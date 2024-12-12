Báo Tiền Phong số 361-362

Số 361-362 | 27-28/12/2025 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: CÔNG TÁC DÂN TỘC LÀ NHIỆM VỤ CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Trang 2 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 MỖI ĐẠI BIỂU LÀ MỘT MINH CHỨNG Trang 6 Sáng nay 27/12, phiên trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, quy tụ 2.025 đại biểu chính thức (105 đoàn) cùng 198 đại biểu khách mời. CHUYỆN CUỐI TUẦN Vẻ đẹp Xem tiếp trang 2 thế hệ CHO TINH THẦN THI ĐUA YÊU NƯỚC Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI ẢNH: NHÂN DÂN Năm “thanh lọc” của làng giải trí NĂM 2025, MỘT SỐ “NGÔI SAO” BẤT THÌNH LÌNH RỤNG TRÊN BẦU TRỜI GIẢI TRÍ VIỆT KHIẾN KHÁN GIẢ BỊ SỐC. NHIỀU NGƯỜI CHO RẰNG, ĐÓ LÀ NHỮNG NỐT TRẦM BUỒN TRONG MỘT NĂM NHIỀU THÀNH TỰU TRÊN CÁC LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT, GIẢI TRÍ. SONG LẠI CÓ NHỮNG NGƯỜI NHÌN NHẬN KHÁC, CHO RẰNG SỰ THANH LỌC ĐÓ LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT. Trang 4

Sáng nay 27/12, phiên trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, quy tụ 2.025 đại biểu chính thức (105 đoàn) cùng 198 đại biểu khách mời. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng ta luôn nhất quán xác định: công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định chính trị, phát triển bền vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc của đất nước. Tổng Bí thư xúc động bày tỏ những thành tích của các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương chính là minh chứng thuyết phục cho một chân lý giản dị mà sâu sắc: hoàn cảnh có thể khác nhau, nhưng tri thức, ý chí và khát vọng vươn lên luôn có thể mở ra con đường đi tới tương lai; tin tưởng rằng từ những bản làng, buôn làng, thôn xóm hôm nay sẽ tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều trí thức, cán bộ, doanh nhân, nhà khoa học, nghệ sỹ, vận động viên, chiến sỹ ưu tú là người dân tộc thiểu số, góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển. Để tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng và phát huy tốt hơn nữa vai trò của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược về công tác dân tộc; chủ trì rà soát, hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế theo dõi, kết nối, hỗ trợ lâu dài đối với các em đã được tuyên dương; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc rất ít người. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tiếp tục coi phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; đầu tư hệ thống trường nội trú, bán trú; chăm lo đội ngũ giáo viên; chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số từ học sinh, sinh viên xuất sắc; trước mắt, nghiên cứu lựa chọn, cấp học bổng đào tạo ở nước ngoài cho một số cháu được tuyên dương. Các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên dân tộc thiểu số học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, cống hiến và trưởng thành; gắn đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ biên giới, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổng Bí thư chia sẻ đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, hạnh phúc. Thời cơ và vận hội rất lớn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với thế hệ trẻ. Tổng Bí thư mong muốn các cháu tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng học tập, không ngừng nâng cao tri thức, kỹ năng, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số; rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, kỷ luật và tư duy đổi mới, sáng tạo; sống có lý tưởng, có hoài bão, có trách nhiệm với gia đình, quê hương, cộng đồng và đất nước. Theo TTXVN TỔNG BÍ THƯ KHẲNG ĐỊNH PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI LÀ NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC, LÂU DÀI, CÓ Ý NGHĨA ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC CỦA ĐẤT NƯỚC. Tổng Bí thư Tô Lâm căn dặn các cháu tự hào về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc mình; giữ gìn tiếng nói, chữ viết, phong tục tốt đẹp; không tự ti, không mặc cảm, dám mơ ước lớn, dám đi xa nhưng luôn hướng về quê hương, đất nước. Trở thành hạt nhân đoàn kết trong gia đình, cộng đồng và giữa các dân tộc; mang tri thức, kinh nghiệm, khát vọng cống hiến của mình để góp phần xây dựng bản làng, quê hương ngày càng giàu đẹp. Công tác dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự buổi gặp mặt ẢNH: TTXVN CHUYỆN CUỐI TUẦN Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, đây là cuộc hội ngộ của những tinh hoa, những tấm gương đẹp trong mọi lĩnh vực xã hội, từ các cá nhân và tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay. Sự hiện diện của đại biểu chính thức nay đã 98 tuổi – Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình khiến đại hội đặc biệt xúc động. Đây có lẽ là đại biểu, cũng là Anh hùng Lao động cao tuổi nhất qua 10 