiến, tiên phong kiến tạo Giải mã kỷ lục thu ngân sách năm 2025 Nga chưa đồng ý ngừng bắn trong thời gian Ukraine trưng cầu dân ý THỨ BA 30/12/2025 Số 364 0977.456.112 TRANG 15 TRANG 8-9 TRANG 11 TRANG 2 Một tiết dạy Ngữ văn tại trường THCS Chương Dương, Hoàn Kiếm - Hà Nội ẢNH: NTCC TRANG 6-7 Dừng Shark Tank, không có gì bất ngờ Lo ngại Zalo "ép" người dùng cung cấp thông tin riêng tư Các bộ sách còn lại là tài liệu tham khảo ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI ĐBSCL TRANG 3 TRANG 5 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA SỐ 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận Hội nghị đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sáng 29/12 tại Hà Nội ẢNH: TTXVN XÁO TRỘN nhưng không giảm chất lượng MỘT BỘ SGK THỐNG NHẤT: CHUYỆN HÔM NAY Yêu cầu về một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất mà không làm mất đi sự sáng tạo đang trở thành tâm điểm sau 5 năm thực hiện chủ trương một chương trình, nhiều bộ SGK. Đây là đòi hỏi tất yếu để giải quyết những bất cập nảy sinh trong thực tế. XEM TIẾ P TRANG 4 Không độc quyền n NGHIÊM HUÊ

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 30/12/2025 Tham gia đoàn công tác của Tổng Bí thư có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính... Về phía Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số cục chức năng của Bộ Công an và đại diện các đơn vị nhà thầu, thi công công trình cùng tham dự buổi làm việc. Trước giờ làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đồng chí lãnh đạo đã thành kính dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên của Trung tâm; đồng thời, tham quan hệ thống máy chủ, phòng IOC, hệ thống bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và các hạng mục kỹ thuật trọng yếu của Trung tâm. Phát biểu chào mừng Tổng Bí thư và đoàn đại biểu đến thăm, làm việc, thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được đón Tổng Bí thư đến thăm và làm việc tại Trung tâm. KẾT QUẢ NỔI BẬT Tại Trung tâm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã nghe Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và kết quả hoạt động bước đầu của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Theo đó, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia được thành lập và chính thức ra mắt vào ngày 25/2/2025. Đây là bước đột phá quan trọng, đưa Việt Nam lần đầu tiên có một đơn vị chuyên trách trực thuộc Bộ Công an thực hiện chức năng quản lý, điều phối Nhà nước về dữ liệu. Trung tâm được xác định đóng vai trò then chốt, là “bộ não” và “trái tim” của quá trình chuyển đổi số quốc gia. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương đã nêu bật 6 kết quả nổi bật của Trung tâm trong năm 2025, cụ thể: Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng Trung tâm đã được triển khai với tinh thần khẩn trương, làm việc liên tục “24/7”, “3 ca, 4 kíp”, không kể ngày đêm hay ngày nghỉ và đã tổ chức khai trương vào ngày 18/8/2025, vượt tiến độ 3 tháng. Về hoàn thiện hành lang pháp lý (trụ cột thể chế), Trung tâm đã tham mưu ban hành 4 nghị định và 4 quyết định hướng dẫn thi hành, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc quản trị và khai thác dữ liệu. Về tạo lập và tích hợp dữ liệu quốc gia, đã hoàn thành đồng bộ lượng lớn dữ liệu về kho dữ liệu tổng hợp, bao gồm 157 triệu dữ liệu từ 16 Cơ sở dữ liệu quốc gia/chuyên ngành. Đây là nguồn nguyên liệu quý giá phục vụ quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội. Về cải cách hành chính và dịch vụ công, Trung tâm phối hợp với Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình cho 82 nhóm thủ tục hành chính. Cổng Dịch vụ công quốc gia đang được dịch chuyển và vận hành tập trung tại Trung tâm theo hướng trở thành “điểm một cửa số tập trung duy nhất”, giúp đơn giản hóa thủ tục dựa trên dữ liệu sẵn có, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 đã được phê duyệt là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đã triển khai hệ thống an ninh vật lý 10 lớp hiện đại và hệ thống giám sát an ninh mạng (SOC/SIEM) 24/7 để bảo vệ chủ quyền dữ liệu số của quốc gia. Về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đã ra mắt Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu và nghiên cứu các nền tảng chiến lược và sẵn sàng triển khai trong năm 2026 như: Sàn dữ liệu, công nghệ chuỗi khối, trợ lý ảo quốc gia… Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương đã kiến nghị, đề xuất với Tổng Bí thư và Đoàn công tác giao Trung tâm Dữ liệu Quốc gia tập trung nghiên cứu, làm chủ các công nghệ lõi, có chủ quyền, gồm điện toán đám mây, chuỗi khối quốc gia, sàn dữ liệu, trí tuệ nhân tạo…, triển khai trên nền tảng dữ liệu quốc gia, bảo đảm hiệu quả, an toàn và bền vững. Giao Trung tâm Dữ liệu Quốc gia khẩn trương hình thành và phát triển nền kinh tế dữ liệu; đồng thời, xây dựng Vườn ươm Dữ liệu Quốc gia và Quỹ Đầu tư mạo hiểm Dữ liệu Quốc gia, tạo động lực thu hút nguồn lực xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và khai thác hiệu quả giá trị dữ liệu quốc gia; khẩn trương triển khai Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 2, số 3 để bảo đảm hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo quốc gia theo đúng lộ trình đề ra; quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị thuộc hệ thống chính trị khẩn trương xây dựng, triển khai Cơ sở Dữ liệu Quốc gia, Cơ sở Dữ liệu chuyên ngành và kết nối, đồng bộ dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Khẩn trương hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia theo hướng là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về dữ liệu, công tác nghiệp vụ Công an, phòng chống tội phạm, bảo vệ được cơ sở dữ liệu trọng yếu quốc gia, bảo đảm an ninh, chủ quyền dữ liệu, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. PV (Theo Congannhandan) Chiều 29/12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 (Trung tâm), Bộ Công an, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, TP Hà Nội. Kinh phí quà tặng cho công nhân, người lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bố trí theo hệ thống của tổ chức; kinh phí quà tặng cho người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh… do Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam vận động và bố trí theo hệ thống của tổ chức; kinh phí tặng quà cho đoàn viên, hội viên, người có hoàn cảnh khó khăn khác do các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên vận động và bố trí. Theo kế hoạch, tổng số quà tặng gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là 30.000 suất quà. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bố trí chương trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đi thăm, tặng quà Tết cho công nhân, người lao động, mỗi địa phương 300 suất quà, mỗi suất quà 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng… TRƯỜNG PHONG Tặng quà Tết cho 30.000 người có hoàn cảnh khó khăn Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ký ban hành kế hoạch về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, tổng số quà tặng gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là 30.000 suất quà. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tặng quà cho cựu chiến binh của bốn xã Phù Đổng, Bát Tràng, Gia Lâm, Thuận An (thành phố Hà Nội) ngày 19/12/2025 ẢNH: QV

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thời gian qua, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá nhằm gây mất an ninh trật tự của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được quán triệt, thực hiện có hiệu quả. Qua đó, tạo điều kiện, môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống về mọi mặt của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận. Tuy nhiên, với tinh thần không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, Chính phủ tổ chức hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển nhanh và bền vững Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp mang tính chất “đột phá”, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” để tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận, không để bị động, đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về an ninh trật tự. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá khái quát về tình hình công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận; kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và những nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự và đưa các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận thời gian tới. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, đề án để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã tạo chuyển biến rõ rệt về phát triển kinh tế-xã hội và góp phần giữ vững an ninh trật tự vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận. Các đại biểu dự hội nghị đều thống nhất tư tưởng, nhận thức, hành động để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận trong thời gian tới. PV 3 n Thứ Ba n Ngày 30/12/2025 THỜI SỰ Sáng 29/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về “Bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và lân cận. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tếxã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái, đối ngoại; là “cửa ngõ” phía Nam của đất nước và gắn liền với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm rất lớn và đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận đối với sự phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là: Nghị quyết số 13NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW... Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn những tồn tại, hạn chế; an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội còn hạn chế; một số nội dung chưa đạt yêu cầu; hiệu năng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở một số nơi, nhất là cấp cơ sở còn khoảng cách so với yêu cầu, nhiệm vụ; đời sống của đồng bào dân tộc Khmer một số nơi còn khó khăn; sự phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, nhiều vấn đề tiềm ẩn phức tạp chưa được giải quyết triệt để. Thủ tướng cho rằng, để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, cần có nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tạo nền tảng vững chắc để phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long tương xứng với tiềm năng, lợi thế, củng cố bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng trên địa bàn Tây Nam của Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương xác định bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và sức mạnh của toàn dân, trong đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm chính, toàn diện, trước hết. Trên tinh thần “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; phân công rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền; phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổng kết, đánh giá”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, xuyên suốt. Trong đó, phải bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện ngay từ cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”, đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan chức năng. Trước mắt, trong năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương hoàn thành 7 nhóm nhiệm vụ lớn, trọng tâm chủ yếu về chăm lo, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long; lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo tháo gỡ, khơi thông. PV - TTXVN Thủ tướng khẳng định, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái, đối ngoại. Đảm bảo quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội ĐBSCL Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận Hội nghị đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long ẢNH: TTXVN Xuất khẩu nông sản tại ĐBSCL Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, các ban, bộ, ngành, địa phương phải tập trung triển khai thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo việc làm, giải quyết mâu thuẫn, bức xúc; thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa, tín ngưỡng truyền thống; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, tạo nền tảng vững chắc trong công tác phòng ngừa xã hội; loại trừ, xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện, các yếu tố mà các thế lực thù địch, phản động có thể lợi dụng.

