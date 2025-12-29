Báo Tiền Phong số 363

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 29/12/2025 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 56-CT/ TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế. Chỉ thị yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ký kết, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế đối với sự phát triển, vị thế, uy tín của đất nước; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong tổng thể chủ trương, đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng ta, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Các cấp ủy lãnh đạo toàn diện thông qua việc định hướng chủ trương, chính sách, chịu trách nhiệm chính về nội dung, tính hiệu quả, khả thi của các cam kết quốc tế thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của ban, bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo việc xử lý hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền để giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc, phát sinh. Xóa bỏ tư duy lấy số lượng thay cho chất lượng, coi trọng hình thức hơn nội dung; không ký kết các cam kết quốc tế không thiết thực, không khả thi. Ban Bí thư yêu cầu đẩy mạnh công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động ký kết, thực hiện cam kết quốc tế, bảo đảm tuân thủ các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; góp phần đưa quan hệ của Việt Nam với các nước và đối tác đi vào chiều sâu, thực chất, củng cố môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển; tranh thủ các xu hướng phát triển mới, nâng cao khả năng ứng phó các vấn đề đang nổi lên; chủ động tham gia xây dựng trật tự quốc tế công bằng, dân chủ, tiến bộ, phù hợp với lợi ích của Việt Nam. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chế độ báo cáo; thiết lập cơ chế phù hợp để rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế. “Kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về chủ trương ký kết, thực hiện cam kết quốc tế; ngăn chặn các âm mưu, hoạt động lợi dụng cam kết quốc tế để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến nội dung các cam kết quốc tế, hướng tới các đối tượng thụ hưởng hoặc chịu tác động; bảo đảm thực chất, hiệu quả”, Chỉ thị nêu. Chỉ thị lưu ý rà soát, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cải tiến quy trình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết, thực hiện cam kết quốc tế; tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tinh giản thủ tục hành chính để tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế trong công tác ký kết, thực hiện cam kết quốc tế; bảo đảm hiệu quả của việc đánh giá tác động, tính tương thích giữa các cam kết quốc tế và pháp luật trong nước; thiết lập cơ chế tham khảo ý kiến, tiếp nhận phản hồi về các khó khăn, vướng mắc của các đối tượng thụ hưởng hoặc chịu tác động (nhất là doanh nghiệp, người dân), chuyên gia, học giả và các tổ chức xã hội. TRƯỜNG PHONG Vào lúc 7h40 ngày 27/12 xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tại Km35 đường nối Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, do xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 29B-614.06 tự lật xe, hậu quả làm chết 9 người, bị thương một số người. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai trực tiếp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô thuộc phạm vi quản lý trong vụ tai nạn nêu trên; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có). Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật; lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định của lái xe... trong vụ tai nạn nêu trên. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường đèo dốc, tăng cường công tác cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là các tuyến đường đèo dốc; chỉ đạo các địa phương rà soát về điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,7 - 159,7 triệu đồng/ lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay. Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 156,9 - 159,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng qua. Đây là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và cao hơn vàng miếng SJC 200.000 đồng/lượng. Không chỉ giá vàng trong nước tăng mạnh, giá bạc cũng lập kỷ lục mới. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc 79,546 - 81,999 triệu đồng/kg, tăng hơn 3 triệu đồng/kg so với sáng qua. Ngân hàng Sacombank niêm yết giá bạc 75,360 - 77,280 triệu đồng/kg. Những ngày cuối năm, giá vàng và bạc trong nước tăng cao khiến nhu cầu nhà đầu tư tích trữ tăng mạnh. Tuy nhiên, thời điểm này, nguồn cung giá vàng vẫn hạn chế còn bạc khan hiếm. NGỌC MAI Bắt 5 đối tượng sản xuất dầu gió giả Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Các đối tượng đã sản xuất, buôn bán dầu gió giả nhãn hiệu “Siang Pure Oil”. Nguyên liệu là hóa chất công nghiệp trôi nổi, pha theo tỷ lệ tùy ý sau đó được sang chiết thủ công, dán nhãn, đóng hộp như hàng thật. Các bị can gồm: Nguyễn Phương Hoàn (SN 1989, chủ mưu, cầm đầu), Nguyễn Thị Thanh (SN 1990, vợ Hoàn); 3 nhân viên làm thuê trực tiếp tham gia sản xuất: Bùi Ngọc Trâm (SN 2003), Nguyễn Ngọc Kim Châu (SN 2005), Huỳnh Thị Ngọc Hân (SN 2005), cùng cư trú tại TPHCM. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã sản xuất, tiêu thụ hàng trăm nghìn sản phẩm dầu gió giả với giá rẻ, thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. NGUYỄN DŨNG

Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm đã được rà soát, tinh gọn từ 124 xuống còn 75 thủ tục, tương đương mức cắt giảm gần 40%. Việc đơn giản hóa thủ tục giúp giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Trong năm 2025, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2025/NĐ-CP, đồng thời ban hành 8 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dược và 3 Thông tư về phân cấp, phân quyền. Đây được xem là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo hành lang thông thoáng cho hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm. Song song với cải cách thủ tục hành chính, công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện Bộ Y tế cung cấp 47 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 37 dịch vụ công toàn trình. Đáng chú ý, 24 dịch vụ công toàn trình đã được tích hợp trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính. Về phát triển thị trường, Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng thị trường dược phẩm cao nhất khu vực châu Á, theo dự báo của IQVIA công bố tháng 3/2025. Sản xuất thuốc trong nước duy trì mức tăng trưởng từ 12-15% mỗi năm, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu về số lượng và gần 50% về giá trị sử dụng thuốc. Năng lực sản xuất trong nước đã bao phủ đầy đủ 13/13 nhóm thuốc thiết yếu và 11/12 loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Hiện có 67 doanh nghiệp dược tham gia xuất khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc, với tổng giá trị khoảng 312 triệu USD. Nguồn cung thuốc tiếp tục được bảo đảm ổn định. Trong năm 2025, Bộ Y tế đã tiếp nhận và xử lý hơn 40.000 hồ sơ liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu và đăng ký lưu hành thuốc. Tỷ lệ hồ sơ cấp mới đăng ký lưu hành thuốc được giải quyết đúng hạn đạt 94%, thời gian xử lý trung bình giảm còn 114,5 ngày. Công tác kiểm soát chất lượng thuốc cũng được tăng cường. Tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng được kiểm soát ở mức 0,60%, trong khi tỷ lệ thuốc giả được phát hiện chỉ 0,024%. Cơ quan chức năng đã xử lý 82 lô thuốc vi phạm, trong đó có 11 lô bị thu hồi trên phạm vi toàn quốc. HÀ MINH 3 n Thứ Hai n Ngày 29/12/2025 THỜI SỰ Sáng 28/12, trong chương trình làm việc tại khu vực ĐBSCL, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã bay khảo sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh biển đảo khu vực Cà Mau và kiểm tra, động viên, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai một số dự án hạ tầng tại tỉnh Cà Mau. Thủ tướng Chính phủ đã bay khảo sát khu vực biển đảo xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau - xã có 5 đảo gồm Hòn Khoai, Hòn Sao, Hòn Go, Hòn Đồi Mồi và Hòn Đá Lẻ, trong đó Hòn Khoai là đảo lớn nhất. Việc phát triển xã Đất Mũi, nhất là đảo Hòn Khoai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của không chỉ tỉnh Cà Mau, khu vực ĐBSCL, phía Nam mà của cả nước. Tại tỉnh Cà Mau, cụ thể là tại khu vực Đất Mũi, đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng như tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai; dự án đường bộ cao tốc Cà Mau-Cái Nước và Cái Nước-Đất Mũi; cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai. Dự án tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai dài hơn 18km, tổng mức đầu tư 25.774 tỷ đồng; Dự án cao tốc Cà Mau-Cái Nước và Cái Nước-Đất Mũi dài 81km, tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng; Dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã cơ bản hoàn thành, với 1.646 hộ dân đã nhường đất cho các dự án, tổng diện tích hơn 700ha. CHĂM LO CHO NGƯỜI DÂN ĐÃ NHƯỜNG ĐẤT DỰ ÁN Thăm tặng quà lực lượng thi công và người dân tại điểm đầu xây dựng tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao, cảm ơn bà con đã nhường đất cho dự án; các lực lượng thi công đã nỗ lực bám công trường, khắc phục khó khăn về địa hình, địa chất, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, vượt nắng, thắng mưa để đẩy nhanh tiến độ dự án, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân. Đánh giá các dự án có địa hình, địa chất, điều kiện thi công khó khăn, phức tạp, Thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng, thiết bị; áp dụng các biện pháp thi công và công nghệ tiên tiến; triển khai đồng loạt các dự án cả trên biển và đất liền. Cùng với đẩy nhanh tiến độ các dự án, phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động; không chia nhỏ dự án; không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Làm việc với các bộ, ngành, cơ quan và tỉnh Cà Mau ngay tại Bộ Chỉ huy tiền phương các dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, việc phát triển Đất Mũi được Tổng Bí thư Tô Lâm và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm và chỉ đạo đầu tư. Đánh giá cao tỉnh Cà Mau triển khai giải phóng mặt bằng với thời gian kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo sinh kế, tái định cư… để cuộc sống của người dân đã nhường đất cho các dự án tốt hơn, ít nhất là bằng với trước, năm sau tốt hơn năm trước. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thiết kế thêm các nút giao, điểm dừng nghỉ tại các dự án giao thông, nhất là tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai để khai thác phát triển du lịch. Các công trình này không chỉ là công trình giao thông mà còn là sản phẩm du lịch. Đây là những công trình xây dựng trong tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng huy động thêm lực lượng của Quân khu 9 hỗ trợ thi công để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang cấp các mỏ cát, mỏ đá cho đơn vị thi công phục vụ đủ vật liệu xây dựng cho các dự án. Các đơn vị thi công tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp; vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió; làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ; ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương; chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh thi công đường bộ cao tốc đoạn Hậu Giang-Cà Mau hoàn thành trước 31/1/2026 để hoàn thành toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau và tới đây thông tuyến tới Đất Mũi ra Hòn Khoai. TÂN LỘC- TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm khu vực Đất Mũi (Cà Mau), coi đây là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế biển, đồng thời củng cố thế trận quốc phòng, an ninh vùng cực Nam. Năm 2025, ngành dược, mỹ phẩm có bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số khi Bộ Y tế cắt giảm gần 40% thủ tục, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy phát triển thị trường dược trong nước. Thủ tướng chỉ đạo tăng tốc các dự án hạ tầng trọng điểm Cắt giảm gần 40% thủ tục hành chính lĩnh vực dược, mỹ phẩm Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ triển khai dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai ẢNH: TTXVN Giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm, động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang. Phân tích bối cảnh, tình hình và nhiệm vụ hiện nay và thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu lực lượng vũ trang trên đảo Thổ Chu tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, chủ động khắc phục khó khăn; nắm chắc tình hình, thường xuyên huấn luyện, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu cao; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý lãnh thổ, vùng trời, vùng biển Tổ quốc; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt với nhân dân, tham gia có hiệu quả vào các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn đóng quân. Năm 2026, ngành dược, mỹ phẩm đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp gắn với giám sát hiệu quả. Đồng thời, ngành sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển công nghiệp dược, chủ động bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với các loại thuốc hiếm và thuốc có nguồn cung hạn chế, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Bộ Y tế cắt giảm gần 40% thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ẢNH MINH HỌA: CHINHPHU.VN

4 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 29/12/2025 ẢM ĐẠM MÙA DÈ DẶT TRỮ HÀNG Dù đã bước vào tháng cao điểm mua sắm Tết nhưng nhiều chợ truyền thống tại TPHCM vẫn trong tình trạng vắng khách. Trưa 25/12, tại chợ Tân Định (phường Tân Định), các sạp kinh doanh bánh mứt, hải sản khô, thực phẩm chế biến chỉ lác đác người ghé hỏi giá. Chủ sạp A Muối chuyên kinh doanh các loại hạt khô, trái cây chế biến tại chợ Tân Định cho biết, năm nay không dám trữ hàng sớm như những năm trước. Việc nhập hàng được thực hiện theo nhu cầu thực tế, chủ yếu bán đến đâu lấy hàng đến đó. Theo bà, sức mua giảm khiến tiểu thương phải thận trọng hơn để tránh tồn kho. Tại chợ Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng), tình trạng mua bán cũng không khá hơn. Bà Thơ, tiểu thương chuyên kinh doanh tôm khô, cá mực khô, nói rằng, khách đến chợ chủ yếu tham khảo giá, lượng mua ít. Trong khi đó, giá nhiều mặt hàng Tết đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái do chi phí đầu vào tăng. Giá lạp xưởng tăng khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg; giá khô cá sặc dao động từ 350.000 - 480.000 đồng/kg; giá tôm khô từ 700.000 đồng đến 1,7 triệu đồng/kg tùy loại. Theo bà Thơ, giá tăng trong bối cảnh sức mua chậm khiến tiểu thương không dám trữ hàng số lượng lớn. “Càng lúc, việc kinh doanh càng khó khăn hơn, chúng tôi không dám trữ nhiều vì sợ ôm hàng” - bà Thơ nói. Tại chợ Bình Tây, bà Ứng Thị Liên, chủ sạp bánh kẹo, thở dài bộc bạch, nếu so với thời điểm này những năm trước, sức mua năm nay giảm, lượng hàng nhập về giảm gần 50%. “Trước đây, mỗi dịp Tết, tôi nhập cả tấn bánh kẹo. Năm nay, tôi chỉ nhập cầm chừng vài trăm ký, bán hết rồi mới nhập tiếp” - bà Liên chia sẻ. Người tiêu dùng cũng có xu hướng thận trọng hơn trong mua sắm Tết. Nhiều gia đình chủ động lên kế hoạch chi tiêu từ sớm, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu và hạn chế mua sắm theo cảm xúc. Chị Võ Hoàng Yến (35 tuổi, ngụ TPHCM) trải lòng: “Năm qua, việc kinh doanh khó khăn, thu nhập giảm sút nên tôi phải cân nhắc, cân đong kỹ từng khoản chi khi mua sắm Tết. Tôi cũng tranh thủ mua trong các đợt khuyến mãi, hội chợ để săn hàng giảm giá. Tiết kiệm được đồng nào đỡ đồng nấy”. SIÊU THỊ TUNG KHUYẾN MÃI Trong khi chợ truyền thống trầm lắng, các hệ thống bán lẻ hiện đại sớm chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Từ đầu tháng 12, nhiều siêu thị đã trưng bày các mặt hàng Tết, từ bánh kẹo, đồ khô, gia vị, nước giải khát đến giỏ quà biếu, quà sức khỏe với nhiều phân khúc giá. Đại diện Saigon Co.op cho biết, hệ thống siêu thị đã chuẩn bị nguồn hàng từ giữa năm 2025, tăng trữ lượng 35-40% ở các nhóm hàng chiến lược như lương thực, thực phẩm thiết yếu, bánh kẹo Tết, hàng nhãn riêng và hàng Việt chất lượng cao. Đồng thời, hệ thống triển khai chương trình khuyến mãi kéo dài gần hai tháng nhằm giúp người tiêu dùng có thêm thời gian mua sắm. Đơn vị này cũng kết hợp hơn 800 điểm bán vật lý với kênh bán hàng trực tuyến, đa dạng mức giá để phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng. Tại SATRA, lượng hàng bình ổn dự trữ tăng từ 3% đến hơn 8% tùy nhóm. Các mặt hàng khác dự trữ tăng 4-15%, tập trung vào các nhóm có nhu cầu cao trong dịp Tết như thịt tươi sống, rau củ, trái cây, nước giải khát. Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA, cho biết, hệ thống cố gắng không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá hoặc hàng kém chất lượng trong dịp Tết. Theo ghi nhận của phóng viên, dù hàng hóa tại các siêu thị phong phú và có nhiều chương trình ưu đãi, lượng khách mua sắm hiện nay vẫn chưa tăng mạnh. KÍCH CẦU, BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG... Trước tình hình sức mua chậm, nhiều chợ truyền thống triển khai các chương trình khuyến mãi để thu hút khách. Bà Bùi Thị Ánh Nguyệt, Phó trưởng Ban quản lý (BQL) chợ phường Tân Sơn Hòa (quản lý chợ Phạm Văn Hai), cho biết, BQL chợ rất lo lắng với mãi lực giảm. BQL đã đề ra nhiều giải pháp thu hút khách đến chợ như tổ chức tháng khuyến mãi trên nhiều ngành hàng. Chợ Phạm Văn Hai đang vận động tiểu thương các ngành hàng tham gia chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 10 - 50%, mua 1 tặng 1 từ quần áo thời trang, giày dép, chăn nệm tới ngành hàng ăn uống… Việc này Người tiêu dùng chi tiêu thận trọng, tiểu thương chợ truyền thống không dám trữ hàng, trong khi các hệ thống bán lẻ hiện đại sớm bung hàng, kéo dài khuyến mãi để đón sức mua được dự báo phục hồi chậm và phân hóa rõ. Thị trường Tết trầm lắng Tết cận kề, tiểu thương vẫn dè dặt trữ hàng (ảnh chụp tại chợ Nguyễn Tri Phương, TPHCM) ẢNH: U.P NGHỊCH LÝ SỨC MUA MÙA CAO ĐIỂM Mùa mua sắm cuối năm đã bước vào cao điểm, song bức tranh tiêu dùng có phần kém sôi động so với kỳ vọng. Tết Âm lịch năm nay đến muộn, nhiều gia đình chưa vội chi tiêu mà chọn cách nghe ngóng tình hình, thưởng Tết, trong khi giá nhiều mặt hàng thiết yếu có phần đắt đỏ hơn. Chị Nguyễn Thu Hương (nhân viên văn phòng, Hà Nội) cho biết, gần đây gia đình chị chủ động chi tiêu có kế hoạch, phân chia ngân sách cho từng mục đích, không còn “vung tay” như trước. “Xung quanh tôi, có người mất việc vì bị tinh giản biên chế, thu nhập sụt giảm; người kinh doanh thì khó khăn hơn; gia đình ở quê lại bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Những điều đó khiến tôi lo xa và tự ý thức phải chi tiêu khoa học, cố gắng tiết kiệm đều đặn để phòng khi bất trắc”, chị Hương chia sẻ. Theo chị Hương, không khí lễ hội cuối năm cũng không còn kéo theo chi tiêu mạnh như trước. Giáng sinh vừa rồi, gia đình chị không đi ăn ngoài; thay vào đó, cả nhà ăn tại nhà, ấm cúng, tiết kiệm. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày sắp tới, gia đình cũng chưa có kế hoạch đi chơi xa. Mặt bằng giá cả vẫn là yếu tố chính khiến nhiều bà nội trợ dè dặt rút hầu bao. “Sau bão lũ xảy ra, giá thực phẩm, rau củ đến nay vẫn chưa về mặt bằng cũ. Đơn cử, cà chua sáng nay giá vẫn hơn 50.000 đồng/kg. Từ tháng sau, khoản tiền mua sữa cho con cũng tăng khoảng 300.000 đồng/ tháng, cửa hàng quen mới thông báo, hãng sẽ tăng giá sữa thêm khoảng 80.000 đồng/hộp, lên hơn 900.000 đồng/hộp”, chị Hương cho hay hôm qua. Khảo sát tại một số trung tâm thương mại dịp cuối năm cho thấy, ngoại trừ các ngày cuối tuần và một số khu vực giải trí, Mặt bằng, cửa hàng phố lớn bỏ trống, đóng cửa hàng loạt ẢNH MINH HOẠ: PHAN THIÊN Dân đắn đo chi tiêu Tâm lý thận trọng trước biến động thu nhập, cùng áp lực giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu, khiến nhiều người dân Hà Nội chọn cách chi tiêu có kế hoạch, nghe ngóng thưởng Tết và chỉ ưu tiên những khoản chi thực sự cần thiết. HÀ NỘI: TPHCM: Nhằm hỗ trợ người dân yên tâm mua sắm dịp Tết, Sở Công Thương TPHCM phối hợp Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức các điểm bán hàng lưu động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư đông người lao động; đồng thời mở rộng kênh bán hàng trực tuyến để người dân dễ dàng tiếp cận hàng hóa bình ổn.