kỳ Đại hội thi đua toàn quốc kể từ đại hội lần thứ nhất năm 1952 đến nay. Bà đã đi vào lịch sử với vai trò Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris (1969-1973), và là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào văn kiện chấm dứt chiến tranh, mở đường cho thống nhất đất nước. Sau ngày thống nhất, bà đứng đầu ngành Giáo dục, và giữ trọng trách Phó Chủ tịch nước... Vẻ đẹp kết nối thế hệ càng trở nên ấn tượng hơn, khi trong số 45 đại biểu thuộc Trung ương Đoàn, có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (đều 11 tuổi), là những học sinh tiêu biểu đến từ Cần Thơ, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Thái Nguyên và Cao Bằng - khiến đây trở thành kỳ Đại hội đặc biệt nhất. Bên cạnh đó là những tấm gương sinh viên, nhà khoa học, những sĩ quan quân đội, công an, doanh nhân, công chức, cán bộ Đoàn – tất cả đều còn rất trẻ - khẳng định sự bền bỉ kết nối lòng yêu nước, tinh thần thi đua phát huy tài năng cống hiến cho đất nước giữa các thế hệ. Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ Nhất đầu tháng 5/1952, đã chọn 7 chiến sĩ thi đua ưu tú nhất để phong danh hiệu anh hùng - những anh hùng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó cũng là những con người rất trẻ. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu 20 tuổi, Nguyễn Thị Chiên 22 tuổi, Cù Chính Lan hy sinh cuối năm 1951 khi 21 tuổi, Nguyễn Văn Song 29 tuổi, Nguyễn Quốc Trị 31 tuổi; những Anh hùng Lao động Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa đều 39 tuổi... Đặc biệt, sau Đại hội, trên báo Nhân Dân liên tiếp các số 60, 61, 52,63 ra ngày 5, 12, 19 và 26/6/1952, Bác Hồ với bút danh C.B đã trực tiếp lần lượt viết bài về những tấm gương anh hùng ấy với phong cách viết ngắn gọn, sáng rõ nhằm tuyên truyền giới thiệu rộng rãi đến cán bộ, chiến sĩ đồng bào. Với Người, thi đua không chỉ khơi gợi sức mạnh và tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, trở thành đạo đức, nguồn cảm hứng dẫn dắt mọi người. Cụ bà 98 tuổi – nhân vật lịch sử bên những cháu thơ học trò 11 tuổi tại cuộc hội ngộ hôm nay trở thành biểu tượng sống động của vẻ đẹp yêu nước bền bỉ trao truyền qua các thế hệ. TRÍ QUÂN Vẻ đẹp thế hệ (Tiếp theo trang 1)

Sáng 26/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt, biểu dương các học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025. Chào đón 91 học sinh đạt thành tích xuất sắc - những “Chiến binh Sao Vàng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiền tài là những giá trị nhân văn sâu sắc, cao cả, được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Khẳng định dân trí phải được nâng cao, nhân lực phải được đào tạo, nhân tài phải được bồi dưỡng, Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài năng và trọng dụng nhân tài là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu. Bày tỏ vui mừng, xúc động khi trực tiếp lắng nghe những chia sẻ chân thực, đầy nhiệt huyết của các cháu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng khẳng định những tấm huy chương quý giá, đầy tự hào của các cháu là kết tinh của trí tuệ, ý chí bền bỉ, tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên, cùng sự nỗ lực học tập và rèn luyện không ngừng; được vun đắp bởi sự tận tâm chăm lo của thầy cô, nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho giáo dục và đào tạo. Qua đó, phải ưu tiên bố trí nguồn lực, tập trung chăm lo hơn nữa cho phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển học sinh tài năng; khơi dậy mọi nguồn lực, thúc đẩy tinh thần ham học hỏi, sáng tạo của các học sinh tài năng và phong trào thi đua học tập suốt đời... Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm hơn nữa tới công tác đặc biệt quan trọng này; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam. Trong đó, cần nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài trẻ, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2026. Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, nhất là ưu đãi, hỗ trợ học phí, cấp học bổng cho các học sinh tài năng, khuyến khích cơ chế đào tạo song bằng và thí điểm học vượt cấp, vượt lớp phù hợp thực tiễn. Đối với các trường, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, toàn diện, phát triển từ nền tảng đến nâng cao, đặc biệt chú trọng các môn STEM; tập trung phát triển sớm tài năng trẻ, đa dạng hóa phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, thư viện, phòng thí nghiệm, thực hành… Khẳng định tương lai tươi đẹp đang chờ đón các cháu, Thủ tướng đề nghị hãy noi theo những tấm gương sáng của các thế hệ đi trước và phát huy những thành tích đạt được và nỗ lực đạt thành tích cao hơn; luôn chăm chỉ, chuyên cần, cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt; giữ vững niềm tin, làm tròn trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, nhất là tinh thần nhân văn, chia sẻ, giúp đỡ các bạn bè yếu thế. “Các cháu hãy sống một cuộc sống tràn đầy đam mê, hoài