Sáng 29/12, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan Đảng ở Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc trong năm qua. Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ còn nhiều tồn tại, hạn chế và vướng mắc. Trong đó, về tiến độ thực hiện, vẫn còn 27 nhiệm vụ quá hạn, có nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng chất lượng chưa cao. Về kỷ cương dữ liệu, có tới 21 cơ quan chưa thực hiện báo cáo trên Hệ thống theo dõi nhiệm vụ chính trị. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đây là biểu hiện của việc không nghiêm túc trong thực hiện kỷ cương hành chính trên môi trường điện tử, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Về hạ tầng, một số thôn, bản, xã, đặc khu vẫn là “vùng lõm”, hạ tầng thiếu đồng bộ, thiết bị lạc hậu khiến dòng chảy thông tin bị đứt quãng. Về nhiệm vụ năm 2026 và thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư nêu, trước hết, cần cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị ngày 25/12 vừa qua; phải xác định năm 2026 là năm hành động đột phá, lan tỏa kết quả. Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, điều quyết định trong giai đoạn này là năng lực tổ chức thực hiện, là kỷ luật hành động, là kết quả đầu ra. Các ngành, các cơ quan, đơn vị cần phải chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả; từ “có làm” sang “làm đến nơi đến chốn”. Các cơ quan Đảng Trung ương phải kịp thời hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể hóa năm 2026 trước ngày 10/01/2026. Đối với nhiệm vụ công tác phát triển nền tảng số, ứng dụng dùng chung, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu phải dựa trên chiến lược quy hoạch và mô hình kiến trúc bài bản, phải đặt trọng tâm là tổ chức Đảng, đảng viên. Trên cơ sở đó, xây dựng các nền tảng dùng chung xoay quanh công tác xây dựng, quản lý, điều hành, giám sát; cần định hướng đầu tư, triển khai các hệ thống tập trung tại Trung ương, sau đó phân cấp, phân bổ cho địa phương sử dụng, để đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán, liên thông, liên kết; tránh tình trạng đầu tư trùng, lãng phí hoặc đầu tư hệ thống riêng lẻ, khó kết nối. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu chấm dứt việc triển khai quá nhiều các phần mềm, hệ thống thông tin khi chưa đầy đủ cơ sở để triển khai; không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, không sát với yêu cầu thực tiễn và thiếu quy chế quản lý, vận hành và định hướng sử dụng. Cùng với đó, cần xây dựng quy định, quy chế phân định rõ cơ quan quản lý, vận hành, cơ quan chịu trách nhiệm sử dụng, gắn với việc theo dõi, giám sát ứng dụng và hiệu quả mang lại. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ và định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Bí thư lưu ý, cần tập trung các nguồn lực cho hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là Trung tâm dữ liệu của Đảng tại Trung tâm dữ liệu Quốc gia, bảo đảm đủ tài nguyên cho các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, liên tục, tin cậy hoàn toàn và sẵn sàng liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ quan trong hệ thống chính trị, hoàn thành trong quý 1/2026. Các cơ quan Đảng ở địa phương cần chủ động ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư để trang bị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm băng thông đường truyền và các thiết bị đầu cuối cần thiết, đảm bảo cho cán bộ, đảng viên có công cụ làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, hoàn thành trong quý 2/2026. Đồng thời, rà soát và triển khai thực hiện phương án dùng chung hạ tầng, tránh đầu tư dàn trải lãng phí, hoàn thành trong quý 1/2026. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu, cấp ủy các cấp, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình. Khẩn trương rà soát, tham mưu ban hành kịp thời các quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ trên môi trường số để tạo hành lang pháp lý và nền tảng để chuẩn hóa cho chuyển đổi số, phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế đánh giá định lượng tiến độ, kết quả, hiệu quả thực hiện chuyển đổi số của từng đơn vị thay vì chỉ nêu đầu việc như hiện nay. “Kết quả chuyển đổi số trong Đảng phải bảo đảm giảm kinh phí, công sức, xử lý công việc hiệu quả hơn, kịp thời hơn và quy trình làm việc phải hiện đại hơn”, Thường trực Ban Bí thư nói. Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu đẩy nhanh số hồ sơ, tài liệu, làm sạch dữ liệu chuyên ngành, sớm hình thành kho dữ liệu tập trung, nhất là dữ liệu chuyên ngành của tổ chức đảng, đảng viên, kiểm tra, giám sát, nội chính, tuyên giáo, dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể… Các cơ quan Đảng ở Trung ương và các địa phương phải gửi, nhận, xử lý hồ sơ điện tử toàn trình và hoàn thành công tác số hóa hồ sơ, tài liệu trước ngày 30/6/2026. TRƯỜNG PHONG Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu chấm dứt việc triển khai quá nhiều các phần mềm, hệ thống thông tin khi chưa đầy đủ cơ sở để triển khai; không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, không sát với yêu cầu thực tiễn và thiếu quy chế quản lý, vận hành và định hướng sử dụng. Cần chấm dứt việc triển khai quá nhiều phần mềm 4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 30/12/2025 Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị ẢNH: PV Thường trực Ban Bí thư lưu ý, cần tập trung các nguồn lực cho hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là Trung tâm dữ liệu của Đảng tại Trung tâm dữ liệu Quốc gia, bảo đảm đủ tài nguyên cho các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, liên tục, tin cậy hoàn toàn và sẵn sàng liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ quan trong hệ thống chính trị, hoàn thành trong quý 1/2026. CHUYỆN HÔM NAY Những ngày đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018, không ít phụ huynh đã phải “dở khóc dở cười”. Việc tìm mua sách trở thành một cuộc chạy đua, đặc biệt với các môn vốn ít được các nhà sách ưu tiên. Phụ huynh có con chuyển trường còn đối mặt với tình cảnh éo le phải mua hai bộ sách trong một năm học vì trường mới và cũ dùng sách khác nhau. Những rắc rối tưởng chừng nhỏ nhặt ấy dần tích tụ, gây nên bức xúc cho cả phụ huynh và học sinh. Phụ huynh dù là người trả tiền nhưng phụ thuộc vào lựa chọn của nhà trường. Việc mua sách bổ sung khi con làm mất trong năm học cũng là cả một vấn đề, nhất là ở các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, nơi có được sách giáo khoa đã là một nỗ lực lớn. Tình hình càng nan giải hơn ở các vùng khó khăn, nơi thiên tai thường xuyên cuốn trôi sách vở của học sinh. Các nhà hảo tâm muốn hỗ trợ cũng khó khăn, và chính các nhà xuất bản cũng phải vật lộn với khâu hậu cần phức tạp, làm chậm trễ việc cung ứng sách. Bản thân mỗi nhà giáo, dù lựa chọn bộ sách hợp lí nhất nhưng vẫn không tránh khỏi những băn khoăn bởi đâu đó vẫn còn vênh kiến thức giữa các bộ sách. Nếu đề thi rơi vào những phần này, học sinh sẽ là đối tượng chịu thiệt và trong những kì thi lớn, chỉ cần chênh 0,20 điểm là câu chuyện đỗtrượt, số phận của mỗi người. Một bộ SGK dùng chung trên cả nước được xem là giải pháp để khắc phục những hạn chế này. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là liệu việc này có quay lại “điểm nghẽn” là sự đồng phục, triệt tiêu tính sáng tạo mà chương trình 2018 hướng tới? Câu trả lời nằm ở sự thay đổi căn bản về vai trò của SGK. Theo chương trình mới, SGK không còn là “pháp lệnh” mà chỉ là một học liệu. Chương trình giáo dục mới là kim chỉ nam, còn SGK là công cụ linh hoạt để giáo viên và học sinh đạt được các yêu cầu về năng lực. Minh chứng rõ nhất là từ kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025, đề môn Ngữ văn thoát li hoàn toàn các tác phẩm trong 3 bộ sách giáo khoa. Trong tương lai, với sự bùng nổ của sách giáo khoa điện tử, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, vai trò của sách giấy sẽ càng giảm đi. Khi việc kiểm tra, đánh giá chuyển hẳn sang đánh giá năng lực thay vì kiến thức thuộc lòng, cuộc tranh luận về một hay nhiều bộ sách sẽ không còn nhiều ý nghĩa. Sau một chu kì đổi mới, có thể khẳng định rằng, yếu tố quyết định sự thành công không phải là số lượng bộ sách. Điều quan trọng nhất chính là vai trò của "nhạc trưởng" – thầy, cô giáo. Chính họ, với năng lực và tâm huyết của mình, sẽ là người dẫn dắt, kết hợp các nguồn tư liệu phong phú để đạt được mục tiêu giáo dục một cách hiệu quả nhất. N.H Không độc quyền TIẾP THEO TRANG 1 THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRẦN CẨM TÚ:

5 n Thứ Ba n Ngày 30/12/2025 KINH TẾ NGƯỜI DÙNG BỨC XÚC VÌ BỊ “ÁP ĐẶT” ĐIỀU KHOẢN VÔ LÝ Vài ngày gần đây khi truy cập vào ứng dụng Zalo, nhiều người dùng nhận được thông báo cập nhật các điều khoản sử dụng dịch vụ của nền tảng. Đáng nói, những điều khoản dịch vụ này đang gây ra không ít tranh cãi. Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Trần Danh Trọng (quê Hà Tĩnh) bày tỏ bức xúc, cho rằng nhiều điều khoản được ứng dụng Zalo đưa ra còn mơ hồ, thiếu minh bạch và có dấu hiệu “gây bất lợi cho người sử dụng”. Đặc biệt liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân. Hơn nữa, anh Trọng cũng lo ngại và thất vọng khi Zalo ép người dùng “chấp nhận thì mới được dùng”, nếu không đồng ý sẽ bị xóa tài khoản trong vòng 45 ngày. Đây là động thái thiếu tôn trọng, không tạo cơ hội để người dùng lựa chọn công bằng. Cùng quan điểm, chị Nguyễn Thu Trang (ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chị cảm thấy rất khó chịu khi Zalo đột ngột yêu cầu người dùng phải đồng ý với các điều khoản dịch vụ mới nếu muốn tiếp tục sử dụng. “Cách làm này mang tính áp đặt, không giải thích rõ ràng cho người dùng hiểu quyền lợi và trách nhiệm của mình sẽ thay đổi ra sao. Nhiều nội dung trong điều khoản được viết dài, khó hiểu, khiến người dùng phổ thông gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận”, chị Trang nói. Chị cũng lo ngại rằng các điều khoản liên quan đến việc “thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân” chưa được trình bày minh bạch, dễ gây rủi ro cho quyền riêng tư. Với chị Trang, một nền tảng mạng xã hội lớn cần tôn trọng người dùng hơn bằng cách công khai, rõ ràng và cho họ quyền từ chối thực sự nhưng với yêu cầu của Zalo nếu người dùng từ chối sẽ nhận được phản hồi sẽ khóa tài khoản trong 45 ngày. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sau sự việc Zalo “áp đặt” điều khoản buộc người dùng phải “đồng ý”, nhiều cá nhân đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook hỏi về tính pháp lý; một bộ phận khác lo ngại đây là hành vi lừa đảo, quấy rối, họ cũng băn khoăn nếu chọn “tôi đồng ý” sẽ mất quyền riêng tư vì bị kiểm soát. Trong khi đó, trên ứng dụng TikTok, nhiều tài khoản đã kêu gọi tẩy chay Zalo. Họ kêu gọi chuyển sang ứng dụng khác hoặc “mong” cơ quan quản lý nhà nước lập một mạng xã hội có nền tảng tương tự như Zalo cho người dùng và đảm bảo pháp lý, quyền riêng tư, bảo mật. ZALO ĐANG LÀM TRÁI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Phân tích dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội) cho hay, nếu một doanh nghiệp ở vị thế chiếm lĩnh phần lớn thị trường, buộc người dùng phải chấp nhận điều kiện bất lợi (ở đây là lựa chọn giữa mất quyền sử dụng dịch vụ thiết yếu hoặc phải cung cấp dữ liệu cá nhân nhạy cảm), thì hành vi đó có dấu hiệu của việc lạm dụng vị thế thị trường để áp đặt điều kiện giao dịch bất lợi, điều mà Luật Cạnh tranh nghiêm cấm. Còn trong Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, luật sư Tiền trích dẫn “sự đồng ý của chủ thể dữ liệu chỉ có giá trị pháp lý khi đáp ứng đồng thời