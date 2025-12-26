Báo Tiền Phong số 360

THỨ SÁU 26/12/2025 Số 360 0977.456.112 TRANG 15 TRANG 12 Phát huy sức mạnh tổng hợp tuổi trẻ MTTQ, các đoàn thể T.Ư Trấn Thành, Trường Giang, Thu Trang cùng “đẩy nhiệt” KHAI MẠC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI YÊU NƯỚC TỪ SỰ NỖ LỰC, BỀN BỈ MỖI NGÀY Lý do người dân tăng mạnh gửi tiền ngân hàng Giáo hoàng nhắc bài học Chúa chào đời trong máng cỏ với các khoản thu TRANG 4-5-6 CAMERA AI GIÚP CÔNG AN BẮT KẺ TRỘM Học sinh tiểu học Hà Nội trong một giờ học tiếng Anh liên kết ẢNH: HÀ LINH HOA MẮT Chi một đồng cũng phải xứng đáng Ai đã “mở đường” cho liên kết? CHƯƠNG TRÌNH HỌC LIÊN KẾT TRANG 11 TRANG 7 TRANG 8-9 TRANG 2-3 TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUYỆN HÔM NAY Dấu hỏi lớn XEM TIẾP TRANG 6 n NGHIÊM HUÊ Phụ huynh sẽ phải gánh thêm chi phí khi trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày và quy định mới về học thêm, dạy thêm. Điều này đã được dự báo từ trước nhưng các cấp quản lí không có động thái tìm cách khắc phục. TRANG 3 Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ẢNH: TTXVN

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 26/12/2025 KHAI MẠC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC BẠN HOÀNG NGỌC MAI, SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN: Hiệu triệu người trẻ bứt phá giới hạn Tôi đến với Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI bằng tâm thế vừa tự hào, vừa khiêm nhường của một người trẻ được đứng trong không gian hội tụ của trí tuệ, khát vọng và tinh thần cống hiến. Đây là cơ hội quý giá để bản thân lắng nghe, học hỏi và tự soi chiếu lại trách nhiệm trước những yêu cầu mới của đất nước. Chủ đề Đại hội: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã mang đến cho người trẻ thông điệp truyền cảm hứng về tinh thần hành động, không chỉ dừng lại ở nhiệt huyết, mong ước mà phải biết biến tri thức, ý tưởng và khát vọng thành hành động cụ thể. Đó là lời hiệu triệu thế hệ trẻ dám đổi mới tư duy, dám bước ra khỏi vùng an toàn và sẵn sàng bứt phá giới hạn của chính mình để đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Hành trình để tôi trở thành đại biểu trẻ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần này bắt đầu từ việc xác định rõ trách nhiệm của một sinh viên trong học tập, rèn luyện và cống hiến. Tôi luôn coi học tập nghiêm túc là nền tảng, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Từ tổ chức phong trào, tham gia các chương trình vì cộng đồng đến những trải nghiệm thực tiễn, mỗi bước đi đều giúp bản thân trưởng thành hơn. Những cố gắng ấy được ghi nhận bằng các danh hiệu như Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư, Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc và Giải thưởng Sao Tháng Giêng. Tôi cho rằng, sinh viên hoàn toàn có thể bắt đầu thi đua yêu nước từ chính đời sống học đường qua những việc làm cụ thể như học tập nghiêm túc, sống trách nhiệm, tích cực tình nguyện và chủ động sáng tạo. Khi tinh thần tình nguyện được kết hợp với kiến thức kinh tế, tư duy đổi mới và khát vọng khởi nghiệp, sinh viên có thể tạo ra những dự án mang giá trị bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế. GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2023 ĐẶNG DƯƠNG MINH HOÀNG, CHỦ TỊCH MẠNG LƯỚI LƯƠNG ĐỊNH CỦA TOÀN QUỐC: Nâng cao vị thế trên bản đồ nông sản toàn cầu Tốt nghiệp thạc sĩ tại Pháp, tôi đã trở về quê hương Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, tiên phong xây dựng nông nghiệp số và truyền cảm hứng cho thanh niên nông thôn. Từ Nông trại Thiên Nông, tôi từng bước xây dựng các mô hình nông nghiệp số, chú trọng truy xuất nguồn gốc, tối ưu quy trình sản xuất và lan tỏa kiến thức kỹ thuật đến bà con nông dân, thanh niên nông thôn. Với tôi, giá trị lớn nhất không nằm ở con số lợi nhuận, mà ở việc giúp người nông dân thay đổi tư duy, làm nông nghiệp bài bản, hiệu quả và bền vững hơn. Trên cương vị Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc - nơi quy tụ những nhà nông trẻ xuất sắc, các thanh niên tiêu biểu được T.Ư Đoàn trao giải - tôi cùng mạng lưới tập trung kết nối cung - cầu, lấy đầu vào của người này làm đầu ra cho người khác, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Các mô hình chuyển đổi số toàn diện trong nông nghiệp, liên kết sản xuất theo hợp tác xã với phương châm “muốn đi xa thì đi cùng nhau” đã dần hình thành hệ sinh thái nông nghiệp trẻ năng động. Từ mạng lưới này, nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt đã vươn ra thị trường quốc tế như châu Âu, Mỹ; trong nước cũng xuất hiện những thương hiệu nông sản trẻ được người tiêu dùng biết đến. Tôi kỳ vọng được kết nối với những đại biểu ở các lĩnh vực khác, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), để cùng tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng lao động trong nông nghiệp. Xa hơn, tôi mong muốn góp sức xây