5 n Thứ Hai n Ngày 29/12/2025 XÃ HỘI CAO ĐIỂM MUA SẮM vừa góp phần hỗ trợ người dân yên tâm mua sắm khi nhiều mặt hàng tăng giá cận Tết, vừa kéo khách đến chợ nhiều hơn. Ở góc độ doanh nghiệp, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM, cho biết, các doanh nghiệp đã dự trữ nguyên vật liệu từ sớm; lượng hàng Tết năm nay dự kiến tăng 20-30% so với ngày thường. Gần 40% doanh nghiệp trong ngành đang tham gia chương trình bình ổn thị trường. Theo khảo sát của Worldpanel by Numerator Việt Nam, hơn 70% hộ gia đình vẫn tiếp tục chi tiêu cho các nhu cầu Tết thiết yếu như thực phẩm, đồ uống và quà biếu, dù bối cảnh kinh tế còn nhiều áp lực và tâm lý thận trọng bao trùm thị trường. Tuy nhiên, sự thay đổi nằm ở cơ cấu chi tiêu. Gần 60% người được khảo sát thừa nhận họ sẽ giảm chi cho các mặt hàng không thiết yếu, hạn chế mua sắm theo cảm xúc hoặc mua “cho có không khí Tết” như trước đây. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, nhìn nhận, bức tranh kinh tế hiện nay còn nhiều khó khăn. “Người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu và tập trung chủ yếu vào các nhóm sản phẩm thiết yếu. Trạng thái tâm lý chung là chọn lựa rất kỹ và rất thận trọng” - bà Hạnh nói. Một trong những giải pháp được nhiều doanh nghiệp áp dụng là thay đổi quy cách sản phẩm. Thay vì các gói lớn, giá trị cao, nhiều doanh nghiệp chuyển sang sản xuất gói nhỏ hơn, giá mềm hơn, đi kèm thiết kế bao bì bắt mắt để vẫn tạo cảm giác đáng mua. Theo Sở Công Thương TPHCM, chương trình bình ổn Tết Bính Ngọ 2026 gồm 12 nhóm lương thực, thực phẩm thiết yếu, bổ sung nhóm hàng tiêu dùng - mỹ phẩm. Trong tháng Tết, dự kiến, TPHCM cung ứng ra thị trường gần 8.000 tấn gạo, 5.000 tấn thịt gia súc, 5.500 tấn thịt gia cầm, 23 triệu quả trứng… Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng Phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TPHCM, nhấn mạnh: “Chuỗi hoạt động khuyến mãi, kết nối cung cầu và chăm lo an sinh sẽ tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp bứt phá doanh số cuối năm và mang đến cho người dân một mùa Tết đầy đủ, an toàn và ấm áp”. UYÊN PHƯƠNG Bộ Công Thương vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động đánh giá tác động của thiên tai, bão lũ, kịp thời rà soát và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, qua đó giữ vững mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành trong năm nay. Một trọng tâm lớn được Bộ nhấn mạnh là tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp được giao tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước theo dõi sát diễn biến cung - cầu và giá cả; chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan, bảo đảm ổn định thị trường, nhất là với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm. “Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu, thiếu hàng hóa phục vụ đời sống và sản xuất kinh doanh; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng. Công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết, bình ổn thị trường và các chương trình kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo tiếp tục được đẩy mạnh trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán”, Bộ Công Thương yêu cầu. Bộ Công Thương giao Cục Xuất nhập khẩu tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm và đầu năm mới, tận dụng nhu cầu gia tăng tại các thị trường quốc tế trong mùa lễ Noel và Tết Dương lịch. Song song với đó, Cục Xúc tiến thương mại được giao chuẩn bị tổ chức thành công Hội chợ mùa Xuân năm 2026, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng. Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điện lực, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia bảo đảm tuyệt đối an ninh cung ứng điện; đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, không để xảy ra thiếu điện trong mọi tình huống. “Các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do với các đối tác tiềm năng như GCC, Pakistan, Ai Cập, MERCOSUR, Algeria, Kuwait, Brazil và các thị trường Trung Đông, Nam Mỹ; đồng thời thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Mỹ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền”, Bộ Công Thương đề nghị. DƯƠNG HƯNG Yêu cầu không để thiếu xăng dầu, hàng thiết yếu dịp Tết Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan theo dõi sát, nắm chắc tình hình thị trường, không để xảy ra thiếu xăng dầu, thiếu hàng hóa thiết yếu trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. vui chơi, ăn nhanh, nhiều dãy hàng thời trang, làm đẹp vẫn khá ảm đạm, vắng khách. Nhiều quầy, ki-ốt bỏ trống thời gian dài, chưa được lấp đầy. Trên các tuyến phố lớn, khu vực trung tâm thành phố, biển “cho thuê mặt bằng” xuất hiện dày đặc, kể cả ở vị trí đắc địa. Sức mua được phản ánh rõ không chỉ qua cảm nhận thị trường, mà còn ở các chỉ số thống kê. Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 11 tiếp tục chững lại, chỉ tăng 7,1% so với cùng kỳ và giảm nhẹ so với tháng trước. Các nhóm bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú và ăn uống đều giảm tốc so với tháng 10. Điểm sáng hiếm hoi của bức tranh tiêu dùng vẫn đến từ khu vực dịch vụ gắn với khách quốc tế, trong khi tiêu dùng nội địa chưa cho thấy dấu hiệu bứt phá rõ rệt. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp tăng trưởng bán lẻ duy trì quanh ngưỡng 7%. CHI TIÊU CÓ CHỦ ĐÍCH, ƯU TIÊN GIÁ TRỊ THẬT Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director, nhận định, sức mua trong dịp Giáng sinh và năm mới năm nay không bùng nổ như nhiều năm trước, thậm chí nhiều cửa hàng đóng cửa và mặt bằng đắc địa bị bỏ trống không phải tín hiệu bất thường. Ngược lại, đây là biểu hiện rõ nét của một giai đoạn điều chỉnh sâu trong hành vi tiêu dùng, đặc biệt ở lĩnh vực ăn uống và dịch vụ. Theo ông Thanh, những biến động của nền kinh tế thời gian qua đã để lại dấu ấn rõ rệt trong tâm lý chi tiêu của người dân. Xu hướng ưu tiên an toàn tài chính, tích lũy và phòng ngừa rủi ro ngày càng rõ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vẫn ghi nhận tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng đã chậm lại. Ở góc độ tiêu dùng, ông Thanh cho rằng, người dân đang chi tiêu có chọn lọc hơn rất nhiều. Những khoản chi không tạo ra giá trị rõ ràng, không mang lại cảm giác xứng đáng sẽ bị cắt giảm trước tiên. Theo đó, những thương hiệu chỉ bán sản phẩm hay dịch vụ thuần túy sẽ gặp nhiều khó khăn, trong khi các mô hình biết tạo ra trải nghiệm, sự kết nối và cảm xúc có khả năng kích hoạt quyết định chi tiêu tốt hơn. “Khi khách hàng cảm thấy đáng chi, họ vẫn sẵn sàng mở hầu bao, dù chi tiêu nhìn chung đang thận trọng hơn. Thị trường không mất đi sức mua, mà đang tái phân bổ sức mua. Những doanh nghiệp, tổ chức hiểu đúng điều này, đầu tư vào chiều sâu giá trị và trải nghiệm cảm xúc phù hợp với bối cảnh sẽ không chỉ trụ vững mà còn tận dụng được cơ hội để bứt lên sau giai đoạn thanh lọc”, ông Thanh nhận định. Trên kênh thương mại điện tử, xu hướng tiêu dùng cuối năm cũng ghi nhận những thay đổi đáng chú ý. Theo nền tảng phân tích dữ liệu Metric.vn, tính đến giữa tháng 12, tổng doanh thu các sản phẩm Giáng sinh trên bốn sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam đạt gần 508 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sản lượng hàng hóa bán ra lại giảm 22%, xuống còn 7,47 triệu sản phẩm. Đáng chú ý, số gian hàng phát sinh đơn thực tế giảm 11%, chỉ còn 17.194 shop, đồng nghĩa với gần 2.000 gian hàng không bán được sản phẩm nào. Cán cân thị phần giữa các sàn cũng có sự dịch chuyển, phản ánh thay đổi trong hành vi mua sắm. Shopee vẫn dẫn đầu với 58% thị phần, song đã giảm mạnh so với năm 2024. Ngược lại, TikTok Shop tăng trưởng nhanh, nâng thị phần từ 23% lên 41%, nhờ mô hình mua sắm gắn với nội dung, livestream và các nhà sáng tạo nội dung. Trong khi đó, Lazada và Tiki ngày càng mờ nhạt, với tổng thị phần chỉ còn khoảng 1%... Việc không theo kịp xu hướng thương mại điện tử gắn với nội dung và tương tác khiến hai nền tảng này dần lép vế trong cuộc đua giành người tiêu dùng. Tổng thể, bức tranh tiêu dùng cuối năm cho thấy sức mua vẫn hiện diện, song đang vận động theo hướng chọn lọc, tỉnh táo và đòi hỏi cao hơn về giá trị. Báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Worldpanel by Numerator Việt Nam chỉ ra, người tiêu dùng ngày càng chi tiêu có chủ đích, ưu tiên giá trị thật thay vì mua sắm theo cảm xúc. Tâm lý trước Tết được xem là chỉ báo quan trọng cho mức độ chi tiêu trong dịp cao điểm này. Tuy nhiên, từ cuối tháng 9 đến nay đã xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi có thể ảnh hưởng đến sức mua mùa Tết, như thiên tai, bão lũ kéo dài; các điều chỉnh chính sách thuế tác động trực tiếp đến hộ kinh doanh; áp lực giá cả gia tăng, cùng những vụ việc liên quan an toàn thực phẩm. VIỆT LINH Bộ Công Thương yêu cầu không để xảy ra tình trạng thiếu hàng thiết yếu trong dịp Tết Chợ Phạm Văn Hai, TPHCM khuyến khích tiểu thương tham gia chương trình khuyến mãi từ 10-50% để kéo khách đến chợ ẢNH: U.P Tết là cao điểm tiêu dùng lớn nhất trong năm. Dữ liệu thị trường cho thấy, dịp này đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu của ngành hàng tiêu dùng nhanh.