bão, khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức và giới hạn của chính bản thân mình để gặt hái những thành công lớn hơn, chinh phục những đỉnh cao hơn. Hãy học để có phẩm chất đạo đức tốt, trí tuệ sáng tạo, sức khỏe dồi dào và tâm hồn nhân ái; học để tự khẳng định mình; học để trở thành những công dân hữu ích, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, Thủ tướng bày tỏ. n THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH YÊU CẦU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ, CƠ QUAN LIÊN QUAN KHẨN TRƯƠNG XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI TRẺ VIỆT NAM. TRONG ĐÓ, CẦN NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ NHẰM PHÁT HIỆN, TUYỂN CHỌN, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, SỬ DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ NHÂN TÀI TRẺ, TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG QUÝ I/2026. 27-28/12/2025 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 LUÂN DŨNG Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong 10 năm qua, các đoàn học sinh Việt Nam đã đạt 434 giải quốc tế, trong đó có 132 huy chương vàng, 169 huy chương bạc, 133 huy chương đồng và các bằng khen. Nhiều học sinh xuất sắc đã được huy chương vàng liên tiếp trong 2 năm hoặc đạt các điểm cao nhất, có học sinh đã giành huy chương vàng ngay khi còn đang học lớp 10. Khẩn trương xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài Sáng 26/12, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã có những đóng góp quan trọng giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần đưa đất nước ta đạt được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội rất ấn tượng và rất đáng tự hào. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo. Theo đó, cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm tham mưu chiến lược, nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích dự báo, nhất là trước những xu hướng lớn của thế giới, kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIV thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu với Đảng trong hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ban cần phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tổ chức, hướng dẫn, phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu mang tầm chiến lược; nâng cao chất lượng tổng kết các mô hình, điển hình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết liên quan đến phạm vi nhiệm vụ được phân công, các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Thường trực Ban Bí thư lưu ý, cần nâng cao tính chủ động, đi trước, nắm bắt tình hình để nghiên cứu, kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp khả thi, hiệu quả, đột phá đối với những vấn đề mới, những vấn đề khó, phức tạp, có tác động sâu rộng đến tiến trình phát triển của đất nước. Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng theo đúng quy định của Đảng. “Tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả với các Ban Đảng Trung ương và các bộ, ngành, địa phương để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác sơ kết, tổng kết, tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội”, Thường trực Ban Bí thư lưu ý. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nêu rõ, trong năm 2026 và những năm tiếp theo, Ban cần tập trung đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, nhất là về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cùng với đó, Ban nâng cao năng lực dự báo, tính chủ động, nhạy bén trong nắm bắt tình hình để nghiên cứu, tham mưu kịp thời; tăng cường phối hợp hiệu quả, kịp thời với các Ban Đảng Trung ương và các bộ, ngành, địa phương để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. n Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cần tham mưu, đề xuất những giải pháp đột phá THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRẦN CẨM TÚ LƯU Ý, BAN CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC TRUNG ƯƠNG CẦN NÂNG CAO TÍNH CHỦ ĐỘNG, ĐI TRƯỚC, NẮM BẮT TÌNH HÌNH ĐỂ NGHIÊN CỨU, KỊP THỜI THAM MƯU, ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP KHẢ THI, HIỆU QUẢ, ĐỘT PHÁ ĐỐI VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI, NHỮNG VẤN ĐỀ KHÓ, PHỨC TẠP, CÓ TÁC ĐỘNG SÂU RỘNG ĐẾN TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC. TRƯỜNG PHONG Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các em học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025 Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị

Sáng 26/12, tại trụ sở Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn Đại biểu Trung ương Đoàn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI gặp mặt đại biểu thanh niên dự Đại hội. Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua, đồng thời tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh dự được lựa chọn, đề cử 47 đại biểu đại diện đoàn viên, thanh niên cả nước tham dự Đại hội. Chia sẻ tại buổi gặp, em Đỗ Trà My - học sinh lớp 7A18, Trường THCS Nghĩa Tân (TP Hà Nội) bày tỏ niềm vui, niềm tự hào và một trách nhiệm lớn lao khi trở thành đại biểu tham dự Đại hội. “Em hiểu rằng, vinh dự này là sự ghi nhận những nỗ lực của bản thân em cũng như của rất nhiều bạn thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Điều đó nhắc nhở chúng em phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, để luôn xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của các cô, các chú lãnh đạo và của toàn xã hội”, Trà My chia sẻ. Trà My thay mặt các đại biểu thiếu nhi hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện đạo đức tốt; thực hiện nghiêm túc 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; tích cực tham gia các phong trào của Đội, các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi; biết đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè và không ngừng nuôi dưỡng những ước mơ đẹp để hướng tới tương lai. Phát biểu tại buổi gặp, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, 47 đại biểu ngồi đây là những gương mặt tiêu biểu, xuất sắc nhất, đại diện cho hơn 20 triệu thanh niên trên khắp mọi miền Tổ quốc tham dự một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước. Theo anh Lâm, các bạn có mặt tại đây không chỉ mang theo niềm vinh dự lớn lao của cá nhân mình, mà còn là niềm tự hào, niềm tin và kỳ vọng của tuổi trẻ Việt Nam. Mỗi đại biểu là một minh chứng sinh động cho tinh thần thi đua yêu nước trong thời kỳ mới, thi đua bằng trí tuệ, bằng sáng tạo, bằng cống hiến bền bỉ và bằng khát vọng vươn lên không ngừng. Bí thư Trung ương Đoàn mong rằng, với ý thức sâu sắc về trách nhiệm và vinh dự của mình, các bạn sẽ chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của Đại hội, tham gia đầy đủ các hoạt động theo chương trình với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, khiêm tốn và cầu thị, để mỗi khoảnh khắc tham dự Đại hội đều trở thành một trải nghiệm đáng nhớ và giàu giá trị. Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc không chỉ là dịp để tôn vinh những điển hình tiên tiến, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí phấn đấu, hun đúc khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ. Theo anh Lâm, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Lời dạy ấy hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường cho các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam. Vì vậy, anh Lâm tin tưởng và kỳ vọng rằng, sau Đại hội, các bạn sẽ tiếp tục trở về đơn vị, địa phương, trường học, cơ quan của mình với nguồn cảm hứng mới, động lực mới, tiếp tục thi đua học tập, lao động, sáng tạo, rèn luyện, để gặt hái những thành tích ngày càng xuất sắc hơn nữa.n www.tienphong.vn THỜI SỰ THEO ANH NGUYỄN TƯỜNG LÂM, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN, CHỦ TỊCH T.Ư HỘI LHTN VIỆT NAM, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG ĐOÀN, TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THAM DỰ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI, CÁC ĐẠI BIỂU THANH NIÊN KHÔNG CHỈ MANG THEO NIỀM VINH DỰ LỚN LAO CỦA CÁ NHÂN MÌNH, MÀ CÒN LÀ NIỀM TỰ HÀO, NIỀM TIN VÀ KỲ VỌNG CỦA TUỔI TRẺ VIỆT NAM. MỖI ĐẠI BIỂU LÀ MỘT MINH CHỨNG SINH ĐỘNG CHO TINH THẦN THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG THỜI KỲ MỚI, THI ĐUA BẰNG TRÍ TUỆ, BẰNG SÁNG TẠO, BẰNG CỐNG HIẾN BỀN BỈ VÀ BẰNG KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN KHÔNG NGỪNG. 4 Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà cho các đại biểu tham dự Đại hội ẢNH: ĐỨC NGUYỄN Toàn cảnh buổi gặp ẢNH: ĐỨC NGUYỄN 27-28/12/2025 CHÂ U LINH - ĐỨC NGUYỄN Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc không chỉ là dịp để tôn vinh những điển hình tiên tiến, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí phấn đấu, hun đúc khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ. Mỗi đại biểu là một minh chứng cho tinh thần thi đua yêu nước Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề «Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng», sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội) từ ngày 26 đến ngày 27/12; với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức. Thời gian qua, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội về cơ bản được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo yêu cầu đề ra. Các cơ quan đã xây dựng, hoàn thiện phim phóng sự “Kết quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm (2021-2025), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030” để trình chiếu tại phiên chính thức của Đại hội; xây dựng kịch bản “Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến, tôn vinh, biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc”... Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn đã kiểm tra, rà soát tổng thể các hoạt động, chương trình của Đại hội như: Trang trí, lễ tân, khánh tiết, hậu cần; triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước sau 40 năm đổi mới; triển lãm ảnh, tranh cổ động các phong trào thi đua ái quốc; khu vực hội trường chính và sân khấu - không gian trung tâm Đại hội… Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo đã xem và duyệt toàn thể chương trình chính của Đại hội. Thủ tướng nhấn mạnh, việc tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vừa tạo khí thế vừa có thêm cơ sở kinh nghiệm để công tác tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng được chu đáo, trang trọng và thành công hơn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bổ sung, điều chỉnh một số chi tiết trong trang trí và tại các hoạt động, triển lãm, trưng bày, văn nghệ để Đại hội toát lên được tổng thể không gian hội tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, mở ra một giai đoạn thi đua mới, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, việc tổng kết các phong trào thi đua phải khẳng định tính kế thừa, phản ánh tổng thể, toàn diện, cân bằng ở tất cả các ngành, lĩnh vực, các vùng, miền, các thành phần, dân tộc, tôn giáo, các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng. Thủ tướng nêu rõ tinh thần phải tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn; tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. TRƯỜNG PHONG Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc SÁNG 26/12, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TỔNG DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI. Em Đỗ Trà My - học sinh lớp 7A18, Trường THCS Nghĩa Tân (TP Hà Nội) chia sẻ tại buổi gặp ẢNH: ĐỨC NGUYỄN

ANH LÊ VĂN HOÀNG, GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ BAZAN ĐẮK NÔNG (THƯƠNG HIỆU ENJOY COFFEE): Làm thật, tạo ra giá trị thật Khởi nghiệp từ lĩnh vực nông nghiệp tại Tây Nguyên, tôi lựa chọn con đường đi chậm nhưng chắc, phát triển dựa trên nền tảng bền vững, lấy người nông dân làm trung tâm và chất lượng nông sản làm giá trị cốt lõi. Hơn 10 năm qua, Công ty TNHH MTV Cà phê Bazan Đắk Nông không chỉ dừng lại ở hoạt động thu mua, sản xuất cà phê, cacao mà còn chủ động đồng hành, hỗ trợ nông dân cả về vật chất lẫn kỹ thuật. Với tôi, tinh thần thi đua yêu nước của người doanh nhân không nằm ở lời nói hay khẩu hiệu, mà được thể hiện bằng những hành động cụ thể như tạo sinh kế ổn định cho người dân, góp phần gìn giữ tài nguyên đất đai, nâng tầm nông sản địa phương và từng bước đưa thương hiệu Enjoy Coffee vươn ra thị trường quốc tế. Trong bối cảnh kinh tế tư nhân ngày càng được khẳng định là một động lực quan trọng của nền kinh tế, tôi cho rằng doanh nhân trẻ cần biến tinh thần thi đua yêu nước thành giá trị xuyên suốt trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều đó trước hết thể hiện ở việc chấp hành nghiêm pháp luật, minh bạch tài chính và kinh doanh có trách nhiệm, xây dựng thương hiệu dựa trên chất lượng thật, giá trị thật, không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tinh thần ấy còn thể hiện ở việc phát triển chuỗi giá trị bền vững, tăng cường liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân. Trong thời gian tới, tôi đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu cà phê và cacao theo hướng bền vững, đầu tư sâu hơn vào chế biến, đa dạng hóa các sản phẩm từ cà phê, cacao và chocolate, qua đó tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho lao động địa phương. Tôi mong muốn những sản phẩm này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn trở thành niềm tự hào của vùng đất Tây Nguyên. Thông điệp tôi muốn lan tỏa tới thế hệ doanh nhân trẻ là hãy khởi nghiệp và kinh doanh bằng tinh thần trách nhiệm với đất nước. Mỗi doanh nghiệp phát triển bền vững chính là một đóng góp thiết thực vào việc xây dựng nền kinh tế tự chủ và hội nhập sâu rộng. Doanh nhân trẻ cần dám nghĩ lớn, dám đổi mới sáng tạo, nhưng phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể cho cộng đồng, cho người lao động và cho người nông dân. Tôi tin rằng, khi sự phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với lợi ích xã hội, tinh thần thi đua yêu nước sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, thực chất và lâu dài. n PGS.TS NGUYỄN VIẾT HƯƠNG, PHÓ TRƯỞNG KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU, ĐẠI HỌC PHENIKAA, GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2024: Dấn thân giải quyết những bài toán khó cho xã hội Em cảm thấy rất vui và có chút bất ngờ khi biết mình là một trong những đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần này. Em không nghĩ rằng một đại hội lớn, quy tụ nhiều gương mặt tiêu biểu trên khắp cả nước, cùng các vị lãnh đạo và những người có nhiều đóng góp cho xã hội, lại có sự tham gia của một thiếu nhi như em. Em ý thức được rằng, những đóng góp của mình vẫn còn rất nhỏ bé, nên càng cảm thấy may mắn và trân quý cơ hội đặc biệt này. Đến với Đại hội, em mong muốn được gặp gỡ, trò chuyện và học hỏi từ các bác lãnh đạo, các cô chú, anh chị đi trước trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, kinh doanh, khoa học, giáo dục… Đây là dịp để em mở rộng tầm nhìn, hiểu thêm về những con đường cống hiến cho đất nước và tích lũy cho mình nhiều bài học quý giá. Từ nhỏ, em đã có niềm yêu thích đặc biệt với các hoạt động Đội, hoạt động xã hội. Em luôn cố gắng tham gia, đóng góp ý kiến và tìm hiểu những việc làm thiết thực cho cộng đồng. Qua đó, em nhận thấy các hoạt động Đội không chỉ ý nghĩa mà còn giúp thiếu nhi phát triển về nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm với xã hội. Em đã được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động quý giá như đảm nhận vai Chủ tịch Quốc hội Trẻ em tại Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II - năm 2024. Hiện em đang làm Chủ tịch Hội đồng Trẻ em tỉnh Đồng Nai. Sau Đại hội Thi đua yêu nước, em mong muốn lan tỏa thông điệp tới các bạn thiếu nhi rằng, yêu nước không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời. Yêu nước thể hiện trong từng hành động nhỏ, trong việc học tập tốt, rèn luyện tốt, tham gia các hoạt động tích cực vì cộng đồng. Thiếu nhi hoàn toàn có thể tham gia phong trào thi đua yêu nước bằng chính sức của mình như lời Bác Hồ dạy “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Trong tương lai, em vẫn kiên định với ước mơ được làm việc trong ngành ngoại giao, được đại diện cho tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế. Em hiểu rằng để thực hiện ước mơ ấy, em cần phải cố gắng rất nhiều, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất hôm nay. n Với tôi, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc không chỉ là sự ghi nhận những thành tích đã đạt được, mà quan trọng hơn là nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ đối với thế hệ trí thức trẻ hôm nay. Đại hội khơi dậy trong tôi ý thức rõ hơn về trách nhiệm của người trẻ đối với đất nước, thôi thúc tôi và các bạn trẻ không ngừng học tập, sáng tạo và cống hiến bằng chính tri thức, năng lực chuyên môn của mình. Với thế hệ trí thức trẻ chúng tôi, thi đua yêu nước trước hết được thể hiện bằng việc học tập nghiêm túc, nghiên cứu khoa học bền bỉ và đóng góp cho xã hội bằng tri thức. Là một sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường Trường Đại học Y Hà Nội, tôi xác định trách nhiệm lớn lao của bản thân là học tập một cách toàn diện, không ngừng nâng cao năng lực khoa học, y đức và tư duy phản biện. Tri thức khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những giải pháp thiết thực, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Vì vậy, trong quá trình học tập, tôi luôn nỗ lực gắn lý thuyết với thực hành, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, học hỏi từ thầy cô và đồng nghiệp, để sau này có thể đóng góp cho nền y học nước nhà và sự phát triển bền vững của đất nước. Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện cả về chuyên môn lẫn đạo đức, giữ vững tinh thần khiêm tốn, cầu thị và không ngừng nỗ lực cống hiến, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho thế hệ trẻ. Tôi kỳ vọng phong trào thi đua yêu nước sẽ ngày càng đi vào thực chất, công bằng và tạo điều kiện để người trẻ được thử sức, được tin tưởng và được bảo vệ khi dám đổi mới, sáng tạo. Tôi mong tinh thần thi đua sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị cống hiến lâu dài, bền vững cho xã hội, nhất là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đặt ra nhiều yêu cầu mới. n Tôi cảm thấy rất vinh dự, xúc động và tự hào khi được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước - nơi hội tụ tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của nhiều thế hệ. Với những trí thức trẻ, đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là nguồn động viên lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, đóng góp nhiều hơn cho đất nước bằng chính năng lực chuyên môn của mình. Tôi cho rằng, lòng yêu nước của trí thức hôm nay không chỉ nằm ở cảm xúc, mà cần được thể hiện bằng năng lực tạo ra tri thức mới, công nghệ mới và những giá trị thực tiễn cho xã hội. Chính tình cảm gắn bó với quê hương Việt Nam là động lực để chúng tôi dám dấn thân vào những bài toán khó, kiên trì theo đuổi các hướng nghiên cứu dài hạn, thực chất, chú trọng chiều sâu và chất lượng thay vì chạy theo số lượng. Tôi lựa chọn gắn bó, cống hiến trí tuệ cho Việt Nam, dù còn không ít thách thức về điều kiện và nguồn lực. Trong lĩnh vực công nghệ vật liệu mới, tôi và nhóm nghiên cứu đang nỗ lực có thêm nhiều công trình khoa học có giá trị cả về cơ bản lẫn ứng dụng, hướng tới chuyển giao công nghệ cho các đơn vị sản xuất trong nước. Với vai trò một nhà giáo trẻ, tôi mong muốn thông qua giảng dạy và trao đổi học thuật có thể lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong nghiên cứu khoa học đến các bạn trẻ, để ngày càng có thêm nhiều trí thức dấn thân, gắn bó và cống hiến cho lĩnh vực khoa học - công nghệ. Theo tôi, thi đua yêu nước trong khoa học bắt đầu từ sự nghiêm túc, trung thực và tinh thần làm việc đến nơi đến chốn, không chạy theo thành tích ngắn hạn. Người trẻ cần chủ động lựa chọn