dựng những thương hiệu nông sản quốc gia, để khi nhắc đến sản phẩm ấy là nhắc đến Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, tôi tin rằng sự tham gia ngày càng nhiều của người trẻ có tri thức, công nghệ và khát vọng sẽ giúp nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao vị thế trên bản đồ nông sản toàn cầu, đồng thời giúp bà con nông dân cùng làm giàu, cùng đi lên với đất nước. ANH TRẦN ĐÌNH VŨ, TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP IN - BAO BÌ LIKSIN - TNHH MTV: Mỗi ngày làm tốt nhất công việc của mình Ngay từ những ngày đầu công tác, tôi luôn tự đặt cho mình một nguyên tắc: người trẻ trong doanh nghiệp phải được đo bằng lao động giỏi, sáng kiến tốt và tinh thần trách nhiệm cao. Từ năm 2019 đến nay, tôi đã có hơn 55 sáng kiến được áp dụng hiệu quả vào thực tế, mang lại giá trị làm lợi cho doanh nghiệp hơn 10 tỷ đồng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động. Với tôi, con số ấy không chỉ là thành tích cá nhân, mà là kết tinh của tinh thần làm việc nhóm, sự đồng hành của tập thể và một môi trường thi đua tích cực trong doanh nghiệp. Là người trẻ làm việc trong lĩnh vực sản xuất - bao bì, tôi Hôm nay (26/12) khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Các đại biểu thanh niên tiêu biểu tham dự Đại hội mang theo niềm vinh dự, tự hào và khát vọng cống hiến. Từ ngày hội lớn của đất nước, sức trẻ được thắp lửa hành động, thôi thúc mỗi người nỗ lực hơn mỗi ngày để góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. “Mỗi đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc đến từ các lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở sự nghiêm túc, trách nhiệm và khát vọng cống hiến lâu dài cho đất nước. Thi đua yêu nước không nhất thiết phải là điều lớn lao, mà được tạo nên từ sự kiên trì, tâm huyết trong từng việc nhỏ. Mỗi người trẻ đều có thể góp sức theo cách của riêng mình, chỉ cần sống có mục tiêu, học tập nghiêm túc và không ngừng hoàn thiện bản thân”. Bạn HOÀNG NGỌC MAI, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Yêu nước từ sự nỗ lực, bền bỉ mỗi ngày Sáng 25/12, tại Quảng trường Ba Đình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ báo công dâng Bác của Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025. Thay mặt Đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) - Bộ Quốc phòng, xin hứa tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc học và làm theo Bác thực sự trở thành nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn Các điển hình tiêu biểu báo công QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng, báo cáo Bác về thành tích của đơn vị ẢNH: TTXVN Các điển hình tiêu biểu nguyện ra sức học tập và làm theo lời Bác, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như sinh thời Bác hằng mong ước.

3 n Thứ Sáu n Ngày 26/12/2025 THỜI SỰ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI cảm nhận sâu sắc rằng, đổi mới không còn là sự lựa chọn, mà là điều kiện sống còn. Khát vọng của tôi là tiếp tục đóng góp trí tuệ, sáng tạo để xây dựng doanh nghiệp ngày càng hiện đại, bền vững, qua đó góp phần nhỏ bé nhưng thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước. Với tôi, thi đua yêu nước hôm nay không phải điều gì to tát, mà bắt đầu từ việc làm tốt nhất công việc của mình mỗi ngày. Đó là thi đua trong lao động sáng tạo, trong rèn luyện kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp, trong tinh thần sẵn sàng nhận việc khó, việc mới, và quan trọng hơn là lan tỏa những giá trị tích cực tới đồng nghiệp trẻ. Tôi tin rằng, khi mỗi người trẻ đều thắp sáng “ngọn lửa thi đua” trong chính vị trí của mình, ngọn lửa yêu nước sẽ được lan tỏa bền bỉ, tiếp sức cho đất nước Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. CHỊ NGUYỄN HOÀNG ĐAN KHANH, BÍ THƯ ĐOÀN PHƯỜNG BÌNH THẠNH, TPHCM: Dám làm, dám chịu trách nhiệm Việc trở thành đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề nhưng đầy tự hào. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người trẻ cần tiếp tục hành động, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc và đời sống hằng ngày. Ở vị trí một cán bộ Đoàn cơ sở, tham gia Đại hội là động lực để tôi không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, gần gũi hơn với đoàn viên, thanh niên, đồng hành và truyền cảm hứng để mỗi bạn trẻ đều có thể phát huy vai trò xung kích. Khi hoạt động Đoàn chạm được nhu cầu thực tế của thanh niên và đời sống địa phương, mỗi đoàn viên sẽ tự nhiên trở thành một “hạt nhân” tích cực trong phong trào thi đua yêu nước ngay từ cơ sở. Thi đua yêu nước không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà từ tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm trong từng công việc cụ thể. Là đại biểu trẻ tham dự Đại hội, tôi xác định trách nhiệm của mình không dừng lại ở niềm vinh dự, mà nằm ở hành động sau Đại hội. Đó là tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa tinh thần thi đua yêu nước bằng những công trình, phần việc