các điều kiện: Tự nguyện, cụ thể, có thể kiểm chứng và rõ ràng”. Theo luật sư, trường hợp người dùng bị đặt vào tình thế buộc phải lựa chọn giữa đồng ý cung cấp dữ liệu hoặc bị khóa tài khoản Zalo sau một thời hạn nhất định, thì yếu tố “tự nguyện” cần được xem xét hết sức thận trọng. Nếu không “đồng ý”, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như mất quyền liên lạc, gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến sinh kế, thì về bản chất, đây có thể bị xem là sự đồng ý được hình thành trong điều kiện “bị áp lực”, không hoàn toàn xuất phát từ ý chí tự do của chủ thể dữ liệu. Do đó, về mặt pháp lý, hành vi của Zalo có dấu hiệu của việc tạo sức ép để người dùng chấp thuận, cần được cơ quan quản lý nhà nước đánh giá một cách độc lập, khách quan và có phương án xử lý. Cũng theo phân tích của luật sư Tiền, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 yêu cầu mục đích xử lý dữ liệu phải cụ thể, những điều khoản “áp đặt” của ứng dụng Zalo lại đang dùng những khái niệm chung chung để "rào" trước quyền được khai thác dữ liệu vô hạn. Đáng chú ý, Zalo triển khai bản cập nhật này vào thời điểm cuối năm 2025, ngay trước mốc ngày 1/1/2026, khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực với các quy định và chế tài xử phạt nghiêm ngặt hơn. Việc lựa chọn thời điểm này khiến dư luận hoài nghi. “Dù chưa thể khẳng định động cơ chủ quan của doanh nghiệp, nhưng rõ ràng cách làm này đặt người dùng vào thế bị động, đồng thời đòi hỏi cơ quan quản lý phải giám sát chặt chẽ hơn để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của chủ thể dữ liệu. Đặc biệt ngày nay, dữ liệu được ví như "mỏ vàng" hay nguồn lực cốt lõi của nền kinh tế số, song việc khai thác phải đặt trong khuôn khổ pháp luật và trên cơ sở tôn trọng quyền riêng tư của chủ thể dữ liệu. Sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp công nghệ cần được xây dựng từ niềm tin của người dùng, thay vì dựa vào những điều khoản có thể tạo cảm giác bị áp đặt”, luật sư Trần Xuân Tiền lo ngại. HOÀNG AN - TRẦN HOÀNG Lo ngại Zalo "ép" người dùng cung cấp thông tin riêng tư Người dùng bày tỏ lo ngại với sự “áp đặt” điều khoản của ứng dụng Zalo, trong khi các luật sư cho rằng hành vi của Zalo có dấu hiệu của việc tạo sức ép để người dùng chấp thuận là trái quy định của pháp luật. Zalo “áp đặt” người dùng đồng ý với thỏa thuận điều khoản Trao đổi với PV Tiền Phong, Tiến sĩ Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp) nêu quan điểm, khi sử dụng mạng xã hội, giới hạn của việc sử dụng thông tin người dùng sẽ theo thỏa thuận giữa nhà mạng với người dùng. Nội dung thỏa thuận này do nhà mạng đưa ra, “có sự chấp nhận của người dùng thì mới được thực hiện” và nội dung thỏa thuận như thế nào không phải là ý chí đơn phương của một bên mà phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đối với mạng Zalo, Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho rằng, các trường hợp điều khoản thỏa thuận của nền tảng dịch vụ mạng xã hội mà trái với Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các văn bản pháp luật có liên quan thì nội dung thỏa thuận này bị vô hiệu. Đặc biệt là việc sử dụng dữ liệu cá nhân phải tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có dữ liệu cá nhân. Như điều số 5 về “Thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin người dùng” do Zalo đưa ra, đồng nghĩa với việc người dùng cho phép, chấp thuận để VNG (đơn vị phát hành ứng dụng) có quyền “sử dụng những biện pháp kỹ thuật cho mục đích thu thập và xử lý các dữ liệu liên quan đến Tài khoản của người dùng”. Thông tin có thể bao gồm số điện thoại, căn cước công dân, hộ chiếu, họ tên, tuổi, giới tính, mối quan hệ gia đình, thư điện tử (email), hình ảnh cá nhân,... “Đối với điều khoản này thì nội dung thỏa thuận sử dụng thông tin người dùng phải phù hợp với Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ có hiệu lực từ 2026. Cụ thể, Điều 11 “thu thập, phân tích, tổng hợp dữ liệu cá nhân” quy định: Dữ liệu cá nhân được thu thập phải được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân trước khi thu thập, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác...”, luật sư Cường nói và cho rằng, hành vi “áp đặt” của Zalo đang “vượt mặt quy định pháp luật”. Ngoài ra, Điều 29 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026, quy định rõ: Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến không được thu thập trái phép dữ liệu cá nhân và ngoài phạm vi theo thỏa thuận với khách hàng; Không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực tài khoản;... Như vậy, những điều khoản mà Zalo đưa ra, có những điều khoản có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật. H. AN - T.HOÀNG Phân tích dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội) cho hay, nếu một doanh nghiệp ở vị thế chiếm lĩnh phần lớn thị trường, buộc người dùng phải chấp nhận điều kiện bất lợi (ở đây là lựa chọn giữa mất quyền sử dụng dịch vụ thiết yếu hoặc phải cung cấp dữ liệu cá nhân nhạy cảm), thì hành vi đó có dấu hiệu của việc lạm dụng vị thế thị trường để áp đặt điều kiện giao dịch bất lợi, điều mà Luật Cạnh tranh nghiêm cấm. Mạng xã hội không được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân để xác thực Luật sư Trần Xuân Tiền Luật sư Đặng Văn Cường Đối với mạng Zalo, Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho rằng, các trường hợp điều khoản thỏa thuận của nền tảng dịch vụ mạng xã hội mà trái với Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các văn bản pháp luật có liên quan thì nội dung thỏa thuận này bị vô hiệu. Đặc biệt là việc sử dụng dữ liệu cá nhân phải tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có dữ liệu cá nhân.

6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 30/12/2025 MỘT BỘ SGK LỚP HỌC TRỰC QUAN Tiết học Ngữ văn bài “Đồng dao mùa xuân” (nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm) của học sinh lớp 7N, Trường THCS Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội do cô Nguyễn Minh Nhật giảng dạy bắt đầu bằng đoạn trích trong phim Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền). Những thước phim đã tác động trực tiếp tới cảm nhận của các em học sinh. Em Trần Ngọc Gia Anh cho biết, khi được xem đoạn trích trong phim “Mưa đỏ” và nghe bài hát “Còn gì đẹp hơn” (Nguyễn Hùng) trước khi bắt đầu bài học đã tạo cho em hứng khởi. Gia Anh nhận thấy tiếp thu bài học tốt hơn, hiểu sâu hơn về lịch sử, về cách ứng xử, cách sống của con người Việt Nam. Sau 4 năm triển khai dạy SGK Ngữ văn bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), cô Nguyễn Minh Nhật thấy rõ sự chuyển biến của học sinh với môn học này. Theo cô, chương trình SGK mới đòi hỏi giáo viên phải liên tục cập nhật kiến thức liên quan đến đời sống, xã hội. Bài học “Đồng dao mùa xuân”, cô Minh Nhật liên tưởng có sự tương đồng với bộ phim “Mưa đỏ”, từ đó, chọn lọc một số trích đoạn để trình chiếu cho học sinh trên lớp, tăng khả năng cảm nhận trực quan về sự khốc liệt của chiến tranh nhưng cũng toát lên vẻ đẹp của người lính, tình đồng đội, đồng chí, đồng bào và hơn hết là sự vị tha, nhân văn. Tương tự, cô Bùi Hồng Huệ, giáo viên môn Lịch sử - Địa lí, Trường THCS Chương Dương (Hà Nội) cũng đưa phương pháp giảng dạy trực quan vào bài học. Ví dụ như bài khoáng sản của Việt Nam, cô đã sưu tầm và cho học sinh được trực tiếp nhìn, cầm nắm một số loại khoáng sản. Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương cho biết, từ năm học 2026-2027, khi triển khai bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống thống nhất toàn quốc, nhà trường có thuận lợi vì đang sử dụng bộ sách này. Chỉ có môn giáo dục công dân và âm nhạc đang sử dụng bộ sách Cánh diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM). Vì vậy, năm học tới, không xáo trộn trong giáo viên và học sinh. Cô N.T.T, giáo viên dạy Ngữ văn tại Ninh Bình cho hay, trường đang triển khai bộ SGK Cánh diều. Năm sau chuyển sang bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ có những tác động đến học sinh, giáo viên. Tuy chương trình chung nhưng mỗi bộ sách có phong cách khác nhau nên giáo viên vừa phải tập huấn từ đầu, soạn lại giáo án Sau 5 năm thực hiện một chương trình nhiều sách giáo khoa (SGK), việc trở lại một bộ SGK có thể gây xáo trộn nhỏ kĩ thuật trong chuyển đổi, nhưng không tác động đến chất lượng đào tạo hay khả năng tiếp thu của học sinh. Xáo trộn, nhưng không giảm Cô Nguyễn Minh Nhật trong tiết dạy Ngữ văn (Trường THCS Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ẢNH: NTCC TIẾP TỤC RÀ SOÁT, CẬP NHẬT Ông Thái Văn Tài cho biết, theo tinh thần Nghị quyết số 71, Nhà nước giữ vai trò định hướng và quản lý thống nhất những nội dung cốt lõi của giáo dục phổ thông, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng, khoa học và nhân văn của chương trình và SGK, đồng thời tạo không gian và điều kiện cần thiết để các cơ sở giáo dục, nhà giáo phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức dạy học. Mục tiêu cao nhất của việc thống nhất sách giáo khoa là bảo đảm chất lượng, công bằng và ổn định cho giáo dục phổ thông, đồng thời vẫn giữ được sự linh hoạt, sáng tạo trong dạy học. “Bộ GD&ĐT lựa chọn bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” để sử dụng thống nhất dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện các phương án, có ý kiến tư vấn của các đơn vị chuyên môn và hội đồng tư vấn”, ông Tài nói. Về lí do lựa chọn bộ sách này, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông nêu các yếu tố: “Kết nối tri thức với cuộc sống”có đầy đủ, đồng bộ tất cả các môn học, hoạt động giáo dục ở cả ba cấp học. Bộ sách đã và đang triển khai ổn định tại nhiều địa phương và khả năng chỉnh lí, mức độ sẵn sàng cao nhất (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có đủ năng lực kỹ thuật, kho vận, phân phối, bảo đảm cung ứng trên phạm vi toàn quốc). Khi được lựa chọn là bộ SGK sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” sẽ tiếp tục được rà soát, cập nhật, chỉnh lí theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn giáo dục. Trước lo ngại thầy trò các nhà trường đang thực hiện nhiều bộ SGK, nay đột ngột chuyển sang một bộ sách dùng chung sẽ nảy sinh nhiều khó khăn, xáo trộn. Tuy nhiên, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông khẳng định: “Bộ GD&ĐT thực hiện quản lí nội dung SGK trên nguyên tắc: ổn định - khoa học - kịp thời - thận trọng, bảo đảm tính kế thừa, tránh gây xáo trộn trong dạy và học. Tuy nhiên, việc cập nhật, chỉnh lí (nếu có) được thực hiện theo đúng quy trình, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn và không gây xáo trộn việc dạy học”. Mặt khác, việc sử dụng một bộ SGK thống nhất không đồng nghĩa với dạy học một cách cứng nhắc, rập khuôn. Bộ GD&ĐT tiếp tục nhất quán quan điểm, Chương trình giáo dục phổ thông là pháp lệnh còn SGK là học liệu cơ bản. Giáo viên là người quyết định việc tổ chức dạy học. Trong bối cảnh sử dụng một bộ SGK thống nhất, Bộ tiếp tục chỉ đạo, giáo viên chủ động lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, không dạy học Từ năm học tới, học sinh trên toàn quốc sử dụng chung một bộ sách Các bộ sách còn lại là tài liệu tham khảo Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT) khẳng định, các bộ sách còn lại sẽ tiếp tục được khai thác làm tài liệu tham khảo và học liệu bổ trợ. Ngày 26/12, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 3588 về bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc. “Khi sử dụng một bộ SGK thống nhất, Bộ GD&ĐT không phủ nhận giá trị của 2 bộ sách còn lại và cho phép các nhà trường khai thác làm tài liệu tham khảo, học liệu bổ trợ”. Ông THÁI VĂN TÀI