những bài toán gắn với nhu cầu thực tiễn của đất nước, để mỗi kết quả nghiên cứu đều tạo ra giá trị thật. Bên cạnh đó, đào tạo và truyền cảm hứng cho thế hệ kế cận chính là cách thi đua lâu dài và bền vững nhất. Yêu nước trong khoa học không ồn ào, nhưng đòi hỏi sự kiên định, bền bỉ và trách nhiệm trong từng công việc mỗi ngày. n 27-28/12/2025 www.tienphong.vn THỜI SỰ 5 Chung một khát vọng cống hiến vì đất nước TỪ THIẾU NHI, SINH VIÊN, TRÍ THỨC TRẺ ĐẾN DOANH NHÂN, MỖI ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CHUNG KHÁT VỌNG ĐƯỢC HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, LAO ĐỘNG, CỐNG HIẾN CHO CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC NGÀY CÀNG VĂN MINH, HIỆN ĐẠI VÀ HÙNG CƯỜNG. LƯU TRINH (ghi) ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI: LÊ GIA VINH, HỌC SINH LỚP 9/5, TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG, XÃ TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI: Yêu nước thể hiện trong từng hành động nhỏ GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2024 NGUYỄN HỮU TIẾN HƯNG, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI: Bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân

NSƯT Thanh Hiền, nữ chính phim Lật mặt 7, đánh giá, làng giải trí cũng như cơ thể con người, thỉnh thoảng cần “thanh lọc”. Quá trình “thanh lọc” dù mệt mỏi, thậm chí đớn đau nhưng sau đó cơ thể tốt lên, đẹp hơn. Nữ nghệ sĩ với hơn 2 thập kỷ làm nghề nhắn gửi, nên nhìn những sóng gió trong năm qua bằng đôi mắt tích cực, hướng về ánh sáng. 3 THÁNG, 2 NGÔI SAO “RỤNG” “Ngôi sao” nào rơi trong năm qua để lại dư vị tiếc nuối nhất với khán giả? PGS.TS Nguyễn Văn Cương, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, nhắc đến NTK Nguyễn Công Trí. Ông nói: “Quá tiếc cho một tài năng thời trang tầm cỡ thế giới”. Công Trí từ lâu đã được mệnh danh “người anh cả của làng mốt Việt”. Thiết kế của anh đã lọt mắt xanh rất nhiều ngôi sao quốc tế như Rihanna, Adele, Beyoncé, Katy Perry, Selena Gomez, Eva Longoria, Paris Hilton, Lisa, Rosé, Dương Tử, Ngô Cẩn Ngôn… Ở trong nước, không thể kể hết những mỹ nhân của làng giải trí từng diện thiết kế của Công Trí như siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, Hoa hậu Phạm Hương, Hoa hậu Tiểu Vy… Ngay cả “hoạ mi tóc nâu” cũng là khách hàng quen thuộc của Công Trí. Nhiều lần chị diện đầm của Công Trí trong những sự kiện lớn. Trong liveshow First Love tại Hàn Quốc, Mỹ Tâm đặt ra bài toán khó cho Công Trí: trang phục phải phù hợp với văn hóa hai nước và đương nhiên phải đẹp, phải sang. Khó như thế nhưng Công Trí vẫn “giải” tốt. Cho nên, anh tiếp tục được giọng ca “họa mi tóc nâu” chọn mặt gửi vàng, lo toàn bộ trang phục cho chị trong 5 đêm nhạc (3 đêm tổ chức trực tuyến và 2 đêm tại Đà Lạt) của dự án My Soul 1981, năm 2022. Trong suốt quá trình làm nghề, Công Trí không vướng lùm xùm đạo nhái. Hơn chục năm trước, bộ sưu tập No.03 - 2010 của anh bị nghi ngờ đạo ý tưởng từ bộ sưu tập Thu Đông 2010 của Louis Vuitton, song anh đã “giải trình” xóa nghi ngờ. Công Trí cũng không phát ngôn gây sốc, không hé lộ đời tư để “câu view”. Vì vậy, khi “người anh cả của làng mốt Việt” bị bắt cuối tháng 7, người trong giới giải trí không quá ngạc nhiên nhưng khán giả không khỏi sốc. Cú ngã của Công Trí phản ánh mặt trái của hào quang, hé lộ phần nào đời thường của “sao” khác xa sân khấu. Hình ảnh Công Trí lúc bị bắt đảo ngược 180 độ so với hình ảnh chỉn chu, lịch lãm của anh trong tư cách một nhà thiết kế nổi tiếng tại các sự kiện. Gương mặt tiều tụy, đôi mắt thâm quầng và chiếc áo phông trắng hàng hiệu nhàu nhĩ mà anh mặc thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Công Trí bị bắt chỉ là sự nối dài danh sách nghệ sĩ Việt dính ma túy bị phanh phui nhưng gây chấn động vì anh là “siêu sao” làng mốt Việt, tài năng và sức ảnh hưởng đã vượt ra ngoài biên giới. 3 tháng sau cú ngã của NTK nổi tiếng Công Trí, một “ngôi sao” có sức bền khác lại “rụng” - người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh. Mỹ nhân của phim Đồng tiền xương máu không ngã vì ma túy mà ngã vì tiền. Chị bị bắt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ở thời điểm đảm đương vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng. Tạo dựng hình ảnh hoàn hảo, cho đến trước thời điểm bị bắt vẫn hăng hái làm từ thiện, vẫn lên đồ sang chảnh dự sinh nhật bạn bè, vì thế khi Trương Ngọc Ánh “ngã”, không ít khán giả bất ngờ. Ở lĩnh vực phim ảnh, chị là nghệ sĩ có thực tài. Từ chân dài dấn thân phim ảnh, Trương Ngọc Ánh sở hữu vốn liếng đáng kể. Người đẹp có những vai diễn đọng lại trong ký ức khán giả: Diễm trong Em còn nhớ hay em đã quên, Mai trong Em và Michael Jackson, Lan Anh trong Đồng tiền xương máu, Dần trong Áo lụa Hà Đông… Song cú ngã của Trương Ngọc Ánh góp phần cảnh tỉnh những nghệ sĩ đã và đang lấn sân kinh doanh. “Chiếc áo” doanh nhân không phải “sao” nào mặc cũng vừa. BÀI HỌC CẨN TRỌNG KHI KINH DOANH, QUẢNG CÁO SẢN PHẨM Trong 3 tháng của