THẮT CHẶT QUẢN LÍ THƯƠNG HIỆU Theo dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học (ĐH) mà Bộ GD&ĐT lấy ý kiến, việc đặt tên các cơ sở giáo dục ĐH sẽ có những khác biệt so với quy định hiện hành. Trong đó, đáng chú ý, trường ĐH không được tự ý đặt những tên gọi thể hiện vị thế đặc biệt kiểu như "quốc gia", "quốc tế". Cụ thể, dự thảo nghị định yêu cầu, nguyên tắc chung đầu tiên khi đặt tên trường ĐH là không được gây nhầm lẫn về loại hình, tính chất sở hữu, phạm vi hoạt động, cơ quan quản lí, chất lượng hoặc vị thế của cơ sở giáo dục ĐH; không sử dụng từ ngữ thể hiện danh hiệu, thứ hạng. Nguyên tắc thứ hai, không sử dụng từ ngữ, kí hiệu trùng hoặc tương tự, gây nhầm lẫn với tên của cơ quan nhà nước; đơn vị lực lượng vũ trang; tổ chức chính trị - xã hội; cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục ĐH khác trong nước; hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài. Nguyên tắc thứ ba, tên phải thể hiện đúng loại hình pháp lí, quyền cấp bằng và mức độ đào tạo theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng các từ "đại học", "trường đại học", "học viện" phải phù hợp với điều kiện thành lập và cơ cấu tổ chức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp đến, tên phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam phải có cụm từ "phân hiệu"; tên cơ sở giáo dục ĐH; tên địa phương nơi đặt phân hiệu. Nguyên tắc tiếp theo, tên không được sử dụng các từ, cụm từ mang tính "quốc gia" hoặc thể hiện vị thế đặc biệt như "quốc tế", "quốc gia", "Việt Nam", "Hồ Chí Minh", "International", "National", "State", trừ khi được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Hiện nay, một số trường ĐH có chữ “quốc tế” trong tên như: Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH tư thục Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà, Trường ĐH Quốc tế miền Tây, Trường ĐH Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM). Một số trường ĐH có tên tiếng Việt giống nhau nhưng tên tiếng Anh lại khác. Theo Bộ GD&ĐT, việc đặt tên cơ sở giáo dục ĐH như hiện hành chưa được quy định chặt chẽ, gây nhầm lẫn giữa các loại hình hoặc hình thức. Vì thế, cơ quan soạn thảo đề xuất nhiều điểm mới như trên nhằm khắc phục bất cập. TS Phạm Hiệp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Chuyển giao tri thức (Trường ĐH Thành Đô) đánh giá, việc bổ sung các quy định chặt chẽ hơn về đặt tên cơ sở giáo dục ĐH là cần thiết. Theo ông Hiệp, dự thảo nghị định cấm sử dụng các từ như “quốc gia”, “quốc tế” trong tên trường (nếu không được cơ quan có thẩm quyền cho phép) là điểm then chốt nhằm tránh gây nhầm lẫn cho xã hội. Vì những từ ngữ này mang hàm ý về vị thế, phạm vi hoặc chất lượng đặc biệt, nên nếu sử dụng tràn lan sẽ khiến người học và phụ huynh hiểu sai bản chất của cơ sở đào tạo. Quốc tế không phải chỉ là một mĩ từ để các trường có thể tự gắn vào tên gọi mà liên quan đến đầu tư, kiểm định, xếp hạng… Ông Hiệp đề xuất thêm, Nhà nước nên có quy định chặt chẽ hơn đối với việc sử dụng các danh xưng như “viện”, “học viện”, tránh tình trạng doanh nghiệp hay tổ chức tùy tiện đặt tên gây hiểu lầm về chức năng, vai trò và thẩm quyền. KHÔNG CHẠY THEO SỐ LƯỢNG Dự thảo nghị định cũng nêu rõ cơ sở giáo dục ĐH muốn được công nhận là ĐH cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Trong số này, cơ sở giáo dục ĐH phải có ít nhất 5 trường thuộc cơ cấu tổ chức (mỗi trường có tối thiểu 5 ngành đào tạo tất cả các trình độ của giáo dục ĐH; quy mô đào tạo chính quy từ 5.000 người học trở lên…). Quy định hiện hành là 3 trường. Đồng thời, có tối thiểu 25 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ theo danh mục và quy định hiện hành, quy mô đào tạo chính quy đạt từ 25.000 người học trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ (quy định hiện hành là 15.000 người học). Về đội ngũ giảng viên, tỉ lệ giảng viên quốc tế tham gia giảng dạy phải đạt tối thiểu 5%, giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ đạt tối thiểu 60%... Lãnh đạo một trường ĐH lớn tại Hà Nội cho rằng, việc đưa ra những con số tưởng là cao để làm “rào cản”, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường nhưng thực tế có tác dụng ngược lại. Hiện nay, đang có “cuộc đua ngầm” chuyển từ trường ĐH thành ĐH. Các con số đưa ra sẽ dẫn đến tình trạng tuyển sinh bằng mọi giá. Việc quy định quy mô đào tạo chính quy ít nhất 25.000 người như dự thảo dễ chạy theo mở rộng quy mô hình thức. Thực tế cho thấy, Việt Nam đang tồn tại 3 mô hình ĐH: ĐH quốc gia (2 ĐH); ĐH vùng (3 