sát thực tiễn địa phương, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp, cách làm hay để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực hành động thường xuyên của tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới của đất nước. LƯU TRINH (ghi) Sáng 25/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên toàn quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì hội nghị. KHẨN TRƯƠNG BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC LUẬT Sau khi nghe các ý kiến, kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, với các yêu cầu đặt ra rất cao để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước. Nhấn mạnh 7 định hướng cần quán triệt, thực hiện trong năm 2026, Tổng Bí thư nêu rõ, thống nhất xác định phương châm của năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”. Năm 2025, hoàn thành giai đoạn “khởi động, chạy đà”, năm 2026 phải chuyển ngay sang “tăng tốc”. Điều quyết định trong giai đoạn này là năng lực tổ chức thực hiện, là kỷ luật hành động, là kết quả đầu ra. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả; từ “có làm” sang “làm đến nơi đến chốn”. Các cơ quan Trung ương và địa phương cần quán triệt sâu sắc tinh thần này; ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho hạ tầng, dữ liệu, công nghệ chiến lược và nhân lực chất lượng cao; đồng thời có cơ chế kiểm soát bảo đảm hiệu quả trong đầu tư thực hiện. Cấp ủy đảng và người đứng đầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải phát huy vai trò, nhận thức rõ trách nhiệm của mình; nắm vững nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và trực tiếp quán xuyến, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả, đồng thời đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá, thi đua, khen thưởng và xử lý trách nhiệm khi chậm trễ. Tổng Bí thư yêu cầu, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, tạo chuyển biến lan tỏa, giao Cơ quan Thường trực rà soát chương trình công tác, xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi cần tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực thực hiện,… Các bên liên quan xác định lộ trình cụ thể cho từng công việc và phân bổ nguồn lực tương xứng để tập trung thực hiện. Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải hình thành cơ sở dữ liệu; phải triển khai quyết liệt 11 nhóm công nghệ chiến lược; toàn dân phải nâng cao trình độ công nghệ số. Riêng nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, các bộ, cơ quan khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các Luật đã được Quốc hội thông qua trong năm 2025 bảo đảm văn bản có hiệu lực thi hành đồng bộ với các luật, hoàn thành chậm nhất trong Quý I/2026. BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN, AN NINH MẠNG VÀ CHỦ QUYỀN SỐ Tổng Bí thư đề nghị, đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và người dân. Mọi chính sách, nền tảng và dịch vụ, tiện ích phải đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp; sự hài lòng của người dân doanh nghiệp là thước đo kết quả thực hiện; làm thực chất, không hình thức, đem lại hiệu quả thực tế; tăng cường chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy, vận hành có hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tổng Bí thư nhấn mạnh việc tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và thương mại hóa sản phẩm; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, làm hạt nhân để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; ưu tiên phát triển các khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh như những không gian thử nghiệm, ứng dụng và lan tỏa; tập trung đầu tư và triển khai các công nghệ chiến lược tạo năng lực cạnh tranh lâu dài, huy động nguồn lực xã hội để đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt của tăng trưởng 2 con số. Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, tháo gỡ rào cản, đồng thời là những “khách hàng” đầu tiên đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo thị trường khởi đầu cho những kết quả nghiên cứu, sáng chế, ứng dụng công nghệ mới, tạo động lực cho doanh nghiệp, viện, trường. Tổng Bí thư yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và chủ quyền số, bởi đây là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương quán triệt, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị. TRƯỜNG PHONG TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Tăng tốc phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: TTXVN 2026 phải là năm hành động đột phá Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Nghị quyết số 57 đã mở ra một thời kỳ mới cho đất nước, đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Năm 2025, đã thiết lập nền móng thể chế vững chắc; năm 2026 phải là năm hành động đột phá, chuyển từ nền tảng sang kết quả, từ chính sách sang sản phẩm, từ ý tưởng sang giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp. Toàn hệ thống chính trị hành động ngay, mỗi đồng chí, mỗi cơ quan, mỗi địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, huy động nguồn lực, triển khai quyết liệt để biến mục tiêu thành hiện thực, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Phát biểu tại hội nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2025, hoàn thành giai đoạn “khởi động, chạy đà”; năm 2026 phải chuyển ngay sang “tăng tốc”. dâng Bác bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.” Các điển hình tiêu biểu nguyện ra sức học tập và làm theo lời Bác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như sinh thời Bác hằng mong ước; kiên định con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn; giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, tận tâm, tận lực, cống hiến, hết lòng phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân, lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân lên những giá trị tích cực, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tại Lễ Báo công dâng Bác, các điển hình tiêu biểu toàn quốc đã vinh dự nhận Huy hiệu Bác Hồ - phần thưởng cao quý mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tặng cho các gương người tốt, việc tốt tiêu biểu. Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và tối dự Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025”. PV (theo TTXVN)

4 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 26/12/2025 CHƯƠNG TRÌNH Nhiều phụ huynh phản ánh bức xúc với PV Tiền Phong về việc phải “tự nguyện” cho con học chương trình liên kết vì nhà trường chèn các môn vào giữa giờ chính khóa. Tình trạng này tồn tại nhiều năm và dù “nhiều lần có ý kiến” vẫn không có thuốc đặc trị. Nếu không học, con sẽ bị ra rìa, gia đình cũng không thể đón sớm do đó đành chấp nhận nộp phí. Theo các phụ huynh, nhà nước đã miễn học phí, hỗ trợ tiền ăn nhưng các khoản thu hằng tháng vẫn lên nhiều triệu đồng trong khi không thấy hiệu quả. Chị Kim Anh, có con học lớp 2, một trường tiểu học tại Hà Nội chia sẻ, sách tiếng Anh liên kết của con quá dễ chỉ gồm các từ đơn giản, rời rạc. “Có hôm rảnh, hai mẹ con chỉ ôn tập trong một buổi xong hết cuốn sách. Điều đáng nói, sau một học kỳ học liên kết tuần 3 tiết, con không nắm được chữ nào”, chị Kim Anh nói. Một phụ huynh khác cũng giật mình xem lại, trong số tiền học hơn 2 triệu đồng/tháng ở bậc tiểu học thì hơn một nửa là học phí của tiếng Anh Language Link nhưng sau cả năm con vẫn không biết đọc, không biết nói ngay cả những câu giao tiếp đơn giản. Theo phụ huynh, nhu cầu học ngoại ngữ là có thật và không ngại bỏ tiền đầu tư cho con nhưng khi bỏ ra một đồng cũng phải cảm thấy xứng đáng. Trong khi, hằng tháng họ đang chi tiền triệu cho các chương trình liên kết nhưng vẫn phải bỏ thêm tiền để học ở trung tâm hoặc các chương trình trực tuyến. Đơn cử như: trẻ mầm non một trường ở quận Cầu Giấy (cũ) cùng lúc học 8 chương trình liên kết, mỗi tháng nộp gần 4 triệu đồng; học sinh học tiếng Anh liên kết Language Link mỗi tháng trên dưới 1 triệu đồng tùy theo số tiết; học sinh Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân học tiếng Anh liên kết với giá 400 - 800 nghìn đồng/tháng… Ngoài thời khóa biểu dạy học các môn theo chương trình chính khóa, nhiều trường học hiện đang liên kết cùng lúc với quá nhiều đơn vị, từ Toán tiếng Anh, STEM, tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh cơ bản, CLB kỹ năng sống, CLB vẽ, CLB bóng rổ, bóng đá… tất tần tật hoạt động liên kết đều nhằm thu phí học sinh. Thậm chí, có trường triển khai dạy bóng rổ cho học sinh nhưng giáo viên Việt Nam có mức giá “mềm”, giáo viên nước ngoài có mức giá cao hơn. Trong các cuộc họp, phụ huynh kiến nghị trường học về chất lượng, trình độ giáo viên cũng như phương pháp dạy học. Có những giờ học liên kết, thầy giáo tây trên bục giảng, ở dưới lớp sĩ số hơn 50 học sinh ồn như chợ vỡ, thậm chí có em còn chui xuống gầm bàn ngồi chơi (!?) NHÀ TRƯỜNG “KÊU” KHÓ? Bà Vũ Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội) cho biết, nhà trường liên kết với một đơn vị dạy học tiếng Anh theo chuẩn đầu ra Cambridge. Chương trình được chia 2 nhóm gồm: học bổ trợ thời lượng 2 tiết/tuần, mức thu 400 nghìn đồng/học sinh/tháng và chương trình chuẩn đầu ra Cambridge thời lượng 4 tiết/tuần, mức thu 800 nghìn đồng/học sinh/tháng theo nguyện vọng đăng ký của phụ huynh. Học liên kết chi phí triền triệu mỗi tháng nhưng điều phụ huynh bức xúc nhất là không hiệu quả. Họ cho rằng, không tiếc tiền cho việc học liên kết nhưng chi một đồng cũng phải cảm thấy xứng đáng. Trong khi đó, đại diện chương trình tiếng Anh liên kết cho rằng, chương trình tiếng Anh hợp tác tại trường mang tính bổ trợ. Học liên kết để lấp đầy Với thực tế đó, sau khi huy động giáo viên thể dục, âm nhạc, chủ nhiệm… dạy tăng tiết, nhà trường triển khai chương trình liên kết để “lấp đầy” ngày học theo hướng dẫn của ngành giáo dục, trong đó có yêu cầu tăng cường cho học sinh làm quen tiếng Anh. Chi một đồng cũng phải xứng đáng Học sinh tiểu học Hà Nội trong một giờ học tiếng Anh liên kết ẢNH: HÀ LINH QUÁ NHIỀU MÔN “TỰ NGUYỆN” Theo phản ánh của nhiều phụ huynh có con học tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn TPHCM, trong giấy báo thu học phí hàng tháng, ngoài các khoản chi thường kỳ như tiền bán trú, tiền ăn, tiền nước uống,… còn xuất hiện dày đặc các khoản thu từ chương trình liên kết hoặc tăng cường. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại đô thị lớn như TPHCM ngày càng tăng, các khoản thu phát sinh khiến nhiều gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đặc biệt, với những gia đình lao động có thu nhập thấp, việc mỗi tháng phải chi thêm hàng trăm nghìn đến cả triệu đồng cho các môn học tự nguyện của con là việc không hề dễ dàng. Các chương trình này bao gồm: Tăng cường ngoại ngữ tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, kỹ năng sống, giáo dục STEM, tư duy logic, tin học tự chọn, năng khiếu, câu lạc bộ… Mỗi khoản thu có thể không quá lớn nếu nhìn riêng lẻ, dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, khi cộng gộp, tổng số tiền mà phụ huynh phải chi trả có thể lên đến tiền triệu. Đáng chú ý, một số chương trình ngoại ngữ tích hợp với Toán và Khoa học do giáo viên nước ngoài giảng dạy có mức thu lên tới hơn 500.000 đồng/tháng. Chị H.D (phường Lái Thiêu) cho rằng, về hình thức, chương trình liên kết là tự nguyện, phụ huynh có quyền đăng ký hoặc không. Tuy nhiên, trên thực tế, sự “tự nguyện” này lại đi kèm với không ít áp lực vô hình. Vào đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm thường phát phiếu khảo sát đăng ký các môn liên kết. Khi đa số phụ huynh trong lớp đều đăng ký, những học sinh không tham gia sẽ bị tách ra trong khung giờ học liên kết để tự học, sinh hoạt riêng hoặc ngồi chờ. Điều này khiến trẻ thấy lạc lõng. “Con tôi hỏi vì sao các bạn được học với thầy cô nước ngoài còn con thì không. Nghe con nói vậy, dù rất đắn đo về chi phí, tôi vẫn phải đăng ký cho con học để con không cảm thấy thua kém bạn bè”, chị H.D. bộc bạch. Bên cạnh áp lực tâm lý, nhiều phụ huynh còn đặt câu hỏi về tính phù hợp của việc triển khai quá nhiều chương trình liên kết trong trường công lập. Trường công được Nhà nước đầu tư để đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông cơ bản, bình đẳng cho mọi học sinh. Việc bổ sung quá nhiều chương trình thu phí dễ tạo ra khoảng cách giữa các em có điều kiện và những em có hoàn cảnh khó khăn. Anh Q.T (ngụ phường Chợ Lớn), bày tỏ: “Nếu các môn này thật sự cần thiết cho tất cả học sinh thì nên đưa vào chương trình chính thức và có chính sách hỗ trợ phù hợp. Còn nếu là tự chọn, thì cần tổ chức sao cho học sinh không tham gia cũng không bị thiệt thòi hay mặc cảm”. Học sinh tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn trong giờ ra chơi Hoa mắt với các khoản thu Dù con em được miễn học phí theo quy định, nhiều phụ huynh tại TPHCM vẫn đang đối mặt với áp lực tài chính không nhỏ khi mỗi tháng phải đóng hàng loạt khoản tiền phát sinh từ các chương trình học liên kết trong trường công lập. Không ít gia đình rơi vào cảnh “đóng thì xót, không đóng thì lo”. Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, khẳng định yếu tố tự nguyện là nguyên tắc bắt buộc. Với những học sinh không tham gia học liên kết, nhà trường phải tổ chức các hoạt động khác như câu lạc bộ văn hóa, thể thao, mỹ thuật hoặc khoa học để các em sinh hoạt trong cùng khoảng thời gian. TP HỒ CHÍ MINH:

5 n Thứ Sáu n Ngày 26/12/2025 KHOA GIÁO HỌC LIÊN KẾT “Toàn trường có khoảng 88% học sinh tham gia, những em còn lại không học chương trình liên kết được sắp xếp phòng riêng hoặc ở lại lớp để giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ hoàn thành bài tập về nhà hoặc các môn học khác”, bà Tuyết nói. Cũng theo bà Tuyết, sẽ rất khó sắp xếp thời khóa biểu môn học liên kết vào cùng một khung giờ để tránh ảnh hưởng môn chính vì như vậy cần một lượng lớn giáo viên nước ngoài, làm tăng chi phí học tập, vượt quá khả năng chi trả của phụ huynh. Ngoài ra, thiếu phòng học ngoại ngữ cũng là một rào cản. Nhà trường có phó hiệu trưởng và cô giáo bộ môn tiếng Anh giám sát chặt chất lượng bằng việc: dự giờ, quản lý hệ thống bài tập, bài kiểm tra… Liên quan đến phàn nàn của phụ huynh về chất lượng dạy học, hiệu trưởng nhà trường cho rằng, môn tiếng Anh khó có thể đánh giá tính hiệu quả ngay mà cần có lộ trình, đồng thời phụ thuộc nhiều vào năng lực của học sinh. Trong một lớp, có em học tốt, có em học khá, trung bình… Để đảm bảo tính hiệu quả và giải quyết các phản ánh về việc học không chất lượng, nhà trường đã lập kênh tương tác giữa giáo viên, phụ huynh, giáo viên nước ngoài và trợ giảng để cùng trao đổi. Trong khi đó, hiệu trưởng một trường ở phường Định Công (Hà Nội) cho biết, dạy học liên kết các môn được triển khai nhiều năm nay dựa trên đăng ký tự nguyện của phụ huynh học sinh và trường “có giải pháp kiểm soát, đánh giá chất lượng”. Theo vị hiệu trưởng này cái khó hiện nay là chương trình của Bộ GD&ĐT quy định, lớp 1-2 chỉ học 25 tiết/tuần; lớp 3 học 28 tiết/ tuần và lớp 4-5 học 30 tiết/ tuần. Thời lượng đó yêu cầu dạy học 2 buổi/ ngày, buổi sáng 4 tiết, buổi chiều sẽ chỉ còn 1-3 tiết tùy theo lớp và học sinh tan trường rất sớm. Điều này gây khó khăn rất lớn cho phụ huynh vì họ chưa thể tan làm để đón con. HÀ LINH Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chưa trả lời PV Tiền Phong liên hệ với ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội nhằm trao đổi về vấn đề triển khai dạy học liên kết trong các nhà trường nhưng vị này thoái thác, chưa cung cấp thông tin. Hà Nội là địa phương có số lượng trường mầm non, phổ thông lớn thứ 2 cả nước với hơn 2.900 trường học và khoảng 2,3 triệu học sinh. Theo đại diện của Language Link Việt Nam, mức phí đơn vị đang được phê duyệt và triển khai phổ biến tại các trường học hiện nay được tính theo tiết học, dao động trong khoảng 51 nghìn đồng - 97 nghìn đồng/tiết, tùy theo cấp học và mô hình chương trình. Trong đó, 51 nghìn đồng/tiết là đối với môn tiếng Anh thông qua Toán hoặc Khoa học do giáo viên Việt Nam đứng lớp; mức phí 97 nghìn đồng/tiết là mức phí đối với giáo viên bản ngữ. Việc quy đổi học phí theo tháng vì vậy có thể khác nhau giữa các trường, phụ thuộc vào số tiết học mỗi tuần. Thực tế, có những trường triển khai học 2 - 4 tiết/tuần. Đối với phản ánh của một số phụ huynh cho rằng học sinh “chưa hiệu quả”, đại diện Language Link Việt Nam lại cho rằng, học tập ngoại ngữ đạt hiệu quả phải là một quá trình, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nền tảng đầu vào, mức độ chuyên cần, sự chủ động của học sinh và sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, đơn vị đào tạo. “Do đó, chương trình tiếng Anh hợp tác tại trường mang tính bổ trợ, không thay thế hoàn toàn các hình thức học tập, rèn luyện khác, mà góp phần củng cố và chuẩn hóa năng lực tiếng Anh cho học sinh trong môi trường học đường”, đại diện Language Link Việt Nam khẳng định. Cũng theo đại diện trung tâm tiếng Anh này, trước khi triển khai tại các trường học, chương trình đều được thẩm định và phê duyệt theo đúng quy trình của Sở GD&ĐT Hà Nội. Một phụ huynh có con học chương trình tiếng Anh liên kết cho rằng, cách trả lời của trung tâm tiếng Anh liên kết như vậy là khó chấp nhận. Mỗi tháng phụ huynh đều phải nộp tiền triệu nhưng chỉ mang tính “bổ trợ”, hỗ trợ hoặc không có cam kết đầu ra thì cần xem xét lại. Được biết, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về nội dung “Nhà nước miễn học phí cho các cháu, nhưng trường lại bày ra nhiều thứ khác thu tiền nhiều hơn” và “Không thể biến trường học là nơi dịch vụ”, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các nhà trường báo cáo, rà soát chương trình dạy học liên kết. HÀ LINH ĐƠN VỊ LIÊN KẾT TIẾNG ANH: Chỉ là bổ trợ Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội) trong một giờ học tiếng Anh liên kết với giáo viên nước ngoài ẢNH: HÀ LINH PV Tiền Phong đã trao đổi với Language Link Việt Nam, một trong những đơn vị hiện liên kết dạy học với 90 trường tại Hà Nội với khoảng 40.000 học sinh từ tiểu học đến THPT tham gia. KHÔNG ĐƯỢC TÙY TIỆN LIÊN KẾT ĐỂ THU TIỀN Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM khẳng định, các trường học không được tùy tiện liên kết chương trình để thu tiền phụ huynh, đồng thời tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học sinh bị phân biệt hay “ra rìa” nếu không tham gia các hoạt động tự chọn. Theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, chương trình giáo dục phổ thông hiện nay yêu cầu bậc tiểu học dạy học hai buổi mỗi ngày và khuyến khích thực hiện ở bậc trung học nhằm phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất cho học sinh. Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp, bao gồm chương trình chính khóa theo quy định của Bộ GD&ĐT và các hoạt động hỗ trợ, bổ trợ. Đối với những nội dung bổ trợ, nhà trường có thể hợp tác với các đơn vị bên ngoài để tổ chức giảng dạy các kỹ năng cần thiết như ngoại ngữ với giáo viên bản ngữ, trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng mềm… Theo ông Hồ Tấn Minh, việc liên kết chỉ được thực hiện ở những nội dung mà trường chưa đủ điều kiện tự triển khai. Không phải hoạt động nào cũng được đem ra liên kết để thu phí, bởi nhà trường không hoạt động theo mô hình kinh doanh. Ông Minh nói thêm, việc tổ chức các chương trình liên kết phải đảm bảo tính công khai, minh bạch. Phụ huynh tham gia trên tinh thần tự nguyện và nhà trường phải bố trí lớp học, thời khóa biểu hợp lý. Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, khẳng định yếu tố tự nguyện là nguyên tắc bắt buộc. Với những học sinh không tham gia học liên kết, nhà trường phải tổ chức các hoạt động khác như câu lạc bộ văn hóa, thể thao, mỹ thuật hoặc khoa học để các em sinh hoạt trong cùng khoảng thời gian. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Sở ghi nhận một số trường chưa thực hiện đúng quy định, chưa công khai thông tin về chương trình hoặc sắp xếp thời khóa biểu chưa phù hợp. Lãnh đạo Sở cho biết sẽ tiếp tục chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. ANH NHÀN Hiệu trưởng một trường học hé lộ, triển khai chương trình liên kết được các đơn vị trích lại 10% chi phí thu của học sinh. Khoản này được dùng để chi trả cho giáo viên, nhân viên hợp đồng, tiền điện, tiền nước phát sinh. Trường THCS Nguyễn Văn Luông chỉ thu 10.000 đồng nước uống Trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Phú Định) chỉ thu 10.000 đồng/tháng. Khoản tiền này là chi phí nước uống. Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng trường cho biết, các khoản thu được tách bạch rõ ràng và thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện. “Những nội dung không bắt buộc, nhà trường không đưa vào danh mục thu chung. Học sinh nào không đăng ký thì không phải đóng. Chúng tôi không tổ chức thu gộp hay thu bình quân”, ông Cường nói. Danh mục khoản thu tháng 12 của Trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Phú Định). Học sinh không đăng ký bất kỳ dịch vụ hay chương trình học tăng cường nào chỉ cần đóng 10.000 đồng tiền nước uống

KẼ HỞ CHÍNH SÁCH? Mô hình dạy học 2 buổi/ngày không mới, từ 15 năm trước, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 7291 (năm 2010) về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học để phục vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2006. Công văn này cho phép các trường trung học có thể huy động sự hỗ trợ của ngân sách, sự đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh để tăng cường cơ sở vật chất hoặc trả tiền dạy thêm giờ, dạy thỉnh giảng. Nhưng đến nay, văn bản đã không còn phù hợp do chương trình 2006 vừa kết thúc trong năm học 2023-2024, nên được thay thế bằng Công văn số 4567, thực hiện nối tiếp từ năm học mới này và chính thức áp dụng từ năm học 2025-2026. Ở bậc tiểu học, việc dạy học 2 buổi/ ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết học 35 phút; thực hiện kế hoạch dạy học tối thiểu 9 buổi/tuần (tương đương với 32 tiết/tuần). Về nội dung, Bộ GD&ĐT yêu cầu buổi 1, tổ chức dạy học nội dung chương trình giáo dục phổ thông các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc. Buổi 2, tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục STEM/ STEAM, giáo dục văn hóa đọc, văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục kiến thức về trật tự an toàn giao thông; giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ, thể thao, các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương và các nội dung giáo dục khác theo quy định, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh,... Quy định cũng áp dụng tương tự đối với bậc THCS, THPT. Ngoài ra, buổi 2 có thêm quy định tổ chức ôn tập, phụ đạo học sinh chưa đạt theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông; bồi dưỡng học sinh giỏi; ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông… Về kinh phí, Bộ GD&ĐT yêu cầu bố trí ngân sách địa phương, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí chi cho việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư nguồn lực cho giáo dục theo quy định của pháp luật. Như vậy, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các môn như STEM, trí tuệ nhân tạo, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục tài chính… các trường hoàn toàn có quyền đưa vào giảng dạy từ tiểu học đến THPT. Đây cũng là giải pháp để nhà trường lấp chỗ trống tiết khi đã giảng dạy đủ các tiết học văn hóa bắt buộc. Nhưng cũng chính quy định này đã tạo kẽ hở để một số nhà trường lợi dụng, ken đặc các môn học liên kết. Trong khi đó, gần như địa phương không có ngân sách hỗ trợ mà chủ yếu xã hội hóa giáo dục theo hướng phụ huynh tự nguyện đăng kí cho con học. NHIỀU CÂU HỎI CẦN TRẢ LỜI Không được dạy thêm trong trường, học sinh học không quá 7 tiết/ngày. Vậy thời gian còn lại, khi phụ huynh chưa đến giờ tan sở, con cái họ sẽ ở đâu nếu không đăng kí học các môn ngoài văn hóa? Đây là câu hỏi của phụ huynh cũng như chính các trường khi Bộ GD&ĐT triển khai dạy 2 buổi/ngày và Thông tư 29 không được dạy thêm trong trường. Hiệu trưởng một trường THCS trên địa bàn Hà Nội chia sẻ, khi bàn về vấn đề dạy liên kết trong trường phổ thông, phụ huynh, dư luận dường như chưa có đủ dữ liệu để đưa ra được đánh giá chính xác. “Nếu không có nhìn nhận khách quan, đầy đủ, học sinh, giáo viên sẽ là đối tượng chịu thiệt thòi đầu tiên”, vị này nói. Vị hiệu trưởng đưa ra 3 vấn đề cần suy nghĩ khi nói về câu chuyện liên kết trong nhà trường. Thứ nhất, miễn học phí là một chủ trương an sinh xã hội nhân văn. Nhưng giáo dục có nhiều mảng hoạt động. Có hoạt động được bao cấp, nhưng có những mảng cần được xã hội hóa, nhất là trong điều kiện hiện nay, nguồn lực của nhà nước chưa thể đáp ứng. Vì vậy, miễn được đến đâu, giảm được chỗ nào là quý đến đó. Ví dụ miễn học phí nhưng bảo hiểm y tế học sinh vẫn phải đóng… Khi miễn học phí, đồng nghĩa với việc ngân sách địa phương phải cấp bù cho trường công lập. Vì các hoạt động của trường công lập đã được tính toán cho năm tài khóa 2025 từ đầu năm. Thời điểm hiện tại, một học kì không thu học phí nhưng nhà trường không được cấp bù kinh phí, dẫn đến tình trạng giáo viên không có lương. Thứ hai, nếu chúng ta làm vội vàng dễ dẫn đến bất cập. Biên chế giáo viên ở mỗi trường được tính định biên theo hệ số nhân theo đầu lớp (quy định mỗi giáo viên phải dạy 19 tiết/tuần/môn học). Vị hiệu trưởng này cho hay, theo Chương trình giáo dục 2018, số giáo viên của trường phải là 104 người nhưng hiện nay chỉ có 94 giáo viên. Chỉ tính dạy chính khóa, giáo viên đã phải gồng gánh, dạy vượt tiết. Nếu tiếp tục dạy 2 buổi/ ngày, nhà trường không có kinh phí để trả cho giáo viên khi họ dạy vượt quá nhiều số tiết quy định. Như vậy, khi đưa ra chính sách, các cấp quản lí cần phải tính đến giải một bài toán đồng bộ. Nếu không thu học phí, nhà nước phải trả kinh phí cho giáo viên những tiết dạy vượt theo định biên vì học 2 buổi/ngày. Thứ ba, dạy liên kết ngoại ngữ là tất yếu để phục vụ các đề án của Chính phủ như chuyển đổi số, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Các tiết học liên kết đang được xếp vào buổi 2. Nếu cắt các tiết học này, phụ huynh sẽ phải đón con từ 2h chiều (nếu trường dạy buổi sáng là buổi 1). “Thông tư 29 đang sửa đổi quy định không dạy thêm trong nhà trường, không thu tiền khi dạy buổi 2 nhưng nhà nước không cấp ngân sách sẽ chỉ làm tăng gánh nặng cho nhà trường, giáo viên. Nhà trường sẽ phải xoay xở, biến báo để có tiền trả lương cho giáo viên”, vị hiệu trưởng nói. NGHIÊM HUÊ Chương trình liên kết nở rộ trong nhà trường thời gian qua bắt nguồn từ các chính sách điều hành của ngành giáo dục. Khi điều kiện thực tế chưa sẵn sàng nhưng việc triển khai lại diễn ra vội vã, các trường đã nhanh chóng xoay xở thích ứng. Ai đã “mở đường” cho liên kết? 6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 26/12/2025 Học sinh trong giờ học liên kết Robotics ẢNH: TRỌNG QUÂN Trước câu hỏi của phóng viên về việc Bộ GD&ĐT dự kiến gỡ khó cho các trường về dạy 2 buổi/ ngày như thế nào khi không thu tiền và giáo viên đã dạy đủ tiết theo quy định, ngân sách địa phương không thể chi trả cho các hoạt động này, đại diện Bộ GD&ĐT vẫn chưa có câu trả lời. CHUYỆN HÔM NAY Trong tâm lí của người Việt, giáo dục công là miễn phí, Nhà nước phải có trách nhiệm lo cho con em người dân đi học. Những khoản thu trong trường học luôn nhận được sự quan tâm, soi xét không chỉ phụ huynh mà còn dư luận xã hội. Không ít hiệu trưởng lợi dụng quyền hạn, đưa ra những khoản thu trái quy định, sử dụng các khoản thu không đúng mục đích dẫn đến bức xúc trong phụ huynh. Năm học 2025-2026, học sinh từ tiểu học đến THPT trên cả nước được miễn học phí nhưng chi phí cho giáo dục lại tăng. Mâu thuẫn này cần được nhìn nhận thấu đáo, nhiều phía. Phải khẳng định rằng, có lãnh đạo trường lợi dụng việc triển khai dạy 2 buổi/ngày, quy định mới về dạy thêm để thực hiện các chương trình liên kết với mục đích tận thu, tăng chi phí cho phụ huynh. Phụ huynh đành ngậm ngùi tự nguyện đăng kí mà không thể từ chối khi trường cài răng lược các môn học chính khóa với môn học liên kết. Trong bối cảnh ngành giáo dục Việt Nam đang nỗ lực hội nhập và đổi mới, các chương trình dạy học liên kết trong trường phổ thông đã nổi lên như một giải pháp cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho học sinh. Từ STEM, lập trình, trí tuệ nhân tạo (AI) đến các môn kĩ năng sống hay tiếng Anh với người bản xứ, những chương trình này mang theo kì vọng lấp đầy khoảng trống mà chương trình giáo dục chính khóa chưa thể bao quát. Tuy nhiên, thay vì trở thành làn gió mới nâng cao chất lượng giáo dục, mô hình này đang vấp phải sự phản ứng gay gắt từ dư luận, đặt ra một câu hỏi lớn: Đâu là ranh giới giữa xã hội hóa giáo dục và thương mại hóa trong học đường? Vấn đề không hoàn toàn xuất phát từ bản chất của các chương trình liên kết, mà phần lớn đến từ những kẽ hở trong chính sách và sự thiếu đồng bộ trong quá trình triển khai. Chủ trương dạy học 2 buổi/ ngày của Bộ GD&ĐT là một bước đi đúng đắn, nhằm giảm tải chương trình chính khóa và tăng cường các hoạt động giáo dục trải nghiệm, kĩ năng. Thế nhưng, khi các trường công lập chưa được trang bị đủ nguồn lực về nhân sự, cơ sở vật chất và ngân sách để tự tổ chức các hoạt động cho buổi dạy-học thứ hai, việc tìm đến các đơn vị bên ngoài trở thành một giải pháp tình thế gần như bắt buộc. Chính sách xã hội hóa đã mở đường cho các trung tâm, công ty giáo dục bước chân vào trường học. Về lí thuyết, đây là một chủ trương hợp lí nhằm huy động nguồn lực xã hội. Nhưng trên thực tế, nó đã vô tình tạo ra một thị trường ngay trong lòng giáo dục công lập. Nguyên nhân chính khiến dư luận phản ứng mạnh mẽ nằm ở gánh nặng tài chính được khoác lên mình chiếc áo tự nguyện. Chất lượng và sự minh bạch của các chương trình này cũng là một dấu hỏi lớn. N.H Dấu hỏi lớn TIẾP THEO TRANG 1 CHƯƠNG TRÌNH HỌC LIÊN KẾT

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==