năm 2025, làng giải trí rụng mất hai ngôi sao có thực tài và tuổi nghề. Nhưng trước đó, không phải trời yên bể lặng. Nói tới “cơn bão” lớn của làng giải trí năm nay không thể không nhắc tới “cơn bão” mang tên kẹo rau củ Kera, khiến hoa hậu có thành tích quốc tế, thần tượng mạng sụp đổ trong chốc lát. “Ăn một viên kẹo bằng cả đĩa rau luộc”, tin lời quảng cáo thần thánh ấy, 56.300 người đã mua sản phẩm Kera. Ngay buổi livestream đầu tiên vào ngày 12/12/2024, bộ ba có tầm ảnh hưởng lớn đã hút hơn 2.800 đơn hàng, 400 triệu đồng, chỉ trong vài giờ. Khi sự thật được phanh phui, cũng là lúc mỹ nhân mang vương miện và những chiến thần livestream “ngã ngựa”. Ồn ào kẹo rau củ Kera đã đánh thức hàng triệu người tiêu dùng mua hàng cảm tính theo tiếng gọi của “thần tượng”, cũng rung chuông báo động cho nghệ sĩ trong nghề tay trái hái ra tiền: kinh doanh, quảng cáo sản phẩm trên mạng. Tháng 5, kẹo rau củ Kera chiếm sóng mạng xã hội, đến tháng 10 “cơn bão” Ngân 98 ập tới. DJ có ngoại hình hấp dẫn bị bắt tạm giam để điều tra về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Cô bán “viên rau củ collagen” dù không được cấp phép lưu hành. Lợi dụng xu hướng đẹp không mỡ thừa trong chị em, Ngân 98 quảng cáo và khuyến khích khách hàng nên dùng “viên rau củ collagen”, được tặng kèm các sản phẩm “bảo vệ sức khoẻ giảm cân” mà cô bán, để đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn. DJ Ngân 98 bị bắt, một cái tên khác nổi lên là ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang. 10 ngày sau khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang cũng bị tạm giam về tội đưa hối lộ. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho Lương Bằng Quang, một nghệ sĩ đa năng, có thể tự làm mọi công đoạn từ sáng tác đến sản xuất. Cũng như Trương Ngọc Ánh, nếu chỉ tập trung chuyên môn, có lẽ Lương Bằng Quang đã không phải trải qua những tháng ngày u ám và tương lai mờ mịt. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Cương cho rằng, năm “thanh lọc” đã thành trend (xu hướng), phổ biến từ giữa năm, sau những ồn ào Thùy Tiên, Quang Linh, Công Trí, Ngọc Ánh. Ông đồng ý với quan điểm của NSƯT Thanh Hiền: “Sau thanh lọc, mọi thứ sẽ đâu vào đấy và tốt đẹp hơn”. Nữ chính của phim Lật mặt 7 tiết lộ, sau tiếng vang từ vai diễn Bà Hai trong bộ phim ăn khách của đạo diễn Lý Hải bà “đắt sô” quảng cáo. NSƯT Thanh Hiền cho biết, rất nhiều nhãn hàng như sữa hay những mặt hàng liên quan đến sức khỏe con người mời quảng cáo nhưng bà không nhận, dù cát-xê cao. Bà chỉ chụp hình quảng cáo cho một hãng may mặc đồ bộ đã làm từ hồi chưa nổi tiếng đến bây giờ. Có hãng khác mời với cát-xê cao hơn bà vẫn từ chối. “Tôi cũng được mời quảng cáo kem, từ kem trắng da đến kem dưỡng da nhưng tôi không nhận”, bà kể. Việc nhận lời quảng cáo sản phẩm khác với nhận lời đóng phim. “Với phim ảnh, vai xấu, vai đẹp, vai khổ, vai sướng tôi đều nhận, cát-xê ít hay nhiều tôi vẫn đi. Còn quảng cáo thì phải xem đi xem lại, dù ngày rảnh cũng không nhận liều. Những rung lắc nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật vừa qua giúp nghệ sĩ suy nghĩ có chiều sâu hơn, không nhận lời ào ào như xưa. Tôi thấy đây là hành động chấn chỉnh cần thiết, kịp thời, dù nghệ sĩ mất đi lợi ích nhưng đạt được lợi ích chung”, NSƯT Thanh Hiền nói. n ĐÀO NGUYÊN NĂM “THANH LỌC” www.tienphong.vn VĂN HÓA 6 27-28/12/2025 SỐNG THẬT, SỐNG THIỆN LÀNH NSƯT Thanh Hiền, nữ chính Lật mặt 7, giữ hình ảnh sạch, lao động bền bỉ trong suốt hơn hai thập kỷ làm nghề. Bà chia sẻ: “Cứ sống thật, sống thiện lành với người xung quanh là được. Hãy yêu nghề, có trách nhiệm với từng vai diễn”. Bà chưa bao giờ sốt ruột khi bao nhiêu năm làm nghề vẫn chưa tỏa sáng. Ở tuổi 70, hào quang mới đến với bà. Đây cũng là trường hợp hiếm ở làng giải trí Việt. “Tôi không nghĩ tới hào quang. Với tôi, được làm nghề là vui rồi. Ai kêu tôi dù chỉ đóng một phân đoạn tôi cũng gật đầu. Cát-xê khi đóng phân đoạn có khi còn chưa đủ tiền di chuyển”, bà tâm sự. Nữ nghệ sĩ tiết lộ bất ngờ: “Phim Mùi ngò gai tôi tham gia một phân cảnh, được trả 350.000 đồng. Sau phim đó cho tới bây giờ có đoàn làm phim tính cát- xê theo ngày nên chia ra tôi cũng chỉ nhận cát-xê như cách đây 20 năm. Nhưng tôi nghĩ, mình nên chấp nhận. Nếu kén chọn thì mình không có cơ hội làm nghề nữa”. Khán giả sẽ gặp lại NSƯT Thanh Hiền trong những dự án điện ảnh sắp tới. Bà là một trong những diễn viên gạo cội “đắt sô” nhất hiện nay và có một gia đình yên ấm. NĂM 2025, MỘT SỐ “NGÔI SAO” BẤT THÌNH LÌNH RỤNG TRÊN BẦU TRỜI GIẢI TRÍ VIỆT KHIẾN KHÁN GIẢ BỊ SỐC. NHIỀU NGƯỜI CHO RẰNG, ĐÓ LÀ NHỮNG NỐT TRẦM BUỒN TRONG MỘT NĂM NHIỀU THÀNH TỰU TRÊN CÁC LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT, GIẢI TRÍ. SONG LẠI CÓ NHỮNG NGƯỜI NHÌN NHẬN KHÁC, CHO RẰNG SỰ THANH LỌC ĐÓ LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT. của làng giải trí Trương Ngọc Ánh từng ghi dấu ấn trong phim “Áo lụa Hà Đông” “Người anh cả của làng mốt Việt” Nguyễn Công Trí đã sụp đổ