ĐH); ĐH (7 ĐH). ĐH quốc gia và ĐH vùng bao gồm các trường ĐH độc lập, có con dấu, bằng tốt nghiệp mang tên từng trường. Các ĐH còn lại như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Phenikaa tuy có trường trực thuộc nhưng không có con dấu và bằng tốt nghiệp do ĐH “mẹ” cấp. NGHIÊM HUÊ Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2025 có hiệu lực từ năm 2026 sẽ điều chỉnh nhiều hoạt động của giáo dục đại học từ tên trường đến điều kiện chuyển thành đại học. Trường ĐH không được tự ý đặt những tên gọi thể hiện vị thế đặc biệt kiểu như "quốc gia", "quốc tế". Dự thảo quy định, hồ sơ hợp lệ đổi tên cơ sở giáo dục đại học, chuyển trường đại học thành đại học, đổi tên phân hiệu… đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét nhưng chưa có quyết định phê duyệt trước 1/1/2026 thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 99 hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục ĐH 2019. Hết thời trường quốc tế tự xưng 6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 29/12/2025 Em T.N.A, học sinh lớp 9, Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) cho biết, lịch học thêm, luyện thi ở trung tâm dày đặc, khiến em ngộp thở, kiệt sức. “Rời nhà từ 6 giờ sáng, về nhà lúc 22 giờ. Mệt cũng không dám nghỉ một hôm vì sợ bỏ lỡ kiến thức quan trọng. Em quyết tâm học ngày, học đêm để thi trường đỗ nguyện vọng 1 vào trường công lập THPT Phan Đình Phùng”, N.A nói. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội hằng năm có số lượng lớn thí sinh đăng ký dự thi (hơn 100.000 em) trong khi trường THPT công lập nhiều năm nay chỉ tuyển hơn 60%: năm 2023 - 2024 là 61%; năm 2024 - 2025 là 63%. Học sinh các trường THCS, muốn giành được tấm vé vào trường công lập, đặc biệt là trường thuộc tốp có điểm cao phải gồng mình học thêm, luyện thi. Giáo viên cho biết, có những em áp lực đến mức trầm cảm, bài kiểm tra thấp lo sợ khóc òa ngay trong lớp. Thạc sĩ tâm lý Trần Đình Sơn, Hội tâm lý giáo dục Hà Nội nói rằng, nhiều học sinh bị áp lực, căng thẳng vì mục tiêu phải đạt điểm cao trong kỳ thi vào lớp 10. Kỳ vọng từ gia đình, áp lực của nhà trường, thầy cô, bạn bè trong khi khả năng tiếp nhận kiến thức của từng em khác nhau. Lịch học dày đặc, bài thi bị thầy cô nhận xét “chưa tiến bộ”, hay điểm số không được như kỳ vọng khiến nhiều em mệt mỏi, quá tải. Thực tế, đã có trường hợp học sinh học rất tốt nhưng vì áp lực, không vững tâm lý, vào phòng thi run lẩy bẩy, quên sạch kiến thức đã học. Kết quả trượt, em đóng cửa hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Sau đó, dù gia đình có đăng ký cho học lớp 10 một trường tư thục nhưng nữ sinh này vẫn sống thu mình, không tự tin để vực dậy chính mình. Tại Hà Nội, có 122 trường THPT công lập, mức điểm chuẩn đầu vào khác nhau, thậm chí có sự chênh lệch lớn. Những trường ngoại thành trung bình 4 điểm/ môn đã trúng tuyển trong khi trường nội đô trung bình hơn 8 điểm/môn vẫn có thể trượt nếu không chọn đúng. Việc đặt nguyện vọng trường công cũng là cuộc cân não tính toán của phụ huynh và học sinh. Chuyên gia giáo dục Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, cho rằng, vấn đề thiếu trường, lớp công lập cho học sinh thuộc trách nhiệm của ngành giáo dục và cơ quan quản lý địa phương. “Tại Hà Nội, bao năm nay vẫn chưa giải được bài toán thiếu trường lớp trong khi chủ trương của Đảng, Nhà nước tiến tới phổ cập THPT”, ông nói. Theo ông Tiến, giáo dục ngày càng được quan tâm với nhiều chính sách như miễn học phí, hỗ trợ tiền ăn, sắp tới sẽ phát không sách giáo khoa… đảm bảo quyền được học của mỗi người. Nhất là ở bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, điều cơ bản nhất các địa phương phải quan tâm, chăm lo xây dựng trường học, đủ phòng học và đội ngũ giáo viên. Ở bậc phổ thông nhất thiết phải đảm bảo quyền có chỗ học của tất cả học sinh. Trong khi, Hà Nội không xây đủ trường công lập cho học sinh, khiến các em áp lực, căng thẳng. “Cần phải có quy định rõ, mỗi phường có bao nhiêu % quỹ đất cho xây trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT để triển khai triệt để nếu không giáo dục vẫn không được coi trọng và hằng năm lại tái diễn chuyện thiếu trường”, ông Tiến nói. HÀ LINH Thí sinh tại Hà Nội trong ngày hội tuyển sinh ẢNH: TRỌNG QUÂN Hệ quả của thiếu trường công lập ở Hà Nội Nhiều năm nay, vì thiếu trường công lập, học sinh lớp 9 phải đặt cược tương lai vào điểm số của một kỳ thi chuyển cấp thông thường. Không khí căng thẳng trong một phòng thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội

